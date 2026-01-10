10 Alternatif Terbaik FlowSavvy untuk Penjadwalan yang Lebih Cerdas pada Tahun 2025

FlowSavvy membuat penjadwalan otomatis pribadi terasa begitu mudah. Tugas-tugas secara otomatis terisi dengan sendirinya, waktu fokus terlihat terlindungi, dan untuk sementara, kalender Anda akhirnya terasa teratur.

Namun, hal ini seringkali tidak memadai ketika hari-hari dipenuhi dengan proyek kompleks, kolaborasi tim, atau tenggat waktu yang dinamis. Tumpang tindih, konflik tersembunyi, dan pergantian konteks yang sering dapat dengan cepat mengurangi produktivitas.

Bergantung sepenuhnya pada platform mulai terasa membatasi, dan itulah saatnya pencarian akan solusi yang lebih cerdas dimulai.

Dalam posting blog ini, kita akan menjelajahi 10 alternatif terbaik FlowSavvy yang melampaui penjadwalan otomatis sederhana. Mari kita mulai! 📅

Alternatif Terbaik FlowSavvy dalam Sekilas

Berikut ini adalah tabel perbandingan semua alternatif FlowSavvy yang dibahas dalam blog ini. 📊

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Solusi all-in-one untuk produktivitas, penjadwalan, pelaksanaan tugas, dan alur kerja proyek, mulai dari tim kecil hingga perusahaan besar. Lingkungan kerja terpadu yang menghubungkan ClickUp Calendar dengan berbagai tampilan, ClickUp Brain untuk prioritas dan ringkasan yang sadar konteks, Automations untuk alur kerja kustom, dan AI Agents. Gratis selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Reclaim. ai Penjadwalan otomatis berbasis AI untuk tugas, kebiasaan, dan blok fokus bagi pekerja pengetahuan dan penggemar produktivitas. Pembagian waktu berbasis AI, penempatan rapat yang cerdas, alat manajemen waktu, penjadwalan ulang yang memperhatikan konflik, dan perlindungan kebiasaan & istirahat. Gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna. Motion Prioritas otomatis, penjadwalan ulang, dan optimasi kalender terintegrasi untuk tim dan individu. Pembuatan jadwal berbasis AI, penjadwalan ulang secara real-time, dan mesin prioritas tugas. Paket berbayar mulai dari $29 per bulan per pengguna. Sunsama Perencanaan harian yang terstruktur, pembagian waktu yang sadar, dan integrasi tugas lintas kalender untuk profesional. Dashboard perencanaan harian dengan penggabungan kalender/tugas, pembagian waktu dengan drag-and-drop, serta ritual pagi dan akhir hari. Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan Akiflow Penangkapan tugas terpusat, penjadwalan dengan bahasa alami, dan koordinasi multi-aplikasi untuk orang yang mengelola masukan dari berbagai alat produktivitas. Kotak masuk universal untuk tugas dari lebih dari 3000 integrasi, asisten pribadi AI (Aki) untuk pembuatan tugas dengan bahasa alami, dan penjadwalan cerdas. Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $9,5 per bulan per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan) Notion Ruang kerja fleksibel yang menggabungkan basis data, catatan, kalender, dan alur kerja kustom untuk pelajar, kreator, dan pekerja pengetahuan. Fitur Notion Agent dan AI, basis data yang dapat disesuaikan, tampilan kalender dan garis waktu, serta catatan rapat berbasis AI. Gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna. Fantastical Kalender canggih, pembuatan acara, dan sinkronisasi lintas kalender untuk pengguna Apple dan Windows. Masukan bahasa alami, tampilan detail yang beragam (Hari/Minggu/Bulan/Tahun), tautan penjadwalan, dan widget yang kaya fitur. Gratis; Paket berbayar mulai dari $6,99 per bulan per pengguna. Todoist Mengelola daftar tugas, tugas berulang, dan manajemen prioritas untuk individu dan tim yang mencari pelacakan tugas yang terorganisir. Proyek/bagian/label, tanggal berulang & pengingat, kolaborasi dengan penugas/komentar, filter & sinkronisasi tampilan kalender. Gratis; Paket berbayar mulai dari $5/bulan per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan) TickTick Pengelolaan tugas dan kebiasaan dengan metode Pomodoro, tampilan kalender, dan pengingat untuk penggemar produktivitas pribadi. Daftar tugas dengan pengingat, timer Pomodoro, pelacak kebiasaan; matriks Eisenhower, kolaborasi. Gratis; Paket berbayar mulai dari $35,99 per tahun per pengguna. Google Calendar Penjadwalan acara yang sederhana, integrasi dengan Gmail, dan visualisasi waktu yang jelas untuk individu dan tim profesional. Pembuatan acara dengan pengingat, acara berulang, saran cerdas, dan tujuan untuk tetap fokus. Gratis

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif FlowSavvy?

Banyak pengguna menemui batasan saat menggunakan FlowSavvy ketika pekerjaan mereka melibatkan proyek, prioritas yang berubah, atau penggunaan beberapa alat. Saat mengevaluasi alternatif, carilah fitur yang dirancang untuk mengisi celah-celah ini dan mendukung perencanaan dan pelaksanaan secara bersamaan. 👀

Struktur tugas dan proyek lengkap: Mendukung proyek, subtugas, ketergantungan, status kustom (seperti Backlog, In Progress, atau Blocked), dan Mendukung proyek, subtugas, ketergantungan, status kustom (seperti Backlog, In Progress, atau Blocked), dan templat lembar waktu.

Kolaborasi bawaan: Memungkinkan penugasan, visibilitas bersama, dan Memungkinkan penugasan, visibilitas bersama, dan komunikasi tim , daripada terbatas pada penjadwalan kalender mandiri.

Kontrol penjadwalan fleksibel: Memungkinkan Anda untuk secara manual menyesuaikan blok waktu, durasi, dan prioritas daripada hanya mengandalkan jadwal yang dihasilkan secara otomatis.

Tampilan kerja yang beragam: Menyediakan tampilan daftar, kalender, garis waktu, atau papan untuk merencanakan, melacak, dan meninjau pekerjaan.

Perencanaan yang didukung AI: Membantu merangkum pekerjaan, menyarankan prioritas, dan menyesuaikan jadwal saat tugas berubah.

Otomatisasi untuk pemeliharaan: Mengupdate tugas, status, atau jadwal secara otomatis saat pekerjaan berubah, mengurangi beban kerja manual dalam penjadwalan ulang.

🔍 Tahukah Anda? Bidang ilmu gangguan dimulai ketika para peneliti menemukan bahwa berpindah tugas, seperti berpindah antara tugas kalender atau rapat, menimbulkan biaya mental yang dapat diukur.

Alternatif Terbaik untuk FlowSavvy

Mencari cara yang lebih fleksibel untuk merencanakan hari Anda dan mengelola pekerjaan nyata?

Berikut adalah alternatif terbaik FlowSavvy yang melampaui penjadwalan otomatis dengan manajemen tugas yang lebih cerdas, perencanaan dinamis, dan kalender AI. 🎯

1. ClickUp (Terbaik untuk produktivitas all-in-one, penjadwalan, pelaksanaan tugas, dan alur kerja proyek)

Gunakan ClickUp Tasks untuk mencatat pekerjaan, lengkap dengan tanggal jatuh tempo, penugas, status, dan detail penting lainnya

Seiring dengan perluasan pekerjaan dari tugas pribadi ke proyek, tindak lanjut, dan prioritas yang berubah-ubah, penjadwalan seringkali menyebabkan penggunaan alat yang berlebihan.

ClickUp melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan penjadwalan, manajemen tugas, tampilan proyek, otomatisasi, dan AI. Sehingga kalender Anda berkembang seiring dengan pekerjaan Anda, bukan menjadi rencana statis yang terpisah. Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp menggabungkan perencanaan, manajemen proyek, dan eksekusi dalam satu lingkungan yang terhubung.

Memecah pekerjaan yang kompleks

Semua fitur dalam perangkat lunak penjadwalan tugas ini dimulai dengan ClickUp Tasks. Berbeda dengan daftar tugas dasar, ClickUp Tasks dirancang untuk perencanaan nyata di mana prioritas berubah dan pekerjaan mencakup beberapa hari.

Begini cara kerjanya:

Model alur kerja nyata: Pindahkan pekerjaan melalui tahap-tahap seperti Backlog , Planned , In Progress , Waiting , dan Done dengan Pindahkan pekerjaan melalui tahap-tahap seperti, dandengan Status Kustom ClickUp sehingga tugas-tugas mencerminkan bagaimana alur kerja berlangsung.

Tambahkan konteks: Catat prioritas, upaya, perkiraan waktu, tingkat energi, atau kategori menggunakan Catat prioritas, upaya, perkiraan waktu, tingkat energi, atau kategori menggunakan Bidang Kustom ClickUp pada setiap tugas.

Otomatisasi pekerjaan rutin: Atur Atur Tugas Berulang ClickUp untuk diulang berdasarkan waktu (harian, mingguan, bulanan) atau berdasarkan peristiwa, seperti saat status berubah.

Rencanakan di luar tugas harian: Bagi pekerjaan besar menjadi subtugas, tetapkan ketergantungan, dan sebarkan upaya ke beberapa hari.

Gabungkan dengan AI Notetaker dari ClickUp, dan Anda tiba-tiba memiliki kombinasi yang sangat powerful di tangan!

Visualisasikan pekerjaan yang dijadwalkan

Setelah pekerjaan Anda didefinisikan dengan jelas di ClickUp Tasks, ClickUp Calendar menjadi platform di mana pekerjaan bertemu dengan waktu. Ia menarik tugas, tenggat waktu, dan prioritas langsung ke dalam jadwal Anda.

Berbeda dengan alat yang hanya menempatkan tugas secara otomatis di sekitar rapat, ClickUp memberi Anda kendali penuh atas cara tugas ditampilkan di kalender Anda.

Misalnya, Anda dapat menyeret tugas tinjauan desain ke blok waktu pagi selama 2 jam, melihatnya bersamaan dengan panggilan klien dan batas waktu laporan, dan dengan mudah memindahkannya ke sore hari jika pertemuan molor. Perluas tampilan ke pandangan mingguan atau bulanan untuk mengidentifikasi potensi hambatan, menyeimbangkan prioritas, dan memastikan tidak ada yang terlewat antara ClickUp dan kalender Google atau Outlook yang terhubung.

Tambahkan kemampuan AI

ClickUp Brain, asisten AI Anda, terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja kontekstual Anda. Ia mempertimbangkan prioritas, tenggat waktu, ketergantungan, dan bahkan pola kerja pribadi Anda untuk membuat jadwal Anda lebih cerdas dan realistis.

Minta saran tenggat waktu dari ClickUp Brain berdasarkan beban kerja saat ini, prioritas, dan jadwal yang sudah ada

Misalnya, Anda membuka ClickUp pada Senin pagi setelah seminggu yang padat. Alih-alih memeriksa puluhan tugas, item yang terlambat, dan blok kalender, Anda bertanya kepada ClickUp Brain, ‘Apa yang harus saya fokuskan hari ini?’

Aplikasi ini menampilkan tiga item yang berdampak besar, menjelaskan mengapa item-item tersebut penting saat ini, dan menandai satu tugas yang tertunda karena tinjauan yang bergantung belum dilakukan.

Anda menyadari ada proyek yang terasa lebih berat dari yang diharapkan, jadi Anda membukanya dan bertanya: Ringkas proyek ini dan beritahu saya apa yang menghambat kemajuan.

Dalam hitungan detik, Brain menghasilkan ringkasan singkat bergaya eksekutif, mengambil konteks dari komentar tugas dan Dokumen, dan menyoroti bahwa dua tindak lanjut telah terlambat. Anda mengubah salah satunya menjadi Tugas ClickUp prioritas tinggi dan meminta alat AI untuk menjadwal ulang sisa minggu ini untuk memberi ruang.

📌 Contoh prompt: Ubah jadwal tugas-tugas yang terlambat untuk sisa minggu ini agar beban kerja saya seimbang.

Buat tugas untuk mengikuti proposal klien pada Kamis depan dan tandai sebagai prioritas tinggi.

Berikan saran untuk memperbaiki jadwal mingguan saya saat ini agar terhindar dari kelebihan beban.

Otomatisasi tugas-tugas berulang

Setelah tugas-tugas Anda terorganisir dan jadwal Anda dioptimalkan dengan ClickUp Brain, ClickUp Automations akan mengambil alih pekerjaan yang memakan waktu sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting.

Buat alur kerja kustom di ClickUp Automations untuk secara otomatis menangani tugas-tugas berulang sesuai dengan cara yang Anda inginkan

Inilah yang dapat Anda lakukan dengan ClickUp Automations:

Otomatisasi pembaruan status tugas: Pindahkan tugas antara 'To Do,' 'In Progress,' dan 'Completed' berdasarkan pemicu seperti tanggal jatuh tempo, komentar, atau penugasan tugas.

Kirim notifikasi dan pengingat: Berikan pemberitahuan otomatis kepada anggota tim, kolaborator, atau diri sendiri saat tenggat waktu mendekat atau tugas berubah.

Penugasan tugas secara otomatis: Menugaskan tugas kepada orang atau tim tertentu secara otomatis ketika kondisi yang ditentukan terpenuhi.

Integrasikan aplikasi eksternal: Hubungkan ClickUp dengan email, Slack, atau alat populer lainnya untuk memicu alur kerja eksternal secara otomatis.

Buat alur kerja otomatis yang kompleks

ClickUp Super Agents membawa perencanaan dan otomatisasi Anda ke level berikutnya dengan bertindak sebagai asisten cerdas yang mengelola pekerjaan, memberikan wawasan, dan mengotomatisasi tugas-tugas berulang atas nama Anda.

Desain agen AI ClickUp yang disesuaikan untuk menjalankan otomatisasi kustom tanpa perlu menulis satu baris kode pun

Aplikasi ini secara terus-menerus memantau ruang kerja Anda untuk menyarankan pembaruan, menjadwal ulang tugas, dan menyoroti tenggat waktu penting sebelum Anda memintanya. Anda dapat menjalankan alur kerja kompleks secara otomatis, seperti membuat tugas baru berdasarkan masukan email, menyusun rencana proyek, atau menghasilkan laporan dari data tugas Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Laporkan, tinjau, dan kunci jam kerja: Kirimkan waktu yang diambil langsung dari tugas menggunakan Timesheets Hub , kunci jam kerja yang telah disetujui untuk kepatuhan, dan lacak wawasan real-time. Kirimkan waktu yang diambil langsung dari tugas menggunakan ClickUp Timesheets , setujui atau minta perubahan di, kunci jam kerja yang telah disetujui untuk kepatuhan, dan lacak wawasan real-time.

Lacak waktu dari mana saja: Mulai dan hentikan timer di desktop, mobile, atau browser dengan Mulai dan hentikan timer di desktop, mobile, atau browser dengan ClickUp Project Time Tracking , tambahkan waktu secara retroaktif dengan catatan dan label, tandai entri sebagai ‘billable’ untuk menagih klien , dan gabungkan waktu di seluruh tugas dan subtugas.

Visualisasikan pekerjaan dari segala sudut: Beralih antara tampilan Daftar, Kalender, Garis Waktu, Kanban, atau tata letak kustom menggunakan Beralih antara tampilan Daftar, Kalender, Garis Waktu, Kanban, atau tata letak kustom menggunakan ClickUp Views untuk merencanakan jadwal , membandingkan prioritas, dan menyesuaikan cara tampilan pekerjaan.

Sinkronkan alur kerja Anda di berbagai alat: Sinkronkan Kalender Google atau Outlook, hubungkan aplikasi pelacakan waktu seperti Toggl atau Harvest, dan tarik pekerjaan dari alat eksternal ke dalam satu ruang kerja dengan Sinkronkan Kalender Google atau Outlook, hubungkan aplikasi pelacakan waktu seperti Toggl atau Harvest, dan tarik pekerjaan dari alat eksternal ke dalam satu ruang kerja dengan integrasi ClickUp

Batasan ClickUp

Dengan banyak fitur dan opsi penyesuaian, mungkin memerlukan waktu untuk menemukan pengaturan yang paling sesuai dengan alur kerja Anda.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp

Ulasan ini benar-benar menggambarkan semuanya:

Saya memperbarui ulasan ini karena ClickUp terus mengesankan, terutama dengan pembaruan besar-besaran terbarunya, ClickUp 4.0. Bagian favorit saya—perintah Slash (/) yang sederhana namun powerful di kotak deskripsi dan komentar—kini menjadi lebih baik, berfungsi sebagai pintu masuk untuk fitur-fitur canggih seperti ClickUp AI (/ai) dan bar perintah AI global. Ini membuat pemformatan cepat (seperti penomoran yang saya gunakan untuk lampiran) dan tindakan kompleks sama mudahnya untuk diterapkan baik untuk proyek kerja maupun pribadi. Meskipun rencana Free Forever menawarkan anggota tak terbatas, batasan-batasan tersebut kini semakin terasa. Saya tetap menghargai kemampuan untuk membuat beberapa Workspace (masing-masing dengan 5 Spaces gratis) untuk membagi proyek besar saya. Namun, pengenalan batasan pada fitur-fitur kunci seperti Automations, Custom Fields, dan batas penyimpanan 100MB yang ketat membuat saya harus lebih berhati-hati dalam menggunakan platform ini sebelum mempertimbangkan upgrade.

Saya memperbarui ulasan ini karena ClickUp terus mengesankan, terutama dengan pembaruan besar-besaran terbarunya, ClickUp 4.0. Bagian favorit saya—perintah Slash (/) yang sederhana namun powerful di kotak deskripsi dan komentar—sekarang bahkan lebih baik, berfungsi sebagai pintu masuk untuk fitur-fitur canggih seperti ClickUp AI (/ai) dan global AI Command Bar. Ini membuat pemformatan cepat (seperti penomoran yang saya gunakan untuk lampiran) dan tindakan kompleks sama mudahnya untuk diterapkan baik untuk proyek kerja maupun pribadi.

Meskipun rencana Free Forever menawarkan anggota tak terbatas, batasan-batasan tersebut kini semakin terasa. Saya tetap menghargai kemampuan untuk membuat beberapa Workspace (masing-masing dengan 5 Spaces gratis) untuk membagi proyek besar saya. Namun, pengenalan batasan pada fitur-fitur kunci seperti Automations, Custom Fields, dan batas penyimpanan 100MB yang ketat membuat saya harus lebih berhati-hati dalam menggunakan platform ini sebelum mempertimbangkan upgrade.

24% pengguna merasa waktu fokus terlalu dibesar-besarkan dan lebih memilih multitasking, sementara 39% mengatakan fokus mendalam adalah satu-satunya cara mereka menyelesaikan pekerjaan yang bermakna.

2. Reclaim. ai (Terbaik untuk penjadwalan otomatis tugas, kebiasaan, dan blok fokus yang didukung AI)

Alih-alih meminta Anda untuk memblokir waktu secara manual untuk setiap tugas, Reclaim.ai secara terus-menerus mengevaluasi kalender Google atau Outlook Anda dan mengambil keputusan atas nama Anda. Aplikasi ini menempatkan pekerjaan, rutinitas, dan pertemuan di tempat yang paling sesuai berdasarkan urgensi dan prioritas.

Saat jadwal Anda berubah, alternatif Clockwise ini akan mengatur ulang item-item fleksibel sehingga tenggat waktu tetap terjaga tanpa memaksa Anda untuk terus memantau kalender sepanjang hari.

Anda dapat mempertahankan rutinitas tanpa penyesuaian manual menggunakan Habits yang didukung AI, yang secara otomatis menyesuaikan jadwal dan mengurangi kelelahan. Hindari perpindahan konteks yang berlebihan dengan Buffer Time yang secara otomatis menambahkan jeda dan jendela transisi.

Fitur terbaik Reclaim. ai

Lindungi waktu kerja fokus secara otomatis dengan Focus Time yang menyesuaikan diri dengan acara prioritas tinggi.

Task Scheduling yang disinkronkan dari alat seperti Asana dan ClickUp. Ubah daftar tugas berdasarkan prioritas menjadi blok kalender manajemen proyek yang aktif menggunakanyang disinkronkan dari alat seperti Asana dan ClickUp.

Buat janji temu tanpa konflik lebih cepat dengan Tautan Penjadwalan AI yang menampilkan ketersediaan fleksibel.

Koordinasikan rapat tim berulang secara cerdas dengan Smart Meetings yang menyesuaikan dengan perubahan cuti dan kalender.

Batasan Reclaim. ai

Kustomisasi kalender yang terbatas, tanpa penandaan warna tugas atau skema warna yang fleksibel, berbeda dengan alternatif Reclaim.ai.

Kebiasaan tidak berfungsi seperti tugas berulang yang sebenarnya dan memerlukan langkah tambahan untuk melihat atau menandai sebagai selesai.

Harga Reclaim. ai

Gratis

Starter: $12/bulan per pengguna

Bisnis: $18/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan Reclaim. ai

G2: 4. 8/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Reclaim. ai?

Langsung dari ulasan G2:

Saya menyukai fitur penjadwalan. Fitur ini memungkinkan saya menggunakan format jadwal yang berbeda untuk kelompok yang berbeda. […] Saya sangat menghargai bagian kebiasaan; itu telah menjadi bantuan besar bagi saya. […] Saya memperhatikan bahwa acara yang dijadwalkan sering tumpang tindih di mana-mana. Akan sangat membantu jika ada petunjuk yang lebih jelas tentang cara mengelola duplikasi acara antara kalender pribadi dan kerja. Saya mengalami banyak duplikasi saat menggunakan aplikasi Anda dan pengaturan Google Calendar saya. Petunjuk tertulisnya tidak jelas dan sangat membingungkan.

Saya menyukai fitur penjadwalan. Fitur ini memungkinkan saya menggunakan format jadwal yang berbeda untuk kelompok yang berbeda. […] Saya sangat menghargai bagian kebiasaan; itu telah menjadi bantuan besar bagi saya. […] Saya memperhatikan bahwa acara yang dijadwalkan sering tumpang tindih di mana-mana. Akan sangat membantu jika ada petunjuk yang lebih jelas tentang cara mengelola duplikasi acara antara kalender pribadi dan kerja. Saya mengalami banyak duplikasi saat menggunakan aplikasi Anda dan pengaturan Google Calendar saya. Petunjuk tertulisnya tidak jelas dan sangat membingungkan.

3. Motion (Terbaik untuk prioritas otomatis, penjadwalan ulang, dan kalender terintegrasi)

melalui Motion

Motion memposisikan dirinya sebagai sistem produktivitas di mana perencanaan, prioritas, dan eksekusi terjadi secara otomatis. AI-nya secara terus-menerus menganalisis tenggat waktu, durasi tugas, ketergantungan, dan waktu yang tersedia untuk membangun jadwal yang dioptimalkan untuk hari itu, dan kemudian terus menghitung ulang jadwal tersebut seiring dengan perubahan yang terjadi.

Berbeda dengan fokus FlowSavvy pada pembagian waktu adaptif, Motion melangkah lebih jauh dengan memprediksi tanggal penyelesaian proyek, mengalokasikan ulang pekerjaan di antara anggota tim, dan mengidentifikasi beban kerja berlebihan.

Alat manajemen rapat cerdasnya menawarkan tautan penjadwalan berbasis AI yang hanya menampilkan slot waktu yang benar-benar sesuai dengan rencana optimal Anda, sambil melindungi waktu fokus dan menambahkan buffer.

Fitur terbaik Motion

Otomatiskan prioritas pekerjaan harian dengan AI Tasks yang menyesuaikan jadwal berdasarkan tenggat waktu, upaya, dan kapasitas aktual.

Dorong proyek maju secara otomatis menggunakan Manajer Proyek AI yang menyelesaikan ketergantungan dan menandai pekerjaan yang terhenti.

Jaga ketepatan jadwal secara real-time dengan AI Gantt Chart yang diperbarui seiring berjalannya pekerjaan.

Kurangi beban koordinasi dengan Asisten Rapat AI yang menerapkan batasan rapat dan jendela pemesanan optimal.

Batasan gerak

Menghadapi fitur-fitur baru, seperti AI Employees, cukup sulit karena tidak ada dokumentasi yang jelas.

Alat ini mungkin terasa terlalu kompleks untuk penggunaan pribadi, karena banyak fiturnya dirancang untuk tim bisnis.

Harga dinamis

Pro AI: $49/bulan per pengguna (Perorangan)

Business AI: $69/bulan per pengguna (Perorangan)

Pro AI: $29/bulan per pengguna (Tim)

Business AI: $49/bulan per pengguna (Tim)

Ulasan Motion

G2: 4. 2/5 (130+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Motion?

Berikut ini adalah umpan balik dari pengguna nyata:

Saya menemukan Motion cukup mudah untuk disetel, karena saya hanya perlu memastikan jadwalnya benar. Aplikasi ini membuat pengelolaan tugas saya jauh lebih mudah dengan memprioritaskan tugas-tugas tersebut sesuai urutan yang diperlukan. […] Saya merasa memasukkan data di Motion cukup menantang karena ada terlalu banyak tombol di daftar tugas, sehingga sulit untuk memilih dan mengkategorikan tugas di bawah proyek tertentu. Selain itu, perangkat lunak ini kadang-kadang lambat, yang membuat memasukkan sejumlah besar tugas menjadi merepotkan. Kelemahan lain adalah harga yang tinggi, yang bisa menjadi hambatan bagi mahasiswa seperti saya di fakultas kedokteran yang memiliki dana terbatas.

Saya menemukan Motion cukup mudah untuk disetel, karena saya hanya perlu memastikan jadwalnya benar. Aplikasi ini membuat pengelolaan tugas saya jauh lebih mudah dengan memprioritaskan tugas-tugas tersebut sesuai urutan yang diperlukan. […] Saya merasa memasukkan data di Motion cukup menantang karena ada terlalu banyak tombol di daftar tugas, sehingga sulit untuk memilih dan mengkategorikan tugas di bawah proyek tertentu. Selain itu, perangkat lunak ini kadang-kadang lambat, yang membuat memasukkan sejumlah besar tugas menjadi merepotkan. Kelemahan lain adalah harga yang tinggi, yang bisa menjadi hambatan bagi mahasiswa seperti saya di fakultas kedokteran yang memiliki dana terbatas.

🧠 Fakta Menarik: Antropolog menggambarkan kronemik — cara waktu dipahami dan dihargai secara berbeda di berbagai budaya, mulai dari norma ketepatan waktu yang kaku di beberapa masyarakat hingga pendekatan yang lebih fleksibel di masyarakat lain. Persepsi ini memengaruhi cara orang menjadwalkan, memprioritaskan, dan menggunakan alat perencanaan.

4. Sunsama (Terbaik untuk perencanaan harian terstruktur dan pemblokiran waktu yang sadar)

melalui Sunsama

Sunsama mengambil pendekatan yang sengaja berorientasi pada manusia dalam penjadwalan. Setiap pagi, Anda meninjau tugas-tugas yang diambil dari alat seperti Asana, Jira, Slack, dan Gmail, lalu memutuskan apa yang realistis untuk diselesaikan hari ini. Tugas-tugas tersebut langsung ditempatkan di kalender Anda, memaksa Anda untuk membuat pilihan yang alami dan membantu Anda menghindari jebakan berkomitmen berlebihan.

Alih-alih secara otomatis mengatur ulang jadwal harian Anda dengan AI, Sunsama menekankan pengambilan keputusan yang sadar dan transparansi dalam upaya. Perkiraan waktu, tujuan harian, dan indikator beban kerja membuat jelas kapan Anda mengambil terlalu banyak tugas, sementara fitur seperti ritual penutupan hari dan ringkasan kemajuan memperkuat batas yang sehat.

Fitur terbaik Sunsama

Panduan perencanaan yang terarah melalui Ritual Perencanaan Harian yang mengidentifikasi prioritas sebelum pekerjaan dimulai.

Jaga fokus Anda dengan mode bebas gangguan dan pengaturan pembisuan aplikasi.

Bangun ritme kerja yang berkelanjutan dengan dukungan Pomodoro Timer .

Lacak upaya dan pola melalui Analisis Harian dan Mingguan

Sesuaikan pekerjaan jangka pendek dengan tujuan besar menggunakan Tujuan Mingguan

Batasan Sunsama

Pengaturan tugas bisa terasa rumit, karena subtugas harus ditambahkan setelah membuat tugas utama.

Kurang memiliki kemampuan pencatatan jangka panjang yang kuat dibandingkan dengan aplikasi tugas atau catatan khusus seperti Todoist.

Harga Sunsama

Uji coba gratis selama 14 hari

Langganan tahunan: $16/bulan (Dibayar secara tahunan)

Langganan bulanan: $20/bulan

Ulasan Sunsama

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.7/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sunsama?

Berikut ini ulasan Capterra untuk Anda:

Sebagai seorang solopreneur, seringkali menantang untuk menangani jumlah tugas yang saya miliki dalam sehari. Sunsama mengingatkan saya untuk beristirahat, memberikan gambaran realistis tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas, dan menyajikan ringkasan mingguan tentang cara saya menghabiskan waktu. Saya dapat menggabungkan kalender pribadi dan bisnis, aktivitas kesehatan, dan waktu bersama keluarga dalam satu tempat. Hal ini membantu saya tetap sejalan dengan tujuan dan niat saya… Terkadang saya lupa menugaskan tugas ke saluran yang tepat. Saya berharap proses ini lebih mudah/lebih menonjol. Selain itu, Anda harus memasukkan tugas terlebih dahulu, lalu kembali ke tugas tersebut untuk menambahkan subtugas. Saya ingin proses ini lebih lancar

Sebagai seorang solopreneur, seringkali menantang untuk menangani jumlah tugas yang saya miliki dalam sehari. Sunsama mengingatkan saya untuk beristirahat, memberikan gambaran realistis tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas, dan menyajikan ringkasan mingguan tentang cara saya menghabiskan waktu. Saya dapat menggabungkan kalender pribadi dan bisnis, aktivitas kesehatan, dan waktu bersama keluarga dalam satu tempat. Hal ini membantu saya tetap sejalan dengan tujuan dan niat saya… Terkadang saya lupa menugaskan tugas ke saluran yang tepat. Saya berharap proses ini lebih mudah/lebih menonjol. Selain itu, Anda harus memasukkan tugas terlebih dahulu, lalu kembali ke tugas tersebut untuk menambahkan subtugas. Saya ingin proses ini lebih lancar

🧠 Fakta Menarik: Beberapa orang merasa waktu berlalu dengan cepat saat fokus, sementara yang lain merasa waktu berjalan lambat. Persepsi subjektif ini memengaruhi cara kita mengalokasikan slot waktu atau merencanakan tugas. Pelatihan dalam kesadaran waktu dan perkiraan waktu dapat meningkatkan akurasi penjadwalan dan mengurangi stres.

5. Akiflow (Terbaik untuk pencatatan tugas terpusat, penjadwalan, dan koordinasi antar aplikasi)

melalui Akiflow

Akiflow dibangun berdasarkan konsep teknik flowtime dan mengumpulkan tugas, pesan, dan acara dari platform seperti Slack, Gmail, Asana, dan Trello ke dalam pusat kendali. Semua masuk ke dalam kotak masuk universal, di mana Anda memutuskan apa yang layak dikerjakan hari ini dan kemudian menempatkannya langsung ke kalender Anda menggunakan pemblokiran waktu.

Yang membedakan Akiflow sebagai alternatif FlowSavvy adalah keseimbangannya antara kontrol dan otomatisasi.

Ini mengurangi beban kognitif dengan mengubah masukan yang tersebar menjadi blok waktu yang terstruktur. Selain itu, asisten AI bawaan, Aki, menambahkan lapisan percakapan, memungkinkan Anda merencanakan, menjadwal ulang, atau mengotomatisasi rutinitas dengan bahasa alami.

Fitur terbaik Akiflow

Blokir waktu dengan presisi menggunakan pemblokiran waktu canggih dan slot waktu yang dapat disesuaikan.

AI Workflows yang dibangun dari prompt dan Otomatiskan tindakan berulang menggunakanyang dibangun dari prompt dan templat pelacakan waktu AI yang sudah jadi.

Bagikan ketersediaan dengan mudah melalui Tautan Rapat yang terhubung dengan kalender asli Anda.

Pantau kemajuan dan tingkatkan kebiasaan perencanaan dengan Stats dan rutinitas harian.

Batasan Akiflow

Fitur dasar masih terasa kurang lengkap, dengan pengguna menginginkan fitur dasar seperti pengingat kustom diprioritaskan daripada fitur AI yang lebih baru.

Tugas tidak mendukung batas waktu spesifik, yang merupakan kelemahan besar untuk perencanaan yang presisi.

Harga Akiflow

Harga kustom

Ulasan Akiflow

G2: 4. 8/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Akiflow?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna:

Saya suka bahwa Akiflow terintegrasi dengan akun Clickup saya, sehingga saya dapat melihat dengan jelas apa yang telah dijadwalkan di kalender saya dan di berbagai ruang kerja, sehingga saya tahu tidak ada yang terlewat. […] Yang tidak saya sukai adalah ketika saya mencentang tugas, tidak ada opsi untuk secara otomatis menambahkan waktu yang dihabiskan untuk acara tersebut ke waktu yang dilacak di ClickUp. Namun, ketika saya menandai tugas tersebut sebagai selesai di Akiflow, itu langsung membawa saya ke tugas ClickUp. Hal lain yang saya harapkan adalah kemampuan untuk dengan mudah mengelompokkan tugas ClickUp berdasarkan lokasi asal tugas tersebut di ClickUp.

Saya suka bahwa Akiflow terintegrasi dengan akun ClickUp saya, sehingga saya dapat melihat dengan jelas apa yang telah dijadwalkan di kalender saya dan di berbagai ruang kerja, sehingga saya tahu tidak ada yang terlewat. […] Yang tidak saya sukai adalah ketika saya mencentang tugas, tidak ada opsi untuk secara otomatis menambahkan waktu yang dihabiskan untuk acara tersebut ke waktu yang dilacak di ClickUp. Namun, ketika saya menandai tugas tersebut sebagai selesai di Akiflow, itu langsung membawa saya ke tugas ClickUp. Hal lain yang saya harapkan adalah kemampuan untuk dengan mudah mengelompokkan tugas ClickUp berdasarkan lokasi asal mereka di ClickUp.

🔍 Tahukah Anda? Ide membagi hari menjadi blok-blok aktivitas yang terstruktur bukanlah hal baru. Kalender kuno disesuaikan dengan siklus pertanian, pada dasarnya merupakan bentuk awal penjadwalan blok untuk pekerjaan harian yang terkait dengan musim.

6. Notion (Terbaik untuk ruang kerja fleksibel yang menggabungkan database, catatan, dan kalender)

melalui Notion

Notion bukanlah aplikasi penjadwalan dalam arti tradisional. Sebaliknya, ini adalah perangkat lunak manajemen pengetahuan yang fleksibel yang memungkinkan Anda merancang sistem perencanaan Anda sendiri.

Berbeda dengan aturan bawaan seperti FlowSavvy, platform ini memberikan blok bangunan menggunakan basis data, halaman, kalender, dan kini agen AI. Dengan peluncuran Notion Calendar, tugas, tenggat waktu, dan pertemuan dapat dikelola secara bersamaan. Platform ini bekerja dengan sangat baik jika jadwal Anda terintegrasi dengan sistem yang lebih besar seperti alur kerja konten, rencana belajar, pekerjaan klien, atau proyek jangka panjang.

Fitur terbaik Notion

Bangun sistem perencanaan kustom menggunakan Databases , Views , dan Calendar layouts.

Otomatiskan pekerjaan berulang menggunakan Notion AI dan Notion Agents

Catat, ringkas, dan atur rapat melalui Catatan Rapat AI

Temukan jawaban secara instan di seluruh dokumen dan alat dengan Enterprise Search

Hubungkan ruang kerja antar tim dengan izin yang detail dan halaman bersama.

Batasan Notion

Fungsi offline yang terbatas, sehingga sulit untuk mengakses atau memperbarui konten tanpa koneksi internet.

Fitur AI terkadang terasa mengganggu, dan platform ini menawarkan kontrol terbatas untuk menonaktifkannya sepenuhnya.

Harga Notion

Gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan Notion

G2: 4. 6/5 (8.900+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Dari ulasan pengguna:

Fitur terbaiknya adalah saya suka proyek Notion karena saat membuat proyek, saya bisa menetapkan status proyek, detail tenggat waktu proyek, apakah proyek tersebut prioritas atau tidak. Kemudian, proyek tersebut menunjukkan berapa persen yang masih tertunda… Awalnya Notion cukup rumit karena banyak fitur, jadi kita ingin membangunnya satu per satu. Notion memiliki layanan berbayar, tetapi menurut pengalaman saya, versi gratisnya sudah cukup.

Fitur terbaiknya adalah saya suka proyek Notion karena saat membuat proyek, saya bisa menetapkan status proyek, detail tenggat waktu proyek, apakah proyek tersebut prioritas atau tidak. Kemudian, proyek tersebut menunjukkan berapa persen yang masih tertunda… Awalnya Notion cukup rumit karena banyak fitur, jadi kita ingin membangunnya satu per satu. Notion memiliki layanan berbayar, tetapi menurut pengalaman saya, versi gratisnya sudah cukup.

Begini cara kerjanya:

Ubah perintah suara menjadi tugas, catatan rapat, atau acara kalender menggunakan Talk-to-Text, sehingga ide-ide tidak hilang di tengah hari.

Dapatkan saran untuk tenggat waktu yang lebih cerdas dan penjadwalan ulang berdasarkan beban kerja real-time dan ketergantungan menggunakan perintah bahasa alami yang sederhana.

Beralih antara model AI terkemuka seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dari satu ruang kerja ke ruang kerja lain untuk menyesuaikan dengan tugas perencanaan atau pemikiran yang berbeda.

Ambil konteks dari aplikasi pihak ketiga yang terhubung sehingga tugas dan pertemuan tetap terupdate tanpa perlu sinkronisasi manual.

📌 Coba prompt ini: Analisis tugas, tenggat waktu, ketergantungan, dan pertemuan saya. Identifikasi konflik, prioritaskan ulang pekerjaan berdasarkan dampaknya, dan sarankan penjadwalan ulang jika diperlukan.

Dapatkan saran untuk tenggat waktu yang lebih cerdas dan penjadwalan ulang berdasarkan beban kerja real-time dan ketergantungan menggunakan perintah bahasa alami yang sederhana.

Beralih antara model AI terkemuka seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dari satu ruang kerja ke ruang kerja lain untuk menyesuaikan dengan tugas perencanaan atau pemikiran yang berbeda.

Ambil konteks dari aplikasi pihak ketiga yang terhubung sehingga tugas dan pertemuan tetap terupdate tanpa perlu sinkronisasi manual.

📌 Coba prompt ini: Analisis tugas, tenggat waktu, ketergantungan, dan pertemuan saya. Identifikasi konflik, prioritaskan ulang pekerjaan berdasarkan dampaknya, dan sarankan penjadwalan ulang jika diperlukan.

7. Fantastical (Terbaik untuk kalender canggih, pembuatan acara, dan sinkronisasi lintas kalender)

melalui Fantastical

Fantastical adalah aplikasi kalender dan tugas premium yang berfokus pada kecepatan, kejelasan, dan desain. Aplikasi ini terintegrasi dengan alat lain yang sudah Anda gunakan, seperti iCloud, Google, atau Exchange, dan memberikan cara yang lebih bersih untuk menambahkan dan melihat acara.

Semua data sinkronisasi di seluruh perangkat Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, dan bahkan Apple Vision Pro.

Sebagai alternatif FlowSavvy, Fantastical cocok untuk orang yang menginginkan kontrol dengan kenyamanan, bukan penjadwalan ulang otomatis. Aplikasi ini tidak akan mengatur ulang hari Anda, tetapi membuat perencanaan, berbagi ketersediaan, dan berkoordinasi dengan orang lain terasa mudah. Aplikasi ini sangat cocok untuk profesional, kreator, dan pengguna Apple.

Fitur terbaik Fantastical

Bagikan ketersediaan menggunakan Openings untuk memesan pertemuan tanpa perlu bolak-balik.

Usulkan beberapa waktu pertemuan dengan Proposals berdasarkan ketersediaan peserta.

Beralih antara tampilan DayTicker , harian, mingguan, bulanan, kuartalan, dan tahunan.

Lampirkan file dan foto langsung ke acara dengan lampiran yang disinkronkan ke cloud.

Saring gangguan menggunakan Calendar Sets dan Focus Filters

Batasan Fantastical

Versi gratisnya sangat terbatas, dengan fitur-fitur penting terkunci di balik paket berbayar.

Fitur manajemen tugasnya dasar dan tertinggal dibandingkan dengan alat manajemen tugas atau produktivitas khusus.

Harga Fantastis

Gratis

Perorangan: $6,99/bulan per pengguna

Paket Keluarga: $10,49/bulan (Untuk hingga lima pengguna)

Tim: $6,99/bulan per pengguna

Ulasan Fantastical

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.8/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fantastical?

Pengguna nyata berbagi pengalaman mereka:

Saya suka bahwa saya dapat mengelola semua kalender saya dari satu alat sekaligus. Dan saya suka bahwa saya dapat membuat acara baru dan tugas baru dengan mengetik menggunakan bahasa alami… Untuk alasan tertentu, jam tangan saya hanya sinkronisasi dengan pembaruan yang dilakukan di ponsel saya dan bukan di iPad saya, yang berarti ketika saya menandai tugas sebagai selesai di iPad saya, mereka tidak muncul sebagai selesai di jam tangan saya hingga saya menandainya sebagai selesai di ponsel saya juga.

Saya suka bisa mengelola semua kalender saya dari satu alat sekaligus. Dan saya suka bisa membuat acara baru dan tugas baru dengan mengetik menggunakan bahasa alami… Untuk alasan tertentu, jam tangan saya hanya sinkronisasi dengan pembaruan yang dilakukan di ponsel saya, bukan di iPad saya. Artinya, ketika saya menandai tugas sebagai selesai di iPad saya, mereka tidak muncul sebagai selesai di jam tangan saya sampai saya menandainya sebagai selesai di ponsel saya juga.

🧠 Fakta Menarik: Jauh sebelum kalender atau aplikasi, filsuf kuno seperti Stoik menekankan waktu sebagai disiplin. Seneca menulis tentang menguasai waktu untuk hidup dengan tujuan, menekankan bahwa waktu yang tidak diarahkan secara aktif adalah waktu yang terbuang.

8. Todoist (Terbaik untuk daftar tugas, tugas berulang, dan manajemen prioritas)

melalui Todoist

Todoist adalah aplikasi planner harian yang bersih dan andal, yang menekankan kesederhanaan dan konsistensi daripada logika penjadwalan yang rumit. Pendekatan berbasis tugasnya memungkinkan Anda dengan cepat mencatat ide, pengingat, dan tindakan yang perlu dilakukan begitu muncul. Dengan cara ini, Anda dapat mengorganisir tugas berdasarkan prioritas, tanggal jatuh tempo, label, dan proyek.

Fitur seperti tugas berulang, tingkat prioritas, dan masukan bahasa alami membuat perencanaan menjadi cepat dan tanpa hambatan, sementara tampilan seperti Hari Ini dan Mendatang memberikan gambaran jelas tentang apa yang akan datang.

Fitur kolaborasi tim yang ringan, seperti proyek bersama dan komentar, membuatnya cocok untuk tim kecil tanpa membebani dengan beban tambahan dari perangkat lunak manajemen proyek penuh.

Fitur terbaik Todoist

Organisir pekerjaan dengan proyek, bagian, label, dan sub-tugas.

Prioritaskan hal-hal yang penting menggunakan tingkat prioritas P1-P4.

Sinkronisasi secara mulus di web, desktop, mobile, perangkat wearable, dan ekstensi browser.

Batasan Todoist

Kurang memiliki fitur pelacakan waktu bawaan dan kemampuan manajemen proyek lanjutan dibandingkan dengan platform lain.

Notifikasi dapat tidak konsisten, dan beberapa pengguna melaporkan pengingat yang terlewat atau tertunda.

Harga Todoist

Pemula: Gratis

Pro: $5 per bulan per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan)

Bisnis: $8 per bulan per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan)

Ulasan Todoist

G2: 4.5/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Todoist?

Seorang pengguna merangkumnya seperti ini:

Produk terbaik yang pernah saya temui di kategori ini. Produk ini menawarkan manajemen tugas, daftar tugas, dan pengaturan pengingat. Antarmuka penggunaannya sangat interaktif dan sangat mudah dinavigasi. Selain itu, produk ini juga menjamin kerahasiaan dan privasi data. Layanan pelanggan juga cepat dan sangat membantu… Perangkat lunak ini dapat diintegrasikan dengan lebih baik dengan alat lain. Selain itu, produk ini agak mahal. Namun, secara keseluruhan, ini adalah produk yang hebat dan berguna.

Produk terbaik yang pernah saya temui di kategori ini. Produk ini menawarkan manajemen tugas, daftar tugas, dan pengaturan pengingat. Antarmuka penggunaannya sangat interaktif dan sangat mudah dinavigasi. Selain itu, produk ini juga menjamin kerahasiaan dan privasi data. Layanan pelanggan juga cepat dan sangat membantu… Perangkat lunak ini dapat diintegrasikan dengan lebih baik dengan alat lain. Selain itu, produk ini agak mahal. Namun, secara keseluruhan, ini adalah produk yang hebat dan berguna.

9. TickTick (Terbaik untuk manajemen tugas dan kebiasaan dengan metode Pomodoro)

melalui TickTick

TickTick adalah aplikasi produktivitas serbaguna yang menggabungkan manajemen tugas, perencanaan kalender, pelacakan kebiasaan, dan alat fokus. Hal ini memudahkan pengelolaan tugas harian dan rutinitas jangka panjang.

Tugas dapat dicatat dengan cepat menggunakan input bahasa alami atau suara, lalu diorganisir dengan prioritas, tag, daftar, dan tanggal jatuh tempo agar semua tugas tetap dapat ditindaklanjuti.

Platform ini menggabungkan tugas dengan kesadaran waktu. Anda dapat memvisualisasikan pekerjaan Anda dalam berbagai tampilan kalender, garis waktu, atau tata letak gaya agenda. Pengingat cerdas dan berulang memastikan tugas penting tidak terlewatkan, bahkan saat jadwal berubah. Timer Pomodoro bawaan, statistik fokus, dan pelacakan kebiasaan mendorong kerja mendalam dan konsistensi.

Fitur terbaik TickTick

Beralih antara tampilan daftar, Kanban, garis waktu, dan Matriks Eisenhower.

Bangun rutinitas menggunakan pelacak kebiasaan dengan statistik detail.

Jangan pernah melewatkan tugas dengan pengingat yang terus-menerus, berulang, berbasis lokasi, dan melalui email.

Sesuaikan pengaturan Anda dengan lebih dari 40 tema dan sinkronisasi lintas platform.

Batasan TickTick

Migrasi dari manajer tugas lain dapat menjadi rumit, seringkali memerlukan pembuatan ulang daftar dan tugas bertingkat secara manual.

Kurang memiliki analisis canggih dan wawasan produktivitas untuk tim yang membutuhkan laporan kinerja detail.

Harga TickTick

Gratis

Premium: $35,99/tahun per pengguna

Ulasan TickTick

G2: 4. 6/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TickTick?

Seorang pengguna menjelaskan seperti ini:

Fitur-fitur ramah pengguna ini membantu kita dalam kasus uji coba. Misalnya, fungsi subtugas sangat berguna untuk membagi kasus kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah dikelola, sehingga lebih mudah dilacak dan dieksekusi secara efisien. Kita juga dapat melacak dokumen-dokumen penting dan bukti hasil pengujian dengan melampirkan file dan tautan pemesanan ke setiap tugas… Ini adalah aplikasi yang hebat untuk mengelola tugas harian, tetapi kelemahannya adalah tidak memiliki fitur analisis data canggih untuk memberikan informasi mendalam tentang produktivitas tim.

Fitur-fitur ramah pengguna ini membantu kita dalam kasus uji coba. Misalnya, fungsi subtugas sangat berguna untuk membagi kasus kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah dikelola, sehingga lebih mudah dilacak dan dieksekusi secara efisien. Kita juga dapat melacak dokumen-dokumen penting dan bukti hasil pengujian dengan melampirkan file dan tautan pemesanan ke setiap tugas… Ini adalah aplikasi yang hebat untuk mengelola tugas harian, tetapi kelemahannya adalah tidak memiliki fitur analisis data canggih untuk memberikan informasi mendalam tentang produktivitas tim.

🧠 Fakta Menarik: Antropolog membedakan budaya monochronis (yang menjadwalkan dan membagi waktu dengan ketat) dari budaya polychronis (yang memandang waktu sebagai sesuatu yang lebih fleksibel dan relasional).

10. Google Calendar (Terbaik untuk penjadwalan acara sederhana dan integrasi dengan Gmail)

melalui Google Calendar

Google Calendar adalah perangkat lunak manajemen rapat yang sederhana dan praktis, dirancang untuk membantu Anda mengelola waktu tanpa perlu berpikir terlalu rumit. Anda dapat membuat acara, mengatur pengingat, mengundang orang, menambahkan lokasi, dan mengelola rapat berulang, yang disinkronkan secara instan di web dan perangkat seluler.

Karena terintegrasi secara mendalam dengan Gmail dan Google Workspace, acara seperti penerbangan, pertemuan, dan reservasi dapat muncul secara otomatis, mengurangi entri manual dan detail yang terlewat.

Ini sangat berguna bagi individu dan tim yang sudah menggunakan Google Workspace dan ingin alat optimasi kalender yang andal yang dapat berintegrasi dengan baik dengan email, rapat, dan ketersediaan bersama.

Fitur terbaik Google Calendar

Jadwalkan kebiasaan pribadi menggunakan Tujuan yang menyesuaikan dengan kalender Anda.

Lindungi waktu kerja fokus Anda dengan Focus Time yang secara otomatis menolak pertemuan yang bertabrakan.

Ikuti rapat video dengan satu klik berkat integrasi Google Meet yang terintegrasi.

Gunakan Gemini untuk melihat, membuat, dan mengelola acara Google Calendar secara langsung melalui Gmail dan aplikasi Gemini menggunakan perintah bahasa alami.

Batasan Google Calendar

Konfigurasi pengingat dapat tidak konsisten, dengan notifikasi terkadang tidak muncul sesuai harapan.

Mengelola beberapa akun Google dapat membingungkan dan sulit untuk dijaga keteraturannya.

Harga Google Calendar

Gratis

Harga kustom

Ulasan Google Calendar

G2: 4.6/5 (lebih dari 47.000 ulasan)

Capterra: 4.8/5 (3.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Calendar?

Berikut ini adalah beberapa ulasan dari pengguna:

Mudah dan gratis untuk digunakan, serta terintegrasi dengan banyak aplikasi dan platform lain, sehingga memudahkan penjadwalan dan pengingat janji temu. Saya belum pernah mengalami masalah crash atau kegagalan, bahkan saat sistem perlu diperbarui, ini benar-benar andal!…Google Calendar bagus untuk penjadwalan sehari-hari yang sederhana, tetapi tidak memiliki fitur yang membuatnya menjadi aplikasi manajemen proyek sejati. Selain itu, jika akun Anda diretas, seluruh jadwal Anda akan hilang.

Mudah dan gratis untuk digunakan, serta terintegrasi dengan banyak aplikasi dan platform lain, sehingga memudahkan penjadwalan dan pengingat janji temu. Saya belum pernah mengalami masalah crash atau kegagalan, bahkan saat sistem perlu diperbarui, ini benar-benar andal!…Google Calendar bagus untuk penjadwalan sehari-hari yang sederhana, tetapi tidak memiliki fitur yang membuatnya menjadi aplikasi manajemen proyek sejati. Selain itu, jika akun Anda diretas, seluruh jadwal Anda akan hilang.

🔍 Tahukah Anda? Penelitian tentang perilaku konsumen menunjukkan bahwa menjadwalkan aktivitas rekreasi, seperti menonton film atau istirahat minum kopi, dapat membuatnya terasa lebih seperti pekerjaan dan kurang seperti kesenangan spontan, menyoroti biaya psikologis yang menarik dari pengaturan waktu yang berlebihan.

Jadwalkan Picking ClickUp di Kalender Anda!

Menemukan alat penjadwalan yang tepat dapat mengubah cara Anda merencanakan hari Anda.

Setiap alat ini memiliki keunggulan masing-masing, tetapi banyak orang beralih dari FlowSavvy untuk mencari solusi manajemen proyek all-in-one. Alat ini dirancang untuk menangani tugas, proyek, penjadwalan, dan otomatisasi tanpa perlu berpindah antar aplikasi. Itulah tepatnya yang ditawarkan oleh ClickUp.

ClickUp Brain memberikan saran tugas cerdas dan penjadwalan ulang, sementara ClickUp Automations membantu Anda membuat alur kerja AI kustom. Selain itu, ClickUp Calendar menampilkan dan menyesuaikan jadwal Anda di satu tempat, memberikan sistem terintegrasi yang beradaptasi dengan pekerjaan nyata.

Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅