10 modèles Asana de planification de sprints pour les équipes Agile

Dans les projets Agile, un petit travail inachevé peut sembler anodin jusqu'à ce qu'il devienne une habitude. De nombreuses équipes sont confrontées à ces débordements de sprint et succombent à une prévisibilité érodée et à une pression croissante en matière de livraison.

Le coupable ? Souvent, ce sont des priorités floues, un engagement excessif ou un manque de structure dans la planification des sprints.

C'est pourquoi l'utilisation d'un modèle dédié à la planification de sprints peut changer la donne. Les modèles de planification de sprints d'Asana vous aident à évaluer de manière réaliste la charge de travail, à garder la visibilité sur les priorités et à vous assurer que votre backlog est traité de manière à minimiser les reports, afin que votre équipe commence (et termine) chaque sprint en force.

Dans ce guide, nous explorerons les meilleurs modèles de planification de sprint Asana pour vous aider à transformer « nous nous en occuperons lors du prochain sprint » en « terminé et livré »

*les meilleurs modèles de planification de sprints dans Asana et ClickUp

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de planification de sprint Asana ?

Un modèle de planification de sprint Asana bien conçu vous aide à aligner votre équipe, à mapper les objectifs du sprint, et à rester concentré sur les tâches les plus importantes. Il facilite l'attribution des tâches, la définition des dates d'échéance, le suivi des progrès et l'analyse des éléments qui ont fonctionné lors du sprint précédent.

Voici ce qu'il faut rechercher dans les meilleurs modèles de planification de sprint Asana pour une gestion efficace des tâches :

objectifs et buts clairs du sprint : * le modèle de planification de sprint doit vous aider à identifier et à définir ce que signifie la réussite pour le sprint à venir

*histoires utilisateur et éléments de backlog définis : ils doivent répertorier les fonctionnalités ou corrections les plus utiles en divisant le backlog de votre produit en histoires utilisateur exploitables

Attribution des tâches en fonction des capacités : le modèle doit aider à attribuer les tâches en fonction de la disponibilité de chaque membre de l'équipe afin de maintenir une charge de travail équilibrée

*date d'échéance et priorités : cela doit vous aider à fixer des délais et à classer les tâches par priorité afin de respecter le calendrier du sprint et de réduire la fatigue décisionnelle

*section consacrée à la revue de sprint : le modèle de planification de sprint doit inclure un espace permettant de suivre les tâches achevées, d'enregistrer les commentaires et de planifier les éléments à mener pour la prochaine réunion de sprint

Structure collaborative : elle doit permettre aux membres de l'équipe, au Scrum Master et aux parties prenantes de laisser des commentaires, de partager des idées et de rester informés des détails du projet

Les meilleurs modèles Asana de planification de sprints à découvrir

Voici les meilleurs modèles Asana de planification de sprints pour identifier les priorités, créer des responsabilités et garantir la réussite :

1. Modèle de backlog de produit Asana

via Asana

Le modèle de backlog produit Asana est un plan réutilisable pour créer des backlogs produit Agile, clairement délimités par des priorités. Cela garantit que vos équipes produit se chargent des bonnes tâches au bon moment, ce qui rationalise la planification des sprints et le raffinement du backlog. Utilisez-le pour maintenir des backlogs produit cohérents sur plusieurs produits et vous assurer que chaque tâche individuelle dispose de tout le contexte dont un développeur a besoin pour la mener à bien.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez les tâches en backlogs prioritaires pour les nouveaux projets

Rationalisez les mises à jour de statut et tenez tout le monde informé sans effort

Automatisez les tâches routinières pour libérer du temps à votre équipe

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les équipes de développement et les praticiens Agile dans les domaines de la technologie, du développement logiciel ou tout autre secteur nécessitant une livraison cohérente des produits

2. Modèle de rétrospective de sprint Asana

via Asana

Le modèle de rétrospective de sprint Asana est conçu pour aider les équipes Agile à gérer leur agenda de rétrospective de sprint et à suivre les actions de suivi. Il garantit que vos discussions restent sur la bonne voie et que les informations précieuses débouchent sur des améliorations concrètes des processus pour les sprints futurs.

En fournissant un cadre clair pour les commentaires et les tâches à accomplir, le modèle permet de mieux organiser les idées brillantes de votre équipe. Au final, il vous fait gagner du temps en standardisant votre processus rétrospectif.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Structurez votre agenda rétrospectif pour des discussions claires et orientées vers l'action

Suivez les commentaires sur ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, afin d'améliorer les sprints futurs

Créez et attribuez des éléments d'actions directement à partir des informations recueillies

🔑 Idéal pour : les équipes Agile et Scrum, les équipes de développement de produits et les gestionnaires de projet axés sur l'amélioration continue et l'optimisation de leurs processus de sprint

👀 Le saviez-vous ? 24,6 % des organisations utilisent désormais des pratiques Agile telles que Scrum, tandis que 31,5 % utilisent un modèle hybride (Agile + prédictif).

3. Modèle de planification de sprint Asana

via Asana

Le modèle de planification de sprint Asana aide les équipes Agile à planifier, gérer et suivre efficacement leurs sprints. Il fournit la structure nécessaire pour hiérarchiser les tâches, évaluer la capacité de l'équipe et garantir le bon déroulement du travail, de la planification initiale à l'achevement final.

Le modèle garantit que vos forfaits de sprint reflètent fidèlement le travail réel de votre équipe, ce qui évite les engagements excessifs et optimise l'efficacité. Il offre un système centralisé d'enregistrement de toutes les tâches, échéances et mises à jour, éliminant ainsi les doublons.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez facilement le travail à toutes les étapes du sprint

Visualisez votre sprint dans différentes vues adaptables, telles qu'une liste, un tableau, un échéancier et un calendrier

Standardisez la manière dont vous gérez et suivez les éléments du backlog afin d'assurer la cohérence des informations au sein de l'équipe

🔑 Idéal pour : les équipes de développement Agile, la gestion de projet et les équipes produit dans les domaines du logiciel, de l'ingénierie et tout autre champ utilisant des sprints pour une exécution efficace des projets

💡 Conseil de pro : un modèle de planification de sprint Asana peut vous aider à mapper les tâches, à définir les priorités et à visualiser votre sprint. Mais voici le hic : vous devez toujours interpréter manuellement le brief du projet, le diviser en stories et décider de ce qui est réaliste pour le prochain sprint. Au lieu de passer des heures à analyser un brief, collez-le dans l'IA de travail la plus achevée au monde, alias ClickUp Brain, et obtenez en quelques secondes un plan prêt pour le sprint, avec des user stories priorisées, une estimation de l'effort nécessaire et une cartographie des dépendances. Générez un plan de sprint en quelques secondes avec ClickUp Brain

4. Modèle de développement de produit Asana

via Asana

Le modèle de développement de produit Asana standardise et rationalise votre processus de développement de produit, de la conception à la mise sur le marché. Il vous aide à collaborer efficacement avec des équipes interfonctionnelles, à suivre la progression de manière transparente et à tenir toutes les parties prenantes informées à partir d'un seul et même endroit centralisé.

Le modèle réduit la confusion et les erreurs en fournissant un ensemble cohérent d'étapes à suivre par tous, ce qui améliore l'efficacité et garantit que les tâches critiques sont achevées dans les délais prévus.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Enregistrez toutes les tâches du projet, y compris celles qui relèvent de la fonction interfonctionnelle, afin d'éviter les étapes manquées et les retards d'exécution

Rationalisez les processus pour réduire les retouches et l'effort inutile

Connectez les intégrations et les flux de travail dans un espace accessible à toutes les parties prenantes

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les équipes de développement et les fonctions transversales de tous les secteurs qui cherchent à structurer et à optimiser le cycle de vie du développement de leurs produits

5. Modèle de forfait de test d'utilisabilité Asana

via Asana

Le modèle de plan de test d'utilisabilité Asana rationalise vos sessions de recherche utilisateur et d'utilisabilité. Il vous aide à créer et à répéter des processus cohérents, ce qui vous permet de gagner un temps précieux lors de la mise en place de chaque session de recherche et de garantir la fiabilité et l'exactitude de vos données.

En utilisant ce modèle, vous réduirez le risque d'expériences incohérentes, ce qui vous permettra de vous concentrer davantage sur l'analyse des résultats. Il favorise une planification, une formulation d'hypothèses et une préparation efficaces, rendant votre effort de recherche utilisateur plus percutant.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Mapper vos phases de planification, y compris les hypothèses et les exigences des participants

Suivez, hiérarchisez et partagez vos informations pour identifier les tendances au fil du temps

Créez des sessions de recherche cohérentes, sans avoir à réinventer la roue à chaque fois

🔑 Idéal pour : les chercheurs en expérience utilisateur, les équipes produit et les professionnels du marketing qui mènent régulièrement des tests d'utilisabilité et des sessions de recherche utilisateur afin de recueillir des informations sur leur audience

6. Modèle de forfait de projet Agile Asana

via Asana

Le modèle de plan de projet Agile Asana aide votre équipe à organiser les tâches dans un tableau Kanban visuellement intuitif, permettant ainsi d'avoir rapidement une vue d'ensemble des étapes du projet. Il accélère la planification de votre projet en garantissant une organisation cohérente et une visibilité sur l'avancement.

Le modèle permet à votre équipe de collaborer en temps réel en visualisant le travail en cours et en assurant des rapports automatisés, éliminant ainsi la documentation obsolète sur les projets.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez facilement l'évolution des tâches entre les étapes « À faire », « En cours » et « Terminé »

Identifiez les points de contrôle importants du projet à l'aide de jalons

Gérez les dépendances entre les tâches, identifiez les blocs qui freinent le travail de votre équipe et prenez les étapes nécessaires pour les résoudre

🔑 Idéal pour : les équipes Agile, les développeurs de logiciels, les chefs de produit et les équipes marketing pour gérer des projets itératifs et améliorer la collaboration

7. Modèle de planification stratégique Asana

via Asana

Le modèle de planification stratégique Asana sert de feuille de route, assurant la connexion entre la mission et la vision globales de votre entreprise et les tâches concrètes qui permettront de les concrétiser. Il est essentiel pour définir les priorités et garantir que tous les efforts déployés apportent assistance à la réalisation de vos objectifs commerciaux ultimes.

Ce modèle permet également d'ajuster rapidement votre forfait, de rationaliser le travail interfonctionnel et de s'assurer que chacun connaît ses priorités, réduisant ainsi les temps d'attente pour les directives.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Reliez directement le travail quotidien aux objectifs de l'entreprise pour clarifier les enjeux

Forfait la capacité et évaluez les charges de travail et les ressources

Comprenez d'un seul coup d'œil l'avancement du projet et gérez les dépendances sans effort

🔑 Idéal pour : les nouvelles entreprises, les entreprises établies qui planifient une croissance à long terme et les organisations à but non lucratif qui recherchent la transparence avec leurs parties prenantes quant à leur impact et leurs objectifs

8. Modèle de planification de la capacité Asana

via Asana

Le modèle de planification des capacités Asana vous garantit que votre équipe dispose de suffisamment de ressources pour achever les tâches dans les délais impartis. Il répertorie vos ressources clés, vous permet de calculer leurs heures disponibles et attribuées, et assure le suivi de leur sous-utilisation ou de leur surutilisation à l'aide d'un code couleur.

Ils facilitent non seulement la planification, mais aussi l'adaptation aux changements à la volée, éliminant ainsi le besoin de repartir de zéro pour chaque nouveau projet.

Vous pouvez surveiller en permanence la capacité de l'équipe en temps réel, ajuster la portée du projet, ajouter des membres à l'équipe ou prolonger les échéanciers si nécessaire.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Mettez à jour les exigences en matière de capacité, la disponibilité des équipes et les délais en temps réel

Forfait la capacité de l'équipe directement là où le travail est effectué

Partagez les informations sur la capacité de l'équipe avec les parties prenantes du projet et les membres de l'équipe pour plus de transparence

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les chefs d'équipe et les gestionnaires de ressources dans les agences de création, les services informatiques et les équipes marketing qui cherchent à optimiser la bande passante de leur équipe et à éviter les goulots d'étranglement dans les projets

9. Modèle de réunion de lancement d'Asana

via Asana

Vous souhaitez planifier, exécuter et assurer le suivi de votre réunion de lancement à partir d'un emplacement centralisé ?

Le modèle de réunion de lancement Asana rationalise le processus de lancement en fournissant tout ce dont vous avez besoin. Utilisez-le pour partager des ordres du jour, attribuer des tâches et même prendre des notes détaillées sur la réunion. Cela permet de regrouper toutes les informations destinées aux parties prenantes, afin que chacun soit informé et prêt lorsque le travail commence réellement.

Le plus grand avantage ? Vous pouvez facilement les copier et les utiliser comme modèle pour tous vos nouveaux lancements de projet.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Partagez facilement les rôles et les éléments de l'agenda des réunions sans dupliquer les informations ni alourdir votre travail

Attribuez des propriétaires de sujets de discussion, clarifiez les responsabilités et garantissez la responsabilisation

Mettez facilement à jour les éléments de l'agenda des réunions à mesure que les priorités du projet évoluent

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les chefs d'équipe et toute personne lançant de nouveaux projets dans n'importe quel secteur, afin de garantir un démarrage cohérent et efficace à chaque fois

10. Modèle de plan de gestion de la portée du projet Asana

via Asa n a

🧠 Fait intéressant : le glissement de périmètre affecte 40 % des projets dans les organisations qui négligent les compétences relationnelles, contre 28 % dans celles qui leur accordent la priorité.

Le modèle de plan de gestion de la portée du projet Asana garantit que les limites, les livrables et les échéanciers du projet sont clairement définis et maintenus de manière cohérente tout au long du projet. Il permet d'éviter les dérives de portée et de maintenir toutes les parties prenantes alignées sur les attentes du projet.

Le principal avantage de ce modèle est qu'il permet de standardiser le processus de gestion de la portée de tous vos projets. Il favorise l'adhésion des parties prenantes et permet aux nouveaux membres de l'équipe de comprendre et de gérer rapidement les projets.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Décomposez les tâches complexes en sous-tâches gérables

Suivez efficacement l'avancement des projets par rapport à l'échéancier prévu

Identifiez et documentez ce qui ne relève pas du champ d'application du projet, afin que vos forfaits ne soient pas trop détaillés

🔑 Idéal pour : les gestionnaires de projet, les équipes produit et les agences marketing qui mènent des projets avec des livrables définis, afin de les aider à gérer les attentes et à éviter les dérives de périmètre

Limites d'Asana à prendre en compte

*limites d'Asana à prendre en compte

Asana est élégant, simple et regorge de fonctionnalités qui aident les équipes à organiser leurs tâches, planifier leurs sprints et rester sur la bonne voie. Ce n'est pas sans raison qu'il est très apprécié des équipes Agile. Mais à mesure que votre équipe s'agrandit ou que vos projets deviennent plus complexes, vous pouvez commencer à remarquer quelques failles dans le flux de travail.

Voici quelques-unes des limites les plus courantes d'Asana que vous devez garder à l'esprit :

limite d'assistance pour les cadres spécifiques à Agile : *Bien que vous puissiez personnaliser Asana pour prendre en charge les workflows Agile, il n'offre pas de fonctionnalités natives telles que l'estimation des points d'histoire et les diagrammes de vélocité de sprint. Vous aurez besoin de solutions de contournement ou d'intégrations pour bénéficier de toutes les fonctionnalités Agile

rapports et analyses limite : *Des tableaux de bord basiques sont disponibles, mais si vous cherchez à générer des informations approfondies, des tendances de vélocité ou les performances de l'équipe sur plusieurs sprints, vous trouverez peut-être les outils de reporting d'Asana limite

pas de véritable diagramme de Gantt dans le forfait gratuit : *Vous n'aurez pas accès aux échéanciers de type Gantt à moins d'opter pour un forfait payant. C'est un inconvénient pour les équipes qui ont besoin d'une vue d'ensemble des sprints qui se chevauchent ou des dépendances entre les équipes sans payer pour des fonctionnalités supplémentaires inutiles

l'automatisation des flux de travail est basique : *Asana vous permet d'automatiser certaines actions, mais il lui manque la puissance de la logique conditionnelle avancée ou des déclencheurs personnalisés que l'on trouve dans les plateformes plus axées sur l'automatisation

Les meilleurs modèles Asana alternatifs à explorer

Les limites que nous venons d'évoquer expliquent pourquoi de nombreuses équipes explorent d'autres modèles Asana, qu'ils soient personnalisés ou disponibles via des plateformes tierces, qui offrent plus de flexibilité, une automatisation plus intelligente et de meilleures capacités d'intégration.

C'est là que ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, prend tout son sens. Elle est conçue pour les équipes Agile, les Scrum Masters, les chefs de projet et les propriétaires qui ont besoin de plus de contrôle, de visibilité et de personnalisation. Que vous gériez la capacité des sprints, attribuiez des points d'histoire ou suiviez les objectifs des sprints, ClickUp est là pour vous aider.

Avec plus de 1 000 modèles entièrement personnalisables, ClickUp vous aide à planifier, exécuter et optimiser vos sprints, le tout en un seul endroit.

Voici quelques modèles de planification de sprints ClickUp qui aideront votre équipe à mieux planifier et à livrer plus rapidement :

1. Modèle de planification de sprint ClickUp Agile

Obtenir un modèle gratuit Planifiez des sprints, attribuez des tâches et suivez la progression grâce au modèle de planification de sprint agile ClickUp

Vous cherchez un meilleur moyen de gérer des sprints Agile rapides sans perdre le fil ? Le modèle de planification de sprint Agile ClickUp est conçu pour permettre à toute votre équipe de rester alignée, concentrée et sur la bonne voie, quelle que soit la complexité du projet ou les délais serrés.

Il rassemble tout ce que vous appréciez dans les modèles de planification de sprint Asana (suivi des tâches, collaboration, visibilité) et ajoute des fonctionnalités avancées de personnalisation, d'automatisation et spécifiques à Agile. Grâce à ce modèle ClickUp, vous pouvez rationaliser l'ensemble du cycle de vie du sprint et vous adapter instantanément à l'évolution des besoins du projet.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez clairement vos objectifs de sprint avec ClickUp Objectifs afin d'aligner l'équipe dès le premier jour

Hiérarchisez efficacement les tâches afin de gérer la portée et d'éviter de surcharger quiconque

Suivez facilement la progression en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables, sans avoir à changer d'outil ni à rechercher les mises à jour

🔑 Idéal pour : les équipes Agile, les chefs de produit et les Scrum Masters dans les domaines de la technologie, du SaaS ou des startups qui gèrent des projets complexes et des cycles de sprints itératifs

💡 Conseil de pro : utilisez les cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp pour analyser instantanément l'avancement du projet, identifier les obstacles et générer des plans de sprint exploitables. Les cartes IA vous permettent d'examiner l'activité de l'équipe, de mettre en évidence les tâches en retard et de hiérarchiser les éléments critiques pour le lancement à l'aide de résumés en langage naturel, ce qui vous permet de maintenir l'ensemble de votre projet sur la bonne voie grâce à des informations et des recommandations intelligentes ! Identifiez et résumer les réalisations, les prochaines étapes, les risques et les obstacles pour chacun de vos projets grâce aux cartes IA

2. Modèle de planification de sprint ClickUp Scrum

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et gérez efficacement chaque sprint Scrum grâce au modèle de planification de sprint Scrum ClickUp

Gérer des projets Agile et Scrum sans structure, c'est prendre le risque de ne pas respecter les délais et de voir l'équipe s'épuiser. Mais le modèle de planification de sprint Scrum de ClickUp met de l'ordre dans le chaos en offrant un espace entièrement personnalisable où vous pouvez planifier des sprints, suivre les tâches et atteindre vos objectifs ensemble.

Il couvre les éléments essentiels que vous attendez d'un modèle de planification de sprint Asana, tels que la définition d'objectifs, le suivi des tâches et la collaboration en temps réel, mais va encore plus loin. Avec des champs intégrés pour les données spécifiques au sprint, une meilleure gestion des tickets et des flux de travail plus flexibles, ce modèle ClickUp aide votre équipe Scrum à fournir un travail de haute qualité, non pas à titre exceptionnel, mais systématiquement.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Soumettez et gérez les tickets de sprint sans perdre le contexte ni la priorité

Visualisez facilement la répartition du travail pour rationaliser l'exécution des sprints

Suivez régulièrement la progression de l'équipe à travers les backlogs, les tâches et les éléments achevés

🔑 Idéal pour : les Scrum Masters, les coachs Agile et les équipes de développement dans les entreprises de logiciels, d'informatique ou de produits qui gèrent des projets en évolution rapide et des cycles de publication itératifs

3. Modèle ClickUp Backlogs and Sprints

Obtenir un modèle gratuit Gérez les sprints, les backlogs, les bugs et la collaboration au sein de l'équipe à l'aide du modèle ClickUp Backlogs and Sprints

Vous vous sentez dépassé par la gestion des backlogs de produits, la planification des sprints et les mises à jour de l'équipe ? Le modèle ClickUp Backlogs and Sprints est ce qu'il vous faut. Il est conçu pour vous faire gagner du temps, réduire la confusion et vous offrir une visibilité totale sur votre processus de planification de sprints.

Que vous suiviez les objectifs des sprints, affiniez les éléments du backlog ou résolviez des bugs, ce modèle simplifie chaque étape. C'est comme si vous aviez tout votre écosystème de sprint (planification, communication, suivi des tâches et rapports) sous un même toit.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez et mettez à jour votre backlog sans effort pour que vos futurs sprints soient prêts

Forfait et suivez clairement les sprints afin de visualiser facilement chaque phase

Soumettez et gérez rapidement les rapports de bug à partir du modèle sans perturber votre flux de travail

🔑 Idéal pour : les Scrum Masters, les équipes de produits Agile et les équipes de développement qui gèrent des versions logicielles itératives, le développement rapide de produits ou des backlogs à long terme dans les entreprises technologiques et SaaS

Voici ce que Vani Gupta, ingénieur logiciel chez Hiver, a à dire sur l'utilisation de ClickUp pour la planification de sprints :

Il est particulièrement adapté à la planification des tâches de l'équipe, à la planification des sprints, au suivi des tâches et à leur attribution aux différents membres. Il est très efficace pour la gestion des tâches. Il est très utile pour gérer un backlog important et ajouter un nombre illimité de tâches à n'importe quelle liste.

Il est particulièrement adapté à la planification des tâches de l'équipe, à la planification des sprints, au suivi des tâches et à leur attribution aux différents membres. Il est très efficace pour la gestion des tâches. Il est très utile pour gérer un backlog important et ajouter un nombre N de tâches à n'importe quelle liste.

4. Modèle ClickUp Sprints

Obtenir un modèle gratuit Réalisez des sprints clairs, ciblés et collaboratifs grâce à ce modèle ClickUp Sprints

Le modèle ClickUp Sprints est votre boîte à outils incontournable pour exécuter des cycles de sprint efficaces, ciblés et axés sur le résultat, le tout en un seul endroit. Il offre les avantages essentiels que vous attendez d'outils tels qu'Asana, mais avec une flexibilité accrue, une catégorisation plus approfondie des tâches et des fonctionnalités intégrées qui s'adaptent à votre style de sprint.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez clairement les objectifs des sprints afin d'améliorer la concentration et la responsabilisation

Attribuez les responsabilités au sein de l'équipe de manière à équilibrer efficacement les charges de travail

Suivez la progression des tâches en temps réel pour identifier rapidement les obstacles

🔑 Idéal pour : les équipes Scrum, les équipes de développement Agile, les développeurs de logiciels et les agences de design qui souhaitent mettre en place des cycles de sprint structurés et maintenir la dynamique de leur équipe dans le cadre de projets collaboratifs au rythme soutenu

5. Modèle d'évènements ClickUp Agile Sprints

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, exécutez et réfléchissez aux évènements de sprint Agile avec une visibilité achevée de l'équipe à l'aide du modèle d'évènements de sprints Agile ClickUp

Le modèle ClickUp Agile Sprints Events vous aide à créer un plan et un échéancier clairs pour tous vos événements de sprint. C'est l'outil idéal pour améliorer la visibilité et maintenir la cohésion de votre équipe, du lancement à la révision. Utilisez-le pour simplifier l'ensemble de votre cycle de sprint tout en améliorant la collaboration entre les différents rôles.

Contrairement aux systèmes rigides, ce modèle ClickUp offre un espace flexible pour documenter les réunions, attribuer des tâches, suivre la progression et examiner les résultats, le tout en un seul endroit. Si les modèles Asana offrent une visibilité similaire, ClickUp va encore plus loin avec des vues adaptables (des listes de tâches et tableaux aux calendriers), une automatisation plus intelligente (avec des agents Autopilot préconfigurés et personnalisés) et des documents centralisés pour chaque cérémonie Agile.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Planifiez facilement vos cérémonies Agile grâce à des flux de travail intégrés de suivi des réunions, tels que les stand-up quotidiens et le ClickUp AI Notetaker intégré

Attribuez facilement des tâches de sprint avec ClickUp Tasks, afin que chaque action ait un propriétaire

Suivez intelligemment les résultats des réunions pour les suivis et les rétrospectives

🔑 Idéal pour : les Scrum Masters, les coachs Agile et les équipes de projet interfonctionnelles dans les domaines de la technologie, du marketing et du développement de produits qui ont besoin d'un système fiable pour planifier, suivre et examiner efficacement les évènements de sprint récurrents

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées déclarent consacrer plus de 80 % de leur journée de travail à des tâches répétitives. Et 20 % d'entre elles affirment que les tâches répétitives occupent au moins 40 % de leur journée. Cela représente près de la moitié de la semaine de travail (41 %) consacrée à des tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion stratégique ou de créativité (comme les e-mails de suivi 👀). Les agents ClickUp AI vous aident à éliminer cette corvée. Pensez à la création de tâches, aux rappels, aux mises à jour, aux notes de réunion, à la rédaction d'e-mails et même à la création de flux de travail de bout en bout ! Tout cela (et bien plus encore) peut être automatisé en un clin d'œil avec ClickUp, votre application tout-en-un pour le travail. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

6. Modèle de rétrospective de sprint ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez les commentaires sur les sprints en actions concrètes à l'aide du modèle de rétrospective de sprint ClickUp

La rétrospective de sprint est l'occasion pour votre équipe de réfléchir, d'apprendre et de progresser. Le modèle de rétrospective de sprint ClickUp facilite la collecte de commentaires, l'identification des réussites et des lacunes, et la transformation des idées en améliorations concrètes.

Alors que des outils tels qu'Asana permettent le suivi des commentaires, ClickUp améliore l'expérience grâce à des catégories structurées, des étapes suivantes concrètes et des fonctionnalités de collaboration intégrées. Que vous organisiez une rétrospective rapide ou une discussion approfondie, ce modèle garantit que vos rétrospectives de sprint sont pertinentes, efficaces et axées sur les résultats.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Recueillez facilement les commentaires de l'équipe sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné

Classez rapidement les informations pour repérer les tendances entre les sprints

Attribuez rapidement des tâches de suivi afin qu'aucune action ne soit oubliée

🔑 Idéal pour : les Scrum Masters, les coachs Agile et les équipes produit dans le domaine du développement logiciel ou des technologies qui cherchent à améliorer les performances de leur équipe grâce à une réflexion cohérente sur les sprints et à des pratiques d'amélioration continue.

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à rendre vos rétrospectives vraiment productives ? Ne vous contentez pas d'exprimer vos griefs ; structurez la discussion afin d'identifier les réussites, les domaines à améliorer et les prochaines étapes concrètes. Les tableaux blancs ClickUp sont parfaits pour mener des séances de brainstorming collaboratives et classer visuellement les commentaires en trois catégories : « Ce qui a bien fonctionné », « Ce qui pourrait être amélioré » et « Éléments à prendre en compte ». Cette approche visuelle aide votre équipe à rester concentrée et à générer des améliorations tangibles à chaque session ! ✅

7. Modèle ClickUp Simple Sprints

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, hiérarchisez et lancez des sprints sans effort grâce au modèle ClickUp Simple Sprints

Si vous recherchez une solution claire et prête à l'emploi pour la planification de sprints sans encombrement, le modèle Simple Sprints de ClickUp est exactement ce dont votre équipe a besoin. Il vous aide à vous concentrer sur les tâches, à hiérarchiser les priorités et à accomplir vos objectifs de manière efficace.

Alors qu'Asana propose des tableaux de tâches et des vues, ClickUp va plus loin en vous permettant d'attribuer des risques, d'automatiser les changements de statut et de suivre chaque détail dans les vues Liste et Tableau sans installation manuelle. Vous passez ainsi moins de temps à configurer et plus de temps à créer, collaborer et obtenir des résultats concrets.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Attribuez instantanément la propriété afin que chacun connaisse son rôle

Suivez les risques en temps réel pour gérer les obstacles avant qu'ils ne s'aggravent

Hiérarchisez efficacement les fonctionnalités grâce aux fonctions intégrées de tri et d'étiquette

🔑 Idéal pour : les équipes produit, les équipes de développement de start-ups et les spécialistes du marketing agile qui ont besoin d'un cadre de sprint léger et rapide à mettre en place pour assurer le flux des livrables et l'alignement des projets avec un minimum de frais généraux.

8. Modèle de gestion agile Scrum ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez des sprints complexes avec clarté et rapidité à l'aide du modèle de gestion agile Scrum ClickUp

La gestion de projets Agile ne doit pas nécessairement être chaotique. Que vous débutiez avec Scrum ou que vous gériez des cycles de développement complexes et de grande envergure, le modèle de gestion Agile Scrum de ClickUp vous offre la structure, la visibilité et la flexibilité nécessaires pour que tout se déroule sans accroc.

Comparé aux flux de travail simples d'Asana, ce modèle ClickUp offre une personnalisation plus poussée pour le suivi des mises à jour de statut complexes (avec plus de 30 statuts de tâche personnalisés ) et une meilleure visibilité grâce à plusieurs vues de projet. Il offre également des fonctionnalités d'automatisation qui réduisent les tâches manuelles, ce qui le rend idéal pour les équipes Agile au rythme soutenu qui valorisent la précision et la clarté.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Attribuez des tâches en toute confiance, en précisant clairement les responsabilités et les dates d'échéance

Suivez visuellement l'avancement des projets pour une meilleure visibilité des parties prenantes

Adaptez-vous rapidement aux changements sans perturber le rythme du sprint

🔑 Idéal pour : les chefs de projet Agile, les propriétaires de produit et les responsables techniques dans le domaine du développement logiciel, des services informatiques ou des agences numériques qui ont besoin d'un contrôle de bout en bout sur l'exécution des sprints et la collaboration au sein de l'équipe

🧠 Anecdote amusante : le terme « Scrum » utilisé dans le développement logiciel vient en fait du rugby. Il s'inspire de la façon dont les équipes de rugby travaillent ensemble comme une seule et même unité cohésive pour faire avancer le ballon, tout comme une équipe de développement !

9. Modèle de gestion de projet agile ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez le travail d'équipe et livrez vos projets plus rapidement grâce au modèle de gestion de projet agile ClickUp

L'agilité n'est plus réservée aux développeurs. Grâce au modèle de gestion de projet agile de ClickUp, vos équipes marketing, opérations, RH ou commerciales peuvent facilement tirer parti des flux de travail agiles. Ce modèle est idéal pour les équipes non liées au développement logiciel qui souhaitent hiérarchiser les tâches, visualiser la progression, gérer les charges de travail et placer la barre toujours plus haut.

Vous pouvez rationaliser la prise en charge grâce à un formulaire ClickUp intégré qui alimente directement votre backlog priorisé. Et activez le travail grâce à ClickUp Sprints, en guidant votre équipe avec des rétrospectives et d'autres cérémonies Agile.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Transformez instantanément les demandes en tâches pour éviter le travail manqué ou la confusion

Hiérarchisez rapidement les tâches selon leur degré d'urgence, leur priorité élevée, normale ou faible, en fonction de l'urgence ou des initiatives de l'équipe

Collaborez entre les différents services pour que tout le monde reste aligné et informé

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, RH, opérations ou réussite client qui cherchent à apporter de l'agilité dans l'exécution de leurs projets sans avoir besoin d'outils techniques ou de installations spécifiques au développement

Découvrez comment appliquer une méthodologie Agile à des projets non liés aux logiciels dans notre vidéo :

10. Modèle de feuille de route pour équipes Agile ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez chaque détail, restez sur la bonne voie et organisez des évènements sans stress grâce au modèle de feuille de route pour équipes Agile de ClickUp

Toutes les équipes hautement performantes savent que la clarté est synonyme de dynamisme. Grâce au modèle de feuille de route pour équipes Agile de ClickUp, vous et votre équipe pouvez transformer votre vision en actions concrètes sans perdre de vue la situation dans son ensemble. Cette feuille de route visuelle vous aide à planifier, estimer, hiérarchiser et visualiser vos objectifs Agile dans un environnement de travail collaboratif unique.

Planifiez vos sprints en estimant l'effort et la complexité nécessaires, puis ajustez vos plans au fur et à mesure. Organisez vos tâches en fonction d'attributs tels que l'impact, l'objectif stratégique, l'importance stratégique, la durée (en jours), l'effort estimé, etc.

Le modèle offre une vue d'ensemble de haut niveau, aidant les équipes à respecter le calendrier, à repérer rapidement les dépendances et à communiquer de manière transparente.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Visualisez les échéanciers avec des jalons pour maintenir le rythme de livraison de chaque sprint

Hiérarchisez les tâches en fonction de l'effort requis ou de l'urgence afin de rester agile et efficace

Collaborez en toute transparence sur les objectifs afin de tenir les parties prenantes informées

🔑 Idéal pour : les équipes produit, la gestion de projet et les planificateurs stratégiques dans les domaines de la technologie, des start-ups ou des PMO d'entreprise qui cherchent à structurer une exécution agile à long terme avec une visibilité, une collaboration et une adaptabilité intégrées

planifiez plus intelligemment, sprintez plus vite, livrez mieux avec ClickUp*

Asana est un excellent outil pour aider les équipes à s'organiser et à rester à jour dans leurs tâches. Mais à mesure que vos sprints deviennent plus complexes, le suivi des tâches de base ne suffit plus. Vous avez besoin d'une personnalisation avancée, d'une automatisation plus intelligente, d'informations exploitables sur les sprints et d'une collaboration en temps réel, le tout au même endroit. Considérez cela comme un signe qu'il est temps de passer au niveau supérieur.

Si vous êtes prêt à mettre fin au chaos de la planification de sprints, ClickUp est là pour vous aider ! Grâce à des fonctionnalités adaptées à la méthode Agile, telles que les tableaux de bord de sprints, le suivi des objectifs, l'automatisation des tâches, les rapports en temps réel, les diagrammes de Gantt et la vue Charge de travail, ClickUp vous aide à rationaliser chaque phase du cycle de développement logiciel.

Boostez la productivité de votre équipe, améliorez la visibilité des sprints et assurez-vous que chaque tâche est alignée sur vos objectifs.

