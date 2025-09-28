11 modèles gratuits de diagrammes Lotus pour le brainstorming et la cartographie des idées

Le premier diagramme Lotus a été créé dans les années 1970 par Yasuo Matsumura, un consultant en gestion japonais. Inspiré par le mind mapping et d'autres techniques de créativité de l'époque, il souhaitait concevoir une méthode de brainstorming structurée qui permettrait aux équipes de développer plus facilement une idée centrale de manière systématique.

C'est là toute la beauté d'un diagramme Lotus. Commencez par une seule idée au centre, puis laissez-la se déployer en grappes organisées de possibilités. Ce qui commence généralement par un concept vague devient un mapper de connexions que vous pouvez retracer correctement.

Dans ce guide, nous explorerons les modèles gratuits de diagrammes Lotus proposés par ClickUp et d'autres fournisseurs, pour stimuler votre créativité, structurer votre réflexion et faciliter la collaboration au sein de votre équipe.

Que sont les modèles de diagrammes Lotus ?

un modèle de diagramme Lotus est un outil visuel de brainstorming et d'organisation permettant de structurer des idées, des concepts ou des tâches de manière claire et hiérarchique. *

Il tire son nom de sa ressemblance avec une fleur de lotus, avec une idée centrale entourée de couches interconnectées d'idées et de concepts connexes.

Le diagramme se compose généralement d'une grille 3×3 où la cellule centrale représente votre idée principale et les 8 cellules environnantes représentent des idées secondaires. Ensuite, chacune de ces idées secondaires peut elle-même devenir le centre d'une autre grille 3×3 (un autre lotus).

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de diagramme Lotus ?

Avant de commencer à mapper vos idées, vous devez savoir ce qui distingue un modèle de diagramme Lotus efficace d'un modèle moins performant :

Facile à suivre : aide à distinguer facilement l'idée principale des pétales et des extensions grâce à un espace, un alignement, des bordures, un code de couleur et des icônes appropriés, etc.

Expansion structurée : vous permet d'ajouter davantage de fleurs (couches d'idées secondaires) sans perturber la disposition et travaille aussi bien pour un brainstorming simple (une seule fleur de lotus) que pour une planification détaillée (plusieurs fleurs)

Espace pour les notes : offre suffisamment d'espace pour les mots-clés ou les petits croquis et des marges pour les notes plus longues ou les étiquettes autocollantes

Organisation visuelle : permet de voir facilement les connexions et la hiérarchie en un coup d'œil grâce à des lignes épurées, une symétrie et un code couleur optionnel

Invites, instructions : aide les débutants à structurer leurs pensées sans compliquer inutilement le diagramme avec des libellés tels que « Idée principale » ou « Étape à suivre »

👀 Le saviez-vous ? Le terme « brainstorming » remonte aux années 1940 et a été inventé par le directeur publicitaire Alex F. Osborn dans Applied Imagination (1953). Il a mis l'accent sur des règles telles que « privilégier la quantité » et « s'abstenir de toute critique » pour stimuler la créativité.

Aperçu des modèles de diagrammes Lotus

Voici un tableau de résumé de tous les modèles de diagrammes Lotus listés dans cette liste de blog :

Modèles de diagrammes Lotus

ClickUp propose également plus de 1 000 modèles qui combinent ces outils en un seul flux de travail. Ils étendent la technique au-delà de la planification et établissent une connexion directe avec l'exécution.

Jetons un œil à d'autres modèles de diagrammes Lotus qui peuvent vous aider à démarrer 👇

1. Modèle de brainstorming Lotus Blossom par Visual Paradigm

via Visual Paradigm

Pour les équipes qui ont besoin d'aller au-delà des idées superficielles, le modèle Lotus Blossom Brainstorming propose une grille structurée permettant de développer un thème central en plusieurs couches d'idées secondaires. En favorisant l'étendue et la profondeur, il aide à découvrir des idées que votre équipe pourrait autrement négliger.

Voici comment utiliser ce modèle :

Commencez par placer l'idée principale au centre, puis ajoutez huit blocs extérieurs pour les thèmes clés

Transformez les branches en sous-blocs supplémentaires, créant ainsi une « fleur » visuelle qui encourage une exploration plus approfondie de chaque concept

Utilisez la disposition de grille à couleur pour voir comment les idées se connectent, se développent et divergent

✅ Idéal pour : les responsables de la stratégie produit qui mapper de nouvelles fonctionnalités ou les enseignants qui conçoivent des cadres d'apprentissage à plusieurs niveaux

💡 Conseil de pro : dans ClickUp cartes mentales, vous pouvez créer des diagrammes Lotus qui vont au-delà de la visualisation. Commencez avec une toile vierge pour réfléchir librement ou choisissez une carte basée sur les tâches pour établir instantanément la connexion entre chaque branche et des éléments exploitables. En vous inspirant des meilleurs exemples de cartes mentales, vous pouvez créer des dépendances entre les tâches, réorganiser les priorités par glisser-déposer et même relier les flux de travail à des objectifs plus larges. Réfléchissez, établissez la connexion entre les tâches et hiérarchisez les flux de travail de manière visuelle avec ClickUp cartes mentales

2. Modèle de diagramme Lotus par Conceptboard

via Conceptboard

Le modèle de diagramme Lotus de Conceptboard donne dès le départ une structure claire à vos discussions au travail. Ouvrez le tableau, invitez votre équipe et placez le sujet principal dans le carré central. À partir de là, le premier anneau se remplit de huit idées initiales. Chacune d'entre elles devient un tremplin pour d'autres réflexions dans l'anneau suivant.

Voici comment utiliser ce modèle :

Identifiez les idées qui se recoupent et qui peuvent être combinées ou reliées entre elles afin de découvrir des concepts plus solides

Laissez des idées inattendues inspirer de nouvelles possibilités, vous aidant à générer un ensemble complet de 24 options distinctes autour de votre objectif principal

Exportez le modèle au format PDF et imprimez-le pour le soumettre à l'examen du groupe

✅ Idéal pour : les animateurs d'ateliers qui organisent des sessions de brainstorming virtuelles où une participation structurée est essentielle

🧠 Anecdote amusante : la méthode de brainwriting 6-3-5 permet de générer 108 idées en seulement 30 minutes ! Inventée en 1968 par Bernd Rohrbach, elle consiste à demander à 6 personnes de noter 3 idées toutes les 5 minutes, puis d'échanger leurs feuilles, afin de tirer rapidement parti de la créativité de chacun.

3. Modèle de diagramme Lotus par l'équipe de Tableau blanc

via Tableau blanc équipe

le modèle de diagramme Lotus de Whiteboard Team transforme une idée unique en un réseau de possibilités, idéal pour les entrepreneurs. Commencez par écrire votre thème principal dans le carré central. Les blocs environnants servent d'invites pour les premières idées, et à partir de là, chaque idée peut être développée jusqu'à ce que le tableau soit rempli de concepts connexes.

Voici comment utiliser ce modèle :

Attribuez différentes couleurs aux sections de votre tableau afin de séparer visuellement les groupes d'idées, ce qui facilite le suivi des connexions à mesure que votre diagramme s'étoffe

Ajoutez, déplacez ou fusionnez librement des notes autocollantes pour conserver votre flux de pensées, et utilisez l'espace illimité du canevas pour éviter de vous sentir limité par l'espace

Utilisez les outils du tableau pour supprimer les doublons, mettre en avant les idées distinctives et mapper clairement les prochaines étapes à suivre

✅ Idéal pour : les fondateurs de start-ups qui organisent des séances de brainstorming rapides avec des équipes dispersées

💡 Conseil de pro : une fois que le diagramme atteint une étape où il nécessite des commentaires ou la contribution du groupe, passez à un paramètre plus collaboratif comme ClickUp Whiteboards. Whiteboards est un outil de brainstorming qui vous permet de combiner des formes, des notes autocollantes, des connecteurs et des tâches intégrées sur le même canevas. Collaborez, visualisez et intégrez des tâches dans des diagrammes Lotus avec ClickUp Tableau blanc

4. Modèle de diagramme Lotus par Figma

via Figma

Le modèle de diagramme Lotus Figma (FigJam) est conçu pour les équipes créatives qui souhaitent que leurs sessions de brainstorming soient aussi dynamiques que leur travail de conception. Sa disposition interactive facilite la collaboration en temps réel, tandis que sa structure visuelle permet d'organiser les idées sans limite au flux créatif.

Ce modèle est idéal pour la réflexion sur les produits, la conception de marques ou la planification de campagnes.

Voici comment utiliser ce modèle :

Maintenez un niveau d'engagement élevé grâce à des fonctionnalités interactives telles que les réactions par emojis, les votes et le fait de discuter avec le curseur

Aidez les équipes à trier, regrouper et hiérarchiser les idées en temps réel

Marquez les étiquettes, lancez des sondages rapides pour voter sur les priorités et ajoutez des tâches de suivi directement dans vos tableaux de conception ou de projet

✅ Idéal pour : les chercheurs en expérience utilisateur et les concepteurs de produits qui organisent des sprints de conception et ont besoin d'idées issues du brainstorming

5. Modèle de brainstorming ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez et affinez vos idées de manière systématique grâce au modèle de brainstorming ClickUp

Le modèle de brainstorming ClickUp applique concrètement une structure de type lotus. Vos idées commencent par la phase de brainstorming, puis branchent en idéation, passent par la phase de briefing et se terminent par la phase d'exécution. Cela reflète la manière dont un diagramme lotus pousse la réflexion vers l'extérieur à partir d'un concept clé unique vers plusieurs niveaux de raffinement.

Voici comment utiliser ce modèle :

Utilisez les tâches ClickUp pour attribuer des propriétaires, définir l'urgence et fixer des délais, afin de vous assurer que chaque idée est correctement classée et facile à hiérarchiser

Configurez les automatisations ClickUp pour mettre automatiquement en évidence les idées les plus pertinentes comme solutions gagnantes

Appliquez des champs personnalisés pour le suivi des définitions des problèmes, des ressources et de la propriété

✅ Idéal pour : les chefs de produit qui forment des feuilles de route pour les fonctionnalités ou les responsables de conception qui organisent des sessions de réflexion inter-équipes

💡 Conseil de pro : certains diagrammes sont difficiles à mettre en place ou stagnent une fois que vous avez rempli les idées évidentes. Dans ces moments-là, tournez-vous simplement vers ClickUp Brain, votre partenaire IA au sein de ClickUp. Si vous fixez un cluster vide, cela peut vous suggérer de nouvelles directions. Obtenez de nouvelles branches et pétales pour votre diagramme Lotus avec ClickUp Brain

6. Modèle ClickUp pour le brainstorming d'idées

Obtenir un modèle gratuit Structurez et développez des unités pédagogiques grâce au modèle ClickUp Brainstorm Ideas

Pour les enseignants qui planifient des unités ou structurent de nouveaux cours, le modèle ClickUp Brainstorm Ideas transforme un thème unique en branches organisées. Commencez par un thème central, tel que Énergies renouvelables. Invitez les participants à soumettre leurs idées et leurs détails via ClickUp Forms, et consultez chaque envoi dans une liste principale d'idées avec des champs pour le domaine, la priorité et le résultat escompté.

À partir de là, les idées se déploient dans la plateforme de brainstorming du modèle, où vous pouvez les regrouper en catégories telles que modules, projets ou évaluations, et les trier selon les étapes MoSCoW: Must Have (indispensable), Should Have (souhaitable), Could Have (facultatif) et For Review (à examiner).

Voici comment utiliser ce modèle :

Utilisez les notes autocollantes glisser-déposer pour saisir des idées, des concepts, des suggestions ou une solution potentielle

Regroupez les idées connexes à l'aide d'un code de couleur ou d'un agencement spatial afin d'identifier les thèmes et les schémas

Pour chaque idée classée par ordre de priorité, élaborez un plan d'action détaillé décrivant les étapes, les ressources, les propriétaires et les échéanciers

✅ Idéal pour : les enseignants qui conçoivent des forfaits de cours sur plusieurs semaines ou les coordinateurs de programmes qui structurent les matières principales en unités détaillées

📮 ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent l'IA principalement pour le brainstorming et la conceptualisation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, qui vous aide à transformer instantanément les idées issues de la session de brainstorming en tâches. Et si vous ne parvenez pas à expliquer clairement un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de votre invite. C'est l'application indispensable pour le travail qui vous permet de conceptualiser, visualiser et exécuter plus rapidement !

7. Modèle de tableau blanc ClickUp Ideation

Obtenir un modèle gratuit Visualisez et organisez vos idées créatives grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Ideation

Le brainstorming commence généralement par un flot d'idées, mais sans structure, celles-ci peuvent s'estomper en un rien de temps. C'est pourquoi le modèle de tableau blanc ClickUp Ideation les rassemble dans un tableau hautement personnalisable, semblable à un diagramme Lotus, afin d'aider les enseignants et les professionnels de l'entreprise.

Commencez par un thème central, puis branchez-le en catégories (processus, produit ou personnes) afin de former des groupes faciles à suivre et à développer.

Voici comment utiliser ce modèle :

Utilisez la vue Diagramme d'idéation pour réfléchir à des idées et visualiser des solutions potentielles à des problèmes

Ajoutez des formes pour structurer les thèmes, dessinez des flèches pour la connexion des idées connexes, intégrez des documents à titre de référence ou même liez directement les idées aux tâches ClickUp

Marquez les membres de l'équipe avec Assign Comments et ajoutez des champs personnalisés tels que l'impact et la priorité

✅ Idéal pour : les chefs de produit qui encadrent des sprints de conception ou les enseignants qui animent des ateliers collaboratifs sur des idées complexes

💡 Bonus : débloquez tout le potentiel de vos sessions de brainstorming avec les modèles Lotus en utilisant les outils les plus intelligents disponibles : Effectuez des recherches instantanées dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et toutes vos applications connectées, ainsi que sur le Web, pour trouver en quelques secondes des sources d'inspiration, des documents de référence et d'anciennes notes de brainstorming

Utilisez Talk to Text pour exprimer vos idées, dicter vos sessions de brainstorming ou commandez votre flux de travail, les mains complètement libres, partout où la créativité vous inspire

Tirez parti d'outils d'IA haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini grâce à une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi pour les entreprises Essayez ClickUp Brain MAX, l'application de bureau contextuelle basée sur l'IA qui comprend véritablement votre processus créatif. Abandonnez la multitude d'outils d'IA et regroupez vos brainstormings, la gestion de vos idées et vos modèles Lotus en un seul endroit.

8. Modèle de carte mentale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mappez et établissez des connexions flexibles avec vos idées en constante évolution grâce au modèle ClickUp carte mentale

Le modèle de carte mentale ClickUp vous offre un moyen clair de saisir une idée principale et de la décliner en pensées connexes. Le bulbe central ancrent votre thème principal, à partir duquel des branches codées par couleur se ramifient en sous-idées et en contributions. Chaque branche est facile à étendre, à réduire ou à réorganiser, ce qui vous permet de remodeler votre mapper au fur et à mesure que votre réflexion évolue.

Voici comment utiliser ce modèle :

Créez des tâches ClickUp directement sur le tableau et liez-les à des idées

Esquissez avec l'outil stylo pour prendre des notes rapides, ajoutez des notes autocollantes pour recueillir des commentaires, ajoutez des blocs de texte pour plus de clarté ou téléchargez des images qui fournissent l'assistance à votre brainstorming

Passez facilement du brainstorming libre à la planification structurée grâce à des flux de travail, des organigrammes ou des échéanciers simples créés parallèlement à votre mapper

✅ Idéal pour : les designers et les spécialistes du marketing qui organisent des idées de campagne ou des orientations créatives

📘 En savoir plus : Comment les tableaux blancs virtuels stimulent la créativité des agences créatives

9. Modèle de brainstorming ClickUp Squad

Obtenir un modèle gratuit Visualisez et regroupez les suggestions créatives de manière collaborative grâce au modèle ClickUp Squad Brainstorm

Le modèle ClickUp Squad Brainstorm est destiné aux chefs d'équipe qui recherchent un outil pour rassembler leur équipe, clarifier leurs objectifs, comprendre leurs motivations et les aider à travailler plus efficacement en tant qu'unité.

Vous pouvez vous concentrer sur un ou plusieurs des 9 domaines de discussion clés suivants :

Consensus d'équipe : comment l'équipe collabore Santé de l'équipe : bien-être individuel Team Rhythm : améliorer la dynamique d'équipe Communication au sein de l'équipe : méthodes de communication et partage d'informations clés *réunions d'équipe : calendriers, emplacements et participants aux réunions Flux de travail en équipe : adapter les flux de travail pour améliorer l'efficacité décisions d'équipe* : comment les décisions sont prises Rôles au sein de l'équipe : responsabilités individuelles Ressources de l'équipe : outils et ressources que l'équipe utilisera

Choisissez un sujet pour commencer, ou passez-les en revue un par un. Pour chacun d'entre eux, demandez aux membres de l'équipe de prendre un post-it, d'y noter leurs idées et de les placer sur le tableau thématique. Cette activité peut grandement contribuer à faire émerger des points de vue diversifiés et à favoriser une discussion productive.

Voici comment utiliser ce modèle :

Encouragez tous les membres de l'équipe à proposer des idées et à les ajouter à l'outil de tableau blanc pour créer un environnement de brainstorming interactif

Choisissez les idées les plus prometteuses pour aller de l'avant, en les combinant ou en les affinant si nécessaire

Attribuez des tâches en fonction des idées de sélection, et fixez des délais et des responsabilités pour garantir leur mise en œuvre

✅ Idéal pour : les équipes produit, les équipes de conception et les groupes interfonctionnels qui ont besoin d'un espace centralisé pour réfléchir librement

⚡ Archive de modèles : Modèles de tableau blanc gratuits pour le partage sur Zoom et ClickUp

10. Modèle de brainstorming ClickUp entreprise

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos idées, synchronisez la créativité de votre équipe et hiérarchisez les besoins grâce au modèle de brainstorming ClickUp Business

Les grandes idées naissent toujours d'une structure. Le modèle de brainstorming professionnel ClickUp aide votre équipe à organiser sa créativité selon quatre axes : ce que nous aimons, ce que nous savons, ce dont les gens ont besoin et ce pour quoi ils sont prêts à payer.

Utilisez le tableau de brainstorming pour faire émerger des opportunités de haut niveau, puis décomposez chaque idée à l'aide de la technique de la fleur de lotus afin d'explorer des sous-idées et des angles innovants.

Voici comment utiliser ce modèle :

Demandez aux membres de l'équipe de partager leurs idées sur des notes autocollantes qui peuvent être personnalisées et dupliquées pour plus de cohérence

Cliquez et faites glisser chaque note autocollante vers la catégorie ou la section appropriée sur le tableau

Transformez vos idées en tâches réalisables : cliquez sur la note autocollante, sélectionnez Convertir, choisissez Tâche, puis cliquez sur Convertir en tâche

✅ Idéal pour : les équipes d'innovation qui mènent des brainstormings structurés pour trouver de nouvelles solutions

📚 En savoir plus : Exemple et stratégies de cartographie des processus

11. Modèle ClickUp pour la gestion des idées innovantes

Obtenir un modèle gratuit Collectez, évaluez et affinez systématiquement vos propositions de recherche grâce au modèle ClickUp Innovation Idea Management Template

Le modèle ClickUp Innovation Idea Management offre aux équipes de recherche un système dédié à la collecte et à l'évaluation équitable des propositions. Il guide ensuite les idées les plus prometteuses vers leur mise en œuvre, à l'instar d'un diagramme Lotus qui développe un concept en plusieurs branches, examine chaque angle et oriente les équipes vers les directions les plus prometteuses.

Chaque idée commence par un formulaire de saisie d'idées (via ClickUp Forms), où les employés, les partenaires ou même les investisseurs peuvent soumettre leurs concepts. Une fois soumise, l'idée devient une tâche dans ClickUp, accompagnée de champs personnalisés tels que le coût, le chercheur, le réviseur, l'impact et le type. Cela signifie que chaque suggestion entre dans le processus avec des données claires et comparables.

Voici comment utiliser ce modèle :

Faites évoluer vos idées à travers différents statuts tels que Nouvelle idée, Recherche, Évaluation, En attente, Approuvée ou Rejetée

Utilisez la vue Tableau d'état pour le suivi des idées en les faisant glisser vers la colonne appropriée à mesure que leur statut change

Passez à l'afficher de l'échéancier des dates de lancement pour voir quand chaque idée approuvée doit être mise en œuvre, regroupée par service et codée par couleur en fonction de son impact

✅ Idéal pour : les responsables R&D qui souhaitent saisir et développer de nouveaux concepts avant de les hiérarchiser

Du brainstorming à l'action avec ClickUp

Les diagrammes Lotus sont excellents pour organiser les idées, mais leur véritable puissance réside dans leur connexion avec le travail qui suit. Un modèle autonome peut vous aider à mapper les possibilités, mais il ne les transformera pas automatiquement en tâches, priorité ou étape.

Pour cela, vous avez besoin de ClickUp.

Au sein de cette plateforme, vous pouvez esquisser votre diagramme Lotus dans cartes mentales, collaborer avec votre équipe dans Tableau blanc, puis demander à ClickUp Brain de suggérer des idées, de compléter les détails manquants ou même de créer des visuels. Chaque branche de votre diagramme peut être directement liée à une tâche, afin que rien ne soit perdu entre la planification et l'exécution.

Si vous utilisez déjà des modèles de diagrammes Lotus pour organiser vos pensées, l'étape suivante consiste à rendre ces idées exploitables.

essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et découvrez à quelle vitesse vos brainstormings peuvent se transformer en progression concrète.