"Le consommateur omnicanal n'a jamais été aussi puissant" constate Gartner . Ceux qui utilisent plusieurs canaux pour rechercher des produits, comparer les prix et prendre des décisions d'achat achètent 70 % plus souvent et dépensent 34 % de plus. En fait, 65 % des consommateurs lisent souvent ou toujours "des évaluations et des commentaires, avec des images, des vidéos et des sections FAQ soumises par les clients."

De l'autre côté du spectre, les spécialistes du marketing élargissent leur champ d'action. Aujourd'hui, les entreprises utilisent en moyenne 10 canaux pour engager les clients. Avec des centaines/milliers de clients qui communiquent sur une douzaine de canaux, les entreprises ont fort à faire.

La gestion de ce réseau complexe de relations avec les clients nécessite une approche solide et stratégique. Dans cet article de blog, nous vous expliquons comment créer une stratégie de communication multicanal.

Commençons par le commencement.

**Qu'est-ce que la communication multicanal ?

Comme son nom l'indique, on parle de communication multicanal lorsque les organisations utilisent plus d'un formulaire de sensibilisation pour engager les clients. En termes simples, il s'agit d'utiliser une combinaison de canaux numériques, tels que l'e-mail, le site web, les mobiles, les médias sociaux, etc. et de canaux traditionnels, tels que le publipostage, la publicité imprimée et la télévision.

À quel moment les organisations font-elles appel à la communication multicanal ?

Bien que la communication multicanal puisse être utilisée pour tout type de sensibilisation, les cas d'utilisation les plus courants sont les suivants.

Promotions : Envoi d'offres/codes de réduction par SMS

: Envoi d'offres/codes de réduction par SMS Éducation : Hébergement de vidéos ou de livres électroniques sur le produit sur le site web

: Hébergement de vidéos ou de livres électroniques sur le produit sur le site web Mises à jour : Envoi par e-mail d'informations sur les nouvelles fonctionnalités, les mises à jour, etc

: Envoi par e-mail d'informations sur les nouvelles fonctionnalités, les mises à jour, etc Engagement : Fournir des réponses en temps réel aux questions des clients par le biais d'une discussion en direct

: Fournir des réponses en temps réel aux questions des clients par le biais d'une discussion en direct Assistance : Fournir un service après-vente ou favoriser la réussite des clients par téléphone, e-mail, discussion en direct ou vidéo conférence

Nous reviendrons plus en détail sur chacun de ces canaux dans la suite de cet article.

Pourquoi la communication multicanal est-elle importante ?

"Soyez là où sont vos clients" est l'un des premiers principes du marketing. Aujourd'hui, les clients préfèrent passer du temps sur leur téléphone portable à naviguer sur les médias sociaux plutôt qu'à lire des journaux. Davantage de personnes regardent les médias en ligne que la télévision par câble.

Pour rencontrer le client au bon endroit, au bon moment et avec la bonne offre, toute entreprise a besoin d'une communication multicanal.

Quelle est la différence entre la communication multicanal et la communication omnicanale ?

La principale différence entre la communication multicanal et omnicanale est sa place dans l'expérience client.

Dans la communication multicanal, chaque canal est indépendant, les entreprises envoyant des messages sur chacun d'entre eux séparément

Dans la communication omnicanale, les canaux sont intégrés pour créer un parcours cohérent pour le client

La communication omnicanale, quant à elle, intègre les canaux pour créer un parcours cohérent pour le client

Les canaux sont intégrés pour créer un parcours cohérent pour le client

La communication omnicanale est un moyen de communiquer avec les clients et de leur offrir une expérience et un engagement

Avantages : facile à mettre en œuvre, portée plus large, communication efficace, portée ciblée, etc

Les inconvénients de cette approche sont les suivants : elle peut devenir répétitive pour le client, elle peut être décousue et inefficace, elle est difficile et coûteuse à mettre en œuvre, elle nécessite une base technologique solide, elle ne peut être mise en œuvre qu'à l'aide d'une technologie de pointe

Le marketing et la promotion sont des domaines dans lesquels la gestion de bout en bout du parcours du client est la meilleure solution

Différences entre la communication multicanal et la communication omnicanale

Avant de concevoir un système de communication multicanal, il est nécessaire de mettre en place un système de communication omnicanal stratégie de communication marketing pour ce faire, examinons les possibilités qui s'offrent à vous.

Canaux clés pour la communication multicanal

De la publicité dans les journaux/magazines et des appels à froid aux notifications hyper-personnalisées des applications mobiles, vous disposez d'un certain nombre d'options. Voici ce pour quoi chacune d'entre elles fonctionne le mieux.

L'e-mail pour une communication directe et personnalisée

Si vous pensiez que plus personne n'ouvre ses e-mails, vous allez avoir une surprise. A récente réalisée par Edelman DXI pour Mailchimp a révélé que 4 clients sur 5 préfèrent l'e-mail à tout autre formulaire de communication. Et 95 % des spécialistes du marketing estiment que l'e-mail a un excellent retour sur investissement.

L'e-mail est le meilleur moyen d'envoyer des messages personnalisés, ciblés sur les besoins, les préférences et l'historique de chaque client. Voici quelques exemples d'utilisation :

Bulletins d'information : Les e-mails basés sur l'abonnement avec des informations sur les domaines d'intérêt du client

: Les e-mails basés sur l'abonnement avec des informations sur les domaines d'intérêt du client Offres : Réductions ou coupons personnalisés

: Réductions ou coupons personnalisés Rappels : Check-ins pour des évènements tels que l'abandon de panier, les offres de dernière minute, etc.

Les médias sociaux pour le divertissement et l'engagement 63.8% de la population mondiale utilise les médias sociaux. La génération Z suit les marques, les célébrités et les influenceurs, et obtient souvent d'eux leurs recommandations de produits. Ainsi, si vous avez besoin d'atteindre un large public, les médias sociaux sont le bon canal. C'est le meilleur moyen pour :

Les évènements : Les lancements de produits, les équipes commerciales, les grandes promotions, etc. sont autant d'expériences d'achat communautaires formidables sur les médias sociaux

: Les lancements de produits, les équipes commerciales, les grandes promotions, etc. sont autant d'expériences d'achat communautaires formidables sur les médias sociaux Les parrainages : Les influenceurs fiables disposant d'un grand nombre d'abonnés permettent d'atteindre un public plus large, mais ciblé

: Les influenceurs fiables disposant d'un grand nombre d'abonnés permettent d'atteindre un public plus large, mais ciblé Reciblage : Les publicités sur les médias sociaux et les posts organiques aident les marques à rester en tête de l'esprit des clients

SMS pour la messagerie instantanée

Si vous cherchez à atteindre un client immédiatement, mais de manière non intrusive, le SMS est le meilleur moyen de le faire. Une bonne stratégie SMS peut aider à :

Appel à l'action instantané (CTA) : Lorsqu'un client se trouve dans un magasin, vous pouvez lui envoyer un message personnalisé l'invitant à agir immédiatement

: Lorsqu'un client se trouve dans un magasin, vous pouvez lui envoyer un message personnalisé l'invitant à agir immédiatement Pour une action ultérieure : Sans gêner la journée du client, vous pouvez lui envoyer des codes de réduction qu'il pourra utiliser lorsqu'il sera prêt à faire ses achats

: Sans gêner la journée du client, vous pouvez lui envoyer des codes de réduction qu'il pourra utiliser lorsqu'il sera prêt à faire ses achats Rappels : Lorsqu'un paiement ou un renouvellement est dû, envoyez un rappel

Les appels téléphoniques pour les interactions à forte valeur ajoutée

Tout ne peut pas être résolu avec des textes et des notifications, c'est pourquoi vous avez besoin d'appels téléphoniques qui ont fait leurs preuves. Les entreprises utilisent généralement les appels téléphoniques pour :

La vente consultative : Lorsqu'un produit est compliqué ou nécessite des discussions détaillées pour être vendu

: Lorsqu'un produit est compliqué ou nécessite des discussions détaillées pour être vendu La résolution de problèmes : La résolution de problèmes : lorsque les clients ont des requêtes ou des plaintes à propos de leurs produits et que la meilleure façon de les résoudre est d'en discuter

: La résolution de problèmes : lorsque les clients ont des requêtes ou des plaintes à propos de leurs produits et que la meilleure façon de les résoudre est d'en discuter L'intégration : Si vous vendez un produit qui doit être paramétré d'une manière spécifique, comme un outil SaaS

Live chat pour des discussions en temps réel

Le live chat donne aux clients la possibilité d'interagir avec votre organisation par l'intermédiaire d'un chatbot sans avoir réellement besoin d'une personne à l'autre bout du fil.

Les chatbots peuvent répondre aux questions sur la base des connaissances existantes. Ils peuvent également jouer le rôle d'un mécanisme de filtrage qui transmet les questions non résolues à l'équipe d'assistance client. Le live chat est idéal pour :

Fournir les informations dont un client a besoin sans qu'il ait à naviguer/rechercher sur le site web

Formuler des recommandations sur la base des informations fournies par le client

Automatisation de processus simples tels que la réinitialisation d'un mot de passe ou l'envoi de commentaires

Réunions en personne pour conclure les grandes affaires

Il est toujours bon de mettre un visage sur un nom. En particulier pour les entreprises à forte valeur ajoutée, les réunions en personne renforcent la confiance d'un client dans votre produit et votre investissement dans l'assistance. Elles permettent d'établir des relations profondes. C'est idéal pour :

Les ventes de produits de grande valeur qui impliquent plusieurs décideurs

La vente incitative et la vente croisée

Construire des relations basées sur les références

Si cela vous semble être un grand nombre de canaux pour impliquer un client, c'est vrai. Et l'utilisation d'un certain nombre d'entre eux présente des avantages non négligeables.

Avantages de la communication multicanal

Certes, la communication multicanal est une charge supplémentaire pour l'équipe marketing, qui doit la paramétrer, la gérer, l'exploiter et en tirer parti. Elle nécessite un investissement financier et des efforts importants. Voici ce qui en vaut la peine.

Amélioration de la portée

Le fait de disposer de différents canaux de communication multiplie la portée de votre clientèle. Grâce à la communication multicanal, vous pouvez atteindre différents segments de clients. Par instance, les promotions par e-mail et les newsletters peuvent attirer les millennials, tandis que les interactions sur les médias sociaux peuvent attirer davantage les GenZ.

Augmentation de l'engagement des clients

Plus la portée est grande, plus l'engagement est élevé. Par instance, ceux qui ne répondent pas à votre premier e-mail peuvent cliquer sur un message texte. Lorsque vous répondez systématiquement aux requêtes sur une plateforme sociale, vous renforcez votre crédibilité et y attirez davantage de clients.

Amélioration de l'expérience client

Être accessible sur plusieurs plateformes améliore considérablement l'expérience client. Cela permet de rencontrer tous les segments de clients au moment et à l'endroit où ils veulent interagir avec vous. Par exemple, avoir un chatbot IA signifie qu'un client peut obtenir de l'aide quand il en a besoin, même si c'est au milieu de la nuit.

Des taux de conversion plus élevés

La communication multicanal est fantastique pour la réitération. Par exemple, un client peut avoir vu une publicité télévisée sur une vente à venir, disons des offres spécifiques pour le Black Friday. Il peut même avoir l'intention d'acheter quelque chose.

Cependant, au moment des soldes, il risque de ne pas se souvenir de votre publicité. Un e-mail, une notification mobile ou un SMS joue le rôle de rappel, ce qui améliore considérablement les conversions.

Un message cohérent

Une communication multicanal stratégique garantit que vous parlez le même langage et le même message, quel que soit le support.

Flexibilité

La communication multicanal offre la possibilité d'utiliser différentes méthodes en fonction des préférences du public. Par instance, si un client n'ouvre jamais son e-mail, essayez les SMS/médias sociaux. À fait un utilisateur passer beaucoup de temps sur l'application ? Envoyez des notifications dans l'application.

Pour tirer parti de ces avantages, vous avez besoin d'une stratégie multicanal efficace. Voyons cela plus en détail.

Créer une stratégie de communication multicanal efficace

La communication multicanal ne consiste pas seulement à envoyer des messages par le biais de différents supports. C'est une façon réfléchie de rencontrer le client là où il se trouve, avec le bon message pour répondre à ses besoins. Cela nécessite une approche stratégique.

Voici comment créer une stratégie multicanal efficace à l'aide d'un puissant outil de gestion de la communication tel que ClickUp pour les équipes marketing .

1. Identifiez votre public

Dans le cadre de votre stratégie de marketing, effectuez une étude et une segmentation de votre public. À partir de ces données, élaborez des conseils en matière de communication. Voici quelques caractéristiques du public à rechercher :

Mode de communication préféré (par exemple, e-mail, téléphone, texte, médias sociaux)

Type de contenu préféré (par exemple, livres électroniques, vidéos tutorielles, vidéos courtes)

Abonnements existants (par exemple, abonnements à des lettres d'information, plateformes sociales sur lesquelles ils vous suivent)

Historique (par exemple, types de contenu sur lesquels le client a pris des mesures)

2. Choisir les bons canaux

Sur la base de la segmentation du public, identifiez les canaux qui conviennent à chaque groupe. En choisissant votre combinaison de canaux, pensez à ce qui suit.

Mapper la combinaison de canaux à la combinaison d'audience

Une fois les publics identifiés, établissez des priorités les canaux de communication en fonction de leur taux d'évaluation. Par instance, si une majorité de votre cible est la génération Z qui est sur TikTok, vous choisirez ce canal plutôt que les ebooks. En revanche, si vous vendez à des dirigeants B2B, vous concentrerez vos efforts sur les canaux de communication suivants la communication avec les parties prenantes sur les posts LinkedIn et les e-mails.

Ne vous éparpillez pas

Ce n'est pas parce que votre public est sur plusieurs canaux que vous devez l'être. Si vous utilisez trop de canaux, vous risquez de ne pas pouvoir prêter attention à chacun d'entre eux. Par conséquent, sélectionnez-en quelques-uns et mettez-y les bouchées doubles.

Priorisez

Tous les canaux n'offrent pas le même rendement. Donnez donc la priorité à ceux qui ont le plus d'impact. Par instance, si votre objectif marketing est la sensibilisation, vous pourriez vous concentrer sur les médias sociaux et la publicité par recherche. En revanche, si votre objectif est d'augmenter les équipes commerciales, vous pourriez donner la priorité aux e-mails ou aux SMS personnalisés.

3. Intégrer les canaux

La communication multicanal est généralement indépendante, ce qui signifie qu'un canal n'est pas connecté à un autre pour un parcours cohérent. Cela ne signifie pas qu'ils fonctionnent tous en îlots.

La meilleure façon de mettre en œuvre une stratégie de communication multicanal est de les intégrer dans un hub central, généralement un logiciel de gestion de la relation client (CRM).

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-325.png ClickUp CRM /$$img/

clickUp CRM pour une communication stratégique multicanal

Avec ClickUp CRM clickUp CRM permet de gérer l'ensemble de la relation client en un seul endroit, y compris la communication sur les différents canaux.

Consolidez toutes les informations sur les clients

Paramétrez des tâches pour savoir quoi, comment et quand vous devez communiquer avec chaque client/groupe

Automatisez les flux de travail qui envoient des messages sur plusieurs canaux en fonction d'évènements ou de déclencheurs

Contrôlez les communications avec les clients et optimisez les messages futurs

4. Personnaliser la communication

Il est régulièrement prouvé que la personnalisation améliore les conversions et les performances. Identifiez donc les domaines à personnaliser dans chaque message. Ajoutez un nom à votre $$$a. Localisez les offres en fonction des évènements en personne ou des achats en magasin.

Si vous envoyez un rappel par texte pour un renouvellement d'abonnement, ajoutez des détails comme la date d'expiration, les frais d'abonnement, le nombre du service client, etc.

5. Assurer la cohérence de l'image de marque

Lorsque vous contactez le client sur différentes plateformes, il faut que ce soit réfléchi, authentique et digne de confiance. Pour ce faire, veillez à la cohérence de votre image de marque.

Veillez à ce que le ton et le style des messages soient uniformes d'un canal à l'autre

Utilisez de manière cohérente les couleurs de la marque, le logo, les formes, etc

Veillez à ce que vos messages soient répétables. Par exemple, si vous envoyez une excellente lettre d'information tous les dimanches matin, les clients commenceront à s'y attendre

6. Donner au client les moyens d'agir

La frontière est mince entre la communication multicanal et le spam indésirable. Pour être du côté le plus sûr de cette ligne, responsabilisez le client.

Autorisez l'opt-in : Invitez le client à accepter la communication, en particulier lorsqu'il s'agit de canaux personnalisés, tels que l'e-mail ou le SMS

: Invitez le client à accepter la communication, en particulier lorsqu'il s'agit de canaux personnalisés, tels que l'e-mail ou le SMS Demandez un retour d'information : Donnez à vos clients la possibilité de vous dire ce qu'ils souhaitent voir davantage

: Donnez à vos clients la possibilité de vous dire ce qu'ils souhaitent voir davantage Permettre la désinscription : Offrez au client plusieurs moyens de se désabonner s'il le souhaite

Un grand nombre des paramètres ci-dessus peuvent être gérés de manière exceptionnelle avec le bon ensemble d'outils. C'est ce que nous allons voir maintenant.

Bonus: Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

Outils pour la communication multicanal

Que vous soyez une agence de boutique avec cinq clients ou une grande organisation de vente au détail avec des millions de clients, la communication multicanal est complexe et vaste. Il est pratiquement impossible de la gérer manuellement.

La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Il existe plusieurs outils puissants que vous pouvez utiliser, dont certains sont présentés ci-dessous.

Outils de gestion de projet marketing

Pour une gestion de la communication avec les clients vous avez besoin d'un outil de gestion de projet robuste comme le ClickUp . Réunissez différentes équipes créatives et marketing pour forfaiter des campagnes multicanal. Brainstorming d'idées avec l'équipe de collaboration Tableaux blancs ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-326-1400x873.png Tâches ClickUp /$$img/

maîtrisez la gestion de projet marketing avec ClickUp_

Transformez vos idées en tâches, ajoutez des échéances, assignez des utilisateurs, liez des briefs créatifs, suivez le temps, et bien plus encore en utilisant Tâches ClickUp . Connectez ces tâches à vos objectifs de communication et suivre la progression en temps réel - le tout en un seul endroit !

Menez des discussions en contexte en utilisant la section des commentaires de chaque tâche. Et en plus ? Utilisez ClickUp Attribuer des commentaires pour attirer l'attention des bonnes personnes.

Outils de collaboration en temps réel

La communication multicanal implique les efforts d'un grand nombre de personnes - rédacteurs, éditeurs, concepteurs, développeurs, responsables des opérations, analystes, etc Une petite faille dans la communication peut entraîner une déformation géante de l'expérience client.

profitez d'une communication asynchrone sans effort avec ClickUp Chat

Evitez cela avec outils de communication sur le lieu de travail comme ClickUp Discuter . Gardez toutes les discussions autour du travail dans leur contexte. Tapez @ et étiquetez un utilisateur, tapez @@ et étiquetez une tâche. Téléchargez des fichiers de conception et obtenez des approbations. Liez des documents. Transformez les messages texte en tâches directement depuis l'interface ClickUp Chat.

Outils de briefing et de feedback

Parfois, les textes et les images ne suffisent pas à décrire un problème ou à exprimer un briefing créatif. Dans ce cas, utilisez ClickUp Clips pour enregistrer votre écran avec du son. Expliquez un processus, donnez un retour d'information ou développez un projet des stratégies de gestion de la clientèle avec de l'audio et de la vidéo. Faites en sorte que vos messages soient parfaitement clairs pour vos équipes.

enregistrez et partagez vos images sans effort avec ClickUp Clips

Outils d'automatisation

Examinons quelques flux de travail courants dans la communication multicanal.

Lorsqu'un client abandonne son panier et ferme la fenêtre, envoyez un e-mail de rappel après 24 heures d'inactivité

Lorsqu'un client télécharge un ebook, envoyez une étude de cas après trois jours

Lorsqu'un client se désabonne, supprimez-le de toutes les listes pertinentes

En fonction de votre entreprise, vous aurez un certain nombre de scénarios de ce type qui peuvent être automatisés pour une meilleure efficacité marketing. Faites tout cela et bien plus encore avec Automatisations ClickUp .

configurez vos flux de travail marketing et laissez-les opérer leur magie avec ClickUp Automations_

Cadres et modèles

Que vous soyez novice en matière de communication multicanal ou que vous optimisiez ce que vous avez déjà, rien ne permet de gagner du temps comme un bon modèle. ClickUp dispose d'un grand nombre de modèles de plans de communication que vous pouvez utiliser pour vous mettre sur la voie de la réussite.

Parmi tous ces modèles, le Modèle de plan de communication ClickUp est votre solution unique pour organiser des forfaits, améliorer la communication interne et externe, suivre la réalisation des objectifs et collaborer entre les différents services.

Malgré les meilleures stratégies et les meilleurs outils, la communication multicanal n'est pas sans poser de problèmes.

Défis de la communication multicanal

De par sa nature même, la communication multicanal implique une grande variété de supports, de types de messages et de préférences des clients. Par exemple, pour envoyer un simple message texte, il faut un texte convaincant, des paramètres de personnalisation, des liens personnalisables, etc. Cette complexité se multiplie en fonction du type de contenu et de canal que vous utilisez.

Cette complexité se multiplie en fonction du type de contenu et du canal utilisé. Voyons quels sont ces défis et comment vous pouvez les relever.

Cohérence : Chaque canal a ses propres besoins, idiosyncrasies et limites. À ce moment-là, comment faire pour maintenir la cohérence entre des méthodes de communication disparates, telles que l'e-mail, les médias sociaux, les vidéos et les messages texte ?

Créez un manuel de marque complet et partagez-le avec toutes les équipes à l'aide d'un outil de collaboration comme le ClickUp Documents . Vous pouvez également utiliser des checklists reproductibles pour vous assurer que chaque élément de votre gestion des campagnes d'e-mailing est à l'image de la marque.

Répétition : Dans la communication multicanal, la répétition est de mise. Par exemple, vous pouvez envoyer le même message - même s'il est formulé différemment - par le biais de plusieurs canaux afin de le répéter pour le client. Cependant, cela peut facilement devenir répétitif et spammy.

Pour éviter cela, procédez comme suit

En envoyant les messages uniquement sur les canaux préférés du client, aux moments qu'il préfère

En faisant en sorte que les messages aient de la valeur pour le client

Espacer les messages pour ne pas submerger le client

Intégration des données : Avec l'utilisation de plusieurs canaux, vous risquez d'être confronté à des problèmes d'incohérence, de perte et de cloisonnement des données. Dans le monde réel, cela peut avoir des conséquences terribles. Par exemple, demander à un client de réitérer sa réclamation, alors qu'il l'a fait sur un autre canal, est une mauvaise expérience.

Évitez ces problèmes grâce à des intégrations réfléchies. Avec ClickUp, intégrez plus de 1000 outils pour une meilleure gestion des données. Utiliser La recherche connectée de ClickUp pour trouver ce dont vous avez besoin, quel que soit l'endroit où il se trouve dans votre pile d'outils.

Confidentialité : Les clients vous confient leurs données. Pour conserver cette confiance, vous devez préserver leur confidentialité, même lors de l'envoi de communications multicanal.

Lorsque vous utilisez ClickUp pour vos besoins en marketing, la sécurité et la confidentialité sont intrinsèquement prises en compte.

En plus de ce qui précède, voici quelques bonnes pratiques en matière de communication multicanal.

Bonnes pratiques en matière de communication multicanal

Avant de conclure, voici un résumé des bonnes pratiques qui vous aideront à faire correctement de la communication multicanal.

Concentrez-vous sur votre public : Comprenez les besoins et les préférences de votre public. Créez du contenu et des messages adaptés à chaque groupe d'utilisateurs. Personnalisez chaque fois que c'est possible.

Contrôlez et mesurez : Ne vous contentez pas de pulvériser et de prier. Soyez stratégique dans vos communications. Identifiez les indicateurs et suivez les performances. Recueillez régulièrement des informations qualitatives. Effectuez des tests A/B pour déterminer ce qui fonctionne le mieux. Optimisez en conséquence.

Consolider les connaissances : Trouvez des moyens de recueillir et de consolider les connaissances. Rassemblez toutes les ressources marketing. Créez une checklist de la campagne de marketing à l'usage de toutes les équipes de canaux. Partagez un retour d'information régulier afin que les équipes apprennent les unes des autres.

Exploiter les données : Les données ne concernent pas seulement le client. Pour une communication multicanal efficace, il est également utile de disposer de données de gestion de projet telles que le temps nécessaire pour chaque tâche, les dépendances, les chevauchements, les ressources nécessaires, etc.

Utilisez un outil de gestion de projet complet pour surveiller, comprendre et optimiser également vos opérations de marketing.

Une communication multicanal efficace avec ClickUp

Chaque canal de communication est un moyen nouveau et unique d'atteindre un client. Avec les SMS, vous ne pouvez utiliser que des emojis pour l'intérêt visuel. Avec les notifications d'applications, vous pourriez également ajouter des images. Un e-mail peut contenir plusieurs liens et un texte plus long.

Chaque canal supplémentaire multiplie la complexité de votre communication multicanal. Supposons que vous utilisiez déjà X. Si vous ajoutez Instagram au mélange, vous réutiliserez peut-être votre contenu X. Cependant, vous devez encore penser à la taille des images, aux hashtags adaptés à la plateforme, à l'impossibilité de publier des liens, au temps de publication, aux commentaires, aux DM, et bien plus encore !

Une stratégie de communication multicanal réussie s'apparente à un puzzle de 1000 pièces. Pour éviter les pièces manquantes ou les trous béants, vous avez besoin d'un outil puissant comme ClickUp. Truffé de fonctionnalités, d'automatisations et de modèles, ClickUp offre tout ce dont vous avez besoin pour lancer des communications multicanal efficaces. Faites-en l'essai. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .