10 alternatives gratuites à Visio pour Mac qui valent la peine d'être utilisées en 2025

Avec ses diagrammes, ses diagrammes de réseau et autres visuels, Microsoft Visio est l'outil de création de diagrammes incontournable pour les ingénieurs, les concepteurs et les gestionnaires de projet. Puissant et flexible, il est idéal pour transformer des idées complexes en visuels clairs.

Mais il y a un inconvénient majeur : Visio n'est pas conçu pour macOS. Si vous êtes un utilisateur Mac, pour le faire fonctionner, vous devrez vous débattre avec des solutions de contournement telles que les installations à double démarrage, les bureaux à distance ou les plugins externes. Ce n'est pas idéal.

Que peuvent donc faire les utilisateurs Mac ? De nombreuses alternatives gratuites à Visio pour Mac offrent des fonctionnalités similaires (voire meilleures). Dans cet article, nous avons rassemblé les meilleures alternatives à Visio pour Mac afin de créer des diagrammes, ouvrir des fichiers Visio et travailler en toute fluidité.

Que vous conceviez une architecture système complexe ou que vous créiez simplement un organigramme d'équipe, vous trouverez ici une alternative à Visio pour Mac qui s'adapte à votre flux de travail (aucune installation supplémentaire n'est requise).

Les 10 meilleures alternatives à Visio pour Mac en un coup d'œil

Voici un aperçu des tarifs, des fonctionnalités et des structures des meilleures alternatives à Visio pour Mac :

Outils Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Toutes les équipes, quelle que soit leur taille, ont besoin de tableaux blancs collaboratifs, de cartes mentales et de modèles de diagrammes alimentés par l'IA, le tout en un seul endroit. Tableaux blancs, cartes mentales, modèles de conception et de prototypage, IA intégrée avec ClickUp Brain et Brain Max. Forfaits gratuits, personnalisations pour les entreprises OmniGraffle Entreprises ayant besoin d'un prototypage rapide et de flux de travail automatisés Modification en cours de graphiques vectoriels, modèles personnalisables, automatisation des flux de travail, prototypage rapide Essai gratuit ; prix à partir de 149,99 $. Diagrams. net Entreprises de logiciels de taille moyenne à grande à la recherche d'outils de création de diagrammes en ligne avec des fonctionnalités collaboratives Outils de collaboration, modèles de conception pour diagrammes UML, diagrammes de réseau et organigrammes Gratuit ; payant à partir de 37 $/mois ConceptDraw DIAGRAM Les grandes entreprises de logiciels qui ont besoin d'outils de visualisation complexes Connecteurs dynamiques, visualisations complexes et intégrations avec les outils ConceptDraw Office. Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 199 $. Lucidchart Entreprises qui ont besoin de diagrammes techniques et de visualisation d'infrastructures Génération de diagrammes et de cartes mentales par IA, collaborations en temps réel et visualisation des infrastructures. Gratuit ; payant à partir de 10 $ par utilisateur LibreOffice Draw Freelances et petites entreprises chargées de la disposition technique et des schémas détaillés Illustrations 3D, collaboration multiplateforme, connecteurs et fonctionnalités de superposition Gratuit pour toujours Edraw Max Équipes de conception et start-ups travaillant sur des illustrations scientifiques Analyse SWOT, analyse de graphiques, création de diagrammes et de cartes mentales Prix à partir de 45,99 $ MindNode Particuliers et petites et moyennes entreprises de taille petite à moyenne qui ont besoin de cartes mentales complexes et de brainstorming collaboratif Étiquettes visuelles, branches repliables et mode focus Forfait Free disponible ; forfait payant à partir de 2,99 $/mois Creately Agences marketing et créatives qui utilisent des flux de travail sans code pour visualiser plusieurs campagnes marketing Automatisation des flux de travail sans code, règles et formules personnalisables, et organisation intelligente avec des panneaux de dossiers Forfait Free disponible ; forfait payant à partir de 8 $ par utilisateur et par mois Flying Logic Entreprises de construction automobile et mécanique qui ont besoin de raisonnements avancés et de prototypage Modélisation des relations de cause à effet, simulations de systèmes dynamiques et portes logiques et opérateurs intégrés Tarif à partir de 24 $/mois

Que rechercher dans une alternative à Visio pour Mac ?

Le choix d'une alternative à Visio pour Mac ne se limite pas à la compatibilité avec macOS : vous avez besoin d'un outil qui réponde à tous vos critères en matière de fonctionnalités, de facilité d'utilisation et de collaboration.

Voici les fonctionnalités indispensables pour que votre outil de création de diagrammes soit à la hauteur de vos attentes :

interface intuitive et conviviale* : recherchez une alternative à Visio pour Mac avec une interface claire et conviviale qui facilite la création de diagrammes, d'organigrammes et de schémas organisationnels, sans nécessiter de manuel ou de diplôme en informatique

bibliothèque de modèles et exemples de diagrammes riches : *Les modèles intégrés et les exemples de diagrammes prêts à l'emploi (tels que les organigrammes, les cartes mentales, les organigrammes et les diagrammes de réseau) vous aident à démarrer plus rapidement et à garantir la cohérence de vos visuels

Compatibilité totale avec les fichiers Visio : assurez-vous que votre outil prend en charge les formats .vsd et .vdx afin de pouvoir ouvrir, effectuer la modification en cours et exporter des fichiers Visio sans aucun problème de mise en forme

Fonctionnalités de collaboration en temps réel : choisissez une plateforme sur laquelle plusieurs utilisateurs peuvent commenter, effectuer des modifications en cours et mettre à jour des diagrammes ensemble, idéale pour les équipes à distance et les moments où vous avez besoin d'une réponse immédiate

Fonctionnalités de visualisation intelligentes : recherchez des outils qui offrent des grilles d'alignement, un alignement automatique et des guides intelligents. Ces aides à la mise en forme permettent de tout garder bien organisé et prêt à être présenté

sécurité robuste et contrôle d'accès* : votre alternative à Visio pour Mac doit inclure le partage crypté, les permissions utilisateur et la conformité aux normes de confidentialité telles que le RGPD, en particulier si vous travaillez avec des information sensibles

Forfait gratuit généreux : découvrez une version gratuite avec des fonctionnalités de base solides telles que des diagrammes illimités, des outils d'exportation et des options de conception clés, afin que vous puissiez créer et partager sans être immédiatement confronté à un mur payant

👀 Le saviez-vous ? 30 % des employés pensent que la collaboration à distance est préférable à la collaboration en personne, tandis que 50 % ne voient aucune différence. Cette évolution montre à quel point les outils numériques ont rendu l'emplacement moins important, permettant aux équipes de communiquer et de gérer des tâches visuelles telles que la cartographie des processus aussi efficacement que possible, où qu'elles se trouvent.

Les meilleures alternatives à Visio pour Mac

Bon, explorons maintenant les fonctionnalités, les limites et tout ce qui se trouve entre les deux pour vous aider à choisir la bonne alternative à Visio pour Mac. N'oubliez pas les qualités essentielles que nous avons spécifiées plus tôt !

1. ClickUp (idéal pour la gestion de projet et la création collaborative de diagrammes)

Réfléchissez et visualisez vos idées à l'aide d'organigrammes et de cartes mentales avec ClickUp

Vous recherchez une alternative à Visio pour les utilisateurs Mac qui combine de puissants outils de création de diagrammes et des fonctionnalités complètes de gestion de projet ?

ClickUp , l'application tout-en-un pour le travail, vous aide à créer des cartes mentales à partir d'idées, à schématiser vos flux de travail, à créer des organigrammes précis et à prototyper des processus dans un environnement collaboratif convivial.

Au lieu de passer d'une application à l'autre, vous pouvez réfléchir, créer et exécuter vos projets directement là où travaille le reste de votre équipe.

Elles sont rapides, visuelles et conçues pour s'adapter à vos besoins, que vous mapper un système complexe ou esquissiez votre prochaine grande idée.

Faites un brainstorming d'idées avec ClickUp Tableau blanc

Imaginez disposer d'un tableau blanc numérique personnalisé, que vous pouvez concevoir, planifier et sur lequel vous pouvez collaborer en temps réel. C'est ce que vous offre ClickUp Tableaux blancs.

Utilisez les tableaux blancs pour créer des organigrammes, des organigrammes organisationnels, des cartes système et des cartes mentales à partir de zéro, ou utilisez des formes et des modèles prêts à l'emploi. Glissez-déposez et connectez facilement des éléments pour esquisser des processus, dessiner des idées ou planifier des prototypes de manière visuelle.

🎥 Découvrez comment utiliser les tableaux blancs pour collaborer avec votre équipe :

Contrairement à Visio, qui est statique et cloisonné, ClickUp Whiteboards vous permet de lier des éléments du tableau blanc à des tâches ClickUp, transformant ainsi les sessions de brainstorming en actions concrètes.

👉 Imaginons que vous planifiez un nouveau processus d'intégration. Il vous suffit d'ouvrir un tableau blanc ClickUp et de mapper chaque étape à l'aide de formes de diagramme. Ajoutez des notes autocollantes pour les commentaires de l'équipe et établissez la connexion entre les étapes à l'aide de flèches pour illustrer le flux de travail. Vous pouvez même convertir chaque étape en tâche et l'attribuer à votre équipe.

Organisez et établissez des connexions avec cartes mentales

Une fois votre session de brainstorming terminée sur le tableau blanc, vous pouvez aller plus loin en utilisant ClickUp cartes mentales pour organiser et affiner vos idées.

Contrairement aux diagrammes Visio inertes, ces mapers sont dynamiques, interactives et entièrement intégrées à votre flux de travail.

Plannez les flux de travail et les concepts avec ClickUp cartes mentales

Vous pouvez commencer avec une carte mentale vierge pour réfléchir librement ou utiliser le mode basé sur les tâches pour visualiser vos projets existants. C'est parfait pour cartographier les fonctionnalités d'un produit, planifier les flux de travail de contenu, créer des prototypes et définir les phases d'un projet dans leur ensemble.

Faites glisser et établissez la connexion entre des nœuds, ajoutez des dépendances et convertissez même des branches directement en tâches exploitables.

Modèle de diagramme de réseau de projet ClickUp

Si vous ne savez pas par où commencer pour visualiser vos idées et vos projets, ClickUp propose des modèles personnalisables gratuits.

Par exemple, le modèle de diagramme de réseau de projet ClickUp vous permet de mapper les connexions, les idées et les dépendances d'un projet pour un flux de travail.

Obtenir un modèle gratuit Identifiez les dépendances et les connexions dans les tâches de conception grâce au diagramme de réseau de projet ClickUp

Vous pouvez visualiser les tâches interdépendantes au même endroit, surveiller les délais et la progression, et allouer les ressources en conséquence. Grâce aux fonctionnalités collaboratives de ClickUp, vous pouvez facilement partager et mettre à jour votre diagramme de réseau en temps réel.

Essayez ClickUp AI pour imaginer et générer des diagrammes

De plus, vous pouvez également générer des diagrammes directement avec ClickUp Brain.

Vous pouvez transformer de simples points de données, relations ou descriptions de processus en diagrammes professionnels tels que des organigrammes, des diagrammes de réseau et des cartes mentales, ce qui vous permet d'économiser des heures de travail manuel et de garantir précision et cohérence.

Utilisez ClickUp Brain pour générer des cartes mentales où que vous soyez

Elles peuvent également identifier les lacunes dans vos prototypes, résumer l'avancement des tâches et proposer des stand-ups automatiques, des générateurs de sous-tâches et des questions-réponses contextuelles. Cool, non ?

*maintenant, la grande question est : pouvez-vous utiliser ClickUp sur votre MacBook dans toute sa splendeur ?

Oui !

Vous pouvez télécharger ClickUp sur Mac ou sur n'importe quel appareil iOS ou Windows et accéder à votre travail où que vous soyez. Utilisez-le sur mobile ou sur bureau, ajoutez-le comme extension Chrome ou comme module complémentaire e-mail. Quelle que soit la manière dont vous souhaitez l'utiliser, les fonctions de ClickUp seront tout aussi fluides et flexibles.

💡 Bonus : Si vous souhaitez : Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et toutes vos applications connectées, ainsi que sur le Web, des diagrammes, des fichiers de projet ou de la documentation sur les processus

Utilisez Talk to Text pour poser des questions, dicter des notes et gérer votre flux de travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Divisez les grands projets en éléments gérables, visualisez les dépendances et organisez vos idées de manière hiérarchique

Choisissez parmi différents canevas de diagrammes, des éléments glisser-déposer et des outils de dessin à main levée pour créer des diagrammes adaptés à vos besoins

Travaillez en temps réel avec votre équipe, annotez des conceptions, laissez des commentaires et attribuez des tâches directement à partir de diagrammes ou de tableaux blancs

Intégrez-les à des outils tels que Figma et Canva pour optimiser votre flux de travail de conception

Liez les diagrammes aux tâches, aux documents ClickUp et à d'autres éléments du projet pour une gestion fluide du flux de travail

Visualisez les échéanciers, les dépendances et la progression des projets à l'aide de diagrammes de Gantt interactifs, qui facilitent la planification des projets et l'allocation des ressources

Collaborez avec votre équipe dans ClickUp Chat pour transformer instantanément les discussions en tâches, résumer les discussions grâce à l'IA et vous tenir au courant des mises à jour du projet sans quitter votre environnement de travail de création de diagrammes ou de cartographie des processus

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent trouver les fonctionnalités étendues un peu trop complexes

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les clients réels à propos de ClickUp ?

Un avis TrustRadius indique :

Des grands projets de conception aux simples listes à faire, nous utilisons ClickUp pour mener à bien nos projets. Utilisé à l'échelle de l'entreprise, cet outil permet de gérer les tâches, de suivre la progression et de visualiser les tâches en cours qui doivent être exécutées.

Des grands projets de conception aux simples listes à faire, nous utilisons ClickUp pour terminer nos projets. Utilisé à l'échelle de l'entreprise, cet outil permet de gérer les tâches, de suivre la progression et de visualiser les tâches en cours qui doivent être exécutées.

💡 Conseil de pro : Ajoutez une description pour chaque tâche, en expliquant exactement ce qui doit être fait pour l'achever. Tapez une barre oblique (/) dans la zone de description de la tâche et choisissez des tableaux, des bannières, des modèles et bien plus encore pour présenter rapidement les instructions.

2. OmniGraffle (idéal pour le prototypage rapide)

via OmniGraffle

Vous avez besoin d'un prototypage rapide pour un lancement urgent ? Conçu exclusivement pour les utilisateurs Apple, OmniGraffle est un logiciel de création de diagrammes puissant, équivalent à Visio, qui vous permet de concevoir des organigrammes, des maquettes fonctionnelles, des diagrammes de flux de données et des cartes mentales avec un contrôle créatif total.

Vous pouvez créer des dispositions au pixel près, personnaliser des modèles de prototypage et accéder à des bibliothèques de formes pour créer rapidement des diagrammes. Ce logiciel de création d'organigrammes pour Mac comprend également des fonctionnalités avancées telles que la modification en cours vectorielle, les combinaisons de formes et l'automatisation du flux de travail avec des scripts.

Les meilleures fonctionnalités d'OmniGraffle

Automatisez les tâches de conception grâce à AppleScript et JavaScript

Accédez à vos documents récents ainsi qu'à l'ensemble de votre collection de pochoirs et de modèles

Glissez-déposez facilement des éléments grâce à une interface intuitive qui offre l'assistance aux guides intelligents, l'accrochage et l'alignement pour des diagrammes nets

Modifiez des graphiques vectoriels, des connecteurs et des calques à l'aide d'outils avancés tels que les courbes de Bézier, les combinaisons de formes et la modification en cours de points

Utilisez-les comme outil de carte mentale avec des nœuds, des connecteurs et des canevas superposés glissables-déposables

Limites d'OmniGraffle

L'interface utilisateur n'est pas aussi intuitive que celle d'autres alternatives à Visio

L'outil de création de diagrammes ne prend en charge que Mac, ce qui peut poser problème si vous passez à Windows par la suite

Tarifs OmniGraffle

Licence standard v7 : 149,99 $

Licence v7 Pro : 249,99 $

Évaluations et avis sur OmniGraffle

G2 : 4,1/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Que disent les clients réels à propos d'OmniGraffle ?

Un critique de Capterra déclare :

Il offre un excellent contrôle sur la typographie, et la création de diagrammes orientés objet est incroyablement puissante pour créer différentes versions d'un même diagramme pour différentes situations. Il dispose également de bonnes options d'importation et d'exportation, et est idéal pour travailler sur Mac, iPhone et iPad. OmniGraffle est un outil de création de diagrammes puissant, mais il présente quelques lacunes notables pour les flux de travail avancés. Il ne prend pas en charge les sources de données en direct et ses capacités de création de diagrammes sont assez faibles. De plus, il ne permet pas d'importer et d'exporter des structures de données hiérarchiques ou relationnelles, ce qui peut constituer une limite majeure pour le travail d'information sophistiqué.

Il offre un excellent contrôle sur la typographie, et la création de diagrammes orientés objet est incroyablement puissante pour créer différentes versions d'un même diagramme pour différentes situations. Il dispose également de bonnes options d'importation et d'exportation, et est idéal pour travailler sur Mac, iPhone et iPad. OmniGraffle est un outil de création de diagrammes puissant, mais il présente quelques lacunes notables pour les flux de travail avancés. Il ne prend pas en charge les sources de données en direct et ses capacités de création de diagrammes sont assez faibles. De plus, il ne permet pas d'importer et d'exporter des structures de données hiérarchiques ou relationnelles, ce qui peut constituer une limite majeure pour le travail d'information sophistiqué.

🧠 Fait amusant : un MacBook moderne est plus d'un million de fois plus rapide que l'ordinateur de guidage Apollo qui a permis l'alunissage ! Alors que l'ordinateur Apollo fonctionnait à 0,043 MHz avec seulement 4 Ko de RAM, les Mac d'aujourd'hui sont équipés de processeurs multicœurs cadencés à plus de 3 GHz et pouvant atteindre 128 Go de RAM, ce qui les rend suffisamment puissants pour exécuter des modèles d'IA, des simulations 3D ou même rendre des films entiers.

3. Diagrams.net (idéal pour la création de diagrammes en ligne)

Si Visio s'intègre parfaitement à la pile technologique de Microsoft, synchroniser le logiciel avec d'autres outils tels que Google Workspace s'avère difficile. Vous avez besoin d'extensions et de modules complémentaires, ce qui va à l'encontre du principe même de commodité.

Cependant, Diagrams.net (anciennement Draw.io) prend en charge presque tous les types de diagrammes et de diagrammes imaginables. Vous pouvez choisir d'enregistrer les fichiers sur le cloud ou de les télécharger directement sur votre appareil et de les partager en externe.

Elles sont incroyablement légères et fonctionnent directement dans votre navigateur. Vous pouvez également les télécharger sur votre Mac.

Diagrams.net : les meilleures fonctionnalités

Créez une grande variété de types de diagrammes , notamment des organigrammes, des diagrammes UML, des diagrammes de réseau et des diagrammes organisationnels

Accédez à vos diagrammes où que vous soyez grâce aux options de stockage cloud, qui s'intègrent parfaitement à des plateformes telles que Google Drive, OneDrive, Dropbox et GitHub

Concevez efficacement des diagrammes à l'aide d'une fonctionnalité intuitive de glisser-déposer, avec des formes et des connecteurs achevés

Réfléchissez efficacement à vos idées grâce aux fonctionnalités de cartographie mentale et à d'autres outils de visualisation des données pour définir les concepts et leurs interconnexions

Collaborez avec vos collègues sur des organigrammes et des conceptions grâce à des curseurs de partage

Limites de Diagrams.net

Ce remplacement de MS Visio ne dispose pas d'un nombre suffisant de symboles indispensables pour dessiner un diagramme EER

L'interface utilisateur est moins intuitive que celle d'autres logiciels de création de diagrammes

Diagrams. net pricing

Cloud : Standard : Gratuit Avancé : 37 $/mois

Standard : Gratuit

Avancé : 37 $/mois

Centre de données : Jusqu'à 500 utilisateurs : 6 250 $ Jusqu'à 1 000 utilisateurs : 9 500 $ Jusqu'à 2 000 utilisateurs : 13 000 $ Jusqu'à 3 000 utilisateurs : 13 500 $ Jusqu'à 4 000 utilisateurs : 13 750 $

Jusqu'à 500 utilisateurs : 6 250 $

Jusqu'à 1 000 utilisateurs : 9 500 $

Jusqu'à 2 000 utilisateurs : 13 000 $

Jusqu'à 3 000 utilisateurs : 13 500 $

Jusqu'à 4 000 utilisateurs : 13 750 $

Standard : Gratuit

Avancé : 37 $/mois

Jusqu'à 500 utilisateurs : 6 250 $

Jusqu'à 1 000 utilisateurs : 9 500 $

Jusqu'à 2 000 utilisateurs : 13 000 $

Jusqu'à 3 000 utilisateurs : 13 500 $

Jusqu'à 4 000 utilisateurs : 13 750 $

Diagrams. net : notes et évaluations

G2 : 4,4/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Que disent les clients réels à propos de Diagrams.net ?

Un avis publié sur G2 indique :

Je l'utilise comme outil portable pour créer des prototypes de logiciels. C'est l'outil le plus simple, avec de nombreuses fonctionnalités utiles et qui ne nécessite aucune installation. C'est pourquoi je le trouve convivial et très avantageux. J'apprécie son utilité et ses avantages.

Je l'utilise comme outil portable pour créer des prototypes de logiciels. C'est l'outil le plus simple, avec de nombreuses fonctionnalités utiles et qui ne nécessite aucune installation. C'est pourquoi je le trouve convivial et très avantageux. J'apprécie son utilité et ses avantages.

4. ConceptDraw DIAGRAM (idéal pour les développeurs de logiciels et les équipes informatiques)

via ConceptDraw DIAGRAM

Environ 71 % des projets informatiques échouent, non pas à cause d'un mauvais code, mais parce que les équipes ne parviennent pas à estimer avec précision les échéanciers ou à anticiper les obstacles.

Un outil fiable de création de diagrammes et de cartes mentales tel que ConceptDraw vous aide à mapper les phases de développement, à créer des diagrammes de flux de travail et à repérer rapidement les problèmes potentiels.

Elles sont spécialement conçues pour les professionnels de l'informatique qui ont besoin de plus que de simples visuels de base. Avec des outils pour les diagrammes de réseau, l'architecture logicielle et les flux de travail système, elles s'intègrent directement à la suite ConceptDraw Office, réunissant en un seul endroit la création de diagrammes, les cartes mentales et la planification de projets.

Elles fonctionnent parfaitement sous macOS et Windows, ce qui en fait une alternative Mac Visio incontournable pour les équipes techniques multiplateformes.

Les meilleures fonctionnalités de ConceptDraw DIAGRAM

Concevez des visualisations complexes telles que des organigrammes, des diagrammes de réseau et des schémas techniques avec un contrôle précis.

Exportez et importez des fichiers Visio et d'autres mises en forme telles que PDF, SVG et des fichiers image pour une compatibilité parfaite.

Intégrez-les aux outils ConceptDraw Office (MINDMAP et PROJET) pour un flux de travail unifié entre le brainstorming, la planification et l'exécution.

Personnalisez vos diagrammes grâce à des options de style avancées, des connecteurs dynamiques, des calques et des objets intelligents pour plus de clarté et d'impact visuel.

Limitations de ConceptDraw DIAGRAM

Tous les modèles ne permettent pas les représentations croisées ou croisées vers le bas.

Le logiciel n'est pas basé sur le cloud ni sur le web, vous devez donc le télécharger sur votre appareil.

Tarifs de ConceptDraw DIAGRAM

ConceptDraw OFFICE 11 : 499 $

ConceptDraw DIAGRAM 18 : 199 $

ConceptDraw MINDMAP 16 : 199 $

ConceptDraw PROJET 15 : 299 $

ConceptDraw MINDMAP 16 & PROJET 15 : 399 $

Évaluations et avis sur ConceptDraw DIAGRAM

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Que disent les clients réels à propos de ConceptDraw DIAGRAM ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Disposer d'une alternative Mac à Visio permettant de créer de beaux diagrammes ainsi que des plans d'étage et d'autres graphiques. Certaines parties de l'interface ne sont pas aussi intuitives que celles auxquelles j'étais habitué dans Visio. De plus, le produit nécessite une mise à niveau à chaque nouvelle version du système d'exploitation Mac.

Disposer d'une alternative Mac à Visio permettant de créer de beaux diagrammes ainsi que des plans d'étage et d'autres graphiques. Certaines parties de l'interface ne sont pas aussi intuitives que celles auxquelles j'étais habitué dans Visio. De plus, le produit nécessite une mise à niveau à chaque nouvelle version du système d'exploitation Mac.

👀 Le saviez-vous ? 64 % des employés perdent au moins trois heures par semaine à cause d'une mauvaise collaboration, et pour 1 sur 5, ce nombre passe à six heures ! Bien que Visio s'intègre à Microsoft Teams, ses fonctionnalités de collaboration limitées sont souvent insuffisantes lorsqu'il s'agit de projets créatifs en évolution rapide qui nécessitent une contribution en temps réel et une grande flexibilité.

5. Lucidchart (idéal pour la création de diagrammes techniques et la visualisation d'infrastructures)

via Lucidchart

Pas moins de 33 % des utilisateurs préfèrent macOS pour le travail professionnel tel que le développement de produits et autres projets techniques, en raison de sa rapidité et de son architecture basée sur Unix. Lucidchart vous offre cette possibilité en fonctionnant aussi bien avec les appareils Windows qu'Apple.

Vous bénéficiez d'une collaboration en temps réel sur n'importe quel appareil, d'intégrations transparentes avec des outils tels que AWS, Azure, Jira et Google environnement de travail, ainsi que de la possibilité d'importer et de procéder à une modification en cours de diagrammes Visio sans aucune difficulté.

De plus, la génération de diagrammes alimentée par l'IA et l'énorme bibliothèque de modèles de Lucidchart en font la plateforme idéale pour les experts techniques et les penseurs visuels.

Meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Générez des diagrammes à l'aide de suggestions d'IA, créez rapidement des organigrammes, des diagrammes de séquence, des diagrammes de classes et des diagrammes entité-relation

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe grâce à la modification en cours, l'ajout de commentaires et le partage simultanés afin d'améliorer la productivité et le travail d'équipe

Affichez les fichiers Visio et intégrez-les de manière transparente à des plateformes populaires telles que Google Workspace, MS Office, Jira, Salesforce, GitHub et Slack, pour garantir un flux de travail fluide entre les différents outils

Créez des mapper du personnel et des organigrammes dans Excel , puis importez-les dans le logiciel

Importez et exportez des fichiers provenant de diverses sources, notamment Microsoft Visio, draw.io, Gliffy et OmniGraffle, ce qui facilite la transition et la collaboration entre différents outils de création de diagrammes

Personnalisez vos diagrammes grâce à une vaste bibliothèque de formes et de modèles pour les organigrammes, les diagrammes de réseau, les diagrammes UML et les diagrammes organisationnels

Limites de Lucidchart

Les outils d'action rapide rendent parfois le déplacement des objets un peu difficile

Vous ne pouvez pas créer de profils de flux de travail personnalisés avec cette alternative à Microsoft Visio

Tarifs Lucidchart

Free

Individuel : 9 $

Équipe : 10 $/utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lucidchart

G2 : 4,5/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les clients réels à propos de Lucidchart ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie l'interface intuitive par glisser-déposer, l'intervalle de modèles et les fonctionnalités de collaboration en temps réel, qui facilitent le brainstorming et la conception de systèmes, même entre des équipes dispersées. L'intégration avec des outils tels que Google Drive, Jira et Microsoft 365 rationalise également considérablement les flux de travail.

J'apprécie l'interface intuitive par glisser-déposer, l'intervalle de modèles et les fonctionnalités de collaboration en temps réel, qui facilitent le brainstorming et la conception de systèmes, même entre des équipes dispersées. L'intégration avec des outils tels que Google Drive, Jira et Microsoft 365 rationalise également considérablement les flux de travail.

6. LibreOffice Draw (idéal pour les graphistes indépendants et les petites entreprises)

via LibreOffice Draw

Ce qui distingue LibreOffice Draw de Visio, c'est qu'il est gratuit et open source, tout en offrant une assistance pour un large intervalle de formats, y compris les fichiers VSD, et en fonctionnant nativement sur macOS, Windows et Linux.

Avec ses outils pour les objets 3D, les connecteurs, les calques et les formes personnalisées, Draw dépasse largement ses capacités pour un outil qui ne coûte rien. Si vous êtes étudiant, freelance ou toute autre personne ayant besoin de fonctionnalités de création de diagrammes de niveau basique à intermédiaire sans être lié à un écosystème propriétaire, cet outil est idéal pour remplacer Visio.

Les meilleures fonctionnalités de LibreOffice Draw

Créez tout, des croquis rapides aux diagrammes complexes, à l'aide d'une interface intuitive de type glisser-déposer, adaptée aux dispositions techniques et aux schémas détaillés

Concevez des diagrammes, des diagrammes organisationnels et des illustrations 3D à l'aide de formes, de connecteurs et de fonctionnalités de superposition intégrés

Importez et exportez des conceptions dans plusieurs mises en forme, y compris des fichiers Microsoft Visio et d'autres applications, pour une collaboration multiplateforme fluide

Effectuez la modification en cours avec précision grâce à des outils permettant de redimensionner, regrouper, ajuster les courbes et la création d'objet personnalisé

Limites de LibreOffice Draw

L'interface est peu pratique et un peu démodée

Les outils de création de diagrammes n'offrent pas beaucoup de formes prédéfinies

Tarifs de LibreOffice Draw

Free Forever

Évaluations et avis sur LibreOffice Draw

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les clients réels à propos de LibreOffice Draw ?

Un avis publié sur G2 indique :

Il s'agit d'un logiciel de dessin gratuit et open source, disponible pour télécharger et utilisable sans frais. Il est compatible avec d'autres formats de fichiers de dessin, ce qui facilite la collaboration et l'échange d'informations. Il comprend un grand nombre d'outils efficaces pour dessiner, créer des graphiques, des diagrammes, des organigrammes et d'autres images. Il fait partie de la suite de productivité LibreOffice et s'intègre facilement aux autres programmes de la suite, tels que Writer et Calc. Il s'agit d'un logiciel accessible et facile à utiliser, doté d'une interface intuitive et d'un grand nombre de ressources et de tutoriels disponibles en ligne.

Il s'agit d'un logiciel de dessin gratuit et open source, disponible pour télécharger et utilisable sans frais. Il est compatible avec d'autres mises en forme de fichiers de dessin, ce qui facilite la collaboration et l'échange d'informations. Il comprend un grand nombre d'outils efficaces pour dessiner, créer des graphiques, des diagrammes, des organigrammes et d'autres images. Il fait partie de la suite de productivité LibreOffice et s'intègre facilement aux autres programmes de la suite, tels que Writer et Calc. Il s'agit d'un logiciel accessible et facile à utiliser, doté d'une interface intuitive et d'un grand nombre de ressources et de tutoriels disponibles en ligne.

🧠 Anecdote amusante : bien avant Visio, Apple a lancé MacPaint et HyperCard dans les années 1980, permettant aux utilisateurs de créer et d'organiser du contenu visuel. Ces outils ont jeté les bases de nombreuses applications de création de diagrammes actuelles.

7. Edraw Max (idéal pour les projets de conception et les illustrations scientifiques)

via Edraw Max

Outre son incompatibilité avec Mac, Visio est limité en termes de variété de modèles et de facilité d'utilisation. Edraw Max offre une fonctionnalité de création de diagrammes basée sur l'IA, une interface intuitive et conviviale, ainsi qu'une assistance transparente pour macOS et Windows.

Les outils d'IA de ce logiciel de diagrammes de flux de travail permettent de générer automatiquement des structures, d'extraire du texte et même de suggérer des dispositions, ce qui vous fait gagner des heures de travail manuel. Vous avez accès à une large gamme de modèles et de symboles prêts à l'emploi, ce qui vous permet de vous lancer facilement, quel que soit votre secteur d'activité.

Les meilleures fonctionnalités d'Edraw Max

Générez des diagrammes et créez des cartes mentales sans effort grâce à des outils basés sur l'IA qui peuvent analyser des diagrammes et extraire du texte

Effectuez des analyses SWOT et créez des échéanciers de projet à l'aide d'outils de visualisation et de diagrammes de Gantt

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe sur un environnement de travail basé sur le cloud, qui permet un travail d'équipe fluide et une co-création sur une toile infinie

Importez et exportez des fichiers dans plusieurs mises en forme, notamment VSDX, PDF, Word, Excel et bien d'autres, pour garantir la compatibilité et faciliter le partage

Accédez à divers modèles et symboles pour créer rapidement des diagrammes professionnels

Limites d'Edraw Max

Les schémas de câblage deviennent confus et nécessitent des ajustements manuels lorsque vous avez affaire à des dépendances complexes

Tarifs Edraw Max

Forfait semestriel individuel : 79 $

Forfait individuel perpétuel : 245 $

Forfait perpétuel : 390 $

Pour les équipes : 119 $/an par utilisateur (facturé annuellement)

Pour les entreprises : Tarification personnalisée

Pour les étudiants : À partir de 68 $

Pour les enseignants : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Edraw Max

G2 : 4,5/5 (plus de 130 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

8. MindNode (idéal pour le brainstorming et la planification d'itinéraires)

via MindNode

Microsoft Visio est conçu pour la structure. Mais si vous avez besoin d'un outil polyvalent qui offre l'assistance à la fois pour le travail créatif et pour la planification personnelle, MindNode est l'alternative idéale pour vous. Il s'agit d'une alternative plus fluide et intuitive, conçue pour vous aider à capturer et à établir la connexion des idées pour des sessions de brainstorming, la planification de projets et même des itinéraires de voyage.

Vous pouvez transformer vos idées gratuites en forfaits structurés grâce à la fonction glisser-déposer, utiliser le mode Focus pour éliminer les distractions et même synchroniser vos tâches avec Apple Rappel.

Les meilleures fonctionnalités de MindNode

Transformez vos idées en actions en ajoutant des tâches, des priorités et des rappels directement dans vos cartes mentales.

Capturez vos idées de manière visuelle grâce à un mind mapping intuitif, brainstorming, organisez et affinez vos pensées de manière collaborative.

Utilisez des étiquettes visuelles pour classer et ajouter plus de contexte à vos idées.

Masquez certaines parties de votre carte mentale lorsque la structure devient trop compliquée.

Personnalisez votre flux de travail avec des thèmes, des autocollants et des branches repliables.

Limites de MindNode Draw

Vous ne pouvez pas définir vos propres raccourcis clavier, et les raccourcis disponibles sont assez limites.

Les nœuds ne peuvent être ajoutés qu'horizontalement.

Tarifs MindNode Draw

Free

MindNode Plus : 2,99 $/mois

MindNode Draw : notes et évaluations

G2 : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les clients réels à propos de MindNode ?

Un avis publié sur G2 indique :

Il est très facile de consigner mes pensées et mes idées, et comme l'application est entièrement intégrée via iCloud, je peux accéder à mes notes et les consulter sur n'importe lequel de mes appareils personnels pour assurer la continuité. La présentation visuelle de MindNode est minimaliste et j'apprécie le fait qu'elle n'encombre pas l'écran, offrant des modèles visuels qui améliorent la structuration des idées.

Il est très facile de consigner mes pensées et mes idées, et comme l'application est entièrement intégrée via iCloud, je peux accéder à mes notes et les consulter sur n'importe lequel de mes appareils personnels pour assurer la continuité. La présentation visuelle de MindNode est minimaliste et j'apprécie le fait qu'elle n'encombre pas l'écran, offrant des modèles visuels qui améliorent la structuration des idées.

9. Creately (idéal pour définir les grandes lignes de campagnes marketing et autres campagnes créatives)

via Creately

Creately est conçu pour un travail d'équipe fluide. Contrairement à Visio, qui fonctionne uniquement sous Windows, Creately fonctionne sans effort sur Mac, Windows et dans n'importe quel navigateur. Il prend en charge l'importation et l'exportation de fichiers Visio, ce qui facilite la collaboration avec les collègues qui utilisent encore Microsoft Visio.

Outre de puissantes fonctionnalités de création de diagrammes et de collaboration, vous pouvez également rendre votre base de données personnalisée, générer des visuels spécifiques au contexte et afficher des vues spécifiques au client. Ses fonctionnalités de collaboration en temps réel et sa visionneuse Visio gratuite en font une alternative polyvalente à Visio pour Mac.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Configurez l'automatisation des flux de travail sans code pour simplifier les processus complexes sans programmation.

Utilisez des modèles pour créer des organigrammes complexes ou basiques, des cartes mentales, des diagrammes organisationnels, etc.

Personnalisez les règles et les formules pour les flux de tâches multiples, les OKR, l'alignement des objectifs et l'accès basé sur le rôle.

Profitez d'une organisation intelligente grâce aux panneaux de dossiers et au placement facile des connecteurs pour obtenir des diagrammes clairs et professionnels.

Intégrez Slack, Google Drive, Confluence et des applications de productivité pour Mac

Limites de Creately

Bien que Creately puisse gérer des projets complexes, sa vitesse de traitement le ralentit.

Les utilisateurs signalent que l'interface n'est pas bien optimisée pour les téléphones.

Tarifs Creately

Free

Particuliers : 8 $/mois par utilisateur

Équipe : 8 $/mois par utilisateur

Entreprise : 149 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Creately

G2 : 4,4/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Que disent les clients réels à propos de Creately ?

Un critique de Capterra écrit :

L'interface de Creately est intuitive, ce qui facilite la création de diagrammes et de contenu visuel, même pour les débutants. J'adore les nombreux modèles proposés par Creately, qui me font gagner beaucoup de temps. J'apprécie également l'intégration avec différents outils. Bien que de nombreux modèles soient disponibles, seuls quelques-uns peuvent être personnalisés, ce que je considère comme un problème majeur. J'ai également constaté de légers ralentissements, qui sont peut-être dus à ma connexion Internet.

L'interface de Creately est intuitive, ce qui facilite la création de diagrammes et de contenu visuel, même pour les débutants. J'adore les nombreux modèles proposés par Creately, qui me font gagner beaucoup de temps. J'apprécie également l'intégration avec différents outils. Bien que de nombreux modèles soient disponibles, seuls quelques-uns peuvent être personnalisés, ce que je considère comme un problème majeur. J'ai également constaté de légers ralentissements, qui sont peut-être dus à ma connexion Internet.

10. Flying Logic (idéal pour le prototypage mécanique)

via Flying Logic

Visio présente des lacunes en matière de prototypage mécanique. Il ne permet pas de modéliser la logique en temps réel, de simuler des relations de cause à effet ou d'adapter dynamiquement les diagrammes à mesure que les idées évoluent. Pour de tels cas d'utilisation, Flying Logic constitue une meilleure alternative.

Elles vous aident à modéliser des processus, à analyser des résultats et à simuler visuellement l'effet domino des décisions en temps réel. Outre leur assistance transparente de macOS, leur approche unique des diagrammes causaux et basés sur les dépendances les rend idéales pour la résolution de problèmes complexes, la planification et l'analyse des causes profondes.

Les meilleures fonctionnalités de Flying Logic

Modélisez les relations de cause à effet à l'aide de diagrammes logiques qui s'adaptent au fur et à mesure que vous les créez

Simulez des systèmes dynamiques avec des mises à jour en temps réel, le recalcul visuel des flux et la possibilité de tester des idées de manière interactive

Assistance au raisonnement et à la planification avancés pour des tâches telles que l'analyse des causes profondes, la planification de projets et le prototypage mécanique

Exportez vos diagrammes vers des mises en forme telles que PDF, PNG et OPML pour le partage et la documentation

Utilisez les portes logiques et les opérateurs intégrés pour créer des flux de travail structurés et basés sur des décisions

Intégrez-les à des méthodologies de planification telles que la théorie des contraintes et la gestion de projet par la chaîne critique

Limites de Flying Logic

La plateforme présente une courbe d'apprentissage plus raide en raison de son approche basée sur la logique

L'interface semble dépassée par rapport aux outils modernes et visuellement perfectionnés

Tarifs Flying Logic

Individuel : 10 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Flying Logic

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les clients réels à propos de Flying Logic ?

Un critique Reddit déclare :

J'aime VRAIMENT Flying Logic pour Mac (je ne sais pas s'il existe une version PC). Il comprend les CRT et les autres outils de réflexion. Je n'ai jamais à passer mon temps à tout déplacer manuellement, tout est donc logique.

J'aime VRAIMENT Flying Logic pour Mac (je ne sais pas s'il existe une version PC). Il comprend les CRT et les autres outils de réflexion. Je n'ai jamais à passer mon temps à tout déplacer manuellement, donc tout est logique.

Remplacez les diagrammes désordonnés et les flux de travail rigides, visualisez mieux avec ClickUp

Bien que toutes les alternatives à Visio que nous avons présentées offrent des fonctionnalités puissantes pour la création de diagrammes sur Mac, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Certaines sont excellentes pour les organigrammes, mais ne permettent pas une bonne intégration des tâches. D'autres excellent dans la cartographie mentale, mais manquent de flexibilité en matière de collaboration. Quelques-unes offrent des modèles solides, mais ne s'adaptent pas bien aux besoins des équipes.

Si vous recherchez une solution de création de diagrammes puissante, rapide, flexible et étroitement connectée à votre flux de travail, optez pour ClickUp.

Du brainstorming sur des tableaux blancs à l'organisation d'idées à l'aide de cartes mentales, en passant par la transformation de visuels en tâches réalisables, ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.

Vous pouvez mapper des systèmes complexes, planifier des prototypes, achever des tâches et collaborer en temps réel sans changer d'outil.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et donnez vie à vos idées grâce à un travail visuel plus intelligent et plus simple.