Les 10 meilleures plateformes de communication clinique en 2025

Trop d'hôpitaux continuent de s'appuyer sur des textes collectifs fragmentaires, des pagers obsolètes et des boîtes de réception débordant d'informations à titre indicatif. Cela ralentit tout le monde : les infirmières qui courent après les autorisations, les médecins qui manquent des mises à jour et les administrateurs qui se retrouvent coincés dans un rôle d'intermédiaire.

Les équipes médicales ont besoin d'un espace unique pour communiquer, pour le suivi et pour agir sans confusion. Une plateforme de communication clinique permet de garder les informations à jour, claires, rapides et là où elles doivent être.

Voici 10 logiciels de communication clinique conçus pour gérer le rythme, la pression et les réalités du travail clinique et améliorer les résultats pour les patients. 🩺

Aperçu des meilleurs logiciels de communication clinique

Voici les meilleures solutions logicielles de gestion clinique pour vous aider à améliorer les soins prodigués aux patients. 📄

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gestion des tâches de soins, des messages et des protocoles dans un espace de travail conforme à la norme HIPAATaille de l'équipe : Idéal pour les équipes cliniques interfonctionnelles et les systèmes hospitaliers IA-powered Chat et Brain MAX, discussions liées aux tâches, mises à jour en temps réel, recherche à commande vocale, contrôle des versions des protocoles, rappels, vues personnalisées, automatisation des flux de travail prête pour les quarts de travail Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises TigerConnect Sécurité et traçabilité des messages cliniques grâce à des alertes en temps réelTaille de l'équipe : Idéal pour les hôpitaux, les réseaux de médecins et les centres de soins intensifs Flux de travail d'escalade automatique, chronomètres d'autodestruction des messages, intégrations courantes avec les DME, modèles de messages prédéfinis, acheminement des alertes avec priorité Tarification personnalisée PerfectServe Automatisation des plannings de garde et de l'acheminement des médecins en cas d'urgenceTaille de l'équipe : Idéal pour les hôpitaux et les groupes médicaux multispécialisés Arbres d'appels automatisés, répertoires de médecins, analyse des réponses et planification des congés Tarification personnalisée Emitrr Mise en place de campagnes d'automatisation pour le rappel, l'information et le suivi des patients Campagnes SMS/e-mail/voix, gestion des préférences des patients, tableaux de bord d'engagement et sondages conformes à la norme HIPAA Tarification personnalisée Symplr Intégration de la conformité et du suivi des audits dans la communication quotidienneTaille de l'équipe : Idéal pour les entreprises de soins de santé et les organisations soumises à des exigences de conformité strictes Signalement des politiques intégré, journaux d'audit, modèles réglementaires et alertes de risque Tarification personnalisée OnPage Envoi d'alertes persistantes pour les urgences et les mises à jour urgentesTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes d'urgence et les hôpitaux nécessitant un acheminement des alertes critiques Chaînes d'escalade, alertes sonores/prioritaires et intégration de la surveillance des appareils À partir de 13,99 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Rocket. Discuter Personnalisation de la messagerie sécurisée pour les équipes de soins de santé avec un contrôle open source complet Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes informatiques des hôpitaux et les grands réseaux disposant d'un support de développement interne Auto-hébergement, canaux illimités, accès complet au code, messagerie sécurisée Gratuit ; version Pro à partir de 4 $/mois par utilisateur Klara Permettre aux patients de texter directement aux équipes soignantes sans aucune frictionTaille de l'équipe : Idéal pour les cabinets qui privilégient une communication rapide et conforme avec les patients Acheminement des textes des patients, journaux de discussion en connexion avec le DME, historique des discussions Tarification personnalisée Spok Fait le lien entre les pagers hérités et les systèmes de messagerie sécurisée modernes Taille de l'équipe : Idéal pour les hôpitaux qui modernisent leurs anciens systèmes sans tout recommencer à zéro Routage basé sur les canaux, intégration des appels infirmiers, analyse des réponses et messagerie compatible avec les pagers Tarification personnalisée Vocera (Stryker) Permet une communication mains libres et vocale dans les environnements cliniquesTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes chirurgicales et les unités de soins à forte mobilité Badges vocaux portables, commandes vocales et intégration avec les systèmes d'appel infirmier Tarification personnalisée

Qu'est-ce qu'une plateforme de communication clinique ?

*une plateforme de communication clinique est un outil de collaboration sécurisé qui aide les professionnels de santé à gérer les messages, les alertes, les tâches, les dossiers des patients et les mises à jour en un seul endroit

Elle remplace les canaux dispersés, tels que les pagers, les e-mails et les textes personnels, par un système conçu pour une communication rapide et claire entre les équipes et les services.

Comment choisir le bon logiciel de communication clinique

La meilleure plateforme de communication clinique est celle qui s'adapte au mode de travail de votre équipe. Voici les critères à prendre en compte :

Interface conviviale : Permet aux membres du personnel de se lancer sans formation ni assistance technique

Accès mobile : travaille parfaitement sur n'importe quel appareil, même pendant les visites

Conformité HIPAA : protège les données des patients grâce à des contrôles de sécurité intégrés

suivi des tâches : *Attribue clairement les responsabilités et assure la visibilité des mises à jour pour une communication asynchrone

assistance réactive : *Résout rapidement les problèmes grâce à des options d'aide en temps réel

*accès basé sur les rôles : vous permet le partage des bonnes informations avec les bonnes personnes

Alertes en temps réel : signale les mises à jour critiques sans délai ni bruit

Intégration EHR : Offre une connexion transparente à vos systèmes de santé existants

Outils de transfert de quart : assurent une transition en douceur grâce au partage du contexte

Journaux d'audit : Suivi de l'historique des communications pour plus de transparence et de responsabilité

Messagerie de groupe : Permet de contacter plusieurs services ou équipes de soins en une seule fois

options voix et vidéo : *Ajoute de la flexibilité pour une communication centralisée lorsque discuter ne suffit pas

🔍 Le saviez-vous ? La loi HIPAA ( Health Insurance Portability and Accountability Act ) a été adoptée le 21 août 1996. Elle visait à améliorer l'efficacité des soins de santé et la couverture d'assurance. Cependant, sa célèbre règle de confidentialité a été ajoutée après une campagne menée dans les années 1990 pour normaliser la transmission des informations de santé électroniques afin de protéger les informations des patients.

Le meilleur logiciel de communication clinique

Passons en revue notre sélection des meilleurs logiciels de communication clinique pour la gestion de projet de santé. 👇

1. ClickUp (idéal pour la collaboration et la gestion des tâches tout-en-un pour les équipes de soins)

Communiquez plus efficacement en discutant avec ClickUp Chat Éliminez l'activer/désactiver incessant en discutant avec ClickUp Chat

Le logiciel de gestion de projet de santé ClickUp est une plateforme de communication clinique tout-en-un qui regroupe le suivi des tâches, la messagerie d'équipe, la documentation et l'assistance IA dans un seul hub conforme à la norme HIPAA.

Communiquez en toute simplicité en discutant avec Chat

Lorsque la communication entre les membres du personnel se fait via plusieurs applications et des discussions dans les couloirs, personne n'a une vue d'ensemble et tout le monde passe d'un outil à l'autre et d'un fil de discussion à l'autre pour obtenir le contexte et trouver une source fiable. C'est ce qu'on appelle la prolifération du travail, qui nuit à la productivité et au potentiel.

ClickUp Chat rassemble tout cela en un seul endroit, directement dans vos environnements de travail, vos projets et même vos tâches ClickUp individuelles.

Imaginons qu'un chef d'équipe signale un équipement manquant lors d'un transfert postopératoire. Au lieu d'envoyer un message à part ou d'ajouter un autre fil de discussion par e-mail, il peut étiqueter directement le responsable des stocks dans le discuter de la tâche. Le message reste lié à la tâche exacte où le problème s'est produit, afin que personne ne soit laissé dans l'incertitude par la suite.

Vous pouvez transformer manuellement n'importe quel message en tâche ou utiliser l'IA pour générer le nom, la description et les liens de la tâche. En exemple, si un coordinateur mentionne la mise à jour du protocole de sortie, l'IA peut créer une tâche préremplie et la lier au fil de discussion d'origine en quelques secondes.

Partagez des information en temps réel avec SyncUps et Clips

ClickUp SyncUps permettent au personnel médical d'organiser rapidement des réunions de résumé rapide structurées ou des réunions quotidiennes, afin de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde en matière de soins aux patients, de changements d'équipe et de mises à jour urgentes.

Discutez en face à face avec votre personnel en quelques secondes grâce à ClickUp SyncUps

Grâce aux résumés automatisés et aux éléments à prendre, rien n'est oublié et les équipes peuvent rester concentrées sur l'essentiel.

Si vous souhaitez partager des informations de manière asynchrone, plutôt que d'envoyer de longs e-mails ou des notes écrites, vous pouvez enregistrer une courte vidéo pour clarifier des instructions et répondre à des requêtes urgentes. C'est là que ClickUp Clips intervient. Il permet aux médecins, infirmières et administrateurs d'enregistrer et de partager des vidéos explicatives, d'expliquer des cas complexes ou de montrer des procédures de manière visuelle.

Obtenez des réponses rapides grâce à Brain

Les opérations hospitalières avancent rapidement avec ClickUp Brain. Brain fonctionne comme un assistant IA à la demande qui comprend votre environnement de travail et fournit des réponses en fonction du contexte.

Obtenez des mises à jour sur vos projets en quelques secondes grâce à ClickUp Brain

Par exemple, un responsable des opérations cliniques peut taper : « Quel est le dernier protocole de contrôle des infections dans le projet NICU ? » ClickUp Brain extrait le document le plus récent, signale toutes les tâches en attente qui y sont liées et indique en quelques secondes qui l'a modifié en dernier.

Conseil utile : si vous devez envoyer des rappels de rendez-vous pour plusieurs services en même temps, un coordinateur de planning peut demander à Brain MAX de générer des brouillons distincts pour la radiologie, la cardiologie et les consultations générales. Il utilise les données de votre environnement de travail et vos préférences en matière de ton pour créer des messages soignés, spécifiques à chaque service et prêts à être envoyés. Mieux encore, vous pouvez utiliser sa fonctionnalité « Talk to Text » ( parler à texte) pour donner des instructions ou prendre des notes lors de vos déplacements. Regardez cette vidéo pour en savoir plus :

Facilitez la gestion des protocoles

Rédigez et gérez des protocoles cliniques en temps réel dans ClickUp Docs pour une visibilité totale

Les protocoles obsolètes, les fichiers PDF éparpillés et les documents Word mal versionnés font perdre un temps précieux. ClickUp Docs aide votre équipe à créer et à mettre à jour une documentation en temps réel directement liée aux tâches et aux membres de l'équipe.

Par exemple, si votre responsable de la conformité met à jour la politique en matière de transfusion sanguine, il peut apporter des modifications en cours dans un document de partage, étiqueter le chef du service médical et le coordinateur en hématologie pour qu'ils le relisent, et le lier à votre checklist d'audit qualité, le tout au sein de la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

restez à jour dans vos suivis : *Configurez des rappels ClickUp pour les examens des patients, les délais de documentation et les tâches urgentes entre les quarts de travail

ajoutez le contexte approprié aux tâches : *Personnalisez chaque tâche à l'aide des champs personnalisés ClickUp pour le type de patient, le statut d'escalade ou le suivi des équipements

travaillez selon les préférences de votre équipe : *Passez d'un affichage ClickUp à l'autre, comme le diagramme de Gantt, le tableau ou le tableau, pour gérer les calendriers, les audits et les flux de travail cliniques

planifiez plus intelligemment sans effort manuel : *planifiez automatiquement les tâches à l'aide du calendrier ClickUp en fonction de l'urgence, de la charge de travail et de la disponibilité

*gardez vos outils connectés : synchronisez ClickUp avec vos calendriers, vos exportations EHR, votre stockage de fichiers et vos applications de communication pour rationaliser les mises à jour

*rattrapez le temps perdu : résumer instantanément les mises à jour et les décisions clés à l'aide de l'IA CatchUp dans l'application de messagerie tout-en-un

mettez clairement en évidence les mises à jour importantes :* publiez les annonces, les changements de procédures opératoires normalisées ou les mises à jour à l'échelle de l'équipe dans Discuter à l'aide des publications pour une meilleure visibilité

Limites de ClickUp

La mise en place peut prendre beaucoup de temps si vous avez besoin d'options de personnalisation personnalisées d'extension

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cet avis publié sur Reddit résume bien la situation :

ClickUp en vaut vraiment la peine ! Au-delà d'être un outil de gestion de projet, il a tellement d'utilisations. Ma fonction préférée est sans conteste la vue calendrier. Rien ne vaut la possibilité de voir tout mon travail et toutes mes validations en un seul endroit. Mes missions professionnelles ? C'est bon. Ce rendez-vous autour d'un café ? C'est bon. L'anniversaire de ma mère ? C'est fait aussi ! Il y a cependant une chose qui surpasse tout cela. ClickUp Brain. Je n'ai qu'à lui demander quand je suis disponible pour planifier une réunion ou si les membres de mon équipe peuvent prendre plus de travail, et tout est là ! Incroyable, non ?

🎥 Regarder : Vous craignez de passer à côté d'un détail clé dans votre rapport clinique quotidien ? Découvrez comment utiliser les rappels ClickUp

2. TigerConnect (la meilleure solution pour une messagerie de sécurité entre équipes)

via TigerConnect

TigerConnect comble les lacunes en matière de collaboration clinique grâce à une messagerie cryptée qui s'intègre parfaitement à vos flux de travail existants. Le personnel de santé peut partager des photos de patients, des résultats de laboratoire et des mises à jour sur les soins sans se soucier des violations de conformité ou des failles de sécurité.

La plateforme assure automatiquement le suivi de la livraison des messages et des accusés de réception. Ainsi, lorsque vous envoyez une alerte urgente concernant la chute de tension artérielle d'un patient, vous savez précisément quand le médecin traitant la voit.

Les modèles de messages personnalisés rationalisent les communications courantes, tandis que les règles d'escalade automatisées garantissent que les informations critiques ne sont pas manquées.

Les meilleures fonctionnalités de TigerConnect

Programmez la suppression automatique des messages après une durée prédéterminée, afin de protéger les données sensibles des patients.

Effectuez une connexion aux systèmes de dossiers médicaux électroniques existants pour extraire les données démographiques et les antécédents médicaux des patients.

Configurez des flux de travail d'escalade qui transfèrent automatiquement les messages urgents aux médecins de sauvegarde lorsque les contacts principaux ne répondent pas.

Suivez en temps réel le statut de livraison des messages pour confirmer la coordination des soins.

Limites de TigerConnect

Options de notification personnalisées limitées pour les notifications urgentes et courantes

L'application mobile peut ralentir pendant les périodes de forte affluence, en particulier lorsque le personnel infirmier l'utilise simultanément.

Tarifs TigerConnect

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TigerConnect

G2 : 4,5/5 (plus de 190 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 45 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de TigerConnect ?

Un utilisateur de G2 partage son avis :

La plateforme TigerConnect s'est révélée être une ressource fiable qui permet une communication bidirectionnelle avec des individus et des groupes... Le seul inconvénient que je puisse trouver est le fait que tant de nos processus (y compris les différentes équipes d'appel au sein de l'hôpital) ont migré vers cette plateforme que si elle venait à être hors ligne pour une raison quelconque, nous serions gravement handicapés, car il n'existe pas de moyen facile de mettre en place une solution de secours.

📖 À lire également : Modèles gratuits de forfaits de communication de projet

3. PerfectServe (idéal pour la planification des gardes des médecins)

via PerfectServe

Avez-vous déjà essayé de joindre un cardiologue de garde à 2 heures du matin ? Oui, c'est frustrant. PerfectServe vous facilite la vie en assurant le suivi de chaque médecin, de sa spécialité et de son mode de contact préféré, centralisé dans un système unique.

En cas d'urgence, la plateforme de communication clinique suit automatiquement l'arborescence d'appels que vous avez configurée. Elle apprend même à partir des modèles de réponse. Ainsi, si l'oncologue de garde ne répond pas à son bipeur, mais répond aux textes, elle s'adapte en conséquence.

Les meilleures fonctionnalités de PerfectServe

Générez des séquences d'appels automatisées qui effectuent une progression vers des médecins de sauvegarde lorsque les contacts principaux ne sont pas disponibles ou ne répondent pas.

Produisez des analyses détaillées sur les temps de réponse des médecins et les modèles de communication afin d'identifier les goulots d'étranglement dans les situations d'urgence.

Créez des calendriers de congés et des demandes de congés personnalisés qui ajustent automatiquement les rotations des gardes.

Limites de PerfectServe

L'installation initiale nécessite une entrée de données et une configuration approfondies qui peuvent prendre plusieurs semaines pour être correctement achevées.

Les fonctions mobiles sont basiques, ce qui limite l'accès aux médecins qui travaillent principalement depuis des tablettes ou des smartphones.

Tarifs PerfectServe

Tarification personnalisée

Évaluations et avis PerfectServe

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Le mot « hôpital » vient du latin hospes, qui signifie à la fois « invité » et « hôte ». À l'origine, les hôpitaux étaient des lieux d'hospitalité, offrant un refuge et des soins aux voyageurs, et pas seulement aux malades.

4. Emitrr (Idéal pour améliorer les soins aux patients et les flux de travail liés à l'engagement)

via Emitrr

Les patients oublient leurs rendez-vous, ignorent les consignes de sortie et ne prennent pas leurs médicaments comme prescrit. Emitrr relève ces défis universels en matière de soins de santé grâce à des campagnes de communication structurées qui donnent des résultats tangibles et essentiels.

Considérez cela comme du marketing par e-mail, mais pour les soins aux patients. En fonction de certains déclencheurs, vous pouvez paramétrer des séquences automatisées pour les rappels de rendez-vous, les sondages post-visite et les contrôles d'observance thérapeutique.

Ce logiciel conforme à la norme HIPAA permet le suivi des messages que les patients ouvrent et auxquels ils répondent, vous donnant ainsi un aperçu des personnes qui pourraient nécessiter une attention particulière. De plus, il gère diverses préférences de communication, notamment les textes et les appels téléphoniques.

Les meilleures fonctionnalités d'Emitrr

Déployez des séquences de rappels automatisés par SMS, e-mail et messages vocaux afin de réduire

Recueillez des données sur la satisfaction des patients grâce à des sondages personnalisables qui s'intègrent directement aux initiatives d'amélioration de la qualité

Suivez les indicateurs d'engagement des patients, notamment les taux d'ouverture des messages, les temps de réponse et les préférences de communication, grâce à des tableaux de bord en temps réel

Limites d'Emitrr

Les capacités d'intégration sont limitées avec les petits systèmes de DME et les logiciels de gestion de cabinet spécialisés

Les fonctionnalités du portail patient manquent de profondeur, ce qui le rend restrictif pour les organismes de santé ayant des exigences complexes en matière de flux de travail

Tarifs Emitrr

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Emitrr

G2 : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 140 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Emitrr ?

Un avis publié sur Capterra indique :

J'ai cherché pendant des mois un système de communication pour l'envoi massif de messages et d'e-mails conforme à la norme HIPAA que je puisse utiliser pour mes patients, mes clients, mes amis, mes connaissances, etc. Emitrr a été le premier système que j'ai trouvé qui était « à un prix raisonnable » à la fois pour un petit cabinet de psychothérapie et pour un usage personnel... J'espère qu'ils développeront une formation en vidéo sur la manière d'utiliser le système de manière plus approfondie afin que je puisse l'intégrer dans mon cabinet et mes forfaits marketing.

5. Symplr (Idéal pour l'intégration de la gestion de la conformité)

via Symplr

Symplr intègre le contrôle de la conformité directement dans vos flux de travail de communication, garantissant ainsi le suivi de chaque message, alerte et discussion. Il signale automatiquement les violations potentielles des politiques et crée des pistes d'audit, permettant ainsi aux équipes de gestion des risques d'identifier les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.

Ce logiciel de gestion de la conformité est particulièrement utile pour les organisations qui ont du mal à respecter les exigences en matière de documentation. Il permet de saisir les données de communication qui pourraient autrement passer inaperçues pendant les quarts de travail chargés.

Les meilleures fonctionnalités de Symplr

Mettez en place des processus d'approbation à plusieurs niveaux pour les communications sensibles qui nécessitent l'examen d'un superviseur avant leur transmission

Créez des documents d'audit avec des enregistrements horodatés de toutes les activités de communication

Déployez des alertes de risque automatisées lorsque les schémas de communication suggèrent des problèmes potentiels liés à la sécurité des patients

Accédez à des modèles de conformité préconfigurés spécialement conçus pour répondre aux normes de la Joint Commission et aux exigences du CMS

Limites de Symplr

L'interface peut sembler intimidante pour le personnel clinique qui souhaite simplement envoyer des messages simples

Des services professionnels sont souvent nécessaires pour une intégration adéquate avec les systèmes de santé existants

Tarifs Symplr

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Symplr

G2 : 4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 3,6/5 (plus de 115 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Symplr ?

D'après une étude réalisée par Capterra:

Une fois que vous l'avez compris, le produit est facile à utiliser. Le processus d'intégration a pris un mois, car il a fallu fournir une formation intensive sur le système à l'équipe. Difficile au début, facile une fois que vous l'avez compris.

🔍 Le saviez-vous ? Le premier hôpital américain, le Pennsylvania Hospital, a été fondé en 1751 par Benjamin Franklin et le Dr Thomas Bond afin de soigner gratuitement les personnes démunies. Il a également été à l'origine des premiers efforts en matière de soins de santé mentale et a ensuite été intégré au système de santé de l'université de Pennsylvanie.

6. OnPage (idéal pour la gestion des alertes critiques)

via OnPage

Lorsqu'une personne est victime d'une crise cardiaque, vous avez besoin d'alertes qui attirent l'attention. OnPage est spécialisé dans les notifications persistantes qui continuent de sonner jusqu'à ce que quelqu'un les confirme.

Mais ne vous inquiétez pas : le logiciel de communication clinique fait la distinction entre les messages courants et les véritables urgences en utilisant différentes tonalités d'alerte et différents modèles d'escalade.

Si le cancérologue principal ne réagit pas à un résultat d'analyse critique dans les dix minutes, le système avertit automatiquement le médecin de sa sauvegarde. Il s'intègre également aux équipements de surveillance des patients, déclenchant des alertes immédiates à l'équipe soignante appropriée lorsque des signes vitaux anormaux sont détectés.

Les meilleures fonctionnalités d'OnPage

Mettez en place des chaînes d'escalade automatisées qui informent les contacts secondaires et tertiaires lorsque les destinataires principaux ne répondent pas dans les délais impartis

Intégrez directement les systèmes de surveillance des patients et les appareils médicaux pour déclencher des alertes en cas de dépassement des seuils critiques

Analysez les indicateurs détaillés des temps de réponse et les modèles de confirmation afin d'identifier les lacunes en matière de communication sur le lieu de travail

Personnalisez les niveaux de priorité des alertes avec des sons de notification distincts, des modèles de vibration et des indicateurs visuels pour différents types d'urgence

Limites d'OnPage

La fatigue liée aux alertes devient un véritable problème lorsque trop de messages non urgents sont classés comme critiques

Les options de personnalisation sonore sont quelque peu limitées pour les différentes catégories d'alertes

Tarifs OnPage

OnPage : 13,99 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise Silver : 22,99 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise Gold : 28,99 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis OnPage

G2 : 4,3/5 (plus de 280 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 65 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'OnPage ?

Selon une évaluation G2:

Je suis infirmière praticienne et directrice médicale d'une clinique d'esthétique médicale et je dois être joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas d'urgence. J'apprécie beaucoup de pouvoir donner à mes clients et à mon personnel un numéro de téléphone distinct de mon nombre personnel. J'apprécie également le fait que l'application passe outre mon mode « Ne pas déranger », ce qui me permet d'être joignable tant que mon téléphone est allumé !... J'aimerais pouvoir modifier la sonnerie d'alerte lorsque je reçois une page, il existe peut-être un moyen, mais je ne l'ai pas encore trouvé.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de collaboration documentaire pour les équipes

7. Rocket. Discuter (idéal pour la personnalisation open source)

via Rocket.Discuter

Avec Rocket. Discuter, vous pouvez personnaliser votre plateforme afin de l'adapter aux activités de votre organisation. Comme il s'agit d'un logiciel open source, votre équipe informatique a accès à l'intégralité du code source pour la personnalisation et les audits de sécurité.

Cette flexibilité s'avère utile lorsque vous devez intégrer des systèmes hospitaliers propriétaires ou créer des flux de travail que les plateformes commerciales ne fournissent pas d'assistance pour.

Vous pouvez tout héberger sur vos propres serveurs, ce qui vous donne un contrôle achevé sur les données sensibles des patients. Le logiciel de communication clinique s'adapte aussi bien aux petites cliniques qu'aux grands réseaux hospitaliers, sans que les frais de licence par utilisateur ne grèvent votre budget.

Rocket. Les meilleures fonctionnalités de discuter

Créez des canaux et des groupes d'utilisateurs illimités sans frais de licence récurrents ni restrictions d'utilisation

Développez des intégrations API personnalisées avec les systèmes de santé existants à l'aide de la documentation pour les développeurs et des ressources d'assistance

Réalisez des audits de sécurité approfondis en utilisant un accès complet au code source pour garantir la conformité

Rocket. Limites de discuter

Des compétences techniques importantes sont requises pour l'installation initiale, la maintenance continue et les projets de développement personnalisés

Les fonctionnalités spécifiques au secteur de la santé nécessitent un développement personnalisé plutôt que d'être disponibles dès l'installation

Tarifs Rocket. Discuter

Free

Pro : 4 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : Tarification personnalisée

Rocket. Discuter : évaluations et avis

G2 : 4,2/5 (plus de 330 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 155 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rocket. Discuter ?

Une critique de G2 note :

L'utilisation de fils de discussion pour communiquer et la possibilité de créer des discussions afin que les personnes intéressées par le sujet puissent participer rapidement et facilement facilitent grandement la communication. […] De temps en temps, le service ne transmet pas les notifications, il est également courant d'être parfois hors ligne, ce qui finit par être gênant dans certains cas. Je pense que la fonction de recherche globale, bien qu'intéressante, pourrait également être améliorée, afin qu'elle puisse s'adapter aux phrases et afficher les discussions dans leur intégralité.

🧠 Anecdote : Dans les années 1300, les frères Alexiens en Allemagne ont pris soin des victimes de la peste noire. Ils sont considérés comme l'un des premiers intervenants de première ligne de l'histoire.

8. Klara (la meilleure pour les messages texte entre patients et fournisseurs, prestataires)

via Klara

Les patients souhaitent envoyer des textes à leurs médecins comme ils envoient des textes à tout le monde else, en utilisant des nombres de téléphone classiques et des applications de messagerie. Klara rend cela possible tout en garantissant que tout soit conforme à la loi HIPAA.

Les patients peuvent simplement envoyer un texte au nombre de votre cabinet, et leurs messages sont automatiquement acheminés vers le membre approprié de l'équipe soignante. La plateforme reconnaît les types de messages et peut faire la distinction entre les demandes de rendez-vous et les urgences médicales.

Toutes les discussions sont automatiquement documentées dans votre DME, ce qui vous évite d'avoir à coller manuellement les communications importantes entre les patients et les fournisseurs, prestataires, dans les dossiers médicaux.

Les meilleures fonctionnalités de Klara

Intégrez de manière transparente l'historique des discussions de texte dans les dossiers électroniques des patients afin de conserver une trace de la communication

Déployez des rappels de rendez-vous automatisés et des séquences de messages de suivi qui se déclenchent en fonction des types de visites et des plans de soins des patients

Accédez à l'historique de la discussion achevée et au contexte du patient lors de chaque interaction par texte afin de fournir des réponses personnalisées et éclairées

Limites de Klara

La complexité des messages est limitée, ce qui rend cette plateforme inadaptée aux discussions médicales détaillées

Le volume de messages peut submerger les petits cabinets qui n'établissent pas de limites claires concernant la disponibilité des communications de texte

Tarifs Klara

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Klara

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 210 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Klara ?

Commentaire sur G2:

Klara a vraiment amélioré notre capacité à communiquer avec nos patients. Elle a considérablement réduit nos appels sortants. Nous l'utilisons également pour la prise de rendez-vous, ainsi que pour les examens de routine chez nos optométristes... Klara doit être ajoutée à la liste blanche de Mod Med. De plus, lorsqu'un patient annule ou demande à reporter un rendez-vous, celui-ci est supprimé du planning, ce qui est très pratique. Mais si le patient change d'avis avant le rendez-vous et le confirme, il est réintégré dans ce créneau. Cela crée parfois des doubles réservations, car ce créneau pourrait déjà avoir été rempli.

9. Spok (Idéal pour la modernisation des systèmes hérités)

via Spok

La plupart des établissements de santé continuent d'utiliser des systèmes de page qui fonctionnent de manière fiable depuis des années. Plutôt que de considérer cela comme un problème à résoudre, Spok affiche cela comme un atout sur lequel s'appuyer.

La plateforme sert essentiellement de traducteur entre les réseaux de pages existants et les fonctionnalités modernes de messagerie sécurisée. Cela signifie que le personnel clinique peut continuer à utiliser les flux de travail de pages qu'il connaît déjà, mais dispose désormais d'ajouts précieux tels que le fil de discussion et les confirmations de livraison des messages.

Les meilleures fonctionnalités de Spok

Acheminez les messages via les canaux de communication préférés en fonction du statut de disponibilité du destinataire et de ses préférences individuelles

Surveillez les analyses de communication, notamment les temps de réponse, les taux d'évaluation des messages et l'efficacité des canaux entre les services

Intégrez-les aux systèmes d'appel infirmier et aux équipements de surveillance clinique afin de déclencher les alertes appropriées en fonction des changements de statut des patients

Gérez les préférences de communication complexes pour différents rôles du personnel, services et horaires de travail à partir de panneaux d'administration centralisés

Limites de Spok

La complexité de la configuration nécessite un investissement important en formation pour le personnel administratif chargé de la gestion du système

Options de personnalisation limitées pour les sons d'alerte et les préférences de notification

Tarifs Spok

Free

Professionnel : 19,90 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Spok

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? En 1992, les dossiers médicaux électroniques (DME) étaient principalement confinés aux centres universitaires et aux systèmes hybrides. Cependant, en 2015, ils s'étaient étendus aux maisons de retraite, aux hospices et même aux établissements pénitentiaires.

10. Vocera (Stryker) (Idéal pour la communication vocale mains libres)

via Stryker

Les mains lavées, les environnements stériles et les activités de soins aux patients ne font pas bon ménage avec les appareils à écran tactile. Vocera résout ce problème grâce à la communication à commande vocale, qui permet au personnel clinique de communiquer sans rien toucher.

Le personnel peut passer des appels, envoyer des messages et recevoir des alertes à l'aide de simples commandes vocales, telles que « Appeler le Dr Martinez ». Le système reconnaît les schémas de langage naturels et établit la connexion entre les utilisateurs et les bonnes personnes en fonction de leurs rôles et de leur disponibilité actuelle.

De plus, ces appareils portables légers n'interfèrent pas avec les procédures cliniques ou les protocoles de contrôle des infections.

Les meilleures fonctionnalités de Vocera

Connectez-vous automatiquement aux membres appropriés de l'équipe grâce à une reconnaissance vocale intelligente qui comprend les rôles, les services et le statut de disponibilité actuel

Accédez en temps réel aux informations sur les patients et aux mises à jour du système grâce à des requêtes vocales qui s'intègrent aux systèmes d'information hospitaliers existants.

Intégrez des fonctionnalités de communication vocale aux systèmes d'appel infirmier et aux équipements de surveillance des patients existants.

Limites de Vocera

L'autonomie des appareils portables nécessite des cycles de recharge fréquents, ce qui peut être perturbant pendant les longues journées de travail.

Les problèmes de connectivité sans fil dans certaines zones de l'hôpital peuvent limiter la fonction et réduire la fiabilité des communications.

Tarifs Vocera

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Vocera

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Joseph Lister est considéré comme le père de la chirurgie moderne pour avoir été le pionnier des techniques antiseptiques dans les années 1860. Avant son travail, la chirurgie était souvent mortelle en raison des infections ; les instruments n'étaient pas stérilisés et les hôpitaux envisageaient d'interdire complètement la chirurgie. Inspiré par le travail de Louis Pasteur sur les germes, Lister a commencé à utiliser l'acide phénique pour nettoyer les plaies et les instruments.

Mettez les équipes de soins de santé sur la même page avec ClickUp.

Les opérations cliniques ne sont plus perturbées par la dispersion des informations à travers trop d'endroits différents.

La plateforme de communication clinique ClickUp résout ce problème.

Une seule plateforme vous permet de suivre les tâches liées aux patients, de discuter en temps réel, de documenter les protocoles et d'automatiser les suivis. Elle est sécurisée, flexible et conçue pour faciliter la communication entre les équipes soignantes, tous services et toutes équipes confondus.

Si votre équipe passe plus de temps à coordonner le travail qu'à le faire, ClickUp peut vous aider à changer la donne. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui ! ✅