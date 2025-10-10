Cara Memilih Asisten Penulisan AI untuk Pembuatan Konten

Sebagian besar tim konten menghabiskan anggaran AI menulis mereka untuk alat yang mereka tinggalkan dalam waktu tiga bulan.

Tanyakan kepada kami, dan kami akan mengatakan bahwa detailnya yang penting.

Seorang pendiri startup tidak memerlukan pengaturan AI menulis yang sama dengan tim pemasaran beranggotakan 50 orang. Seorang penulis lepas memiliki prioritas yang berbeda dengan agensi yang mengelola 12 klien. Namun, kebanyakan orang memilih alat AI seperti memilih acara Netflix—berdasarkan apa yang dibicarakan orang lain.

Panduan ini menjelaskan cara memilih asisten penulisan AI berdasarkan beban kerja, ukuran tim, dan tujuan konten Anda. Kami juga akan membahas model harga yang sesuai untuk berbagai skenario dan menyoroti opsi terbaik (seperti ClickUp!). 🤩

Apa Itu Asisten Penulisan AI?

Asisten penulisan AI adalah alat cerdas yang membantu Anda menulis dengan lebih baik dan lebih cepat. Mereka dapat memeriksa tata bahasa Anda, menyarankan pilihan kata, membantu Anda mengembangkan ide, dan bahkan menulis kalimat atau paragraf lengkap berdasarkan apa yang Anda sampaikan kepada mereka.

Alat-alat ini menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami apa yang ingin Anda sampaikan dan memberikan saran yang berguna untuk meningkatkan tulisan Anda. Mereka dapat digunakan untuk berbagai jenis konten, baik itu email kerja, posting blog, atau pembaruan media sosial.

Sebagian besar asisten penulisan AI belajar dari gaya penulisan Anda seiring waktu, sehingga semakin sering Anda menggunakannya, semakin berguna saran yang mereka berikan.

🔍 Tahukah Anda? Sebuah eksperimen dengan lebih dari 5.000 pekerja layanan pelanggan menunjukkan bahwa ketika orang memiliki akses ke asisten penulisan AI, produktivitas mereka meningkat rata-rata sekitar 14%. Menariknya, peningkatan terbesar datang dari pekerja yang paling kurang berpengalaman, karena AI membantu mereka terdengar lebih profesional dan percaya diri.

Mengapa Memilih Asisten Penulisan AI yang Tepat Penting

Pilihan alat penulisan AI Anda secara langsung memengaruhi alur kerja pembuatan konten dan hasil penulisan Anda. Berikut hal-hal yang perlu Anda pertimbangkan:

Alat yang berbeda memiliki keunggulan yang berbeda: Beberapa sangat baik dalam memeriksa tata bahasa, sementara yang lain unggul dalam menciptakan konten dari nol

Harga bervariasi: Anda tidak ingin membayar terlalu mahal untuk fitur yang tidak akan Anda gunakan atau terjebak dengan alat yang ramah anggaran tetapi tidak memenuhi kebutuhan Anda

Integrasi sangat penting: Perangkat lunak asisten penulisan terbaik adalah yang dapat berintegrasi dengan lancar dengan aplikasi dan platform yang sudah Anda gunakan Perangkat lunak asisten penulisan terbaik adalah yang dapat berintegrasi dengan lancar dengan aplikasi dan platform yang sudah Anda gunakan

Tingkat akurasi bervariasi: Beberapa alat AI memberikan saran yang lebih baik dan membuat kesalahan lebih sedikit daripada yang lain

🧠 Fakta Menarik: Ide mesin membantu dalam penulisan teks sudah ada sejak tahun 1950-an. Salah satu terobosan besar pertama adalah eksperimen Georgetown-IBM pada tahun 1954, di mana komputer IBM menerjemahkan 60 kalimat Rusia ke dalam bahasa Inggris.

Faktor-Faktor Penting yang Perlu Dipertimbangkan Saat Memilih Asisten Penulisan AI

Sebelum Anda memutuskan untuk menggunakan alat penciptaan konten AI apa pun, pertimbangkan faktor-faktor berikut:

Kualitas output dan fleksibilitas nada: Uji bagaimana alat ini menangani proses penulisan Anda dan apakah dapat beralih antara menulis email santai dan proposal formal tanpa terdengar kaku

Fitur kolaborasi real-time: Pastikan rekan tim dapat meninggalkan komentar, mengusulkan revisi, dan melacak perubahan tanpa menimbulkan masalah kontrol versi

Opsi pelatihan khusus: Cari alat yang dapat belajar dari contoh tulisan Anda sebelumnya untuk menyesuaikan dengan gaya penulisan perusahaan Anda dan terminologi khusus industri

Opsi ekspor dan cadangan: Pastikan Anda dapat dengan mudah memindahkan konten Anda ke Pastikan Anda dapat dengan mudah memindahkan konten Anda ke perangkat lunak manajemen dokumen , WordPress, atau platform CMS lainnya tanpa kehilangan format

💡 Tips Pro: Evaluasi bagaimana alat AI penulisan menangani konteks pada konten berformat panjang. Apakah alat tersebut dapat mempertahankan pesan dan gaya yang konsisten sepanjang artikel berpanjang 3.000 kata atau beberapa artikel yang saling terhubung? Hal ini sangat penting untuk kampanye atau panduan di mana kesinambungan sangat penting.

Berapa Biaya yang Harus Anda Bayar untuk Asisten Penulisan AI?

Anggaran Anda harus sesuai dengan jumlah konten yang Anda buat dan seberapa besar biaya yang ditimbulkan oleh penulisan yang buruk bagi bisnis Anda.

Mulailah di sini untuk menguji berbagai model AI dan temukan gaya penulisan yang sesuai dengan merek Anda. Versi gratis biasanya memungkinkan 2.000-10.000 kata per bulan, yang mencakup posting media sosial sesekali, draf email, dan eksperimen konten dasar tanpa komitmen finansial.

💡 Tips Pro: Analisis jejak edit asisten penulisan AI. Beberapa alat memudahkan untuk melacak saran mana yang berasal dari AI versus manusia. Transparansi ini membantu tim menyempurnakan konten tanpa kehilangan pengawasan.

$10-20 per bulan

Bayar dalam kisaran ini saat Anda membutuhkan pembuatan konten harian yang konsisten.

Anda akan mendapatkan batasan kata tak terbatas, model AI yang lebih memahami konteks, dan pelatihan dasar suara merek. Ini cocok untuk pemasar solo yang membuat 2-3 posting blog per minggu atau tim kecil yang mengelola beberapa akun media sosial.

📮 ClickUp Insight: 37% responden kami menggunakan AI untuk pembuatan konten, termasuk penulisan, penyuntingan, dan email. Namun, proses ini biasanya melibatkan perpindahan antar alat yang berbeda, seperti alat pembuat konten dan ruang kerja Anda. Dengan ClickUp, Anda mendapatkan asisten penulisan berbasis AI di seluruh ruang kerja, termasuk email, komentar, obrolan, Dokumen, dan lainnya—sambil tetap mempertahankan konteks dari seluruh ruang kerja Anda.

$30-50 per bulan

Investasikan jumlah ini ketika pembuatan konten secara langsung mendorong pendapatan Anda. Anda akan mendapatkan akses ke fitur kolaborasi tim, pembuatan konten massal untuk peluncuran kampanye, alat pengeditan canggih, dan integrasi dengan sistem pemasaran yang sudah ada. Ini sangat cocok untuk agensi atau tim pemasaran yang sedang berkembang.

$100+ per bulan

Hanya keluarkan biaya ini jika Anda mengelola proses produksi konten berskala besar atau membutuhkan solusi white-label untuk klien. Biaya tambahan ini memberikan Anda pelatihan AI kustom, dukungan teknis prioritas, dan fitur manajemen tim lanjutan.

Asisten Penulisan AI Populer di Pasaran

Mari kita jelajahi beberapa alat penulisan konten AI paling populer yang tersedia saat ini untuk membantu Anda membuat keputusan yang terinformasi.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk penulisan AI dan alur kerja pembuatan konten yang komprehensif)

Buat salinan kampanye langsung di tempat kolaborasi terjadi dengan ClickUp Brain di Chat

Ketika kampanye menumpuk dan tenggat waktu terasa terlalu dekat, Anda tidak ingin repot dengan penyebaran AI di selusin aplikasi. ClickUp menyatukan semuanya dalam satu tempat sehingga Anda dapat brainstorming, menyusun draf, dan menyempurnakan konten tanpa kehilangan momentum.

Tulis sesuai alur kerja Anda

ClickUp Brain berfungsi di mana pun tim Anda berkomunikasi dan merencanakan. Artinya, Anda dapat menghasilkan konten saat mendiskusikan kampanye, meninjau brief, atau brainstorming ide.

Misalkan direktur Anda mengirim pesan di ClickUp Chat meminta ide caption Instagram untuk peluncuran produk baru. Anda dapat meminta ClickUp Brain langsung dalam percakapan dan mendapatkan beberapa opsi caption siap dibagikan dalam hitungan detik.

📌 Coba prompt ini: Tulis lima caption Instagram untuk kampanye peluncuran produk SaaS keuangan. Pastikan setiap caption tidak lebih dari 15 kata, gunakan nada yang santai, dan sertakan ajakan bertindak (CTA) yang jelas.

Tulis dan edit tanpa kesalahan di satu tempat

Rencanakan strategi konten Anda menggunakan ClickUp Brain di Docs untuk kolaborasi real-time

ClickUp Docs menyediakan ruang kolaboratif untuk merancang blog, whitepaper, atau halaman arahan, dengan tambahan kekuatan alat penulisan ClickUp Brain.

Tim Anda dapat bekerja bersama secara real-time, meninggalkan komentar, dan menyempurnakan konten dalam dokumen yang sama. Setiap perubahan dilacak dengan riwayat versi, sehingga Anda dapat melihat draf sebelumnya, membandingkan perubahan, atau memulihkan konten kapan pun diperlukan.

AI Writer memberikan fleksibilitas di setiap tahap pembuatan konten. Anda dapat:

Ubah draf singkat menjadi artikel blog lengkap

Sederhanakan bagian-bagian yang kompleks agar lebih mudah dipahami oleh audiens yang lebih luas

Ringkas laporan penelitian yang panjang menjadi ringkasan singkat

Terjemahkan aset kampanye untuk pasar global

Buat daftar tindakan langsung dari rencana konten

📌 Coba prompt ini: Tulis halaman arahan webinar untuk manajer pemasaran yang ingin memahami peran alat AI dalam pemasaran. Jaga agar panjangnya di bawah 200 kata, soroti manfaat yang akan mereka dapatkan dengan mengikuti webinar, dan gunakan nada percakapan.

Akses berbagai model AI dalam satu tempat

ClickUp Brain MAX menambahkan lapisan tambahan dengan asisten AI desktop khusus. Anda dapat mengakses ChatGPT, Gemini, dan Claude secara bersamaan, sehingga penelitian dan penulisan tetap terhubung dengan proyek Anda.

Pilih dari berbagai model AI di ClickUp Brain MAX

Misalnya, jika Anda sedang meneliti tren SEO, ajukan pertanyaan yang sama ke ClickUp Brain MAX di berbagai model dan ambil poin-poin terbaik langsung ke dalam dokumen, sehingga Anda dapat membentuk strategi lebih cepat dan dengan masukan yang lebih baik.

📌 Coba prompt ini: Ringkas lima tren SEO teratas untuk B2B SaaS. Untuk setiap tren, berikan satu statistik pendukung dan sarankan dua ide konten praktis untuk tim pemasaran.

Fitur terbaik ClickUp

Simpan prompt untuk penggunaan berulang: Simpan prompt favorit Anda di ClickUp Brain sehingga Anda dapat dengan cepat menggunakannya kembali untuk pengantar blog, caption media sosial, atau deskripsi meta

Sesuaikan output AI Anda: Tambahkan nama, istilah produk, dan kosakata industri ke kamus Brain MAX Anda untuk menghasilkan konten yang akurat dan mencerminkan suara merek Anda

Otomatisasi alur kerja penulisan: Gunakan Gunakan ClickUp Automations untuk mengarahkan tinjauan draf, secara otomatis menugaskan editor saat tugas berpindah ke ‘Siap untuk Ditinjau,’ atau memberi tahu pemangku kepentingan setelah salinan akhir disetujui

Temukan referensi secara instan: Temukan draf sebelumnya, panduan gaya, atau ringkasan kampanye di seluruh ruang kerja dan aplikasi terhubung Anda dengan Temukan draf sebelumnya, panduan gaya, atau ringkasan kampanye di seluruh ruang kerja dan aplikasi terhubung Anda dengan ClickUp Enterprise Search

Buat visual bersama teks: Buat grafik pendukung untuk posting blog atau aset media sosial di dalam ruang kerja Anda menggunakan fitur pembuat gambar ClickUp Brain

Ubah rapat menjadi catatan yang dapat ditindaklanjuti: Biarkan Biarkan AI Notetaker ClickUp menangkap sinkronisasi editorial, menghasilkan transkrip, dan membuat tugas tindak lanjut seperti ‘revisi pengantar’

Gunakan agen cerdas untuk bertindak atas nama Anda: Pantau perubahan secara otomatis, ekstrak wawasan, buat tugas, atau posting laporan berdasarkan pemicu yang telah dikonfigurasi dengan Pantau perubahan secara otomatis, ekstrak wawasan, buat tugas, atau posting laporan berdasarkan pemicu yang telah dikonfigurasi dengan ClickUp Autopilot Agents

Batasan ClickUp

Pembuat konten mungkin memerlukan waktu untuk menguasai fitur-fitur yang luas dari ClickUp, yang pada awalnya dapat memperlambat produksi konten

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.555+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Dalam satu eksperimen, orang yang menggunakan AI untuk berlatih menulis menunjukkan peningkatan yang lebih besar pada tes lanjutan dibandingkan mereka yang menulis tanpa AI, meskipun mereka menghabiskan waktu lebih sedikit untuk mengetik.

2. Jasper (Terbaik untuk tim pemasaran yang bekerja dalam skala besar)

melalui Jasper

Jasper menggunakan Intelligent Agents untuk mengelola alur kerja seperti kampanye media sosial dan urutan email. Anda melatih alat ini dengan suara merek Anda, dan alat ini akan mempertahankan nada tersebut di berbagai jenis konten.

Fitur Canvas-nya berfungsi seperti ruang kerja bersama di mana tim dapat berkolaborasi dalam pembuatan konten dan perencanaan kampanye. Asisten penulisan AI ini juga dilengkapi dengan templat penulisan konten untuk berbagai kebutuhan pemasaran, seperti deskripsi video YouTube dan judul iklan Google Ads.

Fitur terbaik Jasper

Minta Research Agent untuk menganalisis pesaing dan mengubah temuan menjadi ringkasan kampanye dan ide konten secara otomatis

Jalankan Optimization Agent untuk meningkatkan judul, deskripsi meta, dan tautan internal Anda menggunakan data dari Semrush

Atur Personalization Agent untuk membuat kampanye email dan iklan yang ditargetkan menggunakan data pelanggan Anda

Bangun alur kerja pemasaran kustom di pembuat aplikasi tanpa kode tanpa memerlukan keahlian teknis

Batasan Jasper

Pengguna melaporkan pengalaman coba-coba dengan templat dan alur yang tidak konsisten dalam konten yang lebih panjang

Fokus pemasaran membatasi fungsionalitas untuk penulisan bisnis umum di luar kampanye dan pembuatan konten

Meskipun terintegrasi dengan SEO, pengguna memperingatkan bahwa hal ini dapat merugikan visibilitas di mesin pencari

Harga Jasper

Uji coba gratis

Pro: $69/bulan per pengguna

Bisnis: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jasper

G2: 4.7/5 (1.260+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (1.845+ ulasan)

3. Copy. ai (Terbaik untuk go-to-market dan otomatisasi konten)

Copy. ai adalah platform agen GTM yang menghubungkan tim penjualan, pemasaran, dan operasional. Anda dapat membuat alur kerja (workflows) yang menghubungkan tugas-tugas, seperti mengubah riset prospek menjadi kampanye pemasaran yang dipersonalisasi dan urutan tindak lanjut.

Infobase menyimpan informasi perusahaan Anda sehingga kecerdasan buatan dapat merujuk pada detail yang konsisten di seluruh proyek. Platform ini juga terhubung dengan lebih dari 2.000 alat, termasuk Salesforce, HubSpot, dan Gong.

Fitur terbaik Copy. ai

Lakukan riset mendalam terhadap prospek dengan mengumpulkan data dari situs web perusahaan, profil LinkedIn, dan berita terbaru untuk mempersonalisasi upaya pemasaran

Tulis rangkaian email lengkap yang secara otomatis mengikuti perilaku dan tingkat keterlibatan prospek

Ubah posting blog menjadi konten media sosial, buletin email, dan salinan iklan melalui alur kerja konten multi-format

Buat kampanye pemasaran berbasis akun dengan halaman arahan dan email yang dipersonalisasi untuk perusahaan target tertentu

Batasan Copy. ai

Hasil yang dihasilkan bervariasi secara signifikan; sementara konten singkat tampil optimal, tugas-tugas yang lebih panjang atau kompleks dapat menghasilkan hasil yang tidak relevan atau rentan terhadap kesalahan

Rencana gratis dan langganan tingkat bawah Copy. ai memiliki batasan penggunaan yang ketat (misalnya, jumlah kata atau proyek yang terbatas)

Template yang terbatas untuk format seperti whitepaper atau laporan teknis, yang mungkin memerlukan penulisan prompt secara manual

Harga Copy. ai

Self-Serve ( Chat): $29/bulan (dengan lima lisensi)

Self-Serve (Agents): $249/bulan (dengan hingga 10 pengguna)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Copy.ai

G2: 4.7/5 (180+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (65+ ulasan)

4. ChatGPT (Terbaik untuk bantuan penulisan percakapan)

melalui ChatGPT

ChatGPT menangani penulisan melalui percakapan alami daripada menggunakan templat atau alur kerja. Anda dapat mengemukakan ide, mengulang konten, dan menyempurnakan draf melalui dialog bolak-balik.

Atur Instruksi Kustom untuk menerapkan preferensi Anda di seluruh percakapan, sementara GPT Kustom menciptakan versi khusus untuk tugas-tugas tertentu. Fungsi Memori mengingat detail dari percakapan Anda untuk mempersonalisasi respons di masa depan.

Selain itu, Anda dapat menggunakan ChatGPT untuk pembuatan konten guna mengorganisir percakapan, file, dan konteks seputar tujuan spesifik.

Fitur terbaik ChatGPT

Minta ChatGPT untuk mencari informasi terkini di internet dan memasukkan data terbaru ke dalam proyek penulisan Anda

Berbicara dengan AI melalui obrolan suara untuk brainstorming ide tanpa menggunakan tangan saat berjalan, mengemudi, atau jauh dari komputer Anda

Unggah file dan gambar untuk mendapatkan analisis, ringkasan, atau konten berdasarkan materi visual atau dokumen yang Anda berikan

Buat visualisasi data dan grafik canggih dengan menjelaskan apa yang Anda inginkan dan biarkan ChatGPT menghasilkannya

Batasan ChatGPT

Pengguna mungkin mencapai batas penyimpanan obrolan, sehingga memerlukan penghapusan manual obrolan lama untuk membebaskan ruang dan menjaga keteraturan

Pilihan integrasi yang terbatas dibandingkan dengan alternatif ChatGPT yang dirancang untuk alur kerja tim dan kolaborasi

Dalam percakapan yang panjang, ChatGPT mungkin tidak sepenuhnya mengingat detail sebelumnya, yang dapat menyebabkan respons yang kurang personal seiring berjalannya waktu

Harga ChatGPT

Gratis

Plus: $20/bulan

Pro: $200/bulan

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.010+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (260+ ulasan)

5. Grammarly (Terbaik untuk perbaikan penulisan secara real-time)

melalui Grammarly

Grammarly berfungsi di lebih dari 500.000 aplikasi dan situs web, memberikan saran secara real-time di mana pun Anda menulis.

Selain pengecekan tata bahasa dan ejaan, Grammarly menawarkan penulisan ulang paragraf secara keseluruhan, penyesuaian nada, dan saran yang disesuaikan dengan audiens dan tujuan Anda.

Fitur Docs-nya menciptakan ruang kerja penulisan yang mendukung Anda dari draf awal hingga versi final. Selain itu, fitur Knowledge Share secara otomatis menjelaskan istilah-istilah perusahaan saat anggota tim mengarahkan kursor ke istilah tersebut.

Fitur terbaik Grammarly

Latih alat pengecekan AI pada gaya bahasa merek Anda sehingga semua anggota tim Anda menulis dengan gaya yang sama

Dapatkan ringkasan email yang menyoroti poin-poin penting dari pesan panjang sehingga Anda dapat merespons dengan cepat tanpa melewatkan detail penting

Pindai tulisan Anda melawan miliaran halaman web dan makalah akademik untuk mendeteksi plagiarisme sebelum Anda mempublikasikan

Bedakan antara konten yang ditulis oleh manusia dan konten yang dihasilkan oleh AI dengan detektor AI bawaan

Batasan Grammarly

Fitur canggih seperti deteksi nada, pengecekan plagiarisme, dan Brand Voice memerlukan langganan berbayar

Saran AI dapat mengubah makna yang Anda maksudkan atau gaya penulisan pribadi Anda selama proses editing

Beberapa pengguna melaporkan bahwa Grammarly kadang-kadang menandai kalimat yang benar sebagai kesalahan

Harga Grammarly

Gratis

Pro: $30/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Grammarly

G2: 4.7/5 (12.050+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (7.190+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 2014, para peneliti merilis SciGen, sebuah program yang secara otomatis menghasilkan makalah penelitian yang tidak bermakna. Program ini berhasil menipu beberapa konferensi untuk menerima makalah tersebut untuk dipaparkan, memicu perdebatan global tentang tinjauan sejawat dan otomatisasi di dunia akademis.

Kasus Penggunaan Asisten Penulisan AI yang Populer

Setiap tim memiliki tantangan penulisan yang berbeda.

Bagi sebagian orang, itu adalah menghasilkan konten yang kaya akan riset dan berperingkat tinggi. Bagi yang lain, itu adalah menulis salinan kampanye yang cepat dan efektif. Alat asisten penulisan AI dapat mempercepat setiap alur kerja ini. Mari kita pahami ini lebih baik. 🎯

Tim konten berbentuk panjang

Penulis dan editor yang bekerja pada konten berformat panjang memiliki dua persyaratan: kedalaman dan keterjangkauan. Blog dan whitepaper memerlukan riset yang andal, kerangka kerja yang terstruktur, dan SEO yang terintegrasi sejak awal. Melakukan ini secara manual memakan waktu berjam-jam—mencari data statistik, merancang alur cerita, dan menyisipkan kata kunci di tempat yang tepat.

Asisten penulisan AI mempercepat proses ini dengan menghasilkan kerangka tulisan, mengumpulkan contoh, dan menyarankan penempatan kata kunci yang memperkuat potensi peringkat.

📌 Coba prompt berikut: Buatlah kerangka blog SEO yang detail tentang 'Personalisasi AI dalam Pemasaran B2B'. Sertakan H2 dan H3 dengan saran kata kunci dan target jumlah kata

Bandingkan hasil model dengan pertanyaan: Bagaimana tanggapan pembeli B2B terhadap personalisasi konten yang didorong oleh AI? Ringkas kesamaan dalam 250 kata

Sajikan lima statistik terbaru tentang pemasar B2B yang mengadopsi AI untuk personalisasi. Sertakan tautan ke sumber dan sarankan satu contoh pendukung untuk setiap statistik yang dapat dimasukkan ke dalam whitepaper

ClickUp Brain MAX membuat ini lebih efektif dengan memungkinkan tim konten membandingkan respons dari berbagai model AI dalam aplikasi desktopnya. Misalnya, saat menyiapkan whitepaper tentang AI dalam pemasaran B2B, Anda dapat:

Tanyakan kepada ClickUp Brain MAX tentang peluang kata kunci seputar personalisasi dalam B2B

Bandingkan cara model-model berbeda menjelaskan tren-tren yang sedang berkembang

Gabungkan semua itu menjadi kerangka kerja terstruktur di ClickUp Docs sebelum menyerahkannya kepada penulis

Kumpulkan riset dan buat kerangka kerja yang siap SEO untuk blog dan whitepaper dengan ClickUp Brain MAX

Tim pemasaran

Tim pemasaran bekerja dengan tenggat waktu yang ketat.

Ketika peluncuran produk masuk ke kalender, Anda tiba-tiba membutuhkan halaman arahan, tiga variasi email, dan salinan iklan. Bagian tersulitnya adalah membuat setiap aset terasa tajam dan sesuai pesan tanpa menghabiskan berjam-jam untuk menyempurnakan setiap kalimat.

Asisten penulisan AI membantu dengan menghasilkan berbagai variasi dengan cepat, sehingga tim dapat menguji berbagai sudut pandang dan fokus pada strategi.

📌 Coba prompt berikut: Tulis lima judul halaman arahan untuk peluncuran SaaS yang menargetkan manajer pemasaran pasar menengah. Setiap judul kurang dari 12 kata dan berfokus pada manfaat

Perbaiki draf ini menjadi email promosi berisikan 100 kata dengan kalimat pembuka yang lebih menarik, ajakan bertindak yang jelas, dan baris subjek kurang dari 40 karakter

Ubah teks halaman arahan ini menjadi tiga variasi iklan LinkedIn dengan masing-masing kurang dari 25 kata

ClickUp Brain dan Docs mengintegrasikan fitur ini langsung ke dalam alur kerja kampanye. Rancangan dapat disempurnakan secara real-time, dan tim dapat menghasilkan judul, email, dan cuplikan iklan dari tempat yang sama di mana mereka meninjau materi kreatif.

Misalkan Anda meluncurkan fitur baru SaaS. Anda dapat:

Tulis judul halaman arahan, lalu minta ClickUp Brain untuk lima variasi dengan ajakan bertindak (CTA) yang lebih kuat

Salin salinan email kasar Anda ke dokumen dan biarkan ClickUp Brain menyempurnakannya menjadi versi yang lebih rapi

Sorot teks halaman arahan dan buat versi iklan yang lebih singkat untuk digunakan di berbagai saluran

Buat dan sempurnakan aset kampanye di satu tempat dengan ClickUp Brain di Docs

Manajer media sosial

Manajer media sosial membutuhkan aliran konten yang menarik secara konsisten: caption yang segar, thread yang bercerita, dan balasan cepat untuk menjaga komunitas tetap aktif. Tempo kerjanya tak kenal lelah, dan blok penulis bisa menjadi kenyataan sehari-hari.

Asisten penulisan AI meringankan beban tersebut dengan menyarankan ide-ide baru, mengolah ulang konten kampanye menjadi format media sosial, dan menciptakan variasi yang siap digunakan.

Untuk peluncuran produk, Anda mungkin: Minta ClickUp Brain untuk sepuluh caption Instagram dengan nada yang berbeda-beda

Buatlah thread X berisikan lima bagian yang menyoroti tiga manfaat produk

Buat contoh balasan untuk menangani komentar umum dari pengikut

Minta ClickUp Brain untuk menulis teks yang menarik dan keterangan gambar dari mana saja di ruang kerja Anda

🧠 Fakta Menarik: Alison Knowles menggunakan bahasa pemrograman FORTRAN untuk menulis puisi, menandai salah satu contoh awal penulisan kreatif yang dihasilkan oleh AI.

Tim produk

Pembaruan produk sering kali dimulai sebagai spesifikasi teknis mentah—penuh dengan detail, tetapi sulit dibaca oleh pelanggan. Tantangannya adalah mengubahnya menjadi artikel basis pengetahuan yang jelas, catatan rilis, dan panduan langkah demi langkah.

Melakukan ini secara manual dapat menghasilkan teks yang padat dan membingungkan pengguna alih-alih membantu mereka. Asisten penulisan AI menyederhanakan dan memformat materi teknis menjadi konten yang jelas dan siap untuk pelanggan.

ClickUp Docs memudahkan proses ini. Anda cukup menyalin draf teknis, lalu minta ClickUp Brain untuk menyederhanakan, mengorganisir, dan menyempurnakan draf tersebut menjadi catatan rilis atau panduan langkah demi langkah.

Alternatifnya, Anda dapat membuka tugas yang relevan di ClickUp dan meminta ClickUp Brain untuk menulis catatan rilis dengan konteks yang lengkap.

Ubah spesifikasi teknis menjadi dokumentasi yang jelas dan ramah pengguna dengan ClickUp Brain

📌 Coba prompt berikut: Ubah spesifikasi teknis ini menjadi catatan rilis untuk pelanggan. Jaga agar tetap di bawah 150 kata, gunakan bahasa yang mudah dipahami, dan soroti tiga manfaat

Tulis artikel basis pengetahuan berisikan 500 kata yang menjelaskan cara mengatur [FITUR]. Sertakan langkah-langkah bernomor dan FAQ singkat

Sederhanakan panduan produk berisikan 400 kata ini untuk pengguna baru. Bagi menjadi paragraf-paragraf pendek dan tambahkan subjudul

Tim penjualan

Tantangan bagi tim penjualan adalah menyeimbangkan personalisasi dengan kecepatan. Membuat kampanye pemasaran yang terasa disesuaikan sering memakan waktu terlalu lama, dan terburu-buru melakukannya berisiko terdengar generik.

Asisten penulisan AI membantu dengan menghasilkan draf email, skrip panggilan, dan ringkasan proposal yang dapat dengan cepat disesuaikan oleh tim penjualan untuk setiap prospek.

Buat draf pesan pemasaran, skrip, dan proposal secara langsung dalam alur kerja penjualan Anda dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain membuat alur kerja ini berjalan lancar di dalam tugas penjualan Anda. Anda dapat menghasilkan pesan pemasaran, skrip, atau ringkasan langsung di tempat yang sama di mana Anda melacak aktivitas pipeline.

📌 Coba prompt berikut: Tulis email tindak lanjut untuk prospek yang menghadiri demo produk. Jaga agar panjangnya kurang dari 120 kata, soroti penghematan waktu sebagai manfaatnya, dan usulkan panggilan 30 menit minggu depan

Tulis skrip panggilan tiga bagian yang menanggapi keberatan: anggaran, integrasi, dan adopsi tim. Pastikan setiap jawaban tidak melebihi 50 kata

Buat ringkasan eksekutif satu halaman untuk proposal penjualan yang ditujukan kepada direktur pemasaran. Fokus pada ROI, kemudahan adopsi, dan dukungan

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari Saat Menulis dengan AI

Tim pemasaran sering menggunakan alat penulisan AI seperti tongkat sihir—berikan perintah yang samar dan harapkan hasil yang sempurna. Di sinilah mereka salah:

Meminta 'tuliskan artikel blog tentang X': Ini akan menghasilkan konten generik yang tidak relevan setiap kali. Sebaliknya, beritahu AI sudut pandang spesifik Anda, audiens target, dan wawasan unik yang ingin Anda bagikan

Menerima draf pertama sebagai versi final: Anggap AI sebagai mitra penulisan Anda, bukan pengganti. Gunakan hasilnya sebagai titik awal, lalu tambahkan pengalaman dan keahlian pribadi Anda

Lupa memeriksa fakta: AI sering kali membuat informasi yang tidak akurat. Selalu verifikasi statistik, kutipan, dan klaim sebelum mempublikasikan

Mengabaikan batas kata: Minta 500 kata, dapatkan 800. Minta 200, dapatkan 400. Selalu tentukan kebutuhan Anda secara tepat dalam Minta 500 kata, dapatkan 800. Minta 200, dapatkan 400. Selalu tentukan kebutuhan Anda secara tepat dalam prompt penulisan AI : ‘Tulis tepat 300 kata, tidak lebih, tidak kurang’

Menggunakan AI untuk topik sensitif: Biarkan manusia menangani hal-hal yang kontroversial, pribadi, atau memerlukan kecerdasan emosional. AI kurang memiliki nuansa dalam hal ini

🔍 Tahukah Anda? Sebuah penelitian berjudul Nilai, Manfaat, dan Kekhawatiran Penggunaan Bantuan AI Generatif dalam Penulisan menemukan bahwa orang lebih suka menggunakan bantuan AI selama tugasnya bersifat kreatif dan AI membantu menghasilkan konten. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa AI membantu meningkatkan kepercayaan diri dalam menulis.

Agen pemasaran Hawke Media mengurangi waktu manajemen proyek sebesar 30% dengan ClickUp, sehingga memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada penyampaian hasil bagi klien mereka. Saya mencoba ClickUp dan langsung jatuh cinta padanya. Platform ini telah menjadi bagian favorit dari rutinitas kerja harian saya. Saya adalah penggemar setia ClickUp—saya selalu merekomendasikannya kepada semua orang.

Tips Tambahan untuk Memaksimalkan Penggunaan Asisten Penulisan AI

Terapkan tips ini untuk menggunakan asisten penulisan AI secara efisien. 👇

Mulailah dengan brief yang detail

Alat pemasaran AI memerlukan konteks untuk menghindari penulisan yang generik.

📌 Coba ini: Tulis artikel berisikan 500 kata untuk manajer pemasaran yang kelelahan tentang tips produktivitas yang tidak memerlukan aplikasi atau sistem baru. Gunakan nada yang empati namun praktis, dan sertakan setidaknya dua contoh spesifik yang dapat mereka coba besok pagi.

Ini berhasil karena Anda telah mendefinisikan audiens (manajer pemasaran yang kelelahan), batasan (tidak ada alat baru), nada (empati namun praktis), dan memberikan persyaratan spesifik (2 contoh yang dapat diterapkan).

Generator konten AI kini dilengkapi dengan batasan untuk mencegah kontennya menjurus ke saran generik.

Gunakan AI sebagai mitra riset dan brainstorming Anda

Bangun alur kerja sistematis untuk pengembangan ide konten. Mulailah dengan bertanya, ‘Apa saja 10 sudut pandang unik tentang [topik] yang belum banyak dibahas?’

Pilih sudut pandang yang paling menarik, lalu tanyakan, “Apa lima contoh spesifik atau studi kasus yang mendukung sudut pandang ini?” Terakhir, tanyakan, “Apa saja keberatan yang mungkin diajukan oleh pihak yang skeptis, dan bagaimana Anda akan menanggapi mereka?”

Proses ini mengubah jam-jam penelitian dan brainstorming menjadi sesi terfokus selama 10 menit di dalam perangkat lunak alur kerja konten.

🧠 Fakta Menarik: Sebuah penelitian tentang 'kolaborasi manusia-AI dalam penulisan' menemukan bahwa meminta asisten AI untuk menyarankan paragraf berikutnya alih-alih hanya kalimat berikutnya membantu orang menulis lebih cepat dan lebih baik. Orang yang tidak menulis setiap hari mengalami peningkatan yang signifikan.

Berikan umpan balik spesifik dan lakukan iterasi dalam percakapan

Jika hasil tidak sesuai harapan, tetap dalam percakapan yang sama dan berikan arahan yang jelas.

📌 Coba ini: ‘Tone-nya terlalu formal untuk audiens kami. Sesuaikan agar terdengar lebih santai namun tetap profesional, atau ‘Tambahkan contoh konkret dengan metrik spesifik atau nama perusahaan untuk mendukung setiap poin utama.’

AI belajar dari umpan balik Anda selama percakapan, sehingga iterasi selanjutnya akan menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan upaya awal.

Fokuskan AI pada tugas-tugas yang memakan waktu dan rutin

Gunakan AI untuk sintesis penelitian, pembuatan outline, dan reformatting konten daripada pekerjaan kreatif.

📌 Coba ini: ‘Ubah artikel berpanjang 2000 kata ini menjadi lima posting media sosial yang spesifik untuk platform, masing-masing menyoroti wawasan kunci yang berbeda’ atau ‘Ubah testimoni pelanggan ini menjadi studi kasus yang kohesif yang menunjukkan bagaimana solusi kami mengatasi tantangan bisnis spesifik.’

Anda dapat memaksimalkan efisiensi dengan membiarkan AI menangani tugas-tugas sistematis sambil mempertahankan energi kreatif Anda untuk strategi dan pemikiran orisinal.

🚀 Keunggulan ClickUp: Fitur Talk to Text di ClickUp membantu Anda mencatat ide-ide di layar begitu ide tersebut muncul di pikiran. Tahan tombol pintasan Anda, mulailah berbicara, dan lihat kata-kata Anda muncul secara real-time. Tangkap dan sempurnakan ide kampanye secara otomatis dengan ClickUp Talk to Text Misalnya, setelah panggilan dengan klien, Anda dapat mengemukakan sepuluh ide judul untuk kampanye iklan baru. ClickUp Brain MAX mencatatnya secara instan dalam dokumen. Dari sana, Anda dapat menyempurnakan yang terbaik menjadi salinan yang rapi dan membagikannya kepada tim Anda untuk umpan balik. Pelajari lebih lanjut di sini:

Semua Hak Cipta Dilindungi dengan ClickUp

Anda memiliki banyak aplikasi yang menawarkan untuk menulis blog Anda, memperbaiki email Anda, atau merancang caption. Kuncinya terletak pada mengetahui cara memilih asisten penulisan AI yang memudahkan pekerjaan Anda tanpa menambah lapisan kompleksitas lainnya.

Sekarang dengan ClickUp, Anda mendapatkan ClickUp Brain dan Brain MAX langsung di dalam platform tempat proyek, kampanye, dan dokumen Anda sudah ada. Tim pemasaran dapat menyempurnakan halaman arahan dalam hitungan detik, manajer media sosial dapat menyusun caption tanpa meninggalkan ruang kerja mereka, dan tim produk atau penjualan dapat mengubah catatan kering menjadi konten yang relevan.

Jika Anda siap untuk menghindari kelebihan aplikasi dan menyatukan semua penulisan Anda di satu tempat, daftarlah ke ClickUp hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

A. ClickUp Brain adalah pilihan terbaik untuk konten panjang, terutama jika Anda sudah mengelola proyek di ClickUp. Ia terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja Anda, memungkinkan Anda membuat dan mengedit artikel panjang langsung di dalam sistem manajemen proyek Anda.

A. Tidak, asisten penulisan AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan penulis manusia. AI unggul dalam penelitian, draf awal, dan konten rutin, tetapi kurang memiliki kreativitas sejati, pengalaman pribadi, dan kecerdasan emosional. AI juga tidak dapat melakukan wawancara asli, mengembangkan wawasan unik, atau memahami nuansa merek yang kompleks.

A. ClickUp menawarkan fitur penulisan AI sebagai bagian dari paket berbayarnya, sehingga sangat hemat biaya dibandingkan dengan alat mandiri. ChatGPT Plus berharga $20 per bulan, Jasper mulai dari $69 per bulan, dan Copy.ai mulai dari $29 per bulan.

A. Untuk memastikan kualitas konten dengan penulisan AI, verifikasi statistik dan klaim. Berikan prompt yang detail dengan konteks, audiens, dan spesifikasi nada. Gunakan output AI sebagai draf pertama, lalu edit sesuai dengan suara merek Anda dan tambahkan wawasan pribadi.

A. ClickUp adalah pilihan terbaik untuk tim pemasaran karena menggabungkan penulisan AI dengan manajemen proyek, sehingga semua kampanye Anda terorganisir di satu tempat. Anda dapat membuat ringkasan konten, menghasilkan teks, dan mengelola alur kerja persetujuan tanpa perlu berpindah antar alat.