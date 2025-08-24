10 Alat AI Tanpa Kode Terbaik untuk Mengotomatisasi Alur Kerja

Tidak lama lalu, membangun aplikasi berarti menghabiskan waktu berjam-jam dengan spreadsheet, pemrograman, dan alat yang rumit.

Saat ini, 70% aplikasi baru diperkirakan akan dibangun menggunakan alat low-code atau no-code—hampir tiga kali lipat dari tingkat pada tahun 2020. Platform AI modern memungkinkan siapa pun, baik yang memiliki keahlian coding maupun tidak, untuk menciptakan alur kerja otomatis yang powerful.

Namun, dengan begitu banyak pilihan, menemukan yang tepat tidaklah mudah. Anda membutuhkan alat yang sesuai dengan keterampilan tim Anda, terintegrasi dengan sistem yang Anda gunakan, dan memberikan nilai nyata.

Itulah mengapa kami telah mengumpulkan 10 alat otomatisasi AI tanpa kode terbaik untuk membantu Anda memilih dengan percaya diri.

Berikut ini semua yang perlu Anda ketahui tentang alat AI tanpa kode terbaik:

Menemukan platform AI tanpa kode yang tepat bisa jadi menantang. Namun, dengan fokus pada fitur-fitur kunci, Anda dapat memperkecil pilihan Anda.

Berikut ini yang perlu Anda perhatikan:

Komponen siap pakai: Cari pembuat aplikasi yang dilengkapi dengan Cari pembuat aplikasi yang dilengkapi dengan templat dan model AI siap pakai , termasuk opsi yang sudah dilatih sebelumnya yang dapat menghemat waktu pengembangan hingga berminggu-minggu

Integrasi data: Pilih alat yang dapat terhubung dengan mudah ke sumber data yang sudah ada dan menangani pra-pemrosesan data secara otomatis

Opsi penyesuaian: Temukan platform yang memungkinkan Anda menyesuaikan konten, fitur, atau model sesuai kebutuhan bisnis Anda—seperti menyesuaikan aplikasi seluler untuk alur kerja tertentu

Antarmuka pengguna: Prioritaskan dasbor yang jelas dan intuitif yang memungkinkan Anda membangun dengan tindakan seret dan lepas tanpa perlu kode

Fitur keamanan: Pastikan Pastikan alat AI menggunakan teknik keamanan yang kuat untuk perlindungan data, seperti enkripsi dan kontrol akses

Seret dan lepas: Pilih Pilih aplikasi tanpa kode dengan editor visual yang memungkinkan Anda membangun alur kerja dengan menyeret elemen ke tempat yang diinginkan—sangat cocok untuk membuat chatbot kustom dengan cepat

👀 Tahukah Anda? Pengguna alat low-code mencapai 80% dari total pengguna, menunjukkan betapa luasnya adopsi platform ini di berbagai tim dan industri.

Platform pengembangan tanpa kode sedang mengubah permainan—bangun, otomatisasi, dan inovasi tanpa perlu pengetahuan pemrograman yang mendalam! Berikut adalah alat terbaik untuk mempercepat alur kerja Anda.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen tugas dan proyek berbasis AI)

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Hal ini sepenuhnya mengubah cara tim mengelola proyek dengan mengintegrasikan AI dan machine learning ke dalam fondasi sistem.

📮 ClickUp Insight: Kami baru-baru ini menemukan bahwa sekitar 33% pekerja pengetahuan mengirim pesan ke 1 hingga 3 orang setiap hari untuk mendapatkan konteks yang mereka butuhkan. Tapi bagaimana jika semua informasi tersebut sudah didokumentasikan dan siap digunakan? Dengan ClickUp Brain’s AI Knowledge Manager di sisi Anda, perpindahan konteks menjadi hal yang masa lalu. Cukup tanyakan pertanyaan dari Workspace Anda, dan ClickUp Brain akan menampilkan informasi dari Workspace Anda dan/atau aplikasi pihak ketiga yang terhubung!

ClickUp Brain: Asisten proyek Anda yang selalu siap sedia

Dengan mudah hubungkan aplikasi favorit Anda dan akses pengetahuan dari semua file dan sumber data historis Anda, termasuk Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce, dan lainnya, ke dalam ClickUp Brain

Di inti platform ini terdapat ClickUp Brain — mesin AI asli yang beroperasi di seluruh Workspace, membuat setiap aspek manajemen proyek menjadi sedikit lebih cerdas.

Bayangkan ClickUp Brain sebagai asisten proyek yang tak kenal lelah.

Perlu membuat rencana proyek? Cukup jelaskan apa yang ingin Anda capai, dan AI akan membuat daftar tugas terperinci dengan deskripsi dan penugasan tim—siap untuk dijalankan.

Mengelola peluncuran produk yang kompleks? Alat ini akan menganalisis alur kerja Anda dan menyarankan urutan tugas yang paling efisien untuk memastikan semuanya berjalan lancar.

Berikut beberapa contoh:

Anda dapat menggunakan ClickUp Brain sebagai asisten AI tanpa kode untuk memprioritaskan tugas-tugas Anda secara instan—cukup tanyakan apa yang perlu difokuskan, dan ia akan menganalisis tenggat waktu, beban kerja, dan tingkat urgensi untuk memberikan titik awal yang jelas.

Biarkan ClickUp Brain memprioritaskan pekerjaan Anda, merangkum konten, dan memaksimalkan waktu Anda

Cara cerdas lainnya untuk menggunakannya adalah mengidentifikasi tugas yang mungkin terlewatkan bulan lalu. Dengan perintah sederhana, ClickUp Brain dapat memindai Workspace Anda dan menampilkan segala hal yang terlewat.

Dapatkan jawaban instan dari ClickUp Brain terkait pekerjaan, dokumen, dan lebih banyak lagi

ClickUp Brain menyesuaikan diri dengan peran Anda—baik Anda seorang insinyur yang merancang model, manajer proyek yang merencanakan jadwal, atau pemimpin HR yang menyusun memo, alat ini memberikan titik awal cerdas dalam hitungan detik. Jadi, mengapa ClickUp menjadi solusi tanpa kode terbaik? Sederhana—karena Anda dapat menyesuaikan setiap bagian platform dengan alat seret dan lepas yang mudah digunakan.

Buat aplikasi kustom, integrasikan alur kerja, dan optimalkan segala hal mulai dari perencanaan sumber daya hingga QA hingga pemasaran. Tidak perlu coding, hanya hasil yang Anda dapatkan.

🔊 ClickUp Brain Max: Bangun dengan suara Anda Siap mengubah ide menjadi otomatisasi tanpa perlu repot? ClickUp Brain Max memungkinkan Anda mengubah alur kerja menjadi kenyataan dengan fitur talk-to-text, baik Anda sedang merencanakan peluncuran produk atau merancang aplikasi kustom. Jelaskan tugas, aplikasi, atau otomatisasi Anda secara lisan, dan ClickUp Brain Max akan mengorganisirnya dengan semua konteks dari Workspace Anda. Tanpa klik, tanpa beralih—hanya pembangunan cepat dan tanpa hambatan. 🎤 Sangat cocok untuk: pendiri tunggal, manajer sibuk, dan siapa pun yang berpikir lebih cepat daripada mengetik. 🚀 Coba Brain Max dan bangun solusi yang lebih cerdas dan lebih cepat—tanpa perlu repot.

Sebagai admin ClickUp, Anda memiliki kendali penuh atas Workspace Anda—berkat ClickApps dan API ClickUp. Dengan ClickApps, Anda dapat menyesuaikan Workspace Anda menggunakan alat visual tanpa kode untuk membuat aplikasi internal untuk manajemen pekerjaan, kolaborasi, organisasi, dan pelaporan—semua dalam satu tempat.

Gunakan ClickUpApps untuk menyesuaikan cara Anda bekerja dan memvisualisasikan tugas-tugas

Rencanakan proyek dengan lebih cerdas—secara otomatis

Ketika berbicara tentang otomatisasi, ClickUp Brain dan ClickUp Automations merupakan kombinasi yang kuat.

ClickUp Brain membantu Anda membuat otomatisasi ClickUp kustom menggunakan bahasa Inggris yang sederhana. Cukup deskripsikan alur kerja yang ingin Anda optimalkan, dan AI akan memandu Anda dalam mengatur pemicu, tindakan, dan kondisi—tanpa perlu pemahaman teknis yang mendalam.

Gunakan ClickUp Brain untuk membuat otomatisasi kustom dan mempercepat alur kerja Anda

Lebih baik lagi? Anda dapat menggabungkan kecerdasan AI ClickUp Brain dengan Automations untuk mengintegrasikan alat eksternal ke dalam sistem Anda. Dengan cara ini, semua hal—mulai dari proses internal hingga aplikasi pihak ketiga—berjalan bersama dalam satu sistem yang efisien dan skalabel. Tidak perlu lagi mengelola alat yang terpisah. Hanya alur kerja yang bersih dan kolaboratif—berjalan seperti mesin yang terawat dengan baik.

🎥 Ingin melihat AI tanpa kode beraksi? Video singkat ini menunjukkan bagaimana ClickUp Automations memungkinkan Anda menyederhanakan pekerjaan dengan pemicu dan tindakan sederhana—tanpa perlu coding. Sempurna untuk membangun alur kerja yang lebih cepat dan cerdas. Tonton sekarang →

Gunakan Clickup AI Agents untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin

ClickUp AI Agents membawa otomatisasi tanpa kode ke level berikutnya dengan bertindak atas nama Anda secara mandiri. Alih-alih mengatur pemicu dan tindakan satu kali, Anda kini dapat menugaskan tanggung jawab berulang kepada agen cerdas yang memantau ruang kerja Anda, mengambil inisiatif, dan mengurangi pekerjaan manual.

Pengaturan agen AI untuk kampanye tugas

Begini cara menggunakan AI Agents di ClickUp:

Rapat harian : Otomatisasi pembaruan tim dan tandai hambatan—tanpa perlu mengingatkan siapa pun

Pemeriksaan status : Pantau kesehatan proyek dan berikan peringatan saat tenggat waktu terancam

Pemeriksaan konten : Periksa dokumen untuk nada, kejelasan, atau bagian yang hilang, dan sarankan perbaikan

Penanganan tugas : Membagi tugas baru berdasarkan beban kerja, batas waktu, atau logika kustom

Pengelolaan pengetahuan: Jawab pertanyaan tim berdasarkan dokumen dan file internal

Tanpa kode. Tanpa pengawasan berlebihan. Hanya alur kerja yang lebih cerdas yang dapat berkembang seiring tim Anda.

💡 Tips Pro: Gabungkan Agen AI dengan fitur Talk-to-Text ClickUp Brain Max untuk sepenuhnya mengotomatisasi proses dari suara hingga eksekusi.

Fitur terbaik ClickUp

Isi bidang kustom dengan ringkasan tugas, pembaruan proyek, analisis data bisnis, atau sentimen pelanggan

Cari aplikasi terhubung seperti Google Sheets atau GitHub untuk solusi yang menggabungkan data internal dan eksternal

Gunakan timer bawaan untuk melacak waktu, menambahkan entri manual, dan menyertakan catatan

Ubah bahasa alami menjadi rencana proyek terperinci dengan pembuatan tugas yang didukung AI

Dapatkan wawasan kesehatan proyek dengan ringkasan instan yang dihasilkan oleh AI

Transkripsi otomatis rapat dan ekstrak poin tindakan

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang relatif singkat berkat banyaknya fitur yang tersedia di platform

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Otomatisasi dan alat AI ini menghemat banyak waktu saya untuk tugas-tugas berulang. Mengatur ruang proyek, tugas, dan otomatisasi ternyata sangat mudah. Tim saya cepat menguasainya setelah beberapa sesi pelatihan singkat. Dokumen bantuan dan obrolan langsung juga sangat responsif, memastikan kami tidak pernah terjebak lama. Salah satu hal yang kami lakukan adalah mengintegrasikan ClickUp dengan Google Drive hanya dengan beberapa klik, menghemat waktu dan menghindari perpindahan alat.

Otomatisasi dan alat AI ini menghemat banyak waktu saya untuk tugas-tugas berulang. Mengatur ruang proyek, tugas, dan otomatisasi ternyata sangat mudah. Tim saya cepat menguasainya setelah beberapa sesi pelatihan singkat. Dokumen bantuan dan obrolan langsung juga sangat responsif, memastikan kami tidak pernah terjebak lama. Salah satu hal yang kami lakukan adalah mengintegrasikan ClickUp dengan Google Drive hanya dengan beberapa klik, menghemat waktu dan menghindari perpindahan alat.

💡 Tips Pro: Hentikan pengejaran pembaruan—AI Standups secara otomatis mengumpulkan kemajuan, hambatan, dan langkah selanjutnya sehingga tim Anda tetap selaras secara real-time. ”

2. Akkio (Terbaik untuk analisis prediktif dan wawasan berbasis AI)

melalui Akkio

Membuat keputusan berbasis data tidak perlu memerlukan keahlian pemrograman. Dengan Akkio, agensi periklanan mendapatkan kemampuan machine learning yang kuat di platform tanpa kode yang dirancang untuk pengguna non-teknis.

Platform ini ideal untuk menganalisis spreadsheet dan basis data guna memprediksi tren dan mengidentifikasi pola. Misalnya, tim penjualan dapat memasukkan data penjualan historis ke Akkio untuk meramalkan pendapatan masa depan, atau tim pemasaran dapat mengidentifikasi prospek mana yang paling mungkin konversi. Akkio juga terintegrasi dengan alat seperti HubSpot, Snowflake, dan BigQuery untuk menyederhanakan alur data.

Fitur terbaik Akkio

Bangun dan terapkan model AI menggunakan antarmuka point-and-click yang sederhana

Integrasikan model AI dengan sumber data yang sudah ada dan alat bisnis

Otomatiskan proses pengambilan keputusan dengan wawasan yang didukung AI

Batasan Akkio

Tidak bekerja sebaik dengan data tidak terstruktur, sehingga kurang cocok untuk memproses gambar atau video

Harga Akkio

Paket Analisis AI untuk Pengguna Individu: Harga disesuaikan

Platform Analitik AI untuk Perusahaan: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Akkio

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Akiko?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Akkio memungkinkan kami untuk membuka peluang baru dan bekerja dengan produktivitas yang jauh lebih tinggi di agensi pemasaran kami.

Akkio memungkinkan kami untuk membuka peluang baru dan bekerja dengan produktivitas yang jauh lebih tinggi di agensi pemasaran kami.

3. DataRobot (Terbaik untuk machine learning otomatis tingkat perusahaan)

melalui DataRobot

Membuat dan menerapkan model machine learning tidak perlu rumit. DataRobot memudahkan proses ini dengan lingkungan tanpa kode yang dirancang untuk pengguna dari semua tingkat keahlian. Meskipun tidak sepenuhnya tanpa kode, platform ini mengotomatisasi tugas seperti pemilihan model, pengujian, dan penyempurnaan—membuatnya dapat diakses oleh pengguna teknis tanpa keahlian ML yang mendalam. Platform ini ideal untuk tim analitik perusahaan yang ingin mengimplementasikan model secara aman dan skala besar.

Platform ini mendukung berbagai kasus penggunaan AI, termasuk deteksi objek, di mana model deep learning dapat dilatih untuk mengidentifikasi objek dalam aliran video.

Fitur terbaik DataRobot

Uji ratusan algoritma sekaligus untuk hasil yang andal dan akurat

Bangun aplikasi tingkat perusahaan menggunakan model bahasa besar (LLMs) terkini

Deploy di cloud apa pun, server pribadi, atau layanan terkelola

Batasan DataRobot

Harga yang difokuskan pada perusahaan besar mungkin terlalu tinggi untuk perusahaan kecil

Harga DataRobot

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan DataRobot

G2: 4.4/5 (20+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DataRobot?

Sebuah ulasan di Reddit mengatakan:

DataRobot mungkin merupakan solusi autoML terbaik kedua yang ada (saya sedikit bias, saya sadari). Menurut saya, akan ada segmen pengguna yang menggunakan alat seperti DataRobot untuk membawa organisasi dari tingkat analitik nol hingga tingkat ML dasar dalam 2–10 tahun ke depan.

DataRobot mungkin merupakan solusi autoML terbaik kedua yang ada (saya sedikit bias, saya sadari). Menurut saya, akan ada segmen pengguna yang menggunakan alat seperti DataRobot untuk membawa organisasi dari tingkat analitik nol hingga tingkat ML dasar dalam 2–10 tahun ke depan.

🧠 Fakta Menarik: Perusahaan seperti Microsoft telah memperkenalkan agen AI otonom yang mampu menangani pertanyaan klien dan menjadwalkan tugas. Agen AI ini dapat dibuat tanpa keahlian pemrograman, menunjukkan potensi AI tanpa kode dalam mengotomatisasi proses bisnis.

4. Zams (sebelumnya Obviously AI) (Terbaik untuk analisis data tanpa kode dan prediksi AI)

via Zams

Dengan Zams (sebelumnya Obviously AI), Anda tidak hanya membangun model AI—Anda menciptakan agen AI yang mengotomatisasi pekerjaan back-office dengan kecepatan, keamanan, dan tata kelola yang terjamin.

Berbeda dengan platform AI tanpa kode lainnya, Zams melampaui analisis data. Zams’ “Agentic AI” memungkinkan Anda membangun agen pengambilan keputusan yang melampaui prediksi—mereka memicu alur kerja, mengalihkan tugas, atau menghasilkan output secara otomatis. Hal ini membantu bisnis mengubah AI menjadi leverage operasional, bukan hanya alat pelaporan data.

Fitur terbaik Zams

Skalakan operasi bisnis Anda dengan cepat menggunakan Agentic AI untuk solusi perusahaan

Bangun model klasifikasi, regresi, dan seri waktu untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan

Pastikan keamanan data dengan kepatuhan SOC 2 Type II, GDPR, dan HIPAA

Batasan Zams

Batasan penyimpanan pada paket dengan harga lebih rendah mungkin tidak cocok untuk operasi yang membutuhkan banyak data

Harga Zams

Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Zams

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📖 Baca Juga: Cara Mengintegrasikan AI ke Situs Web Anda

5. Amazon SageMaker (Terbaik untuk deployment model AI yang skalabel)

melalui Amazon SageMaker

Sebagai platform terpadu, Amazon SageMaker menggabungkan alat machine learning dan analitik AWS dalam satu tempat. Platform ini menyediakan akses terpusat ke data dari berbagai sumber, dilengkapi dengan alat bawaan untuk penandaan, pelatihan, dan deployment.

Keamanan tingkat perusahaan memastikan data dan model Anda tetap terlindungi sepanjang proses machine learning.

Fitur terbaik Amazon SageMaker

Otomatiskan pemilihan dan penyesuaian model untuk hasil cepat dengan SageMaker Autopilot

Bekerja sama dan bangun solusi AI lebih cepat dalam lingkungan pengembangan terpadu

Manfaatkan berbagai kursus AI , mulai dari pelatihan model hingga implementasi

Hubungkan data dari S3, Redshift, dan sumber pihak ketiga

Batasan Amazon SageMaker

Kurva pembelajaran bisa cukup curam bagi pemula

Struktur harga mungkin rumit untuk tim kecil

Harga Amazon SageMaker

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Amazon SageMaker

G2: 4.2/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amazon SageMaker?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Penyediaan algoritma dan kerangka kerja bawaan. Seringkali, data lah yang menjadi penyebab masalah dalam prediksi. Ketika data sudah benar, prediksi yang didasarkan pada algoritma bawaan bekerja dengan sangat baik dalam teknik linear, logistik, dan klasifikasi. Kolaborasi dengan ilmuwan data lainnya. Mudah diintegrasikan dengan sistem terkait seperti Salesforce ketika data disimpan di S3 buckets, dan dukungan pelanggan sangat responsif.

Penyediaan algoritma dan kerangka kerja bawaan. Seringkali, data lah yang menjadi penyebab masalah dalam prediksi. Ketika data sudah benar, prediksi yang didasarkan pada algoritma bawaan bekerja dengan sangat baik dalam teknik linear, logistik, dan klasifikasi. Kolaborasi dengan ilmuwan data lainnya. Mudah diintegrasikan dengan sistem terkait seperti Salesforce ketika data disimpan di S3 buckets, dan dukungan pelanggan sangat responsif.

6. Levity AI (Terbaik untuk otomatisasi email berbasis AI)

melalui Levity AI

Terjebak dalam tumpukan email? Levity AI membantu tim logistik dan pengiriman mengatasi kekacauan inbox dengan mengubahnya menjadi tindakan otomatis.

Ketika email baru masuk, Levity membacanya, mengekstrak detail penting, dan memicu tugas yang sesuai—seperti memasukkan pesanan ke sistem manajemen transportasi (TMS) atau meneruskan dokumen ke tim yang tepat.

Fitur terbaik Levity AI

Antarmuka seret dan lepasnya memudahkan Anda mengotomatisasi tugas rutin di Gmail, Slack, Outlook, dan platform lainnya

Levity membaca email masuk, mengekstrak detail penting, dan memicu tugas—seperti memasukkan pesanan ke sistem manajemen transportasi (TMS), menandai pertanyaan pelanggan, atau memperbarui catatan di sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM)

Integrasikan dengan alat seperti Gmail, Outlook, Slack, dan Zapier untuk memastikan aliran data tetap lancar

Batasan Levity AI

Harga mungkin tidak sesuai untuk tim kecil atau yang memiliki anggaran terbatas

Harga Levity AI

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Levity AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

melalui Google Teachable Machine

Google Teachable Machine menonjol sebagai platform berbasis browser untuk membangun model AI yang tidak memerlukan keahlian teknis atau pengetahuan pemrograman.

Antarmuka visual yang intuitif memungkinkan Anda melatih model untuk mengenali gambar, suara, dan pose tanpa memerlukan keahlian teknis yang signifikan. Ini adalah cara praktis dan menarik untuk menjelajahi pembuatan AI.

Ini ideal untuk mempelajari cara kerja AI dan membangun model kecil yang dapat diuji untuk tujuan pendidikan atau demonstrasi.

Anda dapat mengekspor model Anda ke TensorFlow.js, Coral, atau Arduino, tetapi alat-alat ini tidak dirancang untuk mengotomatisasi alur kerja bisnis.

Fitur terbaik Google Teachable Machine

Gunakan gambar, audio, dan posisi tubuh tanpa memerlukan pelatihan AI sebelumnya

Uji model yang telah dilatih dengan cepat dan efisien pada contoh baru menggunakan Microsoft Lobe

Ekspor model dalam format yang kompatibel dengan TensorFlow.js, Coral, dan Arduino untuk implementasi yang mudah

Batasan Google Teachable Machine

Kinerja pemrosesan bergantung pada kemampuan perangkat Anda

Harga Google Teachable Machine

Gratis

Ulasan dan peringkat Google Teachable Machine

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak cukup ulasan

8. Microsoft Lobe (Terbaik untuk membangun model machine learning kustom tanpa perlu coding)

melalui Microsoft Lobe

Microsoft Lobe adalah pilihan yang tepat jika Anda tidak memiliki latar belakang ilmu data tetapi ingin membuat model machine learning kustom melalui antarmuka point-and-click yang intuitif. Alat ini secara otomatis menangani tugas teknis yang kompleks, seperti pelatihan model dan optimasi, sehingga machine learning dapat diakses oleh siapa saja.

Anda dapat dengan mudah mengumpulkan dan memberi label pada data, lalu melihat hasil secara real-time. Selain itu, Lobe terintegrasi dengan alat-alat Microsoft lainnya, memberikan pengalaman yang mulus dari awal hingga akhir.

Fitur terbaik Microsoft Lobe

Latih model klasifikasi gambar dalam beberapa klik—cukup impor dan beri label pada foto

Lihat perbaikan secara real-time saat Anda menambahkan contoh dan koreksi

Ekspor platform seluler seperti CoreML dan TensorFlow untuk digunakan dalam aplikasi dan situs web

Batasan Microsoft Lobe

Saat ini, alat ini hanya mendukung klasifikasi gambar, meskipun jenis model lain direncanakan akan ditambahkan

Harga Microsoft Lobe

Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Microsoft Lobe

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

9. RunwayML (Terbaik untuk pengeditan video dan gambar AI)

melalui RunwayML

RunwayML memberikan akses kepada kreator ke alat pengeditan video dan gambar profesional, dengan alur kerja yang lancar yang berfokus pada pembuatan konten multimedia. Platform ini menonjol dengan model AI generatifnya, termasuk Gen-1, Gen-2, dan Gen-3 Alpha, yang memudahkan pengeditan video, pembuatan gambar, dan grafis gerak.

Baik Anda membuat visual dengan model Gen-2 atau menghapus latar belakang dengan beberapa klik, Runway membuat pengeditan canggih menjadi mudah diakses. Anda bahkan dapat menyinkronkan gerakan bibir dengan audio dan meningkatkan kualitas video menjadi 4K langsung dari browser Anda.

Alat ini juga terintegrasi dengan alat kreatif populer, memberikan seniman, desainer, dan pembuat film alur kerja yang lancar untuk meningkatkan proyek mereka dengan fitur-fitur bertenaga AI.

Fitur terbaik RunwayML

Buat video baru sepenuhnya menggunakan teks atau ubah video yang sudah ada dengan teknik transfer gaya

Sinkronkan audio dengan gerakan bibir secara sempurna untuk suara yang alami dan natural

Perbarui video ke resolusi 4K dan perpanjang durasi video tanpa kehilangan kualitas

Batasan RunwayML

Beberapa fitur lanjutan memerlukan langganan tingkat atas

Harga RunwayML

Gratis

Standar: $15 per pengguna per bulan

Pro: $35 per pengguna per bulan

Tanpa batas: $95 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat RueyML

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: RunwayML berperan penting dalam film pemenang Oscar Everything Everywhere All At Once. Seniman efek visual Evan Halleck menggunakan alat layar hijau bertenaga AI untuk menghapus latar belakang dengan akurat, yang sering kali outperform metode tradisional.

10. Nanonets (Terbaik untuk mengotomatisasi pemrosesan dokumen dengan AI)

via Nanonets

Nanonets membantu tim mengotomatisasi ekstraksi data dari dokumen dengan akurasi hingga 99% menggunakan pemrosesan bahasa alami dan kecerdasan buatan canggih. Kemampuan unik Nanonets untuk bekerja dengan dokumen terstruktur dan tidak terstruktur menjadikannya unik.

Baik Anda menangani file PDF yang rapi atau file tulisan tangan yang berantakan, AI dapat secara cerdas mengidentifikasi dan mengekstrak informasi penting, memvalidasi data, dan mengekspornya langsung ke alat seperti QuickBooks, Xero, atau NetSuite.

Anda juga dapat mengatur alur persetujuan dan langkah pengecekan kesalahan—tanpa perlu coding.

Fitur terbaik Nanonets

Latih model AI kustom untuk jenis dokumen tanpa perlu coding

Proses dokumen dalam jumlah besar dan ekspor data ke alat seperti QuickBooks, Xero, dan NetSuite

Buat alur kerja otomatis untuk pemrosesan end-to-end, dengan verifikasi data sebelum ekspor

Batasan Nanonets

Beberapa pengguna melaporkan adanya kurva pembelajaran saat membuat model kustom yang kompleks

Harga Nanonets

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Nanonets

G2: 4.8/5 (90+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nanonets?

Sebuah ulasan dari G2 mengatakan:

Nanonets menggunakan algoritma canggih yang secara akurat mengekstrak data dari faktur, bahkan dengan tata letak yang kompleks atau tidak standar. AI ini terus belajar dan meningkatkan akurasi ekstraksi data, mengurangi kesalahan input data manual, dan menghemat waktu yang signifikan bagi tim kami. Platform ini juga memungkinkan pengguna untuk membuat alur kerja yang sangat dapat disesuaikan, yang dapat secara otomatis mengarahkan faktur, memicu persetujuan, dan melakukan tindakan berdasarkan aturan tertentu.

Nanonets menggunakan algoritma canggih yang secara akurat mengekstrak data dari faktur, bahkan dengan tata letak yang kompleks atau tidak standar. AI ini terus belajar dan meningkatkan akurasi ekstraksi data, mengurangi kesalahan input data manual, dan menghemat waktu yang signifikan bagi tim kami. Platform ini juga memungkinkan pengguna untuk membuat alur kerja yang sangat dapat disesuaikan, yang dapat secara otomatis mengarahkan faktur, memicu persetujuan, dan melakukan tindakan berdasarkan aturan tertentu.

