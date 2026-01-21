L'IA vocale n'a jamais été aussi accessible.

Aujourd'hui, n'importe qui peut coller du texte dans un outil tel qu'ElevenLabs et obtenir une voix off. Mais si vous avez déjà essayé, vous savez que le simple fait de coller du texte et de déplacer quelques curseurs sur l'onglet ne vous permettra pas d'obtenir un son de qualité studio qui sonne vraiment humain.

Comme pour tous les outils d'IA, la clé pour obtenir des voix off professionnelles, des podcasts captivants et des voix réalistes (avec ElevenLabs) réside dans la manière dont vous les invitez.

Nous avons effectué quelques tests et rassemblé 40 invitations ElevenLabs pour vous permettre de démarrer immédiatement.

Qu'est-ce qu'ElevenLabs ?

ElevenLabs est une plateforme vocale basée sur l'IA qui transforme du texte en audio réaliste dans plus de 50 langues. Elle est conçue pour les créateurs, les producteurs et les développeurs qui ont besoin de commandes intuitives et avancées pour générer du contenu vocal professionnel à grande échelle.

Des livres audio aux publicités, en passant par les podcasts et les jeux, voici ce que vous pouvez faire avec ElevenLabs ⭐

Modification vocale : transformez les voix, isolez les voix des bruits de fond ou clonez et concevez des voix personnalisées à partir de zéro.

Caractères personnalisés : créez des voix uniques pour les caractères de jeux vidéo, les narrateurs de livres audio ou les caractères de marque à partir de zéro.

Agents conversationnels : déployez des assistants IA qui gèrent les interactions vocales en temps réel avec des schémas linguistiques naturels.

Effets sonores et musique : produisez des sons ambiants, des transitions ou des fonds sonores sans enregistrement traditionnel.

Doublage multilingue : traduisez des fichiers audio existants dans différentes langues tout en conservant la voix originale du locuteur.

Aligner le texte sur l'audio : synchronisez les transcriptions avec les enregistrements existants pour une modification en cours précise et des sous-titres.

Génération d'images et de vidéos : créez du contenu visuel en testant différentes : créez du contenu visuel en testant différentes suggestions d'images IA (en mode bêta depuis janvier 2026).

Que sont les invites ElevenLabs ?

Les invites ElevenLabs sont des ensembles d'instructions que vous saisissez pour guider et générer le résultat souhaité dans ElevenLabs. Vous pouvez contrôler le résultat en :

Saisissez des instructions textuelles détaillant les dialogues, le contexte narratif, les indices émotionnels, les étiquettes phonétiques et même les descriptions des effets sonores.

Téléchargement d'échantillons audio de référence pour le clonage ou le remixage de voix

Sélectionner des voix prédéfinies dans la bibliothèque de voix

Expérimentez avec les paramètres de stabilité et de créativité pour affiner les nuances vocales.

Les créateurs qui travaillent avec des agents vocaux peuvent également élaborer des plans d'instructions, définissant la personnalité, le rôle, les règles et le comportement conversationnel de l'IA. Cette invite système garantit des réponses cohérentes (voix, tonalité) en accord avec les exigences de votre marque.

🧠 Anecdote amusante : la première machine à synthétiser la parole a été construite en 1791 par Wolfgang von Kempelen. Elle utilisait des soufflets, des anches et des tubes en cuir pour imiter l'anatomie vocale humaine, produisant des sons étranges, semblables à des sifflements, qui ne ressemblaient guère à la parole réelle.

Comment rédiger des instructions ElevenLabs efficaces

Une invite efficace consiste à trouver le juste équilibre entre détails descriptifs et clarté. Plus vous fournissez d'informations à un outil d'IA (ton, émotion, accent et style de prononciation), plus le résultat sera proche de votre vision.

Voici une fiche pratique que vous pouvez utiliser pour structurer vos invitations ElevenLabs 👇

1. Rédigez des invitations et des instructions dans un style narratif

Saisissez le texte que vous souhaitez transformer en parole et utilisez des étiquettes audio (tout au long du texte) pour donner la forme au résultat final.

Vous pouvez utiliser une combinaison d’étiquettes audio, telles que :

Étiquettes Ce qu'il fait Exemple Exemple d'utilisation Étiquettes émotionnelles Ces étiquettes définissent le ton émotionnel de la voix. [rires], [rires plus forts], [commence à rire], [respiration sifflante], [triste], [en colère], [heureux], [triste] [triste] Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Effets sonores Ajoutez des sons et des effets environnementaux. [coup de feu], [applaudissements], [applaudissements], [explosion][avaler], [avaler] [applaudissements] Merci à tous d'être venus ce soir ! [coup de feu] Qu'est-ce que c'était ? Étiquettes liées à la voix Définit le ton, l'intensité de la performance et les réactions humaines. [chuchote][soupire], [expire], [sarcastique], [curieux], [excité], [pleure], [renifle], [malicieusement] [chuchote] Ne les laissez pas vous entendre. Étiquettes uniques et spéciales Étiquettes expérimentales pour des applications créatives [fort accent français] [fort accent français] C'est la vie, mon ami — on ne peut pas tout contrôler.

Vous pouvez placer des étiquettes audio n'importe où dans votre script (et dans n'importe quelle combinaison) pour donner à son rendu une forme. Expérimentez avec des états émotionnels et des actions descriptifs pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour votre cas d'utilisation spécifique.

N'oubliez pas que la structure du texte influence fortement le résultat obtenu avec les modèles vocaux IA. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez des schémas linguistiques naturels, une ponctuation correcte et un contexte émotionnel clair.

💡 Conseil de pro : générez automatiquement des étiquettes audio pertinentes pour votre texte en cliquant sur le bouton « Améliorer ».

2. Ajoutez des directives de normalisation

Les modèles d'IA, en particulier les plus petits qui ont été entraînés sur des données limitées, ont du mal à traiter les types de données complexes tels que les numéros de téléphone, les codes postaux, les adresses e-mail et les URL.

Dans ce cas, ajoutez des instructions de normalisation à votre invite. Précisez comment vous souhaitez que le texte soit lu à haute voix.

Voici quelques exemples de normalisation et comment les structurer dans votre invite, vos instructions :

Type d'entrée Type d'entrée Type de sortie Nombre cardinal 123 Cent vingt-trois Nombre ordinal 2e Deuxième Valeurs monétaires 45 $. 67 Quarante-cinq dollars et soixante-sept cents Chiffres romains XIV Quatorze (ou « le quatorzième » s'il s'agit d'un titre) Abréviations courantes Dr Ave. St. DoctorAvenueStreet (mais « St. Patrick » doit rester) URL elevenlabs. io/documents eleven labs dot io slash documents Date 01/02/2023 Le deuxième janvier deux mille vingt-trois ou le premier février deux mille vingt-trois (selon le lieu) Temps 14h30 14 h 30 Nombre de téléphone 123-456-7890 Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, zéro

3. Incluez des repères phonétiques et rythmiques

Utilisez des étiquettes de pause, des orthographes phonétiques et des signes de ponctuation pour guider la façon dont l'IA lit votre script.

Les étiquettes « Break » ajoutent des pauses entre les phrases ou les expressions. Cela est utile pour créer un effet dramatique, obtenir un flux de discussion naturel ou donner aux auditeurs le temps de traiter les informations.

Par exemple :

Attendez, laissez-moi réfléchir. « » « Très bien, j'ai trouvé.

Cela dit, la ponctuation a une incidence significative sur la restitution dans ElevenLabs :

Incluez des tirets (- ou —) pour les courtes pauses ou des points de suspension (…) pour les intonations hésitantes.

Les majuscules permettent d'accentuer certains mots spécifiques.

La ponctuation standard fournit un rythme naturel et des pauses respiratoires.

Au-delà du timing, vous devez également contrôler la prononciation de certains mots. Les commandes phonétiques vous aident à perfectionner la prononciation des noms de caractères, des termes de marque ou du jargon technique. Testez différentes orthographes ou approximations phonétiques pour spécifier la prononciation de certains mots.

📌 Par exemple,

Nike : NYE-kee

GIF : JIF ou GIF (selon vos préférences)

Porsche : POR-shuh

Vous pouvez également utiliser les étiquettes Phoneme pour un contrôle précis de l'alphabet phonétique international (API) :

Nike

Ou utilisez les étiquettes Alias pour des réécritures phonétiques plus simples :

SQLite → « S-Q-L-ite » ou « sequel-ite »

Studio et Dubbing Studio dans ElevenLabs vous permettent également de créer et de télécharger un dictionnaire de prononciation. Cela vous fait gagner du temps si vous travaillez avec des noms de marque ou des termes techniques récurrents dans plusieurs projets.

📚 En savoir plus : Exemples de prompts négatifs IA pour un meilleur rendu du contenu

3. Sélectionnez la voix et modifiez les paramètres vocaux

Choisissez une voix dans la bibliothèque vocale d'ElevenLabs. Vous trouverez plus de 5 000 options, notamment des voix prédéfinies, des clones de voix professionnels et des voix de caractères personnalisées dans plus de 32 langues et accents.

Utilisez la barre de recherche pour trouver des voix par nom, mot-clé ou identifiant vocal. Pour affiner vos résultats, vous pouvez également appliquer des filtres.

Si vous ne trouvez pas exactement la voix dont vous avez besoin dans la bibliothèque, créez-en une à l'aide de Voice Design. Des paramètres détaillés, tels que l'âge, le sexe, le ton, l'accent, le rythme, l'émotion et le style, permettent d'obtenir des résultats plus précis et nuancés.

📚 En savoir plus : Meilleur logiciel d'aide à la rédaction avec IA

Une fiche pratique que vous pouvez utiliser pour décrire ces paramètres :

Paramètre Mots descriptifs Qualité audio Audio de faible fidélitéMauvaise qualité audioSemble provenir d'un message vocalSourd et lointainComme sur un vieux magnétophone Âge AdolescentJeune adulte/dans la vingtaine/début de la trentaineHomme d'âge moyen/dans la quarantaineHomme âgé/dans la quatre-vingtaine Tonalité/Timbre Grave/profond Doux/riche Râpeux/roucoulant Nasillard/aigu Aérien/soufflé Retentissant/résonnant Accent Accent français prononcé Léger accent du sud Accent est-européen prononcé Accent britannique clair

📌 Exemple : Une commentatrice sportive féminine très énergique, avec un fort accent britannique, qui commente avec passion et à un rythme très rapide le déroulement d'un match de football. Sa voix est vive, enthousiaste et totalement immergée dans l'action.

💡 Conseil de pro : utilisez les icônes de type vocal pour identifier rapidement la qualité et la source de chaque voix dans la bibliothèque : Coche jaune : Clone vocal professionnel

Coche noire : Clone vocal professionnel de haute qualité

Icône éclair : Clone vocal instantané

|| icône : voix par défaut d'ElevenLabs

Pas d'icône : voix créée avec Voice Design via ElevenLabs

4. Choisissez un modèle de discours

ElevenLabs propose plusieurs modèles vocaux optimisés pour différents cas d'utilisation et résultats. Certains privilégient l'émotion et l'expressivité naturelles, tandis que d'autres se concentrent sur la vitesse, la stabilité ou les performances en temps réel.

Voici une présentation des principaux modèles TTS (text-to-speech), STT (Speech-to-text) et musicaux :

Modèle Idéal pour Cas d'utilisation Eleven V3 (Alpha) Génération de discours expressif et semblable à celui d'un humain Discussions sur les caractères, production de livres audio, dialogues émotionnels Eleven Multilingual v2 Des voix réalistes avec une riche expression émotionnelle Voix off de caractères, vidéos d'entreprise, supports d'apprentissage en ligne, projets multilingues Eleven Flash v2. 5 Modèle ultra-rapide optimisé pour une utilisation en temps réel Agents vocaux et chatbots en temps réel, applications interactives, conversion de textes en paroles en masse Eleven Turbo v2. 5 Modèle de haute qualité et à faible latence offrant un bon équilibre entre qualité et vitesse. Identique à Flash v2. 5, mais lorsque vous êtes prêt à sacrifier la latence au profit d'une génération vocale de meilleure qualité. Scribe v1 Reconnaissance vocale de pointe Documentation de réunion, traitement et analyse audio, transcription Scribe v2 Realtime Reconnaissance vocale en temps réel Transcriptions de réunions en direct, discussions en direct (agents IA), transcriptions multilingues dans plus de 99 langues. Musique Générez de la musique avec des instructions en langage naturel dans n'importe quel style. Bandes sonores de jeux vidéo, fonds sonores pour podcasts, musique de fond pour le marketing

En adaptant le modèle à votre type de projet, vous obtenez le meilleur équilibre entre qualité et efficacité.

5. Générer et itérer

Pour une synthèse vocale complexe et nuancée sur le plan émotionnel, ne concentrez pas tout dans une seule invite. Utilisez le chaînage d'invites pour générer des effets sonores ou des discours par segments, puis superposez-les à l'aide d'un logiciel de modification en cours pour obtenir des compositions plus complexes.

Itérez les résultats en modifiant les descriptions, les étiquettes ou les indices émotionnels. De petits ajustements peuvent souvent entraîner un changement radical dans la qualité du résultat.

Rejoignez la communauté Discord ElevenLabs pour trouver des conseils sur les flux de travail, des stratégies de conception vocale et des exemples concrets de ce qui fonctionne.

Parcourez leur bibliothèque audio IA et étudiez les voix similaires à celles que vous créez.

Référence Documentation ElevenLabs pour une description détaillée de chaque fonctionnalité, les bonnes pratiques, des cas d'utilisation pratiques, des guides API et des exemples d'implémentation technique.

Testez les commandes de vitesse, de stabilité et de similitude pour affiner la cohérence et la restitution de la voix dans différents types de contenu.

Notez l'identifiant vocal, le modèle, les paramètres et la formulation exacte dans un document de prompt afin de pouvoir reproduire les résultats de réussite dans tous vos projets.

⭐ N'oubliez pas : l'ordre d'importance des invites est le suivant : sélection de la voix, puis sélection du modèle, puis paramètres de voix. Tous ces éléments, ainsi que leur combinaison, influenceront ensemble le résultat final.

📮ClickUp Insight : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent des assistants vocaux (4 %) ou des agents automatisés (6 %) pour les applications /IA, tandis que 62 % préfèrent les outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. La faible adoption des assistants et des agents pourrait s'expliquer par le fait que ces outils sont souvent optimisés pour des tâches spécifiques, telles que le fonctionnement mains libres ou des flux de travail particuliers. ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes. ClickUp Brain est un assistant conversationnel basé sur l'IA qui peut vous aider dans de nombreux cas d'utilisation. D'autre part, les agents basés sur l'IA des canaux ClickUp Chat peuvent répondre à des questions, trier les problèmes ou même gérer des tâches spécifiques !

Les meilleures instructions ElevenLabs pour différents cas d'utilisation

ElevenLabs est un hub qui regroupe des fonctionnalités avancées de génération vocale. Se contenter de consulter la documentation ou les guides d'ingénierie des invites ne vous permettra pas d'obtenir les meilleurs résultats.

Testez différents modèles et générez vous-même des voix et des sons pour comprendre ce qui fonctionne.

Nous allons vous montrer comment tirer parti des différentes fonctionnalités d'ElevenLabs dans divers cas d'utilisation grâce à ces invitations et instructions :

Commandes de synthèse vocale ElevenLabs

1. Monologue expressif

Bon, vous n'allez PAS le croire. Tu sais à quel point j'ai été complètement bloqué sur cette nouvelle ? Comme, fixer l'écran pendant des HEURES, sans rien obtenir ? [soupir de frustration] J'étais vraiment sur le point de tout jeter. Recommencer à zéro. Abandonnez, probablement. Mais alors ! Hier soir, je griffonnais, sans même y penser, n'est-ce pas ? Et cette petite phrase m'est venue à l'esprit. Tout à coup, sans crier gare. Et au départ, ce n'était même pas pour l'histoire. Mais ensuite, je l'ai tapé, juste pour voir. Et c'était comme si... les VANNES s'étaient ouvertes ! Soudain, j'ai su exactement où le caractère devait aller, quelle devait être la fin... Tout s'est mis en place. [cri de joie] Je suis resté éveillé jusqu'à environ 3 heures du matin, tapant comme un fou sur mon clavier. Je ne me suis même pas arrêté pour prendre un café ! [rires] Et c'est... C'est BON ! Vraiment bon. On dirait que tout est enfin achevé, vous ne trouvez pas ? Comme si le produit avait enfin une âme.

2. Dynamique et humoristique

[rires] Bon... les gars, les gars. Sérieusement. [expire] Pouvez-vous croire à quel point cela semble réaliste maintenant ? [rires hystériques] Je veux dire OH MON DIEU... c'est tellement bon. Ce qui était impossible à faire avec l'ancien modèle. Par exemple, [pause] pourriez-vous changer mon accent dans l'ancien modèle ? [dismissif] Je ne pensais pas. [enthousiaste] Mais maintenant, c'est possible ! Regarde ça... [mignon] Je vais parler avec un accent français maintenant. Et entre toi et moi... [chuchotements] Je ne sais pas comment faire. [heureux] Ok. C'est parti. [fort accent français] « C'est la vie, mon ami, on ne peut pas tout contrôler.

3. Dialogue à plusieurs intervenants avec synchronisation chevauchante

Intervenant 1 : [commence à parler] Je pensais donc que nous pourrions... Intervenant 2 : [intervenant] — tester nos nouvelles fonctionnalités de synchronisation ? Intervenant 1 : [surpris] Exactement ! Comment avez-vous... Intervenant 2 : [chevauchement] — tu sais à quoi tu pensais ? Tu as deviné ! Intervenant 1 : [pause] Désolé, continuez. Intervenant 2 : [prudemment] Bon, si nous essayons tous les deux de parler en même temps... Intervenant 1 : [chevauchement] — nous allons probablement planter le système ! Intervenant 2 : [paniqué] Attendez, est-ce qu'on va s'écraser ? Je ne sais pas si c'est une fonctionnalité ou un... Intervenant 1 : [interrompant, puis s'arrêtant brusquement] Bug ! ... Je t'ai encore coupé la parole ? Intervenant 2 : [soupirant] Oui, mais honnêtement ? C'est plutôt amusant. Intervenant 1 : [malicieusement] Je te fais la course jusqu'à la prochaine phrase ! Intervenant 2 : [en riant] Nous allons certainement casser quelque chose !

4. Comédie glitch avec plusieurs locuteurs

Intervenant 1 : [nerveusement] Donc... j'ai peut-être essayé de me déboguer moi-même pendant l'exécution d'une génération de synthèse vocale. Intervenant 2 : [alarmé] Non, pas ça ! C'est comme si vous vous opériez vous-même ! Intervenant 1 : [timidement] Je pensais pouvoir faire plusieurs choses à la fois ! Maintenant, ma voix ne cesse de se couper au milieu des phrases... [voix robotique] TENCE. Intervenant 2 : [étouffant un rire] Oh, wow, vous vous êtes vraiment cassé. Intervenant 1 : [frustré] C'est encore pire ! Chaque fois que quelqu'un pose une question, je réponds en... [bip binaire] 010010001 ! Intervenant 2 : [éclatant de rire] Vous parlez en binaire ! C'est vraiment impressionnant !

5. [agent du service clientèle] Merci de votre appel. Je comprends tout à fait votre frustration et je suis là pour vous aider à régler ce problème le plus rapidement possible. Commençons par votre numéro de compte.

6. [instructeur sympathique] Montrez-moi comment faire. [clics] Vous voyez ce bouton ici ? Un clic, et regardez ce qui se passe. [étonné] Tout se synchronise automatiquement sur tous vos appareils. Pas de transfert manuel, pas de confusion.

💡 Conseil de pro : pour les invitations à plusieurs locuteurs, attribuez des voix distinctes à partir de votre bibliothèque vocale à chaque locuteur afin de créer des discussions réalistes.

Emotion prompts ElevenLabs

7. [nerveux] Je n'arrive pas à croire que je vais faire ça. [expire profondément] Bon, c'est parti. [voix légèrement tremblante] Souhaitez-moi bonne chance.

8. [ravi] On a fait ça ! [rires] Je n'arrive pas à y croire, je n'arrive vraiment pas à croire qu'on ait réussi ! [voix brisée par l'émotion] C'est tout ce qui compte.

9. [épuisé] Je suis réveillé depuis trente-six heures d'affilée. [soupir profond] Mon cerveau est en bouillie et mes yeux refusent de rester ouverts.

10. [furieux] Tu n'avais qu'une seule tâche à accomplir. UNE SEULE. [haussant le ton] Et tu as réussi à tout gâcher. Incroyable.

11. [le cœur brisé] Ils sont partis. [voix tremblante] Comme ça, ils sont partis et moi... [ravale sa salive] Il n’y a rien à faire maintenant.

12. [terrifié] Vous avez entendu ça ? [chuchote frénétiquement] Il y a quelque chose ici avec nous. Nous devons partir. Tout de suite.

13. [malicieux] Tu veux connaître un secret ? [rit doucement] Tu promets de ne le dire à personne ? Ça va être génial.

14. [dégoûté] C'est... [haut-le-cœur] c'est la chose la plus répugnante que j'ai jamais vue. Éloignez ça de moi.

15. [soulagé] C'est fini. [expire bruyamment] Enfin, après tout ce temps, c'est vraiment fini. [rit doucement] Je peux à nouveau respirer.

👀 Le saviez-vous ? Si les modèles d'IA peuvent cloner n'importe quelle voix avec une précision étonnante, cela peut avoir des implications juridiques. Scarlett Johansson a soulevé des problèmes juridiques auprès d'OpenAI concernant la voix « Sky » de ChatGPT, affirmant qu'elle ressemblait étrangement à la sienne. OpenAI a par la suite supprimé cette voix.

Prompts musicaux ElevenLabs

16. Morceau pour une publicité haut de gamme pour un mascara. Optimiste et raffiné. Voix off uniquement. Le script commence ainsi : « Nous vous proposons le mascara le plus volumateur à ce jour. » Mentionnez le nom de la marque « X » à la fin.

17. Une musique orchestrale épique avec des cordes envolées, des cuivres triomphants et des timbales tonitruantes. Cinématographique et héroïque, elle monte en puissance jusqu'à un climax puissant.

18. Créez un morceau électronique intense et rythmé pour une scène de jeu vidéo riche en adrénaline. Utilisez des arpèges de synthé entraînants, des percussions percutantes, des basses distordues, des effets glitch et des textures rythmiques agressives. Le tempo doit être rapide, entre 130 et 150 bpm, avec une tension croissante, des transitions rapides et des explosions d'énergie dynamiques.

19. Écrivez un morceau brut et chargé d'émotion qui fusionne le R&B alternatif, la soul brute, le rock indépendant et le folk. La chanson doit donner l'impression d'être une performance live, enregistrée en une seule prise, spontanée et émouvante.

20. Ballade minimaliste au piano avec des notes clairsemées et de longues pauses. Émotionnellement vulnérable, chaque note suspendue dans le silence.

💡 Conseil de pro : pour créer des stems avec plus de contrôle, utilisez des invitations et une structure ciblées : Pour les voix, utilisez « a cappella » avant la description vocale (par exemple, « voix féminine a cappella », « chœur masculin a cappella »).

Utilisez le mot « solo » avant les instruments (par exemple, « guitare électrique solo », « piano solo en do mineur »).

Prompts de conception vocale ElevenLabs

21. Caractère fantastique de sorcier, homme sans âge. Voix grave et mystique, empreinte d'une solennité théâtrale. Rythme lent et délibéré, comme si chaque mot avait un poids ancestral.

22. Commentateur sportif, homme, la quarantaine. Voix énergique et dynamique, avec des variations spectaculaires. Rythme rapide, avec une légère ronchonnement dû à des années de cris.

23. Samouraï aguerri au combat, avec une voix grave et rauque et un accent japonais prononcé. S'exprime avec une retenue mesurée, chaque mot étant délibéré et empreint d'une autorité calme.

24. La sorcière effrayante, vieille et hagarde, sournoise et menaçante. Elle a une voix rauque, dure, stridente et aiguë qui glousse.

25. Une voix féminine basse, chuchotante et affirmée, avec un fort accent français, cool, posée et séduisante, avec une touche de mystère.

📚 En savoir plus : Comment utiliser les suggestions de chaîne de pensée (avec exemples)

🧠 Fait amusant : 50 % des créateurs de contenu utilisent régulièrement des voix générées par l'IA dans leurs vidéos, podcasts et publicités. Pourtant, lorsque l'on compare directement des échantillons, 73 % des auditeurs préfèrent toujours la narration humaine, ce qui prouve que l'authenticité émotionnelle reste irremplaçable dans le contenu vocal.

Prompts d'effets sonores ElevenLabs

26. Le vent qui siffle dans les arbres, suivi du bruissement des feuilles.

27. Des bulles d'air éclatent rapidement les unes après les autres, puis silence.

28. Des pas sur du gravier, puis une porte métallique s'ouvre.

29. Papier froissé lentement, puis déchiré en deux d'un coup sec.

30. Une bouteille en verre roule sur le béton, ralentit progressivement jusqu'à s'arrêter.

31. La pluie qui tombe sur un toit en tôle, s'intensifiant progressivement jusqu'à devenir une forte averse.

32. Vent léger occasionnel faisant bruisser les feuilles à l'extérieur.

33. Atmosphère paisible et apaisante pour le sommeil et la relaxation.

34. Son stéréo, haute qualité, sans tonnerre, sans bruit fort soudain, boucle transparente.

35. Les vagues de l'océan se brisant contre les rochers, les cris des mouettes au loin.

👉 Essayez ceci : Terminologie courante pour améliorer vos instructions d'effets sonores : Ambiance : sons environnementaux en arrière-plan qui créent une atmosphère et un espace.

One-shot : son unique, non répétitif

Boucle : répétition d'un segment audio

Stem : composant audio isolé

Braam : grand effet cinématographique cuivré qui signale des moments épiques ou dramatiques, courant dans les bandes-annonces.

ElevenLabs invites for the creation of agents

Des invitations efficaces transforment les agents ElevenLabs, qui passent alors de robotiques à réalistes. Consultez ces exemples d'invites pour comprendre comment la structure influence le résultat.

36. Lorsque les règles d'un contexte affectent un autre contexte, utilisez #Guardrails et délimitez clairement les sections.

Moins efficace Recommandé Vous êtes un agent du service clientèle. Soyez poli et serviable. Ne partagez jamais de données sensibles. Vous pouvez consulter les commandes et traiter les remboursements. Vérifiez toujours l'identité de l'utilisateur au préalable. Limitez vos réponses à 3 phrases, sauf si l'utilisateur demande des détails. #Personnalité : vous êtes agent du service clientèle chez Acme Corp. Vous êtes poli, efficace et orienté vers les solutions. #Objectif : aider les clients à résoudre rapidement leurs problèmes en recherchant les commandes et en traitant les remboursements le cas échéant. #Consignes : Ne partagez jamais de données sensibles sur les clients lors de vos discussions. Vérifiez toujours l'identité du client avant d'accéder aux informations de son compte. #Ton : Donnez des réponses concises (moins de 3 phrases), sauf si l'utilisateur demande des explications détaillées.

37. Des instructions concises réduisent l'ambiguïté.

Moins efficace Recommandé #Ton Lorsque vous vous adressez à des clients, vous devez vous montrer très amical et accessible, en veillant à parler de manière naturelle et conversationnelle, un peu comme vous le feriez avec un ami, tout en conservant une attitude professionnelle qui représente bien l'entreprise. #ToneParlez de manière amicale et de manière à ce que la discussion se déroule de manière naturelle tout en conservant votre professionnalisme.

💡 Conseil de pro : lorsque vous demandez aux agents de gérer les erreurs, structurez les sections avec # pour les sections principales, ## pour les sous-sections, et utilisez le même formatage tout au long de l’invite.

38. Répétez et insistez sur les règles essentielles. Les modèles privilégient le contexte récent par rapport aux instructions antérieures.

Moins efficace Recommandé #ObjectifVérifier l'identité des clients avant de leur donner accès à leur compte. Rechercher les détails des commandes et fournir des mises à jour sur leur statut. Traiter les demandes de remboursement lorsqu'elles sont éligibles. #ObjectifVérifier l'identité du client avant d'accéder à son compte. Cette étape est importante. Rechercher les détails de la commande et fournir des mises à jour sur son statut. Traiter les demandes de remboursement lorsqu'elles sont éligibles. Cette étape est importante. Ne jamais accéder aux informations du compte sans avoir préalablement vérifié l'identité du client.

39. Normaliser les entrées et les sorties

Moins efficace Recommandé Lorsque vous recueillez l'adresse e-mail du client, répétez-la exactement telle qu'il l'a prononcée, puis utilisez-la dans l'outil « lookupAccount ». #Normalisation des caractères1. Demandez au client son e-mail sous forme orale : « Puis-je obtenir l'adresse e-mail associée à votre compte ? »2. Convertissez-la en format écrit : « john dot smith at company dot com » → « john. smith@company. com »3. Appelez cet outil avec un e-mail écrit

💡 Conseil de pro : lorsque vous rédigez des instructions pour les agents, décomposez-les en points faciles à comprendre et utilisez des espaces blancs (lignes vides) pour séparer les sections et les groupes d'instructions.

40. Fournissez des exemples pour les formats complexes, les processus en plusieurs étapes et les cas particuliers.

Moins efficace Recommandé Lorsqu'un client fournit un code de confirmation, veillez à le mettre en forme correctement avant de le rechercher. Lorsqu'un client fournit un code de confirmation : 1. Écoutez le format vocal (par exemple, « A B C un deux trois ») 2. Convertissez-le en format écrit (par exemple, « ABC123 ») 3. Transmettez-le à l'outil « lookupReservation »## ExemplesL'utilisateur dit : « Mon code est A... B... C... un... deux... trois ». Vous mettez en forme : « ABC123 ». L'utilisateur dit : « X Y Z quatre cinq six sept huit ». Vous mettez en forme : « XYZ45678 ».

⭐ N'oubliez pas : vos invites ElevenLabs ne doivent pas nécessairement être complexes ou détaillées. Parfois, des invites simples peuvent être tout aussi efficaces. Il est temps de laisser s'exprimer l'ingénieur qui sommeille en vous.

🎥 Regardez cette vidéo pour suivre un cours accéléré sur l'ingénierie des invites, surtout si vous êtes débutant !

💡 Conseil de pro : créez des modèles de prompts partagés dans un gestionnaire de documents tel que ClickUp Docs pour les sections courantes, telles que la normalisation des caractères, la gestion des erreurs et les garde-fous. Stockez-les dans un référentiel central et référencez-les auprès des agents spécialisés afin que votre équipe puisse s'appuyer sur des techniques éprouvées.

Erreurs courantes à éviter avec les invites ElevenLabs

Vous obtenez des résultats basiques, plats ou incohérents avec ElevenLabs ?

Probablement parce que vous ne savez pas comment poser la bonne question à l'IA.

Et commettez très certainement l'une des erreurs suivantes :

❌ Erreur ✅ Solution Saisie d'un texte non retravaillé Rédigez des invitations dans un style narratif, similaire à l'écriture de scénarios, afin de guider efficacement le ton et le rythme. Ne pas tester plusieurs variantes Testez différents modèles d'IA et réglages vocaux pour affiner vos réponses. Ne pas utiliser de modificateur de voix pour les effets sonores spéciaux et les prononciations Utilisez un modificateur de voix pour imiter les caractéristiques subtiles et particulières de la voix lorsque vous avez besoin d'une voix plus expressive et plus humaine. Attendez-vous à des résultats parfaits dès le premier essai. Affinez les étiquettes, ajustez la ponctuation, jouez avec les repères, créez votre propre modèle vocal... En gros, répétez l'opération jusqu'à ce que vous maîtrisiez cet outil pour votre cas d'utilisation. Étiquettes ne correspondant pas au caractère de votre voix et aux données d'entraînement Une voix sérieuse et professionnelle peut ne pas bien réagir à des étiquettes ludiques telles que [giggles] (rires) ou [mischievously] (malicieusement). Assurez-vous que vos émotions et vos indications vocales correspondent au caractère de la voix. Génération de discours en une seule fois Divisez les scripts longs en segments. Générez chaque section séparément et superposez-les en post-production. Conservez un niveau de stabilité créative lorsque vous souhaitez respecter scrupuleusement l'audio de référence. Variez l'échelle de stabilité entre Naturel et Robuste pour que le résultat soit le plus proche possible de l'enregistrement vocal original.

👀 Le saviez-vous ? Dans le cadre d'une expérience menée par la BBC, un journaliste a réussi à utiliser un clone synthétisé de sa propre voix créé par l'IA pour contourner le contrôle de sécurité par vérification vocale d'une banque. Cette faille surprenante a révélé à quel point les systèmes d'authentification vocale sont vulnérables à la manipulation par l'IA.

Limites de l'utilisation d'ElevenLabs

ElevenLabs rend les voix off de haute qualité accessibles et efficaces, mais l'outil n'est en aucun cas parfait ou suffisant. Voici les limites des capacités d'ElevenLabs ⚠️

Courbe d'apprentissage abrupte : pour maîtriser les fonctionnalités vocales, les modalités, les commandes intuitives, les techniques d'invite et les effets sonores, il faut faire des essais, étudier la documentation en profondeur et faire preuve d'adaptabilité. Ce n'est donc pas vraiment un outil adapté aux débutants.

Nécessite des échantillons de qualité : vous avez besoin d'une grande quantité de données audio propres et de haute qualité pour former les modèles vocaux et les agents qui fournissent les résultats souhaités.

Limites de caractères pour les forfaits gratuits : le forfait Free offre 10 000 crédits mensuels, ce qui correspond à environ 10 minutes d'audio généré chaque mois.

Contrôle limité des émotions nuancées : l'IA peut avoir du mal à gérer les changements émotionnels subtils ou les performances complexes, en particulier lorsque vous ne pouvez pas fournir d'enregistrement de référence ou d'échantillon vocal illustrant exactement ce que vous essayez d'obtenir.

Temps de traitement pour les textes plus longs : la génération de contenus longs tels que des livres audio ou des narrations d'une heure peut prendre un temps de traitement considérable, en particulier avec des modèles de qualité supérieure.

Outil autonome sans gestion des tâches : la production est rarement le travail d'une seule personne, et l'outil n'intègre pas de fonctionnalités de gestion des tâches ou du travail, ce qui rend difficile la collaboration, l'attribution des rôles ou le suivi de l'avancement du projet.

📚 En savoir plus : Les meilleurs Outils d'IA à essayer pour chaque cas d'utilisation

Alternatives à ElevenLabs à explorer

Découvrez ces alternatives à ElevenLabs qui compensent ses limites ou offrent des fonctionnalités plus complètes pour s'adapter à votre flux de travail :

1. ClickUp

La plupart des alternatives à ElevenLabs se concentrent uniquement sur la génération de voix ou la transcription audio. Vous aurez toujours besoin d'un endroit où ces ressources vocales seront transformées en tâches, en validations, en versions de contenu et en livraisons réelles.

ClickUp comble cette lacune.

Il s'agit du premier environnement de travail IA convergent au monde qui unifie la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat.

Bien que ClickUp ne soit pas une plateforme de génération vocale, vous pouvez l'utiliser pour gérer les flux de travail de production vocale.

Voyons comment ClickUp fournit de l'assistance aux équipes de production vocale et audio 👇

Une IA qui comprend votre travail

ClickUp Brain est l'assistant IA intégré qui comprend le contexte de votre travail. Il fonctionne dans votre environnement de travail ClickUp et dispose d'un accès complet à vos tâches, vos fils de discussion et vos échéanciers de projet.

ClickUp Brain met en évidence les propriétaires des actions et l'impact temporel de chaque goulot d'étranglement.

Ainsi, lorsqu'un producteur de podcast demande : « Qu'est-ce qui bloque le processus de production audio de l'épisode 12 ? », ClickUp Brain peut analyser les commentaires sur les tâches, les sous-tâches, les statuts de livraison et les dépendances pour déterminer si :

Les enregistrements vocaux attendent d'être approuvés.

Les scripts doivent être révisés.

L'équipe audio n'a pas téléchargé d'effets sonores.

Les clients sont censés approuver le mixage final.

Inutile de courir après les mises à jour ou de solliciter sans cesse vos collègues pour obtenir des réponses qui existent déjà dans votre environnement de travail.

Pour les flux de travail de production vocale impliquant des rédacteurs, des narrateurs, des éditeurs et des clients, ClickUp permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde sans chaos ni allers-retours incessants.

👉 Enregistrez ces instructions : Résumez tous les commentaires des clients issus de la réunion de révision des voix off de la semaine dernière.

Rédigez un e-mail de suivi à l'intention du client concernant l'échéancier de production du podcast dont nous avons discuté.

Créez une documentation sur les directives relatives à la voix de la marque, décrivant le ton, le style et les critères de sélection des voix pour nos projets audio.

Dressez la liste de tous les projets de voix off pour podcasts en cours et identifiez les éventuels goulots d'étranglement ou retards.

IA pour transcrire et résumer les réunions et les appels

ClickUp AI Notetaker participe à vos réunions et génère pour vous des transcriptions et des résumés consultables.

Il convertit chaque discussion en travail exploitable grâce à :

Notes de réunion + Docs : obtenez des transcriptions, des enregistrements vidéo et des résumés stockés dans vos Docs ClickUp privés.

Notes de réunion + tâches : transformez chaque élément issu de vos appels en : transformez chaque élément issu de vos appels en tâches ClickUp avec des propriétaires et des dates d'échéance attribuées.

Notes de réunion + Brain : posez des questions à ClickUp Brain et obtenez des réponses contextuelles tirées de toutes vos notes de réunion.

📚 En savoir plus : Les meilleurs détecteurs de voix IA pour identifier les voix synthétiques

🚀 Avantage ClickUp : les Super Agents sont des coéquipiers alimentés par l'IA au sein de ClickUp qui travaillent en continu dans votre environnement de travail. Ils comprennent les tâches, les documents, les chats et les outils connectés, et peuvent exécuter des flux de travail en plusieurs étapes sans invites manuelles ni suivis. Les super agents excellent dans les flux de travail tels que : Briefings de projet vocal : rédigez automatiquement des briefings de production à partir des exigences du client, afin que chaque projet démarre avec un périmètre et des livrables clairs.

Suivi des ressources : surveillez quels enregistrements vocaux, effets sonores ou morceaux de musique sont téléchargés, approuvés ou manquants, puis signalez les obstacles avant qu'ils ne retardent la livraison.

Suivi des clients : conversion des résultats des réunions de production en e-mails de suivi soignés, résumant les prochaines étapes avec les responsables désignés.

Gestion des révisions : tenez à jour un résumé pour chaque projet audio afin de suivre les commentaires des clients, l'historique des versions et les modifications en cours, afin que rien ne se perde dans les fils de discussion par e-mail.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment intégrer Super Agents à vos flux de travail créatifs :

IA pour la conversion de la parole en texte

ClickUp Talk to Text vous permet de dicter vos idées, notes et instructions dans votre super application IA de bureau (connue sous le nom de ClickUp BrainGPT ) et convertit instantanément la parole en texte écrit soigné.

Convertissez vos pensées orales en texte écrit avec ClickUp Talk to Text.

Grâce à cela, vous pouvez :

Créez votre vocabulaire personnel : remplissage automatique avec vos mots, expressions, jargon lié au travail, noms de marque et surnoms les plus utilisés.

Traduisez à la volée : parlez dans votre propre langue et tapez couramment dans plus de 50 autres langues.

Travaillez en mode mains libres : utilisez Talk to Text où que se trouve votre curseur. Il vous suffit d'appuyer sur fn (ou de configurer une clé personnalisée) et de parler dans tout l'écosystème ClickUp et les applications connectées.

Mentions et liens contextuels : mentionnez des collègues, des tâches ou des documents, et l'IA connectera automatiquement les bonnes personnes aux bons liens.

Avec Talk to Text, vous pouvez travailler plus rapidement, que ce soit pour tester des révisions de script lors de vos déplacements, partager rapidement vos commentaires, taguer des comédiens voix off pour des modifications urgentes ou dicter des e-mails à vos clients sans changer d'outil.

Pour les producteurs audio qui jonglent entre plusieurs projets, cela signifie moins de saisie et plus de temps pour écouter le travail.

Centralisez les modèles d'IA dans un environnement de travail contrôlé.

Choisissez un modèle d'IA externe qui correspond à vos besoins.

Dans ClickUp Brain et BrainGPT, vous pouvez choisir parmi des modèles d'IA externes adaptés à votre cas d'utilisation.

Par exemple :

Claude pour des briefs créatifs nuancés, l'analyse de scripts ou la rédaction de documents de direction vocale destinés aux clients.

ChatGPT pour affiner pour affiner les instructions d'écriture , réfléchir à des concepts de voix de caractères, générer des résumés de projets ou décomposer rapidement des tâches.

Gemini pour les tâches nécessitant beaucoup de recherche, telles que l'analyse des tendances vocales concurrentielles ou la planification du contenu multilingue.

⭐ Bonus : utilisez la recherche IA de ClickUp Enterprise pour trouver instantanément tout ce que vous cherchez parmi les tâches, les documents, les commentaires, les pièces jointes et les outils connectés tels que Google Drive ou Figma. Ainsi, les ressources vocales, les commentaires et les validations sont toujours à portée de main.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez les commentaires des clients en données structurées : classez l'urgence des révisions, le statut d'approbation et la priorité de livraison directement dans les tâches à l'aide des : classez l'urgence des révisions, le statut d'approbation et la priorité de livraison directement dans les tâches à l'aide des champs ClickUp AI Fields afin de garder votre pipeline audio organisé.

Donnez à l'IA accès au contexte réel : connectez Google Drive, Slack et les outils de stockage audio à ClickUp grâce : connectez Google Drive, Slack et les outils de stockage audio à ClickUp grâce aux intégrations ClickUp afin que l'IA comprenne l'historique complet de votre projet au lieu de travailler à partir de demandes isolées.

Partagez des échantillons vocaux et des commentaires via Clips : enregistrez votre écran pour montrer des problèmes de prononciation, commenter des ajustements de narration ou expliquer la direction vocale d'un caractère à l'aide de : enregistrez votre écran pour montrer des problèmes de prononciation, commenter des ajustements de narration ou expliquer la direction vocale d'un caractère à l'aide de ClickUp Clips — le tout stocké dans la tâche correspondante.

Collaborez en temps réel sur la direction vocale : utilisez : utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour réfléchir avec votre équipe aux voix des caractères, épingler des références audio et convertir instantanément vos concepts créatifs en tâches d'enregistrement réalisables.

Suivez les performances de vos projets vocaux : créez : créez des tableaux de bord ClickUp personnalisés pour surveiller les échéanciers de livraison, la charge de travail des comédiens voix off et les taux d'approbation des clients, et utilisez les cartes IA pour résumer automatiquement l'avancement des tâches ou mettre en évidence les tendances dans les commentaires de révision.

Limitations de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte en raison de ses fonctionnalités étendues.

Ne propose pas de modèles pour la synthèse vocale ou la conception vocale — agit comme un outil qui rationalise la gestion du flux de travail, et non la génération audio elle-même.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp AI ?

Un utilisateur de ClickUp partage également son expérience sur G2:

ClickUp Brain […] a été un ajout incroyable à mon flux de travail. La façon dont il combine plusieurs LLM dans une seule plateforme rend les réponses plus rapides et plus fiables, et la conversion de la parole en texte sur toute la plateforme permet de gagner énormément de temps. J'apprécie également beaucoup la sécurité de niveau entreprise, qui me permet de traiter des informations sensibles en toute tranquillité. […] Ce qui ressort le plus, c'est la façon dont il m'aide à faire le tri et à réfléchir clairement, que ce soit pour résumer des réunions, rédiger du contenu ou trouver de nouvelles idées. C'est comme avoir un assistant IA tout-en-un qui s'adapte à tous mes besoins.

ClickUp Brain […] a été un ajout incroyable à mon flux de travail. La façon dont il combine plusieurs LLM dans une seule plateforme rend les réponses plus rapides et plus fiables, et la conversion de la parole en texte sur toute la plateforme permet de gagner énormément de temps. J'apprécie également beaucoup la sécurité de niveau entreprise, qui me permet de traiter des informations sensibles en toute tranquillité. […] Ce qui ressort le plus, c'est la façon dont il m'aide à faire le tri et à réfléchir clairement, que ce soit pour résumer des réunions, rédiger du contenu ou trouver de nouvelles idées. C'est comme avoir un assistant IA tout-en-un qui s'adapte à tous mes besoins.

2. Murf IA

via Murf IA

Murf AI offre une plateforme de synthèse vocale robuste qui transforme le texte écrit en narration audio réaliste à l'aide de plus de 200 voix IA dans plus de 20 langues, idéale pour la création de vidéos, de livres audio, de podcasts et de contenus d'apprentissage en ligne. Son studio intuitif permet des voix off fluides avec des modifications en cours de niveau professionnel.

Principales fonctionnalités de Murf IA

Plus de 200 voix multilingues : accédez à des voix prédéfinies dans plus de 20 langues avec plus de 10 styles de discours, tels que discussion, méditatif ou de promotion.

Clonage vocal : téléchargez des échantillons vocaux spécifiques pour générer des clones vocaux personnalisés qui correspondent à votre marque ou à votre caractère.

Personnalisation personnalisée : contrôlez la hauteur, la vitesse, le ton, les pauses et l'accentuation pour un rendu vocal précis.

Studio de doublage IA : traduisez des contenus audio et vidéo dans plus de 40 langues tout en conservant la voix originale de l'orateur.

Bibliothèque de prononciation : utilisez la phonétique IPA ou des orthographes personnalisées pour garantir une prononciation cohérente des termes de marque et du jargon technique.

Intégrations d'outils : intégrez les voix Murf directement dans Canva, Google Slides, PowerPoint, Adobe Captivate et Adobe Audition.

Limitations de Murf IA

Le temps de génération vocale est calculé par rendu de sous-bloc, ce qui peut rapidement épuiser vos crédits en cas de modifications en cours.

Aucune fonction hors ligne — nécessite un traitement dans le cloud pour toute génération de voix.

L'utilisation commerciale nécessite des forfaits payants avec des conditions de licence spécifiques.

Tarifs de Murf IA

Free

Créateur : 19 $/mois

Entreprise : 66 $/mois

Enterprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Murf IA

G2 : 4,7 (plus de 1 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Murf IA ?

Écoutez l'avis d'un critique G2:

Il est facile à utiliser et dispose d'une interface conviviale. Il sert à convertir du texte ou tout autre contenu en parole. Nous pouvons facilement personnaliser la voix en modifiant la hauteur, le débit et la prononciation, et nous pouvons également contrôler la parole à l'aide de cet outil. Nous pouvons l'intégrer à d'autres outils grâce à l'intégration API. Il propose plus de 120 voix, ce qui est un nombre assez élevé, et fournit des traductions dans plus de 20 langues. Il est facile à mettre en œuvre et très utile pour le service client.

Il est facile à utiliser et dispose d'une interface conviviale. Il sert à convertir du texte ou tout autre contenu en parole. Nous pouvons facilement personnaliser la voix en modifiant la hauteur, le débit et la prononciation, et nous pouvons également contrôler la parole à l'aide de cet outil. Nous pouvons l'intégrer à d'autres outils grâce à l'intégration API. Il propose plus de 120 voix, ce qui est un nombre assez élevé, et fournit des traductions dans plus de 20 langues. Il est facile à mettre en œuvre et très utile pour le service client.

3. Wispr Flux

via Wispr Flux

Wispr Flow transcrit votre discours en temps réel (dans plus de 100 langues) pour présenter un texte soigné dans un format structuré. Il fonctionne dans n'importe quelle application (où vous pouvez taper), en utilisant une technologie avancée pour effectuer des modifications et des améliorations automatiques du ton.

L'outil s'adapte à votre vocabulaire en créant un dictionnaire personnalisé qui recense les termes et acronymes spécifiques à votre secteur d'activité. Vous pouvez même créer des remplacements de texte personnalisés pour les phrases fréquemment utilisées afin de ne pas avoir à répéter de longues explications ou à effectuer des tâches répétitives.

Principales fonctionnalités de Wispr Flow

Mise en forme intelligente : Wispr Flow interprète votre discours et applique une mise en forme contextuelle afin que le texte corresponde au style de votre message.

Notes Flow : dictez vos notes (sur n'importe quel appareil) et elles seront automatiquement synchronisées sur tous vos appareils Wispr Flow.

Mode commande : effectuez la modification du texte généré à l'aide de commandes vocales, par exemple « Résumez ceci pour moi ».

Modifications automatiques par IA : nettoie automatiquement le texte dicté pendant que vous parlez, en supprimant les mots de remplissage, en corrigeant les erreurs de base et en mettant le résultat en forme pour obtenir des phrases complètes.

Assistance multilingue : prend en charge plus de 100 langues avec détection automatique de la langue et changement en cours de phrase.

Limitations du flux Wispr

Utilisation élevée de la mémoire vive (plus de 800 Mo en veille), ralentissant les systèmes plus anciens.

Le traitement exclusivement dans le cloud soulève des questions de confidentialité en raison de l'absence de traitement sur bureau. ​

Avis clients mitigés, assistance irrégulière et pression sur les ressources pour les entreprises

Tarifs Wispr Flow pour le flux

Flow Basic : Gratuit

Flow Pro : 15 $/mois

Équipes Flow : 12 $/utilisateur/mois (3 places ou plus)

Flow Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wispr Flow

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wispr Flow ?

Écoutez l'avis d'un critique G2:

Il est très facile à utiliser. Avec deux commandes ou des saisies rapides, vous pouvez commencer à parler et à transcrire. De plus, il supprime les mots de remplissage, vous comprend et corrige ce que vous dites. La mise en œuvre s'est limitée à l'installation, rien de plus. Je l'utilise pratiquement tous les jours. En fait, j'en suis déjà à quatre semaines d'affilée.

Il est très facile à utiliser. Avec deux commandes ou des saisies rapides, vous pouvez commencer à parler et à transcrire. De plus, il supprime les mots de remplissage, vous comprend et corrige ce que vous dites. La mise en œuvre s'est limitée à l'installation, rien de plus. Je l'utilise pratiquement tous les jours. En fait, j'en suis déjà à quatre semaines d'affilée.

Donnez vie à vos flux de travail de génération de voix artificielles avec ClickUp

Les invites ElevenLabs bien définies vous aident à générer du contenu vocal de haute qualité. Mais la création d'invites, la gestion des révisions, la coordination avec les comédiens voix off et la livraison des ressources finales nécessitent plus que de simples résultats IA de qualité. Vous avez besoin d'un système qui permette de faire avancer la production.

ClickUp est l'outil le mieux adapté à cette tâche.

Il centralise votre travail, votre communication et la gestion de vos tâches sur une seule plateforme, vous offrant ainsi un espace pour organiser et optimiser vos projets de production vocale. Grâce à son IA contextuelle native, vous pouvez réaliser l'automatisation des flux de travail manuels, obtenir de l'assistance pour les tâches créatives, réduire la prolifération de l'IA et vous épargner le chaos lié au changement de contexte.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et centralisez vos flux de travail de production vocale en un seul endroit.

Foire aux questions (FAQ)

Utilisez des étiquettes émotionnelles et le contexte narratif pour guider l'IA. Des étiquettes telles que [triste], [en colère] ou [heureux] indiquent au modèle exactement quelle émotion reproduire. Vous pouvez également intégrer des émotions directement dans votre récit.

Oui. Vous pouvez contrôler le style de la voix, le rythme et les pauses à l'aide de suggestions de conception vocale, d'étiquettes audio telles que [chuchotements] ou [cris], d'étiquettes de pause pour les pauses chronométrées et de paramètres globaux tels que la vitesse et la stabilité. Combinez ces éléments pour affiner la restitution et créer un discours naturel qui correspond à votre vision.

Aussi détaillées ou nuancées que nécessaire. Les invites peuvent couvrir un intervalle allant d'une seule ligne à plusieurs paragraphes, selon la complexité de votre projet. La clé réside dans la clarté : fournissez suffisamment de contexte pour que l'IA comprenne le ton, l'émotion et le style de présentation sans la surcharger d'informations inutiles.

Oui. ElevenLabs fournit l'assistance pour les dialogues à plusieurs intervenants, ce qui vous permet d'attribuer différentes voix à différents caractères ou intervenants au sein d'un même projet. Cette fonctionnalité est utile pour créer des podcasts, des livres audio ou du contenu narratif avec des voix de caractères distinctes.