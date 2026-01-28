8 cas d'utilisation du marketing ChatGPT que tout spécialiste du marketing devrait connaître

Nous savons tous que ChatGPT est l'un des premiers outils à avoir rendu l'IA accessible aux équipes d'entreprise.

Comme l'a dit l'entrepreneur américain Aaron Levie, « ChatGPT est l'un de ces rares moments dans l'histoire de la technologie où l'on entrevoit à quel point tout va changer à l'avenir. »

Et les choses ont effectivement évolué rapidement. À la mi-2025, OpenAI avait confirmé que ChatGPT avait atteint plus de 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires.

Cependant, utilité ne rime pas forcément avec disponibilité. Si votre journée est partagée entre des documents, des invites, des suivis, des validations et cinq campagnes différentes menées en parallèle, ChatGPT peut vous aider. De la simple génération de contenu à la recherche approfondie, il est devenu un partenaire fiable pour de nombreuses équipes marketing.

Dans ce guide, vous trouverez des cas d'utilisation pratiques de ChatGPT pour le marketing que vous pouvez appliquer immédiatement. Vous trouverez également des exemples et des invitations, des instructions que vous pouvez réutiliser pour le marketing de contenu, les campagnes de marketing numérique, le marketing par e-mail et l'optimisation pour les moteurs de recherche.

🌟 Modèle présenté

Si votre stratégie se trouve dans des diapositives et que son exécution repose sur plusieurs outils, le suivi des performances peut s'avérer difficile. Le modèle de plan marketing de ClickUp vous offre un espace structuré pour définir des objectifs, les décomposer en tâches, suivre la progression et afficher les échéanciers sans avoir à recréer le même plan dans plusieurs outils. Obtenez un modèle gratuit Passez moins de temps à gérer des feuilles de calcul et consacrez-en davantage à la création de travaux exceptionnels grâce au modèle de plan marketing de ClickUp.

Pourquoi les spécialistes du marketing devraient utiliser ChatGPT

En tant que spécialiste du marketing, la page blanche est souvent votre pire ennemie. Elle complique tout : rédiger des articles de blog, rédiger un message sur les réseaux sociaux, créer des objets d'e-mails ou créer des variantes de textes publicitaires pour une nouvelle campagne.

ChatGPT vous aide à aller plus vite en générant une première ébauche et en résumant les points clés de vos notes détaillées ou d'un référentiel de contenu existant.

Cela vous aide également lorsque vous avez besoin d'une réflexion structurée à la demande. Vous pouvez lui demander de regrouper les mots-clés pertinents par intention, de proposer des formats de contenu pour différents canaux et de définir les éléments à tester dans votre prochaine série de campagnes sur les réseaux sociaux ou par e-mail.

La qualité du résultat dépend des données fournies, il est donc utile de lui donner le contexte qu'un consultant en marketing numérique demanderait normalement :

Votre public cible

L'objectif de la campagne

Le canal (contenu du blog, pages d'accueil, plateformes de réseaux sociaux)

Le ton et les contraintes (voix de la marque, nombre de mots, règles de conformité)

Voici un aperçu des types de tâches marketing que vous pouvez accomplir avec ChatGPT :

✍🏼 Rédigez des textes marketing pour les pages web, les publications sur les réseaux sociaux, les descriptions de produits et les campagnes par e-mail.

📈 Analysez les données clients telles que le comportement de navigation et l'historique des achats afin de personnaliser les messages marketing et le contenu du site web.

✅ Identifiez les tendances du marché et résumez les informations sur vos concurrents pour vous aider à prendre des décisions éclairées.

📖 À lire également : Comment fonctionne ChatGPT ? Tirez le meilleur parti de ChatGPT !

Cas d'utilisation marketing de ChatGPT

Pour vous donner une idée claire de la manière d'utiliser ChatGPT pour le marketing, nous allons passer en revue huit cas d'utilisation pratiques de ChatGPT dans le domaine du marketing.

De la création quotidienne de contenu à l'analyse plus intelligente des données et à la planification de campagnes, ces exemples montrent comment ChatGPT peut accentuer vos efforts marketing et améliorer votre efficacité.

1. Idéation de contenu

via ChatGPT

Chaque contenu performant n'était au départ qu'une simple idée. Les grandes idées ne sont pas faciles à trouver, et ChatGPT peut s'avérer être un partenaire de brainstorming étonnamment efficace. De plus, avoir un point de départ plutôt que de fixer une page blanche rend le processus de création de contenu beaucoup moins stressant.

Une autre excellente façon d'utiliser ChatGPT pour trouver des idées de contenu consiste à l'inviter d'abord à effectuer une étude de marché de base. Vous pouvez lui demander de répertorier les principaux concurrents de votre secteur, d'identifier les opportunités du marché ou même de suggérer des arguments de vente uniques.

La rapidité est un autre avantage majeur. En effet, un post Reddit montre comment quelqu'un a utilisé ChatGPT pour générer 40 idées de contenu en moins de 60 secondes. Mais, bien sûr, les bonnes instructions sont la clé.

⭐ Essayez ces suggestions pour trouver des idées de contenu :

Faites une liste de 10 idées d'articles de blog pour une petite entreprise proposant des services de marketing sur les réseaux sociaux.

Suggérez des idées créatives de publications sur les réseaux sociaux pour une marque ciblant les clients de la génération Z.

Réfléchissez à des sujets pour la newsletter d'une agence de marketing numérique spécialisée dans le marketing de contenu.

Générez des idées de contenu basées sur les dernières tendances en matière d'optimisation des moteurs de recherche pour les marques de commerce électronique.

✅ Qu'est-ce que toutes ces instructions ont en commun ?

Ils identifient clairement le public cible, mentionnent le contexte de l'entreprise et précisent le type de contenu ou le canal pour lequel vous souhaitez obtenir des idées.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour l'automatisation du marketing

2. Segmentation de l'audience

Puisque nous parlons du public cible, voyons comment ChatGPT peut vous aider à créer des campagnes qui s'adressent réellement aux bonnes personnes.

ChatGPT peut passer au crible d'énormes quantités de données clients et vous donner une meilleure idée de ce que votre public cible souhaite réellement. Il peut identifier des modèles et des tendances qui pourraient vous échapper en analysant les interactions, les questions et les commentaires informels.

Cela signifie que vous bénéficiez de groupes d'audience plus intelligents et de moyens plus pertinents pour les impliquer.

Il détecte également les changements subtils dans le sentiment des clients ou les tendances émergentes du marché, vous offrant ainsi la possibilité d'ajuster votre stratégie avant qu'elle ne devienne trop avancée. Et comme il comprend si bien le contexte et le langage, ses analyses semblent réfléchies et étonnamment humaines.

L'un des principaux avantages de l'utilisation de ChatGPT pour la segmentation est qu'il facilite considérablement la personnalisation. Plus vos groupes sont spécifiques, plus il est généralement difficile de créer des messages qui semblent personnalisés. ChatGPT vous décharge d'une grande partie de cet effort.

⭐ Voici quelques idées d’invites que vous pouvez essayer pour la segmentation de votre audience (vous devrez toutefois fournir le contexte nécessaire) :

Suggérez des moyens de segmenter notre audience en fonction de leur historique d'achat et de leur comportement de navigation.

Aidez-moi à classer les abonnés à notre newsletter en groupes en fonction de leur engagement dans les campagnes d'e-mailing précédentes.

Identifiez les segments d'audience d'une marque de soins de la peau en fonction des intérêts des clients, des tranches d'âge et des préférences en matière de produits.

📮 ClickUp Insight : près de 88 % des personnes interrogées déclarent utiliser des outils d'IA pour faciliter et accélérer leurs tâches personnelles. Vous souhaitez bénéficier des mêmes avantages au travail ? L'assistant IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain, vous aide à travailler plus intelligemment en réduisant le nombre de réunions, en fournissant des résumés instantanés et en automatisant les tâches, ce qui permet d'augmenter la productivité jusqu'à 30 %.

3. Optimisation du contenu

Les gens se tournent souvent vers ChatGPT pour la création de contenu à partir de zéro, mais saviez-vous que vous pouvez également l'utiliser pour optimiser du contenu existant ?

Selon SurveyMonkey, c'est la principale raison pour laquelle les spécialistes du marketing utilisent des Outils d'IA. Et cela semble logique. De l'ajout des bons mots-clés SEO à l'ajustement du contenu pour différents publics, l'optimisation est le domaine dans lequel l'IA effectue discrètement son meilleur travail.

Qu'il s'agisse d'améliorer un article de blog, de rendre vos e-mails marketing plus percutants ou d'ajuster une publication sur les réseaux sociaux, ChatGPT vous aide à prendre une longueur d'avance.

⭐ Vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à optimiser votre contenu à l'aide de ces simples invitations :

Suggérez une liste de mots-clés SEO pour un article de blog sur [sujet] et montrez-moi comment faire pour les inclure naturellement dans le corps du texte, les titres H2 et H3.

Réécrivez le paragraphe suivant afin qu'il s'adresse à un public différent tout en conservant le sens original.

Créez une méta-description pour un article de blog intitulé [titre] qui donnerait envie aux gens de cliquer. Donnez-moi 5 options parmi lesquelles choisir, et couvrez différents angles dans chacune d'elles.

Aidez-moi à créer un plan de contenu basé sur [mot-clé] et des sujets connexes.

Rédigez quelques titres accrocheurs pour un article de blog sur [sujet] qui plaira à [public cible].

👀 Anecdote : la première publicité télévisée a été diffusée aux États-Unis en 1941, pour promouvoir les montres Bulova. Elle n'a coûté que 9 dollars pour être diffusée avant un match de baseball sur une chaîne new-yorkaise. Ce Clip de 10 secondes a ouvert la voie à ce qui allait devenir une industrie publicitaire pesant plusieurs milliards de dollars. Aujourd'hui, le coût ne se limite plus aux dépenses médias, il s'agit également de la bande passante créative et de la vitesse. L'IA aide les équipes à produire plus de ressources plus rapidement, à itérer en continu et à réutiliser le contenu dans différents formats.

4. Rédaction publicitaire

Rédiger un bon texte publicitaire, c'est un peu comme entamer une discussion avec quelqu'un qui est pressé. Vous devez capter son attention, éveiller sa curiosité et lui donner une raison de s'intéresser à vous, le tout en quelques mots seulement.

Que vous diffusiez des publicités sur Google, Facebook, LinkedIn ou même TikTok, ChatGPT peut vous aider à rédiger des messages novateurs et pertinents pour votre public cible.

Cet outil marketing basé sur l'IA est également pratique pour tester différentes versions d'une publicité ( tests A/B ). Vous pouvez rapidement créer plusieurs options et voir laquelle donne les meilleurs résultats.

⭐ Voici comment les spécialistes du marketing utilisent ChatGPT pour la rédaction de textes publicitaires :

Rédigez des titres et des descriptions pour Google Ads qui mettent en avant les points clés et incitent [le public cible] à cliquer sur [la description du produit].

Créez des textes publicitaires pour les réseaux sociaux qui semblent personnels et s'adaptent au ton de plateformes telles qu'Instagram, Facebook et LinkedIn.

Rédigez des textes publicitaires natifs qui s'intègrent naturellement au contenu environnant tout en se démarquant suffisamment pour susciter l'intérêt.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA dans la publicité

5. Réutilisation du contenu

La réutilisation du contenu permet aux équipes marketing réduites de multiplier par dix l'efficacité de chaque élément de contenu et d'optimiser son retour sur investissement.

Avec ChatGPT, ce processus est beaucoup plus fluide et permet souvent de gagner du temps.

Ahrefs rapporte que 74,2 % des nouvelles pages web incluent désormais du contenu généré par l'IA. Il n'est donc pas surprenant que les spécialistes du marketing se tournent vers des outils tels que ChatGPT pour optimiser leurs processus de création et de marketing de contenu.

⭐ Voici comment utiliser ChatGPT pour réutiliser du contenu :

Transformez une série d'articles de blog en un livre électronique qui peut également être téléchargé gratuitement pour générer des prospects.

Résumez un long webinaire ou podcast en un article de blog ou plusieurs publications sur les réseaux sociaux.

Transformez un article de blog en une newsletter attrayante par e-mail pour vos abonnés.

Mettez en avant les moments clés d'un webinaire ou d'une vidéo pour créer du contenu de suivi ou de courts extraits promotionnels.

Décomposez un article détaillé en publications rapides et partageables pour des plateformes telles qu'Instagram, LinkedIn ou Twitter.

✅ Si vous cherchez des idées rapides, en voici quelques-unes pour vous aider à démarrer :

Résumez ce [webinaire, article de blog ou podcast] en un message LinkedIn de 150 mots destiné à [votre public cible].

Réécrivez cet article de blog sous forme de newsletter conviviale mettant en avant les principaux points à retenir.

Transformez cet article en trois courtes légendes Instagram avec des hashtags pertinents.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour les études de marché

6. Optimisation SEO

Près de 65 % des entreprises affirment avoir obtenu de meilleurs résultats en matière de référencement grâce aux Outils d'IA.

Et il est facile de comprendre pourquoi.

De la recherche de sujets adaptés à votre blog à l'aide à la recherche de mots-clés, ChatGPT rend le processus beaucoup plus organisé. Il peut également vous aider à trouver des titres qui attirent l'attention et à regrouper les termes de recherche en fonction de l'intention, ce qui permet de mieux comprendre ce que vos lecteurs recherchent réellement.

De plus, c'est un partenaire utile lorsque vous souhaitez créer une structure de contenu solide ou rédiger des méta descriptions qui incitent à cliquer.

⭐ ChatGPT fournit l'assistance nécessaire à vos efforts de référencement de nombreuses façons différentes :

Suggérez des idées de contenu basées sur les mots-clés tendance dans [votre secteur d'activité].

Trouvez des mots-clés à longue traîne et regroupez-les par intention de recherche.

Créez des idées de titres à la fois attrayants et optimisés pour les mots-clés.

Rédigez un plan de contenu qui correspond à l'intention de recherche derrière [mot-clé cible].

Rédigez une méta-description claire et attrayante pour un article de blog sur [sujet].

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour le marketing d'affiliation

7. Chatbot pour la génération de prospects et le service client

via ChatGPT

Nous apprécions tous une réponse rapide et utile lorsque nous avons une question. C'est exactement pour cette raison que les entreprises se tournent vers les chatbots pour répondre aux besoins de leurs clients. Avec ChatGPT fonctionnant en arrière-plan, votre chatbot peut avoir des discussions plus naturelles avec vos clients.

Les chatbots alimentés par ChatGPT peuvent répondre aux questions courantes, partager des informations sur les produits, guider les clients lors du paiement ou même aider à résoudre de petits problèmes. Cela simplifie la vie de vos clients et offre à votre équipe d'assistance un répit bien mérité.

En matière de marketing, les chatbots peuvent engager des discussions avec les visiteurs d'un site web et même capturer des prospects grâce à des discussions naturelles et conviviales.

⭐ Et si vous vous demandez comment ChatGPT s'intègre dans tout cela, vous pouvez essayer de lui demander des choses comme :

Un script de chatbot convivial pour répondre aux questions courantes sur les produits

Réponses utiles pour guider les clients tout au long du processus de paiement

Un flux de discussion naturel qui facilite la collecte d'informations sur les prospects.

Suggestions sur la manière dont un chatbot peut aider les visiteurs à explorer votre gamme de produits

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour le marketing

8. Analyse des données et rapports

Prashanth Southekal, directeur du Data for Business Performance Institute, a déclaré : « Les entreprises disposent d'une quantité considérable de données, mais [la réussite] ne repose pas sur la collecte de données, mais sur la gestion des données et la compréhension qu'elles permettent d'acquérir. »

C'est un autre domaine dans lequel ChatGPT s'avère très utile.

Que vous suiviez les performances d'une campagne, analysiez le trafic d'un site web ou vérifiiez les résultats de votre dernière campagne par e-mail, ChatGPT simplifie l'analyse.

Il aide également à donner du sens à des ensembles de données complexes en les décomposant en informations simples que votre équipe marketing peut réellement utiliser. Et si vous cherchez à repérer des tendances ou à faire des prévisions éclairées, ChatGPT vous permet d'anticiper en analysant les données passées.

⭐ Demandez à ChatGPT de vous aider dans l'analyse des données et la création de rapports :

Résumez les principales conclusions de ce rapport sur les performances de la campagne en termes simples.

Mettez en avant les informations les plus importantes issues de nos données Google Analytics du mois dernier.

Suggérez les raisons possibles d'une baisse d'engagement sur nos dernières publications sur les réseaux sociaux.

Examinez les performances de la campagne d'e-mails du dernier trimestre et suggérez des améliorations possibles.

👀 Anecdote : le terme « intelligence artificielle » a été inventé en 1956 lors du projet de recherche estival sur l'intelligence artificielle de Dartmouth, souvent considéré comme le « moment fondateur » du champ.

Limites de l'utilisation de ChatGPT dans le marketing

La plupart d'entre nous réalisent que si ChatGPT peut être un assistant utile, il n'est pas sans défauts. Il est important que les équipes marketing sachent où il présente des lacunes afin d'éviter les surprises et de rechercher des alternatives à ChatGPT.

Voici quelques limites courantes que les spécialistes du marketing doivent connaître :

ChatGPT peut fournir des informations inexactes, il est donc essentiel de vérifier les faits avant le partage ou la publication des résultats.

Ses réponses peuvent refléter les biais des données sur lesquelles il a été formé , les spécialistes du marketing doivent donc vérifier l'équité et l'inclusivité des résultats.

Il a souvent du mal à comprendre le contexte et le bon sens , ce qui conduit à des réponses qui semblent correctes mais qui passent à côté de l'essentiel.

La créativité n'est pas son point fort, donc les idées de campagne originales ou les textes pleins d'esprit nécessitent toujours une touche humaine.

Cet outil fonctionne souvent avec des informations obsolètes ou limitées, en particulier lorsqu'il s'agit de données en temps réel ou de sujets de niche. Vous devrez donc peut-être l'inviter explicitement à rechercher les dernières données sur le web.

📖 À lire également : Guide d'utilisation de l'IA dans le marketing de contenu

Alternatives à ChatGPT dans le domaine du marketing

ChatGPT est utile pour créer rapidement des brouillons et générer des dizaines d'idées en une seule fois, mais le travail marketing s'arrête rarement au stade du brouillon. Vous avez toujours besoin d'un endroit où stocker le brief, attribuer les tâches, effectuer le suivi des validations et présenter les rapports sans dupliquer les informations entre plusieurs outils.

C'est là qu'interviennent Work Sprawl et IA Sprawl.

La dispersion du travail survient lorsque votre plan, vos ressources et vos tâches sont répartis entre différents outils qui ne communiquent pas entre eux.

La prolifération de l'IA se produit lorsque votre organisation s'appuie sur plusieurs Outils d'IA et modèles d'IA dispersés, sans supervision, stratégie ou idée de qui utilise quoi. Cela entraîne un gaspillage d'argent, une duplication des efforts et des risques pour la sécurité.

Si vous souhaitez bénéficier d'une assistance de type ChatGPT qui reste connectée à l'exécution, ClickUp constitue une alternative plus intelligente. En effet, l'IA native de ClickUp, ClickUp Brain, se trouve dans le même environnement de travail IA convergent que celui où se trouvent déjà vos projets marketing.

Pourquoi ClickUp Brain l'emporte sur ChatGPT pour les équipes marketing

Rédigez des publications sur les réseaux sociaux, des textes publicitaires et des contenus d'e-mails directement à partir de votre brief de campagne avec ClickUp Brain

ClickUp Brain vous aide à générer du contenu, à résumer les mises à jour et à transformer les briefs en tâches suivables jusqu'à leur publication, sans quitter votre environnement de travail.

ChatGPT ne connaît que ce que vous collez.

ClickUp Brain peut fonctionner avec ce qui se trouve déjà dans votre espace de travail (documents de campagne, détails des tâches, commentaires, échéanciers et mises à jour), ce qui vous permet de passer moins de temps à expliquer le contexte.

Au lieu de copier une invite, des instructions dans un outil séparé et de coller le résultat dans une tâche marketing dans ClickUp, vous pouvez rédiger du contenu à l'aide de l'IA directement dans ClickUp Docs, le joindre à des tâches de campagne et conserver tout le contexte connecté.

Demandez à ClickUp Brain de rédiger des textes marketing pour vous directement dans les documents ClickUp.

Utilisez-le lorsque vous avez besoin de :✅ Transformer un brief de campagne en listes de tâches et sous-tâches✅ Rédiger des publications sur les réseaux sociaux, des textes publicitaires et des contenus d'e-mails à partir d'une source unique et fiable✅ Résumer les mises à jour de la campagne et extraire les éléments à mener à bien à partir de notes

Lorsque vos meilleures suggestions se trouvent dans l'historique de chat personnel de quelqu'un, toute l'équipe finit par réinventer la roue. Avec ClickUp Docs (et Hub Documents pour l'organisation), vous pouvez créer un espace partagé pour les briefs de campagne, les bibliothèques de suggestions réutilisables, les cadres de positionnement et les messages approuvés, puis relier chaque document directement aux tâches ClickUp qui l'exécutent, afin que la stratégie et l'action restent synchronisées.

Voici une courte vidéo qui explique comment les équipes marketing tirent le meilleur parti de ClickUp Brain :

💡 Conseil de pro : créez un flux de travail marketing assisté par l'IA avec ClickUp BrainGPT, votre super application IA. En tant que compagnon IA de bureau, il maintient votre travail connecté à toutes les applications que vous utilisez : ClickUp, Drive, Slack, etc. Utilisez votre voix pour saisir des notes détaillées et des résumés grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp BrainGPT. Voici comment vous pouvez l'utiliser pour gagner au moins une journée par semaine : Capturez vos idées de campagne et rédigez vos brouillons à l'aide de votre voix : utilisez utilisez Talk to Text pour dicter les grandes lignes de vos articles de blog, différentes versions de textes publicitaires, des objets d'e-mails ou des briefs créatifs rapides lorsque vous êtes entre deux réunions ou que vous examinez des ressources lors de vos déplacements. BrainGPT convertit votre voix en un texte soigné que vous pouvez coller directement dans un document ClickUp, une description de tâche, un commentaire ou n'importe quel champ de texte.

Posez des questions tirées du contexte réel de votre campagne : au lieu de réexpliquer chaque détail, demandez à ClickUp BrainGPT de faire apparaître les réponses à partir du contenu de votre environnement de travail, comme les tâches, les documents, les chats et les comptes rendus de réunion.

Retrouvez rapidement vos travaux passés grâce à des requêtes de type Enterprise Search : lorsque vous avez besoin de réutiliser du contenu existant ou de retrouver les commentaires d'un client, ClickUp BrainGPT peut effectuer des recherches dans ClickUp, sur le Web et dans les fichiers des applications connectées.

Choisissez l'IA adaptée à la tâche sans perdre vos réponses de l'environnement de travail : si vous souhaitez un style d'écriture ou de raisonnement différent, vous pouvez changer de modèle et accéder à ChatGPT, Claude ou Gemini dans la même interface !

Les tableaux de bord ClickUp facilitent l'analyse des données.

Configurez un tableau de bord qui suit les performances des campagnes, les conversions de prospects et les échéances avec ClickUp Dashboards

La plupart des équipes marketing disposent d'une grande quantité de données. Le plus difficile est de les rassembler de manière cohérente. C'est là que les tableaux de bord ClickUp excellent.

Vous pouvez créer un tableau de bord qui affiche en temps réel les chiffres de vos campagnes, les conversions de prospects, les échéances de contenu et même la charge de travail de votre équipe. Toutes les données sont regroupées en un seul endroit, vous n'avez donc pas besoin de passer d'un outil à l'autre.

Mais les tableaux de bord ne sont utiles que s'ils mènent à des décisions. Les cartes IA de ClickUp ajoutent des rapports alimentés par l'IA à vos données de tableau de bord, afin que vous puissiez générer un résumé exécutif ou des informations personnalisées basées sur des invitations qui utilisent votre activité réelle dans l'environnement de travail ClickUp.

💡 Conseil de pro : créez des cartes IA personnalisées, telles que : Résumé exécutif sur l'IA : pour générer un bilan de santé basé sur votre dossier de campagne

Mise à jour du projet IA : pour obtenir un statut clair que vous pouvez coller dans les e-mails destinés aux parties prenantes.

AI Brain : pour exécuter une invite personnalisée telle que « Résumez ce qui a été expédié cette semaine, ce qui est bloqué et ce qui nécessite une attention particulière ». Utilisez des modèles personnalisés qui vous aideront à configurer rapidement votre tableau de bord avec ClickUp AI Cards

Les automatisations et les agents ClickUp vous aident à travailler plus intelligemment, sans fournir plus d'efforts.

Automatisez les actions routinières telles que les transferts de tâches, les mises à jour de statut ou les rappels de révision pour faire avancer vos projets grâce aux automatisations ClickUp

Il y a toujours une longue liste de petites tâches qui prennent beaucoup trop de temps, comme envoyer des rappels pour la publication et assurer le suivi des approbations. ClickUp Automations s'en charge pour vous.

Supposons qu'une tâche soit marquée comme terminée. Vous pouvez configurer ClickUp pour qu'il avertisse automatiquement la personne suivante, attribue la prochaine étape ou même planifie un suivi.

💡 Conseil de pro : Assurez le bon déroulement des transferts de campagne grâce à ClickUp Super Agents. Confiez l'ensemble de vos flux de travail marketing, tels que la création, la révision et la publication de publications sur les réseaux sociaux, aux super agents ClickUp. Lorsque le travail marketing entre dans les cycles de révision, les retards sont généralement dus à des propriétaires peu clairs ou à des suivis oubliés. Les super agents ClickUp peuvent s'exécuter lorsque quelque chose change dans votre flux de travail et prendre automatiquement des mesures, afin que votre équipe ne dépende pas de rappels manuels. Deux exemples d'agents que vous pouvez configurer dès maintenant dans ClickUp : Agent QA de campagne : lorsqu'une tâche passe à l'état « Prête pour révision », vérifiez les champs obligatoires (public, canal, délai, lien vers la ressource), puis indiquez dans un commentaire ce qui manque et attribuez la tâche au bon réviseur.

Agent de réutilisation du contenu : lorsqu'une tâche de publication de blog est marquée comme approuvée, générez une checklist des tâches de réutilisation (publication LinkedIn, extrait d'e-mail, légendes courtes) et créez ces tâches dans la liste appropriée avec les dates d'échéance suggérées. Générez une première ébauche pour les ressources de contenu et identifiez le propriétaire approprié pour les révisions et les modifications humaines.

Et si vous cherchez un moyen de regrouper tous vos efforts marketing, le modèle de plan marketing de ClickUp vous facilite encore plus la tâche.

Obtenez un modèle gratuit Passez moins de temps sur les feuilles de calcul et consacrez-vous davantage à la création de travaux exceptionnels grâce au modèle de plan marketing de ClickUp.

Voici ce qui le rend si utile :

Définissez des objectifs marketing clairs et décomposez-les en tâches gérables.

Organisez vos campagnes grâce à un plan structuré, étape par étape.

Suivez la progression grâce à des indicateurs intégrés et sachez exactement où en sont les choses.

Apportez des ajustements rapides en fonction des résultats en temps réel.

📖 À lire également : Modèles gratuits de plans marketing pour élaborer une stratégie marketing

Cas d'utilisation marketing de ClickUp Brain

Utilisez ces invites dans un document ClickUp ou une description de tâche avec ClickUp AI, afin que vos idées et vos brouillons restent connectés au travail de campagne en cours.

1. Idéation de contenu

Générez 15 idées d'articles de blog pour [public cible] autour du thème [sujet] et regroupez-les par étape du funnel (TOFU, MOFU, BOFU).

Créez 10 angles de publication sur les réseaux sociaux pour [campagne] et suggérez le meilleur format de contenu pour chacun (carrousel, courte vidéo, publication en texte).

En vous basant sur notre contenu existant sur [sujet], suggérez 8 nouveaux angles que nous n'avons pas encore abordés.

2. Segmentation de l'audience

Proposez 5 segments d'audience pour [produit] en utilisant ces signaux : [historique d'achat], [comportement de navigation], [cas d'utilisation], [rôle].

Rédigez une matrice de messagerie par segment avec les points faibles, les messages clés, les arguments convaincants et les CTA pour chacun d'entre eux.

Identifiez les objections susceptibles d'être formulées pour chaque segment et suggérez des réponses que nous pouvons utiliser dans les publicités et les pages de destination.

3. Optimisation du contenu et assistance SEO

Suggérez des mots-clés pertinents pour un article de blog sur [sujet], puis indiquez où les placer naturellement dans ce plan : [coller le plan]

Réécrivez cette section pour [public cible] tout en conservant les mêmes clés : [coller le paragraphe]

Rédigez 5 méta descriptions pour le titre de ce blog et limitez chacune d'elles à 155 caractères : [titre]

4. Rédaction publicitaire et tests A/B

Rédigez 6 titres Google Ads et 4 descriptions pour [offre], chacun mettant en avant un avantage différent.

Créez 3 variantes de publicités LinkedIn pour [persona] avec différents accroches et CTA.

Donnez-moi 5 idées de tests A/B pour ce texte publicitaire et expliquez ce que chaque test vise à apprendre : [coller le texte]

5. Réutilisation du contenu

Transformez cet article de blog en une publication LinkedIn de 150 mots, un fil de 6 tweets et 3 légendes courtes avec des hashtags pertinents : [coller le lien ou le texte]

Résumez ce webinaire en 7 points clés et 5 extraits pour les plateformes de réseaux sociaux : [coller les notes]

Créez une version e-mail de cet article avec une introduction claire, 3 points à retenir et un CTA : [coller l'article]

📖 À lire également : Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

Gérez l'ensemble de votre moteur marketing dans ClickUp

Il ne fait aucun doute que ChatGPT a gagné sa place en tant qu'assistant marketing pratique. Mais trop souvent, cela s'arrête là.

ClickUp Brain va encore plus loin. Il ne se contente pas de générer des idées et d'affiner les brouillons, mais transforme cette inspiration en un travail organisé et traçable que votre équipe peut réellement exécuter dans le même environnement de travail. Contrairement à ChatGPT, Brain est véritablement sensible au contexte.

De plus, le plus grand avantage de l'utilisation de ClickUp pour le marketing est qu'il centralise votre moteur marketing. Lorsque la stratégie, les ressources, l'exécution et la communication de l'équipe sont regroupées en un seul endroit, vous n'avez plus à vous soucier des transferts et des changements de contexte. Votre équipe bénéficie d'un cheminement plus clair, de « voici l'idée » à « voici ce qui va être mis en œuvre, quand et qui en est responsable ».

Prêt à regrouper en un seul endroit votre stratégie, votre contenu et votre exécution basés sur l'IA ? Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp.