Whereby vs ClickUp SyncUp : quel outil de réunion vidéo est le meilleur ?

En 1964, AT&T a dévoilé le Picturephone à l'Exposition universelle. Il s'agissait d'un appareil encombrant qui promettait de révolutionner à jamais la communication. Vous pouviez enfin voir la personne à qui vous parliez, à condition de ne pas rechigner à payer le prix d'un petit appel pour bénéficier de ce privilège !

Au fil du temps, nous avons troqué ces appareils encombrants contre des applications élégantes qui rassemblent les équipes et les clients (même si les silences gênants persistent).

Dans cet article, nous allons comparer deux outils de ce type : Whereby et ClickUp SyncUp, chacun étant conçu pour des moments très différents de votre journée de travail.

Voyons lequel convient le mieux à votre boîte à outils. ☎️

ClickUp vs Whereby en un coup d'œil

Aspect ClickUp Whereby Objectif principal Gestion de projet, suivi des tâches, collaboration en équipe, gestion des connaissances Réunions vidéo, conférences natives dans le navigateur, appels intégrables Hiérarchie et organisation Avancé : espaces, dossiers, listes, vue « Tout » pour une organisation à grande échelle Ne dispose pas d'une hiérarchie organisationnelle Gestion des tâches Tâches à faire, tâches, sous-tâches, checklist, champs personnalisés, automatisations de statut, propriétaires de tâches, priorités, rappels Manque de gestion des tâches Afficher le projet Liste, tableau, calendrier, diagramme de Gantt, échéancier, charge de travail, etc. Ne propose pas d'afficher les projets Automatisations Automatisation /IA, automatisation basée sur le temps et sur des déclencheurs API hooks/webhooks pour les sessions de vidéo Collaboration sur les documents Documents modifiables en temps réel, wiki, mise en forme riche, liaison entre documents et tâches, base de connaissances Discuter en direct, emojis, partage de fichiers pendant la réunion Communication Discussions contextuelles avec chat, tâches et documents liés, e-mail intégré, commentaires sur les tâches, notifications, commentaires attribués, clips audio et vidéo. Vidéo, audio, discuter pendant l'appel, réactions, partage de fichiers Collaboration et partage Tableaux blancs en temps réel, partage avec des invités, partage de liens externes, outils de révision Tableau blanc virtuel (Miro), sous-titres en direct, salles de réunion Planification et gestion du temps Calendrier intégré, suivi du temps, devis, intégration Outlook/Google Agenda Intégration à Google Agenda, chronomètres de salle, invitations à l'agenda Fonctionnalités IA ClickUp Brain (recherche IA, rédaction, automatisation, résumés, transcriptions, génération d'étiquettes, rapports avancés), agents IA Transcription en direct, résumés de session Intégrations Plus de 1 000 intégrations d'application (dont Outlook, Slack, Drive, GitHub, Zapier), API/modules complémentaires Miro, Google Docs, streaming RTMP, SDK pour développeurs, React/Flutter/intégrations mobiles Sécurité/conformité Rôles avancés, permission, journaux d'audit, sécurité d'entreprise, conformité ISO 27001, RGPD, SSO, SOC2 et HIPAA. Chiffrement de bout en bout (petites salles P2P), ISO 27001, GDPR, HIPAA-ready, salles verrouillées Capacité de réunion Jusqu'à 200 participants dans SyncUps Jusqu'à 200 participants (actifs), 400 spectateurs (mode lecture seule) Stockage de fichiers Illimité (avec les forfaits payants), joignez/liez des fichiers n'importe où dans les flux de travail. Partagez des fichiers de petite taille pendant les appels ; stockage de fichiers à long terme limite, télécharger pour discuter.

Qu'est-ce que ClickUp ?

Gérez plusieurs projets avec ClickUp Créez un environnement de travail centralisé pour gérer la collaboration hybride dans ClickUp.

Le travail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est inefficace.

Nos projets, nos connaissances et nos communications sont dispersés dans des outils déconnectés qui nous ralentissent.

ClickUp résout ce problème grâce à son application tout-en-un pour le travail qui combine projets, connaissances et chat en un seul endroit, le tout alimenté par une IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Fonctionnalités de ClickUp

Nous allons ici détailler les fonctionnalités clés qui font de cet outil une alternative intéressante à Whereby.

Fonctionnalité n° 1 : communication en temps réel

ClickUp Discuter rassemble toutes vos discussions et votre travail en un seul endroit grâce aux canaux et aux messages directs.

Centralisez tous vos canaux de communication internes et externes en discutant avec ClickUp Chat

Créez des canaux thématiques tels que #MarketingUpdates ou #ClientFeedback pour centrer les discussions. Vous avez besoin de discuter rapidement et ponctuellement ? Les messages directs vous permettent de contacter des personnes ou des groupes sans encombrer les canaux principaux.

Passez la souris sur n'importe quel message dans ClickUp Chat pour créer instantanément une tâche

Mieux encore, vous pouvez lier directement les messages aux tâches ClickUp, afin que la simple question « Hey, peux-tu régler ça ? » se transforme en un élément suivi. De plus, grâce aux notifications personnalisables, vous ne recevez que les messages importants.

Choisissez parmi différents types de publications dans votre discuter pour vous assurer que les mises à jour importantes parviennent à tous les membres de l'équipe.

Lorsqu'un message nécessite plus d'attention, créez des publications. Au lieu de laisser les informations importantes se perdre dans le flux pour discuter, vous pouvez créer une publication pour mettre en avant les annonces, les mises à jour ou les discussions.

Il vous suffit de saisir votre message, de sélectionner Annonces, Discussion, Idée ou Mise à jour dans le menu déroulant, et voilà, votre message ressort dans le canal, garantissant que tout le monde le remarque.

Découvrez comment tirer pleinement parti du discuter:

💡 Conseil de pro : ajoutez une carte en haut du canal de discussion de votre équipe pour afficher rapidement vos signets, notes et autres éléments. Vous pouvez ajouter un diagramme à piles personnalisé avec toutes les données de votre choix, des liens vers les ressources clés de votre environnement de travail, et même calculer des sommes, des moyennes et bien plus encore pour vos tâches.

Fonctionnalité n° 2 : visio-conférences et appels audio

Avec ClickUp SyncUps, vous pouvez lancer des appels audio ou des visio-conférences instantanés directement depuis votre environnement de travail, garantissant ainsi une collaboration fluide.

Pour démarrer une session SyncUp, il suffit de cliquer sur l'icône SyncUp dans n'importe quel canal ou message direct.

Appuyez sur l'icône ClickUp SyncUps pour démarrer un appel audio ou une visio-conférence instantanée.

Pendant une synchronisation, vous pouvez partager votre écran pour fournir un contexte visuel, par exemple pour présenter un projet de conception, des analyses ou le calendrier d'un projet.

L'une de ses fonctionnalités phares est qu'il permet de tâches lier directement dans l'appel ! Par exemple, si vous discutez d'un correctif de bug dans un message direct, vous pouvez connecter la tâche correspondante à la discussion.

Connectez vos tâches à votre ClickUp SyncUp

Vous ne pouvez pas assister à une réunion SyncUp en temps réel ? Pas de souci. Vous pouvez enregistrer vos sessions SyncUp et y accéder plus tard.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les membres de l'équipe situés dans des fuseaux horaires différents ou pour revoir les discussions afin de s'assurer que rien n'a été oublié. Vous pouvez ajouter des commentaires à l'enregistrement et le partager en externe.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Clips pour transformer vos mises à jour rapides, vos commentaires ou vos mini-présentations en courts messages vidéo. Envoyez-les en pièce jointe à votre canal de discuter pour montrer clairement à votre équipe hybride ce que vous voulez dire.

Fonctionnalité n° 3 : productivité optimisée par l'IA

Intégré directement dans Discuter, ClickUp Brain vous aide à créer et à attribuer des tâches, à trouver des tâches ou des canaux connexes et à résumer les discussions. Vous pouvez même lui poser des questions sur un canal en langage naturel et lui demander d'afficher le contexte en quelques secondes.

Demandez à ClickUp Brain d'envoyer des messages dans les canaux de votre équipe, afin que vous n'ayez pas à interrompre ce que vous faites.

Par exemple, après une synchronisation avec votre équipe, ClickUp Brain résume toutes les discussions des dernières 24 heures, met en évidence les actions à entreprendre et crée des tâches liées à plusieurs projets.

La fonctionnalité Catch Me Up est une véritable bouée de sauvetage pour les équipes à distance. Lorsque vous manquez un jour ou deux de discussions, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Catch Me Up pour obtenir un résumé de tout ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures jusqu'à 14 jours.

Retrouvez-moi pour discuter sur ClickUp Chat.

✅ Essayez ces invites, instructions pour utiliser l'IA dans vos visio-conférences: Résumer la réunion SyncUp d'aujourd'hui et créez des tâches pour tous les éléments à mener.

Trouvez les tâches liées à la discussion dans #MarketingUpdates.

Attribuez le message « Excellent travail ! » à @MyTeammate.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain MAX, l'assistant IA de bureau, centralise l'ensemble de votre écosystème de travail, y compris les tâches, les documents, les réunions, les applications et discuter, dans un hub intelligent. Vous pouvez effectuer des recherches sans effort dans votre environnement de travail, sur le Web et dans les applications connectées. De plus, la fonction Talk-to-Text de ClickUp vous permet de dicter des messages et des mises à jour lors de vos déplacements, ce qui augmente votre productivité jusqu'à 4 fois par rapport à la saisie traditionnelle.

Tarifs ClickUp

Voici ce que Samantha Dengate, gestionnaire de projet senior chez Diggs, avait à dire sur l'utilisation de ClickUp pour les communications :

Avant ClickUp, les réunions et les échanges d'e-mails incessants conduisaient à un trou noir où les éléments étaient laissés de côté et ignorés. De ce fait, les tâches n'étaient pas examinées à temps et personne ne savait où en était le développement créatif.

Désormais, tous les membres de l'équipe peuvent voir clairement quand les éléments doivent être réalisés, discuter et collaborer dans le cadre des tâches.

📮 ClickUp Insight: selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, près de 40 % des personnes interrogées participent à 4 à 8 réunions ou plus par semaine, chacune pouvant durer jusqu'à une heure. Cela représente un temps collectif considérable consacré aux réunions dans votre organisation. Et si vous pouviez récupérer ce temps ? L'outil de prise de notes intégré à l'IA de ClickUp peut vous aider à augmenter votre productivité jusqu'à 30 % grâce à des résumés instantanés des réunions, tandis que ClickUp Brain facilite la création automatisée de tâches et la rationalisation des flux de travail, transformant ainsi des heures de réunion en informations exploitables.

Qu'est-ce que Whereby ?

via Whereby

Whereby est une plateforme de visioconférence basée sur un navigateur qui vous permet d'organiser et de participer à des visio-conférences sécurisées et fiables à partir de n'importe quel appareil prenant en charge un navigateur web moderne.

Les utilisateurs peuvent créer des salles de réunion virtuelles et partager des liens permanents avec d'autres personnes. La plateforme offre également une solution intégrable permettant aux développeurs d'intégrer une fonctionnalité de visio-conférence directement dans leurs produits ou services via des API et des SDK pour une communication hybride dans l'espace de travail.

🧠 Fait amusant : les conversations sociales sur vidéo (qui ne portent pas sur le travail) contribuent à réduire le sentiment de distance. Les équipes ayant participé à l'étude ont déclaré que ces discussions les aidaient à se sentir plus connectées, même si elles travaillaient à distance.

Fonctionnalités de Whereby

Voici quelques fonctionnalités propres à ce logiciel de partage d'écran:

Fonctionnalité n° 1 : réunions sur navigateur avec branding personnalisé

Personnalisez l'arrière-plan de la salle pour donner une image professionnelle lors des réunions

Whereby fonctionne directement depuis votre navigateur. Les invités peuvent se connecter instantanément à l'aide d'un lien de réunion permanent, depuis leur bureau ou leur appareil mobile.

De plus, vous pouvez rester fidèle à votre image de marque en personnalisant vos réunions avec des logos, des couleurs de salle, des arrière-plans virtuels et des effets de flou. Même les URL de vos réunions peuvent être personnalisées, afin que chaque session client soit soignée et professionnelle.

Créez des salles de réunion dans Whereby pour des discussions en petits groupes et une meilleure collaboration

Parfois, vous avez besoin de discussions en plus petit comité. Whereby permet aux hôtes de créer des salles de réunion pour un travail ciblé, puis de ramener tout le monde à la session principale en toute transparence.

De plus, les hôtes peuvent verrouiller les salles, gérer les permission, admettre des invités depuis une salle d'attente et mettre en sourdine ou supprimer des participants pour des réunions de sécurité et structurées.

Vous pouvez également :

Lancez des tableaux blancs numériques interactifs directement pendant l'appel grâce à l'intégration de Miro Tableau blanc.

Envoyez des documents, des images et des liens instantanément pendant les appels.

Poursuivez la discussion parallèlement à la fenêtre vidéo pour poser des questions rapides, réagir ou transférer des fichiers grâce à son discuter en direct.

Fonctionnalité n° 3 : partage d'écran et enregistrement

Partagez votre écran pour faire des présentations à vos clients avec Whereby

Partagez l'intégralité de votre écran ou seulement une fenêtre d'application. Combinez cela avec le mode image dans l'image pour obtenir des présentations et des démonstrations sans distraction.

Et si vous souhaitez revoir un appel ultérieurement, Whereby vous permet d'enregistrer localement ou dans le cloud (si vous êtes le propriétaire de la salle). Les sous-titres et transcriptions en direct rendent le contenu accessible ultérieurement.

De plus, Whereby est conçu pour être inclusif :

Sous-titres en direct et un résumé des transcriptions par IA pour le contenu parlé

Navigation au clavier et raccourcis pour les personnes à mobilité limite

Mise en évidence de l'intervenant actif afin que tout le monde sache qui parle

Tarifs Whereby

Réunions

Gratuit (inclut un hôte)

Pro : 8,99 $/mois (comprend un hôte)

Entreprise : 11,99 $/mois par hôte

Intégré

Essai gratuit

Build : 9,99 $/mois (paiement à l'utilisation)

Entreprise : tarification personnalisée

🔍 Le saviez-vous ? Même votre arrière-plan peut perturber votre cerveau. Une étude a montré que les arrière-plans animés ou virtuels causent plus de fatigue que les murs unis. Votre cerveau traite constamment les moindres mouvements, de sorte que cette scène tropicale sympa pourrait en fait vous fatiguer.

ClickUp vs Whereby : comparaison des fonctionnalités

Lorsque vous dirigez une équipe dispersée, toutes les réunions sont différentes. Les appels avec les clients doivent être soignés, refléter l'image de marque et être faciles d'accès. Les synchronisations internes exigent du contexte, de la responsabilité et un suivi clair.

Whereby est idéal pour les réunions externes, tandis que ClickUp transforme la collaboration dans l'espace de travail en résultats concrets, en liant directement les discussions aux tâches, aux objectifs et aux documents de projet.

Voici une comparaison détaillée pour vous aider à choisir la solution la mieux adaptée. 🎯

Fonctionnalité n° 1 : expérience de conférence vidéo

Commençons par voir comment chaque outil d'IA pour les réunions gère vos visio-conférences, des vérifications rapides aux réunions d'équipe complètes.

ClickUp

ClickUp relie le travail et les conversations. Avec ClickUp Réunions, les équipes peuvent organiser, animer et suivre des discussions tout en travaillant.

Créez des agendas et des checklists pour le suivi, partagez votre écran pendant l'appel pour faciliter la communication, et utilisez l'IA pour générer rapidement les conclusions de la discussion.

L'outil ClickUp AI Notetaker enregistre, transcrit et résume automatiquement les réunions, en extrayant les éléments d'action clés et les prochaines étapes.

Pour en savoir plus, cliquez ici :

Mais vous n'avez pas besoin d'une réunion pour chaque communication. Lorsque vous avez besoin de mises à jour rapides ou de commentaires asynchrones, ClickUp Clips vous aide à enregistrer et à partager des vidéos dans des tâches ou des chats.

Whereby

Cet outil simplifie les choses. Ses visioconférences sans télécharger, basées sur un navigateur, sont conçues pour des appels clients rapides et des expériences personnalisées. Vous pouvez personnaliser les salles de réunion avec votre logo et vos couleurs et diviser les discussions en petits groupes.

Les invités peuvent se connecter instantanément, ce qui en fait l'outil idéal pour la collaboration externe.

🏆 Gagnant : C'est ex æquo ! Utilisez ClickUp pour synchroniser les données internes et externes et convertissez les discussions en actions. Whereby fonctionne mieux pour les réunions avec les clients en lien avec la marque.

Fonctionnalité n° 2 : collaboration et interaction en temps réel

Comparons également la manière dont ces deux outils vous permettent de travailler ensemble en temps réel.

ClickUp

Il est conçu pour la collaboration en temps réel. Les équipes peuvent effectuer des modifications en cours sur des documents ClickUp, réfléchir ensemble sur des tableaux blancs ClickUp, discuter instantanément dans ClickUp Chat ou commenter directement les tâches et sous-tâches. Chaque commentaire est exploitable.

Combiné à des permission au niveau des tâches, des mentions et des intégrations avec d'autres outils, il rend la collaboration transparente, de la planification à la livraison.

Whereby

Whereby se concentre sur la collaboration en temps réel pendant les réunions. Les équipes peuvent ouvrir un tableau blanc Miro pendant un appel, partager des écrans, déposer des liens ou discuter en direct. L'expérience est rapide, conviviale et intuitive, idéale pour les ateliers, les démonstrations de client et les sessions créatives.

Cependant, une fois la réunion terminée, la collaboration s'arrête souvent aussi. Il n'existe aucun moyen intégré de continuer à travailler sur des tâches ou du contenu de manière asynchrone.

🏆 Vainqueur : ClickUp l'emporte ! Cette application de messagerie tout-en-un combine le travail d'équipe en temps réel et asynchrone pour transformer les idées en étapes concrètes.

Fonctionnalité n° 3 : évolutivité et compatibilité avec les entreprises

Bien sûr, vous devez également évaluer leur évolutivité et leurs performances lorsque votre équipe ou votre organisation s'agrandit, en tenant compte des besoins de l'entreprise.

ClickUp

ClickUp offre une évolutivité robuste et des fonctionnalités de niveau entreprise, ce qui le rend adapté aux grandes organisations. Vous bénéficiez d'autorisations personnalisées, de rôles utilisateurs granulaires et d'outils de gestion d'administrateur pour garantir un contrôle précis et des niveaux d'accès dans tout l'espace de travail.

De plus, ClickUp prend en charge l'authentification unique (SSO), SAML et l'authentification en deux étapes (2FA), conformément aux normes de sécurité de l'entreprise.

La plateforme comprend également des journaux d'audit, une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et des tests de pénétration pour assurer la sécurité des données à tout moment.

Whereby

Whereby, en revanche, est principalement conçu pour la collaboration vidéo et n'offre pas de fonctionnalités d'extension en matière d'évolutivité ou spécifiques aux entreprises. Il ne dispose pas de contrôles d'administrateur avancés, de permissions utilisateur et d'outils de rapports.

Bien qu'il prenne en charge les intégrations avec des outils tels que Google Agenda et Miro, il ne fournit pas toutes les fonctionnalités avancées destinées aux entreprises.

🏆 Gagnant : ClickUp ! Conçu pour s'adapter aux grandes équipes, il offre des contrôles d'administrateur complets, une sécurité optimale et des fonctionnalités de niveau entreprise.

ClickUp vs Whereby sur Reddit

Nous nous sommes tournés vers Reddit pour obtenir des informations sur ce que les utilisateurs réels pensaient de ClickUp et Whereby. Bien qu'il n'y ait pas de fils de discussion spécifiques sur ces deux outils, voici ce que les utilisateurs avaient à dire à leur sujet :

Voici ce qu'un utilisateur de Reddit avait à dire sur la commodité de Whereby :

J'utilise Whereby. Très pratique pour organiser des visio-conférences simples et esthétiques afin de maintenir une connexion avec n'importe qui, n'importe où, à l'aide d'un simple lien. Il n'est pas nécessaire de télécharger quoi que ce soit...

J'utilise Whereby. Très pratique pour organiser des visio-conférences simples et esthétiques afin de maintenir une connexion avec n'importe qui, n'importe où, à l'aide d'un simple lien. Il n'est pas nécessaire de télécharger quoi que ce soit...

Un utilisateur de ClickUp a déclaré :

Nous avons utilisé ClickUp avec réussite pour des entreprises de toutes tailles (des entrepreneurs individuels aux équipes nombreuses) et dans divers secteurs, dont beaucoup génèrent des revenus de plusieurs millions de dollars. Oui, ClickUp présente des problèmes, comme toutes les autres plateformes, mais ses fonctionnalités sont exceptionnelles, en particulier pour une équipe aussi importante... Les chefs d'équipe l'apprécieront certainement, car il leur permettra d'afficher une vue d'ensemble de ce qui se passe sans avoir l'impression de microgérer leurs subordonnés directs. *

Nous avons utilisé ClickUp avec réussite pour des entreprises de toutes tailles (des entrepreneurs individuels aux équipes nombreuses) et dans divers secteurs, dont beaucoup génèrent des revenus de plusieurs millions de dollars. Oui, ClickUp présente des problèmes, comme toutes les autres plateformes, mais ses fonctionnalités sont exceptionnelles, en particulier pour une équipe aussi importante... Les chefs d'équipe l'apprécieront certainement, car il leur permettra d'afficher une vue d'ensemble de ce qui se passe sans avoir l'impression de microgérer leurs subordonnés directs. *

Un autre utilisateur semblait préférer ClickUp (et il sera heureux d'apprendre que SyncUps sonne désormais également) :

J'ai fait passer ma petite entreprise de 3 personnes à cet outil et nous en sommes satisfaits. Le seul véritable inconvénient est que la fonctionnalité de chat vidéo SyncUp ne sonne pas comme celle de Slack. Il arrive donc parfois que les gens manquent la notification. J'espère qu'ils corrigeront cela. Sinon, c'est agréable de pouvoir consulter les tâches directement dans l'application.

J'ai fait passer ma petite entreprise de 3 personnes à cet outil et nous en sommes satisfaits. Le seul véritable inconvénient est que la fonctionnalité de chat vidéo SyncUp ne sonne pas comme celle de Slack. Il arrive donc parfois que les gens manquent la notification. J'espère qu'ils corrigeront cela. Sinon, c'est agréable de pouvoir consulter les tâches directement dans l'application.

🔍 Le saviez-vous ? Une étude a révélé que près de 70 % des personnes interrogées ont déclaré que le fait d'utiliser souvent/toujours les visio-conférences pour les réunions d'équipe les aidait à se sentir plus productifs. Cela s'explique principalement par le fait que cela réduit les malentendus et permet de répondre aux questions en temps réel.

Quel outil de réunion vidéo est le meilleur ?

Les votes sont clos, et nous avons un gagnant ! 👑

Si Whereby est idéal pour les appels clients rapides et les réunions sophistiquées basées sur un navigateur, il présente toutefois des lacunes lorsqu'il s'agit de lier les discussions à des résultats concrets.

ClickUp SyncUps transforme les discussions en actions concrètes, grâce à AI Notetaker, Clips, l'intégration des tâches et une coordination parfaite avec vos flux de travail. Chaque réunion devient une occasion de faire avancer des projets complexes, de synchroniser les équipes et de ne jamais perdre de vue les décisions importantes.

De plus, grâce à la combinaison de toutes vos tâches, discussions contextuelles et connaissances au sein d'une seule plateforme ClickUp alimentée par l'IA, la dispersion du travail disparaît et la vie devient beaucoup plus facile.

