Les 10 meilleurs outils de gestion de projet pour les rédacteurs en 2026

Aujourd'hui, la rédaction d'un seul article peut nécessiter des recherches sur cinq onglets différents, des entretiens sur Zoom, des brouillons partagés pour révision, des modifications SEO, la coordination du design, les validations du client et le suivi des performances.

Et c'est là que les choses commencent à se gâter.

Vous rédigez vos brouillons dans un outil, effectuez le suivi de vos tâches dans un autre et réfléchissez à vos idées dans un troisième. L'écriture proprement dite devient la partie la plus facile, mais tout gérer devient le véritable travail.

La gestion de projet pour les auteurs repose sur la clarté. Certains outils sont conçus pour les planificateurs visuels, d'autres conviennent mieux aux manuscrits volumineux, tandis que d'autres encore excellent dans le cadre d'équipes éditoriales collaboratives.

Dans ce guide, nous avons sélectionné les 10 meilleurs outils de gestion de projet pour les rédacteurs afin que vous puissiez passer moins de temps à organiser votre travail et plus de temps à l'écrire. ✍️

Voici un tableau comparatif de tous les outils de gestion de projet pour les rédacteurs présentés dans ce blog. 📊

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs ClickUp Gestion tout-en-un des connaissances et des tâches avec automatisation optimisée par l'IA et flux de travail inter-outils pour les auteurs indépendants, les petites équipes et les grandes entreprises coordonnant des projets, des tickets et des documents Une plateforme unique comprenant des tâches, des listes, des documents et des objectifs, ClickUp Brain, plusieurs modèles d'IA, la gestion du temps et des automatisations personnalisées Gratuit à vie ; personnalisations disponibles pour les entreprises Notion Créer un environnement de travail de rédaction personnalisable avec une IA intégrée pour les rédacteurs qui souhaitent créer un environnement de travail entièrement personnalisable à partir de zéro Vues de base de données (tableau, tableau de bord, échéancier, calendrier), blocs synchronisés, assistant de rédaction Notion IA, notes de réunion générées par l'IA avec des éléments à mener pour vous aider à rester organisé Gratuit ; les forfaits payants commencent à 12 $ par mois et par utilisateur Scrivener Gérer des manuscrits volumineux, de la version préliminaire à l'exportation, pour les romanciers qui structurent des manuscrits complexes comportant plusieurs chapitres Organisation des manuscrits à la manière d'un classeur, tableau d'affichage avec cartes virtuelles, planificateur avec restructuration par glisser-déposer, affichage de recherche en écran partagé Les forfaits payants commencent à 23,99 $ par mois et par utilisateur. Trello Des flux de travail de rédaction visuels de type Kanban pour les rédacteurs qui pensent en images et préfèrent les flux de travail de type Kanban Tableaux Kanban visuels, automatisation Butler (règles et commandes), Power-Ups pour des fonctionnalités étendues, vue Calendrier et agenda Gratuit ; les forfaits payants commencent à 6 $ par mois et par utilisateur Google Workspace Rédaction collaborative et opérations éditoriales dans le cloud pour les équipes éditoriales dispersées ayant besoin d'une collaboration en temps réel Collaboration en temps réel dans Google Docs (mode de suggestion et historique des versions), Gemini IA dans Docs/Gmail/Drive, stockage cloud Google Drive Le forfait payant commence à 5,60 $ par mois et par utilisateur. Asana Des flux de travail éditoriaux structurés avec des dépendances entre les tâches pour les responsables éditoriaux et de gestion de projet qui supervisent des flux de travail de publication en plusieurs étapes Dépendances entre les tâches pour des flux de travail structurés, champs personnalisés pour le suivi éditorial, générateur de flux de travail et automatisation des règles, vues de gestion de la charge de travail et des ressources Gratuit ; les forfaits payants commencent à 30,49 $ par mois et par utilisateur Airtable Créer des systèmes de contenu basés sur les données sans code pour les équipes opérationnelles chargées de gérer des bases de données éditoriales structurées Bases de données relationnelles avec enregistrements liés, automatisations basées sur des déclencheurs, champs et agents IA Airtable, formulaires de saisie personnalisables avec logique de routage Gratuit ; les forfaits payants commencent à 20 $ par mois et par utilisateur Monday.com Une gestion de travail flexible et visuelle avec IA intégrée pour les responsables qui ont besoin d'une visibilité sur la charge de travail et de tableaux de bord inter-projets Tableaux visuels avec des flux de travail personnalisables, des blocs IA (résumer, traduire, classer), des documents de travail pour la collaboration en temps réel, ainsi que des aperçus de la charge de travail et des ressources, le tout dans une interface conviviale Gratuit ; les forfaits payants commencent à 12 $ par mois et par utilisateur Milanote Brainstorming visuel et planification créative de projets pour les conteurs qui cartographient leurs caractères et leurs intrigues dans l'espace Tableaux visuels illimités, outil de capture Web pour saisir instantanément vos idées, modèles de caractères et de synopsis, intégration de médias (images, vidéos, liens) Gratuit ; les forfaits payants commencent à 12,50 $ par mois et par utilisateur Evernote Créer un « deuxième cerveau » consultable pour les rédacteurs professionnels qui souhaitent capturer rapidement leurs idées sur tous leurs appareils Carnets de notes avec piles imbriquées et étiquettes, outil de capture Web pour la recherche, tâches intégrées dans les notes, numérisation de documents avec OCR Les forfaits payants commencent à 14,99 $ par mois et par utilisateur.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs ; vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Que faut-il rechercher dans un outil de gestion de projet destiné aux rédacteurs ?

Les rédacteurs font évoluer leurs idées à travers différentes étapes : recherche, plan, brouillon, révision, publication. Cela signifie que l'outil idéal doit s'adapter aux réalités du travail éditorial. Voici les fonctionnalités essentielles à évaluer lors du choix d'un outil de gestion de projet créatif. 👇

Rend les échéances visibles et gérables : affiche les dates d'échéance, les échéanciers de publication et les jalons via affiche les dates d'échéance, les échéanciers de publication et les jalons via un calendrier éditorial , un échéancier ou des vues de type diagrame de Gantt

Les structures fonctionnent par étapes de rédaction : elles divisent les projets en phases claires telles que la conception, la rédaction, la modification en cours, la validation et la publication, avec un suivi du statut qui indique la progression.

Centralise la collaboration et les commentaires éditoriaux : permet d'ajouter des commentaires en ligne, de mener des discussions en fil de discussion et de partager des brouillons afin que les révisions s'effectuent en contexte

Relie directement les recherches aux projets : stocke les notes, les liens vers les sources, les briefs et les fichiers de référence aux côtés du document concerné, pour éviter d'avoir à fouiller dans des dossiers et des applications distincts

Conserve un historique des versions clair : suit les révisions et conserve les versions précédentes afin que les modifications soient documentées, récupérables et faciles à comparer

Offre des vues flexibles sur les flux de travail : basculez entre les listes, les tableaux et les calendriers selon que vous planifiez du contenu, gérez des modifications en cours ou vérifiez les échéances

Permet de travailler de n'importe où : synchronisation en temps réel entre bureau et mobile pour que les rédacteurs puissent noter leurs idées, mettre à jour leurs tâches ou répondre aux commentaires où qu'ils se trouvent

📮 ClickUp Insight : Saviez-vous que 45 % des gens consultent leur téléphone toutes les quelques minutes, souvent pour trouver des réponses rapides ou faire une petite pause ? Mais ces vérifications constantes de votre téléphone, comme jeter un œil à vos e-mails pendant que vous rédigez un rapport, fragmentent en réalité votre attention et nuisent à votre concentration. 🖤 C'est là que ClickUp Brain MAX entre en jeu. En tant que compagnon de bureau alimenté par l'IA, Brain MAX vous permet de discuter, de planifier, de créer des tâches et d'effectuer des recherches dans des applications tierces sans quitter votre environnement de travail ni avoir à prendre votre téléphone. Besoin d'une étincelle créative ? Utilisez votre voix pour écrire un haïku, générer du contenu à l'aide de plusieurs modèles d'IA ou gérer des tâches administratives, offrant ainsi à vos yeux (et à votre concentration) une pause bien méritée.

La meilleure gestion de projet pour les rédacteurs

Que vous soyez un freelance indépendant jonglant entre plusieurs clients ou que vous fassiez partie d'une équipe éditoriale dynamique, ces outils sont conçus pour apporter clarté, visibilité et dynamisme à votre flux de travail de rédaction. 💁

1. ClickUp (Idéal pour les rédacteurs qui recherchent un environnement de travail IA convergent)

ClickUp for Team de gestion de projet est le premier espace de travail IA convergent au monde, un environnement numérique qui rassemble tâches, documents, chat, objectifs, tableaux de bord et IA.

Cela élimine la fragmentation du travail: plus besoin de rédiger dans une application, de suivre les échéances dans une autre, de gérer les commentaires par e-mail et de faire du brainstorming dans un troisième outil. Tout se trouve dans un seul écosystème, et l'IA comprend tout.

Voici comment cela se passe dans la pratique :

Organisez votre contenu avec ClickUp Docs

Considérez ClickUp Docs comme votre centre de rédaction centralisé pour les plans, les brouillons, les recherches, les guides de style, les documents de référence, les calendriers éditoriaux et même les commentaires de l'équipe. Les documents sont directement reliés à vos flux de travail, ce qui vous permet de lier un brief à une tâche ClickUp, d'intégrer un guide de style dans un flux de travail ou de générer automatiquement des tables des matières.

Structurez votre contenu à l'aide de titres, créez des tableaux, intégrez des fichiers multimédias, insérez des blocs de code et organisez clairement vos brouillons de longue haleine grâce à ClickUp Docs

Par exemple, vous pouvez créer un document intitulé « Brouillons de la newsletter hebdomadaire », y intégrer des liens de recherche, des notes éditoriales et des @mentions pour vos collègues. Vous pouvez également lier des tâches directement au sein d'un document, convertir du texte en actions à mener et définir des échéances.

Accélérez votre processus d'écriture avec ClickUp Brain

Faisant partie du flux de travail de gestion des connaissances de ClickUp, ClickUp Brain est l'IA contextuelle intégrée à votre espace de travail, y compris les documents, les tâches, les commentaires et les discussions, ce qui signifie qu'elle fonctionne en tenant compte du contexte complet de vos projets.

Pour les rédacteurs, il fait à la fois office de partenaire créatif et d'assistant de productivité.

Vous pouvez rédiger directement dans n'importe quel champ de texte. Pour les articles de blog, les plans, les textes de pages d'accueil, les fils de discussion sur les réseaux sociaux et les scripts vidéo, il suffit de saisir une invite et Brain génère un brouillon. Sélectionnez le texte existant et choisissez de :

Améliorez votre écriture

Corrigez l'orthographe et la grammaire

Allongez ou raccourcissez le texte

Simplifiez les contenus complexes

Reprenez votre rédaction là où vous vous êtes arrêté

Générer des éléments à partir d'un brouillon

Traduire en plusieurs langues

Demandez à ClickUp Brain de vous fournir des résumés, des suggestions créatives et des éléments à mener, directement dans ClickUp Docs

Si vous générez des actions à partir d'un document de brief de contenu, celui-ci est transformé en une tâche ClickUp structurée. Vous pouvez également utiliser des invites personnalisées ou des commandes /write pour effectuer des modifications en cours, réécrire ou créer rapidement du contenu dans un ton spécifique (professionnel, conversationnel, humoristique) et ajuster les niveaux de créativité selon que vous rédigez un rapport ou un article de blog.

📌 Exemple d'invite : Améliorez ce paragraphe afin qu'il soit plus captivant pour notre public et proposez trois options de titres accrocheurs.

Guide rapide pour les nouveaux utilisateurs :

Améliorez vos recherches et votre productivité avec ClickUp Brain MAX

Pour aller au-delà de la simple rédaction et transformer l'IA en un véritable moteur de recherche, utilisez ClickUp Brain MAX, votre assistant de bureau IA avancé. Il étend les capacités de ClickUp Brain au-delà de l'aide à la rédaction et en fait un moteur de recherche et de productivité plus complet.

Brain MAX propose :

Recherche approfondie dans votre environnement de travail et vos applications connectées, ainsi que sur le Web

Accédez à des modèles d'IA haut de gamme pour un brainstorming et une modification en cours plus nuancés

Des réponses contextuelles concernant vos projets et vos documents

Pour les rédacteurs, il s'agit d'un outil puissant pendant les phases de recherche. Au lieu de fouiller dans des dossiers ou des onglets de navigateur, vous pouvez demander à Brain MAX de faire remonter les notes pertinentes, de résumer les commentaires passés des clients ou de trouver instantanément les brouillons associés.

Dictez vos idées, rédigez vos premières ébauches plus rapidement et faites transcrire automatiquement chaque mot grâce à ClickUp Talk to Text

Et si vous pensez plus vite que vous ne tapez, vous pouvez dicter vos idées directement dans Docs ou Tâches grâce à ClickUp Talk to Text. L'outil transcrit automatiquement votre discours en texte structuré que vous pouvez immédiatement modifier avec ClickUp Brain.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités et d'options de personnalisation, les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir un peu dépassés au début

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Cet avis résume bien la situation :

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est qu'il remplace plusieurs outils en un seul. Plus besoin de passer d'une application à l'autre. Il offre un nombre de fonctionnalités inégalé par rapport aux autres logiciels. Il est également hautement personnalisable pour s'adapter à n'importe quel flux de travail grâce à des fonctionnalités telles que les vues multiples qui me permettent de configurer les projets exactement comme je le souhaite, les tableaux de bord qui me donnent une vue claire des rapports et des statistiques, et les automatisations qui me font gagner des heures en gérant les tâches répétitives.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est qu'il remplace plusieurs outils en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une application à l'autre. Il offre un nombre de fonctionnalités inégalé par rapport aux autres logiciels. Il est également hautement personnalisable pour s'adapter à n'importe quel flux de travail grâce à des fonctionnalités telles que les vues multiples qui me permettent de configurer les projets exactement comme je le souhaite, les tableaux de bord qui me donnent une vue claire des rapports et des statistiques, et les automatisations qui me font gagner des heures en gérant les tâches répétitives.

🚀 L'avantage ClickUp : Automatisez votre flux de travail de rédaction grâce aux Super Agents de ClickUp. Contrairement aux outils classiques qui se contentent de répondre, ces coéquipiers IA planifient, décomposent le travail, agissent en conséquence et vous tiennent informé au fur et à mesure que les projets évoluent. Ils combinent contexte, raisonnement en plusieurs étapes et mémoire pour prendre en charge l'intégralité des flux de travail, de la rédaction du contenu à l'attribution des tâches. Effectuez l'automatisation des tâches répétitives afin de pouvoir vous concentrer sur l'écriture grâce aux Super Agents de ClickUp Utilisez-les pour : Transformez automatiquement de brèves notes en plans de contenu structurés

Assurez-vous de respecter les délais et d'envoyer des résumés du statut avant les réunions de rédaction

Tirez des enseignements des campagnes passées et rédigez des résumés de performance Par exemple, vous pouvez attribuer à un Super Agent l'objectif « Préparer un rapport hebdomadaire sur l'avancement éditorial » ; il analysera alors l'activité, détectera les articles en retard, rédigera des résumés, créera des tâches de suivi et fournira un rapport. Créez votre premier agent :

2. Notion (Idéal pour créer un environnement de travail de rédaction personnalisable avec IA intégrée)

via Notion

Notion rassemble vos projets d'écriture, vos recherches, vos calendriers éditoriaux et votre documentation dans un espace de travail flexible. Il vous permet de tout créer au sein de pages pouvant contenir du texte, des bases de données, des tableaux Kanban, des tableaux, des échéanciers et des éléments intégrés.

De plus, Notion AI et Notion Agent peuvent effectuer des recherches dans vos pages, vos PDF et vos outils de documentation connectés pour faire remonter instantanément le contexte. Cela signifie que les rédacteurs peuvent transformer des transcriptions de réunion désordonnées en plans structurés, générer des premières ébauches basées sur les directives de marque enregistrées, ou transformer des notes de recherche en résumés prêts à être publiés.

Vous pouvez également vous appuyer sur AI Meeting Notes pour consigner les discussions et extraire automatiquement les éléments à mener, ce qui s'avère particulièrement utile pour coordonner les collaborateurs, les éditeurs et les parties prenantes entre les différents projets.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Créez des pipelines de contenu structurés à l'aide des vues de base de données (tableau, Tableau, Échéancier, Calendrier)

Assurez la cohérence des informations d'une page à l'autre grâce aux blocs synchronisés

Créez des brouillons, des résumés et des réécritures grâce à l' assistant de rédaction IA de Notion

Contrôlez les accès grâce à des paramètres avancés de permissions et de vérification

Limites de Notion

La structure de l'environnement de travail peut sembler désordonnée en raison de l'absence d'une hiérarchie de dossiers traditionnelle

Automatisation native limitée par rapport aux outils dédiés à la gestion de projet marketing

Tarifs de Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,6/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 600 avis)

Que disent les utilisateurs de Notion dans la vie réelle ?

Voici ce qu'un client a souligné :

Chaque page Notion ressemble à une toile vierge que vous pouvez façonner selon vos besoins pour lui donner la forme que vous souhaitez. Certaines pages deviennent des graphiques, d’autres des listes, et d’autres encore des documents de travail partagés entre plusieurs personnes. Cette flexibilité est un atout majeur, et l’application est facile à prendre en main et à utiliser immédiatement pour pratiquement tout le monde… L’absence de structure de dossiers et l’organisation générale sont vraiment frustrantes. Lorsque j’ai deux documents liés, je veux pouvoir les placer dans un dossier sans modifier la mise en page de ces documents ni la façon dont ils s’affichent pour les autres…

Chaque page Notion ressemble à une toile vierge que vous pouvez façonner selon vos besoins pour lui donner la forme que vous souhaitez. Certaines pages deviennent des graphiques, d’autres des listes, et d’autres encore des documents de travail partagés entre plusieurs personnes. Cette flexibilité est un atout majeur, et l’application est facile à prendre en main et à utiliser immédiatement pour pratiquement tout le monde… L’absence de structure de dossiers et l’organisation générale sont vraiment frustrantes. Lorsque j’ai deux documents liés, je souhaite pouvoir les placer dans un dossier sans modifier la mise en page de ces documents ni la façon dont ils s’affichent pour les autres…

Si vous êtes rédacteur technique, cet article est fait pour vous !

3. Scrivener (Idéal pour gérer les manuscrits volumineux, de la version préliminaire à l'exportation)

via Scrivener

Scrivener est spécialement conçu pour les longs projets d'écriture qui ne tiennent pas facilement dans un seul document. Au lieu de vous obliger à faire défiler des centaines de pages, il vous permet de diviser votre manuscrit en petites sections mobiles à l'intérieur d'une « barre latérale de type classeur ». Vous pouvez rédiger des scènes dans le désordre, mettre de côté des idées inachevées dans des dossiers séparés et réorganiser des chapitres entiers par glisser-déposer.

Pour les romanciers, les auteurs d'ouvrages documentaires et les rédacteurs universitaires, cet outil de rédaction de contenu rend les modifications structurelles bien moins fastidieuses qu'avec un traitement de texte traditionnel.

Vous pouvez diviser l'éditeur pour afficher des documents de référence à côté de votre texte, ce qui est particulièrement utile pour les journalistes, les biographes et les chercheurs qui vérifient leurs informations pendant la rédaction. Au moment du partage de votre travail, Scrivener compile vos sections éparpillées en un manuscrit soigné, mis en forme pour Word, PDF ou même Final Draft.

Les meilleures fonctionnalités de Scrivener

Organisez visuellement les chapitres et les scènes à l'aide du tableau d'affichage avec des cartes virtuelles

Réorganisez l'intégralité de vos manuscrits à l'aide de l' Outliner et des dossiers par glisser-déposer

Définissez des objectifs pour vos manuscrits et vos sessions grâce aux objectifs de mots et de caractères

Suivez les étapes de rédaction à l'aide de métadonnées personnalisées, de libellés et d'indicateurs de statut

Limites de Scrivener

Des outils de collaboration peu performants pour la rédaction en équipe

Il est nécessaire de lire les guides/tutoriels pour bien comprendre les fonctions.

Tarifs de Scrivener

iOS et iPadOS : 23,99 $

MacOS : 59,99 $

Windows : 59,99 $

Évaluations et avis sur Scrivener

G2 : 4,5/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs de Scrivener dans la vie réelle ?

Un critique de G2 l'a formulé ainsi :

Je gère généralement plusieurs tâches rédactionnelles et organisationnelles, et ce que j'apprécie le plus chez Scrivener, c'est qu'il permet de structurer mes textes dans un seul outil, du plan initial au contenu final. Et grâce à sa flexibilité, je peux utiliser la version de bureau pour les tâches plus intensives et l'application mobile pour effectuer des ajustements rapides ou prendre des notes lorsque je suis en déplacement. Bien qu'il offre des outils de base pour détecter les erreurs, l'intégration d'un système de relecture en temps réel plus avancé constituerait une grande étape pour ceux qui souhaitent perfectionner leurs textes au sein de la même application.

Je gère généralement plusieurs tâches rédactionnelles et organisationnelles, et ce que j'apprécie le plus chez Scrivener, c'est qu'il permet de structurer mes textes dans un seul outil, du plan initial au contenu final. Et grâce à sa flexibilité, je peux utiliser la version de bureau pour les tâches plus intensives et l'application mobile pour effectuer des ajustements rapides ou prendre des notes lorsque je suis en déplacement.

Bien qu'il offre des outils de base pour détecter les erreurs, l'intégration d'un système de relecture en temps réel plus avancé constituerait une grande étape pour ceux qui souhaitent perfectionner leurs textes au sein de la même application.

🧠 Anecdote : L'écriture cunéiforme est reconnue comme l'un des premiers, voire le tout premier, systèmes d'écriture, développé dans l'ancienne Mésopotamie (plus précisément à Sumer, dans l'Irak actuel) vers 3400-3100 avant notre ère. Elle a été créée par des administrateurs et des responsables de temples pour répondre à des besoins pratiques et économiques, tels que le suivi des échanges commerciaux, la gestion des céréales et la comptabilité du bétail.

4. Trello (Idéal pour les flux de travail de rédaction visuels de type Kanban)

via Trello

Trello est un outil Kanban en ligne destiné à la gestion de projet pour les débutants. Développé par Atlassian, il utilise des tableaux, des listes et des cartes pour organiser visuellement le travail. Vous pouvez créer un tableau pour un projet, le diviser en listes (telles que « Idées », « Rédaction », « Modification en cours », « Publié ») et déplacer les cartes d'une étape à l'autre au fur et à mesure de l'avancement. Cela permet de voir d'un seul coup d'œil ce qui est en cours.

Chaque carte peut contenir des checklists, des pièces jointes, des liens, des commentaires et des dates d'échéance, ce qui la rend pratique pour gérer les articles nécessitant beaucoup de recherches. Les rédacteurs peuvent enregistrer les liens vers les sources directement dans la carte correspondante, noter des notes importantes dans la description et suivre les cycles de révision.

Trello permet également de transformer des e-mails et des messages Slack en tâches, ce qui est utile lorsque les détails d'une mission sont dispersés dans différentes discussions.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Automatisez les tâches répétitives avec Butler Automatisation (règles, boutons, commandes)

Étendez les fonctions à l'aide de Power-Ups pour les calendriers, les champs personnalisés et bien plus encore

Planifiez vos échéances en même temps que vos tâches avec Trello Planner (vue du Calendrier et planification)

Répliquez les tâches sur plusieurs tableaux à l'aide de la fonctionnalité Card Mirroring

Limites de Trello

À mesure que les tableaux s'agrandissent, ils deviennent encombrés et plus difficiles à gérer

Ne convient pas aux projets complexes ou à plusieurs niveaux

Tarifs de Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Trello dans la vie réelle ?

Ce commentaire provient directement d'un utilisateur :

J'aime utiliser Trello pour la gestion de projet et de tâches, car cela m'aide à gérer plusieurs tâches en même temps et facilite la révision. J'apprécie les environnements de travail et les fonctionnalités de suivi du temps. Nous gérons plusieurs projets simultanément en créant des environnements de travail distincts pour chaque client et, pour les différentes tâches, nous créons des tableaux différents afin de tout gérer facilement… Il est parfois difficile de gérer des projets complexes et des projets à long terme. Pour les projets complexes, il devient difficile de gérer les échéanciers, les jalons et les tâches. Pour les tâches multiples, nous devons créer plusieurs tableaux, ce qui prend beaucoup de temps.

J'aime utiliser Trello pour la gestion de projet et de tâches, car cela m'aide à gérer plusieurs tâches en même temps et facilite la révision. J'apprécie les environnements de travail et les fonctionnalités de suivi du temps. Nous gérons plusieurs projets simultanément en créant des environnements de travail distincts pour chaque client et, pour les différentes tâches, nous créons des tableaux différents afin de tout gérer facilement… Il est parfois difficile de gérer des projets complexes et des projets à long terme. Pour les projets complexes, il devient difficile de gérer les échéanciers, les jalons et les tâches. Pour les tâches multiples, nous devons créer plusieurs tableaux, ce qui prend beaucoup de temps.

🔍 Le saviez-vous ? Ce que nous appelons aujourd'hui The Chicago Manual of Style a été publié pour la première fois en 1906 sous la forme d'un simple recueil de règles typographiques et, au fil des décennies, est devenu l'une des références les plus influentes pour les éditeurs et les auteurs aux États-Unis.

5. Google Workspace (Idéal pour la rédaction collaborative et les opérations éditoriales dans le cloud)

via Google Workspace

Google Workspace est une suite de productivité et de collaboration basée sur le cloud, développée par Google, qui combine communication, création de documents, stockage et gestion des tâches. Elle comprend Gmail, Calendrier, Drive, Docs, Feuilles de calcul, Présentations, Meet, Chat et Tâches, tous conçus pour fonctionner ensemble en temps réel.

Docs sert d'environnement de rédaction principal, offrant l'assistance pour la collaboration en temps réel, les commentaires, le mode de suggestion et la création de documents structurés.

Gemini IA est directement intégré à Gmail, Docs et Drive pour résumer les longs fils de discussion par e-mail, générer des brouillons structurés, extraire des informations utiles à partir de fichiers de recherche et même prendre des notes de réunion dans Meet. Comme tout est natif du cloud, les collaborateurs peuvent effectuer des modifications en cours depuis n'importe où, ce qui est très pratique pour les équipes éditoriales dispersées.

Les meilleures fonctionnalités de Google Workspace

Rédigez et peaufinez votre contenu en collaboration à l'aide de Google Docs ( Mode Suggestions et Historique des versions )

Stockez et organisez vos recherches en toute sécurité avec Google Drive (jusqu'à 5 To par utilisateur sur certains forfaits de sélection)

Enregistrez automatiquement les discussions des réunions grâce à la fonction « Prendre des notes pour moi » dans Google Meet

Extrayez des informations à partir des documents téléchargés à l'aide de NotebookLM, qui fournit des réponses étayées par des citations.

Limites des environnements de travail de Google Workspace

Ne convient pas au traitement de fichiers journaux volumineux ou de données techniques complexes

La gestion des permissions Drive à grande échelle peut s'avérer complexe

Tarifs de Google Workspace

Business Starter : 5,60 $/mois par utilisateur

Business Standard : 13,44 $/mois par utilisateur

Business Plus : 21,12 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Workspace

G2 : 4,6/5 (plus de 47 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 17 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Google Workspace ?

Un utilisateur l'a résumé ainsi :

Ce que j'apprécie le plus dans Google Workspace, c'est la fluidité avec laquelle il facilite la collaboration, permettant ainsi aux campagnes marketing et aux initiatives de l'équipe commerciale d'avancer sans retard ni confusion entre les versions. Tout, des e-mails et du calendrier aux documents et au partage de fichiers, se trouve dans un écosystème connecté, ce qui améliore l'efficacité et la visibilité au sein de l'équipe. Pour une petite entreprise, il offre des fonctionnalités de niveau professionnel sans complexité inutile… L'organisation doit être réfléchie et intentionnelle pour éviter que les choses ne dégénèrent en chaos créatif. Cela dit, il n'y a pas beaucoup d'options de personnalisation avancées pour vous aider à le configurer comme vous le souhaitez.

Ce que j'apprécie le plus dans l'environnement de travail Google Workspace, c'est la fluidité avec laquelle il facilite la collaboration, permettant ainsi aux campagnes marketing et aux initiatives de l'équipe commerciale d'avancer sans retard ni confusion entre les versions. Tout, des e-mails et du Calendrier aux documents et au partage de fichiers, se trouve dans un écosystème connecté, ce qui améliore l'efficacité et la visibilité au sein de l'équipe. Pour une petite entreprise, il offre des fonctionnalités de niveau professionnel sans complexité inutile… L'organisation doit être réfléchie et intentionnelle pour éviter que les choses ne dégénèrent en chaos créatif. Cela dit, il n'y a pas beaucoup d'options de personnalisation avancées pour vous aider à le configurer comme vous le souhaitez.

🧠 Anecdote : Le premier auteur connu par son nom est Enheduanna, une poétesse et prêtresse mésopotamienne qui vécut entre 2285 et 2250 avant notre ère et composa des hymnes et des poèmes qui ont traversé les âges.

6. Asana (Idéal pour les flux de travail éditoriaux structurés avec des dépendances entre les tâches)

via Asana

Asana est une autre plateforme de gestion de travail basée sur le cloud figurant dans cette liste. Elle vous offre plusieurs façons de visualiser votre travail sous forme de listes, de tableaux Kanban, d'échéanciers (de type diagramme de Gantt) ou de calendriers, afin que vous puissiez gérer vos projets dans le format qui correspond le mieux à votre processus d'écriture.

Vous pouvez décomposer un article en sous-tâches (plan, brouillon, modification en cours, optimisation SEO, publication), attribuer chaque étape à différents collaborateurs et définir des dépendances afin que rien n'avance avant d'être prêt. Les mises à jour de statut permettent de tenir les parties prenantes informées sans réunions supplémentaires, et les tâches récurrentes facilitent la gestion des newsletters hebdomadaires, des rapports mensuels ou des publications régulières sur le blog.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Standardisez vos flux de travail grâce aux champs personnalisés , avec 17 types de champs disponibles dans les forfaits payants

Automatisez les étapes répétitives grâce à Workflow Builder et Rules Automation

Surveillez la capacité grâce aux outils de gestion de la charge de travail et des ressources

Limites d'Asana

Les fonctionnalités avancées (échéancier, rapports, charge de travail, objectifs, automatisation) sont réservées aux forfaits payants.

Une même tâche ne peut pas être attribuée à plusieurs personnes

Tarifs d'Asana

Personnel : Forfait Free

Starter : 13,49 $/mois

Formule Avancée : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 17 000 avis)

Que disent les utilisateurs d'Asana dans la vie réelle ?

Voici un avis honnête de G2 :

Il vous permet de configurer des tâches répétitives et d'automatiser des flux de travail complexes en quelques secondes, ce qui vous fait gagner du temps. De plus, son interface est épurée, organisée et visuellement attrayante, ce qui permet aux équipes de s'y mettre rapidement et sans courbe d'apprentissage trop raide… Une même tâche ne peut pas être attribuée à plusieurs personnes, ce qui complique le travail partagé et la coordination de l'équipe. De plus, la structure des tâches, des sous-tâches et des projets peut rapidement devenir confuse et désorganisée si elle n'est pas gérée avec soin.

Il vous permet de configurer des tâches répétitives et d'automatiser des flux de travail complexes en quelques secondes, ce qui vous fait gagner du temps. De plus, son interface est épurée, organisée et visuellement attrayante, ce qui permet aux équipes de s'y mettre rapidement et sans courbe d'apprentissage trop raide… Une même tâche ne peut pas être attribuée à plusieurs personnes, ce qui complique le travail partagé et la coordination de l'équipe. De plus, la structure des tâches, des sous-tâches et des projets peut rapidement devenir confuse et désorganisée si elle n'est pas gérée avec soin.

🔍 Le saviez-vous ? Avant l'imprimerie, la rubrication, pratique consistant à écrire les titres et les passages importants à l'encre rouge, aidait les lecteurs à s'y retrouver dans les manuscrits. Cette tradition remonte à l'Égypte antique, où les scribes marquaient les passages clés des textes en rouge.

7. Airtable (Idéal pour créer des systèmes de contenu basés sur les données sans code)

via Airtable

Airtable est une application de gestion des tâches sans code qui allie la flexibilité d'un tableur à la structure d'une base de données relationnelle. Elle vous permet de créer des applications personnalisées qui centralisent les idées, les briefs, les collaborateurs, les échéances, les ressources et les données de performance. Vous pouvez ainsi constituer une base de données de contenu dynamique où chaque article, campagne et ressource est structuré et consultable.

Ce qui rend Airtable si utile, c'est sa capacité à transformer des données structurées en flux de travail pleinement opérationnels. Vous pouvez concevoir des formulaires de soumission pour les nouvelles demandes de contenu, les acheminer automatiquement vers le bon éditeur et effectuer le suivi de l'avancement du projet à travers plusieurs vues. Vous pouvez même intégrer l'IA pour résumer les briefs, générer des idées de campagne ou analyser les retours à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Structurez les données éditoriales à l'aide de bases relationnelles avec des enregistrements liés

Automatisez les flux de travail éditoriaux grâce aux déclencheurs et aux automatisations conditionnelles

Générez des résumés et des analyses à l'aide d' Airtable AI (agents et champs IA)

Recueillez des demandes structurées via des formulaires personnalisables grâce à Routing Logic

Limites d'Airtable

Limites strictes du nombre d'enregistrements par forfait (par exemple, 1 000 pour le forfait Free, 50 000 pour le forfait Team)

L'installation des formules peut être déroutante pour les débutants

Tarifs d'Airtable

Free

Équipe : 20 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : 45 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4,6/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs d'Airtable dans la vie réelle ?

Voici ce qu'en pense un utilisateur:

En tant que start-up de services, nous utilisons Airtable au maximum pour gérer le flux de travail de notre entreprise et effectuons toutes les tâches liées à la saisie des données d'inventaire sur son logiciel. Cet outil nous aide à nous assurer que tous les achats de notre entreprise sont effectués correctement et dans les délais, et qu'ils sont consignés dans la feuille de calcul qu'il fournit. L'un de mes principaux reproches à l'égard du logiciel Airtable est que son interface utilisateur est assez complexe et qu'il n'est pas compatible avec mon téléphone portable.

En tant que start-up de services, nous utilisons Airtable au maximum pour gérer le flux de travail de notre entreprise et effectuons toutes les tâches liées à la saisie des données d'inventaire sur son logiciel. Cet outil nous aide à nous assurer que tous les achats de notre entreprise sont effectués correctement et dans les délais, et qu'ils sont consignés dans la feuille de calcul qu'il fournit. L'un de mes principaux reproches à l'égard du logiciel Airtable est que son interface utilisateur est assez complexe et qu'il n'est pas compatible avec mon téléphone portable.

🧠 Anecdote : De nombreux écrivains célèbres utilisaient des machines à écrire mécaniques ; par exemple, Ernest Hemingway a écrit des romans entiers sur son Olivetti Lettera 22, appréciant le rythme et la discipline que cet outil apportait à sa prose.

8. Monday.com (Idéal pour une gestion de travail flexible et visuelle avec IA intégrée)

Monday.com vous offre un environnement de travail très visuel où tout — idées, brouillons, échéances, commentaires et validations — est regroupé. Au lieu d'adapter votre flux de travail de rédaction de blog à un système rigide, vous créez des tableaux qui correspondent à la façon dont votre équipe travaille réellement.

Cette plateforme est un « système d'exploitation de travail » basé sur le cloud qui permet aux équipes de gérer efficacement leurs projets, leurs processus, leurs ressources et leurs objectifs. Elle fait office de suivi des clients, de pipeline de propositions et de tableau de production, tout en prenant en charge l'automatisation, les actions basées sur l'IA, les tableaux de bord, les vues de la charge de travail, les diagrammes de Gantt et les documents intégrés (Workdocs).

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Générez des résumés et classez le contenu à l'aide de AI Blocks (Résumer, Traduction, Détection des sentiments, Invites personnalisées)

Centralisez la documentation avec Workdocs (collaboration en temps réel, étiquettes, widgets intégrés)

Suivez la capacité grâce aux vues Charge de travail et d'allocation des ressources

Effectuez la connexion de votre pile d'outils grâce à plus de 200 intégrations et extensions de fonctionnalités

Limites de Monday.com

Il faut au moins trois membres payants, et les contrôles de sécurité avancés sont accessibles uniquement aux abonnés, ce qui pose un problème aux rédacteurs indépendants.

Changer de modèle ou réorganiser les tableaux n'est pas intuitif

Tarifs de Monday.com

Free

Formule Basic : 12 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Pro : 19 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 17 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Monday.com ?

Un client a partagé ce commentaire :

monday Work Management est une excellente plateforme pour organiser les projets, suivre le travail et assurer la coordination des équipes en un seul endroit. L'interface est épurée, flexible et facile à personnaliser. Grâce aux tableaux, aux automatisations, aux tableaux de bord et aux modèles, il est simple de créer des flux de travail qui reflètent le fonctionnement réel d'une équipe… La plateforme étant très flexible, la conception de la « bonne » structure pour les tableaux et les flux de travail peut prendre du temps, en particulier pour les nouvelles équipes. De plus, certaines fonctionnalités clés plus avancées — telles que les automatisations avancées, les permissions ou les rapports — peuvent être réservées aux forfaits supérieurs, ce qui peut augmenter les coûts pour les équipes plus importantes.

monday Work Management est une excellente plateforme pour organiser les projets, suivre le travail et assurer la coordination des équipes en un seul endroit. L'interface est épurée, flexible et facile à personnaliser. Grâce aux tableaux, aux automatisations, aux tableaux de bord et aux modèles, il est simple de créer des flux de travail qui reflètent le fonctionnement réel d'une équipe… La plateforme étant très flexible, la conception de la « bonne » structure pour les tableaux et les flux de travail peut prendre du temps, en particulier pour les nouvelles équipes. De plus, certaines fonctionnalités clés plus avancées — telles que les automatisations avancées, les permissions ou les rapports — peuvent être réservées aux forfaits supérieurs, ce qui peut augmenter les coûts pour les équipes plus importantes.

🧠 Anecdote : À la recherche du temps perdu de Marcel Proust détient le record du roman le plus long jamais écrit, démontrant ainsi que la narration peut s'étendre tant en ampleur qu'en profondeur.

9. Milanote (Idéal pour le brainstorming visuel et la planification créative de projets)

via Milanote

Milanote est conçu pour les personnes qui pensent de manière visuelle. Au lieu de listes et de lignes rigides, vous disposez de tableaux flexibles où vous pouvez glisser-déposer, regrouper et réorganiser vos idées de manière naturelle.

Grâce à cet outil de collaboration visuelle, vous pouvez combiner des notes de texte, des images, des vidéos, des liens, des listes de tâches et des croquis sur des tableaux blancs illimités. Esquissez la structure de l'intrigue, créez des profils de caractères et définissez les grandes lignes des scènes.

Pour les équipes de contenu, il propose des moodboards, la planification de campagnes et des briefs créatifs. De plus, la plateforme prend en charge la collaboration à distance, les commentaires et la synchronisation dans le cloud, afin que les équipes puissent réfléchir ensemble et affiner leurs idées sans perdre le fil.

Les meilleures fonctionnalités de Milanote

Capturez instantanément vos idées grâce à Milanote Web Clipper (extension Chrome)

Structurez vos récits à l'aide des modèles de profil de caractère et de plan de récit

Intégrez facilement des médias grâce à l'insertion d'images, de vidéos, de liens et de fichiers

Collaborez avec des mentors grâce à la modification en cours et aux commentaires en temps réel

Limites de Milanote

Pas de fonctionnalité de calendrier intégrée (des solutions de contournement sont nécessaires)

Certains utilisateurs font des rapports sur le fait que les mises à jour affectent le formatage des données existantes

Tarifs de Milanote

Free

Tarif par personne : 12,50 $/mois par utilisateur

Passez à la version supérieure pour votre équipe : 49 $/mois (facturé annuellement)

Notes et évaluations sur Milanote

G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs de Milanote ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

Milanote est l'un des systèmes de gestion de projets et de contenu les plus épurés et les plus conviviaux que j'ai eu le plaisir d'utiliser pour créer et gérer des calendriers de réseaux sociaux… Certaines de ses fonctionnalités font défaut (notamment l'impossibilité de suivre l'historique des modifications en cours, ce qui conduit à l'exclusion de plusieurs clients des tableaux en raison d'un manque de confiance), et l'application mobile comporte certaines restrictions de contenu qui rendent inefficace la publication native sur TikTok et Instagram.

Milanote est l'un des systèmes de gestion de projets et de contenu les plus épurés et les plus conviviaux que j'ai eu le plaisir d'utiliser pour créer et gérer des calendriers de réseaux sociaux… Certaines de ses fonctionnalités font défaut (notamment l'impossibilité de suivre l'historique des modifications en cours, ce qui conduit à l'exclusion de plusieurs clients des tableaux en raison d'un manque de confiance), et l'application mobile comporte certaines restrictions de contenu qui rendent inefficace la publication native sur TikTok et Instagram.

🔍 Le saviez-vous ? La presse à imprimer à caractères mobiles de Johannes Gutenberg, mise au point vers 1440-1450, a contribué à diffuser l'alphabétisation et les idées à travers l'Europe, jetant ainsi les bases de la Renaissance et de l'industrie de l'édition moderne.

10. Evernote (Idéal pour créer un « deuxième cerveau » consultable pour les rédacteurs)

via Evernote

Si vous avez constamment des idées qui vous viennent à l'esprit, telles que des angles d'articles, des extraits de recherche, des notes vocales et des captures d'écran, ce logiciel wiki est conçu pour les capturer avant qu'elles ne disparaissent. Il fonctionne comme un deuxième cerveau numérique, vous offrant un espace unique pour stocker vos notes, vos coupures de presse, vos documents, vos tâches et même les transcriptions de vos réunions, afin que rien ne se perde.

Il s'agit d'une plateforme multi-appareils de prise de notes et d'organisation qui aide les rédacteurs, les étudiants et les professionnels à saisir des informations sous n'importe quel format et à les retrouver instantanément.

Vous pouvez organiser votre contenu dans des carnets, ajouter des étiquettes pour une meilleure organisation, intégrer des tâches directement dans vos notes et synchroniser le tout entre votre ordinateur et votre appareil mobile. Ses nouvelles fonctionnalités d'IA vous aident à résumer de longues notes, à transcrire des réunions et à faire ressortir les informations pertinentes grâce à la recherche en langage naturel.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Organisez vos informations à l'aide de cahiers , de piles imbriquées et de étiquettes personnalisées

Enregistrez instantanément vos recherches avec Web Clipper (Chrome, Safari, Firefox)

Intégrez des éléments à effectuer à l'aide de tâches intégrées dans vos notes

Numérisez et stockez des documents papier grâce à la numérisation de documents et à la reconnaissance optique de caractères (OCR)

Limites d'Evernote

Problèmes d'interopérabilité lors du transfert de notes (par exemple, des étiquettes provoquant des erreurs)

Certains utilisateurs se plaignent du manque de performance des fonctionnalités IA

Tarifs d'Evernote

Formule Starter : 14,99 $/mois par utilisateur

Avancé : 24,99 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Evernote

G2 : 4,3/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 000 avis)

Que disent les utilisateurs d'Evernote dans la vie réelle ?

Témoignage d'un client:

J'apprécie Evernote pour sa rapidité et sa fiabilité, ainsi que pour son interface intuitive. Je trouve que la fonctionnalité de synchronisation fonctionne bien, ce qui me permet d'accéder facilement à mes notes quand j'en ai besoin. Il est simple de créer et d'enregistrer des notes instantanément sans se soucier de la structure ou de la mise en forme. De plus, l'installation initiale a été très facile, et je n'ai jamais eu de problème à utiliser Evernote sur mon téléphone pour prendre rapidement des notes… La version gratuite semble désormais assez limitée, ce qui réduit son utilité pour la prise de notes de base. Une offre gratuite plus généreuse ou une tarification plus simple rendrait l'application plus attrayante pour les utilisateurs occasionnels.

J'apprécie Evernote pour sa rapidité et sa fiabilité, ainsi que pour son interface simple. Je trouve que la fonctionnalité de synchronisation fonctionne bien, ce qui me permet d'accéder facilement à mes notes quand j'en ai besoin. Il est facile de créer et d'enregistrer des notes instantanément sans se soucier de la structure ou de la mise en forme. De plus, l'installation initiale a été très simple, et je n'ai jamais eu de problème à utiliser Evernote sur mon téléphone pour prendre rapidement des notes… La version gratuite semble désormais assez limitée, ce qui réduit son utilité pour la prise de notes de base. Une offre gratuite plus généreuse ou une tarification plus simple rendrait l'application plus attrayante pour les utilisateurs occasionnels.

📮 ClickUp Insight : Alors que 46 % des personnes interrogées dans notre sondage déclarent avoir un rituel bien établi qui les aide à se mettre en « mode travail », 11 % affirment commencer la plupart de leurs journées en mode survie, réagissant aux messages et aux échéances au fur et à mesure qu’ils apparaissent. Cela arrive généralement lorsqu'il n'y a pas de point de départ clair pour la journée. Vous ouvrez votre ordinateur portable, le flux de notifications commence, et avant même que vous ayez eu le temps de vous repérer, la journée prend déjà des décisions à votre place. Dans un environnement de travail IA convergent comme ClickUp, les tâches inachevées, les commentaires récents, les priorités et les fils de discussion en cours sont déjà regroupés en un seul endroit. Vous pouvez ainsi ouvrir l'environnement de travail et voir immédiatement ce qui est en cours, ce qui a évolué et ce qui nécessite votre attention. Au lieu de parcourir vos e-mails, vos discussions et vos notes pour reconstituer le contexte, le système vous offre un point de départ clair, pour commencer la journée de manière plus réfléchie.

Quelques suggestions supplémentaires pour lorsque vous utilisez ChatGPT dans ClickUp Brain MAX. 💁

En bref, optez pour ClickUp

Le bon outil de gestion de projet détermine la fluidité avec laquelle vos idées passent de l'ébauche à la publication. Certains outils excellent dans la planification visuelle. Le meilleur choix dépend de ce que vous faites : gérer un projet d'écriture en solo, coordonner des collaborateurs ou diriger une opération de contenu complète.

Cela dit, si votre plus grand défi consiste à jongler entre les brouillons, les commentaires, les recherches, les délais et la communication sur plusieurs applications, alors un environnement de travail unifié devient un atout majeur.

C'est là que ClickUp se démarque. En réunissant la rédaction, la collaboration, l'automatisation et l'IA au sein d'un même environnement, il réduit les frictions qui ralentissent généralement les équipes créatives. Au lieu d'empiler des outils disparates, vous configurez votre flux de travail une seule fois, et tout s'y déroule de manière fluide.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅

Foire aux questions (FAQ)

Les rédacteurs utilisent souvent des outils de gestion de projet tels que Trello, Asana et Notion. Cependant, ClickUp se distingue particulièrement en permettant de créer des hiérarchies personnalisables dans le cadre de projets complexes. Il séduit les rédacteurs grâce à sa fonctionnalité de génération de tâches basée sur l'IA à partir de notes et de commentaires, ainsi qu'à ses documents collaboratifs intégrés au contexte de travail.

Les rédacteurs décomposent leurs projets en jalons clés tels que la création d'un plan, la rédaction du brouillon et la révision, tout en réservant du temps pour l'écriture et en utilisant la méthode Pomodoro pour maintenir leur élan. La hiérarchisation des priorités via la matrice d'Eisenhower permet de traiter en premier les tâches urgentes, tandis que des rappels automatisés évitent les retards. Les diagrammes de Gantt et les automatisations des échéances de ClickUp facilitent le respect des délais pour les rédacteurs.

Grammarly est un excellent outil qui fournit des suggestions en temps réel sur la grammaire, le ton et la clarté, tandis que l'application Hemingway simplifie la prose en signalant les adverbes et la voix passive. De plus, ClickUp est un excellent outil pour la rédaction et la modification en cours grâce à ClickUp Docs, qui permet l'édition collaborative, la détection du curseur en temps réel et l'attribution de commentaires. Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain, intégré à vos documents, pour générer des premières ébauches, améliorer votre écriture et résumer le contenu.

Les rédacteurs suivent les révisions et les commentaires à l'aide d'outils proposant un historique des versions, des commentaires intégrés et des commentaires liés aux tâches. Des outils tels que ClickUp, Google Docs et Notion permettent de revenir à une version précédente et d'afficher clairement les fils de commentaires associés à des brouillons ou à des tâches spécifiques.

Commencez à écrire avec des outils intuitifs et faciles d'accès comme ClickUp ou Google Workspace, car ils sont simples à configurer et à utiliser. Ces plateformes utilisent des tableaux visuels ou des documents partagés qui ne nécessitent qu'une configuration minimale tout en permettant d'organiser efficacement le travail.