Template Terbaik monday.com untuk Merencanakan dan Mengorganisir Pekerjaan

Perusahaan di seluruh dunia sedang mencari cara untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan tanpa harus terbebani.

Sebuah studi terbaru dari PwC menemukan bahwa industri yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) hampir lima kali lebih produktif daripada yang belum mengadopsinya. Hal ini menjadi pengingat penting bahwa individu tidak lagi ingin memulai dari awal.

Sangat wajar ingin menghemat waktu dan membuat setiap upaya lebih bermakna.

Inilah mengapa templat untuk mengorganisir dan merencanakan sangat penting. Mereka memberikan titik awal yang sederhana, menghemat waktu orang dari pengaturan yang tidak perlu di tempat kerja.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi templat monday.com terbaik yang dapat membantu Anda dan tim Anda menemukan rasa kejelasan yang sama.

Templat Perencanaan dan Pengorganisasian Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk semua templat perencanaan monday.com dan ClickUp:

Apa itu templat monday.com?

Template monday.com adalah kerangka kerja yang sudah siap pakai dan dapat disesuaikan, yang membantu tim mengatur proyek, kampanye, atau proses tanpa harus membangun dari awal setiap kali.

Setiap templat dilengkapi dengan papan siap pakai, kolom default, dan tampilan bawaan, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengelola tugas, jadwal, dan tanggung jawab di satu tempat. Misalnya, bayangkan Anda sedang merencanakan peluncuran produk. Alih-alih membuat rencana proyek dari awal, Anda dapat memilih "Templat Peluncuran Produk."

Template ini sudah termasuk garis waktu, pemilik tugas, kolom anggaran, dan pelacak status. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyesuaikan detailnya sesuai tujuan Anda, dan template tersebut langsung menjadi pusat kendali proyek Anda.

Inilah yang mereka tawarkan:

Sediakan titik awal yang siap pakai untuk berbagai jenis proyek.

Izinkan tim untuk menyesuaikan kolom, grup, dan alur kerja sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

Gunakan alat visual seperti diagram Gantt, papan Kanban, dan tampilan garis waktu untuk kejelasan.

Dukung kolaborasi dengan menyimpan tugas, pembaruan, dan file dalam satu ruang bersama.

Apa yang Membuat Template monday.com yang Baik?

Dalam diskusi di Reddit, seorang pengguna menjelaskan,

Saya memiliki ADHD dan membutuhkan pengingat untuk melakukan hal-hal sederhana seperti minum air, jadi memiliki daftar tugas yang baik pribadi maupun terkait pekerjaan yang tidak mengingatkan saya… membuat saya harus menggunakan daftar digital dan kemudian daftar tulisan tangan dengan semua hal yang terlupa untuk dilakukan.

Saya memiliki ADHD dan membutuhkan pengingat untuk melakukan hal-hal sederhana seperti minum air, jadi memiliki daftar tugas yang baik pribadi maupun terkait pekerjaan yang tidak mengingatkan saya… membuat saya harus menggunakan daftar digital dan kemudian daftar tulisan tangan dengan semua hal yang terlupa untuk dilakukan.

Ini menyoroti masalah umum: templat yang hanya mencatat informasi tetapi tidak benar-benar memandu Anda melaluinya. Templat monday.com yang baik mengatasi celah ini. ✨

Ini bukan hanya menyimpan tugas—tetapi juga membantu Anda mengingat, memprioritaskan, dan bertindak atasnya. Template terbaik menciptakan struktur sambil tetap memberikan kebebasan untuk menyesuaikannya dengan cara kerja Anda sendiri.

Inilah yang perlu dicari dalam template monday.com yang baik:

✅ Termasuk kolom status yang jelas, tanggal jatuh tempo, dan garis waktu.

✅ Sediakan tampilan fleksibel seperti Kanban, Gantt, atau garis waktu untuk kebutuhan yang berbeda.

✅ Memungkinkan kolaborasi dengan catatan, file, dan mention langsung pada tugas.

✅ Gunakan otomatisasi untuk mengingatkan, memberi tahu, dan mengurangi tindak lanjut manual.

✅ Terhubung dengan alat lain sehingga semua pekerjaan tetap terpusat di satu tempat.

15 Template Teratas monday.com

Berikut ini 15 templat Monday yang dapat menghemat waktu Anda dan memberikan awal yang lebih kuat untuk proyek Anda.

1. Template Tugas Mingguan oleh monday.com

Ingat adegan di The Devil Wears Prada saat Andy kewalahan dengan tugas-tugas mendadak? Dia harus menghadapi desainer yang meminta perubahan, Miranda yang terus mengajukan permintaan baru, dan tumpukan berkas yang sulit diorganisir.

Template Tugas Mingguan dari monday.com hadir untuk menata kekacauan sehingga semua orang tahu apa yang akan mereka kerjakan untuk minggu depan.

Anda dapat memantau beban kerja untuk menjaga keseimbangan yang tepat dan menghindari kelelahan tim. Berkas-berkas disimpan di dalam papan, sehingga tidak ada yang membuang waktu mencari-cari di email atau folder. Dengan tampilan seperti diagram Gantt dan ringkasan kemajuan, Anda dapat melihat tenggat waktu dan pembaruan dengan sekilas.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan tugas mingguan dan tetapkan pemiliknya agar tanggung jawab selalu jelas.

Pantau kapasitas tim dan alihkan tugas untuk menyeimbangkan beban kerja.

Simpan dan akses file desain di satu ruang terpusat.

✨ Ideal untuk: Tim desain yang perlu mengelola tugas kreatif mingguan dan menjaga kepemilikan yang jelas.

2. Template Kalender Kerja oleh monday.com

Ingat saat di sekolah ketika Anda lupa tentang batas waktu proyek hingga malam sebelum tenggat waktu? Rasa panik itu sama dengan yang dirasakan tim saat mereka kehilangan jejak tenggat waktu.

Template Kalender Kerja dari monday.com membantu menghilangkan kekacauan dengan menempatkan semua tenggat waktu dalam satu ruang bersama, sehingga tidak ada yang terlewat. Template ini memberikan tim pandangan kalender yang jelas tentang apa yang harus diselesaikan dan kapan, dengan kemampuan untuk menugaskan tugas dan menetapkan batas waktu. Anda dapat melihat beban kerja secara keseluruhan, sehingga lebih mudah untuk mengalihkan tanggung jawab sebelum seseorang kewalahan. Selain itu, integrasi dengan Google Calendar memastikan bahwa apakah Anda memeriksa ponsel, laptop, atau papan itu sendiri, Anda selalu tahu apa yang akan datang.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Jadwalkan tugas berdasarkan minggu atau bulan dengan tampilan kalender bersama.

Tetapkan tenggat waktu dan tanggung jawab sehingga semua orang tahu apa yang harus diprioritaskan.

Integrasikan dengan Google Calendar untuk menyinkronkan tenggat waktu secara otomatis.

✨ Ideal Untuk: Tim yang ingin memiliki tampilan kalender bersama untuk tetap mengontrol jadwal dan tenggat waktu.

3. Template Onboarding Klien oleh monday.com

Template Onboarding Klien oleh monday.com memandu proses onboarding klien di setiap tahap, mulai dari panggilan awal hingga pelatihan akhir, dalam alur yang terstruktur. Template ini membantu tim melacak waktu yang dihabiskan, memantau kemajuan, dan menjaga sinkronisasi antara tim penjualan dan layanan.

Semua pihak yang terlibat dapat melihat status klien, apa yang akan datang selanjutnya, dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengerjakannya.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kelola seluruh proses onboarding mulai dari pertemuan awal hingga implementasi dan pelatihan.

Pantau kemajuan dan waktu yang diinvestasikan untuk memastikan proyek tetap terkendali.

Selaraskan tim penjualan dan tim yang berinteraksi langsung dengan klien melalui satu platform bersama.

Berikan klien pengalaman onboarding yang konsisten dan profesional.

✨ Ideal untuk: Tim Penjualan dan CRM yang membutuhkan proses onboarding terstruktur untuk klien baru.

4. Template Materi Pendukung Penjualan oleh monday.com

Kesepakatan bisa terhenti saat tim penjualan terburu-buru mencari studi kasus terbaru atau, lebih parah lagi, mengirim presentasi yang sudah usang yang membingungkan calon klien. Template Materi Pendukung Penjualan oleh monday.com menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan tim Anda satu tempat terpusat untuk semua brosur, panduan, dan slide yang mereka butuhkan.

Alih-alih mengejar tautan yang tersembunyi dalam email atau mencari tahu siapa yang memiliki versi "final-final" dari presentasi, tim Anda akan memiliki satu sumber kebenaran yang jelas. Template ini juga membantu Anda melacak pembuatan materi baru, sehingga tim penjualan tahu persis kapan aset baru siap untuk dibagikan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sentralisasikan semua aset penjualan, studi kasus, brosur, presentasi, dan skrip, di satu tempat.

Pastikan semua orang tetap sejalan dengan versi yang disetujui dari setiap materi.

Pantau pembuatan dan persetujuan materi pemasaran baru agar tim penjualan tetap terinformasi.

✨ Ideal Untuk: Tim penjualan yang ingin memiliki satu tempat untuk menyimpan dan memperbarui studi kasus, presentasi, dan materi pemasaran.

📖 Baca Juga: Strategi untuk Mengelola Manajer Proyek dengan Efektif

Bayangkan ini: Atasan Anda meminta Anda untuk menghubungi klien potensial, dan tiba-tiba Anda menyadari bahwa Anda tidak memiliki nomor telepon mereka. Anda menggulir pesan teks lama, bahkan mencari berkas acak hanya untuk menemukan detail yang tepat.

Monday.com merancang Template Kontak untuk mengurangi jenis stres ini. Template ini menyimpan semua hubungan Anda (dari klien dan prospek hingga vendor dan mitra) di satu tempat yang terorganisir. Anda bahkan dapat menggunakan formulir bawaan untuk menangkap prospek baru secara langsung dan menyesuaikan papan untuk melacak detail yang penting bagi Anda, seperti tautan media sosial, tanggal interaksi terakhir, atau pertemuan mendatang.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Simpan semua hubungan dalam satu pusat terpusat untuk akses yang mudah.

Kumpulkan prospek baru secara otomatis dengan formulir terintegrasi.

Sesuaikan kolom untuk melacak detail seperti akun media sosial, langkah selanjutnya, atau kontak Google.

Hindari entri ganda dan jaga database tetap rapi dan andal.

✨ Ideal untuk: Pengguna CRM yang mengelola prospek, klien, dan mitra tanpa khawatir tentang duplikat.

📮 ClickUp Insight: Survei kami menunjukkan bahwa satu dari empat pertemuan melibatkan 8 orang atau lebih, dan rata-rata pertemuan berlangsung sekitar 51 menit. Itu bisa cepat menumpuk—tim bisa kehilangan 6 hingga 8 jam setiap minggu hanya dengan menghadiri pertemuan. 💡Bagaimana jika Anda bisa menghemat waktu tersebut? Dengan ClickUp, tim menggantikan panggilan panjang dengan kolaborasi dalam tugas. Bagikan komentar, file, catatan suara, dan bahkan klip video—semua dalam satu tempat. 💫 Hasil Nyata: Tim global STANLEY Security menghemat lebih dari 8 jam rapat setiap minggu dengan menggunakan ClickUp.

6. Template CRM Properti oleh monday.com

Pada tahun 2021, pasar properti mengalami kegilaan. Perang penawaran menjadi headline di The New York Times, dan rumah-rumah terjual dalam hitungan hari而不是bulan.

Template CRM Properti oleh monday.com membantu mengatasi kerumitan di masa-masa seperti ini. Dengan memberikan agen properti satu pusat untuk mengelola klien, daftar properti, dan beban kerja, template ini mengintegrasikan semua proses dan data.

Anda dapat mengumpulkan prospek baru melalui formulir yang dapat disesuaikan, menghubungkannya secara instan dengan daftar properti tertentu, dan melacak setiap langkah prosesnya. Aplikasi ini juga memberikan tampilan real-time data pasar, seperti lama properti di pasaran dan ketersediaan agen, sehingga Anda tidak akan ketinggalan informasi saat klien menghubungi.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kelola detail properti, termasuk harga, lokasi, dan waktu pasar, dalam satu platform.

Rekam dan hubungkan prospek ke daftar properti menggunakan formulir bawaan.

Lacak setiap interaksi klien untuk pengelolaan hubungan yang lebih baik.

Visualisasikan kapasitas agen dan alokasikan beban kerja secara adil.

✨ Ideal Untuk: Agen properti yang melacak daftar properti, mengelola prospek, dan mengkoordinasikan tindak lanjut.

👀 Tahukah Anda: Selama periode tiga tahun, organisasi yang menggunakan ClickUp mencapai perkiraan 384% return on investment (ROI), menurut Forrester Research. Organisasi-organisasi ini menghasilkan sekitar US $3,9 juta dalam pendapatan tambahan melalui proyek-proyek yang diaktifkan atau ditingkatkan oleh ClickUp.

7. Template Permintaan dan Persetujuan Proyek oleh monday.com

Template Permohonan dan Persetujuan Proyek menyimpan semua persetujuan dan permohonan di satu tempat. Alih-alih menggunakan spreadsheet, pesan, dan email status, Anda dapat membuat formulir yang dapat dibagikan untuk mengumpulkan permohonan, mengarahkan permohonan tersebut ke orang yang tepat, dan memantau kemajuannya hingga persetujuan.

Setiap pemangku kepentingan dapat melihat pembaruan status secara real-time dan pengingat otomatis. Perbedaan antara proyek yang terhenti di "penantian persetujuan" dan proyek yang berjalan lancar hingga penyelesaian.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sentralisasikan semua permintaan proyek menggunakan formulir tertanam yang dapat dibagikan.

Sesuaikan bidang permintaan untuk menangkap detail yang tepat sesuai kebutuhan Anda.

Lacak setiap permintaan dalam satu papan dengan status persetujuan yang jelas.

Otomatiskan pengingat dan notifikasi agar tenggat waktu tidak terlewatkan.

✨ Ideal Untuk: Manajer proyek yang membutuhkan proses sederhana untuk mengumpulkan dan menyetujui permintaan baru.

8. Template Manajemen Acara oleh monday.com

Template Manajemen Acara oleh monday.com membantu Anda mengatur acara yang lancar tanpa kesalahan mendadak. Anda dapat menambahkan RSVP dengan formulir sehingga Anda tahu berapa banyak orang yang akan hadir.

Tugas seperti pemesanan vendor, kesiapan lokasi, dan rencana keselamatan dapat dilihat dalam satu dasbor. Anda dapat menetapkan tenggat waktu, menugaskan orang untuk menangani bagian-bagian berbeda (keamanan, daftar tamu, logistik), dan memantau kemajuan. Setelah acara, Anda mendapatkan dasbor untuk meninjau bagaimana hal-hal berjalan—apa yang berhasil dan apa yang tidak—sehingga kali berikutnya bisa lebih baik.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan semua langkah perencanaan dengan pelacakan status dan visibilitas tenggat waktu.

Kumpulkan konfirmasi kehadiran melalui formulir sehingga jumlah tamu sudah diketahui sebelumnya.

Tentukan peran dengan jelas (keamanan, pengelolaan vendor, logistik tamu) sehingga setiap orang tahu tugasnya.

Gunakan dasbor untuk mengukur kesuksesan acara dan mengidentifikasi kelemahan.

✨ Ideal Untuk: Perencana acara yang ingin melacak RSVP, tenggat waktu, dan logistik vendor dalam satu tempat.

🧠 Tahukah Anda: Kraft Heinz sedang merestrukturisasi kerajaannya dengan membentuk dua perusahaan terpisah: satu fokus pada merek global "rasa" seperti saus tomat Heinz dan keju krim Philadelphia, dan yang lain menangani produk pokok supermarket AS seperti Kraft Singles. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan pengambilan keputusan dan menjaga setiap divisi tetap fokus.

9. Template Perencana Media Sosial oleh monday.com

Ingat saat Barbenheimer menguasai internet pada tahun 2023? Tiba-tiba, setiap merek, mulai dari penjual popcorn hingga maskapai penerbangan, berusaha mengikuti tren pink-meets-apocalypse.

Itulah tepatnya di mana Template Perencana Media Sosial oleh monday.com berperan. Alih-alih mengandalkan inspirasi mendadak, Anda mendapatkan ruang terstruktur untuk mengatur posting berdasarkan platform, tanggal publikasi, dan aset kreatif.

Desainer, penulis konten, dan strategis Anda dapat bekerja dari papan yang sama, sehingga kampanye tetap konsisten dan tepat waktu. Anda bahkan dapat melihat metrik mana posting yang berhasil dan mana yang perlu disesuaikan untuk kali berikutnya.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sentralisasikan aset kreatif dan draf dalam satu ruang kerja bersama.

Atur posting berdasarkan platform, tanggal publikasi, dan status untuk kejelasan.

Impor metrik media sosial untuk melacak kinerja kampanye.

Integrasikan file dan alat eksternal untuk alur kerja yang lebih lancar.

✨ Ideal untuk: Tim pemasaran yang mengorganisir konten, menjadwalkan posting, dan memantau kinerja di berbagai platform.

📖 Baca Juga: Contoh Pengelolaan Proyek Nyata untuk Tim Anda

10. Template Kampanye Klien untuk Agen oleh monday.com

Ketika Oreo tweeting “You can still dunk in the dark” selama pemadaman listrik di Super Bowl 2013, hal itu merupakan hasil dari persiapan dan koordinasi yang luar biasa antara agensi mereka dan tim merek.

Saat ini, kecepatan peluncuran kampanye semakin meningkat. Di sinilah Template Kampanye Klien untuk Agen oleh monday.com berperan. Template ini memberikan ruang kerja khusus bagi agen untuk menangani segala hal mulai dari penerimaan klien hingga peluncuran kampanye.

Selain itu, Anda dapat mengelola permintaan klien dengan formulir yang dapat disesuaikan, mengintegrasikan alat seperti HubSpot dan Mailchimp untuk aliran data yang lancar, dan melacak kampanye di kalender atau dasbor.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur hubungan klien dengan direktori kontak terintegrasi dari alat seperti HubSpot.

Pantau dan kelola kampanye dalam alur kerja standar yang mempercepat proses persetujuan.

Tetap pantau status proyek dengan tampilan pelacakan detail dan dasbor.

Sebarkan beban kerja di antara anggota tim untuk memastikan setiap kampanye tetap sesuai jadwal.

✨ Ideal Untuk: Agen yang mengelola kampanye klien multiple dengan integrasi dan alur kerja terpusat.

11. Template Strategi Pemasaran oleh monday.com

Di Australia, raksasa telekomunikasi Telstra mengejutkan semua orang dengan kampanye tantangan dansa berjudul “Telstrut” yang viral di TikTok. Video tersebut meraih lebih dari 22 juta penayangan dan membantu perusahaan menjangkau audiens muda yang mungkin tidak pernah mempertimbangkan penyedia layanan telepon.

Di situlah Template Strategi Pemasaran oleh monday.com dapat membuat perbedaan bagi tim. Template ini memberi Anda satu tempat untuk merencanakan tujuan, anggaran, dan kampanye Anda.

Anda dapat menggunakannya untuk menyelaraskan rencana kuartalan dengan aktivitas sehari-hari, melacak kemajuan dengan garis waktu visual, dan memastikan seluruh tim tetap berada di halaman yang sama. Hasilnya adalah lebih sedikit tebak-tebakan dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar mendorong pertumbuhan bisnis Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak semua proyek pemasaran bersama dengan garis waktu dan grafik.

Rencanakan anggaran untuk setiap inisiatif di satu tempat.

Atur pengingat dan notifikasi untuk tetap berada di jalur yang benar.

Selaraskan kampanye dengan tujuan besar sehingga setiap aktivitas memiliki dampak.

✨ Ideal Untuk: Tim pemasaran yang merencanakan strategi kuartalan atau tahunan sambil menyelaraskan anggaran dan KPI.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI dalam Manajemen Proyek

12. Template Peta Jalan Fitur dan Rilis oleh monday.com

Template Peta Jalan Fitur dan Rilis oleh monday.com memberi Anda ruang untuk merencanakan apa yang akan Anda bangun, kapan, dan mengapa. Anda dapat merencanakan rilis per kuartal, melihat fitur mana yang bergantung pada fitur lain, dan memprioritaskan berdasarkan dampak dan upaya.

Jika terjadi perubahan—seperti pergeseran pasar, umpan balik pengguna, atau keterbatasan sumber daya—Anda dapat menyesuaikan peta jalan dan menerapkan pembaruan. Transparansi berarti semua orang tahu apa yang akan datang dan apa yang diharapkan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat peta jalan fitur dengan garis waktu sehingga semua orang tahu apa yang akan datang dan kapan.

Prioritaskan rilis berdasarkan kriteria seperti dampak, upaya, dan umpan balik sehingga Anda dapat fokus pada hal yang paling penting.

Pantau kemajuan rilis dengan status sehingga Anda tahu apa yang sudah siap, sedang dipersiapkan, atau masih menunggu.

✨ Ideal Untuk: Manajer produk yang memprioritaskan, merencanakan, dan melacak peluncuran fitur dan peta jalan.

13. Template Proyek Klien oleh monday.com

Template Proyek Klien oleh monday.com memberikan ruang kerja terpusat untuk mengelola setiap detail proyek klien Anda. Hubungkan kontak langsung ke proyek mereka, lacak jadwal, dan lihat anggaran diperbarui secara real-time saat jam kerja dicatat. Template ini juga memudahkan kolaborasi dengan menyatukan komunikasi, penugasan tugas, dan data proyek dalam satu tempat.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pantau proyek klien dengan ringkasan tingkat tinggi yang menampilkan garis waktu, kemajuan, dan batas waktu.

Buat penawaran dan tagihan klien dengan akurat menggunakan pelacakan waktu dan anggaran secara real-time.

Bekerja sama dengan pemangku kepentingan dengan membagikan tugas dan memperbarui informasi proyek dalam satu platform.

✨ Ideal untuk: Tim layanan klien yang mengelola jam kerja yang dapat ditagih, hasil kerja, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

📖 Baca Juga: Cara Menguasai Manajemen Proyek untuk Proyek IT

14. Template Manajemen Produksi Video oleh monday.com

Bayangkan Anda sedang memimpin produksi video merek klien. Naskah sudah disetujui, tetapi tim lokasi masih menunggu jadwal, para aktor belum menerima daftar panggilan, dan klien tiba-tiba ingin meninjau storyboard lagi.

Template Manajemen Produksi Video oleh monday.com adalah solusi yang dapat Anda andalkan dalam situasi seperti ini. Anda dapat mengelola permintaan yang masuk, menugaskan tugas kepada anggota tim yang tepat, dan melacak kemajuan dari pra-produksi hingga pasca-produksi.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kumpulkan permintaan video melalui formulir yang dapat disesuaikan dan filter berdasarkan kategori atau prioritas.

Pantau semua proyek klien dalam satu tampilan dengan pembaruan status yang jelas dan pelacakan kemajuan.

Kelola alur kerja dari konsep hingga penyelesaian, memastikan setiap tahap tetap sesuai jadwal.

Pantau dan bandingkan pengeluaran yang direncanakan versus pengeluaran aktual dengan dasbor visual untuk tetap dalam anggaran.

✨ Ideal untuk: Tim produksi video yang mengawasi permintaan, anggaran, dan proyek dari awal hingga selesai.

🧠 Tahukah Anda: Honeywell berencana untuk memisahkan diri menjadi tiga perusahaan publik pada tahun 2026: Aerospace, Automation, dan Advanced Materials. Para pemimpin mengatakan hal ini akan memungkinkan setiap divisi untuk “merencanakan sesuai dengan kondisinya sendiri.” Ini sama dengan memecah satu papan yang berantakan menjadi tiga papan monday.com untuk pengelolaan alur kerja yang lebih baik.

15. Template Peluang Pasca Acara oleh monday.com

Template Post-event Opportunities oleh monday.com membuat tindak lanjut setelah acara menjadi jauh lebih mudah. Alih-alih repot-repot mencari data di spreadsheet dan email, Anda mendapatkan satu pusat data terpusat untuk mengumpulkan umpan balik peserta, melacak prospek, dan memprediksi peluang.

Selain itu, templat ini membantu Anda mengubah antusiasme acara menjadi hasil bisnis yang terukur, menjaga tim tetap fokus bahkan setelah acara selesai.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kumpulkan umpan balik peserta dengan formulir yang dapat disesuaikan untuk wawasan cepat.

Organisir prospek baru berdasarkan ukuran, status, dan tenggat waktu untuk tindak lanjut yang lebih baik.

Prediksi peluang penjualan dengan dasbor bawaan.

Ringkas data acara untuk mengidentifikasi tren dan mengukur kepuasan.

✨ Ideal Untuk: Tim pemasaran dan penjualan yang mengubah tindak lanjut acara menjadi peluang bisnis yang dapat ditindaklanjuti.

Batasan monday.com

Seorang pengulas G2 berbagi,

Membutuhkan sekitar 20 hingga 30 jam untuk membuat templat proyek pertama kami… menduplikasi kelompok tugas yang besar memakan waktu, dan tugas-tugas terkadang mengatur ulang dirinya sendiri, yang membuat proses penyiapan dan skalabilitas terasa lebih berat dari yang diharapkan.

Membutuhkan sekitar 20 hingga 30 jam untuk membuat templat proyek pertama kami… menduplikasi kelompok tugas yang besar memakan waktu, dan tugas-tugas terkadang mengatur ulang dirinya sendiri, yang membuat proses penyiapan dan skalabilitas terasa lebih berat dari yang diharapkan.

Polanya muncul dalam sebagian besar ulasan. Ini bukan hal yang menghalangi bagi setiap tim, tetapi menyoroti celah yang secara konsisten dihadapi oleh pengguna.

Pelacakan waktu dan tugas berulang memerlukan solusi alternatif yang tidak intuitif.

Ketergantungan yang berlebihan pada aplikasi pihak ketiga menambah biaya dan kompleksitas.

Proses pengaturan yang lebih rumit untuk proyek besar, dengan masalah duplikasi dan pengurutan ulang.

Kontrol izin dan opsi ekspor data terasa terbatas bagi banyak bisnis.

Masalah kinerja dan perlambatan sistem yang sesekali terjadi membuat frustrasi tim yang bergantung pada kecepatan.

📖 Baca Juga: Template Manajemen Proyek Gratis untuk Semua Jenis Proyek

Template alternatif monday.com

Banyak tim memulai dengan templat monday.com untuk mengatur tugas dan jadwal, tetapi saat kolaborasi meluas ke berbagai departemen dan alat, informasi mudah tersebar. Yang Anda butuhkan adalah ruang kerja tunggal yang menghubungkan semuanya—bukan sekadar kumpulan templat. Di sinilah ClickUp mendefinisikan ulang cara tim merencanakan dan mengatur pekerjaan mereka. ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja dalam satu tempat. Dari templat proyek hingga pelacakan tujuan dan pelaporan, ClickUp membantu tim mengelola setiap detail tanpa perlu berpindah antar alat.

ClickUp menghilangkan semua bentuk Work Sprawl, memberikan 100% konteks dan satu tempat bagi manusia dan agen AI untuk bekerja sama. Baik Anda meluncurkan kampanye baru atau mengoordinasikan operasi kompleks, templat yang dapat disesuaikan dari ClickUp mengubah perencanaan menjadi kemajuan—lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih terhubung. Ayo mulai! 🏁

1. Template Alur Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah data yang Anda kumpulkan menjadi gambaran yang jelas tentang apa yang paling efektif dengan Template Sales Pipeline ClickUp.

Tim penjualan sering menghadapi masalah dengan terlalu banyak prospek yang tersebar di berbagai tempat. Template Sales Pipeline ClickUp memberikan struktur yang jelas sejak awal. Alih-alih mengejar prospek melalui spreadsheet yang tak berujung, Anda dapat melihat semuanya di satu tempat, menyeretnya dari tahap ke tahap, dan mencatat catatan tepat di tempat yang Anda butuhkan.

Progres menjadi lebih mudah dilacak, dan tim Anda memiliki pandangan bersama tentang apa yang sedang terjadi. Anda juga dapat mengatur tampilan yang berbeda sesuai dengan cara kerja Anda, apakah itu papan, daftar, atau garis waktu.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tata setiap langkah perjalanan penjualan pada papan yang jelas.

Sorot prospek yang paling penting dengan Bidang Kustom ClickUp

Pantau kemajuan dengan dasbor yang menampilkan apa yang sedang berjalan.

ClickUp Automations menangani tugas-tugas kecil yang berulang.

✨ Ideal untuk: Tim penjualan yang membangun dan melacak pipeline mereka dari prospek hingga penutupan.

2. Template CRM Sederhana ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola semua titik kontak kecil namun penting dari satu tempat melalui Template CRM Sederhana oleh ClickUp.

Dengan templat ClickUp Simple CRM, Anda dapat menyimpan informasi kontak, melacak prospek, dan menandai tahap setiap hubungan tanpa perlu berpindah antar alat.

Template ini memberikan gambaran yang jelas tentang posisi setiap pelanggan dalam pipeline Anda, baik saat Anda mengikuti perkembangan prospek baru maupun memeriksa kemajuan klien jangka panjang. Template ini cukup ringan untuk tim kecil namun cukup fleksibel untuk berkembang seiring dengan pertumbuhan kebutuhan Anda, sehingga dapat diandalkan setiap hari.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Simpan semua detail kontak pelanggan dalam satu tabel yang rapi.

Pantau kemajuan dari awal hingga selesai dengan status yang jelas.

Otomatiskan pengingat agar tindak lanjut selalu dilakukan tepat waktu.

Analisis pola interaksi pelanggan untuk mengarahkan keputusan di masa depan.

✨ Ideal untuk: Tim pemasaran yang mengubah tujuan menjadi kampanye terstruktur dengan hasil yang dapat diukur.

3. Template Rencana Pemasaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap selaras dengan papan bersama dan pembaruan kemajuan yang transparan menggunakan Template Rencana Pemasaran ClickUp.

Template Rencana Pemasaran ClickUp mengubah ide-ide ambisius Anda menjadi peta jalan pemasaran yang dapat dilaksanakan. Anda dapat menetapkan tujuan, membaginya menjadi tugas-tugas, dan menyusun semuanya dalam garis waktu yang terasa terkelola.

Fitur bawaan seperti Key Results dan Progress Boards memudahkan Anda melihat apa yang berjalan baik dan apa yang perlu disesuaikan. Template ini juga berkembang bersama Anda, jadi apakah Anda sedang meluncurkan kampanye pertama atau menjalankan upaya multi-saluran, Anda selalu memiliki sistem terstruktur untuk membimbing Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan tujuan yang jelas dan hubungkan langsung dengan hasil yang dapat diukur.

Mapping kampanye pada garis waktu untuk melacak pelaksanaan langkah demi langkah.

Pantau metrik kunci di satu tempat agar kinerja tidak pernah terlewatkan.

✨ Ideal untuk: Tim pemasaran yang mengubah tujuan menjadi kampanye terstruktur dengan hasil yang dapat diukur.

📖 Baca Juga: Praktik Terbaik Manajemen Proyek Perangkat Lunak

4. Template Kalender Konten ClickUp

Dapatkan templat gratis Hindari kelelahan tim akibat kebingungan di menit-menit terakhir dengan templat Kalender Konten ClickUp.

Template Kalender Konten ClickUp memberikan Anda rasa kontrol dan ritme dalam strategi pemasaran konten Anda. Template ini memungkinkan Anda menjadwalkan posting blog, video, dan pembaruan media sosial di satu tempat, dengan tag berwarna dan Bidang Kustom ClickUp untuk melacak format dan kampanye.

Anda dapat memperluas tampilan untuk merencanakan tema kuartalan atau memperkecil tampilan untuk menyesuaikan batas waktu posting tunggal. Tampilan kalender dan papan ClickUp memudahkan penulis, desainer, dan pemasar untuk tetap sinkron dan menjaga konten terus mengalir tanpa kekacauan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan dan visualisasikan kampanye berbulan-bulan sebelumnya di berbagai format.

Tetapkan tenggat waktu dan penanggung jawab untuk memastikan pekerjaan kreatif tetap berjalan sesuai rencana.

Gunakan tampilan kalender dan papan untuk melihat jadwal Anda dari berbagai sudut pandang.

Pantau kampanye dan kemajuan dengan tag, bidang, dan status kustom.

✨ Ideal untuk: Tim konten yang menjadwalkan blog, video, dan kampanye dengan tenggat waktu yang jelas.

💡 Tips Pro: Menggunakan kalender ClickUp? Coba kombinasi ClickUp Brain + Autopilot ini untuk mengaktifkannya dan menjaga agar tetap berjalan lancar. Buka daftar kalender, klik ClickUp Brain, dan tempel ringkasan satu baris untuk tema bulan ini. ClickUp Brain akan membuat tugas dengan status, pemilik, dan tanggal dalam hitungan detik. Minta AI untuk mengambil poin tindakan dari dokumen rapat Anda agar tidak ada yang terlewat. Buat tugas dari brief Anda dan jalankan pembaruan otomatis dengan ClickUp Brain dan agen AI Selanjutnya, tambahkan Agen Autopilot Kustom ke daftar ini dengan pemicu sederhana seperti perubahan status atau tanggal sebelum batas waktu. Berikan alat seperti Buat Tugas, Kelola Tugas, dan Tulis Pembaruan Proyek sehingga agen ini dapat menugaskan pemilik, memposting pembaruan, dan menulis ringkasan mingguan untuk Anda. Sekarang kalender terisi otomatis, hambatan terdeteksi tepat waktu, dan Anda dapat fokus pada pekerjaan—bukan pada pengaturan! ⚡

5. Template Kalender Media Sosial ClickUp

Dapatkan templat gratis Ikuti percakapan sambil tetap menjaga strategi keseluruhan Anda dengan Template Kalender Media Sosial ClickUp.

Pikirkan seberapa cepat tren bergerak di dunia maya. Hari ini ada meme tentang “quiet quitting,” besok ada tarian TikTok yang viral atau berita terbaru yang semua merek berusaha untuk komentari. Tim media sosial hidup dalam pusaran itu, dan tanpa kalender, posting bisa terasa terburu-buru atau bahkan melewatkan momennya.

Template Kalender Media Sosial ClickUp memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dan struktur. Anda dapat merencanakan kampanye berminggu-minggu sebelumnya, menugaskan tugas kepada desainer atau penulis konten, dan kemudian menyesuaikan dengan cepat saat tren baru muncul.

Tampilan bawaan memungkinkan Anda melihat semuanya sekaligus atau memperbesar tampilan pada satu kampanye. Bidang Kustom ClickUp seperti tagar, tema, dan tanggal publikasi menjaga semua detail tetap rapi sehingga Anda tidak perlu berpindah-pindah platform.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur konten di berbagai platform dengan tenggat waktu yang jelas dan penanggung jawab yang ditentukan.

Pantau hashtag, tema kampanye, dan data kinerja di satu tempat.

Gunakan tampilan kalender dan papan untuk merencanakan, menyesuaikan, dan menjadwal ulang dengan mudah.

Bekerja sama dengan desainer, penulis, dan manajer tanpa proses serah terima yang rumit.

✨ Ideal Untuk: Tim media sosial yang ingin menstandarkan perencanaan dan penjadwalan secara提前 atau ingin mengotomatisasi proses mereka.

👀 Fakta Menarik: Pada tahun 2024, Microsoft merestrukturisasi tim AI-nya, menggabungkannya di bawah satu pemimpin untuk mempercepat pengambilan keputusan. Tujuannya: mengurangi sekat-sekat, mempercepat perencanaan. Ini adalah contoh nyata dari reorganisasi ketergantungan di dalam alur kerja.

6. Template Manajemen Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun konsistensi agar pelaksanaan terasa lebih lancar dengan Template Manajemen Proyek ClickUp.

Sebuah laporan McKinsey menunjukkan bahwa tim yang memiliki skor tinggi dalam hal kepercayaan dan komunikasi lebih dari tiga kali lebih efisien dan lima kali lebih mungkin untuk mencapai hasil dibandingkan dengan tim yang tidak memprioritaskan elemen-elemen tersebut.

Hal ini sangat penting dalam manajemen proyek, di mana banyak tugas, orang, dan jadwal terlibat. Template Manajemen Proyek ClickUp membantu Anda mengintegrasikan orang, tugas, dan jadwal dalam satu ruang kerja sehingga semua orang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Anda dapat membagi pekerjaan besar menjadi bagian-bagian kecil, menetapkan tanggung jawab, dan memetakan ketergantungan agar tidak ada yang terlewat dalam proses transisi. Gunakan tampilan timeline dan Gantt untuk melihat bagaimana semuanya terhubung, serta daftar tugas dan papan untuk memantau kemajuan sehari-hari.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan seluruh tahapan proyek dengan garis waktu atau tampilan Gantt agar Anda dapat mengantisipasi hambatan.

Tugaskan tugas dengan jelas, termasuk pemilik, batas waktu, dan ketergantungan, sehingga tidak ada yang terlewat.

Gunakan bidang kustom dan status untuk menyesuaikan dengan cara tim Anda bekerja dan berkembang.

Otomatiskan pengingat dan pembaruan sehingga kemajuan dapat dilihat dan keterlambatan terdeteksi sejak dini.

✨ Ideal Untuk: Tim operasional yang ingin mengstandarkan proses manajemen proyek untuk efisiensi.

📖 Baca Juga: Cara Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

7. Template Perencanaan Acara ClickUp

Dapatkan templat gratis Bekerja sama secara real-time dan identifikasi risiko sejak dini dengan Template Perencanaan Acara ClickUp.

Template Perencanaan Acara ClickUp menggabungkan daftar vendor, perencanaan anggaran, daftar tamu, dan jadwal dalam satu tempat untuk momen yang tepat.

Anda dapat melacak lokasi, menugaskan tugas untuk katering atau logistik, dan melihat garis waktu dengan cepat di Tampilan Kalender ClickUp. Bidang Kustom ClickUp menangani detail seperti status anggaran dan pembayaran, sementara tampilan papan dan daftar memudahkan pemantauan kemajuan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur setiap tahap perencanaan dalam daftar khusus untuk aktivitas, fasilitas, dan penagihan.

Visualisasikan garis waktu dalam tampilan kalender atau papan sehingga tenggat waktu tidak pernah terlewatkan.

Pantau status anggaran dan pembaruan pembayaran dengan bidang kustom yang terintegrasi dalam templat.

Bekerja sama di ClickUp Docs untuk menyimpan perjanjian vendor, detail sponsor, dan catatan acara.

✨ Ideal Untuk: Tim yang menangani perencanaan acara, logistik, dan koordinasi vendor dalam satu platform.

8. Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Fokus pada membangun sesuatu yang tahan lama dengan Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp.

Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp menampilkan tonggak penting dalam peluncuran produk Anda sehingga Anda dapat melihat gambaran besar dengan jelas. Tampilan Gantt dan garis waktu menunjukkan kapan tenggat waktu mendekat. Bidang Kustom menjaga tugas tetap terorganisir antara tim seperti desain, pemasaran, dan operasional. Otomatisasi berjalan di latar belakang, mengingatkan semua orang tentang langkah selanjutnya.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bagi peluncuran menjadi tonggak pencapaian sehingga setiap langkah menjadi jelas.

Gunakan tampilan Gantt dan timeline untuk memantau tenggat waktu.

Pisahkan tugas berdasarkan tim dengan bidang kustom yang sederhana.

Atur Otomatisasi agar pengingat berjalan di latar belakang untuk Anda.

✨ Ideal untuk: Tim Produk dan GTM yang memastikan koordinasi yang lancar selama milestone peluncuran.

Jika Anda penasaran bagaimana alur kerja Anda dapat diotomatisasi dengan ClickUp, video ini akan menjelaskannya untuk Anda dalam hitungan menit:

9. Template Onboarding Klien ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak hal-hal penting seperti paket atau jenis layanan dengan Template Onboarding Klien ClickUp.

Wyzowl menemukan bahwa 63% pelanggan mempertimbangkan proses onboarding saat memutuskan apakah akan terus menggunakan suatu produk. Pengalaman pertama ini dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan hubungan tersebut.

Template Onboarding Klien ClickUp memberikan struktur yang tepat untuk memulai. Alih-alih kebingungan dengan catatan yang tersebar atau mengulang langkah yang sama dari awal, Anda dapat membimbing klien melalui proses yang jelas.

Mulai dari panggilan awal hingga kuesioner onboarding, semuanya terorganisir di satu tempat. Selain itu, Dashboard ClickUp memungkinkan Anda melihat kemajuan dengan sekilas, sehingga mudah untuk menjaga klien tetap terlibat dan percaya diri.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur tahap onboarding dengan status yang jelas seperti Klien Baru, Panggilan Onboarding, dan Selesai.

Kumpulkan dan simpan detail klien dengan Custom Fields dan formulir pendaftaran.

Gunakan tampilan untuk panduan, kuesioner, dan pelacakan proses agar semua orang tetap sejalan.

Otomatiskan pengingat dan pembaruan untuk memberikan klien pengalaman yang lancar dan konsisten.

✨ Ideal untuk: Tim layanan yang membimbing klien baru melalui langkah-langkah onboarding secara konsisten.

📖 Baca Juga: Sistem Produktivitas Terbaik untuk Tetap Produktif

10. Template Perekrutan & Penempatan Karyawan ClickUp

Dapatkan templat gratis Otomatiskan pengingat untuk memastikan calon kandidat menerima kabar dari Anda tepat waktu dengan templat Rekrutmen & Perekrutan ClickUp.

Template Perekrutan & Penempatan Karyawan ClickUp membantu Anda menghindari celah tersebut, memberikan ruang untuk mengelola lowongan pekerjaan, melacak aplikasi, meninjau kandidat, dan tetap mengontrol setiap tahap. Kartu penilaian wawancara membantu Anda membandingkan kandidat secara adil.

Kolom Kustom untuk peran, tahap, dan sumber membantu menjaga segala sesuatunya tetap terorganisir. Otomatisasi dapat memicu pengingat ketika seseorang memerlukan tindakan atau komunikasi segera. Dengan semua hal terpusat di satu tempat, proses perekrutan menjadi lebih ramah bagi kandidat dan lebih mudah bagi Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak setiap kandidat melalui tahap-tahap seperti Diajukan, Wawancara, Penawaran, dan Diterima.

Gunakan lembar penilaian wawancara standar untuk membandingkan umpan balik secara adil.

Simpan aplikasi, umpan balik, dan data kandidat dalam tampilan bersama sehingga tidak ada yang hilang.

✨ Ideal Untuk: Tim HR yang melacak kandidat, wawancara, dan alur perekrutan dengan efisien.

11. Template Pelacakan Bug ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat keputusan yang tepat dengan cepat menggunakan Template Pelacakan Bug ClickUp.

Pada Juli 2024, pembaruan CrowdStrike yang bermasalah menyebabkan jutaan perangkat Windows mengalami crash di seluruh dunia. Tim-tim bergegas untuk mengembalikan sistem ke kondisi normal saat perangkat terus-menerus terjebak dalam proses booting, yang berdampak pada berbagai bisnis mulai dari maskapai penerbangan hingga rumah sakit.

Template Pelacakan Bug ClickUp memberikan tim cara yang jelas untuk mengidentifikasi, mencatat, dan menyelesaikan bug sebelum mencapai titik downtime atau gangguan. Anda dapat mencatat setiap bug, menugaskan ke pengembang yang tepat, dan memantau kemajuan tanpa kehilangan detail.

Tampilan seperti daftar dan papan membantu Anda memprioritaskan perbaikan, sementara Bidang Kustom menjaga konteks terhubung dengan setiap laporan bug.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Catat dan kategorikan bug menggunakan Bidang Kustom sehingga pengembang tahu persis apa masalahnya, kapan terjadi, dan bagian produk mana yang terpengaruh.

Tetapkan kepemilikan kepada anggota tim dan tentukan tanggal jatuh tempo, memastikan pertanggungjawaban untuk setiap perbaikan dan menghindari masalah “siapa yang mengerjakan ini?”.

Pantau status bug secara real-time melalui tampilan seperti daftar, papan, atau kalender, sehingga mudah melihat apa yang sedang terbuka, dalam proses, atau telah diselesaikan.

✨ Ideal untuk: Tim teknik yang mencatat, memprioritaskan, dan menyelesaikan bug secara sistematis.

12. Template OKR dan Tujuan Perusahaan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetapkan tujuan yang dapat diukur dan lacaknya dengan templat Company OKRs dan Goals dari ClickUp.

Template OKRs dan Tujuan ClickUp Company mengubah tujuan besar menjadi hasil yang jelas dan dapat diukur. Tim dapat melihat bagaimana pekerjaan mereka terhubung dengan gambaran besar, dan manajer dapat melacak kemajuan tanpa terbebani oleh laporan. Ini adalah cara untuk mengubah tujuan yang muluk-muluk menjadi langkah-langkah yang benar-benar dapat dilaksanakan.

Template ini dirancang untuk menangani baik tujuan perusahaan tingkat tinggi maupun milestone kecil yang mendukungnya. Anda dapat menetapkan tujuan di tingkat perusahaan, lalu membaginya menjadi hasil kunci untuk setiap departemen atau tim.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetapkan tujuan dan hubungkan dengan hasil kunci yang dapat diukur sehingga kemajuan mudah dilacak.

Tetapkan tujuan kepada orang yang tepat dengan garis waktu dan tanggung jawab yang jelas.

Pantau kemajuan dalam tampilan seperti dashboard, daftar, dan garis waktu tanpa perlu membuat pekerjaan tambahan.

Bagikan pembaruan di seluruh tim sehingga semua orang tahu apa yang sedang berjalan dan apa yang masih memerlukan perhatian.

✨ Ideal Untuk: Perusahaan yang menyelaraskan OKR dan tujuan yang dapat diukur di seluruh tim dan departemen.

📖 Baca Juga: Cara Mengorganisir Planner Anda untuk Produktivitas yang Lebih Baik

13. Template Onboarding Karyawan ClickUp

Dapatkan templat gratis Ikuti struktur siap pakai yang menjaga proses tetap sederhana dengan Template Onboarding Karyawan ClickUp.

Pengalaman onboarding yang baik dapat membuat seseorang merasa percaya diri dan diterima sejak awal. Template Onboarding Karyawan ClickUp dirancang untuk memastikan setiap karyawan baru merasa menjadi bagian dari tim sejak hari pertama.

Yang membuat templat ini begitu berguna adalah fleksibilitasnya. Anda dapat membuat daftar periksa, menetapkan tenggat waktu, dan menambahkan Bidang Kustom untuk detail seperti departemen, gaji, atau modul pelatihan. Tampilan seperti kalender dan daftar memudahkan untuk melihat apa yang akan datang selanjutnya.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Organisir tugas onboarding menjadi langkah-langkah yang jelas sehingga karyawan baru tahu persis apa yang diharapkan pada hari-hari pertama mereka.

Tugaskan tanggung jawab kepada manajer dan rekan tim untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kelalaian.

Gunakan tampilan kalender dan daftar untuk melacak pertemuan, sesi pelatihan, dan tenggat waktu penting.

Simpan detail penting seperti formulir, dokumen, dan kebijakan di satu tempat sehingga karyawan tidak perlu mencari-cari.

Pantau kemajuan keseluruhan untuk memastikan setiap tahap onboarding diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.

✨ Ideal Untuk: Manajer HR yang memastikan proses onboarding dan pelatihan karyawan baru berjalan lancar.

14. Template Agenda Rapat ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah rapat yang memakan waktu menjadi sesi di mana pekerjaan benar-benar diselesaikan dengan templat agenda rapat ClickUp.

Pikirkan berapa banyak jam yang Anda habiskan dalam rapat yang berputar-putar tanpa arah. Tanpa struktur yang jelas, bahkan rapat yang paling berniat baik pun bisa dengan cepat melenceng dari tujuan.

Di situlah Template Agenda Rapat ClickUp berperan. Anda dapat merinci tujuan, topik, dan poin pembahasan dalam satu ruang bersama sehingga tidak ada yang kebingungan.

Setiap poin agenda dapat ditugaskan, dilacak, dan ditinjau kembali, sehingga tindakan yang perlu dilakukan tidak hilang setelah rapat berakhir. Gabungkan dengan tampilan seperti Docs untuk mencatat atau tugas untuk tindak lanjut, dan Anda akan memiliki sistem yang menjaga rapat tetap terorganisir tanpa menambah beban kerja ekstra.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Jelaskan topik dan tujuan rapat dengan jelas agar semua orang tahu apa yang diharapkan.

Bagi setiap poin agenda menjadi tugas dengan pemilik yang jelas dan batas waktu.

Gunakan Docs untuk kolaborasi real-time dan pencatatan selama rapat.

Pastikan tugas tindak lanjut tetap terlihat agar item tindakan tidak terlupakan setelahnya.

Pantau kemajuan selama rapat untuk melihat bagaimana diskusi mengarah pada hasil nyata.

✨ Ideal Untuk: Tim yang ingin membuat rapat terstruktur, berorientasi pada tujuan, dan berfokus pada tindakan.

📖 Baca Juga: Strategi Perencanaan Kapasitas untuk Memaksimalkan Sumber Daya Anda

15. Template Perencana Harian ClickUp

Dapatkan templat gratis Tingkatkan produktivitas dengan sistem terstruktur dan dapat diulang melalui templat Daily Planner dari ClickUp.

Pernahkah Anda menyadari bahwa hari bisa berlalu begitu saja tanpa Anda sadari ke mana waktu itu pergi? Survei Microsoft menemukan bahwa 68% pekerja kesulitan mendapatkan waktu fokus yang tidak terganggu. Di situlah templat ClickUp Daily Planner berperan.

Anda dapat membagi hari Anda ke dalam kategori seperti pekerjaan, pribadi, atau tujuan, lalu memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Tata letak yang intuitif memudahkan Anda untuk melihat apa yang perlu segera ditangani, sementara pelacakan kemajuan visual membantu Anda melihat momentum yang Anda bangun sepanjang hari.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kurangi stres dengan mengetahui persis apa yang harus Anda lakukan.

Perbaiki manajemen waktu dengan alat penjadwalan yang jelas.

Prioritaskan tugas agar yang paling penting tidak terabaikan.

Dengan status, bidang, dan tampilan bawaan, Anda dapat mengelola tugas sepanjang hari seperti titik pemeriksaan.

✨ Ideal Untuk: Individu dan manajer yang ingin sistem harian sederhana untuk memprioritaskan tugas.

Tidak Ada Rencana yang Terlalu Besar dengan ClickUp

Template bukan sekadar jalan pintas yang praktis. Mereka adalah kunci untuk benar-benar merasa tenang dan menguasai pekerjaan Anda. Kami telah meninjau banyak opsi, tetapi kenyataannya, tidak semua alat perencanaan dibuat sama.

Yang membedakan ClickUp adalah bagaimana semuanya terasa seperti akhirnya berada di satu tempat. Anda tidak perlu bolak-balik antara aplikasi terpisah atau khawatir di mana sesuatu berada. Tugas, jadwal, catatan, dan percakapan semua berada di samping satu sama lain, siap digunakan saat Anda membutuhkannya.

Jika Anda telah menanti tanda untuk mencoba sesuatu yang baru, inilah saatnya. Coba ClickUp dan rasakan bagaimana perencanaan bisa menjadi menyenangkan.

Daftar di ClickUp secara gratis dan biarkan pekerjaan Anda berjalan lancar. 🎉