Vous avez probablement déjà vécu ce moment où Claude vous donne une réponse techniquement correcte, mais qui ne parvient pas à achever ce que vous vouliez.

Vous passez ensuite les 10 minutes suivantes à reformuler votre demande, en espérant que les dieux de l'IA vous sourient cette fois-ci.

Tout dépend de vos invites Claude AI. Une invite paresseuse vous donnera un résultat paresseux. Une invite précise et spécifique fera de cet outil votre outil le plus fiable.

Dans cet article de blog, nous examinons des invites Claude IA fiables pour vous garantir d'obtenir exactement ce dont vous avez besoin dès le premier essai.

Qu'est-ce que Claude IA ?

Claude AI est un assistant conversationnel avancé créé par Anthropic. Il aide à la rédaction, à l'analyse, au code, aux mathématiques, à la recherche et aux projets créatifs grâce à de simples discussions de texte.

De plus, Claude comprend le texte et les images, écrit du code, crée du contenu et explique clairement des sujets complexes. Il est conçu pour être utile, précis et sûr à utiliser, tant pour les tâches personnelles que professionnelles.

Que sont les invites Claude IA ?

Les invites Claude AI sont les messages que vous envoyez à Claude, c'est-à-dire votre partie de la discussion. Une invite peut être une simple question ou une demande détaillée. C'est ainsi que vous indiquez à Claude ce pour quoi vous avez besoin d'aide.

Par exemple, « Quel temps fait-il ? » est une invite. Tout comme « Analysez ces données et expliquez les tendances. » Votre invite peut demander à l'outil IA d'écrire quelque chose, de résoudre un problème, d'expliquer un concept, de réviser votre travail ou de réfléchir à des idées.

Chaque fois que vous tapez un message à Claude, il s'agit d'une invite, d'instructions. Il s'agit simplement de la saisie que vous effectuez pour démarrer ou poursuivre la discussion.

En quoi Claude IA diffère-t-il de ChatGPT ?

Voici une comparaison rapide pour vous aider à comprendre les différences entre ChatGPT et Claude en termes de style, de raisonnement et d'utilisation quotidienne.

Fonctionnalité Claude IA ChatGPT Développeur Anthropic OpenAI Approche fondamentale Conçu autour d'un raisonnement éthique et d'une sensibilité au contexte Conçue pour s'adapter et résoudre les problèmes en profondeur. Ton et style Polite, mesuré et réfléchi Discussionnel, direct et créatif Force de raisonnement Excelle dans l'analyse de longs ou de textes complexes Gère efficacement le raisonnement abstrait et la logique en plusieurs étapes. Niveau de créativité Plus prudent avec les idées originales Plus de liberté pour les tâches de brainstorming et de narration Gestion des fichiers et du texte Lit et résume avec précision des documents volumineux. Travail bien avec différents types de médias : texte, images et code. Idéal pour Recherche, documentation et rédaction exigeante en matière de conformité Travail créatif, projets techniques et résolution interactive de problèmes

🔍 Le saviez-vous ? OpenAI a d'abord refusé de commercialiser GPT-2 dans son intégralité, car une simple invite telle que « Écrivez un article sur le Brexit » pouvait générer des articles politiques entièrement faux qui semblaient réels, suscitant très tôt des craintes quant à la création de machines à désinformation.

Comment rédiger des invites Claude IA efficaces

Suivez ces étapes simples pour créer des invites Claude IA qui fonctionnent.

Étape n° 1 : soyez clair et précis

Plus vous fournissez de détails, mieux Claude comprend votre demande.

Au lieu de « écrire sur le marketing », dites « rédigez un article de blog de 300 mots sur le marketing par e-mail pour les petites entreprises ». Indiquez ce que vous voulez, la longueur souhaitée et le public cible. Les invites vagues donnent lieu à des réponses génériques que vous devrez de toute façon réécrire.

💡 Conseil de pro : demandez à Claude de « mettre cela dans un artefact afin que je puisse suivre les modifications », même pour l'analyse de texte ou les résumés de recherche. Vous pouvez ensuite dire « mettre à jour la ligne 47 » ou « modifier la section méthodologie » et Claude effectuera des modifications chirurgicales au lieu de tout régénérer. Cela vous permet d'économiser des jetons et de conserver les parties qui vous intéressent.

Étape n° 2 : Donnez du contexte

Claude travaille mieux lorsqu'il connaît le contexte de votre demande. Mentionnez votre secteur d'activité, votre cible, votre niveau de compétence ou les objectifs de votre projet.

Exemple, « Expliquez le référencement naturel » donne une réponse basique, mais « Expliquez le référencement naturel à un propriétaire de boulangerie qui souhaite attirer plus de clients locaux » donne des conseils pratiques et pertinents que vous pouvez réellement utiliser.

En exemple, nous avons demandé à Claude de nous aider avec nos priorités P1, voici ce qui s'est passé :

Étape n° 3 : spécifiez le format, le ton et le style rédactionnel

Vos préférences de sortie forment le résultat final. Indiquez à Claude si vous avez besoin de puces, de paragraphes, d'un tableau ou de code. Mentionnez si vous souhaitez un ton professionnel, décontracté ou amical.

Dites « Rédigez un e-mail formel à un client » plutôt que « Rédigez un message amical à un collègue » : le ton fait toute la différence.

💡 Conseil de pro : Enveloppez les informations critiques dans des étiquettes XML personnalisées : celles-ci doivent être incluses ou ne jamais dépasser 100 mots . La formation de Claude le rend hyper-réactif à la structure XML, de sorte que le contenu étiqueté est fortement pondéré, même dans les invites longues.

Étape n° 4 : décomposez les tâches complexes

Les projets de grande envergure vous submergent, vous et Claude. Divisez les demandes importantes en plusieurs parties plus faciles à gérer. Au lieu de « Créer une stratégie marketing achevée », commencez par « Aidez-moi à identifier mon public cible », puis passez à « Suggérez trois canaux marketing pour ce public ».

Chaque étape s'appuie sur la précédente et vous offre un résultat de meilleure qualité.

Étape n° 5 : utilisez des exemples lorsque cela s'avère utile

Montrez à Claude à quoi ressemble la réussite.

Si vous souhaitez un style d'écriture spécifique, collez un échantillon de paragraphe. Vous avez besoin d'un format de données particulier ? Partagez un exemple. Cela évite les approximations et garantit que Claude réponde à vos attentes dès le départ.

💡 Conseil de pro : demandez à Claude de « penser à voix haute » pour les tâches complexes. Commencez par : « Avant de répondre, écrivez votre processus de raisonnement interne. » Claude montrera littéralement son travail, détectera ses propres erreurs en cours de réflexion et produira des résultats nettement meilleurs pour les casse-têtes logiques, le débogage de code ou l'analyse stratégique.

Étape n° 6 : revoyez et affinez votre approche

La première réponse de Claude est un point de départ, pas le produit final. Si quelque chose ne va pas, indiquez précisément à Claude ce qu'il faut changer : « Rendez cela plus concis » ou « Ajoutez plus de détails techniques ».

Chaque discussion vous apprend ce qui fonctionne, ce qui vous permet d'améliorer encore vos futurs modèles d'invites IA.

🧠 Anecdote amusante : des chercheurs ont découvert que les LLM se comportent de manière plus cohérente lorsqu 'on leur attribue une personnalité, à l'instar des comédiens d'improvisation à qui l'on donne une carte de caractère.

Meilleures invites Claude IA pour différents cas d'utilisation

Voici des invites Claude AI pratiques pour différents utilisateurs et différents objectifs. Utilisez-les comme modèles et personnalisez-les en fonction de vos besoins spécifiques :

Pour les développeurs

Créez des fonctions Python avec les invites Claude IA

Écrivez une fonction Python qui se connecte à une base de données PostgreSQL, récupère tous les utilisateurs de la table « clients », gère les erreurs de connexion avec des blocs try-except et renvoie les résultats sous forme de liste de dictionnaires. Incluez des indications de type et une chaîne de documentation expliquant les paramètres et la valeur de retour*. Déboguez ce code JavaScript et expliquez la cause profonde de l'erreur, pourquoi elle se produit, et suggérez deux façons de la corriger : [collez votre code]. Mentionnez également toute amélioration des performances que vous avez remarquée. Créez un point de terminaison API REST dans nœud.js avec Express pour l'enregistrement des utilisateurs. Incluez la validation des e-mails, la vérification de la force des mots de passe (minimum 8 caractères, un nombre, un caractère spécial), le hachage bcrypt, les codes de statut HTTP appropriés et la gestion des tentatives de duplication d'e-mails. Expliquez la différence entre async/await et promises en JavaScript à l'aide de deux exemples de code qui font la même chose dans les deux cas. Concentrez-vous sur les différences de lisibilité et la gestion des erreurs. Indiquez-moi quand utiliser chaque approche dans des projets réels. Vérifiez cette requête SQL pour détecter les problèmes de performances : [coller la requête]. Signalez les opérations lentes, suggérez des index spécifiques à créer, affichez la version optimisée et expliquez l'impact de chacune d'entre elles. Créez un composant React appelé ImageGallery qui prend un tableau d'URL d'images comme props, affiche une grille responsive (trois colonnes sur bureau, deux sur tablette, une sur mobile), implémente le chargement différé avec Intersection Observer et ouvre une lightbox au clic. Utilisez TypeScript et Tailwind pour le stylisme. Convertissez ce point de terminaison Python Flask en TypeScript avec Express : [coller le code]. Conservez les mêmes fonctionnalités, ajoutez les types appropriés pour les requêtes et les réponses, utilisez async/await et suivez les conventions Node. js*

🧠 Anecdote amusante : l'invite DAN (2022) était un hack communautaire qui s'est répandu dans le monde entier en 48 heures. Le jailbreak « Do Anything Now » (Faites tout ce que vous voulez maintenant) a commencé sur Reddit comme une blague pour contourner les filtres de sécurité. En deux jours, il a donné lieu à plus de 20 versions dérivées et a inspiré toute une vague d'invites de rôle pour contourner les instructions du système.

Pour les débutants

Comprenez les concepts techniques grâce aux conseils de Claude

Expliquez l'IA à l'aide de trois exemples quotidiens que je rencontre (comme les recommandations Netflix ou les playlists Spotify). Expliquez-moi ensuite en quoi l'IA diffère des programmes informatiques classiques, en utilisant un langage simple, sans termes techniques. Je ne comprends pas bien la différence entre la RAM et le stockage. Expliquez-moi la différence à l'aide d'une analogie claire, indiquez-moi la quantité dont j'ai besoin pour une utilisation basique (navigation sur le Web, Netflix, documents Word) et ce qui se passe lorsque je n'ai plus assez de RAM ou de stockage. Je suis étudiant à l'université et je gagne 800 $ par mois grâce à mon emploi à temps partiel. Mon loyer est de 400 $. Aidez-moi à budgétiser les 400 $ restants pour la nourriture, les transports, les loisirs et l'épargne. Expliquez-moi la règle des 50/30/20 et montrez-moi comment l'appliquer à ma situation. Apprenez-moi à cuisiner correctement les pâtes. Expliquez-moi quelle quantité d'eau utiliser, quand ajouter le sel, comment vérifier si elles sont terminées, et les trois principales erreurs commises par les débutants. Expliquez-moi ce que signifie « al dente » et pourquoi c'est important. Je dois comprendre la photosynthèse pour mon examen de la semaine prochaine. Expliquez-moi le processus en étapes simples, comme si je ne connaissais rien à la science. Utilisez des comparaisons quotidiennes et soulignez les trois points clés que je dois retenir. J'ai 22 ans et j'achète ma première voiture. Expliquez-moi les différences entre une voiture neuve, d'occasion ou en leasing, les coûts cachés au-delà de l'étiquette (assurance, entretien, essence) et les cinq signaux d'alerte à surveiller lors de l'achat d'une voiture d'occasion. Expliquez le fonctionnement des cartes de crédit, en abordant les taux d'intérêt, les paiements minimums et les cotes de crédit. Donnez-moi trois règles spécifiques à suivre pour ne pas m'endetter. Expliquez ce qu'est un prêt hypothécaire en prenant l'exemple d'une maison de 200 000 $. Expliquez les acomptes, les taux d'intérêt, les paiements mensuels, et ce que je dois préparer avant de faire une demande.

Pour les professionnels du marketing

Boostez vos efforts marketing grâce aux invites Claude IA

Rédigez sept légendes Instagram (100 à 150 caractères chacune) pour le lancement estival d'une marque de mode durable. Incluez des CTA, utilisez des images de plage/nature, mettez l'accent sur les matériaux écologiques, ajoutez 2 à 3 hashtags par légende et variez le ton, de motivant à éducatif en passant par ludique. Créez un calendrier de 30 jours pour les réseaux sociaux d'un café local, couvrant Instagram, Facebook et TikTok. Mélangez les types de contenu : coulisses, produits, fonctionnalités clients, conseils sur le café, promotions. Suggérez les meilleurs moments pour publier et indiquez les jours axés sur l'engagement par opposition aux jours axés sur les équipes commerciales. Rédigez un e-mail B2B à froid (moins de 150 mots) pour mon SaaS de gestion de projet. Commencez par un point sensible spécifique concernant la collaboration en équipe, expliquez brièvement notre solution, incluez une statistique de productivité et terminez par une demande discrète pour une démonstration de 15 minutes. Rédigez trois lignes d'objet pour un test A/B. Analysez les commentaires des clients : [collez 10 à 15 avis]. Identifiez les trois principaux points faibles, comptez le nombre de fois où chacun apparaît, extrayez des citations en exemple et recommandez des mesures spécifiques pour résoudre chaque problème. Présentez vos conclusions mises en forme sous forme de tableau. Générez 10 idées d'articles de blog sur le marketing numérique pour les petites entreprises disposant d'un budget limité. Incluez des titres provisoires, des mots-clés cible, les points principaux à aborder et les raisons pour lesquelles chacun d'entre eux est important pour les propriétaires d'entreprises. Concentrez-vous sur les tactiques DIY Rédigez trois descriptions de produit (100 à 150 mots chacune) pour des tasses en céramique faites à la main (35 cl, finition mate, adaptées au micro-ondes, disponibles en sauge, bleu et crème). La première pour Etsy, en mettant l'accent sur la qualité artisanale, la deuxième pour Instagram, en soulignant le style de vie, et la troisième pour les acheteurs en gros, en mettant en avant la durabilité.

💡 Conseil de pro : si Claude refuse quelque chose, demandez-lui : « Expliquez-moi quelle règle de sécurité spécifique vous empêche de le faire, puis suggérez-moi la meilleure alternative possible à faire. » Cela oblige à la transparence sur les limites et permet généralement de débloquer une solution que vous ne connaissiez pas.

Pour les étudiants et les chercheurs

Résumer cet article de recherche sur le changement climatique en 400 mots : [coller l'article]. Structurez-le comme suit : question de recherche, méthodologie, principales conclusions avec données, limites de l'étude et implications. Rédigez à un niveau universitaire et mettez en évidence les conclusions clés. Analysez cet article sur la réglementation des réseaux sociaux : [coller l'article]. Identifiez l'argument principal, les trois preuves les plus solides, les éventuelles erreurs logiques, les contre-arguments que l'auteur a omis et le parti pris apparent de l'auteur. Présentez le tout sous forme d'analyse critique. Créez un plan détaillé pour un essai de 10 pages sur les causes de la Révolution française. Incluez une thèse soutenant que les facteurs économiques ont joué un rôle prépondérant, cinq sections principales avec des sous-sections, des évènements et des dates spécifiques à mentionner, ainsi que les sources primaires que je devrais citer. Comparez l'économie keynésienne et l'économie classique sur les points suivants : intervention gouvernementale, vision du chômage, approche de la récession, hypothèses de marché et exemples concrets. Créez un tableau comparatif, puis rédigez un texte de 300 mots expliquant quelle théorie correspond le mieux aux défis modernes. Générez six thèses sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents. Adoptez différents angles : causalité vs corrélation, plateformes spécifiques, résultats spécifiques. Expliquez l'approche de recherche requise pour chaque thèse. Analysez cette étude sur le sommeil pour ma revue de littérature : [coller le résumé]. Extrayez la conception de la recherche, la taille de l'échantillon, les variables, les statistiques clés avec les valeurs p et la conclusion. Rédigez ensuite 100 mots critiquant les limites de l'étude. Analysez le symbolisme du sang, du sommeil et de l'obscurité dans Macbeth. Pour chacun d'entre eux, citez deux scènes spécifiques, expliquez ce qu'elles représentent, comment leur signification évolue et leur connexion avec les thèmes de la culpabilité et de l'ambition. Écrivez 200 mots par symbole avec des citations.

Pour les créateurs de contenu et les rédacteurs

Renforcez votre stratégie de marketing vidéo grâce aux invites Claude IA

Rédigez trois paragraphes d'introduction (150 mots chacun) pour un roman policier se déroulant dans le New York des années 1920. Le personnage principal est une chanteuse de jazz qui découvre un cadavre dans son bar clandestin. Le premier paragraphe commence par un dialogue, le deuxième par une description de l'atmosphère et le troisième par une action. Créez une ambiance noire et évoquez la prohibition, et terminez chaque paragraphe par un élément accrocheur. Générez 12 titres YouTube (moins de 60 caractères) pour des vidéos d'entraînement à domicile ciblant les professionnels très occupés. Incluez des nombres, promettez des résultats en moins de 30 minutes, mentionnez l'absence d'équipement, utilisez des mots faciles à rechercher tels que « corps entier », « brûler des graisses », « adapté aux débutants ». Notez un concept de miniature pour chacun d'entre eux. J'écris un roman de science-fiction sur un scientifique qui invente le voyage dans le temps, mais qui ne peut remonter que 24 heures en arrière. Trouvez cinq rebondissements dans le scénario en tenant compte de cette contrainte. Chacun d'entre eux doit créer un dilemme moral, avoir des conséquences logiques, éviter les clichés liés au voyage dans le temps et expliquer en quoi cela change l'histoire. Réécrivez l'introduction de ce blog pour attirer les lecteurs : [coller le paragraphe]. Le public cible est constitué d'entrepreneurs qui ont des difficultés en termes de productivité. Commencez par un problème auquel ils peuvent s'identifier ou une statistique surprenante, évitez les fioritures et suscitez leur curiosité pour la solution. Ne dépassez pas 100 mots. Créez les profils de trois caractères principaux d'une aventure fantastique. Chacun doit avoir : un nom, un âge, une description, des traits de personnalité, un défaut fatal, une force cachée, une histoire en 100 mots, une motivation, une relation avec les autres, un arc narratif en trilogie et un langage unique. Rendez-les diversifiés et complémentaires. Rédigez un script de podcast de 15 minutes sur la productivité pour les créatifs. Incluez une ouverture à froid (30 secondes), une introduction, trois segments principaux avec des conseils, une histoire personnelle, une question de l'auditeur, un CTA et une conclusion. Écrivez de manière de discussion en indiquant les pauses et les timbres horaires pour chaque section.

💡 Conseil de pro : Dans Claude Projects, ajoutez un fichier appelé « ClaudeInstructions.md » avec vos préférences : « Je déteste le jargon d'entreprise », « Toujours afficher le code Python avec des indications de type », « Je préfère l'orthographe britannique ». Claude traite les fichiers de projet comme des instructions persistantes dans tous les chats.

Pour les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs

Essayez Claude IA pour mieux positionner votre expertise

Créez une analyse SWOT pour mon entreprise de tutorat en ligne qui établit une connexion entre des lycéens et des tuteurs universitaires en mathématiques/sciences. Je facture 30 $/heure, j'ai 15 tuteurs et 40 étudiants. Listez cinq éléments par catégorie avec des explications et une mesure à prendre pour chaque faiblesse et menace*. Un client a laissé cet avis deux étoiles : [coller l'avis]. Rédigez une réponse publique (moins de 100 mots) qui reconnaît la frustration, assume la responsabilité, explique notre solution, propose une résolution et se termine sur une note positive. Adoptez le ton amical mais professionnel de notre marque. Rédigez une proposition d'entreprise pour les investisseurs dans ma start-up d'emballages écologiques qui fabrique du papier bulle compostable à partir de mycélium de champignons. Incluez un résumé (250 mots), ainsi que les grandes lignes suivantes : problème lié aux données du marché, notre solution, modèle commercial, analyse concurrentielle, projections sur trois ans, demande de financement de 500 000 dollars et utilisation des fonds. Je suis graphiste indépendant avec trois ans d'expérience, spécialisé dans l'identité de marque pour les entreprises durables. Créez trois niveaux de service avec : ce qui est inclus, l'échéancier, le prix, le client idéal et les ventes incitatives. Fixez mon prix en tant que spécialiste du développement durable. Rédigez une description de poste pour un assistant virtuel (20 heures/semaine) chargé du service client et de l'administrateur de ma boutique en ligne de bijoux faits main. Incluez le résumé du poste, les responsabilités (e-mails, commandes, Instagram, Trello), les compétences requises et souhaitées, les outils utilisés, le profil recherché et l'intervalle de salaire. Rédigez un communiqué de presse (moins de 400 mots) annonçant notre partenariat avec EcoSupply à partir du mois prochain. Nous réduisons notre consommation de plastique de 80 % et devenons les premiers dans notre secteur à utiliser des emballages entièrement compostables. Incluez une citation du PDG, une citation d'EcoSupply, les mentions légales des deux entreprises et un titre accrocheur pour les médias économiques locaux. Élaborez une stratégie de fidélisation pour mon abonnement à une box café (35 $/mois, 500 abonnés, taux de désabonnement mensuel de 8 %). Proposez-moi huit tactiques en matière d'intégration, d'engagement, de reconquête et de fidélisation. Pour chacune d'entre elles, expliquez les étapes de mise en œuvre, l'impact attendu sur la fidélisation et les coûts impliqués.

Pour les tâches quotidiennes et l'usage personnel

Tirez parti de l'IA pour générer des images avec HTML et CSS

Planifiez sept jours de repas végétariens pour une personne avec un budget de 50 $. Incluez le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les collations quotidiennes. Les repas doivent pouvoir être préparés en moins de 30 minutes, utiliser des ingrédients communs pour réduire le gaspillage, répondre aux besoins nutritionnels de base et inclure une liste de courses classée par catégorie avec les prix. Notez les options de préparation en avance pour le dimanche. Rédigez un e-mail poli mais ferme à mon propriétaire au sujet du chauffage en panne (depuis 5 jours maintenant). Faites référence à la clause d'habitabilité de mon bail, mentionnez mon texte d'il y a 4 jours, notez que la température descend en dessous de 15 °C la nuit, demandez une réparation dans les 48 heures et précisez que je documente la situation conformément aux droits des locataires. Restez professionnel et factuel*. Créez un programme d'entraînement à domicile pour débutants de 12 semaines (3 fois par semaine, sans équipement). Structure : semaines 1 à 4 pour acquérir les bases, semaines 5 à 8 pour augmenter l'intensité, semaines 9 à 12 pour ajouter des défis. Précisez les exercices, les séries, les répétitions et les temps de repos pour chaque semaine, avec des modifications faciles à apporter. Incluez un échauffement et un retour au calme de cinq minutes. Mettez l'accent sur la durabilité. Générez une image d'une chambre à coucher scandinave minimaliste : lit plateforme bas avec des draps blancs, parquet en chêne clair, grande fenêtre avec des rideaux transparents et une lumière naturelle douce, petite table de chevet en bois avec une lampe en céramique et une plante, plaid en laine crème, murs blancs avec une œuvre d'art abstraite dans des tons ocres, paisible et aéré, lumière du matin, photographie architecturale Je suis à Seattle et je planifie une soirée en amoureux samedi avec ma petite amie qui aime les activités de plein air, mais j'ai besoin d'une sauvegarde en cas de pluie. Suggérez-moi 5 idées de rendez-vous avec une activité en plein air et une alternative en intérieur, le timing, pourquoi c'est romantique, une estimation du coût et un endroit où dîner/boire un verre à proximité après. Nous avons la fin de la vingtaine et préférons les expériences aux restaurants chics. Créez une liste de voyage pour deux semaines en Europe en octobre (Londres, Paris, Amsterdam). Organisez-la par : vêtements pour des températures comprises entre 10 et 18 °C et pour la pluie avec plusieurs couches, articles de toilette, note sur ce qu'il faut acheter sur place, appareils électroniques avec adaptateurs, documents avec copies de sauvegarde, médicaments et articles essentiels pour le sac de jour. Indiquez les articles à emporter en cabine et ceux à enregistrer. Suggérez 7 à 8 articles polyvalents pouvant être combinés entre eux.

Erreurs courantes à éviter avec les invites Claude IA

De nombreux avis sur Claude IA soulignent ces erreurs courantes qui rendent les invites moins efficaces.

Erreur Que se passe-t-il ? Comment y remédier Utilisation de phrases creuses dans le contexte d'une discussion L'IA perd du temps à interpréter du texte de remplissage au lieu de se concentrer sur l'intention. Restez direct dans votre formulation et supprimez les mots inutiles. Donner des objectifs abstraits Il est difficile de définir ce que signifient « mieux » ou « améliorer ». Transformez des objectifs vagues en demandes mesurables (par exemple, « raccourcissez cela de 30 % »). Contraintes liées à une utilisation excessive Des règles excessives conduisent à des réponses robotiques ou superficielles. Équilibre entre clarté et créativité Contexte de rôle manquant Sans connaître le lecteur cible ou l'objectif, les résultats manquent de direction. Indiquez à Claude pour qui il écrit ou pourquoi (par exemple, « pour un e-mail client »). Ignorer les invites de suivi Les saisies uniques donnent rarement la version la plus optimale. Appuyez-vous sur les réponses précédentes pour affiner le ton, la logique ou la structure.

🔍 Le saviez-vous ? Des personnes s'affrontent littéralement en écrivant des invites IA en direct sur scène. Cela s'appelle une « Prompt Battle » ( bataille d'invites) et le public note les résultats en temps réel en fonction de l'ambiance, du chaos et de la créativité pure, et non des compétences techniques. Oui, l'écriture d'invites est désormais officiellement un art scénique.

Limites de l'utilisation de Claude IA

Claude IA est conçu pour un raisonnement approfondi et une discussion naturelle, mais il présente encore des limites qui affectent sa fiabilité dans certains cas d'utilisation. Certains utilisateurs explorent des alternatives à Claude IA en raison de ces limitations :

Limites d'utilisation et de messages : les utilisateurs gratuits sont soumis à des quotas quotidiens de messages, et les forfaits payants sont réinitialisés régulièrement (par exemple, toutes les cinq heures), ce qui limite la continuité.

Réponse plus lente ou latence sous charge : les rapports font état d'une baisse des performances lorsque le système est très sollicité, ce qui peut perturber les flux de travail.

Intégration et personnalisation limitées (en particulier dans la version gratuite) : certains utilisateurs affirment que, comparé à d'autres, l'écosystème de Claude dispose de moins de plug-ins et offre une intégration moins poussée dans les entreprises.

Lacunes dans les tâches avancées ou spécialisées : même si elle est performante en matière de raisonnement, elle peut rencontrer des difficultés dans les domaines ultra-techniques ou les nuances émotionnelles.

Alternatives à Claude IA à explorer

Voici quelques alternatives à Claude pour fournir l'assistance à vos flux de travail. 👇

2. ChatGPT

via ChatGPT

ChatGPT d'OpenAI peut prendre en charge un large intervalle de tâches, de l'écriture de scripts Python à la planification de votre prochain itinéraire de vacances. Vous bénéficiez d'une interface de discuter épurée qui ne vous submerge pas de boutons ou de paramètres, ce qui signifie que vous pouvez commencer par du travail immédiatement.

De plus, la fonctionnalité de mémoire apprend vos préférences au fil du temps, vous évitant ainsi d'avoir à expliquer votre style d'écriture ou les exigences de votre projet à chaque session. ChatGPT convient parfaitement aux personnes qui recherchent la flexibilité sans avoir besoin de comprendre le fonctionnement interne de l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Formez des GPT personnalisés sur des bases de connaissances ou des instructions spécifiques pour gérer des tâches spécialisées telles que la sélection de CV ou la modification de recettes.

Téléchargez simultanément plusieurs types de fichiers (PDF, feuilles de calcul, images) et croisez les informations entre eux dans une seule discussion.

Utilisez l'analyse avancée des données pour exécuter du code Python sur des ensembles de données téléchargés, créant ainsi des visualisations et des résumés statistiques sans avoir à coder vous-même.

Accédez à ChatGPT via des intégrations API pour intégrer les réponses directement dans vos propres applications ou flux de travail automatisé.

Limites de ChatGPT

Les utilisateurs gratuits sont redirigés vers des modèles plus lents pendant les périodes de forte affluence, ce qui arrive plus souvent que vous ne le pensez.

La génération d'images s'accompagne de plus de restrictions que les outils dédiés, rejetant les invites d'images IA que d'autres plateformes gèrent sans problème.

La qualité des réponses varie en fonction de la version du modèle avec laquelle vous communiquez à un moment donné.

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 1 045 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 260 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ChatGPT ?

Un avis d'utilisateur dit :

Parfois, il perd le contexte, ce qui perturbe le flux global. Les versions précédentes étaient sujettes à des hallucinations et fabriquaient souvent des informations. Par exemple, lorsque je demandais des recommandations de livres, il suggérait parfois des titres qui n'existent pas réellement. De plus, lorsque je l'utilise pour générer du code, il m'assure souvent que le code fonctionnera, mais dans la pratique, il ne fonctionne pas comme promis.

Parfois, il perd le contexte, ce qui perturbe le flux global. Les versions précédentes étaient sujettes à des hallucinations et fabriquaient souvent des informations. Par exemple, lorsque je demandais des recommandations de livres, il suggérait parfois des titres qui n'existent pas réellement. De plus, lorsque je l'utilise pour générer du code, il m'assure souvent que le code fonctionnera, mais dans la pratique, il ne fonctionne pas comme promis.

3. Google Gemini

via Gemini

Google Gemini exploite l'énorme index d'informations de l'entreprise et se connecte directement à votre Google Workspace. Si vous utilisez Gmail, Drive et Docs au quotidien, Gemini peut fouiller dans ces applications pour trouver ce dont vous avez besoin.

Les capacités multimodales sont également solides. Vous pouvez télécharger simultanément des vidéos, des images et des documents, ce qui est très pratique pour les projets complexes. Cela dit, on a parfois l'impression que Google est encore en train de déterminer ce que Gemini devrait être. L'ensemble des fonctionnalités s'enrichit régulièrement, mais l'expérience peut sembler inégale par rapport aux outils d'aide à la rédaction qui ont eu plus de temps pour mûrir.

Les meilleures fonctionnalités de Google Gemini

Traitez directement le contenu vidéo en téléchargeant des fichiers ou en partageant des liens YouTube afin d'extraire les moments clés, les thèmes ou les timestamps spécifiques.

Utilisez Gems pour créer des versions IA personnalisées adaptées à différents objectifs, comme un partenaire de brainstorming, un coach de carrière ou un éditeur de contenu.

Collaborez sur les discussions Gemini en les partageant avec les membres de votre équipe qui peuvent poursuivre le fil et ajouter leurs propres questions.

Exportez les extraits de code générés par Gemini directement dans les notebooks Google Colab pour les tester et les itérer immédiatement.

Limites de Google Gemini

Les réponses sont plutôt conservatrices, évitant parfois les nuances ou les angles créatifs.

Une intégration poussée avec l'écosystème Google signifie que vous validez l'ensemble de leur gamme de produits.

Tarifs de Google Gemini

Free

Google IA Pro : 19,99 $/mois

Google IA Ultra: 249,99 $/mois

Évaluations et avis sur Google Gemini

G2 : 4,4/5 (plus de 275 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Gemini ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'apprécie vraiment l'intégration transparente de Gemini avec les applications Google telles que Gmail et Google Drive, qui me permet de rédiger des e-mails, de résumer des documents et de travailler sur du contenu sans avoir à passer d'un outil à l'autre, ce qui me fait gagner beaucoup de temps et facilite considérablement mes tâches quotidiennes.

J'apprécie vraiment l'intégration transparente de Gemini avec les applications Google telles que Gmail et Google Drive, qui me permet de rédiger des e-mail, de résumer des documents et de travailler sur du contenu sans avoir à passer d'un outil à l'autre, ce qui me fait gagner beaucoup de temps et facilite considérablement mes tâches quotidiennes.

🧠 Anecdote amusante : les invites font actuellement l'objet d'études du point de vue de la sécurité. L'Institut britannique pour la sécurité de l'IA a découvert que même les invites les plus basiques peuvent contourner les mesures de sécurité des modèles linguistiques à grande échelle (LLM), ce qui montre que la conception des invites est créative, mais aussi source de risques.

4. Perplexity IA

via Perplexity IA

Perplexity IA se présente comme un moteur de réponses, et c'est tout à fait exact. Chaque réponse comprend des citations indiquant précisément d'où proviennent les informations. Vous disposez également de différents modes de recherche en fonction de ce que vous recherchez : Quick pour des réponses rapides, Pro pour une analyse plus approfondie à l'aide de modèles plus puissants, et Focus pour cibler des types de sources spécifiques.

Perplexity travaille mieux comme compagnon de recherche que comme partenaire créatif. Demandez à l'IA d'écrire un poème ou de réfléchir à des idées de campagne, et vous sentirez la différence. Mais pour recueillir rapidement des informations factuelles ? Elle vous apporte exactement ce dont vous avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity IA

Créez des collections pour organiser les fils de recherche par thème et invitez vos collaborateurs à contribuer en partageant leurs requêtes et leurs résultats dans des espaces communs.

Utilisez Pro Search avec le raisonnement o1-mini pour résoudre des problèmes complexes en plusieurs étapes qui nécessitent une analyse logique plus approfondie que la simple recherche d'informations.

Téléchargez des fils de recherche achevés sous forme de documents mis en forme afin de conserver vos recherches avec les citations intactes pour vos rapports ou présentations.

Épingle les sources fréquemment référencées dans une discussion afin que Perplexity leur donne la priorité lorsqu'il répond à des questions connexes ultérieures.

Limites de Perplexity IA

L'assistance de téléchargement de fichiers reste basique, de sorte que l'analyse de documents complexes ne fonctionne pas aussi bien que sur d'autres plateformes.

Les demandes créatives semblent rigides et manquent d'inspiration, car l'outil privilégie la précision plutôt que l'imagination.

Les quotas de recherche Pro limitent votre utilisation quotidienne, même avec les forfaits payants, ce qui peut s'avérer gênant lors de sessions de recherche intensives.

Vous ne pouvez pas définir des paramètres personnalisés ni créer de personas pour adapter les styles de réponse à différents projets.

Tarifs de Perplexity IA

Free

Pro : 20 $/mois

Max : 200 $/mois

Enterprise Pro : 40 $/mois par utilisateur

Enterprise Max : 325 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Perplexity IA

G2 : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Perplexity IA ?

Un avis d'utilisateur dit :

Ce que j'apprécie le plus chez Perplexity, c'est sa rapidité et sa précision dans la recherche d'informations. Il combine la puissance d'un modèle linguistique IA avec une recherche Web en temps réel, ce qui signifie que j'obtiens des réponses actualisées et sourcées presque instantanément. C'est idéal pour effectuer des recherches rapides, vérifier des faits et explorer des sujets sans se perdre dans des dizaines d'onglets de navigateur. J'apprécie également son interface épurée et gratuite, ainsi que la transparence avec laquelle il cite ses sources.

Ce que j'apprécie le plus chez Perplexity, c'est sa rapidité et sa précision dans la recherche d'informations. Il combine la puissance d'un modèle linguistique IA avec une recherche Web en temps réel, ce qui signifie que j'obtiens des réponses actualisées et sourcées presque instantanément. C'est idéal pour effectuer des recherches rapides, vérifier des faits et explorer des sujets sans se perdre dans des dizaines d'onglets de navigateur. J'apprécie également son interface épurée et sans distraction, ainsi que la transparence avec laquelle il cite ses sources.

5. Microsoft Copilot

via Microsoft Copilot

L'approche intégrée de Microsoft Copilot change la manière dont vous travaillez. Vous analysez des données de l'équipe commerciale dans Excel ? Copilot peut repérer les tendances et créer des diagrammes à partir de requêtes en langage naturel. Vous rédigez une présentation dans PowerPoint ? Décrivez ce dont vous avez besoin, et il générera des diapositives à partir de zéro.

Il existe également une version autonome du chat, mais c'est dans les applications Microsoft 365 que Copilot révèle toute sa valeur, en automatisant les tâches fastidieuses de votre flux de travail. L'inconvénient ? Vous devez déjà être abonné à Microsoft 365, et Copilot ajoute un abonnement supplémentaire. Les petites équipes ou les utilisateurs individuels pourraient trouver la structure tarifaire difficile à justifier, à moins d'être profondément validés par l'écosystème Microsoft.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot

Référencez des documents SharePoint ou des dossiers OneDrive spécifiques dans vos invites, instructions afin que Copilot extraie le contexte des fichiers réels de votre organisation.

Utilisez les invites Copilot Lab comme modèles de départ pour des scénarios commerciaux courants tels que l'analyse concurrentielle ou le lancement de projets.

Suivez les modifications et les suggestions apportées par Copilot dans les documents Word grâce à l'historique de révision standard afin de conserver un contrôle total sur les versions.

Programmez des e-mails de résumé automatisés dans Outlook qui compilent les notes de réunion, les éléments à mener et les décisions issues de vos discussions Teams.

Limites de Microsoft Copilot

L'efficacité varie considérablement en fonction de l'application Microsoft que vous utilisez à un moment donné.

Les personnes qui ne sont pas familiarisées avec l'écosystème Microsoft doivent passer par une période d'adaptation plus longue pour apprendre à utiliser les applications et les fonctionnalités IA.

Tarifs Microsoft Copilot

Microsoft Copilot : gratuit

Microsoft Copilot Pro : 20 $/mois

Microsoft 365 Copilot : 31,50 $/mois

Évaluations et avis sur Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (plus de 125 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Copilot ?

Un avis d'utilisateur dit :

Ce que j'apprécie le plus dans Microsoft Copilot, c'est son intégration transparente avec les applications Microsoft 365 telles que Word, Excel et Outlook. Il permet de gagner du temps en générant des brouillons, en analysant des données et en résumant de longs fils de discussion ou documents en quelques secondes. Les invites en langage naturel le rendent très facile à utiliser, même pour quelqu'un qui n'est pas très doué en informatique. Pour les tâches répétitives ou nécessitant beaucoup de recherches, c'est comme si j'avais un assistant personnel intégré à mon espace de travail, ce qui améliore à la fois ma productivité et ma concentration.

Ce que j'apprécie le plus dans Microsoft Copilot, c'est son intégration transparente avec les applications Microsoft 365 telles que Word, Excel et Outlook. Il permet de gagner du temps en générant des brouillons, en analysant des données et en résumant de longs fils de discussion ou documents en quelques secondes. Les invites en langage naturel le rendent très facile à utiliser, même pour quelqu'un qui n'est pas très doué en informatique. Pour les tâches répétitives ou nécessitant beaucoup de recherches, c'est comme si j'avais un assistant personnel intégré à mon environnement de travail, ce qui améliore à la fois ma productivité et ma concentration.

