Template Skrip Video Gratis untuk Pemasaran, YouTube, dan Pelatihan

Beberapa hari, ide-ide datang berdatangan: kalimat pembuka yang kuat, ajakan bertindak yang tegas, semuanya.

Hari-hari lain? Hanya Anda, kursor yang berkedip, dan outline yang enggan terbentuk.

Jika Anda pernah merasa terjebak di antara dua hal, tahu apa yang ingin Anda sampaikan tapi tidak tahu cara mengatakannya, Anda tidak sendirian!

Di situlah peran template skrip yang baik sangat penting. Template ini memberikan kerangka kerja yang kokoh sehingga pesan Anda tersampaikan dengan jelas, adegan demi adegan.

Dalam blog ini, kita akan membahas template skrip video gratis terbaik.

Apa Itu Template Naskah Video?

Template skrip video memberikan struktur yang jelas untuk ide-ide Anda dan membantu Anda tetap fokus pada pesan selama perekaman. Dengan kerangka skrip video yang solid, Anda tidak perlu mengandalkan ingatan atau berimprovisasi saat merekam.

Template ini menunjukkan di mana Anda harus menempatkan pesan Anda, kapan harus memperkenalkan visual, dan bagaimana menutup video dengan cara yang berkesan. Setiap bagian memiliki tujuan, dan penyampaian Anda tetap tajam dari awal hingga akhir.

Baik Anda membuat video pemasaran, merencanakan video untuk kampanye di masa depan, atau hanya ingin mengatur ide-ide Anda, memiliki template skrip di tangan akan membuat prosesnya jauh lebih cepat dan andal.

Template Skrip Video Terbaik dalam Sekilas

Apa yang Membuat Template Skrip Video yang Baik?

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih template skrip video:

Struktur yang jelas: Template ini membantu membagi konten video Anda menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami sehingga pesan Anda tersampaikan secara alami dan tidak mengandung kata-kata yang tidak perlu

Kesadaran audiens: Template skrip video yang baik selalu mempertimbangkan audiens target Anda, membantu Anda berbicara dengan bahasa mereka dan fokus pada hal-hal yang penting bagi mereka

Format fleksibel: Template Anda harus dapat digunakan untuk berbagai jenis konten video, mulai dari Template Anda harus dapat digunakan untuk berbagai jenis konten video, mulai dari video penjelasan hingga video korporat, tanpa membatasi kreativitas Anda

Perencanaan visual: Template terbaik memberikan ruang untuk elemen visual, grafik di layar, petunjuk, dan transisi, sehingga proses produksi menjadi lebih lancar dan terencana

Bagian panduan: Template yang bagus mencakup panduan langkah demi langkah, tips penulisan skrip video, dan petunjuk yang mendorong Anda untuk memikirkan lebih dalam tentang apa yang akan dikatakan dan cara mengatakannya

Fitur tambahan yang cerdas: Template terbaik dilengkapi dengan alat bawaan seperti Template terbaik dilengkapi dengan alat bawaan seperti pembuat outline , ruang untuk catatan SEO atau ide daur ulang, dan bahkan integrasi kalender konten . Fitur-fitur ini menghemat waktu dan membantu hasil video Anda sesuai dengan strategi yang lebih besar

➡️ Baca Juga: Contoh dan Ide Video Korporat Terbaik untuk Menginspirasi Anda

Template Skrip Video Terbaik

Siap untuk membawa pembuatan konten Anda ke level berikutnya?

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, memiliki templat yang memudahkan Anda! Berikut adalah templat skrip video gratis terbaik yang bisa Anda gunakan:

1. Template Naskah Podcast ClickUp

Dapatkan template gratis Rekam podcast Anda tanpa gangguan dengan templat skrip ClickUp

Jika Anda pernah menekan tombol rekam dan langsung bingung, ini untuk Anda. Template Naskah Podcast ClickUp memberikan cara andal untuk memastikan Anda tidak terjebak di tengah kalimat atau lupa menyertakan sponsor penting.

Dari pembukaan hingga penutup, setiap bagian telah dirancang dengan jelas, dilengkapi dengan petunjuk cerdas untuk membantu Anda memulai penulisan.

Karena berada di ClickUp Docs, semua dokumen tetap berada di tempat tim Anda sudah bekerja. Hal ini memudahkan untuk mengedit, memberikan komentar, atau memperbarui sebelum anggota tim baru bergabung.

Anda dapat membagikan tugas, menandai rekan presenter, meninggalkan komentar, dan bahkan menghubungkan dokumen ini ke alur kerja produksi atau kalender Anda, memastikan perencanaan dan penulisan skrip berada di satu tempat. Ini bersih, fleksibel, dan tidak mengganggu saat ide kreatif muncul.

🌟 Ini alasan Anda akan menyukainya:

Simpan detail episode, catatan sponsor, dan pengenalan tamu dalam satu dokumen

Format segmen dengan tabel yang mudah diduplikasi dan disesuaikan

Bekerja sama dalam pembuatan konten dengan co-host, editor, dan tamu menggunakan fitur komentar dan berbagi

🔑 Ideal untuk: Pemula dan podcaster berpengalaman yang ingin mengatur podcast mereka dengan baik tanpa melupakan elemen penting.

2. Template Outline Podcast Kosong ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan podcast Anda dari awal hingga akhir dengan templat outline podcast kosong dari ClickUp

Template Outline Podcast Kosong oleh ClickUp menyatukan semua hal dalam satu ruang yang terorganisir. Anda dapat melacak tamu, mencatat tanggal, dan menjadwalkan tanggal publikasi menggunakan bidang kustom dan subtugas yang praktis.

Menambahkan skrip akhir Anda sangat mudah, dan pembaruan progres akan diperbarui secara otomatis saat Anda mencentang langkah-langkah yang telah selesai. Pengaturan ini membantu menjaga produksi podcast Anda berjalan lancar dan terorganisir, menghemat waktu, dan memudahkan kerja tim.

🌟 Ini alasan Anda akan menyukainya:

Bagi tugas-tugas seperti brainstorming, perencanaan tamu, dan pemasaran kepada anggota tim dengan prioritas dan batas waktu

Tambahkan tautan skrip Anda langsung di dalam tugas

Lihat pembaruan progres secara otomatis saat tugas selesai

🔑 Ideal untuk: Tim podcast yang mencari cara sederhana dan dapat diulang untuk mengelola setiap episode.

Gunakan Bidang AI Kustom di ClickUp untuk menangkap detail penting tersebut!

3. Template Penulisan Konten ClickUp

Dapatkan template gratis Organisir semua konten Anda di satu tempat dengan templat penulisan konten ClickUp

Menyusun skrip video yang hebat dimulai dengan kerangka yang kokoh, dan templat penulisan konten dari ClickUp ini mencakup semua yang Anda butuhkan untuk merancang pesan Anda dengan percaya diri.

Mulai dari menetapkan tujuan yang jelas dan memahami audiens Anda, hingga menjadwalkan tenggat waktu dan daftar semua aset media, template ini membantu Anda mengatur seluruh proses pembuatan konten dengan rapi.

Bagian terbaiknya? ClickUp Brain juga siap digunakan di sini. Ini adalah asisten penulisan berbasis AI yang memberikan saran cerdas, kerangka konten, dan perbaikan—semua dapat diakses langsung di dalam ClickUp Docs Anda.

Gunakan beberapa model bahasa besar (LLMs) dalam ClickUp Brain untuk meningkatkan pengalaman menulis Anda

Brain membantu mempercepat proses brainstorming, penyempurnaan, dan pembuatan skrip Anda. Ia juga mengotomatiskan pembaruan dan ringkasan, serta menulis dengan nada yang Anda inginkan, sehingga Anda dapat fokus lebih lama pada proses kreatif.

🌟 Ini alasan Anda akan menyukainya:

Gunakan satu dokumen dengan halaman bertingkat untuk merencanakan dan melacak berbagai jenis konten

Kenali audiens Anda dan sesuaikan konten Anda untuk mereka

Ikuti format terstruktur untuk penulisan konten , termasuk posting blog, siaran pers, studi kasus, dan lainnya

🔑 Ideal untuk: Penulis dan tim pemasaran yang membutuhkan kerangka kerja lengkap dan langkah demi langkah yang mendukung kreativitas dan menjaga proyek tetap pada jalurnya.

🔍 Tahukah Anda? Film-film awal, yang seringkali hanya berdurasi satu menit, tidak memerlukan skrip sama sekali. Alih-alih, pembuat film mengandalkan "skenario"—ringkasan singkat. Istilah "skenario" sendiri baru populer pada tahun 1940-an.

4. Template Perencana Konten YouTube ClickUp

Dapatkan template gratis Kelola saluran YouTube Anda dengan mudah menggunakan templat Perencana Konten YouTube dari ClickUp

Template Perencana Konten YouTube ClickUp mengintegrasikan seluruh proses perencanaan video Anda, mulai dari perencanaan dan penulisan skrip hingga pengeditan dan publikasi, ke dalam satu ruang visual yang mudah dikelola. Template ini dilengkapi dengan tahap tugas siap pakai seperti penulisan skrip, perekaman, dan pengeditan, sehingga Anda dapat melacak kemajuan tanpa harus memulai dari awal setiap kali.

Setiap tugas dilengkapi dengan ruang untuk brief kreatif, kata kunci, tanggal jatuh tempo, dan bahkan skrip yang terhubung, sehingga memudahkan Anda untuk mengelola semuanya dalam satu tempat.

🌟 Ini alasan Anda akan menyukainya:

Lacak seluruh proses pembuatan video Anda dari ide hingga dipublikasikan

Lakukan tugas-tugas mulai dari penulisan skrip, perekaman, pengeditan, dan seterusnya di tampilan Papan Produksi

Bekerja sama dengan tim Anda untuk brainstorming topik dan konten video di papan tulis

🔑 Ideal untuk: Pembuat konten YouTube dan tim yang ingin mempercepat proses kreatif mereka dan memastikan setiap video tetap sesuai tujuan.

5. Template Prompt ChatGPT ClickUp untuk Menulis

Dapatkan template gratis Percepat dan segarkan penulisan Anda dengan templat prompt ChatGPT untuk penulisan dari ClickUp

Mencari inspirasi untuk memulai menulis? Template Prompt ChatGPT untuk Menulis dari ClickUp dilengkapi dengan lebih dari 200 prompt menulis kreatif, unik, dan menggugah pikiran untuk menyegarkan rutinitas menulis Anda.

Baik Anda sedang mencatat, membuat outline, brainstorming ide video yang menarik bagi penonton, atau sekadar pemanasan, prompt-prompt ini mudah disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Tata letaknya fleksibel, dengan ruang yang cukup untuk bereksperimen, merevisi, dan menciptakan sesuatu yang orisinal.

🌟 Ini alasan Anda akan menyukainya:

Telusuri lebih dari 200 prompt penulisan serbaguna dalam satu dokumen terorganisir

Sesuaikan dan modifikasi prompt sesuai dengan gaya penulisan Anda

Strukturkan pikiran Anda, brainstorm topik baru, dan buat konten yang menarik dengan prompt yang berguna

🔑 Ideal untuk: Penulis, vlogger, mahasiswa, atau siapa pun yang ingin mengatasi hambatan kreatif.

➡️ Baca Juga: Ide Penulisan untuk Mengubah Proses Kreatif Anda di Tempat Kerja

📮 ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis data, dan lebih banyak lagi—mungkin menjadi alasan mengapa mereka begitu populer di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus beralih ke tab lain setiap kali ingin bertanya kepada AI, biaya toggle dan biaya peralihan konteks yang terkait akan terus bertambah seiring waktu. Tapi bukan dengan ClickUp Brain. ClickUp Brain ada langsung di ruang kerja Anda, tahu apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami perintah teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas 2x lipat dengan ClickUp!

6. Template Produksi Video ClickUp

Dapatkan template gratis Kelola pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi video dengan Template Produksi Video ClickUp

Template Produksi Video dari ClickUp ini memberikan tim Anda cara terstruktur untuk mengelola setiap tahap produksi tanpa stres yang biasa.

Dengan tampilan daftar proyek untuk melihat semua hal secara sekilas, tampilan papan untuk melacak kemajuan, dan kalender untuk tetap sesuai jadwal, kelola produksi video Anda dengan lancar.

Apa lagi? Template ini bekerja sempurna dengan ClickUp for Marketing untuk memastikan proyek video Anda tidak berjalan sendiri-sendiri. Anda dapat mengintegrasikan produksi video ke dalam perencanaan kampanye, mengelola persetujuan konten, melacak aset desain, dan berkolaborasi pada brief tanpa perlu berpindah-pindah alat.

Ini memudahkan sinkronisasi produksi dengan tim pemasaran, menjaga keselarasan pesan, dan mengukur peran masing-masing video dalam gambaran besar.

🌟 Ini alasan Anda akan menyukainya:

Simpan skrip, detail lokasi, dan kontak mitra di satu tempat

Atur lokasi syuting, kebutuhan staf, naskah video, dan kontak agen

Lihat dan sesuaikan tanggal premiere dengan mudah menggunakan kalender

🔑 Ideal untuk: Tim yang memproduksi video pemasaran, konten internal, atau pekerjaan klien yang membutuhkan cara andal untuk mengelola produksi video.

7. Template Produksi Video YouTube ClickUp

Dapatkan template gratis Pastikan konsistensi di seluruh video Anda dengan Template Produksi Video YouTube ClickUp

Membuat video YouTube yang berkualitas membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan yang konsisten di setiap tahap. Template Produksi Video YouTube dari ClickUp menyajikan proses produksi lengkap sehingga tim Anda tahu persis apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukannya, dan apa yang dibutuhkan untuk mempublikasikan video yang selesai.

Dari penulisan skrip hingga distribusi, setiap tahap dibagi menjadi subtugas dengan daftar periksa bawaan yang memudahkan Anda tetap fokus dan bekerja secara efisien.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Tugaskan peran kunci seperti penulis skrip dan editor menggunakan bidang bawaan

Pastikan semua orang tetap terinformasi dengan bagian catatan untuk pemimpin dan umpan balik internal

Gunakan bidang khusus untuk editor video, tanggal rilis, tag, dan bahkan desain thumbnail dan banner Anda

🔑 Ideal untuk: Pembuat konten, pemasar, atau tim yang mengelola saluran YouTube.

➡️ Baca Juga: Generator Video AI Terbaik untuk Konten Menakjubkan

8. Template Storyboard ClickUp

Dapatkan template gratis Visualisasikan cerita Anda dengan Template Storyboard ClickUp

Jika Anda lebih mudah berpikir dalam gambar daripada paragraf, templat Storyboard ClickUp memberikan ruang visual yang jelas dan berwarna untuk merencanakan seluruh cerita Anda.

Template ini memetakan enam adegan, mulai dari pengenalan hingga penyelesaian, dengan kotak khusus untuk aksi, dialog, dan audio/efek suara di setiap adegan. Ini adalah template storyboard yang meniru cara tim kreatif berpikir: adegan demi adegan, lapis demi lapis.

🌟 Ini alasan Anda akan menyukainya:

Sesuaikan, seret, dan perluas setiap bagian sesuai kebutuhan Anda

Gunakan kotak khusus untuk melacak aksi, dialog, dan audio/efek suara

Lihat alur cerita lengkap Anda terstruktur dengan rapi dalam urutan horizontal yang bersih

🔑 Ideal untuk: Penulis dan tim kreatif yang membutuhkan ruang kolaboratif untuk menggambar ide dan merancang adegan.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1910-an, Thomas Ince, yang dijuluki "bapak studio film," mengubah proses pembuatan film menjadi sistem produksi massal dengan menjadikan naskah film sebagai blueprint detail untuk produksi. Perubahan efisiensi ini membantu naskah film berkembang dari sekadar garis besar menjadi dokumen kreatif utama.

9. Template Kalender Konten ClickUp

Dapatkan template gratis Jaga tenggat waktu konten dengan Template Kalender Konten ClickUp

Melacak apa yang sudah tayang, apa yang masih dalam draf, dan siapa yang sedang mengerjakan apa tidak perlu membingungkan. Template Kalender Konten dari ClickUp memberikan Anda pusat visual terpusat untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengelola setiap konten yang dihasilkan tim Anda.

Template ini dirancang untuk digunakan di berbagai format, termasuk posting blog, video, dan buletin, serta memberikan visibilitas penuh atas seluruh proses. Setiap tugas konten dilengkapi dengan kolom untuk tanggal jatuh tempo, saluran, tautan aset, penugas, dan pelacakan kemajuan, memastikan Anda tidak melewatkan apa pun.

🌟 Ini alasan Anda akan menyukainya:

Rencanakan dan jadwalkan konten per minggu, bulan, atau kampanye dengan templat kalender konten ini

Tugaskan tugas, tetapkan batas waktu, dan lacak kemajuan dalam satu platform

Unggah aset kreatif dan tautkan dokumen pendukung langsung ke tugas

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran, manajer media sosial, dan pemimpin konten yang perlu mengoordinasikan konten di berbagai platform.

10. Template Rencana Proyek Kreatif ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan proyek dan pantau kemajuan dengan templat rencana proyek kreatif ClickUp

Menghadapi proyek kreatif menjadi jauh lebih mudah dengan templat Rencana Proyek Kreatif ClickUp. Templat ini membantu Anda menjaga tim tetap terinformasi dan memantau kemajuan proyek dengan tujuan dan tenggat waktu yang jelas.

Anda akan menemukan berbagai tampilan yang sesuai dengan gaya Anda, mulai dari daftar yang menampilkan setiap tugas, papan yang memberikan gambaran cepat tentang kemajuan, hingga jadwal yang membantu Anda mengontrol kalender.

🌟 Ini alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak kemajuan tugas dengan status kustom seperti Selesai, Menunggu Persetujuan, Dalam Proses, dan Dalam Revisi

Rencanakan tugas-tugas Anda dan bagikan kepada anggota tim dengan Creative Project View

Pastikan proyek Anda selesai tepat waktu dan sesuai anggaran dengan rencana kerja yang jelas

🔑 Ideal untuk: Tim kreatif dan manajer proyek yang menginginkan alur kerja yang lancar dan perencanaan proyek yang jelas.

11. Template Pedoman Penulisan ClickUp

Dapatkan template gratis Jaga konsistensi dan akurasi konten Anda dengan Template Pedoman Penulisan ClickUp

Template Panduan Penulisan ClickUp adalah alat andalan Anda untuk menjaga konsistensi suara dan nada perusahaan di semua platform.

Ini membantu semua orang memahami bagaimana merek Anda terdengar tanpa terdengar kaku atau membingungkan. Ini memaparkan cara menulis dengan kepribadian sambil tetap profesional, termasuk kata-kata yang harus digunakan (dan dihindari!) dalam skrip video Anda, tips tata bahasa, dan detail gaya.

🌟 Ini alasan Anda akan menyukainya:

Tentukan suara merek Anda agar penulisan terasa alami dan konsisten

Daftar aturan tata bahasa dan gaya penulisan yang wajib dipatuhi untuk menghindari kebingungan dalam skrip panjang maupun pendek

Jelaskan cara menggunakan singkatan, akronim, tanda baca, dan lainnya

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran, pembuat konten, dan perusahaan yang ingin menyatukan suara mereka sambil menghindari gangguan pola dan membuat penulisan lebih lancar.

➡️ Baca Juga: Contoh Kit Merek untuk Menginspirasi Pembuatan Kit Merek Anda

12. Template SOP Pembuatan Konten ClickUp

Dapatkan template gratis Buat konten berkualitas tinggi dengan templat SOP Pembuatan Konten ClickUp

Mencari cara sederhana untuk menjaga proses pembuatan konten tetap lancar dan konsisten? Template SOP Pembuatan Konten ClickUp memaparkan langkah-langkah yang jelas sehingga semua orang tahu prioritas dan tanggung jawab masing-masing.

Ini sempurna untuk memastikan tim Anda selalu menghasilkan konten berkualitas setiap kali, tanpa kebingungan.

Selain itu, Anda dapat menggunakan ClickUp Clips yang terintegrasi untuk menambahkan penjelasan video singkat langsung di dalam SOP. Rekam pesan video singkat, berbagi layar, atau pembaruan webcam langsung di dalam tugas Anda.

Ini memastikan Anda dapat menjelaskan ide, memberikan umpan balik, atau berbagi pembaruan dengan cara yang lebih cepat dan jelas daripada menulis pesan kunci yang panjang.

🌟 Ini alasan Anda akan menyukainya:

Tugaskan peran dan tanggung jawab dengan mention sederhana

Simpan FAQ dan sumber daya di satu tempat untuk memandu dan mengajari orang dengan lancar

Kelola umpan balik dan pembaruan dengan lancar menggunakan pelacakan revisi

🔑 Ideal untuk: Tim konten dan manajer yang ingin membangun proses konten yang andal dan mudah diikuti.

💡 Tips Pro: Rutin tinjau dan perbarui SOP Anda menggunakan Formulir Permintaan Revisi untuk memastikan prosedur tetap terkini dan tim Anda selalu mengikuti praktik terbaik.

13. Template Skrip Video oleh Canva

via Canva

Template Skrip Video Canva memberikan ruang yang bersih dan jelas untuk merencanakan apa yang akan Anda katakan dan cara mengatakannya. Baik Anda membuat video tutorial internal, video profesional, video pemasaran, atau video musik, template ini membantu Anda tetap terorganisir dan menyoroti poin-poin penting.

Rencanakan visual, bidikan sekunder, narasi suara, dan timing semuanya dalam satu dokumen. Mudah digunakan, mudah dibagikan, dan menghemat waktu dari jeda canggung atau pengambilan ulang yang tak berujung.

🌟 Ini alasan Anda akan menyukainya:

Rencanakan skrip video Anda adegan demi adegan atau baris demi baris

Jadikan kolaborasi lebih lancar dengan dokumen yang bersih dan dapat diedit

Hemat waktu saat merekam dengan skrip yang siap dibaca

🔑 Ideal untuk: Pembuat konten, pemasar, dan tim video yang ingin skrip yang rapi tanpa repot.

💡 Tips Pro: Buat video yang luar biasa dengan menulis skrip saat Anda berbicara. Jaga kalimat tetap singkat dan santai agar pesan Anda mudah diikuti. Bacalah skrip video secara lantang untuk memastikan terdengar alami. Bayangkan Anda sedang berbincang dengan teman—itulah suasana yang membuat penonton tetap tertarik! Jika Anda membutuhkan bantuan, manfaatkan fitur Talk-to-Text dari ClickUp Brain MAX, asisten desktop AI Anda!

14. Template Naskah Video oleh Template. net

via Template. net

Template.net Video Script Template menyediakan struktur siap pakai yang membuat penulisan skrip terasa lebih mudah dan terkelola dengan baik.

Template ini sempurna untuk mengorganisir ide-ide Anda, mencocokkan dialog dengan adegan, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Buka dokumennya, masukkan konten Anda, dan mulailah membuat skrip yang siap untuk difilmkan.

🌟 Ini alasan Anda akan menyukainya:

Susun struktur video Anda dalam format yang sederhana dan mudah dibaca

Bagi naskah Anda menjadi bagian-bagian: pengantar, petunjuk di luar kamera, di balik layar, dan penekanan yang tepat

Sesuaikan templat sesuai dengan suara merek Anda

🔑 Ideal untuk: Pembuat konten dan tim kecil yang ingin menulis skrip yang percaya diri dan terstruktur dengan baik tanpa harus memulai dari nol.

➡️ Baca Juga: Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik untuk Produksi Video

15. Template Skrip Video Kanal YouTube oleh Template. net

via Template. net

Template.net’s YouTube Channel Video Script Template membantu Anda menyusun konten dengan jelas dan terarah.

Template ini memberikan ruang untuk mengatur intro, poin-poin penting, ajakan bertindak, dan penutup, memastikan Anda tetap menarik tanpa melenceng dari topik. Ini juga cara yang bagus untuk menstandarkan format video Anda dan membangun nada merek yang konsisten seiring waktu.

🌟 Ini alasan Anda akan menyukainya:

Organisir intro, isi, dan penutup video Anda dalam satu tempat

Pastikan skrip video Anda selaras dengan nada dan gaya merek Anda

Gunakan catatan tambahan untuk menyertakan detail penting seperti target audiens, efek suara, alur cerita utama, dan detail produksi

🔑 Ideal untuk: Pembuat konten YouTube yang ingin membuat video yang jelas, terstruktur, dan mampu mempertahankan perhatian penonton.

16. Template Skrip Video oleh Backlinko

via Backlinko

Template Skrip Video Backlinko dirancang khusus untuk pemasar yang ingin menjaga video mereka tetap tajam, strategis, dan berorientasi pada hasil. Dirancang dengan fokus pada kejelasan dan struktur, template ini memandu Anda melalui setiap bagian, mulai dari hook yang menarik perhatian hingga CTA yang mendorong tindakan.

Setiap bagian dirancang untuk mempertahankan perhatian penonton dan mengarahkan mereka menuju tujuan Anda, apakah itu lebih banyak klik, pendaftaran, atau berbagi.

🌟 Ini alasan Anda akan menyukainya:

Bagi pesan Anda menjadi bagian-bagian yang jelas dan persuasif

Gunakan formula 4 bagian: Hook, Pengantar, Isi, dan Ajakan Bertindak (CTA) untuk membuat skrip yang menarik

Fokus pada tujuan pemasaran sambil tetap menjaga konten yang humanis dan relevan

🔑 Ideal untuk: Marketer dan tim konten yang ingin menulis skrip video yang efektif.

🔍 Tahukah Anda? Iklan televisi pertama kali ditayangkan pada tahun 1941 selama pertandingan baseball dan berdurasi hanya 10 detik, menunjukkan bahwa bahkan iklan-iklan awal sudah menyadari kekuatan pesan yang singkat dan padat.

17. Template Naskah Video oleh HubSpot

via HubSpot

Template Skrip Video HubSpot akan memandu Anda dalam membuat skrip video, mulai dari pesan inti hingga ajakan bertindak yang memicu respons.

Template ini membantu Anda memulai dengan mengklarifikasi tujuan Anda, mengidentifikasi audiens Anda, dan mendefinisikan pesan utama Anda. Anda dapat membentuk skrip Anda menjadi tiga bagian yang jelas: pembuka, pesan inti, dan penutup.

🌟 Ini alasan Anda akan menyukainya:

Tambahkan arahan visual bersamaan dengan deskripsi audio untuk kejelasan

Sesuaikan templatnya untuk menambahkan bagian dan petunjuk Anda sendiri

Bekerja sama dengan tim Anda untuk memastikan semua orang berada di halaman yang sama

🔑 Ideal untuk: Pembuat konten dan pemasar yang ingin membuat skrip video dengan gaya percakapan dan menjaga penonton tetap terlibat.

➡️ Baca Juga: Alat AI Pemasaran Terbaik untuk Tetap Produktif

Temukan Mitra yang Tepat untuk Naskah Video Anda dengan ClickUp

Template skrip video memberikan struktur yang jelas dan teruji untuk merencanakan pesan Anda, mengatur adegan, dan menjaga video tetap menarik dari awal hingga akhir.

Template ini membantu kreator dan pemasar menghemat waktu, tetap fokus, dan menyajikan konten yang terhubung dengan audiens mereka.

Untuk membawa proyek video Anda ke level berikutnya, ClickUp menawarkan templat dan fitur canggih yang dirancang untuk menjaga seluruh proses produksi tetap terorganisir dan berjalan lancar. Dengan fitur bawaan yang powerful, Anda dapat membuat outline dan ide skrip dalam hitungan detik, serta menyusun dan berbagi skrip video dengan mudah.

Daftar sekarang di ClickUp!