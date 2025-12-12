AI Stack Mana yang Tepat untuk Agen Pemasaran?

Anda saat ini kewalahan dengan banyaknya alat AI.

Setiap minggu ada yang menawarkan generator konten baru, kotak masuk Anda dipenuhi dengan 17 platform analitik yang diklaim 'revolusioner', dan tim Anda tidak bisa sepakat mana alat otomatisasi kampanye yang benar-benar efektif.

Belakangan ini, menentukan AI stack yang tepat untuk agensi pemasaran terasa seperti bermain Jenga dengan anggaran Anda.

Anda membutuhkan alat yang dapat bekerja sama untuk konten, kampanye, analitik, dan pengiriman kepada klien. Bonus jika Anda tidak perlu diagram alur untuk menjelaskannya kepada tim Anda.

Dalam posting blog ini, kami akan menguraikan apa yang berhasil dan bagaimana ClickUp cocok dalam puzzle ini. 🧩

Komponen Utama dari Stack AI untuk Agen

Bayangkan stack AI sebagai sistem saraf agensi Anda. Setiap komponen harus dapat berinteraksi dengan yang lain, atau Anda hanya akan menciptakan kekacauan yang lebih besar.

Berikut ini adalah tinjauan lebih mendalam. 👀

Pengumpulan dan pengayaan data

Informasi mengalir ke agensi Anda dari puluhan sumber setiap hari. Entri CRM, klik situs web, pembukaan email, interaksi media sosial—semua itu menceritakan sebuah cerita jika Anda tahu cara menganalisisnya.

Infrastruktur AI yang tepat mengumpulkan titik-titik data yang tersebar dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Hal ini dapat mencakup:

Penilaian prospek yang mengklasifikasikan prospek berdasarkan perilaku aktual mereka.

Profil klien yang secara otomatis diperbarui saat seseorang berinteraksi dengan konten Anda atau mengunjungi halaman harga Anda.

Pemicu perilaku yang memberi tahu Anda ketika klien menunjukkan tanda-tanda peluang ekspansi atau potensi churn.

Peningkatan data yang menambahkan detail firmografis dan demografis ke catatan kontak dasar.

🔍 Tahukah Anda? Agen Papert Koenig Lois (PKL), yang didirikan pada tahun 1960 di Manhattan, menjadi agensi periklanan AS pertama yang go public saat terdaftar di bursa saham.

Pembuatan konten dan kreatif

Tim Anda perlu menghasilkan konten dalam jumlah besar, tetapi proses pembuatan awal memakan waktu berharga. Alat pemasaran AI dalam kategori ini menangani tugas berat dalam pembuatan draf awal dan variasi.

Apa yang dapat Anda lakukan dengan alat-alat ini:

Buat variasi teks iklan yang beragam untuk pengujian di berbagai platform.

Bangun konsep visual dan variasi desain untuk presentasi klien

Buat urutan email yang disesuaikan dengan segmen audiens yang berbeda.

Buat caption media sosial dan variasi posting secara massal.

Buat naskah video dan storyboard untuk konten kampanye.

Otomatisasi dan orkestrasi kampanye

Menjalankan kampanye pemasaran di berbagai platform seperti email, media sosial, iklan berbayar, dan situs web Anda memerlukan koordinasi yang terus-menerus. Alat orkestrasi AI mengelola logika dan waktu di seluruh saluran tersebut.

Sistem ini menangani tugas-tugas seperti:

Mengaktifkan urutan email saat seseorang mengunduh lead magnet dari iklan berbayar Anda.

Menyesuaikan anggaran iklan di berbagai platform berdasarkan data kinerja real-time.

Menyesuaikan konten halaman arahan berdasarkan sumber lalu lintas dan segmen audiens.

Menggerakkan prospek melalui urutan pemeliharaan berdasarkan tingkat keterlibatan mereka.

Mengkoordinasikan retargeting di berbagai platform tanpa pengaturan manual.

Analisis, pelaporan, dan wawasan

Pelaporan klien biasanya melibatkan pengambilan data dari berbagai platform, pembuatan spreadsheet, dan pembuatan presentasi. Alat analitik AI mengotomatiskan seluruh proses ini dan menambahkan kecerdasan di atasnya.

Fitur utama meliputi:

Pembuatan laporan otomatis yang mengumpulkan data dari alat-alat Anda dan memformatnya untuk klien.

Atribusi lintas kanal yang menunjukkan titik sentuh mana yang berkontribusi pada konversi.

Wawasan kinerja yang menyoroti apa yang berhasil dan apa yang perlu disesuaikan.

Dashboard pemasaran real-time yang memberikan visibilitas terus-menerus tanpa perlu pembaruan manual.

Analisis prediktif yang memprediksi hasil kampanye berdasarkan tren saat ini.

Kolaborasi dan manajemen alur kerja

Kekacauan internal dapat merusak efisiensi agensi. Alat-alat ini membantu menciptakan struktur dalam cara kerja bergerak melalui tim Anda dan sampai ke klien.

Cari sistem yang dapat menangani:

Penugasan tugas otomatis berdasarkan tahap proyek dan kapasitas tim.

Alur kerja persetujuan yang mengarahkan hasil kerja ke pemangku kepentingan yang tepat secara berurutan.

Portal klien tempat hasil kerja, umpan balik, dan komunikasi terpusat dalam satu tempat.

Template proyek yang mengstandarkan cara Anda menjalankan jenis kampanye berulang.

Sistem pemberitahuan yang menjaga semua orang tetap terinformasi tanpa membanjiri kotak masuk.

Integrasi dan skalabilitas

Ini adalah fondasi yang menyatukan semuanya. Alat AI Anda perlu terintegrasi satu sama lain dan dapat diskalakan seiring pertumbuhan daftar klien Anda.

Elemen-elemen penting meliputi:

Koneksi API yang andal yang memungkinkan data mengalir secara otomatis antara alat-alat.

Arsitektur multi-klien yang menjaga data dan kampanye setiap klien tetap terpisah namun dapat dikelola dari satu antarmuka.

Alur kerja otomatisasi yang menangani tugas-tugas berulang di semua akun Anda.

Integrasi khusus yang menghubungkan alat dan alur kerja spesifik Anda.

Fondasi yang tepat berarti penambahan klien baru tidak memerlukan peningkatan proporsional dalam ukuran tim atau upaya manual.

💡 Tips Pro: Pisahkan AI kreatif dari AI operasional. AI kreatif membantu proses brainstorming dan iterasi kampanye. AI operasional menangani alur kerja internal seperti pelacakan waktu, ringkasan penagihan, atau perkiraan sumber daya. Memisahkan keduanya mencegah alat kreatif terhambat oleh gangguan logistik.

Inilah cara mendekati AI stack agensi pemasaran Anda secara strategis. 📊

Langkah #1: Tentukan 'zona nilai' agensi Anda

Mulailah dengan mengidentifikasi di mana agensi pemasaran AI Anda secara konsisten menciptakan dampak yang paling terukur. Zona nilai ini bisa berupa konten kreatif yang konversinya tinggi, wawasan kinerja berbasis data, atau eksekusi kampanye end-to-end. Jelaskan hal ini sejak awal; hal ini akan menjadi landasan setiap keputusan yang mengikuti.

Untuk membuatnya lebih jelas:

Daftar layanan unggulan Anda dan hasil yang dicapai oleh klien.

Sesuaikan hasil tersebut dengan proses dan peran di baliknya.

Identifikasi tugas-tugas mana yang paling membutuhkan perbaikan atau dukungan otomatisasi.

Misalnya, jika agensi Anda unggul dalam mengelola kampanye dengan waktu penyelesaian cepat, prioritaskan alur kerja ideasi dan peninjauan konten yang didorong oleh AI.

🚀 Keunggulan ClickUp: Di ClickUp, Anda dapat membuat Spaces untuk setiap layanan inti, seperti ‘Strategi Kampanye’ atau ‘Produksi Konten’. Di dalam Spaces ini, buat templat untuk brief kreatif, tetapkan persetujuan, dan lacak hasil kerja melalui ClickUp Tasks. Analisis data pelanggan sebagai Tugas di ClickUp Sesuaikan tugas di ClickUp untuk inisiatif pemasaran Anda. Pengaturan ini memastikan area pengiriman terbaik Anda didukung oleh alur kerja yang terstruktur dan dapat diulang.

Langkah #2: Audit stack yang sudah ada dan identifikasi celah-celahnya.

Sebelum menambahkan apa pun yang baru, lakukan inventarisasi apa yang sudah Anda miliki. Daftar semua alat yang saat ini digunakan oleh tim Anda, siapa yang menggunakannya, berapa biayanya, dan di lapisan mana dari stack Anda alat tersebut berada. Termasuk juga alat-alat 'bayangan' yang diadopsi oleh anggota tim secara individu tanpa persetujuan resmi.

Selanjutnya, bagian yang paling penting: kumpulkan umpan balik dari orang-orang yang menggunakan platform ini setiap hari. Jadwalkan percakapan 15 menit dengan anggota tim dari berbagai peran. Ajukan pertanyaan spesifik:

Di mana Anda masih secara manual menyalin data antar platform?

Alat mana yang paling membuat Anda frustrasi setiap minggunya?

Tugas apa yang memakan waktu dua kali lipat dari yang seharusnya?

Manakah hasil kerja klien yang memerlukan perpindahan antar sistem?

Titik gesekan ini mengungkapkan celah sebenarnya Anda.

Misalnya, Anda mungkin menemukan bahwa tim konten Anda menghabiskan lima jam setiap minggu untuk memformat ulang posting blog karena CMS Anda tidak terintegrasi dengan alat penulisan AI Anda. Atau spesialis media berbayar Anda harus membuat laporan secara manual karena platform iklan dan dasbor analitik Anda tidak terhubung. Inilah celah-celah yang layak untuk diselesaikan.

📮ClickUp Insight: Meskipun 34% pengguna beroperasi dengan keyakinan penuh pada sistem AI, kelompok yang sedikit lebih besar (38%) tetap mengadopsi pendekatan "percaya tapi verifikasi". Alat mandiri yang tidak familiar dengan konteks kerja Anda seringkali memiliki risiko lebih tinggi untuk menghasilkan respons yang tidak akurat atau tidak memuaskan. Inilah mengapa kami mengembangkan ClickUp Brain, AI yang menghubungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan kolaborasi di seluruh ruang kerja Anda serta mengintegrasikan alat pihak ketiga. Dapatkan respons kontekstual tanpa biaya tambahan dan rasakan peningkatan efisiensi kerja hingga 2-3 kali lipat.

Integrasi yang kuat adalah yang mengubah alat-alat individu menjadi sebuah stack. Saat mengevaluasi opsi, carilah yang secara alami terhubung dengan CRM, platform iklan, dan alat otomatisasi konten Anda.

Misalnya, jika Anda mengelola kampanye di ClickUp, mengintegrasikannya dengan Google Ads memungkinkan tim Anda melihat status kampanye, pengeluaran, dan data kinerja tanpa harus meninggalkan ruang kerja. Hal ini mengurangi proses serah terima antara tim pemasaran, analitik, dan layanan klien.

Untuk memeriksa kekuatan integrasi, uji hal-hal berikut:

Konektor asli: Apakah alat ini terintegrasi dengan tiga platform utama Anda?

Dukungan API: Apakah Anda dapat menghubungkan alur kerja kustom tanpa perlu coding yang rumit?

Aliran data dua arah: Apakah pembaruan dapat bergerak dua arah?

ClickUp berfungsi sebagai penghubung untuk seluruh stack AI Anda. Alih-alih memaksa tim Anda berpindah-pindah antara alat generasi kreatif, platform analitik, dan saluran komunikasi klien, ClickUp menciptakan ruang kerja AI terintegrasi di mana semua elemen tersebut berada dalam satu tempat. Ringkasan konten, dashboard kinerja, tugas, dan umpan balik klien semuanya tetap berada di satu tempat. Nikmati ruang kerja AI terintegrasi di ClickUp

Langkah #4: Pertimbangkan biaya, kurva pembelajaran, dan kebutuhan skalabilitas klien.

Biaya kepemilikan total melampaui biaya langganan. Pertimbangkan waktu implementasi, persyaratan pelatihan, dan pemeliharaan berkelanjutan.

Platform kecerdasan pemasaran yang canggih mungkin berharga $500 per bulan, tetapi jika tim Anda membutuhkan 20 jam pelatihan dan hanya menggunakan 30% fiturnya, Anda membayar terlalu mahal untuk kompleksitas yang tidak Anda butuhkan.

Pertimbangkan skenario pertumbuhan klien dengan angka-angka spesifik. Apakah model harga alat ini akan berfungsi saat Anda menambahkan 10 klien lagi? Beberapa platform mengenakan biaya per pengguna (terjangkau), sementara yang lain mengenakan biaya per akun klien (cepat menjadi mahal) atau per volume data (tidak dapat diprediksi).

Lakukan perhitungan: jika saat ini Anda melayani delapan klien dan menargetkan 20 klien dalam 18 bulan ke depan, tentukan harga alat tersebut untuk kedua volume tersebut. Kemudian uji kapasitas operasional dengan menanyakan kepada pengguna saat ini apakah platform tersebut melambat saat menangani set data yang lebih besar atau alur kerja yang lebih kompleks.

💡 Tips Pro: Perlakukan stack AI Anda seperti klien. Berikan tinjauan kuartalan, KPI, dan retrospeksi. Audit fitur AI mana yang benar-benar menghemat waktu atau meningkatkan ROI kampanye, dan hapus yang tidak. Jika tidak memberikan hasil yang diharapkan, itu adalah scope creep yang tersembunyi.

Langkah #5: Buat rencana implementasi bertahap.

Hindari godaan untuk mengganti seluruh stack secara bersamaan. Sebaliknya, terapkan implementasi bertahap yang meminimalkan gangguan dan memungkinkan penyesuaian arah. Ini mungkin terlihat seperti:

Fase uji coba (30-45 hari)

Mulailah dengan skala kecil dengan menjalankan alat baru ini pada satu tim atau akun klien yang bersedia. Idealnya, kelompok ini cukup penasaran untuk bereksperimen, namun juga jujur untuk mengidentifikasi masalah nyata.

Perketat cakupan ke satu kasus penggunaan yang ditentukan, misalnya, menggunakan platform konten AI secara eksklusif untuk membuat kerangka artikel blog untuk satu klien.

Selama periode uji coba, fokus harus tetap pada mengidentifikasi apa yang efektif, di mana waktu dapat dihemat, dan di mana titik gesekan muncul.

💡 Tips Pro: Berikan grup uji coba Anda ruang bersama untuk mencatat apa yang berhasil dan apa yang terasa kurang lancar menggunakan ClickUp Docs. Penulis dapat meninggalkan catatan tentang kualitas konten, sementara editor menyoroti masalah berulang seperti ketidaksesuaian nada. Karena semuanya berada di satu tempat, wawasan lebih mudah dihubungkan untuk keputusan berbasis data tentang apa yang layak untuk diperluas. Selain itu, dokumen dapat dihubungkan dalam tugas, sehingga semua pihak yang terlibat dalam tugas uji coba akan memiliki konteks lengkap.

Fase implementasi (60-90 hari)

Setelah tim uji coba membuktikan nilai alat tersebut, libatkan tim lain sambil tetap mempertahankan tim asli sebagai duta internal Anda.

Tujuannya adalah membuat proses pembelajaran terasa terarah而不是dipaksakan. Panduan cepat yang dibuat berdasarkan pelajaran dari pilot Anda jauh lebih efektif daripada dokumentasi vendor, terutama jika panduan tersebut menggunakan bahasa yang dipahami tim Anda. Anda juga perlu memantau pola keterlibatan untuk mendeteksi penurunan minat sejak dini.

Fase optimasi (berlangsung)

Setelah alat tersebut sepenuhnya diimplementasikan, fokuslah pada mengoptimalkan nilai maksimal. Analisis pola penggunaan untuk mengidentifikasi fitur yang kurang dimanfaatkan yang dapat menyelesaikan masalah yang ada.

Misalnya, jika tim Anda menggunakan platform pembuatan konten AI hanya untuk draf awal, tetapi platform tersebut menawarkan pelatihan suara merek, luangkan waktu untuk menyesuaikan fitur tersebut. Peluang integrasi yang terlewatkan selama implementasi awal menjadi prioritas di sini.

🚀 Keunggulan ClickUp: Untuk data nyata tentang bagaimana tim menyesuaikan diri, coba ClickUp Analytics. Anda dapat melihat siapa yang menggunakan alat PM ClickUp setiap hari, departemen mana yang mengeksplorasi fitur lanjutan, dan di mana login mulai berkurang. Pola-pola tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan. Misalnya, lonjakan aktivitas harian mungkin menandakan antusiasme awal yang kuat, sementara penurunan cepat bisa menandakan kebingungan atau kelelahan. Ketika Anda mendeteksi penurunan tersebut sejak dini, Anda dapat bertindak sebelum ketidakaktifan menyebar. Pantau analitik di ClickUp untuk memahami penggunaan aplikasi oleh tim Anda

Contoh Stack AI untuk Agen Pemasaran

Menjalankan kampanye pemasaran AI menjadi lebih cepat ketika alat-alat Anda bekerja sama. Berikut adalah contoh tumpukan AI yang membantu tim pemasaran mengelola prospek, membuat konten, dan melacak hasil dengan efisien.

Sebelum kita membahas setiap alat secara detail, berikut ini adalah gambaran singkat tentang masing-masing:

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* Clearbit Peningkatan data perusahaan secara real-time untuk tim pemasaran B2B Identifikasi pengunjung situs web anonim, sinyal niat, integrasi CRM asli (Salesforce, HubSpot, Marketo) Penawaran harga khusus Clay Penggabungan dan pengayaan data dari berbagai sumber untuk manajemen prospek di agensi besar. Lebih dari 50 sumber data, pengayaan data berjenjang, logika kondisional, integrasi CRM. Gratis; Paket berbayar mulai dari $149/bulan Apollo. io Intelligence penjualan dan keterlibatan untuk tim outbound Database kontak lebih dari 270 juta, pengurutan email, pemanggil bawaan, sinkronisasi CRM Gratis; Paket berbayar mulai dari $59/bulan/pengguna AdCreative. ai Pengujian variasi iklan dan pembangkitan konten kreatif untuk pemasar kinerja. Pembuatan iklan dan salinan AI, iklan video, prediksi keterlibatan, wawasan audiens Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $39/bulan Canva Desain berbasis AI yang serbaguna untuk tim pemasaran kecil Alat AI Magic Studio, Beat Sync, Magic Eraser/Edit, dukungan untuk lebih dari 100 bahasa. Gratis; Paket berbayar mulai dari $15/bulan/pengguna Jasper AI Penyesuaian suara merek dan konsistensi konten untuk tim pemasaran merek Pembuatan konten AI, panduan gaya merek, 29 bahasa, integrasi Surfer SEO/Copyscape. Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $69/bulan/pengguna Surfer SEO Optimasi konten dan SEO untuk pemasar dan agensi Peringkat Konten Real-time, Analis SERP, garis besar konten, audit optimasi Paket berbayar mulai dari $99/bulan Claude Sintesis riset dan penciptaan konten panjang untuk freelancer dan agensi. Kontekstualisasi 200k token, unggahan file, riwayat percakapan yang persisten, gaya respons. Gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan Zapier Otomatisasi AI tanpa kode untuk lebih dari 6.000 aplikasi bagi agensi. Zaps multi-langkah, alat alur kerja AI, pemantauan kesalahan, templat alur kerja Gratis; Paket berbayar mulai dari $29,99 per bulan. Buat Otomatisasi visual dan orkestrasi alur kerja untuk manajer proyek agensi. Pembuat seret dan lepas, koneksi API, penjadwalan skenario, dukungan agen AI Gratis; Paket berbayar mulai dari $10,59 per bulan. Looker Studio Analisis dan pelaporan dalam ekosistem Google untuk agensi dengan banyak klien Penggabungan data dari berbagai sumber, interpreter kode, dasbor interaktif, kontrol berbagi. Penawaran harga khusus Supermetrics Otomatisasi alur data untuk profesional analitik pemasaran 150+ sumber data, pembaruan otomatis, normalisasi, Supermetrics Agents Paket berbayar mulai dari $37/bulan Funnel. io Penyimpanan data pemasaran dan pelaporan untuk agensi besar 600+ konektor, pengisian otomatis, konversi mata uang, wawasan AI Data Chat. Penawaran harga khusus ClickUp Pengelolaan end-to-end alur kerja pengiriman klien untuk agensi Manajemen proyek/tugas, dokumen bertenaga AI, dasbor, otomatisasi, obrolan, pelacakan waktu Gratis Selamanya; Penyesuaian untuk perusahaan Stack AI Implementasi AI dan otomatisasi alur kerja untuk perusahaan dan agensi besar. Pembuat alur kerja AI visual, dukungan RAG, chatbot berbasis peran, alat kepatuhan Penawaran harga khusus HighLevel Platform pemasaran white-label untuk agensi CRM bermerek putih, pembuat SMS/email/funnel, Mode SaaS, alat AI untuk penulisan dan alur kerja. Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $97/bulan

📌 Pengayaan data prospek dan basis data

1. Clearbit (Terbaik untuk data perusahaan real-time)

melalui Clearbit

Clearbit (sekarang menjadi bagian dari ekosistem HubSpot) mengubah pengunjung situs web anonim menjadi prospek yang dapat diidentifikasi tanpa membuat Anda repot. Platform ini mengumpulkan lebih dari 100 titik data tentang perusahaan dan kontak begitu seseorang mengunjungi situs Anda.

Anda tidak perlu lagi melakukan riset prospek secara manual atau mengimpor spreadsheet yang sudah usang; Clearbit secara otomatis menambahkan data firmografis dan teknografis ke basis data CRM Anda.

Fitur terbaik Clearbit

Identifikasi pengunjung situs web anonim dan ungkap informasi perusahaan secara real-time menggunakan Clearbit Reveal

Akses sinyal niat yang menunjukkan prospek mana yang sedang aktif mencari solusi seperti milik Anda.

Integrasikan data enrichment secara langsung ke Salesforce, HubSpot, Marketo, dan platform lain melalui koneksi asli.

Batasan Clearbit

Frekuensi pembaruan data tidak selalu konsisten.

Ketepatan data bervariasi untuk perusahaan di luar Amerika Utara dan Eropa.

Platform ini berfokus terutama pada data B2B, sehingga kurang berguna untuk kampanye B2C.

Harga Clearbit

Penawaran harga khusus

Ulasan dan peringkat Clearbit

G2: 4. 4/5 (140+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

🚀 Keunggulan ClickUp: Ketika ada permintaan baru masuk, tim Anda biasanya tidak punya waktu untuk melacak dari mana asal permintaan tersebut atau apa yang sudah dilakukan. ClickUp Forms menangani proses penerimaan untuk Anda; seseorang mengisi formulir Work With Us Anda, dan secara instan menjadi tugas. Jaga alur kerja Anda tetap berjalan dengan ClickUp Custom Fields di Tugas Jawaban yang relevan langsung terintegrasi ke dalam Bidang Kustom ClickUp seperti sumber lead, status pengayaan, dan tahap outreach. Jadi, tim Anda membuka tugas dan langsung tahu: lead Instagram, sudah diolah, tindak lanjut tertunda.

2. Clay (Terbaik untuk agregasi data dari berbagai sumber)

melalui Clay

Clay menggunakan metode waterfall enrichment, yang berarti sistem ini secara otomatis mencoba sumber data yang lebih murah terlebih dahulu sebelum beralih ke penyedia premium.

Selain itu, Clay terintegrasi dengan LinkedIn, Apollo, Clearbit, dan puluhan API lainnya, lalu memungkinkan Anda membangun alur kerja kustom menggunakan AI untuk menilai prospek, menyusun pesan personal, atau memicu otomatisasi.

Fitur terbaik Clay

Akses lebih dari 50 sumber data, termasuk LinkedIn, Apollo, Clearbit, dan PeopleDataLabs, dari satu antarmuka.

Buat logika kondisional yang memicu jalur pengayaan yang berbeda berdasarkan kualitas data atau karakteristik prospek.

Ekspor data yang telah diperkaya langsung ke CRM atau alat pemasaran Anda melalui integrasi asli.

Batasan Clay

Biaya kredit dapat meningkat dengan cepat saat menjalankan operasi pengayaan data skala besar di berbagai sumber data.

Beberapa integrasi terasa kurang stabil dibandingkan dengan yang asli SaaS.

Harga Clay

Gratis

Starter: $149/bulan

Explorer: $349/bulan

Pro: $800/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Clay

G2: 4.8/5 (170+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

3. Apollo. io (Terbaik untuk intelijen penjualan)

Apollo.io menggabungkan basis data dengan lebih dari 270 juta kontak dengan fitur pengiriman email berurutan dan panggilan telepon bawaan. Anda dapat menyaring prospek menggunakan lebih dari 65 kriteria, termasuk jabatan, ukuran perusahaan, stack teknologi, dan niat perekrutan.

Platform ini menilai setiap prospek berdasarkan sinyal keterlibatan, yang membantu tim Anda memprioritaskan siapa yang harus dihubungi terlebih dahulu. Apollo juga melacak pembukaan email, klik, dan balasan secara real-time, memberikan Anda wawasan tentang pesan mana yang efektif dan mana yang tidak.

Fitur terbaik Apollo.io

Luncurkan urutan email langsung dari platform dan lacak pembukaan, klik, dan balasan secara real-time.

Akses fungsi panggilan bawaan yang memungkinkan Anda menelepon prospek tanpa perlu beralih ke sistem telepon terpisah.

Sinkronkan data kontak yang diperkaya dan riwayat interaksi ke ClickUp, HubSpot, atau CRM pilihan Anda.

Batasan Apollo.io

Kemampuan pengiriman email dapat terganggu jika Anda tidak melakukan pemanasan domain pengiriman dengan benar.

Tingkat bounce yang tinggi dilaporkan dalam uji coba pengguna saat digunakan untuk pemasaran dingin.

Harga Apollo.io

Gratis

Basic: $59/bulan per pengguna

Profesional: $99/bulan per pengguna

Organisasi: $149/bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Add-on Inbound: $149/bulan per tim

Ulasan dan penilaian Apollo.io

G2: 4.7/5 (9.210+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (375+ ulasan)

🚀 Keunggulan ClickUp: Pertahankan momentum saat prospek berkembang. Setelah proses pengayaan selesai, ClickUp Automations langsung memperbarui tugas klien atau kampanye yang terhubung. Jaga agar tim Anda tetap sejalan dengan ClickUp Automations Tim penjualan dan pengiriman dapat melihat konteks terbaru begitu terjadi perubahan, sehingga tindak lanjut tidak terhenti dan serah terima tetap lancar.

📌 Generasi kreatif

4. AdCreative. ai (Terbaik untuk pengujian variasi iklan)

AdCreative. ai menghasilkan ratusan variasi iklan dalam hitungan menit berdasarkan tujuan kampanye dan pedoman merek Anda. Platform ini menganalisis jutaan iklan berkinerja tinggi di berbagai industri untuk memahami elemen desain apa yang mendorong konversi.

Selain gambar statis, AdCreative.ai dapat menghasilkan variasi teks iklan dan membuat iklan video dari aset visual yang sudah ada.

Fitur terbaik AdCreative. ai

Lihat skor keterlibatan yang diprediksi untuk setiap konten kreatif sebelum meluncurkan kampanye.

Buat iklan video secara otomatis dari gambar statis dan aset produk.

Akses wawasan audiens yang menunjukkan demografi mana yang paling responsif terhadap gaya kreatif tertentu.

Batasan AdCreative. ai

Desain yang dihasilkan oleh AI terkadang kurang rapi dibandingkan dengan iklan yang dibuat secara profesional.

Opsi penyesuaian terasa terbatas saat mencoba menyesuaikan dengan pedoman merek yang sangat spesifik.

Kualitas pembangkitan video tidak sebanding dengan perangkat lunak pengeditan video khusus.

Harga AdCreative.ai

Uji coba gratis

Paket pemula: Mulai dari $39/bulan

Paket Profesional: Mulai dari $249/bulan

Paket Ultimate: Mulai dari $599/bulan

AdCreative. ai ulasan dan penilaian

G2: 4. 3/5 (790+ ulasan)

Capterra: 3.4/5 (160+ ulasan)

5. Canva (Terbaik untuk desain serbaguna)

melalui Canva

Canva’s Magic Studio membawa AI langsung ke dalam alur kerja desain yang sudah digunakan oleh sebagian besar pemasar setiap hari.

Magic Design menghasilkan presentasi lengkap, posting media sosial, atau materi pemasaran dari prompt teks sederhana. Magic Eraser menghapus objek yang tidak diinginkan dari foto tanpa meninggalkan jejak pengeditan yang jelas, sementara Magic Edit memungkinkan Anda menambahkan atau mengganti elemen dalam gambar melalui deskripsi teks.

Fitur terbaik Canva

Sinkronkan potongan video secara otomatis dengan irama musik menggunakan Beat Sync

Terjemahkan desain ke lebih dari 100 bahasa sambil mempertahankan tata letak dan hierarki visual.

Buat narasi suara dari teks menggunakan alat teks-ke-suara berbasis AI.

Batasan Canva

Desainer berpengalaman menemukan pendekatan berbasis template terlalu membatasi untuk proyek-proyek kompleks.

Organisasi file menjadi berantakan saat mengelola desain untuk beberapa klien.

Opsi ekspor terbatas dibandingkan dengan perangkat lunak desain profesional seperti Adobe Creative Suite.

Harga Canva

Gratis (akses AI terbatas)

Pro: $15/bulan untuk satu pengguna

Bisnis: $20/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Canva

G2: 4.7/5 (6.055+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (12.935+ ulasan)

🚀 Keunggulan ClickUp: Pastikan konsep iklan Anda tetap selaras sejak sesi brainstorming pertama. Jaga arah kreatif Anda tetap jelas dan kolaboratif dengan ClickUp Brain di Whiteboards Papan tulis di ClickUp memungkinkan tim kreatif Anda memetakan ide dan mengumpulkan referensi visual di satu tempat yang sudah diperiksa oleh tim akun Anda. Dan jika Anda membutuhkan arah baru di tengah diskusi, gunakan ClickUp Brain, asisten AI terintegrasi Anda, untuk menghasilkan gambar langsung di papan tulis. Semua orang memiliki visi yang sama, dan tim Anda dapat bergerak lebih cepat dari ide hingga draf.

📌 Pembuatan konten dan SEO

6. Jasper AI (Terbaik untuk penyesuaian dan konsistensi suara merek)

melalui Jasper AI

Jasper AI menghasilkan konten pemasaran yang sesuai dengan suara merek Anda. Alat ini mempelajari suara merek Anda melalui panduan gaya kustom di mana Anda mendefinisikan nada, preferensi kosakata, dan pilar pesan. Kemudian, panduan tersebut diterapkan pada posting blog, caption media sosial, kampanye email, dan salinan iklan.

Selain itu, sistem ini terintegrasi dengan Surfer SEO dan Copyscape untuk memastikan konten asli dan peringkatnya baik.

Fitur terbaik Jasper AI

Gunakan perintah bahasa alami seperti ‘perluas bagian ini’ atau ‘tulis pengantar yang menarik’ untuk mengendalikan Jasper.

Buat konten dalam 29 bahasa sambil mempertahankan suara dan gaya merek.

Bekerja sama dengan anggota tim melalui ruang kerja bersama dan alur kerja persetujuan.

Batasan Jasper AI

Konten seringkali memerlukan penyuntingan yang signifikan agar terdengar alami dan menghindari pengulangan frasa.

Harga relatif tinggi dibandingkan dengan banyak alternatif Jasper AI dan mungkin tidak cocok untuk anggaran yang lebih kecil.

Harga Jasper AI

Uji coba gratis

Pro: $69/bulan per pengguna

Bisnis: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jasper AI

G2: 4.7/5 (1.260+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (1.850+ ulasan)

🚀 Keunggulan ClickUp: Anda tidak perlu membuka empat tab hanya untuk menyelesaikan satu bagian teks. Saat penulis membuat draf di ClickUp Docs, semua catatan brainstorming hingga teks final tetap terhubung dengan tugas klien yang bersangkutan. Minta ClickUp Brain untuk meninjau draf yang ada dan menghasilkan konten tambahan Dan dengan ClickUp Brain yang terintegrasi, penulis dapat mengembangkan draf awal, mempertajam nada, atau mengubah ide panjang menjadi potongan kampanye singkat tanpa mengganggu alur kerja. Ini menjaga alur kerja kreatif tetap berjalan dan mengurangi penyebaran pekerjaan yang menghambat tim. ✅ Coba prompt berikut: Tulis draf pertama bagian hero halaman arahan untuk [brand]. Nada: percaya diri namun sederhana. Sertakan tiga opsi judul dan satu subjudul pendukung.

Ringkas teks dalam dokumen ini menjadi delapan caption media sosial yang singkat. Pastikan caption tersebut menarik perhatian tanpa terdengar promosi.

Buat enam variasi sudut pandang untuk pesan kampanye yang sama. Setiap sudut pandang harus mengubah kerangka emosional: berani, playful, dipimpin oleh ahli, empati, penantang, dan minimalis.

Ubah pesan ini menjadi email pemeliharaan. Jaga paragraf tetap singkat, transisi alami, dan nilai yang ditawarkan di depan.

Sesuaikan teks ini untuk audiens Top-of-Funnel, Mid-Funnel, dan Bottom-of-Funnel. Sesuaikan nada, tingkat detail, dan prioritas CTA.

7. Surfer SEO (Terbaik untuk optimasi konten)

melalui Surfer SEO

Surfer SEO menganalisis halaman-halaman teratas untuk kata kunci target Anda dan memberi tahu Anda secara tepat apa yang harus disertakan dalam konten Anda. Alih-alih menebak topik apa yang harus dibahas, Surfer menunjukkan istilah dan pertanyaan relevan yang dibahas oleh pesaing dengan peringkat tinggi.

Platform ini juga melakukan audit konten yang ada dan mengidentifikasi peluang optimasi yang dapat meningkatkan peringkat sesuai dengan rencana pemasaran Anda.

Fitur terbaik Surfer SEO

Optimalkan konten secara real-time dengan Skor Konten yang diperbarui saat Anda menulis.

Buat garis besar konten detail berdasarkan kata kunci target yang saat ini menduduki peringkat teratas.

Akses SERP Analyzer untuk memahami mengapa pesaing Anda peringkat tinggi dan celah konten apa yang dapat Anda manfaatkan.

Batasan Surfer SEO

Alat ini sangat berfokus pada metrik kata kunci, terkadang mengorbankan kualitas dan keterbacaan konten.

Pedoman dapat terasa kaku dan menghambat pendekatan kreatif terhadap topik.

Biaya menjadi mahal saat mengoptimalkan konten untuk beberapa klien atau situs web besar.

Harga Surfer SEO

Esensial: $99/bulan

Harga: $219/bulan

Enterprise: Mulai dari $999/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (530+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (420+ ulasan)

8. Claude (Terbaik untuk sintesis penelitian)

melalui Claude

Claude menangani konteks secara berbeda dari kebanyakan asisten AI percakapan. Platform ini memproses hingga 200.000 token dalam satu percakapan, yang setara dengan sekitar 150.000 kata atau satu buku utuh.

Tim pemasaran mengunggah laporan penelitian, analisis pesaing, dan transkrip wawancara pelanggan, lalu meminta Claude untuk mengidentifikasi pola, mengekstrak kutipan, atau menyusun konten yang didasarkan pada semua sumber tersebut secara bersamaan.

Alat AI ini ideal untuk menyusun konten berformat panjang, menganalisis dataset, dan membuat dokumentasi yang memerlukan referensi dari berbagai sumber materi.

Fitur terbaik Claude

Unggah PDF, spreadsheet, dan gambar agar Claude dapat menganalisis dan menjawab pertanyaan tentang isi dokumen tersebut.

Jaga riwayat percakapan selama percakapan yang panjang tanpa melupakan konteks atau instruksi sebelumnya.

Beralih antara gaya respons yang berbeda menggunakan fitur Styles untuk menyesuaikan dengan persyaratan suara merek.

Batasan Claude

Tingkat gratis membatasi volume pesan, sehingga memerlukan langganan Pro untuk penggunaan yang intensif.

Terkadang menghasilkan respons yang terlalu panjang dan perlu disingkat untuk salinan pemasaran yang ringkas.

Harga Claude

Gratis

Pro: $20/bulan

Max: Mulai dari $100/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Claude

G2: 4. 4/5 (65+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

🚀 Keunggulan ClickUp: Ketika tim Anda harus berpindah-pindah antara alat AI, tab, dan drive bersama hanya untuk menggerakkan satu kampanye, pekerjaan menjadi lambat. ClickUp BrainGPT memberikan satu ruang khusus untuk berpikir, mencari, dan menciptakan dengan AI Kontekstual yang sudah memahami konteks klien, riwayat kampanye, dan suara merek Anda. Jaga tim Anda bekerja seperti satu otak dengan ClickUp BrainGPT Aplikasi ini menggabungkan ChatGPT, Claude, dan Gemini dalam satu aplikasi desktop, memungkinkan Anda beralih sesuai kebutuhan saat itu. Jadi, Anda tidak perlu menjelaskan konteks berulang kali, karena AI Anda sudah memahaminya. Inilah cara mengatasi penyebaran AI yang berlebihan sambil mengurangi beban kognitif, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan semua orang bergerak ke arah yang sama.

📌 Otomatisasi dan orkestrasi

9. Zapier (Terbaik untuk otomatisasi AI tanpa kode)

melalui Zapier

Zapier menghubungkan lebih dari 6.000 aplikasi tanpa memerlukan keterampilan pemrograman atau pengetahuan teknis.

Platform orkestrasi alur kerja menggunakan 'Zaps' yang memicu tindakan di satu aplikasi berdasarkan peristiwa di aplikasi lain. Ketika seorang prospek mengisi formulir Facebook Lead Ad, Zapier dapat menambahkan mereka ke CRM Anda, mengirim email selamat datang, membuat tugas untuk tim penjualan Anda, dan mencatat aktivitas tersebut di Google Sheet secara otomatis.

Agen dapat menghemat berjam-jam setiap hari dengan menghilangkan entri data manual dan memastikan informasi mengalir dengan lancar antara alat klien.

Fitur terbaik Zapier

Buat Zaps multi-langkah yang mencakup filter, penundaan, dan logika kondisional berdasarkan data Anda.

Gunakan AI untuk merangkum email, menyusun tanggapan, atau mengekstrak informasi dari dokumen dalam alur kerja Anda.

Atur pemberitahuan kesalahan otomatis dan pemantauan alur kerja untuk mendeteksi kegagalan dengan cepat.

Akses templat Zap yang sudah jadi untuk alur kerja pemasaran umum seperti penangkapan prospek dan tindak lanjut email.

Batasan Zapier

Zaps dapat lambat dalam eksekusi, terkadang membutuhkan beberapa menit antara pemicu dan tindakan.

Biaya meningkat dengan cepat seiring dengan peningkatan volume otomatisasi di akun klien.

Mengatasi masalah Zaps yang gagal dapat menyulitkan karena detail kesalahan yang terbatas.

Harga Zapier

Gratis

Professional: Mulai dari $29,99/bulan

Tim: Mulai dari $103,50 per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Zapier

G2: 4.5/5 (1.465+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.010+ ulasan)

10. Make (Terbaik untuk otomatisasi visual)

via Make

Pendekatan otomatisasi alur kerja seperti diagram alur. Antarmuka visual menunjukkan secara tepat bagaimana data berpindah antar aplikasi, yang membantu tim memahami dan memperbaiki alur kerja lebih cepat daripada alternatif berbasis teks.

Anda menyeret modul ke kanvas, menghubungkannya, dan melihat data mengalir melalui cabang, loop, dan jalur kondisional secara real-time. Tim yang mengelola alur kerja kompleks dan berorientasi logika menghargai bagaimana Make menampilkan struktur otomatisasi secara keseluruhan dengan sekilas, alih-alih menyembunyikannya di balik tab dan menu tarik-turun.

Manfaatkan fitur terbaik

Gabungkan informasi dari berbagai sumber menggunakan agregator sebelum mengirim ke tahap berikutnya.

Hubungkan ke API apa pun menggunakan modul HTTP, bahkan platform yang tidak memiliki integrasi resmi Make.

Jadwalkan skenario untuk dijalankan pada interval tertentu atau picu melalui webhook untuk otomatisasi real-time.

Bangun, sesuaikan, dan kelola agen AI cerdas yang mengotomatisasi proses bisnis Anda.

Atasi batasan

Antarmuka visual dapat menjadi berantakan saat alur kerja melebihi 20-30 modul.

Penetapan harga berdasarkan operasi membuat biaya menjadi tidak dapat diprediksi untuk alur kerja yang memproses volume data besar.

Tentukan harga

Gratis

Core: $10,59/bulan

Pro: $18,82/bulan

Tim: $34,12 per bulan

Enterprise: Harga khusus

Buat ulasan dan penilaian.

G2: 4.6/5 (260+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (405+ ulasan)

🚀 Keunggulan ClickUp: Bayangkan semua tugas kecil yang dilakukan tim Anda setiap hari: memeriksa status, mengejar pembaruan, mengingatkan seseorang untuk meninjau draf, mengumpulkan file untuk kickoff. Jalankan otomatisasi AI yang sadar konteks berdasarkan objek yang mereka pantau dengan ClickUp Ambient Agents ClickUp Ambient Agents menangani hal-hal tersebut secara otomatis. Mereka memantau tugas, dokumen, dan alur kerja Anda, dan bertindak ketika ada yang perlu ditangani. Misalkan draf salinan ditandai sebagai Siap untuk Ditinjau. Agen Lingkungan: Menugaskan pemimpin tim copywriting

Beritahu mereka untuk meninjau

Menunggu persetujuan

Pindahkan tugas ke Persetujuan Klien

Menghubungi manajer akun

Kemudian menghasilkan tugas produksi untuk desain + media, semuanya secara otomatis. Proses kerja berjalan dengan sendirinya.

📌 Analisis dan pelaporan

11. Looker Studio (Terbaik untuk ekosistem Google)

melalui Looker Studio

Looker Studio (sebelumnya Google Data Studio) mengimpor data dari Google Analytics, Google Ads, Search Console, dan YouTube tanpa memerlukan konektor berbayar atau pengaturan teknis.

Antarmuka seret dan lepas memungkinkan Anda membuat dasbor interaktif dalam hitungan menit menggunakan grafik, tabel, dan skor yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Laporan diperbarui secara otomatis saat data baru masuk, artinya pemangku kepentingan selalu melihat angka terkini tanpa perlu memperbarui secara manual.

Fitur terbaik Looker Studio

Gabungkan data dari berbagai sumber untuk membuat bidang yang dihitung dan metrik lintas platform (misalnya, biaya per akuisisi di berbagai saluran).

Generate kode Python secara otomatis menggunakan Code Interpreter untuk analisis statistik lanjutan dan peramalan.

Bagikan laporan dengan izin yang dapat disesuaikan, mirip dengan Google Docs, untuk akses mudah bagi pemangku kepentingan.

Batasan Looker Studio

Banyak konektor pihak ketiga memerlukan pembelian terpisah, yang menambah biaya untuk sumber data non-Google.

Platform ini dapat mengalami lag dan waktu muat yang lambat saat mengambil data.

Opsi penyesuaian terbatas dibandingkan dengan alat BI khusus seperti Tableau atau Power BI.

Harga Looker Studio

Penawaran harga khusus

Ulasan dan penilaian Looker Studio

G2: 4. 3/5 (440+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (275+ ulasan)

📮 ClickUp Insight: 43% orang mengatakan bahwa tugas-tugas berulang memberikan struktur yang berguna untuk hari kerja mereka, tetapi 48% merasa tugas-tugas tersebut melelahkan dan mengganggu pekerjaan yang bermakna. Meskipun rutinitas dapat memberikan rasa produktivitas, seringkali hal itu membatasi kreativitas dan menghambat Anda untuk mencapai kemajuan yang berarti. ClickUp membantu Anda lepas dari siklus ini dengan mengotomatisasi tugas rutin melalui agen AI cerdas, sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan mendalam. Otomatiskan pengingat, pembaruan, dan penugasan tugas, dan biarkan fitur seperti Automated Time Blocking dan Task Priorities melindungi jam kerja produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—mengakibatkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

12. Supermetrics (Terbaik untuk otomatisasi pipa data)

melalui Supermetrics

Supermetrics memindahkan data pemasaran dari platform periklanan ke mana pun tim Anda bekerja. Jadi, alih-alih mengunduh file CSV secara manual dari Facebook Ads, Google Analytics, dan LinkedIn, Supermetrics secara otomatis mentransfer data tersebut ke Google Sheets, Looker Studio, Power BI, atau data warehouse Anda.

Selain itu, platform ini mendukung lebih dari 150 sumber data dan memproses lebih dari 15% data pemasaran global.

Fitur terbaik Supermetrics

Jadwalkan pembaruan data otomatis pada interval kustom sehingga laporan tetap terkini tanpa perlu pembaruan manual.

Standarkan nama bidang dan metrik di berbagai platform untuk pelaporan yang konsisten.

Unggah data offline menggunakan Custom Data Import untuk menggabungkannya dengan metrik pemasaran digital.

Bangun Supermetrics Agents untuk menghasilkan laporan, mengidentifikasi anomali, dan lebih banyak lagi.

Batasan Supermetrics

Biaya meningkat dengan cepat saat Anda menghubungkan lebih banyak sumber data dan tujuan.

Kurva pembelajaran diperlukan untuk mengatur transformasi data yang kompleks dan penggabungan data.

Harga Supermetrics

Starter: $37/bulan untuk satu pengguna

Pertumbuhan: $199/bulan untuk dua pengguna

Pro: $499/bulan untuk tiga pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Supermetrics

G2: 4. 4/5 (795+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (105+ ulasan)

13. Funnel. io (Terbaik untuk penyimpanan data pemasaran)

Funnel.io terhubung ke lebih dari 600 sumber data dan secara otomatis mengisi data historis, sehingga Anda tidak akan kehilangan akses ke kinerja masa lalu bahkan jika API berubah. Model datanya memahami konsep pemasaran; ia tahu arti dari impresi, klik, dan konversi di berbagai platform dan menormalkannya secara otomatis.

Sistem ini mengurai konvensi penamaan kampanye, memisahkan ‘Q1_2025_Facebook_Retargeting’ menjadi bidang terpisah untuk kuartal, tahun, platform, dan jenis kampanye. Funnel AI bekerja untuk mempercepat alur kerja Anda.

Fitur terbaik Funnel.io

Konversikan mata uang secara otomatis menggunakan kurs tukar historis yang sesuai dengan periode pelaporan Anda.

Simpan data yang telah diubah sambil mempertahankan nilai asli untuk jejak audit dan pemecahan masalah.

Bangun dasbor interaktif di dalam Funnel atau ekspor data bersih ke Looker Studio, Tableau, atau gudang data.

Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan dapatkan wawasan dari data Anda menggunakan fitur AI bawaan, Data Chat

Batasan Funnel.io

Tidak semua konektor/destinasi termasuk dalam setiap paket (beberapa hanya tersedia di paket Business atau Enterprise).

Platform ini memerlukan pemahaman tentang konsep pemodelan data untuk kustomisasi lanjutan.

Pengaturan memakan waktu lebih lama dibandingkan alat plug-and-play, terutama untuk agensi dengan struktur data yang kompleks.

Harga Funnel.io

Gratis

Starter: Harga kustom

Bisnis: Harga khusus

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Funnel.io

G2: 4.5/5 (155+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

📌 Alur kerja dan stack pengiriman klien

14. ClickUp (Terbaik untuk mengelola alur kerja pengiriman klien dari awal hingga akhir)

Jaga alur pelaksanaan kampanye menggunakan ClickUp Tasks

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan, semuanya didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Selain itu, perangkat lunak manajemen proyek ClickUp untuk agensi kreatif menjadi dasar untuk seluruh alur kerja klien Anda. Berikut cara ClickUp mendukung strategi pemasaran Anda. 👇

Lalui hasil kerja melalui alur kerja yang jelas.

Misalkan Anda sedang membuat kampanye media sosial untuk klien dengan kontrak bulanan. Anda membuat Tugas ClickUp untuk seluruh set kampanye mingguan. Di dalam tugas tersebut, Anda:

Tambahkan subtugas untuk penulisan skrip, penulisan konten, desain visual, dan pengecekan akhir.

Gunakan ClickUp Dependencies agar pekerjaan dilakukan dalam urutan yang benar, dan desainer Anda dapat mulai bekerja pada visual setelah teks siap.

Buat daftar tugas ClickUp untuk QA, seperti konsistensi suara merek dan penempatan CTA.

Gunakan Prioritas Tugas ClickUp untuk menyoroti aset yang terkait dengan tenggat waktu klien yang lebih singkat.

Berikan kejelasan kepada klien tanpa perlu pertemuan tambahan.

Berikan visibilitas proyek menggunakan dashboard portal klien di ClickUp

Dashboard ClickUp membantu Anda menampilkan status pekerjaan, jadwal, dan kemajuan melalui dashboard yang dapat diakses oleh klien. Dashboard klien Anda dapat menampilkan:

Progres fase proyek saat ini

Hasil kerja siap untuk ditinjau oleh klien.

Deadline untuk minggu depan

Bandwidth di antara anggota tim yang relevan

Kartu AI yang merangkum kemajuan mingguan (dan lebih banyak lagi!)

Misalkan klien Anda menjalankan seri video mingguan. Dashboard Anda menampilkan naskah yang telah disusun, rekaman yang telah selesai, pengeditan yang sedang berlangsung, dan episode yang siap dipublikasikan. Mereka langsung memahami status pekerjaan tersebut.

Anda juga dapat membuat dasbor internal untuk tim Anda guna memantau distribusi beban kerja dan titik-titik kemacetan.

Dorong tindakan melalui percakapan kontekstual

Diskusi proyek tetap berada di tempat kerja dengan ClickUp Chat.

Pertahankan konteks terhubung dengan eksekusi menggunakan ClickUp Chat

Misalkan seorang strategis menyempurnakan pesan untuk kampanye pemasaran kinerja selama panggilan umpan balik. Mereka mencatat langsung ke saluran Chat proyek. Kemudian, desainer merespons di dalam thread yang sama dan melampirkan visual yang diperbarui. Arah yang disepakati diubah menjadi tugas dengan satu klik.

Akhirnya, semua orang dapat terus bekerja tanpa perlu beralih platform atau menjelaskan kembali alasan di baliknya.

Biarkan AI menjaga proyek Anda tetap terarah.

Tim Anda melakukan pekerjaan yang hebat. Penundaan biasanya terjadi seputar pekerjaan: pembaruan, tindak lanjut, pengecekan keselarasan, dan momen-momen seperti 'Tunggu, di mana kita sekarang dalam hal ini?'

ClickUp Brain menghilangkan beban tersebut sehingga tim Anda dapat terus bekerja tanpa Anda perlu mengelola setiap detail kecil.

Pertimbangkan pembaruan mingguan untuk klien Anda.

Anda membuka tugas, menggulir obrolan, mencoba mengingat apa yang berubah, menyoroti poin penting, menulis ulang semuanya dalam bahasa yang jelas, dan memeriksa kembali apakah ada yang terlewat. Ini bukan pekerjaan yang sulit, tetapi memakan waktu, dan berulang setiap minggu.

Tetap fokus pada pekerjaan yang penting dengan ClickUp Brain

Bayangkan ini: Anda meminta ClickUp Brain untuk pembaruan.

Sistem ini memantau kemajuan tugas aktual, keputusan, komentar, persetujuan, dan item yang tertunda, lalu menghasilkan ringkasan status yang jelas dan terstruktur yang dapat Anda kirimkan segera.

Tim yang mengadopsi ClickUp menyelesaikan pekerjaan 3 kali lebih cepat, menghemat 1,1 hari kerja setiap minggu, dan mengurangi biaya operasional sebesar 88%.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Fitur yang sangat lengkap dapat membingungkan pengguna baru pada awalnya.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.600+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Seorang pemilik agensi pemasaran berbagi pengalamannya menggunakan ClickUp di Reddit:

Kami telah menggunakan ClickUp untuk mengelola agensi kami selama sekitar setengah tahun, dan jujur saja, hal ini telah mengubah cara kami bekerja dengan cara yang tidak saya duga. […] Sistem Dokumen mereka secara diam-diam telah menggantikan sebagian besar pekerjaan Google Docs kami. Segala sesuatunya berjalan lebih lancar ketika dokumentasi kami berada di tempat yang sama dengan proyek-proyek kami. Tim kami beradaptasi dengan lebih cepat dari yang saya kira. Awalnya saya ragu dengan ClickUp Brain, sepertinya hanya gimmick AI biasa. Tapi alat ini telah menyelamatkan saya dari tugas-tugas penulisan yang membosankan, terutama saat perlu merangkum email klien yang panjang atau memulai draf. […] Fitur pencatat AI adalah kejutan yang sesungguhnya. Dulu kami sering kehilangan banyak tugas setelah rapat, tapi sekarang fitur ini mencatat semuanya dan secara otomatis meng assign tugas. Pelaksanaan tugas menjadi jauh lebih baik.

Kami telah menggunakan ClickUp untuk mengelola agensi kami selama sekitar setengah tahun, dan jujur saja, hal ini telah mengubah cara kami bekerja dengan cara yang tidak saya duga. […] Sistem Dokumen mereka secara diam-diam telah menggantikan sebagian besar pekerjaan Google Docs kami. Segala sesuatunya berjalan lebih lancar ketika dokumentasi kami berada di tempat yang sama dengan proyek-proyek kami. Tim kami beradaptasi dengan lebih cepat dari yang saya kira.

Awalnya saya ragu dengan ClickUp Brain, sepertinya hanya gimmick AI biasa. Tapi alat ini telah menyelamatkan saya dari tugas-tugas penulisan yang membosankan, terutama saat perlu merangkum email klien yang panjang atau memulai draf. […]

Fitur pencatat AI adalah kejutan yang sesungguhnya. Dulu kami sering kehilangan banyak tugas setelah rapat, tapi sekarang fitur ini mencatat semuanya dan secara otomatis meng assign tugas. Pelaksanaan tugas menjadi jauh lebih baik.

📌 Skalabilitas multi-klien dan white-labelling

15. Stack AI (Terbaik untuk implementasi AI skala enterprise)

melalui Stack AI

Stack AI memungkinkan tim membangun asisten AI dan alur kerja yang siap produksi tanpa perlu menulis kode. Pembuat visual menghubungkan komponen untuk menangani tugas seperti penyaringan dukungan, analisis dokumen, atau pembangkitan proposal.

Anda dapat memilih dari model bahasa besar (LLMs) seperti ChatGPT, Claude, atau Gemini, tergantung pada tugas spesifik, lalu mengimplementasikan asisten AI sebagai aplikasi internal atau mengeksposnya melalui API untuk integrasi yang lebih luas.

Fitur terbaik Stack AI

Bangun alur kerja AI secara visual dengan menghubungkan model bahasa, sumber data, dan logika tanpa perlu coding.

Implementasikan RAG untuk mengaitkan respons AI dengan dokumen dan basis pengetahuan spesifik perusahaan.

Desain dan deploy chatbot yang disesuaikan dengan peran dalam hitungan menit.

Kelola deployment menggunakan lingkungan, izin berdasarkan peran, dan log audit untuk kepatuhan.

Batasan tumpukan AI

Kedalaman template bervariasi tergantung pada kasus penggunaan, sehingga memerlukan penyesuaian untuk alur kerja yang spesifik.

Opsi integrasi lebih terbatas dibandingkan dengan platform otomatisasi umum.

Alat pemantauan dan observabilitas mungkin memerlukan penambahan untuk implementasi produksi yang kompleks.

Harga Stack AI

Gratis

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Stack AI

G2: 4.7/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Sebagian besar agensi kecil/spesialis masih cukup ramping dan berorientasi pada klien. Dalam laporan benchmark yang mencakup 251 agensi, mayoritas melaporkan memiliki hanya 11-20 klien, dan seringkali menempatkan ‘SEO & pemeliharaan situs web’ sebagai layanan utama mereka (77% agensi).

16. HighLevel (Terbaik untuk reseller agensi)

melalui HighLevel

HighLevel menggabungkan CRM, pemasaran email, SMS, dan pembangunan funnel menjadi solusi yang dapat di-white-label dan dijual kembali oleh agensi. Anda dapat menyesuaikan merek sistem secara keseluruhan, mulai dari URL login hingga aplikasi seluler, sehingga klien melihat logo Anda alih-alih logo HighLevel.

Platform ini mencakup SMS dua arah, pelacakan panggilan, pesan suara, dan integrasi Facebook Messenger untuk mengonsolidasikan komunikasi klien.

Lebih baik lagi, alat AI HighLevel dapat menghasilkan salinan funnel, membuat tanggapan ulasan, dan membangun alur kerja melalui prompt percakapan.

Fitur terbaik HighLevel

Branding ulang seluruh platform, termasuk aplikasi seluler, URL login, dan branding untuk dijual kembali kepada klien.

Salin sistem pemasaran lengkap menggunakan Snapshots yang mengemas funnel, alur kerja, dan otomatisasi.

Aktifkan Mode SaaS untuk membuat rencana langganan, membebankan biaya kepada klien, dan mengelola penagihan secara otomatis.

Batasan HighLevel

Beberapa pengguna melaporkan adanya bug dan masalah kinerja pada fitur-fitur baru.

Fitur AI canggih memerlukan penagihan berdasarkan penggunaan di atas langganan dasar.

Harga HighLevel

Uji coba gratis

Starter: $97/bulan

Unlimited: $297/bulan

Ulasan dan peringkat HighLevel

G2: 4. 6/5 (545+ ulasan)

Capterra: 4. 1/5 (80+ ulasan)

💡 Tips Pro: Latih AI dalam pemasaran untuk mengidentifikasi saluran yang kinerjanya buruk secara real-time. Misalnya, jika iklan TikTok tidak efektif di tengah minggu, AI Anda dapat memberi tahu tim untuk mengalokasikan ulang anggaran atau menyesuaikan konten kreatif secara segera.

Manfaat AI Stack yang Terstruktur dengan Baik untuk Agen

Sebuah AI stack yang kokoh memungkinkan agensi untuk mengatasi kerumitan AI dan membangun sistem yang meningkatkan kinerja. Berikut cara sebuah AI stack yang baik memberikan nilai tambah yang nyata:

Mempercepat pengiriman kampanye: Mempercepat produksi kreatif, siklus persetujuan, dan pelaporan klien melalui otomatisasi terintegrasi.

Meningkatkan output kreatif: Menggunakan AI untuk brainstorming konsep, menguji variasi, dan menyempurnakan pesan secara massal.

Meningkatkan retensi klien: Memberikan waktu penyelesaian yang lebih cepat dan wawasan yang lebih mendalam yang dapat diukur hasilnya.

Menjaga operasional tetap relevan di masa depan: Memastikan stack teknologi Anda tetap adaptif terhadap alat baru dan pergeseran pasar tanpa menambah kompleksitas.

Memperkuat pengambilan keputusan: Mengintegrasikan Mengintegrasikan analitik pemasaran , CRM, dan data iklan untuk mengidentifikasi tren dan mengarahkan pengeluaran yang lebih cerdas.

🧠 Fakta Menarik: Selama sekitar satu abad (sekitar akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20), banyak agensi periklanan dibayar komisi standar sekitar 15% dari biaya media yang mereka beli untuk klien. Bahkan setelah agensi beralih ke pelaksanaan kampanye kreatif untuk pengiklan (bukan untuk penerbit), mereka tetap mempertahankan model komisi tersebut.

Kesalahan Umum yang Dilakukan Agen Saat Merakit Stack AI

Inilah di mana kebanyakan agensi salah langkah saat membangun stack AI mereka dan cara menghindari kesalahan yang sama.

Kesalahan Mengapa ini penting Apa yang harus dilakukan sebagai gantinya Menganggap alat sebagai strategi Tim mengharapkan teknologi untuk mengatasi masalah proses, yang mengakibatkan kekacauan dan kebingungan. Rencanakan alur kerja Anda terlebih dahulu, lalu gunakan alat untuk memperkuat apa yang sudah berjalan dengan baik. Menggunakan AI tanpa konteks Output AI kurang relevan ketika tim tidak menyediakan data atau arahan yang jelas. Berikan alat-alat dengan prompt berkualitas tinggi, wawasan klien, dan data kampanye untuk hasil yang akurat. Mengabaikan koordinasi antar tim Tim kreatif, analitik, dan strategi yang terpisah menyebabkan duplikasi dan penundaan. Buat dasbor bersama atau ruang kerja terpusat untuk memastikan semua orang tetap sejalan. Bergantung hanya pada fitur AI Add-on AI yang mencolok seringkali mengalihkan perhatian dari kemampuan inti yang hilang. Evaluasi apakah alat tersebut meningkatkan strategi, kolaborasi, atau hasil yang dapat diukur.

🧠 Fakta Menarik: Beberapa agensi menjadi pionir dalam jenis media: misalnya, salah satu agensi AS awal memanfaatkan lingkungan iklan TV pertama pada tahun 1941 (untuk jam tangan), dan pertumbuhan papan iklan meledak setelah mobil menjadi umum di jalan-jalan AS.

Membangun agensi pemasaran yang didorong oleh AI tidak seharusnya berarti berurusan dengan sistem yang terputus-putus. Tim yang cerdas mengoptimalkan, menghubungkan, dan menskalakan alur kerja mereka agar setiap proyek berjalan seperti mesin kampanye yang terkoordinasi dengan baik.

ClickUp mengintegrasikan semua alur kerja agensi Anda dalam satu ruang kerja yang powerful, sehingga strategi, kreativitas, eksekusi, dan pelaporan semuanya terpusat di satu tempat.

Rencanakan kampanye di ClickUp Tasks, lacak kinerja dengan Dashboards, sentralisasikan panduan kerja Anda di Docs, dan brainstorm ide-ide baru dengan ClickUp Brain. Selain itu, ClickUp BrainGPT mengintegrasikan seluruh alur kerja Anda. Ini berarti Anda akan menghabiskan lebih sedikit waktu berpindah antar platform dan lebih banyak waktu membangun kampanye yang benar-benar memberikan hasil.

Siap menghubungkan seluruh ekosistem AI agensi Anda? Daftar ke ClickUp hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Agen membutuhkan alat yang membantu dalam pembuatan konten, pengelolaan kampanye, analisis, dan pelaporan klien. ClickUp menggabungkan semua ini dengan menawarkan penulisan berbasis AI, pelacakan tugas, dan dasbor kinerja dalam satu platform, sehingga tim dapat mengelola kampanye dan menghasilkan konten tanpa perlu berpindah antar alat.

Sebagian besar agensi menghabiskan sekitar 10-20% dari anggaran teknologi total mereka untuk alat pemasaran AI. Jumlah pastinya tergantung pada ukuran tim, klien yang dilayani, dan kompleksitas kampanye.

Agen kecil tentu dapat mengadopsi stack kecerdasan buatan (AI). Banyak platform AI kini menawarkan paket terjangkau, tingkatan gratis, atau model bayar per penggunaan, memungkinkan tim kecil untuk mengotomatisasi pekerjaan rutin dan bersaing secara efektif tanpa investasi besar.

Pantau metrik seperti waktu yang dihemat pada tugas-tugas berulang, peningkatan kinerja kampanye, tingkat konversi prospek, dan biaya per akuisisi. Membandingkan kinerja sebelum dan setelah penerapan AI pada aktivitas seperti penargetan iklan membantu mengukur nilai dan membenarkan investasi lebih lanjut.

Agen harus meninjau stack mereka setiap 6-12 bulan. Hal ini memastikan mereka tetap up-to-date dengan fitur baru, pembaruan keamanan, dan kebutuhan klien yang terus berkembang, sambil menghilangkan alat yang redundant atau jarang digunakan.