Comment créer un entonnoir marketing pour les évènements alimenté par l'IA pour un retour sur investissement plus élevé

Le marketing des évènements génère un retour sur investissement exceptionnel. 52 % des spécialistes du marketing attribuent une part importante de leurs transactions aux évènements, et 72 % affirment que les transactions sont conclues plus rapidement après la participation des prospects à un évènement.

Mais une stratégie marketing pour évènements classiques repose encore sur des checklists manuelles et des outils déconnectés. Le temps que vous réalisiez les sondages post-évènementiels et les e-mails de suivi, le moment est déjà passé.

Ce guide vous montre comment créer un entonnoir d'évènements alimenté par l'IA. Et si vous souhaitez obtenir un retour sur investissement élevé, nous vous recommandons d'utiliser ClickUp comme hub de marketing et de planification d'évènements.

Nous vous guiderons à travers toutes les étapes de l'entonnoir marketing pour évènements, vous montrerons où se cachent les lacunes courantes et vous donnerons un plan pour les combler.

Qu'est-ce qu'un entonnoir de marketing pour les évènements ?

Un entonnoir marketing d'évènement est le parcours que suivent vos prospects pour s'engager dans vos évènements. Il commence lorsqu'ils entendent parler de votre évènement pour la première fois. Il se termine lorsqu'ils passent à l'action : s'inscrivent, participent ou deviennent des prospects. Considérez-le comme le parcours d'un acheteur.

L'entonnoir fait quatre choses clés :

Ciblez vos messages afin que la notoriété ne soit pas aléatoire.

Organisez vos communications de manière à transformer l'intérêt en inscriptions.

Coordonnez les étapes afin que les inscriptions se transforment en participations réelles.

Capturez les données dont vous avez besoin pour prouver le retour sur investissement.

Lorsque chaque étape fonctionne bien, les évènements créent des opportunités et des relations. Lorsque cela ne fonctionne pas, vos dépenses semblent inutiles.

Étapes d'un entonnoir marketing d'un évènement traditionnel

Un entonnoir marketing pour évènements comporte quatre étapes principales :

Notoriété (se faire connaître)

Intérêt (générer des visites et des inscriptions)

Décision (convertir les inscrits, confirmer la participation) et

Action (participation, engagement et conversion après l'évènement)

🤝 Rappel amical : chaque étape nécessite un contenu, des systèmes et des indicateurs différents. La notoriété repose sur une large portée et les performances des publicités/campagnes. L'intérêt dépend des pages de destination et des e-mails de fidélisation. La décision nécessite une inscription simple et rapide ainsi que des rappels. Enfin, l'action requiert une excellente expérience sur site et un suivi opportun.

Là où les entonnoirs manuels échouent

La plupart des équipes continuent de gérer ces étapes à l'aide d'outils disparates et de transferts manuels. Des feuilles de calcul pour les listes d'invités. Une plateforme distincte pour la vente des billets. Des outils de e-mail qui ne se synchronisent pas avec votre CRM. Et des sondages post-évènementiels qui arrivent avec plusieurs semaines de retard.

Cela soulève quatre problèmes :

Données perdues : aucune source unique de vérité

Tâches manquées : les rappels manuels passent à la trappe

Mauvaise attribution : vous ne pouvez pas lier les évènements aux revenus.

Suivi lent : les prospects se refroidissent avant que l’équipe commerciale ne les contacte.

Vous souhaitez transformer vos évènements en moteurs de revenus ? Laissez-nous vous montrer comment combler ces lacunes grâce à l'IA.

Entonnoir marketing d'évènement basé sur l'IA vs entonnoir marketing d'évènement traditionnel

L'entonnoir marketing traditionnel peut ne pas suffire pour maximiser le retour sur investissement des évènements. Voici pourquoi vous avez besoin d'un entonnoir basé sur l'IA :

Ce que vous faites Entonnoir alimenté par l'IA Entonnoir traditionnel Gestion des données L'IA rassemble automatiquement les données relatives au comportement des participants et les données CRM. Les données sont stockées dans des outils distincts, ce qui nécessite de les fusionner manuellement et de les nettoyer. Cibler les audiences Les modèles IA prédisent qui va se convertir et quand les contacter. Les équipes utilisent des règles empiriques de base et passent à côté de certains signaux. Création de contenu L'IA générative rédige des e-mails et des messages personnalisés pour chaque segment. E-mails génériques pour tout le monde Mener des campagnes /IA gère la communication, les rappels et les suivis. Travail manuel fastidieux Expérience sur site Suggestions en temps réel basées sur des données en direct Calendriers imprimés et messages ad hoc Mesure des résultats + attribution Les modèles lient rapidement les évènements aux revenus. Suivi fragmentaire qui ne permet pas de prouver le retour sur investissement Rapidité et coût Une exécution plus rapide avec moins de personnel Processus lents et fastidieux

Avantages de l'utilisation de l'IA dans les entonnoirs de marketing pour évènements

L'IA résout précisément les problèmes qui rendent les évènements coûteux et difficiles à mettre en place à grande échelle. Voici ce qu'elle permet de résoudre :

Meilleur ciblage et conversion plus élevée dès les premières étapes

L'IA identifie les personnes les plus susceptibles de s'inscrire et de convertir, en fonction de leurs habitudes d'engagement. Cela signifie moins de publicités inutiles et de meilleurs résultats pour un budget identique.

L'automatisation des tâches répétitives libère l'équipe pour qu'elle se consacre à la stratégie.

Les tâches telles que la rédaction d'e-mails, l'envoi de rappels, la transmission de notes prises sur place et la mise à jour des dossiers CRM peuvent être automatisées grâce à l'IA générative et aux agents de flux de travail. Cela réduit les erreurs manuelles et accélère l'exécution. Votre équipe peut ainsi se concentrer sur la stratégie.

Mesure du retour sur investissement plus rapide et plus fiable

🧠 Anecdote : en 2024-2025, 95 % des équipes d'évènements ont déclaré accorder une priorité absolue à l'amélioration du retour sur investissement et à sa mesure.

L'IA peut regrouper les inscriptions, la participation, l'engagement et les comportements post-évènementiels dans un modèle d'attribution unique. Vous pouvez ainsi lier rapidement les évènements au pipeline et au chiffre d'affaires.

Les expériences personnalisées sur site augmentent l'engagement

Les recommandations en temps réel améliorent la satisfaction. À quelles sessions faut-il assister ? Qui faut-il rencontrer ? L'IA suggère les meilleures options, transformant ainsi les participants occasionnels en prospects exploitables.

Développez-vous sans augmenter vos effectifs.

Lorsque l'IA se charge des tâches fastidieuses (segmentation, brouillons de contenu, communications de base, attribution), vous pouvez organiser davantage d'évènements sans avoir à embaucher plus de personnel.

Les étapes d'un entonnoir marketing d'évènement basé sur l'IA

Découvrons ensemble comment chaque étape de l'entonnoir d'évènementiel fonctionne avec l'IA. Vous verrez des exemples concrets de marketing d'évènement que vous pouvez appliquer dès maintenant à la planification de vos évènements.

Étape 1 : Sensibilisation

Au sommet de l'entonnoir, votre objectif est d'atteindre un large public et de capter son attention. Mais vous ne pouvez pas vous contenter de diffuser des messages partout en espérant que quelque chose fasse mouche. L'IA vous aide à créer du contenu optimisé pour l'étape de sensibilisation.

Utilisez des outils d'IA générative tels que ClickUp Brain pour rédiger des articles de blog, des extraits de réseaux sociaux ou des textes publicitaires optimisés pour le référencement en fonction des mots-clés recherchés par votre public. ClickUp Brain est l'assistant IA le plus complet au monde, fondé sur les connaissances de votre entreprise. Toutes ses suggestions sont donc adaptées à vos tâches.

Utilisez des outils GenAI tels que ClickUp Brain pour rédiger des publications sur les réseaux sociaux afin de réaliser la promotion de vos évènements.

Parallèlement, les outils de ciblage publicitaire basés sur l'IA analysent les signaux comportementaux (heure de la journée, appareil, consommation de contenu passée) afin de diffuser le bon message aux bonnes personnes.

📌 Par exemple, l'IA peut prédire quels segments d'audience s'intéressent à votre conférence sur AI Sprawl. Elle génère ensuite différentes variantes créatives et les diffuse sur les différents canaux de distribution. Vous pouvez relier le tout à un outil tel que ClickUp for Marketing Teams.

Étape 2 : Intérêt

Une fois que les gens ont pris connaissance de votre évènement, incitez-les à s'engager.

Voici quelques options basées sur l'IA :

Chatbots IA sur la page d'accueil de votre évènement . Ils posent des questions de qualification telles que « Quelle piste vous intéresse le plus ? ». Ils suggèrent des sessions et capturent des données. Ces données sont ensuite transférées vers votre CRM.

Pages d'accueil alimentées par l'IA . Elles changent en fonction du comportement des visiteurs. Si quelqu'un a assisté à votre webinaire sur les agents IA l'année dernière, il verra un contenu personnalisé.

Outils d'analyse des sentiments basés sur l'IA qui surveillent les réseaux sociaux et les comportements d'inscription. Vous repérez rapidement les désengagements ou les intérêts marqués.

💡 Conseil de pro : transformez chaque discussion avec un chatbot en tâche dans ClickUp. Connectez votre chatbot ou votre formulaire ClickUp afin que chaque nouveau prospect crée automatiquement une tâche dans votre liste d'évènements.

Utilisez les champs personnalisés pour saisir des informations telles que l'intérêt pour une session, le rôle ou le score d'intention.

Ajoutez des étiquettes en fonction des suggestions du chatbot.

Configurez ensuite des automatisations simples pour attribuer les prospects très intéressés à l'équipe commerciale, informer le propriétaire de l'évènement ou déclencher des tâches de suivi. Cela permet de faire progresser les prospects.

Étape 3 : Réflexion

C'est à cette étape que les prospects décident de procéder à la validation ou non.

L'IA joue ici un rôle déterminant.

Les modèles prédictifs de notation des prospects étudient le comportement en temps réel (pages visitées, intérêt pour la session, réponses du chatbot) et attribuent une probabilité d'inscription ou de participation.

Votre moteur d'automatisation des e-mails peut utiliser l'IA pour envoyer des séquences de nurturing ultra-ciblées : si quelqu'un a cliqué sur la session « Tendances du secteur », envoyez-lui une brève vidéo de 60 secondes présentant votre conférencier principal, ainsi qu'un extrait expliquant « pourquoi vous devriez être présent ».

Votre équipe n'intervient que lorsque les prospects sont chauds. Aucun effort n'est gaspillé.

Étape 4 : Décision/Conversion

Une friction minimale et une pertinence maximale. Tel est le mantra au moment de la conversion, qu'il s'agisse de l'inscription ou du paiement.

L'IA alimente les moteurs de recommandation qui rendent cela possible. Si quelqu'un souhaite obtenir du « contenu sur la réussite client », le système lui propose la session appropriée. Il ajoute même une réduction limitée dans le temps : « Inscrivez-vous dans les 48 heures pour bénéficier d'un accès VIP. »

Pourquoi ? L'IA détecte les comportements proches de la conversion et ajoute automatiquement des incitations contextuelles. Ainsi, votre taux d'abandon à la caisse diminue.

Étape 5 : Après l'évènement/Fidélisation

L'entonnoir ne s'arrête pas à l'évènement. La fidélisation, le suivi et la création d'une communauté déterminent si votre évènement génère des opportunités et des relations à long terme, ou s'il devient un coût ponctuel.

L'IA analyse les commentaires des sondages. Elle détecte les sentiments et signale les participants à risque. Les plaintes récurrentes concernant les « sessions génériques » sont automatiquement redirigées. Les participants de grande valeur bénéficient d'une approche personnalisée. Les participants insatisfaits reçoivent des excuses et une offre.

L'IA identifie également les participants ayant des intérêts communs. Elle génère ensuite des invitations à réseauter ou des instructions de discussion afin de stimuler les inscriptions d'un évènement à l'autre.

En combinant toutes ces étapes, votre entonnoir d’évènement devient un système connecté. Vous passez des checklists manuelles à un impact stratégique.

📮 ClickUp Insight : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent régulièrement des outils d'automatisation et recherchent activement de nouvelles opportunités d'automatisation. Cela met en évidence un levier majeur inexploité pour la productivité : la plupart des équipes s'appuient encore sur un travail manuel qui pourrait être rationalisé ou éliminé. Les agents IA de ClickUp facilitent la création de flux de travail automatisés, même si vous n'avez jamais utilisé l'automatisation auparavant. Grâce à des modèles prêts à l'emploi et des commandes basées sur le langage naturel, l'automatisation des tâches devient accessible à tous les membres de l'équipe ! 💫 Résultats concrets : QubicaAMF a réduit le temps consacré à la création de rapports de 40 % grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes automatisés de ClickUp, transformant ainsi des heures de travail manuel en informations en temps réel.

L'IA transforme la promotion et la gestion des évènements, qui consistaient auparavant en une série de transferts manuels, en un système orchestré.

De nombreuses équipes marketing utilisent déjà des outils d'évènement basés sur l'IA tels que Cvent ou Bizzabo pour les inscriptions, HubSpot ou Marketo pour les e-mails, et des chatbots pour répondre aux questions et qualifier les prospects. D'autres utilisent des outils d'analyse pour suivre l'engagement et le retour sur investissement.

Le problème est que ces outils ne communiquent pas bien entre eux. Le travail est réparti entre plusieurs plateformes et les équipes perdent du temps à transférer des données, ce qui engendre des coûts considérables liés à la prolifération des tâches.

Mise en place d'entonnoirs marketing pour les évènements basés sur l'IA : la plateforme de gestion d'évènements ClickUp

C'est là que ClickUp entre en jeu. Votre système de gestion d'événements ClickUp est composé de votre environnement de travail + des agents IA + des automatisations + des formulaires + des tableaux de bord. Associez-les et vous obtenez un espace unique pour planifier, organiser et mesurer vos évènements de bout en bout.

Planifiez, lancez, suivez et gérez vos évènements de bout en bout dans l'environnement de travail convergent basé sur l'IA de ClickUp.

Voici comment procéder :

Commencez par créer un espace ClickUp dédié à vos campagnes d'évènements. Cet espace deviendra votre centre de commande. Il contiendra toutes les listes de tâches, tous les documents et toutes les communications liés à l'évènement.

Chaque tâche à faire pour votre marketing événementiel devient une tâche ClickUp (par exemple, inviter des conférenciers, créer des publications sur les réseaux sociaux, etc. ). Vous pouvez regrouper les tâches connexes dans une liste ClickUp. Chaque évènement peut avoir sa propre liste pour que tout reste clair.

Créez un système organisé de travail et de collaboration avec les membres de votre équipe grâce à la hiérarchie de projets de ClickUp.

Vous pouvez utiliser les champs personnalisés de ClickUp pour suivre des informations essentielles telles que la date de l'évènement, l'emplacement, le propriétaire de la campagne et la priorité.

Définissez chaque étape de votre entonnoir marketing événementiel comme un statut personnalisé ou un champ personnalisé dans ClickUp, par exemple « Inscription », « Planification », « Promotion en cours », « RSVP recueillies », « Jour de l'évènement » et « Suivi post-évènement ».

📚 À lire également : Comment utiliser l'IA pour la planification d'évènements

Automatisation de la gestion des campagnes : ClickUp AI et Automatisations

Au cœur de la solution de gestion d'évènements de ClickUp se trouvent ses agents IA contextuels et ses automatisations. Ils prennent en charge les tâches répétitives et permettent à votre équipe de se concentrer sur du travail à forte valeur ajoutée.

Une fois vos entonnoirs prêts, configurez des automatisations ClickUp sans code pour faire passer les tâches à chaque étape de l'entonnoir en fonction de déclencheurs.

📌 Par exemple :

Lorsqu'un formulaire d'idée d'évènement est soumis, créez une nouvelle tâche d'évènement et définissez son statut sur « En cours ».

Lorsque toutes les sous-tâches pré-évènementielles sont achevées, déplacez automatiquement la tâche parente vers « Promotion en cours ».

Une fois la date de l'évènement passée, déclenchez un changement de statut vers « Suivi post-évènement » et attribuez des tâches de collecte de commentaires.

L'IA de ClickUp peut attribuer automatiquement des tâches en fonction de critères tels que le lieu de l'évènement ou le type de campagne.

📌 Par exemple, si votre équipe gère des évènements dans plusieurs régions, vous pouvez mettre en place des automatisations afin que les tâches relatives aux évènements aux États-Unis soient attribuées à un responsable, tandis que celles relatives aux évènements au Royaume-Uni soient confiées à un autre. De même, l'IA peut fixer des dates d'échéance pour chaque tâche ou sous-tâche. Cela garantit que les délais sont toujours alignés sur l'échéancier de votre évènement.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment l'IA remplit automatiquement les propriétés des tâches dans ClickUp :

Au fur et à mesure que votre équipe accomplit les tâches de la campagne, les champs IA de ClickUp peuvent générer des résumés instantanés et des actions à entreprendre pour chaque sous-tâche dès qu'elle est marquée comme « prête ». Ces résumés sont automatiquement ajoutés à la tâche parente, ce qui permet aux propriétaires de la campagne d'avoir une vue d'ensemble de l'avancement sans avoir à examiner chaque détail.

Vous pouvez également poser des questions à ClickUp Brain en langage naturel pour rester informé du dernier statut.

Exploitez les données contextuelles de votre environnement de travail et des applications connectées à l'aide de ClickUp Brain.

Rédaction de textes pour la promotion d'évènements : ClickUp Créateur de contenu Agent

L'agent de création de contenu de ClickUp peut générer des textes prêts à l'emploi pour les publications sur les réseaux sociaux, les annonces par e-mail et les pages d'accueil directement dans vos tâches de campagne. Cela signifie que votre équipe peut passer plus rapidement de l'idée au lancement, en consacrant moins de temps au syndrome de la page blanche.

Créez des agents IA personnalisés avec des instructions et des personnalités préconfigurées grâce à ClickUp Super Agents.

Voici un échantillon de flux de travail que vous pouvez utiliser pour créer votre propre agent. Et non, vous n'avez pas besoin de coder. Vous pouvez en créer un en utilisant un anglais simple :

Créez une sous-tâche pour chaque canal de promotion (par exemple, « Rédiger une publication LinkedIn », « Rédiger un e-mailing »).

Définissez le statut sur « Planification en cours » pour déclencher l'agent IA, qui rédigera une première ébauche dans la description de la tâche.

Vérifiez, modifiez et finalisez le contenu en tenant compte des commentaires de votre équipe, puis marquez la tâche comme « Prête » pour le lancement.

💡 Conseil de pro : vous pouvez personnaliser les invites/instructions de l'agent IA afin qu'elles correspondent à l'image de votre marque ou aux objectifs de votre campagne, garantissant ainsi que chaque élément de contenu soit authentique et cohérent avec votre message.

Regardez ce tutoriel pratique pour créer votre premier agent dans ClickUp :

Suivi des performances de l'entonnoir : tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp vous permettent de visualiser tous les aspects de votre entonnoir marketing pour évènements. Suivez des indicateurs tels que le volume de prospects, les taux de réponse, l'engagement envers les campagnes et l'achèvement des tâches, le tout en un seul endroit.

Ajoutez des cartes pour les statuts des tâches, les valeurs des champs personnalisés (tels que « Type d'évènement » ou « Source du prospect ») et le suivi du temps.

Utilisez-les pour visualiser les taux de conversion de l'entonnoir ou comparer les performances de plusieurs évènements.

Partagez des tableaux de bord avec les parties prenantes pour obtenir une visibilité instantanée sur la santé de la campagne et le retour sur investissement.

💡 Conseil de pro : configurez des alertes ou des notifications pour les indicateurs clés (par exemple, « Envoyez-moi un message dans ClickUp Chat si le taux de réponse tombe en dessous de 50 % ») afin de rester proactif.

Capture des prospects et commentaires post-évènement : formulaires ClickUp

Les formulaires ClickUp sont un moyen efficace de collecter des informations sur les participants, de gérer les réponses et de recueillir des commentaires après l'évènement. Le plus intéressant ? Ils peuvent également déclencher des flux de travail automatisés tout au long de votre entonnoir.

Voici un guide pratique :

Créez un formulaire de réponse personnalisé pour chaque évènement, en intégrant des champs pour les coordonnées des participants, leurs préférences alimentaires et leurs intérêts.

Configurez des automatisations afin que chaque nouveau formulaire envoyé crée une tâche de suivi, mette à jour le statut du prospect ou déclenche l'envoi d'un e-mail de remerciement.

Après l'évènement, envoyez un formulaire de commentaires à tous les participants.

Attribuez automatiquement des tâches de suivi en fonction des réponses (par exemple, « Contacter le participant pour obtenir un témoignage » s'il a effectué une évaluation élevée de l'évènement).

💡 Conseil de pro : utilisez les fonctionnalités de rapports de ClickUp (ou demandez simplement à ClickUp Brain) pour analyser les tendances des commentaires et identifier les domaines à améliorer dans les futures campagnes. Analysez les données des formulaires envoyés en temps réel et obtenez des informations grâce à l'IA avec ClickUp.

Que vous gériez un seul évènement ou tout un calendrier de campagnes, les outils d'IA de ClickUp vous offrent la structure et la flexibilité nécessaires pour tout mener à bien.

Comment créer un entonnoir d'évènement basé sur l'IA (étape par étape)

La création d'un entonnoir d'évènements basé sur l'IA dans ClickUp est un processus simple mais personnalisable. Il vous aidera à guider chaque évènement, de la première idée à l'analyse post-évènementielle.

Voici une séquence claire que vous pouvez suivre :

Créez un espace dédié à l'évènement et un modèle de référence.

Créez un espace appelé « Campagnes événementielles ». Ajoutez un modèle de gestion d'événements réutilisable dans ClickUp qui comprend des sous-tâches pour la planification, la promotion, la logistique et le suivi post-événementiel. Vous devriez également ajouter des champs personnalisés (date de l'évènement, budget, propriétaire, source de prospects, score de l'évènement). Les modèles de planification d'évènements permettent de gagner du temps et d'assurer la cohérence entre les évènements.

Le modèle de plan de marketing d'évènement de ClickUp vous offre une méthode structurée pour planifier et mettre en œuvre des promotions d'évènement. Il divise le travail en étapes telles que la planification, la mise en œuvre et l'évaluation, et utilise des champs personnalisés pour suivre les budgets, les dates et les propriétaires. Grâce aux listes de tâches et aux vues de calendrier, votre équipe reste alignée sur les responsabilités et les échéanciers. Il est idéal pour les gestionnaires d'évènements qui ont besoin d'un plan reproductible qui permet de garder chaque détail à l'œil et dans les délais.

Plan l'entonnoir sous forme de statuts personnalisés et de champs personnalisés.

Nous avons déjà expliqué cette étape lorsque nous vous avons présenté la plateforme de gestion d'évènements ClickUp.

Voici un bref résumé :

Définissez les étapes de l'entonnoir à l'aide des statuts personnalisés de ClickUp. Cela peut ressembler à : Inscription → Planification → Promotion en cours → Réponses reçues → Jour de l'évènement → Après l'évènement.

Créez des statuts personnalisés dans ClickUp pour construire votre entonnoir marketing pour évènements alimenté par l'IA.

Cartographiez les scores des prospects, les types de participants et les intérêts pour les sessions sous forme de champs personnalisés. Cela permet de structurer les données dont vous avez besoin pour l'IA.

Effectuez l'automatisation de l'admission et du triage

C'est le point de départ de chaque évènement. Vous devez trouver un moyen pour que les membres de votre équipe, vos clients ou vos parties prenantes puissent soumettre leurs idées ou leurs demandes d'évènements dans un format structuré.

Utilisez ClickUp Forms pour créer un formulaire simple et partageable. Ajoutez des champs pour le nom de l'évènement, la date, l'emplacement, les objectifs et tout autre détail dont vous avez besoin.

Simplifiez les sondages d'admission, d'inscription et de satisfaction grâce aux formulaires ClickUp personnalisables.

Lorsqu'une personne soumet le formulaire, ClickUp crée automatiquement une nouvelle tâche dans votre liste d'activation d'évènements, regroupant ainsi toutes les informations au même endroit.

Organisez la planification et les validations

Une fois qu'une demande d'évènement est enregistrée dans le système, il est temps de l'examiner, d'attribuer les responsabilités et d'élaborer le plan. Cette étape implique souvent plusieurs personnes et de nombreux éléments variables.

Il est utile de disposer de processus reproductibles.

ClickUp vous permet de créer des modèles pour les types d'évènements courants (tels que les webinaires, les conférences ou les ateliers). Lorsque vous appliquez un modèle, toutes les sous-tâches, checklists et dépendances nécessaires sont automatiquement ajoutées à votre tâche d'évènement.

Vous pouvez également configurer des super agents IA pour faire cette tâche fastidieuse.

📌 Par exemple, un agent créateur de résumé d'évènement peut générer automatiquement un résumé des détails clés de l'évènement, ce qui permet au propriétaire désigné de se mettre facilement au courant.

Tenez toute votre équipe informée du plan de l'évènement grâce à l'agent Event Brief Creator dans ClickUp.

Faites passer le mot et captez des prospects

Il est maintenant temps de commercialiser votre évènement et de recueillir les inscriptions. Cela implique de créer et de programmer du contenu de promotion, de créer des pages d'accueil et de réaliser le suivi des réponses.

Nous vous avons déjà présenté l'exemple d'un agent de création de contenu pour vous aider dans vos promotions. Et ClickUp Forms pour centraliser les réponses et déclencher les suivis.

💡 Conseil de pro : Configurez des signaux d'audience et un scoring prédictif pour un retour sur investissement plus élevé. Capturez les signaux comportementaux (réponses aux formulaires, visites de pages, participations antérieures) dans les champs personnalisés. Intégrez-les dans un scoring prédictif simple (par exemple, points attribués en fonction du rôle, de la taille de l'entreprise, de l'intérêt pour la session). Utilisez les automatisations pour acheminer les prospects ayant obtenu un score élevé vers l'équipe commerciale ou déclencher des invitations VIP.

Exécutez et dirigez le spectacle

Le jour de l'évènement, la coordination est essentielle. Vous devez vous assurer que chacun connaît son rôle et que le programme est clair.

Vous pouvez créer un agent Run of Show dans ClickUp. Cet agent génère un calendrier détaillé pour l'évènement, comprenant le timing, les activités et les prospects attribués.

Utilisez l'agent Run of Show dans ClickUp pour gérer le déroulement de votre grand évènement.

Et lorsque vous avez besoin de communiquer avec votre équipe en temps réel ? Utilisez les @mentions dans ClickUp Chat ou participez à des Sync Ups rapides pour faire avancer les choses rapidement !

Participez à des discussions rapides et collaboratives via SyncUps dans ClickUp Chat.

📚 À lire également : Modèles de déroulement de spectacle

Recueillez des commentaires et fermez la boucle.

Après l'évènement, il est essentiel de recueillir des commentaires, de partager des ressources et de cultiver les prospects en vue d'un engagement futur.

Déclenchez un formulaire post-évènement lorsque le statut passe à « Post-évènement ».

Laissez un agent de récapitulatif d'évènement analyser les réponses, évaluer le sentiment et créer des tâches de suivi (témoignages, séquences de nurturing, prospection commerciale) dans ClickUp en fonction des règles que vous définissez.

Faites appel à l'agent de récapitulatif d'évènement dans ClickUp pour passer en revue les succès et les leçons tirées de votre évènement.

Vous pouvez également créer un tableau de bord ClickUp affichant les indicateurs de l'entonnoir : inscriptions par source, taux de conversion entre les étapes, participation par rapport aux réponses positives, et pipeline attribué à l'évènement. Passez-les en revue après chaque évènement et modifiez les modèles pour améliorer les résultats.

Identifiez les tendances, résolvez les problèmes et gardez le contrôle grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Une autre solution consiste à utiliser le modèle de suivi de campagne de ClickUp pour coordonner vos campagnes par e-mail, sur les réseaux sociaux et pour les évènements, mesurer les performances et repérer rapidement les goulots d'étranglement. Il est ainsi plus facile d'harmoniser les campagnes et de les optimiser pour obtenir de meilleurs résultats.

Voici le plan d'action pour créer un entonnoir d'évènement basé sur l'IA, facile à comprendre et à utiliser pour toute votre équipe !

Défis et limites de l'IA dans le marketing des évènements

L'IA n'est pas magique. Elle contribue à améliorer la personnalisation et l'automatisation. Mais elle a également des limites pratiques, éthiques et techniques. Chaque équipe d'évènementiel doit les anticiper.

Qualité et intégration des données

Ce sont là les talons d'Achille. Les modèles IA ne sont efficaces que dans la mesure où les données qui leur sont fournies le sont également. Des enregistrements fragmentés sur les participants, des étiquettes incohérentes et des champs CRM manquants produisent des prévisions peu fiables et des segmentations erronées.

👀 Le saviez-vous ? Des études universitaires et des recherches sectorielles montrent que l'intégration et le désordre des données sont les principales causes des mauvais résultats de l'IA.

Risque d'hallucination

La précision est importante pour la confiance envers la marque. Les modèles génératifs peuvent rédiger d'excellents textes ou résumer les commentaires. Mais ils peuvent également produire des affirmations trompeuses. C'est pourquoi la révision humaine est indispensable.

Parti pris et équité

Si les données historiques reflètent des tendances biaisées, l'IA les amplifie. Par exemple, donner la priorité aux présentations de profils similaires réduit la diversité. Testez activement les biais afin d'éviter tout risque éthique et juridique.

Confidentialité et consentement

La personnalisation nécessite des données cross-canal. Les réglementations telles que le RGPD exigent un consentement explicite concernant les données que vous collectez et la manière dont vous les utilisez.

Risque de dépendance excessive

Des attentes mal placées peuvent nuire. L'IA doit amplifier le travail des planificateurs humains, et non les remplacer. La logistique complexe, les décisions prises sur le terrain et les relations avec les fournisseurs nécessitent toujours une supervision humaine. Considérez l'IA comme un assistant qui réduit les tâches répétitives. Concevez des flux de travail dans lesquels les humains prennent les décisions finales.

Cas d'utilisation concrets d'entonnoirs d'évènements basés sur l'IA

Voici quelques exemples d'entreprises réelles qui utilisent l'IA pour améliorer les résultats de leurs évènements de manière pratique :

Web Summit : mise en relation par l'IA

Le Web Summit est l'une des plus grandes conférences mondiales sur les technologies. Il rassemble des start-ups, des investisseurs et des chefs d'entreprise d'entreprises.

Web Summit utilise l'IA dans son application d'évènement pour mettre en relation les participants, les intervenants et les investisseurs. Le système examine les profils, les intérêts et les activités passées. Il suggère ensuite les personnes les plus pertinentes à rencontrer. Cela a donné lieu à des dizaines de milliers de réunions individuelles. Au lieu d'un réseautage aléatoire, les participants ont des discussions professionnelles réelles qui débouchent souvent sur des contrats.

Agora : personnalisation des évènements hybrides

Agora est une plateforme d'engagement en temps réel utilisée par les développeurs et les équipes produit qui créent des expériences audio et vidéo en direct.

Il a organisé son évènement RTE (Real-Time Engagement) 2022 à l'aide de la plateforme alimentée par l'IA de Bizzabo. L'évènement a attiré environ 2 650 participants en personne et virtuels. Les organisateurs ont utilisé des analyses et des messages ciblés pour maintenir l'engagement des deux groupes. Les sessions, les rappels et les suivis ont été ajustés en fonction du comportement. Cela montre comment les plateformes alimentées par l'IA contribuent à rendre les évènements hybrides plus personnels et plus efficaces.

Google : recommandations pour les sessions I/O

Google I/O utilise les profils des développeurs pour personnaliser l'expérience de l'évènement. Les participants sélectionnent leurs intérêts, tels que les outils, les plateformes ou les langages de programmation, et Google utilise ces données pour recommander des sessions et du contenu. Cela alimente « My I/O », un agenda personnalisé qui aide les participants à trouver ce qui leur convient le mieux.

L'avenir de l'IA dans les entonnoirs de marketing pour évènements

L'IA est déjà en train de transformer la manière dont les évènements sont planifiés, promus et évalués. Les prochains mois détermineront quelles fonctionnalités deviendront la norme et lesquelles resteront expérimentales. Voici où se dirige le secteur :

L'adoption va s'accélérer

L'adoption de l'IA va se développer, mais pas de manière uniforme. Si la plupart des responsables marketing prévoient d'investir dans l'IA, seul un petit nombre d'équipes l'utilisent aujourd'hui pour améliorer l'expérience des participants. Beaucoup en sont encore au stade de petits projets pilotes. Les équipes qui transformeront ces projets pilotes en flux de travail quotidiens seront celles qui en tireront le plus grand profit.

La personnalisation devient la norme

Les principales plateformes de gestion de projet pour les évènements proposent désormais des fonctionnalités d'IA. Les moteurs de recommandation, la mise en correspondance des sessions et les agendas personnalisés sont désormais la norme pour les grands évènements.

Ces fonctionnalités aident les participants à trouver plus rapidement les bonnes personnes et les bonnes sessions. Les évènements qui n'offrent pas ce niveau d'accompagnement seront laissés pour compte.

L'attribution s'améliorera

La mesure des évènements deviendra plus intelligente. L'IA permet de réaliser la connexion entre les données relatives à la fréquentation et à l'engagement et le pipeline et les revenus. Il est ainsi plus facile de voir quels évènements ont réellement fonctionné et d'ajuster les budgets entre les évènements. Des rapports prédictifs plus détaillés sont déjà en cours de déploiement sur les principales plateformes.

Les contraintes pratiques donneront la forme à l'adoption

L'IA fonctionne mieux avec des données propres, des intégrations solides et une vérification humaine. Des systèmes désorganisés et des risques liés à la confidentialité peuvent ralentir la progression. Les équipes qui investissent dans des données propres et consenties et dans des flux de travail solides obtiendront de meilleurs résultats.

Les planificateurs deviennent des orchestrateurs

Enfin, le rôle de l'organisateur d'évènements va changer. L'IA se chargeant des tâches répétitives, les organisateurs se concentreront davantage sur la stratégie, la curation et les partenariats. Les rapports sectoriels soulignent déjà cette évolution. Il est recommandé d'investir dans les ressources humaines et la gouvernance de l'IA plutôt que dans les effectifs purs.

Conclusion ? L'IA dans le marketing des évènements passe du statut de nouveauté à celui d'infrastructure. Les équipes qui investissent tôt dans les données, les projets pilotes mesurables et l'évaluation humaine transformeront les évènements en sources de revenus prévisibles.

Transformer les évènements en moteurs de croissance

Les évènements fonctionnent mieux lorsqu'ils sont organisés de manière systématique, et non dans la précipitation.

Un entonnoir marketing pour évènements basé sur l'IA vous aide à atteindre les bonnes personnes, à les guider tout au long du parcours et à mesurer l'impact réel sur l'entreprise sans travail manuel supplémentaire.

Lorsque vos données et vos flux de travail sont regroupés au même endroit, l'IA peut agir plus rapidement et aider les équipes à prendre des décisions plus éclairées. C'est là que ClickUp trouve tout naturellement sa place.

ClickUp combine l'IA, l'automatisation et la création de rapports dans un seul environnement de travail. Vous pouvez planifier des évènements, en faire la promotion, les organiser sans encombre et examiner les résultats sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Le résultat est moins d'abandons, un retour sur investissement plus clair et des évènements qui font vraiment la différence.

Si vous souhaitez créer un entonnoir marketing pour évènements axé sur l'IA et offrant un retour sur investissement élevé, commencez gratuitement avec ClickUp!

Foire aux questions (FAQ)

Des outils tels que Cvent et Bizzabo facilitent l'inscription et la collecte des données sur les participants, tandis que des plateformes marketing telles que HubSpot automatisent les e-mails et la gestion des prospects. ClickUp rassemble ces flux de travail en effectuant l'automatisation des tâches, en générant du contenu promotionnel et en effectuant le suivi de la progression dans un seul environnement de travail.

Des évènements tels que Web Summit et Salesforce Dreamforce utilisent l'IA pour le matchmaking et les recommandations de sessions. Ces fonctionnalités aident les participants à trouver du contenu et des connexions pertinentes, ce qui se traduit par un engagement accru et de meilleurs résultats pour l'entreprise.

Oui. L'IA utilise les données des participants, telles que leur rôle, leurs centres d'intérêt et leur comportement passé, pour personnaliser les e-mails, les pages d'accueil, les recommandations de sessions et les suivis. Cela rend la communication plus pertinente et augmente les taux d'inscription et d'engagement.

Suivez les inscriptions, la participation, l'engagement et les actions de suivi dans un seul système. L'IA permet de lier ces signaux au pipeline et aux revenus, afin que vous puissiez voir quels évènements et activités ont généré de réels résultats pour l'entreprise.