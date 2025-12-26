Comment réaliser un audit de marque : étapes, checklist et modèles

Votre marque correspond au sentiment que les gens éprouvent lorsqu'ils interagissent avec votre entreprise. Ce sentiment, idéalement un mélange de confiance, d'admiration et de connexion, est ce qui rend une marque accessible et ambitieuse.

Et voici le point important : 76 % des consommateurs préfèrent acheter auprès d'une marque avec laquelle ils se sentent connectés plutôt que chez un concurrent. Cette connexion peut s'estomper si vous ne vérifiez pas où se situe réellement votre marque.

C'est là qu'intervient un audit de marque complet. Il vous donne une image claire et honnête de la façon dont votre marque est perçue aujourd'hui.

Cet article vous explique ce qu’il faut faire pour réaliser un audit de marque, en quoi il consiste et comment il peut vous aider à créer une marque connue et appréciée.

Assurez-vous que chaque campagne, publication et présentation reste fidèle à votre marque grâce au modèle de livre de marque de ClickUp.

Qu'est-ce qu'un audit de marque ? Un audit de marque est un examen structuré de l'identité de votre marque, de la perception des clients et du positionnement sur le marché à chaque point de contact.

C'est comme tenir un miroir devant votre marque pour voir comment elle apparaît réellement au monde. C'est une immersion profonde dans tout ce qui façonne l'identité de votre marque: de la façon dont vous communiquez à la façon dont les clients perçoivent vos produits ou services.

✅ C'est important, car cela vous aide à comprendre si votre image de marque actuelle correspond aux attentes et aux préférences des clients.

Ainsi que :

Identifiez les lacunes en matière de communication, de conception ou d'expérience client qui affaiblissent votre message.

Alignez votre stratégie de gestion de marque sur votre stratégie d’entreprise pour rester compétitif, sans avoir recours à des audits externes.

Identifiez les opportunités de rafraîchir les éléments de la marque et de renforcer votre position sur le marché.

Obtenez des informations précieuses sur la façon dont votre marque établit une connexion avec votre public cible.

📌 Exemple : en 2021, Burberry a fait la une des journaux en diffusant en direct ses défilés sur Twitch et en lançant des collaborations avec des influenceurs, signalant ainsi un virage vers la génération Z et les audiences privilégiant le numérique. Les analystes du secteur ont noté dans cette initiative une réponse aux tendances streetwear et à l'évolution des comportements d'achat, un renouveau stratégique qui reste fidèle aux racines du luxe tout en embrassant de nouvelles plateformes.

Différence entre les audits de marque internes et externes

Au sein de l'entreprise, tout le monde a l'impression de savoir exactement ce que représente la marque. L'équipe exprime ses valeurs avec fierté et la déclaration de mission est affichée bien en évidence sur tous les murs. Mais dès que l'on sort de l'entreprise et que l'on écoute ce que disent les clients, on a l'impression que la réalité est tout autre.

C'est là que vous réalisez qu'il existe en réalité deux façons d'appréhender votre marque : de l'intérieur et de l'extérieur. C'est là qu'interviennent les évaluations internes et externes de la marque (au moyen d'audits de marque dédiés), qui vous aident à voir clairement les deux perspectives.

Voici un tableau récapitulatif expliquant la différence entre les deux :

Aspect Audit interne de la marque Audit externe de marque Focus Examine la culture d'entreprise, les valeurs de la marque, les messages et l'alignement avec la stratégie commerciale globale. Examine comment les clients, les concurrents et le marché perçoivent la marque. Sources de données Commentaires des employés, politiques de l'entreprise, supports marketing, données de l'équipe commerciale, communications internes Sondages sur la notoriété de la marque auprès des clients, analyse des réseaux sociaux, analyse des sites web, analyse de la concurrence Objectif Assurez-vous que l'équipe comprend et tient la promesse de la marque. Comprendre la perception de la marque et la position sur le marché Résultat Meilleure cohésion interne, amélioration du message de la marque Amélioration de l'expérience client, informations exploitables pour la croissance Fréquence Généralement terminé lors de changements stratégiques majeurs ou de renouvellements de marque. Terminé périodiquement pour suivre les performances de la marque sur le marché.

La plupart des équipes commencent par un audit interne afin de confirmer l'intention de la marque, puis procèdent à un audit externe pour mesurer la perception réelle.

Pourquoi vous devriez réaliser un audit de marque

Steve Forbes peut mieux répondre à cette question :

Votre marque est l'investissement le plus important que vous puissiez faire dans votre entreprise.

Cependant, vous vous rendrez rapidement compte qu'il existe très peu de raisons valables pour éviter de réaliser un audit de marque. C'est l'un de ces rares exercices qui apporte toujours plus qu'il ne coûte. Voici ce que vous pouvez attendre de votre audit de marque :

Découvrez comment les clients perçoivent réellement votre marque en analysant les commentaires, les discussions sur les réseaux sociaux et les expériences réelles du service client. Cela permet souvent de mettre en évidence des lacunes que vous ne remarqueriez pas depuis l'intérieur de l'entreprise.

Identifiez les forces et les faiblesses de votre identité de marque, de votre message et de votre positionnement global sur le marché . Cette clarté vous aide à miser davantage sur ce qui fonctionne et à corriger ce qui ne fonctionne pas.

Vérifiez si vos campagnes marketing, vos supports et votre présence en ligne correspondent aux goûts et aux attentes en constante évolution de votre public cible.

Comprenez en profondeur les marques de vos concurrents et adaptez votre propre stratégie de marque afin d'obtenir un avantage concurrentiel plus important.

Transformez les commentaires des clients, les données de vente et les conclusions des groupes de discussion en informations exploitables qui affinent vos stratégies marketing et améliorent l'expérience client.

ClickUp rassemble tout (tâches, projets, documents, wikis, chat et appels) sur une seule plateforme, alimentée par l'IA pour gérer les tâches fastidieuses.

Quand faire un audit de marque ?

Parfois, vous ressentez un certain malaise. Peut-être que votre dernière campagne n'a pas eu le succès escompté. Les entretiens avec l'équipe commerciale sont plus longs et les utilisateurs des réseaux sociaux ne sont plus aussi enthousiastes qu'avant. Les clients décrivent votre produit d'une manière qui ne correspond pas tout à fait à votre vision, tandis que vos concurrents semblent dire exactement ce que les acheteurs veulent entendre.

Ce sont là autant de signes discrets indiquant qu'il est temps de procéder à un audit de marque.

En matière de gestion de marque, les changements externes peuvent être tout aussi révélateurs : Forrester a récemment partagé que 75 % des acheteurs B2B prennent désormais plus de temps pour prendre leurs décisions qu'il y a un an. Cela signifie que les marques doivent adapter leur manière de communiquer et s'assurer que leur message soit personnalisé et pertinent.

🚩 Soyez donc attentif à ces signes discrets qui indiquent qu'il est temps de procéder à un audit de marque :

Moins d'achats répétés de la part des clients fidèles

Retours mitigés ou incohérents sur différents canaux

Des discussions commerciales plus longues avec des acheteurs qui prennent plus de temps pour se décider

Présence et engagement sur les réseaux sociaux en baisse malgré des efforts marketing constants

Les concurrents semblent mieux répondre aux besoins des clients que votre propre message personnalisé.

L'audit de marque en une ligne : définir les objectifs → examiner les actifs internes → auditer les points de contact → mesurer la perception → analyser les concurrents → rédiger un rapport → attribuer des actions. Ce que vous apprend un audit de marque : ce que votre marque promet, ce que les clients vivent et où se situent les écarts.

Comment réaliser un audit de marque (étape par étape)

Une marque peut sembler parfaitement satisfaisante en surface, tout en s'éloignant discrètement de ce que les clients souhaitent réellement. Un audit de marque vous aide à faire une pause et à creuser au-delà des tâches marketing quotidiennes. Voici comment vous y prendre.

Étape 1 : Définissez les objectifs de votre audit de marque

Tout audit de marque significatif commence par une clarification. Avant de collecter des données ou d'examiner des supports marketing, prenez le temps de vous demander : « Pourquoi faisons-nous cela maintenant ? »

Peut-être que les ventes ont ralenti malgré des efforts marketing accrus. Peut-être que les commentaires de vos clients semblent incohérents.

Les audits rigoureux définissent dès le départ des résultats mesurables. Vous pouvez viser les objectifs suivants :

Renforcez la cohérence de votre marque sur les réseaux sociaux, les sites web et les canaux hors ligne.

Améliorez la fidélité des clients en identifiant les points faibles de leur expérience.

Identifiez les lacunes dans le message de votre marque qui sèment la confusion auprès de votre cible.

Mesurez le sentiment à l'égard de la marque et sa part de voix pour évaluer sa position sur le marché.

📌 Exemple : une marque de commerce électronique de taille moyenne a remarqué que les analyses de son site web indiquaient un trafic élevé mais un faible taux de conversion. Elle s'est fixé comme objectif de réaliser un audit de marque afin de déterminer si son identité et ses campagnes marketing correspondaient aux attentes des clients. Les indicateurs clés de performance (KPI) relatifs à la notoriété de la marque comprenaient les taux de fidélisation des clients, l'analyse des sentiments à partir des données des réseaux sociaux et la part de voix des concurrents.

N'oubliez pas que les indicateurs clés de performance (KPI) varient souvent en fonction de votre modèle d'entreprise.

Le rapport HubSpot State of Marketing Report a révélé que les marques B2B ont obtenu le meilleur retour sur investissement grâce à leur site web, leur blog et leurs efforts en matière de référencement naturel (SEO), suivis par les campagnes payantes sur les réseaux sociaux et les outils d'achat social.

Par ailleurs, pour les marques B2C, les performances les plus élevées ont été enregistrées dans les domaines du marketing par e-mail, du contenu social payant et du marketing de contenu en général.

Voici un tableau plus détaillé qui établit une connexion entre les modèles commerciaux et les canaux les plus performants, ainsi que les indicateurs clés de performance à suivre lors d'un audit de marque :

Modèle commercial Indicateurs clés de performance pour les audits de marque B2B Trafic sur le site web, classement SEO, génération de prospects, conversions sociales payantes, part de voix, sentiment à l'égard de la marque, taux de fidélisation, NPS B2C Engagement par e-mail, taux de conversion, interactions sur les réseaux sociaux, retour sur investissement publicitaire, valeur vie client, achats répétés, mémorisation de la marque, avis en ligne SaaS/Tech Inscriptions à des essais gratuits, taux de désabonnement, adoption des produits, qualité des prospects entrants, conversions des webinaires, CSAT, commentaires sur l'assistance Commerce de détail/commerce électronique Abandon de panier, valeur moyenne des commandes, fréquence des achats répétés, retour sur investissement des influenceurs, classements sur les places de marché, évaluations dans les avis, sentiment social Agences de services/conseil Demandes de renseignements sur le site Web, visibilité dans les moteurs de recherche, conversion des prospects en clients, engagement sur LinkedIn, satisfaction des clients, trafic de référence, taux de fidélisation

Cependant, un audit de marque peut souvent échouer pour une raison banale : le travail est dispersé. Vos directives se trouvent dans un document, les notes des parties prenantes dans un autre, les résultats des sondages dans un outil de formulaire et les éléments à prendre en compte se perdent dans des feuilles de calcul. Il s'agit là d'une dispersion du travail qui peut ralentir la prise de décision et rendre plus difficile l'évaluation précise de la position actuelle de votre marque.

C'est pourquoi ClickUp est particulièrement adapté aux audits de marque. ClickUp aide les équipes en leur offrant un environnement de travail convergent basé sur l'IA, où les membres de l'équipe et les parties prenantes externes peuvent conserver leurs notes d'audit, leurs commentaires, leurs tâches et leurs rapports en un seul endroit.

À partir de là, créez des tâches ClickUp pour chaque activité d'audit (étapes telles que l'examen des points de contact, le déploiement de sondages et l'analyse de la concurrence), attribuez des propriétaires et ajoutez des dates d'échéance afin que tous vos objectifs d'audit de marque puissent être efficacement suivis.

Étape 2 : Collecter les documents internes relatifs à la marque

Avant de pouvoir comprendre comment le monde perçoit votre marque, vous devez examiner comment vous vous percevez vous-même. Cela implique de rassembler les éléments qui racontent votre histoire de l'intérieur : vos directives de marque, votre énoncé de mission et même les mots que vos employés utilisent lorsqu'ils parlent de l'entreprise.

Ce sont les fondements de votre marque, qui donnent une forme discrète à chaque expérience client.

🧠 Le saviez-vous ? KPMG a mis en place un « programme d'objectifs » dans le cadre duquel les employés devaient répondre à la question « Que signifie mon travail pour moi ? ». Plus de 42 000 envois ont été transformés en affiches exprimant des objectifs personnels tels que « Je fais progresser la science » ou « J'aide les exploitations agricoles à se développer ». Cette initiative est devenue un exemple largement cité d'alignement interne de marque réussi.

Mais vous n'êtes pas seul pour comprendre tout cela. Le modèle de Tableau blanc « Brand Guidelines » (Directives de marque) de ClickUp facilite quelque peu ce processus.

Obtenir un modèle gratuit Rassemblez et organisez tout en un seul endroit grâce au modèle de Tableau blanc « Directives de marque » de ClickUp.

Voici comment cela vous aide à avoir une vue d'ensemble :

Stockez les couleurs, les polices de caractère et les ressources visuelles de votre marque au même endroit pour y accéder rapidement.

Partagez votre mission et vos valeurs avec l'ensemble de l'équipe afin que tout le monde parle le même langage.

Collaborez en temps réel pour mettre à jour les directives et les maintenir à jour.

Conservez tous vos supports de marque bien organisés, afin de garantir facilement leur cohérence.

Étape 3 : Évaluer les points de contact externes de la marque

Bill Gates a dit un jour : C'est vrai !

Vos clients les plus mécontents sont votre meilleure source d'apprentissage.

Chaque fois qu'une personne entre en contact avec votre marque, elle apprend quelque chose sur vous : votre site web, une publication sur les réseaux sociaux, une publicité en ligne ou même discuter brièvement avec votre équipe d'assistance.

Commencez par vous mettre à la place de votre client cible. Imaginez la première fois qu'il entend parler de vous et ce qu'il voit lorsqu'il arrive sur votre site web. Remarquez à quel point il est facile d'effectuer un achat et le type d'aide dont il bénéficie par la suite.

Chacun de ces moments est un point de contact. Certains peuvent être chaleureux et accueillants, tandis que d'autres peuvent laisser les clients perplexes ou frustrés. Les deux méritent qu'on y prête attention.

ClickUp Brain peut vous faire gagner des heures de travail en matière d'audit de marque en extrayant instantanément des informations à partir de centaines de réponses à des sondages, en rédigeant des rapports d'audit clairs dans Docs et en créant automatiquement des tâches pour chaque changement nécessaire.

Étape 4 : Évaluer la perception des clients

Pour vraiment comprendre votre marque, vous devez écouter les personnes qui la côtoient au quotidien. Recueillir des commentaires vous aide à comprendre comment les clients décrivent vos produits, s'ils font confiance à vos messages et ce qui les pousse à vous choisir plutôt que vos concurrents.

Les sondages, les avis en ligne et même le ton des mentions sur les réseaux sociaux vous donnent une vision réaliste des points forts de votre marque et des domaines dans lesquels les clients souhaitent davantage.

Avec ClickUp Forms, vous pouvez recueillir les sondages clients et acheminer leurs commentaires directement dans votre flux de travail. Chaque envoi peut créer une tâche automatique, et vous pouvez utiliser ClickUp Automations pour attribuer des propriétaires et déplacer les commentaires vers la bonne étape en fonction de ce que quelqu'un sélectionne dans le formulaire.

Cela permet d'identifier facilement les tendances et de définir les mesures à prendre pour assurer le suivi.

Continuez à apporter des améliorations sans perdre aucune information précieuse grâce aux formulaires ClickUp

📌 Exemple : imaginez une marque de soins de la peau qui souhaite savoir dans quelle mesure son message de « beauté propre » trouve un écho auprès du public. Elle envoie un court sondage via ClickUp Forms pour recueillir des informations sur l'expérience produit, la confiance et les suggestions pour de nouvelles gammes. Chaque réponse est enregistrée dans un tableau « Audit de marque », étiquetée comme positive, neutre ou négative. L'équipe les examine chaque semaine, répond rapidement aux préoccupations et s'appuie sur les commentaires positifs.

Étape 5 : Analyser l'image de marque des concurrents pour se différencier

Sur Reddit, une discussion intrigante a été lancée par quelqu'un qui a posé la question suivante:

Comment certaines marques apparaissent-elles dans toutes les recherches de marques concurrentes sur Google Shopping ?

Comment certaines marques apparaissent-elles dans toutes les recherches de marques concurrentes sur Google Shopping ?

Cela nous rappelle à merveille que, dans un marché concurrentiel, les marques observent activement ce que font les autres et y réagissent.

Lorsque vous analysez l'image de marque de vos concurrents, vous ne cherchez pas à copier qui que ce soit. Vous recherchez des lacunes. Quels sont les messages qui trouvent un écho auprès de votre public partagé ? Quels sont les aspects qu'ils négligent et que vous pourriez aborder de manière plus efficace ou plus transparente ? Cette étape vous aide à découvrir comment votre marque se positionne.

Commencez par examiner les sites Web, les pages de médias sociaux, les supports marketing et les campagnes publicitaires de vos concurrents. Prêtez attention à leur ton, leurs valeurs et les promesses qu'ils font. Comparez cela avec le message et l'identité de votre marque.

✅ Si votre proposition de valeur commence à ressembler à celle de vos concurrents, il est peut-être temps de rafraîchir votre image.

👀 Anecdote : le concept même de gestion moderne de la marque est né d'une simple note de service. En 1931, Neil McElroy, de P&G, rédigea un document proposant la création du rôle de « brand man » (responsable de marque), et cette idée devint le modèle sur lequel repose aujourd'hui la gestion des marques à travers le monde.

Étape 6 : Compiler les résultats dans un rapport d'audit de marque

Vous avez recueilli des commentaires. Vous avez examiné vos concurrents. Vous avez cartographié chaque point de contact avec les clients. Le moment est maintenant venu de tout rassembler en un seul endroit.

Un rapport d'audit de marque est comme un plan pour votre prochain chapitre.

Avec ClickUp Docs, votre rapport d'audit de marque peut être consulté là où le travail est effectué, et non dans un fichier qui finit par devenir obsolète. Vous pouvez le modifier en temps réel, laisser des commentaires, attribuer des tâches à accomplir et même convertir les notes importantes en tâches pouvant être suivies.

Vous pouvez également associer des documents à des tâches et tout organiser dans Hub Documents, afin de retrouver facilement le rapport final et les documents justificatifs par la suite.

Définissez une vision commune de votre marque avec ClickUp Docs

Réalisez des audits de marque plus rapidement avec ClickUp BrainGPT. Utilisez votre voix pour dicter vos observations et mises à jour avec ClickUp BrainGPT Talk to Text. ClickUp BrainGPT vous aide à effectuer des recherches dans vos applications professionnelles et sur le Web, et à terminer votre travail deux fois plus vite.

Étape 7 : Définir les prochaines étapes et les éléments à prendre

Un audit de marque n'a d'intérêt que s'il conduit à un changement. Une fois que vous avez recueilli des informations et partagé vos conclusions, l'étape suivante consiste à les transformer en actions claires. Considérez cela comme la création d'une liste de tâches pour votre marque. Mettez à jour votre message. Rafraîchissez vos visuels. Lancez de nouveaux sondages auprès de vos clients.

💡 Conseil de pro : décomposez ces objectifs en tâches gérables, attribuez-les à des propriétaires et fixez des échéanciers.

Avec ClickUp Tasks, ce processus est simple et organisé. Vous pouvez répertorier chaque élément à entreprendre, l'attribuer à la bonne personne et fixer des délais. Ajoutez des notes, des liens ou des pièces jointes utiles, et utilisez des statuts tels que « À faire », « En cours » et « Terminé » pour suivre la progression.

Assurez-vous que chaque commentaire et chaque tâche se transforment en progression réelle grâce à ClickUp Tasks

📌 Exemple : après avoir réalisé un audit de marque, une start-up technologique a créé des tâches ClickUp pour chaque amélioration qu'elle souhaitait apporter, notamment la réécriture du contenu de son site web, la mise à jour de son logo et la planification de nouvelles sessions de feedback avec les clients. Elle a utilisé la vue Tableau pour suivre l'évolution des tâches d'une colonne à l'autre à mesure qu'elles étaient achevées.

Si votre audit implique plusieurs évaluateurs et services, configurez un ClickUp Super Agent comme coéquipier « audit ops » léger. Les Super Agents peuvent être déclenchés manuellement ou automatiquement, peuvent vous avertir lorsque le travail est en retard et peuvent exécuter des flux de travail en plusieurs étapes en fonction des instructions que vous donnez.

Signalez les informations manquantes (par exemple, « analyse de la concurrence non commencée » ou « réponses au sondage non examinées »). Utilisez-le pour rédiger une première liste d'actions à partir des notes de votre rapport d'audit, afin que votre équipe puisse commencer à partir d'un ensemble de tâches structurées plutôt que d'une page blanche.

Checklist pour l'audit de marque

En 1985, Coca-Cola a procédé à ce qui semblait être un rafraîchissement audacieux en lançant le New Coke. Des tests de dégustation à l'aveugle ont montré une préférence pour la formule plus sucrée, mais les dirigeants ont sous-estimé l'attachement profond des consommateurs au Coca-Cola original.

La réaction a été rapide et, en 79 jours, Coca-Cola Classic était de retour dans les rayons. Cela s'est peut-être passé il y a plusieurs décennies, mais la leçon reste valable : les audits vous aident à repérer les petites fissures avant qu'elles ne se transforment en catastrophes.

Bilan rapide de la santé de votre marque

Voici une méthode simple et pratique pour déterminer si votre marque est aussi forte à l'extérieur qu'à l'intérieur :

✅ L'identité visuelle est la même partout (logo, couleurs, polices de caractère)✅ Le message est cohérent sur le site web, dans les e-mails et sur les réseaux sociaux✅ La marque se démarque clairement de ses concurrents✅ Les commentaires des clients correspondent à l'image de marque souhaitée✅ Les promesses faites dans le marketing correspondent à l'expérience réelle des clients

Règle générale : si vous cochez au moins deux éléments « non », commencez par corriger les incohérences avant de faire une refonte complète.

👀 Anecdote : au milieu des années 2000, Burberry était confrontée à une image de luxe diluée en raison d'une concession excessive de licences et d'une cohérence de marque fluctuante. Sous une nouvelle direction, un audit interne a révélé une perte de son identité fondamentale. La marque a rationalisé ses gammes de produits, rapatrié ses opérations en interne et recentré son activité sur son trench-coat emblématique et son héritage britannique.

L'utilisation de modèles et de logiciels de stratégie de marque facilite la collecte de données et l'organisation des résultats, en particulier lorsque vous démarrez à zéro et que vous n'avez jamais terminé un audit de marque récemment.

Voici quelques outils et modèles prêts à l'emploi qui peuvent vous guider à chaque étape de votre audit de marque, de la collecte des commentaires à la cartographie des points de contact et à la compilation des rapports.

Planifiez et documentez votre audit dans une seule application grâce à ClickUp Docs et Tableaux blancs.

Profitez d'un endroit calme et central pour rassembler vos idées avec les tableaux blancs ClickUp

Vous avez recueilli une montagne de commentaires. Vous avez parcouru les avis, étudié vos concurrents, effectué un sondage auprès de vos clients et analysé le message de votre marque.

Et maintenant ?

Pour la plupart des équipes, c'est à cette étape que les choses commencent à se dégrader discrètement. C'est pourquoi l'espace où vous stockez et donnez la forme à votre audit est tout aussi important que l'audit lui-même.

Les équipes marketing qui utilisent ClickUp peuvent créer des rapports d'audit structurés, rédiger des notes de réunion et stocker toutes les références dans un espace facilement consultable.

Les équipes peuvent utiliser ClickUp Docs pour rédiger le rapport d'audit (conclusions, preuves à l'appui, recommandations), puis utiliser ClickUp Tableaux blancs pour cartographier les points de contact et relier les informations aux étapes suivantes. Cette combinaison vous aide à garder le brainstorming et l'exécution liés, au lieu de les répartir entre des présentations, des notes et des listes de tâches.

Vous pouvez également ajouter des cartes de tâches à vos Tableaux blancs, mettre en évidence les dépendances et établir des connexions entre les informations et les jalons.

📌 Exemple : une agence de création a utilisé ClickUp Docs pour rédiger et peaufiner son rapport d'audit tout en établissant simultanément un échéancier des prochaines étapes sur un Tableau blanc ClickUp. Les parties prenantes ont pu commenter directement sur les deux outils, ce qui a permis d'accélérer la prise de décisions et de transformer rapidement les éléments exploitables en tâches dans ClickUp.

Recueillir des commentaires honnêtes de la part des clients grâce aux formulaires ClickUp

Avant d'aborder les outils, il est utile de rappeler pourquoi les sondages sont si importants.

Les grandes marques ne se contentent pas de deviner ce que veulent leurs clients. Elles leur posent des questions et les écoutent. Les sondages vous permettent d'entendre la voix non filtrée de votre public, vous donnant ainsi des informations qu'aucun tableau de bord analytique ne peut vous fournir.

Avec ClickUp Forms, vous pouvez appliquer cette même approche à votre audit de marque. Créez et envoyez des sondages en quelques minutes, et observez comment chaque réponse s'organise de manière claire dans ClickUp.

Transformez les commentaires structurés en éléments concrets grâce aux formulaires ClickUp

📌 Exemple : une entreprise SaaS pourrait utiliser ClickUp Forms pour réaliser un sondage post-achat afin de comprendre pourquoi les clients se désabonnent prématurément. Chaque réponse est transformée en tâche, signalée à l'équipe concernée pour examen. En quelques semaines, celle-ci pourrait identifier un problème récurrent lié à l'intégration et le résoudre, transformant ainsi les commentaires des clients en améliorations mesurables en matière de fidélisation.

Suivez la progression réalisée grâce aux tableaux de bord et aux jalons ClickUp.

Découvrez un moyen simple de suivre l'évolution de votre audit grâce aux tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp vous permettent de créer des rapports personnalisés afin que vous puissiez suivre ce qui est terminé, ce qui est bloqué et qui est responsable de quoi en un seul coup d'œil, sans avoir à rechercher les mises à jour de statut sur différents canaux.

Si vous souhaitez que votre tableau de bord d'audit de marque fasse plus que simplement afficher des diagrammes, vous pouvez ajouter des cartes IA. Ces cartes IA vous permettent d'exécuter une invitation IA personnalisée (AI Brain) ou de générer des résumés prêts à l'emploi tels que StandUp par l'IA, Team StandUp, Executive Summary et Project Update.

Les cartes IA peuvent être particulièrement utiles lorsque les dirigeants souhaitent afficher un aperçu rapide de la santé de l'audit de marque sans lire le rapport complet. Vous pouvez ajouter des cartes IA à n'importe quel tableau de bord, les réexécuter à mesure que le travail évolue et même consulter l'historique afin de pouvoir suivre vos mises à jour au fil du temps.

📽️ Regardez une vidéo : Vous souhaitez créer vos propres tableaux de bord personnalisés ? Voici un guide étape par étape qui vous explique toutes les étapes à suivre :

Célébrez votre progression et restez motivé grâce aux jalons ClickUp

Les jalons dans ClickUp vont encore plus loin. Ils vous aident à signaler les points critiques de l'audit, comme la fin de l'analyse de la concurrence ou l'achevement de l'examen interne de la marque. Cela aide votre équipe à se mobiliser autour de ces moments importants. Vous pouvez consulter les jalons directement dans vos diagrammes de Gantt, dans la vue Tableau ou même sur votre tableau de bord, ce qui vous permet de voir facilement où vous en êtes par rapport à votre prochain objectif majeur.

📌 Exemple : une équipe marketing a utilisé les tableaux de bord ClickUp pour suivre chaque étape de son audit de marque. Les taux d'achèvement des tâches, les éléments en retard et les réponses aux sondages sont tous mis à jour en temps réel. Elle a également établi des repères pour chaque étape, allant de « Collecte des commentaires des clients » à « Rapport final d'audit de marque ».

Comprenez et améliorez les performances de votre site grâce à Google Analytics et Search Console.

via Google

Un audit de marque rigoureux examine les performances de votre site web là où cela compte le plus : les moteurs de recherche et l'expérience de l'utilisateur.

Google Search Console est votre fenêtre sur la visibilité dans les résultats de recherche. Elle vous indique quels mots-clés attirent les visiteurs vers votre site, comment vos pages sont classées et si des difficultés techniques (telles que des erreurs d'exploration ou des problèmes d'utilisation sur mobile) nuisent à vos performances.

Google Analytics prend le relais à partir de là. Il suit la façon dont les visiteurs naviguent sur vos pages, les endroits où ils passent du temps et les actions qui mènent à des conversions.

Connectez les informations de Google Analytics à votre flux de travail ClickUp: Visualisez les performances parallèlement à vos autres indicateurs d'audit grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Créez des tâches pour les pages qui doivent être optimisées.

Suivez les améliorations SEO au fil du temps

Suivez le sentiment et les mentions de la marque avec Mention et Brandwatch.

via Mention

Les outils de suivi des sentiments tels que Mention et Brandwatch vous aident à écouter ce que les gens disent de vous en ligne.

Mention vous envoie des notifications immédiates chaque fois que votre marque ou vos concurrents apparaissent en ligne. Cela vous aide à répondre rapidement aux commentaires négatifs, à participer aux discussions positives et à repérer les nouvelles tendances avant qu'elles ne prennent de l'ampleur.

Brandwatch va encore plus loin avec son analyse des sentiments basée sur l'IA, qui classe les discussions en trois catégories : positives, neutres et négatives.

Identifiez les points forts et les lacunes à l'aide de modèles

Le modèle d'audit de marque ClickUp aide les équipes à réaliser des audits de marque réfléchis et structurés sans se sentir dépassées.

Le modèle d'audit de marque ClickUp aide les équipes à réaliser des audits de marque réfléchis et structurés sans se sentir dépassées. Que vous évaluiez la cohérence de votre marque ou l'impact de votre message auprès du public, voici comment ce modèle de branding apporte clarté et organisation à chaque étape :

Suivez les actifs de la marque, les messages et les points de contact dans un espace centralisé.

Attribuez des tâches d'audit à différents services et suivez la progression en temps réel.

Utilisez les champs personnalisés pour identifier les points forts, les lacunes et les comparaisons avec la concurrence afin de faciliter la création de rapports.

Par ailleurs, le modèle de livre de marque ClickUp aide les entreprises à définir et à maintenir une identité de marque forte et unifiée.

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que chaque élément marketing reflète votre marque de manière cohérente à l'aide du modèle de livre de marque de ClickUp.

Voici comment ce modèle peut vous aider :

Organisez les éléments de marque tels que les logos, les couleurs et les polices de caractère pour y accéder rapidement.

Documentez le ton, les messages et les directives visuelles afin de guider votre équipe.

Suivez la progression réalisée à mesure que vous créez et affinez les supports de marque pour vos campagnes.

🎥 Si votre audit de marque a révélé des lacunes dans le ton, le message ou la cohérence des publications, cette vidéo vous explique comment l'IA peut vous aider à mettre en œuvre plus rapidement ces conclusions.

Bonnes pratiques pour l'audit de marque

La clé d'un audit complet réside dans une approche réfléchie. Quelques pratiques intelligentes peuvent faire toute la différence entre un rapport qui restera dans un tiroir et un rapport qui renforcera véritablement votre marque.

✅ Définissez des objectifs clairs avant de commencer afin que votre audit reste ciblé et exploitable✅ Impliquez différentes équipes du marketing, de la vente et du service client afin de recueillir tous les points de vue✅ Utilisez des outils tels que Brandwatch Academy ou les rapports Forrester Wave pour comparer votre marque à celle des leaders du secteur✅ Planifiez des audits récurrents afin de rester à l'avant-garde des changements du marché et des attentes évolutives des clients

👀 Anecdote : au début des années 2000, LEGO était au bord de la faillite. Un audit de marque interne approfondi a révélé que l'entreprise s'était trop éloignée de ce qui avait fait son succès : les jeux à base de briques. Les conclusions de cet audit l'ont aidée à se recentrer, ce qui a conduit à la renaissance de LEGO que nous connaissons aujourd'hui.

Exemples d'audits de marque réussis

Parfois, la meilleure façon de comprendre l'intérêt d'un audit de marque est de le voir en action. Chaque exemple d'audit de marque ci-dessous montre comment des marques renommées ont transformé leur identité et leur stratégie en se penchant sur elles-mêmes :

1. Mailchimp : dépasser la boîte de réception des e-mails

En 2018, Mailchimp était passé d'un simple outil de marketing par e-mail à une plateforme marketing complète, mais sa marque continuait d'évoquer les « newsletters par e-mail ». Les clients ont été les premiers à remarquer cette incohérence.

Grâce à des sondages et aux commentaires des clients, Mailchimp a fait une découverte libératrice : les utilisateurs ne le considéraient plus comme un simple outil de e-mail. Les propriétaires de petites entreprises décrivaient Mailchimp comme un outil qui les aidait à « paraître plus professionnels et à se développer ». Cette idée est devenue le fondement de leur nouvelle image de marque.

En collaboration avec l'agence de branding Collins, Mailchimp a pris des mesures audacieuses. L'entreprise a conservé sa mascotte excentrique, Freddie (simplifiée pour une utilisation moderne), alors que d'autres entreprises technologiques abandonnaient leur personnalité au profit d'un minimalisme élégant. Elle a introduit une nouvelle police de caractères ludique (Cooper Light, une police des années 1920 dans un monde sans empattement), élargi sa palette de couleurs et changé son message, passant de « Envoyez de meilleurs e-mails » à « Construisez votre marque. Vendez plus de produits. »

Le résultat ? Une augmentation de 200 % de l'engagement des utilisateurs en un an. Et en 2021, Intuit a racheté Mailchimp pour environ 12 milliards de dollars, ce qui prouve qu'un audit de marque réalisé au bon moment peut débloquer une valeur considérable.

Point clé à retenir : l'audit de Mailchimp a révélé que les clients avaient déjà repositionné mentalement l'entreprise. Le rebranding n'a fait que refléter la réalité, tout en renforçant la personnalité originale qui avait rendu l'entreprise si populaire au départ.

2. Nike : quand les données ont éclipsé le storytelling

Nike a bâti sa marque sur des récits émotionnels, avec des campagnes telles que « Find Your Greatness » et le partenariat avec Colin Kaepernick qui ont suscité des discussions culturelles. Mais en 2024, les analystes du secteur ont remarqué que quelque chose avait changé.

Sous la direction précédente, Nike s'était fortement orientée vers la vente numérique directe aux consommateurs et le marketing à la performance. L'ancien directeur de marque Massimo Giunco a résumé publiquement le problème: l'équipe de marque était passée « du marketing de marque au marketing numérique et de la valorisation de la marque à l'activation des ventes ».

Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Fin 2024, le chiffre d'affaires de Nike avait baissé de 8 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 12,4 milliards de dollars, avec une baisse de 13 % des ventes numériques. Le suivi de la marque a montré une baisse de la préférence des consommateurs d'environ 6 % en six mois, soit environ 8 millions de personnes en moins choisissant Nike plutôt que ses concurrents.

En décembre 2024, le nouveau PDG Elliott Hill a annoncé une réorientation stratégique: « Nous commençons à réorienter nos investissements du marketing à la performance vers le marketing de marque. Nous allons investir dans nos champs d'activité, car c'est là que nous stimulons l'innovation, la nouveauté et la distinction de nos produits. »

Nike se reconstruit aujourd'hui autour de la publicité émotionnelle et narrative qui a fait de la marque une icône culturelle, tout en réduisant les réductions promotionnelles afin de restaurer son positionnement haut de gamme.

Point clé à retenir : la situation de Nike montre que même les marques les plus fortes peuvent dévier de leur trajectoire lorsqu'elles privilégient les indicateurs à court terme au détriment de la construction de leur image à long terme. Leur réorganisation en cours est un rappel que les audits de marque ne sont pas réservés aux entreprises en difficulté, mais qu'ils sont essentiels pour les leaders du marché qui souhaitent conserver leur position.

3. Columbia Sportswear : sortir du « lot »

En août 2025, Columbia Sportswear a lancé sa première grande plateforme de marque depuis dix ans, résultat d'une réflexion interne sur le fait que son marketing était devenu impossible à distinguer de celui de ses concurrents.

L'équipe marketing de la marque a mené un exercice révélateur : elle a compilé six publicités de concurrents sur une seule diapositive et a masqué les logos. Toutes les publicités se ressemblaient : des panoramas grandioses, un ciel ensoleillé, des conditions immaculées, des mannequins sérieux. « Au cours des 20 dernières années, le secteur des activités de plein air s'est en quelque sorte uniformisé », a déclaré Matt Sutton, directeur marketing de Columbia. « Tous se suivent et font la même chose. » ( Marketing Brew )

L'audit de Columbia a également mis en évidence une information cruciale sur les clients : même les athlètes professionnels s'inquiètent de ce qui peut mal tourner en plein air. Plutôt que d'ignorer ces craintes avec des images parfaites, Columbia a décidé de les aborder de front.

La campagne qui en résulte, « Engineered for Whatever » (Conçu pour tout affronter), met en scène des randonneurs attaqués par des serpents, trébuchant dans des nids-de-poule cachés et affrontant la Grande Faucheuse. La marque a fait appel à des cascadeurs pour tester son équipement dans des situations extrêmes : suspendus au-dessus d'eaux infestées d'alligators, attachés à des chasse-neige, dévalant des pentes à l'intérieur de boules de neige géantes.

Columbia a également rafraîchi son identité visuelle avec une nouvelle typographie, un logo modernisé et un système de couleurs actualisé. Ce changement représente ce que les dirigeants ont qualifié de « probablement notre investissement le plus important dans le marketing de marque depuis cinq ans ».

Point clé à retenir : l'audit de Columbia a révélé que le fait de jouer la carte de la sécurité les avait rendus invisibles. En revenant à l'esprit irrévérencieux et humoristique de leurs publicités des années 80 et 90, ils se taillent une position distinctive sur un marché saturé.

Transformez votre audit de marque en action

Une marque forte ne se construit pas par hasard. Il faut des valeurs d'entreprise clairement communiquées, un plan marketing solide avec des objectifs commerciaux clairs et une proposition de vente unique pour que votre marque se démarque de ses concurrents.

Certaines équipes s'appuient sur des groupes de discussion et l'analyse des commentaires des clients, tandis que d'autres se concentrent sur l'amélioration de l'expérience client grâce au marketing de contenu. Les marques utilisent également des sondages sur les réseaux sociaux et des outils de suivi de l'engagement client pour comprendre le sentiment des clients.

Mais que se passerait-il si vous pouviez améliorer le positionnement de votre marque, compiler toutes les données de vos campagnes et définir plus efficacement les valeurs fondamentales de votre marque à l'aide d'un seul outil ?

ClickUp est l'écosystème unique qui peut vous aider à atteindre vos objectifs de marque.

De la collecte de commentaires à l'aide de formulaires à la cartographie des résultats dans des Tableaux blancs et au suivi des progrès dans des tableaux de bord, ClickUp vous accompagne à chaque étape de votre audit de marque.

Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de l'avenir de votre marque, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp!

Foire aux questions (FAQ)

Un audit de marque examine de manière globale la façon dont les gens perçoivent votre marque, si elle est cohérente et comment elle se positionne par rapport à ses concurrents. Un audit marketing se concentre plus spécifiquement sur vos campagnes et les performances de vos messages. Considérez l'audit de marque comme l'histoire que vous racontez et l'audit marketing comme la façon dont vous la racontez.

La plupart des équipes ont intérêt à faire un audit de marque une fois par an. Mais si vous traversez une période de grands changements, comme une refonte de votre image de marque, un changement de public cible ou une baisse des ventes, il vaut mieux le faire plus tôt afin de détecter tout décalage.

Absolument. En fait, ce sont souvent les petites entreprises qui en tirent le plus grand bénéfice. Même avec un budget limité, un audit de marque vous aide à comprendre comment votre public vous perçoit, ce qui trouve un écho chez lui et où vous pouvez vous démarquer.

Parmi les éléments clés à suivre, citons la notoriété de la marque, la satisfaction des clients (via des sondages), l'engagement sur le site web (comme le taux de rebond ou les conversions), le sentiment social et la comparaison avec la concurrence. La combinaison idéale dépend de vos objectifs, mais ces éléments vous donneront une image complète.

Cela dépend. Vous pouvez réaliser un audit interne à l'aide d'outils et de modèles gratuits tels que ceux proposés par ClickUp, ou faire appel à un consultant ou une agence spécialisés dans les marques, qui peuvent vous facturer entre 5 000 et 50 000 dollars, selon l'ampleur et la profondeur de l'audit. L'essentiel est d'adapter l'effort à votre étape de croissance.

Ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais un audit de marque tend à être plus détaillé et axé sur les données. Une évaluation de marque est généralement plus rapide et plus générale, s'apparentant davantage à une pulsation rapide, tandis qu'un audit examine plus en profondeur l'identité, la stratégie, la perception et les performances.