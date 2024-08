Claude AI vs. ChatGPT : Quel assistant IA sera le meilleur en 2024 ?

Qu'il s'agisse de vérifier les faits lors de débats familiaux houleux ou de trouver l'inspiration pour un courriel professionnel, les outils d'IA peuvent s'occuper d'à peu près tout, en l'espace de quelques secondes.

Parmi plusieurs grands modèles de langage, deux grands noms occupent le devant de la scène : Claude AI et ChatGPT. Ils sont célèbres parce qu'ils peuvent générer presque instantanément un contenu semblable à celui d'un être humain. Bien entendu, chacun d'entre eux présente des caractéristiques et des atouts uniques.

Vous vous demandez lequel vous conviendrait le mieux ?

Nous sommes ici pour analyser les caractéristiques, les avantages et les inconvénients de Claude AI et de ChatGPT afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux. Nous vous proposons également un autre assistant d'IA générative super efficace en guise d'alternative.

Alors, découvrons quel assistant d'IA est le véritable MVP (most valuable player) de 2024 ! 🦘

Qu'est-ce que Claude AI ?

via Claude AI Claude est un chatbot d'Anthropic AI, une startup cofondée par d'anciens membres d'Open AI, dont l'objectif est de rendre l'IA sûre et utile.

Alimenté par un grand modèle de langage (LLM), Claude comprend et répond en langage naturel. Sa "conception constitutionnelle" unique garantit que ses réponses sont toujours utiles, inoffensives et honnêtes (des hallucinations peuvent bien sûr survenir de temps à autre).

Ce chatbot peut faire des choses intéressantes, comme écrire des textes créatifs, traduire des langues et donner des réponses plus détaillées à vos questions. Les chats de Claude AI sont très conversationnels, comme si vous parliez à quelqu'un qui vous comprend.

L'aspect le plus intéressant de Claude AI est qu'elle suit un ensemble de principes visant à garantir l'équité, à éviter les stéréotypes et à ne pas diffuser de fausses informations. Anthropic AI a lancé Claude 2 pour répondre à ChatGPT, et l'enrichit constamment de nouvelles fonctionnalités.

Claude est disponible avec un compte gratuit, tandis qu'un accès prioritaire et des fonctionnalités supplémentaires sont offerts dans la version Claude Pro.

Caractéristiques de Claude AI

Alors, qu'est-ce qui fait que Claude AI se distingue dans une mer d'outils d'intelligence artificielle ? Examinons quelques-unes de ses caractéristiques les plus uniques.

1. Maîtrise et apprentissage des fichiers

via Claude AI La capacité de Claude AI à gérer des fichiers dans un chat le rend unique parmi les autres systèmes d'information Outils d'IA . Il peut résumer les fichiers téléchargés et conserver le contexte tout au long de la conversation.

Vous pouvez facilement télécharger jusqu'à cinq fichiers en une seule fois, chacun étant limité à 10 Mo. Il peut s'agir de documents Word, de fichiers PDF et même de fichiers .txt. Vous pouvez ajouter des fichiers en cliquant sur un bouton ou en les faisant glisser dans le chat, et Claude AI apprend à partir du contenu téléchargé.

Cela s'avère particulièrement utile pour disséquer et assimiler des documents complexes tels que des études médicales, pour lesquelles vous pouvez poser des questions de suivi spécifiques afin d'approfondir la compréhension.

Claude AI ne peut toutefois pas traiter directement les feuilles de calcul Excel. Vous pouvez les convertir en PDF pour qu'il puisse opérer sa magie sur vos données.

2. Fenêtre contextuelle élargie

La dernière version de Claude AI a une limite de 100 000 jetons. Cela signifie qu'elle peut parler plus naturellement et mieux vous comprendre en utilisant des ensembles de données massifs, ce qui permet des interactions super longues avec jusqu'à 75 000 mots à chaque fois !

Ce contexte élargi permet à Claude AI de mieux comprendre les mots et les phrases, et de fournir des réponses plus précises et plus naturelles. En termes simples, le contexte élargi comprend les discussions passées, les conversations en cours et vos préférences, ce qui rend le chatbot plus intelligent et plus personnalisé.

Cette mise à jour est pratique pour résumer des documents volumineux tels que des études scientifiques et pour générer des textes longs de plusieurs milliers de mots chacun.

3. Éthique constitutionnelle de l'IA

Claude AI suit un code de principes éthiques pour être une IA responsable et sûre. Cela différencie Claude des autres systèmes d'IA et en fait un choix plus sûr, en particulier pour les tâches sensibles aux données.

Au cœur du bon comportement de Claude se trouvent les principes de l'IA constitutionnelle, qui se concentrent sur des principes clés pour que ses réponses soient sûres, éthiques et justes. L'un de ces principes est l'innocuité : ce chatbot ne se laissera pas piéger et ne fera rien de nuisible, de dangereux ou d'illégal.

L'honnêteté est également un principe important : Claude ne divulgue pas de fausses informations et corrige rapidement les erreurs qu'il commet. L'IA de Claude est également juste : elle ne fait pas preuve de partialité et ne fait pas de favoritisme.

Le code éthique de Claude AI inclut la transparence. Si elle n'est pas sûre de quelque chose, elle le dira clairement. Et si vous le demandez, elle vous expliquera son raisonnement.

Prix de Claude AI

**Gratuit

Claude Pro: 20 $/mois

Qu'est-ce que ChatGPT ?

via OpenAI Lancé par OpenAI en novembre 2022, ChatGPT est un chatbot d'IA qui a fait parler de lui pour son étonnante capacité à discuter comme un humain. Entraîné avec beaucoup de texte et de code, ce chatbot peut traduire des langues et des textes rédiger un contenu créatif .

Il est devenu très populaire, avec plus de 180 millions d'utilisateurs !

Lors de sa sortie, ChatGPT était le premier de son genre et a joué un rôle important dans l'introduction de l'IA dans les conversations courantes. Contrairement aux chatbots classiques, il utilise une technologie unique appelée Generative Pretrained Transformer (GPT) pour des conversations plus naturelles.

Cela permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de ChatGPT pour diverses tâches, comme répondre à des questions, écrire ou résoudre des problèmes mathématiques.

Vous pouvez utiliser ChatGPT gratuitement avec GPT-3.5 ou une version payante appelée ChatGPT Plus avec la version plus puissante GPT-4.

En tant qu'assistant virtuel de vos rêves, GPT-4 va au-delà du chat. Il crée des documents, résout des problèmes mathématiques ou logiques ardus et peut également décoder des images. 🤖

Fonctionnalités de ChatGPT

Qu'est-ce qui rend ChatGPT spécial ? Découvrons les caractéristiques qui le distinguent des autres.

1. Traitement du langage naturel

ChatGPT est capable de comprendre la façon dont les gens parlent, grâce à sa fonction de traitement du langage naturel (NLP). Vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots ou des commandes spécifiques, parlez simplement comme vous le feriez normalement. ChatGPT utilise des algorithmes intelligents pour comprendre les détails de ce que vous dites, ce qui rend ses réponses plus avancées et personnalisées.

Par exemple, si vous avez besoin d'options pour un dîner sain, vous pouvez demander la réponse de ChatGPT et il vous donnera rapidement une liste. Il se souvient même de ce que vous avez dit précédemment, ce qui vous permet de demander d'autres options si les premières suggestions ne vous conviennent pas. Il vous donnera immédiatement d'autres idées.

Ce qui est remarquable, c'est que ChatGPT peut également comprendre le langage délicat des blagues, des références et des sarcasmes. Il peut donc vous donner des réponses intelligentes et logiques. Cela en fait l'un des meilleurs Outils de copywriting à base d'IA .

2. Capacités en matière de voix et d'images

via OpenAI En septembre de l'année dernière, ChatGPT a bénéficié d'une fantastique mise à jour : vous pouvez désormais lui parler en temps réel et utiliser des images pour discuter. 📷

Imaginons que vous partiez en voyage en Italie et que vous preniez une photo de la Tour penchée. ChatGPT peut être votre guide touristique et vous raconter l'histoire du monument. De retour à la maison, prenez des photos de votre réfrigérateur, et ChatGPT peut vous aider à préparer le dîner avec des recettes étape par étape.

Vous pouvez également avoir des discussions vocales avec ChatGPT. Que vous soyez occupé et ayez besoin d'un conseil rapide pour travailler ou que vous souhaitiez raconter une histoire aux enfants avant de les coucher, ChatGPT est à votre disposition. Il peut également créer très rapidement des voix super réalistes ressemblant à celles d'un être humain.

Open AI s'est même associé à des comédiens professionnels pour que les voix soient authentiques. Cette mise à jour rend ChatGPT encore plus performant pour parler et interagir avec des images.

3. Base de données de vocabulaire multilingue

ChatGPT est un as des langues, grâce à son énorme base de données de 570 Go provenant de l'Internet.

Cette immense collection de données lui permet de disposer d'un vaste vocabulaire, qui ne se limite pas aux mots de base. Il est familier avec les mots de tous les jours et peut gérer sans problème les termes techniques et peu courants.

De plus, les barrières linguistiques sont inexistantes avec ChatGPT. Parce qu'il a été entraîné sur des textes de différentes langues, vous pouvez discuter avec lui dans plus de 200 langues : anglais, français, allemand, espagnol et autres.

Prix de ChatGPT

**Gratuit

Plus: $20/mois par utilisateur

$20/mois par utilisateur Team: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

consultez le site web d'OpenAI pour plus d'informations sur les nombreuses options flexibles que vous pouvez inclure dans votre plan

Claude vs. ChatGPT : Fonctionnalités comparées

Voici un tableau des principales différences entre Claude et ChatGPT :

Fonctionnalité

Claude et ChatGPT sont tous deux très performants dans ce qu'ils font chacun à leur manière.

Claude AI

Claude AI est excellent dans des cas d'utilisation spécifiques tels que le service client, les questions juridiques, les opérations de back-office et les ventes. Elle personnalise ses réponses en fonction d'ensembles de données spécifiques, parle plusieurs langues et comprend même les langages de programmation.

Bien qu'il n'effectue pas de recherches en solo sur Internet, Claude peut s'attaquer à des tâches en utilisant le texte que vous lui fournissez à partir du Web. Il a été conçu pour les entreprises, en respectant les règles éthiques de l'IA, en se concentrant sur l'exactitude des faits et en donnant des réponses responsables.

ChatGPT

ChatGPT fournit des réponses qui donnent l'impression de discuter avec un professionnel. Il s'agit donc d'une solution idéale pour les cas d'utilisation du service client. Il automatise même des tâches telles que la planification, les réservations et le traitement des paiements en ligne.

ChatGPT s'améliore avec des fonctionnalités telles que la génération d'images par l'IA, l'analyse de données et les plugins. Il s'adresse à un large public grâce à un compte gratuit et à des options payantes progressives.

Réponses et précision

Un robot d'IA perd sa raison d'être s'il fournit de mauvaises réponses ou des réponses de mauvaise qualité. Examinons la qualité et la précision des réponses de ces chatbots.

Claude AI

Claude AI n'est pas parfait. Mais certains pensent que Claude est bon dans des domaines spécialisés comme l'histoire et la géographie parce qu'il examine un ensemble plus restreint d'informations. Ce qui distingue Claude, c'est son honnêteté : il admet qu'il ne sait pas tout.

Claude a appris des choses jusqu'en décembre 2022, et pourrait donc savoir ce qui se passe au début de l'année 2023. C'est plus récent que les autres chatbots d'IA, ce qui donne à Claude une longueur d'avance.

ChatGPT

ChatGPT a amélioré son jeu avec GPT-4, apportant une meilleure précision. OpenAI a indiqué que GPT-4 est 82 % moins susceptible de produire du contenu contraire aux règles d'OpenAI et 60 % moins susceptible de créer des réponses par rapport à la version précédente.

ChatGPT, plus largement utilisé que Claude, fournit des réponses plus rapides et plus détaillées. Il se targue de vitesses de traitement plus rapides et de temps de réponse plus courts, en particulier pour les tâches de génération de contenu les plus simples.

Intégration

Si vous disposez d'un modèle d'IA solide, ne serait-il pas pratique de l'utiliser dans toutes vos applications professionnelles ? Claude AI et ChatGPT proposent tous deux des intégrations utiles.

Claude AI

Claude s'est associé à de grands noms comme Notion, Quora, DuckDuckGo, Slack et Zoom. D'autres intégrations Google sont attendues prochainement. Claude s'intègre facilement à diverses applications grâce à son API.

Dans Slack, l'application Claude résume les discussions et répond aux questions, tandis que dans Zoom, Claude devient un acteur clé du centre de contact, des réunions, du téléphone, du chat d'équipe, du tableau blanc et de Zoom IQ.

ChatGPT

ChatGPT est très polyvalent : il s'intègre facilement dans différentes applications à l'aide d'une API.

Il existe des plugins pour Kayak, Expedia, OpenTable, Slack, Shopify, et d'autres sont en cours d'élaboration. De plus, il fonctionne en douceur avec différents langages de programmation, ce qui le rend flexible et adaptable.

Sécurité et sûreté

Si vous utilisez un robot d'IA pour votre entreprise, il y a de fortes chances que vous ayez des préoccupations en matière de sécurité de l'IA. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre des informations sensibles, et Claude AI et ChatGPT offrent certains niveaux de sécurité.

Claude AI

Claude AI prend au sérieux la confidentialité des données des utilisateurs. Elle utilise des mesures intelligentes telles que la collecte limitée de données, le cryptage et les audits externes pour assurer la sécurité.

Avec l'IA constitutionnelle à son cœur, Claude possède des caractéristiques de sécurité telles que la curation constitutionnelle, le masquage des capacités, la formation contradictoire, l'éthique appliquée et l'intégration de la surveillance. Ces pratiques, ainsi que l'analyse et le traitement standard des données, garantissent que Claude fonctionne en toute sécurité dans des domaines spécifiques.

ChatGPT

ChatGPT possède des caractéristiques de sécurité mais peut être biaisé par ses données d'entraînement. La vérification des informations peut s'avérer délicate car les sources ne sont pas toujours mentionnées. Parfois, la créativité l'emporte sur les faits purs, ce qui peut conduire à des inexactitudes.

La sécurité n'a pas fait l'objet d'une attention particulière lors du développement, mais ChatGPT y travaille avec l'aide d'experts. Il est conseillé d'éviter de l'utiliser lorsque des informations commerciales sensibles sont en jeu.

Claude AI vs. ChatGPT : Avons-nous un vainqueur clair ?

Il est difficile de choisir entre Claude AI et ChatGPT, car les deux sont en pleine évolution.

Claude AI est un logiciel pro-super sûr et précis, idéal pour les tâches professionnelles. Il suit une conception constitutionnelle, il est donc responsable et honnête. Mais le hic, c'est qu'il n'est pas aussi performant en ce qui concerne les langues et les capacités vocales.

ChatGPT est un outil polyvalent. Il s'adapte à presque tout et fonctionne pour un large public. Mais il n'a pas été mis à jour avec des informations actualisées depuis septembre 2021, et il se peut donc que certains faits lui échappent.

En fin de compte, tout se résume à ce dont vous avez besoin pour vous-même : un professionnel ou un compagnon d'IA polyvalent pour le quotidien.

Claude AI vs. ChatGPT sur Reddit

Que pensent les utilisateurs de Reddit de la bataille entre ChatGPT et Claude AI ?

Il est intéressant de noter que beaucoup d'entre eux semblent jouer pour les deux équipes, en utilisant les deux chatbots IA en fonction de la tâche à accomplir.

Principaux résultats de notre recherche :

au cours des deux dernières semaines, j'ai sollicité à la fois GPT-4 et Claude (gratuit). Je soutiens qu'en tant que professionnel du marketing qui utilise les deux LLM à des fins diverses, j'ai choisi les résultats de Claude environ 70 % du temps plutôt que ceux de GPT-4."

Un autre Redditor mentionne qu'il préfère GPT-4 spécifiquement pour la génération de code en raison de son raisonnement complexe et de sa meilleure compréhension que Claude AI.

un autre Redditor mentionne qu'il préfère GPT-4 spécifiquement pour la génération de code en raison de son raisonnement complexe et de sa meilleure compréhension que Claude AI. D'après ce que j'ai vu, GPT4 est meilleur pour la plupart des problèmes de codage. Il a un meilleur raisonnement et peut mieux deviner les lacunes manquantes que j'attends de lui (comme l'écriture de nouveaux tests originaux avec des tests existants comme exemples)

Meet ClickUp - La meilleure alternative à Claude AI vs. ChatGPT

Gérez vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues personnalisées, et l'automatisation des tâches avec ClickUp

Et si vous recherchiez un assistant IA qui combine la précision de Claude AI et la polyvalence de ChatGPT ?

Nous avons ce qu'il vous faut.

Présentation Cliquer -votre solution tout-en-un pour la gestion de projet et l'assistance à l'IA. Il s'agit d'une alternative à ChatGPT et Claude.

Au lieu de passer d'un outil à l'autre, abonnez-vous à une plateforme unique, conviviale et riche en fonctionnalités. De l'édition de texte riche à des gestion des tâches et une intégration sans effort avec plus de 1000 applications, ClickUp est l'outil idéal pour accomplir les tâches avant les échéances, rendre les flux de travail plus fluides et stimuler la productivité.

ClickUp est fait pour tout le monde. Que vous travailliez sur un projet logiciel nécessitant de la discrétion ou que vous développiez des supports marketing, ClickUp vous aide à planifier et à assigner des tâches, à travailler avec votre équipe et à suivre l'avancement du projet, le tout en un seul endroit.

Travaillez plus vite avec ClickUp AI

Résumez et peaufinez vos écrits en 30 secondes avec ClickUp AI ClickUp AI est votre outil de référence assistant d'écriture conçu pour rendre votre équipe plus efficace et plus productive. Il fournit Des modèles d'invites AI pour différents rôles, ce qui accélère le travail sans compromettre la qualité.

ClickUp AI est un excellent Outil d'IA pour la recherche de mots-clés est également un outil d'intelligence artificielle. Utilisé avec ClickUp Docs, il génère des idées de mots-clés apparentés et construit des groupes de mots-clés.

Avec le chatbot IA de ClickUp, vous pouvez :

Résumer des textes

Polir vos écrits pour une communication limpide

Trouver des idées pour les blogs, les médias sociaux et les événements

Rédiger des courriels convaincants comme un pro

Rédiger des descriptifs de projet détaillés en toute simplicité

Proposer des questions d'enquête perspicaces

Planifiez des réunions comme un champion avec des ordres du jour bien structurés, résumez les discussions clés, et bien plus encore

ClickUp s'adapte à tout le monde. Que vous soyez dans le marketing, les ventes, les ressources humaines ou la gestion de projet, c'est votre compagnon de confiance !

Imaginez ClickUp AI comme votre assistant virtuel ultime, amplifiant votre productivité, accélérant votre travail et libérant votre temps précieux pour vous attaquer aux tâches qui vous impactent vraiment. 🌟

Gardez vos documents en ligne avec ClickUp Docs

Créez, éditez et partagez vos documents en temps réel avec votre équipe en utilisant ClickUp Docs

Si vous traitez quotidiennement des documents volumineux, gardez-les bien rangés et organisés avec ClickUp Docs.

Avec Docs ClickUp avec ClickUp Docs, vous êtes prêt à créer, modifier, stocker et partager des documents. Il ne s'agit pas seulement d'un endroit pour vos idées ; la vraie magie se produit lorsque votre équipe se joint à vous et collabore sur les documents avec vous.

Vous pouvez modifier des documents ensemble en temps réel, où que vous soyez. Laissez des commentaires, assignez des tâches sur place et transformez des parties de votre texte en tâches pour que tout se passe bien.

Et devinez quoi ? Une fois que votre document est prêt, vous pouvez le lier à une tâche pour que tout soit organisé en un seul endroit. ClickUp Docs vous permet de peaufiner chaque petit détail, en veillant à ce que vos documents s'adaptent parfaitement à vos tâches, à vos projets et au style de travail unique de votre équipe. ⚡

Organisez tout en un seul endroit avec ClickUp Notepad

Organisez tout, des notes aux listes de contrôle en passant par les tâches, avec ClickUp Notepad

Si vous avez du mal à garder le contrôle de vos idées et contenus éparpillés, prenez l'aide de ClickUp Notepad Bloc-notes ClickUp . C'est votre assistant pour l'organisation de notes, de listes de contrôle et d'autres tâches, le tout dans un endroit confortable et sécurisé.

Utilisez ClickUp Notepad pour noter toutes vos meilleures idées en un clin d'œil, et vous pouvez même les agrémenter d'un formatage fantaisiste (en-têtes, puces, couleurs), selon ce qui vous convient le mieux pour prendre des notes.

Glissez-déposez des éléments, imbriquez-les pour créer une hiérarchie visuelle et regroupez-les dans des listes de contrôle. Vous ne vous contentez pas de prendre des notes, vous pouvez les transformer en actions concrètes.

Prix ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Entreprise: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

Améliorez votre parcours en IA avec ClickUp !

Vous n'arrivez pas à vous décider entre Claude et ChatGPT, mais vous avez besoin d'une solution d'IA unique ? Choisissez ClickUp.

Vous bénéficierez des avantages suivants avantages de la gestion de projet sans compromettre les principales caractéristiques de l'IA. ClickUp peut vous aider à rationaliser la gestion de vos informations et de vos tâches et à augmenter votre productivité grâce au pouvoir de l'automatisation.

Choisissez votre meilleur assistant virtuel, organisez vos idées sans effort et restez sur la voie de vos objectifs en utilisant ClickUp.

Déverrouillez les capacités infinies de l'IA- S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !