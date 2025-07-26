Cara Melakukan Riset Pasar dan Mengubah Data Menjadi Tindakan

Bayangkan meluncurkan produk yang Anda yakini diinginkan orang, hanya untuk disambut dengan keheningan pada hari peluncuran.

Atau mungkin Anda telah menetapkan harga produk/jasa terlalu tinggi, dan sekarang tidak ada cukup pembeli!

Terdengar menyulitkan, bukan? Tapi sepenuhnya dapat dihindari dengan proses riset pasar yang tepat. Baik Anda seorang wirausaha dengan ide brilian atau pemasar yang ingin menyempurnakan kampanye berikutnya, riset pasar adalah cara tercepat untuk menghilangkan tebak-tebakan. Riset pasar mengklarifikasi audiens, pesaing, dan peluang Anda, memungkinkan Anda merancang strategi yang efektif.

🧠 Fakta Menarik: Industri riset pasar mengalami pertumbuhan yang luar biasa sebesar 37,25%—dari $102 miliar pada tahun 2021 menjadi $140 miliar pada tahun 2024.

Duduk santai dan ikuti panduan kami yang akan menjelaskan semua hal yang perlu Anda ketahui tentang proses riset pasar!

Apa Itu Riset Pasar?

Riset pasar adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Data ini dapat mencakup informasi tentang target audiens Anda, pesaing, atau kondisi pasar secara umum.

Analisis ini membantu bisnis memahami kebutuhan pelanggan, mengidentifikasi tren, menguji ide-ide, dan mengoptimalkan strategi untuk mencapai hasil terbaik. Hal ini juga melindungi waktu, uang, dan upaya yang seharusnya terbuang percuma dalam upaya membantu produk berkembang.

Bayangkan ini sebagai intelijen rahasia bisnis Anda. Alih-alih mengandalkan insting, Anda menginvestasikan waktu dan usaha untuk mengumpulkan data yang konkret. Data ini menyoroti celah pasar—apa yang diinginkan orang, bagaimana mereka berperilaku, dan bagaimana Anda dapat menjangkau mereka. Akibatnya, temuan riset ini memberikan kejelasan yang memungkinkan Anda mengambil keputusan strategis untuk pertumbuhan yang lebih cepat.

⭐️ Template Terpilih Template Riset Pasar ClickUp membantu tim mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data riset di satu tempat—sehingga Anda dapat mengidentifikasi tren, memvalidasi ide, dan mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dengan lebih cepat. Mulai dari survei dan wawancara hingga analisis pesaing, setiap tahap proses riset Anda tetap terstruktur dan kolaboratif. Dapatkan template gratis Percepat pengambilan wawasan dengan Template Riset Pasar ClickUp

Mengapa bisnis perlu melakukan riset pasar?

Riset pasar adalah layar yang membantu Anda menavigasi gelombang perubahan tren pasar dan ekspektasi pelanggan yang terus berubah. ✅

Inilah alasan mengapa bisnis harus melakukan riset pasar:

Memahami pasar sasaran : Anda akan mengumpulkan data yang membantu Anda mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pelanggan sasaran Anda. Pemahaman yang lebih mendalam ini mencakup mulai dari masalah dan kebutuhan mereka hingga perilaku dan preferensi mereka

Validasi ide sebelum peluncuran : Tidak semua ide yang muncul dalam brainstorming dapat diubah menjadi produk atau layanan yang layak. Riset pasar adalah tempat uji coba yang memungkinkan Anda menguji asumsi dan membuktikan ide besar Anda dengan bukti

Buat pesan yang resonan : Memiliki wawasan dari pasar sasaran memungkinkan Anda mengoptimalkan pesan agar resonan dan konversi

Minimalkan risiko : Baik Anda memasuki pasar baru atau menyesuaikan strategi harga, temuan riset pasar menyediakan wawasan berbasis data yang menghilangkan tebak-tebakan dan meminimalkan risiko

Tetap unggul di tengah tren : Riset pasar memberikan pemahaman tentang perubahan perilaku pelanggan, pergeseran teknologi, dan formula kesuksesan pesaing. Hal ini memungkinkan Anda untuk selalu selangkah lebih maju dari tren yang memengaruhi pasar, sambil menyesuaikan strategi dan keluar sebagai pemenang

Perbaiki produk dan layanan : Masukan dari target audiens dan pelanggan memungkinkan Anda untuk melakukan perubahan pada produk dan layanan Anda agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Anda akan tahu apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan

Buat keputusan yang percaya diri dan didukung data : Buat keputusan yang didasarkan pada data yang solid. Hal ini memperkuat peta jalan produk, strategi pemasaran, dan upaya penjualan Anda

Berbagi wawasan antar tim: Alat seperti : Alat seperti perangkat lunak pelaporan pasar membuat data riset pasar dapat diakses oleh semua orang. Visibilitas ini, dikombinasikan dengan kemampuan analisis data, memastikan semua orang berada di halaman yang sama dan memperkuat upaya individu

🧠 Fakta Menarik: Perusahaan yang berinvestasi dalam riset pasar tumbuh 2 hingga 3 kali lebih cepat daripada yang tidak!

Apa Metode Riset Pasar Terbaik? Berikut Perbandingannya

Metode riset pasar dapat secara umum dibagi menjadi dua jenis: riset primer dan riset sekunder.

Penelitian primer mencakup teknik riset pasar seperti survei, wawancara, kelompok fokus, dan observasi. Tujuannya adalah mengumpulkan data baru dan langsung dari peserta riset. Di sisi lain, penelitian sekunder menganalisis sumber data yang sudah ada, seperti laporan, statistik, dan publikasi.

Berikut adalah tabel yang membandingkan berbagai jenis proses riset pasar, terutama teknik riset pasar primer:

Survei Wawancara Kelompok Fokus Penelitian Observasional Definisi Survei adalah kuesioner terstruktur yang didistribusikan kepada kelompok besar Wawancara adalah percakapan terarah satu lawan satu Kelompok fokus adalah diskusi terarah dengan sekelompok kecil peserta Penelitian observasional melibatkan pengamatan pengguna dalam lingkungan alami atau terkontrol Tujuan Utama Kumpulkan data kuantitatif dan tren Jelajahi motivasi, perilaku, dan sikap Uji tanggapan, temukan persepsi Pahami perilaku pelanggan yang sebenarnya dan bandingkan dengan perilaku yang diklaim Target Audience Audiens luas, segmen spesifik Pengguna individu, pemangku kepentingan Segmen demografis spesifik Pengguna atau pelanggan nyata Jenis Data Kuantitatif Kualitatif Kualitatif Kualitatif Waktu dan Biaya Rendah hingga sedang Memakan waktu, mahal Sedang hingga tinggi Moderasi Terbaik untuk Memvalidasi asumsi, mengukur kepuasan Wawasan mendalam, pemahaman keputusan yang kompleks Menguji konsep atau pesan baru Wawasan UX, pola penggunaan produk

🔎 Tahukah Anda? Upaya riset pasar pertama yang tercatat dilakukan pada tahun 1920-an melalui survei dari pintu ke pintu!

Proses Riset Pasar: Bagaimana Bisnis Mengubah Data Menjadi Keputusan

Riset pasar bukanlah aktivitas yang dilakukan sekali saja. Ini adalah proses berkelanjutan yang memberikan kejelasan dengan setiap iterasi. Baik saat memasuki pasar baru, meluncurkan produk, atau menyempurnakan strategi bisnis, melakukan riset pasar yang komprehensif memastikan Anda membangun atas wawasan dunia nyata—bukan asumsi.

Dari mengidentifikasi pertanyaan yang tepat hingga mengubah data mentah menjadi keputusan yang percaya diri, setiap langkah dalam proses riset pasar menjadi landasan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Di bawah ini, kami memecah proses ini menjadi tujuh langkah praktis yang memandu Anda dari ide hingga implementasi:

Langkah 1: Tentukan tujuan riset Anda

Setiap inisiatif riset pasar yang sukses dimulai dengan kejelasan.

Dengan menggunakan alat seperti ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, dan fitur seperti ClickUp Docs, Anda dapat mengonsolidasikan tujuan riset, ringkasan proyek, dan umpan balik pemangku kepentingan dalam satu dokumen kolaboratif.

Gunakan komentar untuk mengumpulkan masukan tim dan menugaskan tindakan langsung dari dokumen, memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Apakah Anda sedang menjajaki segmen pelanggan baru? Mengukur kesadaran merek? Memvalidasi konsep produk? Menentukan "mengapa" Anda membantu merumuskan pertanyaan yang harus dijawab.

Sentralisasikan semua tujuan riset pasar Anda di satu tempat dengan ClickUp Docs

Tips Pro: Atur izin akses yang detail pada dokumen untuk berbagi riset secara aman dengan tim internal atau mitra eksternal, memastikan informasi sensitif tetap terlindungi.

Langkah 2: Kumpulkan data (penelitian primer vs. sekunder)

Setelah Anda menetapkan tujuan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data yang relevan. Hal ini biasanya melibatkan riset primer (data asli yang dikumpulkan melalui survei, wawancara, atau kelompok fokus) dan riset sekunder (sumber yang sudah ada seperti laporan pasar atau analisis pesaing). Data primer akan memberikan wawasan spesifik dan asli, sementara data sekunder akan membantu Anda memahami gambaran besar.

ClickUp Forms memungkinkan Anda membuat survei yang disesuaikan dengan merek Anda, yang mengirimkan respons langsung ke ruang kerja Anda sebagai tugas yang dapat ditindaklanjuti. Anda dapat memetakan bidang formulir ke Bidang Kustom, menugaskan pemilik tugas, dan menetapkan prioritas secara otomatis, sehingga mempermudah pengumpulan data dan tindak lanjut.

Ingat untuk membuat persona pengguna pada tahap ini! Hal ini akan membantu Anda menciptakan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi dan membentuk sisa penelitian Anda.

Dapatkan template gratis Dapatkan proses riset pasar yang efektif dengan templat formulir ClickUp

Template Formulir ClickUp adalah ruang kerja siap pakai untuk mengorganisir dan mengotomatisasi riset pasar dari awal hingga akhir. Alih-alih memulai dari nol, Anda mendapatkan struktur formulir yang sudah dibangun sebelumnya dan sepenuhnya dapat disesuaikan—ideal untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan, tanggapan wawancara, atau masukan pemangku kepentingan.

Setiap pengiriman formulir akan masuk ke ruang kerja Anda sebagai tugas, dengan status default, Bidang Kustom, dan penugasan tim. Anda dapat menandai respons berdasarkan persona, wilayah, atau kampanye, dan menggunakan wawasan tersebut untuk melacak tren, menganalisis celah, atau meluncurkan tindak lanjut yang ditargetkan. Ini adalah platform praktis untuk membangun persona pengguna, memvalidasi ide, dan mengelola logistik riset—semua dalam satu tempat.

Ideal untuk: Peneliti dan pemasar yang ingin memiliki struktur yang konsisten dan dapat diulang untuk mengumpulkan data primer di berbagai titik kontak.

📚 Baca Juga: Pertanyaan Penemuan Pelanggan untuk Memahami Pasar dan Potensi Produk Anda secara Mendalam

Langkah 3: Segmentasi dan analisis audiens Anda

Riset pasar sama pentingnya dengan memahami audiens Anda seperti halnya memahami pesaing Anda. Di sinilah Anda akan menyelidiki pesaing Anda—apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka memposisikan diri, dan di mana mereka berhasil (atau mengalami kesulitan). Analisis ini membantu Anda menemukan peluang yang belum tergarap tanpa harus melalui proses coba-coba.

Analisis pesan, harga, ulasan pelanggan, kehadiran di media sosial, nada suara, dan fitur produk mereka untuk mengidentifikasi celah pasar, kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, dan peluang positioning yang potensial.

Perangkat lunak analitik pemasaran menyederhanakan proses dengan menyediakan perbandingan berdampingan dan pembandingan real-time.

Kategorikan segmen riset pasar yang berbeda dengan ClickUp Task Tags

Gunakan ClickUp Task Tags untuk mengkategorikan wawasan seperti ‘keluhan kemasan’ atau ‘kebingungan bahan’. Tag ini memberikan detail tambahan dibandingkan dengan label. Anda dapat memisahkan respons berdasarkan usia, jenis kulit, dan wilayah. Kombinasi label dan tag memudahkan visualisasi dan identifikasi tren.

Anda juga dapat mengonfigurasi Dashboard ClickUp untuk menampilkan berbagai kluster wawasan dan frekuensinya.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Proses Perencanaan Pemasaran: Pembahasan Langkah demi Langkah

Langkah 4: Analisis wawasan pesaing

Analisis pesaing membantu Anda memahami posisi Anda di pasar dan menemukan celah yang dapat Anda manfaatkan. Hal ini melibatkan studi tentang penawaran pesaing, model harga, sentimen pelanggan, dan strategi pemasaran.

Setelah data mulai masuk, saatnya untuk membuatnya berguna. Pertama, Anda perlu mengubah data tidak terstruktur menjadi data terstruktur. Ubah umpan balik pelanggan mentah, spreadsheet, dan grafik menjadi wawasan yang dapat digunakan.

Organisasikan temuan Anda berdasarkan tema utama: tren, penyimpangan, masalah yang sering muncul, dan wawasan yang mengejutkan. Gunakan alat visualisasi untuk memudahkan analisis data bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Bandingkan produk atau layanan Anda dengan produk atau layanan pesaing Anda menggunakan Tampilan Tabel ClickUp

Organisir matriks lanskap kompetitif langsung dalam tampilan Tabel, menyoroti pesaing utama dan keunggulan mereka. Bandingkan fitur, harga, kemasan, jenis formula, dan sentimen pelanggan. Anda juga dapat melampirkan tangkapan layar, tautan web, dan analisis sentimen media sosial sebagai subtugas untuk mengonsolidasikan riset Anda.

Tanyakan: Apa yang disukai atau tidak disukai pelanggan tentang merek-merek ini? Apa celah yang menonjol? Perbandingan terstruktur ini membantu Anda mengidentifikasi pola dan peluang yang sering terlewatkan dalam tinjauan umum.

Lampirkan tangkapan layar yang relevan, tautan web, atau analisis sentimen media sosial sebagai subtugas untuk mengonsolidasikan riset Anda, sehingga lebih mudah untuk ditinjau kembali selama diskusi strategis.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Template Analisis Industri Gratis untuk Memantau Persaingan

Langkah 5: Organisir dan interpretasikan data

Sekarang saatnya yang paling menantang—mengubah informasi menjadi wawasan. Data tanpa arah hanyalah kebisingan. Langkah ini menghubungkan titik-titik antara wawasan Anda dan langkah selanjutnya.

Ubah wawasan berdampak tinggi menjadi tindakan konkret. Audiens Anda mungkin lebih menyukai bahan tertentu, nada konten tertentu, atau format penyampaian yang unik. Gunakan wawasan ini untuk menyesuaikan peta jalan produk, salinan kreatif, atau model harga Anda.

Jangan remehkan teknologi yang Anda miliki—alat pemasaran berbasis AI dapat membantu Anda menghasilkan pesan yang disesuaikan dengan bahasa pelanggan.

Ini adalah cara cerdas untuk menyelaraskan komunikasi dengan suara audiens Anda, terutama jika Anda sedang menguji saluran atau kampanye baru.

Analisis data dengan alat riset seperti ClickUp Board View

Fitur Daftar dan Papan di ClickUp membantu Anda mengelompokkan data ke dalam kategori atau wawasan. Buat status kustom seperti ‘Wawasan Terverifikasi,’ ‘Perlu Ditinjau,’ atau ‘Klaim Tidak Didukung’ untuk melacak kekuatan dan relevansi setiap titik data. Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum transkrip wawancara atau umpan balik yang panjang, mengekstrak pola kunci, dan menghasilkan draf wawasan secara otomatis.

Tips Pro: Gunakan ClickUp Automations untuk memindahkan tugas atau memberi tahu pemangku kepentingan saat wawasan telah diverifikasi atau memerlukan tinjauan, sehingga alur kerja Anda tetap efisien dan transparan.

Pelajari praktik terbaik dalam menggunakan List View di ClickUp:

Langkah 6: Presentasikan temuan Anda

Penelitian yang baik hanya sebagus kemampuan tim Anda untuk memahami dan bertindak berdasarkan hasilnya. Ringkas temuan kunci, tren visual, dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam format yang jelas dan menarik, disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan Anda.

Sajikan hasil penelitian pasar Anda melalui Dashboard ClickUp

Dashboard ClickUp sangat ideal untuk langkah ini. Gabungkan grafik, widget tugas, dan tabel untuk membuat laporan dinamis yang diperbarui secara otomatis saat data baru masuk.

Jika Anda membutuhkan format naratif, kumpulkan semua materi di ClickUp Docs — sisipkan visualisasi, tautkan tugas, dan bahkan lampirkan file data mentah untuk referensi. Jika Anda telah mendokumentasikan proses dengan baik, hal ini akan menjadi perpustakaan riset siap pakai untuk proyek-proyek di masa depan.

Langkah 7: Ambillah keputusan berdasarkan data

Dengan pemahaman yang jelas tentang wawasan riset Anda, saatnya beralih dari observasi ke implementasi. Gunakan temuan tersebut untuk mengarahkan pengembangan produk, strategi go-to-market, upaya pemasaran kepada pelanggan, atau perbaikan operasional.

Dorong keputusan melalui peta jalan dengan tampilan diagram Gantt ClickUp

Ubah wawasan menjadi inisiatif untuk menciptakan peta jalan yang dapat ditindaklanjuti di ClickUp. Hubungkan tugas riset dengan tujuan terkait, tetapkan tenggat waktu, tetapkan pemilik tugas, dan lacak kemajuan menggunakan diagram Gantt atau tampilan Timeline. Gunakan Milestones ClickUp untuk menandai fase riset kunci dan pastikan tim Anda tetap berada di jalur yang benar.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Template Rencana Riset Gratis untuk Tim & Profesional

Menggunakan ClickUp untuk Riset Pasar

Kami telah melihat bagaimana ClickUp mendukung riset pasar di berbagai tahap. Namun, aplikasi kerja sehari-hari ini memiliki lebih banyak fitur dan cara kerjanya.

ClickUp Enterprise Search memungkinkan Anda menemukan file, pesan, dan wawasan secara instan di seluruh ruang kerja dan aplikasi terintegrasi (seperti Google Drive, Slack, dan Figma), menghemat waktu selama proses sintesis riset.

Riset pasar yang efektif tidak hanya tentang pengumpulan data—tetapi juga membutuhkan kejelasan, kolaborasi, dan eksekusi strategis. ClickUp menggabungkan semua ini dalam satu ruang kerja, memudahkan pengelolaan alur kerja riset yang kompleks dan mengubah wawasan menjadi keputusan yang terinformasi.

Tips Pro: Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk secara otomatis menerjemahkan dan merangkum wawancara atau kelompok fokus, menyimpan transkrip langsung di Docs atau tugas untuk referensi dan analisis yang mudah.

Selaraskan hasil riset Anda dengan strategi bisnis menggunakan ClickUp Goals

Setelah Anda memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang tujuan riset Anda, peta tujuan tersebut ke dalam ClickUp Goals

Riset pasar hanya bernilai jika selaras dengan tujuan bisnis. ClickUp Goals memungkinkan Anda menetapkan target yang jelas dan terukur—seperti menyelesaikan analisis pesaing atau mengumpulkan 1.000 tanggapan survei—dan menghubungkannya dengan tugas atau daftar spesifik. Akibatnya, setiap aktivitas riset berkontribusi pada hasil bisnis yang lebih luas dan memberikan jalur yang jelas dari wawasan hingga dampak.

Bonus? Anda dapat berkolaborasi dengan tim produk dan penjualan secara real-time saat Anda menetapkan tujuan utama.

💡 Tips Pro: Membedakan umpan balik pengguna yang proaktif dari dukungan pelanggan yang reaktif sangat penting. Gunakan alat umpan balik pelanggan yang khusus untuk membedakan ide-ide berdampak tinggi dari pertanyaan umum. Selanjutnya, integrasikan wawasan yang telah diverifikasi ini ke dalam alur kerja Anda sebagai tugas yang dapat ditindaklanjuti, mendorong perbaikan produk yang terfokus.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Alternatif dan Pesaing SurveyMonkey

Pantau kemajuan di setiap tahap riset dengan ClickUp Milestones

Hubungkan tugas dengan tonggak pencapaian untuk mengubah wawasan menjadi tindakan dengan ClickUp Milestones

Demikian pula, ClickUp Milestones memberikan gambaran umum tentang kemajuan di berbagai fase penelitian kunci, seperti perencanaan, pengumpulan data yang akurat dan dapat ditindaklanjuti, analisis, dan pelaporan.

Tetapkan tonggak pencapaian untuk memantau kemajuan di setiap tahap riset, mendeteksi keterlambatan sejak dini, dan menyelaraskan tim dengan tenggat waktu.

Inilah pendapat Juan Casian, CEO Atrato, tentang penggunaan ClickUp:

Bagi saya, penting untuk selalu mengetahui perkembangan kita menuju tujuan besar kita. ClickUp dengan cepat memberikan gambaran umum yang saya butuhkan, sesuatu yang tidak kami miliki dengan alat sebelumnya.

Bagi saya, penting untuk selalu mengetahui perkembangan kita menuju tujuan besar kita. ClickUp dengan cepat memberikan gambaran umum yang saya butuhkan, sesuatu yang tidak kami miliki dengan alat sebelumnya.

💡 Tips Pro: Riset pengguna yang baik tidak hanya tentang mengumpulkan data—tetapi juga tentang mengenali perbedaan antara umpan balik proaktif dan dukungan reaktif. Gunakan alat umpan balik pelanggan yang khusus untuk mengidentifikasi wawasan berdampak tinggi, lalu ubah wawasan tersebut menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti untuk mendorong inovasi produk. 📚 Untuk pemahaman yang lebih mendalam, jelajahi panduan kami tentang Cara Melakukan Riset Pengguna dan pelajari cara mengumpulkan, menganalisis, serta bertindak berdasarkan umpan balik yang benar-benar berdampak.

Ubah tanggapan formulir menjadi tugas riset dengan ClickUp Tasks

Ubah formulir menjadi tugas selama pengumpulan data riset pasar dengan ClickUp Tasks

Setiap langkah dalam proses riset pasar—mulai dari menyusun pertanyaan survei hingga menganalisis tren industri—dikelola melalui ClickUp Tasks. Anda dapat menugaskan pemilik tugas, menambahkan tanggal jatuh tempo, menyertakan lampiran, dan menyesuaikan bidang untuk melacak jenis riset, sumber, atau prioritas.

Struktur tugas ini memastikan akuntabilitas dan transparansi di seluruh alur kerja riset.

Berikut ini ringkasan singkat tentang berbagai jenis Tugas ClickUp:

Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum temuan dan mengungkap wawasan dengan lebih cepat

Proses Riset Pasar dengan ClickUp Brain

Mengubah data mentah menjadi wawasan yang bermakna seringkali membutuhkan waktu.

ClickUp Brain adalah asisten riset AI bawaan yang dirancang khusus untuk membantu Anda mengubah data mentah menjadi wawasan nyata dengan lebih cepat. Ia secara otomatis merangkum wawancara, mendeteksi tema yang berulang dalam dataset besar, dan menghasilkan tindakan selanjutnya—semua dalam ruang kerja Anda. Baik Anda mengorganisir tanggapan survei atau menganalisis intelijen kompetitor, Brain memungkinkan Anda melewati sintesis manual dan fokus pada keputusan tingkat tinggi.

Bagi pengguna desktop, Brain Max membawa pengalaman ini ke level berikutnya. Fitur voice-to-text dan text-to-speech memungkinkan Anda mendikte catatan riset, tugas, atau ide tanpa menggunakan tangan—dan mendengarkan ringkasan yang dihasilkan AI secara langsung sambil melakukan tugas lain. Anda juga mendapatkan pemahaman konteks yang lebih mendalam: Brain Max dapat mencari di seluruh ruang kerja ClickUp, aplikasi terhubung, dan web untuk menemukan file, wawasan, atau ringkasan yang relevan—bahkan yang Anda lupa keberadaannya.

Bersama, ClickUp Brain dan Brain Max membawa kemampuan AI canggih ke dalam alur kerja riset Anda—sehingga Anda dapat berpikir lebih cepat, mengubah ide menjadi tindakan, dan menemukan apa pun yang Anda butuhkan dalam hitungan detik.

📮ClickUp Insight: 30% responden kami mengandalkan alat AI untuk riset dan pengumpulan informasi. Tapi apakah ada AI yang membantu Anda menemukan file yang hilang di tempat kerja atau thread Slack penting yang lupa disimpan? Ya! Pencarian Terhubung Bertenaga AI ClickUp dapat secara instan mencari seluruh konten ruang kerja Anda, termasuk aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi, menampilkan wawasan, sumber daya, dan jawaban. Dengan Pencarian Lanjutan ClickUp, Anda dapat menghemat hingga 5 jam per minggu!

Kelola setiap langkah riset dengan Template Riset Pasar ClickUp

Dapatkan template gratis Sederhanakan proyek riset pasar dan keputusan bisnis Anda dengan Template Riset Pasar ClickUp

Sederhanakan proyek riset pasar dan keputusan bisnis Anda dengan Template Riset Pasar ClickUp

Selain itu, Anda mendapatkan banyak templat yang dapat disesuaikan dengan mudah sesuai kebutuhan Anda. Misalnya, Templat Riset Pasar oleh ClickUp adalah ruang kerja siap pakai yang membantu Anda mengelola setiap tahap proyek riset, mulai dari penetapan tujuan dan pengumpulan data hingga analisis kompetitor dan laporan akhir.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Lacak setiap tugas riset dengan status dan jadwal bawaan

Organisir wawasan dari survei, wawancara, dan riset pesaing dalam daftar yang sudah disiapkan

Bekerja sama dengan rekan tim secara real-time melalui komentar, Dokumen, dan tugas

Visualisasikan temuan Anda menggunakan Dashboard yang sudah terintegrasi

🎁 Bonus: Template Analisis Pasar ClickUp

Lakukan Riset Seperti Profesional dengan ClickUp!

Riset pasar adalah landasan Anda untuk kesuksesan.

Baik itu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, menguji konsep baru, atau menganalisis pesaing, proses riset yang tepat membantu Anda mengubah informasi menjadi dampak. Dan setiap langkah dalam proses ini membawa Anda lebih dekat untuk mengembangkan sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh audiens Anda.

Meskipun proses riset pasar terlihat menakutkan, ClickUp memudahkan proses ini dengan berbagai cara. Setiap fitur ClickUp dirancang untuk mengubah riset Anda menjadi dampak nyata dan terukur.

Siap mengubah wawasan pasar menjadi tindakan? Daftar sekarang di ClickUp!