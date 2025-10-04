Stratégies marketing pour les restaurants : comment fidéliser la clientèle

Le Central Perk dans Friends n'était pas réputé pour son café de classe mondiale ou son service cinq étoiles.

Les gens adoraient cet endroit parce qu'ils s'y sentaient chez eux. Cette fidélité incitait les clients à revenir jour après jour, et c'est exactement ce que souhaite tout restaurant : des clients qui reviennent sans cesse, non seulement pour le food, mais aussi pour la connexion qu'ils ont établie.

Une telle fidélité ne se construit pas du jour au lendemain. Elle résulte de la création d'expériences mémorables, de la démonstration aux clients que vous les connaissez et de la recherche de moyens pour entretenir la relation longtemps après la première visite.

Dans cet article, nous examinerons les meilleures stratégies marketing permettant aux restaurants de créer ce type de lien et de transformer les clients occasionnels en habitués. 🧑🏼‍🍳

Et en bonus, nous verrons comment ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, peut vous aider !

⭐ Fonctionnalité présentée Vous avez du mal à attirer plus de clients dans votre établissement ? Le forfait marketing local pour restaurants de ClickUp facilite l'organisation de campagnes, la planification de publications sur les réseaux sociaux et la mise en place de promotions locales. Suivez ce qui travaille, affinez votre stratégie et transformez vos efforts marketing en une croissance régulière de votre clientèle. Obtenez un modèle gratuit Développez votre clientèle grâce au modèle de forfait marketing pour restaurants locaux de ClickUp

Pourquoi le marketing est-il important pour les restaurants ?

Les restaurants vivent et meurent au gré de l'attention qu'on leur porte.

Dans un secteur culinaire extrêmement concurrentiel, une salle comble aujourd'hui ne garantit pas la même affluence demain. Le marketing permet à votre établissement de conserver sa visibilité, de se forger une identité de marque distincte et de transformer des clients occasionnels en une clientèle fidèle.

En fin de compte, c'est cette relation continue avec les clients qui génère des revenus réguliers.

🧠 Anecdote amusante : Les restaurants utilisent depuis longtemps le pouvoir de la rareté pour stimuler leurs ventes. Les offres à durée limitée, comme le McRib saisonnier de McDonald's, créent un sentiment d'urgence, incitant les clients à se précipiter avant que l'élément ne disparaisse.

les 10 meilleures stratégies marketing pour les restaurants

Ces stratégies marketing pour les restaurants aideront votre entreprise à se démarquer et à se développer. 📈

1. Établissez des connexions authentiques grâce au storytelling sur les réseaux sociaux

Vos photos de plats sont peut-être magnifiques, mais elles se fondent dans le contenu de tous les autres restaurants sur les réseaux sociaux. Le contenu narratif est différent, car il montre les personnes et la passion qui se cachent derrière vos plats.

Lorsque votre public voit votre commis perfectionner ses talents de cuisinier ou votre pâtissier décorer un gâteau d'anniversaire à 6 heures du matin, il établit une connexion avec la personne qui prépare son repas.

Ces moments authentiques créent quelque chose de puissant que les concurrents axés sur les prix ne peuvent reproduire. Les histoires créent des liens émotionnels qui transforment les clients occasionnels en ambassadeurs dévoués qui vous recommandent sans hésitation à leurs amis.

Comment mettre en œuvre cette stratégie avec précision

Organisez des sessions de tournage pendant les heures de préparation, lorsque l'énergie est à son maximum et que l'éclairage de la cuisine crée des ombres spectaculaires

Développez un style de tournage signature à l'aide de séquences en trois plans : préparation des ingrédients, cuisson et première réaction du client

Ajoutez des pistes audio régionales tendance à vos vidéos tout en ajoutant des légendes qui reflètent la voix unique de votre restaurant et l'humour local

Planifiez vos publications de manière stratégique pendant les heures où les clients décident de leur déjeuner (11 h - 13 h) et planifient leur dîner (17 h - 19 h)

Analysez les modèles d'engagement et les indicateurs de productivité marketing afin d'identifier les récits et les thèmes qui attirent naturellement le public

📌 Exemple : les clips simples de 30 secondes d'une pizzeria locale montrant la pâte étalée à la perfection, accompagnés d'une musique entraînante et de légendes telles que « Pâte fraîche, ambiance fraîche ! », génèrent régulièrement des milliers de vues et attirent une clientèle importante à l'heure du déjeuner. Mieux encore, les clients demandent désormais expressément à assister en personne au processus de préparation de la pâte. Ce qui était autrefois un travail caché en cuisine devient ainsi un divertissement pendant le dîner que les concurrents ne peuvent pas copier.

⚡️ Archive de modèles : Essayez le modèle de calendrier de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp pour planifier vos prises de vue, fixer les heures de publication et suivre les stories qui suscitent le plus d'engagement. Avec tout mapper, vous pouvez assurer le flux de votre contenu tout en donnant à chaque membre de l'équipe son moment de gloire.

2. Entretenez des relations à long terme grâce à des campagnes de marketing par e-mail

Contrairement aux algorithmes peu fiables des réseaux sociaux, l'e-mail est un moyen direct de communiquer avec vos clients, comme discuter hebdomadairement autour d'un café avec vos clients les plus fidèles.

Ce canal de communication intimiste est un élément essentiel de votre stratégie marketing. Il vous permet de partager des anecdotes exclusives, des informations saisonnières et des accès privilégiés qui donnent à vos abonnés le sentiment d'être des initiés.

Considérez votre liste de diffusion comme une communauté, et non comme un entonnoir de vente. Donnez à vos abonnés le sentiment d'appartenir à un cercle privilégié en partageant régulièrement de la valeur, telle que des anecdotes exclusives, des conseils de chefs et du contenu sur les coulisses de votre établissement. Cela permet de créer une connexion authentique qui se traduira par une augmentation de la fréquentation

Comment mettre en œuvre cette stratégie avec précision

Installez des systèmes d'inscription sur tablette à l'accueil, proposant des livres de recettes numériques exclusifs avec la fonctionnalité d'une version simplifiée de vos plats signature

Élaborez une séquence d'accueil en trois parties qui fournit le livre de recettes promis, partage le récit de la création de votre entreprise et offre une incitation à la visite à durée limitée

Segmentez vos clients réguliers en fonction des données de point de vente, notamment leurs préférences alimentaires, leur fréquence de visite et les catégories de menus qu'ils placent dans les favoris, afin de leur envoyer des messages ciblés

Envoyez des newsletters deux fois par semaine, en milieu de semaine, lorsque les gens commencent à forfaiter leurs sorties au restaurant pour le week-end

Suivez les contenus qui génèrent les évaluations de réservation les plus élevées dans les 48 heures et misez davantage sur les mises en forme gagnantes

Programmez des campagnes d'automatisation pour les anniversaires et les dates importantes afin de marquer les jalons importants de vos clients personnalisés

📌 Exemple : un restaurant proposant des produits directement issus de la ferme peut transformer son calendrier de marketing par e-mail en mettant l'accent sur l'éducation plutôt que sur la promotion. Ses newsletters mensuelles mettent en avant les ingrédients de saison et proposent des fonctionnalités d'interviews d'agriculteurs locaux, achevées de recettes simples que les clients peuvent reproduire chez eux. Cette approche a permis de créer une communauté engagée où les abonnés répondent régulièrement à des questions culinaires et suggèrent des menus. Le restaurant utilise désormais ces discussions pour orienter l'élaboration de ses menus saisonniers, créant ainsi des plats qui correspondent aux attentes de son public.

⚡️ Archive de modèles : configurez le modèle ClickUp Email Marketing pour segmenter votre audience, programmer des envois les jours de forte affluence et suivre les performances par rapport aux données de réservation.

3. Élargissez votre audience de manière organique grâce à des partenariats avec les communautés locales

Les partenariats communautaires vous permettent de vous connecter avec des personnes qui font déjà confiance à votre organisation partenaire. Ce transfert de confiance est précieux, car il augmente les chances que des clients potentiels essaient votre restaurant.

Pensez par exemple à la façon dont les adeptes d'un studio de yoga ont naturellement envie d'un smoothie sain après leur séance, ou aux navigateurs d'une librairie qui apprécient de trouver un café confortable à proximité. Ces alignements naturels créent des scénarios gagnant-gagnant qui profitent à toutes les parties concernées tout en renforçant les connexions communautaires.

Comment mettre en œuvre cette stratégie avec précision

Plannez les autres entreprises locales situées à proximité qui servent votre clientèle idéale, mais qui ne font pas concurrence à vos offres

Créez des supports co-brandés qui peuvent être affichés bien en évidence dans les deux emplacements sans ressembler à des publicités

Organisez des réunions mensuelles pour faire le point à l'aide d'indicateurs concrets tels que l'utilisation de codes de réduction uniques et les sondages auprès des nouveaux clients à partir de votre outil de planification de restaurant

Concevez des campagnes saisonnières qui correspondent à la fois aux périodes de forte activité de votre entreprise et aux besoins de vos clients

Maintenance : conservez des registres détaillés de vos partenariats et suivez les collaborations qui génèrent les évaluations d'acquisition et de fidélisation les plus élevées

📌 Exemple : un café servant le petit-déjeuner a remarqué que les cours du studio de yoga voisin se terminaient juste au moment où il ouvrait ses portes chaque matin. Le propriétaire du café a approché le professeur de yoga avec une proposition spécifique : offrir des réductions sur les smoothies après les cours aux élèves de yoga en échange de la promotion des options de restauration saine du café pour les ateliers du studio. Ce partenariat a permis de gagner des dizaines de nouveaux clients réguliers qui prolongent désormais leur routine bien-être du tapis de yoga à la table du petit-déjeuner. De plus, ils co-organisent chaque mois des ateliers « Mindful Eating » (alimentation consciente) qui affichent régulièrement complet, positionnant les deux entreprises comme des leaders du bien-être dans leur quartier.

💡 Conseil de pro : Transformez vos partenariats communautaires en succès clairs et mesurables grâce à ClickUp Objectifs. Fixez-vous un objectif tel que « Nouveaux clients provenant de partenaires locaux » et établissez la connexion entre cet objectif et des tâches telles que la création de supports co-brandés, la planification de campagnes saisonnières et le suivi de l'utilisation des codes de réduction. Définissez vos objectifs marketing dans ClickUp Suivez chaque partenariat local et constatez des résultat concrets grâce à ClickUp Objectifs

4. Tirez parti de la preuve sociale grâce à des campagnes de contenu généré par les utilisateurs

Les photos professionnelles de plats peuvent sembler parfaites, mais elles peuvent aussi paraître stériles et déconnectées de l'expérience culinaire réelle. En revanche, les photos authentiques prises par les clients capturent l'excitation et la joie sincère de découvrir un excellent repas.

Les gens font bien plus confiance à ces moments authentiques qu'au contenu soigneusement élaboré par les marques, ce qui fait du contenu généré par les utilisateurs votre atout marketing le plus crédible.

Donnez aux gens des raisons convaincantes de partager leurs expériences et reconnaissez-les de manière significative lorsqu'ils le font. Lorsqu'elles sont menées de manière réfléchie, ces campagnes suscitent l'enthousiasme de la communauté et attirent de nouveaux clients qui souhaitent se joindre à la fête.

Comment mettre en œuvre cette stratégie avec précision

Lancez des campagnes thématiques mensuelles liées aux spécialités saisonnières, aux évènements locaux ou aux plats signature qui se prêtent bien à la photographie

Créez des conditions d'entrée qui garantissent un contenu de qualité : incluez les noms des plats, des mots descriptifs pour décrire leur goût et des étiquettes d'amis

Créez des stories Instagram dédiées, en organisant les envois par catégorie de menu afin de faciliter la navigation pour les clients personnalisés

Répondez personnellement à chaque envoi, en faisant référence à des détails spécifiques de leur message plutôt qu'à des messages de remerciement génériques

Suivez les indicateurs d'engagement au-delà des simples « likes », en vous concentrant sur les enregistrements, les partages et les visites de profil après la publication de contenus phares

📌 Exemple : une chaîne de restaurants de hamburgers a lancé le #BurgerFaceChallenge, encourageant les clients à immortaliser leurs réactions authentiques à la première bouchée de leur hamburger signature. Les gagnants reçoivent un mois de repas gratuits, ce qui motive une participation de grande qualité. La campagne a généré des centaines de publications authentiques montrant la surprise et le plaisir des gens face à la taille et à la saveur du hamburger. Le restaurant publie chaque jour les envois gagnants sur ses réseaux sociaux, créant ainsi un cycle dans lequel les participants se sentent mis à l'honneur et leurs amis ont envie de vivre la même expérience.

🔍 Le saviez-vous ? Le concept de restaurant moderne est né à Paris au XVIIIe siècle, lorsque certains établissements ont commencé à proposer un menu de plats à consommer sur place. Cette évolution par rapport aux auberges et tavernes a marqué la naissance de l'industrie de la restauration.

5. Récompensez les relations authentiques avec vos clients grâce à des programmes de fidélité

Au lieu de créer des programmes de fidélité complexes qui ressemblent à des devoirs, concentrez-vous sur une simple marque de reconnaissance. Alors que les points et les niveaux confus frustrent les clients, une reconnaissance sincère crée une connexion émotionnelle.

La véritable magie réside dans les petites attentions personnelles : se souvenir des préférences et célébrer les occasions spéciales. Cela permet aux clients de se sentir vraiment en valeur, ce qui crée une fidélité durable que les concurrents ne peuvent pas facilement reproduire.

Comment mettre en œuvre cette stratégie avec précision

Mettez en place des systèmes à double voie combinant de simples cartes à poinçonner physiques et des applications numériques optionnelles pour les clients qui souhaitent bénéficier de fonctionnalités supplémentaires

Configurez votre logiciel de gestion alimentaire pour signaler les informations essentielles sur les clients, telles que les anniversaires, les restrictions alimentaires et les dates importantes

Structurez les récompenses en trois catégories significatives : avantages alimentaires, améliorations de l'expérience et avantages pratiques dont les clients accordent réellement de la valeur

Interrogez les membres du programme chaque trimestre à l'aide de questions brèves et ciblées sur leurs récompenses placées dans les favoris et les ajouts qu'ils souhaiteraient voir apparaître

Comparez les habitudes de consommation et la fréquence des visites entre les membres et les non-membres afin de calculer le véritable retour sur investissement du programme

Créez des moments de reconnaissance surprenants pour vos clients les plus fidèles grâce à des notes manuscrites et des invitations à des évènements exclusifs

📌 Exemple : un café a mis en place un programme de fidélité simple : pour neuf cafés achetés, le dixième est gratuit. Cependant, il a amélioré l'expérience en offrant des bonus pour essayer de nouveaux éléments du menu, ce qui a augmenté le montant moyen des commandes tout en faisant découvrir différents produits aux clients. Ce qui les distingue vraiment, c'est leur attention personnalisée : ils se souviennent des noms et des commandes habituelles des clients personnalisés et leur posent même des questions sur les membres de leur famille mentionnés dans des discussions précédentes.

⚡️ Archive de modèles : Créez un système de fidélisation qui suscite réellement l'enthousiasme des clients grâce au modèle CRM ClickUp pour les propriétaires de restaurants. Mappez les avantages alimentaires, les améliorations de l'expérience et les avantages pratiques en un seul endroit, puis suivez les récompenses qui incitent les invités à revenir.

6. Captez les internautes au bon moment grâce au référencement local

Lorsqu'une personne recherche « restaurants près de chez moi », elle se trouve à un moment idéal dans son parcours client : elle a faim, elle est prête à dépenser de l'argent et elle recherche des solutions immédiates.

L'optimisation pour les moteurs de recherche locaux (SEO) vous garantit d'apparaître dans ces recherches à forte intention lorsque des clients potentiels sont activement en train de choisir un restaurant.

Pour dominer ces recherches, fournissez des informations complètes et utiles, le fournisseur ou le prestataire de Google. Au fil du temps, cet effort constant renforce votre autorité numérique et vous permet de distancer vos concurrents.

Comment mettre en œuvre cette stratégie avec précision

Effectuez des audits hebdomadaires sur Google My Business, mettez à jour les horaires, ajoutez des photos et publiez des informations sur les promotions à venir

Développez des pages web spécifiques à l'emplacement pour les quartiers environnants, avec fonctionnalité de conseils de stationnement, d'itinéraires à pied et de points de repère locaux

Configurez des alertes Google pour surveiller le nom de votre restaurant, les discussions sur les restaurants du quartier et les mentions de vos plats signature afin de pouvoir réagir immédiatement

Encouragez les avis positifs sur Google pendant les moments de satisfaction maximale, lorsque les clients sont vraiment enthousiasmés par leur expérience

Suivez les performances mensuelles des recherches pour les termes locaux clés à l'aide de Google Search Console afin d'identifier les améliorations et les opportunités en matière de classement

📌 Exemple : le propriétaire d'un restaurant thaïlandais a décidé de répondre personnellement à chaque avis Google, qu'il soit positif ou critique. Il publie des photos récentes des plats du jour et met régulièrement à jour les horaires d'ouverture pendant les vacances et les évènements spéciaux. Ces efforts constants lui ont permis de passer de la troisième page aux trois premiers résultats pour « cuisine thaïlandaise [nom de la ville] » Étonnamment, ils ont découvert que des réponses réfléchies aux avis négatifs transformaient souvent les clients mécontents en fidèles défenseurs. En effet, ceux-ci appréciaient l'engagement sincère du propriétaire à s'améliorer et à satisfaire ses clients.

💡 Conseil de pro : Utilisez les tâches récurrentes de ClickUp pour automatiser vos routines de référencement local. Configurez-les pour qu'elles se répètent chaque semaine pour les mises à jour du profil Google Business, les téléchargements de photos et les réponses aux avis, et ajoutez des cycles mensuels pour surveiller les classements dans les résultats de recherche. Grâce à ces tâches automatisées, les annonces Google de votre restaurant resteront toujours visibles et compétitives. Faites du référencement local une habitude hebdomadaire grâce aux tâches récurrentes de ClickUp

7. Créez un sentiment d'urgence et d'enthousiasme grâce à des promotions saisonnières sur les menus

Si les offres à durée limitée sont efficaces, évitez toutefois de créer un sentiment d'urgence artificiel, qui peut être perçu comme manipulateur et nuire à la confiance. Privilégiez plutôt des promotions saisonnières authentiques, en établissant une connexion entre vos offres spéciales et des saisons réelles et des événements culturels.

Lorsqu'elles sont bien terminées, ces promotions génèrent l'attention des médias, un buzz sur les réseaux sociaux et l'enthousiasme des clients, qui se prolongent bien au-delà de la période promotionnelle elle-même.

Comment mettre en œuvre cette stratégie avec précision

Faites un forfait de vos menus saisonniers quatre mois à l'avance afin de vous assurer de la sécurité d'obtenir des ingrédients de première qualité et de négocier des prix avantageux avant la période de forte demande

Créez des histoires captivantes établissant la connexion entre chaque plat limite et les cycles agricoles locaux, les traditions culturelles ou l'importance historique

Déployez le marketing du compte à rebours sur tous les canaux, en mettant l'accent sur les dates de fin spécifiques et la disponibilité des ingrédients

Fixez le prix des éléments saisonniers à un niveau élevé reflétant leur caractère spécial et la qualité supérieure de leurs ingrédients

Consignez des données de performance complètes, notamment les chiffres de l'équipe commerciale, les retours clients et l'engagement sur les réseaux sociaux, afin d'optimiser vos performances futures

📌 Exemple : chaque année en octobre, un restaurant spécialisé dans les steaks lance ses « fonctionnalités de la saison des récoltes », fonctionnant avec des plats à base de légumes d'automne locaux tels que la courge musquée, les choux de Bruxelles et les légumes-racines. Il promeut ces éléments en précisant qu'ils sont « disponibles uniquement jusqu'au 30 novembre », créant ainsi un sentiment d'urgence lié à la saison des récoltes. Les descriptions du menu informent les clients sur les fermes locales spécifiques et les pratiques agricoles saisonnières, justifiant ainsi les prix élevés tout en renforçant les connexions avec la communauté. Ils s'associent également à des fermes sélectionnées pour des prises de contrôle sur Instagram, montrant les activités de récolte et créant du contenu qui renforce la connexion avec les saisons.

🚀 Avantage ClickUp : laissez ClickUp Calendar planifier automatiquement vos tâches liées au menu saisonnier. Définissez votre date de lancement, et le calendrier bloquera les préparatifs, les commandes d'ingrédients et les échéances marketing afin que vos plats en limite soient servis sur la table à temps. Pour un menu estival à base de baies, l'IA peut planifier automatiquement la finalisation du menu, l'approvisionnement en baies et les publications sur les réseaux sociaux, permettant ainsi à votre équipe de rester sur la bonne voie sans avoir à effectuer de planification manuelle.

📖 À lire également : Comment créer une stratégie de marketing champ (+ exemple)

8. Engagez le public local grâce à des collaborations avec des influenceurs

Les amateurs de cuisine locale qui ont un petit mais engagé abonné peuvent générer une entreprise importante, car leur clientèle les connaît personnellement et habite à proximité.

La clé est d'identifier les micro-influenceurs qui correspondent véritablement aux valeurs de votre marque et qui entretiennent des relations authentiques avec leur communauté locale.

Comment mettre en œuvre cette stratégie avec précision

Recherchez des collaborateurs potentiels en analysant leurs taux d'engagement, en vous assurant que l'interaction avec le public dépasse 3 % pour créer une connexion communautaire authentique

Élaborez des offres de collaboration complètes, comprenant notamment un accès aux coulisses, des récits sur l'approvisionnement en ingrédients et des aperçus exclusifs des menus

Fournisseur, prestataire de directives clés en matière de communication tout en encourageant explicitement l'interprétation personnelle et l'expression authentique

Mettez en place des systèmes de suivi à l'aide de codes de réduction uniques et de liens personnalisés pour surveiller la génération de trafic et les indicateurs clés de performance marketing

Concentrez-vous exclusivement sur les influenceurs situés dans un rayon de 30 km, car les visites au restaurant nécessitent une proximité physique et une crédibilité locale

📌 Exemple : un restaurant de sushis a commencé à inviter des blogueurs culinaires locaux à des expériences omakase exclusives, en leur demandant en échange de laisser des avis honnêtes en ligne. Trois blogueurs soigneusement sélectionnés ont partagé des articles détaillés sur leur soirée, mettant en avant la technique du chef, l'origine des ingrédients et l'ambiance générale. L'enthousiasme authentique qui se dégageait de leur contenu a généré des centaines de nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux et une augmentation notable des réservations le mois suivant.

⚡️ Archive de modèles : Gérez vos partenariats avec des influenceurs grâce au modèle de suivi de campagne ClickUp en enregistrant chaque collaboration, en attribuant des délais et en suivant les données de performance côte à côte.

9. Organisez des évènements qui transforment les repas en expériences inoubliables

Le service régulier du dîner génère des revenus prévisibles, mais les évènements spéciaux créent des expériences haut de gamme que les clients ne peuvent reproduire chez eux ou ailleurs.

Ces occasions positionnent votre restaurant comme une destination culturelle.

Les évènements de restaurant réussis tirent parti de votre espace, de votre équipement et de votre expertise existants pour offrir une valeur exceptionnelle qui justifie des prix plus élevés. De plus, ils agissent en tant que fournisseur d'excellent contenu pour les réseaux sociaux et créent des connexions plus profondes avec les clients qui découvrent votre restaurant d'une manière nouvelle et attrayante.

Comment mettre en œuvre cette stratégie avec précision

Choisissez des concepts d'évènements qui mettent en valeur les atouts existants de votre équipe tout en utilisant les ingrédients et l'équipement disponibles afin de minimiser les coûts supplémentaires

Calculez vos prix à l'aide d'une formule précise : coûts totaux multipliés par trois, plus une prime expérientielle reflétant la valeur unique fournie par le fournisseur ou le prestataire

Faites la promotion de vos évènements via des canaux ciblés, en donnant la priorité à vos abonnés e-mail et followers sur les réseaux sociaux les plus engagés

Mettez en place des systèmes de réservation simplifiés, qui permettent de recueillir des informations essentielles telles que les restrictions alimentaires et les coordonnées pour de futures actions marketing

Faites un suivi auprès des participants dans les 48 heures à l'aide de courts sondages sur leurs moments placer dans les favoris et leurs suggestions pour les évènements futurs

📌 Exemple : un restaurant italien a lancé des cours mensuels intitulés « Pasta Making 101 » (Initiation à la fabrication des pâtes) où les participants apprennent les techniques traditionnelles avant de déguster un repas trois services fonctionnant avec leurs pâtes faites maison. Ces sessions affichent régulièrement complet malgré leur prix élevé et débouchent souvent sur de futures réservations pour le dîner. De nombreux participants réservent des ateliers privés de fabrication de pâtes pour des anniversaires ou des fêtes, ce qui génère une source de revenus supplémentaire avec des frais généraux minimes. Le restaurant photographie chaque cours pour alimenter son contenu sur les réseaux sociaux et a constitué une liste d'attente de plus de 200 personnes désireuses de participer aux prochaines sessions.

⚡️ Archive de modèles : Organisez vos dîners spéciaux et vos événements de dégustation à l'aide du modèle de planification d'événements ClickUp. Utilisez la vue Liste pour mapper chaque étape de la préparation (conception du menu, coordination des fournisseurs, affectation du personnel), tandis que la vue Calendrier vous permet de respecter les délais, de la conception à la soirée de l'événement.

10. Activez le marketing de bouche à oreille à l'aide de recommandations

Les recommandations personnelles génèrent plus de visites dans les restaurants que n'importe quel canal marketing traditionnel, mais la plupart des établissements comptent davantage sur l'espoir que sur des systèmes pour obtenir ces précieuses recommandations.

Un programme de parrainage stratégique permet aux clients satisfaits de devenir vos meilleurs promoteurs. Le résultat est un gain pour tous : la personne qui parraine se sent valorisée, l'invité bénéficie d'une recommandation fiable et vous gagnez un nouveau client fidèle.

Comment mettre en œuvre cette stratégie avec précision

Structurez les récompenses sous forme de crédits restaurant significatifs plutôt que de réductions en pourcentage afin de mettre l'accent sur la valeur tout en encourageant les visites répétées

Organisez vos promotions pendant les périodes de satisfaction maximale, lorsque les clients ont naturellement envie de partager leurs expériences positives

Fournissez plusieurs mécanismes de partage, notamment des cartes physiques, des codes numériques et des options de scan QR, afin de répondre aux différentes préférences

Récompensez vos clients les plus fidèles en leur offrant un traitement VIP, comme des places avec priorité, des avant-premières exclusives des menus et des invitations à des évènements spéciaux

📌 Exemple : un restaurant mexicain a créé un programme de parrainage simple offrant aux clients existants des crédits substantiels pour chaque parrainage réussi, tandis que les nouveaux clients bénéficient de réductions de bienvenue lors de leur première visite. Ils assurent le suivi des recommandations grâce à une application simple qui permet aux personnes personnalisées d'envoyer des cartes-cadeaux numériques directement à leurs amis, ce qui rend le processus de partage facile et traçable. Grâce à ce programme, ils génèrent chaque mois des dizaines de nouveaux clients personnalisés et ont découvert que les clients recommandés présentent une valeur à vie nettement supérieure à celle des clients personnalisés acquis par d'autres canaux marketing.

💡 Conseil de pro : Documentez et affinez votre stratégie marketing dans ClickUp Docs. Vous pouvez stocker les détails des récompenses, les modèles et les mises à jour dans un seul document afin que votre équipe travaille toujours à partir de la même stratégie. Associez-le à des tâches pour faciliter l'exécution et permettre des ajustements rapides en fonction des commentaires des clients. Rédigez ensemble des forfaits marketing et des briefs de contenu dans ClickUp Documents

Comment ClickUp fournit-il une assistance aux efforts de marketing des restaurants

Gérer le marketing d'un restaurant, c'est un peu comme diriger une cuisine. Les idées fusent, le timing est crucial et tout peut s'écrouler si une étape est négligée.

Le côté créatif est amusant, mais le côté opérationnel peut sembler interminable.

ClickUp for Marketing Teams permet aux responsables marketing des restaurants de rester organisés, de saisir rapidement leurs idées et de faire avancer leurs campagnes sans perdre de temps. Voici comment ce logiciel de marketing d'entreprise permet de maintenir les stratégies marketing des restaurants sur la bonne voie. 🍴

Remettez les campagnes collées sur la table

Toute grande promotion commence par la même question : qu'est-ce qui a travaillé l'année dernière ? Le menu à prix fixe de la Saint-Valentin s'est-il vendu grâce aux publicités Instagram ou à la campagne par e-mail ?

Il faut des heures pour fouiller dans d'anciens e-mails et fichiers afin de rassembler toutes les informations nécessaires.

Récupérez des informations sur les précédentes campagnes marketing de restaurants grâce à ClickUp Brain

ClickUp Brain facilite ce processus. Comme il se connecte à l'ensemble de votre espace de travail, il vous suffit de demander ce dont vous avez besoin pour que cela s'affiche en quelques secondes.

essayez cette invite, instructions : *Récupérez le texte que nous avons utilisé pour la campagne d'e-mails de la Saint-Valentin de l'année dernière, ainsi que les commentaires des clients que nous avons enregistrés et le design final du flyer.

Au lieu de passer l'après-midi à rechercher d'anciens documents, vous partez d'éléments éprouvés et vous les affinez. Votre équipe peut immédiatement faire preuve de créativité, car le contexte est déjà en place.

🧠 Anecdote amusante : Entre les années 1930 et 1950, les restaurants utilisaient couramment des boîtes d'allumettes comme support publicitaire. Ces boîtes de couleur arboraient la fonctionnalité du nom et du logo du restaurant, servant à la fois d'élément fonctionnel et d'outil marketing.

Notez vos nouvelles idées avant qu'elles ne disparaissent

Certaines des meilleures idées marketing naissent loin d'un bureau. Un chef peut proposer un apéritif de saison pendant qu'il prépare le service du dîner. Un gérant peut suggérer une soirée quiz spéciale pendant qu'il encaisse. Si ces idées ne sont pas immédiatement consignées, elles disparaissent dans l'agitation.

Utilisez ChatGPT dans ClickUp Brain MAX pour rédiger des textes pour les campagnes marketing de restaurants

ClickUp Brain MAX résout ce problème. Il fonctionne comme un compagnon de bureau où vous pouvez rapidement exprimer et enregistrer vos idées sous forme de tâches réelles.

Vous pourriez dire : « Créez une tâche pour promouvoir le Margarita Monday, attribuez-la au service design et réseaux sociaux, et fixez-la pour jeudi prochain. » Brain MAX transforme votre dictée en instructions de texte qui créent instantanément une tâche avec une date d'échéance et des propriétaires clairement identifiés.

Brain MAX vous permet également de choisir le modèle d'IA à utiliser pour différentes tâches.

Pour une rédaction ludique, vous pouvez passer à ChatGPT. Pour créer un calendrier marketing, Gemini peut vous aider à structurer votre travail. Claude est l'outil idéal pour renforcer le ton de vos mises à jour de site web. Vous n'êtes pas limité à un seul assistant IA ; vous choisissez celui qui convient le mieux à la tâche à accomplir.

Invitez Gemini dans ClickUp Brain MAX à créer un calendrier de publication pour votre restaurant

Cela aide l'équipe à :

Capturez vos idées spontanées sans avoir à taper quoi que ce soit

Assurez le flux de la planification de vos campagnes pendant les heures de pointe

Utilisez le modèle d'IA adapté à différents types de tâches

📖 À lire également : Modèles gratuits de forfaits Business pour restaurants

Automatisez les transferts qui ralentissent les campagnes

Les campagnes des restaurants se retrouvent souvent bloquées à l'étape de la transmission. Un flyer promotionnel pour un barbecue du 4 juillet peut être prêt, mais la campagne est au point mort si personne ne sait qu'il attend d'être approuvé. Les responsables passent plus de temps à courir après les mises à jour qu'à forfaiter la prochaine promotion.

Automatisez les campagnes récurrentes pour l'identité de marque de votre restaurant avec ClickUp Automatisations

Les automatisations ClickUp vous permettent de rester productif. Vous pouvez définir des règles afin que le système gère ces transferts à votre place. Par exemple :

Une fois que le concepteur a téléchargé le flyer, le directeur général reçoit immédiatement une étiquette pour approbation

Une fois approuvée par le directeur général, la tâche relative aux réseaux sociaux est automatiquement créée et attribuée

Deux jours avant l'évènement, un rappel est envoyé au personnel en salle afin qu'il installe des flyers et publie un message sur la page Facebook du restaurant

Le flux de la campagne s'écoule d'une étape à l'autre sans que personne n'ait à la faire avancer constamment.

📮 ClickUp Insight : Selon notre sondage, près de 88 % des dirigeants s'appuient encore sur des vérifications manuelles, des tableaux de bord ou des réunions pour obtenir des informations actualisées. Le coût ? Une perte de temps, des changements de contexte et, souvent, des informations obsolètes. Plus vous consacrez d'énergie à rechercher des mises à jour, moins vous en avez pour agir en conséquence. Les agents Autopilot de ClickUp, disponibles dans les listes et les chats, affichent instantanément les changements de statut et les fils de discussion importants. Vous n'aurez plus jamais à demander à votre équipe de vous envoyer des « mises à jour rapides ». 👀 💫 Résultats concrets : Pigment a amélioré l'efficacité de la communication au sein de ses équipes de 20 % grâce à ClickUp, qui permet aux équipes de mieux communiquer et de mieux maintenir leur connexion et leur alignement.

Transformez les demandes floues en campagnes concrètes

Toutes les équipes marketing ont déjà entendu cette phrase : « Nous devrions promouvoir le nouveau burger. »

L'idée est bonne, mais sans détails, elle est inutilisable. Quel est le budget ? Quel canal ? Quand doit-elle être mise en œuvre ? Clarifier ces points se transforme en un va-et-vient sans fin.

Simplifiez les demandes créatives pour les stratégies marketing hors ligne et bien plus encore avec ClickUp Formulaires

Vous pouvez créer un formulaire simple dans ClickUp afin que le personnel puisse soumettre ses demandes. Il suffit de remplir les informations de base : type de campagne, budget, dates et ressources nécessaires. Le formulaire crée automatiquement une tâche dans votre espace de travail, avec les délais et les propriétaires.

Prêt à remplir votre restaurant d'invités satisfaits ? Débloquez les secrets des campagnes à fort impact grâce au guide The Campaign Execution Playbook. Ce guide indispensable détaille toutes les étapes du marketing pour les restaurants, de la création d'un buzz autour d'évènements spéciaux à l'utilisation de l'IA pour le marketing numérique. Simplifiez la gestion de vos campagnes marketing avec ClickUp Découvrez des stratégies de marketing de croissance concrètes, des conseils d'experts et des modèles prêts à l'emploi conçus pour aider votre équipe à remplir des places, à augmenter votre chiffre d'affaires et à créer des expériences culinaires mémorables.

Consultez toutes les campagnes en un seul endroit

Le marketing dans le secteur de la restauration se fait rarement campagne par campagne. Une promotion sur les services traiteur à l'automne peut coïncider avec des promotions sur les happy hours et un évènement pour Halloween. Sans une vision claire, il est facile de surcharger l'équipe ou de manquer les délais.

Suivez les campagnes des restaurants dans les tableaux de bord ClickUp pour gérer les charges de travail et repérer rapidement les goulots d'étranglement

Les tableaux de bord ClickUp vous offrent une vue d'ensemble en un seul coup d'œil. Vous pouvez voir :

Quelles campagnes sont en attente d'approbation ?

Qui a trop de travail cette semaine ?

Combien de tâches de conception sont bloquées en phase de révision ?

Quelles campagnes sont dans les délais et lesquelles prennent du retard ?

Par exemple, vous remarquerez peut-être que votre graphiste est surchargé depuis que vous lui avez demandé de créer simultanément des supports marketing pour la fête du Travail et pour le brunch. Cette visibilité vous permet d'ajuster les priorités avant que les délais ne soient dépassés.

🔍 Le saviez-vous ? En 1997, Pizza Hut a fait appel à Mikhaïl Gorbatchev pour une publicité dans laquelle des Russes débattaient de son hérité (liberté ou chaos) avant de se mettre d'accord sur une chose : « Grâce à lui, nous avons Pizza Hut. » Gorbatchev ne dit jamais un mot, mais son apparition silencieuse a transformé une publicité pour des pizzas en un théâtre politique mondial, en faisant l'une des publicités les plus mémorables jamais réalisées pour un restaurant.

Commencez plus intelligemment avec un forfait marketing prêt à l'emploi

Élaborer un plan marketing à partir de zéro peut prendre plus de temps que la campagne elle-même. Vous devez créer des tâches pour les e-mails, les réseaux sociaux, les évènements et les supports imprimés avant même de commencer le travail créatif.

Obtenez un modèle gratuit Lancez vos campagnes plus rapidement grâce au modèle de forfait marketing pour restaurants locaux de ClickUp

Le modèle de plan marketing pour restaurants locaux de ClickUp vous épargne cet effort. Il est préchargé avec des flux de travail pour les campagnes courantes telles que les promotions pendant les vacances, les actions de fidélisation ou les soirées d'évènement.

Le modèle de campagne marketing vous offre cinq vues différentes : Résultats clés, Échéancier, Guide de démarrage, Objectifs et Tableau de progression, pour vous aider à obtenir des informations utiles et à rationaliser vos efforts marketing.

Écoutez notre équipe marketing vous parler de l'utilisation de ClickUp:

Notre approche du marketing intégré va au-delà de la simple harmonisation des campagnes avec la stratégie globale. Il s'agit d'unifier toutes nos fonctions, ressources et processus marketing en une source unique d'informations qui s'intègre parfaitement au reste de nos systèmes. ClickUp facilite la mise en œuvre et le partage de toutes ces informations entre nos équipes.

Notre approche du marketing intégré va au-delà de la simple harmonisation des campagnes avec la stratégie globale. Il s'agit d'unifier toutes nos fonctions, ressources et processus marketing en une source unique d'informations qui s'intègre parfaitement au reste de nos systèmes. ClickUp facilite la mise en œuvre et le partage de toutes ces informations entre nos équipes.

🧠 Anecdote amusante : À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les restaurants ont expérimenté des architectures novatrices (des structures en forme de coquillages, d'animaux et même d'éléments géants) afin d'attirer l'attention des automobilistes. Un exemple célèbre est le restaurant Brown Derby à Hollywood, construit pour ressembler à un chapeau melon. Il s'agissait d'un concept de « eatertainment » avant même que le terme n'existe.

Servez la réussite avec ClickUp

Gérer le marketing d'un restaurant peut sembler être une course effrénée. Vous devez promouvoir des offres spéciales, programmer des publications sur les réseaux sociaux, mettre à jour les menus et organiser des évènements, tout cela en même temps. Une seule étape manquée et toute la campagne prend du retard.

ClickUp assure un fonctionnement fluide et transparent de tout.

ClickUp Brain et Brain MAX transforment instantanément les idées spontanées en textes soignés et en tâches claires. Les formulaires garantissent que les demandes créatives aboutissent exactement là où elles doivent aboutir, évitant ainsi toute confusion ou tout retard.

Les automatisations font avancer les tâches automatiquement, et les tableaux de bord indiquent clairement quelles promotions attirent l'attention et lesquelles ont besoin d'un coup de pouce.

Assurez-vous que votre marketing fonctionne aussi bien que votre cuisine. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp! ✅

Foire aux questions (FAQ)

A. Les meilleures stratégies marketing pour les restaurants consistent notamment à optimiser le référencement local (SEO local), à interagir avec les clients sur les réseaux sociaux, à mener des campagnes de marketing par e-mail, à créer des programmes de fidélité, à proposer des promotions saisonnières ou à durée limitée sur les menus, et à établir des partenariats avec des entreprises locales afin d'attirer des clients fidèles et de renforcer les liens avec la communauté.

A. Les petits restaurants peuvent attirer de nouveaux clients en proposant des promotions spéciales ou des offres à durée limitée, en encourageant les recommandations et le bouche-à-oreille, en s'associant à des entreprises voisines pour des promotions conjointes, en assurant la maintenance de fiches et d'avis en ligne précis, et en partage sur les réseaux sociaux un contenu authentique et attrayant qui met en avant leurs offres uniques.

A. Parmi les tactiques de marketing numérique efficaces pour les restaurants, on peut citer la mise à jour régulière de Google My Business, la diffusion de publicités ciblées sur les réseaux sociaux, l'envoi de newsletters et d'e-mails personnalisés, la collaboration avec des influenceurs locaux, la promotion des réservations sur les plateformes de réservation en ligne et le partage de contenus sur les coulisses ou de récits afin de créer une connexion avec les clients.

A. Les restaurants utilisent les réseaux sociaux pour présenter leurs éléments de menu, partager des moments en coulisses, mettre en avant des évènements ou des offres spéciales, organiser des concours ou des jeux-concours, interagir avec leurs abonnés par le biais de commentaires et de messages, et créer une communauté de clients fidèles qui apportent leur assistance et défendent leur marque.

A. Parmi les outils qui facilitent la gestion des campagnes marketing des restaurants, on peut citer ClickUp pour la planification et le suivi des tâches, les outils de planification des publications sur les réseaux sociaux tels que Buffer ou Later, les plateformes d'email marketing telles que Mailchimp ou Klaviyo, et les systèmes CRM pour la gestion des programmes de fidélité et des relations clients.