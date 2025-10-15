Les meilleures alternatives à Opsgenie vers lesquelles migrer avant avril 2027

Vous est-il déjà arrivé d'être en plein dîner lorsque votre téléphone vibre pour vous signaler une « alerte critique » qui s'avère n'être rien de plus qu'un message de routine ? C'est frustrant, mais au moins vous saviez qu'Opsgenie était là pour vous aider.

Mais voici le véritable défi : Atlassian a cessé de commercialiser Opsgenie et, bientôt, l'assistance complète prendra fin. Pour les équipes qui s'appuient sur cet outil pour la planification des astreintes, les escalades et les alertes, c'est un réveil brutal dont personne ne voulait.

La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre la dernière minute. En prenant le temps d'explorer d'autres options dès maintenant, votre équipe pourra s'adapter à une nouvelle routine sans le stress des décisions prises à la hâte.

Dans cet article, nous passerons en revue les meilleures alternatives à Opsgenie, comparerons leurs points forts et montrerons pourquoi ClickUp offre à votre équipe une façon plus sereine et plus connectée de travailler.

⭐ Fonctionnalité présentée Permettez à vos équipes informatiques d'enregistrer les incidents avec précision et de mettre en évidence les tendances qui permettent d'apporter des améliorations à long terme. Le modèle de rapport d'incident informatique de ClickUp vous aide à enregistrer les détails des incidents dans un format cohérent et fiable. Obtenir un modèle gratuit Créez facilement des rapports d'incidents informatiques organisés et efficaces grâce au modèle de rapport d'incident informatique ClickUp

Aperçu des alternatives à Opsgenie

Voici une comparaison rapide des meilleures alternatives à Opsgenie pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux en fonction des fonctionnalités clés, des tarifs et des évaluations des utilisateurs.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* Évaluations ClickUp Gestion du travail tout-en-un avec flux de travail d'incident, planification des ressources et automatisation pour les équipes de toutes tailles Notifications personnalisables, automatisation des escalades, tâches et listes d'incidents, statuts personnalisés, chat en temps réel, tableaux de bord pour les analyses post-incident, plus de 1 000 intégrations Forfait gratuit disponible ; personnalisations pour les entreprises G2 : 4,7/5 (10 500+) Capterra : 4,6/5 (4 500+) PagerDuty Alertes d'incident en temps réel et automatisation à grande échelle pour les grandes entreprises Alertes multicanaux, politiques d'escalade, planification des astreintes, AIOps pour la réduction du bruit, intégrations avec plus de 600 outils Forfait Free ; forfaits payants à partir de 25 $/mois par utilisateur G2 : 4,5/5 (900+) Capterra : 4,6/5 (200+) xMatters Gestion des incidents et automatisation des flux de travail rentables pour les équipes en pleine croissance Flux de travail automatisés, gestion adaptative des incidents, planification des astreintes, renseignement d'origine électromagnétique, plus de 200 intégrations Forfait Free ; forfaits payants à partir de 9 $/mois par utilisateur G2 : 4,5/5 (670+) Capterra : 4,6/5 (140+) AlertOps Réduction du bruit et réponse rapide grâce à l'IA pour les équipes de petite et moyenne taille Réduction du bruit grâce à l'IA OpsIQ, escalades flexibles, couverture des astreintes, automatisation des workflows sans code, plus de 200 intégrations Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur G2 : 4,7/5 (150+) Capterra : 4,7/5 (20+) Splunk On-Call Simplifier la planification des astreintes et réduire l'épuisement professionnel des grandes équipes Escalations automatisées, applications mobiles, équilibrage de la charge de travail, recommandations ML, pistes d'audit Tarification personnalisée G2 : 4,6/5 (50+) Capterra : 4,5/5 (30+) Datadog Observabilité complète avec surveillance de la sécurité pour les entreprises Surveillance des infrastructures, des journaux et des applications, sécurité cloud, détection des anomalies grâce à l'IA, plus de 900 intégrations Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 15 $/mois par utilisateur G2 : 4,4/5 (660+) Capterra : 4,6/5 (320+) Squadcast Réponse unifiée aux incidents et aux appels avec une tarification de valeur pour les équipes de taille moyenne. Plannings automatisés, déduplication, runbooks, pages de statut, analyses rétrospectives Forfait Free ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur G2 : 4,4/5 (300+) Capterra : pas assez d'avis FireHydrant Runbooks automatisés et propriété des services pour les entreprises Runbooks, planification des astreintes Signals, catalogue de services, collaboration Slack/Teams, rétrospectives enrichies par l'IA Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 9 600 $/an par utilisateur G2 : 4,5/5 (130+) Capterra : pas assez d'avis TaskCall Gestion des incidents abordable avec automatisation pour les équipes de taille moyenne à grande Planification dynamique des astreintes, routage basé sur l'IA, alertes multicanaux, couverture DevOps + BizOps Forfait Free ; forfaits payants à partir de 9 $/mois par utilisateur G2 : pas assez d'avis Capterra : pas assez d'avis ilert Gestion des incidents axée sur l'IA et la confidentialité pour les équipes en pleine expansion Alertes multicanaux, assistant de réponse IA, planification des astreintes, pages de statut automatisées, intégrations avec ITSM + outils de surveillance Forfait Free ; forfaits payants à partir de 24 $/mois par utilisateur G2 : pas assez d'avis Capterra : 4,7/5 (60+) Zenduty Réponse aux incidents à grande échelle basée sur l'IA pour les petites et grandes équipes Gestion des incidents ZenAI, planification avancée des astreintes, playbooks automatisés, plus de 150 intégrations Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 6 $/mois par utilisateur G2 : 4,6/5 (135+) Capterra : pas assez d'avis Incident. io Réponse aux incidents native à Slack pour les entreprises de taille moyenne à grande Incidents de bout en bout dans Slack, AI SRE, planification des astreintes, pages de statut automatisées, tableaux de bord d'informations Forfait Free ; forfaits payants à partir de 19 $/mois par utilisateur G2 : 4,8/5 (180+) Capterra : pas assez d'avis

Critères clés pour évaluer les alternatives à Opsgenie

Je sais qu'il reste encore presque deux ans avant qu'il ne soit complètement retiré, mais je ne vois aucune raison d'attendre 😛

Je sais qu'il reste encore presque deux ans avant qu'il ne soit complètement retiré, mais je ne vois aucune raison d'attendre 😛

Ce commentaire d'un utilisateur de Reddit reflète la réalité à laquelle sont confrontées de nombreuses équipes PMO informatiques. Oui, Opsgenie a été un bon compagnon pendant des années, mais s'y fier uniquement parce qu'il est familier ne sera d'aucune aide une fois que l'assistance prendra fin.

La chose la plus judicieuse à faire maintenant est d'examiner ce qui a rendu Opsgenie utile au départ et d'utiliser ces mêmes qualités comme guide pour choisir votre prochaine plateforme d'incident.

Voici quelques-unes des caractéristiques qui méritent votre attention :

Envoyez des alertes en temps opportun via plusieurs canaux tels que le téléphone, l'e-mail, les SMS ou les notifications push.

Ciblez vos notifications afin que la bonne personne soit informée sans submerger le reste de l'équipe.

Intégrez des politiques d'escalade qui garantissent que les incidents critiques ne sont jamais ignorés.

Centralisez les mises à jour sur les incidents afin que les équipes puissent avoir une vue d'ensemble tout en gérant les incidents.

Fournissez des analyses post-incident pour tirer des enseignements d'incidents similaires et vous améliorer au fil du temps.

Offrez des capacités d'intégration avec les outils auxquels vos équipes informatiques font déjà dépendance.

Opsgenie a bâti sa réputation en aidant les équipes DevOps à réduire la fatigue liée aux alertes, à clarifier les plannings d'astreinte et à résoudre les incidents sans confusion. Lorsque vous explorez chaque alternative à Opsgenie, gardez ces mêmes valeurs à l'esprit.

📖 À lire également : Les meilleurs outils logiciels de gestion des incidents pour les équipes informatiques

Les 12 meilleures alternatives à Opsgenie

Opsgenie est peut-être en train de fermer ses portes, mais cela ne signifie pas pour autant que votre équipe doit perdre son élan. Voici quelques solutions de remplacement adaptées qui donneront confiance à vos équipes opérationnelles dans les moments critiques.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (idéal pour gérer les flux de travail d'incidents parallèlement à la gestion de projet plus large)

Assurez une gestion efficace des ressources informatiques grâce à la solution IT & PMO de ClickUp

Lorsqu'elles quittent Opsgenie, les équipes s'inquiètent moins de perdre des alertes que de devoir s'adapter à un nouveau flux de travail d'incident.

Le problème principal est la dispersion du travail, où les mises à jour, les plannings et les politiques sont éparpillés entre différentes applications, e-mails et documents. Cette fragmentation épuise l'énergie et oblige les équipes à repartir de zéro à chaque incident.

Des études montrent que les employés passent 117 minutes à parcourir leurs e-mails et 153 minutes à consulter leurs messages Microsoft Teams chaque jour ouvrable, avec des interruptions toutes les deux minutes.

clickUp s'impose comme une alternative à Opsgenie* en regroupant toutes ces tâches disjointes dans un espace de travail convergent. Voici comment ses fonctionnalités répondent en détail à ces défis.

Flux de travail de réponse automatisés

Avec les alertes provenant des outils de surveillance, des outils de discuter et des e-mail, il est difficile de savoir ce qui est important et qui doit intervenir.

Grâce aux automatisations et aux agents IA de ClickUp, les alertes se transforment en actions significatives. Les alertes entrantes peuvent automatiquement créer et attribuer des tâches à l'ingénieur de garde, en avertissant la bonne personne sans distraire le reste de l'équipe.

Si aucune réponse n'est reçue dans un délai défini, le système escalade automatiquement le problème conformément à vos procédures standard.

exemple : *Une panne de serveur hautement prioritaire est signalée. ClickUp Automations crée une nouvelle tâche dans votre liste d'incidents, la marque comme urgente, l'attribue à l'ingénieur de garde et envoie une alerte push mobile. Dans le même temps, votre agent IA personnalisé publie un court message dans le canal des incidents dans ClickUp Chat afin que l'équipe soit informée sans être submergée.

Clarté et compte autour des tâches

Organisez vos projets et travaillez avec des tâches ClickUp

Lorsqu'un incident se produit, les équipes perdent souvent du temps à déterminer ce qu'il faut faire et la marche à suivre. ClickUp tâches apporte de la clarté à vos processus de gestion des incidents.

Chaque tâche peut avoir un propriétaire, une priorité et une échéance clairement définis. Dans chaque tâche, vous pouvez ajouter des checklist, des liens vers des manuels d'intervention et des captures d'écran. Les champs personnalisés permettent de saisir la gravité, les services affectés ou le stade d'escalade, tandis que les statuts et listes de tâches personnalisés de ClickUp éliminent toute incertitude en mapper le processus de réponse en une séquence claire.

Partagez instantanément les changements de statut avec votre équipe grâce au statut personnalisé ClickUp et aux notifications de changement de statut

📌 Exemple : Un incident « signalé » passe au statut « en cours d'investigation » dès que l'ingénieur ouvre la tâche. Les étapes d'atténuation sont suivies dans une checklist, avec des notes et des journaux ajoutés dans la description. Chaque changement de statut n'est notifié qu'aux personnes concernées, ce qui permet aux ingénieurs de travailler tout en tenant les responsables informés.

mises à jour qui ne perturbent pas le flux de travail*

Conservez toutes les discussions d'incident dans un discuter de partage avec ClickUp Chat

Lors d'incidents critiques, les mises à jour des parties prenantes ne doivent pas interrompre l'effort de réponse. ClickUp Chat résout ce problème en joignant la discussion directement à la tâche liée à l'incident. Les membres de l'équipe et les responsables peuvent suivre le fil de discussion, voir les décisions prises et ajouter des commentaires en temps réel.

ClickUp s'intègre également à Slack et Microsoft Teams, ce qui permet d'afficher les mises à jour dans les canaux que les utilisateurs sont déjà abonnés.

Vous recherchez les meilleurs conseils en matière de collaboration en temps réel ? Voici un guide :

analyses post-incident qui mènent à des changements durables *

Visualisez clairement les plannings d'astreinte et les charges de travail liées aux incidents grâce aux tableaux de bord ClickUp

Trop souvent, les rapports post-incident sont rédigés, mais ensuite oubliés. ClickUp Docs les conserve en stockant les analyses post-mortem standardisées directement à côté des tâches liées à l'incident.

Par ailleurs, les tableaux de bord ClickUp affichent des indicateurs tels que le temps moyen de résolution, la fréquence des incidents et les schémas récurrents. Cette visibilité aide les équipes informatiques et DevOps à passer d'une approche réactive à une approche proactive.

💡 Conseil de pro : les analyses post-incident peuvent nécessiter des heures de rédaction, de modification en cours et de recherche de contexte. ClickUp Brain change la donne en rassemblant automatiquement les notes, les échéanciers et les éléments à prendre. Il peut résumer une tâche liée à un incident, rédiger un rapport post-mortem dans ClickUp Docs et même suggérer les prochaines étapes à suivre en se basant sur des incidents similaires. Gagnez du temps sur l'examen des incidents en les automatisant à l'aide de ClickUp Brain Avec ClickUp Brain Max, vous bénéficiez de la vitesse supplémentaire de la fonction Talk to Text de ClickUp: dictez vos pensées en temps réel et regardez-les se transformer en notes soignées, prêtes à être partagées. Ensemble, ces outils aident les équipes à gagner près d'une journée entière par semaine en éliminant les tâches fastidieuses de rédaction et de recherche, afin que vous puissiez vous concentrer sur la prévention du prochain incident plutôt que sur le récit du dernier.

Structurez votre travail et gagnez du temps grâce aux modèles

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous de disposer de processus cohérents et reproductibles pour les situations d'urgence grâce au modèle de plan d'action en cas d'incident de ClickUp

En cas d'urgence, vous apprenez vraiment à apprécier la valeur d'un processus clair et étape par étape.

Le modèle de plan d'action en cas d'incident de ClickUp répond exactement à ces besoins. Il définit précisément ce qui doit être fait, qui doit le faire et dans quel ordre. Il permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde, réduit les risques et garantit qu'aucune étape n'est négligée.

Un autre défi dans le domaine informatique consiste à documenter efficacement les incidents afin de pouvoir identifier les schémas récurrents et les prévenir à l'avenir. Le modèle de rapport d'incident informatique de ClickUp simplifie la création de rapports, transformant chaque problème en une donnée précieuse.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Réduisez la fatigue liée aux alertes grâce aux notifications ClickUp personnalisables qui garantissent que seules les bonnes personnes sont alertées

Automatisez la création, l'attribution et les rapports des tâches liées à l'incident grâce aux automatisations et aux agents IA de ClickUp

Créez des flux de travail clairs pour les incidents grâce aux tâches, listes et statuts ClickUp, ainsi qu' aux modèles de rapports d'incident qui vous guident à chaque étape de la réponse

Facilitez la collaboration au sein de votre équipe grâce à ClickUp Chat et ClickUp Docs, afin que les discussions, les mises à jour et les conclusions soient disponibles en temps réel lors de l'incident

Suivez le statut des tâches et les rapports d'incident grâce aux tableaux de bord ClickUp

Tirez des enseignements des incidents et des tâches clôturées, et créez ou mettez à jour des procédures opératoires normalisées pour de futures améliorations avec ClickUp Brain

Limites de ClickUp

La flexibilité de la plateforme peut sembler écrasante pour les petites équipes qui souhaitent uniquement disposer de fonctionnalités basiques d'alerte et de gestion des astreintes

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Cet utilisateur G2 a fait rapport :

Depuis la mise en place de ClickUp, il est beaucoup plus facile de travailler ensemble sur un projet, car les tâches peuvent être facilement attribuées aux membres et vous pouvez suivre la progression grâce à la discussion. Il va même jusqu'à envoyer des notifications par e-mail et des alertes en cas de retard pour les tâches non effectuées.

Depuis la mise en place de ClickUp, il est beaucoup plus facile de travailler ensemble sur un projet, car les tâches peuvent être facilement attribuées aux membres et vous pouvez suivre la progression grâce à la discussion. L'outil va même jusqu'à envoyer des notifications par e-mail et des alertes en cas de retard pour les tâches non effectuées.

📖 À lire également : Comment rédiger un rapport d'incident au travail

2. PagerDuty (le meilleur pour les alertes d'incident en temps réel et l'automatisation à grande échelle)

via PagerDuty

Si vous quittez Opsgenie, votre première préoccupation est simple. La bonne personne recevra-t-elle l'alerte, au bon moment, sur le bon canal ?

PagerDuty est conçu pour éliminer ce stress. Vous définissez les services, les plannings et des politiques d'escalade claires afin que la propriété ne fasse jamais l'objet d'aucun doute. Les signaux provenant de CloudWatch, Prometheus, Datadog, Jira, ServiceNow, Slack, Zoom et bien d'autres encore sont regroupés en un seul endroit et classés dans un seul incident, et non dans 15 pings distincts.

Event Intelligence réduit les doublons et met en corrélation les problèmes connexes, ce qui réduit la fatigue liée aux alertes sans masquer les problèmes réels. Les intervenants peuvent accuser réception ou escalader depuis l'application mobile ou directement depuis Slack ou Teams, avec des salles d'incident et des ponts créés automatiquement.

Une fois le problème résolu, les analyses indiquent le temps nécessaire pour prendre en compte l'incident, le temps nécessaire pour le résoudre et les points chauds récurrents afin que vous puissiez vous attaquer aux causes profondes plutôt que de vous contenter de traiter les symptômes.

Les meilleures fonctionnalités de PagerDuty

Permettez à chacun de configurer des alertes personnalisées par SMS, téléphone, e-mail, notification push et Slack afin de réduire le bruit sans manquer les incidents critiques

Simplifiez l'installation grâce à des alertes test, des intégrations de services et une conception simple de la politique d'escalade

Assistance des plannings d'astreinte et des escalades qui informent la bonne personne et se poursuivent jusqu'à confirmation

Activez les actions d'incident basées sur Slack, telles que la confirmation, la résolution et l'escalade, directement dans le discuter

Réduisez la fatigue liée aux alertes grâce à AIOps, qui regroupe les doublons et met en évidence les incidents urgents

Limites de PagerDuty

Les chefs d'équipe ne peuvent pas personnaliser entièrement les méthodes de transmission des alertes au niveau de l'équipe, ce qui limite la flexibilité lorsque les responsables souhaitent appliquer des règles d'escalade cohérentes

Les alertes par e-mail ne permettent pas de répondre directement, ce qui oblige les intervenants à cliquer sur le lien vers la plateforme au lieu de gérer directement depuis leur boîte de réception

Les fonctionnalités avancées telles que les licences AIOps et de communication avec les parties prenantes entraînent des coûts supplémentaires élevés

Tarifs PagerDuty

Free

Professionnel : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : 49 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur PagerDuty

G2 : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Ce que les utilisateurs disent de PagerDuty

Cet utilisateur de G2 a mentionné :

J'adore le fait que Pager Duty propose plusieurs alertes sonores différentes, dont certaines sont hilarantes. Depuis que j'utilise Pager Duty, je suis en mesure de répondre aux incidents et de mobiliser les équipes plus efficacement.

J'adore le fait que Pager Duty propose plusieurs alertes sonores différentes, dont certaines sont hilarantes. Depuis que j'utilise Pager Duty, je suis en mesure de répondre aux incidents et de mobiliser les équipes plus efficacement.

3. xMatters (le meilleur pour la gestion et l'automatisation rentables des incidents)

via xMatters

Un utilisateur de Reddit l'a très bien résumé :

Vous en avez pour votre argent, mais vous payez moins cher. Il offre tout ce que vous voulez, même s'il n'est certainement pas aussi sophistiqué que PagerDuty.

Vous en avez pour votre argent, mais vous payez moins cher. Il offre tout ce que vous voulez, même s'il n'est certainement pas aussi sophistiqué que PagerDuty.

Cette phrase résume parfaitement la position de xMatters : abordable, fiable et performante dans les domaines les plus importants.

Si vous quittez Opsgenie, votre problème est généralement double. Trop de bruit qui réveille les mauvaises personnes et l'incertitude quant à savoir qui est responsable de la prochaine action. xMatters résout ces deux problèmes en vous permettant de mapper les services et les plannings d'astreinte, puis d'acheminer les alertes avec un contexte précis afin que la bonne personne soit jointe sur le bon canal.

Les utilisateurs ont apprécié les notifications ciblées contenant des détails utiles, ainsi que la piste d'audit complète qui indique qui a été page, qui a accusé réception et à quel moment. Cet enregistrement facilite les examens post-incident et les contrôles de conformité.

Le builder de flux de travail low-code transforme un signal provenant de Datadog, Prometheus ou ServiceNow en une séquence d'actions claire.

Grâce à l'automatisation des flux de travail et à la gestion adaptative du projet DevOps, xMatters aide les équipes à agir plus rapidement et à réduire le bruit des alertes.

les meilleures fonctionnalités de xMatters

Automatisez les flux de travail d'incident grâce à des intégrations sans code et à faible code qui accélèrent la résolution et réduisent les tâches manuelles

Gérez les plannings d'astreinte et les escalades de manière transparente afin que la bonne personne soit toujours alertée au bon moment

Appliquez une gestion adaptative des incidents afin de minimiser l'impact sur les clients et de tirer des enseignements de chaque évènement

Filtrez le bruit grâce à l'intelligence des signaux, à la corrélation des alertes et à des notifications enrichies pour un contexte plus clair

Accédez à des analyses exploitables pour identifier les inefficacités et améliorer la collaboration entre les équipes

limites de xMatters

L'interface et l'expérience utilisateur semblent moins raffinées que celles de ses concurrents

Les fonctionnalités avancées de rapports et d'analyse sont limitées dans les forfaits inférieurs

La couverture mondiale de l'assistance varie en fonction du forfait sélectionné

tarifs xMatters

Free

Starter (Essentials) : 9 $/mois par utilisateur

Base (Standard) : 39 $/mois par utilisateur

Avancé : tarification personnalisée

évaluations et avis sur xMatters

G2 : 4,5/5 (plus de 670 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 140 avis)

Ce que les utilisateurs disent de xMatters

Cette critique de Capterra comportait la fonctionnalité suivante :

Lorsque nous avons un incident de sécurité des données dans l'entreprise, Xmatters active immédiatement les protocoles d'intervention : il organise les protocoles d'action de l'équipe en fonction de leurs fonctions. Les notifications sont envoyées par divers moyens.

Lorsque nous avons un incident de sécurité des données dans l'entreprise, Xmatters active immédiatement les protocoles d'intervention : il organise les protocoles d'action de l'équipe en fonction de leurs fonctions. Les notifications sont envoyées par divers moyens.

📮 ClickUp Insight : 28 % des employés déclarent que leur travail les suit après les heures de bureau, et 8 % ont souvent du mal à se déconnecter. Cela représente plus d'un tiers des employés qui ramènent leur stress à la maison. Utilisez les rappels ClickUp pour protéger votre routine du soir. Configurez un rappel quotidien pour terminer votre journée, désactivez les notifications en dehors des heures de travail et réservez du temps pour vous dans votre calendrier. Vous devez pouvoir choisir de vous déconnecter. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne environ une heure par personne et par jour grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par un gain d'efficacité de 12 %.

4. AlertOps (le meilleur pour la réduction du bruit grâce à l'IA et la réponse rapide aux incidents)

via AlertOps

Le volume des alertes continue d'augmenter, 88 % des équipes ayant fait rapport d'une augmentation au cours de l'année écoulée et près de la moitié d'entre elles indiquant que ces pics dépassaient 25 %. Ce bruit constant entraîne une fatigue liée aux alertes, que 76 % des SOC (centres d'opérations de sécurité) citent désormais comme leur principal défi.

C'est la réalité que vous apportez à tout remplacement d'Opsgenie. Le prochain outil que vous choisirez devra être capable de déterminer quelles alertes méritent une action. AlertOps s'appuie sur OpsIQ, un noyau d'IA qui filtre les doublons, corrèle les signaux associés, résume le contexte et suggère les prochaines étapes afin que les intervenants voient un incident clair au lieu d'un flux défilant.

Vous pouvez commencer avec le planning de permanence par défaut ou créer le vôtre, puis acheminer les appels par téléphone, SMS, application mobile, discuter ou e-mail avec des règles d'escalade qui continuent de fonctionner jusqu'à ce que quelqu'un prenne en charge le problème. L'acheminement des appels en direct envoie les clients vers le personnel de permanence actuel en fonction des plannings en temps réel, et les politiques basées sur les SLA sont escaladées avant une violation plutôt qu'après.

De plus, la plateforme s'intègre à plus de 200 outils, de la surveillance et la gestion des tickets à O365 et Slack, afin que le triage ne soit pas ralenti par un manque de contexte.

Les meilleures fonctionnalités d'AlertOps

Filtrez et supprimez les alertes en double grâce à la réduction du bruit basée sur l'IA et optimisée par OpsIQ™, qui résume les alertes et suggère automatiquement des solutions

Gérez les plannings d'astreinte grâce à des règles d'escalade flexibles, une couverture 24 heures sur 24 et un routage des appels en direct pour les problèmes critiques des clients.

Automatisez le triage et les workflows à l'aide de modèles informatiques sans code pour accélérer la réponse et garantir une gestion cohérente des incidents.

Intégrez plus de 200 outils prêts à l'emploi, notamment Slack, O365, Jira, Dynatrace et ConnectWise, ainsi que des intégrations personnalisées pour les applications internes.

Limites d'AlertOps

L'installation de la planification peut sembler peu intuitive au premier abord et nécessiter plusieurs essais avant d'aboutir au résultat souhaité.

L'interface utilisateur présente parfois quelques imperfections, certaines fonctionnalités avancées nécessitant des étapes supplémentaires pour être configurées.

Des retards à synchroniser le calendrier ont été signalés par rapport à des systèmes externes tels qu'Outlook.

Tarifs AlertOps

Starter : Gratuit

Standard : 10 $/mois par utilisateur

Premium : 22 $/mois par utilisateur

Entreprise : 34 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur AlertOps

G2 : 4,7/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'AlertOps

Cette évaluation G2 le montre clairement :

Nous avons passé la majeure partie du troisième trimestre de l'année dernière à tester des outils de planification/alerte pour l'une de nos équipes informatiques. Après avoir découvert AlertOps, j'ai arrêté mes recherches. Cet outil est abordable, son équipe est incroyablement serviable et patiente dans le processus de configuration et de mise en œuvre, et depuis que tout est entièrement configuré et opérationnel, nous n'avons eu aucun problème !

Nous avons passé la majeure partie du troisième trimestre de l'année dernière à tester des outils de planification/alerte pour l'une de nos équipes informatiques. Après avoir découvert AlertOps, j'ai arrêté mes recherches. Ce produit est abordable, son équipe est incroyablement serviable et patiente dans le processus de configuration et de mise en œuvre, et depuis que tout est entièrement configuré et opérationnel, nous n'avons eu aucun problème !

📖 À lire également : Exemple de procédures opératoires normalisées : bonnes pratiques pour la productivité et la conformité

5. Splunk On-Call (idéal pour simplifier la planification des astreintes et réduire l'épuisement professionnel)

Si vous avez déjà regardé le sketch classique Abbott et Costello « Who's on First ? », vous connaissez la confusion qui règne lorsqu'il s'agit de déterminer qui est réellement responsable de quoi. Les rotations d'astreinte peuvent donner le même sentiment lorsqu'il n'existe pas de système clair.

C'est là que Splunk On-Call entre à l'étape. ✨

Vous mappez les équipes et les plannings une seule fois, puis les alertes arrivent avec leur contexte sur n'importe quel appareil. Les intervenants peuvent accuser réception, rediriger ou reporter depuis l'application iOS ou Android, et la plateforme peut ouvrir une salle de collaboration et lancer l'examen post-incident sans étapes supplémentaires.

Un moteur de règles associe des manuels d'intervention et des tableaux de bord aux incidents afin que la première personne page ne parte jamais à l'aveuglette. L'apprentissage automatique suggère les intervenants appropriés en fonction d'incidents similaires, ce qui permet de réduire le temps nécessaire pour prendre en compte et résoudre les incidents.

Les meilleures fonctionnalités de Splunk On-Call

Automatisez l'automatisation des escalades et des flux de travail de réponse aux incidents pour une reconnaissance et une résolution plus rapides.

Utilisez les applications iOS et Android pour recevoir, reporter, rediriger ou résoudre les alertes directement depuis un appareil mobile.

Simplifiez la planification grâce à des rotations, des dérogations et des politiques d'escalade conçues pour équilibrer équitablement les charges de travail.

Obtenez le contexte de l'incident et les pistes d'audit historiques pour fournir une assistance accélérée au triage et à l'analyse post-incident.

Appliquez les recommandations issues du machine learning pour identifier les intervenants les plus adaptés en fonction des données de résolution passées.

Limites de Splunk On-Call

L'interface peut sembler complexe au premier abord, et la navigation nécessite un certain temps d'adaptation.

Les ralentissements occasionnels pendant les périodes de trafic intense ont un impact sur la réactivité en temps réel.

Les options de licence et de gestion des utilisateurs sont plus limitées par rapport à certains concurrents.

Tarifs Splunk On-Call

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Splunk On-Call

G2 : 4,6/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Splunk On-Call

Cette critique G2 note :

La possibilité de créer des équipes et de configurer des roulements entre elles est l'une des ressources les plus utiles disponibles sur cette plateforme. Splunk On-Call s'intègre facilement à plusieurs outils, ce qui rend sa configuration très simple à paramétrer.

La possibilité de créer des équipes et de configurer des roulements entre elles est l'une des ressources les plus utiles disponibles sur cette plateforme. Splunk On-Call s'intègre facilement à plusieurs outils, ce qui rend sa configuration très simple à mettre en place. *

6. Datadog (idéal pour une observabilité complète avec surveillance intégrée de la sécurité)

via Datadog

Pour les utilisateurs d'Opsgenie, le problème réside dans le contexte. Une alerte se déclenche, mais vous devez encore rechercher les journaux, les traces, les indicateurs de sécurité et les signaux de sécurité pour savoir ce qui ne fonctionne pas réellement.

Datadog rassemble ces affichages dans un seul échéancier. L'infrastructure, les conteneurs, les serveurs sans serveur, les bases de données et les applications côtoient les journaux, les traces et les RUM, afin que les intervenants n'aient pas à deviner.

Watchdog et les nouvelles capacités d'IA mettent en évidence les anomalies, regroupent les signaux associés et résument l'impact de probabilité, ce qui réduit les allers-retours pendant le triage. Si vous disposez déjà d'un outil de page, vous pouvez y intégrer les alertes Datadog.

Si vous souhaitez rester dans Datadog, Incident Management vous permet de gérer les propriétaires, les échéanciers, les mises à jour des parties prenantes et les suivis sans quitter la plateforme.

Les avantages pratiques sont rapidement visibles. Moins de notifications bruyantes grâce à la suppression des doublons. Analyse plus rapide des causes profondes, car chaque alerte est accompagnée des indicateurs et des journaux qui l'expliquent. Sécurité renforcée, car les erreurs de configuration et les vulnérabilités apparaissent en même temps que les données de performance.

Avec plus de 900 intégrations, des SLO (objectifs de niveau de service) clairs et des tableaux de bord, votre équipe peut passer du signal à la correction en un seul endroit, sans avoir à passer d'un onglet à l'autre. C'est un bon choix pour les migrations Opsgenie qui souhaitent également combler les lacunes en matière d'observabilité.

Les meilleures fonctionnalités de Datadog

Surveillez l'infrastructure, les journaux, les applications, les bases de données et les charges de travail sans serveur à partir d'une seule plateforme

Assurez la sécurité de vos environnements cloud grâce à la gestion intégrée des vulnérabilités, au mapping de la conformité et à la gestion des droits

Utilisez la surveillance synthétique et la surveillance des utilisateurs réels pour détecter les problèmes avant que les utilisateurs ne les remarquent

Automatisez vos flux de travail grâce à plus de 900 intégrations et tableaux de bord prédéfinis

Utilisez des fonctionnalités /IA et d'apprentissage automatique telles que Watchdog et LLM Observability pour détecter les anomalies et obtenir des informations intelligentes

Limites de Datadog

Les prix peuvent rapidement augmenter en fonction du nombre d'hôtes et des modules complémentaires

L'interface et les tableaux de bord peuvent sembler intimidants pour les nouveaux utilisateurs

Certaines fonctionnalités avancées de sécurité sont réservées aux forfaits supérieurs

Tarifs Datadog

Free

Pro : 15 $/mois par hôte

Entreprise : 23 $/mois par hôte

DevSecOps Pro : 22 $/mois par hôte

DevSecOps entreprise : 34 $/mois par hôte

Évaluations et avis sur Datadog

G2 : 4,4/5 (plus de 660 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 320 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Datadog

Cette critique de Capterra cite :

Dans l'ensemble, après quelques hauts et bas, ils se sont révélés être un bon partenaire. Leur outil est extrêmement puissant et permet de nombreuses pratiques excellentes en matière d'observabilité, mais il faut payer pour en bénéficier.

Dans l'ensemble, après quelques hauts et bas, ils se sont révélés être un bon partenaire. Leur outil est extrêmement puissant et permet de nombreuses pratiques excellentes en matière d'observabilité, mais il faut payer pour en bénéficier.

📖 À lire également : Moyens de réduire les risques liés à la sécurité dans la gestion de projet

7. Squadcast (le meilleur pour la gestion unifiée des astreintes et des incidents, avec une forte valeur)

via Squadcast

Lorsque vous gérez plusieurs roulements et des règles spécifiques aux clients en dehors des heures de bureau, vous avez besoin d'alertes pour respecter ces règles sans avoir à intervenir manuellement.

C'est dans ce créneau que Squadcast a su gagner la confiance de ses utilisateurs. 🌟

Les utilisateurs ont noté que les rotations et les dérogations sont faciles à modéliser et que l'application mobile continue d'escalader si le premier intervenant ne répond pas, afin que les problèmes critiques ne passent pas inaperçus.

Pour les MSP et les équipes ayant de nombreux clients, il est appréciable de pouvoir définir une couverture 24h/24 et 7j/7 pour certains clients, tout en permettant à d'autres de déclencher des alertes en dehors des heures de bureau uniquement pour les incidents critiques. L'interface utilisateur permet de voir facilement les incidents actifs et qui est en charge.

Il y a plus que la simple pagination. L'automatisation fiable traite les incidents grâce à des flux de travail cohérents avec des runbooks et des mises à jour de statut, le suivi des SLO et les échéanciers font apparaître des tendances sur lesquelles vous pouvez réellement agir, et les tarifs sont suffisamment transparents pour que les petites équipes ne se sentent pas exclues.

Les meilleures fonctionnalités de Squadcast

Automatisez la planification des astreintes grâce à des escalades et des dérogations flexibles

Réduisez la fatigue liée aux alertes en consolidant et en dédupliquant les notifications

Résolvez les incidents plus rapidement grâce aux runbooks et aux flux de travail

Tenez les parties prenantes informées grâce à des pages de statut personnalisables

Recueillez les analyses rétrospectives et les informations pour créer une culture d'apprentissage

Limites de Squadcast

Les vues à afficher peuvent devenir encombrées lorsque de nombreux roulements sont actifs, ce qui rend plus difficile de voir d'un seul coup d'œil qui est de garde

Des retards occasionnels dans le fait de synchroniser les alertes provenant de certaines intégrations ont fait l'objet de rapports

Le forfait Free est limite pour les équipes qui souhaitent disposer de pages d'état et d'analyses plus approfondies

Tarifs Squadcast

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Premium : 19 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Squadcast

G2 : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Squadcast

Cette critique G2 mentionne :

Squadcast peut recevoir des données provenant de divers outils de surveillance dont nous disposons et il est facile de configurer des rotations et des dérogations pour déterminer qui doit être alerté pour différents types de problèmes.

Squadcast peut recevoir des données provenant de divers outils de surveillance dont nous disposons et il est facile de paramétrer des rotations et des dérogations pour déterminer qui doit être alerté pour différents types de problèmes.

📖 À lire également : Gestion des risques liés à la cybersécurité

8. FireHydrant (idéal pour les runbooks automatisés et la propriété des services)

via FireHydrant

Ce logiciel de gestion des incidents offre un processus bien structuré qui garantit le bon fonctionnement des services.

FireHydrant centralise les réponses autour de runbooks, d'un catalogue de services et d'un espace de travail partagé. Déclarez un incident et la plateforme crée un canal dans Slack ou Teams, joint le runbook approprié, extrait la propriété du catalogue de services et commence un échéancier vérifiable.

Par ailleurs, son IA réduit les frais généraux grâce à des résumés instantanés des incidents, des suggestions de mises à jour pour les parties prenantes et des transcriptions en direct des réunions, afin que l'équipe puisse se concentrer sur la résolution des incidents plutôt que sur la prise de notes.

Les équipes soulignent également la réactivité de l'assistance et l'approche API first avec Terraform, qui permet aux responsables opérationnels d'intégrer FireHydrant dans les workflows existants sans difficulté.

Les meilleures fonctionnalités de FireHydrant

Automatisez la réponse aux incidents grâce à des manuels d'exploitation qui codifient les bonnes pratiques

Gérez les plannings d'astreinte et les alertes avec Signals, avec des politiques d'escalade achevées

Centralisez la propriété grâce au catalogue de services afin que les ingénieurs compétents puissent intervenir immédiatement

Collaborez directement dans Slack ou Teams grâce à des canaux et des mises à jour générés automatiquement

Utilisez des rétrospectives et des analyses enrichies par l'IA pour recueillir des informations et améliorer la fiabilité au fil du temps

Limites de FireHydrant

Les fonctionnalités d'automatisation avancées nécessitent des forfaits de niveau supérieur

Courbe d'apprentissage pour la configuration de flux de travail et d'intégrations personnalisés

Nombre limité de répondants et de manuels d'intervention dans le forfait d'entrée de gamme

Tarifs FireHydrant

Gratuit : essai gratuit pendant deux semaines

Platform Pro : 9 600 $/an par utilisateur

*entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur FireHydrant

G2 : 4,5/5 (plus de 130 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de FireHydrant

Cet utilisateur G2 a déclaré :

Fonctionnant entièrement à partir de Slack ou d'un autre outil de discuter/collaboration, FireHydrant s'intègre et vous permet d'ouvrir/mettre à jour/résoudre des incidents sans avoir à quitter l'endroit où se déroule l'intervention.

Fonctionnant entièrement à partir de Slack ou d'un autre outil de discuter/collaboration, FireHydrant s'intègre et vous permet d'ouvrir/mettre à jour/résoudre des incidents sans avoir à quitter l'endroit où se déroule l'intervention.

9. TaskCall (le meilleur choix pour une gestion des incidents abordable avec automatisation)

via TaskCall

Dans une récente étude sur les cyberrisques, la réponse aux incidents a été identifiée comme l'un des principaux contrôles que les organisations doivent renforcer pour réduire leur exposition.

Cela souligne à quel point il est devenu essentiel de disposer de flux de travail rapides et fiables pour la gestion des incidents.

Les équipes échouent généralement non pas à cause de l'alerte elle-même, mais à cause de la confusion qui s'ensuit. Qui est vraiment responsable à ce moment-là ? L'alerte concerne-t-elle l'application, l'infrastructure ou les opérations clients ? Comment tenir les dirigeants informés sans prendre le contrôle de la résolution du problème ?

TaskCall s'occupe directement de ces situations. L'astreinte est déterminée à partir du contenu de l'incident, de sorte que le routage aboutit au bon intervenant et que l'escalade automatique comble les lacunes. Les notifications sont envoyées par téléphone, SMS, push, e-mail ou chat.

Pour réduire le bruit, l'intelligence évènementielle corrèle les doublons et supprime les pings de faible valeur. Le contexte est reconstitué en extrayant des signaux d'outils tels que AWS, Datadog, Slack, Jira et Zendesk, ce qui signifie que les ingénieurs voient l'impact et la propriété plutôt qu'un flux d'alertes brutes.

Les meilleures fonctionnalités de TaskCall

Automatisez la planification des astreintes grâce à des rotations dynamiques et des escalades à plusieurs niveaux

Réduisez le bruit grâce à l'intelligence artificielle appliquée aux évènements et au routage conditionnel

Gérez les incidents liés au DevOps, à l'IT-Ops et au BizOps sur une plateforme unifiée

Intégrez des outils de surveillance, de journalisation et d'assistance tels que AWS, Jira, Zendesk et Slack

Fournissez une couverture complète grâce aux applications mobiles, aux notifications push, aux SMS et aux alertes vocales

Limites de TaskCall

Forfait Free limité à cinq utilisateurs, ce qui peut ne pas convenir aux équipes en pleine croissance

La plupart des analyses et des tableaux de bord sont limite aux forfaits les plus chers

Tarifs TaskCall

Free

Starter : 9 $/mois par utilisateur

Entreprise : 19 $/mois par utilisateur

Opérations numériques : 29 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur TaskCall

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. ilert (Idéal pour la gestion des incidents axée sur l'IA et la confidentialité)

via ilert

ilert est une plateforme de gestion des astreintes et d'alerte en cas d'incident qui met l'accent sur la fiabilité et la confidentialité des données. Elle aide les équipes à s'assurer que les alertes critiques provenant des systèmes de surveillance parviennent rapidement aux ingénieurs d'astreinte concernés.

La plateforme offre une planification flexible des astreintes, des politiques d'escalade à plusieurs niveaux et des notifications via de nombreux canaux, notamment des notifications push, des SMS et des appels vocaux.

Un routage qui respecte le planning actuel et la procédure d'escalade permet aux appels des clients d'atteindre la bonne personne au lieu d'être renvoyés d'un service à l'autre.

Dans Slack ou Teams, les intervenants travaillent sur l'incident en discutant tandis qu'Ilert capture le contexte, les échéanciers et les suivis.

L'agent vocal IA répond à votre hotline, recueille les informations nécessaires et avertit immédiatement l'ingénieur de garde. Responder analyse les indicateurs, les journaux et les modifications récentes sur l'ensemble de votre pile, identifie les causes profondes probables, suggère les personnes à impliquer et propose même une procédure de restauration pour une résolution plus rapide.

Vous gardez le contrôle à chaque étape.

les meilleures fonctionnalités d'ilert

Fournissez des alertes multicanales fiables par voix, SMS, push et discuter

Automatisez la gestion des astreintes grâce à la planification et aux procédures d'escalade

Fournissez des mises à jour rapides grâce à des pages de statut alimentées par l'IA et à des communications avec les parties prenantes

Utilisez ilert Responder IA pour analyser les incidents, identifier leurs causes profondes et suggérer des mesures à prendre

Intégrez-le à des outils de surveillance et d'ITSM tels que Prometheus, Datadog, Jira et Slack

limites d'ilert

Les tarifs peuvent sembler élevés pour les petites équipes

Certaines intégrations nécessitent un effort d'installation supplémentaire

L'application mobile pourrait bénéficier de fonctionnalités plus avancées

tarifs ilert

Free

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Échelle : 49 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

évaluations et avis sur ilert

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 60 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'ilert

Cette critique de Capterra rapporte :

Je trouve cet outil très intuitif et efficace pour gérer les permanences au sein des équipes informatiques. Il offre une grande flexibilité en permettant de répondre directement via l'application, par SMS ou par appel téléphonique, ce qui le rend particulièrement pratique dans les situations réelles.

Je trouve cet outil très intuitif et efficace pour gérer les permanences au sein des équipes informatiques. Il offre une grande flexibilité en permettant de répondre directement via l'application, par SMS ou par appel téléphonique, ce qui le rend particulièrement pratique dans les situations réelles.

11. Zenduty (le meilleur pour la gestion des incidents à grande échelle basée sur l'IA)

via Zenduty

Zenduty aide les équipes d'ingénierie et de DevOps à rester concentrées sur les signaux importants, réduisant ainsi le MTTR (temps moyen de résolution) et offrant aux organisations une plateforme unique et fiable pour gérer les incidents.

Les utilisateurs louent régulièrement la rapidité et la fiabilité des alertes, avec des notifications push, des appels et des SMS qui arrivent sans délai, ce qui permet aux ingénieurs de garde de prendre connaissance de la notification et de se remettre au travail. Les équipes apprécient également de pouvoir personnaliser les notifications en fonction de la gravité, du service ou du type d'incident, afin que la bonne personne soit contactée au bon moment plutôt que tout le monde en même temps.

La plateforme prend en charge l'assistance collaborative de la gestion des incidents, avec des rôles, des modèles de tâches et des canaux de communication intégrés. L'une de ses fonctionnalités importantes est son approche basée sur le système de commandement des interventions (ICS), qui fournit un cadre structuré pour la gestion des incidents à grande échelle.

Si vous souhaitez abandonner Opsgenie, Zenduty est une bonne option, son assistance à la migration ayant reçu des avis positifs.

Les meilleures fonctionnalités de Zenduty

Fournisseur, prestataire d'une gestion des incidents basée sur l'IA avec ZenAI

Assistance avancée de la planification des astreintes avec rotations et escalades personnalisables

Automatisez les plans d'action incident afin que les tâches et les suivis soient suivis de manière cohérente

Intégrez-le de manière transparente à plus de 150 outils tels que Slack, Teams, Jira, Datadog et Grafana

Recevez des alertes mobiles en temps réel sur iOS, Android et même sur les montres connectées

Limites de Zenduty

La fonction de recherche peut mélanger plusieurs incidents, ce qui rend le suivi plus difficile

Certaines fonctionnalités avancées sont réservées aux forfaits supérieurs

Les notifications qui se chevauchent dans les installations complexes peuvent entraîner des alertes en double

Tarifs Zenduty

Free

Starter : 6 $/mois par utilisateur

Croissance : 16 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zenduty

G2 : 4,6/5 (plus de 135 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Zenduty

Cette critique G2 note :

Ce que j'apprécie le plus chez Zenduty, ce sont ses analyses basées sur des données. En analysant les incidents, nous pouvons suivre les tendances, par exemple les jours, les services ou les équipes qui ont connu le plus de problèmes, identifier ce qui n'a pas fonctionné et déterminer les domaines à améliorer.

Ce que j'apprécie le plus chez Zenduty, ce sont ses analyses basées sur des données. En analysant les incidents, nous pouvons suivre les tendances, par exemple les jours, les services ou les équipes qui ont connu le plus de problèmes, identifier ce qui n'a pas fonctionné et déterminer les domaines à améliorer.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de gestion des opérations informatiques

12. Incident. io (le meilleur pour la gestion des incidents native à Slack)

Imaginons un instant que nous sommes en pleine incident. Le pager sonne. Tout le monde se réveille. Dans Opsgenie, vous accusez réception, puis vous cherchez la bonne salle, puis vous copiez le contexte dans un autre endroit afin que tout le monde puisse voir ce qui se passe.

C'est ce saut que la plupart des équipes veulent corriger. C'est là que incident.io fait la différence.

Vous faites votre déclaration directement dans Slack, et un espace clair apparaît avec les rôles, le calendrier et les deux ou trois prochaines étapes déjà définies. Vous pouvez appeler, envoyer un texte, un e-mail ou simplement appuyer pour confirmer. Le travail commence immédiatement et reste avec visibilité.

Les utilisateurs décrivent tous le même rythme une fois qu'ils ont changé. Un canal se crée avec uniquement le signal dont vous avez besoin. L'application vous invite à effectuer des suivis et rédige un résumé clair pendant que vous êtes encore en train de résoudre le problème. Les mises à jour de statut pour les personnes personnalisées sont prêtes à être envoyées sans quitter le fil de discussion. Cela permet à lui seul de réduire les discussions qui tourbillonnent généralement dans les salles annexes et les messages privés.

Son adoption a été facile pour des équipes de tailles très différentes. Les petits groupes parlent de le connecter à Linear et New Relic en quelques semaines et d'en tirer une réelle valeur dès le premier jour. Les grandes organisations partagent qu'elles l'ont déployé dans plusieurs équipes en un mois environ et qu'elles n'ont pas retardé le travail à faire pour le faire.

Les meilleures fonctionnalités d'incident.io

Gérez les incidents de bout en bout directement dans Slack ou Microsoft Teams

Utilisez l'IA SRE pour suggérer des corrections, enquêter sur les problèmes et rédiger des communications

Gérez les plannings d'astreinte grâce à la réduction du bruit basée sur l'IA

Automatisez les mises à jour de la page de statut pour les clients et les parties prenantes

Obtenez des informations sur les tendances, les échéanciers et les indicateurs MTTx grâce à des tableaux de bord

Limitations d'incident.io

L'interface peut sembler encombrée avec de nombreuses notifications Slack

La configuration avancée (comme les chemins d'escalade) peut nécessiter des ajustements

Certaines fonctionnalités d'IA ont une limite : l'anglais uniquement

Tarifs incident.io

Basique : Gratuit

Équipe : 19 $/mois par utilisateur

Pro : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Incident.io

G2 : 4,8/5 (plus de 180 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent à propos d'Incident. io

Cet avis publié sur G2 partage :

Pour moi, incident.io offre le juste équilibre entre ne pas gêner et fournir une structure, des processus et la collecte de données pour la gestion des incidents.

Pour moi, incident.io offre le juste équilibre entre ne pas gêner tout en étant un fournisseur de structure, de processus et de la collecte de données pour la gestion des incidents.

💡Conseil de pro : utilisez des agents prédéfinis pour répondre aux questions de l'équipe ou partager des mises à jour, ou configurez un agent ClickUp AI personnalisé pour surveiller l'état d'avancement des tâches et les dates d'échéance, envoyer des rappels, escalader les problèmes ou mettre à jour les statuts si nécessaire, afin de faire avancer les choses. Cette vidéo vous montre comment :

À quoi s'attendre pendant et après la migration depuis Opsgenie

Quitter Opsgenie peut donner l'impression de déménager d'une maison dans laquelle vous avez vécu pendant des années. Chaque planning, règle d'escalade et intégration a sa place, et l'idée de tout transporter dans une nouvelle maison peut sembler intimidante.

Atlassian propose un outil de migration intégré à l'application pour passer à Jira Service Management ou Compass. Le processus est structuré, prévisible et conçu pour minimiser les perturbations.

Si vous décidez d'opter pour l'un de ces outils, il vous suffit de revoir votre forfait, de fixer votre date de migration et de laisser l'outil faire le gros du travail. Voyons comment cela fonctionne et évaluons si c'est un bon choix pour votre organisation.

Aperçu du flux de migration

Étape 1 → Examinez et choisissez votre parcours

Évaluez votre forfait Opsgenie et déterminez si Jira Service Management (axé sur l'ITSM) ou Compass (axé sur les développeurs) est le mieux adapté à vos besoins.

Étape 2 → Planifiez votre date de migration

Choisissez un échéancier adapté à votre cycle de facturation et à la disponibilité de votre équipe.

Étape 3 → Approuver la facturation

Votre administrateur de facturation Atlassian confirme le forfait afin que le nouveau produit puisse être fourni.

Étape 4 → Migration des données en arrière-plan

Les données Opsgenie commencent à se synchroniser pendant que votre équipe continue à travailler comme d'habitude.

Étape 5 → Transition et fermeture

Vous disposez de 120 jours pour finaliser la transition avant la désactivation d'Opsgenie.

En bref, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

Utilisez l'outil de migration guidée pour automatiser l'automatisation des tâches fastidieuses

Conservez un accès complet à Opsgenie pendant et après la migration, jusqu'à la fermeture

Suivez les guides de migration personnalisés dans Jira Service Management ou Compass

Ajustez les flux de travail et reconfigurez les paramètres pendant la période de transition de 120 jours

Assurez la continuité des alertes, des plannings et des intégrations sans interruption

Avantages et inconvénients de la migration d'Opsgenie vers Jira Service Management

Avantages :

Il permet de créer un flux de travail fluide et unifié

Pour les équipes qui ont déjà beaucoup investi dans l'écosystème Atlassian, cela peut être une décision pratique et rentable

L'analyse post-incident efficace de Jira simplifie le processus de suivi des actions de suivi

La consolidation des données d'incident dans JSM permet des rapports plus puissants et plus complets

Inconvénients :

Certaines des fonctions avancées d'Opsgenie autonome peuvent ne pas être immédiatement disponibles dans JSM

Le passage à un environnement JSM plus large peut accroître la complexité et le bruit

Les équipes devront être formées à la nouvelle interface et aux nouveaux flux de travail dans JSM

Voici quelques réflexions de Redditors sur le sujet

Cet utilisateur de Reddit a estimé que cette décision avait globalement fait du travail :

Tout s'est plutôt bien passé pour nous. Je dois revoir la configuration des rôles et des permission, mais tout semble s'être plutôt bien passé, sauf si vous avez exactement les mêmes noms d'équipe Jira que ceux d'OpsGenies. Ils ne se sont pas bien fusionnés et cela en a cassé quelques-uns. Je vous recommande de les modifier si c'est le cas.

Tout s'est plutôt bien passé pour nous. Je dois revoir la configuration des rôles et des permissions, mais tout semble s'être plutôt bien passé, sauf si vous avez exactement les mêmes noms d'équipe Jira que ceux d'OpsGenies. Ils ne se sont pas bien fusionnés et cela en a cassé quelques-uns. Je vous recommande de les modifier si c'est le cas.

Voici un autre utilisateur qui n'a clairement pas eu la meilleure expérience :

Au cas où quelqu'un envisagerait cette option : nous sommes passés à Jira Service Management, qui fait partie de notre offre déjà payée (l'entreprise fait des économies agressives). C'est tellement mauvais que je ne peux même pas l'expliquer. Ne l'envisagez pas comme une option.

Au cas où quelqu'un envisagerait cette option : nous sommes passés à Jira Service Management, qui fait partie de notre offre déjà payée (l'entreprise fait des économies agressives). C'est tellement mauvais que je ne peux même pas l'expliquer. Ne l'envisagez pas comme une option.

Et un autre qui envisage déjà de changer après six mois avec JSM :

JSM est horrible. Il n'est en aucun cas comparable à PagerDuty, Rootly ou Incident. io. Nous sommes également passés à cet outil il y a environ 6 mois au travail et nous recherchons déjà des alternatives. Il est tellement rigide, n'offre pratiquement aucune intégration, ne dispose pas d'un bon support Slack et les alertes et pages d'astreinte sont souvent manquées par les ingénieurs (nous n'avons jamais eu ce problème avec OpeGenie).

JSM est horrible. Il n'est en aucun cas comparable à PagerDuty, Rootly ou Incident. io. Nous sommes également passés à cet outil il y a environ 6 mois au travail et nous recherchons déjà des alternatives. Il est tellement rigide, n'offre pratiquement aucune intégration, ne dispose pas d'un bon support Slack et les alertes et pages d'astreinte sont très souvent manquées par les ingénieurs (nous n'avons jamais eu ce problème avec OpeGenie).

L'autre alternative proposée par Atlassian, Compass, n'est pas une alternative directe à Opsgenie. Il s'agit plutôt d'une plateforme d'expérience développeur conçue pour mapper et gérer les composants, les services et les dépendances d'une architecture logicielle complexe.

Nous vous recommandons de prendre en compte ces facteurs avant de choisir l'alternative à Opsgenie la mieux adaptée à votre équipe.

Opsgenie sonne, ClickUp répond

Abandonner Opsgenie peut sembler être une grande étape, mais considérez cela comme une opportunité de faciliter la vie de votre équipe.

Vous avez vu comment les autres outils se comparent, chacun avec ses propres forces, mais aussi avec ses limites.

Cependant, ClickUp conquiert discrètement les cœurs. 🤗

Voici pourquoi : Il regroupe vos tâches, vos communications et vos flux de travail en un seul endroit. Vous n'avez plus besoin de passer d'un écran à l'autre ou d'assembler différents outils. Au contraire, votre équipe reste connectée, claire sur les priorités et confiante quant à la suite des opérations.

Choisir la bonne solution de gestion des incidents ne se résume pas à des alertes : il s'agit de créer un cadre de gestion des incidents robuste qui favorise l'efficacité opérationnelle à long terme. Avec ClickUp, votre équipe peut gérer les incidents de manière proactive tout en réduisant le bruit et en assurant la cohérence de chaque réponse. 😌

Si vous êtes prêt à réduire vos maux de tête et à gagner en clarté, c'est le moment de vous inscrire à ClickUp!

Foire aux questions (FAQ)

Les migrations Opsgenie doivent être planifiées avant avril 2027. Après cette date, les données Opsgenie ne seront plus accessibles.

Parmi les alternatives les plus performantes, on trouve Jira Service Management, PagerDuty, FireHydrant, TaskCall, ilert, Zenduty et incident.io. Chacune offre un équilibre différent entre gestion des astreintes, automatisation et intégrations. Cependant, si vous recherchez une plateforme tout-en-un alimentée par l'IA qui regroupe vos flux de travail, vos communications et votre documentation en un seul endroit, choisissez ClickUp.

Jira Service Management inclut la plupart des fonctionnalités essentielles d'Opsgenie, telles que les alertes, la planification des astreintes et les flux de travail d'incidents, mais certaines fonctions avancées peuvent différer. Compass est une option pour les équipes de développement qui se concentrent sur les catalogues de services et le suivi des composants.

Oui. Atlassian, fournisseur, prestataire, fournit un outil de migration intégré à l'application qui transfère automatiquement les alertes, les plannings et les politiques d'escalade. Vous pouvez même tester la migration dans un compte de démonstration avant de procéder à la validation.

Oui. Des outils tels que Cabot, OpenDuty et Alertmanager peuvent être personnalisés en tant que remplacements open source, mais ils peuvent nécessiter davantage d'installation et de maintenance.

Les coûts dépendent de la plateforme que vous choisissez. Jira Service Management, Compass et d'autres alternatives proposent des tarifs échelonnés, souvent par utilisateur et par mois. Certains outils open source sont gratuits, mais nécessitent des coûts d'infrastructure et d'assistance.

Oui. Votre équipe peut continuer à utiliser Opsgenie pendant la période de migration, et les intégrations restent actives jusqu'à ce qu'Opsgenie soit définitivement désactivé. Ensuite, elles devront être reconfigurées dans votre nouvelle plateforme.