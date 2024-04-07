Notion vs. Motion: a feladatkezelő eszközök csatájának eldöntése!

A modern élet néha olyan, mint egy tornádó, és itt jönnek képbe a kiváló feladatkezelő eszközök. Ezek az eszközök elengedhetetlenek lettek mind a magánéletben, mind a szakmai életben, köszönhetően a multitasking és a termelékenység támogatására alkalmas funkcióiknak.

A Motion és a Notion nem voltak közvetlen versenytársak a szoftverpiacon, amikor piacra kerültek. A Motion kezdetben ütemezési funkciókat nyújtott, míg a Notion inkább tudásmenedzsment eszköz volt. Az idő múlásával azonban mindkét termék kibővítette funkcióit, hogy megfeleljen a feladat- és projektmenedzsment igényeinek.

Mi különbözteti meg ezeket az eszközöket (a nevük első betűjén kívül)? 😜

Ha nem tud dönteni a Notion és a Motion között, mi segítünk! Mindkét platform egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek különböző módon javítják a munkafolyamatokat. Végezzünk el egy lépésről lépésre történő elemzést, hogy megnézzük, melyik eszköz lenne az Ön számára megfelelőbb.

Mi az a Motion?

A Motion egy forradalmian új feladatkezelő, és ezzel nem túlzunk! Inkább egy szuperintelligens asszisztens a telefonodon vagy a számítógépeden, amely naptár, teendőlista és projektkezelési funkciókat ötvöz, mindezt egy kis mesteri mesterséges intelligenciával fűszerezve. 🧙

A Motion mesterséges intelligencia és automatizálás funkciói időt és fáradságot takarítanak meg Önnek. Nem csak segít a feladatok és a munkafolyamatok szervezésében, hanem átveszi az irányítást, és a legfontosabb feladatok és a rendelkezésre álló idő alapján átrendezi a csapat ütemtervét. Felejtse el a kihagyott vagy frissített feladatok átütemezésének stresszét, mivel a Motion automatikusan beilleszti őket a következő időrésekbe.

A Motion áldás lehet a ütemezés és az erőforrás-elosztás konfliktusainak megoldása szempontjából, így többet tudsz elvégezni és kevesebbet kell irányítanod!

A Motion funkciói

Vessünk egy pillantást azokra a remek funkciókra, amelyek még elképesztőbbé teszik ezt a feladatkezelő zsenit! 🪄

1. Automatikus feladatkezelő

A Motion feladatkezelő rendszere a hatékonyságról szól – pillanatok alatt létrehozhat feladatokat és alfeladatokat, beállíthat határidőket, és még néhány praktikus emlékeztetőt is hozzáadhat. Fontos feladatokat kell feljegyeznie? Csak adjon hozzá jegyzeteket és csatoljon fájlokat, ha szükséges, így a kontextusadatok egy helyen maradnak. 📑

Feladatkezelőként könnyedén bevonhatja csapattársait, és elkerülheti a szilárd csapatok miatt kialakuló információs blokkokat. Kijelölheti őket megfigyelőként vagy megbízottként bizonyos feladatokhoz, hogy megteremtse a felelősségvállalást. Tegye csapatát szervezettebbé a feladatok címkézésével:

Ingyenes feladat: Bármikor elvégezhető a végső határidőn belül. Sürgős feladat: Meg kell csinálni egy meghatározott időintervallumban Rögzített feladat: A határidő eltolása nélkül nem mozgatható

Az automatizálással egyszerűsítheti az ismétlődő feladatokat. Ha pedig váratlan megbeszélés vagy sürgős munka merül fel, az egy kattintással történő átütemezéssel átrendezheti a feladatokat. A Motion segít a feladatok listában vagy Kanban táblán való megjelenítésében, így betekintést nyerhet a munkafolyamat különböző szakaszaiba.

2. Intelligens naptár

Miután felállította és részletesen kidolgozta feladatait, a Motion mesterséges intelligenciája bekapcsolódik intelligens naptárával. Automatikusan meghatározza az egyes feladatok elvégzésének legalkalmasabb időpontját és napját, így biztosítva, hogy Ön és csapata megelőzze a bosszantó határidőket!

Forrás: Motion

Csak állítsa be a munkaidőt, és a Motion kiszámítja a heti feladatok és megbeszélések elrendezését. A generált ütemterv biztosítja, hogy elvégezze a feladatokat anélkül, hogy éjszakákon át dolgozna. Ráadásul, ha túlvállalja magát, a Motion praktikus figyelmeztetésekkel segít.

Mindezek mellett a Motion jól együttműködik kedvenc naptáraival, például a Google Naptárral és a Microsoft Outlookkal. Adatait könnyedén szinkronizálhatja és importálhatja. És a legjobb rész? Ez a szoftver színekkel jelöli a feladatokat, így azonnal megkülönböztetheti a natív (szürke) és a külső naptárakból importált (más színek) feladatokat. 🗓️

3. Találkozó-asszisztens

A Motion AI Meeting Assistantnek köszönhetően saját személyes ütemezővel rendelkezik, amellyel napirendjét kézben tarthatja. Néhány kattintással meghívhatja a résztvevőket, kiválaszthatja a tökéletes időpontot és dátumot, sőt, megadhatja a helyszínt is. Egyéb testreszabási lehetőségek:

Beállítások megadása egymást követő értekezletek, reggelek vagy értekezletmentes napok esetén

A napi értekezletek korlátozása a túlzsúfoltság elkerülése érdekében

Személyre szabott foglalási oldal elindítása, hogy másokkal is megoszthassa elérhetőségét

A platform lehetővé teszi, hogy különböző típusú értekezletekhez egyedi hosszúságú és ütemezésű sablonokat hozzon létre. Van kérdése a csapatának? Az egyéni beállítások segítségével felmérési vagy szavazási kérdéseket adhat hozzá az értekezlet előtt – sok Motion alternatíva nem rendelkezik ezzel a funkcióval!

A Motion árazása

Ingyenes próba

Egyéni : 19 USD/hó

Csapat: 12 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Mi az a Notion?

Bár a Notion jegyzetelési és csapat tudásbázis-eszközként indult, ma már egy kicsit vadkártya. A strukturálatlan adatbázisának köszönhetően a felhasználók a platformot mindenféle munkafolyamat-kezelési célra felhasználhatják. 🌈

Például jegyzeteket kell készítenie, projekteket kell kezelnie és információkat kell rendszereznie. A Notion egy sor trükkel segít Önnek, beleértve a wikiket, dokumentumokat, táblázatokat és projektkezelő eszközöket, mindezt egy AI-alapú munkaterületen.

A Notion valódi varázsa a testreszabható építőelemeiben rejlik. Ezek olyanok, mint a digitális Legók, amelyeket egymásra rakva és összekapcsolva bármilyen oldalt vagy dokumentumot létrehozhatsz. Hozzáadhatod olyan elemeket, mint szövegek, képek, teendőlisták, táblázatok, kapcsolók és beágyazások, hogy javítsd a munkafolyamatodat.

A Notion jellemzői

A Notion egy hatalmas eszköz- és funkciókínálat, ezért nézzük meg a három legfontosabb vonzerőt, amelyek valóban egy feladatkezelési vidámparkká teszik! 🎢

1. Táblázat adatbázis

A Notion táblázati adatbázisa vizuális csodaország, amely intuitívabb és gyakorlatiasabb megközelítést kínál a projektmenedzsmenthez. Azok számára készült, akik kedvelik a digitális Kanban táblákon általában használt drag-and-drop feladatkezelési technikát. Csak annyit kell tennie, hogy az egérrel megjelöli a feladatokat Teendő, Folyamatban és Kész kategóriákba. *

A Notion táblázatos adatbázisának kiválósága kiterjed egy sor ingyenes és fizetős sablonra is. A vállalkozások és a feladatkezelők több száz hasznos projekttervezési és wiki-sablont találhatnak a napi munkafolyamatok megtervezéséhez és dokumentálásához.

Ha egyszerűen szeretnéd kezelni a dolgokat, és elkerülni a komplex adatbázisok karbantartásának fejfájását, a Notion egyszerű feladatlistákkal segít neked. ✅

2. Idővonalak

Ha célja, hogy átfogó képet kapjon feladatairól és projektjeiről, a Notion idővonal nézetével mindent egy pillantásra láthat. A feladatok Gantt-diagramban jelennek meg, így Ön és csapata szabadon módosíthatják az ütemterveket, testre szabhatják a határidőket, és eldönthetik, mely információkat szeretnék kiemelni vagy elrejteni.

Forrás: Notion

A nézetben a projektek és a határidők vizuálisan intuitív formátumban, időegységekre felosztva jelennek meg előtted. Minden projekt kártyaként van ábrázolva. És itt jön a legjobb: egy egyszerű kattintás a kártyára elvisz a projekt oldalára, ahol minden apró részletet megtalálsz.

A kártyákat tovább nyújthatja vagy összenyomhatja az idővonalon, hogy blokkolja az egyes feladatok vagy folyamatok dátumait. 🔲

3. AI és automatizálás

A Notion egyik kiemelkedő funkciója, amelynek köszönhetően sok versenytársát felülmúlja, a generatív AI írási támogatás. A Notion AI segítségével projekt tartalmakat hozhat létre, ötleteket gyűjthet, és összefoglalhat olyan elemeket, mint az értékesítési jelentések, a találkozók jegyzetek és a cselekvési tervek.

Búcsút inthetsz az időigényes, unalmas feladatoknak a testreszabható AI Autofill segítségével, amely minden projekt eredményéhez könnyedén kitölti az adatbázisból kivont tartalmat (felhasználói történetek, legfontosabb eredmények, frissítések stb. ). Olyan, mintha egy termelékenységi dzsinn állna rendelkezésedre, aki még előtted tudja, mire van szükséged. 🧞

A mérnöki és termékfejlesztő csapatok számára a Notion automatizált sprintei készen használható munkafolyamatokat kínálnak a hibajelentések rendezéséhez, a problémák nyomon követéséhez és a hátralékok prioritásainak meghatározásához. A platform ideális a termékigény-dokumentumok (PRD) elkészítéséhez is az ötletelés után.

A Notion árai

Örökre ingyenes

Plusz : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalat: Vegye fel a kapcsolatot a céggel

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Motion vs. Notion: funkciók összehasonlítása

Kezd látszani, hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek a két projektmenedzsment eszköz? Nézzük meg közelebbről az egyes eszközök erősségeit és gyengeségeit! 💪

A kiegyensúlyozott áttekintés érdekében a Notion és a Motion alkalmazásokat három konkrét kategóriában fogjuk összehasonlítani: feladatkezelés, csapat tudásmenedzsment és integrációk.

1. Feladatkezelés

A Motion és a Notion eltérő megközelítést alkalmaz a feladatkezelés terén. A Motion egy egyszerű és automatizált feladatkezelő, amely kiválóan alkalmas a feladatok hatékony ütemezésére mindenki naptárában, hogy maximalizálja az időt és az erőfeszítéseket. Ideális alapvető és összetett teendőlistákhoz, de előrehaladott projektkezelési funkciókat nem kínál.

Másrészt a Notion kiterjedt munkaterületet biztosít személyes és megosztott feladatlisták létrehozásához, olyan funkciókkal, mint a határidőkövetés és a naptár- és táblázatos formátumú praktikus feladatnézetek. A platform nagyobb rugalmasságot kínálhat a munkafolyamatok különböző végfelhasználásokhoz való igazításában, de egyes felhasználók úgy érzik, hogy az intuitív kezelhetőség és a bemutatók hiánya bizonyos mértékben akadályozza a használhatóságát.

A választás attól függ, hogy egyszerűsített vagy sokoldalúbb feladatkezelési megoldásra van-e szüksége. Mégis, érdemes a Motion felé hajlani, mivel könnyen használható felülete lehetővé teszi a feladatkonfliktusok és a korlátozott erőforrások zökkenőmentes kezelését. ⌛

2. Csapat tudásbázis

A Motion, amelynek fő hangsúlya a feladatkezelés és az automatizálás, elsősorban a projektmenedzsment terén jeleskedik. Bár alapvető jegyzetelési és dokumentációs funkciókat kínál a projektek és feladatok keretében, nem törekszik arra, hogy a Notionhoz hasonló csapat-tudásbázis legyen.

A Notion erőssége a tudásbázis-szoftverként való sokoldalúságában rejlik, amely átfogó platformot biztosít csapatjegyzetek és kézikönyvek létrehozásához, valamint projektmenedzsment funkciókat is kínál. Ezért a Notion az első számú választás azok számára, akiknek fontos a hatékony tudásmenedzsment. 🌐

3. Integrációk

A termelékenységi alkalmazások világában az integrációk fontos összekötő szerepet töltenek be, egyesítve a különböző eszközöket és funkciókat. A Motion szelektív megközelítést alkalmaz, és néhány népszerű eszköz, például a Gmail, a Zapier és a Zoom natív összekapcsolására összpontosít, de API-integrációval további eszközöket is hozzáadhat.

A Notion több mint 2000 API-kompatibilis integrációval büszkélkedhet, és megközelítése gondosan kidolgozott, átgondolt oktatóanyagokkal, amelyek felgyorsítják a folyamatot. De még egy lépéssel tovább megy, és integrációs irányítópultot kínál a munkaterület tulajdonosainak, amely lehetővé teszi számukra, hogy privát vagy nyilvános (minden munkaterület-felhasználó számára elérhető) integrációkat hozzanak létre. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Notion viszi a pálmát! 🍰

Motion vs. Notion a Redditen

A Reddit felhasználók véleménye nagyon értékes, ha olyan feladat- és projektmenedzsment eszközökről van szó, mint a Motion és a Notion, mivel ezek a beszélgetéseknek további mélységet és relevanciát adnak.

Általánosságban elmondható, hogy a felhasználók imádják a Motiont, de drágának tartják:

Bár a Motion drágább, mint a hasonló szoftverek, megéri az árát, mert szinte mindent meg tud csinálni. Több vállalkozásom is van, ezért nagyszerű, hogy szinkronizálhatom az összes naptáramat, és több munkaterületet hozhatok létre minden vállalkozáshoz.

Íme, mit mond egy másik felhasználó:

Ki szeretném próbálni a Motion-t, de igen, elriaszt a költség – és az, hogy még a próba előtt meg kell adnom a hitelkártyám adatait. Emellett nem találok semmilyen GYIK-et/támogatási anyagot.

A Notion támogatói nem voltak híján az empatikus nézőpontnak:

Imádom a Notiont. Mindenféle jegyzetet, teendőlistát, szokáskövetőt, különböző nézetű adatbázist stb. rendszerezhetsz vele. Azt javaslom, hogy inkább használj egy ingyenes online sablont, és azzal kísérletezz, ahelyett, hogy a semmiből próbálnád megépíteni.

A Motion és a Notion közötti vitában azonban a felhasználók gyorsan rámutatnak az utóbbi hátrányaira:

Néhány évet töltöttem a Notion használatával és testreszabásával. Két okból nem igazán ajánlom:

A teljesen testreszabott megoldás kialakítása és finomhangolása sok időt és erőfeszítést igényel. Az adatstruktúrák és azok kapcsolataik egyedi jellege miatt rendkívül nehéz lesz exportálni és áttelepíteni a rendszereit egy új platformra.

Bónusz: Notion kontra Todoist!

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Motion és a Notion legjobb alternatíváját

Kezelje feladatait és projektjeit, határozza meg a részletes ütemterveket, és működjön együtt hatékonyan csapatával a ClickUp segítségével.

A Motion és a Notion közötti választáshoz a projektmenedzsernek végül bizonyos szempontokban kompromisszumot kell kötnie. Például egyik eszközön sem talál dedikált CRM-et vagy fejlett együttműködési funkciókat. Ezért sok Motion és Notion felhasználó áttért a ClickUp-ra, egy átfogóbb és könnyebben használható feladat- és projektmenedzsment megoldásra.

A ClickUp segítségével zökkenőmentesen kezelhet mindent, ami a feladatokkal kapcsolatos, a személyes teendőlisták létrehozásától a komplex projektek összehangolásáig. Ez a platform a feladatkezelés dzsungelének királya, és még a Reddit közösség is jóváhagyta:

Átálltam a ClickUp-ra, és azt tapasztaltam, hogy így produktívabb vagyok. Projektjeit szeretné kezelni, és sok feladata van? A ClickUp lehet a megfelelőbb választás.

Több mint 15 nézet segítségével, amelyekkel vizualizálhatja és kezelheti munkáját, a ClickUp tökéletes választás egyéni vállalkozók, startupok és nagyvállalatok számára. A projekt- és feladatkezeléshez kifejlesztett dedikált csomagok segítségével bármilyen munkaterületet pontosan az Ön igényeihez igazíthat.

Vessünk egy pillantást a ClickUp három kiemelkedő funkciójára, amelyek előnyt biztosítanak a Notion és a Motion felett.

1. Legyen ütemezésmester a ClickUp Calendar segítségével

Húzza át a feladatokat a ClickUp naptár nézetébe, és a tervezés gyerekjáték lesz.

Lépj be a ClickUp Calendar világába, a megbízható idővonal-tervező segédeszközödbe, amely dinamizmust visz a munkaterület szervezésébe és az együttműködésbe.

A zökkenőmentes drag-and-drop ütemezés segítségével könnyedén beillesztheted a feladatokat egy olyan naptárba, amely mind a megbízottak, mind a vezetők számára áttekinthető. A gazdag szűrők lehetővé teszik a feladatok státusz, prioritás és megbízott alapján történő rendezését. Az ütemezés elemzésének és a projektfüggőségek feltárásának köszönhetően a legfontosabb dolgokra koncentrálhatsz. 🌻

Akár nagy léptékű projekteket irányít, akár feladatok részleteit elemzi, a naptár napi, heti és havi nézetével egyszerre kap átfogó képet és részletes rálátást. Használja ki a Gantt-diagram és a Workload nézeteket a ClickUp 3. 0 alkalmazásban, hogy gyorsan módosíthassa az ütemtervet és a munkaterhelést.

Pontosan beállíthatja az ismétlődő feladatokat, és azonnali vagy manuális automatizálással csökkentheti az olyan apró feladatokkal járó munkát, mint a megbízottak vagy a határidők módosítása. Az 1000-nél is több eszközzel, többek között a Google Naptárral, a Zoommal és a Trellóval való integráció révén a külső értekezletek és feladatok egy holisztikus nézetben jelennek meg.

Ráadásul a ClickUp beépített színkódolási, időkövetési és prioritáskezelési funkciói segítenek csapatának stresszmentesen teljesíteni a vállalásait!

2. Hozzon létre egy összekapcsolt tudásbázist a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhet, adatait egyetlen helyen tárolhatja biztonságosan, és a dokumentumokat a feladatok összekapcsolásával a munkafolyamatához kapcsolhatja.

Ha kedveled a Notion dokumentációs funkcióit, akkor imádni fogod a ClickUp Docs lehetőségeit. Ez egy átfogó platform dokumentumok és wikik létrehozásához, szervezéséhez és közös szerkesztéséhez. Intuitív szerkesztője lehetővé teszi az oldalak egymásba ágyazását, gazdag stílusok használatát, valamint olyan elemek hozzáadását, mint a könyvjelzők és táblázatok, így kielégíti a projekt ütemtervektől a csapat tudásbázisáig terjedő sokféle igényt. 📄

Ez a funkció lehetővé teszi a valós idejű együttműködést, a feladatok kiosztását és a dokumentumok munkafolyamatokhoz való kapcsolását , így egyszerűbbé téve a munkát. A dokumentumokat kategóriákba sorolhatja és rendszerezheti, hogy könnyebben hozzáférjenek, miközben a hierarchián alapuló adatvédelmi beállítások és jogosultságkezelés is megmarad.

A ClickUp több mint 1000 sablont kínál különböző felhasználási esetekhez, például ügyfélkezeléshez, sprinttervezéshez és termékbevezetéshez.

3. Használja a ClickUp AI-t: a végső termelékenységi asszisztens

Használja a ClickUp AI-t, hogy egy gombnyomással automatikusan generáljon feladatfrissítéseket, összefoglalókat és egyebeket.

Képzelje el: saját virtuális asszisztense, aki a projektmenedzsment rutin, időigényes feladatait végzi el. Ez a ClickUp AI!

A ClickUp AI mind a Motion, mind a Notion megoldásoktól megkülönbözteti magát azzal, hogy fejlett szintű automatizálást és intelligenciát kínál. Képes összefoglalni a feladatok frissítéseit, cselekvési tételeket generálni, pontos hangnemben és nyelvtanilag pontos tartalmakat készíteni és szerkeszteni, valamint e-maileket és dokumentumokat formázni.

Íme néhány példa arra, hogyan tudják a csapatok a ClickUp AI-t különböző felhasználási esetekben kihasználni:

Projektmenedzsment: Készítsen munkatervet, állítson össze projektütemtervet, és foglalja össze a hosszú dokumentumokat. Marketing: Esettanulmányok összeállítása, tartalmi összefoglalók készítése vagy innovatív megoldások kidolgozása Értékesítés: Területi terv kidolgozása, potenciális ügyfeleknek szóló e-mailek megírása, valamint meggyőző : Területi terv kidolgozása, potenciális ügyfeleknek szóló e-mailek megírása, valamint meggyőző elevator pitch-ek vagy bemutató szkriptek összeállítása. Termék: Egyszerűsítse a termékdokumentáció írásának, a felhasználói tesztelési tanulmányok tervezésének és a sikermutatók azonosításának folyamatát. Mérnöki munka: Egyszerűsítse olyan feladatokat, mint : Egyszerűsítse olyan feladatokat, mint a sprint retrospektív jelentések készítése, a modell sémák generálása és a cselekvési pontok kivonása a találkozók jegyzetéből.

Dolgozzon okosabban és gyorsabban a ClickUp segítségével!

Manapság a szervezettség nem csupán kényelmi kérdés, hanem túlélési készség.

Lesznek zavaró tényezők és megszakítások, de a ClickUp segítségével ezek nem akadályozzák meg a munkád elvégzésében. Akár projekteket kezel, együttműködik, vagy dokumentumokat hoz létre és rendszerez, ez az all-in-one megoldás segít elérni a legmagasabb termelékenységet, mint bármely más szoftver. Regisztrálj, és próbáld ki ezt az ingyenes eszközt ! 🌞