Les 3 meilleurs logiciels de gestion de projet qui envoient des rappels et des alertes

Une échéance passe. Le suivi d'un client est noyé sous les messages. Un collègue manque une mise à jour de statut parce que le rappel se trouvait dans la mauvaise boîte de réception.

Ces petits oublis s'accumulent et entraînent des retards, une perte de confiance et un stress inutile.

Les logiciels de gestion de projet qui envoient des rappels et des alertes permettent à toute l'équipe de rester responsable, de réajuster les priorités lorsque les plans changent et d'éviter que des tâches ne soient oubliées.

Dans cet article, nous vous présentons les trois meilleurs outils qui tiennent cette promesse. 🎯

Logiciels de gestion de projet qui envoient des rappels et des alertes : aperçu

Voici un aperçu des trois meilleurs logiciels de gestion de projet qui envoient des rappels et des alertes que vous pouvez utiliser pour votre plan de projet:

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Avantages et inconvénients Tarifs* ClickUp Gestion de projet et collaboration basées sur l'IA pour les particuliers, les start-ups et les entreprises Rappels, ClickUp Brain (attribution de tâches, mises à jour et alertes par IA), agents IA Autopilot, automatisations, calendrier (planification et reprogrammation intelligentes) Avantages : 🌟 Environnement de travail convergent basé sur l'IA pour toutes vos tâches 🌟 Vous permet de reporter, reprogrammer, déléguer ou convertir des rappels en tâches 🌟 Comprend des outils d'IA pour la rédaction, la planification et l'automatisation des tâches🌟 Offre des vues de projet flexibles, notamment sous forme de liste, vue Tableau, calendrier, diagramme de Gantt et échéancierInconvénients :🧐 Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs en raison de son large éventail de fonctionnalités🧐 L'application mobile ne dispose pas encore de toutes les fonctionnalités de l'application de bureau Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Asana Gestion de projet flexible et interfonctionnelle pour les startups et les équipes de projet de taille moyenne Rappels et notifications de tâches (par e-mail, push ou bureau), dépendances et sous-tâches, automatisations pour les mises à jour et les alertes de tâches, affichage du calendrier et de l'échéancier, intégrations Slack/Google Agenda Avantages : 🌟 Rappelle aux équipes les tâches routinières et les vérifications🌟 Aide les responsables à réduire les suivis 🌟 Permet à tout le monde de rester informé, quel que soit le fuseau horaireInconvénients :🧐 Accès externe limité pour les collaborateurs 🧐 Les fonctionnalités avancées sont réservées aux utilisateurs payants🧐 Difficile à mettre en place pour les petites équipes Gratuit ; forfaits payants à partir de 13,49 $ par mois et par utilisateur Trello Gestion visuelle des tâches et hiérarchisation des priorités pour les particuliers et les petites équipes Alertes de date d'échéance, rappels d'attribution de cartes, mises à jour d'activité, tableaux Kanban, automatisation Butler (rappels basés sur des règles), plus de 200 intégrations via Power-Ups Avantages : 🌟 Prise en charge de l'accès mobile et bureau pour travailler en déplacement 🌟 Configuration de rappels sur Google Agenda et d'autres outils grâce à des intégrations via Power-UpsInconvénients :🧐 Fonctionnalités limitées en matière de rapports et de tableau de bord sans Power-Ups🧐 Restrictions sur le nombre de projets que vous pouvez suivre à la fois🧐 Ne convient pas aux grandes équipes ou aux projets complexes Gratuit ; forfaits payants à partir de 6 $/mois par utilisateur

Que rechercher dans un logiciel de gestion de projet qui envoie des rappels et des alertes ?

Le meilleur logiciel de gestion de projet garantit que les rappels sont opportuns, contextuels et adaptés à votre flux de travail. Voici les critères à prendre en compte lors du choix d'un logiciel :

Envoie des rappels sur tous les appareils (ordinateur de bureau, mobile, navigateur, applications de discuter) pour que vous ne manquiez jamais une échéance, où que vous soyez

L'automatisation des alertes en fonction de déclencheurs tels que les changements de statut, les dépendances ou l'inactivité, réduisant ainsi les suivis manuels

Distingue les échéances urgentes des vérifications de routine , garantissant ainsi que le travail critique bénéficie toujours d'une visibilité optimale

Suivi des réponses aux alertes , pour savoir si les tâches ont été prises en compte, reportées ou achevées

Intègre les alertes dans les flux de travail , par exemple en transformant les commentaires ou les notifications en rappels par e-mail

utilise l'IA pour redéfinir les priorités des rappels*, résumer les tâches en attente et escalader automatiquement les blocages

synchroniser avec les calendriers externes* (Google, Outlook, iCal) pour éviter les doubles réservations et harmoniser les plannings

🧠 Anecdote amusante : Le plus ancien « système de rappel » utilisé par les humains consistait à faire des nœuds dans des chaînes. Les cultures anciennes, notamment les Incas avec leur système Khipu, utilisaient des cordes nouées pour le suivi des tâches, du nombre et des obligations.

Les meilleurs logiciels de gestion de projet qui envoient des rappels et des alertes

Examinons les trois meilleurs logiciels de gestion de projet qui envoient des rappels et des alertes.

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet et la collaboration basées sur l'IA)

Restez au fait de vos tâches grâce aux rappels dans ClickUp Appuyez sur la touche « R » n'importe où dans votre environnement de travail pour créer des rappels ClickUp personnalisés

ClickUp pour gestion de projet est l'application tout-en-un pour le travail qui combine gestion de projet, documentation et communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, optimisée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

ClickUp Reminders centralise tous les suivis et alertes de tâches en un seul endroit via ClickUp Home. Que vous travailliez à partir d'un navigateur, d'un bureau ou d'un appareil mobile, vos rappels ont toujours une visibilité et sont exploitables.

Supposons qu'un fondateur de start-up coordonne le lancement de produits entre plusieurs équipes. Il peut créer un rappel pour un appel client important, joindre les documents pertinents et même l'attribuer à un membre de l'équipe.

Les commentaires dans les tâches ClickUp ou les notifications peuvent également être transformés en rappels. De plus, grâce aux options permettant de reporter, de reprogrammer ou de déléguer, les rappels permettent à chacun de rester responsable.

Faites avancer vos projets grâce à l'IA

ClickUp Brain ajoute une couche alimentée par l'IA à la gestion de projet, vous faisant gagner environ une journée par semaine en automatisant les tâches routinières et les réunions. Lorsque vous l'invitez, il attribue automatiquement les tâches en fonction des disponibilités, suit la progression et ajuste les priorités de manière dynamique.

Demandez à ClickUp Brain de partager les mises à jour sur les tâches en attente

Par exemple, un chef de projet qui coordonne la sortie d'une nouvelle application invite ClickUp Brain à « planifier les tâches liées à la sortie pour les deux prochaines semaines, les attribuer aux développeurs, à l'assurance qualité et au marketing, et signaler automatiquement tout retard. »

L'IA crée instantanément des tâches pour chaque équipe, attribue des propriétaires en fonction de leur expertise, fixe des délais et suit la progression. Si une tâche d'assurance qualité prend du retard, Brain met à jour la priorité et envoie des alertes aux membres de l'équipe concernés.

📌 Essayez ces invites, instructions Définissez un rappel pour que l'équipe de conception soumette les maquettes fonctionnelles avant vendredi 15 h.

Créez des rappels récurrents tous les lundis pour que l'équipe puisse mettre à jour l'avancement de ses projets

M'avertir si la tâche de développement n'est pas achevée 24 heures avant la date limite

Automatisez votre environnement de travail sans code

Les automatisations ClickUp, optimisées par l'IA, vous permettent de décrire un flux de travail en anglais simple pour le configurer instantanément.

Créez des déclencheurs « si ceci, alors cela » pour automatiser votre flux de travail à l'aide de ClickUp Automatisation

Par exemple, lorsqu'un concepteur marque une tâche comme « Terminée », une automatisation peut la déplacer vers la liste « Révision ». Elle en informe également le chef de projet et l'attribue au service d'assurance qualité.

Créez des plannings intelligents

ClickUp Calendrier centralise toutes les tâches, tous les évènements et toutes les échéances dans une vue intelligente et dynamique pour vous permettre de gérer activement votre emploi du temps.

Mappez vos journées, vos semaines et vos mois grâce au calendrier ClickUp alimenté par l'IA

Contrairement aux calendriers statiques, ClickUp Calendar bloque automatiquement les plages horaires de concentration, redéfinit les priorités des tâches lorsque les plans changent et synchronise avec Google Agenda ou Outlook pour éviter les doublons.

Associé à ClickUp Brain, il peut même trouver des créneaux horaires pour les réunions, envoyer des invitations et générer des transcriptions consultables avec des éléments d'action attribués.

Voici comment les utiliser pour optimiser votre planification :

Principales fonctionnalités de ClickUp

Outils d'IA unifiés : Accédez à une gamme complète d'outils d'IA pour une automatisation plus poussée, une meilleure intelligence des projets et une gestion plus intelligente des tâches avec Accédez à une gamme complète d'outils d'IA pour une automatisation plus poussée, une meilleure intelligence des projets et une gestion plus intelligente des tâches avec ClickUp Brain MAX

transformez vos discussions en tâches : *Capturez vos idées, vos éléments à entreprendre, ou vos mises à jour rapides où que vous soyez en les exprimant simplement à voix haute grâce à la fonction Talk-to-Text de ClickUp

générez du contenu soigné : *utilisez l'AI Writer for Work de ClickUp Brain pour rédiger des e-mails, des ordres du jour de réunion, des rapports ou des mises à jour de projet

Trouvez des réponses en quelques secondes : Récupérez les informations exactes dont vous avez besoin parmi les tâches, les documents, les chats et les projets grâce à Récupérez les informations exactes dont vous avez besoin parmi les tâches, les documents, les chats et les projets grâce à ClickUp Enterprise Search

capturez vos réunions sans effort : *enregistrez, transcrivez et résumez les discussions, puis transformez les points clés en tâches réalisables grâce à ClickUp AI Notetaker

Déléguez les tâches fastidieuses : déployez déployez des agents ClickUp AI Autopilot personnalisables qui surveillent les tâches, mettent à jour les statuts et envoient des alertes en fonction de vos besoins spécifiques

Les avantages de ClickUp

Regroupez vos tâches, documents, chats, tableaux blancs, tableaux de bord et objectifs dans un seul environnement de travail

Vous pouvez reporter, reprogrammer, déléguer ou convertir des rappels en tâches en un seul clic

Fournisseur, prestataire d'outils d'IA complets pour la rédaction, la planification et l'automatisation des tâches

Offre des vues de projet flexibles, notamment liste, Tableau, Calendrier, diagramme de Gantt et échéancier

Inconvénients de ClickUp

Courbe d'apprentissage plus raide pour les nouveaux utilisateurs en raison de son large éventail de fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Pourquoi est-ce idéal pour gérer plusieurs priorités ?

La suite complète de fonctionnalités de ClickUp aide les individus et les équipes à organiser, visualiser et hiérarchiser efficacement leurs tâches.

Il est fournisseur de quatre indicateurs de priorité clairs : Urgent, Élevé, Normal et Faible. Ainsi, tous les membres de l'équipe savent instantanément quelles tâches nécessitent une attention immédiate et lesquelles peuvent être reportées à plus tard.

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Ce que j'apprécie le plus, c'est le flux constant de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations. ClickUp n'est pas seulement un outil de gestion de projet, c'est une plateforme de productivité achevée. Je l'utilise quotidiennement comme système de tickets, pour communiquer avec les clients et pour organiser des flux de travail complexes. Les fonctionnalités d'IA sont vraiment remarquables : elles m'aident à trouver du contenu plus rapidement, à hiérarchiser les tâches et à garder une vue d'ensemble des projets. La flexibilité qui permet de tout personnaliser, des vues aux automatisations, fait que cet outil s'adapte parfaitement à ma façon de travailler.

📮 ClickUp Insight : 50 % des personnes organisent leur temps en consacrant certains jours à des tâches d'administrateur et d'autres à du travail nécessitant de la concentration, mais seulement 22 % déclarent automatiser ou déléguer certaines tâches. La gestion manuelle du temps est utile, mais elle n'élimine pas les tâches répétitives qui continuent de nuire à votre concentration. ✔️ Le calendrier, le bloc de temps et les agents IA de ClickUp fonctionnent ensemble pour protéger votre temps. Planifiez automatiquement le travail répétitif, déplacez les tâches en fonction de leur priorité et déclenchez des rappels pour que votre semaine se déroule sans encombre. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

2. Asana (idéal pour une gestion de projet flexible et interfonctionnelle)

via Asana

Asana est un logiciel de gestion des tâches qui vous permet de configurer des notifications par e-mail, push mobile ou alertes sur votre bureau. Personnalisez le moment et la fréquence de ces notifications, qu'il s'agisse d'un rappel unique d'échéance ou de notifications récurrentes pour les tâches régulières.

Vous pouvez informer certains membres de l'équipe, définir des rappels en fonction des phases du projet ou déclencher des notifications lorsque les dépendances changent. Le système s'intègre à votre flux de travail existant grâce à des tableaux de projet visuels, des échéanciers et des vues calendaires.

Ses fonctionnalités d'automatisation optimisent encore davantage ce processus grâce à des règles personnalisées qui permettent d'attribuer des tâches, de mettre à jour les statuts ou d'envoyer des alertes. Il se connecte à des outils tels que Microsoft Teams et Google Agenda, afin que les notifications puissent s'intégrer à votre environnement de travail sans changement de contexte.

Principales fonctionnalités d'Asana

Définissez des dépendances entre les tâches et des sous-tâches pour décomposer les travaux complexes et gérer l'ordre des tâches

Attribuez des rôles, des dates d'échéance et des priorités aux tâches grâce à des champs personnalisables pour plus d'efficacité

Gérez dynamiquement la charge de travail et l'allocation des ressources grâce à la simplicité du glisser-déposer

Créez des modèles réutilisables pour vos projets et vos tâches afin de standardiser les bonnes pratiques

Créez des flux de travail IA ou configurez des agents IA basés sur des modèles pour prendre en charge les tâches répétitives

Les avantages d'Asana

Encourage la cohérence en rappelant aux équipes les tâches routinières et les vérifications à effectuer

Aide les responsables à réduire les suivis, car les rappels se chargent en grande partie de relancer les collaborateurs

Assistance aux équipes à distance et dispersées en tenant tout le monde informé, quel que soit le fuseau horaire

Asana cons

Accès externe limité ; les collaborateurs peuvent uniquement afficher les tâches, mais ne peuvent pas saisir ni suivre les heures

Les fonctionnalités avancées sont réservées aux abonnés, contrairement aux alternatives à Asana

Il est difficile pour les petites équipes de se mettre en place

Tarifs Asana

Free

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 12 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 500 avis)

Pourquoi est-ce idéal pour gérer plusieurs priorités ?

Asana est un outil fiable pour gérer plusieurs projets. Il vous offre un espace de travail pour organiser et hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence, de leur importance et de leurs dates d'échéance. De plus, ses matrices de priorité personnalisables et ses rappels automatisés vous aident à équilibrer votre charge de travail et à ne plus manquer aucune échéance.

Que pensent les utilisateurs d'Asana dans la vie réelle ?

Un avis publié sur G2 partage :

Les principaux atouts d'Asana sont ses fonctionnalités collaboratives, son utilisation de l'IA, ses services de formation gratuits, son interface utilisateur, son équipe d'assistance, sa simplicité et sa facilité d'utilisation... Les principaux inconvénients d'Asana sont sa lenteur à mettre en œuvre des mises à jour et des fonctionnalités utiles, ses fonctionnalités d'automatisation extrêmement limitées et son manque de praticité lorsqu'il s'agit de partage de travail entre plusieurs entreprises.

🔍 Le saviez-vous ? Des études montrent que les gens sont plus enclins à atteindre leurs objectifs lorsqu'ils définissent des rappels basés sur le temps (« me rappeler à 7 h ») plutôt que des rappels vagues (« me rappeler demain »). La spécificité incite le cerveau à traiter ces rappels comme des échéances.

3. Trello (idéal pour la gestion visuelle des tâches et la hiérarchisation des priorités)

via Trello

Trello est un logiciel de gestion de projet gratuit basé sur des tableaux Kanban visuels qui facilitent le suivi des tâches. Vous pouvez créer des cartes pour les tâches, les déplacer dans des listes personnalisables (À faire, en cours, Terminé) et obtenir une vue d'ensemble de l'avancement des tâches.

La plateforme gère les notifications par le biais d'alertes de date d'échéance, d'attributions de cartes et de mises à jour d'activité, afin que les membres de l'équipe restent informés.

Pour les équipes qui ont besoin de plus, Trello propose des vues Calendrier et Échéancier dans ses forfaits payants. Il offre également une vaste bibliothèque Power-Up qui s'intègre à des outils tels que Slack, Google Drive et diverses applications de suivi du temps.

Butler, l'outil d'automatisation de Trello, permet de configurer des actions basées sur des règles afin de réduire le travail manuel. Par exemple, il peut déplacer automatiquement des cartes lorsque certaines conditions sont remplies ou envoyer des rappels en fonction de la priorité des projets.

Principales fonctionnalités de Trello

Organisez vos tâches en créant des cartes détaillées avec des dates d'échéance, des pièces jointes, des checklist et des assignés

Tirez parti de ses fonctionnalités de collaboration interfonctionnelle , notamment les commentaires, les mentions et les journaux d'activité en temps réel

Ajoutez des libellés et des filtres personnalisés pour faciliter l'organisation et la hiérarchisation des grands tableaux

Tirez parti des nombreux modèles de suivi de projet disponibles dans sa vaste bibliothèque pour standardiser les tâches récurrentes

Avantages de Trello

Prend en charge l'assistance mobile et bureau pour le travail en déplacement avec des mises à jour en temps réel

Définissez des rappels sur Google Agenda et d'autres outils grâce à ses nombreuses intégrations (plus de 200) via Power-Ups

Inconvénients de Trello

Fonctionnalités limitées en matière de rapports et de tableaux de bord, sauf si vous ajoutez des Power-Ups

Restrictions sur le nombre de projets que vous pouvez suivre à la fois ; il est difficile de passer d'un projet à l'autre

Ce n'est pas la solution idéale pour les équipes qui travaillent sur des projets volumineux ou complexes

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,5 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,5/5 (plus de 13 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 600 avis)

Pourquoi est-ce idéal pour gérer plusieurs priorités ?

Trello fournit une vue d'ensemble claire des tâches grâce à des tableaux Kanban personnalisables, vous permettant de réorganiser et de hiérarchiser le travail en fonction de son urgence et de son importance.

De plus, Butler et les intégrations facilitent l'exécution des projets grâce à l'IA, aidant les équipes à rester concentrées sur les tâches les plus importantes.

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Voici ce qu'un utilisateur de Capterra avait à dire :

Simplicité et flexibilité. Il est facile à prendre en main et peut prendre en charge un nombre de différents scénarios, de la gestion de projet aux bases de connaissances en passant par les calendriers... La gestion des comptes utilisateurs peut s'avérer difficile. Je constate souvent que les utilisateurs client oublient comment ils se sont inscrits et ne parviennent donc pas à se connecter ou à recevoir des notifications.

🔍 Le saviez-vous ? Les tout premiers rappels numériques sont apparus à la fin des années 1980 avec les premiers assistants numériques personnels (PDA) tels que le Psion Organizer, puis le PalmPilot. Les gens étaient émerveillés qu'un appareil portable puisse se souvenir de leurs rendez-vous à leur place.

Autres mentions notables

Bien que ces outils ne figurent pas parmi les trois meilleures applications de rappel, vous pouvez les utiliser pour améliorer la gestion de projet :

monday : *Offre des fonctionnalités d'automatisation permettant de configurer des rappels d'alerte basés sur des déclencheurs spécifiques, tels que l'approche d'une échéance

*wrike : Envoie des rappels automatisés pour aider les équipes à soumettre leurs relevés de temps dans les délais, garantissant ainsi le respect des délais de paie, de facturation et de rapports

Hive : Propose des notifications audio pour les alertes de réunion, les messages, les attributions de tâches et les @mentions, ajoutant ainsi un niveau supplémentaire d'urgence aux communications importantes

Comment gérer efficacement plusieurs priorités (conseils + bonnes pratiques)

Lorsque tout semble urgent, il est difficile de savoir à quoi accorder la priorité. Voici quelques bonnes pratiques pour vous aider à y parvenir.

Utilisez des rappels préventifs : Définissez des alertes liées à des points à risque. Par exemple, vous pouvez créer un rappel qui se déclenche si une dépendance dépasse 24 heures

Adoptez la méthode du « cumul d'alertes » : continuez à cumuler les alertes pour trois points de contrôle essentiels : lorsqu'une tâche est créée, lorsqu'elle est à mi-parcours et lorsqu'elle approche de la date limite

Tirez parti du cadre de délégation à sécurité intégrée : Associez les tâches à des alertes automatiques qui vous avertissent en cas de stagnation (par exemple, si le statut n'a pas changé depuis deux jours)

appliquez une alerte à deux canaux : *Séparez les alertes urgentes (push mobile) des alertes non urgentes (e-mail ou dans l'application) dans votre liste à faire

🧠 Anecdote amusante : les rappels numériques ont même été testés en médecine. Lors d'essais cliniques, les patients qui recevaient des rappels quotidiens par SMS pour prendre leurs médicaments étaient jusqu'à deux fois plus susceptibles de respecter leur traitement.

Petit rappel : choisissez ClickUp

En fin de compte, les rappels et les alertes vous permettent de garder le contrôle de votre flux de travail sans vous sentir submergé. Si Asana et Trello offrent des fonctionnalités solides sur la table, ClickUp va encore plus loin.

ClickUp vous offre des rappels, des automatisations et des alertes personnalisables basés sur l'IA qui s'adaptent à votre façon de travailler. Synchroniser les alertes sur votre bureau, votre mobile et votre navigateur pour ne rien manquer. De plus, il vous envoie des notifications tout en ajustant les priorités, en attribuant automatiquement les tâches et en permettant à tout le monde de rester sur la même page.

Grâce à une plateforme unique alimentée par l'IA qui gère les tâches du projet, la documentation, les rapports et la communication entre les équipes, ClickUp réduit la dispersion du travail et devient le seul et unique espace de travail convergé alimenté par l'IA dont vous avez besoin !

Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !