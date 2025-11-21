15 modèles gratuits d'exigences CRM pour rationaliser la sélection

Choisir le bon CRM peut sembler une tâche ardue. Avec autant de fournisseurs, de fonctionnalités clés et de modèles de tarification, il est facile de perdre le suivi des besoins réels de votre entreprise.

C'est pourquoi l'utilisation d'un modèle clair d'exigences en matière de gestion de la relation client est l'étape la plus judicieuse. Elle permet de concentrer votre processus de sélection sur les besoins réels de votre entreprise, et non sur des conjectures ou des effets de mode.

Dans ce guide, nous vous expliquons ce qui caractérise un modèle de cahier des charges CRM solide et nous partageons une liste de modèles gratuits et prêts à l'emploi que vous pouvez télécharger dès aujourd'hui.

Ces modèles vous aideront à aller plus vite et à prendre une décision éclairée et en toute confiance concernant votre CRM.

📌 Le saviez-vous ? Une mauvaise qualité des données coûte extrêmement cher. Selon le rapport « State of CRM Data Management 2024 » : 31 % des administrateurs CRM affirment que les données erronées représentent au moins 20 % du chiffre d'affaires annuel.

24 % déclarent que moins de la moitié de leurs données CRM sont exactes et achevées. À retenir : un nettoyage régulier des données (validation, déduplication et enrichissement) protège directement votre résultat net.

Aperçu des meilleurs modèles d'exigences CRM

Voici une comparaison rapide pour vous aider à démarrer :

Que sont les modèles d'exigences CRM ?

Les modèles d'exigences en matière de gestion de la relation client sont des listes de contrôle ou des documents utilisés par les entreprises pour définir et organiser les fonctionnalités et les fonctions spécifiques dont elles ont besoin dans un logiciel CRM. Les modèles servent de guide pour choisir, développer ou mettre en œuvre une solution CRM en décrivant les composants clés du CRM et leurs priorités. Un modèle garantira que le système CRM choisi correspond aux besoins et aux objectifs spécifiques de votre entreprise.

Si vous souhaitez découvrir comment l'IA peut transformer les processus en contact avec la clientèle, regardez la vidéo ci-dessous qui présente des moyens pratiques d'utiliser l'IA pour améliorer l'efficacité et l'expérience client :

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle d'exigences CRM ?

Un bon modèle de collecte des exigences CRM permet de clarifier votre processus de sélection CRM et de l'aligner sur vos objectifs commerciaux. Pour qu'il soit efficace, vous devez d'abord identifier ce dont vous avez réellement besoin dans un système CRM.

Voici une checklist pratique des exigences CRM que vous pouvez utiliser pour choisir le CRM adapté aux besoins de votre entreprise :

Alignement de l'entreprise : définissez vos objectifs commerciaux, identifiez les défis que les solutions CRM doivent relever et mettez en évidence les indicateurs clés permettant de mesurer la réussite.

Fonctionnalités CRM essentielles : présentez : présentez les fonctionnalités CRM essentielles pour les équipes commerciales, le marketing et le service client, telles que les fonctionnalités de gestion des prospects, les fonctionnalités d'automatisation, le suivi de la satisfaction client et les rapports avancés, tout en précisant les besoins spécifiques des différents services pour les utilisateurs CRM.

Intégrations : dressez la liste des systèmes auxquels votre CRM doit s' connecter (par exemple, e-mail, ERP, CDP) et décrivez les méthodes de synchronisation préférées pour un flux de données fluide et une adoption plus rapide par les utilisateurs.

Exigences techniques : incluez vos préférences de déploiement (cloud/sur site), les normes de sécurité des données, l'accès à l'API et les capacités de personnalisation adaptées à votre infrastructure informatique.

Migration et sécurité des données : précisez comment les données clients existantes doivent être migrées, avec des garanties en matière de protection des données et de conformité.

Budget et échéancier : définissez des paramètres budgétaires réalistes, vos préférences en matière de licences et des échéanciers de mise en service pour guider votre planification.

Critères d'évaluation : établissez des : établissez des critères d'évaluation CRM pour comparer les fournisseurs, notamment la notation des démonstrations, les références et les documents d'assistance pour la prise de décision.

📚 En savoir plus : Guide complet de la planification de la gestion des exigences

Modèles gratuits d'exigences CRM

Nous avons sélectionné les meilleurs modèles gratuits de cahier des charges CRM, qui couvrent tout, des checklists de fonctionnalités et des besoins d'intégration à la planification budgétaire et à l'évaluation des fournisseurs. Ces modèles vous donneront une longueur d'avance et vous feront gagner des heures de travail manuel.

Cependant, un modèle seul ne garantit pas les résultats. Vous avez également besoin d'un système qui clarifie vos besoins d'entreprise, simplifie vos comparaisons et permet de suivre vos décisions en temps réel.

ClickUp est un système de gestion de projet qui permet de personnaliser facilement ces modèles, de collaborer avec votre équipe en temps réel et de suivre l'ensemble du processus de sélection CRM dans plusieurs vues (liste, Tableau, Calendrier, Tableau ; selon ce qui vous convient le mieux).

C'est parti !

1. Modèle CRM ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Prenez le contrôle de chaque étape du parcours client grâce au modèle CRM ClickUp.

Le modèle CRM ClickUp simplifie la manière dont vous capturez les prospects, gérez les transactions et établissez des relations clients à long terme. Il vous offre un espace de travail unique pour superviser chaque étape de votre cycle de vente, de la qualification des prospects au suivi des opportunités et à la gestion des comptes clients.

Ce qui le distingue, c'est la flexibilité qui permet de personnaliser les flux de travail afin qu'ils correspondent exactement à votre processus de vente. Grâce à ses dispositions intuitives et à ses automatisations intégrées, le modèle vous aide à réduire les tâches manuelles, à organiser votre pipeline et à clarifier la situation de chaque transaction.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez vos transactions à l'aide de statuts personnalisés , d'étiquettes de priorité et de dossiers de tâches spécifiques au client.

Suivez les opportunités par statut dans les vues Processus de vente, Liste et Affectation.

Générez des prévisions et des informations à l'aide des champs personnalisés ClickUp tels que la valeur de la transaction, l'étape et le pourcentage de probabilité.

✅ Idéal pour : les équipes marketing et commerciales qui souhaitent disposer d'un CRM personnalisé et tout-en-un dans ClickUp afin de rationaliser le suivi des transactions et de renforcer l'engagement des clients.

📚 En savoir plus : Comment créer une base de données CRM pour mieux servir vos clients

2. Modèle d'exigences système ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez la portée, documentez les fonctionnalités et mappez les besoins des utilisateurs à l'aide du modèle d'exigences système ClickUp.

Si vous ne voulez pas vous perdre dans la complexité de la documentation des exigences CRM, le modèle ClickUp System Requirement est parfait pour vous. Il fournit un cadre prêt à l'emploi où tout, comme les objectifs d'entreprise, la portée, les fonctionnalités CRM, les exigences des utilisateurs et les détails d'approbation, est soigneusement organisé.

Le modèle est très simple : il suffit de remplir les champs ou les cellules du tableau désignés pour obtenir un document achevé répertoriant toutes les exigences. Par défaut, il comprend cinq sections structurées : résumé des exigences, description générale, fonctionnalités du système et exigences des utilisateurs, convention de documentation et ressources. Cela permet de saisir facilement le pourquoi, le quoi et le comment de votre système CRM.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez les fonctionnalités et les exigences spécifiques au CRM, y compris les besoins fonctionnels et les spécifications UX/UI.

Incluez les exigences non fonctionnelles, telles que le budget, les ressources et l'implication de l'équipe.

Suivez les indicateurs clés, collaborez avec votre équipe et mettez à jour le document au fur et à mesure de l'évolution du projet.

✅ Idéal pour : les chefs de projet, les analystes commerciaux et les équipes de développement qui recherchent un modèle SRS structuré et prêt à l'emploi, alliant rigueur et flexibilité.

📌 Épingle-le : Une documentation claire est la clé d'une mise en œuvre réussie du CRM. Si vous souhaitez aller au-delà des modèles et apprendre à structurer vos exigences à partir de zéro, consultez notre guide sur la rédaction d'un document d'exigences logicielles. Il vous présente les bonnes pratiques, les sections à inclure et des conseils pour rendre vos exigences faciles à suivre et à mettre en œuvre.

3. Modèle d'exigences pour la gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les exigences du projet, de la recherche à l'approbation, grâce au modèle d'exigences de gestion de projet ClickUp.

Avant de valider un nouveau projet de gestion de projet CRM, il y a une étape cruciale : déterminer exactement ce dont votre entreprise a besoin du système. Le modèle d'exigences de gestion de projet ClickUp est conçu pour vous aider à cerner cet aspect en transformant les discussions dispersées sur les fonctionnalités, les intégrations et les flux de travail en un plan clair et traçable.

Le modèle comprend trois vues clés : une liste d'exigences pour saisir chaque détail, un tableau de suivi des étapes d'approbation de type Kanban pour suivre les évaluations des parties prenantes, et un diagramme de Gantt pour visualiser les échéanciers et les dépendances.

Vous pouvez créer des tâches et des sous-tâches dans la vue Liste pour spécifier les exigences CRM, telles que le suivi des prospects, l'automatisation du marketing ou les rapports d'entreprise, avec des colones pour les propriétaires, les échéances, la progression et les livrables.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez visuellement la progression des exigences CRM grâce à des barres de progression calculées automatiquement.

Classez les éléments en exigences fonctionnelles, exigences non fonctionnelles ou contributions des parties prenantes.

Personnalisez les colonnes, les menus déroulants et les critères de tri en fonction de votre flux de travail d'évaluation.

✅ Idéal pour : les gestionnaires de projet, les analystes commerciaux et les équipes de sélection CRM qui ont besoin d'un modèle structuré et prêt à l'emploi pour recueillir, valider et hiérarchiser les exigences CRM avant l'évaluation des fournisseurs.

⚡ Archive des modèles : Si votre équipe travaille par sprints et itérations, les documents d'exigences traditionnels peuvent vous sembler trop rigides. C'est là que les modèles de collecte d'exigences Agile vous aident à saisir les récits d'utilisateurs, les critères d'acceptation et les éléments du backlog dans un format flexible et collaboratif, parfait pour les équipes Agile qui gèrent des projets CRM.

4. Modèle d'amélioration des processus ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez, mappez et rationalisez vos flux de travail grâce au modèle d'amélioration des processus ClickUp.

Le modèle d'amélioration des processus ClickUp vous aide à affiner les flux de travail CRM en identifiant les inefficacités et en les transformant en processus clairs et reproductibles. Qu'il s'agisse de suivre le parcours des prospects dans votre pipeline ou de repérer les retards dans le service client, ce modèle vous guide dans la documentation des objectifs, le mapping des étapes et l'amélioration des flux.

De plus, grâce à l'édition en temps réel, aux tâches intégrées et à l'intégration de ClickUp Whiteboards, vous pouvez mapper visuellement vos processus CRM, attribuer des propriétaires et suivre les améliorations, ce qui facilite l'alignement des équipes et offre une expérience client plus fluide.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Élaborez des stratégies CRM en réfléchissant à des solutions et en comparant les bonnes pratiques.

Suivez les résultats à l'aide d'indicateurs clés de performance, de boucles de rétroaction et d'ajustements pour une progression continue.

Communiquez les mises à jour à l'aide de la documentation, de la formation et de l'alignement des parties prenantes.

✅ Idéal pour : les équipes et les responsables qui recherchent une méthode structurée et collaborative pour diagnostiquer les inefficacités et transformer l'amélioration des processus en résultats concrets et mesurables.

🎯 Avantage ClickUp : La définition et la gestion des exigences CRM impliquent souvent trop de travail manuel : collecter les contributions des différentes équipes, mettre d'accord les parties prenantes, documenter les besoins et préparer les rapports d'évaluation. Grâce à l'IA contextuelle, ClickUp Brain unifie votre processus d'exigences CRM en rassemblant tous les contextes pertinents, y compris vos tâches, vos discussions, vos documents, vos objectifs, vos calendriers, et en les connectant dans un environnement de travail intelligent. Voici comment ClickUp Brain apporte de la valeur aux exigences CRM : Simplification de la saisie : utilisez des formulaires et des automatisations basés sur l'IA pour saisir rapidement et de manière cohérente les contributions des parties prenantes.

Accélère l'exécution : laissez Brain générer automatiquement des brouillons d'exigences, les classer par priorité et vous signaler les lacunes que vous pourriez manquer.

Rationalisation des rapports : créez instantanément des résumés de besoins, des tableaux comparatifs des fournisseurs CRM ou des rapports d'évaluation. Utilisez ClickUp Brain pour générer une checklist des exigences CRM, organisée par catégories et contributions de l'équipe.

📚 En savoir plus : Meilleurs outils de gestion des exigences

5. Modèle de proposition de valeur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des propositions de valeur claires et convaincantes grâce au modèle de proposition de valeur ClickUp.

Une proposition de valeur forte est au cœur de toute stratégie CRM réussie. Elle définit pourquoi votre solution est importante, en quoi elle se distingue et quel impact elle a sur les clients. Sans elle, même le CRM le plus riche en fonctionnalités peut sembler générique et ne pas réussir à établir la connexion avec les utilisateurs.

Le modèle de proposition de valeur de ClickUp vous offre un espace structuré pour mapper les tâches, les difficultés et les avantages des clients, et les lier directement aux fonctionnalités et aux avantages de votre CRM. Vous pouvez hiérarchiser les messages les plus percutants, collaborer avec votre équipe en temps réel et identifier les écarts par rapport au marché avant qu'ils ne deviennent des obstacles.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Clarifiez les éléments clés de votre proposition de valeur pour l'adoption et la réussite du CRM.

Concentrez vos messages sur le client et sur ses véritables difficultés, plutôt que sur des affirmations vagues.

Encouragez l'itération grâce à un cycle continu de rédaction, de commentaires et d'amélioration.

✅ Idéal pour : les équipes de projet CRM, les responsables marketing et les parties prenantes qui ont besoin d'un cadre clair et collaboratif pour définir et affiner leur proposition de valeur.

📮 ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être d'une intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes de discussion autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail d'automatisation à partir d'un texte simple de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment pour résumer les fils de discussion, rédiger ou peaufiner des textes, extraire des informations de l'espace de travail, générer des images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application tout-en-un pour le travail !

6. Modèle d'instructions de travail Clickup

Obtenir un modèle gratuit Documentez clairement les objectifs, la portée et les responsabilités à l'aide du modèle d'instructions de travail ClickUp.

Le modèle Clickup Work Instruction aide les équipes CRM à documenter et à normaliser la manière dont les processus doivent être exécutés, afin que les tâches soient cohérentes, reproductibles et alignées sur les objectifs d'entreprise. Qu'il s'agisse de définir comment qualifier les prospects, de mettre en place des flux de travail automatisés ou de former les nouveaux membres de l'équipe à l'utilisation du CRM, ce modèle garantit que tout le monde suit le même guide.

Vous pouvez également l'adapter à n'importe quel service, ajouter des instructions étape par étape, lier des ressources et même intégrer des tâches, des checklist ou des échéanciers pour établir la connexion entre la documentation et l'action. Et comme il s'agit d'un document ClickUp, le modèle reste actif, modifiable et collaboratif.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Rationalisez l'intégration du CRM grâce à des instructions claires et faciles à suivre pour les abonnés.

Assistance à plusieurs équipes grâce à un cadre personnalisable pour les flux de travail partagés.

Associez directement la documentation aux tâches et aux échéanciers pour une exécution plus fluide.

✅ Idéal pour : les responsables commerciaux, les responsables marketing et les équipes opérationnelles qui souhaitent documenter clairement les processus CRM et assurer la cohérence de leur exécution.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Clips pour enregistrer de courtes présentations de vos instructions de travail, puis intégrez ces enregistrements directement dans le document. Comme Clips transcrit automatiquement le contenu avec des horodatages, vous pouvez transformer certaines parties de la vidéo en tâches, les lier aux étapes pertinentes et conserver des instructions efficaces et faciles à rechercher.

7. Modèle de tableau blanc ClickUp Avantages et inconvénients

Obtenir un modèle gratuit Comparez visuellement les avantages et les inconvénients côte à côte grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Pros & Cons.

Le modèle de tableau blanc ClickUp Pros & Cons est l'un des meilleurs outils CRM visuels qui permet d'évaluer facilement les différentes options CRM. Au lieu de longs débats ou de notes, les équipes peuvent réfléchir en temps réel aux avantages et aux inconvénients de chaque fournisseur ou fonctionnalité et voir l'analyse prendre vie.

Conçu sur ClickUp Tableaux blancs, il utilise des couleurs contrastées, comme le vert pour les avantages, le rouge pour les inconvénients et un fond violet, afin que les informations ressortent instantanément. Le modèle est également entièrement personnalisable, vous permettant de glisser-déposer et de réorganiser des notes autocollantes pour recueillir des commentaires et adapter le tableau à votre processus d'évaluation.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Accélère la prise de décision grâce à une analyse structurée et impartiale.

Alignez les parties prenantes en recueillant simultanément leurs contributions collaboratives.

Restez concentré sur les critères de décision essentiels dans un espace visuel de partage.

✅ Idéal pour : les équipes de sélection CRM qui ont besoin d'un moyen rapide et interactif pour peser le pour et le contre, mettre les parties prenantes d'accord et prendre la bonne décision en toute confiance.

8. Modèle de tableau blanc ClickUp Process Flow

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les étapes telles que la planification, le développement, l'exécution, la gestion et l'évaluation grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Process Flow.

Lorsque vous devez mapper des processus CRM, tels que la qualification des prospects, les étapes du pipeline de l'équipe commerciale ou les flux du service client, le modèle de tableau blanc ClickUp Process Flow est l'outil idéal. Sa conception conviviale pour les débutants vous aide à représenter les processus étape par étape, à marquer les jalons et à transformer des opérations CRM complexes en diagrammes clairs et attrayants.

Le modèle comprend cinq étapes personnalisables : planification, développement, exécution, gestion et évaluation, avec un espace pour définir les opérations commerciales spécifiques à chaque étape. Comme il est également intégré à ClickUp Tableau blanc, vous pouvez enrichir votre flux avec des images, des vidéos, des documents et des tâches, ou même intégrer des ressources externes pour faciliter la consultation.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Cartographiez les processus CRM de manière interactive en liant des tâches à des formes, en définissant des statuts et en attribuant des propriétaires.

Passez de la vue Liste à la vue Diagramme de Gantt ou Calendrier pour visualiser les flux de travail sous différents angles.

Collaborez en direct avec vos collègues pour effectuer de la modification en cours, ajuster et affiner ensemble les flux de travail.

✅ Idéal pour : les représentants commerciaux et marketing, ou les équipes d'assistance qui souhaitent décomposer des flux de travail CRM complexes en diagrammes visuels et partageables qui améliorent l'alignement et l'exécution.

9. Modèle « 5 pourquoi » de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez la cause profonde des problèmes étape par étape grâce au modèle « 5 pourquoi » de ClickUp.

Le modèle « 5 Whys » de ClickUp aide les équipes CRM à se pencher sur des problèmes récurrents, tels que les contrats perdus, les temps de réponse lents ou le manque de précision des données, et à en découvrir les causes réelles. En vous guidant à travers une description du problème et cinq questions « Pourquoi ? » séquentielles, il vous offre un cheminement structuré, de l'identification des problèmes à la recherche de solutions réelles.

Chaque section est conçue pour vous aider à trouver une solution. Vous pouvez clairement documenter le problème, explorer les causes possibles dans l'ordre et attribuer les étapes suivantes à l'aide du suivi des actions intégré.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Guidez votre équipe étape par étape à travers l'analyse des causes profondes grâce à un cadre prêt à l'emploi.

Organisez vos idées et vos réflexions grâce à des espaces structurés pour le problème et chaque « pourquoi ».

Relie directement les résultats aux tâches et aux projets, afin que la mise en œuvre ne se perde pas dans les discussions.

✅ Idéal pour : les équipes de projet CRM et les responsables qui recherchent un moyen simple et efficace d'analyser les défis récurrents, d'en identifier les causes profondes et de s'assurer que des solutions sont mises en œuvre.

10. Modèle de liste principale des fournisseurs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez, suivez et hiérarchisez les fournisseurs grâce au modèle de liste principale des fournisseurs ClickUp.

Le modèle de liste principale des fournisseurs ClickUp aide les entreprises à organiser et à gérer toutes les données relatives aux fournisseurs dans un emplacement unique et centralisé.

Vous pouvez rechercher des fournisseurs par nom, information ou secteur d'activité, et même collaborer avec votre équipe sur les activités de gestion des fournisseurs directement dans le modèle. La liste principale est automatiquement remplie dans une vue tableau simple, tandis que les fournisseurs approuvés ou de priorité peuvent être mis en évidence dans la vue Fournisseurs de priorité. Et si vous recherchez des partenaires dans des régions spécifiques, la vue Emplacement des fournisseurs vous aide à filtrer les fournisseurs par adresse, afin de trouver ceux qui correspondent le mieux à vos besoins.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les fournisseurs à travers différentes étapes telles que Nouveau, En cours, Achevé ou Désengagé.

Gérez les données des fournisseurs avec des tâches, des étiquettes, le suivi du temps et des dépendances en un seul endroit.

Remplacez les feuilles de calcul statiques par des affichages interactifs et personnalisés qui se mettent à jour en temps réel.

✅ Idéal pour : les équipes d'approvisionnement et de CRM qui ont besoin d'un système flexible et collaboratif pour le suivi des fournisseurs, l'évaluation des partenariats et le renforcement des relations avec les fournisseurs.

⚡ Archive des modèles : Ne vous contentez pas d'utiliser les listes de fournisseurs comme des répertoires statiques. Grâce aux modèles de listes de fournisseurs, vous pouvez : Suivi des informations, des contrats et des performances.

Classez les fournisseurs par ordre de priorité en fonction de la qualité, de la fiabilité ou du coût.

Filtrez les partenaires par emplacement, type de service ou niveau de risque.

Collaborez avec votre équipe sur les mises à jour des fournisseurs en temps réel.

11. Modèle d'approvisionnement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les fournisseurs, évaluez les risques et gérez efficacement les niveaux grâce au modèle d'approvisionnement ClickUp.

Les achats ne doivent pas nécessairement se traduire par une multitude de documents papier à approuver et d'échanges interminables avec les fournisseurs. Le modèle d'achat ClickUp transforme l'ensemble du processus en un système rationalisé, regroupant les demandes, les budgets, les contrats et les données des fournisseurs de manière efficace, transparente et prête à être auditée.

Entièrement personnalisables, ils vous permettent d'automatiser les tâches routinières telles que les appels d'offres, les approbations et le suivi des livraisons. Des vues prédéfinies pour les procédures opératoires normalisées, les répertoires de fournisseurs et la gestion des risques permettent également de tout structurer, tandis que des tableaux intuitifs classent les fournisseurs par niveau et par niveau de risque, afin que vous puissiez identifier instantanément les partenaires essentiels à votre mission ou les vulnérabilités potentielles.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Centralisez les demandes d'achat, les données fournisseurs et les contrats dans un tableau de bord unique.

Capturez chaque étape à l'aide de listes dédiées telles que les demandes d'admission et les négociations de contrats.

Assurez la cohérence de votre équipe grâce aux règles d'automatisation ClickUp et aux tableaux de bord ClickUp qui suivent chaque point de contact d'approvisionnement en temps réel.

✅ Idéal pour : les responsables des achats et les équipes CRM qui souhaitent disposer d'un système unique et d'automatisation pour gérer les fournisseurs et les contrats tout en conservant la transparence et le contrôle des processus d'entreprise.

12. Modèle de checklist pour la gestion des fournisseurs ClickUp

Le modèle de checklist pour la gestion des fournisseurs ClickUp vous aide à évaluer systématiquement les fournisseurs à l'aide de critères standard tels que la structure organisationnelle, la viabilité, la logistique, la ponctualité et la réactivité.

Chaque fournisseur peut être noté sur une échelle simple de 1 à 5 et passer par différentes étapes d'évaluation telles que « En cours d'évaluation », « Évalué » et « À évaluer » jusqu'à ce que vous soyez prêt à conclure l'accord.

Au-delà des évaluations, il sert également de liste de gestion des contacts fournisseurs, vous permettant de stocker des e-mail, des numéros de téléphone et des sites Web afin de simplifier les suivis. Vous pouvez même recueillir des commentaires structurés en demandant aux membres de l'équipe de partager leurs impressions via le formulaire d'évaluation des fournisseurs, afin de vous assurer que tous les points de vue sont pris en compte.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez des champs personnalisés tels que Remarques, Numéro de contact, E-mail du fournisseur, Délais et Marques pour saisir toutes les informations essentielles.

Assurez la productivité de la gestion des fournisseurs grâce à des rappels, des évaluations et des outils de communication transparents.

Réutilisez-les facilement comme modèles de formulaires d'admission de clients pour intégrer de nouveaux partenaires en toute simplicité.

✅ Idéal pour : les équipes CRM, achats et conformité qui ont besoin d'un cadre fiable pour évaluer les fournisseurs, gérer les performances de l'entreprise et renforcer les partenariats à long terme.

13. Modèle ClickUp Vendor Retro

Obtenir un modèle gratuit Passez en revue les partenariats avec les fournisseurs, les coûts, les validations et les résultats grâce au modèle ClickUp Vendor Retro.

Vous êtes-vous déjà demandé si vos fournisseurs CRM tenaient vraiment leurs promesses ? Le modèle ClickUp Vendor Retro vous permet de comparer clairement l'accord initial aux résultats réels, afin de voir si un fournisseur a vraiment répondu à vos attentes.

Au lieu d'avis vagues, vous disposerez de données concrètes sur les coûts, la qualité, le service et les résultats. Cela vous permettra de mener des négociations plus intelligentes avant les renouvellements, de disposer d'études de cas que vous pourrez utiliser à titre de référence future et d'avoir un historique fiable de chaque partenariat avec un fournisseur CRM.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Enregistrez les accords, les échéanciers et les livrables pour pouvoir les consulter facilement.

Suivez les performances des fournisseurs selon plusieurs critères, tels que le coût et l'assistance.

Identifiez les schémas récurrents dans vos relations avec les fournisseurs afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs.

✅ Idéal pour : les équipes de projet CRM et les responsables des achats qui souhaitent passer d'une évaluation des fournisseurs basée sur des suppositions à une analyse fondée sur des données, afin de mener des négociations plus efficaces et de conclure des partenariats plus judicieux.

💡 Conseil de pro : une fois que vous avez évalué et sélectionné le bon fournisseur de CRM, le prochain grand défi est la mise en œuvre. Un déploiement mal géré peut entraîner un gaspillage de ressources, un faible taux d'adoption et la frustration des équipes. Apprenez à mettre en œuvre avec une réussite maximale une nouvelle technologie dans une organisation grâce à des stratégies éprouvées de gestion du changement, de formation et d'adoption, afin que votre CRM ne soit pas simplement installé, mais qu'il soit réellement utilisé de manière efficace.

14. Modèle de tâche d'audit des fournisseurs Clickup

Obtenir ce modèle Auditez les fournisseurs à l'aide de checklist structurées, de vérifications de conformité et de recommandations à l'aide du modèle de tâche d'audit des fournisseurs ClickUp.

L'audit des fournisseurs CRM ne doit pas nécessairement être une checklist interminable de points à vérifier. Le modèle de tâche ClickUp d'audit des fournisseurs vous offre un cadre clair pour planifier, attribuer et assurer le suivi de chaque étape du processus d'audit sans perdre de vue les détails clés.

Vous pouvez rapidement configurer des tâches d'audit à l'aide de listes de contrôle prêtes à l'emploi, attribuer des propriétaires avec des dates d'échéance et stocker toutes les informations relatives à l'audit des fournisseurs dans un système centralisé. Le modèle vous guide depuis les évaluations initiales jusqu'aux mesures correctives, ce qui permet à votre équipe d'assurance qualité ou d'approvisionnement de surveiller plus facilement les performances des fournisseurs et de rester en conformité avec la réglementation.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un cadre personnalisé en fonction des réglementations spécifiques à votre secteur d'activité ou des normes internes.

Suivez visuellement la progression de l'audit tout en responsabilisant les propriétaires grâce à des dates d'échéance.

Rationalisez la communication en invitant les membres de l'équipe à collaborer directement dans l'espace d'audit.

✅ Idéal pour : les équipes chargées de l'assurance qualité, des achats et des opérations CRM qui doivent veiller à ce que les audits soient structurés, prêts à être réalisés et efficaces pour responsabiliser les fournisseurs.

15. Modèle d'évaluation des besoins ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez les problèmes, les parties prenantes et les solutions grâce au modèle d'évaluation des besoins ClickUp.

Le modèle d'évaluation des besoins ClickUp vous aide à déterminer rapidement les besoins d'un projet et à vous assurer qu'il correspond à vos objectifs d'entreprise. Sa disposition claire et personnalisable vous permet d'identifier les lacunes, de définir des objectifs clairs et de créer un plan étape par étape dès le début.

Vous pouvez les utiliser pour noter les défis potentiels, définir ce que devrait être la réussite et fixer des jalons à examiner. De plus, l'attribution des rôles aux membres de votre équipe est simple, de sorte que chacun sait exactement quelles sont ses responsabilités.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Divisez les évaluations en sections prêtes à l'emploi telles que les objectifs, les résultats attendus, les hypothèses, les limites et les échéanciers.

Suivez facilement votre progression grâce aux diagrammes de Gantt, aux calendriers ou aux tableaux de bord ClickUp.

Transformez vos informations en actions concrètes plutôt qu'en simples rapports.

✅ Idéal pour : les chefs de projet CRM, les responsables et les décideurs qui recherchent un cadre simple pour identifier les besoins, aligner les parties prenantes et mettre en place des projets voués à la réussite.

📚 En savoir plus : La gestion efficace des exigences de votre CRM relève souvent de la responsabilité d'un responsable CRM. Si vous avez un intérêt pour faire carrière dans cet espace, voici un guide sur la manière de devenir responsable CRM, qui couvre les compétences, les responsabilités et les parcours professionnels.

Rationalisez la sélection et la mise en œuvre d'un CRM avec ClickUp

Choisir le bon CRM, c'est s'assurer que le système s'adapte à vos flux de travail, soutient vos équipes et favorise la croissance à long terme de votre entreprise. Le bon modèle vous aide à définir clairement vos exigences, à aligner les parties prenantes et à simplifier l'évaluation des fournisseurs afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées et fondées sur des données lors de votre recherche de CRM.

C'est exactement ce que propose ClickUp. Grâce à ses modèles flexibles et personnalisables, à sa collaboration en temps réel et à ses vues puissantes, ClickUp transforme les listes d'exigences statiques en flux de travail exploitables. De l'évaluation des fournisseurs au suivi des approbations et à la gestion de la mise en œuvre, tout se trouve au même endroit, ce qui rend la sélection du CRM plus rapide, plus intelligente et mieux organisée.

Essayez ClickUp gratuitement et utilisez ces modèles gratuits pour rationaliser vos exigences CRM.