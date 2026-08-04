Comment les agences de marketing peuvent utiliser Claude (sans en faire un mauvais usage)

Près de 9 organisations sur 10 utilisent désormais régulièrement l'IA, mais seules 39 % d'entre elles constatent un impact sur l'EBIT au niveau de l'entreprise. On peut affirmer sans risque que l'adoption est généralisée, mais que les résultats ne le sont pas.

Si les agences de marketing veulent éviter de se retrouver coincées dans ce fossé, elles doivent cesser d’utiliser Claude comme une IA occasionnelle accessible depuis un navigateur. Les agences qui en tirent des bénéfices laissent Claude s’appuyer sur le statut réel des tâches, et non sur des fragments collés. C’est là toute la différence entre un gadget de brainstorming et un outil qui a un impact sur votre marge.

Voici sept flux de travail qui définissent la manière dont les agences utilisent Claude, ainsi que les points faibles de chacun d'entre eux.

En bref : La révision des brouillons générés par l’IA peut coûter plus cher que le travail manuel qu’ils ont remplacé. C’est ce qu’on appelle la « charge de révision », et c’est vos collaborateurs les mieux rémunérés qui en font les frais. La solution ne réside pas dans de meilleures instructions, mais dans le fait de fournir au modèle des exemples concrets à analyser. Cet article aborde trois niveaux d'intégration de Claude (onglet latéral, assistant connecté, agent autonome), sept flux de travail spécifiques aux agences, une séquence de déploiement en cinq étapes, la politique de gouvernance de l'IA dont vous avez besoin avant de réaliser la connexion des données des clients, ainsi que les cinq erreurs d'adoption qui apparaissent après le premier mois. Commencez par les rapports internes, effectuez une connexion à une source unique de données fiables et effectuez le suivi des heures de coordination, et non des tâches automatisées.

Qu'est-ce que Claude, et pourquoi les agences de marketing l'utilisent-elles ?

Les agences de marketing utilisent Claude pour rédiger des textes, résumer des dossiers clients volumineux et automatiser les tâches quotidiennes de leurs équipes. Claude fait office d’assistant IA accessible via un navigateur web, des extensions ou des intégrations logicielles directes.

Les agences les plus performantes devraient commencer à considérer Claude moins comme un simple chatbot et davantage comme un membre de l'équipe junior sur lequel on peut compter. Il apporte généralement de la valeur dans trois domaines principaux :

Mémorise le contexte dans son intégralité : traite les chartes de marque, les briefs de campagne et les longs fils de discussion avec les clients sans perdre aucun détail essentiel

Rédaction en langage naturel : rédige des articles de blog au style de discussion, des textes publicitaires et des stratégies de campagne

Exécute des flux de travail en plusieurs étapes : effectue la connexion à l'environnement de travail de votre agence via le effectue la connexion à l'environnement de travail de votre agence via le Model Context Protocol (MCP). Il transforme les données du projet en projets de cahiers des charges et en mises à jour destinées aux clients.

Sur le forum r/ArtificialIntelligence de Reddit, les professionnels du marketing qui discutent des utilisations de Claude pour les responsables marketing soulignent souvent ses capacités exceptionnelles en matière de traitement de documents. Voici ce que cet utilisateur de Reddit a partagé lorsqu’on lui a demandé si Claude en valait la peine pour les professionnels du marketing :

Oui, en particulier pour les travaux de longue haleine. Il est plus performant que ChatGPT pour suivre un brief sans s’écarter du sujet. Il gère bien les documents volumineux : vous pouvez ainsi lui fournir une stratégie de campagne complète et obtenir en retour des résultats utiles. Pour les textes courts et les publications rapides sur les réseaux sociaux, les deux outils fonctionnent bien. Mais si vous avez affaire à des briefs volumineux, des charte de marque ou des contenus nécessitant beaucoup de recherche, Claude prend le dessus.

Oui, en particulier pour les travaux de longue haleine. Il est plus performant que ChatGPT pour suivre un brief sans s’écarter du sujet. Il gère bien les documents volumineux : vous pouvez ainsi lui fournir une stratégie de campagne complète et obtenir en retour des résultats utiles. Pour les textes courts et les publications rapides sur les réseaux sociaux, les deux outils fonctionnent bien. Mais si vous avez affaire à des briefs volumineux, des charte de marque ou des contenus nécessitant beaucoup de recherche, Claude prend le dessus.

Claude accélère l’étape de rédaction : il lit le brief et organise la première ébauche. Quant à savoir s’il accélère également l’étape de recherche, cela dépend entièrement de la manière dont vous l’avez configuré, ce qui fera l’objet de la suite de cet article.

À lire également : Claude IA contre ChatGPT : quel assistant IA est le meilleur ?

Le nouveau modèle opérationnel des agences en 2026 Cet article aborde le « comment » ; le guide « Modèle opérationnel des agences » de ClickUp explique le « pourquoi maintenant ». Nous avons étudié les agences qui ont conservé 25 cents pour chaque dollar, alors que la moyenne du secteur s'établissait à 13. Le résultat : un rapport présentant cinq changements opérationnels, des études de cas concrets et un calculateur de deux minutes qui vous montre où vos heures de travail sont gaspillées.

Si vous commencez tout juste à utiliser Claude, voici une vidéo utile sur les meilleures invitations à lui donner.

Les trois niveaux d’utilisation de Claude au sein d’une agence

Il existe trois niveaux d’utilisation de Claude au sein d’une agence : l’onglet latéral (copier-coller dans une fenêtre de chat), l’assistant connecté (Claude lit votre environnement de travail via MCP, dans Chat ou via Cowork) et l’agent intégré au flux de travail (Claude s’exécute en réponse à des déclencheurs au sein de votre système).

Voici à quoi ressemble concrètement chaque niveau, et pourquoi la plupart des agences restent bloquées au niveau 1.

Niveau Point fort Point faible Idéal pour L'onglet latéral Aucune installation requise, opérationnel dès aujourd’hui Aucune perte de visibilité sur le compte, les délais ou le budget Rédaction individuelle et brainstorming L'assistant connecté Des brouillons issus de l'état actuel du projet, et non des extraits collés. Cowork étend cette fonctionnalité aux tâches en plusieurs étapes qui génèrent des fichiers finis. Attend toujours qu’un humain lui pose une question Mises à jour destinées aux clients, cahiers des charges et devis élaborés à partir de données réelles L'agent dans le flux de travail Fonctionne sans que personne n'ait besoin de le déclencher Il faut désigner un propriétaire, sinon le projet se perd discrètement dans l'oubli Coordination récurrente : acheminement, compilation des statuts, signalement des dérives de périmètre

Niveau 1 : L'onglet latéral

Le niveau 1 correspond à l'utilisation de Claude dans un onglet de navigateur. Il lit tout ce qu'un utilisateur tape ou colle dans la discussion, et rien d'autre.

C’est donc à une personne qu’il revient de rassembler le contexte. Avant que Claude ne puisse rédiger une mise à jour destinée au client, quelqu’un ouvre l’outil de gestion du projet et vérifie les statuts en temps réel. Ensuite, cette personne extrait les informations et les colle dans le document. Claude se charge efficacement de la rédaction. La personne se charge de la collecte des informations, ce qui représente la majeure partie du temps consacré à cette tâche.

Ce qui fonctionne bien :

Aucun coût d'installation : une seule connexion suffit pour que votre équipe commence à rédiger dès aujourd'hui, sans travail d'intégration ni configuration d'administrateur.

Une maîtrise du langage : les briefs volumineux, les charte de marque et les ébauches nécessitant beaucoup de recherche constituent le terrain de prédilection de Claude

Limites :

Il ne peut pas voir votre travail : Claude ne connaît ni la date limite ni le périmètre du projet. Il peut rédiger, mais il ne peut pas suggérer d’améliorations ni signaler d’incohérences.

La valeur reste cantonnée à une seule personne : chaque chaque instruction utile donnée à l’IA Claude est conservée dans l’historique d’un seul stratège, et aucune connaissance n’est partagée au sein de l’équipe

À éviter si : le résultat doit refléter des éléments spécifiques au compte : la durée enregistrée, ce qui a été livré la semaine dernière ou qui est responsable de la prochaine étape. Vous passerez plus de temps à rassembler des informations qu’à rédiger le texte vous-même. Idéal pour : la rédaction, le résumé et le brainstorming individuels, lorsque les informations tiennent dans une fenêtre de discussion et que le lecteur, c'est vous.

Niveau 2 : L'assistant connecté

Au niveau deux, Claude est connecté à votre plateforme de travail via MCP, une norme ouverte d'Anthropic qui permet à un modèle de lire des données provenant de systèmes externes et d'agir au sein de ceux-ci.

Ce qui change, c’est la source du contexte. Au niveau 1, une personne recueille manuellement les informations sur l’état d’avancement du projet et les colle. De cette manière, la précision du résultat dépend entièrement de la qualité de cette collecte manuelle. Au niveau 2, Claude lance une requête directe auprès de la source : statuts des tâches, personnes assignées, dates d’échéance, relevés de temps et fils de discussion. L’étape de récupération des données passe ainsi de l’humain au modèle.

Ce qui fonctionne bien :

Les rapports n'ont plus pour objectif de reconstruire : les mises à jour de statut sont générées à partir des informations déjà disponibles dans l'environnement de travail

Les estimations s'appuient sur des données historiques réelles : Claude peut se baser sur le temps réellement consacré à des travaux similaires par le passé, plutôt que sur ce dont quelqu'un se souvient.

Détecter les dérives de périmètre tant qu’elles ne coûtent pas trop cher : comparez les demandes reçues au contrat signé et obtenez la visibilité sur les signaux d’alerte éventuels.

Limites :

Toujours déclenché par l’humain : quelqu’un doit penser à poser la question. Le travail n’est terminé que les jours où votre chargé de compte se souvient de son existence.

L'efficacité dépend de la qualité de vos données : si des tâches restent non attribuées et que le temps passé n'est pas enregistré, Claude établit le statut à partir de ces informations incomplètes

Chaque connecteur correspond à une autorisation d'accès : un connecteur peut introduire des vulnérabilités. Limitez-le à ce dont le flux de travail a réellement besoin, et non à l'ensemble des environnements de travail.

À ignorer si : votre travail est dispersé entre cinq outils disparates. Il n’existe pas encore de contexte unique en temps réel vers lequel orienter Claude, et la consolidation est la priorité. Idéal pour : les agences dont les tâches, les documents et le calendrier sont déjà regroupés dans un seul système, et pour lesquelles le principal obstacle réside dans la transformation de ces données en documents prêts à être remis aux clients.

Le rôle de Cowork

Chat renvoie une réponse. Cowork renvoie des fichiers. Anthropic a lancé cette fonctionnalité en janvier 2026 sous la forme d’un mode distinct dans l’application de bureau Claude : il suffit de la diriger vers un dossier ou un ensemble d’outils connectés, de lui confier un objectif, puis de revenir pour examiner le travail terminé.

Pour une agence, cette différence est particulièrement importante pour les tâches trop volumineuses pour tenir dans une seule instruction. Pensez par exemple à des rapports mensuels couvrant huit comptes, à un dossier d’exportations publicitaires transformé en huit résumés prêts à être remis aux clients, ou encore à un audit de marque qui doit lire quarante pages avant d’en rédiger une seule. Dans le chat, ces tâches se traduisent par une séquence d’instructions que quelqu’un doit superviser. Dans Cowork, elles se résument à une seule instruction et une file d’attente de révision.

Et puis, il y a les plugins. Un plugin regroupe des compétences, des connecteurs et des commandes slash en une seule installation, de sorte que votre format de rapports, vos références vocales et vos connexions de données soient disponibles sur chaque poste.

Ce que cela ne résout pas : le déclencheur. Cowork continue de fonctionner lorsque quelqu’un l’ouvre et pose une question. Il s’exécute également sur votre ordinateur ; l’ordinateur portable doit donc rester allumé pendant toute la durée de l’opération, et il consomme le quota d’utilisation plus rapidement que le chat, car une seule tâche peut comporter des dizaines d’étapes. Les administrateurs d’entreprise peuvent plafonner et suivre cette consommation ; avec le forfait Team, vous aurez intérêt à savoir quels flux de travail sont coûteux avant de les déployer à grande échelle.

Niveau 3 : L'agent dans le flux de travail

Le niveau trois consiste à faire fonctionner Claude à partir de déclencheurs intégrés à votre plateforme de travail, plutôt que d’attendre une demande. Le passage d’une tâche à l’étape « validation client » ou l’arrivée d’une nouvelle demande dans le cadre d’un projet à forfait : chacun de ces événements peut déclencher un flux de travail de lui-même.

Cela supprime la dernière étape humaine du processus. Au niveau deux, quelqu’un doit encore se souvenir que le jeudi est le jour du point sur le statut. Au niveau trois, les agents IA dédiés à la gestion des agences ne sont plus qu’une simple démonstration et passent à l’action. L’environnement de travail s’en souvient, et le travail de la personne consiste désormais à vérifier ce que l’agent a produit et à valider ce qui sera diffusé.

Cowork ou agent dans le flux de travail

Cowork est un puissant outil de transfert de tâches, et non un système d'automatisation. C'est toujours vous qui le lancez. Un agent de flux de travail se lance de lui-même.

Conseil pratique : utilisez Cowork pour le travail lourd, ponctuel et nécessitant un certain jugement. L’audit semestriel, les recherches pour les présentations commerciales et les rapports qui n’interviennent qu’à la clôture trimestrielle. Utilisez des agents de flux de travail pour les tâches légères, récurrentes et prévisibles, telles que la synthèse des statuts, l’acheminement des dossiers et la signalisation des dérives de périmètre. Si vous inversez cette logique, soit vous effectuez l’automatisation d’un travail qui nécessitait l’intervention d’une personne pour le cadrer, soit vous continuez à déclencher manuellement une tâche qui aurait dû fonctionner de manière autonome depuis mars.

Ce qui fonctionne bien :

La coordination ne suit plus la croissance des effectifs : l'acheminement des tâches, les rapports récurrents et la synthèse des statuts se gèrent de la même manière, qu'il y ait 30 clients ou 10.

Cohérence par défaut : chaque client reçoit le même format de mise à jour à la même fréquence, ce qui permet chaque client reçoit le même format de mise à jour à la même fréquence, ce qui permet aux agences d’uniformiser leurs rapports destinés aux clients

Le temps consacré par l’équipe est à nouveau consacré à la stratégie : moins de tâches routinières, davantage de travail pour lequel les clients sont prêts à payer un supplément

Limites :

Les automatisations sans propriétaire finissent par se détériorer : un flux de travail que personne ne vérifie continue de fonctionner longtemps après que le processus a changé, ce qui génère des erreurs. Attachez une étiquette à chaque agent et fixez une date de révision trimestrielle.

Vous ne pouvez automatiser qu’un processus que vous avez documenté : les agents ont besoin d’un déclencheur et d’un résultat prévisibles. Si l’étape est différente à chaque fois, le processus n’est pas prêt à être automatisé.

À éviter si : vous n’avez pas utilisé le niveau 2 suffisamment longtemps pour vous fier aux données sous-jacentes. L’automatisation d’un environnement de travail désorganisé ne fait qu’aggraver le désordre. Idéal pour : le travail de coordination à fort volume et ne nécessitant que peu de jugement, qui se répète selon un calendrier ou un déclencheur précis, et qui requiert une validation humaine avant que quoi que ce soit ne parvienne au client.

La plupart des agences devraient mettre en œuvre ces trois approches

L’erreur consiste à considérer ces niveaux comme une échelle que l’on gravit, plutôt que comme une structure en couches. Une agence ayant atteint le niveau trois pour les rapports récurrents devrait tout de même disposer d’un stratège travaillant sur un onglet secondaire dès 9 heures du matin. La question n’est pas de savoir à quel niveau vous vous situez, mais si chaque type de travail occupe bien le niveau qui lui correspond.

Prochaine étape à faire : Répartissez la semaine de votre agence en deux catégories : le travail qui nécessite un jugement humain et le travail qui repose sur un déclencheur et un résultat prévisibles. La première catégorie correspond à votre travail haut de gamme et reste du ressort de l’humain. La seconde catégorie constitue votre feuille de route pour les niveaux deux et trois.

Le « coût de la révision » : le coût caché d'un brouillon rédigé à l'aveuglette L'IA fait remonter les heures de production vers le haut de la hiérarchie de l'agence, plutôt que de les supprimer. Auparavant, un junior rédigeait le récapitulatif, puis un chef d'équipe le relisait. Désormais, Claude le rédige en une minute, et la relecture a toujours lieu, sauf qu'un brouillon peaufiné prend plus de temps à vérifier qu'un brouillon brut. Le relecteur ne peut pas distinguer les parties que le modèle connaissait de celles qu'il a complétées, il vérifie donc tout. Une étude mondiale menée par Optimizely a permis de mesurer directement ce coût. Sur plus de 2 000 responsables marketing interrogés, 76 % consacrent désormais trois heures ou plus chaque semaine à la modification en cours, à la vérification ou à la correction des résultats générés par l’IA. Seuls 4 % ont déclaré que l’IA leur faisait gagner du temps à chaque étape de leur flux de travail. Optimizely appelle cela la « charge de révision » : pour chaque heure gagnée grâce à l’automatisation en production, une partie de ce temps est consacrée à un travail de révision qui n’existait pas avant l’arrivée de l’outil. Cette dynamique n’est pas propre au marketing. Une étude de Workday a révélé qu’environ 40 % des gains de temps générés par l’IA sont absorbés par les retouches, ce qui signifie que sur 10 heures gagnées, près de la moitié est perdue à corriger les résultats. Dans une agence, ces heures sont facturées au directeur de création ou au responsable de compte, ce qui rend le même livrable plus coûteux que s’il avait été rédigé par un junior. Presque personne ne s’en rend compte, car la personne qui rédige ne perçoit que le gain de temps. Le temps consacré aux corrections est imputé sur les heures d’autres personnes ; ainsi, le gain et le coût n’apparaissent jamais sur le même Relevé de temps. Dans le contexte d’une agence, tout est question de contexte : quels livrables ont été fournis, ce que le client sait déjà et combien d’heures restent à utiliser sur le forfait. Un modèle qui n’a pas de vue d’ensemble du compte comble lui-même ces lacunes, et c’est justement ces « inventions » que le chef d’équipe passe deux heures à corriger. Cet article explique également pourquoi les agences qui intègrent pleinement Claude dans leur travail font état de gains de temps, tandis que celles qui l’utilisent dans un onglet secondaire se demandent s’il est réellement utile : les deux groupes disent la vérité sur leur propre installation. Suivez le temps consacré à la révision par livrable. C’est le seul nombre qui vous indique si l’outil est rentable.

7 façons dont les agences de marketing utilisent réellement Claude

Les agences tirent le meilleur parti de Claude dans trois domaines : transformer les notes de découverte en cahier des charges, compiler les mises à jour de statut des clients à partir des données du projet en temps réel, et repérer les demandes hors périmètre avant qu’elles ne soient traitées.

Les quatre flux de travail supplémentaires présentés ci-dessous étendent ce même principe au contenu, aux rapports et à la préparation des appels. Chacun d'entre eux précise la fonctionnalité de Claude sur laquelle il dépend. Les projets contiennent les documents de référence, les « Artifacts » vous fournissent un canevas de travail, les « Skills » prennent en charge votre processus, et le MCP relie le modèle à votre environnement de travail en temps réel.

1. Transformer les notes de client désordonnées en périmètres de projet clairs

Fournissez à Claude la transcription de l’entretien de prise de contact, l’historique des e-mails avec le client et vos trois derniers cahiers des charges signés, le tout chargé dans un projet Claude afin que ces documents de référence soient disponibles tout au long des échanges. Claude analyse l’ensemble et vous renvoie les livrables, les étapes et un échéancier sous la forme de votre propre modèle, plutôt que sous une forme générique. La valeur ajoutée ne réside pas dans la rapidité de rédaction, mais dans le fait que rien de ce qui a été dit lors de l’entretien n’est omis. La remarque qu’un client a mentionnée une seule fois à la quarantième minute est généralement conservée ; dans les notes d’un humain, ce n’est généralement pas le cas.

L'agence média Brainlabs a mis en œuvre cette approche à grande échelle. La rédaction de briefs créatifs figurait parmi les flux de travail récurrents qu'elle a confiés à Claude pour l'ensemble des stratèges, planificateurs et responsables créatifs. L'outil Cowork étant préchargé avec le guide de style de l'entreprise et le style d'écriture propre à chaque collaborateur, les brouillons sont « déjà prêts à environ 80 % » dès leur création, ce qui évite de partir de zéro. Les stratèges consacrent ainsi leur temps à l'analyse, à la hiérarchisation des priorités et à la stratégie client.

Où ça coince : Claude ne dispose d'aucune donnée sur le temps réellement consacré par votre équipe à du travail similaire ; il génère donc des nombres plausibles mais sans fondement. C'est le responsable du compte qui évalue le périmètre du travail avant qu'il ne fasse l'objet d'un devis.

MCP vous permet de rédiger des mises à jour destinées aux clients sans avoir à changer de contexte. Claude vérifie les tâches achevées, les obstacles en cours et les heures enregistrées pour rédiger un e-mail de suivi clair. Un chargé de compte passe deux minutes à vérifier le ton et à relire les détails sensibles, puis appuie sur « Envoyer ». Cela transforme une longue corvée du vendredi en une simple étape de relecture rapide.

Plurali Studio est une agence de référencement de 2 à 3 personnes basée à Barcelone, qui gère 8 à 10 comptes clients depuis un seul et même environnement de travail. Avant d’intégrer l’IA à leurs données de projet, chaque matin consistait à ouvrir un espace client à la fois, à parcourir les tâches, à noter les changements, puis à passer au suivant. Vingt à trente minutes s’écoulaient avant même de pouvoir commencer à travailler sur la première livraison.

Désormais, l’IA analyse l’ensemble des dossiers clients et présente l’activité quotidienne de l’agence sous la forme d’un seul et même résumé consolidé. Ce compte rendu quotidien prend moins de deux minutes. Lorsqu’une échéance est repoussée en cours de sprint, le responsable de compte peut demander un résumé du statut pour tous les clients concernés et décider quels retards doivent être traités en priorité.

Pour une équipe aussi réduite, regagner ce temps revêt une importance démesurée. Trois personnes gérant dix comptes n’ont aucune marge de manœuvre pour effectuer du travail qui ne produit aucun résultat concret.

Où ça coince : la fiabilité d’un résumé dépend entièrement de l’environnement de travail sur lequel il s’appuie. Si la moitié de l’équipe enregistre ses heures le vendredi après-midi, le résumé du lundi n’aura rien de réel.

3. Identifier les travaux non facturés avant que les bénéfices n’en pâtissent

C’est le flux de travail qui se traduit le plus clairement en chiffres. Le sondage « State of Agency Pricing » mené par Ignition auprès de 273 agences a révélé que 87 % d’entre elles perdent au moins 1 000 dollars par mois en raison de prestations non facturées, et que seulement 1 % facture l’intégralité de ces prestations à ses clients. Il ne s’agit pas là de quelques agences mal gérées. C’est la norme en matière de fonctionnement.

Alimentez-le avec la liste des livrables et les exclusions figurant dans le cahier des charges signé en tant que « connaissances du projet », puis configurez MCP pour qu’il analyse les demandes de tâches entrantes concernant ce compte. Claude compare chaque nouvelle demande à ce que le client a réellement acheté et signale les divergences : une deuxième série de révisions pour un livrable prévu en une seule phase, une page d’accueil qui ne figurait pas dans le contrat de services.

L’installation n’est pas compliquée. Un professionnel a expliqué avoir mis au point en moins de deux heures un système fonctionnel de détection du périmètre de mission sur Claude et Zapier, qui compare chaque demande entrante aux clauses du contrat avant que quiconque ne donne son accord. À l’échelle d’un freelance, cela correspond à un projet de week-end ; à l’échelle d’une agence, la même logique s’applique à l’ensemble des tâches reçues plutôt qu’à une simple boîte de réception.

Tout est une question de timing. Il est peu coûteux de signaler un dérapage du périmètre le jour même où il survient, mais cela revient cher de le signaler au bout de trois mois, une fois que votre équipe a déjà effectué le travail à faire.

Où ça coince : Claude signale les anomalies, mais ne prend pas de décision. De nombreux travaux hors périmètre méritent d’être pris en charge pour un renouvellement, et c’est là une question de jugement. De plus, il ne peut pas détecter les demandes formulées oralement lors d’un appel ; le taux de signalement ne vaut donc que si votre processus de saisie est rigoureux.

4. Transformer un contenu en une campagne complète sur les réseaux sociaux

Collez dans Claude un article de blog finalisé, la référence au ton de marque de ce client établie à partir d’un texte validé, ainsi que vos règles de diffusion. Ouvrez Artifacts dans une fenêtre côte à côte. Demandez cinq publications LinkedIn, une séquence de trois e-mails de nurturing et deux variantes publicitaires. Artifacts permet de modifier chaque brouillon à côté de la source, ce qui vous permet d’affiner un accroche sans avoir à régénérer l’ensemble. C’est la réutilisation de contenu dans son sens le plus littéral. Une seule ressource, une seule étape, une campagne complète.

Ce même effet cumulatif se manifeste dans le travail de production connexe. RSL/A, une agence composée de deux personnes, a précisément suivi ce phénomène. Une séquence de nurturing de cinq e-mails est passée de quatre heures à 45 minutes. La production d’articles de blog est passée d’une journée entière à deux ou trois heures, et l’équipe a réussi à publier douze articles en deux jours, chacun comportant des images personnalisées, un schéma et des liens internes. Avec le même effectif, la production mensuelle a pratiquement triplé.

Où ça coince : comme le fait remarquer RSL/A, sans fichier CLAUDE.md détaillé ni guide de rédaction, le contenu donne l’impression d’avoir été généré par l’IA. L’installation initiale est réelle et nécessaire. La solution consiste à définir une référence de style distincte pour chaque client, et non pas un simple paragraphe décrivant leur style. Nous y reviendrons plus en détail dans la section consacrée aux erreurs ci-dessous.

5. Identifier rapidement les tendances à partir des feuilles de calcul contenant les données des clients

Alimentez Claude avec le fichier CSV des performances publicitaires, l'exportation du trafic et les nombres de la période précédente à des fins de comparaison. Un projet Claude regroupe toutes ces données ; Cowork peut traiter l'intégralité d'un dossier d'exportations si vous importez plusieurs comptes à la fois.

Posez des questions directes, et vous obtiendrez un texte rédigé pour votre présentation plutôt qu’une capture d’écran accompagnée d’une légende. Évolution d’un mois à l’autre, quel canal a été le plus performant au cours du trimestre, et quel élément a doublé.

RSL/A gère ce processus via MCP plutôt que par des téléchargements. Claude effectue une requête directe auprès du CRM, analyse l'engagement et rédige le résumé. Les mises à jour hebdomadaires destinées aux clients sont passées de 30 minutes de navigation dans le tableau de bord à cinq minutes.

Brainlabs fait état de cette même évolution : la production des rapports clients était l’une des tâches récurrentes qui a été entièrement retirée de la charge de travail des stratèges. Dans les deux cas, le principe est le même : personne n’est plus rapide pour analyser un tableau de bord. L’étape du tableau de bord a disparu.

Où ça coince : Claude inverse parfois le sens d’une tendance, qualifiant une baisse d’amélioration. Il explique également pourquoi un nombre a évolué alors qu’il ne peut que constater cette évolution. Demandez à un stratège de vérifier le sens de chaque tendance et confiez l’analyse des causes à un humain.

6. Créer une bibliothèque de compétences pour du travail d'agence reproductible

Intégrez les modèles standardisés de votre agence dans les « Skills » de Claude. Le plan du QBR, la checklist de l’audit technique, les règles relatives aux mots-clés à exclure et la structure du récapitulatif hebdomadaire. Chacun d’entre eux devient un « Skill » : un ensemble d’instructions que n’importe quel membre de l’équipe peut charger à la demande, afin que Claude connaisse votre processus avant même que quiconque n’ait tapé un seul mot.

Market Correct, une petite agence qui exploite une trentaine de « Claude Skills », dont une douzaine sont utilisées quotidiennement, explique clairement la distinction entre une « prompt » et une « skill » : « Une prompt est une demande. Une skill est une description de poste. La première ne dure que le temps d’une discussion. La seconde s’applique à des milliers de discussions. » L’audit de leur compte Google Ads est passé d’une demi-journée à une heure une fois que le cadre de travail a été intégré dans une « skill » plutôt que de reposer sur la mémoire d’un opérateur.

Brainlabs a mis Cowork à la disposition d’environ 1 000 collaborateurs et a demandé à son personnel d’être auteur de quelque 400 compétences en quatre semaines. Ces compétences s’associent à MCP : la compétence détermine le format, MCP fournit les données en temps réel, et un simple clic permet de générer un projet prêt à être présenté au client.

Où ça coince : une bibliothèque sans propriétaire se dégrade, tout comme une automatisation sans propriétaire. Trente compétences que personne n’utilise valent moins que trois qui sont exécutées quotidiennement. Commencez par ce que vous faites chaque semaine, et désignez un propriétaire pour chaque compétence.

7. Résumer l'historique du compte avant les appels importants avec les clients

Importez dans Claude les derniers e-mails des clients, les tickets de tâches en cours et les notes de réunion. Une fois MCP connecté, Claude extrait automatiquement les informations relatives aux tâches et aux délais ; vous n’avez qu’à fournir les éléments qui se trouvent en dehors de l’environnement de travail. Vous obtenez en retour un briefing d’une page : priorités actuelles, décisions en suspens, obstacles et tout ce que le client attend encore. Un stratège senior se met ainsi à jour sur un compte qu’il gère deux fois par mois, sans avoir à passer une heure à faire défiler les anciens e-mails.

Où ça coince : un biais de récence peut s'immiscer ici. Une décision prise il y a cinq mois et qui régit toujours le compte peut être totalement omise du résumé. Précisez explicitement l'intervalle concerné et demandez que les décisions en suspens soient présentées dans une section distincte, sinon vous obtiendrez un résumé de la semaine dernière au lieu de l'historique complet.

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Comment déployer Claude au sein de votre agence

Savoir quels flux de travail mettre en œuvre est la partie la plus facile. Les enchaîner de manière à ce que votre équipe n’ait pas à vérifier manuellement les sept, voilà où les agences se trompent. Le déploiement de Claude se fait en cinq étapes : choisissez un flux de travail à faible risque, effectuez la connexion avec les données de votre projet, déterminez à quel moment une intervention humaine est nécessaire, attribuez à chaque flux de travail un propriétaire et une date de révision, puis mesurez le temps consacré à la coordination plutôt que le nombre de tâches automatisées.

L'ordre des étapes importe davantage que la rapidité. Les agences qui activent tout d'un seul coup finissent par tout vérifier manuellement, ce qui coûte plus cher que le processus manuel initial.

1. Commencez par les rapports internes

Choisissez un flux de travail qui se répète chaque semaine et qui ne touche personne en dehors de l’agence. Par exemple, les bilans de statut internes. Votre équipe gagne des heures dès le premier jour, et un mauvais brouillon ne vous coûtera qu’une correction au lieu de compromettre la relation avec un client.

Évaluez vos flux de travail de sélection des candidats selon trois critères :

Fréquence : Combien de fois par semaine cette tâche est-elle à faire manuellement ?

Portée des répercussions : qui est concerné si le résultat n'est pas satisfaisant ?

Charge de jugement : La tâche a-t-elle une seule bonne réponse, ou dépend-elle de l'interprétation d'une situation ?

Commencez par le flux de travail de la liste qui présente la fréquence la plus élevée, le rayon d’impact le plus restreint et le moins de prise de décision.

Conseil de pro : demandez à une personne de continuer à utiliser la version manuelle en parallèle pendant deux semaines. La comparaison des deux résultats permettra de mettre en évidence les détails que la version IA omet avant que quiconque ne développe une dépendance à son égard.

2. Effectuez la connexion de Claude au système qui héberge votre travail

Connectez Claude à vos données de projet via MCP afin qu’il puisse lire directement le statut des tâches, leurs propriétaires, les dates et les heures enregistrées. Tant que vous ne l’aurez pas fait, chaque résultat dépendra de ce qu’une personne aura pensé à coller, et la qualité de vos rapports reflétera à quel point cette personne était pressée.

Assurez-vous de mettre en place trois éléments avant de procéder à une connexion :

Un seul et même espace pour les données de projet : tâches, temps de travail et documents clients sur une même plateforme, car Claude ne peut pas regrouper les données provenant de quatre outils disparates

Statuts et champs cohérents : les mêmes noms de statuts et les mêmes champs obligatoires pour tous les projets clients, afin qu’une requête ait la même signification partout

Limites d'accès : règles explicites concernant les clients, les dossiers et les données financières auxquels la connexion peut accéder

Conseil de pro : commencez par vérifier vos entrées de temps. Les rapports établis à partir d’heures partiellement saisies semblent fiables, mais apparaissent erronés aux yeux de toute personne connaissant le compte, ce qui sape la confiance plus rapidement qu’un rapport manquant.

3. Déterminez à quel niveau l’approbation humaine intervient

Notez les éléments qu’une personne doit valider avant qu’ils ne quittent l’agence, et faites-le avant de lancer quoi que ce soit. N’importe quel modèle de langage de grande envergure (LLM) indiquera une date erronée avec autant d’assurance qu’une date correcte. Considérez-le donc comme un outil de rédaction plutôt que comme une source de vérité.

Classez vos résultats en trois niveaux :

Envoyer directement : les résumés et brouillons internes que seule votre équipe consulte

Vérifier puis envoyer : les mises à jour destinées aux clients, les résumés et tout document mentionnant un nombre ou une date

C'est l'humain qui décide, Claude ne fait que rédiger : tarification, négociations tarification, négociations sur le périmètre du travail , direction créative et discussions délicates avec les clients

Attribuez un nom à chaque flux de travail automatisé et ajoutez un contrôle régulier au Calendrier. Sans notification, les automatisations peuvent échouer : le processus change, le déclencheur continue de s’activer et le résultat reste suffisamment plausible pour que personne ne s’en aperçoive pendant un trimestre.

Notez quatre éléments par flux de travail :

Responsable : une seule personne, et non une équipe, chargée de vérifier que tout fonctionne toujours

Déclencheur et résultat attendu : ce qui déclenche le processus et ce qui devrait en résulter, en une ligne chacun

Fréquence des bilans : une date fixe, généralement trimestrielle

Condition d'arrêt : le signal indiquant qu'il faut désactiver cette fonctionnalité, par exemple lorsqu'un client modifie son format de rapports.

5. Mesurez les heures de coordination, et non les tâches automatisées

Suivez le temps que votre équipe passe à rédiger des e-mails de suivi, à relancer les entrées d’heures, à mettre en forme les mises à jour destinées aux clients et à répartir le travail entre les collaborateurs. Ce nombre correspond au coût réel que vous cherchez à réduire, et un tableau de bord qui recense les tâches d’automatisation ne vous indique en rien si ce coût a évolué.

Définissez ces trois éléments avant de commencer, puis vérifiez-les chaque trimestre :

Heures de coordination non facturables par client : Considérez-les comme l’indicateur le plus clair, car elles devraient diminuer tandis que Considérez-les comme l’indicateur le plus clair, car elles devraient diminuer tandis que les heures facturables restent stables.

Nombre de clients par chargé de compte : divisez le nombre de comptes actifs par le nombre de collaborateurs en contact avec la clientèle. Ce chiffre reste stable lorsque la coordination évolue au même rythme que les effectifs, mais augmente lorsque les tâches de coordination sont prises en charge par le système.

Délai entre la demande et la première ébauche prête à être soumise au client : combien de temps faut-il pour qu’une mise à jour ou un cahier des charges soit prêt à être examiné ? Le fait que ce délai soit passé de plusieurs jours à quelques heures signifie que l’étape de recherche n’est plus assurée par une personne.

Coût par livrable prêt à être remis au client : dépenses mensuelles liées à l’IA et aux API divisées par le nombre de livrables finalisés. Le nombre qui vous indique si les heures de coordination sont devenues moins chères ou si elles ont simplement été déplacées.

Conseil de pro : déterminez la base de référence à partir de la durée enregistrée avant la connexion. Sans nombre de départ, vous ne pourrez pas distinguer les économies réelles de l'impression d'avoir de nouveaux outils.

L'autre indicateur : le coût de fonctionnement d'un flux de travail connecté Le nombre d'heures consacrées à la coordination est celui que vous cherchez à réduire. Les dépenses en jetons sont le chiffre qui le remplace discrètement, et presque aucune agence ne définit de référence à ce sujet avant de mettre le système en place. Le MCP classique charge chaque définition d’outil depuis chaque serveur en connexion dans le contexte à chaque requête, que le modèle fasse appel ou non à ces outils. Un seul serveur GitHub exposant 93 outils utilise environ 55 000 jetons avant même que la tâche ne commence, soit entre 550 et 1 400 jetons par outil. Connectez trois serveurs, et vous pouvez consommer 143 000 jetons sur une fenêtre de 200 000 jetons pour des schémas que personne n’a utilisés. Anthropic a publié ses propres recommandations sur la question, conseillant aux agents d’écrire du code pour appeler des outils plutôt que de les invoquer directement : « Les appels directs aux outils consomment du contexte pour chaque définition et chaque résultat. Les agents gagnent en évolutivité en écrivant plutôt du code pour appeler les outils. » Pour une agence, cela se traduit de la même manière que la « taxe de révision ». Il s’agit dans les deux cas de coûts réels qui surviennent après la phase pilote, sur le budget de quelqu’un d’autre, et qui n’apparaissent pas dans un tableau de bord comptabilisant les tâches automatisées. Trois choses à faire à ce sujet : Connectez-vous par flux de travail, et non par équipe. L'agent chargé des mises à jour client a besoin de tâches, de délais et de commentaires. Il n'a pas besoin que votre CRM, votre référentiel et votre Calendrier soient intégrés à chaque demande.

Coût de référence par livrable prêt à être remis au client. Divisez les dépenses mensuelles consacrées à l’IA par le nombre de mises à jour, de cahiers des charges et de rapports finalisés qu’elle a produits, puis suivez ce chiffre en comparant les comptes-rendus de réunion. Deux agences ayant réalisé un gain de temps identique peuvent afficher des marges très différentes.

Définissez un plafond budgétaire avant de vous développer, et non après. Identifiez les flux de travail coûteux tant qu’ils ne concernent encore que trois comptes, plutôt que trente. Conseil de pro : testez un flux de travail pendant deux semaines et analysez les données d’utilisation réelles avant d’ajouter un deuxième connecteur. Le coût évolue en fonction de ce qui est connecté, et non de ce que vous avez demandé ; le deuxième serveur revient donc souvent plus cher que ne l’était le premier flux de travail.

Ce que doit prévoir la politique d’une agence concernant Claude

La politique d’une agence concernant Claude doit avant tout répondre à trois questions : quelles données clients peuvent être intégrées à un modèle, qui approuve une nouvelle connexion et qui valide les résultats destinés aux clients ? Sept autres questions découlent de celles-ci. Voici la checklist complète.

Classification des données clients : une distinction claire entre ce qui peut figurer dans une invite et ce qui ne le peut pas

Révision des contrats : passez en revue vos contrats-cadres de prestation de services (MSA) existants pour vérifier les clauses de confidentialité et celles relatives aux sous-traitants, car certains interdisent déjà l'envoi de documents clients à des services tiers sans préavis.

Position de transparence : une décision, appliquée de manière cohérente, quant à savoir si les clients sont informés que l’IA contribue à la prestation de services, et si cette information figure dans le cahier des charges ou n’est communiquée que sur demande.

Paramètres de conservation des données et d’entraînement : confirmation du forfait souscrit et indication précisant si vos données sont utilisées pour l’entraînement du modèle, le tout documenté afin que n’importe qui puisse répondre à un client sans avoir à deviner.

Processus de validation des outils : désigner une personne chargée d’approuver désigner une personne chargée d’approuver les nouveaux outils d’IA et les intégrations, afin que les équipes cessent de réaliser des connexions dans les environnements de travail des clients de manière aléatoire

Validation des livrables par niveau : quels livrables sont diffusés sans révision, lesquels nécessitent une révision et lesquels doivent être rédigés par un humain, mappés selon les rôles plutôt que les individus

Gestion des erreurs : les étapes à suivre lorsqu'un problème survient et est signalé à un client, notamment qui l'informe et comment vous l'enregistrez, sont convenues avant que cela ne se produise

Définition du périmètre d’accès : quels environnements de travail, dossiers et champs financiers un modèle connecté peut-il lire ? Vérifiez ces informations chaque fois que vous ajoutez un client ou modifiez votre structure.

Propriétaire de la politique et date de révision : un seul nom et une fréquence fixe, car les termes techniques et les capacités des modèles évoluent plus rapidement que la documentation relative aux politiques des agences

Vérification des connecteurs : un validateur désigné pour chaque serveur MCP auquel l’agence se connecte, et une règle stipulant que les serveurs tiers sont traités comme un accès à l’API de production plutôt que comme l’installation d’un plugin. Une description d’outil « empoisonnée » est du texte simple, et non du code ; le un validateur désigné pour chaque serveur MCP auquel l’agence se connecte, et une règle stipulant que les serveurs tiers sont traités comme un accès à l’API de production plutôt que comme l’installation d’un plugin. Une description d’outil « empoisonnée » est du texte simple, et non du code ; le benchmark MCPTox a révélé un taux de réussite de 72,8 % pour les modèles guidés précisément par ce vecteur. Les connecteurs propriétaires provenant de fournisseurs avec lesquels vous avez déjà un contrat présentent un profil de risque différent de celui d’un élément issu d’un référentiel GitHub.

Comment utiliser Claude sur les projets en cours de votre agence dans ClickUp

Sélectionnez Claude comme modèle dans ClickUp Brain et effectuez des requêtes sur les données des clients en temps réel sans avoir besoin d’une intégration distincte

Un contexte dispersé, comme les tâches dans Asana, les documents au sein de l'écosystème Google et les discussions sur Slack, ne fait qu'engendrer une prolifération du contexte.

Cela oblige également les collaborateurs à activer/désactiver les tâches 1 200 fois par jour. Au lieu de cela, offrez à Claude une vue d’ensemble complète de votre travail client en regroupant les tâches, les documents, le temps passé et les discussions avec les clients dans un seul environnement de travail ClickUp, puis en y connectant le modèle. Vous pouvez soit diriger Claude vers l’environnement de travail depuis l’extérieur, soit l’utiliser directement dans ClickUp avec le contexte de l’environnement de travail déjà intégré.

Ce qui fonctionne particulièrement bien pour les flux de travail IA des agences :

Faites une requête sur les données clients en temps réel depuis Claude Desktop ou Claude Code . Connectez-vous au . Connectez-vous au serveur MCP de ClickUp , qui regroupe les informations en une seule requête. Il analyse et agit sur l’ensemble des tâches, des documents, des commentaires et des relevés de temps : il récupère le statut d’une mise à jour, crée des tâches à partir d’un entretien de découverte, enregistre le temps passé ou transforme un fil de commentaires en éléments à mener. Disponible sur tous les forfaits, authentifié via OAuth, et dépourvu d’outils de suppression, il ne peut donc rien supprimer de votre environnement de travail.

Utilisez Claude avec votre environnement de travail déjà connecté . Sélectionnez Claude comme modèle dans . Sélectionnez Claude comme modèle dans ClickUp Brain : cela vous évite complètement l’étape de copier-coller, car le contexte provient directement de vos projets clients en cours. Passez à GPT ou Gemini en cours de discussion sans avoir à réexpliquer le contexte du compte, et conservez un seul abonnement au lieu de payer par modèle et par utilisateur.

Confiez les tâches de coordination récurrentes à un collègue IA . Bénéficiez d’une vue d’ensemble complète de votre environnement de travail et exécutez des tâches en plusieurs étapes 24 heures sur 24 grâce . Bénéficiez d’une vue d’ensemble complète de votre environnement de travail et exécutez des tâches en plusieurs étapes 24 heures sur 24 grâce aux Super Agents de ClickUp . Ils rédigent le récapitulatif hebdomadaire des clients, signalent les comptes en retard, effectuent des recherches avant une présentation et répondent aux questions des clients via le chat ClickUp. Configurez leurs instructions, leurs déclencheurs, leurs compétences, leurs connaissances et leur mémoire, et contrôlez les outils et les données auxquels chacun a accès, ainsi que les personnes autorisées à les déclencher.

Posez des questions sur l'ensemble des outils utilisés par votre agence . Obtenez des réponses accompagnées de références issues de tâches, de documents, de discussions et d'applications connectées telles que HubSpot, Google Drive et Gmail, ainsi que du Web, grâce à . Obtenez des réponses accompagnées de références issues de tâches, de documents, de discussions et d'applications connectées telles que HubSpot, Google Drive et Gmail, ainsi que du Web, grâce à Enterprise Search . Utile pour le briefing préalable à un appel, lorsque l'historique du compte est dispersé à cinq endroits différents

Dictez au lieu de taper . Utilisez la fonctionnalité « Talk to Text » (voix vers texte) de . Utilisez la fonctionnalité « Talk to Text » (voix vers texte) de Brain MAX , qui fonctionne dans n'importe quel champ de texte de l'application de bureau : pour ajouter des notes d'appel à une tâche juste après une réunion avec un client, ou pour rédiger une mise à jour en marchant entre deux appels.

Évaluez si le nombre d'heures consacrées à la coordination a réellement diminué. Suivez le temps de travail en natif et filtrez . Suivez le temps de travail en natif et filtrez les tableaux de bord ClickUp par client, ce qui permet de distinguer le travail de préparation du travail de livraison d'un trimestre à l'autre.

Limites :

Le volume d’appels et la charge contextuelle évoluent en fonction des connexions établies ; ainsi, les agences qui interrogent 30 comptes par jour devraient envisager le module complémentaire « Everything IA » et adapter chaque connexion au flux de travail qui en a besoin.

Une équipe de six personnes gérant cinq projets tire le meilleur parti de Claude via un onglet de navigateur et un document partagé, car la charge de coordination que cela permet d’alléger augmente proportionnellement au nombre de clients.

Passez cette section si : votre agence gère seulement quelques clients et que la coordination s'effectue par le biais de discussions plutôt que de processus. Idéal pour : les agences qui ont dépassé le stade où une seule personne peut garder en tête l’ensemble des comptes, et qui souhaitent que Claude analyse les données de projet en temps réel plutôt que de se fier à ce que quelqu’un a pensé à coller.

Les 5 erreurs qui freinent l'adoption de l'IA dans les agences

Les erreurs les plus courantes commises par les agences avec Claude ne sont pas d’ordre technique : elles consistent à fixer les tarifs à l’ancienne, à uniformiser les messages des clients, à négliger la formation, à utiliser l’IA dans des moments où la confiance est essentielle, et à oublier que les clients disposent des mêmes outils. Chacune de ces erreurs apparaît plusieurs mois après l’adoption de l’IA, lorsque les outils fonctionnent correctement mais que d’autres problèmes surgissent.

Une facturation à l'heure pour un travail qui ne prend désormais que quelques minutes

Votre équipe établit un récapitulatif hebdomadaire pour le client en 10 minutes, alors qu’il en fallait auparavant 90, et le temps facturé passe de 1,5 heure à 0,2 heure. Ou pire encore, un responsable de compte consigne l’ancien temps passé, car le client s’attend au nombre. La tarification à l’heure transforme chaque gain d’efficacité en une baisse de salaire.

Solution : Revoyez votre tarification avant de développer votre parc d’outils. Optez pour une tarification basée sur les livrables ou sur les résultats. La valeur d’une mise à jour fournie au client correspond à ce qu’elle lui évite en termes de confusion, et non à ce qu’elle vous coûte à produire.

Harmoniser le ton de communication de chaque client

Au bout de six mois, les articles de blog de votre client fintech et les séries d’e-mails de votre client DTC donnent l’impression d’avoir été rédigés par la même personne. Claude adopte par défaut un registre intermédiaire et compétent. Lorsque chaque compte suit les mêmes invitations et instructions dans le même contexte d’entreprise, les résultats finissent par se ressembler sans que personne ne s’en aperçoive, jusqu’à ce qu’un client le fasse remarquer.

Solution : Créez une référence distincte pour la voix de marque de chaque client à partir de ses textes validés, et non un simple paragraphe décrivant son style. Avant l’envoi, posez-vous la question suivante : ce texte aurait-il pu être rédigé pour n’importe quel autre compte de notre portefeuille ? Si oui, c’est qu’il s’éloigne de la ligne éditoriale.

Supprimer le travail sur lequel les membres juniors de l'équipe avaient l'habitude de se former

Un collaborateur de niveau intermédiaire signale qu’un brouillon « ne sonne pas juste », mais il ne parvient pas à expliquer ce qui cloche ni à réécrire le paragraphe. Auparavant, ce jugement s’acquérait en rédigeant de mauvais premiers brouillons et en les faisant corriger. Lorsque Claude rédige le premier brouillon, ce cycle d’apprentissage disparaît, et le rôle se transforme en simple révision avant même que quiconque ait acquis l’expérience nécessaire pour bien réviser.

Solution : confiez délibérément des missions de pratique aux juniors dans d’autres domaines. Demandez-leur de rédiger la justification stratégique avant de consulter la version de Claude, ou de gérer de A à Z un petit compte sans que l’IA ne rédige le projet. La révision des résultats générés par l’IA est une compétence qui repose sur le jugement, et non un moyen de l’acquérir.

Utiliser l'IA dans les moments qui font la relation

Un client commence à privilégier les discussions téléphoniques pour définir le périmètre du projet plutôt que de répondre à votre e-mail soigneusement rédigé. En effet, lorsqu’il s’agit d’expliquer un retard par rapport à une échéance ou de négocier un renouvellement, les clients lisent le message mot à mot. Un message soigné, mais un peu générique, peut alors être perçu comme une réponse évasive.

Solution : Identifiez clairement les moments où la confiance est en jeu : litiges sur le périmètre, délais non respectés, argumentaires de renouvellement, bilans de projet. Indiquez par défaut qu’ils sont rédigés par un humain. Un e-mail rédigé en langage simple par le responsable de compte contribue davantage à la fidélisation qu’un message bien structuré généré par un modèle.

En partant du principe que vos clients n'utilisent pas non plus Claude

Le responsable marketing en interne de votre client vous demande pourquoi une analyse concurrentielle coûte 2 000 $ alors qu'il a produit un document similaire en 15 minutes grâce au même abonnement que vous utilisez. Le travail de production que vous avez automatisé est désormais visiblement peu coûteux, et le client s'en rend compte.

Solution : Orientez votre offre vers ce qu’un prompt ne peut pas acheter. Par exemple, le jugement nécessaire pour déterminer quels canaux supprimer, ou la coordination entre cinq prestataires qui ne communiquent pas entre eux. Puis mettez cela en avant dans votre argumentaire, car « nous utilisons aussi l’IA » est un minimum requis, pas un argument de différenciation.

Placez Claude là où il peut voir le travail

Ce qui distingue les agences qui tirent profit de l’IA de celles qui en font les frais, ce n’est pas le modèle en soi. C’est la capacité de ce modèle à cerner le compte.

Le schéma est prévisible. Le premier mois, tout va pour le mieux. Les ébauches sont générées en quelques secondes, l’équipe gagne en rapidité et tout le monde est convaincu. Au bout de trois mois, le directeur de la création passe plusieurs après-midis par semaine à relire du travail qui était censé être terminé mais qui ne l’est pas, et personne n’a fait la connexion entre ce surcoût et l’outil qui l’a créé.

Les agences qui maîtrisent cette approche ne sont pas plus douées pour formuler des invites. Elles intègrent Claude dans les données de leurs projets, plutôt que de le laisser dans un onglet séparé, afin qu’il puisse fonctionner en tenant compte du contexte. Elles font ensuite intervenir un humain pour chaque décision nécessitant un jugement et effectuent le suivi des heures de coordination plutôt que d’effectuer l’automatisation des tâches.

Si votre agence a dépassé le stade où une seule personne gère tous les comptes de mémoire, ClickUp offre à Claude une base de référence. Les tâches, les documents, le temps de travail et les discussions avec les clients sont regroupés dans un seul environnement de travail (Workspace) ; vous pouvez ainsi connecter Claude via MCP ou l’exécuter directement dans Brain avec ce contexte déjà intégré. Les agents se chargent de la coordination récurrente, et les tableaux de bord indiquent si les heures non facturables par client diminuent réellement d’un trimestre à l’autre.

Commencez gratuitement avec ClickUp.

Foire aux questions sur Claude pour les agences de marketing

Qu'est-ce que Claude Code, et les agences de marketing en ont-elles besoin ?

Claude Code est l’outil en ligne de commande et d’agent d’Anthropic permettant de créer de petites automatisations. Les agences l’utilisent pour créer des agents de liens internes, des outils de suivi des mentions de marque et des scripts de mise à jour de contenu sans avoir besoin d’un développeur parmi leur personnel. La plupart des agences n’en ont pas besoin dès le premier jour. Commencez par utiliser Claude en mode chat et connecté à votre environnement de travail ; passez à Claude Code dès qu’une tâche technique récurrente justifie l’installation.

Combien coûte Claude pour l'équipe d'une agence ?

Anthropic propose un forfait gratuit avec des limites d’utilisation, des forfaits Pro individuels et des forfaits Team facturés par place et par mois, ainsi qu’une tarification API facturée à l’utilisation. Le forfait Team Standard coûte environ 20 $ par place et par mois, sur une base annuelle, avec un minimum de cinq places. La plupart des agences optent rapidement pour un forfait Team payant, car les limites de l’offre gratuite sont atteintes au cours d’une journée de travail normale. Prévoyez un budget distinct si vous utilisez Claude via l’API pour vos agents ou vos flux de travail connectés, car l’utilisation de l’API est facturée par jeton, et non par place.

En quoi Claude se distingue-t-il de ClickUp Brain ?

Claude est une famille de modèles polyvalents développée par Anthropic que vous connectez à vos données. ClickUp Brain est une couche d’IA directement intégrée à l’environnement de travail ClickUp ; elle dispose donc déjà du contexte complet de vos tâches, documents et temps de travail sans nécessiter de connexion distincte. De nombreuses agences utilisent les deux : Brain pour la rédaction et les résumés au sein de l’environnement de travail, et Claude via MCP lorsqu’elles souhaitent que les modèles d’Anthropic agissent sur ces mêmes données en temps réel.

Claude est-il plus performant que ChatGPT pour le travail marketing ?

ChatGPT et Claude sont tous deux adaptés aux tâches marketing, et à vrai dire, le choix du modèle importe moins que celui du contexte d’utilisation. Claude est souvent salué pour sa capacité à traiter des documents longs et des textes nuancés, tandis que ChatGPT dispose d’un écosystème plus vaste de plugins et d’intégrations. Pour les agences, la décision la plus importante consiste à déterminer si le modèle choisi s’intègre à votre environnement de travail actif, car un modèle connecté, quelle que soit la marque, est plus efficace qu’un modèle déconnecté ouvert dans un onglet séparé.

Qu'est-ce qu'une agence de marketing spécialisée dans l'IA ?

Une agence de marketing IA intègre l’IA dans sa manière de travailler, et pas seulement dans ce qu’elle vend. Concrètement, cela signifie utiliser des modèles comme Claude pour la production et l’analyse, faire appel à des agents pour la coordination et les rapports, et confier aux experts humains la stratégie, le jugement créatif et les relations clients. Le libellé importe moins que le modèle opérationnel qui le sous-tend.

L'IA va-t-elle remplacer les agences de marketing ?

L’IA remplace le travail de production et de coordination que les agences facturaient auparavant, et non le jugement et la coordination pour lesquels les clients sont prêts à payer un supplément. Les agences qui réévaluent leurs tarifs en mettant l’accent sur le jugement d’expert et utilisent l’IA pour se décharger du travail répétitif voient leurs marges augmenter. Celles qui considèrent l’IA comme un moyen de produire davantage de prestations standardisées sont celles qui sont réellement menacées.