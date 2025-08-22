Modèles gratuits de gestion des tâches Monday.com pour organiser votre flux de travail

Vous avez du mal à rester à jour dans vos tâches et à respecter vos délais ? Sans un système de gestion des tâches optimisé, les choses peuvent rapidement déraper, avec des délais non respectés, des priorités floues et des équipes débordées.

C'est là qu'intervient le modèle de gestion des tâches Monday.com.

En tant qu'outil de gestion de projet de premier plan, monday.com propose des modèles personnalisables qui vous aident à gérer les tâches, les échéances et les flux de travail de manière structurée.

Dans cet article, nous explorerons les modèles de gestion des tâches de Monday.com pour vous aider à organiser vos données, attribuer des ressources, gérer les échéanciers de vos projets et travailler efficacement.

🔎 Le saviez-vous ? Le marché des logiciels de gestion des tâches est projeté pour atteindre le chiffre impressionnant de 10 002,55 millions de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,50 % entre 2024 et 2030 ! 📈

*que sont les modèles de gestion des tâches Monday.com ?

les modèles de gestion des tâches de monday.com agissent comme votre bouton de démarrage. Ces dispositions vous offrent une structure prédéfinie pour attribuer des tâches, suivre la progression, gérer les échéanciers et visualiser la feuille de route de votre projet.

Grâce à ces modèles Monday, vous pouvez :

Organisez les tâches par équipe, priorité ou créneaux horaires

Suivez les performances et la progression grâce à un affichage clair

Gérez des projets dans différents secteurs d'activité

Accédez à des outils tels que des modèles de diagrammes de Gantt, des modèles de calendriers de contenu, et bien plus encore

L'utilisation d'un modèle de gestion des tâches de Monday.com est particulièrement utile pour gérer des projets récurrents, tels que des campagnes marketing ou des sprints de développement logiciel. Un chef de projet peut s'en servir pour planifier des échéanciers, attribuer des ressources et définir des changements de statut, ce qui permet à l'équipe de rester efficace et alignée.

Meilleurs modèles de gestion des tâches de Monday.com et alternatives

*qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de gestion des tâches Monday.com ?

Un modèle Monday bien conçu permet de créer une feuille de route claire pour votre équipe. Il vous aide au suivi de la progression, à gérer les délais et à maintenir une structure même dans les projets les plus complexes.

Voici ce qu'il faut rechercher dans les meilleurs modèles Monday.com pour la gestion des tâches :

répartition claire des tâches* : sélectionnez un modèle monday.com qui structure les tâches en petites parties afin de faciliter la gestion de la charge de travail et le suivi de la progression

*colonnes personnalisables : choisissez un modèle pour personnaliser les libellés, les dates, les propriétaires et les priorités en fonction des besoins spécifiques de votre projet

calendriers définis* : optez pour un modèle Monday afin de visualiser les échéances et les jalons à l'aide d'un modèle de diagramme de Gantt ou d'une vue chronologique pour une meilleure planification

mises à jour intelligentes du statut* : choisissez un modèle qui permet de modifier le statut pour indiquer la progression, les obstacles ou les tâches achevées

tableaux de bord centralisés* : trouvez un modèle Monday qui vous aide à organiser les données relatives aux tâches, les documents et les mises à jour dans un seul tableau pour faciliter l'accès et la visibilité de l'équipe

structure collaborative* : optez pour un modèle qui vous permet d'attribuer des rôles, d'ajouter des commentaires et d'étiqueter les membres de l'équipe afin de rationaliser le suivi et la communication

modèles de gestion des tâches Monday.com*

Voici les meilleurs modèles de gestion des tâches Monday.com pour rationaliser le flux de travail de votre équipe :

modèle de gestion des tâches d'équipe monday.com*

Le modèle de gestion des tâches d'équipe de Monday.com fournit un aperçu des tâches hebdomadaires, de leur statut et de leur propriété, ce qui réduit au minimum le besoin de réunions et d'e-mail constants.

La fonction glisser-déposer du modèle garantit une grande flexibilité, ce qui permet de s'adapter facilement aux changements de priorités. Elle réduit également le temps consacré aux tâches administratives mineures, afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches prioritaires.

⭐️ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Attribuez des propriétaires afin que chacun sache qui est le propriétaire de chaque tâche

Attribuez un statut et une priorité aux tâches à l'aide de libellés de couleur pour un aperçu rapide

Effectuez l'automatisation des tâches répétitives telles que l'archivage ou la notification pour une gestion efficace du flux de travail

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les équipes marketing, les équipes de développement ou les groupes de petite et moyenne taille qui ont besoin de suivre et de gérer des tâches et des projets partagés.

2. Modèle de liste de tâches pour équipe monday.com

Ce modèle de liste de tâches d'équipe est le fournisseur, prestataire, d'une vue claire et visuelle de vos prospects, de leur étape et de détails tels que la taille de la transaction et la probabilité de conclusion. Cela aide votre équipe à suivre les opportunités commerciales, du premier contact à la conclusion.

Grâce à des libellés de couleur, identifiez rapidement le statut d'une piste, qu'elle soit « Perdue », « En négociation » ou « Prospect ». Cette transparence vous permet de hiérarchiser vos efforts et de vous concentrer sur les transactions à fort potentiel.

⭐️ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Suivez vos prospects à travers différentes étapes, de la prospection à la négociation

Surveillez les dates des derniers contacts pour garantir un suivi en temps opportun

Analysez la taille des transactions et la probabilité de conclusion pour établir des prévisions précises

🔑 Idéal pour : les équipes commerciales de toutes tailles, les responsables de comptes et les professionnels du développement commercial qui souhaitent rationaliser leur pipeline commercial et augmenter leurs taux de conversion.

💟 Bonus : Vous en avez assez de saisir manuellement vos tâches ? Brain MAX est votre assistant de bureau alimenté par l'IA qui facilite la création et la gestion de vos listes à faire. Il vous suffit de dicter vos tâches à voix haute à l'aide de la fonctionnalité de reconnaissance vocale, et Brain MAX les capture instantanément et les organise dans une liste claire et exploitable, sans que vous ayez à taper quoi que ce soit. Vous pouvez hiérarchiser les éléments, fixer des délais et même lier des tâches à des documents ou des projets connexes dans toutes vos applications connectées.

3. Modèle de liste hebdomadaire à faire monday.com

Le modèle de liste de tâches hebdomadaire de Monday vous aide à hiérarchiser et à suivre vos tâches hebdomadaires, vous permettant ainsi d'atteindre tous vos objectifs à long terme. Il vous permet de personnaliser votre liste de tâches et de contrôler vos priorités hebdomadaires.

Le modèle vous permet de suivre efficacement la charge de travail de vos employés en vous indiquant l'estimation de durée, le propriétaire et les clients.

⭐️ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Recevez des notifications d'automatisation pour les échéances approchant afin de rester dans le suivi

Hiérarchisez le travail en fonction des dates d'échéance, du statut ou de critères personnalisés

Déplacez automatiquement les tâches achevées vers un nouveau groupe pour mieux les organiser

🔑 Idéal pour : les particuliers, les étudiants, les freelances et les professionnels qui souhaitent organiser leurs tâches hebdomadaires, gérer leurs tâches personnelles et leurs objectifs professionnels.

4. Modèle de gestion des tâches quotidiennes Monday.com

Le modèle Daily Task Manager de monday.com vous aide à organiser vos tâches, à améliorer la gestion du temps et, au final, à augmenter votre productivité. Il offre un hub centralisé pour les tâches en cours, leurs propriétaires, leurs dates d'échéance et toutes les dépendances.

Suivez le suivi de la charge de travail de vos employés et aidez votre équipe à hiérarchiser ses tâches quotidiennes afin de rester concentrée et productive.

⭐️ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Utilisez les vues Gantt, Calendrier et autres pour améliorer la gestion quotidienne de votre temps

Utilisez des rappels automatisés pour le suivi de la progression et des changements de statut des tâches importantes

Bénéficiez d'une visibilité sur la progression des tâches grâce à des rapports présentant l'activité de l'équipe et de chaque collaborateur

🔑 Idéal pour : Les managers, les freelances et les particuliers de tous les secteurs qui ont besoin de hiérarchiser, de suivre et de collaborer efficacement sur leurs tâches et projets quotidiens.

💡 Conseil de pro : toutes les tâches ne se valent pas. Utilisez un système tel que la matrice d'Eisenhower (urgent/important) pour déterminer ce qu'il faut faire maintenant, planifier, déléguer ou supprimer. Concentrez votre énergie là où elle est la plus utile. ⏱️

5. Modèle de projet unique Monday.com*

Le modèle de projet unique Monday est idéal pour gérer tous les aspects de votre projet, de la planification au suivi. Il vous aide à suivre les échéances, les parties prenantes et les budgets, ce qui vous permet de suivre efficacement toutes les phases du projet.

Ce modèle fournit une visibilité complète, vous permettant de définir des jalons, d'organiser les tâches par étape ou par propriété, et de les classer par statut et priorité. Ainsi, toute votre équipe dispose d'informations en temps réel sur l'avancement du projet.

⭐️Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Ajoutez plus de 30 colonnes pour personnaliser votre flux de travail

Organisez les tâches en groupes pour une gestion efficace

Visualisez le statut et les priorités de vos projets à l'aide de barres et de graphiques en couleur

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet, les freelances et les Teams dans les domaines de la production, de la fabrication et des opérations qui recherchent une solution complète et flexible pour la gestion de projet individuel.

6. Modèle de gestion d'évènements Monday.com

Le modèle de gestion d'évènements Monday facilite l'organisation d'évènements en vous permettant d'attribuer des tâches, de suivre leur statut et de superviser les échéances en un seul endroit.

Utilisez le modèle pour le suivi clair du statut des campagnes forfaitaires, en cours et achevées. Il est également fournisseur de tableaux de bord de haut niveau pour obtenir des informations en temps réel sur les performances et le budget des évènements. Vous vous inquiétez des réponses à vos invitations ? Le modèle comprend une disposition pour recueillir les coordonnées des invités !

⭐️ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Mesurez la réussite de vos évènements à l'aide d'indicateurs clés de performance et de budget

Créez des checklists de tâches pour que votre équipe reste alignée sur les objectifs de la campagne

Stockez facilement vos documents importants, vos factures et vos photos

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les freelances et les professionnels des opérations dans les domaines de l'événementiel, de l'hôtellerie et des entreprises pour gérer efficacement les évènements.

7. Modèle de gestion des tâches pour freelances Monday.com

Le suivi des freelances et de leur progression peut être un processus chaotique. Le modèle de gestion des tâches freelance de Monday simplifie cette tâche. Il permet de suivre la progression en temps réel et centralise la communication et les fichiers de l'équipe, afin que vous connaissiez l'état d'avancement de chaque tâche.

Le modèle vous permet de suivre facilement le temps passé sur les tâches et de gérer un nombre Unlimited de freelances. Vous bénéficiez ainsi d'un contrôle total et réduisez les complexités liées à la communication et à la validation.

⭐️ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Suivez le suivi du temps passé et exportez-le vers Excel pour faciliter vos calculs

Consolidez vos fichiers et utilisez @mention pour envoyer des notifications rapides aux propriétaires des tâches

Suivez facilement le temps passé sur chaque tâche pour une comptabilité précise

🔑 Idéal pour : Les entreprises, les agences et les particuliers qui externalisent fréquemment du travail et ont besoin d'un système centralisé et transparent pour rationaliser le travail des freelances et leurs tâches.

limites de la gestion de projet sur monday.com*

monday.com est un outil de gestion de projet puissant. Il offre des tableaux personnalisables, des fonctionnalités d'automatisation, des intégrations et un large intervalle de modèles pour vous aider à organiser vos tâches et à booster votre productivité.

Mais à mesure que vos flux de travail se complexifient ou que votre équipe s'agrandit, vous pourriez vous heurter à certains obstacles. Voici quelques limites de Monday que vous devez connaître :

dépendances limitées entre les tâches* : les dépendances entre les tâches sur Monday.com ne sont pas aussi flexibles ni aussi détaillées que celles proposées par certains outils spécialisés. Cela peut constituer une limite lors de la gestion de projets complexes

fonctionnalités limitées dans les forfaits inférieurs* : certaines fonctionnalités clés telles que le suivi du temps, les vues Gantt et l'automatisation avancée sont réservées aux forfaits premium, ce qui rend leur utilisation coûteuse pour les petites équipes

pas de modification en cours intégrée* : vous ne pouvez pas modifier les documents directement dans la plateforme. Pour les flux de travail riches en contenu, cela ajoute des étapes supplémentaires

surcharge de notifications* : à chaque mise à jour, changement de statut ou commentaire, les notifications s'accumulent. Sans réglage précis des paramètres, cela peut être source de confusion et de distraction pour votre équipe

l'expérience mobile n'est pas encore tout à fait au point* : les tableaux ou tableaux de bord complexes peuvent sembler peu pratiques sur les appareils mobiles. Ce n'est pas idéal pour les utilisateurs qui souhaitent apporter des modifications lors de leurs déplacements

rapports et analyses à la limite* : il manque des fonctionnalités avancées de rapports. Les analyses complexes ou transversales nécessitent souvent des exportations et des outils tiers pour obtenir des informations plus détaillées

modèles alternatifs Monday.com*

Bien que Monday.com offre des tableaux de tâches et des échéanciers de projet solides, il peut s'avérer insuffisant pour les Teams qui gèrent des flux de travail complexes ou qui ont besoin d'une personnalisation plus poussée.

C'est là que ClickUp, l'application tout pour le travail, excelle.

Si vous souhaitez créer des flux de travail détaillés, suivre les performances de vos équipes et personnaliser chaque élément des tâches, cet outil est la solution qu'il vous faut. De la gestion de projet aux flux de travail marketing, vous pouvez gérer les tâches, organiser les tableaux, définir des échéanciers et automatiser les processus répétitifs à votre guise.

Voici quelques-uns des modèles de gestion des tâches proposés par ClickUp pour vous aider à simplifier vos projets, à harmoniser le travail de vos équipes et à respecter vos délais en toute clarté et confiance :

modèle de gestion des tâches ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Bénéficiez d'une visibilité et d'un contrôle complets sur vos tâches ClickUp grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp

La gestion des tâches ne devrait pas être chaotique, et avec le modèle de gestion des tâches ClickUp, elle ne l'est jamais. Conçu pour vous aider à visualiser, hiérarchiser et collaborer en un seul endroit, ce modèle apporte une structure à chaque flux de travail.

Contrairement aux modèles de tâches de Monday, qui peuvent être limités en termes de hiérarchie et de visibilité, ClickUp offre une personnalisation meilleure avec des vues dynamiques, une collaboration en temps réel et des mises à jour automatisées.

C'est l'outil idéal pour le suivi de la progression dans tous les services, la gestion de l'échéancier et l'adaptation rapide.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Attribuez efficacement les tâches entre les différents services afin d'éviter le travail superflu et de suivre la progression des projets

Hiérarchisez votre travail en fonction des délais, de l'urgence ou de la charge de travail

Organisez vos listes à faire en catégories telles que éléments à faire, Idées et Backlog

🔑 Idéal pour : les managers de projet, les équipes marketing, les services opérationnels et les agences qui jonglent entre plusieurs flux de travail et délais.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain pour rendre la gestion des tâches plus efficace et plus rapide. Grâce à cet outil, vous pouvez générer des résumés de tâches, créer de nouvelles tâches et créer des rapports de projet. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la gestion des tâches cruciales au sein de votre équipe tandis que ClickUp Brain se charge des tâches répétitives ! Créez facilement des listes à faire avec l'assistant IA tout-en-un de ClickUp

2. Modèle de gestion simple des tâches ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Définissez vos priorités et vos routines quotidiennes grâce au modèle de gestion des tâches simple de ClickUp

Avez-vous déjà eu l'impression que votre liste de tâches vous contrôlait plutôt que l'inverse ? Le modèle de gestion simple des tâches ClickUp vous aide à reprendre le contrôle, sans encombrement. Il s'agit d'une installation légère et intuitive, parfaite pour organiser vos tâches personnelles, professionnelles et domestiques dans un espace clair.

Si vous trouvez les modèles de tâches de Monday.com un peu complexes pour une utilisation quotidienne, cette version ClickUp offre une structure simplifiée et facile à adopter, tout en vous offrant la possibilité de la personnaliser et de l'adapter à vos besoins.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Forfait et hiérarchisez clairement vos tâches grâce au tableau Kanban flexible

Organisez vos objectifs personnels et de travail pour créer une routine quotidienne durable

Suivez vos habitudes pour rester cohérent et avoir un compte

🔑 Idéal pour : les freelances, les entrepreneurs individuels, les étudiants et les professionnels très occupés qui souhaitent mettre en place des systèmes de productivité personnelle.

3. Modèle ClickUp Simple À Faire

Obtenez un modèle gratuit Restez concentré et organisez vos tâches quotidiennes à l'aide du modèle ClickUp Simple À faire

Le modèle « Simple To-Dos » de ClickUp vous offre un moyen simple de gérer toutes vos tâches personnelles et professionnelles en un seul endroit. Que vous suiviez des courses, des projets clients ou des checklist d'équipe, ce modèle vous aide à rester organisé sans compliquer votre flux de travail.

Le modèle de liste à faire est idéal pour tous ceux qui recherchent un outil simple mais puissant pour planifier, hiérarchiser et suivre la progression. Il offre des vues plus intuitives, un suivi plus intelligent de la progression et des conseils intégrés.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Donnez la priorité à ce qui compte le plus pour améliorer la productivité de votre équipe

Attribuez et déléguez des tâches pour collaborer sans confusion

Suivez le statut de vos tâches en temps réel grâce à des automatisations et des étiquettes

🔑 Idéal pour : Les professionnels très occupés, les petites équipes, les télétravailleurs et les étudiants qui jonglent entre leurs tâches personnelles et leurs projets professionnels.

Voici ce que Judy Hellen, responsable de l'assistance administrative chez Brighten A Soul Foundation, a à dire à propos de ClickUp :

Le suivi et l'organisation des projets d'entreprise sont très faciles et efficaces avec le logiciel ClickUp. Des simples listes aux projets complexes, le logiciel ClickUp a été utilisé pour obtenir les résultats escomptés. Il s'agit d'un logiciel très efficace pour résoudre les problèmes de gestion des tâches et suivre la progression des tâches et des projets en cours au sein d'une organisation.

4. Modèle de gestion des tâches quotidiennes ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Prenez le contrôle de votre temps et de vos tâches grâce au modèle de gestion des tâches quotidiennes ClickUp

Le modèle de gestion des tâches quotidiennes ClickUp est l'outil idéal pour rester au top de vos tâches personnelles et professionnelles sans stress. Il est conçu pour vous offrir un moyen simple et visuel de forfait, hiérarchiser et suivre votre journée à l'aide de graphiques et de diagrammes.

Semblables aux modèles de tâches quotidiennes de Monday.com, ils offrent une disposition avec un suivi visuel amélioré de la progression, des outils de bloc de temps et de hiérarchisation, ainsi que des options de personnalisation supplémentaires.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Concentrez-vous sur la gestion efficace des tâches et des objectifs, du début à la fin

Hiérarchisez vos objectifs quotidiens en fonction de leur urgence et de leur importance

Divisez les tâches volumineuses en créneaux horaires gérables

🔑 Idéal pour : les entrepreneurs, les professionnels à distance, les freelances et les étudiants qui ont besoin de structure dans leur routine quotidienne et dans la définition de leurs objectifs.

Apprenez à hiérarchiser votre liste à faire comme un PDG! Découvrez comment. 👇🏼

5. Modèle de tâches de gestion de projet ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Divisez les grands projets en forfaits d'action et en échéanciers grâce au modèle de tâches de gestion de projet ClickUp

Le modèle de tâches de gestion de projet ClickUp vous aide à transformer vos objectifs en forfaits concrets que vous pouvez suivre et achever dans les délais impartis. Que vous gériez un seul projet ou plusieurs, ce modèle vous permet d'attribuer facilement des tâches, de définir des priorités et d'atteindre vos jalons.

Si vous connaissez déjà les modèles de tâches monday.com, vous allez adorer cette disposition, qui offre en plus la visibilité accrue sur les projets, les contrôles personnalisés et le suivi automatisé de ClickUp. Elle est idéale pour les équipes qui gèrent des livrables, des ressources et la collaboration en temps réel.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Définissez et ajustez les délais pour que vos échéanciers restent flexibles et réalistes

Créez des listes et suivez tout, des moindres détails à vos objectifs les plus ambitieux

Suivez les statuts des tâches et identifiez les obstacles en temps réel

🔑 Idéal pour : les agences, les équipes produit, les responsables des opérations et les PMO chargés de projets en plusieurs phases ou de livrables clients à enjeux élevés.

📮 ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour le suivi des éléments à mener, ce qui a pour résultat des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp garantit une conversion fluide des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

6. Modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez votre environnement de travail à l'aide du modèle de gestion de projet ClickUp

Et si votre système de productivité était conçu pour éliminer le désordre numérique et vous donner le contrôle sur tous les aspects de vos projets ? C'est exactement ce que fait le modèle de gestion de projet ClickUp grâce à la méthodologie ICOR.

Le modèle suit le cadre Input, Control, Output, Refine (Entrée, Contrôle, Sortie, Amélioration), ce qui vous permet de créer un flux de travail efficace et évolutif qui vous convient réellement. Il organise votre espace ClickUp par rôles, priorités et systèmes, ce qui est idéal pour gérer les opérations, le marketing, les finances, etc.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Construisez votre environnement de travail autour d'entrées, d'actions et de résultats clairs

Centralisez vos services et vos projets dans un espace structuré unique

Exécutez des systèmes reproductibles dans l'ensemble des opérations, de l'équipe commerciale et du marketing

🔑 Idéal pour : Les fondateurs de start-ups, les responsables des opérations, les managers interfonctionnels et les Teams qui cherchent à mettre en place un système de productivité rationalisé dans tous les services.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez affiner encore davantage votre méthode ICOR ? Tâche ClickUp peut vous aider ! Cette fonctionnalité vous permet de regrouper vos tâches par projet, équipe ou flux de travail. Vous pouvez également attribuer des tâches aux membres de l'équipe, ajouter des observateurs et collaborer via des commentaires. Le plus intéressant ? Vous pouvez visualiser les données relatives aux tâches, le suivi du temps et la progression grâce à des tableaux de bord personnalisables pour améliorer vos rapports et vos analyses ! ✅

7. Modèle de forfait de travail ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez chaque étape de votre projet grâce au modèle de forfait ClickUp

Le modèle de plan de travail ClickUp Project Work Plan Template est votre solution complète pour planifier, attribuer, suivre et achever vos tâches dans les délais impartis. Contrairement à de nombreux outils de planification de projet, celui-ci combine des flux de travail prédéfinis avec un suivi en temps réel de la progression, l'automatisation des tâches et la création de rapports.

C'est une alternative parfaite aux modèles Monday.com, avec plus de personnalisation et une meilleure visibilité du cycle de vie. Tout ce dont vous avez besoin pour planifier plus intelligemment et travailler plus rapidement est déjà intégré.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Obtenez une vision claire des ressources et de la portée du projet

Attribuez les tâches aux bons collaborateurs pour une responsabilité claire du compte

Identifiez les retards et résolvez les goulots d'étranglement avant qu'ils ne vous ralentissent

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les responsables d'équipe et les équipes interfonctionnelles dans les domaines de la construction, du développement de produits ou du conseil qui ont besoin de suivre les phases, les échéanciers et les propriétaires des tâches.

8. Modèle de tâche ClickUp Process Mapper

Obtenez un modèle gratuit Visualisez votre flux de travail et rationalisez chaque étape à l'aide du modèle de tâche « ClickUp Process Mapper »

Vous avez l'impression que les processus de votre équipe sont plus compliqués qu'ils ne devraient l'être ? Essayez le modèle de tâche « ClickUp Simple Process Mapper », votre boîte à outils visuelle pour décomposer les flux de travail en étapes claires et gérables.

Le modèle aide à définir, attribuer et optimiser les processus, afin que chacun sache exactement ce qu'il doit faire et quand. Il est particulièrement utile lorsque vous mappez des flux de travail répétitifs ou interfonctionnels. Contrairement aux outils de création d'organigrammes rigides, ce modèle offre une maintenance de la flexibilité et facilite les itérations.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Plannez les dépendances entre les tâches afin de définir clairement les responsabilités

Identifiez les inefficacités et les lacunes qui vous ralentissent

Utilisez des Box et des flèches pour visualiser vos tâches et vos processus

🔑 Idéal pour : les analystes d'entreprise, les responsables des opérations et les chefs d'équipe dans les domaines de la logistique, du SaaS ou de la finance qui souhaitent garantir la conformité et réduire les communications répétitives.

🧠 Anecdote : « Getting Things Done » (GTD) de David Allen n'est pas un simple livre sur la productivité. Apprenez à tout noter et à décomposer vos tâches en petites étapes concrètes. Votre liste de choses à faire en sera révolutionnée ! 🚀

9. Modèle ClickUp « Getting Things Done »

Obtenez un modèle gratuit Donnez la priorité à ce qui compte et gardez le contrôle grâce au modèle ClickUp Getting Things Done

Vous vous sentez submergé par votre liste de tâches ? Le modèle ClickUp Getting Things Done est là pour vous aider à faire le tri dans votre esprit et à organiser votre journée de manière intelligente. Ce modèle prêt à l'emploi donne vie à la méthodologie GTD en vous aidant à diviser les tâches en éléments réalisables en fonction du contexte, du niveau d'énergie et de l'urgence.

Contrairement aux post-it ou aux applications à faire aléatoires, ce modèle GTD apporte structure et visibilité à votre chaos, et il est idéal pour gérer vos priorités professionnelles et personnelles.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Organisez les tâches par contexte pour les adapter à votre environnement

Regroupez les tâches en fonction de l'énergie nécessaire pour travailler plus intelligemment, pas plus dur

Restez flexible en déplaçant les tâches entre les différents niveaux de priorité

🔑 Idéal pour : Les professionnels très occupés, les entrepreneurs indépendants ou les étudiants qui jonglent entre leurs tâches personnelles et professionnelles et qui recherchent un système ciblé pour gagner en clarté, réduire leur stress et accomplir leurs tâches de manière cohérente.

10. Modèle de tâche « Échéancier des évènements » ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Forfait chaque détail, restez sur la bonne voie et organisez des évènements sans stress grâce au modèle de tâche « Échéancier des évènements » de ClickUp

Que vous prépariez un webinaire ou coordonniez une soirée de lancement, le modèle de tâche « Échéancier d'évènement » de ClickUp vous offre une feuille de route claire, de la conception à la fin du spectacle. Il vous aide à diviser les évènements en étapes concrètes, à coordonner les parties prenantes et à vous assurer que chaque élément est pris en charge.

Ce modèle apporte structure, transparence et simplicité à votre processus de planification d'évènements. De la budgétisation à la délégation des tâches, vous respecterez les délais, éviterez les surprises de dernière minute et assurerez la réussite de votre évènement.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Mappez les échéanciers internes et externes pour vous assurer que tout est synchronisé

Définissez des rappels pour les échéances, évènements ou réunions importants à venir

Visualisez votre échéancier pour gérer les responsabilités qui se chevauchent

🔑 Idéal pour : Les organisateurs d'événements, les équipes marketing ou les assistants de direction qui planifient des conférences, des lancements de produits ou des événements d'entreprise avec des parties prenantes et des échéanciers stricts.

💡 Conseil de pro : Ne vous contentez pas d'écrire « Forfait un évènement ». Décomposez cette tâche en étapes plus petites et plus concrètes, telles que « Choisir le lieu », « Envoyer les invitations » et « Commander le traiteur ». Cela rend les projets intimidants plus faciles à gérer et permet de mieux visualiser leur progression. 🎯

prenez le contrôle de votre flux de travail et gagnez du temps grâce à ClickUp !*

Vous en avez assez de jongler entre des tâches éparpillées et des délais non respectés ? Grâce aux modèles efficaces de gestion des tâches de Monday, ce n'est plus nécessaire. Ils vous aident à gérer vos projets, à suivre vos tâches et à collaborer facilement.

Toutefois, si vous avez besoin d'une solution plus structurée, ClickUp va encore plus loin et vous offre le meilleur ! Il vous fournit les outils nécessaires pour décomposer le travail en étapes concrètes, attribuer les responsabilités, suivre la progression en temps réel et automatiser les flux de travail routiniers.

