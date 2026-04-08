Les 10 meilleures alternatives à l'IA de Outmarket en 2026

Vous avez peut-être dépassé les capacités d'Outmarket AI, car un outil de proposition à usage unique ne suffit plus lorsque votre équipe doit également suivre les tâches des clients, acheminer les suivis et gérer les opérations entre les différents services.

🧠 Fait intéressant : les employés activent/désactivent des applications 1 200 fois par jour, ce qui représente près de 4 heures par semaine consacrées à se reconcentrer, soit 9 % de leur temps de travail annuel.

C'est une énorme perte de temps et de ressources, un problème auquel sont également confrontés de nombreux utilisateurs d'Outmarket IA. C'est pourquoi cet article passe en revue les meilleures alternatives à Outmarket IA, des outils d'automatisation spécialisés dans l'assurance aux systèmes entièrement connectés. 👇

Aperçu des alternatives à Outmarket IA

ClickUp Équipes ayant besoin d'un environnement de travail tout-en-un pour passer des flux de travail d'assurance à l'exécution des tâches ClickUp Brain pour les connaissances contextuelles de l'agence et Automatisations pour la gestion du pipeline des polices Gratuit à vie ; personnalisation disponible pour les entreprises Cara par Oyster Technologies Courtiers en assurance ayant besoin d'une génération rapide de propositions et de comparaisons de polices basées sur l'IA Extraction automatisée des données des polices et comparaison côte à côte des couvertures Gratuit ; les forfaits payants commencent à 29,99 $/mois 1Fort Agences commerciales automatisant les envois multi-marchés et les portails clients Distribution d’envois sur plusieurs marchés et portails clients en libre-service en marque blanche Gratuit ; tarifs personnalisés Sonant IA Agences nécessitant un service d'accueil vocal par IA et une automatisation de la gestion des appels 24 h/24, 7 j/7 IA vocale dédiée au secteur de l'assurance pour la qualification des prospects et l'automatisation de la prise de rendez-vous Tarification personnalisée Gaya IA Agents souhaitant éliminer les entrées manuelles de données sur les différents portails des assureurs Bloc-notes alimenté par l'IA et doté de la vision par ordinateur pour un mappage dynamique des champs sur tous les portails Tarification personnalisée Informer par Entrinsik Responsables non techniques ayant besoin d'outils de veille économique en libre-service et de rapports en temps réel Création de rapports ad hoc en quelques clics et distribution automatisée des rapports de performance Tarification personnalisée Neural Earth Souscripteurs et assureurs ayant besoin d'informations en temps réel sur les risques climatiques planétaires Évaluation des risques multirisques au niveau des biens immobiliers et analyse environnementale par satellite Tarification personnalisée Acolite IA Agents Équipes opérationnelles déployant des agents IA personnalisés pour des tâches d'assurance spécialisées Agents d'automatisation de la comparaison des devis et de mise en correspondance des barèmes de valeurs (SOV) Tarification personnalisée LinqCo-Pilot Équipes commerciales ayant besoin d'un réseau numérique et d'un suivi automatisé des prospects Partage de coordonnées numériques via NFC et capture de prospects assistée par IA à partir de cartes physiques Plus est disponible à partir de 25 $ par mois Indemn IA Agences développant une stratégie de discussion omnicanale combinant voix et chat Unified IA Associates pour un service disponible 24 h/24 et 7 j/7, et AI Studio pour des parcours d'assurance personnalisés Tarification personnalisée

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Pourquoi opter pour des alternatives à l'IA de Outmarket

Si votre équipe passe plus de temps à changer de contexte qu'à accomplir son travail, il est temps de vous demander pourquoi une solution unifiée pourrait être plus avantageuse.

Centralisez l'ensemble de votre flux de travail en regroupant les propositions d'assurance, les données clients et la gestion des tâches dans un seul environnement de travail, au lieu d'activer/désactiver sans cesse des silos isolés.

Réduisez le nombre d'abonnements grâce à une plateforme tout-en-un qui remplace les solutions IA spécialisées tout en réduisant les coûts par utilisateur

Tirez parti du contexte interfonctionnel pour extraire des données en temps réel de vos tâches, documents et wikis, afin que votre contenu généré par l'IA s'appuie sur vos données d'entreprise réelles

Automatisez le travail administratif répétitif grâce à grâce à des agents IA qui gèrent les mises à jour de statut, les résumés rapides et les transferts de projets sans intervention manuelle

Développez vos activités de manière prévisible grâce à une plateforme qui évolue avec votre équipe sans se heurter aux limites techniques des outils spécifiques à votre secteur.

🔎 Le saviez-vous ? 81 % des assureurs accordent désormais la priorité à la gestion des risques à l'échelle de l'entreprise grâce à la GenAI, bien au-delà de la simple génération de propositions.

Les meilleures alternatives à Outmarket IA

Trouver la bonne solution de remplacement implique de s'y retrouver parmi un mélange déroutant de plateformes générales et de solutions ponctuelles ultra-spécifiques. Si vous faites le mauvais choix, vous vous retrouverez soit avec un outil trop limité pour votre croissance, soit avec un outil trop complexe pour vos besoins spécifiques en matière de devis et de service vocal.

Nous avons classé les meilleures alternatives à Outmarket IA en fonction de leurs principaux atouts.

Essayez ClickUp gratuitement ! Gardez une vue d'ensemble de vos projets et tâches dans un environnement de travail connecté avec ClickUp

ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui centralise vos discussions, vos documents et vos tâches au sein d'un écosystème optimisé par l'IA. Il vous aide à éviter la dispersion des tâches et à passer d'une simple demande de renseignements d'un client à une police d'assurance finale et signée, le tout en un seul flux ininterrompu.

Alors qu'Outmarket IA et d'autres outils d'assurance autonomes se concentrent sur la génération rapide d'une proposition de projet ou l'automatisation d'un document spécifique, ils ne tiennent pas compte du contexte opérationnel global. Le plan de projet proprement dit, l'attribution des tâches de renouvellement, les transferts entre équipes internes et le suivi global de l'avancement de l'agence finissent généralement par être gérés ailleurs, dans des silos déconnectés.

ClickUp aborde l'automatisation dans le secteur de l'assurance sous un angle différent de celui des outils conçus uniquement pour la génération de propositions ou des tâches de services spécialisés.

Voyons comment !

Reliez les connaissances de l'agence à l'exécution grâce à Docs et Tâches

Les documents ClickUp font office de bases de connaissances auto-actualisées pour les informations de votre entreprise. Ils garantissent que chaque procédure opératoire normalisée, résumé de police et dossier client se trouve exactement là où le travail s'effectue. Comme ils sont collaboratifs, votre équipe peut effectuer des modifications en cours, laisser des commentaires en ligne pour plus de clarté et utiliser l'historique des versions pour s'assurer que personne ne consulte un barème de commissions périmé.

Le plus intéressant ? Vous pouvez stocker des informations dans ClickUp Docs et les utiliser pour créer directement des tâches ClickUp traçables.

Chaque tâche est plus qu'une simple action à faire ; c'est un conteneur de données personnalisées. Grâce aux champs personnalisés, vous pouvez suivre des métadonnées d'assurance spécifiques, telles que les numéros de police, les noms des assureurs ou les dates de renouvellement, directement dans la vue des tâches.

Ainsi, lorsqu'un agent ouvre une tâche « Renouveler ABC Corp », il peut afficher l'ensemble du contexte technique du compte sur lequel il travaille.

Vous pouvez également utiliser ClickUp pour intégrer un document directement dans une tâche ou un dossier.

📌 Par exemple : Si une équipe de direction décide de réorienter une stratégie lors d'une réunion, vous n'avez pas besoin d'envoyer un e-mail de suivi. Vous pouvez sélectionner n'importe quel texte dans un document et le convertir en tâche traçable d'un simple clic. Cela attribue instantanément la tâche à un responsable avec une date d'échéance et une priorité définies, garantissant ainsi que toute décision prise dans un document se traduise par un suivi immédiat des progrès.

Accélérez votre cycle de vie en matière d'assurance avec ClickUp Brain

Une fois vos connaissances et vos tâches reliées entre elles, ClickUp Brain agit comme un fil conducteur intelligent qui élimine les missions de recherche et de sauvetage habituellement nécessaires pour retrouver les données de l'agence. Il s'agit d'une IA intégrée qui comprend le contexte spécifique de vos flux de travail dans le domaine de l'assurance.

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger et effectuer des modifications en cours sur des e-mails ou des documents de police en quelques secondes

Par exemple, lorsqu'un client appelle à l'improviste, vous n'avez pas besoin de passer d'un onglet à l'autre ni de rechercher une limite de couverture spécifique. Il vous suffit de demander à l'IA de faire remonter ce contexte. Cela vous permet d'aborder chaque réunion de renouvellement ou d'examen de sinistre avec l'historique complet du compte à portée de main, plutôt qu'avec quelques notes éparses.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Automatisations ClickUp : faites progresser automatiquement les polices dans le pipeline en réattribuant les tâches aux équipes d'intégration et en mettant à jour les statuts dès la signature d'un contrat provisoire : faites progresser automatiquement les polices dans le pipeline en réattribuant les tâches aux équipes d'intégration et en mettant à jour les statuts dès la signature d'un contrat provisoire

Tableaux de bord ClickUp: Suivez les performances de votre agence en un coup d'œil grâce à des rapports visuels en temps réel sur le volume des sinistres en cours et les dates de renouvellement à venir pour l'ensemble du portefeuille de l'entreprise. Suivez les performances de votre agence en un coup d'œil grâce à des rapports visuels en temps réel sur le volume des sinistres en cours et les dates de renouvellement à venir pour l'ensemble du portefeuille de l'entreprise.

ClickUp Chat: centralisez la communication interne en associant directement les discussions sur les polices et les mises à jour des assureurs à la tâche correspondante, afin de conserver l'historique complet d'un dossier centralisez la communication interne en associant directement les discussions sur les polices et les mises à jour des assureurs à la tâche correspondante, afin de conserver l'historique complet d'un dossier

Vues ClickUp: Adaptez l'environnement de travail aux rôles spécifiques du secteur de l'assurance en permettant aux experts en sinistres d'utiliser la vue Tableau pour les pipelines, tandis que les responsables de la conformité utilisent la vue Tableau pour les audits de polices. Adaptez l'environnement de travail aux rôles spécifiques du secteur de l'assurance en permettant aux experts en sinistres d'utiliser la vue Tableau pour les pipelines, tandis que les responsables de la conformité utilisent la vue Tableau pour les audits de polices.

Intégrations ClickUp: synchronisez les communications avec vos clients en effectuant une connexion directe entre Gmail ou Outlook et ClickUp afin que chaque e-mail soit visible dans la tâche relative à la police d'assurance, pour un contexte complet synchronisez les communications avec vos clients en effectuant une connexion directe entre Gmail ou Outlook et ClickUp afin que chaque e-mail soit visible dans la tâche relative à la police d'assurance, pour un contexte complet

Avantages de ClickUp :

Visuels, tâches, documents et discuter sont regroupés sur une seule plateforme pour éliminer les changements de contexte

Des permissions détaillées vous permettent de contrôler l'accès individuel à des emplacements et des éléments spécifiques des environnements de travail

Grâce à une personnalisation avancée via des champs personnalisés et des dossiers imbriqués , les équipes peuvent créer un environnement de travail qui correspond exactement à leurs flux de travail techniques spécifiques.

Inconvénients de ClickUp :

Les nombreuses fonctionnalités de la plateforme peuvent nécessiter un investissement en temps initial pour la formation de l'équipe.

Le tableau blanc mobile offre moins de fonctionnalités de modification que la version pour ordinateur de bureau

Tarifs de ClickUp :

Évaluations et avis sur ClickUp :

G2 : 4,7/5 (plus de 10 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Voici ce qu'en pense un critique de Capterra:

« J'apprécie vraiment la façon dont ClickUp permet de collaborer sur des projets, et son automatisation facilite grandement les choses. »

« J'apprécie vraiment la façon dont ClickUp permet de collaborer sur des projets, et son automatisation facilite grandement les choses. »

💡Conseil de pro : Vous pouvez encore étendre ces avantages en utilisant les Super Agents — des collègues autonomes intégrés à votre organigramme qui gèrent le cycle de vie des contrats d'assurance. Au lieu de passer votre après-midi à rédiger des relances, un Super Agent peut gérer, rédiger et envoyer des e-mails clairs et précis. Grâce à leur mémoire infinie et à leur accès à vos documents privés et à l'historique de vos tâches, ces agents fonctionnent avec une compréhension des objectifs de votre agence digne d'un être humain. Pendant que vous vous concentrez sur la conclusion de comptes à forte valeur ajoutée, vos Super Agents travaillent 24 h/24 et 7 j/7 en arrière-plan, vérifiant la conformité des polices existantes ou préparant des dossiers de renouvellement complexes.

2. Cara by Oyster Technologies (Idéal pour la génération de propositions d'assurance basée sur l'IA)

via Cara

Il est tout à fait normal de se lasser du cycle « copier-coller-répéter » chaque fois qu'un client demande un devis. Cara by Oyster Technologies vous évite tout cela. Il élimine les tâches manuelles fastidieuses en transformant les données de vos polices d'assurance en présentations professionnelles, sans les tracas habituels liés à la mise en forme.

Cet outil est conçu pour les moments où vous devez montrer à un prospect exactement pourquoi votre couverture est la meilleure, sans avoir à passer trois heures à jongler avec des feuilles de calcul. Il identifie également les nuances du langage des polices, telles que les exclusions spécifiques ou les sous-limites, et les mappe directement dans un format de proposition comparatif.

Principales fonctionnalités de Cara by Oyster Technologies :

Extrayez les données des polices d'assurance à partir des devis des assureurs grâce à une IA capable de reconnaître la terminologie de l'assurance et les limites de couverture, afin d'éliminer la saisie manuelle.

Créez des comparaisons de couvertures côte à côte qui mettent automatiquement en évidence les différences en matière d'exclusions et d'avenants entre plusieurs options d'assureurs

Mappez directement les données clients de votre AMS vers les formulaires ACORD et les modèles de proposition afin d'éviter les erreurs de double saisie

Créez des propositions d'assurance personnalisées en intégrant les informations des assureurs dans des dispositions d'agence personnalisées en quelques minutes

Avantages de Cara by Oyster Technologies :

Spécialisé dans le flux de travail de proposition d'assurance pour des comparaisons de couverture précises

Réduit considérablement les délais de traitement des propositions grâce à l'automatisation des étapes d'extraction des données

Des résultats clairs que les agences peuvent envoyer directement à leurs clients

Inconvénients de Cara by Oyster Technologies :

Limité à la génération de propositions et ne couvre pas l'ensemble des opérations de l'agence

L'écosystème d'intégration est plus restreint que celui des plateformes polyvalentes

Tarifs de Cara by Oyster Technologies :

Free

Prix normal : 29,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Cara by Oyster Technologies :

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Fait intéressant : les professionnels de l'assurance consacrent plus de 50 % de leur temps à la seule préparation des données, alors que 69 % d'entre eux préféreraient y consacrer moins de 25 %.

3. 1Fort (Idéal pour l'automatisation de bout en bout des agences d'assurance commerciale)

via 1Fort

Les agences d'assurance commerciale jonglent souvent avec un ensemble disparate d'outils de devis, d'envoi et de facturation. La saisie des mêmes données de demande sur plusieurs portails d'assureurs crée d'énormes goulots d'étranglement, limitant ainsi le nombre de devis qu'un agent peut traiter en une journée.

1Fort met de l'ordre dans ce chaos. Conçu pour fonctionner comme un moteur commercial, il permet de faire passer une demande de la réception à la souscription sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Il utilise l'IA pour réaliser l'automatisation du processus d'envoi et générer automatiquement des propositions comparatives. Cela élimine efficacement les tâches administratives fastidieuses qui limitent généralement le nombre de comptes qu'un agent peut gérer, facilitant ainsi la gestion des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de 1Fort :

Automatisez les envois multi-marchés en effectuant simultanément la distribution d'un seul ensemble de données de demande sur plus de 500 marchés d'assureurs afin d'éliminer la saisie manuelle sur les portails.

Analysez les devis à l'aide de l'IA pour générer en quelques secondes des comparaisons côte à côte des couvertures et des tarifs qui mettent en évidence les divergences dans la formulation des polices.

Déployez un portail client en marque blanche où les assurés peuvent afficher les propositions, signer des documents et gérer leurs propres certificats dans un environnement en libre-service à l'image de votre marque

Simplifiez la facturation grâce à des outils d’automatisation du traitement des paiements et de financement des primes qui réduisent les frais administratifs liés à la comptabilité.

Avantages de 1Fort :

Gains d'efficacité significatifs : les utilisateurs rapportent jusqu'à 8 heures d'économie par semaine sur les tâches administratives manuelles

Gagnez considérablement en efficacité en termes de capacité d’envoi et de taux de souscription

Conforme à la norme SOC 2 Type II et agréé dans les 50 États américains

Inconvénients de 1Fort :

Exclusivement axé sur l'assurance IARD commerciale, ce qui le rend peu adapté aux agences qui gèrent également un volume important de contrats d'assurance des particuliers ou d'assurance vie et santé.

L'intégration avec les systèmes hérités de gestion d'agence (AMS) est encore en cours de développement par rapport aux plateformes établies de longue date.

Tarifs de 1Fort :

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur 1Fort :

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de 1Fort ?

Voici ce qu'en pense un critique de Capterra:

« La facilité et la rapidité de mise en place, ainsi que l'interface utilisateur claire et simple. Très visuel, ce qui permet de repérer immédiatement les menaces ou les problèmes nécessitant une attention particulière. »

« La facilité et la rapidité de mise en place, ainsi que l'interface utilisateur claire et simple. Très visuel, ce qui permet de repérer immédiatement les menaces ou les problèmes nécessitant une attention particulière. »

4. Sonant IA (Idéal pour l'accueil téléphonique et la gestion des appels basés sur l'IA)

via Sonant IA

Sonant AI remédie à la perte immédiate de revenus causée par les appels manqués et les services d'accueil débordés. Au lieu d'un serveur vocal interactif (IVR) générique qui oblige les clients à passer par un menu du type « appuyez sur 1 pour l'équipe commerciale », cette IA vocale comprend le contexte spécifique à l'assurance. Par exemple, l'exemple de la différence entre une demande de renseignements sur la franchise et une première déclaration de sinistre (FNOL).

Il gère le trafic entrant 24 h/24 et 7 j/7, qualifie les prospects et traite les tâches de service courantes telles que les demandes de certificats ou les questions de facturation. Tout cela se fait sans qu'un agent du centre d'appels ait besoin de décrocher le téléphone. Cela garantit une réponse immédiate à chaque appelant, tandis que vos agents agréés restent concentrés sur la conclusion de comptes complexes.

Principales fonctionnalités de Sonant IA :

Offrez un service client disponible 24 h/24 et 7 j/7 pour les demandes courantes telles que le statut des polices, le paiement des primes et les questions de base sur les couvertures, sans intervention humaine

Synchronisez les données d'appel avec votre AMS/CRM, y compris les transcriptions complètes et les résumés générés par l'IA, qui mettent automatiquement à jour les dossiers clients après chaque interaction.

Qualifiez et acheminez les prospects en temps réel en identifiant les appelants très motivés et en effectuant des transferts « à chaud » vers l'agent agréé approprié

Planifiez vos rendez-vous en toute autonomie grâce à l'intégration avec les calendriers de l'agence pour réserver des suivis, des renouvellements ou des examens de sinistres en fonction de la disponibilité des agents

Avantages de Sonant IA :

Grâce à un pré-entraînement spécifique au secteur de l'assurance, le déploiement est plus rapide que sur les plateformes d'IA vocale génériques

Les intégrations natives avec les plateformes AMS d'assurance couramment utilisées facilitent la mise en œuvre.

Certifié SOC 2 Type II et conforme au RGPD

Inconvénients de Sonant IA :

L'agent IA peut parfois s'écarter des scripts personnalisés

Le transfert des appels de l'IA vers un humain ne se fait pas toujours en toute fluidité

Tarifs de Sonant IA :

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sonant IA :

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Sonant IA ?

Témoignage d'un évaluateur G2:

« Le système est très intuitif et fonctionne de manière efficace et performante pour acheminer les appels là où ils doivent aller. Cela permet à notre équipe de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. L'équipe d'assistance nous aide à adapter en permanence notre agent afin qu'il fonctionne de manière personnalisée, en fonction des besoins de notre agence. »

« Le système est très intuitif et fonctionne de manière efficace et performante pour acheminer les appels là où ils doivent aller. Cela permet à notre équipe de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. L'équipe d'assistance nous aide à adapter en permanence notre agent afin qu'il fonctionne de manière personnalisée, en fonction des besoins de notre agence. »

5. Gaya IA (Idéal pour éliminer la saisie manuelle d’entrées sur les portails des assureurs)

via Gaya IA

Les tâches répétitives, comme la saisie des mêmes informations client sur différents portails d'assureurs, sont un travail fastidieux. Elles épuisent votre personnel et entraînent des fautes de frappe qui peuvent compromettre la précision d'un devis. Gaya IA est conçu pour les agents qui passent 50 % de leur journée à faire le lien entre un système de gestion des agents (AMS) et une douzaine de portails d'assureurs.

Il fonctionne comme un bloc-notes alimenté par l'IA qui élimine la nécessité de retaper manuellement plus de 200 champs identiques pour chaque devis. Contrairement aux outils de remplissage automatique génériques, Gaya utilise la vision par ordinateur et des modèles de langage (LLM) spécifiques à l'assurance pour comprendre la signification sémantique des champs. Il reconnaît que la « Date d'entrée en vigueur » dans un portail correspond à la « Date de début de la police » dans un autre.

Les meilleures fonctionnalités de Gaya IA :

Extrayez des données à partir de sources non structurées, notamment les pages de déclaration des assureurs, les captures d'écran et même les photos de permis de conduire, grâce à des technologies avancées d'OCR et de vision par ordinateur.

Mappez les champs de manière dynamique à l'aide d'un dictionnaire spécifique à l'assurance qui comprend la terminologie technique, garantissant ainsi que les données sont correctement renseignées dans la case à cocher ou le bouton radio approprié, quelle que soit l'interface utilisateur du portail.

Exportez les données au format CSV pour extraire rapidement les listes de conducteurs ou de véhicules à partir des documents des assureurs, sans avoir à nettoyer manuellement les feuilles de calcul.

Synchronisez-vous avec des API publiques et des webhooks pour envoyer les données extraites des documents directement dans votre CRM interne ou dans les systèmes propriétaires de votre agence.

Avantages de Gaya IA :

Réduit les erreurs de saisie telles que les numéros d'identification des véhicules (VIN) ou les dates de naissance inversés, qui entraînent des devis inexacts et des retards dans la souscription.

Grâce à une extension Chrome légère, votre équipe peut commencer à l'utiliser immédiatement, sans migration complexe du backend.

S'adapte automatiquement à la disposition du portail des assureurs, évitant ainsi les dysfonctionnements fréquents propres aux outils RPA (Robotic Process Automation) traditionnels

Inconvénients de Gaya IA :

Les taux d'erreur peuvent s'accumuler dans les flux de travail comportant plusieurs pages

Uniquement sur les navigateurs Chromium pour ordinateur de bureau, sans assistance mobile

Tarifs de Gaya IA :

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Gaya IA :

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

📮 ClickUp Insight : 43 % des personnes interrogées affirment que les tâches répétitives apportent une structure utile à leur journée de travail, mais 48 % les trouvent épuisantes et les considèrent comme une distraction qui les éloigne d'un travail constructif. Si la routine peut donner un sentiment de productivité, elle limite souvent la créativité et vous empêche de réaliser des progrès significatifs. ClickUp vous aide à sortir de ce cercle vicieux en automatisant les tâches routinières grâce à des agents IA intelligents, afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches exigeantes. Automatisez les rappels, les mises à jour et l'attribution des tâches, et laissez des fonctionnalités telles que le blocage automatique de temps et les priorités de tâches protéger vos heures de travail les plus productives. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

6. Informer by Entrinsik (Idéal pour la business intelligence en libre-service)

via Informer par Entrinsik

S'en remettre à un analyste de données pour chaque rapport opérationnel ralentit la prise de décision. Vous pouvez mettre fin à cette dépendance grâce à Informer by Entrinsik. En effet, cet outil offre aux responsables non techniques une interface intuitive leur permettant d'accéder à leurs propres chiffres en quelques clics.

Il s'agit d'une couche d'analyse en libre-service qui s'intègre à vos systèmes existants, tels que AMS360 ou Sagitta. Au final, cela vous permet de regrouper des données provenant de plusieurs sources dans un seul rapport en temps réel. L'agence passe ainsi d'un modèle réactif pour la préparation de rapports de fin de mois à un modèle proactif.

Dans ce cas, chaque agent peut consulter en temps réel ses propres taux de fidélisation, la répartition des commissions et l'état de son pipeline, sans avoir à attendre qu'un analyste de données génère un fichier personnalisé.

Principales fonctionnalités d'Informer by Entrinsik :

Créez des rapports ad hoc grâce à une interface intuitive qui permet aux utilisateurs non techniciens de lancer des requêtes sur des bases de données et des feuilles de calcul en temps réel sans écrire une seule ligne de code SQL.

Créez des tableaux de bord interactifs et des visuels captivants à l'aide d'outils assistés par l'IA qui transforment automatiquement les données brutes en diagrammes de tendances, en cartes thermiques et en tableaux comparatifs

Contrôlez la visibilité des données grâce à une sécurité au niveau des lignes, garantissant ainsi que les agents ne voient que leur propre portefeuille tandis que la direction conserve une vue d'ensemble de tous les comptes

Automatisez la distribution des rapports en programmant l'envoi quotidien ou hebdomadaire d'e-mails groupés contenant des résumés de performance personnalisés à chaque membre de l'équipe

Les avantages d'Informer by Entrinsik :

Sa connexion native unique avec Ellucian Colleague en fait un choix incontournable pour l'enseignement supérieur

Un niveau élevé de satisfaction des utilisateurs sur les principales plateformes d'avis

Des options de déploiement flexibles permettent de répondre aux exigences strictes en matière de résidence des données

Inconvénients d'Informer by Entrinsik :

À la traîne par rapport à ses concurrents en termes de profondeur de visualisation et d'options de personnalisation du tableau de bord

Les fonctionnalités avancées s'appuient largement sur les scripts JavaScript.

Tarifs d'Informer by Entrinsik :

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Informer by Entrinsik :

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 40 avis)

7. Neural Earth (Idéal pour l'analyse des risques climatiques basée sur l'IA)

via Neural Earth

Les modèles de catastrophes traditionnels sont essentiellement des instantanés historiques : ils vous indiquent ce qui s'est passé dans le passé. Mais ils peinent à prédire comment un climat en mutation affectera demain un toit spécifique. Neural Earth remplace les cartes statiques par une couche décisionnelle en temps réel qui combine l'imagerie satellite, des capteurs environnementaux et une IA propriétaire pour quantifier les risques en temps réel.

Au lieu de demander à un souscripteur de passer des jours à recouper manuellement les zones inondables et les périmètres des feux de forêt, la plateforme fournit en quelques secondes des scores de risque au niveau des biens pour plusieurs types de risques. Elle est conçue pour transformer des données environnementales abstraites en un signal opérationnel clair. Cela aide les agences et les réassureurs à ajuster leur exposition avant que le prochain évènement ne se produise.

Principales fonctionnalités de Neural Earth :

Générez des scores de risque multirisques pour les inondations, les feux de forêt et les tempêtes à l'aide de modèles d'IA qui analysent les vulnérabilités au niveau des biens immobiliers plutôt que les moyennes générales par code postal

Agréguer l'exposition du portefeuille afin d'identifier et de hiérarchiser les actifs à haut risque au sein de vastes portefeuilles immobiliers pour les investisseurs institutionnels et les assureurs

Automatisez les procédures de souscription en intégrant directement les signaux de risque environnemental en temps réel dans les flux de travail d’envoi existants grâce à une architecture centrée sur les API

Coordonnez les données planétaires en regroupant des ensembles de données dispersés provenant d'images satellites, de registres gouvernementaux et de capteurs environnementaux au sein d'une plateforme unique d'intelligence décisionnelle

Avantages de Neural Earth :

Une couverture multirisques plus étendue que celle des concurrents spécialisés

L'interface en langage naturel réduit les obstacles techniques liés à l'analyse géospatiale

Une solide validation par le secteur grâce à des partenariats stratégiques avec des assureurs tels qu'Orion180 pour des analyses avancées des incendies de forêt

Inconvénients de Neural Earth :

Les modules principaux du produit sont libellés comme étant en accès anticipé, ce qui indique une instabilité potentielle de la plateforme.

Aucun SLA public défini concernant la disponibilité ou les délais de réponse

Tarifs de Neural Earth :

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Neural Earth :

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

8. Acolite IA Agents (Idéal pour déployer des agents IA personnalisés dans le secteur de l'assurance)

via Acolite IA Agents

Acolite AI Agents est conçu pour les agences qui ont dépassé les limites de la RPA traditionnelle, mais qui ne disposent pas des ressources nécessaires en développement pour créer des flux de travail LLM personnalisés à partir de zéro. Il fonctionne comme un coéquipier IA que vous pouvez intégrer dans des processus opérationnels spécifiques et particulièrement complexes, tels que l'émission de certificats d'assurance (COI) ou le mapping des barèmes de valeurs (SOV).

Contrairement à un chatbot générique, ces agents sont pré-formés pour lire des documents d'assurance et interagir avec votre AMS exactement comme le ferait un gestionnaire de compte humain. Il vous suffit de transférer un e-mail ou un devis d'assureur à l'agent, qui se charge ensuite de l'extraction des données, du remplissage des formulaires et des mises à jour du système en arrière-plan.

Les meilleures fonctionnalités d'Acolite IA Agents :

Effectuez l'automatisation de la comparaison des devis en demandant à vos agents d'extraire les primes, les limites et les franchises des fichiers PDF des assureurs, puis de les normaliser dans une proposition client sous forme de tableau comparatif.

Traitez les tableaux de valeurs (SOV) avec des agents qui valident et normalisent les feuilles de calcul multi-biens, en signalant les données manquantes ou les divergences aux souscripteurs

Mettez automatiquement à jour votre AMS en demandant à des agents IA d'extraire les données des polices depuis les portails des assureurs lors des renouvellements, afin de garantir l'exactitude de votre système d'enregistrement.

Coordonnez les envois auprès des assureurs grâce à des agents qui préremplissent les formulaires ACORD et valident les demandes avant leur envoi sur le marché

Avantages d'Acolite IA Agents :

Conçu spécialement pour les flux de travail dans le domaine de l'assurance, prêt à l'emploi

Configurable sans expertise technique approfondie

Vise à améliorer la prise de décision humaine plutôt qu'à la remplacer complètement

Inconvénients d'Acolite IA Agents :

Le manque de documentation publique et d'avis d'utilisateurs tiers rend plus difficile l'évaluation comparative des performances par rapport aux acteurs historiques.

La stabilité à long terme et la qualité de l'assistance sont moins éprouvées que celles des alternatives bien établies

Tarifs d'Acolite IA :

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Acolite IA Agents :

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

9. LinqCo-Pilot (Idéal pour le réseautage numérique et le suivi des prospects)

Oublier d'assurer le suivi d'un prospect intéressé revient à laisser passer des revenus potentiels et à gaspiller l'argent dépensé pour assister à la conférence. LinqCo-Pilot vous évite de commettre cette erreur. Il remplace les cartes de visite physiques par un matériel compatible NFC qui déclenche immédiatement des actions numériques.

En bref, il suffit d'un simple clic sur votre badge ou votre carte Linq pour envoyer vos informations, vos liens vers les réseaux sociaux et vos outils de planification directement sur le téléphone d'un prospect. La couche Co-Pilot utilise ensuite l'IA pour gérer les tâches administratives, transcrire vos notes de réunion et suggérer le meilleur moment pour recontacter le client en fonction de vos interactions récentes. Cela simplifie la gestion des clients.

Principales fonctionnalités de LinqCo-Pilot :

Partagez vos coordonnées via NFC à l'aide de cartes physiques, de badges ou de hubs qui permettent aux prospects d'enregistrer vos informations instantanément sans avoir à télécharger d'application

Automatisez le suivi des prospects grâce à un assistant IA qui vous invite à contacter de nouveaux contacts et vous propose des modèles de messages adaptés au contexte, basés sur vos notes de réunion

Capturez des prospects grâce à des formulaires assistés par IA qui vous permettent de scanner des cartes de visite ou des badges papier et de synchroniser automatiquement les données extraites avec votre CRM

Suivez les analyses d'engagement pour savoir exactement quand et où votre profil numérique a été affiché, y compris quels liens ou fichiers spécifiques ont été cliqués par vos nouveaux contacts

Avantages de LinqCo-Pilot :

La forte adhésion du marché témoigne d'une adéquation produit-marché avérée

Des analyses plus approfondies et une automatisation des suivis par IA par rapport aux concurrents directs

Certifié SOC 2 Type II avec SSO de niveau entreprise

Inconvénients de LinqCo-Pilot :

Certains utilisateurs signalent des problèmes de compatibilité avec les appareils NFC

Les grandes équipes ne peuvent pas se débrouiller seules et doivent passer par l’équipe commerciale

Tarifs de LinqCo-Pilot :

LinqCo-Pilot Plus : 25 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur LinqCo-Pilot :

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. Indemn IA (Idéal pour les agents IA conversationnels omnicanaux)

via Indemn IA

Gérer les discussions avec les clients par téléphone, chat, SMS et e-mail sans stratégie de communication multicanal unifiée crée d'énormes silos de communication. Les clients sont frustrés lorsqu'ils doivent répéter leur problème au téléphone après l'avoir déjà expliqué par un autre canal, ce qui donne à votre agence une image désorganisée.

Indemn AI centralise les discussions avec les clients externes, garantissant ainsi que le contexte de la discussion suive le client. Au lieu de gérer quatre outils cloisonnés, votre équipe dispose d'un assistant IA unifié. Celui-ci peut gérer de manière autonome les services courants liés aux polices d'assurance ou la prise en charge initiale des prospects, mais sait exactement quand transférer la discussion à un agent agréé, en lui fournissant un résumé complet de ce qui a déjà été discuté.

Principales fonctionnalités d'Indemn IA :

Analysez le comportement des courtiers et les tendances du marché grâce à l'automatisation de la catégorisation de chaque interaction, transformant ainsi les données issues des discussions en informations exploitables pour la croissance de l'agence

Capturez et développez le savoir-faire institutionnel en entraînant l'IA sur vos supports marketing spécifiques, vos documents de profil de risque et vos scripts internes afin de vous assurer qu'elle « parle » comme votre agence.

Déployez IA Associates sur tous les canaux, y compris le téléphone, l'e-mail, les SMS et le chat en ligne, pour offrir une expérience de service homogène 24 h/24, 7 j/7

Personnalisez les flux de travail dans IA Studio pour créer des parcours d'assurance spécifiques, tels que des évaluations de besoins pour les courtiers ou le tri des sinistres pour les assurés, sans avoir à écrire de code

Avantages d'Indemn IA :

Les résultats d'études de cas publiés démontrent un impact opérationnel réel

La spécificité du domaine de l'assurance permet un déploiement plus rapide que les plateformes polyvalentes

La couverture omnicanale réduit la complexité de l'intégration liée à la gestion d'outils distincts

Inconvénients d'Indemn IA :

Ne dispose pas de connecteurs prêts à l'emploi pour de nombreux systèmes AMS

S'appuie sur des fournisseurs tiers de modèles de langage (LLM) qui traitent les données des clients

Tarifs d'Indemn IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Indemn IA :

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Quelle alternative à Outmarket IA vous convient le mieux ?

Chaque fois que vous ajoutez une nouvelle solution ponctuelle pour résoudre un problème isolé, vous rendez votre infrastructure technologique plus complexe, plus coûteuse et plus difficile à utiliser pour votre équipe. Cela conduit non seulement à une prolifération des outils, mais augmente également le risque de choisir un logiciel inadapté, ce qui a des répercussions sur l'ensemble de l'infrastructure.

À terme, ce processus enfermera votre équipe dans un cycle de migrations sans fin.

Vous pouvez briser ce cercle vicieux en choisissant une plateforme qui s'adapte à l'ensemble de votre entreprise. Un environnement de travail connecté, comme ClickUp, remplace les outils disparates qui vous ralentissent. Votre équipe passe moins de temps à gérer des logiciels et plus de temps à effectuer le travail qui génère des revenus.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et découvrez comment il s'intègre à votre flux de travail. ✅

Foire aux questions (FAQ)

Un environnement de travail convergent regroupe les tâches, les documents et les communications au sein d'une seule plateforme, tandis qu'une solution ponctuelle est un outil spécialisé conçu pour résoudre un seul problème spécifique. En centralisant vos opérations, un environnement de travail convergent élimine le besoin d'activer/désactiver des applications déconnectées, ce qui réduit la fragmentation du travail et améliore la coordination au sein de l'équipe.

Les agents IA améliorent la gestion des flux de travail en exécutant de manière autonome des tâches répétitives en fonction de déclencheurs spécifiques et d'évènements survenant dans l'environnement de travail. Contrairement à l'automatisation de base, la technologie agentique suit des instructions complexes pour gérer les tâches administratives fastidieuses, telles que la rédaction de mises à jour de polices ou l'acheminement des prospects, permettant ainsi à votre équipe de se concentrer sur des stratégies à forte valeur ajoutée et sur les relations clients.

La dispersion des informations survient lorsque les données du projet, les notes des clients et les communications internes sont éparpillées entre plusieurs applications déconnectées les unes des autres. Cette fragmentation est néfaste, car elle entraîne des pertes d'informations, des délais non respectés et une perte de temps considérable consacrée à la recherche des documents nécessaires.