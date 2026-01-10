11 Alternatif Terbaik Holded untuk Mengelola Operasional Bisnis (2025)

Holded adalah platform all-in-one yang andal untuk mengelola operasional bisnis—mulai dari penagihan dan CRM hingga pelacakan proyek dan akuntansi.

Namun, ini tidak cocok untuk semua orang. Mungkin Anda sudah melampaui fitur-fiturnya, membutuhkan kustomisasi yang lebih mendalam, atau hanya ingin nilai yang lebih baik untuk uang Anda.

Berita baiknya adalah ada banyak alternatif Holded yang kuat, masing-masing dengan keunggulan, model harga, dan alat khusus industri yang berbeda.

Baik Anda adalah startup yang membutuhkan sistem penagihan sederhana, agensi yang mencari manajemen proyek canggih, atau perusahaan besar yang menginginkan integrasi yang lebih kuat, ada opsi yang sesuai dengan cara Anda bekerja.

Dalam blog ini, kami telah mengumpulkan 11 alternatif terbaik untuk Holded yang dapat membantu Anda mengoptimalkan operasional bisnis, menghemat waktu, dan mengembangkan bisnis dengan lebih cerdas. Mari kita mulai dan temukan alat yang tepat untuk tim Anda.

Alternatif Holded Sekilas

Berikut perbandingan alternatif Holded satu sama lain:

Alat Terbaik untuk Fitur Terbaik Harga* ClickUp Mengelola proyek, alur kerja, dan operasi bisnis dengan kecerdasan buatan (AI) CRM dengan manajemen proyek, Otomatisasi, Agen AI Kustom, Brain, dan Dashboard. Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. QuickBooks Online Akuntansi dan pembukuan untuk usaha kecil Pengingat pembayaran, sinkronisasi bank otomatis, dan pengeluaran yang terorganisir untuk meningkatkan produktivitas. Paket berbayar mulai dari $38 per bulan. Scoro Manajemen bisnis Manajemen bisnis yang komprehensif Paket berbayar mulai dari $23,90 per bulan per pengguna. Xero Akuntansi berbasis cloud dengan integrasi yang kuat. Pelacakan faktur/pembayaran, pengelolaan pengeluaran Paket berbayar mulai dari $29 per bulan. Odoo Suite aplikasi bisnis sumber terbuka Aplikasi modular untuk CRM, akuntansi, inventaris, dan manajemen proyek. Harga kustom Zoho One Perangkat lunak bisnis yang terjangkau CRM, keuangan, paket manajemen proyek Paket berbayar mulai dari $45 per bulan. Bitrix24 CRM dan kolaborasi tim dengan anggaran terbatas CRM, kolaborasi, manajemen proyek Paket berbayar mulai dari $124 per bulan. Wave Freelancer untuk akuntansi bisnis Paket gratis, penagihan, dan akuntansi proyek. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $19 per bulan. FreshBooks Penagihan dan penagihan klien Penagihan kustom, pelacakan waktu Paket berbayar mulai dari $21 per bulan. NetSuite ERP dan akuntansi tingkat perusahaan Sistem ERP lengkap yang mencakup keuangan, CRM, dan inventaris. Harga kustom SAP Business One Bisnis menengah yang membutuhkan ERP ERP untuk keuangan, produksi, persediaan, dan pelaporan. Harga kustom

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Mengapa Memilih Alternatif Holded?

Holded adalah alat manajemen bisnis. Paket fiturnya mencakup CRM, penagihan, akuntansi, inventaris, dan bahkan pelacakan proyek dasar.

Berikut adalah beberapa masalah umum yang sering dihadapi pengguna, yang mendorong mereka untuk mencari alternatif Holded:

Manajemen proyek dasar : Platform ini menawarkan Kanban, Gantt, dan pelacakan tugas, tetapi tidak memiliki fitur lanjutan seperti ketergantungan dan tampilan beban kerja yang sering diandalkan oleh tim yang berkembang.

Tanpa alur kerja berbasis AI : Tidak ada lapisan kecerdasan terintegrasi untuk mengotomatisasi tugas berulang, merangkum pembaruan, atau menghasilkan wawasan, yang semakin diharapkan oleh tim modern dari platform all-in-one untuk pelacakan pengeluaran maupun manajemen keuangan.

Harga modular yang membingungkan : Meskipun model berjenjang menawarkan fleksibilitas, ketika ada terlalu banyak opsi, pelanggan kesulitan untuk menentukan rencana yang paling sesuai—menambah hambatan dalam proses onboarding dan perencanaan anggaran.

Kemampuan CRM yang terbatas : CRM bawaan mencakup prospek dan saluran penjualan, tetapi tidak mencakup peramalan penjualan lanjutan, komunikasi omnichannel, dan : CRM bawaan mencakup prospek dan saluran penjualan, tetapi tidak mencakup peramalan penjualan lanjutan, komunikasi omnichannel, dan otomatisasi alur kerja yang dibutuhkan oleh tim yang sedang berkembang.

Persediaan terbatas dan kedalaman ERP : Alat manajemen persediaan dan manufaktur mencakup dasar-dasar, tetapi kurang memadai untuk rantai pasokan yang kompleks, pengaturan multi-gudang, atau : Alat manajemen persediaan dan manufaktur mencakup dasar-dasar, tetapi kurang memadai untuk rantai pasokan yang kompleks, pengaturan multi-gudang, atau proses pengadaan yang detail.

Kurva pembelajaran yang curam saat skalabilitas: Meskipun antarmuka pengguna bersih, luasnya modul dan add-on dapat terasa membingungkan bagi tim yang berusaha memperluas fungsi di luar penagihan dan akuntansi dasar.

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna Holded tentang hal ini:

Saya berharap Holded memiliki lebih banyak opsi penyesuaian untuk laporan dan wawasan. Hal ini akan membuatnya lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis saya.

Saya berharap Holded memiliki lebih banyak opsi penyesuaian untuk laporan dan wawasan. Hal ini akan membuatnya lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis saya.

📚 Baca Lebih Lanjut: Sistem Perangkat Lunak Database Pelanggan Terbaik, Teruji dan Terbukti

Alternatif Holded Terbaik yang Dapat Digunakan

Di bawah ini, kami telah menyusun daftar alternatif terbaik Holded yang sebaiknya Anda jelajahi:

1. ClickUp (Terbaik untuk mengelola proyek, alur kerja, dan operasional bisnis dengan AI)

Kelola semua dokumen, proyek, percakapan, dan lainnya di satu platform komprehensif dengan ClickUp.

ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, merupakan salah satu alternatif terbaik untuk Holded. Platform ini menggabungkan manajemen proyek canggih, otomatisasi alur kerja, dan manajemen hubungan pelanggan — semuanya didukung oleh teknologi AI.

Mari lihat bagaimana Anda dapat menggunakan Platform Manajemen Proyek ClickUp untuk meningkatkan produktivitas Anda 10 kali lipat.

Simpan informasi Anda secara terpusat dengan ClickUp CRM

Anda bahkan dapat mengelola hubungan pelanggan menggunakan ClickUp CRM. Fitur unggulannya meliputi:

Dengan ClickUp Custom Fields, Anda dapat melacak poin data seperti nilai transaksi, jenis industri, tanggal kontrak, atau sumber prospek. Anda dapat menambahkan poin data ini langsung ke tugas Anda, mengubahnya menjadi catatan klien yang lengkap dalam perangkat lunak CRM Anda.

Tambahkan Bidang Kustom dan buat filter untuk menyortir data CRM dengan Bidang Kustom ClickUp.

Selain itu, Status Kustom ClickUp memungkinkan Anda melacak perjalanan klien secara intuitif. Buat status seperti ‘Prospek Baru’ atau ‘Negosiasi’ untuk memahami posisi setiap transaksi.

Otomatisasi alur kerja tanpa kode untuk mempercepat tugas-tugas.

Serahkan alur kerja yang berulang kepada Super Agents di ClickUp sehingga Anda dapat fokus pada operasi inti.

Fitur Automations dan Super Agents dari ClickUp memungkinkan Anda mengotomatisasi tugas-tugas berulang secara mandiri, tanpa bergantung pada tim teknis. Misalnya, Anda ingin membebaskan tim Anda dari pembaruan manual saat prospek bergerak melalui pipeline Anda. Dengan Automations tanpa kode, Anda dapat mengatur:

Trigger: Ketika status tugas berubah menjadi “Proposal Dikirim”

Tindakan: Secara otomatis menugaskan kesepakatan kepada manajer penjualan, memperbarui tanggal "Next Follow-Up", dan mengirim notifikasi Slack atau email yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil: Prospek maju ke tahap berikutnya, dan pemberitahuan dikirim secara instan.

Pantau tren dengan dasbor AI yang dapat disesuaikan.

ClickUp CRM juga menawarkan dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan:

Visualisasi yang kaya dengan lebih dari 50 widget: Visualisasikan informasi kritis seperti kesehatan pipeline, ukuran kesepakatan, atau nilai seumur hidup pelanggan.

Wawasan penjualan real-time: Dashboard diperbarui secara langsung, membantu tim Anda mengidentifikasi tren, melacak KPI seperti tingkat konversi, atau memantau kecepatan siklus penjualan tanpa perlu mengekspor data ke spreadsheet.

Pantau kesehatan keuangan organisasi Anda menggunakan Dashboard ClickUp.

Terakhir, Anda dapat memantau kinerja keuangan bisnis Anda menggunakan ClickUp untuk Tim Keuangan. Mari lihat bagaimana hal ini membebaskan tim keuangan Anda dari pekerjaan rutin, sehingga mereka dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih penting.

Dapatkan perhitungan keuangan real-time langsung di dalam ruang kerja Anda.

Fitur Formula Fields di ClickUp memungkinkan tim keuangan Anda menghitung nilai langsung di bidang tugas—tanpa perlu spreadsheet. Anda dapat menghitung hal-hal seperti:

Jumlah hari antara penerbitan faktur dan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pengeluaran dikurangi anggaran untuk melacak kelebihan biaya.

Atau margin keuntungan berdasarkan rumus per proyek

Lakukan perhitungan canggih menggunakan Bidang Rumus ClickUp.

Perhitungan real-time ini ditampilkan secara langsung pada tugas dan diperbarui secara otomatis. Holded, di sisi lain, menyediakan angka akuntansi statis tetapi tidak memungkinkan tim untuk membuat rumus kustom tingkat tugas yang terintegrasi dalam alur kerja. ClickUp melakukan ini secara native—menghubungkan eksekusi dengan pelacakan keuangan.

Enterprise Search untuk mengintegrasikan semuanya melalui satu bilah pencarian.

Platform pencarian ClickUp menghubungkan semuanya—tugas, dokumen, tujuan, komentar—dalam satu indeks. Tim keuangan dapat:

Segera akses lampiran anggaran sebelumnya.

Temukan faktur atau bukti pembayaran yang terkait.

Tampilkan data biaya proyek tanpa perlu berganti alat.

Holded tidak memiliki fitur pencarian terpadu di seluruh dokumen, tugas, dan komentar, sehingga fitur Pencarian Perusahaan ClickUp menjadi pilihan unggul untuk transparansi keuangan yang cepat.

Manfaatkan AI untuk alur kerja keuangan

ClickUp Brain menambahkan lapisan berbasis AI yang mengubah data mentah menjadi wawasan. Bagi tim keuangan, ini berarti:

Ringkasan pengeluaran: Brain dapat memindai daftar tugas pengeluaran atau laporan yang diunggah dan menghasilkan rincian yang jelas tentang kategori pengeluaran berlebihan.

Pengingat pembayaran: Minta Brain untuk menampilkan faktur yang terlambat, lalu buat pengingat sebagai tugas baru secara otomatis.

Pertanyaan dan Jawaban Keuangan: Ketik “Berapa total biaya perjalanan kami untuk kuartal ketiga?” dan Brain akan mengambil data dari tugas, dokumen, atau dasbor.

Bantuan Kebijakan: Karyawan dapat menanyakan “Apa batas penggantian biaya perusahaan?” dan Brain menampilkan dokumen kebijakan yang benar.

Tindakan Otomatis: Setelah rapat tinjauan anggaran, Brain membuat tugas untuk tindak lanjut.

Buat dan sempurnakan penawaran untuk bisnis Anda dengan mudah melalui ClickUp Brain.

15+ Tampilan untuk mendukung alur kerja apa pun

Visualisasikan proyek Anda menggunakan lebih dari 15 tampilan ClickUp. Setiap anggota tim—baik manajer, pengembang, atau desainer—dapat bekerja dalam format yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Terakhir, ClickUp juga menyediakan templat untuk memenuhi kebutuhan keuangan Anda, seperti Templat Faktur ClickUp.

Dapatkan templat gratis Buat faktur dengan bidang pengisian otomatis dengan cepat menggunakan Template Faktur ClickUp.

Template ini membantu tim keuangan, freelancer, dan agensi dalam mengelola faktur klien mereka. Anda mendapatkan sistem berbasis tugas yang jelas, di mana setiap faktur dilacak bersama statusnya, tanggal jatuh tempo, jenis pembayaran, dan detail klien.

Selain itu, Anda dapat mengkategorikan setiap faktur sebagai Sudah Dibayar, Telat, atau Belum Dibayar, sehingga memudahkan Anda untuk melihat arus kas secara sekilas. Fitur ini juga memungkinkan Anda menugaskan pemilik, menambahkan catatan, dan melacak jam kerja serta jumlah yang terkait dengan setiap faktur.

Fitur terbaik ClickUp

Dokumentasi pengetahuan: Gunakan Gunakan ClickUp Docs untuk membuat SOP, panduan onboarding, wiki, dan proposal yang terhubung langsung dengan tugas dan proyek.

Hubungkan dengan alat pihak ketiga: Integrasikan dengan lebih dari 1.000 aplikasi eksternal seperti Dropbox, Google Drive, dan bahkan alat penagihan seperti QuickBooks dan Xero melalui Integrasikan dengan lebih dari 1.000 aplikasi eksternal seperti Dropbox, Google Drive, dan bahkan alat penagihan seperti QuickBooks dan Xero melalui ClickUp Integrations.

Kelola pekerjaan secara efisien: Gunakan Gunakan ClickUp Tasks untuk membagi proyek menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dengan penugas, prioritas, batas waktu, dan ketergantungan.

Catat rapat secara otomatis: Gunakan Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk bergabung dalam panggilan, merekam diskusi, dan menghasilkan ringkasan dengan tindakan yang langsung terhubung ke tugas.

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang curam akibat opsi penyesuaian yang luas.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan ini benar-benar menggambarkan semuanya:

ClickUp sangat membantu tim kami dalam melihat gambaran keseluruhan kapasitas dan manajemen proyek. Kami masih belajar cara terbaik untuk menggunakan ClickUp. Namun, platform ini membantu kami melihat bagaimana proyek dapat berkembang daripada hanya melihat tugas-tugas yang sudah diselesaikan dari daftar tugas seperti yang kami alami di sistem manajemen proyek sebelumnya. Kemampuan untuk menyesuaikan instance ClickUp kami juga sangat membantu dalam mendukung alur kerja organisasi kami. Selain itu, kami telah mendapatkan dukungan pelanggan yang sangat baik saat dibutuhkan. Sangat membantu secara keseluruhan.

ClickUp sangat membantu tim kami dalam melihat gambaran keseluruhan kapasitas dan manajemen proyek. Kami masih belajar cara terbaik untuk menggunakan ClickUp. Namun, platform ini membantu kami melihat bagaimana proyek dapat berkembang daripada hanya melihat tugas-tugas yang sudah diselesaikan dari daftar tugas seperti yang kami alami di sistem manajemen proyek sebelumnya. Kemampuan untuk menyesuaikan instance ClickUp kami juga sangat membantu dalam mendukung alur kerja organisasi kami.

Selain itu, kami telah mendapatkan dukungan pelanggan yang sangat baik saat dibutuhkan. Sangat membantu secara keseluruhan.

2. QuickBooks Online (Terbaik untuk akuntansi dan pembukuan bisnis kecil)

melalui QuickBooks Online

QuickBooks Online adalah platform akuntansi dan manajemen keuangan berbasis cloud. Dibangun oleh Intuit, platform ini membantu usaha kecil dan menengah dalam penagihan, pelacakan pengeluaran, penggajian, pengelolaan inventaris, dan kepatuhan pajak.

QuickBooks memiliki fitur penagihan massal dan pengolahan pengeluaran, yang memungkinkan Anda membuat, menduplikasi, atau mengimpor beberapa faktur dan pengeluaran sekaligus. Ini merupakan penghemat waktu bagi tim keuangan karena mengotomatiskan pencatatan data—efisiensi yang tidak dimiliki oleh Holded.

Finance Agent menampilkan perkiraan, peringatan selisih, dan lembar skor KPI yang membantu tim mengambil keputusan keuangan secara proaktif.

Bagaimana jika tim Anda membutuhkan mobilitas? Aplikasi seluler QuickBooks memungkinkan penagihan real-time, pencatatan pengeluaran melalui foto, dan bahkan pembayaran seluler, memastikan alur kerja keuangan tetap berjalan di luar kantor. Dikombinasikan dengan otomatisasi berbasis aturan untuk persetujuan dan pengingat, hal ini mengurangi pekerjaan administratif yang berulang.

Integrasinya bekerja dengan baik dengan penyedia pembayaran dan platform e-commerce, sehingga Anda tidak perlu memasukkan data dua kali. Integrasi penggajian menangani pemotongan pajak, setoran langsung, dan pembangkitan formulir W-2 secara otomatis.

Fitur terbaik QuickBooks Online

Otomatiskan pengingat pembayaran dan cocokkan pembayaran dengan faktur untuk penagihan yang cepat.

Hubungkan beberapa rekening bank untuk mengunduh, mengelompokkan, dan mencocokkan transaksi secara otomatis guna menghasilkan catatan keuangan yang akurat.

Kategorikan pengeluaran ke dalam kategori pajak yang detail, otomatisasi perhitungan pajak penjualan pada pendapatan dan pengeluaran, dan lacak GST/VAT.

Batasan QuickBooks Online

Pembaruan konstan dan perubahan paksa pada antarmuka merupakan titik gesekan yang berulang.

Harga QuickBooks Online

Simple Start: $38 per bulan per pengguna

Essentials: $75/bulan (hingga 3 pengguna)

Plus: $115/bulan (hingga 5 pengguna)

Lanjutan: $275/bulan (hingga 25 pengguna)

Ulasan dan penilaian QuickBooks Online

G2: 4. 4/5 (3.400+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (8.100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang QuickBooks Online?

Begini cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

Saya suka karena mudah digunakan dan saya bisa melihat semua angka bisnis saya di satu tempat. Laporan-laporannya jelas dan mudah dipahami, bahkan jika Anda bukan ahli keuangan… Pembuatan sandbox untuk pengujian tidak seuser-friendly seperti platform lain dan Anda perlu membuat sandbox baru setiap dua tahun, hal ini tidak masuk akal bagi para pengembang kami.

Saya suka karena mudah digunakan dan saya bisa melihat semua angka bisnis saya di satu tempat. Laporan-laporannya jelas dan mudah dipahami, bahkan jika Anda bukan ahli keuangan… Pembuatan sandbox untuk pengujian tidak seuser-friendly seperti platform lain dan Anda perlu membuat sandbox baru setiap dua tahun, hal ini tidak masuk akal bagi para pengembang kami.

⚡ Arsip Template: Template Faktur Microsoft Word Gratis

3. Scoro (Terbaik untuk manajemen bisnis)

melalui Scoro

Scoro dirancang terutama sebagai platform otomatisasi layanan profesional (PSA), menjadikannya cocok untuk konsultan, agensi kreatif, IT, dan bisnis berbasis proyek lainnya.

Sebagai alternatif Holded, platform ini mengintegrasikan penawaran, anggaran, perencanaan proyek, pelacakan waktu, dan penagihan ke dalam satu alur kerja. Anda mendapatkan visibilitas penuh, mulai dari proposal hingga penerimaan pembayaran. Izin akses yang detail memastikan informasi klien yang sensitif tetap aman.

Keunggulan Scoro dibandingkan Holded adalah kemampuannya untuk melacak anggaran secara real-time. Anda dapat membuat penawaran detail, mengubahnya menjadi anggaran proyek, dan memantau biaya aktual versus anggaran yang direncanakan seiring berjalannya pekerjaan.

Dua fitur lainnya meliputi manajemen sumber daya dan perencanaan kapasitas untuk menyeimbangkan beban kerja tim. Scoro juga mengintegrasikan pelacakan waktu, pengeluaran, dan biaya langsung ke dalam profitabilitas proyek. Setiap jam kerja yang dapat ditagih, pengeluaran, atau biaya retensi dapat dilacak dan dihubungkan kembali ke hasil keuangan, memberikan bisnis layanan Anda gambaran yang jauh lebih jelas tentang margin.

Fitur terbaik Scoro

Buat dan kirim penawaran detail untuk klien yang secara otomatis menghitung biaya pengiriman dan margin keuntungan.

Dapatkan jawaban yang relevan untuk pertanyaan apa pun tentang Scoro, dengan mesin data canggihnya, ELI.

Lacak waktu yang dihabiskan untuk tugas dengan timer bawaan dan lembar waktu untuk perhitungan jam kerja yang akurat.

Batasan Scoro

Aplikasi seluler ini kurang banyak fitur dibandingkan dengan versi desktopnya, sehingga sulit untuk mengelola proyek saat bepergian.

Harga Scoro

Core: $23,90/bulan per pengguna

Pertumbuhan: $38,90/bulan per pengguna

Harga: $59,90 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Scoro

G2: 4.5/5 (410+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (240+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Scoro?

Salah satu ulasan mengatakan demikian:

Hal yang paling saya hargai dari Scoro adalah kalendernya yang intuitif dan detail, yang memudahkan pelacakan dan pengelolaan semua sumber daya, termasuk ketersediaan rekan kerja, ruang rapat, dan berbagai elemen terkait proyek… Aspek yang paling kurang membantu dari Scoro adalah fungsionalitas pembuatan tugasnya, yang terasa agak rumit.

Hal yang paling saya hargai dari Scoro adalah kalendernya yang intuitif dan detail, yang memudahkan pelacakan dan pengelolaan semua sumber daya, termasuk ketersediaan rekan kerja, ruang rapat, dan berbagai elemen terkait proyek… Aspek yang paling kurang membantu dari Scoro adalah fungsionalitas pembuatan tugasnya, yang terasa agak rumit.

🚀 Keunggulan ClickUp: Jika Anda kesulitan mengelola alat AI yang tersebar dan sering berganti tab, ClickUp Brain MAX adalah solusinya. Ini adalah pusat tunggal yang kontekstual yang menghilangkan kelebihan alat. 👇🏼 Begini cara menggunakannya: Ganti berbagai aplikasi dengan antarmuka terpadu yang menggabungkan GPT-4.1, Claude, Gemini, dan Brain kontekstual asli ClickUp.

Cari semua alat Anda, termasuk Google Drive, Slack, Docs, GitHub, dan lainnya, untuk apa pun yang Anda butuhkan.

Bekerja empat kali lebih cepat dengan mengucapkan tugas, pesan, atau ide Anda menggunakan fitur Talk-to-Text.

Buat tugas, otomatisasi alur kerja, buat rencana proyek, dan bahkan gambar menggunakan bahasa alami.

4. Xero (Pilihan terbaik untuk akuntansi berbasis cloud dengan integrasi yang kuat)

melalui Xero

Xero dirancang untuk usaha kecil yang ingin mengelola akuntansi mereka sepenuhnya di cloud dengan alur kerja otomatis dan tanpa kertas. Aplikasi ini menangani rekonsiliasi bank, pelacakan faktur, dan terintegrasi dengan lebih dari 1.000 aplikasi pihak ketiga, sehingga sangat fleksibel untuk berbagai jenis bisnis.

Sebagai alternatif Holded, platform ini menawarkan sistem penagihan yang lebih fleksibel. Anda dapat mengirim faktur profesional, mengatur pengingat otomatis, menerima pembayaran online, dan mengubah penawaran menjadi faktur dari perangkat apa pun.

Antarmukanya membutuhkan waktu untuk terbiasa, tetapi berfungsi dengan baik dengan dukungan multi-mata uang dan standar akuntansi internasional. Hal ini membuatnya cocok jika Anda bekerja dengan klien global atau berencana untuk berekspansi ke luar negeri.

Selain fungsi akuntansi inti, Xero mengintegrasikan pengelolaan pengeluaran, pelacakan proyek, dan pelaporan ke dalam platform yang sama. Dengan Hubdoc, Anda dapat mencatat pengeluaran secara digital. Selain itu, Anda dapat melacak waktu dan biaya proyek dibandingkan dengan anggaran, dan sistem ini menghasilkan wawasan keuntungan yang detail.

Kekurangannya adalah dukungan pelanggan bergantung pada permintaan panggilan balik daripada obrolan langsung, jadi Anda tidak mendapatkan bantuan segera saat terjadi masalah.

Fitur terbaik Xero

Otomatiskan penggajian dan kelola pembayaran gaji, pelaporan pajak, serta pelacakan cuti karyawan langsung melalui platform.

Pantau tingkat persediaan, hubungkan barang langsung ke faktur dan pesanan pembelian, dan terima pemberitahuan saat persediaan produk menipis.

Dapatkan lebih dari 80+ laporan keuangan bawaan dan dasbor yang dapat disesuaikan untuk laba rugi, neraca, dan sebagainya.

Batasan Xero

Pilihan penyesuaian terbatas dalam pelaporan. Jika Anda memerlukan laporan yang disesuaikan, aplikasi pihak ketiga, atau solusi alternatif tambahan diperlukan.

Harga Xero

Uji coba gratis

Awal: $29/bulan per pengguna

Berlangganan: $50 per bulan per pengguna

Biaya: $75 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Xero

G2: 4.3/5 (750+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Xero?

Sebuah cuplikan singkat dari pengguna nyata:

Sebagai sistem akuntansi berbasis cloud, sistem ini sebagus atau bahkan lebih baik daripada yang lain yang telah diuji. Sistem ini memiliki semua fungsi yang diperlukan dan tidak mahal untuk fitur-fiturnya… Tidak terintegrasi dengan perangkat lunak multi-saluran (seperti Linnworks, dll.), sehingga perlu mengunggah penjualan secara manual. Bagi penjual online atau dengan volume besar, hal ini mungkin merepotkan dan memakan waktu lebih lama. Tidak memiliki integrasi dengan semua bank/kartu kredit, dll.

Sebagai sistem akuntansi berbasis cloud, sistem ini sebagus atau bahkan lebih baik daripada yang lain yang telah diuji. Sistem ini memiliki semua fungsi yang diperlukan dan tidak mahal untuk fitur-fiturnya… Tidak terintegrasi dengan perangkat lunak multi-channel (seperti Linnworks, dll.), sehingga perlu mengunggah penjualan secara manual. Bagi penjual online atau dengan volume besar, hal ini mungkin merepotkan dan memakan waktu lebih lama. Tidak memiliki integrasi dengan semua bank/kartu kredit, dll.

📚 Baca Juga: Contoh dan Kasus Penggunaan Otomatisasi Alur Kerja

🧠 Fakta Menarik: Menurut peraturan kepatuhan, faktur untuk barang impor harus mencantumkan pelabuhan masuk tempat barang tersebut ditujukan, bahkan jika faktur tersebut berupa faktur elektronik. Selain itu, jumlah barang harus dinyatakan dengan jelas menggunakan satuan ukuran AS atau satuan ukuran yang digunakan di negara asal ekspor.

5. Odoo (Pilihan terbaik untuk suite aplikasi bisnis open-source)

melalui Odoo

Odoo adalah perangkat lunak ERP modular yang memungkinkan usaha kecil memulai dengan fitur yang mereka butuhkan dan menambahkan modul seiring pertumbuhan bisnis. Alih-alih membayar untuk paket lengkap, Anda dapat memulai dengan aplikasi esensial seperti CRM atau akuntansi. Kemudian, Anda dapat memperluas ke manajemen inventaris, manajemen proyek, HR, dan e-commerce.

Kerangka kerja sumber terbuka ini memungkinkan penyesuaian yang luas pada alur kerja. Baik opsi cloud maupun on-premise memberikan Anda kendali penuh atas implementasi Anda.

Untuk menangani logistik dan operasional yang kompleks, Odoor menawarkan manajemen multi-gudang, pemindaian barcode, alur kerja subkontrak, dan otomatisasi restock.

Dua fitur tambahan meliputi mesin alur kerja yang fleksibel dan otomatisasi platform. Anda dapat mengedit antarmuka, menjalankan kode Python, memicu tindakan server, mengotomatisasi alur kerja, dan bahkan mengirim email atau SMS melalui tindakan tombol.

Berbeda dengan ERP tradisional yang terasa kaku, antarmuka Odoo sangat intuitif, dan aplikasi selulernya memungkinkan tim mengakses data real-time dari mana saja. Otomatisasi menangani tugas rutin seperti penagihan, pengisian ulang persediaan, dan optimasi proses sumber daya manusia.

Fitur terbaik Odoo

Akses analitik real-time dan dasbor interaktif untuk mengintegrasikan data keuangan, penjualan, dan lainnya.

Tangani proses manufaktur yang kompleks dengan fitur manajemen pesanan kerja.

Kelola operasi gudang dengan alat yang ditingkatkan untuk pelacakan inventaris, pengemasan berlapis, dan penyesuaian nomor seri.

Batasan Odoo

Pengaturan awal dapat membingungkan bagi pengguna baru, terutama saat berurusan dengan kustomisasi atau alat pihak ketiga.

Harga Odoo

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Odoo

G2: 4.3/5 (1.090+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (1.260+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Odoo?

Menurut salah satu pengulas:

Odoo sangat mudah untuk dipasang, digunakan, dan mengelola pesanan gudang serta barang inventaris di berbagai lokasi gudang… Menambahkan barang inventaris yang akan dilacak ke setiap lokasi gudang sedikit rumit, namun Odoo dapat menyederhanakan proses tersebut, sehingga menjadi salah satu sistem tercepat untuk memulai.

Odoo sangat mudah untuk dipasang, digunakan, dan mengelola pesanan gudang serta barang inventaris di berbagai lokasi gudang… Menambahkan barang inventaris yang akan dilacak ke setiap lokasi gudang sedikit rumit, namun Odoo dapat menyederhanakan proses tersebut, sehingga menjadi salah satu sistem tercepat untuk dimulai.

📮 ClickUp Insight: 47% responden survei kami belum pernah mencoba menggunakan AI untuk menangani tugas manual, namun 23% dari mereka yang telah mengadopsi AI mengatakan bahwa hal itu telah secara signifikan mengurangi beban kerja mereka. Perbedaan ini mungkin lebih dari sekadar kesenjangan teknologi. Sementara pengadopsi awal telah meraih manfaat yang terukur, mayoritas mungkin meremehkan seberapa transformatif AI dapat mengurangi beban kognitif dan mengembalikan waktu. 🔥 ClickUp Brain mengisi celah ini dengan mengintegrasikan AI secara mulus ke dalam alur kerja Anda. Mulai dari merangkum percakapan, menyusun konten, hingga memecah proyek kompleks dan menghasilkan subtugas, AI kami dapat melakukannya semua. Tidak perlu beralih antar alat atau memulai dari awal. 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan yang dapat disesuaikan dari ClickUp—membebaskan tim mereka untuk fokus lebih sedikit pada format dan lebih banyak pada peramalan.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alternatif dan Pesaing Terbaik Odoo

6. Zoho One (Pilihan terbaik untuk perangkat lunak bisnis yang terjangkau)

melalui Zoho One

Zoho One pada dasarnya adalah sistem operasi bisnis yang menggabungkan lebih dari 40 aplikasi terintegrasi. Ini termasuk perangkat lunak CRM, keuangan, SDM, manajemen proyek, otomatisasi pemasaran, dan lainnya.

Sebagai alternatif Holded, Zoho menawarkan interoperabilitas. Tindakan dalam satu aplikasi, seperti menutup kesepakatan di CRM, dapat secara otomatis memicu proses di aplikasi lain, seperti menghasilkan faktur, mendaftarkan pelanggan baru ke dukungan, atau mengirimkan urutan onboarding. Integrasi lintas aplikasi ini mengurangi silo dan membuat alur kerja lebih lancar daripada pendekatan modular Holded.

Saat mengelola data keuangan dan pelanggan, Anda juga memerlukan keamanan dan tata kelola tingkat perusahaan. Untuk itu, Zoho One menawarkan otentikasi multi-faktor, kontrol akses berbasis peran, kepatuhan terhadap standar GDPR dan SOC, serta manajemen perangkat terpusat.

Zoho Creator, pembuat aplikasi tanpa kode, memungkinkan Anda merancang aplikasi kustom tanpa memerlukan dukungan teknis. Untuk dukungan pelanggan omnichannel, Anda mendapatkan Zoho Desk, SalesIQ, dan Campaigns. Anda dapat mengelola interaksi chat, email, telepon, dan media sosial di satu tempat.

Fitur terbaik Zoho One

Otomatisasi dan sesuaikan proses bisnis Anda dengan alat berbasis AI seperti Zoho Zia.

Gunakan BI dan analitik bawaan dalam dasbor baru yang canggih dan wawasan yang didukung AI untuk pengambilan keputusan berbasis data.

Hubungkan Zoho One dengan lebih dari 1.500 aplikasi pihak ketiga melalui pasar aplikasinya, memperluas alur kerja di bidang penjualan, keuangan, pemasaran, SDM, dan alat-alat khusus industri.

Batasan Zoho One

Pengaturan dapat terasa membingungkan, integrasi antar modul tidak konsisten, dan pengalaman pengguna bervariasi secara signifikan antar aplikasi, yang dapat menimbulkan kebingungan bagi tim.

Harga Zoho One

Harga untuk Semua Karyawan: $45/bulan per pengguna

Harga Fleksibel per Pengguna: $105/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Zoho One

G2: 4. 3/5 (22.100+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (120+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho One?

Seorang pengguna membagikan umpan balik ini:

Pengelolaan pengeluaran bisnis Zoho Expense dari awal hingga akhir tidak ada duanya… Saya ingin melihat fleksibilitas yang lebih besar di sisi pelaporan. Kustomisasi saat ini sudah baik, tetapi tidak memungkinkan saya untuk mengintegrasikan bidang-bidang yang saya butuhkan untuk disajikan kepada tim akuntansi kami.

Pengelolaan pengeluaran bisnis Zoho Expense dari awal hingga akhir tidak ada duanya… Saya ingin melihat fleksibilitas yang lebih besar di sisi pelaporan. Kustomisasi saat ini sudah baik, tetapi tidak memungkinkan saya untuk mengintegrasikan bidang-bidang yang saya butuhkan untuk disajikan kepada tim akuntansi kami.

🔍 Tahukah Anda? Lebih dari setengah pemasok global dibayar terlambat oleh pembeli mereka. Di beberapa industri, seperti kimia dan mesin, hampir 60% perusahaan melaporkan bahwa faktur dibayar lebih dari 30 hari terlambat.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alternatif Terbaik Zoho untuk Proyek dan CRM

7. Bitrix24 (Pilihan terbaik untuk CRM dan kolaborasi tim dengan anggaran terbatas)

melalui Bitrix24

Bitrix24 adalah platform manajemen bisnis terpadu yang menggabungkan CRM, manajemen proyek, komunikasi tim, dan otomatisasi.

Yang membedakannya dari Holded adalah fitur grafik bawaan, konferensi video, dan berbagi dokumen yang menjaga tim lintas fungsi tetap terhubung.

Bitrix24 juga menyediakan paket alat manajemen proyek, termasuk berbagai tampilan seperti Gantt, Scrum, Kalender, dan pelacakan beban kerja. Holded, di sisi lain, hanya menawarkan tampilan Kanban dan Gantt dasar.

Platform ini mencakup manajemen inventaris, otomatisasi pemasaran, dan alat layanan pelanggan yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Semua fitur ini dilindungi dengan enkripsi AES-256 dan mematuhi peraturan GDPR.

Bitrix24 memiliki asisten AI, Co-Pilot. Asisten ini membantu dalam tugas-tugas seperti merangkum teks, menerjemahkan, mengisi otomatis bidang, dan menghasilkan daftar periksa. Selain fitur CRM standar, Bitrix24 juga menawarkan fitur otomatisasi pemasaran lanjutan, termasuk kampanye email, pengujian A/B, analitik, dan pengelolaan langganan.

Fitur terbaik Bitrix24

Bekerja sama dengan lancar menggunakan jaringan sosial perusahaan Feed, kalender bersama, dan penyimpanan perusahaan terpusat.

Berkomunikasi secara aman di dalam tim menggunakan Bitrix24 Messenger dengan fitur obrolan, panggilan video, dan saluran.

Gunakan basis pengetahuan dan sistem konten yang dikendalikan versi untuk membuat panduan internal, berbagi praktik terbaik, dan memelihara dokumentasi di dalam platform.

Batasan Bitrix24

Antarmuka pengguna (UX/UI) buruk, dengan tata letak dan desain keseluruhan yang sudah ketinggalan zaman.

Harga Bitrix24

Standar: $124/bulan (50 pengguna)

Profesional: $249/bulan (100 pengguna)

Enterprise: $499/bulan (250 pengguna)

Ulasan dan penilaian Bitrix24

G2: 4. 1/5 (560+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bitrix24?

Berikut ini adalah pandangan langsung:

Saya sangat menyukai sistem ini, tanpa ragu ini adalah hal terbaik yang saya temukan saat memulai perusahaan saya dan saya juga menggunakannya di perusahaan-perusahaan lain… Mungkin agak sulit dipelajari dan dinavigasi pada awalnya, mereka menawarkan mitra untuk membantu jika Anda mampu membayarnya, tetapi saya lebih suka tahu cara melakukannya. Setelah Anda mempelajarinya, sistem ini sangat mudah digunakan.

Saya sangat menyukai sistem ini, tanpa ragu ini adalah hal terbaik yang saya temukan saat memulai perusahaan saya dan saya juga menggunakannya di perusahaan-perusahaan lain… Mungkin agak sulit dipelajari dan dinavigasi pada awalnya, mereka menawarkan mitra untuk membantu jika Anda mampu membayarnya, tetapi saya lebih suka tahu cara melakukannya. Setelah Anda menguasainya, sistem ini sangat mudah digunakan.

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Penagihan Waktu Terbaik untuk Meningkatkan Keuntungan Anda

8. Wave (Terbaik untuk freelancer dan usaha kecil)

melalui Wave

Wave adalah platform akuntansi berbasis cloud yang dirancang untuk freelancer, solopreneur, dan pemilik usaha kecil. Sebagai alternatif Holded, Anda mendapatkan akses gratis ke rangkaian fitur yang komprehensif. Ini termasuk penagihan, pelacakan pengeluaran, pembukuan ganda, dan laporan sederhana.

Fitur keuangan mencakup faktur tak terbatas, rekonsiliasi otomatis dengan data bank, dan pemindaian bukti pembayaran menggunakan teknologi OCR. Alat pemindaian bukti pembayaran ini menggunakan teknologi OCR untuk secara otomatis mengekstrak detail pengeluaran dari hingga 10 bukti pembayaran sekaligus, memudahkan penginputan data dan sinkronisasi langsung dengan catatan akuntansi Anda.

Dashboard menampilkan arus kas, pendapatan, dan pengeluaran secara jelas dan mudah dipantau.

Selain itu, fitur perkiraan Wave menyediakan cara profesional untuk mengelola penawaran, menghilangkan kebutuhan akan spreadsheet atau penginputan manual. Anda dapat membuat perkiraan bermerk dengan logo, warna, dan syarat-syarat Anda sendiri, memastikan bahwa setiap dokumen yang dikirimkan kepada klien mencerminkan identitas bisnis Anda.

Sistem ini juga melacak setiap perkiraan secara real-time, sehingga Anda selalu tahu apakah perkiraan tersebut telah dikirim, dilihat, atau disetujui, yang meningkatkan produktivitas. Visibilitas ini memudahkan Anda untuk mengelola pipeline dan mengikuti prospek pada waktu yang tepat.

Fitur terbaik Wave

Buat dan kirim faktur kustom tak terbatas dengan merek Anda dan lacak statusnya secara real-time.

Otomatiskan proses bisnis seperti faktur berulang, pengingat, dan integrasi aplikasi melalui Zapier atau Make.

Buat laporan keuangan penting seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, pajak penjualan, dan buku besar umum.

Batasan Wave

Otomatisasi Wave sangat bergantung pada alat eksternal seperti Zapier dan tidak memiliki integrasi alur kerja bawaan.

Harga Wave

Starter: Gratis

Pro: $19/bulan (pengguna tak terbatas)

Ulasan dan peringkat Wave

G2: 4. 3/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (1.700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wave?

Lihat apa yang dikatakan oleh reviewer ini:

Wave gratis, sederhana, dan ideal untuk bisnis kecil. Alat ini memudahkan pengelolaan faktur, pembayaran, dan laporan tanpa repot… Namun, alat ini cepat mencapai batasnya untuk akuntansi yang lebih canggih. Beberapa fitur dibatasi untuk pengguna di Amerika Utara.

Wave gratis, sederhana, dan ideal untuk bisnis kecil. Alat ini memudahkan pengelolaan faktur, pembayaran, dan laporan tanpa repot… Namun, alat ini cepat mencapai batasnya untuk akuntansi yang lebih canggih. Beberapa fitur dibatasi untuk pengguna di Amerika Utara.

🔍 Tahukah Anda? Invoice elektronik pertama kali dikirim lebih dari 30 tahun yang lalu menggunakan Electronic Data Interchange (EDI).

⚡ Arsip Template: Template Faktur Gratis untuk Menagih Klien secara Profesional

9. FreshBooks (Terbaik untuk penagihan dan penagihan klien)

melalui FreshBooks

Perangkat lunak akuntansi berbasis cloud, Freshbooks, adalah alternatif Holded untuk freelancer, solopreneur, dan bisnis jasa skala kecil.

Saat menagih klien, fitur seperti templat yang dapat disesuaikan, penagihan berulang, pengingat pembayaran otomatis, dan dukungan multi-mata uang dapat menghemat waktu secara signifikan.

Jika Anda adalah konsultan atau agensi yang menagih waktu dan biaya, fitur pelacakan waktu dan pengelolaan biaya sangat berguna. Anda dapat mencatat jam kerja yang dapat ditagih, merekam bukti pembayaran melalui perangkat seluler, dan menghubungkannya langsung ke faktur.

FreshBooks juga memiliki portal klien. Klien Anda dapat melihat faktur, membayar tagihan, memberikan komentar, dan memeriksa kemajuan proyek dengan aman.

Terakhir, platform ini juga berfungsi sebagai perangkat lunak manajemen proyek. Dari segi keuangan, platform ini dilengkapi dengan dashboard profitabilitas di setiap proyek, menampilkan pendapatan, biaya, waktu yang dapat ditagih, dan jam kerja yang belum ditagih secara sekilas.

Fitur terbaik FreshBooks

Lacak pengeluaran bisnis tanpa batas dan kategorikan untuk keperluan pelaporan pajak dan akuntansi proyek dengan ringkasan pengeluaran.

Aktifkan berbagi file secara real-time, obrolan, umpan balik, dan diskusi langsung dalam konteks proyek.

Manfaatkan FreshBooks Payroll yang didukung oleh Gusto untuk pemrosesan gaji otomatis, pengajuan pajak, pembayaran kontraktor, dan kepatuhan.

Batasan FreshBooks

Aplikasi ini tidak mengenali pengeluaran yang ditambahkan secara manual, jadi saat sinkronisasi dengan bank Anda, Anda harus memeriksa pengeluaran tersebut secara manual untuk menghindari entri ganda.

Harga FreshBooks

Lite: $21 per bulan per pengguna

Plus: $38 per bulan per pengguna

Premium: $65 per bulan per pengguna

Pilih: Harga kustom

Ulasan dan penilaian FreshBooks

G2: 4.5/5 (900+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang FreshBooks?

Langsung dari ulasan G2:

Ini membuat penagihan menjadi sangat sederhana, saya suka betapa mudahnya membuat dan mengirim faktur dalam waktu yang sangat singkat, dan klien juga menemukan bahwa faktur tersebut mudah dipahami dan dibayar… Namun, opsi pelaporan yang tersedia terbatas, misalnya jika Anda ingin opsi lanjutan, rincian, atau informasi tentang pajak, diperlukan upaya ekstra. Selain itu, proses sinkronisasi dengan gateway pembayaran eksternal juga lambat.

Ini membuat penagihan menjadi sangat sederhana, saya suka betapa mudahnya membuat dan mengirim faktur dalam waktu yang sangat singkat, dan klien juga menemukan bahwa faktur tersebut mudah dipahami dan dibayar… Namun, opsi pelaporan yang tersedia terbatas, misalnya jika Anda ingin opsi lanjutan, rincian, atau informasi tentang pajak, diperlukan upaya ekstra. Selain itu, proses sinkronisasi dengan gateway pembayaran eksternal juga lambat.

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Akuntansi Proyek Terbaik untuk Memaksimalkan ROI Proyek Anda

10. NetSuite (Terbaik untuk ERP dan akuntansi tingkat perusahaan)

melalui NetSuxite

NetSuite cocok untuk bisnis yang membutuhkan fungsi tingkat perusahaan. Sistem ini mengelola keuangan, CRM, e-commerce, inventaris, dan HR dalam sistem terintegrasi. Selain itu, sistem ERP berbasis cloud ini menawarkan konsolidasi multi-entitas, otomatisasi penagihan langganan, dan manajemen aset tetap yang canggih.

Laporan keuangan real-time mencakup dasbor yang dapat disesuaikan dan intelijen bisnis dengan wawasan operasional. Sistem ini secara otomatis menangani alur kerja kompleks, seperti pengakuan pendapatan, pelacakan inventaris di beberapa lokasi, dan pelaporan kepatuhan di berbagai yurisdiksi.

Lingkungan SuiteCloud NetSuite menyediakan berbagai alat, mulai dari alat tanpa kode (SuiteBuilder, SuiteFlow) untuk menyesuaikan antarmuka pengguna dan alur kerja, hingga API dan skrip ber kode rendah (SuiteScript) yang mendukung pengembangan skala penuh. Hal ini memungkinkan adaptasi yang mulus di seluruh proses bisnis tanpa mengganggu pembaruan.

Fitur terbaik NetSuite

Gunakan peramalan multivariat berbasis AI dalam perencanaan dan anggaran untuk prediksi bisnis yang akurat.

Gunakan Intelligent Performance Management (IPM) untuk mengintegrasikan analitik AI ke dalam Excel, Word, dan PowerPoint melalui Smart View, mengotomatisasi pembangkitan grafik dan wawasan naratif.

Pindai kwitansi dan faktur, lalu ekstrak dan isi catatan akuntansi secara otomatis menggunakan fitur pemindaian faktur dengan OCR canggih.

Batasan NetSuite

Implementasi NetSuite biasanya memerlukan bulan-bulan perencanaan, konfigurasi, dan pelatihan.

Harga NetSuite

Harga kustom

Ulasan dan peringkat NetSuite

G2: 4. 1/5 (4.000+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (1.700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang NetSuite?

Begini cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

Implementasi memerlukan perencanaan yang matang untuk memaksimalkan manfaat sistem. Ini bukan solusi plug-and-play. Ada mitra konsultasi yang dapat membantu mengimplementasikan solusi semacam ini. Hal ini akan menambah biaya, tetapi investasi ini sepadan jika ini merupakan solusi jangka panjang.

Implementasi memerlukan perencanaan yang matang untuk memaksimalkan manfaat sistem. Ini bukan solusi plug-and-play. Ada mitra konsultasi yang dapat membantu mengimplementasikan solusi semacam ini. Hal ini akan menambah biaya, tetapi investasi ini sepadan jika ini merupakan solusi jangka panjang.

🧠 Fakta Menarik: Oracle tidak hanya memiliki NetSuite (dibeli seharga $9,3 miliar pada tahun 2016 ) tetapi juga mengoperasikan salah satu pesaing utamanya—Oracle Fusion Cloud ERP. Ini seperti menjadi pelatih dan tim lawan pada hari pertandingan.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alternatif Terbaik NetSuite untuk Manajemen Bisnis

11. SAP Business One (Terbaik untuk bisnis menengah yang membutuhkan ERP)

melalui SAP Business One

Alternatif Holded, SAP Business One, membawa kemampuan ERP tingkat perusahaan ke ruang usaha kecil dan menengah (UKM). Sistem terintegrasi ini menawarkan modul-modul yang kuat untuk keuangan, rantai pasokan, manufaktur, pengadaan, penjualan, dan manajemen pelanggan.

Platform ini digunakan oleh UMKM yang beralih dari platform akuntansi sederhana ke lingkungan ERP lengkap. Perusahaan manufaktur, distributor, dan perusahaan dengan rantai pasokan kompleks memanfaatkan alat canggih untuk perencanaan kebutuhan bahan baku (MRP), penjadwalan produksi, dan optimasi gudang.

Platform ini unggul dalam operasi manufaktur, menawarkan perencanaan produksi, pengelolaan daftar bahan baku, dan fitur pengendalian kualitas. Platform SAP HANA in-memory menyediakan analitik dan pelaporan real-time yang mampu menangani dataset besar.

Berbeda dengan pendekatan cloud-native Holded, SAP Business One menawarkan deployment yang fleksibel: on-premise, cloud, atau hybrid. Hal ini memberi Anda lebih banyak kendali atas pembaruan dan keputusan infrastruktur.

Fitur terbaik SAP Business One

Bekerja secara native dengan Microsoft Office dan aplikasi SAP lainnya.

Gunakan tampilan keuangan interaktif, pelaporan seret dan lepas, analisis prediktif, dan dasbor yang dapat disesuaikan untuk wawasan keuangan yang lebih mendalam.

Otomatiskan proses pengadaan dengan fitur SuiteProcurement yang mengoptimalkan pengelolaan pesanan vendor, persetujuan pembelian, dan permintaan pembelian terpadu.

Batasan SAP Business One

ERP memerlukan lisensi dan tidak dikonfigurasi secara otomatis; ini berarti Anda memerlukan konsultan.

Harga SAP Business One

Harga kustom

Ulasan dan penilaian SAP Business One

G2: 4.3/5 (520+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (330+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SAP Business One?

Salah satu ulasan mengatakan demikian:

Ini adalah sistem ERP yang lengkap. Semua modul dalam satu program. Sistem ini memiliki antarmuka multibahasa dan disesuaikan dengan persyaratan fiskal regional. Mitra SAP Business One menyediakan dukungan yang excellent dan cepat… Sistem ini memiliki antarmuka yang terlihat cukup kuno. Saya tahu produsen sedang bekerja pada akses berbasis browser sepenuhnya, dan saya mendukungnya.

Ini adalah sistem ERP yang lengkap. Semua modul dalam satu program. Sistem ini memiliki antarmuka multibahasa dan disesuaikan dengan persyaratan fiskal regional. Mitra SAP Business One menyediakan dukungan yang excellent dan cepat… Sistem ini memiliki antarmuka yang terlihat cukup kuno. Saya tahu produsen sedang bekerja pada akses berbasis browser sepenuhnya, dan saya mendukungnya.

📚Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Manajemen Inventaris ERP Terbaik

‘Hold’ Onto Success With ClickUp

Anda akan mencari alternatif Holded saat Anda mencapai batas dari alat ERP-lite.

Dengan mengelola proyek secara lebih mendalam, mengotomatisasi pekerjaan berulang, dan menambahkan AI di tempat yang tepat, Anda tidak hanya menghindari ketidakefisienan tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan yang lebih cerdas dan cepat.

Dengan ClickUp, Anda dapat mengintegrasikan proyek, dokumen, percakapan, dan laporan dalam satu ruang kerja bersama. Platform yang didukung AI ini membantu Anda mengotomatisasi tugas-tugas berulang, mendapatkan wawasan instan, dan menjaga bisnis Anda berjalan lancar seiring pertumbuhannya.

Jadi, apa yang Anda tunggu? Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅