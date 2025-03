10 Templat Peluncuran Produk Gratis di Excel, Word, dan ClickUp

Sangat menyenangkan untuk mempersiapkan peluncuran produk baru-terutama saat Anda bersiap-siap untuk memberikan sesuatu yang baru kepada pelanggan Anda. Ini semua tentang membuat mereka tetap terlibat dan meningkatkan penjualan dengan sesuatu yang berkilau dan baru. Pada saat yang sama, Anda harus memastikan peluncuran produk berjalan lancar dari perencanaan awal hingga peluncuran.

Untuk membantu Anda unggul dalam peluncuran produk yang sukses dan manajemen produk secara keseluruhan, pertimbangkan untuk menggunakan templat ini untuk panduan dan melacak tonggak pencapaian saat Anda maju.

Apa itu Templat Peluncuran Produk?

Templat peluncuran produk adalah alat untuk merencanakan peluncuran produk Anda dari awal hingga akhir sehingga Anda mencakup setiap langkah. Bekerja dengan templat memberi Anda panduan yang jelas untuk memastikan Anda tidak melewatkan aspek apa pun saat Anda membangun audiens, mengembangkan rencana promosi, dan mempersiapkan peluncuran produk yang sukses.

Apa yang Membuat Templat Peluncuran Produk yang Baik?

Templat peluncuran produk yang baik akan mudah diterapkan dan membantu Anda mengembangkan strategi peluncuran produk , memungkinkan Anda untuk mengikuti daftar periksa, membuat rencana, menetapkan pencapaian dan melakukan tugas-tugas penting lainnya.

Ada banyak templat yang tersedia, tetapi tidak semuanya memiliki kualitas yang sama atau menyertakan fitur ekstensif yang sama. Beberapa lebih cocok untuk strategi peluncuran produk yang lengkap daripada yang lain, sehingga penting untuk memilih rencana peluncuran produk yang tepat untuk proyek Anda berikutnya.

Selain itu, beberapa templat tidak dapat dibagikan atau mengharuskan Anda untuk mengundang tim Anda untuk menggunakannya yang dapat bermanfaat jika Anda tidak ingin sembarang orang mengaksesnya.

10 Templat Rencana Peluncuran Produk Gratis

Jika Anda tidak yakin templat apa yang akan digunakan, ada banyak pilihan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan Anda dan mendapatkan tim produk pada halaman yang sama.

Di sini Anda akan menemukan daftar 10 templat peluncuran produk favorit kami yang mencakup semua jenis fitur yang bisa Anda minta. Terlepas dari strategi peluncuran produk Anda, templat berikut ini akan membantu menjaga proyek Anda tetap lancar secara konsisten mulai dari konsep hingga promosi yang sedang berlangsung.

Mari kita selami opsi-opsi ini, mari kita lihat

1. Templat Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp

Promosikan produk baru atau luncurkan kembali produk yang sudah ada melalui templat Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp

Salah satu templat peluncuran produk terbaik yang tersedia adalah templat Templat Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp yang dapat berfungsi sebagai templat perencanaan peluncuran produk lengkap Anda. Apakah Anda memerlukan templat untuk membantu memandu rencana peluncuran produk baru atau yang sudah ada, Anda akan menemukan semua fitur yang harus dimiliki dalam templat yang lengkap ini.

Templat ini mencakup lima status untuk membantu Anda melacak kemajuan strategi peluncuran produk Anda, termasuk Selesai, Dalam Proses, Untuk Ditinjau, Ditangguhkan, dan Ditunda.

Selain itu, templat ini memiliki dua bidang khusus untuk pengaturan lebih lanjut: Kategori Tugas dan Durasi. Anda juga akan mendapatkan keuntungan dari enam jenis tampilan komprehensif, yang meliputi Milestones, Gantt, Berdasarkan Kategori, Timeline, Activities, dan Getting Started Guide.

Templat rencana peluncuran produk ini menggunakan kode warna untuk membantu memvisualisasikan dan melacak setiap elemen proses peluncuran Anda. Pada akhirnya, solusi lengkap ini harus mencakup semua dasar untuk tim pemasaran produk . Unduh Template Ini

2. Templat Peluncuran Produk Gantt Chart ClickUp

Gunakan Tampilan Gantt Chart di ClickUp untuk melihat strategi peluncuran produk Anda yang sedang berlangsung

Bagan Gantt tetap menjadi salah satu yang paling populer templat manajemen proyek untuk diikuti oleh organisasi. Format bagan ini menampilkan aktivitas berdasarkan jadwal untuk membantu mengukur kemajuan selama proyek berlangsung. Templat Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp juga menyertakan templat bagan Gantt untuk membantu Anda mengikuti saat Anda merencanakan strategi peluncuran produk berikutnya. Ini Templat bagan Gantt memudahkan untuk melihat setiap aktivitas dan tugas yang harus Anda selesaikan berdasarkan garis waktu untuk memvisualisasikan rencana peluncuran proyek Anda.

Anda dapat melihat garis waktu ini dari awal hingga akhir dan menentukan dengan tepat kapan Anda harus menyelesaikan setiap tugas. Misalnya, Anda dapat melihat sejumlah tugas dalam tampilan Minggu/Hari yang memungkinkan Anda mengetahui tugas mana yang harus Anda selesaikan setiap minggu, termasuk menentukan audiens target, mensurvei pelanggan untuk mendapatkan umpan balik, dan meninjau data analisis Anda.

Jika Anda menginginkan bagan Gantt yang lengkap untuk membantu Anda menyusun strategi peluncuran produk, Tampilan Gantt dari ClickUp akan sangat berharga bagi proses Anda. Unduh Templat Ini

3. Templat Garis Waktu Peluncuran Produk ClickUp

Temukan garis waktu peluncuran produk Anda secara lengkap dengan tampilan khusus ini di ClickUp

Dengan menggunakan templat daftar periksa produk ClickUp yang sama, Anda juga akan mendapatkan akses untuk melihat Garis Waktu Peluncuran Produk. Ini akan membantu memastikan Anda dapat tetap berada di jalur dengan proyek Anda untuk memenuhi tujuan dan mencapai hasil utama .

Tampilan Timeline di templat kami memungkinkan Anda untuk dengan mudah melihat seberapa jauh Anda telah melangkah dalam proyek Anda dan seberapa jauh lagi Anda harus melangkah. Anda dapat melihat di mana posisi Anda selama setiap tahap strategi peluncuran produk Anda dengan kolom Kategori Tugas yang mengelompokkan tugas sesuai dengan fase proyek. Anda kemudian dapat melihat tugas mana yang harus Anda selesaikan untuk setiap kategori dan durasi setiap tugas.

Misalnya, dalam kategori Analisis Pasar, Anda mungkin ingin menganalisis data pelanggan yang ada di minggu pertama, diikuti dengan menentukan target audiens di minggu kedua. Anda dapat mencakup tugas-tugas dalam kategori Target Audiens, yang dapat mencakup melakukan wawancara dan survei sehingga Anda dapat mendokumentasikan semua poin masalah pelanggan Anda. Unduh Template Ini

4. Templat Pencapaian Peluncuran Produk ClickUp

Gunakan Templat Pencapaian Peluncuran Produk ClickUp untuk melacak, membandingkan, dan mendokumentasikan perkembangan proyek

Dalam templat daftar periksa produk Clickup yang sama, Anda akan menemukan tampilan Pencapaian yang menetapkan langkah-langkah utama dalam proyek Anda saat Anda maju. Sepanjang rencana peluncuran produk Anda, Anda mungkin akan memiliki tonggak pencapaian proyek yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah Anda tetapkan dan jadwal yang telah Anda buat.

Khusus ini alat manajemen produk akan membantu Anda memvisualisasikan setiap tonggak pencapaian dan kemajuannya menuju acara peluncuran produk Anda. Dengan templat Milestones, Anda dapat dengan jelas melihat daftar semua tugas yang harus Anda selesaikan dan status yang sesuai untuk menjaga agar tim tetap berada di halaman yang sama.

Anda juga dapat melihat tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo yang spesifik untuk setiap tugas, dengan tanggal jatuh tempo proyek yang terlambat disorot dengan warna merah untuk menunjukkan urgensi. Melihat waktu yang dilacak, penerima tugas, dan kategori untuk setiap tugas dengan mudah.

Lima status untuk tugas peluncuran produk Anda meliputi Tunda, Dalam Proses, Untuk Ditinjau, Ditangguhkan, dan Selesai. Pengodean warna juga membantu menunjukkan status tugas. Templat ini merupakan pelengkap yang bagus untuk jadwal rencana peluncuran produk Anda untuk membantu mencegah Anda tertinggal. Unduh Templat Ini

5. Templat Kategori Peluncuran Produk ClickUp

Jabarkan peluncuran produk Anda berdasarkan kategori dengan tampilan ClickUp khusus ini

Saat Anda menerapkan Templat Daftar Periksa Peluncuran Produk dari ClickUp, Anda juga memiliki akses ke tampilan Berdasarkan Kategori yang mengatur semua tugas sesuai dengan kategorinya masing-masing.

Mengkategorikan tugas peluncuran produk Anda adalah kunci untuk melacak setiap fase proyek dari awal hingga akhir di peta jalan produk . Dan Templat Kategori Peluncuran Produk menyimpan ini rencana proyek prosesnya sederhana. Anda bisa melihat tugas mana di setiap kategori yang masih tertunda dan menghilangkan tugas yang sudah Anda selesaikan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan terjadi di sisa proyek Anda.

Setiap kategori berisi daftar tugas di bawah ini. Misalnya, Anda mungkin memiliki kategori Penetapan Harga yang mencakup tugas-tugas seperti "Perkirakan biaya" dan "Buat garis besar tujuan bisnis." Anda dapat melihat tanggal mulai dan berakhir untuk setiap proyek dan menandai berbagai tugas (atau subtugas) untuk membantu memprioritaskan peluncuran produk yang sukses.

Menyajikan informasi produk dengan template lembar fakta ! Unduh Template Ini

6. Templat Papan Peluncuran Produk ClickUp

Tampilan Papan ClickUp memberikan gambaran lengkap tentang strategi Anda dengan fitur seret dan lepas

Tampilan lain yang Anda dapatkan dengan templat daftar periksa produk ClickUp adalah Tampilan Papan. Tampilan ini menampilkan semua tugas sesuai dengan status.

Mirip dengan tampilan Berdasarkan Kategori, tampilan Papan menampilkan semua tugas dalam daftar di bawah kategori status yang sesuai. Status yang berbeda termasuk Tertunda, Dalam Proses, Untuk Ditinjau, Ditangguhkan, dan Selesai. Sekali lagi, seperti tampilan Kategori, Anda dapat melihat informasi untuk setiap tugas, termasuk nama tugas, tanggal dan waktu mulai dan berakhir, dan subtugas di bawahnya.

Saat Anda menyelesaikan tugas yang berbeda, tugas tersebut akan dihapus dari daftar tugas yang sesuai, sehingga Anda dapat mengetahui dengan tepat apa yang harus Anda selesaikan sambil berjalan.

Sebagai contoh, Anda mungkin memiliki daftar tugas Tertunda yang mencakup semua tugas yang belum dimulai. Setelah penerima tugas memulai sebuah proyek, proyek tersebut akan masuk ke dalam kategori Sedang Berjalan. Hal ini membantu Anda melacak alur kerja agar efektif manajemen produk . Unduh Template Ini

7. Templat Pengembangan Produk Baru ClickUp

Lacak berbagai pencapaian dan hasil proyek dengan Templat Pengembangan Produk Baru ClickUp

Jika rencana Anda melibatkan produk yang sama sekali baru, Anda dapat melengkapi templat rencana peluncuran produk lain dengan bantuan Templat Pengembangan Produk Baru ClickUp . Template ini memungkinkan manajer proyek untuk melacak kemajuan setiap proyek berdasarkan pencapaian tertentu dan hasil kerja .

Templat rencana peluncuran produk ini dilengkapi dengan banyak fitur seperti templat daftar periksa produk kami. Misalnya, Anda bisa melacak kemajuan berdasarkan empat status yang berbeda untuk berbagai tugas, termasuk Blocked, Complete, In Progress, dan To Do.

Selain itu, Anda dapat menggunakan beberapa bidang khusus untuk mendapatkan transparansi yang lebih besar ke dalam kPI dan metrik manajemen produk termasuk Durasi (Hari), Kompleksitas Tugas, Tingkat Dampak, Tim, Fase, dan Upaya Tugas. Anda juga dapat memanfaatkan lima jenis tampilan yang berbeda, yang meliputi Ringkasan Proyek, Daftar Proses, Garis Waktu, Gantt Chart, dan Panduan Memulai.

Dengan menggunakan semua fitur ini, Templat Pengembangan Produk Baru dapat membantu merilis produk baru dengan sukses yang mengesankan pelanggan baru dan yang sudah ada. Unduh Templat Ini

8. Templat Strategi Produk ClickUp

Templat Strategi Produk ClickUp dapat membantu Anda mengidentifikasi dan fokus pada elemen terpenting dalam pengembangan produk

Jika Anda membutuhkan templat lengkap untuk mencakup seluruh rencana peluncuran produk Anda, Templat Strategi Produk ClickUp dapat membantu Anda merencanakan dan memvisualisasikan seluruh strategi Anda, mulai dari pengembangan hingga proses manajemen rilis .

Templat peluncuran produk ini memusatkan semua detail tentang strategi produk Anda dengan visualisasi mendalam . Hasilnya, templat ini berfungsi sebagai bagian penting untuk membantu para pengambil keputusan menentukan langkah mana yang harus diambil dan apa yang harus dimodifikasi untuk menyempurnakan strategi mereka.

The Templat Strategi Produk memungkinkan Anda untuk melihat beberapa status yang berbeda untuk berbagai fase dan tugas. Status ini meliputi Buka, Lengkap, Dalam Peninjauan, Dalam Proses, Ditangguhkan, Dalam Peninjauan, Untuk Dilakukan, dan Perlu Revisi. Anda juga dapat mengatur bidang khusus ketika membuat tugas untuk otomatisasi, dan Anda dapat melihat Panduan Memulai yang disertakan untuk memanfaatkan sepenuhnya templat ini.

Untuk solusi strategi produk yang lengkap, gunakan templat ini yang dikombinasikan dengan Daftar Periksa Peluncuran Produk dan templat lainnya. Unduh Templat Ini

9. Templat Rencana Peluncuran Produk Microsoft Word

Melalui Template.net

Apakah Anda memiliki Microsoft Word atau jenis pengolah kata lainnya, Anda bisa menggunakan Templat Rencana Peluncuran Produk MS Word gratis dari Microsoft untuk membantu menyederhanakan peluncuran produk Anda. Anda dapat menggunakan ini templat peta jalan proyek saat meluncurkan produk Anda berikutnya, sehingga Anda dapat mengedit dan menyesuaikan templat berdasarkan kebutuhan unik Anda.

Anda bisa dengan mudah mengatur rencana peluncuran produk Anda dari awal hingga akhir dengan templat yang lengkap ini. Sertakan halaman sampul, daftar isi untuk navigasi sederhana, dan berbagai bagian seperti laporan revisi, tujuan dan sasaran dan banyak lagi berdasarkan kebutuhan proyek Anda.

Templat peluncuran produk ini juga dapat diunduh dalam berbagai format tergantung pada program yang Anda gunakan, termasuk MS Word, Google Documents, Apple Pages, PDF yang dapat diedit, atau versi browser. Unduh Templat Ini

10. Templat Strategi Peluncuran Produk Excel

Melalui Template.net

Produk bermanfaat lainnya alat manajemen rilis yang dapat mendorong kesuksesan peluncuran produk Anda adalah Templat Peluncuran Produk Excel. Ini menawarkan cara sempurna untuk memvisualisasikan strategi produk Anda di setiap langkah, dengan kemampuan untuk melihat setiap tugas di garis waktu proyek . Anda juga dapat memberi kode warna pada proyek untuk melacak setiap tugas dan periode waktu di sepanjang garis waktu.

Seperti Templat Rencana Peluncuran Produk MS Word, templat peluncuran produk ini tersedia dalam hampir semua format yang Anda butuhkan. Anda bisa menggunakannya di Microsoft Excel, MS Word, PowerPoint, Apple Pages, Apple Keynote, Google Docs, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Anda juga bisa mengunduhnya dalam format PDF yang bisa diedit. Unduh Templat Ini

Kembangkan Bisnis Anda dengan Templat Rencana Peluncuran Produk

Dengan bantuan templat yang tepat di belakang peluncuran produk Anda, Anda akan memastikan semua sistem berjalan dengan baik dan siap untuk diluncurkan di setiap langkah. Anda akan memastikan tidak ada bagian dari strategi Anda yang terlewatkan atau kurang matang.

Templat peluncuran produk yang tepat akan mencakup setiap aspek peluncuran Anda dan membuatnya mudah diikuti saat Anda mempersiapkan rilis baru. Templat tersebut juga akan menyederhanakan prosesnya dalam jangka panjang dengan setiap produk baru atau rilis ulang yang Anda rencanakan di masa mendatang.

Jika Anda membutuhkan solusi manajemen produk berkualitas tinggi untuk bisnis Anda, ClickUp hadir untuk memberikan apa yang Anda butuhkan dengan perangkat lunak manajemen produk yang dinamis yang dapat meningkatkan kemampuan peluncuran produk Anda ke tingkat berikutnya.

Anda akan menemukan banyak templat untuk membantu Anda merencanakan setiap bagian dari siklus hidup produk Anda bersama dengan ribuan integrasi, anggota dan tugas tak terbatas, dan masih banyak lagi tanpa biaya.