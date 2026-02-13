Meilleures campagnes publicitaires basées sur l'IA : exemples et enseignements

Vous pouvez avoir le concept publicitaire le plus brillant et le plus émouvant au monde.

Mais si vous mettez trois semaines à la produire et à l'optimiser, vous aurez déjà manqué l'occasion de créer un impact.

C'est pourquoi les marques exploitent l'intelligence artificielle. Pour agir rapidement, interpréter les signaux à temps et prendre des décisions créatives à grande échelle.

Mais par où commencer ?

Comment utiliser l'IA pour créer des publicités sans sacrifier la créativité humaine ?

Il n'y a rien de plus utile que d'étudier des exemples concrets de publicité utilisant l'IA.

Dans cet article, nous analysons les campagnes de réussite des plus grandes marques, les enseignements clés et un guide étape par étape pour lancer votre propre campagne publicitaire alimentée par l'IA.

Qu'est-ce qui distingue une campagne publicitaire basée sur l'IA ?

Le simple fait d'utiliser la technologie IA pour créer une campagne publicitaire ne constitue pas un avantage concurrentiel. En effet, presque toutes les autres marques le font déjà.

Pour vous démarquer, assurez-vous que votre publicité répond à la plupart des critères suivants :

Campagnes dynamiques : les meilleures campagnes publicitaires basées sur l'IA sont très dynamiques. Elles adaptent les messages, les visuels et les formats en temps réel en fonction des réactions du public.

Hyper-personnalisation à grande échelle : adapter le contenu publicitaire à différents segments d'audience = personnalisation. L'adapter aux préférences individuelles des utilisateurs, c'est de l'hyper-personnalisation. Et c'est l'hyper-personnalisation qui fait dire aux gens : « Waouh, cette marque me comprend. »

Exécution native sur la plateforme : utilisez l'IA pour réutiliser les publicités sur différentes plateformes. Votre utilisez l'IA pour réutiliser les publicités sur différentes plateformes. Votre outil d'IA pour les réseaux sociaux vous fournit le contenu créatif, mais vous pouvez l'adapter aux dimensions, aux récits et aux audiences spécifiques à chaque plateforme.

Expérimentation publicitaire intégrée : la création publicitaire traditionnelle est lente. Grâce à l'IA, vous pouvez générer et tester simultanément des centaines de variantes (titre A + vidéo C + bouton CTA bleu). Le système identifie également les combinaisons qui génèrent le plus de conversions et les adapte instantanément.

Optimisation publicitaire en temps réel : l'IA évalue les performances publicitaires selon plusieurs critères (variantes créatives, audiences, emplacements, formats) afin de les optimiser. Par exemple, elle détecte la lassitude créative (lorsque les utilisateurs se lassent de voir la même publicité) et ajuste la fréquence avant que votre retour sur investissement ne baisse.

⚖️ Campagnes marketing basées sur l'IA vs campagnes publicitaires basées sur l'IA : il est facile de confondre les deux, mais voici quelques précisions : L'IA dans le marketing est un concept global. Il comprend l'utilisation de l'IA pour l'étude d'audience, la modélisation prédictive du comportement et la coordination des messages sur les canaux de e-mail, CRM et réseaux sociaux. Il comprend l'utilisation de l'IA pour l'étude d'audience, la modélisation prédictive du comportement et la coordination des messages sur les canaux de e-mail, CRM et réseaux sociaux.

La publicité IA est un sous-ensemble du marketing IA qui se concentre sur les environnements médiatiques payants. Le rôle de l'IA ici est d'optimiser l'achat d'espaces publicitaires, le ciblage et la diffusion créative en temps réel. En bref : chaque campagne publicitaire basée sur l'IA fait partie d'une stratégie marketing basée sur l'IA, mais toutes les tactiques marketing basées sur l'IA n'impliquent pas nécessairement de la publicité.

Exemples des meilleurs exemples de campagnes publicitaires basées sur l'IA

Voyons maintenant les dix meilleurs exemples de publicité utilisant l'IA par des marques mondiales et comment elles utilisent l'IA pour communiquer leurs arguments de vente :

👀 Le saviez-vous ? Les montres utilisées dans les publicités sont presque toujours réglées sur 10 h 10. En effet, à 10 h 10, les aiguilles encadrent le logo de la marque (généralement centré en haut) et, plus important encore, elles ressemblent à un smiley. 😀

1. Heinz : voici à quoi ressemble le ketchup pour l'IA

via Forbes

En 2022, Heinz a pris le train en marche de l'engouement pour DALL-E avec une expérience simple : ils ont demandé à l'IA de dessiner du « ketchup ».

Le résultat a été une véritable leçon de maître en matière de capital marque. L'IA a généré de manière cohérente des images mettant en avant la forme emblématique de la bouteille Heinz, l'étiquette en forme de pierre tombale et cette nuance de rouge spécifique.

Pour aller plus loin, ils ont alimenté l'IA avec des invitations de plus en plus bizarres telles que « Ketchup dans l'espace », « Ketchup Renaissance » et « Ketchup plongée sous-marine ». Peu importe le caractère surréaliste de la demande, le résultat était indéniablement Heinz.

La campagne a connu un succès fulgurant lorsque Heinz a invité ses fans à soumettre leurs propres suggestions, transformant ainsi l'initiative en un formidable moteur de contenu généré par les utilisateurs.

✅ Point clé à retenir : utilisez l'IA pour valider la véracité d'une marque. Il s'agit d'un excellent exemple d'une marque utilisant l'IA pour prouver un argument psychologique : Heinz est le ketchup. De plus, comme les questions étaient génériques, le résultat semblait impartial. Cette neutralité a rendu le résultat beaucoup plus puissant et convaincant.

2. Burger King : le concours Whopper à un million de dollars

via HypeInsight

S'il y a bien quelqu'un qui sait comment jouer le jeu de la publicité, c'est BK.

Et ils l'ont fait une fois de plus en 2024 en lançant un microsite alimenté par l'IA qui invitait les clients à créer le Whopper de leurs rêves à l'aide de simples instructions textuelles.

Les utilisateurs ont soumis leurs combinaisons d'ingrédients les plus folles, allant des piments jalapeños confits au beurre de cacahuète. Un générateur d'images IA a instantanément rendu une image hyperréaliste et alléchante de leur whopper personnalisé.

BK a ensuite laissé le public voter pour choisir le hamburger qui serait produit en édition limitée, avec un prix d'un million de dollars pour le gagnant.

✅ Point clé : utilisez la publicité basée sur l'IA comme passerelle vers une conception rapide de produits et le crowdsourcing. BK a essentiellement transformé un concours ludique en la plus grande étude de marché au monde, laissant ses clients décider exactement quelle serait la prochaine garniture la plus vendue.

🚀 Avantage ClickUp : Vous perdez des heures à cause du syndrome de la page blanche ? Utilisez ClickUp Brain pour produire des contenus à grande échelle, qu'il s'agisse d'illustrations, d'images, de textes publicitaires, de légendes pour les réseaux sociaux, de titres, etc. Par exemple, demandez à Brain de « générer cinq variantes d'un script vidéo de 15 secondes pour le lancement d'une lessive écologique ciblant les propriétaires milléniaux » et regardez-le faire le travail créatif en quelques secondes. Lancez votre nouvelle grande idée publicitaire grâce à des suggestions de textes intelligentes et personnalisées à l'aide de ClickUp Brain. Cela ne remplace pas vos designers, bien sûr. Cela leur donne simplement une longueur d'avance et une orientation créative solide sur laquelle s'appuyer ! De plus, vous pouvez même inviter ClickUp Brain à générer l'image pour vous.

3. Coca-Cola : campagne « Create Real Magic » (Créez de la vraie magie)

Coca-Cola a ouvert ses archives en donnant à ses fans accès à ses actifs de marque emblématiques, tels que ses logos, ses formes de bouteilles, ses images d'archives, etc. , via une plateforme IA personnalisée.

Grâce à DALL-E et GPT-4, les utilisateurs ont créé des œuvres d'art numériques originales sur le thème des fêtes. Alors que l'IA a permis une variation créative à grande échelle, Coca-Cola a joué le rôle de conservateur, sélectionnant les meilleures œuvres pour les placer à des endroits très visibles.

En laissant les fans prendre les devants sur le plan créatif, Coca-Cola est resté au cœur des discussions pendant les fêtes sans avoir à supporter les coûts élevés liés à la production de contenu traditionnel.

✅ Point clé à retenir : suivez les nouvelles tendances en matière d'IA pour créer des publicités qui favorisent la participation des utilisateurs et la liberté créative. Cela aura un fort impact culturel, suscitera l'engagement et générera une large couverture médiatique, ce qui constitue les véritables atouts dans ce domaine.

🧠 Anecdote amusante : le Père Noël est rouge à cause de Coca-Cola. À l'origine, il était souvent représenté comme un homme grand et mince, vêtu de vert, de bleu ou de marron. En 1931, Coca-Cola a chargé l'illustrateur Haddon Sundblom de créer un Père Noël « sain » pour ses publicités de Noël. Il a dessiné un homme corpulent et jovial vêtu d'un costume rouge vif (assorti au logo Coca-Cola). Cette image était si puissante qu'elle est devenue la norme mondiale et permanente de l'apparence du Père Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui.

4. Nutella : sept millions de pots. Aucun n'est identique à un autre.

via Dezeen

Lorsque la personnalisation est devenue un mot à la mode, la plupart des marques l'ont limitée au domaine numérique : e-mails, publicités et recommandations. Les produits physiques fabriqués en série sont restés largement uniformes.

Nutella a vu une opportunité de bouleverser le statut quo.

Ils ont alimenté un moteur d'IA avec une bibliothèque de motifs et de couleurs, que le système a ensuite utilisée pour générer sept millions d'étiquettes uniques pour leurs bocaux en Italie.

Le résultat ? Aucun pot sur les étagères des supermarchés n'était identique.

La campagne a déclenché un engouement sur les réseaux sociaux, les fans recherchant les designs les plus esthétiques. C'est ainsi que Nutella a réussi à transformer un élément alimentaire courant en une pièce de collection « unique », faisant de chaque client le propriétaire d'une œuvre d'art en édition limitée.

✅ Point clé à retenir : la personnalisation basée sur l'IA est plus efficace lorsqu'elle est intégrée à l'expérience produit. Dans ce cas, le pot lui-même est devenu à la fois un panneau d'affichage, un objet de collection et un déclencheur de partage social.

5. BMW : 900 ans d'art sur une seule toile

via BMW

BMW a fait entrer sa légendaire tradition « Art Car » dans l'ère numérique avec The Electric IA Canvas.

Ils ont entraîné StyleGAN, un modèle d'IA, sur pas moins de 50 000 images couvrant 900 ans d'histoire de l'art, auxquelles s'ajoutent des œuvres de légendes contemporaines. Le résultat : un chef-d'œuvre dynamique et évolutif projeté directement sur la surface de la voiture.

L'installation est devenue un véritable aimant sur les réseaux sociaux, car il était impossible de prendre deux fois la même photo : l'œuvre d'art changeait constamment.

✅ Point clé à retenir : ne vous contentez pas d'intégrer l'IA pour introduire de nouveaux récits. Utilisez-la pour renforcer l'héritage et l'identité de marque existants de votre marque. L'exemple ci-dessus montre comment BMW a amplifié son association de longue date avec l'innovation, le savoir-faire et l'art grâce à l'IA générative.

6. Nike : Serena contre Serena

via AKQA

Pour célébrer son 50e anniversaire et la retraite de Serena Williams, Nike a fait l'impossible : organiser un match entre Serena en 1999 (la prodige de 17 ans) et Serena en 2017 (la championne de 35 ans).

Grâce à l'apprentissage automatique, Nike a analysé 20 ans de jeu, modélisant ses déplacements, sa sélection de tirs et même ses réactions psychologiques sous pression. Ils ont simulé 130 000 matchs entre ses deux « moi » et ont diffusé la grande finale en tant qu'évènement en direct.

Cela a permis de générer des informations précieuses basées sur des données, tant pour les amateurs de tennis que pour l'équipe interne de développement de produits de Nike.

✅ Point clé : qui a dit que les publicités devaient être explicitement promotionnelles ? Combinez l'apprentissage automatique et votre génie créatif pour créer des publicités qui fournissent des informations pertinentes et façonnent la perception.

7. Hettich : #RoastTheRoom

via Best Media Information

Hettich (le géant de la quincaillerie pour meubles) a misé sur l'engouement des internautes pour le « roasting » avec sa campagne #RoastTheRoom.

Ils ont utilisé l'IA pour générer des « pièces catastrophe », des espaces de vie qui ressemblaient à des cauchemars post-apocalyptiques, encombrés et chaotiques. Ils ont publié ces images sur Instagram, mettant leurs abonnés au défi de critiquer ces designs.

Une fois les commentaires reçus, Hettich a utilisé l'IA générative pour donner un coup de jeune aux pièces, montrant une transformation étonnante et organisée grâce à leur matériel.

✅ Point clé à retenir : l'IA ne remplace pas la créativité. Les grandes marques l'utilisent pour mettre en œuvre des concepts qui seraient trop coûteux, trop complexes ou physiquement impossibles à réaliser dans le monde réel.

8. Unigloves : aller au-delà des séances photo publicitaires traditionnelles

via Superside

Unigloves était confronté à un défi de taille : son produit de protection des mains, Derma Shield, est utilisé par tout le monde, des mécaniciens aux scientifiques de laboratoire. Mais l'entreprise ne disposait pas du budget nécessaire pour organiser une grande séance photo mondiale.

Au lieu de se contenter de photos d'archives ennuyeuses, ils ont utilisé l'IA pour générer 250 scènes hyperréalistes montrant des professionnels du secteur utilisant Derma Shield dans des environnements à haute intensité.

Qu'il s'agisse d'un pompier se préparant à intervenir ou d'un tatoueur se nettoyant les mains, les images générées par l'IA ont permis à Unigloves de communiquer sur la pertinence de ses produits dans des dizaines de secteurs d'activité avec une cohérence visuelle parfaite.

✅ Point clé à retenir : utilisez l'IA là où se trouvent vos plus grandes difficultés. Pour Unigloves, ce n'était pas la créativité, mais les contraintes budgétaires et les délais de mise sur le marché. Ils ont donc exploité l'IA pour créer des images à une échelle humainement impossible en si peu de temps.

9. H&M : les jumeaux numériques réinventent les séances photo des mannequins

H&M a révolutionné la photographie de mode en créant des jumeaux numériques haute fidélité de ses top-modèles. Au lieu de réserver un studio pendant des semaines pour photographier une nouvelle collection de 500 pièces, l'entreprise a utilisé l'IA pour cloner les mannequins une seule fois.

Ces jumeaux pourraient être utilisés pour présenter des vêtements dans différentes poses, environnements et formats, sans avoir à refaire plusieurs séances photo. Cela a permis de transformer un calendrier de production épuisant de plusieurs mois en quelques clics sur un écran.

✅ Point clé à retenir : utilisez l'IA pour libérer votre créativité des contraintes physiques. En numérisant les talents, H&M a transformé un cauchemar logistique en un moteur de contenu évolutif et ultra-rapide.

10. Virgin Voyagers : J. Lo vient de vous envoyer une invitation personnalisée

via WPP

Voici un autre excellent exemple : Virgin Voyages savait qu'il était impossible de demander à Jennifer Lopez de s'asseoir et d'enregistrer des millions de vidéos individuelles. L'entreprise a donc cloné son image et sa voix pour créer Jen IA.

Grâce à cet outil, les utilisateurs pouvaient générer une invitation vidéo hyper-personnalisée pour une croisière. Vous pouviez indiquer à « Jen » le nom de votre ami et pourquoi il avait besoin de vacances, et elle lui envoyait directement un message personnalisé.

✅ Point clé à retenir : les campagnes menées par des célébrités ne sont plus limitées par le calendrier du porte-parole. La campagne Jen IA démontre comment le clonage par IA peut transformer un seul ambassadeur de marque en un atout interactif et évolutif pour la marque.

Leçons tirées des campagnes publicitaires de réussite utilisant l'IA

Dix exemples. Dix points clés à retenir.

Mais en quoi cela se résume-t-il ?

Voici les quatre leçons les plus importantes que nous enseignent toutes les campagnes publicitaires de réussite basées sur l'IA :

Utilisez l'IA pour obtenir des informations, pas seulement pour l'automatisation.

Si vous utilisez l'IA uniquement pour rédiger plus rapidement des textes publicitaires ou réaliser l'automatisation du travail répétitif, vous passez à côté de l'essentiel.

Les campagnes publicitaires réussies basées sur l'IA accordent la priorité aux informations fournies par l'IA. Elles utilisent l'IA pour analyser des ensembles de données massifs, effectuer le suivi des modèles d'engagement, du comportement des clients, des abandons et de la lassitude créative afin de fournir de l'assistance à la prise de décision basée sur les données.

Ces informations déterminent ensuite l'orientation créative, la sélection des canaux, le calendrier et la structure de la campagne.

Alliez créativité et données

Utilisez l'IA dès le début, c'est-à-dire dès le processus créatif (phases d'idéation et de conceptualisation). Analysez les tendances, les signaux culturels, les intérêts du public et les performances historiques pour découvrir des opportunités inexploitées que vos concurrents pourraient manquer.

Les outils de marketing numérique basés sur l'IA repoussent les limites de la créativité, produisant des angles nouveaux et des variantes dérivées qui trouvent un écho plus profond auprès du public.

👀 Le saviez-vous ? Ben & Jerry's a utilisé l'IA pour analyser plus de deux ans de discussions sur les réseaux sociaux et a découvert une tendance massive et inexploitée pour les « glaces au petit-déjeuner ». Leurs experts en saveurs ont ensuite mis à profit leur créativité, leur sens du goût et la personnalité de la marque pour transformer ces idées en produits réels. via Lenovo Pro Community

Testez et optimisez en permanence

Aujourd'hui, les annonceurs conçoivent des campagnes avec des variantes dès le premier jour. L'IA génère simultanément plusieurs orientations créatives, formats, accroches et messages. Elle analyse ensuite les performances de chaque variante en fonction des différents groupes démographiques, emplacements et micro-moments.

Au lieu de deviner quelle création aura le plus d'impact, les annonceurs peuvent surveiller les signaux de performance en temps réel et optimiser leurs campagnes instantanément.

👀 Le saviez-vous ? Le bac à sable IA de Meta fournit aux annonceurs des outils génératifs et prédictifs spécialement conçus pour ce type d'optimisation. Ces innovations en matière d'IA permettent aux marques de créer automatiquement des dizaines de versions de textes publicitaires, d'arrière-plans et de formats afin de déterminer ce qui fonctionne vraiment dans un environnement réel. via Meta

Garantissez la transparence et l'éthique

Les modèles d'IA apprennent à partir des données historiques.

Le hic ? Ces données historiques reflètent souvent les préjugés sociétaux liés au genre, à la race, à l'âge, au type de silhouette, à la situation géographique ou au statut économique. Si rien n'est fait, l'IA peut renforcer les stéréotypes, même si cela n'a jamais été l'intention de la marque.

La transparence joue également un rôle essentiel. Le public réagit mieux lorsque les marques expliquent clairement comment l'IA est utilisée dans leurs publicités. Les campagnes qui cachent l'utilisation de l'IA risquent de susciter des réactions négatives lorsqu'elles sont découvertes par la suite.

👀 Le saviez-vous ? Dove a pris une position forte et explicite en annonçant qu 'elle n'utiliserait jamais l'IA pour générer ou modifier le corps des femmes dans ses publicités. La marque a reconnu que les modèles d'IA générative sont souvent entraînés sur des ensembles de données biaisés qui renforcent des normes de beauté irréalistes, et que l'utilisation de ces résultats, même involontairement, pourrait réduire à néant des décennies de positionnement « Real Beauty ».

Comment planifier des campagnes publicitaires basées sur l'IA

Vous souhaitez créer votre propre campagne publicitaire basée sur l'IA ?

Nous vous expliquons ci-dessous comment faire.

⭐ Bonus : si vous souhaitez tout faire au même endroit, sans avoir à changer constamment d'outil et à passer d'un onglet à l'autre, ClickUp, un environnement de travail convergent basé sur l'IA, devient votre hub de productivité.

Vous pouvez planifier et exécuter des campagnes IA dans ClickUp, éliminant ainsi le chaos des outils déconnectés et la prolifération des tâches qui en découle.

Étape 1 : Décidez où utiliser l'IA

Les campagnes publicitaires basées sur l'IA donnent des résultats, à condition que vous utilisiez l'IA de manière intentionnelle.

Commencez par identifier les principaux points de friction auxquels vous êtes généralement confronté lors de la planification ou de l'exécution de telles campagnes.

Domaines courants dans lesquels l'IA peut faire la différence :

Problèmes de créativité : vous avez du mal à créer des ressources visuelles pour votre campagne.

Frais généraux de production : vous disposez peut-être de designers compétents, mais la production coûte cher.

Processus manuels : votre équipe est submergée par la création manuelle de rapports.

Problèmes d'évolutivité : vous êtes une agence qui gère plusieurs campagnes publicitaires et vous avez besoin de l'IA pour automatiser Tout.

Choisissez un ou deux domaines à fort impact pour introduire l'IA et renforcer votre stratégie publicitaire. Cela permet de maintenir la campagne ciblée, d'éviter la prolifération de l'IA et de justifier votre investissement dans l'IA.

⭐ Bonus : Vous avez besoin d'une solution rapide pour sortir de l'enchevêtrement de l'IA ? Regardez cette vidéo 👇

📮 ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites en langage naturel, résolvant ainsi les trois problèmes liés à l'adoption de l'IA tout en effectuant la connexion entre vos discussions, tâches, documents et connaissances dans l'ensemble de l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

Étape 2 : Réfléchissez à des idées de campagne et préparez un plan

Une fois que vous savez où vous allez utiliser l'IA, il est temps de préparer le concept de votre campagne créative.

Réunissez votre équipe pour discuter du problème que vous souhaitez résoudre, de l'histoire que vous souhaitez raconter et de ce que serait la réussite de cette campagne publicitaire.

Oubliez les réunions statiques et utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour planifier visuellement vos campagnes marketing. C'est là que votre stratégie publicitaire prend forme en temps réel.

Ajoutez divers éléments dans les Tableaux blancs ClickUp pour un brainstorming collectif sur les campagnes publicitaires.

Voici comment elles accélèrent et structurent vos sessions de brainstorming :

Les équipes utilisent des post-it, des dessins à main levée et des connecteurs pour mapper chaque étape, de la conception initiale à la production et au lancement.

Voyez les curseurs de vos coéquipiers se déplacer en temps réel pendant que vous effectuez des modifications en cours sur les Tableaux blancs.

Utilisez Brain directement dans les tableaux blancs pour générer des idées, des briefs, des variations d'actifs, et plus encore.

Lorsque vous manquez d'énergie et d'idées, demandez directement à ClickUp Brain de vous suggérer des thèmes de campagne pertinents pour le marché et des inspirations publicitaires sur lesquelles travailler.

Réfléchissez plus rapidement à des stratégies publicitaires et des idées de campagne grâce à ClickUp Brain.

Voici quelques moyens incroyablement simples à faire :

Demandez à Brain de vous proposer des idées de campagne à partir de zéro en fonction de votre public cible, des objectifs de la campagne, des arguments de vente, des tendances du marché et du canal préféré.

Demandez-lui de proposer plusieurs variantes d'une même idée de campagne afin que votre équipe ne se cantonne pas à une seule approche.

Demandez-lui de critiquer votre idée de campagne et de mettre en évidence les lacunes.

Une fois que vous avez finalisé votre idée de campagne, utilisez ClickUp Docs pour rédiger les éléments fondamentaux. Cela comprend les briefs créatifs, les directives de marque, les cadres de messagerie, les checklists d'assurance qualité, les plans de marketing de contenu, etc.

Rédigez des briefs de campagne, des textes publicitaires, etc. pour votre équipe à l'aide de la combinaison Brain + ClickUp Docs.

Voici comment procéder :

Génération de contenu par IA : tapez des invites en langage naturel telles que « Rédigez un brief créatif d'une page comprenant le contexte, les objectifs, les profils du public cible et un échéancier de déploiement ».

Affinez et peaufinez : utilisez la fonctionnalité Ask IA pour ajuster instantanément le ton, corriger la grammaire ou traduire des textes destinés aux marchés internationaux.

Centre de connaissances centralisé : les documents et wikis imbriqués permettent d'organiser les ressources de votre campagne, tandis que la modification en cours garantit que tout le monde est littéralement sur la même longueur d'onde grâce au les documents et wikis imbriqués permettent d'organiser les ressources de votre campagne, tandis que la modification en cours garantit que tout le monde est littéralement sur la même longueur d'onde grâce au Hub Documents

🚀 Avantage ClickUp : le brainstorming prend généralement beaucoup de temps facturable. Mais que se passerait-il s'il existait un moyen de trouver des idées plus rapidement, sans sacrifier la qualité ? ClickUp Brain MAX est le compagnon de bureau IA nouvelle génération pour les équipes créatives. Il rassemble de puissantes capacités d'IA sous un même toit : Accélérez vos recherches grâce à Enterprise Search : accédez instantanément à vos recherches internes, aux données des campagnes passées ou aux ressources de votre marque dans l'ensemble de vos environnements de travail.

Évitez la saisie manuelle grâce à Talk to Text : dictez vos idées de campagne ou vos notes de réunion sans les mains. Laissez l'IA structurer vos pensées décousues en éléments professionnels. dictez vos idées de campagne ou vos notes de réunion sans les mains. Laissez l'IA structurer vos pensées décousues en éléments professionnels.

Flexibilité des modèles : activez/désactivez les derniers modèles ChatGPT, Claude ou Gemini dans votre document pour obtenir différentes personnalités créatives pour votre texte publicitaire.

Communiquez avec votre environnement de travail grâce à IA contextuelle : posez à Brain des questions sur votre environnement de travail, telles que « Quel a été notre accroche la plus performante lors de la campagne du troisième trimestre ? », afin d'éclairer votre nouvelle stratégie à l'aide de données réelles. posez à Brain des questions sur votre environnement de travail, telles que « Quel a été notre accroche la plus performante lors de la campagne du troisième trimestre ? », afin d'éclairer votre nouvelle stratégie à l'aide de données réelles. Voici comment Brain MAX vous facilite la vie 😎

Étape 3 : Planifiez l’échéancier de votre campagne IA

L'échéancier de votre campagne dépend de la manière dont vous prévoyez d'utiliser l'IA.

📌 Exemple : si vous prévoyez de former d'abord un modèle d'IA personnalisé pour créer une publicité (comme la publicité Serena vs Serena de Nike), votre phase de création et de planification s'allonge. Mais si vous ne l'utilisez que pour créer des visuels générés par l'IA, cette même phase se raccourcit.

La clé de la réussite du lancement réside dans la mise en place d'une marge de manœuvre. Prévoyez toujours une marge pour les changements imprévus, les cycles de rétroaction et les repositionnements.

ClickUp propose plusieurs façons de mapper et de visualiser facilement des échéanciers réalistes pour vos campagnes IA :

Option 1 : obtenez une vue d'ensemble grâce aux diagrammes de Gantt

Affichez les tâches, les échéanciers et les dépendances de tous vos projets grâce à la vue Gantt de ClickUp.

Utilisez la vue « Diagramme de Gantt » de ClickUp pour afficher l'ensemble de votre campagne sous forme d'une série de tâches connectées avec des dépendances claires.

Vous pouvez déplacer les tâches directement sur cet échéancier pour les réorganiser, les coder par couleur pour les identifier facilement et les développer pour afficher des informations détaillées.

📌 Exemple : « Finaliser le brief de campagne » entraîne le flux « Confirmer les budgets », qui entraîne le flux « Nomenclature ».

Si une tâche prend du retard, vous pouvez immédiatement voir quelles tâches en aval sont affectées. Ou comment votre échéancier s'allonge lorsque des tâches sont ajoutées en cours de campagne.

C'est l'outil idéal pour gérer les campagnes publicitaires basées sur l'IA qui impliquent plusieurs équipes (création, médias, stratégie) et permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde.

Option 2 : Décomposez l’échéancier principal de la campagne par ceux qui sont assignés, canal, etc.

Utilisez la vue de l'Échéancier pour afficher les informations les plus importantes pour vous et voir les tâches par ordre chronologique ou alphabétique, ou par date d'échéance ou de début.

Si la vue d'ensemble est très utile pour les dirigeants, les membres individuels de l'équipe n'ont pas besoin de voir l'ensemble. La vue de l'échéancier de ClickUp vous permet de découper le calendrier par statut, personne assignée, priorité, canal, etc.

Par exemple, filtrez-les par assignés afin que chaque personne puisse voir son flux de travail tout au long de la campagne. Ou filtrez-les par statut pour voir les échéanciers des tâches achevées, en cours et en attente de révision.

💡 Conseil de pro : pour plus de clarté, activez la vue Calendrier de ClickUp. Le fait de voir vos échéances organisées par jour, semaine ou mois rend la charge de travail plus facile à gérer. Ces calendriers sont entièrement interactifs : si une révision du contenu doit être déplacée, il suffit de glisser-déposer la tâche du vendredi au lundi, et votre équipe en sera immédiatement informée. Visualisez toutes vos tâches en un coup d'œil grâce à la vue Calendrier dans ClickUp.

Étape 4 : Attribuez des tâches et effectuez l’automatisation des flux de travail

Commencez par définir clairement les responsabilités. Communiquez les rôles et les responsabilités de chaque membre de votre équipe afin d'établir la responsabilité de chacun.

ClickUp Tasks vous facilite la tâche en vous permettant d'ajouter plusieurs responsables (avec des rôles distincts) aux tâches de la campagne. Par exemple, créez une tâche ClickUp avec le titre « Rédiger le texte de la publication n° 1 sur les réseaux sociaux » et ajoutez le rédacteur de contenu en tant que collaborateur et l'éditeur en tant que réviseur.

Unifiez la répartition du travail, la gestion des tâches et la communication au sein de votre équipe grâce à ClickUp Tasks.

Décomposez ces tâches en sous-tâches afin d'organiser leur exécution. À mesure que votre équipe accomplit chacune de ces étapes, la fonctionnalité Rollup affiche une barre de progression en temps réel sur la tâche parente.

💟 Bonus : votre guide pour la gestion des tâches marketing

Une fois les tâches créées, associez-les à ClickUp Automations + Super Agents pour automatiser l'exécution de la campagne.

Déclenchez des mises à jour lorsque les tâches passent d'une étape à l'autre grâce aux automatisations ClickUp.

Définissez des automatisations simples basées sur des règles dans ClickUp de deux manières :

Utilisez le générateur d'automatisation par glisser-déposer : définissez la logique « si/alors » à l'aide de déclencheurs, de règles conditionnelles et d'actions. Par exemple, « Lorsqu'un statut passe à Achevé, attribuez-le automatiquement à l'éditeur et mettez à jour le statut à En cours de révision ».

Utilisez notre générateur d'IA : il exploite la technologie de traitement du langage naturel (NLP) pour créer des automatisations. Cet il exploite la technologie de traitement du langage naturel (NLP) pour créer des automatisations. Cet outil d'automatisation marketing sans code fait le travail à faire à votre place.

Pour les automatisations complexes en plusieurs étapes, déployez des Super Agents dans vos flux de travail marketing. Ils fonctionnent en arrière-plan pour exécuter automatiquement des séquences entières, sans aide manuelle.

📌 Exemple d'un super agent à l'œuvre : déployez un agent IA personnalisé pour surveiller votre liste de « briefs de conception ». L'agent analyse automatiquement les nouveaux briefs, crée les sous-tâches nécessaires et les attribue au membre de l'équipe qui dispose de la plus grande bande passante disponible. Grâce à ces coéquipiers IA, votre travail continue d'avancer sans que vous ayez à lever le petit doigt.

⭐ Bonus : pour apprendre à utiliser les agents IA pour la création de contenu marketing, regardez cette vidéo 👇

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées déclarent consacrer plus de 80 % de leur journée de travail à des tâches répétitives. Et 20 % d'entre elles affirment que les tâches répétitives occupent au moins 40 % de leur journée. Cela représente près de la moitié de la semaine de travail (41 %) consacrée à des tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion stratégique ou de créativité (comme les e-mails de suivi 👀). Les agents IA de ClickUp vous aident à éliminer cette corvée. Pensez à la création de tâches, aux rappels, aux mises à jour, aux notes de réunion, à la rédaction d'e-mails et même à la création de flux de travail de bout en bout ! Tout cela (et bien plus encore) peut être automatisé en un clin d'œil avec ClickUp, votre application tout-en-un pour le travail. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

Étape 6 : Surveillez les performances de la campagne à l'aide de tableaux de bord IA

Les tableaux de bord alimentés par l'IA transforment le suivi des campagnes grâce à l'analyse des données en temps réel, aux suggestions de l'IA, aux alertes proactives, à la prévision des tendances et aux rapports d'automatisation.

Prenez l'exemple des tableaux de bord ClickUp. Ils centralisent les indicateurs de performance dans une vue unique et cohérente.

Vous pouvez créer des vues basées sur les rôles et adaptées à des parties prenantes spécifiques (par exemple, des informations générales pour les cadres supérieurs, des données granulaires au niveau des tâches pour les chefs de projet).

Suivez vos indicateurs marketing et votre retour sur investissement grâce aux tableaux de bord ClickUp.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp va encore plus loin en matière de rapports grâce aux cartes IA, qui offrent des résumés intelligents directement sur votre tableau de bord. Associez vos tableaux de bord ClickUp à des cartes IA pour extraire automatiquement des informations pertinentes. Voici quelques cartes IA courantes que vous pouvez utiliser pour vos campagnes publicitaires : IA Brain : rédigez n'importe quelle invite, telle que « Qu'est-ce qui bloque notre campagne phare ? ». Il analyse les tâches, les documents, les commentaires et les champs personnalisés pour trouver une réponse personnalisée, et s'actualise automatiquement lorsque les données changent.

Résumé exécutif sur l'IA : fournit une vue d'ensemble de la santé de l'entreprise pour les cadres supérieurs et les clients.

Mise à jour du projet IA : donne un aperçu rapide (mais en direct) de l'avancement du projet, avec son statut et les obstacles rencontrés.

De plus, nous vous proposons également quelques exemples de tableaux de bord marketing pour vous inspirer.

Défis courants dans la publicité basée sur l'IA

Vous trouverez ci-dessous cinq défis courants auxquels les équipes créatives sont confrontées lors de la planification de leurs campagnes publicitaires basées sur l'IA, ainsi que des solutions simples pour les relever :

Défi courant Pourquoi cela se produit-il ? Comment l'éviter ? Dépendance excessive à l'IA et à l'automatisation Les outils d'IA promettent rapidité et efficacité. Une fois que vos campagnes publicitaires commencent à porter leurs fruits, vous cessez de remettre en question le système. Mettez en place des vérifications régulières au cours desquelles quelqu'un examine activement les décisions et les performances de l'IA dans vos campagnes publicitaires. Création de contenu générique Des invitations vagues, des biais dans les données d'entraînement et des instructions incomplètes réduisent la qualité des résultats de l'IA. Rédigez des instructions claires, accompagnées d'un contexte complet ou des directives nécessaires. Répétez l'opération jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Équilibrer la créativité humaine et l'IA Ce phénomène s'observe principalement dans les agences de publicité, où la pression créative pousse les designers à exploiter au maximum les technologies /IA. Ils perdent alors tout contact avec la créativité humaine et commencent à se fier aveuglément aux résultats fournis par l'IA. Définissez les limites d'utilisation de l'IA dans vos publicités créatives. Par exemple, utilisez l'IA pour obtenir des informations et des variations d'actifs, mais laissez la direction créative principale aux humains. Prolifération des outils d'IA Les équipes adoptent des outils marketing IA distincts pour différentes tâches : création de contenu, gestion de projet, analyse, etc. Ensemble, ils créent des flux de travail fragmentés. Soyez intentionnel dans votre choix d'outils créatifs basés sur l'IA. Déterminez où vous avez besoin de l'IA et investissez dans des outils qui offrent plusieurs fonctionnalités d'IA sous un même toit. (Comme ClickUp !)

Avant de conclure, nous avons une petite surprise pour vous. 🎁

Nous avons dressé une liste concise (mais très utile) d'outils et de modèles qui vous aideront à structurer vos campagnes publicitaires basées sur l'IA et à mieux les planifier.

1. Logiciel de gestion de projet marketing ClickUp

Gérez vos campagnes publicitaires de bout en bout à l'aide du logiciel de gestion de projet marketing ClickUp.

Le logiciel PM de ClickUp pour les équipes marketing est un hub tout-en-un pour les campagnes publicitaires basées sur l'IA. Il sert de source unique d'informations pour l'ensemble du cycle de vie de votre campagne :

Idéation stratégique : utilisez ClickUp Brain pour effectuer des études de marché approfondies et Tableaux blancs pour créer des cartes mentales collaboratives en temps réel.

Exécution agile : attribuez la propriété à l'aide des tâches et utilisez les hiérarchies (Espaces, dossiers et listes) pour organiser les campagnes mondiales complexes.

Efficacité opérationnelle : déployez des automatisations et des agents IA pour gérer les tâches administratives fastidieuses.

Visibilité sur l'ensemble du funnel : surveillez les performances en direct grâce aux tableaux de bord et gérez les boucles de rétroaction créatives à l'aide des outils de révision intégrés.

Collaboration instantanée : éliminez les chaînes d'e-mails internes en transférant toutes les discussions relatives à la campagne vers éliminez les chaînes d'e-mails internes en transférant toutes les discussions relatives à la campagne vers ClickUp Chat.

La plateforme regroupe tous les outils nécessaires pour gérer des campagnes d'IA à n'importe quelle étape, pour tous les professionnels. De plus, vous n'avez même pas besoin d'expertise en IA ou de connaissances techniques pour utiliser ClickUp. C'est super intuitif !

💡Conseil de pro : voici comment nos équipes chez ClickUp planifient leurs campagnes marketing de bout en bout. Écoutez Mike, l'un de nos ingénieurs en solutions stratégiques. 👇🏼

2. Jasper IA

Jasper est utilisé par les rédacteurs qui cherchent à développer leur contenu sans perdre l'âme de leur marque. Il s'agit d'un moteur axé sur la conversion qui génère des textes publicitaires, des titres et des pages d'accueil adaptés à la voix spécifique de votre marque.

En lui fournissant votre brief créatif, Jasper peut générer des dizaines de variantes A/B en quelques secondes, ce qui est parfait pour des tests à grande vitesse.

3. Google Marketing Platform (GMP)

Pour les marques qui dépensent beaucoup en médias payants, Google Marketing Platform est la référence en matière d'achat et de mesure publicitaires unifiés. Elle intègre Search Ads 360 à Display & Video 360, offrant ainsi une vue d'ensemble du parcours client.

Utilisez-les pour identifier précisément où se produisent les abandons et quelles combinaisons créatives générées par l'IA génèrent le meilleur retour sur investissement.

🧠 Anecdote amusante : le 1er juillet 1941, la première publicité télévisée légale a été diffusée aux États-Unis pendant un match de baseball entre les Brooklyn Dodgers et les Philadelphia Phillies. Elle concernait les montres Bulova. D'une durée de 10 secondes, elle montrait une montre au-dessus d'une mappe des États-Unis, accompagnée de la voix off suivante : « L'Amérique fonctionne à l'heure Bulova. » Le coût total du temps d'antenne ? Neuf dollars.

Modèles pour la planification de campagnes

Voici notre liste de modèles prédéfinis pour passer de l'idée au lancement de votre campagne 10 fois plus rapidement :

1. Le modèle publicitaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Le modèle ClickUp Advertisement vous aide au suivi du statut de vos supports marketing, de leur conception à leur finalisation.

Le modèle publicitaire de ClickUp est un plan tout prêt qui vous permettra de diffuser vos publicités numériques en toute simplicité. Ajoutez-le à votre environnement de travail ClickUp pour créer instantanément une liste dédiée contenant tout ce qui est préconfiguré pour vos flux de travail publicitaires.

Ce modèle vous permet de :

Suivez chaque ressource tout au long de son cycle de vie grâce à des statuts personnalisés tels que Nouvelle demande, Recherche, Mise en œuvre, En ligne et Achevé.

Définissez et enregistrez les données essentielles de votre campagne à l'aide de plus de 10 champs personnalisés, notamment le budget alloué, la plateforme, le public cible, etc.

Visualisez votre travail à travers l'objectif qui compte le plus pour vous grâce à sept vues personnalisées.

2. Le modèle de plan de campagne ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Préparez, organisez et exécutez votre plan de campagne à l'aide du modèle de plan de campagne de ClickUp.

Vous ne savez pas par où commencer pour planifier votre campagne publicitaire ?

Utilisez le modèle de plan de campagne de ClickUp pour mettre en place votre machine publicitaire IA en quelques minutes. Il vous aide à définir les objectifs de votre prochaine campagne, à communiquer les objectifs et les tâches, à suivre la progression et à mesurer la réussite globale.

Le modèle vous permet de :

Créez des statuts personnalisés pour surveiller la santé de l'ensemble de votre campagne, de la conception à l'optimisation.

Utilisez les champs personnalisés, tels que « Responsable de campagne », « Type de campagne », « Budget alloué », « Budget restant », etc., pour ajouter plus de détails sur vos campagnes.

Passez à des vues personnalisées optionnelles telles que Liste, diagramme de Gantt, Charge de travail, etc., afin de mieux visualiser votre campagne avec un maximum de flexibilité.

⚡ Archive de modèles : des modèles publicitaires efficaces pour maximiser votre portée

Planifiez votre prochaine campagne publicitaire axée sur l'IA avec ClickUp

S'il y a un enseignement clé commun à toutes les campagnes publicitaires de réussite utilisant l'IA, c'est bien celui-ci :

L'IA ne crée pas de campagnes. Ce sont les humains qui le font.

Bien sûr, cela accélère le travail, réduit la charge mentale et fournit l'assistance nécessaire à vos processus créatifs.

Mais en fin de compte, c'est vous qui disposez du jugement de haut niveau, de l'intelligence émotionnelle et de la perspective unique nécessaires pour faire véritablement résonner une marque.

ClickUp est conçu pour rétablir cet équilibre. Il automatise les tâches répétitives et rend votre environnement de travail ultra-productif afin que vous puissiez vous concentrer sur la création de campagnes personnalisées qui ne manquent jamais leur cible.

Prêt à voir cela en action et à stimuler la croissance de votre entreprise ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp.

Foire aux questions (FAQ)

Vous devez maîtriser l'ingénierie rapide, c'est-à-dire la capacité à donner à l'IA des instructions claires et précises afin d'obtenir des résultats de haute qualité. Il est tout aussi important d'avoir un œil éditorial averti, car vous n'êtes plus seulement un créateur, mais aussi quelqu'un qui filtre et affine les résultats de l'IA.

L'IA dans la publicité effectue l'automatisation des tâches à haut volume, telles que la création de versions d'annonces pour différentes plateformes ou différents segments (par exemple, public plus âgé ou plus jeune, public local ou international). Elle est également utilisée comme générateur de contenu pour produire des ressources à grande échelle et éviter les longues sessions de brainstorming. En coulisses, l'IA utilise l'analyse prédictive pour comprendre les performances passées, les données des consommateurs et les tendances du marché. Sur cette base, elle vous indique la meilleure décision à prendre pour optimiser les performances de votre campagne.

Les principaux défis liés à l'utilisation de l'IA dans la publicité sont notamment la dépendance excessive à l'IA et à l'automatisation, la création de contenus génériques ou obsolètes, l'équilibre entre la créativité humaine et les efforts de marketing basés sur l'IA, et la prolifération des outils d'IA.