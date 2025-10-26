11 Perangkat Lunak Pembuat Database Terbaik untuk Pengelolaan Data Terstruktur

Ketika beberapa tim mengakses data yang sama, kekacauan dapat terjadi dengan cepat. Tim pemasaran mencatat prospek dengan cara tertentu, sementara tim penjualan mencatatnya dengan cara lain. Tim operasional menambahkan tag baru. Tim pengembangan memperbarui skema. Tiba-tiba, tidak ada yang tahu versi mana yang benar-benar benar.

Di situlah perangkat lunak pembuat database yang hebat berperan—ia memungkinkan Anda mengumpulkan, menyimpan, dan menyinkronkan data di seluruh tim sambil menjaga data tetap bersih, terhubung, dan dapat digunakan.

Dalam posting ini, kami telah mengumpulkan 11 pembuat database terbaik untuk membantu Anda menjaga kolaborasi lancar, struktur konsisten, dan data yang jelas—terlepas dari berapa banyak orang yang terlibat. 🤝

Perangkat Lunak Pembuat Database Terbaik dalam Sekilas

Inilah pilihan terbaik untuk perangkat lunak pembuat database yang telah dibandingkan.

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Perangkat lunak basis data dan manajemen proyek all-in-one Ukuran tim: Individu dan tim dari semua ukuran Tugas sebagai catatan, Bidang Kustom, Tampilan Tabel, Otomatisasi, Dashboard, ClickUp Brain Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Google AppSheet Pembuatan aplikasi tanpa kode di dalam Google Workspace Ukuran tim: Individu hingga perusahaan menengah Logika seret dan lepas, integrasi database Google Sheets , sinkronisasi offline, dasbor siap mobile Gratis; Mulai dari $5 per bulan per pengguna Microsoft SQL Server Sistem Manajemen Basis Data Relasional (DBMS) tingkat perusahaan Ukuran tim: Pengembang & Administrator Basis Data In-memory OLTP, dukungan JSON/grafik, ketersediaan Always On Harga khusus Microsoft Access Pembuatan database desktop & penggunaan lokal Ukuran tim: Tim kecil & admin Wizard tabel, makro VBA, antarmuka pengguna berbasis formulir $179,99 per pengguna (sekali bayar) Zoho Creator Aplikasi bisnis low-code dengan otomatisasi alur kerjaUkuran tim: Tim pemasaran dan operasional berukuran kecil hingga menengah Pembuat seret dan lepas, pemrograman Deluge, deployment seluler Uji coba gratis; Mulai dari $12 per bulan per pengguna Knack Database online tanpa perlu coding Ukuran tim: Individu, DBAs, dan tim kecil Izin berdasarkan peran, aplikasi yang dapat diintegrasikan, grafik/peta Mulai dari $19 per bulan per pengguna Caspio Aplikasi low-code dengan kepatuhan perusahaan Ukuran tim: Perusahaan menengah & tim operasional perusahaan Sesuai dengan HIPAA/SOC 2, REST APIs, pembuat berbasis klik dan seret Harga khusus Zapier Platform otomatisasi yang menghubungkan aplikasi dan alur kerja Ukuran tim: Individu dan tim pemasaran/operasi berukuran menengah lebih dari 6.000 integrasi, alur kerja multi-langkah, penanganan kesalahan Gratis; Mulai dari $19 per bulan Tadabase Bangun aplikasi web kompleks dengan cepatUkuran tim: Tim perusahaan & administrator sistem Tata letak multi-tabel, penyesuaian merek (white-labeling), otomatisasi PDF/email Mulai dari $50 per bulan per pengguna PostgreSQL Mesin SQL sumber terbuka canggih untuk dataset besarUkuran tim: Perusahaan menengah hingga perusahaan besar JSONB/array, PostGIS, replikasi, dan skalabilitas Gratis (open source) Airtable Spreadsheet relasional dengan kolaborasi Ukuran tim: Tim produk dan konten berukuran kecil hingga menengah Pandangan kustom, otomatisasi, integrasi Slack/Gmail, dan alat visualisasi data internal Gratis; Mulai dari $20/bulan per pengguna

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Pembuat Database?

Berikut adalah daftar hal yang perlu diperhatikan dalam memilih perangkat lunak database gratis:

Tentukan struktur data Anda dengan mudah menggunakan bidang, tabel, dan hubungan yang dapat disesuaikan

Otomatiskan tugas berulang dan pembaruan dengan alur kerja bawaan atau integrasi

Visualisasikan data Anda dalam berbagai format, seperti tabel, formulir, Kanban, atau tampilan Gantt

Kontrol akses pengguna dengan izin berbasis peran untuk melindungi informasi sensitif

Skalakan database Anda seiring pertumbuhan tim atau kompleksitas data, tanpa masalah kinerja

Bekerja sama secara real-time dengan dukungan multi-pengguna dan pelacakan aktivitas

Onboard pengguna baru dengan mudah menggunakan pengguna baru dengan mudah menggunakan templat spreadsheet , dokumentasi, dan kurva pembelajaran yang rendah

🔍 Tahukah Anda? Database komputer pertama yang sesungguhnya muncul pada tahun 1960-an, dengan Integrated Data Store (IDS) karya Charles Bachman sering dianggap sebagai sistem manajemen basis data (DBMS) pertama yang sesungguhnya.

Perangkat Lunak Pembuat Database Terbaik

Apakah sistem Anda saat ini terasa seperti solusi sementara? Berikut adalah beberapa alat perangkat lunak manajemen proyek gratis terbaik untuk menciptakan sistem yang terstruktur, fleksibel, dan skalabel. 🎯

1. ClickUp (Terbaik untuk database all-in-one dan manajemen proyek)

Buat tugas pertama Anda di ClickUp Buat tugas ClickUp kustom sebagai catatan dalam proyek Anda

Yang pertama dalam daftar kami adalah ClickUp. Ini adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh kecerdasan buatan (AI) yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Dibandingkan dengan perangkat lunak manajemen proyek ClickUp CRM, perangkat lunak ini menggabungkan fungsi basis data relasional dengan fitur eksekusi proyek. Artinya, Anda dapat melacak kontak seperti CRM, membangun alur kerja seperti tim operasional, dan menugaskan tugas seperti manajer proyek.

Tugas di ClickUp

Bayangkan ClickUp Tasks sebagai 'catatan' dalam istilah database. Setiap tugas mencakup judul, deskripsi, daftar periksa, file, penugas, dan komentar.

Misalkan Anda menggunakan ClickUp sebagai sistem manajemen klien. Setiap klien mendapatkan tugas di mana Anda dapat menambahkan daftar periksa untuk langkah-langkah onboarding, mengunggah kontrak yang telah ditandatangani atau perjanjian kerahasiaan (NDA), dan meninggalkan catatan internal.

Buat Bidang Kustom ClickUp untuk memastikan Anda menyaring berdasarkan hal yang paling penting

ClickUp Custom Fields adalah tempat di mana platform ini benar-benar mulai berfungsi seperti database. Anda dapat menambahkan dropdown, tanggal, nomor telepon, kotak centang, URL, dan bahkan bidang yang dihitung. Bidang-bidang ini menciptakan struktur yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Misalnya, Anda mengelola kemitraan influencer. Untuk setiap tugas kampanye, tambahkan: Kolom khusus untuk Tingkat Influencer (misalnya, Emas, Perak, Perunggu)

Format Konten (Reel, Post, Story)

Tanggal Pengiriman

Status Persetujuan dengan menu tarik-turun berwarna

Ketergantungan dalam Tugas ClickUp

Gabungkan ini dengan ClickUp Task Dependencies, dan Anda akan memiliki kendali penuh atas urutan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menetapkan hubungan antara tugas-tugas berurutan, dan ClickUp akan memberi tahu Anda ketika tugas yang terlambat memengaruhi jadwal Anda.

Atur tugas dan edit data secara massal dengan tampilan tabel ClickUp yang intuitif

Jika Anda terbiasa dengan spreadsheet, tampilan tabel ClickUp akan terasa familiar dan nyaman.

Setiap baris mewakili tugas, dan setiap kolom sesuai dengan bidang (status, penugas, data kustom), dengan semua pembaruan terjadi secara real-time.

Jika Anda mengelola kalender konten, Anda dapat melihat topik artikel berdasarkan penulis yang ditugaskan dan jumlah kata, menyortir berdasarkan yang terlambat, dan menambahkan opsi filter lanjutan.

Buat aturan kustom untuk menjaga alur kerja Anda tetap berjalan dengan ClickUp Automations

Sekarang, tambahkan ClickUp Automations, dan ruang kerja Anda mulai beroperasi secara cerdas. Anda dapat membuat aturan 'when. if' tanpa kode.

Misalkan Anda mengelola umpan balik pelanggan. Setiap kali seseorang mengisi formulir umpan balik, otomatisasi dapat mengalokasikannya ke tim dukungan dan menetapkan prioritas berdasarkan analisis sentimen.

Membangun database hanyalah langkah pertama—menjaga agar tetap terupdate adalah di mana tantangan sesungguhnya dimulai. 🎥 Dalam video ini, Anda akan belajar cara mengotomatisasi alur kerja dalam lima menit saja, sehingga database Anda tetap akurat, proses Anda tetap sinkron, dan tim Anda menghabiskan waktu lebih sedikit untuk pembaruan manual.

Fitur terbaik ClickUp

Mengumpulkan data: Buat survei publik atau internal untuk mengumpulkan brief klien, permintaan fitur, tiket dukungan, atau umpan balik menggunakan Buat survei publik atau internal untuk mengumpulkan brief klien, permintaan fitur, tiket dukungan, atau umpan balik menggunakan ClickUp Forms , dan biarkan alat tersebut mengintegrasikannya langsung ke dalam tugas

Visualisasikan kemajuan: Pantau KPI, kecepatan sprint, tugas yang terlambat, atau tingkat churn pelanggan secara real-time dengan grafik kustom, widget, dan ringkasan pelacakan waktu menggunakan Pantau KPI, kecepatan sprint, tugas yang terlambat, atau tingkat churn pelanggan secara real-time dengan grafik kustom, widget, dan ringkasan pelacakan waktu menggunakan Dashboard ClickUp

Sesuaikan cara kerja Anda: Beralih antara daftar, papan, tabel, garis waktu, atau kalender dengan tampilan yang dapat disesuaikan di ClickUp untuk menyesuaikan dengan alur kerja Anda

Bekerja sama dengan lancar: Tugaskan tugas, tandai rekan tim dalam komentar berurutan, lampirkan dokumen, dan lacak ketergantungan untuk Tugaskan tugas, tandai rekan tim dalam komentar berurutan, lampirkan dokumen, dan lacak ketergantungan untuk pengambilan informasi kontekstual

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang curam karena fiturnya yang sangat lengkap

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar merangkum semuanya:

ClickUp menawarkan berbagai fitur yang mengesankan yang memudahkan untuk menyesuaikan alur kerja, mengelola tugas, dan melacak kemajuan di satu tempat. Saya menyukai bagaimana saya dapat membuat tampilan yang disesuaikan untuk setiap proyek, mengatur otomatisasi, dan mengintegrasikannya dengan alat lain yang sudah saya gunakan. Sangat serbaguna, baik untuk pelacakan tugas pribadi maupun operasi bisnis yang kompleks. Template dan dashboard sangat membantu untuk menjaga semuanya terorganisir dan mudah diikuti.

2. Google AppSheet (Pembuat tanpa kode terbaik untuk pengguna Google Workspace)

melalui Google AppSheet

AppSheet terintegrasi dengan Google Workspace, memungkinkan tim mengubah data Sheets menjadi aplikasi siap mobile tanpa perlu menulis kode. Ekspresi seret-dan-lepas menangani logika bisnis, sementara izin berbasis peran diambil langsung dari akun Google, mengurangi keterlibatan tim IT.

Setelah diimplementasikan, anggota tim dapat mengumpulkan data lapangan, menyetujui permintaan, dan memicu otomatisasi Drive atau Gmail dari perangkat apa pun. Dan karena semua data disimpan di BigQuery atau Sheets, analis dapat mempertahankan alur pelaporan yang sudah ada tanpa perlu membangun ulang alur tersebut di sekitar alat baru.

Fitur terbaik Google AppSheet

Bangun aplikasi dengan platform tanpa kode yang intuitif, yang memungkinkan pengguna non-teknis untuk membuat aplikasi kustom dengan cepat

Otomatisasi alur kerja dan proses bisnis dengan bot berbasis peristiwa, otomatisasi terjadwal, dan logika kondisional

Sesuaikan antarmuka pengguna dengan tampilan dinamis (tabel, formulir, peta, grafik, kalender) dan opsi branding kustom untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan estetika Anda

Batasan Google AppSheet

Versi tampilan desktop relatif lebih terbatas dibandingkan dengan tampilan aplikasi seluler/tablet

Opsi konfigurasi format yang terbatas

Harga Google AppSheet

Starter: $5 per bulan per pengguna

Core: $10 per bulan per pengguna

Enterprise Plus: $20 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Google AppSheet

G2: 4.8/5 (390+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google AppSheet?

Begini cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

Saya sangat puas dengan AppSheet. Platform ini melebihi ekspektasi saya dalam hal fleksibilitas, kemudahan penggunaan, dan fitur-fitur kuat untuk membangun aplikasi kustom tanpa menulis kode… Meskipun AppSheet memungkinkan tingkat kustomisasi yang signifikan tanpa menulis kode, beberapa pengguna mungkin menemukan bahwa opsi kustomisasi tertentu terbatas dibandingkan dengan pendekatan pemrograman tradisional, terutama untuk persyaratan yang kompleks atau khusus…

💡 Tips Pro: Buat bidang referensi, bukan hanya bidang teks. Alih-alih memasukkan nama proyek secara manual, buat bidang referensi ke tabel lain; ini memastikan integritas data dan memungkinkan pencarian dan penggabungan data di masa mendatang.

3. Microsoft SQL Server (Terbaik untuk pengelolaan basis data relasional tingkat perusahaan)

melalui Microsoft SQL Server

SQL Server menyediakan RDBMS yang matang, beserta alat bantu terintegrasi, yang memungkinkan pengembang fokus pada desain skema dan penyempurnaan kueri, bukan pada infrastruktur dasar. T-SQL mendukung gabungan kompleks dan fungsi jendela, sementara indeks kolom dan OLTP dalam memori menangani beban transaksi yang besar.

Extensi JSON dan graf yang terintegrasi memungkinkan jenis data modern tetap dalam mesin yang sama, menyederhanakan tumpukan teknologi. Pipelines DevOps dapat diintegrasikan melalui gambar Docker asli dan ekstensi SQL Server Data Tools. Uji unit otomatis memvalidasi prosedur tersimpan, dan Query Store mengidentifikasi regresi sebelum mencapai produksi.

Fitur terbaik Microsoft SQL Server

Jaga sistem tetap responsif tanpa perlu failover manual atau jendela downtime dengan fitur Always On Availability dan pembaruan indeks online

Terapkan keamanan data yang kuat melalui enkripsi data yang transparan, keamanan tingkat baris, dan kemampuan audit yang komprehensif

Integrasikan dengan mulus ke dalam ekosistem Microsoft yang lebih luas, memanfaatkan alat seperti SQL Server Integration Services (SSIS) untuk ETL, SQL Profiler untuk penyesuaian kinerja, dan Management Studio untuk administrasi

Batasan Microsoft SQL Server

Terkadang sulit untuk menemukan kesalahan, terutama dengan alat yang terbatas, karena kompleksitas beberapa database

Impor CSV cukup rumit

Harga Microsoft SQL Server

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Microsoft SQL Server

G2: 4.5/5 (2.200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft SQL Server?

Salah satu ulasan Capterra mengatakannya seperti ini:

Ini adalah sistem manajemen basis data (DBMS) yang andal, cepat, dan dapat disesuaikan. Keandalan sangat tinggi, dan selama bertahun-tahun saya menggunakannya, saya tidak pernah mengalami masalah atau kehilangan data. SQL Management Studio mudah digunakan dan memungkinkan Anda mengonfigurasi hampir semua aspek basis data atau server tanpa perlu menulis kueri SQL… Lisensi agak membingungkan; apakah lisensi berdasarkan panggilan atau inti CPU, agak sulit memahami bagaimana mereka menerapkan harga.

4. Microsoft Access (Terbaik untuk pembuatan database desktop dan penggunaan lokal)

melalui Microsoft Access

Microsoft Access membantu manajer operasional mengonsolidasikan spreadsheet yang tersebar menjadi satu basis data desktop tanpa perlu mempekerjakan seorang DBA. Wizard tabel dapat mengimpor CSV, faktur, atau catatan peralatan dalam hitungan menit, dan tampilan Hubungan membuat hubungan entitas terlihat dengan jelas.

Anda dapat menjalankan tugas rutin, seperti pemeriksaan variasi bulanan, melalui kueri yang disimpan dan makro. Selain itu, karena Access terintegrasi dengan SharePoint atau SQL Server, Anda dapat memulai secara lokal dan kemudian memigrasikan data ke online tanpa perlu menulis ulang proses.

Fitur terbaik Microsoft Access

Desain dan kelola basis data relasional dengan tabel, formulir, kueri, dan laporan tanpa memerlukan keahlian teknis

Otomatiskan tugas berulang dan logika bisnis dengan makro bawaan dan Visual Basic for Applications (VBA)

Impor dan ekspor data dengan mudah dari dan ke berbagai format ( database Excel , CSV, XML), serta hubungkan ke sumber data eksternal

Kontrol akses pengguna dan integritas data melalui izin berbasis peran, aturan validasi data, dan penegakan integritas referensial.

Batasan Microsoft Access

Pengguna mengeluh bahwa tampaknya agak ketinggalan zaman.

Perangkat lunak ini kurang memiliki pembaruan dan peningkatan dibandingkan dengan alternatif Microsoft Access

Harga Microsoft Access

Akses: $179,99 per pengguna

Ulasan dan peringkat Microsoft Access

G2: 4.5/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Access?

Seorang pengguna membagikan umpan balik ini:

Menurut pendapat saya sebagai pengguna dan sering disebutkan oleh banyak pengguna, saya menyukai Microsoft Access karena antarmuka pengguna yang ramah, kemudahan dalam membuat database, dan kemampuannya untuk mengelola dan menganalisis data tanpa memerlukan keterampilan pemrograman lanjutan… Meskipun Microsoft Access memiliki kelebihan, ada beberapa keterbatasan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan: Skalabilitas, Masalah Keamanan, Dukungan SQL Terbatas, Tantangan Integrasi, Keandalan

💡 Tips Pro: Gunakan bidang pilihan tunggal bernama _OwnerCheck di setiap tabel, dan filter tampilan ‘My Tasks’ berdasarkan bidang tersebut. Hal ini memastikan kepemilikan yang jelas, mencegah catatan yang terlantar, dan menjaga pertanggungjawaban tugas tetap menjadi prioritas utama.

5. Zoho Creator (Terbaik untuk membangun aplikasi bisnis yang skalabel dengan cepat)

melalui Zoho Creator

Zoho Creator memungkinkan tim pemasaran untuk membuat pelacak kampanye, pengalih prospek, dan kalender konten tanpa harus menunggu siklus pengembangan tim teknik. Bahasa pemrograman Deluge-nya mirip dengan bahasa Inggris biasa dan terintegrasi langsung dengan Zoho CRM, Google Ads, dan Facebook Lead Ads, sehingga metrik atribusi dan ROI tetap terpusat di satu tempat.

Selain itu, alur kerja kustom dapat mengirim email pemeliharaan atau pemberitahuan Slack saat prospek melampaui ambang batas skor. Anda juga dapat menggunakan analitik terintegrasi untuk menganalisis kinerja saluran hingga ke varian kreatif. Pemasar mendapatkan pusat layanan mandiri yang dapat diskalakan seiring perkembangan funnel, tanpa lembar kerja yang rapuh atau silo SaaS yang terpisah.

Fitur terbaik Zoho Creator

Otomatiskan proses bisnis dengan mesin alur kerja yang kuat, memungkinkan persetujuan, pemberitahuan, dan pemrosesan data.

Deploy aplikasi secara instan di platform web, iOS, dan Android, dengan akses data offline yang lancar.

Integrasikan dengan suite Zoho dan layanan pihak ketiga, mendukung analitik, kolaborasi real-time, dan portal pelanggan.

Batasan Zoho Creator

Pengguna kesulitan dalam membangun perangkat lunak yang kompleks.

Banyak dari templat wizard ditujukan untuk solusi khusus di Amerika Serikat, yang membatasi akses.

Harga Zoho Creator

Tersedia uji coba gratis.

Standar: $12 per bulan per pengguna

Profesional: $230 per bulan per pengguna

Enterprise: $37 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Zoho Creator

G2: 4.6/5 (150+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (160+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Creator?

Langsung dari ulasan G2:

Pengguna dapat menyesuaikan formulir apa pun dan membuat dasbor yang dipersonalisasi. Perangkat lunak ini juga dilengkapi dengan aplikasi dan metode login aman melalui aplikasi autentikator… Perangkat lunak ini agak rumit dan memerlukan waktu untuk terbiasa, dan dasbornya memerlukan penyesuaian besar-besaran agar efektif.

6. Knack (Terbaik untuk membangun database online sederhana tanpa kode)

melalui Knack

Knack menyediakan pembuat berbasis browser di mana tim dapat merancang tabel, mendefinisikan koneksi, dan menghasilkan antarmuka responsif semuanya dalam satu kanvas. Template database yang sudah jadi mempercepat penerapan kasus penggunaan umum, seperti catatan aset, portal klien, dan daftar relawan, sehingga waktu penyiapan dapat diukur dalam hitungan jam.

Mesin aturan (rules engine) menyaring tampilan berdasarkan peran pengguna, sehingga setiap pemangku kepentingan hanya melihat informasi yang relevan bagi mereka. Untuk integrasi, titik akhir API memudahkan akses dan koneksi ke objek apa pun, sementara alat seperti Zapier atau Make dapat menangani otomatisasi cepat tanpa perlu coding. Karena hosting, cadangan, dan keamanan SSL sudah termasuk, tim dapat menghindari kerumitan mengelola server atau mengonfigurasi firewall—namun tetap mempertahankan kendali penuh atas model data mereka.

Fitur terbaik Knack

Visualisasikan data dengan grafik bawaan, kalender, peta, dan tabel, sehingga memudahkan analisis.

Embed aplikasi ke dalam situs web atau portal, memberikan pengalaman merek putih, dan memperluas fungsionalitas.

Desain antarmuka yang intuitif dengan editor WYSIWYG dan opsi penyesuaian merek yang dapat disesuaikan.

Bekerja sama dan kelola konten dengan alat manajemen dokumen dan konten.

Keterbatasan Knack

Pengguna mengeluh bahwa ini adalah aplikasi web yang terlihat ketinggalan zaman dan perlu lebih fleksibel dalam desainnya.

Tidak ada dokumentasi cookie yang memadai, yang menjadi masalah untuk pernyataan GDPR.

Harga Knack

Starter: $19 per bulan per pengguna

Pro: $49 per bulan per pengguna

Korporat: Mulai dari $269

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Knack

G2: 4.6/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Knack?

Lihat apa yang dikatakan oleh pengulas ini:

Knack mudah dikonfigurasi dan digunakan. Ia mampu menangani beban kerja yang berat dengan mudah. Lupakan kompleksitas Excel… Satu-satunya kelemahan Knack adalah kurangnya integrasi bawaan ke tabel yang sudah ada seperti Sales dan Products untuk Shopify sebagai contoh, tetapi API-nya mudah digunakan sehingga kami telah mengatasi masalah tersebut.

Knack mudah dikonfigurasi dan digunakan. Ia mampu menangani beban kerja yang berat dengan mudah. Lupakan kompleksitas Excel… Satu-satunya kelemahan Knack adalah kurangnya integrasi bawaan ke tabel yang sudah ada seperti Sales dan Products untuk Shopify sebagai contoh, tetapi API-nya mudah digunakan sehingga kami telah mengatasi masalah tersebut.

💡 Tips Pro: Selalu buat bidang _ID kustom menggunakan rumus seperti RecordType + ‘-‘ + RANDOM_STRING(6). Meskipun platform Anda secara otomatis menghasilkan ID catatan, hal ini membuat integrasi, pelaporan, dan penyaringan menjadi lebih mudah dibaca dan andal.

7. Caspio (Terbaik untuk pengembangan aplikasi low-code dengan kepatuhan perusahaan)

melalui Caspio

Caspio dirancang untuk pemimpin operasional yang membutuhkan aplikasi web yang siap untuk tata kelola. Semua data disimpan di cloud yang aman, sesuai dengan standar SOC 2 dan HIPAA, sehingga proses audit menjadi jauh lebih mudah. Anda dapat membangun aplikasi dengan pemicu seret-dan-lepas yang menangani validasi tingkat kolom (tanpa perlu SQL), tetapi jika Anda lebih teknis, Anda dapat menggunakan JavaScript atau terhubung ke REST APIs.

Butuh alur kerja terstruktur? Alat desain database dengan otomatisasi multi-langkah dapat mengarahkan tiket layanan atau pemeriksaan kualitas melalui rantai pengesahan, sementara log detail melacak setiap perubahan, sehingga Anda selalu siap untuk audit.

Fitur terbaik Caspio

Manfaatkan kemampuan data yang didukung AI dengan integrasi OpenAI ChatGPT untuk menghasilkan wawasan.

Sesuaikan antarmuka aplikasi dengan kerangka kerja fleksibel seperti Flex dan Bridge.

Kelola data secara aman di infrastruktur AWS dan Microsoft SQL yang tangguh untuk keandalan tinggi.

Batasan Caspio

Perangkat lunak ini menawarkan kustomisasi yang kompleks, tetapi Anda tidak dapat menambahkan kode atau fitur desain tambahan.

Impor tidak tersedia berdasarkan pemicu.

Harga Caspio

Lite: $100/bulan

Plus: $300/bulan

Bisnis: $600/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Caspio

G2: 4.5/5 (150 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Caspio?

Langsung dari ulasan Capterra:

Kami memilih Caspio setelah merencanakan formulir kami di Excel, dan mentransfer strukturnya relatif lancar—terutama dengan bantuan dukungan teknis Caspio yang luar biasa. Sesi pelatihan individu sangat membantu selama fase pengaturan dan membuat kurva pembelajaran lebih mudah dikelola, bahkan bagi seseorang yang belum pernah melakukan pemrograman dalam waktu lama.

🔍 Tahukah Anda? Basis data grafis, yang dibangun berdasarkan teori graf dan ideal untuk memetakan hubungan, pertama kali muncul pada tahun 2006, terinspirasi oleh visi Tim Berners-Lee tentang data terhubung.

8. Zapier (Platform otomatisasi terbaik untuk menghubungkan aplikasi dan alur kerja)

melalui Zapier

Zapier menghubungkan lebih dari 6.000 aplikasi SaaS melalui Zaps, memungkinkan pemasar untuk menggabungkan kampanye tanpa perlu menulis kode perantara. Sebuah pemicu (seperti pengisian formulir, pembelian, atau pendaftaran webinar) memicu serangkaian tindakan bertahap, termasuk memperbarui bidang CRM atau mengirim email pemeliharaan.

Aturan jalur memungkinkan Anda membagi alur berdasarkan skor prospek, sumber UTM, atau bidang kunci lainnya, memastikan kontak yang tepat menerima penanganan yang tepat. Dan jika terjadi kesalahan? Penanganan kesalahan secara otomatis mencoba ulang eksekusi yang gagal dan memberi tahu pemiliknya, mengurangi kemungkinan kegagalan yang tidak terdeteksi.

Fitur terbaik Zapier

Bangun alur kerja multi-langkah yang dapat mencakup filter, penundaan, dan logika kondisional

Pantau dan kelola riwayat otomatisasi dengan log detail dan pelacakan kesalahan

Biarkan pemformat bawaan menangani tugas pembersihan

Batasan Zapier

Beberapa integrasi terasa tidak lengkap atau tidak stabil. Misalnya, tidak semua aplikasi memiliki pemicu atau tindakan yang benar-benar memanfaatkan API mereka

Terkadang, berbagai Zaps dapat mengalami gangguan dan memengaruhi alur kerja

Harga Zapier

Gratis selamanya

Profesional: $29,99/bulan

Tim : $103,50/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Zapier

G2: 4.5/5 (1.300+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zapier?

Sebuah ulasan G2 mengatakannya seperti ini:

Zapier sangat berguna, tetapi ada beberapa batasan saat Anda mulai menskalakan otomatisasi atau membutuhkan logika yang lebih canggih seperti cabang atau kondisi multi-langkah, hal ini dapat menjadi mahal dengan cepat. Beberapa aplikasi juga memiliki pemicu atau tindakan yang terbatas, yang berarti terkadang saya harus mencari solusi alternatif. Terkadang sebuah zap mungkin gagal tanpa penjelasan yang jelas kecuali Anda memeriksa riwayat tugas.

9. Tadabase (Terbaik untuk membangun aplikasi web yang kompleks dan berbasis data)

melalui Tadabase

Tadabase unggul dalam membangun alat internal yang mencerminkan proses kompleks, seperti pelacak produksi multi-tabel, dispatcher layanan lapangan, dan portal onboarding HR. Desainer skema menangani hubungan banyak-ke-banyak, dan tata letak berbasis komponen menampilkan catatan terkait secara berdampingan untuk konteks yang cepat.

Otomatisasi dapat dijalankan sesuai jadwal atau sebagai respons terhadap suatu peristiwa, dengan dukungan bawaan untuk pembangkitan PDF dan langkah email. Anda dapat menghosting sendiri atau mengimplementasikan ke cloud terkelola Tadabase; kedua opsi tersebut mencakup kontrol akses berbasis peran dan log audit. Anda juga dapat mengganti file Access lama atau formulir intranet yang usang dengan sistem berbasis browser yang aman dan dapat beradaptasi dengan kebijakan yang berubah.

Fitur terbaik Tadabase

Visualisasikan dan kelola data dengan papan Kanban, kalender, peta, grafik, dan tabel interaktif

Perluas kemampuan aplikasi dengan CSS dan JavaScript kustom, serta bangun komponen kustom

Terapkan pembaruan dan penyesuaian instan tanpa downtime

Batasan Tadabase

Kurang memiliki fitur canggih dibandingkan dengan perangkat lunak basis data relasional lainnya

Pengaturan awal memakan waktu

Harga Tadabase

Starter: $50/bulan per pengguna

Pertumbuhan: $125 per bulan per pengguna

Profesional: $250 per bulan per pengguna

Elite: $450 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Tadabase

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.9/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tadabase?

Inilah yang dikatakan oleh salah satu pengulas:

Tadabase adalah alat yang sangat powerful untuk membuat aplikasi dengan sangat cepat. Beberapa fitur mungkin bisa ditingkatkan, tetapi saya menggunakannya dan akan terus menggunakannya!… Manajemen data dan templat (di perangkat mobile) bisa ditingkatkan. [sic]

💡 Tips Pro: Bangun database CRM dengan bidang 'lookup rollup' untuk menghitung catatan anak yang terkait. Misalnya, dalam tabel klien, tampilkan jumlah proyek aktif dengan menggabungkan data dari tabel Proyek, di mana Statusnya bukan 'Selesai'. 'Sangat berguna untuk perencanaan kapasitas dan prioritas.'

10. PostgreSQL (Perangkat lunak basis data relasional open-source terbaik untuk penggunaan SQL tingkat lanjut)

melalui PostgreSQL

PostgreSQL memberikan pengembang mesin SQL yang kuat dan dapat diperluas, yang dapat diuji coba secara lokal dan diskalakan hingga terabytes tanpa mengubah sintaksis. Dengan dukungan untuk tipe data yang kaya, seperti JSONB, array, dan geometri PostGIS, seringkali tidak perlu menggunakan beberapa database untuk menangani beban kerja yang beragam.

Fitur bawaan, seperti partisi deklaratif dan replikasi logis, mencakup segala hal mulai dari analitik hingga konfigurasi ketersediaan tinggi. Alat seperti PGAdmin, psql, dan ekosistem driver yang luas terintegrasi dengan mulus ke dalam pipeline CI, membuat integrasi menjadi lancar.

Fitur terbaik PostgreSQL

Dukungan untuk jenis data lanjutan dan fleksibilitas, termasuk jenis data kustom, array, dan penanganan JSON/JSONB yang kuat.

Tambahkan ekstensi seperti pg_partman atau TimescaleDB untuk partisi lanjutan atau kemampuan seri waktu.

Sediakan skalabilitas tingkat perusahaan dengan kontrol koncurrency multi-versi (MVCC), pemulihan pada titik waktu tertentu, replikasi streaming, dan arsitektur ketersediaan tinggi.

Optimalkan kinerja pada skala besar menggunakan indeks canggih (B-tree, GIN, GiST), partisi, dan eksekusi kueri paralel.

Batasan PostgreSQL

Perangkat lunak ini menawarkan lebih sedikit alat antarmuka pengguna grafis (GUI) dibandingkan dengan database lainnya.

Tidak memiliki ekstensi yang kompatibel dengan perangkat lunak/aplikasi open-source yang umum digunakan.

Harga PostgreSQL

Harga khusus

Ulasan dan peringkat PostgreSQL

G2: 4.5/5 (600+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang PostgreSQL?

Sebuah cuplikan singkat dari pengguna nyata:

Dukungan kuat untuk teknik pengindeksan lanjutan seperti BRIN, GIN, dan GiST, yang mengoptimalkan kinerja kueri untuk dataset besar. Selain itu, dukungan JSON bawaan membuatnya menjadi pilihan yang sangat baik untuk menangani data semi-terstruktur tanpa mengorbankan kemampuan relasional… Replikasi dan clustering dapat lebih manual dibandingkan dengan solusi seperti replikasi bawaan MySQL

11. Airtable (Terbaik untuk menggabungkan spreadsheet dengan basis data relasional)

melalui Airtable

Airtable memberikan tim produk ruang kerja tunggal untuk merencanakan roadmap, mengumpulkan umpan balik pengguna, dan mengelola rilis. Anda dapat memfilter, mengelompokkan, atau menampilkan data dalam kalender dengan beberapa klik saja tanpa perlu rumus. Setiap catatan mendukung unggahan file, teks kaya, dan daftar periksa, memudahkan desainer, insinyur, dan manajer produk untuk berkolaborasi di satu tempat.

Dan dengan Interfaces, Anda dapat mengubah proyek manajemen spreadsheet yang kompleks menjadi dasbor yang bersih dan ringan, memberikan eksekutif pandangan tingkat tinggi yang mereka butuhkan.

Fitur terbaik Airtable

Visualisasikan data dengan fitur pelaporan dan dasbor bawaan untuk memantau kemajuan proyek, anggaran, dan metrik keberhasilan.

Gunakan Airtable AI untuk meningkatkan organisasi data, menghasilkan wawasan, dan mendukung pengambilan keputusan.

Akses sumber daya yang luas, kisah pelanggan, dan wawasan ahli untuk tetap unggul dalam tren industri.

Batasan Airtable

Perangkat lunak pembuat database ini terlalu sederhana untuk alur kerja yang kompleks, kurang fleksibel, dan tidak memiliki opsi grafik canggih.

Lebih sulit untuk menjalankan kueri/ringkasan kompleks pada data numerik di seluruh database.

Harga Airtable

Gratis

Tim: $20/bulan per pengguna (tahunan)

Bisnis: $45 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Airtable

G2: 4.6/5 (2.940+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Airtable?

Menurut salah satu pengulas:

Tidak ada kelemahan besar yang saya temui sejauh ini, namun saya melihat bahwa banyaknya opsi untuk melihat, menyortir, atau mengatur data dan ruang kerja dapat memakan waktu lama untuk dioptimalkan bagi pengguna yang kurang familiar dengan kemampuan Airtable. Proses implementasi tampaknya menantang bagi tim saya, karena kami berurusan dengan ratusan pemangku kepentingan, dengan daftar produk yang luas, masing-masing memiliki tingkat izin dan detail yang berbeda.

Bangun Dasar Data yang Kuat dengan ClickUp

Sekarang setelah kita membahas perangkat lunak pembuat database terbaik yang tersedia, Anda tahu bahwa pilihan yang tepat bergantung pada tingkat keahlian tim Anda, kompleksitas kasus penggunaan Anda, dan tingkat fleksibilitas yang Anda butuhkan.

Jika Anda membutuhkan lebih dari sekadar database, gunakan ClickUp. Alat tanpa kode ini memungkinkan Anda membuat tampilan kustom, menghubungkan bidang, mengorganisir data tidak terstruktur, dan berkolaborasi secara real-time dengan pengguna lain.

