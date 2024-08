10 modèles de gouvernance de projet pour gérer les tâches

Ne nous voilons pas la face. La gouvernance de projet est compliquée.

Le traitement des décisions cruciales relatives à un projet demande du travail. Il faut documenter chaque décision, y compris sa justification, son impact et les parties prenantes impliquées.

Les projets changent de stratégie en fonction des tendances du marché ou lorsque des obstacles inattendus surgissent. Suivre ces changements et les aligner sur les décisions initiales peut s'avérer compliqué.

Un modèle de gouvernance issu d'un logiciel de qualité professionnelle outil de gestion de projet de qualité professionnelle contribuera à la réussite de votre projet. Ce blog explore ce qu'est un modèle de gouvernance, ce qu'il devrait idéalement offrir, et trouver les meilleurs qui correspondent à vos besoins.

Qu'est-ce qu'un modèle de gouvernance ?

Un modèle de gouvernance est un cadre structuré qui établit un guide de progression étape par étape afin de déterminer le chemin optimal pour le fonctionnement d'un projet. Un modèle de gouvernance de projet détaille également l'approche de la prise de décision.

Il comprend généralement des sections prédéfinies, des rôles, des responsabilités, des procédures de prise de décision et des points de contrôle qui permettent de suivre les projets s'alignant sur les objectifs de votre organisation. Ils sont personnalisables et vous permettent d'ajouter des champs et des catégories spécifiques adaptés aux besoins de votre projet.

Les modèles de gouvernance aident à définir les rôles et les responsabilités, les cadres décisionnels, les structures de rapports, les forfaits de communication, les procédures opérationnelles normalisées (procédures opératoires normalisées) et les stratégies de gestion des risques.

Votre entreprise dispose ainsi d'une base de données pratique et accessible base de connaissances et garantit la transparence, le respect des réglementations et l'efficacité de la prise de décision.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de gouvernance ? Plusieurs études montrent que les modèles de gouvernance de projet ont un impact significatif sur les dépenses de vos équipes. Examinons les fonctionnalités que vous devriez rechercher dans un modèle de gouvernance de projet

modèle de bonne gouvernance :

Rôles Effacées: Le modèle doit articuler les objectifs, les rôles et les responsabilités avec clarté

Le modèle doit articuler les objectifs, les rôles et les responsabilités avec clarté Adaptabilité: Il doit être suffisamment souple pour s'adapter à tout changement dans les projets

Il doit être suffisamment souple pour s'adapter à tout changement dans les projets Communication simplifiée: Choisissez un modèle qui offre des canaux de communication efficaces pour une collaboration maximale

Choisissez un modèle qui offre des canaux de communication efficaces pour une collaboration maximale Gestion robuste des risques: Il doit être équipé d'un système polyvalent de gestion des risques

Il doit être équipé d'un système polyvalent de gestion des risques **Le modèle de gouvernance de projet doit mettre en œuvre des indicateurs clés de performance (ICP) qui comprennent des indicateurs significatifs pour surveiller les niveaux et les taux de réussite

Accessibilité pour les équipes: Il doit être accessible à tous les membres de votre équipe et aux autres parties prenantes ayant une capacité pertinente

Il doit être accessible à tous les membres de votre équipe et aux autres parties prenantes ayant une capacité pertinente Modèles complets: Le modèle doit contenir des champs de niche ou de post-projet tels que les indicateurs de performance, les calendriers de réunion, les processus de résolution des conflits et les procédures de gestion du changement

Le modèle doit contenir des champs de niche ou de post-projet tels que les indicateurs de performance, les calendriers de réunion, les processus de résolution des conflits et les procédures de gestion du changement Collaboration inclusive: Il doit favoriser la collaboration et l'engagement en incluant toutes les parties prenantes dans la boucle de retour d'information

10 modèles de gouvernance à utiliser en 2024

À l'aide des critères que nous venons d'aborder, nous avons rassemblé les 10 meilleurs modèles de gouvernance à utiliser. Examinons-les en détail.

1. Modèle de plan de gouvernance ClickUp

Le modèle de manuel de gestion de projet de ClickUp vous aide à optimiser vos ressources

Un forfait de gouvernance solide est crucial pour garantir l'utilisation optimale des ressources informatiques. Avec Le modèle de plan de gouvernance de ClickUp vous disposez d'un allié puissant qui fournit un cadre structuré pour la prise de décision, la définition des rôles et les attentes des parties prenantes.

Ce modèle comporte des fonctionnalités telles que des statuts personnalisés, des champs, des affichages et des outils de gestion de projet, améliorant ainsi votre capacité à suivre et à gérer efficacement la gouvernance.

La mise en œuvre de ce modèle de forfait de gouvernance est un processus transparent en cinq étapes :

Commencez par évaluer les pratiques de gouvernance actuelles en utilisant la fonctionnalité Doc de ClickUp Ensuite, identifiez les parties prenantes et assignez les tâches à l'aide de ClickUp Établissez les rôles et les responsabilités sans effort à l'aide de champs personnalisés Définir des Effacéesdes objectifs clairs pour obtenir des résultats tangibles Enfin, utilisez les tâches récurrentes dans ClickUp pour suivre et affiner votre forfait de gouvernance

Avec le modèle de plan de gouvernance de ClickUp, vous instaurez une culture de compte, de responsabilité et de prise de décision efficace au sein de votre organisation.

Exploitez les fonctionnalités collaboratives de ClickUp pour aider votre équipe à rester organisée, à suivre la progression et à contribuer à la réussite du forfait de gouvernance valeur maximale pour votre entreprise grâce à une gouvernance informatique bien définie.

2. ClickUp Modèle d'agenda de réunion de gouvernance

Le modèle d'agenda de réunion de ClickUp est votre allié pour les réunions, garantissant des réunions utiles et efficaces en décrivant les sujets, les objectifs et les buts

Des réunions de gouvernance efficaces sont essentielles à la réussite de votre organisation Modèle d'agenda de réunion de gouvernance de ClickUp vous aide à rationaliser la productivité et la collaboration.

Planifiez les sujets, allouez du temps, attribuez des responsabilités et suivez l'évolution de la situation éléments d'action de manière transparente. Des statuts personnalisés, des champs et des affichages polyvalents garantissent une approche structurée de la gestion des réunions.

Maximisez les avantages du modèle grâce à un processus en cinq étapes :

Définissez des objectifs de réunion clairs à l'aide de la fonctionnalité Objectifs de ClickUp, identifiez les paramètres à l'aide de l'affichage Calendrier et partagez l'ordre du jour via l'intégration de l'e-mail Menez la réunion de manière efficace, en utilisant des outils tels que les Tableaux blancs ou les Documents pour prendre des notes détaillées. Suivez ces étapes pour des réunions de gouvernance bien organisées, favorisant une prise de décision efficace Démarrez votre voyage en ajoutant le modèle à votre environnement de travail, en désignant l'espace et en invitant les membres pour une collaboration transparente Abordez vos projets sous plusieurs angles en utilisant les vues Agenda, Éléments d'action, Notes et Échéancier ; le modèle offre une approche complète Personnalisez les modèles pour adapter les réunions à vos exigences organisationnelles uniques, en garantissant l'efficacité et l'alignement sur vos besoins

3. Modèle de prise de décision ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Decision-Making-Framework-Document-by-ClickUp.png Document cadre de prise de décision par ClickUp /$$img/

Bénéficiez d'un processus cohérent et uniforme pour prendre des décisions grâce au modèle de document de cadre de prise de décision de ClickUp

Lancez-vous dans une étude approfondie avec le modèle de document du cadre décisionnel de ClickUp Le cadre décisionnel de ClickUp De ClickUp, qui vous permet de prendre des décisions complexes de manière systématique. Le modèle garantit une analyse méticuleuse des choix possibles dans un cadre clair.

Qu'il s'agisse de sélectionner les fonctionnalités d'un produit ou des la gestion de projets complexes ce modèle facilite une évaluation systématique, clarifie les priorités et favorise l'alignement de l'équipe en vue d'une réussite collective.

ClickUp's Cadre de prise de décision Le modèle de document apporte de nombreux avantages à vos processus de prise de décision :

Établir une procédure cohérente et uniforme ; impliquer toutes les parties prenantes, réduire les préjugés grâce à des évaluations objectives et simplifier la documentation pour une référence ultérieure Utiliser les éléments clés du modèle, notamment les statuts personnalisés, les champs, les affichages et les fonctionnalités de gestion de projet, pour une expérience de prise de décision transparente Intégrer le modèle avec des vues Gantt, Liste, Charge de travail, Calendrier et autres. Le modèle améliore la prise de décision collaborative grâce à la capture d'écran, aux réactions aux commentaires, à l'édition collaborative, à l'automatisation et aux outils IA

4. ClickUp Modèle de plan d'action pour le management

Le modèle de plan d'action de gestion de ClickUp est conçu pour vous aider à créer et à suivre la progression des plans d'action au niveau de la direction.

Si vous êtes à la recherche d'un outil pour améliorer les forfaits de gestion de votre organisation, Le modèle de plan d'action de gestion de ClickUp est votre ressource de référence.

Ce modèle vous permet de définir des objectifs clairs, d'identifier les ressources et les tâches nécessaires, de hiérarchiser les actions pour un impact maximal et de suivre efficacement la progression, le tout dans une interface intuitive dotée d'une fonctionnalité de glisser-déposer.

Ce modèle vous permet de bénéficier d'une communication claire et concise, de promouvoir une meilleure collaboration sur des objectifs partagés et de garantir une utilisation efficace des ressources et une bonne gestion du temps. Traitez de manière exhaustive les problèmes de gestion de projet à l'aide de fonctionnalités telles que les statuts personnalisés, les champs personnalisés, les affichages et les outils de gestion de projet robustes, notamment l'enregistrement d'écran et l'intégration de l'IA.

Le paramètre est également un jeu d'enfant. Il suffit de suivre cette procédure étape par étape :

Utilisez ClickUp Docs pour identifier les objectifs dans le cadre d'une approche collaborative et structurée. Définissez, documentez et affinez les objectifs du projet, en veillant à ce que tout le monde soit aligné et comprenne les objets dès le départ Créez un échéancier à l'aide de la vue Gantt pour cartographier visuellement la progression du projet, en identifiant les chemins critiques, les échéances du projet, les dépendances des tâches et les jalons Attribuer les tâches et rationaliser la distribution des responsabilités, en veillant à ce que chaque équipe ou service connaisse son rôle, ses tâches et ses échéances La vue centralisée du tableau de bord donne un aperçu de la progression du projet, du statut des tâches et des indicateurs clés. Suivez l'état général du projet, identifiez les goulets d'étranglement et prenez des décisions éclairées pour maintenir votre projet sur la bonne voie Utilisez la vue Tableur de ClickUp pour évaluer divers aspects du projet, tels que les taux d'achèvement des tâches, l'affectation des ressources et les délais. Elle permet d'approfondir les données du projet afin d'évaluer l'efficacité du forfait de gouvernance et d'apporter les ajustements nécessaires à l'amélioration

Ce modèle s'intègre à votre flux de travail, stimulant le travail d'équipe, la communication et l'exécution de la stratégie pour la réussite de l'organisation.

5. ClickUp Modèle d'approche de la gestion de projet

Le modèle d'approche de gestion de projet de ClickUp est conçu pour vous aider à forfaiter, organiser et suivre les étapes d'un projet en un seul endroit.

Le modèle de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier, organiser et suivre les étapes d'un projet en un seul endroit Modèle d'approche de la gestion de projet vous offre une solution complète pour rationaliser la planification et l'exécution des projets, quelle que soit leur taille ou leur complexité.

Ce modèle vous permet de créer une feuille de route de projet avec des échéanciers détaillés, une affectation efficace des tâches et des ressources, et une collaboration transparente avec les membres de l'équipe et les parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet.

Qu'il s'agisse de lancer un nouveau produit ou de créer une application à partir de zéro, ce modèle vous offre un intervalle d'avantages.

Créez une structure solide pour la planification, l'exécution et la gestion des projets. Cela favorise la collaboration entre les parties prenantes, augmente les chances de réussite en maintenant les projets organisés et sur la bonne voie, et réduit le temps et les efforts investis dans les tâches de gestion de projet.

Gérez la gestion de projet à l'aide de fonctionnalités personnalisées telles que des statuts, des champs et des affichages personnalisés. Des outils avancés tels que l'étiquette, les sous-tâches imbriquées, les assignés multiples et la gestion de projet sont également disponibles les libellés de priorité contribuent de manière significative à son efficacité.

Suivez ces étapes pour utiliser le modèle d'approche de gestion de projet de ClickUp :

Utilisez ClickUp Docs pour définir et détailler vos projets de manière approfondie. Cette fonctionnalité collaborative vous permet de définir les objectifs, la portée et les exigences du projet dans un document structuré Décomposez les tâches plus importantes en tâches plus petites et plus faciles à gérer pour rester organisé et concentré. Cela permet de maintenir la clarté et d'assurer la progression, même pour les projets complexes Utilisez les champs personnalisés pour attribuer des rôles et des responsabilités spécifiques aux membres de l'équipe. Cela permet de savoir clairement qui est responsable de quoi, de rationaliser les flux de travail et d'assurer la responsabilisation Définissez des jalons et des échéances pour chaque tâche du projet afin de fournir une feuille de route claire pour la progression. Cela permet à chacun de rester aligné sur les objectifs du projetles échéanciers du projet et permet de suivre les réalisations Les tableaux de bord et les outils d'Automatisation de ClickUp permettent de suivre efficacement la progression des projets. Les tableaux de bord offrent un aperçu du statut du projet, tandis que l'Automatisation rationalise les tâches répétitives, garantissant l'efficacité et la précision de la gestion de projet

6. Modèle de rôles et de permissions ClickUp

Le modèle de matrice des rôles et des permissions de ClickUp vous aide à créer une chaîne de commandement et à assigner des tâches aux bonnes personnes en quelques clics Modèle de matrice des rôles et des permissions de ClickUp simplifie la gestion des équipes. Il offre une approche structurée pour visualiser et gérer les relations entre les rôles, les équipes et les permissions.

Comprenez l'accès de chaque membre de l'équipe aux différents domaines du projet, en garantissant l'alignement des rôles et des permissions entre les départements. Cet aperçu visuel vous permet de naviguer et de comprendre qui est responsable de tâches spécifiques de manière efficace, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur les aspects critiques de ses responsabilités.

Utilisez le modèle de matrice des rôles et des permissions pour assurer un travail d'équipe efficace, optimiser la communication, renforcer les mesures de sécurité et minimiser le temps consacré aux tâches administratives.

Voici les étapes à suivre pour utiliser le modèle de matrice des rôles et des permissions :

Définir les rôles et les permissions d'accès pour s'assurer que chacun connaît ses responsabilités pour que le projet aboutisse avec succès. Cette étape pose les paramètres permettant de comprendre clairement qui fait quoi et qui a accès à des éléments spécifiques du projet Créez la matrice à l'aide d'outils tels qu'Excel. Elle offre une méthode systématique d'attribution et de traitement des rôles, garantissant un document bien organisé et facilement accessible à l'équipe du projet Attribuez les rôles et liez-les aux jalons. Cette intégration permet de clarifier les responsabilités et de les intégrer directement à l'échéancier de votre projet, ce qui favorise une responsabilisation claire et un suivi de la progression Contrôler et réviser régulièrement la matrice pour permettre des ajustements rapides, en l'alignant sur tout changement ou toute évolution des exigences au sein du projet, afin d'assurer son efficacité permanente

Ce modèle est une ressource précieuse pour les administrateurs informatiques, car il apporte des éclaircissements sur la définition des rôles des utilisateurs et l'attribution des droits d'accès pour rationaliser les opérations organisationnelles.

7. ClickUp étape par étape : Gestion de projet Modèle

Utilisez ce modèle et comprenez comment les gestionnaires de projet supervisent l'ensemble du cycle de vie d'un projet et doivent utiliser tous les outils, méthodes et ressources à leur disposition pour faire les choses terminées !

Lancer un nouveau projet peut être décourageant, avec de nombreux éléments à gérer tout au long de son cycle de vie. Modèle d'échéancier de projet étape par étape de ClickUp est un guide complet qui met en lumière les subtilités de l'ensemble du cycle de vie d'un projet.

La supervision de toutes les facettes de votre projet exige une approche stratégique, faisant appel aux divers outils, méthodes et ressources disponibles pour garantir son achèvement avec succès.

Le modèle d'Échéancier de projet étape par étape vous fournit, à vous et à votre équipe, les informations et la structure nécessaires pour piloter efficacement votre projet, de son lancement à sa clôture. Il démystifie également les complexités de la gestion de projet et donne à votre équipe un cadre étape par étape pour utiliser les outils ClickUp pour une gouvernance sans faille.

Comprendre les subtilités de la gestion de projet, rationaliser vos processus et maximisez la réussite de votre projet en tirant parti de ce précieux modèle de gouvernance ClickUp.

8. Modèle de processus et de procédures ClickUp

Le modèle de processus et de procédures de ClickUp est conçu pour vous aider à documenter, suivre et gérer vos processus et procédures.

Établir des processus bien définis et des procédures bien définies est fondamental pour la réussite de toute équipe ou entreprise. Modèle de processus et de procédures de ClickUp simplifie cette tâche cruciale en fournissant une plateforme centralisée pour la documentation et la gestion de divers processus, de l'accueil des utilisateurs au lancement de produits.

Ce modèle offre une solution complète pour mettre en place, suivre et achever les processus de manière transparente, en améliorant la normalisation et en rationalisant les flux de travail.

ClickUp offre diverses fonctionnalités telles que des statuts personnalisés, des champs, des affichages et des outils de gestion de projet robustes, notamment le suivi du temps les étiquettes, les avertissements de dépendance, les e-mails, etc.

C'est l'outil ultime pour maintenir la cohérence des tâches, assurer la clarté et stimuler l'efficacité opérationnelle.

Avec le modèle de processus et de procédures de ClickUp :

Assurez la cohérence des tâches, définissez clairement les attentes et les responsabilités pour chaque étape, rationalisez les paramètres afin de réduire les erreurs, et améliorez la précision et l'efficacité de la mesure des performances Incorporez les éléments essentiels du modèle ClickUp, tels que les statuts personnalisés pour suivre la progression, les champs personnalisés pour stocker les informations essentielles et les affichages personnalisés pour faciliter l'accès et l'organisation Guidez votre équipe en identifiant les processus, en affectant des équipes à la documentation des procédures, en créant des documents détaillés et en les examinant et en les révisant régulièrement Veillez à ce que vos équipes soient sur la même page et assurez-vous que la documentation et la gestion des processus sont normalisées et efficaces

9. PowerPoint sur la gouvernance de projet par SlideTeam

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/project\_governance\_framework\_powerpoint.jpg Slideteam /$$img/

via Slideteam Le modèle PowerPoint des rôles clés de la gouvernance de projet offre un cadre visuel pour comprendre et communiquer les rôles essentiels dans la gouvernance de projet.

Ce modèle vous aide à gérer les différentes tâches du projet. Il met en évidence les services fonctionnels, les parties prenantes et les processus essentiels à la réussite du projet.

Le modèle met en évidence les rôles essentiels tels que le commanditaire du projet, le comité de pilotage, le bureau du chef de projet et le chef de projet. Il établit une feuille de route claire pour une meilleure gouvernance du projet.

Le modèle de présentation de la gouvernance de projet vous aide de multiples façons :

Utilisez simultanément deux diapositives avec des couleurs d'arrière-plan alternatives. Cela vous permet de choisir le style visuel qui convient à votre présentation Mettez la première diapositive à profit avec son diagramme de processus en trois étapes avec des barres en chevron. Cette diapositive incorpore également des illustrations humaines créatives représentant les rôles individuels Créez un échéancier à l'aide de la deuxième diapositive, avec des cercles de jalons et des illustrations correspondantes pour transmettre les phases clés du projet de manière transparente

Qu'il s'agisse de forfaits stratégiques ou de gouvernance d'entreprise, ce modèle PowerPoint vous aide à exprimer et à comprendre en toute confiance les détails de la gouvernance d'un projet. Il est compatible avec PowerPoint, Google Slides et Keynote.

10. Gouvernance de projet Rôles clés Modèle PowerPoint par SlideModel

via Modèle de diapositive Faites passer votre présentation au niveau supérieur et stimulez la reconnaissance de votre marque grâce à ce projet achevé Cadre de gouvernance Ensemble de modèles PowerPoint.

Cet ensemble préconçu soigneusement réalisé est un outil puissant pour attirer l'attention de votre public avec un contenu engageant et des paramètres accrocheurs.

Avec onze diapositives soigneusement sélectionnées, ce modèle fournit une plate-forme polyvalente pour vos prochaines réunions, offrant une solution rentable et facilement personnalisable pour répondre à vos besoins spécifiques.

Utilisez cet outil pour

Concevoir et transmettre sans effort des informations et éduquer votre public sur divers sujets Bénéficier d'une grande souplesse pour ajuster les couleurs, les polices et les autres éléments de la conception afin de l'adapter à vos préférences Accédez à des téléchargements immédiats dans différentes formes, y compris PNG et JPG

Diriger vos projets dans la bonne direction avec les modèles de gouvernance

Vos projets seront couronnés de succès grâce à ces 10 modèles conçus pour couvrir tous vos besoins en matière de gestion de projet. Ils sont conçus de manière experte pour gérer les nuances les plus subtiles de votre projet.

ClickUp vous offre de nombreuses options de modèles pour répondre à tous vos besoins. Avec ClickUp, accédez à un environnement de travail unifié et partagé qui favorise la collaboration et encourage un flux de travail efficace et efficient.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/ClickUp-Templates\_Cleanshot.gif Exemple de centre de modèles ClickUp /$$img/

Choisissez parmi les nombreux modèles préconstruits créés par ClickUp pour lancer n'importe quel processus

Le Centre de Bibliothèque de modèles ne cesse de s'agrandir et d'évoluer pour répondre aux besoins actuels. De plus, le marché ClickApp ajoute des intégrations qui complètent parfaitement vos modèles !

Il est temps pour vous d'aller de l'avant avec le modèle de votre choix et de conquérir vos affres de la gestion de projet. Prenez en main votre projet- inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !