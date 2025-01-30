A 10 vezető Time Doctor alternatíva és versenytárs 2025-ben

Ha nem vigyáz, a munka könnyen átveheti az irányítást az életében, különösen, ha távmunkában dolgozik. A távmunkások 56%-a nehezen tudja kikapcsolni a munkaidő végén! Ami még rosszabb, hogy még a vállalatok is nehezen tudják nyomon követni az alkalmazottak termelékenységét.

Itt jönnek képbe az időkövető alkalmazások, mint a Time Doctor, amelyek mind az üzleti feladatkezelés, mind a személyes jólét szempontjából előnyösek. A pontos időkövetésnek köszönhetően átláthatóbban számlázhat és kezelheti ügyfeleit.

Segít előre jelezni a jövőbeli feladatokhoz szükséges időt is, ami különösen fontos a szabadúszók és az óradíj alapú számlázási rendszert alkalmazó vállalkozások számára. Bár egy olyan jó alkalmazás, mint a Time Doctor, lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy jobban szervezzék az időt és produktívabbak legyenek, lehet, hogy ez az eszköz nem felel meg az Ön igényeinek.

Ennek jegyében összeállítottuk a 10 legjobb Time Doctor alternatíva listáját, amelyek segítenek a feladatok kezelésében, a termelékenység növelésében és a munka-magánélet egyensúlyának professzionális megteremtésében! 🎉

Mi az a Time Doctor?

Ahogy a mondás tartja, a boldog alkalmazottak produktív alkalmazottak. A Time Doctor célja a boldogság és a munka-magánélet egyensúlyának elősegítése azáltal, hogy lehetővé teszi a „bármikor, bárhol dolgozhatsz ” kultúrát, elősegítve a teljes átláthatóságot és elszámoltathatóságot.

Az alkalmazás automatikusan figyelemmel kíséri az idő felhasználását, így segít azonosítani a legjobban teljesítőket, és megmutatja, mikor kell beavatkozni és támogatást nyújtani, még a távoli csapatok esetében is.

Az időkövető szoftver különösen erős az óránként fizetett csapatok számlázásának és bérszámfejtésének egyszerűsítését szolgáló funkciók terén. Nemcsak a feladatokra fordított időt követi nyomon, hanem a weboldalak és alkalmazások használatát is figyeli, segítve ezzel a figyelemelterelés csökkentését.

A helyszíni csapatok, például az építőmunkások számára a Time Doctor GPS-követést és figyelmeztetéseket kínál, ha egy csapattag eltér a kijelölt területétől.

Bár a Time Doctor célja egy hatékony és fegyelmezett munkakörnyezet létrehozása, egyes felhasználóknak nehézséget okozhat a felület vagy a felügyeleti funkciók kezelése.

Hogyan válasszuk ki a legjobb Time Doctor alternatívát?

Akár szabadúszó vagy, aki számlázási támogatást keres, akár menedzser, aki egy távoli csapat teljesítményét szeretné optimalizálni, a következő termelékenységi alkalmazás keresésekor figyelembe veheted ezeket a tényezőket:

Időkövetés pontossága: Válasszon olyan platformot, amely pontos időkövetési funkciókat kínál, lehetőleg egyidejű feladatokhoz, hogy biztosítsa a tisztességes számlázást és a projektbecsléseket ⏳ Termelékenységi elemzés: Keressen olyan részletes elemzési funkciókat, amelyek segítenek azonosítani a termelékenységi szűk keresztmetszeteket és elősegítik a tájékozott döntéshozatalt a projektmenedzsment folyamat során. Automatizálási funkciók: Az ideális alternatíva robusztus : Az ideális alternatíva robusztus automatizálási funkciókat kínál a feladatok kiosztásához, emlékeztetőkhöz és jelentésekhez, csökkentve ezzel a mindennapi manuális munkát. Harmadik féltől származó integrációk: Győződjön meg arról, hogy a platform jól integrálható az Ön által már használt eszközökkel, például : Győződjön meg arról, hogy a platform jól integrálható az Ön által már használt eszközökkel, például projektmenedzsment szoftverekkel CRM rendszerekkel és számviteli szoftverekkel. Testreszabhatóság: A testreszabott jelentések létrehozásának, riasztások beállításának vagy egyedi számlázási és bérszámfejtési beállítások létrehozásának rugalmassága megkönnyítheti a munkafolyamatokat. Skálázhatóság: Válasszon olyan platformot, amely az üzleti növekedéssel együtt skálázható, legyen szó további funkciókról, felhasználói helyekről vagy adattárolásról.

Fejleszd időgazdálkodási készségeidet: a 10 legjobb Time Doctor alternatíva

Először is: az Ön igényei határozzák meg, mit keres. Lehet, hogy csak azt kell tudnia, mikor érkezik és távozik egy alkalmazott. Vagy, ha mobil csapatról van szó, akkor érdemes nyomon követni, hogy mely helyszíneket látogatják meg.

Bármi is legyen a szándéka, fedezze fel a gondosan összeállított Time Doctor alternatívák listánkat, és biztosan megtalálja a számára legmegfelelőbb funkciókkal rendelkező programot! 🔍

A ClickUp segítségével pontosan rögzítheti a több feladat és projekt elvégzésére fordított időt.

Ha sokoldalú megközelítést szeretne a projektidő-nyomon követéshez, akkor ne keressen tovább, mint a ClickUp. A platform natív időkövetőjével rögzítheti a feladatokra fordított időt közvetlenül asztali számítógépéről, mobiljáról vagy webböngészőjéből, valamint beállíthat időbecsléseket és jelentéseket generálhat a termelékenység elemzéséhez. 📈

Ezenkívül az olyan időkövető eszközökkel való integráció, mint a Toggl, a Harvest és az Everhour, lehetővé teszi, hogy a ClickUp-on kívül követett időt is hozzáadjon, és átfogó nyilvántartásokat vezessen. Ez egyszerűsíti a szétszórt folyamatokat, és lehetővé teszi a pontos tervezést és előrejelzést, ami elengedhetetlen tényező a projekt mérföldköveinek eléréséhez és a munkaterhelés kezeléséhez.

De a ClickUp nem csak az idő nyomon követéséről szól – a rutin tevékenységek automatizálásával időt is megtakarít!

Hozzon létre egyedi automatizálásokat, amelyek a ClickUp-ban az Ön által választott kiváltó okok és feltételek alapján aktiválódnak.

A ClickUp Automations alkalmazást testreszabhatja csapata egyedi igényeinek megfelelően, és állapotváltozások, határidők vagy egyéni mezők alapján meghatározott műveleteket indíthat el. Például a prioritási státusz alapján automatikusan hozzárendelheti a csapattagokat a feladatokhoz.

A ClickUp a szabadúszók és kisvállalkozások tulajdonosainak ideális feladatkezelő csomagja. A platform lehetővé teszi, hogy egyedi címkék és különböző színkódokkal jelölt prioritási szintek segítségével hozzon létre és kategorizáljon feladatokat. Határozza meg a feladatokat részletesen, és többféle módon jelenítsen meg, például listában, Kanban táblán és Gantt-diagramon, a csapat holisztikus nyomon követése érdekében!

Nézze meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

A nagyon elfoglaltaknak javasoljuk a ClickUp időgazdálkodási sablon használatát – ez egy hatékony eszköz a napod szervezéséhez és a stressz elkerüléséhez. Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon végigvezet a reális célok és költségvetések kitűzésén, a napi tevékenységek és a csapat munkaterhelésének kezelésén, valamint a közös siker érdekében mindenki ütemtervének összehangolásán.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes automatizálások megvalósítása bonyolult lehet (de a ClickUp oktatóanyagokkal egyszerűsíti a folyamatot).

Az alkalmazás személyre szabása időbe telhet, mivel rengeteg funkcióval rendelkezik.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)

2. Harvest

A Harvest három fő területre koncentrál:

Időkövetés Jelentések és elemzések Számlázás és fizetések

A felhasználói kényelmet szem előtt tartva tervezték, így könnyen nyomon követhető az idő a számítógépen, mobilon és böngészőn keresztül. Még egy lépéssel tovább megy, és az időt és a kiadásokat számlákká alakítja, egyszerűsítve a fizetési folyamatot és racionalizálva a könyvelési feladatokat. 💲

A dinamikus vizuális jelentések terén a Harvest igazán kiemelkedő. Figyelemmel kísérheti a projekt állását, ellenőrizheti a költségvetést, és láthatja, hogyan oszlik el a munkaterhelés a csapat tagjai között. A Harvest segít megérteni a belső költségeket és betekintést nyújt az időigényes feladatokba, így a lehető legproduktívabbá válhat!

A Harvest legjobb funkciói

Automatikus emlékeztetők a következetes időméréshez

Egyszerűsített számlázás

Online fizetési lehetőségek PayPal és Stripe segítségével

Valós idejű költségvetés-figyelés

Kapacitásjelentés a könnyebb munkaterhelés-kezelésért

Több mint 50 integráció

Ingyenes Time Doctor alternatíva

A Harvest korlátai

Nehéz lehet nyomon követni és kezelni a nagyobb időkereteket

Egyes felhasználók nehezen használhatónak találják a jelentéskészítő funkciót.

Harvest árak

Ingyenes

Pro: 10,80 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Harvest értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

3. Hubstaff

A Hubstaff célja, hogy egy helyen kínáljon időgazdálkodási, alkalmazotti monitoring és bérszámfejtési szolgáltatásokat. Részletes munkaidő-nyilvántartást, automatizált bérszámfejtési funkciókat és online számlázást kínál, megkönnyítve ezzel az irodai és a virtuális csapatok irányítását.

Helyszíni munkatársakat irányít? A Hubstaff helyalapú időkövetése, egyedi geofence-ek és mobil alapú GPS funkciói lehetővé teszik, hogy offline állapotban is nyomon kövesse alkalmazottai tartózkodási helyét. 🗺️

Az online tevékenységek nyomon követéséhez a testreszabható képernyőképek, valamint az alkalmazások és URL-ek nyomon követése részletes betekintést nyújt a munkaidő alatt eltöltött idő felhasználásába. A magas termelékenységi arányokért (az egér és a billentyűzet használata alapján) virtuális teljesítményjelvények szerezhetők – ezekkel növelheti csapattársai morálját!

A Hubstaff legjobb funkciói

Online és helyalapú munkamegfigyelés

Átfogó munkaidő-nyilvántartások

Automatizált bérszámfejtési funkciók

Műszakbeosztás és szabadságkezelés

Több mint 30 integráció

A Hubstaff korlátai

A felület más Time Doctor alternatívákhoz képest felhasználóbarátabb lehetne.

Az Android telefonok felhasználói késleltetést vagy késedelmet tapasztalhatnak.

Hubstaff árak*

Starter : 4,99 USD/hó felhasználónként

Grow : 7,50 USD/hó felhasználónként

Csapat : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Hubstaff-fal.

Hubstaff értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1400+ értékelés)

4. Produktív

Az ügynökségek igényeinek figyelembevételével fejlesztett Productive részletes adatelemzéseket kínál a számlázás és az erőforrás-kezelés optimalizálása érdekében. A cél az, hogy működése nyereségesebbé váljon.

A platform lehetővé teszi, hogy manuálisan elindíts egy időzítőt az asztalodon, amikor megkezded a feladatot. Alternatívaként használhatod az automatikus nyomon követést is, amely a naptárban előre beütemezett időfoglalásokon alapul. 📆

A nyomon követett órákat jelölje meg „számlázhatóként” (az ügyfélnek felszámítható) vagy „nem számlázhatóként” (nem felszámítható). A Productive automatikusan összegyűjti a még nem számlázott időt, és az Ön paraméterei alapján óradíj alapú projektekre számláz, így időt és energiát takarít meg.

A legproduktívabb funkciók

Kézi és automatikus időkövetés

A számlázható és nem számlázható órák közötti különbségtétel

Automatizált számlázás

Beépített szabadságkezelés

Termelékenységi korlátozások

Még nincs e-mail integráció

Korlátozott testreszabási és adatkezelési rugalmasság

Termelékeny árazás*

Alapvető : 9 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 24 USD/hó felhasználónként

Ultimate : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Termelékenységi értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

5. Clockify

Egyes versenytársaival ellentétben a Clockify akkor is folytatja az időkövetést, ha elveszíti a Wi-Fi- vagy adatkapcsolatát. Amint újra online lesz, szinkronizálja az offline időbejegyzést a fő nyilvántartással.

Az alapvető időkövetés mellett ez a platform Pomodoro időzítőt is kínál, amely segít előre meghatározott időközönként szünetekkel dolgozni, ami egy további eszköz a koncentráció és a termelékenység javításához. 🍅

A Clockify érzékeli, amikor távol van a számítógépétől, és Ön döntheti el, hogy ezt az „tétlen” időt bevonja-e az általános időkövetésbe. Mindezek a funkciók elérhetők az ingyenes csomagban, ami a Clockify-t kiváló választássá teszi kisvállalkozások számára.

A Clockify legjobb funkciói

Offline időkövetés

Ingyenes Pomodoro időzítő

A tétlen idő észlelése a felhasználó belátása szerint

Automatikusan kitöltött munkaidő-nyilvántartások kézi szerkesztési lehetőségekkel

Több mint 80 integráció

A Clockify korlátai

Korlátozott projektkezelési funkciók

Az integrációk után pontatlanságok fordulhatnak elő az időkövetésben.

Clockify árak*

Ingyenes

Alap : 3,99 USD/hó felhasználónként

Standard : 5,49 USD/hó felhasználónként

Pro : 7,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 11,99 USD/hó felhasználónként

Clockify értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4500 értékelés)

6. RescueTime

A RescueTime azzal tűnik ki, hogy segít a felhasználóknak javítani a koncentrációjukat. Lehetővé teszi, hogy bizonyos webhelyeket blokkolj munkaidőben, ami nagy segítséget jelent, ha az elszántságod erős, de az akaratod gyenge. 😅

Ez a platform az elsők között alkalmazta a mesterséges intelligenciát a munkaidő-nyilvántartás készítéséhez. Ez különösen hasznos, ha ugyanazon a munkanapon különböző projektek vagy ügyfelek között kell váltania. A RescueTime automatikusan felosztja az időbejegyzéseket ezekre a kategóriákra, így órákat spórolhat meg az adminisztratív munkával.

Egy másik egyedülálló funkció a valós idejű riasztások, amelyek figyelmeztetik Önt, ha elterelődik a figyelme, és visszavezetik a feladathoz. Ráadásul a RescueTime figyelemmel kíséri az ütemtervét, és időben emlékeztetőket küld, hogy ne maradjon le a megbeszélésekről és a találkozókról!

A RescueTime legjobb funkciói

Weboldalak blokkolása a termelékenység növelése érdekében

Intelligens riasztások a feladatok átirányításához

AI-alapú funkciók

Célkövetés a jobb időgazdálkodásért

A RescueTime korlátai

Egyes felhasználók nem kedvelik a munkaidő-nyilvántartó szoftver legújabb frissítéseit.

Az elemzési és jelentési funkciók javíthatók más Time Doctor alternatívákhoz képest.

RescueTime árak

Havi 6,50 dollártól, éves számlázással.

RescueTime értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)

7. Wrike

A Wrike egy robusztus projektmenedzsment platform időkövetési funkciókkal, amely teljes áttekintést biztosít a csapat munkameneteiről. Zökkenőmentesen követheti nyomon és készíthet jelentéseket a számlázható órákról, ami hasznos azoknak a tanácsadóknak, akiknek tisztességes, adatokkal alátámasztott számlákat kell készíteniük.

Érdekes módon a Wrike időzítője akkor is tovább fut, ha bezárja a böngészőablakot, így biztosítva, hogy minden percet figyelembe vegyen – amíg manuálisan nem állítja le az időzítőt vagy nem vált feladatra. Az eredmény? Egyszerre csak egy feladat időtartamát követi nyomon, minimalizálva ezzel a hibákat és az eltéréseket.

Csapatok számára a Wrike átfogó képet nyújt a feladatokra és projektekre fordított időről. Ez segít összehasonlítani a ténylegesen ledolgozott órákat az előre beállított becslésekkel, ami jobb erőforrás-kezelést és kompenzációs terveket eredményez.

A Wrike legjobb funkciói

Kézi és automatikus időnaplózási lehetőségek

A folyamatos időzítő akkor is működik, ha a böngésző bezárva van.

Lehetőség az időmérő szoftverben az időzítők szüneteltetésére vagy folytatására

Több mint 400 integráció

A Wrike korlátai

A projekt- és feladatkezelés automatizálási képességei erősebbek lehetnének

A mobilalkalmazások nem teljes funkcionalitásúak

Wrike árak*

Ingyenes

Csapat : 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Wrike-kal.

Pinnacle: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Wrike-kal.

Wrike értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (3000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

8. VeriClock

A VeriClock egy felhőalapú eszköz, amely lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a távoli vagy decentralizált környezetben dolgozó alkalmazottakat. A platform segítségével csapata telefonon vagy az interneten keresztül jelentkezhet be és ki, így Ön valós időben figyelemmel kísérheti a munkaerőköltségeket.

Számos módszer létezik annak ellenőrzésére, hogy az alkalmazottak valóban onnan jelentkeznek-e be, ahonnan kellene, például a hívóazonosító vagy az IP-cím ellenőrzése és a GPS-követés. Ez megnehezíti számukra a lógást. 😴

A VeriClock más funkciókra is használható, például a munka előrehaladásának nyomon követésére, a túlórák kiszámítására, jegyzetek készítésére és üzenetek küldésére az alkalmazottaknak.

A VeriClock legjobb funkciói

Többféle időbeviteli ellenőrzési módszer az időkövető szoftverben

GPS-követés a munkavállalók tartózkodási helyének nyomon követéséhez

E-mail értesítések bizonyos alkalmazotti tevékenységekről

Integráció számviteli és bérszámfejtő szoftverekkel

A VeriClock korlátai

Egyes felhasználók nem elégedettek a költség-teljesítmény aránnyal.

A Time Doctor alternatívája rendelkezik egy mobilalkalmazással, amely hajlamos lemeríteni a telefon akkumulátorát.

A VeriClock árai

10 USD/hó fiókdíj + 5 USD/felhasználó

VeriClock értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (5 értékelés alatt)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

9. TimeCamp

Lehet, hogy nem csak azt szeretné tudni, hogy alkalmazottai mikor dolgoznak, hanem azt is, hogy valójában min dolgoznak. A TimeCamp segít megérteni, hogyan töltik az idejüket, nyomon követve az URL-eket és alkalmazásokat , amelyeket csapata a nap folyamán meglátogat.

Továbbá, ha a TimeCamp két legmagasabb árkategóriájának egyikét választja, a szoftver még részletesebb nyomon követést kínál a meglátogatott oldalak képernyőképeinek készítésével, valamint robusztus számlázási funkciókkal.

A TimeCamp rendkívül sokoldalú, ha az önfegyelemről van szó. Azok a csapat tagok, akik javítani szeretnének időgazdálkodási szokásaikon, kipróbálhatják az egyéni célkitűzés funkciót, amely lehetőséget kínál a munka, a szünet és a magánidő elkülönítésére.

A TimeCamp legjobb funkciói

Részletes betekintés a webhelyek és alkalmazások használatába

Eszközök képernyőképei az alkalmazottak figyelemmel kíséréséhez

Támogatás az önellenőrzéshez és a célok kitűzéséhez

Több mint 100 integráció az időkövetési funkcióival

A TimeCamp korlátai

Több testreszabási lehetőséget is használhatna

A jelentési lehetőségek lehetnének jobbak is, mint egyes Time Doctor alternatíváknál.

TimeCamp árak*

Ingyenes

Starter : 2,99 USD/hó felhasználónként

Alap : 5,99 USD/hó felhasználónként

Pro : 7,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a TimeCamp-pel.

TimeCamp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (550+ értékelés)

10. QuickBooks Time

A QuickBooks Time inkább a mozgásban lévő alkalmazottak, például a helyszíni szerviztechnikusok, értékesítési képviselők vagy építőmunkások nyomon követésére összpontosít. Az egyik kiemelkedő funkciója a QuickBooks Workforce alkalmazás segítségével történő mobil időkövetés, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyakorlatilag bárhonnan kezeljék az idővel kapcsolatos munkafolyamatokat.

A szoftver GPS-követést is tartalmaz, így nemcsak a csapattagok által ledolgozott órákat, hanem a tartózkodási helyüket is nyomon követheti.

Ezenkívül a QuickBooks Time értékes elemző eszközöket is kínál. Testreszabható jelentéseket biztosít, amelyek számos üzleti döntéshez felhasználhatók, például a munkaköltségek előrejelzéséhez és a bérszámfejtés tervezéséhez. 📊

A QuickBooks Time legjobb funkciói

Mobil időkövetés

GPS-követés mobil csapatok számára

Valós idejű betekintés a csapat tevékenységébe

Munkaköltség-előrejelzés és bérszámfejtési jelentések

Integráció számviteli és bérszámfejtési alkalmazásokkal

QuickBooks Időkorlátozások

Az alkalmi hibák adatvesztéshez vezethetnek.

Korlátozott ügyfélszolgálat, ha összehasonlítjuk a listán szereplő többi Time Doctor alternatívával

QuickBooks Time árak

Prémium : 20 USD/hó + 8 USD/hó minden további felhasználó után

Elite: 40 USD/hó + 10 USD/hó minden további felhasználó után

QuickBooks Time értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)

Fedezze fel a ClickUp előnyeit, és tegye minden másodpercét értékessé!

Bár számos Time Doctor alternatíva és lehetőség áll rendelkezésre a csapatod idő- és termelékenységének nyomon követésére, a ClickUp sokoldalúságával és átfogó idő- és feladatkezelési funkcióival tűnik ki.

Akár kisvállalkozás tulajdonosa vagy, aki részletes időjelentéseket keres, akár szabadúszó, aki a termelékenység növelését és a számlázható órák optimalizálását tűzte ki célul, a ClickUp nemcsak az idő nyomon követésében segít, hanem az időt is a hasznodra fordítja!

A regisztráció ingyenes, és a munkafolyamatodra gyakorolt előnyei felbecsülhetetlenek lehetnek. Regisztrálj és tapasztald meg még ma a ClickUp hatását! 🧚