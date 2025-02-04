A 12 legjobb alkalmazotti elismerési szoftver 2025-re

Emlékszik, amikor Pam a „The Office” című sorozatból elnyerte a Dundie-díjat a legfehérebb tornacipőjéért? Vagy amikor Toby-t „extrém visszataszító” kategóriában díjazták?

Aki még nem ismeri, az éves Dundies-gála a TV-műsor kitalált papírgyártó cégének, a Dunder Mifflinnek az alkalmazottait hivatott lelkesíteni.

Bár a Dundies-díjak minden szempontból elrugaszkodottak, és bizonyos díjak (például Toby díja) nem tűnnek különösebben vonzónak, ezek a díjak megragadják a munkavállalói elismerés és a csapatszellem előmozdításának lényegét. De mivel a hibrid és a távmunka egyre inkább normává válik, már nincs értelme semmilyen díjátadó ünnepséget rendezni, legyen az abszurd vagy sem.

Szerencsére rendelkezünk alkalmazotti elismerési szoftverrel, amely technológiai csavart ad a régi iskola „vállon veregetéséhez” vagy aranycsillagához. ⭐️

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 12 legjobb alkalmazott-elismerési alkalmazást, amelyek segíthetnek csapatának összetartásában, a morál javításában és a motiváció fenntartásában – függetlenül attól, hogy az irodában vagy a világ másik végén dolgoznak!

Mi az alkalmazotti elismerés?

Az alkalmazottak elismerése többet jelent, mint hogy alkalmanként azt mondja nekik: „Hé, jó munkát végeztetek!”. Ez az alkalmazottak erőfeszítéseinek nyílt elismerését, értékelését és jutalmazását jelenti.

A csevegés nézet minden megjegyzését elmenti a ClickUp-ban, hogy gyorsan megoszthassa elismerését és megtalálhassa a beszélgetéseket.

Az alkalmazottak elismerésének koncepciója Maslow szükségletek hierarchiájának elméletében gyökerezik. Ez azt jelenti, hogy ha egy személy fiziológiai szükségletei (például étel és szállás) kielégültek, akkor természetesebben hajlik arra, hogy önbecsülési és önmegvalósítási szükségleteit kielégítse, például:

Pozitív visszajelzés

Munkatársak elismerése

Megnövekedett felelősség

Fizetésemelés és bónuszok

Üzleti szempontból az alkalmazottak elismerési programjai elősegítik a tartozás érzését és javítják az egyéni teljesítményt, így a legjobb csapattagok elégedettek lesznek, és nő az alkalmazottak megtartási aránya.

A munkavállalói elismerési szoftverek jelentése és előnyei

Az alkalmazotti elismerési szoftver egy technológiai alapú megoldás, amely segít a HR-vezetőknek és a csapatvezetőknek a munkahelyi ösztönző programok kezelésében. Egyszerűsíti a munkavállalók hozzájárulásának és elkötelezettségének mérési folyamatát a csapat céljai és a legjobb HR-gyakorlatok szerint.

Hozzon létre heti eredménykártyákat a ClickUp-ban, hogy a csapat láthassa a többiek legfontosabb céljait az adott héten.

A legtöbb munkavállalói elismerési platform rendelkezik olyan funkciókkal, amelyek növelik a munkavállalók elkötelezettségét, megmutatják az egyéni fejlődést, és kezelik a jutalmakat, például a jelvényeket és az ajándékkártyákat. Ezek az eszközök a következő előnyökkel járnak a munkahelyen:

Pozitív vállalati kultúra : Az alkalmazottak áttekinthetik a jutalmazási rendszert, és biztosak lehetnek abban, hogy az nem tartalmaz elfogultságot vagy előítéleteket.

Termelékenység növelése : A csapat tagjai általában nagyobb erőfeszítéseket tesznek, ha nyomon követhetik a következő cél eléréséhez vezető előrehaladásukat.

Csapatépítés : A távoli és az irodában dolgozó munkatársak jobban összekapcsolódnak és elkötelezettebbek lesznek az egységes platformnak köszönhetően.

Értékek által vezérelt magatartás: Az alkalmazottak magatartása a vállalat küldetésével és értékeivel összhangban van, külön erőfeszítés nélkül.

Mit kell keresnie az alkalmazotti elismerési szoftverekben?

Az alkalmazotti elismerési szoftverek kiválasztásakor érdemes figyelni a következőkre:

Felhasználóbarát felület : Könnyű navigáció és hozzáférhetőség minden alkalmazott számára

Célkitűzés: Funkciók, amelyek segítenek meghatározott és Funkciók, amelyek segítenek meghatározott és mérhető célokat és KPI-ket kitűzni.

Testreszabás : lehetőségek a jutalmak és elismerések testreszabására, hogy azok megfeleljenek a vállalat értékeinek.

Integráció más eszközökkel : Zökkenőmentes integráció a meglévő HR- vagy : Zökkenőmentes integráció a meglévő HR- vagy csapatmunkát támogató eszközökkel.

Elemzések és jelentések: betekintés a teljesítménytrendekbe és az alkalmazottak elkötelezettségének szintjébe, ami segít eldönteni, melyik csapattagot érdemes jutalmazni.

A ClickUp Workload View betekintést nyújt a projekt mutatóiba, hogy egy lépéssel előrébb járhasson.

A 12 legjobb alkalmazotti elismerési szoftver

Találjuk meg a tökéletes eszközt, amely kiegészíti elismerési programját, hogy ünnepelje és motiválja csapatát. Kiválasztottuk a 12 legjobb alkalmazotti elismerési szoftvert, amelyek különböző igényeknek és költségvetéseknek felelnek meg.

Hozzon létre egyéni vagy csapatcélokat a ClickUp-ban, és állítson be egyértelmű célokat a haladás nyomon követéséhez.

A ClickUp a legjobb választás, ha HR-barát csapatkezelő eszközt keres. Ez a platform kiemelkedik az alkalmazottak elkötelezettségének és elismerésének kezelésére szolgáló számos funkciójával.

A ClickUp a Goals funkciójával már az elejétől fogva a helyes útra tereli Önt, lehetővé téve, hogy mérhető célokat és KPI-ket állítson be az egyes alkalmazottak számára. Az automatikus haladáskövetés és a heti alkalmazotti eredménykártyák segítségével egyértelmű sikereket határozhat meg és jutalmazhat! ✌️

A ClickUp a Chat nézet segítségével ösztönzi a részvételt és az egyéni hozzájárulások ünneplését. Ez az alkalmazáson belüli üzenetküldő funkció központosítja a csapat beszélgetéseit, és témák, feladatok vagy csoportok szerint kategorizálja azokat. Ráadásul az emoji reakciók és az @megemlítések azonnali elégedettséget nyújtanak a kollégák elismerése!

A Csevegés nézet mellett több mint 15 további nézet áll rendelkezésre, amelyekkel javíthatja alkalmazottainak nyomon követési képességeit és részletes jelentéseket állíthat össze. Például a Munkaerő-nézetben beállíthatja az egyes munkavállalók kapacitását, és nyomon követheti teljesítményüket olyan kritériumok alapján, mint az idő, a feladatok és a pontok. A kritikus feladatokat Mérföldkövek csoportba is rendezheti, és jutalmazhatja az alkalmazottakat, amikor fontosabb mérföldköveket érnek el!

Aggódik, hogy hogyan tarthatja összekapcsolva a szétszórt vagy távoli csapatokat? A platform megkönnyíti a csapatok együttműködését és elkötelezettségét sokoldalú munkafolyamat-eszközökkel, beleértve a beépített digitális táblaszoftvert, a kollaboratív dokumentumszerkesztőt és még sok mást.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A munkavállalói elkötelezettséget elősegítő funkciók nem mindegyike elérhető az ingyenes csomagban.

A sok rugalmas funkció miatt az új felhasználóknak egy kis tanulási folyamaton kell átesniük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az : Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal egy személyre szabott tervért.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Awardco

Az Awardco egy automatizált jutalomkezelő platform, amely segít a vállalatoknak a szolgálati mérföldkövek megünneplésében. Az Amazon hivatalos alkalmazotti elismerési partnere, amely a vezetőknek széles körű jutalomlehetőségek közül választhatnak.

Az Awardco segítségével könnyedén összehangolhatja a munkavállalók érdekeit az ajándékokra szánt költségvetéssel és a vállalat értékeivel. Az alkalmazottak maguk is kiválaszthatják a saját díjaikat, így még személyesebbé téve az élményt.

Az Awardco lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy hozzájárulásaikért pontokat szerezzenek, amelyeket ajándékokra válthatnak be. Emellett személyre szabott jutalmakat is beállíthat születésnapokra, új munkatársak érkezésére és szolgálati évfordulókra.

Az Awardco legjobb funkciói

Többféle elismerési program bármilyen méretű szervezet számára

Különleges ünnepségek Bonus Boxokkal vagy egyedi gondoskodási csomagokkal

Egyedi ösztönző programok az alkalmazottak bizonyos viselkedésének ösztönzésére

Átfogó betekintés az élő programokba, a pontok felhasználásába és a teljesítmény részleteibe

Az Awardco korlátai

A platform beállítása időigényes lehet.

Egyes felhasználók kissé kényelmetlennek tartják az Amazonnal való integrációt.

Awardco árak

Lite : 2500 USD/év

Go : 4000 USD/év

Core, Plus és Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Awardco értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 4000 értékelés)

3. Nectar

A Nectar egy olyan platform, amelyet kifejezetten a kollégák közötti elismerés támogatására terveztek. Segít megteremteni a csapat tagjai közötti kötelékeket azáltal, hogy a vezetők és az alkalmazottak értékalapú elismerést oszthatnak meg egymással, ami Nectar pontokká alakul. Remek! 🐝

Csapatának tagjai igazán értékesnek és gondoskodásnak kitettnek fogják érezni magukat a széles körű díjak közül választhatnak, beleértve az Amazon termékeket, a vállalat márkájú termékeket és a wellness kezdeményezéseket.

A Nectar egészségtudatos dimenziót is hozzáad az alkalmazottak elismeréséhez, lehetővé téve, hogy jutalmazza a wellness kihívásokban részt vevő munkavállalókat. A platform integrálható olyan népszerű együttműködési eszközökkel, mint a Slack és a Microsoft Teams.

A Nectar legjobb funkciói

Több száz ajándékkártya jutalomként

Támogatja a wellness-alapú jutalmakat

Nyomon követhető munkavállalói elkötelezettség pulzusfelmérések segítségével

Testreszabható programok

A Nectar korlátai

Korlátozott jutalom lefedettség az Egyesült Államokon kívüli országokban.

Egyes felhasználók problémákat jelentenek a megjegyzések hagyásával kapcsolatban.

A Nectar árai

Standard : 2,75 USD/hó felhasználónként

Plusz : 4,00 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Árak megkeresésre

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Nectar értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

4. Bonusly

Ha célja egy nagy csapat munkavállalóinak elégedettségének javítása, akkor a Bonusly lehet a megoldás. A platform beállítása és a jutalmak automatizálása gyerekjáték – általában havonta körülbelül 1,5 óra szükséges ahhoz, hogy ez a munkavállalói elismerési eszköz zökkenőmentesen működjön.

A platform vizuálisan vonzó, közösségi média-szerű felülettel ösztönzi az elkötelezettséget. Ösztönözheti a termelékenységet, a teljesítményt, valamint a felmérésekben és wellness programokban való részvételt. A változatos jutalomkatalógus tartalmaz ajándékkártyákat (több tucat országból), jótékonysági adományokat és fizetett szabadnapokat! 🏖️

A Slack integrációjától az Android és iOS támogatásig a Bonusly mindenki számára és bármilyen eszközön könnyen elérhető. Sőt, nonprofit szervezeteknek további kedvezményt is kínál.

A Bonusly legjobb funkciói

Időtakarékos jutalomkezelési lehetőségek

Világszerte és több nyelven elérhető.

Informatív elemzési műszerfal

Több mint 15 integráció

A Bonusly korlátai

Egyes felhasználók navigációs problémákról számolnak be.

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Bonusly árak

Core : 3 USD/hó felhasználónként

Pro : 5 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Árajánlatért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal.

Bonusly értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1000+ értékelés)

5. Guusto

Egy praktikus módszert keres, amellyel felvidíthatja csapatát? Nézze meg a Guusto rugalmas és rendkívül átfogó platformját, amelynek segítségével elismerheti és jutalmazhatja a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársait. Csak annyit kell tennie, hogy létrehoz egy ingyenes fiókot, és csak akkor fizet, amikor bővíti a szolgáltatást.

A Guusto segítségével elismerheti mind az első vonalbeli, mind az irodai munkavállalók hozzájárulását. A jutalmak és a felárak a pontok helyett a valós dollárértéket hangsúlyozzák, azaz 1 dollár a platformon 1 dollárnak felel meg a valós világban.

A fenntarthatóságra összpontosítva az összes Guusto ajándék digitálisan kerül átadásra, csökkentve ezzel a műanyaghulladékot. A platform minden elküldött ajándékkal hozzájárul a tiszta víz kezdeményezésekhez is. 🌊

A Guusto több mint 160 országban kínál globális jutalmakat. Nincs minimális vásárlási összeg, felár, szállítási költség vagy rejtett díj, így ez egy átlátható és hozzáférhető választás minden szervezet számára!

A Guusto legjobb funkciói

Skálázható platform korlátlan számú címzettel

A „pay-forward” opció lehetővé teszi a kedvezményezetteknek, hogy jutalmukat átadják másnak.

Több mint 60 000 kereskedelmi helyszín

A Guusto korlátai

Korlátozott szállítói választék

A kiválasztott ajándékok nem cserélhetők

Guusto árak

Ingyenes

Alapcsomag : 80 USD/hó 35 fős csapat esetén + 2,25 USD/hó minden további tag után

Prémium: 350 USD/hó 100 fős csapat esetén + 3,50 USD/hó minden további tag után

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Guusto értékelések és vélemények

G2 : 4,9/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (1000+ értékelés)

6. Snappy

A Snappy egy játékos és intuitív ajándékadási platform, amelynek célja, hogy az elismerés személyes és értelmes legyen. Mutassa meg munkatársainak, hogy értékeli őket, és növelje az alkalmazottak elkötelezettségét személyre szabott ajándékokkal, automatizált jutalmakkal és jelölésekkel. ❤️‍🔥

Olyan funkciókkal, mint a válogatott gyűjtemények, ajándékcsere lehetőségek és speciális eszközök a költségvetés tervezéséhez, a Snappy egyedülálló megoldásként emelkedik ki születésnapok, évfordulók vagy bármilyen különleges alkalom számára.

A Snappy AI Gifting Assistant segítségével nem kell többé találgatnia az ajándékok kiválasztásakor, hanem az alkalmazott profiljának megfelelően választhatja ki az ajándékokat!

A Snappy legjobb funkciói

A jelentések betekintést nyújtanak a munkahelyi ajándékozás legújabb trendjeibe.

Személyre szabott elismerő üzenetek

Sokoldalú katalógus, amely több mint 300 vállalat termékeit, élményeit és kirándulásait tartalmazza.

AI ajándékválasztó asszisztens az ajándékok kiválasztásához

Snappy korlátozások

Az adatok kezdeti bevitelének kihívást jelenthet

Nincs ajándékkártya opció

Kedvező árak

Alapvető : Ingyenes, csak a kért ajándékokért kell fizetni.

Elevated : 999 USD/év, és csak a igénybe vett ajándékokért kell fizetni

Vállalati: Egyedi árajánlat elérhető kapcsolatfelvétel esetén

Gyors értékelések és vélemények

G2 : 4,9/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2 értékelés)

7. Cooleaf

A Cooleaf egy felhasználóbarát alkalmazotti elismerési platform, amelynek két fő funkciója van: jutalmak (pl. utazások, ajándéktárgyak és éttermi kuponok) könnyű elérhetőségének biztosítása, valamint a tanulási és egészségügyi kezdeményezések népszerűsítése.

Használja ki a nyilvános elismerést, hogy bemutassa a jelentőségteljes munkát, és inspirálja a csapat tagjait. Dashboardok és előkészítő mutatók állnak rendelkezésére, hogy áttekintse a teljesítményt és az alkalmazottak jólétét.

A Coolleaf naprakész egyedi adatgyűjtése és wellness-felmérései segítenek azonnali munkavállalói visszajelzéseket és véleményeket gyűjteni, lehetővé téve a problémás kérdések és a fejlesztésre szoruló területek mélyebb megértését.

A Cooleaf legjobb funkciói

Adat alapú ajánlások az elkötelezettségi pontszámok növeléséhez

Automatikus és testreszabható díjak minden munkaviszonyban eltöltött évfordulóra

Virtuális csapatépítő tevékenységek távoli csapatok számára

Mérőszámok az alkalmazottak egészségére és jólétére vonatkozóan

A Cooleaf korlátai

Nincs közvetlen üzenetküldési lehetőség

Nehéz megtalálni, ki „elismerte” Önt

Cooleaf árak

Kérésre elérhető

Cooleaf értékelések és vélemények

G2 : 4,9/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)

8. HeyTaco

Ha a csapatmunka filozófiája az, hogy „mindenki megérdemel egy taco-t”, akkor imádkozásai meghallgatásra találtak!

A HeyTaco egy kellemes csavart visz az alkalmazotti elismerési szoftverek világába azzal, hogy a jutalompontok helyett a „tacos” nevű szórakoztató és vonzó pénznemet használja. Ez egy élénk és optimista csapatelismerési kultúrát teremt, amely jól illeszkedik a modern munkaerő igényeihez.

A munkavállalók virtuális taco-kat adnak és kapnak, ünneplik egymás eredményeit, és feljutnak a játékosított ranglistára. 🌮

Ez a jutalmazási platform beépített elemzési funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével nyomon követheti a taco adományozásának és átvételének tendenciáit és mintáit.

A HeyTaco legjobb funkciói

A HeyTaco bot lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy barátságos csevegőfelületen keresztül kifejezzék elismerésüket kollégáik iránt.

A Tacos hierarchiája többszintű eredményeket tesz lehetővé, beleértve a Super Tacos és a Jalapeno Sauce kategóriákat is.

Beépített katalógus különféle élményalapú jutalmakhoz

Integrálható a Slack és a Microsoft Teams alkalmazásokkal.

A HeyTaco korlátai

Egyes felhasználók túl zsúfoltnak találják a felületet.

Az alkalmi hibák befolyásolhatják a navigációs élményt.

HeyTaco árak

Csapat : 3,00 USD/hó minden manuálisan hozzáadott felhasználó után

Mindenki: 3,00 USD/hó felhasználónként, automatikusan hozzáadva

HeyTaco értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 5/5 (2 értékelés)

9. Kudos

A Kudos egy nemzetközi, interaktív alkalmazotti elismerési szoftver, amely hangsúlyt fektet a kollégák közötti elismerésre és egyedülálló tanácsadási szolgáltatásokat kínál a vonzó munkahelyi kultúra megteremtése érdekében.

Kiemelkedő funkciói közül leginkább a hasznosítható személyzeti elemzési jelentéseket kedveljük. Segítségével nyomon követheti az alkalmazottak morálját és előre jelezheti a következő hónapok személyzeti fluktuációját.

A Kudos legjobb funkciói

Nyolc nyelven elérhető, így nemzetközi csapatok számára is kiválóan alkalmazható.

Teljes körű elismerési eszközök webes és mobil verziókban egyaránt

A Kudos korlátai

Az alkalmazottaknak jelentős számú pontot kell gyűjteniük, hogy beváltani tudják azokat.

Kudos árak

Egyedi: Árajánlatért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal.

Kudos értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (900+ értékelés)

10. Mo

„Szia Bobby, gratulálok a tíz évhez a munkahelyen – itt van egy ajándékkártya. Szia!”

Nem kedveli a kényszerű és mechanikus jutalmazási rendszereket? A Mo célja, hogy a elismerési folyamatot átgondoltabbá és személyesebbé tegye.

Bár a Mo anyagi jutalmakat is kínál, például ajándékkártyákat, elsődleges célja a heti sikerek nyomon követése és a közös élmények vagy „pillanatok” megünneplése értékes csapattagjaival. Ez az alkalmazotti elismerési szoftver arra szolgál, hogy csapata tudja, hogy Ön valóban törődik velük.

A Mo legjobb funkciói

Az Assistant eszköz automatikusan emlékezteti a munkáltatókat a fontos munkavállalói eseményekre és eredményekre, ösztönözve őket, hogy osszák meg elismerésüket.

Számos egyedi jutalom

Nincs korlátozás

Egyes felhasználók túl bonyolultnak találják a navigációs elrendezést.

Mo árak

Starter : 3 USD/hó felhasználónként

Level Up : 5 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Árak megkeresésre

Mo értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 60 értékelés)

11. Slack

Bár a Slack elsősorban kommunikációs platform, lehetőséget kínál arra, hogy a szakmai eredményekünneplésére szolgáló dedikált csatornák létrehozásával alkalmazotti elismerési szoftverként is funkcionáljon. Ez lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy nyilvánosan kifejezzék egymás iránti elismerésüket és javítsák a vállalati kultúrát.

A Slack legjobb funkciói

A Slack integrálható a csapatelismerési alkalmazásokkal, így olyan funkciókat ad hozzá a Slack környezethez, mint a ranglisták, a jelölések és a jutalmak.

A szálakba rendezett beszélgetések segítik a viták szervezettségét.

A Slack korlátai

A üzenetek és a dicséretek nyomon követése nehéz lehet egy forgalmas munkahelyen.

Slack árak

Ingyenes

Pro : 7,25 USD/hó felhasználónként

Business+ : 12,50 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Kérjen árajánlatot az értékesítési csapattól

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 31 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

12. Bucketlist

A Bucketlist egy gyorsan növekvő alkalmazotti elismerési platform, amely folyamatos termékfejlesztéseiről és arról ismert, hogy a programokat a munkafolyamatához igazíthatja. Mind anyagi, mind nem anyagi jutalmakat kínál, például fedett parkolóhelyeket és egy hónapig tartó céges autóhasználatot!

A Bucketlist legjobb funkciói

Tárgyalható árak

Eseményplatformot kínál személyes és virtuális csapatépítő találkozók tervezéséhez.

A bakancslista korlátai

Alacsony pontszámok a munkaviszony évfordulókért

Bucketlist árak

Egyedi: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal egyedi tervért.

Bucketlist értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

A végső növekedési trükk: ápolja a megbecsülés és a hála kultúráját

A Harvard Business Review tanulmánya szerint a mérgező irodai viselkedés a stresszes munkakörnyezet egyik jellegzetes jele. A hála kifejezése nagyban hozzájárul a csapaton belüli feszültségek csökkentéséhez, a teljesítmény javításához és a munkavállalók mentális egészségének javításához.

Dolgozzon együtt másokkal az ötleteken, és hozzon létre lenyűgöző dokumentumokat vagy wikiket beágyazott oldalakkal és egyedi formázási lehetőségekkel útitervekhez, tudásbázisokhoz és egyebekhez.

12 fantasztikus alkalmazotti elismerési szoftvert vizsgáltunk meg, amelyek célja, hogy a legjobb formájukat hozzák ki a csapatából. Listánk számos elemében ingyenes csomagok és próbaopciók is szerepelnek, ezért ne habozzon, nézze meg őket, és kezdjen el még ma egy boldogabb munkahelyi elismerési kultúrát építeni! 🍀

Nem tudja, hol kezdje? Miért ne a lista élén? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el meghálálni csapatának.