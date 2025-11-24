Votre client vient de cliquer sur « Ajouter au panier ».

Mais votre outil de tarification n'a pas été mis à jour depuis la semaine dernière, vos données d'inventaire ne sont pas synchronisées et votre application de traitement des commandes ne sait toujours pas à partir de quel entrepôt effectuer les prélèvements.

Tout cela a pour résultat une commande retardée, un client mécontent et une vente perdue.

Lorsque votre pile technologique IA n'est pas connectée, chaque système travaille de manière isolée. Les équipes perdent du temps à rechercher des rapports, à faire correspondre des nombres et à résoudre des problèmes que l'automatisation IA pourrait facilement gérer.

Dans cet article, nous allons explorer quelle pile IA convient aux marques de commerce électronique, ce que fait chaque couche et comment des outils tels que ClickUp peuvent tout rassembler. 🎯

Composants essentiels d'une pile IA pour le commerce électronique

À la base, chaque pile IA pour le commerce électronique comprend trois éléments principaux :

Systèmes front-end

Systèmes back-end

Composants d'assistance

Décomposons chaque élément afin que vous puissiez voir comment les couches frontale, dorsale et d'assistance travaillent ensemble pour obtenir des résultats concrets.

Composants front-end

Les composants IA front-end forment ce que les acheteurs voient, ressentent et vivent. Ces outils optimisent l'engagement, personnalisent le contenu et améliorent les conversions en temps réel.

Outils de création de contenu IA : créez des descriptions de produits, des textes publicitaires et des campagnes e-mail de haute qualité à grande échelle. créez des descriptions de produits, des textes publicitaires et des campagnes e-mail de haute qualité à grande échelle. Les outils de création de contenu IA tels que ClickUp AI, Jasper ou Copy.ai apprennent le ton de votre marque et génèrent des variantes pour les tests A/B.

Moteurs de personnalisation IA : proposez des recommandations de produits personnalisées, des dispositions dynamiques pour votre page d'accueil et des offres en temps réel en utilisant les données relatives au comportement et aux achats des clients. Des outils tels que Bloomreach ou Dynamic Yield permettent d'adapter la vitrine de votre boutique à chaque visiteur.

Automatisation du marketing par l'IA : Gérez vos campagnes par e-mail, SMS et canaux payants. Des plateformes telles que Klaviyo utilisent des outils d'analyse prédictive pour déclencher des flux automatisés, tels que la récupération de panier ou des suggestions d'achats suivants.

🧠 Anecdote : En août 1994, Phil Brandenberger a acheté un CD de Sting sur NetMarket, marquant ainsi la première transaction de commerce électronique au monde. Ce simple clic a donné naissance à une économie numérique pesant plusieurs milliards de dollars.

Composants back-end

Les systèmes back-end sont le lieu de réunion entre l'intelligence et l'exécution. Ces composants gèrent vos données, optimisent vos stocks et effectuent une prévision de la demande, autant d'éléments essentiels pour la rentabilité et l'évolutivité.

Couche de données et d'analyse : consolidez toutes les données provenant des commandes, du trafic, du CRM et des stocks dans une source unique et fiable à l'aide de Google BigQuery, Segment ou Snowflake. Ces outils agissent en tant que fournisseurs d'informations précises pour les campagnes marketing, la prévision de la demande et le suivi des données de performance.

Outils de tarification et de gestion des stocks basés sur l'IA : prédisez la demande, fixez des prix dynamiques et évitez les ruptures de stock grâce à des outils tels que DataRobot ou Inventory Planner, qui permettent d'équilibrer la rentabilité et la satisfaction client.

Automatisation des opérations et de l'exécution des commandes : automatisez le routage des commandes, la logistique et la coordination des fournisseurs à l'aide d'outils tels que FluentCommerce ou Shippo. Ces outils garantissent une exécution rapide et sans erreur, ainsi qu'une visibilité en temps réel sur l'ensemble de votre chaîne d'approvisionnement.

Couches de fonction

Ces couches garantissent le bon fonctionnement de votre pile d'intelligence artificielle, en assurant un flux fluide des informations entre les outils et les équipes. Des outils tels que ClickUp centralisent le suivi des projets, la visibilité des données et les déclencheurs d'automatisation.

🔍 Le saviez-vous ? /IA a connu deux « hivers » (dans les années 1970 et à la fin des années 1980) lorsque les financements et l'intérêt se sont taris parce que les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour fournir l'assistance aux grandes idées.

Avantages d'une pile IA unifiée pour le commerce électronique

Une pile IA bien conçue crée un écosystème connecté où les décisions, les données et les équipes s'alignent pour évoluer en synchroniser. Voici à quoi cela ressemble en pratique :

Opérations rationalisées et réduction des tâches manuelles

Une pile unifiée élimine les transferts redondants et les tâches répétitives entre les services. Lorsque votre CRM, votre système d'inventaire et vos outils marketing IA sont connectés de manière transparente, les mises à jour ont un flux automatique.

🔍 Le saviez-vous ? En 1997, Coca-Cola a installé en Finlande des distributeurs automatiques acceptant les paiements par SMS. Il s'agit là de l'un des premiers exemples de commerce mobile (m-commerce).

Des décisions plus intelligentes basées sur des informations en temps réel

Grâce à des analyses basées sur l'IA et des tableaux de bord en temps réel, votre équipe peut repérer les changements de demande, les anomalies de prix ou les variations de performance des campagnes dès qu'ils se produisent. Par exemple, si un produit connaît un pic de demande dans une région, vous pouvez instantanément ajuster les publicités et les forfaits d'exécution au lieu d'attendre les rapports de fin de journée.

Expériences client hyper-personnalisées

Lorsque les moteurs de personnalisation et les outils de campagne partagent la même couche d'intelligence, chaque interaction utilisateur semble pertinente. Votre pile IA peut exécuter des campagnes marketing IA qui adaptent les recommandations de produits, les e-mails et les offres de réduction en fonction du comportement, de l'emplacement et du moment choisi par l'utilisateur, améliorant ainsi les conversions et la fidélité.

🧠 Anecdote : le premier système de personnalisation basé sur l'IA a été créé dans les années 1990. Des chercheurs du MIT ont mis au point GroupLens, un système qui recommandait des articles d'actualité en fonction des préférences des utilisateurs. Ce concept a évolué pour donner naissance aux algorithmes de recommandation basés sur l'IA que nous connaissons aujourd'hui.

Prévision de la demande et optimisation des stocks

Une pile IA connectée permet à votre chaîne d'approvisionnement de garder une étape en avance. Les modèles de prévision, les outils de tarification et les systèmes d'exécution anticipent ensemble les tendances, évitant ainsi les surstocks, les ruptures de stock et les pertes de marge. Les marques qui utilisent l'IA prédictive dans la gestion des stocks bénéficient d'une plus grande précision et d'opérations plus rationalisées.

Amélioration de la collaboration entre le marketing, l'équipe commerciale et la logistique

Les systèmes unifiés remplacent les boucles de mise à jour sans fin par une visibilité partagée. Les équipes peuvent planifier l'exécution de campagnes IA pour le commerce électronique, synchroniser les délais d'exécution et suivre les performances dans un seul espace de travail, ce qui réduit les malentendus et accélère l'exécution.

🔍 Le saviez-vous ? Inventé par la National Retail Federation en 2005, le terme « Cyber Monday » trouve son origine dans des données montrant que les gens faisaient davantage d'achats en ligne lorsqu'ils reprenaient le travail après le week-end de Thanksgiving. L'IA alimente désormais la plupart de ces moteurs de recommandation et déclencheurs d'e-mail.

Comment créer ou choisir votre pile IA

La création d'une pile IA peut sembler complexe, mais il s'agit simplement de superposer les bons outils internes sur une base solide. Découvrons comment créer ou choisir une pile IA adaptée aux objectifs de votre entreprise de commerce électronique.

Étape n° 1 : poser les bases

Avant de choisir vos outils, vous devez établir des bases solides. Cela garantit que votre pile IA résoudra les bons problèmes et pourra évoluer.

Définissez des objectifs d'entreprise spécifiques

Définissez un ou deux objectifs mesurables, tels que « Améliorer le taux de réachat de 15 % au cours des 12 prochains mois » ou « Réduire les coûts de stockage de 20 % tout en diminuant les ruptures de stock ». Assurez-vous que ces objectifs s'alignent sur votre stratégie globale (telle que la croissance, la rentabilité, l'augmentation de la valeur vie client ou la fidélisation).

Instance, si votre plus grande perte provient de l'abandon des paniers, votre pile IA doit se concentrer sur la personnalisation en temps réel et la messagerie plutôt que sur les prévisions complexes de la chaîne d'approvisionnement.

2. Évaluer la disponibilité des données

Vous aurez besoin de données cohérentes dans des domaines clés tels que les commandes, le trafic web, le catalogue de produits, les registres d'inventaire et les dossiers CRM. Pour obtenir des modèles significatifs, vous aurez souvent besoin de 12 à 18 mois de données (ou d'un volume suffisant d'évènements) afin d'établir des modèles.

Liste de contrôle pour réaliser un audit des données :

Vos sources de données sont-elles intégrées (site, mobile, hors ligne) ?

Y a-t-il des lacunes importantes ou des doublons ?

Les métadonnées des produits sont-elles riches et cohérentes ?

3. Choisissez votre plateforme de commerce électronique principale

Décidez si vous allez utiliser une plateforme gérée standard (par exemple, Shopify Plus, Magento/Adobe Commerce, BigCommerce) ou une architecture headless/composable (front-end découplé du back-end).

Les plateformes gérées facilitent l'installation et intègrent des fonctionnalités et des plugins IA. Parallèlement, l'architecture headless/composable offre flexibilité et évolutivité (vous pouvez échanger des modules). Cependant, vous aurez besoin de ressources techniques supplémentaires.

🧠 Anecdote : En 2000, Google a lancé AdWords, et son premier grand annonceur était une boutique en ligne vendant des homards vivants du Maine, appelée Lobster Gram. Après cela, la publicité numérique a changé pour toujours.

Une fois vos bases posées, choisissez les outils adaptés à vos besoins. Voici trois domaines à fort impact dans lesquels l'IA peut faire toute la différence :

Personnalisation pour l'interface utilisateur et l'expérience personnalisée

Utilisez des moteurs de recommandation IA qui analysent la navigation, l'historique des achats, les données de session et le comportement en temps réel pour personnaliser les expériences d'achat personnalisées. Vous pouvez intégrer du contenu dynamique, tel que des bannières sur la page d'accueil ou des pages de destination adaptées aux segments (nouveaux clients ou clients fidèles) et au comportement (visiteurs ayant abandonné leur panier).

📌 Exemple de flux de travail : lorsqu'un visiteur arrive sur le site web, un moteur de personnalisation affiche des blocs « Recommandé pour vous » en fonction de son segment et de son comportement pendant la session. Dans le suivi par e-mail, un moteur similaire génère des suggestions de produits. 📊 Surveillez les indicateurs : taux de conversion des blocs personnalisés, taux de clics (CTR), valeur moyenne des commandes (AOV) et taux de réachat.

Service client et flux de travail de croissance

Optez pour des chatbots IA capables de traiter des requêtes simples (statut de commande, retours), d'effectuer des démarches proactives (par exemple, « Vous avez laissé des éléments dans votre panier, puis-je vous aider ? ») et de transférer les demandes à des agents humains si nécessaire. Cela libère votre équipe qui peut ainsi se consacrer à des tâches à plus forte valeur.

Associez-la à votre CRM afin qu'elle puisse extraire l'information relative aux commandes et déclencher les retours.

Exemple de flux de travail : lorsqu'un acheteur demande « Où en est ma commande ? », le chatbot IA récupère les informations d'expédition dans votre OMS et répond instantanément. Si le problème est complexe (par exemple, élément manquant ou remboursement), le bot transfère la discussion à un agent d'assistance avec tout le contexte achevé. 📊 Surveillez les indicateurs suivants : temps de première réponse, taux de résolution du chatbot, pourcentage d'escalade, satisfaction client (CSAT) et taux d'interaction répétée.

Opérations, gestion des stocks et chaîne d'approvisionnement

Tirez parti des modèles de prévision prédictifs pour analyser l'historique des ventes, la saisonnalité, les promotions et les retours afin de prévoir les ventes par référence. Combinez cela avec la tarification basée sur l'IA et l'automatisation de la logistique pour maintenir un stock réduit et des marges saines.

📌 Exemple de flux de travail : votre moteur d'IA fait une prévision selon laquelle la référence n° 1234 connaîtra une hausse de 20 % le mois prochain en raison d'une vente à venir. Il ajuste automatiquement les quantités à commander, met à jour les demandes des fournisseurs et synchronise les prix en fonction des données relatives aux stocks et à la concurrence. 📊 Surveillez les indicateurs : taux de rotation des stocks, pourcentage d'excédent de stocks, taux de commandes en attente, pourcentage de commandes traitées depuis l'entrepôt le plus proche et délai moyen.

Lorsque vous effectuez votre sélection de logiciel de commerce électronique, appliquez des critères qui vous éviteront de vous retrouver avec des applications ponctuelles ou une dette technique.

Voici une checklist rapide pour vous aider à choisir les bons outils d'IA :

Intégration : propose des connecteurs natifs pour votre plateforme ou fournit des API ouvertes pour une intégration flexible.

Évolutivité : gère la croissance tant en termes de volume de données que de complexité opérationnelle. Une architecture modulaire ou composable est idéale, car elle permet d'ajouter ou de remplacer des composants ultérieurement.

Fiabilité et assistance du fournisseur : évalue la documentation, la qualité de l'intégration et l'assistance technique.

Interface intuitive : offre un environnement de travail avec des tableaux de bord clairs, une installation simple et des options faciles de modification des règles ou de visualisation.

Coût et coût total de propriété : garantit des options abordables, même en tenant compte des coûts de mise en œuvre, de formation, de préparation des données, de surveillance continue et des dépenses liées à la formation des modèles ou à l'ingénierie des données supplémentaires.

🧠 Anecdote : En 1979, l'inventeur britannique Michael Aldrich a effectué la connexion d'un téléviseur modifié à un ordinateur via une ligne téléphonique, créant ainsi le premier système au monde permettant de faire des achats en ligne. C'est lui ! via The Telegraph

Étape n° 4 : construisez pour l'avenir (et restez flexible)

Une fois votre pile IA mise en service, le vrai travail commence. Ces outils de gestion de campagne évolueront, de nouveaux modèles apparaîtront et vos flux de travail changeront. Ce qui importe, c'est la facilité avec laquelle vous pouvez continuer à apprendre, à mettre à niveau et à optimiser sans tout démanteler.

Voici ce qui est à faire :

Formez votre équipe : assurez-vous que chaque membre de l'équipe connaît son rôle. Utilisez des formations pratiques avec des flux de travail en direct, des exemples concrets, assurez-vous que chaque membre de l'équipe connaît son rôle. Utilisez des formations pratiques avec des flux de travail en direct, des exemples concrets, des modèles de campagnes marketing et mettez à disposition des ressources (guides, tutoriels) pour un apprentissage continu.

Assurez flexibilité et modularité : préservez la composabilité de votre architecture afin de pouvoir remplacer un outil sans tout reconstruire.

Privilégiez une IA éthique et sensible aux biais : travaillez avec des données représentatives et impartiales. Vous devez également faire preuve de transparence envers vos clients, leur expliquer comment vous utilisez l'IA et comment leurs données sont traitées.

🤝 Rappel amical : Intégrez la gouvernance en examinant les modèles pendant une période afin de détecter les biais et en surveillant les résultats indésirables.

Étape n° 5 : reliez les flux de travail IA grâce à une orchestration unifiée

La prolifération des outils nuit à la productivité, aux budgets et à la concentration. Elle s'installe progressivement, se transformant en une prolifération du travail, où les mises à jour, les fichiers et les décisions sont dispersés entre les applications, les fils de discussion et les boîtes de réception. Ce problème se traduit par une perte de productivité estimée à 2 500 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale.

C'est pourquoi, une fois votre pile IA mise en place, vous aurez besoin d'une couche d'orchestration unique pour assurer la connexion des efforts en matière de marketing, de données et d'exécution.

via ClickUp Survey

ClickUp devient cette couche.

Il s'agit d'une application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

📮 ClickUp Insight : les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? Application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp convient à toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

Échantillon de pile IA pour les marques de commerce électronique

Voici un échantillon de plan pour vous aider à structurer vos outils d'IA pour le commerce électronique. Utilisez-le comme référence pour concevoir une pile IA qui correspond à vos objectifs de croissance et évite le chaos des outils.

1. Couche de données et d'analyses

Cette couche constitue votre base. Elle rassemble et unifie toutes les données pertinentes (commandes, trafic web, catalogue de produits, registres d'inventaire et CRM) afin que le reste de votre pile dispose d'informations cohérentes et précises.

Google BigQuery

Google BigQuery est un entrepôt de données entièrement géré et sans serveur, adapté à l'échelle du commerce électronique. Il permet de contrôler les rapports et de combiner plusieurs sources de données dans un seul entrepôt.

Composants clés :

Assistance de streaming en temps réel (pour des données quasi en direct)

Accès SQL pour les équipes d'analyse

Fonctionnalités ML/IA intégrées via BigQuery ML

Snowflake

Il s'agit d'une plateforme de données cloud moderne qui offre l'assistance à la consolidation de données à grande échelle, l'analyse et les charges de travail IA. Pour les détaillants, Snowflake propose une offre « Retail Data Cloud » qui regroupe plusieurs types de données (bons de commande, stocks, fabrication, partenaires) en un seul endroit.

Composants clés :

Couche de services cloud pour le traitement des demandes

Couche de calcul pour le traitement des requêtes

Couche de stockage pour une évolutivité indépendante

Segment

Segment est une plateforme de données clients (CDP) conçue pour collecter et unifier les données clients provenant de plusieurs sources en un seul profil.

Composants clés :

Connexions pour capturer les évènements clients depuis n'importe quelle plateforme

Protocoles de validation et de nettoyage des données d'évènement

Résolution d'identité pour fusionner les données utilisateur sur tous les appareils

🚀 Avantage ClickUp : transformez vos données brutes issues des commandes, du trafic, du catalogue, des registres d'inventaire et du CRM en un tableau de bord e-commerce grâce aux tableaux de bord ClickUp. Recevez des mises à jour en direct et des résumés générés par l'IA sur vos tableaux de bord ClickUp grâce aux cartes IA Créez des visualisations personnalisées à l'aide de divers types de diagrammes et de cartes pour le suivi et l'optimisation de chaque étape de votre flux de travail e-commerce. Voici quelques exemples de tableaux de bord de données: Diagramme circulaire pour voir la répartition de vos ventes par catégorie de produits ou par région

Diagramme à barres pour comparer les flux de revenus mensuels, le volume des commandes ou les dépenses marketing sur différents canaux

Diagramme à piles pour suivre l'avancement des commandes ou les niveaux de stock Vous pouvez également utiliser les cartes IA intégrées pour faire ressortir des informations, repérer des anomalies dans les données de l'équipe commerciale ou prévoir les éléments en rupture de stock avant qu'elles ne deviennent un problème. Et comme les tableaux de bord peuvent s'actualiser automatiquement et envoyer des rapports programmés, vous n'avez plus besoin de ces réunions du lundi matin pour vous mettre d'accord sur les nombres.

2. Couche marketing et personnalisation

Cette couche exploite les données relatives au comportement, aux sessions et aux achats pour offrir des expériences personnalisées tout au long du parcours client. Lorsque vous adaptez vos stratégies marketing et votre contenu e-commerce à chaque individu (et à chaque contexte), vous augmentez votre taux de conversion, améliorez la fidélisation et renforcez la loyauté.

Klaviyo

Il s'agit d'une plateforme CRM B2C qui utilise l'IA pour l'automatisation du marketing, unifier les données clients, offrir des options avancées de segmentation personnalisée et permettre des flux personnalisés basés sur l'IA via e-mail, SMS et notifications push.

Composants clés :

Synchroniser les données en temps réel avec votre boutique

Analyses prédictives (date de la prochaine commande, risque de perte de clientèle)

Contenu dynamique dans les messages

Bloomreach

Bloomreach est une plateforme de personnalisation et d'analyse alimentée par l'IA, fournisseur d'informations sur les clients et les produits et offrant une recherche personnalisée sur les sites.

Composants clés :

Intégration des données clients personnalisées

Enrichissement des données produit

Orchestration des campagnes sur tous les canaux

Persado

Il s'agit d'une plateforme d'IA générative axée sur la personnalisation des messages et du contenu. Persado analyse le langage, les émotions et les segments afin de proposer des variantes de messages qui incitent à l'action.

Composants clés :

Vaste ensemble de données contenant les réponses précédentes

Modèles d'IA qui génèrent des variantes de texte et les testent

Intégrations dans les systèmes d'automatisation marketing existants

🔍 Le saviez-vous ? Amazon tire près de 35 % de ses ventes des suggestions générées par son moteur de recommandation e-commerce.

3. Couche créative et couche de contenu

Lorsque vous développez vos produits, leurs variantes (taille, région, langue) et vos canaux (web, mobile, réseaux sociaux), les processus manuels de création de contenu deviennent un frein. L'IA générative dans le commerce électronique répond au besoin d'évolutivité du contenu en créant des descriptions de produits, des publications sur les réseaux sociaux, des ressources visuelles et des bannières dynamiques attrayantes, sans sacrifier la qualité ni l'image de marque.

Jasper

Il s'agit d'une plateforme de rédaction IA conçue pour les équipes marketing et e-commerce afin de rédiger rapidement des textes créatifs, des descriptions de produits et du contenu SEO pour votre marque.

Composants clés :

Ton et vocabulaire personnalisés, alignés sur votre guide de style et votre processus de création de contenu.

Mises en forme prêt à l'emploi pour les blogs, les e-mails et les pages produits

Modification en temps réel par l'équipe et contrôle des versions

Police de caractères

Il s'agit d'une plateforme de conception IA permettant de générer des visuels de marque, des bannières de produits et des ressources de campagne. Typeface aide les équipes à créer des designs cohérents sans avoir à recourir massivement au travail manuel.

Composants clés :

Kits de marque avec polices de caractère, couleurs et ressources visuelles de la boutique

Génération d'images par IA pour créer des visuels marketing

Réutilisation des ressources pour adapter rapidement les designs existants à de nouveaux canaux

gamma

gamma est un outil de présentation et de création de contenu génératif qui transforme les idées ou les grandes lignes en présentations visuelles attrayantes et en explications sur les produits.

Composants clés :

Un générateur de présentations IA qui convertit du texte ou des notes en présentations visuelles.

Modèles intelligents qui appliquent automatiquement des dispositions pour améliorer la lisibilité et l'impact

Sortie compatible avec le Web pour le partage facile de présentations sous forme de pages Web interactives.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain, l'assistant alimenté par l'IA de la plateforme, fusionne les projets, discuter et la documentation dans un seul espace de travail. Son AI Writer for Work vous aide à créer du contenu marketing, tel que des descriptions de produits, des titres promotionnels et des textes de campagne, en quelques secondes. Demandez à l'AI Writer for Work de ClickUp Brain de rédiger des textes promotionnels, des e-mails et des descriptions de produits. Supposons que vous prépariez le lancement d'un nouveau produit. Vous pouvez demander à ClickUp Brain de rédiger 10 descriptions de produits en fonction de votre guide de style et de les ajouter directement dans un document « Campagne de lancement » dans ClickUp Docs, où votre équipe pourra procéder à la modification en cours en temps réel. De plus, vous n'avez pas à vous soucier du contexte. ClickUp Brain s'inspire de votre espace de travail, de vos briefs ou même de vos campagnes passées pour vous fournir un texte qui correspond à l'image de votre marque, sans que vous ayez à fournir d'invites ou d'instructions supplémentaires. 📌 Exemples de suggestions : Rédigez 3 descriptions de produits pour une édition limitée estivale dans un ton conversationnel.

Générez cinq titres publicitaires mettant en avant une promotion de 20 % sur les produits de soin de la peau pendant les fêtes.

Résumer ce brief de campagne en 3 messages clés pour notre équipe chargée des réseaux sociaux.

4. Couche « Tarification et inventaire »

Ces outils vous aident à optimiser vos niveaux de stock, à réaliser une prévision de la demande et à définir des prix dynamiques en fonction de la marge, des prix pratiqués par la concurrence et des niveaux de stock.

DataRobot

DataRobot est une plateforme d'IA de niveau entreprise conçue pour les équipes de données qui recherchent la précision sans code manuel. Elle automatise la modélisation prédictive pour la tarification, la prévision de la demande et l'optimisation des stocks.

Composants clés :

Apprentissage automatique (AutoML) qui crée et compare des modèles afin d'identifier le plus adapté à chaque cas d'utilisation de l'entreprise.

Les prévisions chronologiques permettent d'anticiper la demande de produits, les tendances saisonnières et les besoins en stocks.

Modélisez la surveillance pour le suivi des performances et la prévention des dérives à mesure que les conditions du marché évoluent.

Planificateur d'inventaire

Inventory Planner est un outil de planification et de prévision de la demande qui s'intègre directement à des plateformes telles que Shopify, Amazon et WooCommerce, permettant de gérer le réapprovisionnement et les flux de trésorerie.

Composants clés :

Moteur de prévision pour anticiper les besoins futurs en matière de stocks

Planification du réapprovisionnement pour maintenir des niveaux de stock idéaux

L'analyse des bénéfices et des données met en évidence les produits qui se vendent lentement ou qui sont en surstock.

🚀 Avantage ClickUp : si vous avez besoin de savoir quels SKU se sont vendus le plus rapidement au cours du dernier trimestre, quels ont été vos ajustements de prix et quel a été l'impact de ces changements sur votre marge, il vous suffit de demander à ClickUp Brain. Son gestion de projet par l'IA extrait le contexte de toutes vos sources, y compris les moteurs de personnalisation et les applications de prévision, afin d'automatiser les tâches routinières telles que la génération de résumés. Demandez à ClickUp Brain de vous tenir au courant des tendances et de vous fournir des informations exploitables. Elle résume instantanément les changements de prix du dernier trimestre, trouve les tâches ClickUp liées à l'optimisation des stocks et tire des conclusions des prévisions. Vous pouvez même consulter les références de vos concurrents, les cibles de marge et les tests de prix précédents pour finaliser vos prix. 📌 Exemples de suggestions : Résumer les changements apportés à la stratégie tarifaire au cours du dernier trimestre.

Trouvez toutes les tâches liées à l'optimisation des stocks

Montrez-moi nos dernières prévisions de la demande DataRobot

Listez les références dont le taux de rotation a été le plus faible le mois dernier.

5. Service client et couche CX

Ces outils sophistiqués automatisent les requêtes de service client, les flux de travail en libre-service et l'escalade vers des humains lorsque cela est nécessaire, libérant ainsi votre équipe pour qu'elle puisse se concentrer sur des tâches à forte valeur.

Prévoyance

Il s'agit d'une plateforme d'IA qui améliore le service client grâce à la reconnaissance des intentions et à l'automatisation du libre-service. Forethought s'intègre aux principaux systèmes d'assistance, tels que Zendesk et Salesforce, afin de résoudre plus rapidement les tickets et de réduire la charge de travail des agents.

Composants clés :

Solve (assistant IA) qui automatise les réponses aux questions fréquentes et aux demandes transactionnelles.

Triage (Ticket Intelligence) pour acheminer les tickets entrants en fonction de leur intention et de leur urgence

Assist (Agent Copilot) suggère des réponses en temps réel aux agents humains.

Ada

Plateforme d'IA conversationnelle conçue pour développer les interactions personnalisées avec les clients, Ada permet aux équipes sans compétences techniques de créer des expériences de discuter et vocales naturelles et contextuelles.

Composants clés :

Le générateur sans code permet aux équipes marketing de concevoir des automatisations de flux de travail IA sans assistance technique.

L'assistance omnicanale établit la connexion entre le discuter, l'e-mail et les réseaux sociaux pour offrir une expérience client unifiée.

Le moteur de personnalisation extrait les données personnalisées des CRM et des discussions passées afin d'adapter les réponses.

🚀 Avantage ClickUp : améliorez votre flux de travail en matière de service client grâce aux agents ClickUp Ambient Agents qui s'intègrent directement à votre environnement de travail. Que vous activiez un agent prédéfini ou que vous conceviez votre propre agent personnalisé, ceux-ci agissent automatiquement lorsque certains déclencheurs se produisent. Automatisez le service client grâce à ClickUp Ambient Agents, qui résumer les problèmes, informe les prospects et clôture instantanément les tickets. Supposons qu'une tâche du service client soit mise à jour avec une étiquette « haute priorité ». Vous pouvez créer un agent pour : Résumer le problème du client à partir des tickets ou des historiques de chat précédents.

Informez le responsable CX concerné dans ClickUp pour discuter

Générez rapidement un brouillon de réponse en utilisant le ton de votre entreprise et les réponses précédentes.

Mettez à jour le statut du ticket une fois le problème résolu. Créez votre propre agent IA :

Couche d'orchestration des flux de travail avec ClickUp

Dans une pile IA dédiée au commerce électronique, la couche d'orchestration des flux de travail est le ciment qui lie tout ensemble, et ClickUp remplit brillamment ce rôle.

Après avoir exploré certaines des (excellentes) fonctionnalités de ClickUp, examinons d'autres fonctionnalités qui vous permettront de rationaliser votre travail :

Cliquez sur ClickUp Brain MAX pour éliminer la prolifération de l'IA.

ClickUp Brain MAX rassemble tous vos outils d'IA dans un seul environnement de travail puissant. Il combine recherche, automatisation et assistance intelligente pour vous permettre de gérer l'ensemble de votre flux de travail e-commerce sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Voici comment vous pouvez l'utiliser :

Accédez à des modèles d'IA haut de gamme tels que ChatGPT, Gemini et Claude directement dans ClickUp pour générer ou affiner vos idées.

Utilisez ClickUp Talk-to-Text pour mettre à jour ou trouver instantanément du travail, dicter des notes ou des tâches, et exprimer votre briefing instantanément sans avoir à taper.

Trouvez des informations dans votre environnement de travail, vos fichiers, vos outils intégrés et même sur le Web à l'aide de simples invites en langage naturel.

Voici ce qu'un avis publié sur Reddit dit à propos de la plateforme :

A accès à votre ClickUp, ce qui rend le travail beaucoup plus fluide. Permet de créer facilement des tâches, de les mettre à jour, etc. Très pratique... Permet d'utiliser différents modèles d'IA, ce qui peut être très important pour certaines personnes, mais pas tellement pour moi, mais je donne du crédit pour cela... Permet d'accéder à vos autres applications. Par exemple, j'ai synchronisé mon disque dur, et il est beaucoup plus rapide de trouver une feuille de calcul ou autre chose via Brain Max que d'ouvrir le disque dur, de le rechercher, etc. *

A accès à votre ClickUp, ce qui rend le travail beaucoup plus fluide. Permet de créer facilement des tâches, de les mettre à jour, etc. Très pratique... Permet d'utiliser différents modèles d'IA, ce qui peut être très important pour certaines personnes, mais pas tellement pour moi, mais je donne crédit pour cela... Permet d'accéder à vos autres applications. Par exemple, j'ai synchronisé mon disque dur, et il est beaucoup plus rapide de trouver une feuille de calcul ou autre chose via Brain Max que d'ouvrir le disque dur, de le rechercher, etc. *

Éliminez dès maintenant la prolifération de l'IA grâce à ClickUp Brain MAX ! 🤩

ClickUp Automatisations à faire le travail fastidieux à votre place.

ClickUp Automatisations élimine les tâches manuelles répétitives, garantissant ainsi la rapidité et la connexion de vos flux de travail e-commerce. Vous pouvez créer des règles qui déclenchent automatiquement des actions en fonction des mises à jour de vos outils d'IA ou de vos tâches internes.

Automatisez instantanément les flux de travail du commerce électronique en rédigeant des instructions en anglais simple avec ClickUp Automatisation

Vous pouvez définir des invites « si ceci, alors faites cela » avec des déclencheurs et des conditions. Par exemple, demandez à l'automatisation de créer une « tâche d'achat » si vos prévisions d'inventaire indiquent un stock faible, ou d'avertir le service marketing lorsque les prix changent sur le site web.

Ainsi, les mises à jour sont automatiquement transmises entre les différents services, ce qui permet aux équipes opérationnelles, marketing et logistiques de rester synchronisées sans avoir à effectuer de vérifications manuelles.

Voici comment vous pouvez utiliser les automatisations ClickUp :

Intégrations ClickUp

Les intégrations ClickUp prennent en charge plus de 1 000 applications, vous permettant de connecter des outils tels que Shopify, HubSpot et Google BigQuery directement à votre environnement de travail.

Synchronisez les données brutes entre vos applications de commerce électronique et assurez le bon déroulement de vos flux de travail grâce aux intégrations ClickUp.

Vous pouvez utiliser des intégrations prédéfinies pour les outils de commerce électronique courants ou configurer des connexions personnalisées via l'API afin de synchroniser les données et d'automatiser les flux de travail.

📖 À lire également : Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

Erreurs courantes lors de la création d'une pile IA

De nombreuses équipes tombent dans des pièges prévisibles qui limitent le retour sur investissement et ralentissent l'adoption lors de la création d'une pile IA. Voici les erreurs les plus courantes à éviter :

Problème Solution Acheter des outils avant de définir une stratégie Commencez par définir des objectifs clairs, puis alignez les outils d'IA sur des résultats commerciaux spécifiques avant de les adopter. Ignorer la qualité et la structure des données Nettoyez, standardisez et centralisez les données avant d'automatiser pour obtenir des informations précises. Surcharger la pile avec des solutions ponctuelles Rationalisez vos processus en utilisant quelques outils bien intégrés plutôt que de nombreuses applications déconnectées. Éviter l'intégration et la planification des flux de travail Créez des flux de travail et des intégrations qui assurent la connexion transparente des données et des équipes. Essayer de se développer trop rapidement Commencez modestement, testez, prouvez la valeur, puis développez progressivement les cas d'utilisation de l'IA. Négliger l'adoption et la formation des utilisateurs Investissez dans l'intégration et la formation pour vous assurer que les équipes utilisent réellement les outils.

(IA) Empilez la réussite avec ClickUp

Une pile IA performante pour le commerce électronique combine des outils qui fonctionnent ensemble de manière transparente dans tous les flux de travail, du marketing et de l'équipe commerciale à l'exécution des commandes et à l'assistance.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, agit comme votre couche d'orchestration, le lieu où tout votre travail se connecte. Grâce à ses intégrations et à son API, ClickUp rassemble les informations provenant de vos différents outils en un seul endroit, réduisant ainsi la charge cognitive et la prolifération des outils.

L'IA de ClickUp Brain vous permet de consulter instantanément les stratégies de tarification, les informations sur les stocks et les données des campagnes, tandis que ClickUp Brain MAX vous offre une expérience intégrée, en assurant la connexion de tous vos outils d'IA tiers.

En centralisant vos tâches d'entreprise, vos documents, vos données CRM et vos discussions d'équipe, ClickUp devient l'environnement de travail IA convergent qui rassemble tout ce dont vous et votre équipe avez besoin.

Avant votre prochaine grande équipe commerciale, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp! 🏁

Foire aux questions (FAQ)

Une pile IA dans le commerce électronique est un ensemble de technologies et de plateformes qui couvre tous les flux de travail clés de votre entreprise, de l'ingestion et l'analyse des données à la personnalisation, la prévision des stocks, la tarification et le service client. Lorsqu'elle est correctement mise en œuvre, la pile permet l'automatisation de l'ensemble de votre boutique.

L'IA favorise la personnalisation en analysant de grandes quantités de données, telles que le comportement de navigation, l'historique des achats, les données démographiques et les données de session, afin d'adapter les recommandations de produits, le contenu du site, les flux d'e-mails et les offres dynamiques. Par exemple, un système peut reconnaître qu'un client personnalisé achète des équipements d'hiver, puis ajuster les bannières du site, les e-mails promotionnels et les messages push en conséquence.

Les meilleurs outils d'IA en matière de gestion des stocks se concentrent sur la prévision de la demande, l'optimisation des stocks et le réapprovisionnement dynamique. Des plateformes telles que « Inventory Planner » ou des solutions proposées par des fournisseurs spécialisés dans la prévision utilisent les données historiques sur les ventes, la saisonnalité, les promotions et les retours pour prévoir la demande future et recommander des niveaux de stock idéaux.

Oui, si elles font des choix stratégiques. Les petites marques de commerce électronique devraient commencer par un ou deux cas d'utilisation significatifs (exemple : flux d'e-mails personnalisés ou réapprovisionnement prédictif), puis déployer des outils qui s'intègrent facilement et s'adaptent à la croissance de l'entreprise. La clé est d'éviter la prolifération des outils et de se concentrer sur l'impact sur les flux de travail. Les outils de marketing basés sur l'IA constituent une première étape facile.

La réussite peut être suivie à l'aide d'indicateurs commerciaux clairs, alignés sur les flux de travail que vous automatisez. Voici quelques exemples : augmentation du trafic sur le site web et de la valeur moyenne des commandes (AOV), réduction du taux d'abandon des paniers, amélioration du taux de rotation des stocks, diminution des tickets d'assistance manuels, visibilité dans les résultats des moteurs de recherche ou augmentation du taux d'achats répétés. Surveillez ces indicateurs parallèlement aux indicateurs d'adoption (nombre de tâches automatisées, fréquence d'utilisation des prévisions) et ajustez-les en fonction des commentaires, des écarts par rapport au modèle ou des changements dans l'entreprise.