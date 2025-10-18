les 10 meilleurs modèles de moodboard Notion pour stimuler votre créativité

La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse.

Pourtant, pour de nombreux designers, spécialistes du marketing produit et professionnels de la création, ce plaisir se transforme souvent en frustration lorsque les idées ne sont pas organisées.

Les designers pensent en termes de wireframes, les spécialistes du marketing en termes de messages et les chefs de produit en termes de feuilles de route. Cela ralentit la progression et donne l'impression que les projets sont incomplets.

Les modèles de moodboard Notion facilitent la coordination des équipes interfonctionnelles et leur permettent de passer de l'inspiration à la réalisation.

Voici les meilleurs modèles Notion pour transformer votre vision créative en résultats concrets.

Aperçu des meilleurs modèles de moodboards

Voici un tableau de résumé des meilleurs modèles de moodboards Notion et ClickUp :

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de tableau d'ambiance Notion ?

Le bon modèle de tableau d'ambiance Notion vous permet d'organiser vos idées tout en restant suffisamment flexible pour évoluer avec votre projet. Les meilleurs tableaux d'ambiance ou d'inspiration facilitent réellement votre processus créatif. Voici ce que vous devez rechercher : 👇

Sections d'inspiration visuelle : choisissez un modèle qui vous permet d'organiser les éléments visuels en sections distinctes, ce qui facilite la superposition d'images, de couleurs, de polices de caractère et de textures pour créer une ambiance cohérente. Ils sont utiles pour rassembler des ambiances ou des inspirations en un thème cohérent.

Catégorisation claire : sélectionnez un modèle Notion qui regroupe les idées dans des sections dédiées afin que vos références restent organisées et faciles à consulter, ce qui est particulièrement utile lorsque vous créez des tableaux d'inspiration pour des évènements ou des campagnes.

Blocs de couleurs et de polices : votre modèle Notion doit fournir des espaces pour documenter les couleurs de la marque et les choix de polices afin que votre orientation graphique reste cohérente et inspire la créativité tout au long du projet.

Notes et capture d'idées : utilisez des modèles qui vous permettent de capturer le contexte écrit en plus des visuels afin que chaque idée soit assistée par des notes ou des références. Cela vous aide à obtenir rapidement des informations sans perdre de vue le contexte de vos choix.

Options de collaboration : invitez vos collègues ou vos clients à donner leur avis directement sur le tableau. Votre page Notion devient ainsi un espace vivant dédié à la discussion et au perfectionnement.

Flexibilité de personnalisation : le modèle Notion doit vous permettre d'ajuster la disposition en fonction de votre flux de travail, en élargissant ou en simplifiant les sections jusqu'à ce que le modèle soit parfaitement adapté à votre style.

Intégration du flux de travail : assurez-vous que le modèle Notion que vous choisissez est lié aux portails clients et aux autres outils de votre infrastructure technologique afin de garantir un flux de données fluide.

Suivi des versions : pour suivre l'évolution de vos idées au fil du temps, votre modèle Notion doit disposer d'un contrôle des versions.

Blocs prédéfinis : vous gagnerez du temps d'installation en choisissant un modèle Notion qui intègre des galeries, des grilles, des listes à bascule et bien plus encore.

Accessibilité : l'inspiration peut surgir à tout moment, c'est pourquoi vous souhaitez que le modèle de tableau d'ambiance Notion soit facilement accessible sur votre bureau et votre mobile.

💡 Conseil de pro : Selon The State of Fashion, le design et le développement de produits font partie des principaux moteurs de valeur pour l'IA générative, environ un quart de sa valeur potentielle dans le domaine de la mode provenant de cas d'utilisation liés au design. Cela signifie que les tableaux de mood pourraient bientôt être alimentés par l'IA, avec des systèmes capables de suggérer de nouvelles orientations créatives afin de susciter de nouvelles idées pour votre équipe.

Modèles gratuits de tableaux d'ambiance Notion

Voici les meilleurs modèles de moodboard Notion qui allient esthétique et fonctionnalité.

Découvrons ensemble le contenu de chaque modèle, ses fonctionnalités phares et son utilisation idéale, afin de vous aider à trouver celui qui correspond le mieux à vos projets créatifs.

1. Modèle de tableau d'ambiance au design simple

via Notion

Le modèle Simple Design Moodboard Template de Notion vous offre un canevas visuel épuré pour rassembler et présenter vos idées d'ambiance dans un seul emplacement pratique. Vous pouvez ajouter des images qui capturent vos émotions et vos impressions pour former l'ambiance générale. En plus des visuels, vous pouvez ajouter des échantillons typographiques qui aideront à définir la personnalité et le ton de votre projet.

Et pour vous assurer que tout s'harmonise avec une palette de couleurs cohérente, vous pouvez même ajouter des nuanciers au modèle Notion.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Activez l'affichage en galerie par défaut afin que toutes vos images et tous vos visuels s'affichent dans une grille que vous pouvez faire défiler.

Utilisez le filtrage par étiquette pour afficher rapidement les éléments par thème (par exemple, « sombre », « vintage », « minimaliste »).

Assistance du téléchargement direct d'images (depuis votre ordinateur ou via une URL) pour vous éviter d'avoir à passer d'un outil à l'autre.

Ajoutez un champ de note par carte pour stocker des commentaires, des liens ou des idées liés à chaque visuel.

✅ Idéal pour : les équipes de branding ou les designers créatifs qui développent un projet d'identité visuelle avec des couleurs, des polices de caractère et des styles cohérents

💡 Conseil de pro : lorsque vous organisez des images sur un tableau d'ambiance, ne les disposez pas de manière aléatoire. Placez les images connexes les unes à côté des autres et repoussez les idées moins pertinentes vers les bords. Une étude intitulée « Composing Mood Board with User Feedback in Concept Space » (Composer un tableau d'ambiance à partir des commentaires des utilisateurs dans l'espace conceptuel ) a montré que les outils peuvent apprendre de la manière dont les utilisateurs organisent les images afin de suggérer de meilleures correspondances. Même sans IA, cette habitude aide votre tableau à évoluer vers une direction créative plus claire.

2. Modèle de tableau d'ambiance

via Notion

Vous souhaitez profiter de l'intégration Unsplash intégrée à Notion ? Le modèle de tableau d'ambiance vous le permet. Choisissez parmi des milliers de photos de haute qualité et ajoutez-les directement à votre tableau. Utilisez-le chaque fois que vous avez besoin d'un espace visuel pour former une orientation créative, que ce soit pour un projet, un produit ou une campagne. Sa disposition axée sur le visuel et ses sections épurées vous permettent de vous concentrer sur la création de l'ambiance parfaite sans distraction.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Recherchez dans la bibliothèque intégrée d'Unsplash, qui contient plus de 950 000 images gratuites, directement depuis votre page Notion

Organisez les visuels par catégories (lieu, thème ou style) pour structurer vos idées

Personnalisez les dispositions avec des vues en galerie ou en liste, selon la manière dont vous souhaitez afficher vos ressources

Marquez les entrées avec des étiquettes pour les filtrer rapidement et naviguer facilement entre les projets

✅ Idéal pour : les équipes marketing ou les responsables de marque qui préparent des visuels de campagne ou des concepts d'évènements nécessitant des images cohérentes

⚡ Archive de modèles : Une fois votre tableau d'ambiance Notion configuré, associez-le à des modèles de brainstorming pour transformer votre inspiration en idées et en plans structurés. Voici ce qui est à faire avec eux : Capturez vos pensées désordonnées pendant la phase de conceptualisation et organisez-les visuellement

Associez les visuels des tableaux d'ambiance à des cartes mentales ou des organigrammes pour approfondir le contexte

Transformez vos étincelles créatives en concepts exploitables pour vos campagnes marketing ou vos créations

3. Modèle de tableau d'ambiance personnel

via Notion

Considérez le modèle de tableau d'ambiance personnel de Notion comme votre album numérique pour organiser vos éclairs d'inspiration aléatoires. Vous pouvez enregistrer des images ou stocker vos idées, telles que des notes rapides, des concepts ou des croquis, qui vous aident au suivi des pensées derrière votre inspiration.

Et lorsque vous tombez sur des trouvailles d'intérêt sur le web (articles, liens ou ressources en ligne), vous pouvez également les ajouter, transformant ainsi le tableau en une bibliothèque croissante d'ambiances et de styles. Au fil du temps, il devient une archive personnelle à laquelle vous pouvez revenir chaque fois que vous avez besoin d'une nouvelle inspiration.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez des galeries classées par catégories pour organiser vos inspirations par thèmes, ambiances ou types de projets

Capturez des images directement depuis le Web grâce à Notion Web Clipper pour les enregistrer sans effort

Triez les entrées par étiquettes, dates ou filtres personnalisés pour retrouver rapidement des idées spécifiques

Redimensionnez les cartes ou masquez les titres pour créer une vue Tableau plus visuelle et minimaliste

✅ Idéal pour : les freelances, les étudiants ou les amateurs qui recherchent quotidiennement l'inspiration créative pour leurs projets personnels ou leur journal visuel

⭐ Bonus : Boostez votre inspiration grâce à la fonction Talk to Texte de ClickUp Brain MAX. Parfois, les idées surgissent lorsque vous n'êtes pas devant votre écran. Grâce à la fonction Talk to Texte de ClickUp Brain Max, vous pouvez instantanément dicter vos pensées, décrire une idée de conception ou parler d'une ambiance que vous venez de remarquer dans la vie réelle. Au lieu de perdre cette étincelle, vos paroles sont converties en texte et déposées directement dans votre environnement de travail. À partir de là, vous pouvez lier ces notes à votre tableau d'ambiance personnel ou à votre espace de projet.

4. Modèle de tableau d'ambiance marketing

via Notion

Toute campagne efficace commence par une vision claire. Le modèle de tableau d'ambiance marketing de Notion offre aux spécialistes du marketing un espace idéal pour la définir. Ce modèle regroupe tous les éléments, des références visuelles et des indications de conception aux thèmes généraux, dans un seul et même hub organisé.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Rassemblez toutes vos références créatives dans des galeries classées par catégorie afin que vos idées marketing et vos ressources de marque restent bien organisées

Triez vos inspirations par thème, comme le lieu, le produit ou le type de contenu

Simplifiez la collaboration en permettant à vos collègues d'ajouter des idées et des notes aux galeries de partage

✅ Idéal pour : les équipes marketing ou les stratèges créatifs qui assemblent des tableaux d'ambiance ou d'inspiration pour des évènements, des produits, des campagnes de marque, etc.

📚 En savoir plus : Outils logiciels de collaboration visuelle

5. Modèle de tableau de visualisation pour la nouvelle année

via Notion

Une nouvelle année signifie de nouveaux objectifs, et le modèle de tableau de visualisation pour la nouvelle année vous aide à concrétiser vos résolutions. Il combine le suivi des objectifs avec des visuels inspirants, ce qui facilite le mapping des priorités telles que la santé, les finances ou le développement personnel.

Utilisez les étiquettes intégrées pour libellé vos progrès et repérer plus clairement les tendances. Les échéanciers vous montrent ensuite comment chaque objectif se déroule semaine après semaine, vous aidant ainsi à maintenir une dynamique constante. Ensemble, ces fonctionnalités vous permettent de garder vos objectifs personnels en visibilité et motivants, transformant vos résolutions en un tableau interactif qui vous motive tout au long de l'année.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Fixez-vous des objectifs dans différentes catégories telles que la santé physique, la santé mentale et les finances personnelles

Ajoutez des notes détaillées à chaque objectif pour noter vos idées ou les étapes à suivre afin de suivre clairement vos progrès

Ajoutez des trackers ou des mini tableaux de visualisation pour suivre visuellement vos jalons et rester motivé grâce à une orientation claire

✅ Idéal pour : Les personnes qui souhaitent créer un tableau de visualisation axé sur leurs objectifs afin de suivre leurs résolutions en matière de santé, de mode de vie et de finances tout au long de l'année

👀 Le saviez-vous ? Les moodboards ne sont pas seulement des supports visuels. Dans l'enseignement du design, ils sont également utilisés comme outils de recherche pour : Testez la résonance émotionnelle en montrant si les visuels suscitent les sentiments escomptés chez les spectateurs

Suscitez la discussion en offrant aux étudiants et aux équipes un point de référence partagé pour débattre des idées et remettre en question les hypothèses

Ajoutez des thèmes groupés afin que les modèles soient plus clairs et que les orientations de conception soient plus faciles à définir En bref, ce sont à la fois des outils créatifs et analytiques.

6. Modèle de tableau de visualisation pour la réalisation de vos objectifs et de votre vie

via Notion

Le modèle de tableau de visualisation pour la réalisation de vos objectifs et de votre vie est conçu comme un hub de motivation où les rêves se transforment en étapes concrètes. Il va au-delà des visuels statiques en intégrant des affirmations puissantes qui renforcent votre conviction et votre concentration chaque fois que vous revisitez votre tableau.

Vous pouvez également ajouter des citations qui vous motivent dans les moments difficiles et vous aident à garder un état d'esprit positif.

En outre, l'espace dédié à vos visions personnelles vous aide à mapper ce que signifie pour vous la réussite dans différents domaines de la vie, vous permettant ainsi d'y voir plus clair dans votre vision globale. Afin que tout reste réalisable, le modèle lie ces inspirations à des étapes pratiques, créant ainsi un équilibre entre motivation et responsabilité.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez vos visions en catégories claires couvrant votre carrière, votre mode de vie ou votre développement personnel

Suivez votre progression grâce à des dispositions axées sur les objectifs qui montrent l'avancement vers les jalons

Personnalisez vos tableaux avec des images qui reflètent vos aspirations ou vos habitudes quotidiennes

idéal pour : *Les personnes qui pratiquent la définition d'objectifs et la manifestation et qui souhaitent disposer d'un espace quotidien pour visualiser leurs rêves et aligner leurs habitudes quotidiennes sur leur réussite à long terme

👀 Le saviez-vous ? Une étude menée à l'aide d'une évaluation écologique momentanée sur 14 jours a révélé que les personnes qui rapportent avoir un sens plus fort à leur vie ressentent moins de stress momentané dans leur quotidien. Un tableau de visualisation en phase avec vos objectifs et vos ambitions ne se contente pas de vous inspirer, il peut également vous aider à adopter un état d'esprit plus serein et plus concentré.

7. Modèle de tableau de notes autocollantes

via Notion

Couleurs vives, réflexions rapides et clarté instantanée : voilà l'ambiance que vous obtiendrez avec le modèle de tableau de notes autocollantes Notion. Il transforme de simples notes autocollantes en un tableau numérique où chaque détail trouve sa place.

Vous pouvez capturer vos idées dès qu'elles vous viennent à l'esprit, ce qui vous offre un espace sûr pour explorer votre créativité. Vous pouvez utiliser ce modèle simple à des fins personnelles ou professionnelles. Chaque note ressemble à une mini-carte de tâches que vous pouvez déplacer, ce qui la rend à la fois pratique et visuellement attrayante.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez un nombre illimité de notes autocollantes pour noter tout ce qui vous passe par la tête, des tâches quotidiennes aux rappels rapides en passant par les idées fugaces

Organisez vos notes par catégories telles que tâches, courses, liens ou idées personnelles

Attribuez un code de couleur à chaque note pour faciliter leur reconnaissance et améliorer la clarté visuelle

Réorganisez vos notes grâce à la fonction glisser-déposer pour les adapter à l'évolution de vos priorités

✅ Idéal pour : Les professionnels très occupés, les étudiants ou les équipes qui gèrent des tâches quotidiennes ou organisent des sessions de brainstorming de manière visuelle

💡 Conseil de pro : Noter vos idées n'est que la première étape. C'est lors de la mise en œuvre que la magie opère. Avec ClickUp Brain, vous pouvez instantanément convertir vos notes brutes en éléments concrets. Il vous suffit de surligner une idée sous forme de note autocollante dans votre document ou votre tâche, puis d'inviter Brain à la développer en une liste de tâches, d'ajouter des dates d'échéance ou même de définir les prochaines étapes. Vos éclairs de créativité deviennent ainsi des tâches organisées et faciles à suivre, que vous pouvez réellement mener à bien. Créez une liste à faire à côté de vos notes avec ClickUp Brain

8. Modèle de checklist pour la planification d'un storyboard

via Notion

Les grandes histoires ne sont pas un résultat du hasard. Elles sont forfaitées, structurées et peaufinées avant même que la première prise de vue ne soit réalisée.

Le modèle de checklist pour la planification du storyboard vous accompagne tout au long du processus de production, en vous guidant à chaque étape de la création du storyboard, de la forme de l'arc narratif à la mapper des exigences techniques. Grâce à ses checklist détaillées et ses sections structurées, il vous aide à transformer des idées créatives abstraites en un plan clair et réalisable, prêt à être mis en œuvre.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez les bases de votre projet à l'aide d'une checklist guidée pour la préproduction

Organisez les tâches tout au long du processus de narration afin que l'écriture, le travail sur le caractère et les détails de conception progressent en synchroniser

Planifiez à l'avance tout ce dont vous avez besoin pour votre production, des ressources essentielles aux étapes de conformité, afin que le processus se déroule sans accroc

Fournissez l'assistance de post-production grâce à des étapes structurées pour le peaufinage et la distribution

✅ Idéal pour : les créateurs de contenu, les producteurs vidéo et les équipes marketing qui gèrent le storyboard de films ou de campagnes vidéo de marque

📮 ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent l'IA principalement pour le brainstorming et la conceptualisation. Mais que deviennent ces idées brillantes par la suite ? C'est là que vous avez besoin d'un assistant alimenté par l'IA, tel que ClickUp Brain, qui vous aide à transformer instantanément les idées issues de la session de brainstorming en tâches réalisables. Et si vous ne parvenez pas à expliquer clairement un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de votre invite, instructions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, visualiser et exécuter plus rapidement !

9. Modèle de journal quotidien

via Notion

Le modèle de journal quotidien de Notion est un espace simple où vous pouvez noter chaque jour vos pensées et vos réflexions. Il comprend des invitations bien pensées qui vous guident dans votre écriture et vous aident à vous lancer plus facilement dans la tenue d'un journal.

Les invitations de gratitude, par exemple, vous encouragent à faire une pause et à reconnaître les aspects positifs de votre vie, aussi minimes soient-ils. Les invitations d'affirmation vous aident à adopter un ton confiant et optimiste pour la journée à venir. La section « moments forts de la journée » vous fournit l'espace de noter les moments clés, les victoires ou les réalisations productives, transformant ainsi des journées ordinaires en souvenirs significatifs.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez vos humeurs au fil du temps pour identifier vos schémas émotionnels et vos tendances en matière de bien-être

Organisez vos listes à faire par jour, semaine ou mois pour adopter une habitude de journalisation structurée

Générez des rapports par catégorie ou par échéancier pour visualiser la croissance et la progression

✅ Idéal pour : Les personnes qui souhaitent tenir un journal pour trouver un équilibre et améliorer leur productivité grâce à l'introspection et à la conscience émotionnelle

💡 Conseil de pro : si le modèle de journal quotidien vous offre un moyen structuré d'enregistrer vos pensées et de suivre votre progression, vous pouvez également explorer des applications de journal numérique dédiées si vous souhaitez plus de flexibilité. Ces applications comprennent souvent des fonctionnalités telles que le suivi des habitudes, les journaux d'humeur, les rappels et même des invites guidées pour faciliter la tenue d'un journal.

10. Modèle Moodboard 2.0

via Notion

Le modèle Moodboard 2.0 de Notion prend l'idée d'un mood board encore plus loin en combinant l'inspiration visuelle et le contexte du projet. Il vous offre un espace pour rassembler des références créatives tout en définissant à qui s'adresse le travail, quels sont les objectifs et comment tout forme une connexion.

Le résultat est un tableau qui non seulement capture l'aspect et l'ambiance d'un projet, mais le lie également directement à la stratégie, ce qui facilite la mise en œuvre des idées.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Rassemblez toutes vos références créatives en un seul endroit, des visuels et couleurs aux idées de design

Suivez toutes les notes, références et sources d'inspiration supplémentaires qui renforcent votre orientation

Visualisez simultanément l'ambiance créative et le briefing stratégique pour afficher une vue achevée

✅ Idéal pour : les équipes créatives ou les chefs de projet qui ont besoin d'un tableau visuel combinant inspiration et stratégie de projet

⚡ Archive de modèles : Parfois, un tableau d'ambiance ne suffit pas. Vous devez également établir la connexion entre les idées, les thèmes et les concepts de manière structurée. C'est là que les modèles de cartes conceptuelles peuvent vous aider : Visualisez les relations entre les idées, ne vous contentez pas de les rassembler

Organisez vos pensées en groupes qui révèlent des connexions cachées

Créez une base claire pour le brainstorming, la stratégie ou la recherche

Limites de Notion

Notion est puissant et flexible, mais de nombreux utilisateurs soulignent les inconvénients réels de la plateforme. Vous trouverez ci-dessous certaines des limites les plus fréquemment citées, recueillies sur G2, Trustpilot, Reddit, SoftwareAdvice et d'autres plateformes d'avis :

Lenteur ou ralentissement sur les pages contenant de grandes bases de données, en particulier lorsque vous travaillez avec l'IA ou intégrez du contenu lourd

Courbe d'apprentissage abrupte lorsque l'on essaie de maîtriser les liens et les dispositions complexes en tant que débutant

*difficultés liées aux feuilles de calcul, car l'assistance des formules et des grands ensembles de données est limite par rapport à Excel ou Google Sheets

Accès hors ligne limité , car de nombreuses fonctionnalités ne fonctionnent pas de manière fiable sans connexion Internet

Manque d'intégrations, car la connexion avec les applications tierces n'est pas aussi étendue que celle de certains concurrents.

Selon un utilisateur de Notion, les obstacles à la personnalisation sont les suivants :

Notion peut s'avérer fastidieux pour les utilisateurs qui n'ont pas la patience de code. Même avec les modèles disponibles, il faut faire preuve d'esprit critique pour les adapter à vos propres besoins.

Et si l'on parle de la complexité des modèles, un utilisateur de Reddit note :

La plupart des modèles sont soit si simples que vous auriez pu les créer vous-même, soit si complexes que vous finissez par supprimer la moitié des fonctionnalités.

Modèles Notion alternatifs

L'une des plus grandes frustrations partagées par les designers dans les sondages est la « perte de flux de travail », c'est-à-dire la perte de contexte lors du passage d'un outil à l'autre ou la réimportation d'éléments simplement pour faire avancer les projets.

C'est là que ClickUp se distingue comme la solution ultime.

Souvent classé parmi les meilleures alternatives à Notion, ClickUp résout non seulement ces problèmes de flux de travail, mais va encore plus loin en intégrant directement les moodboards à la planification de projets, à la gestion des tâches et à la collaboration.

Un critique de G2 résume ainsi :

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa personnalisation et sa flexibilité. Je peux le configurer exactement comme je le souhaite, que ce soit en utilisant de simples listes de tâches ou en créant des flux de travail détaillés avec des automatisations, des dépendances et des tableaux de bord. Il regroupe tout au même endroit (projets, documents, communications et même suivi du temps), ce qui m'évite d'avoir à passer d'un outil à l'autre.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa personnalisation et sa flexibilité. Je peux le configurer exactement comme je le souhaite, que ce soit en utilisant de simples listes de tâches ou en créant des flux de travail détaillés avec des automatisations, des dépendances et des tableaux de bord. Il regroupe tout au même endroit (projets, documents, communications et même suivi du temps), ce qui m'évite d'avoir à passer d'un outil à l'autre.

Voici les meilleurs modèles de moodboard ClickUp, qui constituent des alternatives pratiques et organisées aux modèles Notion.

1. Modèle de tableau d'ambiance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur, les icônes, la couleur et la police de caractère grâce au modèle de tableau d'ambiance de ClickUp.

Contrairement aux tableaux statiques, le modèle de tableau d'ambiance ClickUp crée un espace interactif où les idées peuvent se transformer en plans concrets. Intégré à ClickUp Whiteboards, il va au-delà du simple épingle d'images. Vous pouvez rassembler des icônes, des couleurs, des sites web et des polices de caractère sur une toile numérique pour créer un guide visuel clair.

Ce qui le rend spécial, c'est la fluidité avec laquelle il établit la connexion entre la créativité et l'action. Le tableau sert de hub d'inspiration, mais il est également directement lié aux fonctionnalités de gestion de projet de conception de ClickUp, ce qui vous permet de transformer vos décisions en tâches sans perturber votre flux de travail.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez des cartes mentales, des blocs de texte et des références directement sur le tableau pour établir des connexions entre des idées éparses et créer des orientations créatives cohérentes.

Passez sans difficulté du brainstorming à l'exécution du projet grâce à la tâche ClickUp pour l'attribution des tâches, de la priorité et des délais.

Organisez vos sources d'inspiration dans des sections claires qui facilitent la coordination des choix de conception avant que les projets ne passent en production.

✅ Idéal pour : les graphistes ou les équipes produit qui souhaitent former une identité visuelle permettant une transition fluide entre le concept et la réalisation.

⚡ Archive de modèles : les tableaux d'ambiance dans ClickUp prennent vie dans les tableaux blancs, vous offrant un espace pour réfléchir, mapper vos idées et collaborer en temps réel. Si vous souhaitez aller au-delà des visuels, ces modèles de tableaux blancs comprennent des dispositions prêtes à l'emploi pour : Mapper les parcours utilisateurs ou les flux créatifs directement sur un canevas partagé.

Collaborez avec vos collègues à l'aide de notes autocollantes, de formes et de connecteurs.

Transformez instantanément vos idées en tâches ClickUp réalisables. ▶️ Vous voulez voir comment cela fonctionne ? Regardez cette vidéo pour découvrir comment les tableaux blancs ClickUp travaillent et vous familiariser avec la création et la collaboration visuelles.

📚 En savoir plus : Comment utiliser la gestion de projet Bullet Journal pour rester sur la bonne voie et au suivi

2. Modèle de tableau de visualisation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Facilitez la compréhension de votre marché cible en le mapper à l'aide du modèle de tableau de vision de ClickUp.

La clarté est souvent la chose la plus difficile à obtenir lors de la création d'un produit, et c'est là que le modèle de tableau de vision ClickUp entre en jeu. Il fournit aux équipes une vue commune de la situation dans son ensemble, transformant les critères de réussite en responsabilités claires, afin que les objectifs d'entreprise restent toujours au centre des préoccupations.

Vous obtiendrez ainsi un résultat qui sera une feuille de route visuelle qui permettra à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde et donnera aux décideurs la confiance nécessaire pour aller de l'avant.

Pour le rendre encore plus puissant, vous pouvez associer le tableau à ClickUp Docs. Cet espace collaboratif vous permet de développer votre vision en détail en ajoutant des bannières, en utilisant des séparateurs et même en liant des tâches directement dans le document. Ensemble, ils garantissent que votre vision n'est pas seulement visuelle, mais également documentée et prête à être mise en œuvre par toute l'équipe.

Créez des déclarations de vision percutantes de manière collaborative dans ClickUp Document.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Traduisez des concepts de haut niveau en catégories claires qui facilitent la collaboration, de la définition de la vision à la définition des objectifs et des besoins du public.

Permettez à votre équipe de travailler directement sur le tableau en attribuant des tâches, en partage des mises à jour et en ajoutant des médias.

Utilisez les fonctionnalités de hiérarchisation intégrées pour évaluer les idées de produits les plus importantes, hiérarchiser votre travail et décider lesquelles doivent être développées.

Associez votre tableau de visualisation aux outils de planification de ClickUp, tels que Docs et Tableaux blancs, afin que le brainstorming débouche naturellement sur la mise en œuvre.

✅Idéal pour : les équipes produit et les entrepreneurs qui souhaitent harmoniser leur vision, leurs objectifs de communication et leur exécution.

📚 En savoir plus : Meilleur logiciel de tableau blanc pour la collaboration

3. Modèle de tableau blanc ClickUp Vision

Obtenir un modèle gratuit Planifiez avec clarté et définissez la bonne marche à suivre pour votre prochain projet à l'aide du modèle de tableau blanc ClickUp Vision.

Le modèle de tableau blanc ClickUp Vision est conçu pour les équipes qui préfèrent une approche très visuelle et interactive du brainstorming et de la planification.

Contrairement au modèle de tableau de vision ClickUp, qui fournit une feuille de route visuelle structurée pour aligner les objectifs et les responsabilités, le modèle de tableau blanc est une toile vierge sur laquelle les idées peuvent s'exprimer librement.

Vous pouvez mapper vos idées, les déplacer et les affiner avec les membres de votre équipe. Le modèle comprend également des sections consacrées à la vision, au public, aux besoins, au produit et aux objectifs. Il vous donne des indications sur ce qu'il faut ajouter, tout en laissant place à la créativité et à l'itération.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Travaillez ensemble en temps réel, que vous soyez sur place ou à distance, et favorisez des discussions dynamiques.

Ajoutez ou modifiez des icônes, des images et des styles pour refléter l'identité unique de votre marque.

Partagez vos commentaires directement sur le tableau afin de recueillir le point de vue de chaque service.

Exportez-les au format PDF ou sous forme d'affiche physique pour vos sessions de brainstorming hors ligne et vos ateliers d'équipe.

✅ Idéal pour : les équipes qui souhaitent allier créativité et définition d'objectifs structurés et qui accordent de la valeur à la flexibilité d'un tableau blanc numérique.

⭐ Bonus : automatisez vos flux de travail de conception grâce aux agents Autopilot préconfigurés de ClickUp. La gestion des boucles de rétroaction et des validations peut prendre plus de temps que le travail de conception proprement dit. Grâce aux agents Autopilot préconfigurés de ClickUp, vous pouvez automatiser les étapes répétitives, comme déplacer les tâches vers « Révision » lorsque des commentaires sont ajoutés, informer les parties prenantes lorsqu'une maquette est approuvée ou créer des tâches de suivi après le lancement. Gardez votre tableau de conception à jour sans avoir à le mettre à jour manuellement en permanence. Laissez votre équipe se concentrer sur la créativité. Pour configurer votre premier agent, regardez cette vidéo.

4. Modèle de storyboard ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez des concepts bruts en récits percutants grâce au modèle de storyboard ClickUp.

En termes simples, un storyboard est un tableau d'ambiance structuré. Il capture non seulement l'aspect et l'esprit de votre idée, mais aussi la façon dont elle présente un flux d'un moment à l'autre. Le modèle de storyboard ClickUp vous offre une toile visuelle pour mapper vos concepts image par image, ce qui facilite l'alignement de l'« ambiance » créative avec la séquence réelle d'actions ou d'évènements.

De plus, grâce à la fonctionnalité glisser-déposer et aux multiples cadres, le processus créatif devient collaboratif et facile à gérer.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Décomposez votre récit ou votre projet en scènes ou étapes distinctes, afin de rendre les idées complexes plus faciles à assimiler.

Capturez vos notes de scénario, les dialogues de caractère et les actions à l'écran directement dans chaque image.

Réorganisez ou dupliquez des scènes pour affiner le rythme et ajuster le flux de votre récit au fur et à mesure qu'il évolue.

Partagez vos storyboards avec votre équipe pour recueillir des commentaires en temps réel et garantir une harmonisation à chaque étape.

✅ Idéal pour : les cinéastes, les spécialistes du marketing et les équipes d'entreprise qui ont besoin d'un storyboard structuré pour harmoniser la vision et l'exécution d'un projet.

⚡ Archive de modèles : utilisez ces modèles de storyboard gratuits pour mettre de l'ordre dans vos idées. Ils vous aident à organiser vos inspirations de tableau d'ambiance en une séquence claire dans laquelle votre flux d'idées peut s'écouler facilement, permettant à toute l'équipe de suivre aisément.

5. Modèle de plan de récit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, organisez et effectuez le suivi de chaque chapitre de votre histoire grâce au modèle ClickUp Story Outline Template.

Un tableau d'ambiance peut capturer l'esprit de votre projet, mais que se passe-t-il ensuite ? Le modèle ClickUp Story Outline vous permet de transformer cette énergie visuelle en un scénario ou une feuille de route concrets. Il fait office de pont entre l'inspiration et l'exécution.

Par exemple, si votre tableau d'ambiance met en avant les thèmes d'une campagne de marque, vous pouvez mapper ces idées en chapitres, scènes ou phases à l'aide de ce modèle, afin de ne négliger aucun détail.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez un tableau dédié à un caractère ou à une personnalité, accompagné d'éléments visuels, idéal pour les campagnes marketing ou les projets de storytelling.

Utilisez la vue Tableau pour afficher votre récit se déroulant sous plusieurs angles.

Utilisez un suivi de progression par code couleur pour identifier les parties de votre campagne ou de votre histoire qui sont achevées et celles qui doivent encore être développées.

✅ Idéal pour : les créateurs de contenu et les stratèges qui souhaitent transformer l'inspiration de leurs moodboards en campagnes structurées ou en plans d'exécution étape par étape.

⚡ Archive de modèles : Les meilleurs modèles de brainstorming pour organiser vos idées

6. Modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez la manière dont les utilisateurs interagissent avec votre produit grâce au modèle ClickUp User Story Mapping Template

Lorsque vous réfléchissez à des idées ou mappez des flux créatifs, il est facile de perdre de vue comment tout est connecté. Le modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp transforme des pensées désorganisées en un parcours visuel structuré. Grâce à ce modèle, vous pouvez regrouper vos idées étape par étape, un peu comme vous le feriez pour organiser un tableau d'ambiance, mais en mettant l'accent sur le parcours de l'utilisateur. Il est ainsi plus facile de voir comment les fonctionnalités, les idées ou les choix de conception influencent l'expérience globale.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Décomposez les projets complexes en sections plus petites et plus faciles à gérer à l'aide des champs personnalisés ClickUp pour les personas, les objectifs ou les problèmes

Utilisez-les comme source d'information fiable en conservant toutes vos histoires et idées dans un affichage central

Visualisez l'impact des fonctionnalités ou des éléments créatifs étape par étape dans la vue Story Map

✅ Idéal pour : les équipes, les responsables ou les spécialistes du marketing qui souhaitent disposer d'un espace de type tableau d'ambiance pour mapper les parcours des utilisateurs et établir la connexion entre les idées de conception et le comportement réel des clients

7. Modèle de tableau de conception ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de tableau de conception ClickUp pour le suivi des étapes de conception, des validations, des priorités et des révisions tout au long de l'échéancier de votre projet

Les projets de conception suivent rarement un chemin rectiligne : les idées évoluent, les commentaires changent la direction et l'inspiration ne cesse de varier. Le modèle de tableau de conception ClickUp est conçu pour capturer ce flux et le garder organisé.

Vous pouvez rassembler des références créatives tout en suivant comment elles évoluent à chaque étape du processus de conception. Les visuels de la marque, les maquettes, les commentaires et les validations sont tous liés dans un seul tableau, ce qui facilite le suivi de chaque étape.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Divisez le processus de conception en plusieurs étapes : briefing, stratégie de marque, conception, lancement et retour d'expérience

Suivez les validations et les révisions grâce à des indicateurs de statut clairs (en attente, validé, révision)

Utilisez des tableaux de type Kanban pour regrouper les tâches de conception et visualiser la progression

Ajoutez des commentaires, des liens et des fichiers multimédias directement aux tâches pour une collaboration fluide

✅ Idéal pour : les équipes créatives, les responsables de marque et les designers indépendants qui souhaitent disposer d'un système de moodboard structuré pour gérer et assurer le suivi de leurs projets de conception de bout en bout

Transformez l'inspiration de votre tableau d'ambiance en projets concrets avec ClickUp

Les modèles de moodboard Notion sont utiles lorsque vous souhaitez simplement créer un moodboard simple pour rassembler vos idées. Mais leur personnalisation personnalisée est complexe et fastidieuse.

C'est là que les modèles ClickUp se distinguent. Ils sont faciles à utiliser, même pour les débutants. Il vous suffit d'entrer vos informations pour commencer.

Ils allient créativité et structure, afin que vos tableaux d'ambiance ne restent pas seulement une source d'inspiration, mais se transforment en plans concrets. Grâce à ses vues flexibles, ses tableaux prêts à l'emploi et ses fonctionnalités de collaboration, ClickUp vous aide à passer du brainstorming à l'exécution, sans effort.

Si vous recherchez un outil complet de création de moodboards qui gère également le travail en amont, inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!