Bagaimana Membangun Proses Pengembangan Produk (Dengan Contoh)

Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah ide? Produk proses pengembangan mencakup langkah-langkah yang membawa Anda dari ide ke pasar.

Ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk membantu Anda melewati fase iterasi, pengujian, dan ide sehingga Anda tidak tersesat di tengah jalan.

Dalam panduan ini, kita akan mengeksplorasi pentingnya dalam mendorong kesuksesan bisnis, menyelami perbedaan antara pengembangan produk dan manajemen produk, dan memberi Anda pemahaman mendalam tentang keseluruhan proses.

Mari kita mulai dengan definisi, bolehkah kita mulai?

Mengapa Proses Pengembangan Produk Penting?

Pengembangan produk adalah proses menciptakan, mendesain, atau menyempurnakan produk yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Ini adalah teknik penting untuk bisnis apa pun karena melibatkan beberapa komponen utama seperti riset pasar, pembuatan ide, pengembangan konsep, desain, pengujian, produksi, dan evaluasi pasca-peluncuran.

Pengembangan produk memainkan peran penting dalam kesuksesan perusahaan dengan mendorong inovasi, mempertahankan keunggulan kompetitif, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan pendapatan.

Apa perbedaan antara pengembangan produk dan manajemen produk?

Pengembangan produk mengacu pada pembuatan produk yang sebenarnya, manajemen produk bertanggung jawab untuk memandu strategi produk peta jalan, dan fitur di seluruh siklus pengembangan produk.

Pengembang produk adalah pemikir kreatif di balik ide dan desain produk, memastikan produk tersebut selaras dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. 🚀

Di sisi lain, manajer produk mengawasi keseluruhan proses pengembangan dan strategi, positioning, dan profitabilitas produk. Kedua peran ini bekerja bahu-membahu untuk memastikan bahwa seluruh proses pengembangan produk berjalan efisien dan keseluruhan produk dirancang dengan baik dan siap untuk pasar.

Cara Membangun Proses Pengembangan Produk dalam 6 Langkah

Cara termudah untuk mendekati proses pengembangan produk adalah dengan memecah perjalanan menjadi beberapa langkah, yang berfungsi seperti peta jalan produk semacam itu. Memahami strategi pemasaran Anda untuk produk akhir atau proses pengembangan ( jika ada - proses manufaktur Anda sangat penting untuk mencapai peluncuran produk yang sukses.

Pada dasarnya, Anda ingin membedah proses yang rumit menjadi peta jalan produk fungsional yang dapat diikuti oleh seluruh tim Anda. Jadi, mari kita mulai dengan fase pertama dari proses pengembangan produk:

Tahap 1: Pembuatan ide

Mulailah proses pengembangan produk Anda dengan beberapa ide kreatif teknik curah pendapat seperti sesi kelompok, pemetaan pikiran, dan metode SCAMPER.

Misalnya, sesi curah pendapat yang kreatif. Teknik seperti pemetaan pikiran, sesi curah pendapat kelompok, dan metode SCAMPER merangsang pemikiran inovatif. Pemetaan pikiran membantu Anda mengatur informasi secara visual, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi ide produk yang potensial.

Sesi curah pendapat kelompok, di sisi lain, memadukan beragam perspektif, sehingga meningkatkan peluang untuk menghasilkan ide yang unik. Metode SCAMPER (Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Reverse) mendorong Anda untuk memikirkan kembali produk yang sudah ada atau konsep produk baru dari sudut pandang yang berbeda.

Bagian penting dari penciptaan ide adalah melakukan riset pasar. Hal ini termasuk menganalisis pesaing dan menemukan target pasar Anda. Pastikan Anda memeriksa penawaran produk pesaing untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka, dan menemukan inspirasi untuk produk akhir Anda.

Misalnya, jika Anda melihat bahwa produk pesaing tidak memiliki fitur tertentu yang diinginkan oleh target pelanggan Anda, Anda mungkin harus mempertimbangkan untuk memasukkan fitur-fitur tersebut ke dalam proses pengembangan produk Anda. IPhone Apple muncul sebagai produk terobosan karena menggabungkan ponsel dengan produk yang sudah ada seperti iPod. Proses pengembangan produk mereka menemukan target pasar mereka dan memenuhi kebutuhan pelanggan mereka dengan satu perangkat.

Pertimbangkan bahwa hal ini tidak selalu tentang mengisi celah di pasar, tetapi juga menggabungkan elemen-elemen yang belum pernah digabungkan sebelumnya. Melakukan riset pasar juga membantu menentukan celah dan peluang di pasar. Proses pengembangan produk dimulai dengan menggunakan perangkat lunak yang tepat.

Alat seperti survei, formulir dengan logika bersyarat kelompok fokus, dan wawancara membantu Anda mengumpulkan umpan balik awal dan wawasan berharga dari target pasar Anda. Hal ini sangat bagus untuk awal proses pengembangan produk Anda.

Dengan memahami kebutuhan, preferensi, dan poin-poin masalah yang belum terpenuhi, Anda menciptakan fondasi yang kuat untuk mengembangkan produk yang selaras dengan kebutuhan dan keinginan target pelanggan Anda.

Tahap 2: Pengembangan dan evaluasi konsep

Setelah menghasilkan sebuah ide produk yang menjanjikan saatnya untuk menentukan persyaratan produk Anda. Kembangkan dokumen persyaratan produk (PRD) yang secara menyeluruh menjelaskan fitur, spesifikasi, dan fungsi produk.

Misalnya, jika Anda mendesain jam tangan pintar baru, PRD dapat menyertakan rincian tentang daya tahan baterai, ketahanan terhadap air, kompatibilitas dengan berbagai jenis ponsel pintar, dan jenis sensor yang tertanam di perangkat. Membuat PRD memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan atribut produk-tidak peduli apakah Anda memulai produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada.

Selanjutnya, evaluasi kelayakan proyek dengan melakukan analisis teknis, keuangan, dan operasional bisnis. Analisis teknis melibatkan penilaian apakah teknologi dan sumber daya yang diperlukan tersedia untuk membuat produk. Analisis keuangan menentukan biaya pengembangan dan potensi laba atas investasi.

Analisis analisis bisnis operasional mengeksplorasi logistik manufaktur mendistribusikan, dan mendukung produk setelah diluncurkan. Sebagai contoh, ketika Tesla mulai mengembangkan mobil listriknya, Tesla harus mempertimbangkan ketersediaan baterai lithium-ion, biaya pembangunan infrastruktur pengisian daya, dan logistik servis kendaraan.

Dengan mengembangkan dan mengevaluasi konsep produk secara hati-hati, Anda meletakkan dasar untuk produk akhir yang berkualitas dan sangat mudah yang akan mampu bersaing di industrinya. Namun, itu semua tergantung pada bagaimana Anda mengembangkan peta jalan produk untuk membawa Anda ke produk jadi tersebut. Jadi, selama proses pengembangan konsep produk dan tahap evaluasi, pertimbangkan untuk membawa ide Anda melalui hal-hal berikut ini:

Dokumen Persyaratan Produk (PRD) (Dokumen Persyaratan Produk) **Mengembangkan dokumen komprehensif yang menguraikan fitur, spesifikasi, dan fungsi produk untuk memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan produk.

**Mengembangkan dokumen komprehensif yang menguraikan fitur, spesifikasi, dan fungsi produk untuk memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan produk. Analisis Teknis: Menilai ketersediaan teknologi dan sumber daya yang diperlukan untuk membuat produk, memastikan kelayakan teknis konsep Anda.

Menilai ketersediaan teknologi dan sumber daya yang diperlukan untuk membuat produk, memastikan kelayakan teknis konsep Anda. Analisis Finansial: Menentukan biaya pengembangan, produksi, dan pemasaran, serta potensi laba atas investasi, untuk memastikan produk jadi layak secara finansial.

Menentukan biaya pengembangan, produksi, dan pemasaran, serta potensi laba atas investasi, untuk memastikan produk jadi layak secara finansial. Analisis Bisnis Operasional: Jelajahi logistik manufaktur, strategi distribusi, dan dukungan produk setelah peluncuran untuk memastikan kelancaranoperasi di seluruh siklus hidup produk.

Jelajahi logistik manufaktur, strategi distribusi, dan dukungan produk setelah peluncuran untuk memastikan kelancaranoperasi di seluruh siklus hidup produk. Umpan Balik Pengguna dan Pemangku Kepentingan: Mengumpulkan wawasan dari uji kegunaan, kelompok fokus, umpan balik awal, dan wawancara untuk menyempurnakan desain dan fitur produk berdasarkan preferensi dan ekspektasi pasar sasaran.

Mengumpulkan wawasan dari uji kegunaan, kelompok fokus, umpan balik awal, dan wawancara untuk menyempurnakan desain dan fitur produk berdasarkan preferensi dan ekspektasi pasar sasaran. Penilaian Risiko: Mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan dalam proses pengembangan dan memastikan peta jalan produk dapat menghindari risiko tersebut.

Mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan dalam proses pengembangan dan memastikan peta jalan produk dapat menghindari risiko tersebut. Analisis Pasar : Gunakanperangkat lunak pemasaran produk untuk membuat sebuahstrategi pemasaran produk untuk memasukkan tren, kebutuhan pelanggan, dan lanskap persaingan untuk memastikan produk Anda memiliki proposisi nilai yang kuat dan nilai jual yang unik.

: Gunakanperangkat lunak pemasaran produk untuk membuat sebuahstrategi pemasaran produk untuk memasukkan tren, kebutuhan pelanggan, dan lanskap persaingan untuk memastikan produk Anda memiliki proposisi nilai yang kuat dan nilai jual yang unik. Kekayaan Intelektual: Selidiki potensi masalah kekayaan intelektual, seperti paten atau merek dagang, untuk melindungi proses pengembangan produk Anda seputar fitur dan komplikasi hukum.

Tahap 3: Desain dan pengembangan prototipe

Saatnya membuat prototipe!

Dengan kata lain, Anda harus membuat representasi nyata dari ide produk Anda. Beberapa orang mungkin menyebutnya sebagai produk yang layak minimum (MVP), tergantung pada industri Anda.

Prototipe memudahkan Anda untuk melihat, menguji, dan menyempurnakan desain produk . Anda dapat memasukkan umpan balik dari pengguna uji coba dan pemangku kepentingan, dan akan lebih mudah untuk mengidentifikasi kesalahan atau kesenjangan dalam proses pengembangan produk Anda. Selama fase pembuatan prototipe, pertimbangkan hal-hal berikut ini:

Jenis Prototipe: Pilih jenis prototipe yang paling tepat untuk produk Anda, seperti sketsa, model 3D, atau prototipe fungsional, tergantung pada tingkat detail dan fungsionalitas yang diperlukan untuk pengujian.

Pilih jenis prototipe yang paling tepat untuk produk Anda, seperti sketsa, model 3D, atau prototipe fungsional, tergantung pada tingkat detail dan fungsionalitas yang diperlukan untuk pengujian. Teknik Prototipe Cepat: Gunakan teknik prototipe cepat, seperti pencetakan 3D atau pemesinan CNC, untuk menghasilkan prototipe fisik dengan cepat untuk pengujian dan penyempurnaan.

Gunakan teknik prototipe cepat, seperti pencetakan 3D atau pemesinan CNC, untuk menghasilkan prototipe fisik dengan cepat untuk pengujian dan penyempurnaan. Pengujian Pengguna: Menjalankan pengujian kegunaan, seperti pengujian berbasis tugas atau evaluasi heuristik, untuk mengumpulkan umpan balik tentang fungsionalitas, desain, dan kemudahan penggunaan prototipe.

Menjalankan pengujian kegunaan, seperti pengujian berbasis tugas atau evaluasi heuristik, untuk mengumpulkan umpan balik tentang fungsionalitas, desain, dan kemudahan penggunaan prototipe. Desain Iteratif: Sempurnakan prototipe berdasarkan umpan balik pengguna, persyaratan teknis, dan kendala manufaktur dalam strategi pemasaran Anda.

Sempurnakan prototipe berdasarkan umpan balik pengguna, persyaratan teknis, dan kendala manufaktur dalam strategi pemasaran Anda. Bahan dan Proses Manufaktur: Terutama jika itu adalah produk fisik, evaluasi bahan dan proses manufaktur yang diperlukan untuk menghasilkan produk akhir, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, daya tahan, dan keberlanjutan.

Terutama jika itu adalah produk fisik, evaluasi bahan dan proses manufaktur yang diperlukan untuk menghasilkan produk akhir, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, daya tahan, dan keberlanjutan. Perlindungan Kekayaan Intelektual: Amankan perlindungan kekayaan intelektual yang diperlukan, seperti paten atau merek dagang, untuk fitur dan desain produk yang unik. Jangan abaikan elemen hukum dalam menciptakan produk Anda - elemen ini sama pentingnya dengan produk itu sendiri.

Amankan perlindungan kekayaan intelektual yang diperlukan, seperti paten atau merek dagang, untuk fitur dan desain produk yang unik. Jangan abaikan elemen hukum dalam menciptakan produk Anda - elemen ini sama pentingnya dengan produk itu sendiri. Dokumentasi Teknik dan Desain: Buat gambar teknik terperinci, model CAD, dan dokumentasi desain untuk memastikan transisi yang mulus dari prototipe keproduksi skala penuh.

Buat gambar teknik terperinci, model CAD, dan dokumentasi desain untuk memastikan transisi yang mulus dari prototipe keproduksi skala penuh. Kepatuhan terhadap Peraturan: Pertimbangkan persyaratan dan sertifikasi peraturan yang berlaku, seperti standar keselamatan atau peraturan lingkungan, untuk memastikan produk yang layak secara minimum sesuai dengan hukum dan standar industri yang relevan.

Tahap 4: Pengujian dan validasi

Jaminan kualitas dan pengujian sangat penting untuk menciptakan produk yang dapat diandalkan. Untuk memastikan produk Anda bekerja sesuai rencana, gunakan metode pengujian menyeluruh untuk menemukan dan memperbaiki cacat atau masalah sebelum Anda masuk terlalu dalam ke dalam strategi pemasaran Anda.

Anda dapat menggunakan metode pengujian yang berbeda seperti pengujian stres, pengujian kinerja, atau pengujian lingkungan. Misalnya, jika Anda membuat ponsel pintar, pengujian stres memeriksa daya tahannya dalam kondisi yang sulit, sementara pengujian kinerja melihat kecepatan, masa pakai baterai, dan fitur utama lainnya.

Bersamaan dengan pengujian teknis, lakukan pengujian penerimaan pengguna (UAT) dengan meminta pengguna akhir mencoba produk untuk memastikan produk tersebut memenuhi kebutuhan mereka. Umpan balik dari mereka akan membantu Anda melakukan penyesuaian yang diperlukan sebelum meluncurkannya.

Ini termasuk memberikan izin dan akses yang tepat kepada tim Anda ke proses pengembangan produk atau tes pengembangan produk. Dengan alat manajemen proyek yang tepat, Anda memastikan tim pengembangan Anda memiliki semua yang dibutuhkan untuk berhasil.

Terakhir, pastikan produk Anda aman, dapat diandalkan, dan mengikuti aturan dan standar industri. Ini dapat berarti memenuhi pedoman yang ditetapkan oleh organisasi seperti FDA, FCC, atau ISO, tergantung produk dan industri Anda. Misalnya, pembuat alat kesehatan harus mengikuti peraturan FDA dan mendapatkan persetujuan sebelum memasarkan produk mereka.

Dengan menguji dan memvalidasi produk Anda secara cermat, Anda membangun kepercayaan dengan pelanggan, mengurangi potensi masalah, dan menyiapkan panggung untuk peluncuran produk yang sukses.

Tahap 5: Produksi dan peluncuran

Mengelola proses produksi dan rantai pasokan secara efektif sangat penting untuk mengirimkan produk Anda ke pasar tanpa penundaan atau biaya yang tidak perlu. Membangun hubungan yang kuat dengan pemasok, produsen, dan mitra pengiriman memastikan semuanya berjalan lancar.

Kembangkan kampanye pemasaran yang menarik untuk mempromosikan produk Anda dan menarik minat. Pertahankan pesan merek yang jelas dan konsisten, dan gunakan platform pemasaran seperti media sosial, email, posting blog, dan hubungan masyarakat untuk menjangkau audiens target Anda.

Tetapkan saluran distribusi dan penjualan yang paling sesuai untuk produk dan industri Anda. Pilihannya bisa berupa menjual langsung ke pelanggan melalui toko online, bermitra dengan toko fisik, atau berkolaborasi dengan distributor dan grosir.

Tahap 6: Evaluasi dan iterasi pasca-peluncuran

Anda telah meluncurkan produk Anda. Namun, bukan berarti perjalanan Anda telah berakhir. Setelah meluncurkan produk Anda, awasi kinerjanya dengan melacak ukuran, indikator, atau kPI manajemen produk .

Hal ini membantu Anda mengetahui seberapa sukses produk Anda dan di mana Anda perlu melakukan perbaikan. Selalu dengarkan umpan balik pengguna dan ikuti tren pasar agar produk Anda tetap mutakhir, kompetitif, dan diminati.

Pada tahap ini, mengelola siklus hidup produk Anda adalah kunci bagi semua orang-termasuk tim pengembangan Anda. Ini berarti mengawasi pengembangan produk Anda dari awal hingga akhir masa pakai produk. Ini semua tentang membuat pilihan cerdas tentang masa depan produk Anda berdasarkan seberapa baik kinerjanya, apa yang dikatakan pelanggan, dan apa yang terjadi di pasar.

Praktik Terbaik Proses Pengembangan Produk

Meskipun tidak ada satu jalur yang sempurna untuk pengembangan produk, pasti ada langkah-langkah tambahan yang dapat Anda ambil untuk memaksimalkan peta jalan proses dan memberikan segalanya untuk membantu tim pengembangan Anda. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

1. Mendorong budaya kreatif

Kembangkan lingkungan yang mendorong kreativitas, eksperimen, dan pembelajaran. Hal ini akan membantu tim pengembangan produk Anda menghasilkan ide dan solusi inovatif yang mendorong inovasi.

2. Memprioritaskan kolaborasi

Kolaborasi yang efektif antara tim lintas fungsi seperti desain, teknik, pemasaran, dan penjualan, memastikan pendekatan Anda terhadap pengembangan produk menyeluruh.

3. Gunakan umpan balik pelanggan di seluruh proses

Melibatkan pelanggan dalam proses pengembangan produk, mulai dari pembuatan ide hingga evaluasi pasca-peluncuran, membantu Anda menciptakan produk yang benar-benar sesuai dengan audiens target dan memenuhi kebutuhan mereka.

4. Mudah beradaptasi dan gesit

Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, preferensi pelanggan, dan teknologi baru sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam pengembangan produk. Terapkan kelincahan dalam proses Anda agar tetap responsif terhadap perubahan.

5. Menyeimbangkan kecepatan dan kualitas

Meskipun penting untuk menghadirkan produk ke pasar dengan cepat, sama pentingnya untuk memastikan kualitas dan keandalannya. Mencapai keseimbangan yang tepat antara kecepatan dan kualitas akan menghasilkan kesuksesan jangka panjang dan kepuasan pelanggan.

Contoh Pengembangan Produk

Contoh 1: Lyft

Lyft, sebuah platform berbagi tumpangan, membuat langkah signifikan dalam proses pengembangan produk dengan menganalisis kebutuhan pelanggan dan menyempurnakan infrastruktur teknologi mereka. Versi awal aplikasi mereka penuh dengan bug, tetapi dengan proses pengembangan produk yang berulang, mereka meningkatkan fungsionalitas aplikasi, memperbaiki bug, dan menambahkan fitur yang berpusat pada pelanggan. Sebagai contoh, mereka memasukkan fitur estimasi harga untuk menanggapi kekhawatiran pelanggan tentang transparansi harga, yang dengan cepat diadopsi oleh para penggunanya.

Contoh 2: Canva

Canva merevolusi desain grafis dengan alat desain online yang intuitif. Proses pengembangan produk di Canva melibatkan identifikasi masalah pengguna yang jelas - perangkat lunak desain grafis yang rumit. Mereka membuat prototipe produk yang sederhana dan mudah digunakan, mengujinya secara menyeluruh dengan pengguna, dan mengulanginya berdasarkan umpan balik yang diterima. Evaluasi dan pengulangan yang terus menerus setelah peluncuran memungkinkan mereka untuk menambahkan templat, fitur, dan meningkatkan layanan secara konstan. Evolusi yang terus-menerus sesuai dengan kebutuhan pengguna ini menjadikan Canva sebagai contoh klasik proses pengembangan produk yang sukses.

Selamat untuk Proses Pengembangan Produk yang Sukses!

Kami telah membahas seluk beluk proses pengembangan produk, menekankan pentingnya mengikuti pendekatan terstruktur dan menerapkan praktik terbaik. Sekarang saatnya bagi Anda untuk menerapkan pengetahuan ini pada proyek Anda sendiri, baik Anda bekerja dengan tim beranggotakan lima orang atau lima puluh orang.

Ingat, menyempurnakan pendekatan Anda, mengikuti perkembangan tren industri, dan berkolaborasi adalah kunci keberhasilan pengembangan produk.

