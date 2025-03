Top 12 Salesforce CRM Alternatives & ; Competitors in 2025 (en anglais)

Les logiciels de gestion de la relation client (CRM) se sont considérablement améliorés depuis l'apparition des premiers outils. Ces outils permettent de stocker facilement les données relatives aux clients et de les utiliser pour créer des personas d'acheteurs . Salesforce est l'un des plus grands noms de logiciels de gestion de la relation client. Cependant, Salesforce n'est pas la solution idéale pour tout le monde.

Dans cet article, nous abordons quelques-unes des alternatives CRM disponibles. Nous expliquons ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Salesforce et nous vous donnons les détails dont vous avez besoin pour décider quel outil vous aidera le mieux à améliorer vos relations avec vos clients.

Que rechercher dans une alternative à Salesforce ?

Salesforce est un logiciel de CRM puissant, mais le meilleur outil de CRM pour vous est celui qui apporte le plus de valeur à votre entreprise. Lorsque vous recherchez des alternatives à Salesforce, gardez ces concepts à l'esprit :

Fonctionnalités : Examinez les fonctionnalités proposées par les principales options et déterminez celles qui sont indispensables à votre entreprise

Examinez les fonctionnalités proposées par les principales options et déterminez celles qui sont indispensables à votre entreprise **Facilité d'utilisation : vous souhaitez que vos employés puissent tirer le meilleur parti du CRM, qui doit donc être facile à utiliser

**Personnalisation : il est rare qu'une taille unique convienne à tous. Une bonne alternative à Salesforce est celle que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins

**Intégration : votre organisation a besoin de plus qu'un simple CRM dans sa pile technologique, et le logiciel de CRM que vous choisissez doit s'intégrer facilement à ces autres outils

Évolutivité : L'objectif de toute organisation est de se développer. Choisissez un CRM qui peut évoluer avec vous, de sorte que vous n'ayez pas besoin de changer si vous devenez trop grand pour votre choix

Prix: Étudiez les prix en fonction de votre niveau actuel et de celui que vous aurez à l'avenir. Le prix de certains produits augmente fortement au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. Profitez de l'essai gratuit qui vous est proposé pour acquérir une expérience pratique sans engagement

Les 12 meilleures alternatives à Salesforce à utiliser en 2024

Voici une liste de 12 alternatives au logiciel de gestion de la relation client Salesforce. Chacun de ces programmes populaires a aidé de nombreuses organisations à gérer leurs relations avec les clients.

1. ClickUp

Conservez vos outils de gestion de projet et votre CRM sur une seule plateforme : ClickUp

ClickUp est une plateforme de gestion de projet qui offre également Des fonctionnalités CRM comme la gestion des contacts, la gestion des prospects et le suivi de l'équipe commerciale. Il s'agit d'une plateforme basée sur le cloud, hautement personnalisable et dotée d'une vaste gamme de fonctionnalités de modèles de gestion de la relation client (CRM) et d'intégrations tierces.

En tant que solution hautement personnalisable, ClickUp vous permet de créer des tableaux de bord de rapports adaptés à vos besoins et de développer des processus de flux de travail personnalisés pour améliorer les opérations de l'entreprise. Grâce à une Rapports CRM vous pouvez facilement transformer ces tableaux de bord en rapports imprimés.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Création, attribution et suivi de tâches pour des individus ou des équipes

Contrôler le temps passé sur les tâches et les projets

Faciliter le travail d'équipe et la communication au sein de la plateforme

Paramétrage des tâches et suivi de la progression vers des objectifs spécifiques

Partager et collaborer sur des documents au sein du CRM

ClickUp Limites

La courbe d'apprentissage peut être abrupte pour certaines fonctionnalités

Le programme est parfois lent lorsqu'il s'agit d'achever des tâches complexes

Prix de ClickUp

Forfait Free Forever : Free

: Free Formule Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Forfait Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Forfait Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

2. Zendesk Vendre

Via Zendesk Vendre Zendesk Sell est un système de gestion de la relation client qui s'attache à répondre aux besoins des équipes commerciales. En plus de la gestion des contacts, il dispose de nombreuses fonctionnalités pour aider les commerciaux à suivre les prospects, à gérer les pipelines et à conclure des affaires. Il s'agit d'une plateforme basée sur le cloud qui s'intègre facilement aux autres produits Zendesk.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk Sell

Visualisez et gérez les équipes commerciales à travers les différentes étapes

Organiser etsuivre les parcours des clients Obtenez des informations sur les performances et les tendances en matière de ventes

Se connecte à votre e-mail pour suivre les communications

AccéderAux fonctionnalités CRM en déplacement grâce à l'application mobile Limites de Zendesk Sell

Options de personnalisation limitées pour certains champs personnalisés

Bugs et pépins occasionnels dans l'application mobile

Prix de Zendesk Sell

Teams : 19 $/mois par utilisateur

Croissance : 55 $/mois par utilisateur

Professionnel : $115/mois par utilisateur

Enterprise : $169/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (500+ avis)

Capterra : 4.3/5 (150 avis)

3. Pipedrive

Via Pipedrive Prochaine étape de cette liste de Salesforce CRM est Pipedrive . Il dispose d'une interface simple et conviviale qui vous permet d'être rapidement opérationnel. Il comprend des fonctionnalités pour les équipes commerciales, avec la gestion des prospects pour conclure plus de ventes.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Suivez facilement les affaires à travers les différentes étapes

Synchroniser et suivre les e-mails dans le CRM

Générer des rapports et obtenir des informations sur les performances commerciales

Recevez des notifications pour les tâches importantes et les abonnements

Personnalisez les flux de travail en fonction de vos besoins spécifiques

Limites de Pipedrive

Les fonctionnalités d'analyse et de rapports ne sont pas aussi robustes que certains utilisateurs le souhaiteraient

Certaines fonctionnalités d'automatisation sont insuffisantes par rapport à d'autres solutions

Prix de Pipedrive

Essentiel : $14.90/mois par utilisateur

Avancé : $27.90/mois par utilisateur

Professionnel : 49,90 $/mois par utilisateur

Power : 64,90 $/mois par utilisateur

Enterprise : $99.00/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (1,500+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (2,500+ commentaires)

4. ActiveCampaign

Via Campagne active ActiveCampaign cible les besoins en gestion de la relation client des petites et grandes entreprises. Il permet d'automatiser les processus de marketing et d'entreprise et offre divers outils pour la gestion des prospects et la création de campagnes d'e-mails ciblées. ActiveCampaign s'intègre également à plusieurs outils tiers.

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Créer des automatisationsgestion automatisée de la campagne en fonction du comportement des clients

Concevoir et envoyer des campagnes d'e-mail personnalisées

Gérer les contacts et automatiser les équipes commerciales

Identifier et prioriser les prospects potentiels en fonction de leur engagement

Surveillez l'activité des utilisateurs sur votre site web et vos évènements

Limites d'ActiveCampaign

À ne pas faire preuve d'autant de souplesse dans la gestion des contacts que certains utilisateurs le souhaiteraient

Le logiciel présente une courbe d'apprentissage importante pour l'automatisation et les fonctionnalités avancées

Prix d'ActiveCampaign

Plus : 19 $/mois

Professionnel : 49 $/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (1,000+ reviews)

Capterra : 4.6/5 (2,000+ commentaires)

5. HubSpot CRM

Via HubSpot HubSpot est l'un des CRM les plus anciens et les plus réussis et un innovateur dans l'automatisation du marketing et des ventes. Sa plateforme propose des hubs pour le marketing, les ventes et le service client, qui s'intègrent tous de manière transparente au CRM.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Combine des outils de gestion des contacts, de marketing, de vente et de service à la clientèle

Automatisation des tâches répétitives pour rationaliser le processus commercial

Permet de gérerles demandes des clients et les tickets d'assistance Offre des centaines deIntégrations HubSpot Les limites de HubSpot

Les prix sont élevés, surtout pourles startups à la recherche d'un CRM Le forfait Free n'offre pas assez de fonctionnalités de personnalisation



Les prix de HubSpot

Free Forever : Free : Gratuit

Débutant : 50 $/mois

Professionnel : 500 $/mois

Entreprise : 1 200 $/mois

G2 : 4.4/5 (10,000+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (400+ avis)

6. Airtable

Via AirtableAirtable est un programme basé sur une feuille de calcul que vous pouvez utiliser à diverses fins de gestion de la relation client. Avec des fonctionnalités de suivi des prospects, de gestion des équipes commerciales et de stockage des données clients, Airtable est une plateforme CRM de base facile à utiliser.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Créer des liens personnalisésbases de données personnalisées pour divers cas d'utilisation

Collaborer avec les membres de l'équipe en temps réel

Intégrer des outils et des services tiers pour étendre les fonctions

Organiser et suivre les projets grâce à la gestion des tâches et des délais

Personnaliser la façon dont les données sont affichées grâce à différentes options d'affichage

Limites d'Airtable

Ses fonctionnalités sont limitées par rapport à celles de certains concurrents

Il peut être difficile de l'intégrer à d'autres produits

Prix d'Airtable

Free Forever pour toujours : Free : Gratuit

Plus : 10$/mois par utilisateur

Pro : 20$/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (2,000+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (1,500+ commentaires)

7. Smartsheet

Via Smartsheet Comme Airtable, Smartsheet est une plateforme basée sur des feuilles de calcul . Elle permet de créer des feuilles de calcul intelligentes à des fins diverses, notamment pour des tâches de CRM de base. Bien qu'il ne s'agisse pas de la solution CRM la plus complexe, elle permet de stocker des données commerciales et d'améliorer la productivité dans un CRM facile à utiliser.

Meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Planifiez, suivez et gérez vos projets à l'aide de diagrammes de Gantt et de listes de tâches

Collaborer en temps réel et partager des fichiers avec les membres de l'équipe

Obtenez un aperçu visuel de votre équipe commerciale

Automatisez les processus répétitifs grâce à des flux de travail automatisés

Créez des rapports visuels et des tableaux de bord

Limites de Smartsheet

La courbe d'apprentissage est raide si vous voulez utiliser toutes les fonctionnalités qu'il offre

Certains utilisateurs se plaignent du manque de fonctionnalités d'automatisation

Prix de Smartsheet

Free Forever pour toujours : Free : gratuit

Pro : 7 $/mois

Business : 25 $/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (13,000+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (2,500+ commentaires)

8. Keap

Via Clap de fin Keap, anciennement appelé Infusionsoft, est une plateforme de gestion de la relation client basée sur le cloud qui automatise les processus de marketing et de vente. Le logiciel s'intègre à d'autres outils de marketing et de vente populaires pour des fonctions étendues.

Ses fonctionnalités d'automatisation du marketing peuvent améliorer la productivité de votre équipe commerciale. Les petites organisations comme les grandes entreprises peuvent bénéficier de cette plateforme robuste.

Les meilleures fonctionnalités de Keap

Automatisation des équipes commerciales et gestion des contacts

Concevoir et mettre en œuvre des campagnes d'e-mailing ciblées

Identifier et prioriser les prospects en fonction de leur engagement et de leur comportement

Intégration avec les plateformes de commerce électronique pour le suivi des équipes commerciales en ligne

Permettre aux clients de prendre rendez-vous en ligne

Limites de Keap

Le prix est prohibitif pour certains utilisateurs

Certains clients trouvent l'interface et le processus d'installation déroutants

Prix du Keap

Pro : 199 $/mois

Max : 289 $/mois

Max Classic : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.2/5 (1,000+ commentaires)

Capterra : 4.1/5 (1 000+ commentaires)

9. Microsoft Dynamics

Via Microsoft Dynamics Adaptée aux organisations de toutes tailles, Microsoft Dynamics est la plateforme de gestion de la relation client de l'écosystème Microsoft. Elle comprend un ensemble complet de fonctionnalités Microsoft et s'intègre à d'autres produits Microsoft pour en étendre les fonctions.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Dynamics

Suite complète, comprenant la gestion de la relation client, la planification des ressources de l'entreprise et d'autres outils d'entreprise

Perspectives basées sur l'intelligence artificielle pour améliorer les performances commerciales

Possibilités de demandes de renseignements des clients et de dossiers d'assistance

Création et gestion de campagnes marketing ciblées

Connexion transparente avec Office 365, Teams et d'autres produits Microsoft

Limites de Microsoft Dynamics

L'installation est complexe et prend du temps pour certains utilisateurs

L'intégration avec des produits en dehors de l'écosystème Microsoft peut s'avérer difficile

Prix de Microsoft Dynamics

Essentials : 70 $/mois par utilisateur

Premium : 100 $/mois par utilisateur

Microsoft Dynamics évaluations et critiques

G2 : 3.8/5 (500+ avis)

Capterra : 4.4/5 (5 000+ avis)

10. Zoho CRM

Via Zoho Zoho propose une suite bien connue d'outils d'entreprise basés sur le cloud. Zoho CRM est sa solution de gestion de la relation client. Cette solution aide les entreprises de toutes tailles à gérer les ventes, le marketing et l'assistance client. Elle permet de stocker les données de contact, d'améliorer la satisfaction des clients et d'automatiser les tâches.

Zoho CRM s'associe aux autres outils des entreprises pour partager les données CRM et améliorer la veille stratégique.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho

Automatisation des tâches répétitives et rationalisation du processus de vente

Communiquer avec les clients sur plusieurs canaux

Obtenez des informations sur les performances et les tendances des équipes commerciales grâce à des outils d'analyse et de rapports

Créer des flux de travail automatisés pour améliorer l'efficacité

Accéder aux fonctionnalités de la gestion de la relation client via des applications mobiles

Les limites de Zoho

La performance est occasionnellement laggy

Le forfait Free ne fait pas assez d'options de personnalisation

Prix de Zoho

Free Forever pour toujours : Free : Gratuit

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Professionnel : 23 $/mois par utilisateur

Enterprise : $40/mois par utilisateur

Ultimate : $52/mois par utilisateur

G2 : 4/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.3/5 (6 000+ commentaires)

11. Bitrix24 CRM

Via Bitrix24 Bitrix24 CRM est la partie relation client de Bitrix24. Bitrix a développé cette plateforme complète de gestion d'entreprise et de collaboration. Elle comprend des outils pour Gestion de la relation client (CRM) et de la gestion de projet .

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24 CRM

Communiquer et collaborer avec les membres de l'équipe

Automatisation des processus de vente et de marketing

Utiliser des projets et desgestion des tâches dans le CRM

Connexion avec les clients par le biais de plusieurs canaux

Stocker et partager des documents

Limites de Bitrix24 CRM

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur trop complexe, en particulier pour les fonctionnalités avancées

Certains utilisateurs signalent des ralentissements occasionnels des performances

Prix de Bitrix24 CRM

Basic : 49 $/mois

Standard : 99 $/mois

Professionnel : 199$/mois

Enterprise : 399 $/mois

G2 : 4.1/5 (500 commentaires)

Capterra : 4.2/5 (500+ avis)

12. Salesflare

Via Mentions légales Salesflare est un logiciel de gestion de la relation client qui offre une solution facile à utiliser pour les petites et moyennes organisations. Son objectif premier est d'aider les entreprises à répondre aux besoins de base en matière de CRM, tels que l'automatisation l'entrée des données et de simplifier l'équipe commerciale.

Les meilleures fonctionnalités de Salesflare

Suivi de l'ouverture des e-mails, des clics sur les liens et de l'engagement des contacts

Organiser et gérer les informations de contact des clients

Recevoir des rappels lorsque des abonnements sont dus

Planifiez des réunions en toute transparence grâce aux options d'intégration

Visualisez et gérez les équipes commerciales

Limites de Salesflare

Le logiciel a des fonctionnalités de rapports limitées par rapport à certains de ses concurrents

L'application mobile n'est pas aussi riche en fonctionnalités et en performances qu'elle pourrait l'être

Prix de Salesflare

Growth : 29$/mois par utilisateur

Pro : 49 $/mois par utilisateur

Enterprise : $99/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Salesflare

G2 : 4.8/5 (200+ avis)

Capterra : 4.7/5 (100+ avis)

Get Started With ClickUp's Customer Relationship Management (Démarrer avec la gestion de la relation client de ClickUp)

L'intégration d'un CRM à votre plateforme de gestion de projet existante peut s'avérer fastidieuse. Pourquoi ne pas opter pour une solution tout-en-un qui vous permettrait de gérer vos projets et vos relations avec vos clients en toute simplicité ?

ClickUp est cette plateforme de gestion de projet tout-en-un. Grâce à de puissantes Outils CRM intégrés à votre système de gestion de projet, vous pouvez garder le contrôle de vos projets tout en gardant un œil sur vos contacts clients, vos prospects et l'ensemble de votre pipeline de vente et de marketing.

Et surtout, nous proposons des outils de gestion de la relation client (CRM) prêts à l'emploi des modèles de gestion de projet et de CRM prêts à l'emploi à tous les niveaux, y compris notre forfait Free Forever. Créez votre compte ClickUp gratuit et découvrez comment ClickUp est une alternative puissante à Salesforce CRM.