Cara Memilih Perangkat Lunak Manajemen Konstruksi yang Dapat Menyesuaikan Diri dengan Pertumbuhan Bisnis Anda

Setiap proyek konstruksi berada dalam pertarungan konstan antara kontrol dan kekacauan. Subkontraktor menafsirkan gambar dengan cara yang berbeda-beda. Tim lapangan mencatat pembaruan dalam format apa pun yang paling nyaman pada saat itu.

Menambah masalah, setiap tim di perusahaan konstruksi mungkin melacak biaya secara berbeda atau melalui spreadsheet bersama.

Perangkat lunak manajemen konstruksi mengatasi dan menyelesaikan masalah ini. Seiring dengan semakin banyaknya industri yang terdigitalisasi, perusahaan konstruksi juga membutuhkan sistem tunggal yang mengintegrasikan rencana, biaya, dan pembaruan.

Mengapa demikian? Platform terpusat memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, mulai dari kantor hingga lokasi proyek, bekerja dengan informasi yang sama secara real-time.

Jadi, bagaimana cara memilih perangkat lunak manajemen proyek konstruksi yang sesuai dengan kebutuhan Anda? Kami menjawab pertanyaan tersebut di bawah ini.

Template Terpilih Rencanakan dan visualisasikan segala hal mulai dari penjualan hingga serah terima proyek akhir dengan Template Manajemen Konstruksi ClickUp. Bangun seluruh siklus hidup proyek Anda, mulai dari pra-penjualan dan konsep hingga jadwal proyek dan pengiriman akhir. Organisir penawaran, kelola tugas, dan lacak kemajuan dengan Template Manajemen Proyek Konstruksi ClickUp. Dengan templat ini, Anda dapat: Organisasikan proyek ke dalam fase seperti Persiapan, Konstruksi, dan Inspeksi untuk memudahkan pelacakan kemajuan.

Tetapkan pemilik, batas waktu, dan tingkat kepercayaan untuk setiap tugas agar dapat mengidentifikasi risiko sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Beralih antara tampilan Daftar, Gantt, dan Garis Waktu untuk melacak ketergantungan dan menjaga ketepatan jadwal proyek.

Simpan izin, gambar, dan spesifikasi langsung di tugas atau Dokumen sehingga tim selalu bekerja dengan versi yang benar.

Apa Itu Perangkat Lunak Manajemen Konstruksi?

Perangkat lunak manajemen konstruksi adalah platform digital yang dirancang khusus untuk industri konstruksi. Perangkat lunak ini membantu tim merencanakan, mengoordinasikan, dan mengontrol setiap fase proyek konstruksi, mulai dari perkiraan biaya dan jadwal hingga laporan harian di lapangan dan serah terima akhir.

👀 Tahukah Anda? Industri konstruksi menyumbang hampir 8% dari tenaga kerja global. Namun, industri ini juga salah satu yang paling terdampak oleh kekurangan tenaga kerja di seluruh dunia!

Mengapa Memilih Perangkat Lunak Manajemen Konstruksi yang Tepat Penting

Pertanyaan terpenting saat memilih perangkat lunak manajemen konstruksi adalah: Apakah perangkat lunak ini akan membantu Anda menyelesaikan proyek lebih cepat, lebih aman, dan dengan pengeluaran biaya yang lebih sedikit?

Perangkat lunak manajemen konstruksi yang baik mengurangi kesalahpahaman antara tim kantor dan tim lapangan. Manajer proyek, supervisor, dan subkontraktor semua bekerja dengan gambar yang sama, jadwal yang diperbarui, dan RFIs yang disetujui.

Ini juga mencegah pembengkakan anggaran dengan visibilitas real-time. Bagaimana caranya?

Pertama, perangkat lunak ini melacak anggaran, perubahan pesanan, jam kerja tenaga kerja, biaya material, dan sebagainya. Jadi, ketika tim lapangan memperbarui kemajuan atau jumlah pekerjaan, anggaran akan menyesuaikan secara otomatis, dan manajer proyek dapat langsung mengidentifikasi perbedaan.

Setiap pembaruan disinkronkan secara otomatis ke semua pemangku kepentingan. Hal ini meningkatkan kolaborasi, dan semua pihak tetap sejalan tanpa perlu berurusan dengan thread email yang tak berujung atau celah komunikasi.

Mengevaluasi alat manajemen proyek konstruksi untuk pertama kalinya? Berikut daftar 5 kandidat teratas:

Faktor-Faktor Penting yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Memilih Perangkat Lunak Manajemen Konstruksi

Perangkat lunak manajemen proyek yang tepat menjadi tulang punggung dalam menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Berikut adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam manajemen proyek konstruksi modern:

Koordinasi real-time antara lokasi proyek dan kantor.

Sebagian besar keterlambatan tidak dimulai di lokasi proyek—melainkan berasal dari pembaruan yang terlewat dan persetujuan yang lambat. Alat konstruksi modern harus menyinkronkan masukan lapangan, perubahan desain, dan keputusan manajemen secara instan agar semua pihak tetap berada di halaman yang sama.

Visibilitas penuh di setiap fase dan kontraktor

Dari penawaran dan pengadaan hingga serah terima, manajer proyek konstruksi memerlukan pandangan terpadu tentang kemajuan proyek. Alat seperti diagram Gantt, pelacak tonggak, dan catatan perubahan ruang lingkup membantu tim memahami dengan tepat di mana setiap proyek berada dalam rencana manajemen konstruksi.

Deteksi risiko dini untuk mencegah masalah berantai.

Inspeksi terlambat, kekurangan bahan, atau gangguan cuaca dapat mengacaukan jadwal. Perangkat lunak cerdas mengidentifikasi risiko potensial sejak dini melalui pemberitahuan, dasbor, dan pelacakan otomatis.

Fitur kepatuhan dan alur kerja keselamatan yang terintegrasi

Persyaratan regulasi dan kepatuhan tidak boleh lagi diabaikan. Sistem yang tepat mengintegrasikan formulir keselamatan, catatan inspeksi, dan dokumen yang diperlukan langsung ke dalam alur kerja harian.

Ramah seluler

Cari fitur yang diprioritaskan untuk perangkat mobile, seperti daftar periksa digital, pembaruan foto, perekaman suara ke tugas, dan kolaborasi real-time pada RFIs dan daftar pekerjaan sisa. Baik tim Anda berada di kantor atau di lapangan, mereka selalu dapat memasukkan informasi yang tepat dan menjaga proyek tetap berjalan lancar.

Template standar yang meningkatkan keterulangan

Platform yang menawarkan templat manajemen konstruksi yang dapat digunakan ulang untuk proses kickoff, RFIs, pengajuan, tinjauan ruang lingkup, dan laporan penutupan membantu Anda menerapkan praktik terbaik di seluruh proyek dan tim.

👀 Berapa Biaya Perluasan Ruang Lingkup dalam Konstruksi? Ambil contoh Sydney Opera House sebagai peringatan. Awalnya diperkirakan sebesar $7 juta dan dijadwalkan selesai dalam 4 tahun. Akhirnya, biayanya melebihi $102 juta dan membutuhkan 14 tahun untuk diselesaikan, dengan kelebihan biaya lebih dari 14 kali lipat dari anggaran.

Cara Memilih Alat Manajemen Konstruksi Terbaik

Memilih perangkat lunak manajemen konstruksi yang tepat melibatkan pertimbangan berbagai fitur. Untuk memudahkan keputusan Anda, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

Langkah 1: Mulailah dengan kebutuhan bisnis Anda

Identifikasi tantangan terbesar dalam proyek Anda.

Apakah keterlambatan terjadi karena gambar teknis menjadi usang? Apakah pelacakan biaya tidak konsisten di antara kontraktor? Apakah tim lapangan mengandalkan foto WhatsApp atau catatan manual?

Buat daftar fitur yang tidak dapat dinegosiasikan. Fitur-fitur tersebut bisa berupa pelaporan mobile, pengelolaan anggaran, penjadwalan, atau versi gambar. Dan fitur-fitur tambahan seperti integrasi pengadaan dan pelaporan berbasis AI yang canggih.

Langkah ini membantu Anda menyaring alat yang dapat mengatasi celah dalam alur kerja Anda.

Selain itu, pertimbangkan bagaimana pilihan Anda sesuai dengan metode pengiriman proyek konstruksi yang Anda pilih, apakah itu Design-Build, Design-Bid-Build, atau Integrated Project Delivery.

Setiap metode memiliki tahap tanggung jawab dan kolaborasi yang berbeda. Perangkat lunak Anda harus mendukung cara pekerjaan diserahkan, cara tim berinteraksi, dan di mana risiko terletak.

Lebih dari setengah responden menggunakan tiga atau lebih alat setiap hari, menghadapi " app sprawl " dan alur kerja yang terpecah-pecah.

Langkah 2: Evaluasi penyedia layanan dan lakukan analisis perbandingan.

Minta penyedia layanan untuk memandu Anda melalui demo langsung menggunakan proyek sampel dari bidang Anda. Lihat bagaimana mereka menangani alur kerja dunia nyata, termasuk perubahan pesanan, permintaan informasi (RFI), pembaruan lokasi, dan anggaran.

Minta uji coba gratis atau berbayar di mana Anda dapat mengimpor data nyata, mengunggah gambar dan dokumen, serta menghasilkan laporan mingguan. Dengan cara ini, Anda dapat melihat bagaimana perangkat lunak menangani kompleksitas pekerjaan Anda dan keputusan sehari-hari yang diambil oleh manajer proyek di lokasi proyek dan di kantor.

Selain itu, periksa kemampuan integrasi perangkat lunak manajemen proyek konstruksi. Pastikan apakah perangkat lunak tersebut dapat terintegrasi dengan infrastruktur teknologi yang sudah ada atau memerlukan pembelian alat baru, penyesuaian alur kerja, atau migrasi data. Hal ini akan memengaruhi baik total biaya maupun kemudahan proses onboarding.

Terakhir, evaluasi total biaya kepemilikan (TCO). Pertimbangkan biaya pengaturan, implementasi, dan migrasi, serta modul kustomisasi atau tambahan yang mungkin Anda butuhkan. Jangan lupa biaya dukungan atau pemeliharaan berkelanjutan, serta bagaimana biaya meningkat seiring penambahan pengguna atau pengelolaan proyek yang lebih besar dan kompleks.

Setelah Anda memiliki daftar fitur yang siap, telusuri lebih dalam. Lihat apa yang orang katakan dan alat-alat yang menyelesaikan masalah spesifik.

Secara singkat, tabel ini merangkum pertimbangan untuk analisis perbandingan:

Kriteria Mengapa hal ini penting Alat Pemilihan Singkat A Tool B Tool C Kemudahan penggunaan / Antarmuka Pengguna (UI) Pengalaman pengguna (UX) yang buruk dapat menghambat adopsi. N Y N Penggunaan mobile/offline Tim lapangan memerlukan akses Y N Y Integrasi dengan akuntansi Mencegah pekerjaan ganda Y Y N Kualitas dukungan dan pelatihan Mengurangi gesekan N Y N Panduan langkah demi langkah alur kerja contoh Memastikan penggunaan yang sebenarnya (demo vendor) (trial) (pilot) TCO (5 tahun) Biaya selama masa pakai $X $Y $Z Keamanan dan keandalan Melindungi data & kelangsungan operasional Memenuhi standar ISO — Memenuhi standar

Buatlah lembar perbandingan vendor langsung di dalam ClickUp menggunakan Custom Fields. Buatlah bidang untuk kriteria seperti kemudahan penggunaan, kinerja mobile, kedalaman integrasi, biaya, kualitas dukungan, dan fitur penjadwalan. Berikan skor numerik atau penilaian dropdown untuk setiap vendor, unggah catatan demo sebagai komentar tugas, dan lampirkan file uji coba atau tangkapan layar. Gunakan Tampilan Tabel di ClickUp untuk mendapatkan gambaran keseluruhan perbandingan dalam satu layar.

Langkah 3: Lakukan uji coba konsep

Uji coba solusi perangkat lunak yang telah diseleksi.

Pilih proyek yang sedang berjalan sebagai proyek percontohan. Pilih proyek yang memiliki cukup banyak aspek yang perlu dikelola untuk menguji kemampuan perangkat lunak, tetapi tidak terlalu besar sehingga sulit untuk melacak hasilnya.

Libatkan baik staf kantor maupun tim lapangan, minta mereka untuk menangani tugas sehari-hari di dalam platform, seperti penjadwalan, berbagi dokumen, permintaan informasi (RFI), dan pembaruan anggaran.

Saat Anda menjalankan uji coba, lihat apakah Anda dapat mendapatkan jawaban atas pertanyaan seperti:

Apakah anggaran, dokumen, dan jadwal lebih mudah dilacak, atau apakah orang masih kembali ke kebiasaan lama?

Seberapa cepat pengguna baru dapat menguasai sistem tanpa bimbingan intensif?

Apakah platform tersebut memberikan visibilitas di seluruh proyek, atau hanya proyek yang sedang Anda uji?

Misalnya, saat menggunakan ClickUp untuk manajemen proyek konstruksi, seorang pengguna mengatakan:

Dari pembuatan tata letak dasar hingga proposal volumetrik dan desain konstruksi, saya harus melacak setiap aspek pembuatan, mulai dari pilihan lantai dan desain lanskap hingga produksi pencahayaan dan kompatibilitas struktural. TIDAK MUNGKIN saya bisa bekerja secepat dan sefokus ini tanpa Clickup untuk membantu saya membuat daftar yang terstruktur dan rapi. Saya tahu tugas mana yang sudah selesai dan mana yang masih harus dilakukan; Saya dapat menambahkan komentar, pengingat, dan dokumen ke setiap tugas, serta melacak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tunggal dan proyek keseluruhan. Saya bisa terus bercerita. Saya SANGAT MENYUKAI Clickup. Dan jujur saja, saya bahkan belum menggunakan 30% dari kemampuan alat ini. Ia memiliki fitur GANTT yang sudah saya coba sedikit, dan saya menyukai MINDMAPS, yang benar-benar luar biasa, dan masih banyak lagi…

Bagaimana ClickUp Mendukung Tim Konstruksi

Tim konstruksi jarang sekali beroperasi dari lokasi yang sama. Aliran komunikasi dan dokumentasi antara kelompok-kelompok ini tidak selalu konsisten karena beberapa tim berada di kantor sementara yang lain berada di lokasi proyek.

Dan ketidakkonsistenan ini memiliki biaya. 50% kontraktor melaporkan bahwa tim mereka kehilangan 1–3 jam setiap minggu untuk tugas-tugas yang tidak produktif, seperti menunggu aset, mencari informasi, atau mengatasi gangguan komunikasi. Alat yang tersebar dan dokumen yang terselip adalah bagian dari masalah.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, merupakan tulang punggung operasional terpadu untuk manajemen proyek konstruksi yang efektif. Aplikasi ini menggabungkan perencanaan, penjadwalan, pelacakan biaya, dokumentasi, komunikasi tim, dan pelaporan lapangan ke dalam satu ruang kerja terintegrasi.

Mari lihat bagaimana ClickUp untuk Tim Konstruksi memudahkan hidup (dan pekerjaan) Anda.

Optimalkan RFIs, anggaran, dan jadwal dengan lancar menggunakan ClickUp untuk Tim Konstruksi

Bantuan berbasis kecerdasan buatan (AI)

ClickUp Brain adalah asisten proyek yang selalu siap sedia, terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja ClickUp.

Begini cara ClickUp Brain mendukung alur kerja sebagai alat AI untuk konstruksi:

Jawaban instan dan pengambilan data: Akses gambar terbaru, izin, atau catatan inspeksi dengan satu perintah, menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk mencari melalui berkas-berkas.

Ringkasan cerdas: Ubah catatan lapangan, transkrip rapat, atau thread komentar menjadi ringkasan yang mudah dipahami sehingga manajer proyek dan klien dapat memahami situasi dengan cepat.

Pembuatan laporan: Buat laporan kemajuan mingguan atau bulanan secara otomatis dari data real-time—mencakup tonggak pencapaian, keterlambatan, selisih anggaran, dan persetujuan yang tertunda—siap untuk klien atau pimpinan.

Visibilitas risiko: Brain dapat memindai tugas-tugas untuk mengidentifikasi item yang terlambat, ketergantungan yang berisiko, atau anomali anggaran sebelum masalah tersebut memburuk.

Periksa pembaruan dan ambil dokumen secara instan dengan ClickUp Brain

Jika Anda sedang menjelajahi cara AI dapat mempermudah alur kerja konstruksi, asisten AI desktop dapat memberikan tim Anda kemampuan seperti: Enterprise Search memungkinkan Anda mengakses gambar, RFIs, izin, foto, catatan keselamatan, dan pembaruan sebelumnya dengan cepat dari mana saja.

Talk-to-Text membantu mengubah catatan suara menjadi tugas terstruktur, daftar pekerjaan, atau catatan harian.

Berbagai model AI dalam satu platform memungkinkan Anda beralih antara model untuk merangkum dokumen, menyusun laporan, atau menganalisis risiko proyek—mengurangi beban kerja.

Respons yang disesuaikan dengan konteks menghasilkan RFIs, menyoroti risiko, dan merangkum pembaruan berdasarkan informasi proyek nyata yang sudah ada di ruang kerja Anda.

Kelola jadwal dan tenggat waktu dengan mudah

Di dalam ruang kerja, ClickUp Tasks memberikan tim konstruksi platform tunggal untuk melacak berbagai komponen proyek yang sedang berjalan. Setiap tugas dapat menampung detail seperti penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, tag, lampiran, dan komentar.

Dengan ketergantungan yang jelas ditampilkan, tidak ada risiko langkah penting dalam proses terlewatkan.

Buat, tetapkan, dan lacak tugas-tugas detail dengan efisien menggunakan ClickUp Tasks

Salah satu keunggulan utama Tasks adalah Anda dapat membuat Status Kustom ClickUp yang sesuai dengan proses Anda. Anda dapat mendesain tahap-tahap yang mencerminkan bagaimana proyek konstruksi berkembang, seperti Dikirim untuk Revisi, Disetujui, Sedang Berlangsung, Inspeksi Dijadwalkan, dan Selesai.

Tentukan dan lacak kemajuan tugas yang disesuaikan dengan Status Kustom ClickUp.

Hubungkan ClickUp dengan alat seperti QuickBooks, Slack, Google Drive, dan AutoCAD untuk menjaga alur kerja konstruksi Anda terpusat. Dengan semua data disinkronkan di satu tempat melalui Integrasi ClickUp, tim dapat menghemat waktu berpindah antar aplikasi dan lebih fokus pada kemajuan proyek.

Visualisasikan alur kerja dalam lebih dari 15 cara

Pilih dari lebih dari 15 Tampilan Kustom untuk memvisualisasikan pekerjaan sesuai dengan cara yang paling sesuai untuk Anda.

Ketika Anda ingin melihat bagaimana semua elemen ini saling terhubung, tampilan Gantt Chart ClickUp memberikan pandangan holistik tentang jadwal Anda.

Visualisasikan seluruh jadwal konstruksi Anda dan sesuaikan ketergantungan dengan Diagram Gantt ClickUp.

Fit ur Board View dari ClickUp memungkinkan tim konstruksi Anda mengelola pelacakan tugas seperti alur kerja Kanban—sempurna untuk melacak pekerjaan di antara tim dan subkontraktor.

Gunakan ClickUp Time Tracking untuk mencatat jam kerja di lokasi proyek atau di kantor, langsung dari tugas mana pun. Untuk visibilitas yang lebih baik, kelompokkan entri waktu berdasarkan kontraktor, fase proyek, atau jenis tugas, sehingga Anda dapat mengidentifikasi di mana waktu sebenarnya digunakan dan mengoptimalkan produktivitas tim Anda.

Sentralisasikan dokumentasi

Gunakan ClickUp Docs untuk menyimpan dokumen Anda. Mulai dari izin hingga laporan harian, semuanya terorganisir berdasarkan fase proyek dan terhubung langsung ke tugas induk.

Buat SOP, buat draf kontrak, atau buat wiki proyek dengan ClickUp Docs

Dokumen dapat diedit, dibagikan, dan dikerjakan secara kolaboratif.

Tim Anda dapat dengan mudah berkolaborasi dengan memberikan komentar pada gambar atau memperbarui spesifikasi secara real-time, dan semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi memiliki akses ke versi terbaru.

Bekerja sama dengan lancar dari mana saja

ClickUp membantu mempermudah kolaborasi real-time dan memastikan semua orang tetap terhubung secara real-time dengan fitur-fitur berikut:

Gunakan komentar untuk mencatat pembaruan: Catat kemajuan proyek dan sebutkan anggota tim tertentu secara langsung dalam tugas menggunakan Catat kemajuan proyek dan sebutkan anggota tim tertentu secara langsung dalam tugas menggunakan Komentar yang Ditetapkan di ClickUp . Misalnya, catat saat besi tulangan dikirim atau saat inspeksi selesai untuk mengurangi komunikasi bolak-balik yang tidak perlu antar anggota tim.

Sentralisasikan pembaruan dan jelaskan instruksi dengan ClickUp Comments

Simpan percakapan di satu tempat: ClickUp Chat memungkinkan saluran proyek khusus dan pesan pribadi antar departemen untuk mengonsolidasikan komunikasi terkait izin, perubahan klien, atau koordinasi subkontraktor.

Jaga agar seluruh tim Anda tetap terkoordinasi dengan ClickUp Chat

Merekam kondisi di lokasi: Aplikasi ClickUp Mobile memungkinkan tim mengunggah foto masalah perbaikan atau masalah keamanan langsung ke tugas untuk keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Hal ini memberikan konteks langsung kepada staf kantor dan mendukung keputusan yang lebih cepat. Aplikasi ClickUp Mobile memungkinkan tim mengunggah foto masalah perbaikan atau masalah keamanan langsung ke tugas untuk keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Hal ini memberikan konteks langsung kepada staf kantor dan mendukung keputusan yang lebih cepat.

Bagikan panduan langkah demi langkah dalam hitungan menit: Dengan Dengan ClickUp Clips , Anda dapat merekam layar atau suara untuk menunjukkan revisi gambar atau menjelaskan perubahan jadwal. Ini sangat berguna bagi pemangku kepentingan jarak jauh untuk mendapatkan kejelasan tanpa harus menunggu rapat.

Berkomunikasi secara asinkron dengan tim Anda menggunakan ClickUp Clips

Otomatiskan tugas manual bernilai rendah.

Dalam industri konstruksi, mengawasi setiap tugas kecil, seperti memeriksa apakah laporan hari ini sudah diterima atau apakah izin sudah disetujui, memakan waktu.

Perkenalkan: ClickUp Automations.

Ini adalah mesin otomatisasi tanpa kode ClickUp yang mengotomatiskan tugas-tugas manual—mengirim pengingat, memperbarui status, menugaskan tugas, dan mengarahkan persetujuan secara otomatis.

Tetapkan aturan "Set if this then that" dan otomatisasi ClickUp untuk menangani alur kerja rutin.

Agen ClickUp dapat menjalankan rapat harian Anda—mengumpulkan pembaruan tugas, mengidentifikasi hambatan, merangkum kemajuan, dan menandai pemilik tugas secara otomatis. Alih-alih mengejar pembaruan di berbagai tim atau lokasi proyek, tim Anda akan mendapatkan gambaran instan tentang apa yang sedang berjalan dan apa yang memerlukan perhatian.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari Saat Memilih Perangkat Lunak Konstruksi

Sebelum mengambil keputusan akhir, sama pentingnya untuk mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan. Berikut adalah kesalahan paling umum yang dilakukan tim saat memilih perangkat lunak manajemen proyek konstruksi:

1. Mengasumsikan kode biaya dan bidang anggaran adalah 'standar'

Banyak platform memiliki kategori anggaran tetap yang tidak sesuai dengan cara tim keuangan Anda mengklasifikasikan proyek. Ketidakcocokan ini menyebabkan jam-jam rekonsiliasi manual di kemudian hari karena biaya proyek dan buku besar akuntansi tidak pernah sepenuhnya cocok.

✅ Solusi: Perangkat lunak yang tepat memungkinkan Anda menyesuaikan kode biaya, menghubungkannya dengan daftar akun Anda, dan mengirimkan data langsung ke perangkat lunak akuntansi Anda tanpa kesalahan terjemahan.

2. Tidak menguji alur kerja RFI secara end-to-end

Sebagian besar pembeli menganggap 'perangkat lunak menangani RFIs' tetapi tidak memeriksa caranya. Di beberapa sistem, RFIs berakhir sebagai tugas generik tanpa hubungan yang jelas dengan gambar, kontrak, atau tanggapan. Hal ini menyebabkan hilangnya konteks dan persetujuan yang berulang.

✅ Solusi: Selama uji coba, jalankan permintaan informasi (RFI) secara langsung melalui sistem—mulai dari pembuatan di lokasi, melalui lampiran, persetujuan, hingga penutupan. Pastikan alur kerja mencatat jejak audit secara lengkap tanpa memerlukan langkah tambahan.

3. Mengabaikan cara pesanan perubahan dicatat dan dilacak

Beberapa perangkat lunak manajemen proyek menyembunyikan perubahan pesanan di dalam dokumen atau thread email. Artinya, tidak ada yang melihat dampak anggaran atau jadwal hingga berminggu-minggu kemudian, saat sudah terlambat untuk melakukan penyesuaian.

✅ Solusi: Cari perangkat lunak konstruksi dengan manajemen dokumen yang kuat. Perubahan pesanan (change orders) merupakan jenis objek tersendiri yang dilengkapi dengan biaya tertaut, jadwal yang diperbarui, dan riwayat persetujuan yang dapat dilacak bersamaan dengan rencana proyek utama.

4. Lupa bahwa subkontraktor sering berganti di tengah proyek

Perangkat lunak konstruksi mungkin tampak baik-baik saja saat digunakan oleh tim yang konsisten, tetapi banyak subkontraktor meninggalkan proyek sebelum selesai. Jika alat tersebut tidak menangani proses onboarding dan offboarding dengan baik, akses menjadi berantakan, dan catatan penting hilang saat subkontraktor keluar.

✅ Solusi: Pilih alat manajemen proyek dengan kontrol izin yang detail, peran tamu, dan kemudahan dalam mengalihkan tugas atau file saat subkontraktor berganti.

Ubah Cara Anda Mengelola Proyek Konstruksi dengan ClickUp

Bagaimana jika tantangan sebenarnya dalam bisnis konstruksi bukanlah skala proyek, tetapi cara informasi mengalir di dalamnya? Rencana berubah, biaya berfluktuasi, dan pembaruan datang dari segala arah.

Tanpa platform manajemen konstruksi, pekerjaan akan melambat jauh sebelum penundaan pertama muncul di lokasi. ClickUp mengubah itu (untuk selamanya).

Perangkat lunak ini mengintegrasikan jadwal, biaya, permintaan informasi (RFI), dan pembaruan harian ke dalam satu platform terpusat, sehingga tim dapat tetap selaras.

Tampilan dan dasbor memberikan kejelasan dari lapangan hingga kantor. Ketergantungan tugas dan diagram Gantt menjaga jadwal tetap terkendali. ClickUp Brain menambahkan lapisan AI yang menemukan jawaban dari data proyek Anda dan memberikan wawasan saat Anda membutuhkannya.

