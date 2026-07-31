Claude Code pour les spécialistes du marketing : un guide « sans code » pour créer vos propres outils marketing

Chaque équipe marketing dispose de flux de travail trop répétitifs pour justifier qu'un stratège y consacre un après-midi, mais trop spécifiques pour les outils prêts à l'emploi. Un vérificateur de qualité pour les pages de destination. Un générateur de briefs de campagne. Un formateur de métadonnées. Un nettoyeur d'exportations Google Ads. Le genre de tâches que l'on effectue à la main, que l'on bricole dans des feuilles de calcul, ou que l'on demande à l'équipe opérationnelle de créer lorsqu'elle a un sprint de libre.

C'est exactement ce que promet Claude Code aux professionnels du marketing.

Claude Code transforme ces éléments en outils qui vous appartiennent. Vous décrivez le flux de travail, vérifiez le résultat et affinez les invites. Claude Code rédige les scripts, les appels API et la gestion des erreurs. Un spécialiste du marketing a documenté trois déploiements (production de contenu, enrichissement des leads, rapports), et le schéma était le même à chaque fois : l’humain définit la logique, l’agent écrit le code.

Mais « sans code » ne signifie pas pour autant « sans réflexion ». Claude Code nécessite des instructions précises, des exemples clairs, des garde-fous et une révision humaine approfondie. Vous devez savoir exactement ce que le flux de travail doit faire, où il peut échouer, à quoi ressemble l’entrée et ce que signifie un « bon » résultat. Et vous devez fournir ces informations de manière explicite et détaillée à Claude. Ce guide explique ce qu’est Claude Code, en quoi il aide les spécialistes du marketing, combien il coûte, comment le configurer, comment se lancer et comment bien l’inviter.

Qu'est-ce que Claude Code ?

via Claude

Claude Code est la version « agentique » de Claude développée par Anthropic. Il s'exécute en local, soit dans un terminal, soit dans une application de bureau, et dispose d'un accès direct à vos fichiers, à vos applications connectées et à vos flux de travail en plusieurs étapes.

Si vous avez déjà utilisé Claude dans un onglet de navigateur, considérez Claude Code comme la même intelligence, mais avec une portée plus étendue. Au lieu de se contenter de répondre dans une fenêtre de chat, il peut ouvrir vos documents, extraire des données de Google Drive, faire appel à d’autres outils en connexion, et même créer et modifier des fichiers sur votre ordinateur.

Pourquoi les professionnels du marketing utilisent-ils un outil de codage ?

Les spécialistes du marketing se tournent vers Claude Code car il permet de créer des flux de travail réutilisables qui s'intègrent à de véritables systèmes d'entreprise tels que les CRM, les bibliothèques publicitaires, les exportations d'analyses et les outils de communication. Un chatbot classique ne peut accéder à aucun de ces éléments.

Configurez-le une seule fois pour extraire les nombres de la campagne du mois dernier et les intégrer dans un rapport mis en forme ; il n’oubliera pas ce qu’il faut faire la prochaine fois que vous le lui demanderez.

Le mot « code » dans le nom peut prêter à confusion, et honnêtement, c’est un peu un terme impropre dans ce contexte. Vous utilisez Claude Code en anglais courant, exactement comme vous invitez un chatbot. Vous obtenez en retour une fonctionnalité que vous avez vous-même créée, et que vous pouvez réutiliser chaque fois que vous en avez besoin.

Cette distinction entre une sortie ponctuelle et une fonctionnalité réutilisable est au cœur même de ce guide. C’est également la raison pour laquelle il est important de préciser quelle version de Claude vous permettra d’atteindre votre objectif, car toutes les versions ne fonctionnent pas de la même manière.

Les termes relatifs à Claude Code que les professionnels du marketing doivent connaître

Claude Code utilise un langage de programmation, mais ses concepts principaux sont assez simples :

Terme Ce que cela signifie Exemple dans le domaine du marketing CLAUDE. md Un fichier d'instructions du projet que Claude lit automatiquement Enregistrez votre audience, les règles de votre marque, les messages approuvés et votre checklist pour la révision. Compétence Un ensemble réutilisable d’instructions, d’exemples et de fichiers d’accompagnement Appliquez à chaque fois le même processus de mise à jour du contenu ou de révision des pages de destination Commande slash Un raccourci permettant de lancer une action enregistrée à partir de la ligne de commande Tapez /rsa pour lancer un flux de travail de création de textes publicitaires Google Ads Agent ou sous-agent Un « worker » Claude distinct chargé d’une partie d’une tâche plus vaste Demandez à un agent d'étudier la concurrence tandis qu'un autre vérifie les réclamations Connecteur MCP Une connexion qui permet à Claude d’utiliser des outils et des données externes Importez un brief depuis Google Drive ou créez une tâche dans ClickUp Accroche Une action automatique déclenchée à un moment précis du flux de travail Lancez une vérification du format chaque fois que Claude a terminé la modification en cours d’un fichier CSV

Claude Chat, Cowork ou Claude Code : lequel choisir et dans quelles circonstances ?

Utilisez Claude Chat pour la réflexion rapide et la rédaction de contenus, Claude Cowork pour le travail en plusieurs étapes sur l’ensemble de vos applications connectées, et Claude Code pour créer des compétences et des outils réutilisables avec un accès approfondi aux fichiers. Ces trois outils s’appuient sur les mêmes modèles Claude sous-jacents. C’est leur champ d’application qui diffère.

Pour vous montrer les différences :

Dimension Claude Chat Claude Cowork Claude Code De quoi s'agit-il ? La fenêtre de discussion que vous connaissez déjà Une application « agentique » dédiée au travail intellectuel Un outil d'agent qui s'exécute sur votre ordinateur, dans un terminal, via une application de bureau ou sur le Web (nouveau) Idéal pour Ébauches rapides, brainstorming, réponses ponctuelles Tâches en plusieurs étapes entre des applications connectées Créer des compétences, des agents et des outils réutilisables liés à vos fichiers Accès aux fichiers Permet les téléchargements, mais fournit l'assistance pour certains connecteurs tels que Google Drive Oui, via des connecteurs Accès direct aux fichiers et dossiers locaux Planification Non Oui, de manière native Oui, via des tâches planifiées dans le cloud ; les « Routines » du cloud sont explicitement libellées « aperçu de recherche » par Anthropic. Convivialité pour les non-initiés Le plus haut Élevé Un peu plus compliqué au début, mais très rapide une fois les paramètres configurés

En réalité, la frontière entre ces outils est floue. Techniquement, les trois permettent d’accéder à des fichiers, d’exécuter des tâches en plusieurs étapes et, désormais, de planifier du travail. La véritable différence réside dans le niveau d’installation que vous êtes prêt à effectuer au départ, en échange du degré d’automatisation que vous obtiendrez par la suite.

Si vous ne faites que rédiger des textes, Chat est plus rapide, et vous pouvez vous arrêter ici. La suite de ce guide s'adresse aux moments où vous vous surprenez à faire la même tâche de vérification ou de recherche pour la cinquième fois et où vous vous dites : « Il faudrait un outil pour ça. »

Ce que les professionnels du marketing sans compétences techniques créent avec Claude Code

Les projets Claude Code les plus utiles ne sont pas des générateurs de contenu génériques. Les spécialistes du marketing transforment les structures existantes, les contrôles qualité et les tâches répétitives en petits outils adaptés à leur façon de travailler. Voici quelques exemples illustrant comment Claude Code facilite la vie des spécialistes du marketing.

Un plugin Figma qui intègre du contenu textuel dans les cadres publicitaires, et un flux de travail de rédaction pour Google Ads

Austin Lau, spécialiste du marketing de croissance chez Anthropic, n’avait jamais écrit de code avant de découvrir Claude Code. Il a créé ces deux outils en une semaine :

Un plugin Figma qui extrait les titres d'une feuille Google Sheets et les applique à l'ensemble des cadres publicitaires, créé en moins d'une heure, permet désormais de gagner près de 30 minutes par mise à jour groupée.

Un flux de travail /rsa qui rédige des textes publicitaires pour Google Ads en respectant les directives de ton de la marque et les exporte sous forme de fichier CSV prêt à être téléchargé, réduisant ainsi le temps de traitement par annonce de 30 minutes à 30 secondes.

Un outil de vérification du positionnement des pages d'accueil qui attribue une note selon un cadre de référence personnalisé

Cet outil évalue les pages d’accueil B2B à l’aune d’un cadre de positionnement spécifique : la section « hero » indique-t-elle à qui s’adresse l’entreprise et en quoi elle se distingue ? Il note séparément la section « hero » et l’ensemble de la page, puis propose des titres réécrits. Emily Kramer, fondatrice de MKT1, l’a développé sous forme de « Claude Skill » reliée à ses propres modèles, l’a testé sur de véritables sites d’entreprises et a effectué quatre cycles de révision pour faire passer la précision d’environ 60 % à 90 %.

Un système de contenu doté de onze compétences qui recherche, rédige et améliore les publications en s'appuyant sur les performances passées

Ce système n’a pas été développé d’un seul coup. Il s’est enrichi compétence par compétence, chacune étant ajoutée dès qu’une lacune réelle apparaissait dans le flux de travail. Il effectue des recherches sur des sujets, rédige des brouillons de publications et les révise en fonction des performances réelles passées, le tout relié par une mémoire partagée. Kieran Flanagan, vice-président senior du marketing chez HubSpot, a passé des mois à le mettre au point, ce qui correspond davantage à la manière dont la plupart de ces développements se déroulent en réalité.

Un pipeline de production de billets de blog qui permet de passer du brief à un contenu prêt à être publié sur le CMS en trois heures

Ce flux de travail gère la production d'articles de blog de A à Z : il rédige le billet à partir d'un brief éditorial, génère et insère des images, rédige les métadonnées SEO et crée des liens vers des contenus connexes, le tout grâce à des outils connectés via MCP. Rahul Lalia, fondateur de l'agence RSL/A (composée de deux personnes), l'a développé pour remplacer un processus qui prenait auparavant une journée entière.

Ce qui lui prenait auparavant une journée entière (rédaction, recherche d’images, saisie des métadonnées, publication dans le CMS) ne lui prend désormais plus qu’environ trois heures, révision comprise.

Il a publié 12 articles en deux jours, chacun accompagné d’images personnalisées et de métadonnées complètes, un rythme qui, selon lui, n’était pas envisageable auparavant.

Il est franc quant à ses limites. L’outil exécute ce qu’il lui demande, mais la stratégie, les relations avec les clients et la capacité à rejeter une mauvaise idée restent entièrement de sa responsabilité.

Un tableau de bord de rapports qui interprète les nombres, et ne se contente pas de les afficher

La plupart des tableaux de bord vous présentent des diagrammes. Celui-ci vous indique ce qui a changé, si cela a de l'importance et ce que vous devez faire ensuite. Sa fonctionnalité principale est une section « En un coup d'œil » qui vous fournit :

Quelles sont les améliorations apportées et en quoi sont-elles importantes ?

Quels sont les éléments qui ont reculé et faut-il s'en inquiéter ?

Deux ou trois recommandations étayées par un nombre de chiffres concrets

Victoria Boyd, une stratège marketing indépendante sans aucune expérience en programmation, l’a développé en quelques après-midi.

Ce que ces créations ont en commun Chacun de ces professionnels du marketing a commencé par une tâche bien précise : adapter des textes à des dispositions créatives, vérifier la conformité d’une page d’accueil par rapport à un cadre défini, ou encore développer un moteur de production de blogs. Les meilleurs exemples ont toujours laissé une personne aux commandes lorsque le jugement était essentiel. Lau examine chaque publicité avant sa diffusion. Kramer vérifie sa « Skill » par rapport aux évaluations qu’elle a elle-même déjà effectuées. Lalia relit chaque publication avant sa mise en ligne. Les créations les plus avancées révèlent la véritable limite : un professionnel du marketing n’a peut-être pas besoin d’écrire du code, mais la stratégie qui sous-tend l’outil, le bon goût qui le rend utile et les décisions subjectives qu’il ne peut pas prendre restent entièrement humaines. C'est là que Claude Code s'avère le plus utile pour les professionnels du marketing sans compétences techniques. En substance, il leur permet de transformer un processus qu'ils maîtrisent déjà parfaitement en un outil que leur équipe d'ingénieurs n'aurait probablement pas eu le temps de développer pour eux.

Comment commencer à utiliser Claude Code en tant que professionnel du marketing (sans code)

Vous n’avez pas besoin d’apprendre à programmer ni de passer un après-midi à configurer des outils de développement. La solution la plus simple consiste à utiliser l’application de bureau Claude, où Claude Code fonctionne directement à partir d’un dossier sur votre ordinateur. Le terminal est toujours disponible si vous en avez besoin, mais les professionnels du marketing peuvent s’en passer au début.

Voici la méthode la plus simple pour passer d'un dossier vide à un flux de travail marketing réutilisable :

Étape 1 : Accédez à Claude Code

Claude Code est inclus dans les forfaits Claude Pro et Max, et il est également disponible via les comptes Team, Enterprise et Claude Console. Le forfait gratuit Claude n'inclut pas Claude Code.

Si vous êtes un professionnel du marketing travaillant en solo, la version Pro suffit généralement pour tester des flux de travail de base. Une utilisation plus intensive, comme l'analyse de dossiers de recherche volumineux ou l'exécution simultanée de plusieurs tâches, peut nécessiter une limite d'utilisation plus élevée.

Étape 2 : Installez l'application de bureau Claude

Téléchargez Claude pour macOS ou Windows, connectez-vous, puis ouvrez Claude Code depuis l'application. Anthropic regroupe désormais Chat, Cowork et Claude Code au sein d'une même application de bureau ; il n'est donc plus nécessaire de les installer séparément.

Il s'agit ici d'une approche « sans code ». Cela signifie : pas de Node.js, pas de terminal, ni de commandes d'installation. Vous pouvez ajouter la version en ligne de commande ultérieurement si vous le souhaitez. Anthropic recommande son programme d'installation natif, qui propose des commandes de configuration distinctes pour macOS, Linux, Windows PowerShell et l'invite de commande Windows.

Étape 3 : Créez un dossier dédié à ce projet

Claude Code fonctionne mieux lorsque tous les fichiers liés à un projet sont regroupés dans un seul dossier bien organisé.

Imaginons que vous lanciez un produit. Créez un dossier intitulé « Campagne de lancement du produit » et y placez :

Le brief de la campagne

Directives relatives à la marque et au contenu éditorial

Étude de marché personnalisée

Notes sur le produit

Campagnes passées

Pages des concurrents

Exportations de performances

Brouillon

Ouvrez ensuite ce dossier dans Claude Code. Cette étape est importante, car elle définit l’espace de travail de Claude. Claude peut lire, créer et modifier les fichiers contenus dans ce dossier, mais il ne peut pas accéder librement aux fichiers situés ailleurs sur votre ordinateur sans permission supplémentaire.

Ne commencez pas par confier à Claude l’intégralité de votre dossier « Documents ». Un environnement de travail plus restreint est plus facile à gérer et réduit le risque que la modification en cours porte sur un fichier erroné.

Étape 4 : Demandez à Claude d'inspecter le dossier avant de créer quoi que ce soit

Votre première consigne doit porter sur la compréhension du contenu avant toute production.

Essayez ceci :

Lisez les fichiers contenus dans ce dossier. Expliquez ce que contient chaque fichier, identifiez les informations contradictoires et indiquez-moi les éléments de contexte manquants. Ne créez ni ne modifiez rien pour l'instant.

Claude Code lit les fichiers réels contenus dans le dossier au lieu de se baser uniquement sur ce qui est collé dans une conversation. Vous pouvez également utiliser le mode « Plan », qui permet à Claude d’examiner le projet et de proposer une approche sans toucher aux fichiers sources.

via Marvin Swift

Lisez attentivement son résumé. Vérifiez les noms de produits, les cibles, les arguments de vente, les dates et les règles de la marque avant de poursuivre.

Étape 5 : Fournissez au dossier son propre mode d'emploi

Une fois que Claude aura compris le contenu, demandez-lui de créer un fichier CLAUDE.md.

Il s'agit d'un fichier d'instructions au format texte simple que Claude lit au début de chaque session. Il contient le contexte que vous devriez sinon répéter à chaque fois. Anthropic recommande de l'utiliser pour les règles de projet permanentes et les flux de travail courants.

Dans le cadre d'un projet marketing, cela peut notamment concerner :

À qui s'adresse ce contenu ?

Fonctionnalités du produit

Quelles affirmations nécessitent une source ?

Quels mots ou expressions éviter ?

Le ton et le niveau de lecture recommandés

Comment structurer les brouillons

Où enregistrer les fichiers finis

Ce que Claude doit vérifier avant de marquer le travail comme achevé

Vous n’avez pas besoin d’écrire cela vous-même. Il suffit de dire à Claude :

Créez un fichier CLAUDE.md concis pour ce projet. Basez-vous uniquement sur les fichiers que vous avez examinés et les corrections que je vous ai fournies. Indiquez-y notre public cible, le ton à adopter, les messages approuvés, les règles de mise en forme, ainsi qu’une checklist permettant de vérifier chaque version préliminaire.

Lisez le fichier final et supprimez tout ce que Claude a déduit sans preuve. Ces instructions guident Claude, elles ne garantissent pas une conformité parfaite ; veillez donc à ce qu'elles soient précises et exemptes de contradictions.

Étape 6 : Commencez par une tâche précise et évaluable

Ne demandez pas à Claude de « mener la campagne marketing ». Confiez-lui une tâche avec des données d'entrée, un résultat attendu et un point d'arrêt clairement définis.

Par exemple :

« À partir du brief de campagne, de l’étude client et du guide de marque, créez trois ébauches de pages d’atterrissage. Enregistrez chaque ébauche dans un fichier Markdown distinct. Ajoutez une note de source à côté de chaque argument de vente. Ne rédigez pas encore la page dans son intégralité. » Ou bien : « Comparez les cinq pages des concurrents dans ce dossier. Créez un tableau présentant leur positionnement, leur public cible, leurs arguments de vente, leurs appels à l’action et les lacunes que nous pourrions combler. Distinguez bien vos observations directes de vos interprétations. »

Étape 7 : Transformez un processus de réussite en compétence

Une fois que vous aurez répété plusieurs fois le même flux de travail, regroupez-le sous forme de compétence Claude Code.

via Claude.ia

Une compétence stocke des instructions, des documents de référence et les étapes d’une tâche reproductible, ce qui vous permet de relancer ce processus sans avoir à recréer la consigne à partir de zéro. Les compétences peuvent rester privées, être partagées au sein d’un projet ou être déployées à l’ensemble d’une équipe.

Une compétence de mise à jour de contenu, par exemple, pourrait demander à Claude de :

Lire l'article actuel Consultez les sources liées et signalez les affirmations non étayées. Comparez cet article aux résultats de recherche actuels Identifiez les sections obsolètes Proposez des modifications avant de modifier le brouillon Enregistrez la révision validée dans un nouveau fichier Créer un journal des modifications

Vous pouvez le créer en anglais courant :

Transformez le processus que nous venons de suivre en une compétence réutilisable appelée « content-refresh ». Intégrez-y les règles de vérification du contenu et les étapes de validation que nous avons utilisées. Montrez-moi la compétence avant de l'enregistrer.

Commencez par créer manuellement le flux de travail. Si vous sautez cette étape, vous risquez d’effectuer une automatisation d’un processus qui comporte encore des lacunes.

Commencez par créer manuellement le flux de travail. Si vous sautez cette étape, vous risquez d’effectuer une automatisation d’un processus qui comporte encore des lacunes.

Étape 8 : N’ajoutez des connecteurs que lorsque la copie des données devient fastidieuse

Claude Code peut se connecter à des outils externes via le Model Context Protocol (MCP). Ces connexions lui permettent de lire les données provenant des services pris en charge ou d’interagir avec ceux-ci, sans que vous ayez à coller manuellement les informations dans le dossier.

Pour les spécialistes du marketing, cela peut notamment impliquer une connexion entre Google Drive, Slack, Notion, un outil de suivi de projet ou un système d'analyse.

Les connecteurs ne sont toutefois pas obligatoires pour votre premier flux de travail. Ajoutez-en un dès que vous constatez que vous exportez ou copiez régulièrement les mêmes informations. Chaque connexion élargit le champ d’action de Claude ; vérifiez donc ses permissions et limitez-les aux comptes, dossiers ou environnements de travail dont le flux de travail a réellement besoin.

Étape 9 : Améliorez le flux de travail, pas seulement le résultat final

Votre premier résultat nécessitera probablement des corrections. Dans ce cas, ne vous contentez pas de corriger le document. Mettez à jour les instructions du projet ou la compétence qui l’a généré.

Par exemple :

Vous avez décrit les utilisateurs de la version d'essai comme des clients. Mettez à jour le fichier CLAUDE.md afin que ces groupes restent distincts dans toutes les tâches futures. Ou bien : Le rapport mélangeait des faits tirés de différentes sources et des recommandations. Mettez à jour la compétence afin que les observations, les éléments factuels et les recommandations apparaissent toujours dans des sections distinctes.

Au bout de quelques itérations, vous aurez mis en place un processus opérationnel qui sait déjà où se trouvent vos sources, quelles normes respecter, et à quel moment il doit s'arrêter et vous laisser prendre le relais.

À lire également : Les compétences de Claude pour le marketing

En bref : L'IA peut améliorer votre retour sur investissement de plusieurs façons. Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrez-le ci-dessous :

Combien coûte Claude Code et de quoi avez-vous réellement besoin ?

Claude Code ne propose pas d’abonnement distinct pour les utilisateurs individuels. Il est inclus dans les forfaits payants de Claude, tandis que le forfait Free n’y donne aucun accès.

Pour la plupart des professionnels du marketing, Claude Pro, à 20 $ par mois, est le point de départ idéal. Cette formule vous donne accès à Claude Code, aux discussions habituelles avec Claude, ainsi qu’à une capacité suffisante pour tester des flux de travail concrets tels que l’analyse de recherches, la mise à jour du contenu, la planification de campagnes et la création de compétences réutilisables.

Vous n'avez pas besoin de :

Une clé API Anthropic

Une licence Claude Code distincte

Node.js ou d'autres outils de développement

Connecteurs ou plugins payants

Un forfait Max dès le premier jour

Quand la version Pro suffit

La version Pro est destinée au travail ciblé : analyse de données, vérification de la conformité des textes avec le guide de marque, comparaison des pages des concurrents ou mise à jour d’un article à partir de fichiers sources.

Son utilisation dépend de la taille des fichiers et de la complexité des tâches. Un dossier de recherche volumineux mobilisera davantage de capacité que la modification en cours d’une simple page d’accueil, mais la version Pro reste dans tous les cas le point de départ le plus judicieux.

Quand Max en vaut la peine

Claude Max coûte 100 ou 200 dollars par mois, selon le niveau d'utilisation.

Envisagez cette option une fois que Claude Code fait partie intégrante de votre travail quotidien et que les limites de la version Pro commencent à entraver régulièrement vos projets en cours. Une tâche exceptionnellement volumineuse ne constitue pas à elle seule une raison suffisante pour passer à la version supérieure.

Bon à savoir : Anthropic vous permet désormais d’activer l’« utilisation supplémentaire » une fois que vous avez atteint la limite de votre forfait. Celle-ci est facturée aux tarifs API standard, avec un plafond de dépenses que vous définissez vous-même, au lieu de simplement vous couper l’accès. Cela peut couvrir les semaines occasionnellement chargées sans vous obliger à passer à un forfait supérieur.

Avez-vous besoin de crédits API ?

Pas tout de suite.

Lorsque vous vous connectez avec un compte Pro ou Max, Claude Code utilise le quota alloué à ce forfait. La facturation de l’API est gérée séparément et convient mieux aux flux de travail d’automatisation ou à fort volume qu’à une utilisation marketing quotidienne.

Pour la plupart des spécialistes du marketing, l’installation de départ idéale se présente comme suit :

Claude Pro à 20 $ par mois

L'application de bureau gratuite

Pas de clé API

Pas de connecteurs au départ

Contrôles d’approbation intégrés activés

Testez deux ou trois flux de travail concrets avant de vous engager financièrement.

Comment inviter Claude Code : la checklist du responsable marketing

Une bonne invitation pour Claude Code doit comporter six éléments :

La tâche Les fichiers ou outils à utiliser Les règles à respecter Résultat attendu Les vérifications à effectuer À quel moment Claude doit-il s'arrêter pour validation ?

Claude Code comprend l'anglais courant, mais des instructions vagues donnent toujours lieu à du travail vague.

Instructions insufficient Consignes précises Passez en revue la page d'accueil et améliorez-la. Lisez les fichiers launch-brief.md, customer-research.md, brand-guide.md et landing-page-v1.md. Vérifiez la page d’accueil pour vous assurer de la clarté du message, de l’absence d’allégations non fondées et de l’absence de contradictions avec le guide de marque. Enregistrez vos conclusions dans le fichier « landing-page-review.md ». Pour chaque problème, indiquez la formulation d’origine, la raison pour laquelle cela peut poser problème, la source à l’appui et une proposition de modification. Distinguez les erreurs factuelles des suggestions rédactionnelles. Ne modifiez pas encore la page d’accueil.

La deuxième version fonctionne parce que Claude sait quoi lire, évaluer, créer et où s'arrêter. Pour reproduire ce processus, voici ce qu'il faut faire :

1. Définir ce que signifie « bon »

Les consignes trop vagues telles que « renforce le message » ou « reste fidèle à l’image de marque » ne fournissent à Claude aucun critère de référence. Donnez-lui des normes qu’il peut vérifier.

Exemple : Veillez à ce que l'e-mail compte entre 120 et 160 mots. Commencez par présenter le problème du client, utilisez des paragraphes courts, évitez les affirmations non étayées et terminez par un appel à l'action clair. Inspirez-vous des exemples approuvés figurant dans le dossier « exemples ».

Les exemples sont souvent plus parlants que de longues explications. Fournissez à Claude deux ou trois échantillons approuvés dès que vous en disposez.

2. Fournissez à Claude des cas d'échec

Indiquez à Claude ce qui ne va pas, et pas seulement ce qui va bien. Décrire précisément les situations où une tâche déraille est plus efficace que n’importe quelle instruction positive.

Exemple : Signalez toute phrase mentionnant un indicateur sans source liée. Signalez toute affirmation concernant les tarifs des concurrents. Si le brief et l’étude client se contredisent, arrêtez-vous et demandez-moi conseil plutôt que de choisir l’une ou l’autre option.

Chaque fois qu'une tâche vous surprend, ajoutez cette surprise à la liste.

3. Précisez le résultat attendu

Précisez le nom du fichier, son format, sa structure et son emplacement d'enregistrement.

Exemple : Enregistrez les résultats sous le nom « competitor-analysis.csv » dans le dossier « outputs ». Utilisez les colonnes suivantes : entreprise, audience, argument principal, arguments de vente, CTA, point faible et URL source. Veillez également à ne pas écraser un fichier existant.

4. Effectuez une dernière vérification

Indiquez à Claude ce qu’il doit vérifier avant qu’il ne termine :

Exemple : Vérifiez que chaque affirmation est accompagnée d'une source, qu'aucun chiffre n'a été modifié, que toutes les sections obligatoires sont présentes et que le fichier respecte les règles définies dans le fichier CLAUDE.md.

Ajoutez ensuite des points de validation pour les actions que vous ne souhaitez pas qu’il effectue de manière autonome : « Proposez les modifications, mais ne les appliquez pas. Arrêtez-vous avant d’envoyer, de publier, de supprimer ou de mettre à jour tout enregistrement en production. »

Un modèle de prompt simple

Objectif : Que doit permettre d’accomplir Claude ?

Utilisation : Quels fichiers, dossiers ou outils doit-il analyser ?

À suivre : Quelles sont les règles, définitions et contraintes importantes ?

Produire : Que doit-il créer, et où doit-il l'enregistrer ?

Vérification : Que faut-il vérifier avant de terminer ?

Avant de continuer : Quelles actions nécessitent une validation ?

Quand Claude Code n'est pas l'outil adapté à un professionnel du marketing

Évitez d’utiliser Claude Code lorsqu’il s’agit d’une tâche ponctuelle, lorsque vous devez créer un produit personnalisé pour un client, ou lorsque le bénéfice ne provient pas de la répétition de la tâche. Claude Code justifie son coût d’installation par sa réutilisation. S’il n’y a pas de réutilisation, il n’y a pas de retour sur investissement.

Voici quelques situations où cela s'applique :

Tâche ponctuelle : vous avez besoin d’une seule page d’accueil à réviser une seule fois, sans intention de répéter cette révision. Le temps d’installation d’une compétence n’est rentable que si elle est utilisée de manière répétée ; ainsi, pour une demande unique, Claude Chat vous fournit la même réponse en un temps record.

Livrable destiné aux clients ou à la direction : vous avez besoin d’un résultat suffisamment abouti pour être remis dès aujourd’hui. Les résultats générés par Claude Code se trouvent dans des fichiers et des terminaux, et quelqu’un doit encore les mettre en forme dans un format prêt à être présenté. Créez la version finale ailleurs, ou laissez Chat rédiger le texte et l’intégrer directement dans votre outil de conception habituel.

Vous n’avez pas le temps de vous y consacrer dès maintenant : vous êtes débordé cette semaine et vous avez juste besoin d’un résultat rapide. La première session avec Claude Code nécessite une véritable installation : permissions, connecteurs, organisation des fichiers… Et ce temps ne disparaît pas simplement parce que vous êtes occupé. Attendez d’avoir une semaine plus calme, ou confiez cette tâche à Chat en attendant.

Transfert entre équipes sans flux de travail partagé : vous souhaitez qu’un collègue reprenne exactement là où vous vous êtes arrêté. Les compétences ne se synchronisent pas automatiquement entre Chat, Cowork et Code ; par conséquent, un flux de travail que vous avez créé n’apparaîtra pas automatiquement dans l’installation d’une autre personne. Vous devrez exporter et partager le fichier directement, puis expliquer son fonctionnement à votre collègue une fois

Une automatisation entièrement autonome dès le premier jour : vous souhaitez configurer quelque chose une seule fois et ne plus jamais y toucher. Claude Code peut désormais fonctionner selon un calendrier défini, mais les nouveaux flux de travail gagnent encore à être testés plusieurs fois en mode supervisé avant de pouvoir leur faire confiance en mode autonome. Un outil d’automatisation « no-code » dédié vous permettra d’atteindre plus rapidement le « zéro-touch », du moins pour la première version.

Claude Code récompense la profondeur et la répétition. C’est précisément ce qui en fait un mauvais choix pour tout ce dont vous n’avez besoin qu’une seule fois. Si vous avez besoin de « cinq objets d’e-mail », ouvrez Claude Chat ou optez pour une solution spécialement conçue à cet effet, que vous trouverez dans le guide ClickUp des outils de création de contenu basés sur l’IA. Si vous avez besoin de « créer un système que je pourrai exécuter chaque semaine sans avoir à y toucher à nouveau », Claude Code vaut bien le temps passé à l’installation. La plupart des spécialistes du marketing se situent quelque part entre ces deux extrêmes, et c’est précisément à eux que s’adresse ce guide.

Les quatre types d'échecs de Claude Code qui reviennent régulièrement dans le domaine du marketing

Il invente des nombres qui semblent plausibles. Demandez un résumé des performances et Claude risque de combler une lacune avec un nombre plausible plutôt que de signaler que les données sont manquantes. Une hausse de 12 % devient une hausse de 14 %. Pour y remédier, ajoutez une règle explicite dans votre fichier CLAUDE.md : « Chaque indicateur doit citer le fichier et la ligne d’où il provient, et tout nombre sans source est marqué comme NON VÉRIFIÉ au lieu d’être estimé. » Vérifiez ensuite de manière aléatoire trois nombres par rapport à l’export brut avant toute publication.

Il effectue la modification sur le mauvais fichier. Si vous indiquez à Claude un dossier contenant cinq brouillons et que vous lui demandez de « mettre à jour le texte de la page d’accueil », il risque de choisir avec certitude le mauvais brouillon. Utilisez le mode « Plan » pour qu’il vous indique quels fichiers il compte modifier avant de les modifier, veillez à ce que votre dossier de travail reste petit et gérez les versions de vos fichiers sources afin de pouvoir récupérer les données en cas de remplacement par erreur.

Il fonctionne à partir de documents obsolètes. Claude lit le contenu du dossier. Si votre charte de marque date de huit mois ou si le brief a été remplacé sur Slack, Claude suivra la version obsolète en toute confiance et sans avertissement. Avant toute tâche à haut risque, demandez-lui de lister tous les fichiers qu’il utilise ainsi que la date de leur dernière modification. Vérifiez ensuite qu’il s’agit bien des versions actuelles.

Cela gaspille des ressources lorsque le contexte est trop volumineux. Un dossier contenant cinquante fichiers oblige Claude à relire beaucoup d’informations non pertinentes à chaque tâche, ce qui épuise la capacité de votre forfait et dilue les résultats. Si une tâche ne nécessite que le brief, le guide de marque et un brouillon, placez ces trois éléments dans un sous-dossier et indiquez-le à Claude.

Le point commun entre ces quatre outils : Claude Code est fiable dans l’exécution, mais incapable de reconnaître ce qu’il ignore. Intégrez ce contrôle dans la compétence, et non dans votre mémoire, et ne laissez jamais rien passer sans vérification humaine préalable.

Que devient Claude Code une fois que vous l'avez créé ?

Une fois le développement terminé, Claude Code fonctionne de manière optimale au sein d’une plateforme de gestion de travail, comme ClickUp. En termes simples, une compétence finalisée génère des fichiers. Mais elle n’attribue pas de travail, ne fixe pas de date limite et n’informe personne que le brouillon est prêt. Cela pose problème dès lors que votre flux de travail implique plusieurs personnes, car un fichier CSV stocké dans un dossier n’est une tâche dont personne n’est responsable.

Prenons l’exemple du flux de travail /rsa de Lau évoqué précédemment. Il génère un fichier CSV contenant les variantes publicitaires. Il faut encore que quelqu’un l’ouvre, divise chaque ligne en éléments individuels et les attribue manuellement. Intégrez ce même résultat dans une tâche ClickUp, et chaque variante publicitaire devient un élément doté d’un propriétaire, d’une date d’échéance et d’un statut, s’inscrivant ainsi dans le reste de la campagne.

Attribuez, vérifiez et gérez le travail avec les tâches ClickUp

C'est là que réside le changement : Claude Code se charge de la production. ClickUp se charge du suivi.

Règles permettant de gérer ce qu’une compétence ne peut pas mener à bien

Toutes les transitions ne nécessitent pas la surveillance d'une personne. Les automatisations ClickUp fonctionnent à partir de déclencheurs et d'actions : lorsqu'un statut change, qu'une date d'échéance est dépassée ou qu'une tâche est créée, une automatisation peut publier un commentaire, notifier quelqu'un ou faire avancer la tâche, le tout sans que personne n'ait besoin de l'ouvrir.

Automatisez les flux de travail complexes grâce aux automatisations ClickUp

Associez cela à une compétence Claude Code, et le transfert boucle la boucle tout seul. Une compétence place un brouillon finalisé dans une tâche. Une automatisation définit le statut sur « À réviser » et avertit l’éditeur dès que la tâche est créée. La compétence se charge toujours de la rédaction, mais le routage, qui dépendait auparavant de la mémoire d’une personne devant vérifier un dossier, se fait désormais automatiquement.

Le pont qui rend tout cela automatique

Rien de tout cela ne peut se faire sans que Claude Code et ClickUp puissent communiquer entre eux. Le serveur MCP de ClickUp est la connexion hébergée officielle qui rend cela possible ; il a été conçu pour fonctionner avec des assistants IA, dont Claude.

Une fois connecté, Claude Code peut lire et écrire directement dans votre environnement de travail ClickUp : créer des tâches, mettre à jour des documents, extraire le statut d’une liste, le tout sans avoir à copier quoi que ce soit manuellement. La compétence que vous développez dans Claude Code et l’environnement de travail sur lequel votre équipe opère ne sont plus deux systèmes que vous devez synchroniser manuellement.

Idéal pour : les professionnels du marketing dont les compétences en Claude Code permettent de produire du travail qui incite les autres à agir, comme des brouillons à valider, des rapports qui déclenchent des décisions, ou des livrables groupés impliquant des transferts interfonctionnels et des échéances. Passez cette section si : vous êtes la seule personne à consulter les résultats et que ce que vous créez ne nécessite ni relecture, ni planning, ni statut.

Bon à savoir : Claude Code et ClickUp couvrent chacun une partie différente du travail, et c’est en les associant qu’ils fonctionnent le mieux. Claude Code est l’atelier où vous développez les capacités et itérez sur un fichier de compétences en local. ClickUp est l’outil où le travail qui en résulte est attribué, suivi et évalué au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Les équipes sont frustrées lorsqu’on demande à l’une d’entre elles de faire le travail de l’autre.

Commencez à développer votre « cerveau marketing »

Les professionnels du marketing qui tirent le meilleur parti de Claude Code sont ceux qui ont commencé à traduire leur propre jugement en compétences qui se combinent entre elles. Les compétences techniques n’ont ici que peu d’importance à faire.

Commencez par un processus de révision que vous utilisez déjà, transformez-le en compétence, puis peaufinez-le en le confrontant à des cas concrets jusqu’à ce qu’il trouve sa place. Connectez ensuite ce que vous avez créé à l’environnement de travail réel de votre équipe, afin que le résultat fasse avancer le travail au lieu de rester dans un dossier. Lancez-vous gratuitement avec ClickUp et offrez à votre esprit marketing un espace où s’épanouir.

Foire aux questions sur Claude Code pour les spécialistes du marketing

Faut-il savoir programmer pour utiliser Claude Code ?

Non. Claude Code s’utilise en anglais courant, et l’approche « sans code » s’effectue entièrement via l’application de bureau Claude, sans terminal, sans Node.js ni commandes d’installation. Par exemple, Austin Lau, spécialiste du marketing de croissance chez Anthropic, n’avait jamais écrit de code auparavant lorsqu’il a créé un plugin Figma et un flux de travail Google Ads en une semaine. Le mot « code » dans le nom fait référence aux origines techniques de l’outil. La compétence réellement requise consiste à connaître suffisamment bien son propre flux de travail pour le décrire avec précision.

Claude Code ou ChatGPT pour le marketing : lequel est le meilleur ?

Tout dépend si vous recherchez un résultat immédiat ou un outil réutilisable. L’atout de Claude Code réside dans la création de compétences liées à des fichiers qui s’exécutent sur votre machine et mémorisent le contexte du projet d’une session à l’autre grâce à un fichier CLAUDE.md. ChatGPT est plus rapide pour la rédaction conversationnelle et dispose de ses propres fonctionnalités d’agent et de connecteur. La plupart des spécialistes du marketing qui utilisent les deux outils choisissent en fonction de la tâche à accomplir plutôt que de s’en tenir à un seul de manière systématique ; la question pertinente est donc de savoir lequel correspond le mieux à votre flux de travail spécifique.

En quoi Claude Code se distingue-t-il de Zapier ou de Make ?

Zapier et Make relient les applications existantes grâce à des déclencheurs et des actions prédéfinis, et fonctionnent dans le cloud sans supervision une fois configurés. Claude Code permet de créer des outils personnalisés à partir de vos propres fichiers et de votre propre jugement, ce qui couvre le travail pour lequel il n’existe aucun connecteur prédéfini : évaluer une page d’accueil par rapport à votre cadre de positionnement, ou vérifier un texte par rapport à votre charte de marque. Pour les transferts simples d’une application à l’autre, une plateforme d’automatisation dédiée vous permet d’atteindre plus rapidement le « zéro intervention ». De nombreux spécialistes du marketing utilisent les deux.

Est-il sûr de donner à Claude le code d'accès aux fichiers de l'entreprise et aux données relatives à la marque ?

Oui, à condition de bien définir son champ d’action. Claude Code ne lit et ne modifie que les fichiers du dossier que vous ouvrez, et il ne peut pas accéder aux fichiers situés ailleurs sur votre ordinateur sans permissions supplémentaires. Utilisez le mode « Plan » pour que Claude propose une approche avant de modifier les fichiers sources, et activez les contrôles de validation intégrés. Chaque connecteur MCP élargit cette portée ; limitez donc chacun d’entre eux aux comptes, dossiers ou environnements de travail nécessaires à la tâche.

Claude Code permet-il d'exécuter des flux de travail marketing selon un calendrier défini ?

Oui. Claude Code prend en charge les tâches planifiées dans le cloud, et Claude Cowork exécute nativement les tâches récurrentes dans les forfaits payants Pro, Max, Team et Enterprise. Le seul bémol pratique est que les compétences ne se synchronisent pas automatiquement entre Chat, Cowork et Code ; un flux de travail créé dans l’un de ces outils doit donc être exporté pour fonctionner dans un autre. Effectuez quelques exécutions supervisées de tout nouveau flux de travail avant de le laisser fonctionner de manière autonome.

Claude Code va-t-il remplacer les agences de marketing ou les rôles opérationnels ?

Non. Claude Code réduit le temps d’exécution des tâches de production répétitives, mais la prise de décision critique doit toujours rester entre les mains de l’humain. Par exemple, un outil d’évaluation de page d’accueil peut attribuer une note à une page par rapport à un cadre de positionnement, mais quelqu’un a dû définir ce cadre et décider qu’il était le bon.

Ce qui change lorsque vous utilisez Claude Code en tant que professionnel du marketing, c’est le rapport entre le volume de production et les effectifs. Les agences et les équipes opérationnelles qui considèrent Claude Code comme un moyen d’accomplir davantage de tâches dans lesquelles elles excellent déjà prendront une longueur d’avance, à condition qu’une personne dotée d’un excellent goût vérifie systématiquement les données d’entrée du système et le produit final.