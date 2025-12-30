Bagaimana Manajer Pertumbuhan Dapat Memperluas Konten UGC dan Konten yang Dipimpin Komunitas

Pemasaran bukan lagi sekadar angka di dashboard. Itu adalah kepercayaan.

Dalam satu survei, 13% pembeli layanan mengatakan mereka akan membatalkan pembelian jika tidak ada konten yang dihasilkan pengguna. Ulasan, foto, dan konten asli pengguna berfungsi sebagai bukti sosial yang tidak dapat disamai oleh iklan tradisional.

Artikel ini membantu menjelaskan bagaimana manajer pertumbuhan dapat mengembangkan konten UGC dan konten yang dipimpin komunitas dengan tujuan yang jelas.

Anda juga akan belajar di mana konten yang dihasilkan pengguna (UGC) cocok dalam strategi pemasaran Anda, cara mengaktifkan anggota komunitas, dan cara mengukur dampaknya.

Apa Itu Pertumbuhan yang Dipimpin Komunitas dan UGC?

Duolingo mendorong pertumbuhan dengan menggabungkan media sosial viral dengan komunitas yang bertindak sebagai mitra pencipta. Dengan memperluas konten hiburan di TikTok bersamaan dengan basis pengguna yang besar, mereka telah mencapai 46,6 juta pengguna aktif harian dan lebih dari 10 juta langganan berbayar.

Kesuksesan ini menunjukkan bagaimana menggabungkan keseruan, fandom, dan umpan balik menciptakan pertumbuhan berkelanjutan yang melampaui iklan tradisional.

Bagaimana mereka melakukannya?

Alur cerita viral yang dapat digunakan ulang : Dengan menggunakan "lelucon berulang" (seperti ketertarikan Duo pada Dua Lipa), tim dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan tren terkini tanpa harus memulai dari awal.

Pembuatan konten yang dipimpin komunitas : Melalui program Incubator, Duolingo memberdayakan sukarelawan bilingual untuk membangun dan mengembangkan konten kursus mereka sendiri.

Offline → online loops: Sebelum 2020, tim mengadakan sekitar 600 acara per minggu di 113 negara—pertemuan yang memicu pembelajaran antar sesama.

Konsep ini merupakan inti dari cara manajer pertumbuhan dapat mengembangkan konten yang dihasilkan pengguna (UGC) dan konten yang dipimpin oleh komunitas.

🧐 UGC vs. pertumbuhan yang dipimpin oleh komunitas

Konten yang dihasilkan pengguna (UGC) adalah konten publik yang dibuat oleh orang di luar perusahaan Anda. Ini mencakup ulasan, foto, video, posting panduan, templat, dan kisah sukses.

Konten UGC yang baik biasanya menampilkan upaya kreatif, terdapat di platform media sosial atau situs web Anda, dan tidak diproduksi sebagai bagian dari tugas seseorang di dalam merek Anda.

Sementara itu, pertumbuhan yang dipimpin oleh komunitas adalah strategi pemasaran di mana anggota komunitas membantu dalam akuisisi, aktivasi, dan retensi melalui program-program berkelanjutan. Pikirkan AMA, meetup, lingkaran kreator, jam kantor, dan posting duta.

Namun, inilah perbedaannya: UGC adalah kontennya. Konten yang dipimpin komunitas adalah sistem yang memastikan konten tersebut terus mengalir.

UGC memberikan konten autentik dan bukti sosial. Program komunitas memberikan prompt, panduan, moderasi, dan hak akses, sehingga Anda dapat mempublikasikan konten di berbagai kanal tanpa membebani tim atau melebihi anggaran konten.

Misalnya, Komunitas Figma adalah platform UGC bawaan: desainer mempublikasikan file/plugin; pengguna lain menduplikasi dan menyesuaikannya. Platform ini dirancang untuk skalabilitas (publikasi, duplikasi, statistik), sehingga konten yang dibuat oleh pengguna menyebar melalui produk dan media sosial dengan sedikit intervensi dari tim inti.

Mengapa Memperluas Konten UGC dan Konten yang Dipimpin Komunitas Penting

Memperluas konten yang dihasilkan pengguna dan konten yang dipimpin komunitas bukanlah tindakan yang hanya untuk pencitraan.

Jika Anda adalah manajer pertumbuhan yang serius dalam mengembangkan konten yang dihasilkan pengguna (UGC) dan konten yang dipimpin oleh komunitas, hasilnya akan terlihat dalam bukti sosial, biaya akuisisi yang lebih rendah, dan perbaikan produk yang lebih cepat.

Mari kita lihat bagaimana merek seperti Nike, Airbnb, Dove, dan Figma memanfaatkan UGC dan program komunitas!

1. Membangun kepercayaan dan keaslian secara besar-besaran

Iklan tradisional memang terkesan profesional, tetapi tidak selalu dipercaya. UGC efektif karena merupakan bukti sosial dari orang-orang nyata dalam konteks nyata. UGC membentuk persepsi merek lebih cepat daripada saluran pemasaran tradisional.

Penelitian dari Bazaarvoice menunjukkan bahwa pembeli di halaman produk lebih mempercayai UGC daripada konten bermerek.

Bagi merek e-commerce, khususnya, UGC yang dekat dengan momen pembelian (foto produk, video ulasan, dan tanya jawab) dapat mengurangi kecemasan pembeli dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Secara sederhana, konten yang dihasilkan pengguna meningkatkan konversi, yang tepatnya adalah cara manajer pertumbuhan dapat mengembangkan UGC dan konten yang dipimpin komunitas tanpa membengkakkan anggaran produksi.

2. Mengurangi ketergantungan pada akuisisi berbayar

Jadilah dirimu sendiri; orang lain sudah ada yang mengambilnya.

UGC mengambil inspirasi dari panduan ini.

Data dari Emplifi menunjukkan bahwa UGC menghasilkan keterlibatan hampir 4 kali lipat dibandingkan iklan Instagram standar. Hal ini memungkinkan manajer pertumbuhan untuk mencapai KPI dengan lebih efisien dengan mengalihkan anggaran dari membeli "impresi" ke membangun "pengaruh."

📌 Contoh: Kontes GoPro seperti Line of the Winter mengumpulkan klip dari lapangan melalui hashtag bermerek dan penghargaan, yang menjaga saluran media sosial mereka tetap penuh dengan konten autentik yang dibuat oleh pelanggan.

3. Mendorong advokasi merek dan amplifikasi organik

Nike menunjukkan cara mengubah pelanggan biasa menjadi duta merek. Strategi media sosial mereka mengajak penggemar untuk membagikan momen latihan dan menandai lini produk. Kemudian, merek tersebut memilih konten terbaik untuk menonjolkan baik merek maupun anggota komunitas.

💯 Hasilnya adalah aliran konten autentik yang konsisten, lebih efektif daripada iklan tradisional.

Contoh dari industri makanan dan minuman adalah program Starbucks Rewards, yang mendorong perilaku berulang dan basis anggota setia yang berinteraksi, berbagi, dan kembali.

Pada tahun fiskal 2024, Starbucks melaporkan 33,8 juta anggota aktif 90 hari di Amerika Serikat. Basis ini memperkuat peluncuran produk dan menu musiman secara organik melalui posting dan cerita di media sosial.

Itulah pertumbuhan komunitas yang berlipat ganda melampaui apa yang dapat dicapai hanya dengan pembayaran.

4. Membuat siklus umpan balik berkelanjutan untuk perbaikan produk

Konten yang dipimpin oleh komunitas merupakan saluran riset langsung untuk produk dan UX. Microsoft mengukuhkan hal ini melalui portal umpan balik publiknya, di mana pengguna dapat mengajukan saran dan memberikan suara untuk ide-ide di berbagai produk, lalu melacak tanggapan dari tim-tim terkait.

Anda dapat menggunakan struktur ini untuk platform UGC Anda sendiri untuk menampilkan metrik relevan seperti volume pengiriman, waktu respons, dan perubahan yang telah diterapkan.

Figma adalah contoh klasik lain dalam mengintegrasikan UGC ke dalam produk.

Ringkasan “Anda yang membentuknya” menunjukkan bagaimana fitur yang diluncurkan didorong oleh umpan balik desainer, berkas komunitas, dan diskusi berkelanjutan. Hal ini mendorong partisipasi dan menunjukkan kepada komunitas bahwa masukan mereka penting.

Tantangan dalam Memperluas Konten UGC dan Komunitas

Seorang pemasar di Reddit mengatakan bahwa masalah terbesar mereka adalah “menskalakan hingga 50 UGC aktif sekaligus,” karena setiap niche berperilaku berbeda, dan ROAS sulit untuk ditentukan bahkan dengan tautan pelacakan.

Yang lain menjelaskan bahwa UGC hanya efektif jika kreator benar-benar sesuai dengan audiens, dan konsistensi di berbagai niche adalah hal yang memakan waktu.

Hal itu berlaku untuk sebagian besar tim pemasaran.

🚩 Mari kita lihat hambatan spesifik yang dihadapi manajer pertumbuhan saat memperluas UGC dan konten yang dipimpin komunitas:

Pengukuran dan kecepatan: Menentukan ROI di platform yang terpisah-pisah sulit karena metrik "last-click" mengabaikan seberapa besar UGC membantu penjualan akhir. Selain itu, proses bolak-balik yang terus-menerus untuk menyesuaikan nada seorang kreator memperlambat momentum kampanye.

Manajemen hukum dan hak cipta: Konten "publik" tidak berarti "bebas digunakan." Merek menghadapi risiko hukum dan privasi yang signifikan jika mereka menggunakan ulang ulasan atau video pengguna tanpa persetujuan hukum yang jelas dan syarat penggunaan yang tegas.

Menjaga kesehatan komunitas : Seiring pertumbuhan komunitas, beban kerja moderasi juga meningkat. Tanpa pengelolaan aktif dan pedoman yang jelas, perilaku toksik dapat merusak kepercayaan merek lebih cepat daripada tim dapat merespons perubahan kebijakan platform.

Menyeimbangkan keaslian dengan standar merek : Algoritma menghargai konten yang "sederhana dan autentik", tetapi pemangku kepentingan sering kali mendesak untuk menggunakan aset yang "rapi dan profesional". Tantangan terbesar adalah meyakinkan pimpinan untuk memprioritaskan keaslian daripada kesempurnaan sambil tetap menjaga keamanan dan nilai-nilai merek.

Pencarian dan logistik: Menemukan kreator niche yang tepat lebih penting daripada jumlah pengikut, tetapi metode "cold DMing" manual tidak efisien. Tim memerlukan sistem otomatis untuk brief, unggahan, dan persetujuan untuk menjaga aliran konten yang stabil.

Bagaimana Manajer Pertumbuhan Dapat Memperluas Konten yang Diciptakan Pengguna (UGC) dan Kampanye yang Dipimpin Komunitas

Unilever mengalihkan 50% anggaran medianya ke program media sosial dan influencer untuk mengejar "daya tarik skala besar." Ini merupakan sinyal jelas bahwa konten komunitas dan kreator kini berada di pusat pertumbuhan.

Banyak tim merasa terbebani oleh penyebaran pekerjaan, di mana tugas, persetujuan, dan aset tersebar di terlalu banyak tempat, dan konteks menjadi hilang. Ditambah lagi dengan penyebaran AI, di mana alat-alat yang terputus-putus tidak memahami pekerjaan Anda, kampanye sederhana pun menjadi lambat dan mahal. ClickUp mengatasi hal ini dengan menjadi ruang kerja AI terintegrasi yang bekerja secara end-to-end untuk tim Anda.

Mari kita lihat bagaimana manajer pertumbuhan dapat mengembangkan UGC dan kampanye yang dipimpin komunitas menggunakan prompt sederhana dan stack ClickUp yang ringan!

1) Standarkan prompt agar pengiriman konten terasa mudah (dan sesuai dengan merek)

Mulailah dengan paket prompt mingguan yang dapat direspons oleh anggota komunitas Anda dalam hitungan menit. Pastikan kontennya spesifik untuk audiens target dan platform yang Anda gunakan. Pertimbangkan hook TikTok, sudut pandang carousel LinkedIn, garis besar tutorial singkat, atau skrip sebelum-dan-sesudah.

Di sini Anda dapat menggunakan ClickUp Docs untuk menyimpan paket prompt, nilai merek, dan panduan do/don’t dalam satu tempat, sehingga Anda tidak perlu menulis ulang panduan untuk setiap kampanye.

Bekerja sama pada dokumen dengan tim Anda dan buat catatan dengan ClickUp Docs

Ketika umpan balik datang dari tim hukum, produk, atau media sosial, tangani dengan konteks menggunakan @mentions dan komentar. Dengan cara ini, alasan di balik umpan balik tetap terhubung dengan brief akhir.

Mencari cara mudah untuk mengelola konten komunitas Anda? Template Manajemen Komunitas ClickUp dirancang untuk kenyataan sehari-hari dalam membangun komunitas. Rencanakan topik konten, tetap responsif terhadap anggota komunitas, dan lacak apa yang berhasil di seluruh saluran pemasaran Anda.

Dapatkan templat gratis Ubah pekerjaan komunitas yang tersebar menjadi sistem yang jelas dan dapat dilacak dengan Template Manajemen Komunitas ClickUp.

Anda dapat menggunakannya untuk merencanakan tema, mengorganisir tugas berdasarkan kategori, dan menjaga alur persetujuan tetap terlihat untuk segala hal mulai dari posting media sosial hingga acara virtual.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pantau tugas komunitas dengan status kustom seperti Disetujui, Diblokir, dan Membutuhkan Persetujuan.

Rencanakan topik konten komunitas dan rutinitas keterlibatan dalam satu alur kerja bersama.

Beralih antara tampilan Timeline dan Gantt untuk mengelola jadwal acara dan inisiatif yang sedang berlangsung.

Dikelompokkan Berdasarkan Kategori agar prioritas tidak terabaikan. Organisasikan pekerjaan menggunakan tampilanagar prioritas tidak terabaikan.

Gunakan tampilan Panduan Memulai untuk mengintegrasikan rekan tim dan menjaga konsistensi proses Anda.

2) Bangun alur kerja pengajuan dan hak cipta yang dapat diandalkan.

Upaya UGC terhenti ketika "konten publik" dianggap sebagai "bebas digunakan kembali." Buat proses penerimaan yang ringan untuk menangkap:

Siapa yang membuatnya (cerita pengguna, nama pengguna pembuat, pelanggan existing vs. baru)

Di mana konten tersebut berada (platform media sosial, sumber lalu lintas situs web, posting komunitas)

Bagaimana Anda dapat menggunakannya (hanya organik vs. berbayar, jendela penggunaan, wilayah)

Bukti izin (ID persetujuan, tautan rilis, tangkapan layar pesan)

Setelah struktur ditetapkan, Dashboard ClickUp dapat memantau hambatan operasional. Pantau apa yang menghambat Anda: waktu dalam proses review, rasio hak publikasi, dan aset yang menunggu revisi.

Buat dasbor kustom untuk melacak metrik dan tujuan Anda dengan ClickUp Dashboards

Anda juga dapat menggunakan AI Cards untuk dashboard Anda, untuk pembaruan dan ringkasan yang lebih cepat saat melaporkan pergerakan mingguan kepada pemangku kepentingan.

📖 Baca Juga: Alat Perangkat Lunak Perencanaan Strategis Terbaik

3) Ubah program komunitas menjadi "ritual konten"

Pertumbuhan komunitas menjadi dapat diprediksi ketika Anda menjalankan tindakan yang dapat diulang secara teratur:

Pertemuan tanya jawab bulanan (AMA) atau jam kantor (interaksi komunitas + umpan balik produk)

“Tunjukkan alur kerja Anda” tantangan (konten yang dibuat + bukti sosial)

Minggu tutorial (buat tutorial yang memudahkan calon pelanggan)

Acara virtual dengan posting ringkasan (wawasan berharga + amplifikasi)

💡 Tips Pro: Template Rencana 30-60-90 Hari dari ClickUp mengubah wawasan dasbor menjadi tindakan untuk kuartal berikutnya. Fokuskan 30 hari pertama pada pembersihan dan kemenangan cepat, 30 hari berikutnya pada proses yang dapat diulang, dan 30 hari terakhir pada skalabilitas dan delegasi. Jaga agar tetap praktis: tentukan pemilik, tetapkan dua atau tiga target yang dapat diukur, dan tinjau setiap minggu.

4) Gunakan eksperimen untuk mengembangkan apa yang berhasil, bukan yang paling mencolok.

Saat Anda memposting di berbagai platform media sosial, satu "ide bagus" masih bisa gagal jika hook, format, atau CTA tidak sesuai dengan platform tersebut.

Pada tahap ini, Anda dapat mengandalkan templat papan tulis ClickUp Growth Experiments untuk membantu Anda menjalankan eksperimen. Templat ini membantu Anda memvisualisasikan alur kerja dan mempermudah kolaborasi saat banyak pemangku kepentingan terlibat.

Dapatkan templat gratis Ubah "kita harus menguji itu" menjadi rencana eksperimen yang jelas dengan templat papan eksperimen pertumbuhan ClickUp.

Platform ini juga dirancang untuk mendukung alur kerja secara menyeluruh: brainstorming di papan tulis, memprioritaskan tugas, menugaskan pemilik, dan melacak kemajuan selama implementasi.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mapping hipotesis, dampak yang diharapkan, dan langkah selanjutnya pada satu papan tulis yang dapat diedit bersama oleh tim Anda.

Pantau eksperimen dengan status sederhana seperti “Buka” dan “Selesai” agar tidak ada yang terhenti di tengah uji coba.

Kategorikan eksperimen dengan Bidang Kustom agar pelaporan tetap konsisten seiring dengan pertumbuhan volume.

Gunakan tampilan Papan Eksperimen Pertumbuhan untuk memprioritaskan uji coba dan menugaskan pemilik.

Pastikan tim Anda tetap sejalan dengan panduan Getting Started Guide, sehingga pengaturan eksperimen tidak bervariasi antar individu.

5) Ubah satu aset yang kuat menjadi beberapa saluran tanpa kehilangan konteks.

Jika Anda ingin meningkatkan output konten yang dihasilkan pengguna tanpa meningkatkan biaya produksi konten, Anda memerlukan alur kerja "satu cerita, banyak format" (video pendek, carousel, cuplikan email, blok bukti halaman arahan).

💡 Tips Pro: Gunakan Template Rencana Konten ClickUp untuk memetakan setiap aset yang disetujui ke versi yang diolah ulang dan tanggal publikasinya. Alih-alih melacak konten di dokumen dan kalender yang terpisah, Anda mendapatkan template daftar yang menghubungkan setiap konten dengan pemilik dan proses persetujuan.

6) Jaga agar umpan balik tetap terlihat (sehingga anggota berkontribusi lagi)

Komunitas yang berkembang pesat akan berkontribusi lebih banyak ketika mereka melihat hasilnya. Tangkap tema-tema yang berulang dari diskusi komunitas dan arahkan ke tim produk atau CX, lalu publikasikan perubahan yang telah dilakukan.

Alih-alih membaca setiap thread secara manual, Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk merangkum perubahan yang terjadi di Space, List, atau proyek, lalu mengubah outputnya menjadi langkah selanjutnya (tugas konten atau tindakan moderasi).

Dapatkan ringkasan detail dari semua pembaruan Workspace Anda dengan ClickUp Brain

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Agents untuk mengurangi beban tinjauan dan moderasi. Agen AI ini dapat beroperasi di dalam ruang, daftar, atau saluran obrolan ClickUp tertentu dan mengambil tindakan saat pemicu dan kondisi terpenuhi. Untuk UGC, hal ini dapat berupa menandai pengiriman, memeriksa apakah bidang persetujuan terisi, mengarahkan konten ke peninjau, atau membuat tugas dari catatan rapat.

Mengukur Dampak UGC dan Komunitas

Jika Anda serius ingin mengembangkan konten yang dihasilkan pengguna (UGC) dan konten yang dipimpin komunitas, mulailah dengan mengaitkan konten yang dihasilkan pengguna ke indikator kinerja utama yang jelas, bukan hanya angka-angka yang tidak berarti.

Laporan Tren Media Digital 2025 Deloitte menyebutkan bahwa 56% Generasi Z dan 43% milenial menganggap konten media sosial lebih relevan daripada TV. Sekitar setengah dari mereka merasa memiliki ikatan pribadi yang lebih kuat dengan kreator daripada dengan selebriti TV.

Anggota komunitas dan kreator Anda adalah budaya.

😉 Jadi, berikut ini adalah kerangka kerja ringan untuk pelaporan:

Kumpulkan: Sentralisasikan konten yang dibuat pengguna dengan tag yang jelas untuk saluran, kampanye, format, produk, dan pasar.

Atribut: Bandingkan kinerja UGC versus non-UGC pada metrik yang relevan.

Tampilkan bukti sosial: Letakkan UGC yang berkinerja tinggi di dekat ajakan bertindak dan langkah-langkah checkout.

Tutup lingkaran: Berikan tema-tema berulang kepada tim produk dan CX, lalu umumkan perbaikan yang telah diterapkan kembali kepada anggota komunitas.

Iterasi bulanan: Ukur penyimpanan dan pembagian, perbarui hashtag bermerek, dan hapus konten yang tidak meningkatkan konversi.

Dalam survei ClickUp terhadap 1.000 pekerja, sekitar 45% tim telah meninggalkan alat AI yang diadopsi dalam setahun terakhir, menyoroti bagaimana kelebihan alat dapat merusak kepercayaan dan hasil.

Anda tidak memerlukan sistem yang rumit untuk mengembangkan konten yang dihasilkan pengguna dan pertumbuhan komunitas. Lima alat yang tepat mencakup pendengaran dan penemuan, hak cipta dan distribusi, operasional kreator, serta lapisan "AI kerja" yang menjaga konteks dalam satu tempat.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp

Gunakan Workspace terintegrasi ClickUp bersama fitur-fitur bertenaga AI-nya untuk menyelesaikan pekerjaan Anda dengan mudah

Strategi UGC Anda mulai terganggu oleh volume: kiriman masuk dari berbagai platform media sosial, persetujuan yang tersebar di obrolan, dan metrik kunci yang tersebar di terlalu banyak tab. Ruang kerja terpadu ClickUp mengatasi tantangan ini.

Dengan ClickUp, alih-alih menganggap konten yang dihasilkan pengguna sebagai "bukti sosial acak," Anda dapat mengelolanya seperti alur kerja yang dapat diulang. Setiap aset memiliki pemilik, status, dan jejak yang jelas kembali ke strategi pemasaran Anda.

Selain itu, ClickUp Brain dapat membantu Anda merangkum diskusi komunitas yang panjang, mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan dari pembaruan, dan menyusun konten untuk posting media sosial.

Fitur terbaik ClickUp

Proses Penerimaan Terstruktur: Secara otomatis mengumpulkan pengajuan kreator beserta izin hukum dan hak yang diperlukan menggunakan Secara otomatis mengumpulkan pengajuan kreator beserta izin hukum dan hak yang diperlukan menggunakan ClickUp Forms.

Penerusan otomatis: Atur Atur otomatisasi ClickUp untuk memicu langkah berikutnya (misalnya, memindahkan item ke tahap berikutnya saat bidang seperti "hak yang diberikan" telah dikonfirmasi)

Laporan kustom : Pantau KPI mingguan dan berikan akses berdasarkan peran untuk pemangku kepentingan menggunakan Dashboard ClickUp. : Pantau KPI mingguan dan berikan akses berdasarkan peran untuk pemangku kepentingan menggunakan Dashboard ClickUp.

Pelacakan KPI: Gunakan Gunakan bidang AI kustom ClickUp untuk menjaga target dan metrik kinerja tetap terlihat langsung di samping tugas kampanye.

Efisiensi operasional: Kurangi pekerjaan rutin dalam alur kerja operasional konten dengan Kurangi pekerjaan rutin dalam alur kerja operasional konten dengan Talk to Text dan Super Agents

Batasan ClickUp

Membutuhkan waktu untuk konfigurasi yang baik jika Anda ingin alur kerja yang rapi di berbagai saluran dan tim (beberapa pengguna melaporkan adanya kurva pembelajaran)

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Seorang pengulas menulis:

💡 Tips Pro: Bangun rutinitas operasional UGC yang didukung AI dengan ClickUp BrainGPT. Cari di seluruh Workspace Anda dan akses semua file Anda dengan ClickUp BrainGPT Saat mengelola UGC secara besar-besaran, kecepatan memang penting, tetapi konsistensi lebih penting. ClickUp BrainGPT dapat membantu Anda menangkap ide lebih cepat dan mengubah masukan komunitas menjadi brief yang dapat diulang. Tangkap hook UGC dan catatan kreator secara instan dengan Talk to Text : Gunakan fitur Talk to Text dari ClickUp BrainGPT untuk mendiktekan hook, CTA, atau brief di mana pun Anda berada. Tambahkan nama produk, hashtag bermerek, dan istilah kampanye ke kamus BrainGPT Anda agar brief Anda tetap konsisten. Gunakan fitur Talk to Text dari ClickUp BrainGPT untuk mendiktekan hook, CTA, atau brief di mana pun Anda berada. Tambahkan nama produk, hashtag bermerek, dan istilah kampanye ke kamus BrainGPT Anda agar brief Anda tetap konsisten.

Ajukan pertanyaan yang mengungkap pola, bukan hanya "apa yang terjadi": Gunakan model Brain di BrainGPT saat Anda ingin jawaban yang didasarkan pada pekerjaan Anda, karena model ini dapat mencari data di ClickUp, aplikasi terhubung, dan web. Contoh prompt yang dapat Anda gunakan: “Sudut pandang UGC mana yang mendapatkan jumlah penyimpanan dan berbagi tertinggi bulan ini?” “Tunjukkan kepada saya cerita pengguna terbaik yang kami gunakan kembali di berbagai saluran, dan yang mana yang berkinerja terbaik” “Apa saja keberatan paling umum dalam diskusi komunitas pada kuartal ini?”

“Sudut pandang UGC mana yang mendapatkan jumlah penyimpanan dan pembagian tertinggi bulan ini?”

“Tunjukkan kepada saya cerita pengguna terbaik yang kami gunakan kembali di berbagai saluran, dan mana yang paling berhasil”

“Apa saja keberatan yang paling umum dalam diskusi komunitas pada kuartal ini?” “Sudut pandang UGC mana yang mendapatkan jumlah penyimpanan dan pembagian tertinggi bulan ini?”

“Tunjukkan kepada saya cerita pengguna terbaik yang kami gunakan kembali di berbagai saluran, dan mana yang paling berhasil”

“Apa saja keberatan yang paling umum dalam diskusi komunitas pada kuartal ini?” Temukan aset lama tanpa harus mencari di folder: Gunakan Gunakan Pencarian Perusahaan ClickUp BrainGPT untuk mengakses brief lama atau konten yang dibuat seputar topik tertentu, sehingga Anda dapat menggunakan format yang telah teruji daripada memulai dari awal. Pilih model yang tepat untuk tugas: Pilih Brain saat Anda membutuhkan jawaban yang sadar akan ruang kerja, lalu beralih ke ChatGPT, Claude, atau Gemini saat Anda ingin revisi cepat atau nada alternatif (model-model tersebut tidak akan memiliki akses ke pengetahuan ruang kerja Anda)

2. Sprout Social

melalui Sprout Social

Sprout Social membantu Anda memahami apa yang disukai audiens Anda dan menemukan tren baru. Aplikasi ini juga membantu Anda mengatur kalender konten di semua akun media sosial Anda.

Meskipun Sprout menangani pembuatan posting dan pelaporan, biasanya sistem ini bekerja bersama sistem terpisah yang mengelola pekerjaan kreatif Anda (seperti menyusun brief dan memperoleh hak hukum).

Fitur terbaik Sprout Social

Kelola jadwal posting Anda di semua platform media sosial dan dapatkan persetujuan tim di satu tempat.

Gunakan alat pemantauan untuk melihat bagaimana orang merasa tentang merek Anda dan mengukur tingkat keterlibatan mereka.

Lihat semua data Anda secara bersamaan untuk mengetahui saluran media sosial mana yang berkinerja terbaik.

Batasan Sprout Social

Harga berdasarkan jumlah pengguna dapat cepat membengkak bagi tim yang membutuhkan banyak kolaborator.

Kedalaman pemantauan dan pelaporan yang canggih dapat memerlukan waktu penyiapan.

Harga Sprout Social

Standar: $199 per pengguna/bulan

Profesional: $299 per pengguna/bulan

Lanjutan: $399 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Sprout Social

G2: 4. 4/5 (5.750+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Sprout Social

Seorang pengulas menulis:

Sprout Social telah menjadi alat yang sangat berguna untuk menyederhanakan pengelolaan media sosial. Saya menyukai fakta bahwa semua platform terhubung dalam satu tempat, sehingga penjadwalan dan posting menjadi jauh lebih mudah.

Sprout Social telah menjadi alat yang sangat berguna untuk menyederhanakan pengelolaan media sosial. Saya menyukai fakta bahwa semua platform terhubung dalam satu tempat, sehingga penjadwalan dan posting menjadi jauh lebih mudah.

3. Emplifi

melalui Emplifi

Emplifi sangat cocok untuk tim yang membutuhkan data sosial yang mendalam dan pelacakan kinerja yang jelas di berbagai platform media sosial. Platform ini membantu tim besar melacak kinerja posting mereka dan membandingkannya dengan kinerja posting perusahaan lain.

Bagi manajer pertumbuhan, Emplifi membantu mengukur dan meningkatkan Konten yang Dibuat Pengguna (UGC). Platform ini menunjukkan postingan mana yang berfungsi sebagai "bukti sosial" terbaik dan membantu mengubah pengikut menjadi pelanggan.

Fitur terbaik Emplifi

Laporkan metrik keterlibatan dan konten yang dibuat di berbagai saluran.

Temukan foto dan video buatan penggemar mana yang paling banyak mendorong penjualan.

Standarkan pelaporan di seluruh wilayah dan tim untuk pengukuran yang konsisten.

Batasan Emplifi

Penetapan harga biasanya berdasarkan penawaran, yang membuat perencanaan anggaran pada tahap awal menjadi lebih sulit.

Harga Emplifi

Esensial Pemasaran Sosial: $1.249/bulan

Social Marketing Advanced: $2.499/bulan

Rencana Layanan Sosial: Harga kustom

Rencana Perdagangan Sosial: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Emplifi

G2: 4. 4/5 (360+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (35+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Emplifi

Seorang pengulas menulis:

4. Bazaarvoice

melalui Bazaarvoice

Bazaarvoice banyak digunakan oleh merek e-commerce untuk mengumpulkan dan mendistribusikan konten pengguna seperti ulasan, penilaian, dan kiriman visual. Hal ini terutama relevan ketika Anda ingin lebih banyak UGC ditempatkan dekat dengan titik konversi, di mana bukti sosial dapat memengaruhi keputusan pembelian.

Ini juga mendukung penyebaran konten di ekosistem ritel dan mitra. Hal ini sangat berguna jika strategi e-commerce Anda bergantung pada berbagai saluran di luar situs web Anda sendiri.

Fitur terbaik Bazaarvoice

Kumpulkan dan tampilkan ulasan dan penilaian yang mendukung keputusan pembelian.

Sebarkan UGC ke jaringan retailer dan mitra untuk memperluas jangkauan di luar saluran milik sendiri.

Temukan kreator dan kelola kolaborasi dengan solusi Pemasaran Kreator.

Batasan Bazaarvoice

Harga biasanya ditujukan untuk perusahaan besar, yang dapat menjadi beban bagi tim yang lebih kecil.

Harga Bazaarvoice

Penetapan harga khusus

Ulasan dan penilaian Bazaarvoice

G2: 4. 2/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4. 3/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Bazaarvoice

Seorang pengulas menulis:

Saya suka bahwa Anda dapat mengumpulkan semua media sosial dan konten Anda di satu tempat, serta memposting langsung ke semua atau satu platform media sosial, serta dapat meninjau semua statistik dari satu tempat.

Saya suka bahwa Anda dapat mengumpulkan semua media sosial dan konten Anda di satu tempat, serta memposting langsung ke semua atau satu platform media sosial, serta dapat meninjau semua statistik dari satu tempat.

Contoh Nyata Pertumbuhan yang Dipimpin Komunitas

Anda dapat melihat pertumbuhan yang dipimpin oleh komunitas di mana pun penggemar ikut menciptakan produk, konten, atau panduan. Berikut lima contoh terbaru untuk menunjukkan seperti apa "komunitas yang berkembang" dalam praktiknya.

✅ LEGO IdeasPenggemar mengusulkan set LEGO baru dan memilih favorit mereka. Pemenang sebenarnya diubah menjadi produk nyata. Pada September 2025, rekor 146 desain masuk ke tahap tinjauan akhir. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang menciptakan dan berbagi ide daripada sebelumnya.

✅ Sephora Beauty InsiderSephora memanfaatkan komunitasnya untuk bertumbuh. Anggota berbagi ulasan dan cerita yang berfungsi sebagai "bukti sosial," membuat orang lain ingin membeli. Komunitas ini membantu pembeli menemukan produk secara online dan kemudian membelinya di toko. Pendekatan yang didorong oleh penggemar ini adalah senjata rahasia Sephora untuk tetap unggul dibandingkan merek lain.

✅ RedditReddit merupakan rumah bagi lebih dari 100.000 komunitas aktif di mana orang-orang berbagi ide dan UGC secara real-time. Pada tahun 2024, situs ini memiliki sekitar 73 juta pengguna harian. Saat ini, angka tersebut telah meningkat menjadi lebih dari 100 juta, menunjukkan betapa kuatnya diskusi yang dipimpin oleh komunitas.

✅ DiscordDiscord menggunakan obrolan suara dan teks langsung untuk menjaga penggemar dan kreator tetap terhubung setiap hari. Platform ini memiliki sekitar 259 juta pengguna bulanan. Orang-orang ini bergabung dengan server yang dikelola oleh kreator atau merek favorit mereka untuk berkolaborasi dan bersosialisasi secara real-time.

✅ GitHubGitHub menunjukkan bagaimana komunitas dapat mengembangkan produk bersama-sama. Platform sumber terbuka ini memiliki lebih dari 100 juta akun pengembang. Anggota komunitas telah menciptakan ratusan juta proyek. Setiap kontribusi baru membuat alat dan perpustakaan menjadi lebih baik bagi semua orang, menciptakan efek jaringan yang besar.

Bagi manajer pertumbuhan, hasilnya adalah konten yang dihasilkan pengguna dalam bentuk kode, yang membentuk peta jalan produk secara publik.

Hal-hal yang Harus Dihindari Saat Memperluas Konten UGC dan Komunitas

Pertumbuhan UGC dapat terhenti dengan cepat jika hal-hal dasar seperti persetujuan, pengungkapan, dan moderasi tidak dijalankan dengan baik. Anggap ini sebagai pekerjaan produk: prioritaskan pengamanan terlebih dahulu, lalu skalakan.

Minta izin terlebih dahulu: Hanya gunakan kembali konten (gambar, nama, atau suara) jika Anda memiliki hak cipta tertulis. Simpan catatan yang jelas tentang kapan dan di mana Anda diizinkan untuk menggunakannya.

Jujur tentang iklan: Jika Anda membayar untuk endorsement, sebutkan hal itu di dalam video atau audio. Jangan menyembunyikan pengungkapan dalam caption yang panjang; pengungkapan tersebut harus mudah dilihat oleh semua orang.

Tidak ada ulasan palsu: Jangan pernah membeli atau menjual umpan balik palsu. Jangan pernah membeli atau menjual umpan balik palsu. Aturan FTC mengizinkan denda berat jika sebuah merek menggunakan "bukti sosial" palsu untuk menipu pelanggan.

Diversifikasi strategi Anda: Algoritma media sosial berubah dengan cepat. Sebarkan konten Anda di berbagai platform agar pembaruan tunggal tidak mengganggu jangkauan Anda.

Rencanakan moderasi: Tetapkan aturan komunitas yang jelas sejak awal. Gunakan alat pelaporan dan siapkan rencana untuk menangani masalah dengan cepat sebelum merusak kepercayaan merek Anda.

Masa Depan Pertumbuhan yang Dipimpin Komunitas

Tiga tren besar sedang membentuk arah ke depan.

Pertama, perdagangan semakin merambah ke platform sosial. GMV TikTok Shop di AS mencapai sekitar 1,1 miliar pada Juli 2025, dan analis memperkirakan pertumbuhan yang terus berlanjut.

Data dan distribusi sedang dinegosiasikan ulang, seiring Reddit menandatangani dan memperbarui kesepakatan konten bernilai jutaan dolar dengan Google dan OpenAI. Hal ini menempatkan komunitas sebagai sumber pelatihan dan penemuan premium.

Terakhir, anggaran mengikuti efektivitas. Investasi pemasaran kreator menarik dana dari pemasaran berbayar tradisional karena merek menuntut ROI yang dapat diukur dari saluran komunitas.

🤔 Apa artinya ini bagi manajer pertumbuhan

Jadikan konten dapat dibeli: Gunakan ulasan singkat dan klip "cara membuat" yang langsung mengarahkan ke halaman checkout. Letakkan penilaian pelanggan tepat di samping tombol "beli" untuk membantu orang memutuskan lebih cepat.

Miliki data dan hak Anda: Selalu dapatkan izin yang jelas untuk menggunakan konten pelanggan. Pastikan file Anda tertag dan terorganisir dengan baik sehingga dapat dengan mudah dibagikan ke mesin pencari dan mitra ritel.

Fokus pada keaslian: Prioritaskan ulasan yang terverifikasi dan jujur tentang kemitraan berbayar. Anggap kepercayaan sebagai cara untuk tumbuh, karena cerita nyata lah yang sebenarnya mengubah pengunjung menjadi pembeli.

Konsolidasikan platform: Lebih sedikit alat, integrasi yang lebih dalam. Jalankan alur kerja UGC di ruang kerja terintegrasi yang menghubungkan tugas, dokumen, dan obrolan, sehingga Anda dapat menghilangkan pergantian konteks.

Gunakan komunitas sebagai R&D: Dengarkan cerita penggemar untuk menemukan ide produk baru. Ketika Anda memperbaiki masalah berdasarkan umpan balik mereka, beritahu mereka. Hal ini membuat penggemar lebih setia dan menurunkan biaya akuisisi.

📖 Baca Juga: Cara Membuat Siklus Umpan Balik Pelanggan untuk Pertumbuhan Bisnis

UGC di Depan, ClickUp di Belakang Layar

Cerita komunitas dan cinta pengguna dapat membawa merek lebih jauh daripada iklan apa pun. Pekerjaan sesungguhnya adalah membangun sistem sederhana yang mengubah momen-momen tersebut menjadi hasil yang konsisten.

Inilah mengapa ClickUp cocok untuk tugas ini. ClickUp menyimpan semua pekerjaan Anda di satu tempat, sehingga tidak ada yang hilang di obrolan atau folder. Dokumen menyimpan briefing; otomatisasi menjaga segala sesuatunya berjalan lancar. Di sisi lain, Dashboard ClickUp menampilkan tindakan yang benar-benar membuat perbedaan, sementara ClickUp Brain mengubah rapat menjadi catatan dan tugas yang dapat Anda tindak lanjuti.

Jika Anda ingin mengurangi jumlah tab, mempercepat proses serah terima, dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang ROI, daftarlah ke ClickUp sekarang!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Hubungkan konten yang dihasilkan pengguna dengan indikator kinerja utama, bukan hanya likes. Pantau rasio konversi UGC versus non-UGC, konversi yang dibantu, nilai pesanan rata-rata, rasio tambahkan ke keranjang, dan lalu lintas situs web dari posting media sosial. Gunakan penyimpanan dan berbagi sebagai tanda awal kesuksesan. Bangun satu dasbor sehingga Anda dapat dengan mudah membandingkan berbagai jenis posting dan melihat apa yang berhasil.

Jadikan prosesnya mudah, spesifik, dan menguntungkan. Posting prompt mingguan yang jelas, tampilkan kisah sukses, dan ganti tema secara berkala. Gunakan hashtag bermerek dan formulir pengiriman yang sederhana, lalu berikan kredit secara publik kepada anggota komunitas. Kurangi hambatan di perangkat seluler, balas dengan cepat untuk menjaga keterlibatan komunitas tetap tinggi, dan adakan kontes dengan aturan yang transparan untuk mendorong lebih banyak konten yang dihasilkan pengguna.

Ya, jika Anda menggabungkan otomatisasi dengan tinjauan manusia. Mulailah dengan bendera kata kunci dan gambar untuk pelanggaran kebijakan. Rute kasus tepi ke moderator, dan catat keputusan untuk pembelajaran. Gunakan ringkasan AI untuk mengungkap wawasan berharga dari thread panjang dan diskusi komunitas. Otomatisasi penandaan konten yang dibuat oleh anggota aktif, sehingga lebih mudah ditemukan nanti. Tujuan Anda adalah waktu respons yang lebih cepat dan ruang yang lebih aman tanpa kehilangan nuansa.

Prioritaskan suara asli dan pengungkapan yang transparan. Minta izin, catat hak cipta, dan hindari suntingan berlebihan yang menghilangkan nada pengguna. Utamakan cerita pengguna, tutorial, dan posting sebelum-dan-sesudah yang terasa alami di platform media sosial. Jaga insentif tetap sederhana, soroti metrik relevan yang penting bagi komunitas, dan tampilkan campuran pelanggan existing dan anggota komunitas baru untuk menghindari keseragaman.

Gunakan ruang kerja terintegrasi yang menggabungkan prompt, persetujuan, dan analitik dalam satu tempat. ClickUp menyatukan briefs di Docs, pengalihan dengan Automations, dan ringkasan kinerja di Dashboards, sehingga baik merek Anda maupun kreator dapat melihat sumber kebenaran yang sama.