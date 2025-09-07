Template Jadwal Restoran Gratis untuk Memudahkan Perencanaan Tenaga Kerja

Pernahkah Anda mengalami situasi di mana dua pelayan datang untuk shift yang sama sementara koki dapur menelepon untuk menanyakan apakah mereka dijadwalkan? Itulah yang terjadi ketika jadwal karyawan Anda seperti tebak-tebakan.

Jadwal restoran yang jelas akan mengatasi hal itu. Jadwal ini memberitahu seluruh tim Anda siapa yang bekerja, kapan, dan di mana. Selain itu, jadwal ini menyeimbangkan waktu shift, menghindari kebingungan, dan menjaga segala sesuatunya berjalan lancar. Jadwal ini juga membuat karyawan Anda bahagia dan memberikan keseimbangan kerja-hidup yang mereka butuhkan untuk datang dengan siap dan fokus.

Anda tidak perlu lagi menulis jadwal baru di papan tulis atau mengelola pesan teks. Template jadwal restoran gratis memudahkan proses ini. Cukup masukkan informasi tim Anda dan kembali fokus pada pengelolaan bisnis Anda.

Dalam panduan ini, Anda akan belajar apa itu templat-templat ini, apa yang membuatnya baik, dan mendapatkan akses ke templat jadwal restoran gratis terbaik dari ClickUp yang dapat Anda gunakan segera.

Apa Itu Template Jadwal Restoran?

Template jadwal restoran adalah tata letak siap pakai yang membantu Anda mengatur shift, menugaskan peran, dan mengelola jam kerja tim Anda. Alih-alih membuat jadwal dari awal, Anda cukup memasukkan nama, peran, dan waktu mulai shift ke dalam format yang sudah ditentukan, sehingga proses pembuatan jadwal menjadi lebih mudah.

Sebagian besar templat mengikuti format jadwal mingguan, memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan penempatan staf sesuai dengan kebutuhan bisnis dan ketersediaan karyawan.

Baik Anda seorang manajer atau supervisor shift, menggunakan templat penjadwalan karyawan akan menjaga tim Anda tetap terorganisir dan meningkatkan produktivitas mereka.

Dengan jadwal kerja karyawan yang jelas, semua orang tahu kapan dan di mana mereka dibutuhkan. Template tersedia dalam berbagai format—lembar kerja, PDF cetak, atau alat digital. Template jadwal restoran gratis seringkali sudah cukup efektif, terutama untuk tim kecil atau restoran independen.

💡 Tips Pro: Jika Anda mengelola restoran, memahami manajemen sumber daya dapat membuat penjadwalan menjadi jauh lebih mudah. Hal ini membantu Anda merencanakan dengan lebih cerdas, memanfaatkan tim Anda secara lebih efektif, dan menghindari beban kerja yang berlebihan pada staf.

Template Jadwal Restoran

Template jadwal restoran berikut ini akan membantu Anda melacak jam kerja dan mengelola tim Anda dengan lebih mudah. Tapi bagaimana jika Anda bisa membuat penjadwalan restoran menjadi sangat mudah!

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, dapat mengubah kemungkinan itu menjadi kenyataan. Rencanakan jadwal shift staf, lacak pengiriman persediaan, dan kelola penawaran khusus mingguan dalam satu tempat. Dengan tampilan yang dapat disesuaikan dan pengingat, Anda akan menjaga dapur berjalan lancar dan tim selalu sinkron.

1. Template Jadwal Kerja Karyawan ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan jadwal shift mingguan dan kapasitas tim dengan Template Jadwal Kerja Karyawan ClickUp

Perencanaan jadwal karyawan tidak hanya sekadar mengisi kalender. Anda perlu menyeimbangkan beban kerja, mengontrol biaya tenaga kerja, dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan—sambil menangani perubahan mendadak. Template Jadwal Kerja Karyawan ClickUp membantu Anda mengendalikan proses dengan menyederhanakan perencanaan shift, meningkatkan visibilitas beban kerja, dan menjaga operasional tim tetap berjalan lancar.

Template ini dapat:

Lihat jadwal karyawan dalam tujuh cara, termasuk Jadwal Mingguan, Kapasitas Karyawan, dan Papan Status

Lacak kemajuan tugas dengan Status Kustom seperti “Sedang Berjalan” dan “Terblokir”

Catat biaya tenaga kerja, tarif per jam, dan manajer shift menggunakan Bidang Kustom ClickUp

Identifikasi konflik penjadwalan dan kurangi kelelahan dengan menyeimbangkan beban kerja

Tetap patuh pada peraturan ketenagakerjaan dengan visibilitas tugas yang jelas dan dokumentasi yang terperinci

🔑 Ideal untuk: Manajer yang mencari alat penjadwalan yang menggabungkan fleksibilitas, transparansi, dan kemudahan penggunaan.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Microsoft Excel

2. Template Blokir Jadwal ClickUp

Dapatkan templat gratis Blokir waktu berdasarkan jenis tugas, lokasi, atau ketersediaan menggunakan Template Blokir Jadwal ClickUp

Menjaga produktivitas tidak hanya tentang membuat daftar tugas. Anda membutuhkan jadwal yang jelas yang menunjukkan apa yang perlu difokuskan dan kapan, membantu Anda mengelola waktu dengan baik. Template Blok Jadwal ClickUp membantu Anda merencanakan hari, minggu, atau bulan dengan presisi. Template ini memberikan struktur untuk mengelola tugas, menghindari overbooking, dan tetap fokus sepanjang hari.

Template ini dapat:

Bagi waktu Anda menjadi Tampilan Harian, Mingguan, atau Bulanan ClickUp untuk perencanaan yang fleksibel

Atur tugas dengan Formulir Jadwal dan Tampilan Aktivitas

Lacak kemajuan dengan Status Kustom seperti “To Do,” “In Progress,” dan “Complete”

Tugaskan pekerjaan berdasarkan ketersediaan, jenis tugas, dan lokasi menggunakan Bidang Kustom

Kurangi kelelahan dengan membuat jadwal yang realistis dan seimbang

🔑 Ideal untuk: Manajer dan pemimpin tim yang ingin merencanakan hari mereka dengan tujuan yang jelas dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang tidak terstruktur.

3. Template Jadwal Shift Kerja ClickUp

Dapatkan templat gratis Atur jadwal shift, tandai ketidakhadiran, dan lacak kebutuhan tenaga kerja harian dengan Template Jadwal Shift Kerja ClickUp

Jadwal shift bergilir bisa menjadi kacau dengan cepat, terutama dengan staf paruh waktu, ketidakhadiran mendadak, dan perubahan mendadak. Template Jadwal Shift Kerja ClickUp membantu Anda mengelola semuanya tanpa menghambat produktivitas.

Dirancang untuk tim yang membutuhkan penjadwalan yang jelas, penyesuaian cepat, dan visibilitas real-time tentang siapa yang bekerja dan siapa yang tidak.

Template ini dapat:

Tampilkan cakupan mingguan menggunakan tampilan Jadwal Shift, Daftar, dan Panduan Awal

Lacak ketidakhadiran dengan kolom seperti “Shift,” “Absen,” dan “Alasan Ketidakhadiran”

Pantau status shift dengan Status Kustom seperti “To Do,” “In Progress,” dan “Done”

Tandai waktu libur dan sesuaikan tugas tanpa mengganggu jadwal keseluruhan

Jaga agar penjadwalan tetap sederhana untuk operasional yang cepat dan berubah setiap minggu

🔑 Ideal untuk: Pengawas shift dan manajer restoran yang perlu menangani perubahan harian tanpa kehilangan jejak siapa yang masuk, siapa yang keluar, dan mengapa.

💡 Tips Pro: Di restoran, tidak semua tugas memiliki bobot yang sama. Belajar memprioritaskan membantu Anda fokus pada hal yang benar-benar penting—baik itu mempersiapkan untuk jam sibuk makan malam atau menangani reservasi mendadak. Ingin mengasah keterampilan itu? Panduan ini tentang memprioritaskan tugas menawarkan langkah-langkah praktis untuk membantu Anda tetap pada jalur yang benar.

4. Template Laporan Shift ClickUp

Dapatkan templat gratis Catat pembaruan shift penting, masalah, dan serah terima tim dengan Template Laporan Shift ClickUp

Ketika shift berakhir, hal terpenting adalah apa yang diserahkan kepada tim berikutnya. Catatan yang terlewat atau pembaruan yang tidak lengkap dapat mengganggu keseimbangan tim berikutnya. Template Laporan Shift ClickUp dirancang untuk mencegah hal itu.

Fokus pada pendokumentasian apa yang terjadi selama shift, mulai dari kinerja staf hingga masalah tak terduga.

Template ini dapat:

Kumpulkan pembaruan jadwal kerja yang terstruktur melalui formulir ClickUp yang terintegrasi

Catat kinerja staf, insiden, dan tugas yang belum selesai

Masukkan laporan ke dalam dasbor terpusat untuk visibilitas manajer

Pantau pola, tandai masalah berulang, dan kenali karyawan berprestasi

Sertakan kolom untuk persetujuan dan catatan kepemimpinan agar umpan balik dapat ditindaklanjuti

🔑 Ideal untuk: Pemilik restoran dan pemimpin shift yang membutuhkan serah terima yang andal, pelacakan kinerja, dan catatan setiap shift yang melampaui slot waktu.

📣 Suara pelanggan: Inilah yang dikatakan Ryan Lamb, Mitra Operasional di Chick-fil-A: Kami mulai menghabiskan banyak waktu untuk tugas administratif, penjadwalan, dan lainnya. ClickUp membantu mengurangi dampak negatif ini terhadap bisnis kami. Kami mulai menghabiskan banyak waktu untuk tugas administratif, penjadwalan, dan lainnya. ClickUp membantu mengurangi dampak negatif ini terhadap bisnis kami.

5. Template Jadwal Jam Kerja ClickUp

Dapatkan templat gratis Bagi hari Anda menjadi tugas-tugas berjam-jam yang terfokus dan pantau biaya tenaga kerja dengan Template Jadwal Jam ClickUp

Di restoran yang sibuk, hari berjalan dengan cepat. Persiapan dimulai pagi-pagi, layanan datang bergelombang, dan istirahat harus diatur dengan tepat. Template Jadwal Jam ClickUp dirancang untuk presisi semacam itu. Kerangka kerja ini memberikan visibilitas real-time terhadap waktu tugas, biaya, dan kinerja staf, sehingga setiap jam bekerja lebih efisien.

Template ini dapat:

Lacak tugas per jam, pembayaran, dan frekuensi tugas di satu tempat

Catat kinerja dan waktu kerja staf untuk mengidentifikasi tren dengan cepat

Rinci jadwal dan biaya tenaga kerja per orang untuk perencanaan yang lebih mudah

Sesuaikan cakupan harian tanpa mengganggu layanan

🔑 Ideal untuk: Manajer restoran yang perlu memantau jadwal shift, mengawasi biaya tenaga kerja, dan mengelola setiap tugas dengan jelas.

6. Template Jadwal Staf ClickUp

Dapatkan templat gratis Sortir staf berdasarkan peran, tim, atau lokasi untuk mempermudah penjadwalan dan melacak ketersediaan dengan Template Jadwal Staf ClickUp

Memantau staf bukan hanya soal nama di jadwal. Anda perlu mengetahui peran, lokasi, dan ketersediaan mereka dengan cepat. Template Daftar Staf dari ClickUp memberikan cara sederhana untuk mengatur semua itu.

Template ini dapat:

Atur daftar staf berdasarkan peran, departemen, shift, atau lokasi

Simpan informasi kontak dan detail tim di satu tempat terpusat

Sortir dan filter untuk menugaskan pekerjaan dengan cepat dan akurat

Pantau dan optimalkan cuti untuk mencegah konflik penjadwalan

Tampilkan semuanya dalam tata letak spreadsheet yang rapi dan terstruktur

🔑 Ideal untuk: Manajer restoran dan tim HR yang membutuhkan jadwal yang jelas dan terkini untuk mendukung penjadwalan cerdas dan menjaga tim berjalan lancar.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Manajemen Makanan Terbaik yang Layak Dicoba

7. Template Kalender Cuti ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan jadwal kerja dengan mempertimbangkan ketidakhadiran tim dengan mencatat jenis cuti dan melihat waktu libur di kalender bersama menggunakan Template Kalender Cuti ClickUp

Cuti adalah bagian dari pekerjaan. Namun, saat mengelola restoran, satu shift yang kosong bisa mengacaukan segalanya. Template Kalender Cuti ClickUp membantu Anda mengantisipasi hal itu. Template ini menampilkan siapa yang cuti, kapan, dan alasannya—sehingga Anda dapat merencanakan dengan baik, memastikan operasional berjalan lancar, dan menghindari kebingungan penjadwalan mendadak.

Template ini dapat:

Catat waktu cuti per jam, beserta alasan dan detail persetujuan

Tampilkan jenis cuti untuk mengidentifikasi tren dan mengelola keadilan

Tampilkan cakupan di Kalender ClickUp untuk perencanaan cepat

Bantu Anda mengantisipasi kekurangan tenaga kerja sebelum memengaruhi layanan

🔑 Ideal untuk: Manajer restoran dan staf HR yang membutuhkan cara yang jelas dan andal untuk menangani permintaan cuti dan menghindari kekurangan staf.

👀 Tahukah Anda? Jadwal kerja 9/80 memberikan tim hari libur penuh setiap dua minggu sekali, tanpa mengurangi jam kerja. Jadwal ini populer di kantor, tetapi konsepnya mungkin menginspirasi cara baru untuk membangun fleksibilitas dalam jadwal restoran Anda.

8. Template Jadwal 24 Jam ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan cakupan penuh hari untuk operasi nonstop dengan Template Jadwal 24 Jam ClickUp

Ketika restoran Anda beroperasi 24/7, Anda tidak boleh kehilangan kendali atas waktu. Setiap jam berharga. Template Jadwal 24 Jam dari ClickUp ini dirancang untuk tempat-tempat yang tidak pernah berhenti—di mana tim malam, tim persiapan, dan shift bergilir harus tetap sinkron.

Template ini dapat:

Atur jadwal shift, istirahat, dan tugas penting sepanjang 24 jam penuh

Lacak catatan, pengecekan tim, dan masalah harian secara real-time

Tugaskan pekerjaan dan sesuaikan secara fleksibel tanpa kehilangan visibilitas

Catat ritme penuh hari Anda, bukan hanya daftar tugas

Jaga agar tim yang bergerak cepat tetap terkoordinasi dan operasional tetap stabil

🔑 Ideal untuk: Manajer restoran dan pemimpin shift yang membutuhkan cakupan penuh sepanjang hari tanpa kekacauan—jam demi jam, tugas demi tugas.

9. Template Jadwal Tim ClickUp

Dapatkan templat gratis Koordinasikan tugas dan peran shift di seluruh tim Anda dengan Template Jadwal Tim ClickUp

Mengelola tim restoran tidak hanya sekadar membuat jadwal. Anda perlu yakin bahwa tim Anda dapat menangani hari tersebut. Template Jadwal Tim ClickUp memberikan gambaran lengkap tentang staf dan tanggung jawab mereka sehingga mereka tetap terorganisir, cakupan tetap seimbang, dan layanan harian berjalan tanpa gangguan.

Template ini dapat:

Tugaskan peran berdasarkan posisi, bagian, atau stasiun untuk kejelasan penuh tim

Bantu karyawan baru tetap pada jalurnya dengan penugasan tugas yang jelas

Memungkinkan Anda menyesuaikan jadwal kerja dengan cepat saat ada karyawan yang absen atau permintaan meningkat

Hindari revisi jadwal dengan memindahkan tugas daripada membangun ulang rencana

Jaga visibilitas tetap tinggi agar Anda dapat mengidentifikasi dan memperbaiki celah cakupan dengan cepat

🔑 Ideal untuk: Manajer dan supervisor restoran yang ingin mengurangi kebingungan, mendelegasikan tugas dengan jelas, dan memastikan seluruh tim bergerak ke arah yang sama.

10. Template Laporan Perubahan Shift ClickUp

Dapatkan templat gratis Dokumentasikan tanggung jawab dan masalah yang belum terselesaikan antar shift dengan templat Laporan Pergantian Shift ClickUp

Ketika satu shift berakhir dan shift lain dimulai, detail sangat penting. Template Laporan Pergantian Shift ClickUp membantu tim Anda berbagi pembaruan penting, melacak tugas yang tertunda, dan mengidentifikasi masalah sebelum escalate.

Template ini dapat:

Catat tugas yang telah diselesaikan, insiden, dan tanggung jawab yang masih terbuka

Masukkan waktu shift, nama karyawan, dan ringkasan pekerjaan dalam satu tempat

Sorot tantangan agar tim berikutnya dapat bertindak cepat

Sediakan format yang jelas dan dapat diulang untuk setiap pergantian shift

Tingkatkan akuntabilitas dan kurangi kesalahan selama serah terima

🔑 Ideal untuk: Manajer restoran dan supervisor shift yang membutuhkan metode andal untuk mencatat aktivitas shift dan memastikan serah terima yang lancar.

11. Template Jadwal Kerja Bulanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan tugas, tetapkan pemilik, dan jaga agar operasi bulanan tetap berjalan lancar dengan Template Jadwal Kerja Bulanan ClickUp

Template Jadwal Bulanan dari ClickUp membantu Anda melihat gambaran besar—apa yang perlu dilakukan, kapan, dan siapa yang bertanggung jawab. Template ini memberikan pandangan lengkap tentang apa yang perlu diselesaikan, siapa yang melakukannya, dan kapan, sehingga Anda dapat mengelola tugas, tim, dan jadwal tanpa terlewat.

Template ini dapat:

Jadwalkan tugas sepanjang bulan dengan batas waktu yang jelas dan penanggung jawab yang ditentukan

Pantau kemajuan, perbarui prioritas , dan sesuaikan rencana sesuai kebutuhan

Catat detail penting seperti biaya, jenis tugas, dan pemilik

Bantu tim tetap sejalan dengan tujuan besar dan tindakan sehari-hari

Kurangi kebingungan mendadak dengan perencanaan bulanan yang terstruktur

🔑 Ideal untuk: Manajer restoran yang perlu merencanakan operasional bulanan, mengoordinasikan staf, dan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar.

📖 Baca Juga: Buat Jadwal Proyek yang Efisien untuk Proyek Tim Anda

12. Template Jadwal ClickUp 2-2-3

Dapatkan templat gratis Kelola pola shift bergilir untuk menyeimbangkan beban kerja dengan Template Jadwal ClickUp 2-2-3

Ketika Anda buka setiap hari, Anda membutuhkan jadwal yang memastikan staf tetap bekerja tanpa kelelahan. Template Jadwal 2-2-3 dari ClickUp dirancang untuk itu.

Template ini membantu Anda menerapkan jadwal kerja 2-2-3 yang memastikan shift adil dan tim tetap bersemangat, tanpa mengorbankan konsistensi atau kinerja.

Template ini dapat:

Ikuti rotasi 2 hari kerja, 2 hari libur, dan 3 hari kerja dalam siklus 28 hari

Tugaskan peran seperti koki, pelayan, atau manajer untuk menjaga tugas tetap jelas

Pantau kehadiran dan jaga keseimbangan jumlah staf di setiap shift

Kurangi kelelahan dengan menyeimbangkan pekerjaan dan istirahat untuk setiap anggota tim

Dukung operasional berkelanjutan tanpa celah atau tebak-tebakan jadwal

🔑 Ideal untuk: Manajer yang mengelola operasi 24 jam dan membutuhkan jadwal bergilir yang menyeimbangkan cakupan operasional dan keseimbangan kerja-hidup.

13. Template Lembar Waktu Layanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak jam kerja karyawan, tarif gaji, dan rincian cuti dengan Template Lembar Waktu Harian ClickUp

Melacak jam kerja di restoran berbasis layanan membantu Anda memahami ke mana setiap menit dan dolar pergi. Template Lembar Waktu Layanan dari ClickUp membantu Anda melakukannya. Template ini dirancang untuk menyederhanakan pelacakan tenaga kerja, meningkatkan keputusan penjadwalan, dan menjaga akurasi penggajian, tanpa tambahan administrasi.

Template ini dapat:

Catat jam kerja, cuti sakit, dan cuti liburan

Lacak tarif jam kerja dan hitung total gaji secara otomatis

Pantau kinerja karyawan untuk mengelola biaya tenaga kerja

Sediakan tampilan harian, mingguan, dan bulanan untuk mengidentifikasi tren

Manfaatkan integrasi ClickUp untuk terhubung dengan alat pengolahan gaji yang populer

🔑 Ideal untuk: Manajer restoran yang perlu melacak jam kerja karyawan, mengelola biaya tenaga kerja, dan memastikan penjadwalan yang efisien.

14. Template Ketersediaan Jadwal Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Bagikan dan kelola ketersediaan individu untuk menghindari konflik penjadwalan dengan Template Ketersediaan Jadwal Pribadi ClickUp

Terkadang ada hari-hari yang sulit dikendalikan. Tugas menumpuk, jadwal tumpang tindih, dan tidak ada yang yakin siapa yang sebenarnya tersedia. Template Ketersediaan Jadwal Pribadi ClickUp membantu mengatasi hal itu.

Template ini membantu Anda tetap unggul dengan membuat ketersediaan Anda terlihat, terorganisir, dan mudah dikelola. Template ini dirancang untuk tim yang fleksibel yang membutuhkan kejelasan tanpa perlu bolak-balik.

Template ini dapat:

Tandai ketersediaan per jam dan tandai konflik penjadwalan

Catat rapat, shift, waktu pribadi, dan catatan di satu tempat

Buatlah lebih mudah bagi manajer untuk menjadwalkan berdasarkan ketersediaan real-time

Bantu staf paruh waktu atau yang memiliki peran ganda tetap terorganisir di tengah perubahan jadwal kerja

Jaga jadwal tetap jelas tanpa bergantung pada pesan teks atau pesan yang tersebar

🔑 Ideal untuk: Staf paruh waktu, manajer restoran, atau pemimpin tim yang membutuhkan cara sederhana untuk berbagi dan mengelola ketersediaan tanpa perlu bolak-balik.

📮 ClickUp Insight: 32% pekerja kesulitan menyisihkan waktu pribadi, namun hanya 14% yang memblokirnya di kalender mereka. Jika tidak dijadwalkan, itu tidak terlindungi! 📆 Kalender ClickUp membantu Anda menjadwalkan waktu pribadi seperti rapat. Kalender ini terintegrasi dengan kalender eksternal, memungkinkan Anda menetapkan blok waktu kerja dan pribadi yang berulang, serta memungkinkan Anda menyeret dan melepas acara atau tugas untuk menyesuaikan jadwal dengan mudah. Hentikan pekerjaan mendadak sebelum mengganggu waktu luang Anda! 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations — yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

15. Template Jadwal Restoran oleh Workfeed

melalui Workfeed

Excel Spreadsheets dapat digunakan, tetapi seringkali menimbulkan lebih banyak pekerjaan daripada yang dihemat. Template Jadwal Restoran Gratis dari Workfeed memungkinkan Anda membuat jadwal mingguan tanpa repot dengan format yang rumit.

Ini adalah file Excel sederhana yang membantu Anda tetap terorganisir tanpa perlu membeli perangkat lunak lengkap.

Template ini dapat:

Izinkan Anda menyesuaikan hari mulai, waktu shift, dan nama karyawan

Gunakan menu tarik-turun untuk menetapkan peran dan mengurangi input manual

Jaga jadwal mingguan Anda tetap jelas dan mudah dibaca

Bantu minimalkan konflik jadwal tanpa menambah kerumitan

Berfungsi sebagai opsi praktis sebelum beralih ke alat canggih

🔑 Ideal untuk: Pemilik restoran kecil dan pemimpin shift yang menginginkan jadwal sederhana, dapat diedit, mudah dibagikan, dan diperbarui.

16. Template Jadwal Restoran oleh Toast

melalui Toast

Mengelola shift, peran, dan jam kerja di restoran yang sibuk bisa sangat membingungkan. Template Jadwal Restoran Toast menawarkan cara sederhana untuk tetap terorganisir tanpa memperumit proses. Template ini dibuat di Excel, mudah disesuaikan, dan ideal untuk restoran yang ingin struktur tanpa perlu perangkat lunak tambahan.

Template ini dapat:

Tentukan peran, atur waktu shift, dan masukkan nama karyawan

Hitung total jam kerja secara otomatis untuk membantu mengelola biaya tenaga kerja

Sediakan tata letak yang bersih dan dapat diulang untuk penggunaan mingguan

Lakukan pembaruan jadwal dengan cepat tanpa kurva pembelajaran yang curam

Berikan alternatif praktis untuk platform penjadwalan penuh

🔑 Ideal untuk: Manajer restoran dan pemilik usaha kecil yang mencari cara sederhana dan efisien untuk mengatur jadwal staf mingguan dan memantau jam kerja tenaga kerja.

17. Template Jadwal Staf Restoran dalam Bentuk Spreadsheet oleh GooDocs

melalui GooDocs

Templat Jadwal Staf Restoran Sederhana Goodocs dirancang untuk perencanaan cepat tanpa gangguan. Templat ini kompatibel dengan Google Sheets dan Excel, sehingga Anda dapat langsung menggunakannya, menyesuaikannya, dan membagikannya kepada tim Anda tanpa perlu alat atau aplikasi tambahan.

Template ini dapat:

Daftar nama dan peran karyawan seperti pelayan, tuan rumah, atau koki

Blokir shift di seluruh tujuh hari dengan grid mingguan yang rapi

Dukung shift pagi, siang, dan malam dengan format yang fleksibel

Gunakan kode warna untuk membuat jadwal lebih mudah dibaca sekilas

Dapat dicetak atau dibagikan secara digital untuk pembaruan tim yang cepat

🔑 Ideal untuk: Manajer restoran yang ingin jadwal sederhana dan dapat diedit yang mudah diisi, dicetak, dan ditempel di dinding ruang istirahat.

📖 Baca Juga: Mengelola Pengiriman Proyek dengan Template & Contoh

18. Jadwal Restoran Berwarna oleh GooDocs

melalui GooDocs

Template Jadwal Restoran Berwarna Goodocs dirancang untuk pembaruan cepat dan komunikasi yang jelas. Dibuat di Google Slides dan PowerPoint, template ini mudah dibuka, diedit, dan ditampilkan di tempat tim Anda dapat melihatnya—tanpa perlu pengaturan atau kurva pembelajaran.

Template ini dapat:

Tentukan nama karyawan, peran, dan waktu shift dalam tata letak yang sederhana

Gunakan hari yang diberi kode warna untuk memudahkan pemindaian jadwal mingguan

Sertakan ruang untuk catatan seperti tujuan, acara, atau pengingat persediaan

Dapat dicetak atau ditampilkan secara digital untuk visibilitas seluruh tim

Bantu menjaga keselarasan semua orang tanpa alat yang rumit atau pelacakan waktu

🔑 Ideal untuk: Manajer restoran yang ingin jadwal mingguan visual dan mudah diedit yang dapat dibaca dengan cepat oleh staf dan diikuti tanpa pertanyaan.

19. Template Jadwal Tenaga Kerja Restoran oleh Restaurantowner.com

Template Jadwal Tenaga Kerja Restoran dari RestaurantOwner.com dibuat di Excel dan secara jelas merinci semua detail kecil dan besar. Anda dapat menjadwalkan hingga 100 karyawan di 20 departemen—ruang depan, dapur, bar, dan sebagainya.

Template ini dapat:

Tetapkan hingga 50 jenis shift menggunakan menu dropdown untuk penjadwalan yang lebih cepat

Dukung shift ganda dan kebutuhan tenaga kerja yang kompleks

Hitung total jam kerja mingguan dan biaya tenaga kerja secara otomatis untuk mengontrol anggaran Anda

Tutupi enam minggu sekaligus untuk perencanaan jangka panjang dan persiapan acara

Sediakan tata letak yang jelas dan sederhana, dirancang untuk tim dengan volume tinggi

🔑 Ideal untuk: Manajer restoran yang membutuhkan alat berbasis Excel yang detail untuk menjadwalkan shift, memantau biaya tenaga kerja, dan menghindari celah cakupan di seluruh departemen.

20. Template Jadwal Restoran oleh 7Shifts

melalui 7Shifts

Template Jadwal Restoran Excel 7shifts adalah sederhana, jelas, dan dirancang untuk perencanaan cepat. Template ini dibuka di Excel dan memberikan tata letak mingguan yang bersih untuk memasukkan nama, peran, dan waktu shift.

Template ini dapat:

Masukkan nama karyawan, peran, dan waktu shift dengan mudah

Gunakan menu tarik-turun untuk posisi umum seperti pelayan, tuan rumah, dan bartender

Dapat disalin dan digunakan kembali setiap minggu untuk penjadwalan yang konsisten

Dapat dicetak, ditempel, atau dibagikan kepada tim Anda sesuai kebutuhan

Jaga jadwal tetap jelas tanpa perlu pengaturan tambahan atau fitur ekstra

🔑 Ideal untuk: Manajer restoran yang ingin cara sederhana dan tanpa ribet untuk menjadwalkan staf setiap minggu tanpa menggunakan perangkat lunak yang rumit.

Apa yang Membuat Template Jadwal Restoran yang Baik?

Sekarang setelah Anda sampai sejauh ini di blog ini, bagaimana Anda tahu template jadwal restoran mana yang paling cocok untuk Anda?

Template jadwal restoran yang dirancang dengan baik membantu tim Anda tetap terorganisir, mengurangi kebingungan, dan membantu mengontrol biaya tenaga kerja. Template ini juga memberikan struktur pada perencanaan mingguan Anda dan mendukung cakupan shift yang lebih baik.

Berikut adalah fitur-fitur utama yang harus dimiliki oleh templat jadwal restoran yang ideal:

Struktur shift yang jelas : Tentukan waktu shift harian menggunakan : Tentukan waktu shift harian menggunakan lembar waktu karyawan untuk memastikan cakupan penuh selama layanan sarapan, makan siang, dan makan malam

Kolom penugasan peran : Tetapkan tugas dan peran—pelayan, koki, tuan rumah—sehingga semua orang tahu tanggung jawab mereka

Tata letak jadwal mingguan : Lihat semua tujuh hari dalam satu tempat untuk merencanakan penempatan staf dan mencegah kekosongan

Pelacakan jam kerja : Pantau total jam kerja untuk mengelola biaya tenaga kerja dan hindari lembur

Bagian ketersediaan karyawan : Catat ketersediaan tim untuk mengurangi konflik penjadwalan dan perubahan mendadak

Ruangan untuk catatan dan komunikasi : Sediakan ruang untuk catatan manajer atau pengingat khusus shift

Dukungan keseimbangan kerja dan kehidupan : Ruang untuk mengatur jadwal kerja secara adil dan mencegah kelelahan di antara staf

Format cetak dan digital: Mudah dibagikan dengan tim Anda, baik dalam bentuk cetak maupun online

Hilangkan kekacauan dalam penjadwalan restoran dengan ClickUp

Membuat jadwal staf tidak seharusnya terasa seperti memecahkan teka-teki dengan potongan yang hilang. Dengan ClickUp, Anda dapat meninggalkan papan tulis dan mulai mengelola jadwal restoran Anda dengan mudah.

Rencanakan shift, lacak biaya tenaga kerja, catat ketersediaan, dan sesuaikan secara real-time—semua dalam satu ruang kerja yang rapi. Tidak perlu lagi bertukar pesan teks, mencatat di grafik cetak, atau menghadapi celah mendadak. Hanya sistem yang terintegrasi yang menjaga tim Anda tetap selaras dan layanan Anda berjalan lancar.

Dengan lebih dari 1.000 templat (termasuk templat penjadwalan restoran yang Anda lihat di atas), ClickUp memberi Anda kekuatan untuk tetap terorganisir—sambil menyajikan makanan yang lezat dan memimpin tim yang hebat.

✨ Siap menyederhanakan jadwal Anda? Daftar ke ClickUp dan mulailah secara gratis—selamanya.