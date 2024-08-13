Comment créer une politique d'entreprise en matière d'IA (+ modèle)

A Sondage Deloitte a révélé que 75 % des entreprises ont commencé à tester des technologies d'intelligence artificielle générative, 65 % les utilisent en interne et 31 % les utilisent à des fins de consommation externe.

Il y a de fortes chances que vous fassiez partie de ces entreprises ou que vous soyez sur la voie de l'adoption des technologies d'IA.

Dans les deux cas, si vous êtes préoccupé par la confidentialité des données et les implications éthiques lors de l'utilisation de l'IA pour le travail de l'entreprise - vous êtes en bonne compagnie. La confidentialité des données, l'empoisonnement des données et les risques éthiques graves sont quelques-unes des préoccupations les plus pressantes lors de l'utilisation des technologies de GenAI.

Dans un tel scénario, comment faire pour garantir une utilisation transparente, responsable et éthique des technologies IA et positionner votre entreprise sur la voie de la réussite future ?

Lisez ce guide pour découvrir comment créer une politique d'IA efficace pour votre entreprise.

Qu'est-ce qu'une politique d'IA ?

Une politique d'entreprise en matière d'IA est un document qui décrit les lignes directrices et les protocoles pour la mise en œuvre éthique et responsable des technologies d'IA au sein d'une entreprise. Ce cadre garantit que l'IA est utilisée de manière sûre, éthique et stratégique pour atteindre vos objectifs d'entreprise.

La création d'une politique d'IA pour votre entreprise est une étape puissante vers l'autonomisation et le contrôle. Elle peut également conduire à une confiance accrue des clients, à une amélioration de l'efficacité et à un avantage concurrentiel sur le marché.

Explorons les raisons pour lesquelles cette politique est un outil crucial pour votre entreprise.

Aide à la maintenance des normes éthiques

Une politique en matière d'IA est une validation du maintien des normes éthiques. Elle garantit que les technologies IA sont développées, déployées et utilisées d'une manière qui s'aligne sur les normes sociétales et les valeurs Business, favorisant un sentiment de responsabilité et de validation au sein de votre entreprise.

En intégrant des considérations éthiques dans les Gouvernance de l'IA une politique de l'IA défend des normes éthiques de :

Transparence: Les systèmes d'IA devraient communiquer leur raisonnement d'une manière compréhensible par tous. Cette transparence aide les employés à comprendre la fonction des systèmes IA, à identifier les erreurs et à maintenir l'exactitude du système et du travail

Les systèmes d'IA devraient communiquer leur raisonnement d'une manière compréhensible par tous. Cette transparence aide les employés à comprendre la fonction des systèmes IA, à identifier les erreurs et à maintenir l'exactitude du système et du travail L'impartialité: Il s'agit d'un aspect crucial d'une politique en matière d'IA. Il garantit que les résultats générés par l'IA sont équitables, non discriminatoires et inoffensifs, autant d'éléments essentiels à l'intégrité des systèmes d'IA

Il s'agit d'un aspect crucial d'une politique en matière d'IA. Il garantit que les résultats générés par l'IA sont équitables, non discriminatoires et inoffensifs, autant d'éléments essentiels à l'intégrité des systèmes d'IA Privacité: Toutes les données de l'entreprise exploitées par les technologies de l'IA doivent être maintenues avec les plus hauts niveaux de sécurité et de confidentialité. Cela permet de prévenir les violations de données et de s'assurer que les données privées ne sont pas utilisées à mauvais escient

Garantit la conformité légale

Ce n'est un secret pour personne que les mauvais acteurs utilisent les technologies de l'IA à des fins néfastes, notamment les cyberattaques, les logiciels malveillants, le piratage automatisé et bien plus encore. Alors que les inquiétudes concernant l'utilisation abusive potentielle de l'IA ne cessent de croître, les gouvernements du monde entier commencent à établir des lignes directrices pour réglementer l'utilisation de l'IA.

Par exemple, l'Union européenne a élaboré la loi sur l'IA la plus complète au monde, à savoir la loi sur la protection de l'environnement Loi sur l'IA -qui réglementera l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les mois à venir. Cette loi prévoit des règles pour évaluer les différents niveaux de risques posés par les systèmes d'IA. Elle prescrit également des règles pour le développement et l'utilisation des technologies IA dans les entreprises.

La Maison Blanche a, elle aussi, publié un guide.. Blueprint for an IA Bill of Rights (Plan d'action pour une charte des droits de l'IA) -pour protéger les citoyens américains des menaces posées par l'utilisation inappropriée de la technologie de l'IA. Ce plan directeur présente cinq principes qui devraient guider la conception, le déploiement et l'utilisation des systèmes alimentés par l'IA aux États-Unis. Ces cinq principes sont les suivants

Protection contre la discrimination algorithmique Des systèmes sûrs et efficaces Confidentialité des données Alternatives humaines, prise en compte et solutions de repli Avis et explications

Une politique en matière d'IA vous aide à naviguer dans le paysage juridique complexe qui entoure les technologies de l'IA. Elle garantit la conformité avec les réglementations pertinentes, les lois applicables, les normes sectorielles régissant la confidentialité des données et les droits de propriété intellectuelle. En fin de compte, elle contribue à protéger votre entreprise contre les écueils juridiques et vos consommateurs contre les attaques basées sur l'IA.

Avantages employés

L'IA redéfinissant les rôles professionnels et la dynamique du lieu de travail, une politique claire en matière d'IA pour les entreprises peut aider les employés à s'adapter aux changements induits par l'IA de votre entreprise, en leur fournissant l'assistance et les conseils dont ils ont besoin.

Cela aide les employés à saisir l'évolution de leurs rôles professionnels, à exécuter des tâches avec l'IA et à utiliser efficacement ces technologies pour leur travail.

Cette politique assiste également le développement des employés grâce à des programmes de formation structurés. Ces programmes dotent les employés des compétences, des ressources et de l'assistance dont ils ont besoin pour s'adapter et évoluer dans le paysage de l'IA. En conséquence, une politique en matière d'IA cultive un sentiment d'autonomisation et favorise la promotion de la croissance professionnelle.

Une politique d'IA bien conçue est essentielle pour cultiver un lieu de travail éthique et inclusif. Elle établit des paramètres clairs pour l'utilisation de l'IA, en particulier dans des domaines sensibles comme le recrutement et l'évaluation des performances, et travaille activement à atténuer divers préjugés - tels que les préjugés liés au genre, à la race, à l'âge, à la situation socioéconomique, au handicap, à la culture, à l'éducation et à la confirmation.

Cela favorise l'égalité dans votre entreprise et garantit que tous les employés reçoivent un traitement juste et équitable.

Contribue à améliorer l'expérience des clients

Vos clients s'attendent à un service rapide et personnalisé. Une politique d'IA vous aide à répondre à ces attentes des clients en toute simplicité. Elle garantit que chaque interaction, que ce soit par le biais d'un chatbot ou d'un système de recommandation, trouve l'équilibre idéal entre efficacité et personnalisation.

Une politique IA bien pensée favorise la fidélisation des clients en garantissant une expérience de marque cohérente. Chaque interaction avec l'IA devient une extension de votre entreprise, reflétant fidèlement la voix, la personnalité et les valeurs de votre marque. Cet ambassadeur numérique renforce votre marque à chaque point de contact avec le client.

En plus de la fidélisation, il vous aide à renforcer la confiance des clients. Les clients qui connaissent votre politique en matière d'IA savent que leurs interactions avec l'IA (dans le champ de compétence de votre organisation) sont équitables, transparentes et sûres, car une politique en matière d'IA protège contre l'utilisation potentiellement abusive des données des clients et protège les informations des clients.

Une politique d'IA bien conçue vous aide à créer des expériences d'IA centrées sur le client qui comprennent et répondent véritablement aux besoins, aux désirs et aux commentaires des clients.

Étapes de la création d'une politique d'IA efficace pour votre entreprise

Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec les avantages d'une politique d'IA, voici les étapes à suivre pour créer votre propre politique d'IA :

1. Impliquer les parties prenantes et les titres des départements

La création d'une politique d'IA efficace nécessite la contribution de diverses perspectives. Constituez un groupe de parties prenantes, de chefs de service, de dirigeants d'entreprise, de représentants des services juridiques et des ressources humaines, et d'experts techniques. Veillez à ce que les membres du grand groupe aient une compréhension fondamentale de l'IA, de ses avantages et de ses risques.

2. Procéder à une évaluation des besoins et définir l'objectif

Évaluez la progression dans l'ensemble des domaines et identifiez les tâches répétitives et les goulets d'étranglement qui pourraient bénéficier de l'automatisation. Après avoir procédé à une évaluation approfondie des besoins, déterminez l'objectif de la politique et ce que vous souhaitez obtenir grâce à cette politique.

Par exemple, s'agit-il de promouvoir une utilisation éthique et responsable de l'IA, d'améliorer l'efficacité ou de garantir la conformité ? L'établissement de la finalité façonnera l'orientation de la politique.

3. Déterminer le champ d'application

Identifiez les domaines spécifiques de l'entreprise dans lesquels l'IA sera appliquée. Demandez-vous s'il faut adopter une stratégie d'IA à l'échelle de l'entreprise ou se concentrer sur des domaines particuliers tels que l'analyse des données, le service client ou d'autres fonctions. Une fois le champ d'application défini, sélectionnez les outils et technologies IA appropriés pour assister les applications choisies.

4. Décider des exigences en matière de politique

Définir en collaboration les éléments essentiels de la politique. Les exigences peuvent être les suivantes

Le respect des normes légales et réglementaires

Les réglementations spécifiques à l'industrie

Normes éthiques

Normes de gestion des données

Protocoles de confidentialité et de sécurité

Après avoir défini les exigences, établissez des lignes directrices et des protocoles. Cela vous aidera à donner forme aux choses à faire et à ne pas faire pour l'utilisation de l'IA dans votre entreprise et.. d'atténuer les risques potentiels.

5. Mettre en place des paramètres pour la formation

Créez des lignes directrices pour la formation des employés. Proposez des ateliers ou des modules en ligne adaptés aux différents rôles au sein de votre organisation. Paramétrez une variété de ressources et de paramètres de formation que les employés peuvent utiliser.

6. Établir la responsabilité et la gouvernance

Déterminez les personnes chargées de superviser la mise en œuvre et l'application de la politique d'IA générative dans votre entreprise. Établissez une structure de gouvernance de l'IA avec des mécanismes de responsabilité clairs.

Par exemple, vous pouvez nommer un responsable en chef de l'IA, former un comité d'éthique de l'IA interfonctionnel ou utiliser Logiciel GRC pour surveiller la conformité, traiter les dilemmes éthiques et gérer les risques autour de l'IA.

7. Mettre en œuvre des processus de contrôle et d'examen

Élaborer des procédures de surveillance continue et d'examen périodique des systèmes d'IA et de l'efficacité des politiques. En investissant dans ces processus, les organisations peuvent profiter des avantages de l'IA tout en atténuant les risques et en établissant des bases solides pour un développement responsable de l'IA.

Par exemple, vous pouvez mettre en place un Tableau d'examen et prendre régulièrement l'avis des employés. Cela vous aidera à mettre à jour la politique en fonction des évaluations et des commentaires.

8. Créer un projet de politique

Rassemblez les informations recueillies au cours des étapes précédentes et rédigez un projet de politique. Voici un aperçu de tous les points que votre projet doit couvrir :

Introduction: Décrivez brièvement l'objectif et l'importance de votre politique

Décrivez brièvement l'objectif et l'importance de votre politique Objectif: Mentionnez les buts et objectifs de votre politique

Mentionnez les buts et objectifs de votre politique Champ d'application: Précisez les domaines dans lesquels les technologies de l'IA seront utilisées

Précisez les domaines dans lesquels les technologies de l'IA seront utilisées Définitions: Définissez les types d'outils et de technologies IA que votre politique englobera

Définissez les types d'outils et de technologies IA que votre politique englobera Guide d'utilisation éthique: Mentionnez les lignes directrices pour le respect des normes éthiques avec l'utilisation de l'IA au sein de votre entreprise

Mentionnez les lignes directrices pour le respect des normes éthiques avec l'utilisation de l'IA au sein de votre entreprise Conformité juridique: Fournir une brève description des lois et des mesures de conformité pertinentes

Fournir une brève description des lois et des mesures de conformité pertinentes Garde-fous des données: Mentionnez les lignes directrices et les protocoles pour la gestion des données et la garantie de la confidentialité des données

Mentionnez les lignes directrices et les protocoles pour la gestion des données et la garantie de la confidentialité des données Formation et ressources: Ajoutez une brève description des formations et ressources disponibles pour les employés

Ajoutez une brève description des formations et ressources disponibles pour les employés Mise en œuvre et suivi: Identifiez qui sera responsable de la mise en œuvre, du suivi de l'impact et de la collecte des commentaires sur la politique de l'IA

Identifiez qui sera responsable de la mise en œuvre, du suivi de l'impact et de la collecte des commentaires sur la politique de l'IA Conséquences d'une violation de la politique: Décrivez les conditions indiquant une violation de votre politique en matière d'IA et les conséquences associées

Décrivez les conditions indiquant une violation de votre politique en matière d'IA et les conséquences associées Calendrier de révision de la politique: Établissez l'échéancier des révisions régulières de la politique et des mises à niveau de la politique, le cas échéant

Établissez l'échéancier des révisions régulières de la politique et des mises à niveau de la politique, le cas échéant Date d'entrée en vigueur et accord: Mentionnez la date à partir de laquelle la politique d'IA entrera en vigueur et prévoyez un espace pour que les prestataires reconnaissent leur accord et leur adhésion à cette politique

9. Réviser, finaliser et communiquer la politique

Après avoir rédigé la politique, demandez l'avis des parties prenantes et des conseillers juridiques. Remédiez aux lacunes identifiées et révisez et affinez la politique pour vous assurer qu'elle est claire, conforme à la législation et applicable. Soumettre la politique au conseil d'administration ou à la direction générale pour approbation. Après avoir reçu leur aval, distribuez la politique à tous les employés et commencez à intégrer les technologies IA au sein de l'entreprise.

Bonnes pratiques pour créer une politique d'IA efficace pour votre entreprise

Suivez ces stratégies tout en créant une politique d'IA pour l'entreprise :

Utiliser un langage simple et facile à comprendre

Ajouter une liste d'outils d'intelligence artificielle approuvés et interdits

Établir une gouvernance des données des normes et préciser le type de données que les employés peuvent ou ne peuvent pas introduire dans les systèmes IA

Soyez clairs sur les problèmes et les résultats qui pourraient survenir si la politique est ignorée

Faites de la politique un document évolutif - mettez-la à jour en fonction des examens, des avancées technologiques et des changements réglementaires

Utiliser des outils de gestion de projet pour la gestion des tâches, la collaboration, l'atténuation des risques et l'optimisation des ressources

Utilisation de ClickUp dans la création d'une politique en matière d'IA

Une politique d'IA efficace implique souvent la contribution de divers départements, notamment les services juridiques, les RH, l'informatique et les opérations. La coordination de ces parties prenantes peut s'avérer difficile. Un outil polyvalent Polyvalent d'IA pour la gestion de projet comme ClickUp peut rationaliser la création, la collaboration et la gestion des politiques.

ClickUp offre des fonctionnalités conçues pour simplifier les procédures de rédaction et de mettre en œuvre les lignes directrices de l'IA. Examinons ces fonctionnalités.

Capacités avancées de l'IA ClickUp Brain est une suite de fonctionnalités IA qui vous permet de mieux gérer les étapes initiales de la rédaction d'une politique d'IA. Utilisez-le pour le brainstorming et la génération d'idées dans le cadre de la recherche sur les politiques d'IA. ClickUp Brain peut suggérer des mots-clés pertinents, élargir le champ de la recherche et aider à identifier des domaines d'intervention potentiels.

💡 Conseil pro: Vous ne souhaitez pas lire de longs rapports de recherche lors de la rédaction de votre politique d'IA ? Tirez parti de ClickUp Brain pour résumer les documents et créer des points critiques.

créez du contenu sur mesure, générez des agendas de réunion et des mises à jour sur la progression, et bien plus encore en utilisant ClickUp Brain_

Utilisez ClickUp Brain comme outil de productivité pour rapidement :

Résumer des documents de recherche ou des rapports complexes et créer des agendas

Générer des présentations, des notes de projet et des échéanciers

Créer des éléments d'action et des sous-tâches

Corriger l'orthographe et supprimer les erreurs d'orthographe grâce au correcteur orthographique intégré

Mettez en forme et modifiez votre texte pour en assurer la clarté et l'impact

Vous pouvez accéder à ClickUp Brain sur n'importe quel appareil intelligent - téléphones mobiles, iPads ou ordinateurs portables - quel que soit le système d'exploitation ou l'emplacement.

De plus, les données que vous saisissez dans ClickUp Brain restent sécurisées et protégées. ClickUp a obtenu une licence qui garantit que les données sensibles de votre entreprise restent privées et ne peuvent pas être utilisées pour l'entraînement des modèles IA.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\_Translate\_V2.gif.gif Traduire une action à l'aide de ClickUp AI /$$img/

traduisez vos documents dans différentes langues instantanément avec ClickUp Brain_

💡 Conseil pro: Utilisez l'outil IA de ClickUp Brain pour traduire les politiques en plusieurs langues, garantissant ainsi l'accessibilité à divers groupes linguistiques au sein de votre entreprise.

Documentation centralisée Documents ClickUp vous permet de collaborer en temps réel avec les parties prenantes, les chefs de service, les représentants légaux et bien d'autres. Il vous permet également de rédiger la politique de l'IA directement dans le document.

Rédigez et stockez le document de politique dans un document ClickUp dédié, en veillant à ce que tout le monde puisse accéder à la version actuelle. Accordez les permissions appropriées aux parties prenantes concernées pour faciliter l'accès et la collaboration, et maintenez un registre clair de l'évolution de la politique à des fins de conformité et de compte rendu.

clickUp Docs_ permet de collaborer en temps réel et de rédiger des documents en toute simplicité pour créer la politique de l'IA de l'entreprise

Utilisez ClickUp Docs pour :

Intégrer des checklists, des signets, ajouter des tableaux, etc

Personnaliser la taille du caractère, le style et d'autres détails de votre document sur la politique d'IA

Suivre le nombre de mots et le temps de lecture de chaque page

Convertir le texte en tâches et assigner des tâches aux membres d'un groupe

Étiquettez les autres avec des commentaires et communiquez facilement

Suivez la progression et modifiez le statut des tâches et des projets

Protégez vos documents de travail grâce à des contrôles de confidentialité et de modification

Partagez en toute sécurité avec vos employés la politique de l'IA de votre entreprise et vos documents de travail

**A lire également Comment utiliser l'IA pour la documentation

Cadres intégrés

Avec Modèles ClickUp avec ClickUp Templates, vous avez entre les mains un moyen plus rapide et plus facile de rédiger votre document de politique de l'entreprise en matière d'IA. Vous trouverez des modèles allant de la politique de l'entreprise à la politique de l'IA modèles de documentation de processus pour les procédures opératoires normalisées et les modèles de gouvernance . Examinons en détail quelques-uns des principaux modèles liés à la politique.

Modèle ClickUp de manuels, politiques et procédures pour les employés

Modèle de manuels, politiques et procédures pour les employés de ClickUp

Le modèle Modèle de manuels, politiques et procédures pour les employés de ClickUp vous aide à créer un document complet pour communiquer les attentes, les politiques et les procédures de votre entreprise à vos employés. Semblable à un Modèle de procédures opératoires normalisées ce cadre vous permet de définir les rôles et les droits des employés, de minimiser la confusion et les malentendus et de créer un environnement de travail sûr.

Modèle de note de politique de ClickUp

Modèle de mémo politique de ClickUp

Le modèle Modèle de mémo sur la politique ClickUp vous permet d'initier une nouvelle ligne de conduite ou d'introduire des changements de politique en toute simplicité. Vous pouvez l'utiliser comme modèle de politique IA pour vous aider à créer des mémos complets qui décrivent comment interpréter et mettre en œuvre différentes politiques IA dans votre entreprise. Modèles de politique d'entreprise comme ceux-ci vous aident à vous assurer que les employés sont au courant des politiques de votre entreprise et qu'ils adhèrent à ses règles et règlements.

Modèle de processus et de procédures de ClickUp

Modèle de processus et de procédures de ClickUp

Le modèle Modèle de processus et de procédures ClickUp vous permet de gérer vos processus en un seul endroit. Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement mettre en place et suivre vos paramètres. Utilisez-le pour établir des processus normalisés pour le travail sur les tâches, organiser les procédures avec des tableaux Kanban, réduire les erreurs coûteuses et améliorer la précision et l'efficacité.

Élaborer une politique d'IA bien conçue avec ClickUp

La création d'une politique IA bien pensée pour les entreprises peut s'avérer difficile et chronophage, mais il s'agit d'une partie essentielle de la gestion d'une entreprise technologiquement avancée aujourd'hui.

Tirer parti Outils de gestion de projet par IA tels que ClickUp peuvent rationaliser et accélérer le processus. Utilisez son intervalle diversifié de fonctionnalités pour vous assurer de rédiger une politique d'IA bien documentée, complète, pertinente et exploitable. S'inscrire avec ClickUp et créez facilement une politique d'entreprise complète en matière d'IA.