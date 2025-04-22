10 modèles gratuits de cartes d'empathie

Vous voulez savoir ce que pensent vos clients ? La plupart des entreprises le font. En fait, la compréhension des parcours et des processus de pensée des clients est essentielle à la réussite de l'entreprise.

En sachant ce qui motive les utilisateurs, vous pouvez créer de meilleurs produits et services pour répondre à leurs besoins. Cela vous permet également de détecter rapidement les problèmes avant qu'ils n'aient le temps de se transformer en problèmes critiques.

Entrez dans la tête de vos clients grâce aux cartes d'empathie. Ces outils de visualisation offrent une approche collaborative pour comprendre les segments d'utilisateurs et la manière dont ils prennent leurs décisions.

Gagnez du temps en utilisant des modèles de cartes d'empathie pour obtenir rapidement une vue d'ensemble de vos recherches sur les utilisateurs et de leurs attitudes spécifiques. Avec ces 10 modèles de cartographie d'empathie à choisir, vous obtiendrez de meilleurs aperçus grâce aux tableaux blancs, aux cartes de parcours des personas utilisateurs et aux plans de réussite. ✨

Qu'est-ce qu'un modèle de carte d'empathie ?

Les cartes d'empathie sont des outils utilisés au début de la processus de conception pour comprendre la frustration de l'utilisateur et le parcours du client. Ces visuels sont créés dans le cadre d'une approche collaborative visant à mettre en évidence les comportements des clients, généralement par le biais d'une recherche sur les utilisateurs.

Généralement, les cartes d'empathie client sont créées avec les parties prenantes après avoir effectué des recherches sur les utilisateurs et avant d'envisager de créer des cartes d'empathie client cartes conceptuelles . L'idée est de se mettre dans la tête de l'utilisateur et de visualiser son approche avant de proposer des solutions. 🤔

La cartographie de l'empathie comporte généralement quatre quadrants. Ceux-ci sont généralement basés sur des recherches menées auprès des clients pour savoir ce qu'ils pensent de vos produits, ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils font. Certaines cartes prennent également en compte ce qu'ils entendent à propos de votre produit.

Utilisez la cartographie de l'empathie pour analyser la façon dont les utilisateurs font défiler le contenu d'un blog et les messages sur les médias sociaux, la façon dont ils naviguent sur les pages web ou la façon dont ils utilisent une application. Les cartes d'empathie sont également utiles pour examiner comment les clients peuvent utiliser ou réagir à certains services ou à des problèmes potentiels que vous pourriez rencontrer.

Ce modèle de cartographie des utilisateurs vous permet de créer des représentations visuelles d'idées complexes telles que les flux d'utilisateurs, les wireframes et les diagrammes d'ingénierie

Les modèles de cartes d'empathie facilitent le processus en créant une organisation. Ils offrent des mises en page visuelles telles que modèles de tableau blanc pour assimiler les données, les informations ou les réponses aux enquêtes sur les clients.

Il vous suffit d'insérer les informations pertinentes pour vos clients et d'utiliser différentes vues pour obtenir des informations plus approfondies sur les changements susceptibles d'améliorer vos offres.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de carte d'empathie ?

Tous les outils ne sont pas aussi efficaces les uns que les autres, et il en va de même pour les modèles de cartes d'empathie. Lorsque vous choisissez le bon modèle pour votre équipe, il y a quelques éléments à garder à l'esprit . 👀

Voici ce qu'il faut rechercher dans un bon modèle de carte d'empathie :

Un champ d'application et des objectifs clairs: Des objectifs complets permettent aux membres de l'équipe de rester sur la même longueur d'onde et de donner la priorité à des solutions basées sur la recherche

Des objectifs complets permettent aux membres de l'équipe de rester sur la même longueur d'onde et de donner la priorité à des solutions basées sur la recherche Visualisation des données: Il est impossible d'obtenir des informations claires sur les parcours des utilisateurs sans données. Les meilleures cartes d'empathie offrent des visualisations telles que des tableaux blancs et des graphiques qui ne nécessitent pas un processus de conception énorme

Il est impossible d'obtenir des informations claires sur les parcours des utilisateurs sans données. Les meilleures cartes d'empathie offrent des visualisations telles que des tableaux blancs et des graphiques qui ne nécessitent pas un processus de conception énorme Personnalisation: Chaque entreprise est unique et vos besoins le sont aussi. Choisissez un modèle de carte d'empathie qui permet la personnalisation, comme des champs, des vues et des listes, qui ont un sens pour vos processus

Chaque entreprise est unique et vos besoins le sont aussi. Choisissez un modèle de carte d'empathie qui permet la personnalisation, comme des champs, des vues et des listes, qui ont un sens pour vos processus **La création de cartes d'empathie est par défaut un processus collaboratif. Recherchez des outils qui facilitent le travail avec les coéquipiers de l'équipe UX ainsi qu'avec les membres de différents départements comme le marketing et les ventes

Intégration: Rationaliser les flux de travail en choisissant un modèle de carte d'empathie qui fonctionne avec les outils utilisés par l'équipe de conception, y compris GitHub

10 modèles de cartes d'empathie à utiliser en 2024

Vous trouverez ici 10 des meilleurs modèles de cartes d'empathie, allant des tableaux blancs et des cartes d'empathie carte mentale à d'autres modèles de parcours client . Chacun d'entre eux permet de personnaliser l'outil pour l'adapter aux besoins spécifiques de l'entreprise.

Utilisez ces modèles pour mieux comprendre votre public cible. Vous pouvez visualiser les résultats d'une enquête sur les profils d'utilisateurs, les points de douleur des clients, les enquêtes sur le développement de produits et d'autres formulaires de retour d'information. De plus, travaillez en collaboration avec les membres de l'équipe et les parties prenantes pour amener vos produits vers de nouveaux sommets. 🤩

1. Modèle de carte d'empathie ClickUp

Adoptez une approche visuelle pour comprendre comment vos clients interagissent avec vos produits grâce au modèle de carte d'empathie de ClickUp

Modèle de carte d'empathie de ClickUp vous permet d'entrer dans la tête de vos clients grâce à une approche interactive et visuelle. Comme de nombreuses cartes d'empathie, il est divisé en quatre quadrants : Dit, Pense, Fait et Ressent. Chaque quadrant est codé par couleur pour faciliter la visualisation de l'expérience client.

Commencez par passer du temps avec votre équipe à répondre à la manière dont les clients abordent vos produits. Examinez les formulaires dans lesquels les clients ont fait part de leurs commentaires. Mettez-vous à leur place et réfléchissez à ce que vos produits leur font ressentir et à ce qu'ils en pensent. Réfléchissez à l'usage qu'ils font de vos produits et à la manière dont ils les utilisent.

Créez une carte d'empathie pour identifier les besoins des clients, les idées des utilisateurs et les points douloureux. Ensuite, faites un brainstorming pour trouver des solutions et établissez un plan pour rationaliser la prise de décision. Créez automatiquement des tâches basées sur vos conclusions et hiérarchisez-les pour que l'équipe travaille d'abord sur les changements les plus importants.

Personnalisez la carte d'empathie client en créant des statuts tels que En cours, À faire et Terminé, afin de suivre les progrès réalisés. Utilisez des champs personnalisés pour décomposer davantage les insights, et sautez dans les trois vues différentes pour voir les conclusions sous différents éclairages. 💡 Télécharger ce modèle

2. Modèle de tableau blanc de la carte d'empathie ClickUp

Collaborez avec vos collègues en utilisant le modèle de tableau blanc Empathy Map de ClickUp pour comprendre le comportement des clients

Visualisez les besoins de l'utilisateur final et le parcours du client avec le modèle de tableau blanc Empathy Map Modèle de tableau blanc de la carte d'empathie de ClickUp . Ce tableau blanc en ligne offre une collaboration en temps réel pendant le processus de réflexion sur la conception. Il comprend les quatre quadrants classiques ainsi que deux champs supplémentaires pour la douleur et le gain.

Commencez par remplir le profil du client au centre et les comportements dans les notes autocollantes de chaque quadrant. Ajoutez d'autres notes autocollantes si vous avez d'autres idées, et utilisez le tableau de bord outils de conception à gauche pour mettre en évidence et organiser vos idées.

Une fois la carte d'empathie remplie, générez automatiquement des tâches pour l'équipe de conception ou d'autres départements. Les tâches peuvent inclure des éléments tels que la recherche de nouveaux produits, la création de contenu et les changements de logiciels.

La vue Liste permet de visualiser la répartition des tâches sur la liste des choses à faire. La vue Tableau offre une vue d'ensemble de ce qui se trouve à chaque étape du processus. Attribuez des priorités, des statuts personnalisés et des champs personnalisés pour organiser votre espace de travail. Télécharger ce modèle

3. Modèle de plan de réussite client ClickUp

Avec le modèle de plan de réussite client de ClickUp, obtenez des informations sur le comportement des clients afin d'améliorer vos offres

Utiliser Modèle de plan de réussite client de ClickUp pour analyser le comportement des utilisateurs, développer l'empathie et utiliser de meilleurs outils de communication gestion des clients . Ce modèle est conçu pour créer des plans reproductibles afin que vous puissiez répondre régulièrement aux besoins des clients et améliorer constamment vos offres. 🌻

Utilisez les formulaires pour générer des informations à partir d'utilisateurs réels. Avec 15 champs personnalisés, recueillez des informations sur tout, du type d'abonnement à la description du problème en passant par l'étape du compte. Chacun d'entre eux fournit des informations essentielles que votre équipe de conception peut utiliser pour créer de meilleurs produits.

Tirez parti de sept vues différentes pour organiser les informations. Utilisez la vue Client par état de santé pour identifier les utilisateurs dont les problèmes nécessitent une attention immédiate. Consultez la vue Liste des nouveaux clients pour savoir comment les nouveaux utilisateurs interagissent avec vos services. Télécharger ce modèle

4. Modèle de carte du parcours client ClickUp

Utilisez le modèle de carte de parcours client ClickUp pour représenter les habitudes et les préférences de vos clients et les utiliser pour améliorer votre produit/service

Cartographiez les expériences et la façon dont les utilisateurs naviguent dans vos produits avec le modèle de parcours client ClickUp Modèle de carte du parcours client de ClickUp . Utilisez la carte pour identifier les points douloureux et les zones de friction qui dégradent l'expérience de l'utilisateur.

La vue tableau blanc décompose le parcours client par phase. Utilisez-la pour mettre en évidence les actions et les points de contact. Sur cette base, créez des phases pour les solutions afin de susciter une discussion sur la meilleure approche à adopter pour résoudre le problème.

Attribuez automatiquement des tâches aux membres de l'équipe concernés pour commencer à mettre en œuvre votre plan d'action. En fonction du plan d'action carte du parcours client en fonction des résultats obtenus, ajoutez des priorités aux tâches qui doivent être traitées en premier. Utilisez les dépendances pour mettre en évidence les tâches qui bloquent le travail futur afin d'éviter les blocages. Télécharger ce modèle

5. Modèle de cartographie des histoires d'utilisateurs ClickUp

Construisez et personnalisez votre user story map avec un modèle de tableau blanc flexible et préformaté dans ClickUp

Vous cherchez un modèle qui aide à soutenir les processus de développement agile ? Modèle de cartographie des histoires d'utilisateurs de ClickUp utilise la méthodologie agile pour visualiser l'histoire de l'utilisateur processus de développement de produits du début à la fin.

Pour commencer, indiquez le produit ou la fonction que vous utiliserez pour créer la diagramme de processus pour. Ensuite, créez des personas descriptifs pour les différents types d'utilisateurs. Réfléchissez à ce que ce persona d'utilisateur et l'ajouter à la section des activités de l'utilisateur.

Ensuite, passez en revue les étapes que l'utilisateur devra franchir pour atteindre son objectif et ajoutez-les à la section des étapes de l'utilisateur. Ensuite, décomposez les étapes en détails nécessaires à la réalisation de chaque étape. Répartissez ces informations dans la section des rejets à l'aide de notes autocollantes.

Avec la carte narrative complète, vous avez une bien meilleure compréhension de votre client cible. Sur la base de ces informations, créez des tâches pour améliorer vos produits et assignez-les aux membres de l'équipe concernés. ✍️ Télécharger ce modèle

6. Modèle ClickUp Voix du client

Recueillir et classer les attentes et les réactions des clients à l'égard de votre produit/service afin de comprendre ce que vous pouvez faire pour l'améliorer

Si vous voulez vraiment savoir ce que pensent vos utilisateurs et améliorer votre produit ou service, il est important de savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils font la fidélisation des clients , se tourner vers Modèle de voix du client de ClickUp . Il est conçu pour un large éventail de cas d'utilisation, y compris les équipes de marketing, les groupes de vente et les départements de développement.

Basé sur la matrice de traduction de la voix du client, il comprend les réponses textuelles des clients, les besoins qui devraient être satisfaits et les exigences pour créer une meilleure expérience client.

Commencez par recueillir les commentaires des clients à l'aide des formulaires intégrés. Utiliser les modèles de persona utilisateur pour identifier les segments du public et adapter vos questions à leurs besoins. Ensuite, créez les besoins des clients et les exigences pour résoudre leurs problèmes.

Utilisez les vues Liste et Tableau pour créer des tâches et des listes de choses à faire en fonction de vos résultats. Classez les problèmes les plus urgents par ordre de priorité et attribuez des notes à la charge de travail pour savoir quelles sont les corrections qui prendront du temps et quelles sont celles qui seront rapides. Télécharger ce modèle

7. Modèle de carte d'empathie PowerPoint et Google Slides par Slidechef

via Slidechef

Le modèle de carte d'empathie de Slidechef est conçu pour être utilisé avec Google Drive et des logiciels de présentation tels que PowerPoint. Il adopte une approche par quadrant pour comprendre les attitudes des utilisateurs et créer une collaboration visuelle afin d'identifier les correctifs. 👩‍💻

Remplissez les sections Entendre, Voir, Dire et Faire, et Penser et Ressentir en fonction des différents segments de clientèle. Mettez en évidence les points faibles et les points forts, et passez de la vue en quadrant à la vue en carte mentale pour obtenir des informations.

Personnalisez le modèle en l'adaptant aux couleurs de votre marque. Utilisez ensuite la présentation pour partager les idées avec l'ensemble de l'équipe de conception. Télécharger ce modèle

8. Modèle de carte d'empathie par Moqups

via Moqups

Aidez les équipes à mieux comprendre l'expérience des utilisateurs avec le modèle de carte d'empathie de Moqups. Ce modèle adopte une approche simple pour comprendre ce que les utilisateurs ressentent, voient, disent, font et pensent des différentes caractéristiques et fonctionnalités du produit.

C'est une excellente option pour les équipes de marketing qui souhaitent voir comment les utilisateurs interagissent avec les dernières campagnes de marketing. Les équipes de développement apprécieront également de l'utiliser pour comprendre comment les utilisateurs naviguent dans les prototypes d'applications.

Gardez à l'esprit que ces modèles sont utiles pour le brainstorming. Si vous souhaitez attribuer automatiquement des tâches et générer des plans d'action, vous devrez utiliser ce modèle en même temps qu'un autre outil de gestion de projet comme Cliquez sur . Télécharger ce modèle

9. Diapositive sur la carte de l'empathie par SlideTeam

via SlideTeam

La création de cartes d'empathie n'est qu'une étape du processus d'amélioration des produits. Une fois que vous savez quels sont les problèmes rencontrés par les clients, vous devez partager ces informations avec l'équipe. Ils pourront ainsi apporter les changements nécessaires.

Ce modèle gratuit permet de travailler facilement sur le parcours de l'utilisateur et de partager instantanément le résultat avec les parties prenantes. Asseyez-vous et travaillez sur le parcours de l'utilisateur, en remplissant les informations pour chaque quadrant.

Personnalisez les graphiques et les formes pour les adapter à votre entreprise. Ajoutez des icônes pour mettre en évidence les points clés, en particulier lorsqu'il s'agit de solutions potentielles. Partagez vos conclusions dans une présentation PowerPoint avec les membres de l'équipe concernés. 📚 Télécharger ce modèle

10. PDF Modèle de carte d'empathie par The Business Model Analyst

via The Business Model Analyst

Le modèle de carte d'empathie de The Business Model Analyst est un PDF qui présente l'expérience de l'utilisateur. Comme pour les autres cartes d'empathie, il y a quatre quadrants qui se concentrent tous sur la façon dont les utilisateurs réagissent à vos offres. Créez une nouvelle carte pour chaque segment de clientèle ou approfondissez un type d'utilisateur spécifique.

Disponible en formats lettre et A3 de qualité d'impression, elle est idéale pour élaborer des documents de présentation en personne. Ainsi, les parties prenantes peuvent suivre et prendre des notes comme elles l'entendent.

Ce document est téléchargeable gratuitement, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser aussi souvent que vous le souhaitez ou l'imprimer en autant d'exemplaires que vous le souhaitez. Utilisez ce PDF pour conduire une séance de brainstorming et entrer en contact avec d'autres membres de l'équipe susceptibles d'avoir des solutions aux problèmes soulevés par les utilisateurs. Télécharger ce modèle

Mieux comprendre vos clients grâce aux cartes d'empathie

Grâce à ces modèles de cartes d'empathie, rationalisez les flux de travail et travaillez en collaboration pour servir vos clients. Utilisez les modèles comme des outils autonomes pour obtenir des informations sur les clients ou intégrez-les à outils de gestion de projet pour automatiser les tâches sur la base de vos observations. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour commencer à mieux connaître vos clients et concevoir de meilleurs produits pour répondre à leurs besoins. Grâce aux tableaux blancs et aux modèles de cartes d'empathie, vous obtiendrez des réponses plus rapidement et disposerez des informations dont vous avez besoin pour construire une expérience client plus fluide. 🏆