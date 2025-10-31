Les 10 meilleures alternatives aux 10 meilleurs projets ChatGPT

Le service juridique de votre entreprise travaille très différemment de l'équipe commerciale. De même, les équipes marketing ont moins de points communs avec les finances que, par exemple, l'équipe juridique. Pourtant, il existe un élément qui relie tous les services : le contexte, en particulier lorsqu'il s'agit d'intégrer les services Google.

Selon les mots du peintre américain Kenneth Noland ,

Pour moi, le contexte est la clé. C'est de là que vient la compréhension de tout.

Pour moi, le contexte est la clé. C'est de là que vient la compréhension de tout.

ChatGPT Projects repose sur ce principe. Il fournit des espaces de projet dédiés où vous pouvez regrouper des fichiers, des discussions et des instructions connexes.

De nombreux outils d'IA offrent désormais des fonctionnalités similaires, voire plus avancées, notamment la génération de contenu, l'analyse de données, la recherche Web en temps réel et la génération d'images.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleures alternatives à ChatGPT Projets actuellement disponibles sur le marché, y compris les options qui offrent une version gratuite pour les équipes qui souhaitent tester les capacités de l'IA avant de passer à la version supérieure.

Les meilleures alternatives à ChatGPT Projets en un coup d'œil

Voici une comparaison rapide des meilleures alternatives à ChatGPT Projets pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux en fonction de quelques fonctionnalités clés, notamment des fonctionnalités supplémentaires telles que l'analyse avancée des données, les tarifs et les évaluations des utilisateurs.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* Évaluations ClickUp Environnement de travail IA convergent avec planification flexible, planification des ressources, IA ambiante et automatisation. ClickUp Brain, vues Charge de travail et Échéancier, champs personnalisés, suivi du temps intégré, modèles de planification, plus de 1 000 intégrations Forfaits gratuits ; personnalisations pour les entreprises. G2 : 4,7/5 Capterra : 4,6/5 Google Gemini Productivité optimisée par l'IA dans l'environnement de travail de Google Rapports de recherche approfondie, génération d'images et de vidéo, automatisation de Gmail et de Docs, raisonnement multimodal. Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 19,99 $/mois par utilisateur. G2 : 4,4/5 Capterra : pas assez d'avis Perplexity IA Recherche en temps réel et informations multimodèles Recherche en temps réel avec citations, plusieurs modèles d'IA, téléchargement de fichiers, collaboration Espaces, intégration API. Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $/mois par utilisateur. G2 : 4,7/5 Capterra : 4,7/5 Microsoft Copilot Productivité IA dans les applications Microsoft Génération de rapports, résumés de réunions, analyse Excel, mode Think Deeper, entrées multimodales. Forfait Free ; forfaits payants à partir de 20 $/mois par utilisateur. G2 : 4,4/5 Capterra : pas assez d'avis Claude Discussions IA semblables à celles d'un humain et raisonnement avancé Trois modèles d'IA, assistance du code, raisonnement long format, analyse des données d'images et intégrations de flux de travail. Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $/mois par utilisateur. G2 : 4,4/5 Capterra : 4,6/5 Hugging Face Développement open source de l'IA et partage de modèles Plus de 100 000 modèles pré-entraînés, hub collaboratif, bibliothèques de réglage fin, espaces, API d'inférence. Forfaits payants à partir de 9 $/mois par utilisateur G2 : pas assez d'avis Capterra : pas assez d'avis Notion Environnement de travail de productivité alimenté par l'IA Résumer de documents, traduction, amélioration grammaticale, suggestions de brainstorming et automatisation des tâches. Forfait Free ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur. G2 : 4,7/5 Capterra : 4,7/5 Trello Organisation visuelle des projets et collaboration en équipe Tableaux Kanban, automatisation Butler, libellés et filtres, Power-Ups, mises à jour en temps réel. Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 5 $/mois par utilisateur. G2 : 4,4/5 Capterra : 4,5/5 Slite Construisez une base de connaissances d'équipe ciblée et gratuite. Document illimité, réponses basées sur l'IA, analyses de l'engagement, panneau de connaissances, intégrations. Forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur G2 : 4,6/5 Capterra : 4,7/5 Coda Flux de travail personnalisé pour documents et feuilles de calcul en un seul endroit Document interactif, intégrations Packs, automatisation sans code, blocs d'écriture IA, partage granulaire. Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur. G2 : 4,7/5 Capterra : 4,6/5

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Pourquoi opter pour des alternatives à ChatGPT Projets ?

Bien que ChatGPT Projets aide à organiser les discussions et les fichiers connexes pour des réponses contextuelles, il hérite encore de nombreuses limites fondamentales de ChatGPT.

De nombreux utilisateurs critiquent les changements récemment introduits :

Avant, lorsque je lui confiais des tâches dans mon champ, telles que le calcul de la VAN, du TRI, du TAR, etc. (finance), il me donnait des réponses pertinentes. Aujourd'hui, il me donne beaucoup de réponses erronées et, même après lui avoir expliqué où il se trompe, il continue à produire des réponses incorrectes.

Avant, lorsque je lui confiais des tâches dans mon champ, telles que le calcul de la VAN, du TRI, du TAR, etc. (finance), il me donnait des réponses pertinentes. Aujourd'hui, il me donne beaucoup de réponses erronées et, même après lui avoir expliqué où il se trompe, il continue à produire des réponses incorrectes.

Considérez les lacunes suivantes qui poussent de nombreuses équipes à se tourner vers les meilleures alternatives à ChatGPT :

Capacité limitée à référencer avec précision les discussions passées au sein d'un même projet, ce qui entraîne une perte de contexte lors de tâches longues ou complexes.

Capacités de génération visuelle et d'images limitées par rapport à d'autres plateformes d'IA générative qui peuvent créer directement des images et des ressources de conception.

Limites d'utilisation concernant le téléchargement de fichiers, la longueur des discussions et les appels API, ce qui peut perturber les projets à grande échelle ou impliquant plusieurs services.

Absence d'intégration native avec les applications Google populaires telles que Google Docs, Google Sheets et Google Workspace, ce qui rend la collaboration entre les outils plus manuelle.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour améliorer la productivité

Les 10 meilleures alternatives aux projets ChatGPT à utiliser

Si vous recherchez des plateformes qui vont au-delà de ChatGPT Projets avec des modèles d'IA flexibles et des fonctionnalités de collaboration plus étendues, vous êtes au bon endroit. Voici 10 des meilleures alternatives à ChatGPT Projets à explorer :

ClickUp (idéal pour la gestion de projet et les flux de travail basés sur l'IA)

Obtenez des réponses instantanées basées sur l'IA pour tous vos outils et fichiers grâce à ClickUp Brain

L'un des plus grands défis de ChatGPT est son manque de connexion avec le reste de votre flux de travail. Il ne dispose d'aucun écosystème intégré auquel se référer et repose uniquement sur les données que vous lui fournissez, ce qui entraîne souvent des erreurs ou des informations incomplètes. Cela signifie non seulement que vous passez sans cesse de ChatGPT à un autre outil d'IA, mais aussi que vous faites des allers-retours entre les différents emplacements où se trouvent vos projets. Désolé de vous l'annoncer, mais vous êtes pris dans un enchevêtrement d'IA et de travail. ClickUp résout le problème du travail déconnecté grâce à une IA achevée. Les utilisateurs ont accès à une plateforme de gestion de projet alimentée par l'IA qui réunit la planification des tâches, l'automatisation, la collaboration et l'analyse en temps réel en un seul endroit.

Planification et hiérarchisation des tâches basées sur l'IA avec ClickUp Brain

ClickUp Brain offre une planification intelligente, une hiérarchisation des priorités et des informations prédictives pour les projets complexes. Vous pouvez enfin dire adieu à la prolifération des tâches, gagner un temps considérable et tout gérer au sein d'un seul environnement de travail connecté. Plongeons-nous dans le vif du sujet.

Générez instantanément des résumés des sprints achevés pour tenir vos dirigeants informés sans effort grâce à ClickUp Brain

Imaginez un responsable marketing chargé de plusieurs lancements de produits. Au lieu de planifier manuellement les campagnes, ClickUp Brain hiérarchise automatiquement les tâches, attribue des délais en fonction de la capacité de l'équipe et signale les goulots d'étranglement potentiels.

Passez au niveau supérieur en matière de productivité avec ClickUp Brain.

Après chaque sprint, il génère des résumés instantanés, permettant ainsi à la direction de rester informée sans travail de reporting supplémentaire.

Un chef de projet peut simplement demander : « Qu'est-ce qui bloque la refonte de notre site web ? » et ClickUp Brain répond en indiquant les blocs et les actions recommandées.

🎥 Voici une courte vidéo qui vous explique comment poser des questions liées à votre travail à l'IA :

Lors de la planification d'un évènement, il peut générer automatiquement une checklist détaillée, attribuer des propriétaires et planifier des tâches sans installation manuelle.

💡 Conseil de pro : passez à Brain MAX pour débloquer des fonctionnalités avancées de productivité. Grâce à l'accès à plusieurs modèles d'IA premium (Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek, etc.), vous pouvez gérer des raisonnements complexes, du code et de la rédaction créative sans changer d'outil. Les utilisateurs de Brain MAX fournissent des rapports indiquant qu'ils gagnent 1,1 jour par semaine, qu'ils travaillent 4 fois plus vite grâce à la fonctionnalité Talk to Texte alimentée par l'IA, et qu'ils réduisent leurs coûts de 88 % par rapport à la maintenance de plusieurs applications de productivité. Sa fonction de recherche approfondie analyse les outils et les fichiers connectés pour fournir des réponses intelligentes et riches en contexte, tandis que la génération d'images et la recherche Web intégrées aident les équipes à réfléchir, à rédiger du contenu et à effectuer des recherches sans quitter ClickUp. Regardez cette vidéo pour en savoir plus :

Bénéficiez d'une collaboration efficace avec ClickUp Document et Tableau blanc

Rédigez des briefs de campagne de manière collaborative et convertissez instantanément les commentaires en tâches à l'aide de ClickUp Docs

Les projets sont souvent bloqués parce que les informations sont enfouies dans des e-mails ou cloisonnées dans différents outils.

ClickUp Docs permet aux équipes de créer et de modifier des documents évolutifs tels que des briefs de campagne, des spécifications de produits ou des bases de connaissances avec des tâches et des commentaires intégrés pour une action instantanée.

La planification visuelle est tout aussi cruciale. Avec ClickUp Tableaux blancs, les équipes peuvent mapper les flux de travail pendant la planification des sprints ou réfléchir à des campagnes marketing, puis convertir les notes autocollantes directement en tâches réalisables sans avoir à saisir à nouveau les données.

Mappez visuellement vos plans de sprint et transformez vos notes autocollantes en tâches réalisables à l'aide des tableaux blancs ClickUp.

Pour les décideurs, les tableaux de bord ClickUp regroupent les indicateurs clés de performance, les données sur la charge de travail et le suivi des progrès en temps réel.

📌 Exemple : un directeur commercial peut voir le flux des transactions, les quotas et les performances de l'équipe dans une seule vue, ce qui facilite la réaffectation des ressources avant que les délais ne soient dépassés.

Automatisez le suivi de la progression des objectifs avec ClickUp Tasks

Le suivi manuel de la progression entraîne souvent des rapports obsolètes et des réponses tardives. Définissez des objectifs sous forme de tâches et de sous-tâches ClickUp, et établissez la connexion entre chacun d'entre eux et un objectif mesurable, dont le pourcentage d'achevé est automatiquement mis à jour au fur et à mesure de l'avancement du travail.

Une start-up travaillant sur des OKR trimestriels, par exemple, peut identifier instantanément les projets à risque et ajuster ses priorités.

Les actions répétitives telles que la notification des prospects, l'escalade des tickets d'assistance ou l'attribution d'approbations de routine peuvent être entièrement automatisées. Avec ClickUp Automatisation, ces processus répétitifs s'exécutent sans intervention humaine.

Au fil du temps, ClickUp Brain apprend ces modèles de flux de travail et recommande de nouvelles automatisations de gestion de projet, telles que l'attribution automatique de tâches de révision récurrentes.

Automatisez les actions répétitives telles que les escalades de tickets et les attributions de tâches à l'aide des automatisations ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Planification et hiérarchisation des tâches basées sur l'IA avec ClickUp Brain

Analyse prédictive qui signale les risques liés aux projets et suggère une réaffectation des ressources.

Documents, Tableaux blancs et tableaux de bord pour une collaboration et des rapports en temps réel.

Suivi des objectifs directement lié aux tâches et mise à jour automatique de la progression.

Automatisations qui gèrent les actions répétitives telles que les mises à jour de statut et l'attribution des tâches.

Brain Max avec plusieurs modèles d'IA haut de gamme pour un raisonnement avancé, la conversion voix-texte et la recherche approfondie.

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage plus raide pour les nouveaux utilisateurs en raison de son large intervalle de fonctionnalités.

Une installation d'automatisation complexe peut nécessiter du temps pour être mise au point.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Cette évaluation G2 a été capturée :

Le nouveau Brain MAX a considérablement amélioré ma productivité. La possibilité d'utiliser plusieurs modèles d'IA, y compris des modèles de raisonnement avancés, à un prix abordable facilite la centralisation de tout sur une seule plateforme. Des fonctionnalités telles que la conversion de la voix en texte, l'automatisation des tâches et l'intégration avec d'autres applications rendent le flux de travail beaucoup plus fluide et intelligent.

Le nouveau Brain MAX a considérablement amélioré ma productivité. La possibilité d'utiliser plusieurs modèles d'IA, y compris des modèles de raisonnement avancés, à un prix abordable facilite la centralisation de tout sur une seule plateforme. Des fonctionnalités telles que la conversion de la voix en texte, l'automatisation des tâches et l'intégration avec d'autres applications rendent le flux de travail beaucoup plus fluide et intelligent.

📖 À lire également : un environnement de travail IA convergent, tel que ClickUp, rassemble tous les outils de travail et toutes les plateformes IA dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets, planifier votre temps, suivre vos objectifs, gérer (et créer) des connaissances, et toujours disposer d'un contexte complet de votre travail.

2. Google Gemini (idéal pour une productivité optimisée par l'IA dans Google Workspace)

via Google Gemini

De nombreuses équipes utilisant Gmail, Docs et Drive sont confrontées à un problème commun : trop de changements de contexte.

La recherche d'idées, la rédaction de contenu et l'analyse de données impliquent souvent de passer d'un outil à l'autre et d'un onglet à l'autre, y compris la recherche Google. Cela ralentit les projets et crée des lacunes dans la collaboration. Google Gemini vise à résoudre ce problème en intégrant directement une IA avancée dans Google Workspace.

Il aide les équipes à effectuer des recherches plus rapidement, à rédiger de manière plus intelligente et même à générer des images ou des vidéos sans quitter leurs applications habituelles.

Les meilleures fonctionnalités de Google Gemini

Traitez des recherches complexes grâce aux rapports Deep Research qui résument des heures de lecture sur le Web en conclusions exploitables.

Générez des images et des vidéos avec Imagen 4 et Veo 3 pour créer des visuels de campagne ou des vidéos explicatives sans outils externes.

Automatisez la rédaction de documents et les réponses aux e-mail directement dans Gmail et Docs avec AI Pro, ce qui réduit les saisies répétitives et améliore les temps de réponse.

Intégrez Google Workspace (Docs, Sheets, Calendar, Drive) pour gérer vos projets, planifier vos réunions et afficher instantanément les fichiers pertinents.

Activez le raisonnement multimodal pour traiter simultanément du texte, des images, de l'audio et du code.

Limites de Google Gemini

Les réponses peuvent parfois être inexactes et nécessitent une vérification manuelle.

La génération d'images peut déformer les détails et poser des problèmes avec les schémas techniques.

Les citations issues de recherches approfondies peuvent être difficiles à retrouver.

Tarifs Google Gemini

Free

Google IA Pro : 19,99 $/mois par utilisateur

Google IA Ultra : 249,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Google Gemini

G2 : 4,4/5 (plus de 250 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Google Gemini

Cette critique de Capterra note :

Je suis ravi de disposer d'un outil qui m'aide à trouver des options de conception ou des suggestions que je pourrais vouloir utiliser. Je peux demander le prix habituel d'un produit, comme mes lampes bouteilles. Il me fournit rapidement l'aide dont j'ai besoin quand j'en ai besoin. Il semble plus à jour et plus facile à utiliser que les autres outils que j'ai essayés. Je l'ai même paramétré pour qu'il me fasse des rappels.

Je suis ravi de disposer d'un outil qui m'aide à trouver des options de conception ou des suggestions que je pourrais vouloir utiliser. Je peux demander le prix habituel d'un produit, comme mes lampes bouteilles. Il me fournit rapidement l'aide dont j'ai besoin quand j'en ai besoin. Il semble plus à jour et plus facile à utiliser que les autres outils que j'ai essayés. Je l'ai même paramétré pour qu'il me fasse des rappels.

📮 ClickUp Insight : un nombre surprenant de personnes affirment que les tâches répétitives dominent leur journée de travail : 21 % y consacrent plus de 80 % de leur temps, tandis que 20 % déclarent que ces tâches occupent au moins 40 % de leur journée. Cela représente près de la moitié de la semaine consacrée à un travail qui ne nécessite ni réflexion approfondie ni créativité. Avec ClickUp AI Agents, vous pouvez réduire considérablement ces tâches fastidieuses. De la création de tâches et l'envoi de rappels à la rédaction d'e-mails, en passant par la prise de notes de réunion et même la mise en place de flux de travail complets, ClickUp automatise tout cela en quelques minutes. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne une heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui augmente son efficacité globale de 12 %.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Google Gemini IA à essayer dès maintenant

3. Perplexity IA (idéal pour la recherche en temps réel et les informations multimodèles)

via Perplexity AI

Les équipes qui s'appuient sur des moteurs de recherche ou des outils de recherche dispersés perdent souvent des heures à rassembler des informations fiables. Plus précisément, les employés perdent 59 minutes par jour à rechercher des informations dispersées dans le stockage cloud et les fils de discussion.

Perplexity AI répond à ces problèmes en combinant une interface de type moteur de recherche avec plusieurs modèles d'IA, une navigation web en temps réel et des citations pour chaque réponse.

Cela en fait l'outil idéal pour les chercheurs, les consultants et les analystes qui ont besoin de réponses fiables et sourcées sans avoir à passer au crible manuellement des centaines de liens.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity IA

Effectuez des recherches en temps réel avec des sources citées pour obtenir un contenu fiable et étayé par des recherches.

Passez d'un modèle d'IA à l'autre (GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek et Sonar) pour bénéficier d'approches de raisonnement variées.

Téléchargez des fichiers PDF, CSV, des images et des fichiers texte pour résumer automatiquement les données ou extraire des informations.

Collaborez avec vos équipes via Espaces, où les membres peuvent partager des fichiers, invite l'IA et créer des bases de connaissances internes.

Intégrez l'API de Perplexity à plus de 800 outils de productivité via des plateformes tierces telles qu'Albato ou Boost Space.

Limites de Perplexity IA

Difficultés à maintenir le contexte dans les questions de suivi

Capacités multilingues qui s'avèrent limitées, en particulier pour les langues moins courantes.

Rapports de problèmes de sécurité concernant les URL d'images téléchargées qui restent accessibles au public

Tarifs de Perplexity IA

Free

Perplexity Pro : 20 $/mois par utilisateur

Perplexity Entreprise Pro : 40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Perplexity IA

G2 : 4,7/5 (plus de 45 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Perplexity IA

Cet avis publié sur G2 partage :

J'adore la façon dont Perplexity transforme une simple question en une conversation rapide et utile qui extrait des informations réelles du web, achevées de liens pour vérifier par soi-même. Il est très facile à utiliser, sans menus confus ni surcharge d'options, et il se souvient de ce dont nous avons déjà parlé, ce qui rend les questions de suivi naturelles.

J'adore la façon dont Perplexity transforme une simple question en une conversation rapide et utile qui extrait des informations réelles du web, accompagnées de liens pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Il est très facile à utiliser, sans menus confus ni surcharge d'options, et il se souvient de ce dont nous avons déjà parlé, ce qui rend les questions de suivi naturelles.

👀 Anecdote amusante : le premier tableau créé par l'IA s'est vendu pour 432 500 dollars. Un portrait intitulé « Edmond de Belamy » , généré par un algorithme, a été vendu aux enchères chez Christie's, marquant un jalon dans l'art alimenté par l'IA.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Perplexity IA

4. Microsoft Copilot (idéal pour une productivité optimisée par l'IA dans toutes les applications Microsoft)

via Microsoft

Microsoft Copilot est directement intégré à Word, Excel, Outlook et Teams, ce qui permet aux utilisateurs d'éviter la rédaction manuelle et le formatage répétitif.

Au lieu d'activer/désactiver entre les e-mails et les feuilles de calcul pour créer des rapports ou des présentations, Copilot peut résumer les réunions, générer des diapositives et suggérer des formules. Cela en fait un choix pratique pour les entreprises qui dépendent déjà fortement de l'écosystème Microsoft.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot

Générez des rapports, des présentations et des e-mails directement dans Word, PowerPoint et Outlook.

Résumer les réunions, suggérez des mesures à prendre et gérez les tâches dans Teams.

Analysez des feuilles de calcul, suggérez des formules et créez des diagrammes visuels dans Excel.

Offrez le mode Think Deeper pour un raisonnement complexe, une aide au code et des informations de recherche.

Fournissez une interaction multimodale avec des entrées vocales, de texte et visuelles.

Limites de Microsoft Copilot

Réponses plus lentes pendant les heures de pointe pour les utilisateurs gratuits.

Contrôle informatique à la limite par rapport aux assistants traditionnels

Inexactitudes occasionnelles dans les corrections techniques de codage

Tarifs Microsoft Copilot

Microsoft Copilot : gratuit

Microsoft Copilot Pro : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5,0 (plus de 85 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Microsoft Copilot

Cette critique G2 a note :

Le principal avantage de Copilot est qu'il fournit des résultats bien documentés, accompagnés de références et très détaillés. J'ai également utilisé d'autres plateformes d'IA et comparé les réponses, mais jusqu'à présent, Copilot s'est révélé excellent pour générer des réponses. *

Le principal avantage de Copilot est qu'il fournit des résultats bien documentés, accompagnés de références et très détaillés. J'ai également utilisé d'autres plateformes de IA et comparé les réponses, mais jusqu'à présent, Copilot s'est révélé excellent pour générer des réponses. *

📚 Lecture bonus : Les alternatives à Microsoft Copilot qui facilitent votre vie et vos flux de travail

5. Claude (idéal pour les discussions IA réalistes et le raisonnement avancé)

via Claude

Claude by Anthropic utilise le traitement du langage naturel pour rendre les interactions avec l'IA plus naturelles et plus sensibles au contexte que les chatbots traditionnels.

Au lieu de recevoir des réponses robotiques ou trop techniques, les utilisateurs obtiennent des réponses de discussion qui s'adaptent au ton et à l'intention. Le modèle Opus de Claude peut gérer des tâches de raisonnement complexes telles que le débogage de code ou l'analyse en plusieurs étapes, tandis que ses modèles Sonnet et Haiku assurent l'assistance de requêtes rapides et légères.

📌 Exemple : un responsable marketing qui prépare une analyse concurrentielle peut télécharger ses notes de recherche et demander à Claude de les structurer dans un rapport détaillé. Au lieu de simplement coller des informations, Claude discute des angles potentiels, valide les faits et rédige un texte qui semble avoir été écrit par un expert humain.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Fournisseur, prestataire de trois modèles d'IA (Haiku, Sonnet, Opus) optimisés pour la vitesse, la précision et le raisonnement complexe.

Assistance pour la génération de code, le débogage et les recommandations architecturales.

Analysez des images statiques, extrayez des données et offrez des informations contextuelles.

Permettez des discussions de formulaire et contextuelles grâce à une forte capacité de mémorisation.

Offrez une intégration avec des milliers d'application tierces pour l'automatisation des flux de travail.

Limites de Claude

Ne dispose pas de capacités de génération d'images et de vidéo.

Parfois, seules certaines tâches sont achevées avant de demander confirmation.

Moins complet que ChatGPT pour résumer les liens

Tarifs Claude

Free

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Max : 100 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Claude

G2 : 4,4/5 (plus de 55 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Claude

Cette évaluation Capterra a mis en avant la fonctionnalité suivante :

Cela m'a également aidé dans ma vie personnelle et professionnelle en améliorant mes connaissances, en me montrant un véritable parcours d'apprentissage, en créant une routine ou en effectuant l'automatisation de mes tâches.

Cela m'a également aidé dans ma vie personnelle et professionnelle en améliorant mes connaissances, en me montrant un véritable parcours d'apprentissage, en créant une routine ou en automatisant mes tâches à faire.

🤔 Vous pouvez également essayer : Les meilleures alternatives à Claude IA

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour automatiser les tâches

6. Hugging Face (idéal pour le développement d'IA open source et le partage de modèles)

via Hugging Face

Imaginez que vous développiez un chatbot fintech qui doit gérer plusieurs langues, détecter le sentiment dans les messages personnalisés des clients et fournir des informations financières en temps réel.

Au lieu de passer des mois à former des modèles à partir de zéro, vous pouvez utiliser Hugging Face pour sélectionner rapidement un transformateur préformé, l'ajuster avec vos propres données et le déployer via l'API Inference.

Cette plateforme open source donne aux développeurs et aux organisations accès à des milliers de modèles, à des outils d'IA pour la formation et le déploiement de modèles, ainsi qu'à une communauté collaborative pour le partage et l'amélioration des applications d'IA. Hugging Face facilite la création de solutions avancées de NLP, de vision et d'IA générative sans infrastructure lourde ni courbe d'apprentissage abrupte.

Les meilleures fonctionnalités de Hugging Face

Fournisseur, prestataire d'accès à plus de 100 000 modèles pré-entraînés pour le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur et l'IA générative.

Facilitez la collaboration grâce au Model Hub et au Hugging Face Hub pour l'hébergement et le partage de modèles.

Assistance pour le réglage fin et le déploiement avec des bibliothèques open source telles que Transformers, Datasets et Tokenizers.

Offrez des espaces pour créer et partager des applications IA interactives sans avoir à gérer l'infrastructure.

Bénéficiez d'une inférence en temps réel via l'API Hugging Face Inference pour une intégration transparente dans la production.

Limites de Hugging Face

Nécessite d'importantes ressources informatiques pour les modèles de transformateurs de grande taille.

Contient des biais potentiels dans les ensembles de données et les modèles qui doivent être atténués.

Présentez une courbe d'apprentissage pour les débutants lors de la mise en œuvre de fonctionnalités avancées.

Tarifs Hugging Face

Pro : 9 $/mois par utilisateur

Équipe : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : 50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Hugging Face

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Hugging Face

Cette évaluation G2 a révélé :

La meilleure chose qui soit arrivée à la communauté IA. La communauté ajoute et réutilise des modèles. Aidez-nous à obtenir les modèles les mieux vérifiés pour que nous puissions les essayer.

La meilleure chose qui soit arrivée à la communauté IA. La communauté ajoute et réutilise des modèles. Aidez-nous à obtenir les modèles les mieux vérifiés pour que nous puissions les essayer.

👀 Anecdote amusante : Watson, le système d'intelligence artificielle d'IBM, a créé une bande-annonce pleine de suspense pour le film d'horreur Morgan, en effectuant la sélection des scènes et en les séquençant entièrement de manière autonome.

7. Notion (idéal pour un espace de travail tout-en-un et une productivité optimisée par l'IA)

via Notion

Imaginez-vous assis à votre bureau avec une tasse de café, en train de regarder la longue liste de tâches que vous devez accomplir avant demain. Vous avez des rapports à résumer, des e-mails à rédiger et une équipe qui attend des nouvelles.

Au lieu de passer d'une application à l'autre, ouvrez Notion. En quelques minutes, vos notes sont organisées, les rapports sont condensés en brefs résumés et la première ébauche de votre e-mail est prête pour le partage.

C'est ce qui rend Notion si utile. Il ressemble à un carnet de notes familier, mais avec un assistant discret et attentionné intégré. Il vous aide à traduire des documents pour vos collègues à l'étranger, à corriger les phrases maladroites dans vos propositions et même à trouver des idées lorsque vous êtes en panne d'inspiration.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Résumer les longs rapports et les notes de réunion pour gagner du temps.

Traduisez des documents pour une collaboration plus fluide avec des équipes internationales.

Affinez la grammaire et le style pour une communication plus claire.

Réfléchissez et rédigez des publications, des e-mail et des forfaits à l'aide d'invites rapides.

Automatisez les mises à jour dans les listes de tâches et les bases de données pour un suivi sans effort.

Limites de Notion

Fonctionne mieux si vous utilisez pleinement l'environnement de travail Notion.

Forfait payant nécessaire pour une utilisation étendue de l'IA.

Accès hors ligne limité

Tarifs Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 600 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Notion

Cette évaluation G2 a mis en évidence :

Notion IA, en particulier la nouvelle fonctionnalité de prise de notes de réunion, change la donne pour tous ceux qui se lancent à leur compte. C'est comme avoir un assistant ou un coordinateur à vos côtés pendant les réunions pour noter tous les détails importants et les actions à mener, pendant que vous accordez toute votre attention aux participants.

Notion IA, en particulier la nouvelle fonctionnalité de prise de notes de réunion, change la donne pour tous ceux qui se lancent à leur compte. C'est comme avoir un assistant ou un coordinateur à vos côtés pendant les réunions pour noter tous les détails importants et les actions à mener, pendant que vous accordez toute votre attention aux participants.

📚 Lecture bonus : Les meilleures alternatives et concurrents de Notion

📖 À lire également : Modèles gratuits de gestion de projet pour tous types de projets

8. Trello (idéal pour l'organisation visuelle des projets et la collaboration entre équipes)

via Trello

Trello est un outil de gestion de projet populaire basé sur la méthode Kanban qui aide les équipes à organiser leurs tâches et à suivre leur progression de manière visuelle. Avec son système de cartes et de tableaux, il est conçu pour être simple, ce qui facilite la planification des projets, l'attribution des responsabilités et le suivi des flux de travail.

Les équipes peuvent personnaliser les tableaux en fonction de leurs processus, automatiser les actions routinières et intégrer Trello à leurs outils préférés, tout en conservant une collaboration simple et transparente.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Organisez vos tâches à l'aide de tableaux, de listes et de cartes pour obtenir un aperçu clair de vos projets.

Automatisez les actions répétitives à l'aide de l'automatisation Butler.

Flux de travail personnalisés à l'aide de libellés, de filtres et de Power-Ups.

Facilitez la collaboration grâce aux commentaires, aux pièces jointes et aux mises à jour en temps réel.

Accédez à Trello sur votre bureau et votre mobile pour la gestion de projet où que vous soyez.

Limites de Trello

Absence de rapports avancés et de suivi du temps intégré

Évolutivité limitée pour les projets complexes et de grande envergure

Fonction hors ligne restreinte

Tarifs Trello

Free

Standard : 5 $/mois par utilisateur

Premium : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 17,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 600 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Trello

Cet avis publié sur G2 partage :

Trello m'a aidé à mieux organiser mes affaires personnelles. Par exemple, un blogueur a partagé son tableau Trello alimenté par l'IA. Je gagne beaucoup de temps en utilisant ce tableau ; certes, c'est le fruit de l'effort de cette personne, mais Trello lui a permis de partager son travail exceptionnel.

Trello m'a aidé à mieux organiser mes affaires personnelles. Exemple, un blogueur a partagé son tableau Trello alimenté par l'IA. Je gagne beaucoup de temps en utilisant ce tableau ; certes, c'est le fruit de l'effort de cette personne, mais Trello lui a permis le partage de son travail exceptionnel.

📖 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Trello

9. Slite (idéal pour créer une base de connaissances d'équipe ciblée et gratuite)

via Slite

Lorsque les équipes s'agrandissent, le désordre des documents éparpillés et des discussions à moitié perdues s'accroît également. Slite offre une alternative sereine. Il s'agit d'un espace partagé où votre équipe peut écrire, organiser et trouver des informations sans se noyer dans le désordre.

Contrairement aux outils de collaboration basés sur l'IA qui tentent de tout faire, Slite se concentre sur une seule chose à faire : aider les équipes à gérer leurs connaissances et à prendre des décisions ensemble.

Son design épuré et affirmé rend difficile la création de documents désordonnés, ce qui signifie que votre équipe passe moins de temps à mettre en forme et plus de temps à partager ce qui compte vraiment.

Les meilleures fonctionnalités de Slite

Créez et organisez des documents illimités dans un environnement de travail collaboratif.

Utilisez les réponses basées sur l'IA et l'aide à la modification en cours pour maintenir vos connaissances à jour.

Suivez l'engagement grâce à l'analyse des documents et des espaces de travail.

Gérez les connaissances à l'échelle de l'entreprise grâce à un panneau dédié.

Connectez-vous à des outils tels que Slack et Google Drive pour des flux de travail plus fluides.

Limites de Slite

Pas d'API publique pour les intégrations personnalisées

Moins de fonctionnalités de type base de données par rapport aux logiciels de gestion des tâches tels que Notion.

Tarifs Slite

Standard : 10 $/mois par utilisateur

Premium : 15 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slite

G2 : 4,6/5 (plus de 260 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Slite

Cette évaluation G2 comporte la fonctionnalité :

Son utilitaire de recherche Ask alimenté par l'IA semble très prometteur et bien implémenté. Il est magnifique, ce qui rend la rédaction et la mise à jour de la documentation « amusantes ». La documentation est terminée de manière extrêmement bien faite.

Son utilitaire de recherche Ask alimenté par l'IA semble très prometteur et bien implémenté. Il est magnifique, ce qui rend la rédaction et la mise à jour de la documentation « amusantes ». La documentation est extrêmement terminée.

🤔 Vous pouvez également essayer : Les meilleures alternatives et concurrents de Slite

📖 À lire également : Des gestionnaires de tâches IA qui font réellement le travail à faire à votre place

10. Coda (idéal pour créer des flux de travail personnalisés combinant documents et feuilles de calcul en un seul endroit)

via Coda

Certaines équipes travaillent mieux lorsqu'elles n'ont pas à choisir entre un document et une feuille de calcul. Coda vous offre les deux, sans vous demander de changer d'onglet.

Cet outil est un document tout-en-un flexible où l'écriture, la planification, le calcul et l'automatisation coexistent. Que vous créiez un calendrier de contenu avec des mises à jour en direct ou que vous suiviez les demandes de fonctionnalités de produits dans un espace partagé, Coda s'adapte à votre style et non l'inverse.

Cela est particulièrement utile pour les équipes qui évoluent rapidement et qui ont besoin de plus qu'un document statique, mais qui ne veulent pas s'encombrer d'un outil de gestion de projet traditionnel.

Les meilleures fonctionnalités de Coda

Combinez des documents, des tableaux et des vues interactives dans un seul canevas.

Utilisez les packs pour établir une connexion avec des outils tels que Gmail, Slack et Jira.

Créez des règles d'automatisation des flux de travail à l'aide d'une logique simple, sans code.

Ajoutez des blocs IA pour l'aide à la rédaction, les résumés et la génération d'idées.

Contrôlez le partage grâce au verrouillage des documents, aux pages masquées et aux rôles dans l'environnement de travail.

Limites de Coda

La configuration peut sembler complexe pour les nouveaux utilisateurs.

L'accès hors ligne est limité.

Tarifs Coda

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 36 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coda

G2 : 4,7/5 (plus de 470 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Coda

Cette critique de Capterra note :

La facilité avec laquelle vous pouvez inviter vos collègues à collaborer en direct sur la base de connaissances, le développement de logiciels ou le contenu d'équipe commerciale a suscité pour la première fois un véritable engouement pour un système de connaissances au sein de notre entreprise.

La facilité avec laquelle vous pouvez inviter vos collègues à collaborer en direct sur la base de connaissances, le développement de logiciels ou le contenu d'équipe commerciale a suscité pour la première fois un véritable engouement pour un système de connaissances au sein de notre entreprise.

👀 Anecdote : la Smithsonian Institution utilise l'IA pour passer au crible des millions d'artefacts numérisés, rendant ainsi accessibles des trésors cachés et permettant même d'automatiser l'apposition d'étiquettes sur des photographies historiques.

Mentions honorables : autres alternatives utiles à ChatGPT Projet

Au-delà des meilleures alternatives à ChatGPT Projets que nous avons présentées, il existe d'autres plateformes basées sur l'IA qui peuvent vous aider dans la création de contenu et l'automatisation.

Instance, choisir le bon outil de rédaction IA peut accélérer la rédaction de textes publicitaires, d'e-mails et d'articles longs tout en maintenant la cohérence de la marque.

Voici trois outils supplémentaires qui pourraient vous être utiles :

Jasper : conçu pour les équipes marketing et les créateurs de contenu qui souhaitent rédiger rapidement des textes publicitaires, des e-mails et des articles de blog.

Writesonic : aide les équipes à produire des articles optimisés pour le référencement, des descriptions de produits et du contenu pour les réseaux sociaux.

Copy.ai : propose des modèles IA pour trouver des idées de produits, générer des titres et rédiger des messages de campagne.

ClickUp est la meilleure alternative que vous attendiez.

Chaque équipe travaille différemment, et bien que ChatGPT Projects apporte une organisation et un contexte précieux au travail basé sur l'IA, cela n'est pas toujours suffisant pour gérer les projets complexes d'aujourd'hui.

Les équipes modernes ont besoin de plus que de simples discussions isolées : elles ont besoin d'une visibilité partagée. C'est exactement ce que propose ClickUp ! Au lieu de passer d'un fil de discussion à un autre et de passer d'un document de projet à un autre, ClickUp combine la gestion des tâches alimentée par l'IA, la collaboration et les rapports en temps réel en un seul endroit.

Il fournit aux équipes le contexte dont elles ont besoin tout en automatisant les tâches répétitives, en assurant le suivi des objectifs et en offrant un raisonnement avancé avec ClickUp Brain Max.

Si vous êtes prêt à aller plus loin dans la gestion de projet par l'IA et à maintenir la connexion entre tous les services, inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp.