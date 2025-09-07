Modèles d'organigrammes Lucidchart gratuits pour visualiser la structure de votre équipe

Vous paniquez à l'idée de mettre à jour votre diagramme chaque fois qu'il y a un changement dans la structure de l'équipe?

Vous savez que la visibilité est importante, mais fouiller dans d'anciens dossiers comme un archéologue numérique n'est pas le meilleur moyen de mettre tout le monde sur la même page.

Une solution pour contourner ce problème consiste à créer des diagrammes riches en informations visuelles et accessibles à tous.

En commençant par un modèle d'organigramme Lucidchart, vous pouvez rapidement créer, mettre à jour et partager des diagrammes visuels qui reflètent votre structure actuelle.

Dans cet article, nous vous aiderons à trouver le modèle d'organigramme Lucidchart qui correspond parfaitement à vos besoins. Si vous cherchez à établir une connexion directe entre vos organigrammes et des tâches, des équipes et des flux de travail, nous vous expliquerons également comment ClickUp peut vous aider à gagner du temps.

Que sont les modèles d'organigrammes LucidChart ?

Les modèles d'organigrammes Lucidchart sont des dispositions visuelles prêtes à l'emploi conçues pour vous aider à créer rapidement des diagrammes d'organigrammes. Ces modèles vous permettent de mapper les structures d'équipe en générant automatiquement des diagrammes indiquant les rôles, les liens de rapports et les services.

Vous pouvez les personnaliser avec des photos, de l'information de contact et des descriptions de rôle, ce qui les rend idéales pour les équipes RH, les responsables et les chefs de projet qui ont besoin d'organigrammes clairs et professionnels sans partir de zéro.

La création d'un organigramme dans LucidChart est particulièrement utile pour les entreprises ou les équipes plus intelligentes et plus rapides qui gèrent des changements fréquents au niveau du personnel et des rapports.

👀 Le saviez-vous ? Près de 75 % des équipes interfonctionnelles ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs clés, tels que le budget, les échéanciers et les attentes des clients, en raison d'une gouvernance floue, d'objectifs vagues et d'un manque de compte.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'organigramme Lucidchart ?

Un modèle d'organigramme Lucidchart entièrement personnalisable peut aider à clarifier les responsabilités et à réduire la confusion quant à savoir qui fait quoi. Il vous permet de créer un organigramme de base, d'importer des données et d'utiliser l'éditeur d'organigramme selon vos besoins.

Voici ce que vous devez rechercher :

*blocs de rôles modifiables : ajoutez, supprimez ou déplacez des membres de l'équipe dans votre structure organisationnelle sans tout recommencer

*mise en forme de la hiérarchie intégrée : alignez automatiquement les lignes de rapports et les services lorsque vous créez ou mettez à jour votre source de données

options de personnalisation : *Ajoutez les titres de poste, les photos, les libellés des services ou les champs personnalisés pour les employés en fonction du mode de fonctionnement des membres de votre équipe

Fonctionnalités de collaboration : assurez-vous de pouvoir commenter, apposer des étiquettes ou partager des versions en direct avec les parties prenantes, et améliorez la communication

options d'exportation et d'intégration :* importez sans difficulté les données du diagramme dans les présentations d'intégration, les documents de planification des performances ou les lancements de projets

Modèles d'organigrammes Lucidchart gratuits

Les documents LucidChart utilisent une bibliothèque flexible de formes d'organigrammes, ce qui facilite le glisser-déposer et la personnalisation des rôles, des lignes de rapports et des données de performance.

Vous pouvez mapper les informations sur les employés, forfaiter une structure hiérarchique ou clarifier le système d'exploitation de votre organisation. Ces modèles gèrent les données et aident votre équipe à travailler plus intelligemment en lui donnant une longueur d'avance. Découvrez-les ici :

1. Modèle de diagramme

via LucidChart

Le modèle d'organigramme Lucidchart vous aide à représenter visuellement la structure de votre organisation et à effectuer une modification en cours selon vos besoins. Il peut être utilisé pour créer un organigramme qui montre les rapports et vous permet de mettre à jour rapidement la structure.

Utilisez ce modèle pour :

Clarifiez les rapports hiérarchiques et réduisez la confusion lors de l'intégration ou des projets inter-équipes

Intégrez le diagramme dans vos documents de forfait , vos répertoires d'employés ou vos documents d'intégration

Faites un forfait pour les réorganisations ou les changements départementaux en modélisant les structures potentielles

🔑 Idéal pour : les responsables RH et les chefs de service qui ont besoin de maintenance et de communication de structures organisationnelles claires et accessibles.

2. Modèle d'organigramme d'équipe commerciale

via LucidChart

Le modèle d'organigramme commercial Lucidchart vous permet de créer un organigramme dédié à votre équipe commerciale.

Par exemple, supposons que vous venez de réorganiser la structure de votre équipe commerciale, mais que personne ne sait clairement qui sont les nouveaux chefs d'équipe ou la propriété des comptes. Ce modèle permet de visualiser les rôles, les performances et les territoires de l'équipe.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Définissez les SDR, les AE et la hiérarchie de direction au sein de votre matrice organisationnelle des revenus

Expliquez la structure de l'équipe commerciale aux équipes interfonctionnelles et utilisez ces informations dans le cadre de la stratégie d'intégration ou de commercialisation

Assistance l'intégration des nouveaux collaborateurs en les aidant à comprendre les membres de l'équipe et leurs rôles, ainsi que la manière de transmettre les questions

🔑 Idéal pour : les responsables commerciaux et les équipes d'assistance qui ont besoin d'un plan en temps réel de leur équipe commerciale à des fins de forfait et de visibilité.

3. Organigramme de planification de la relève

via LucidChart

Imaginons que votre vice-président des opérations annonce son départ à la retraite et que vous venez de réaliser qu'il n'y a pas de sauvegarde. Le organigramme de planification de la relève LucidChart est pratique dans ce genre de situation extrême, car il vous permet d'afficher les membres dans leur rôle actuel et leur remplaçant potentiel.

Il prend également en charge l'assistance à la planification de la continuité à long terme et identifie les pénuries de talents avant qu'elles ne deviennent des urgences.

Utilisez ce modèle pour :

Mettez en avant les rôles de priorité et identifiez les talents internes prêts pour la promotion

Collaborez avec les chefs de service pour examiner et mettre à jour les forfaits de préparation en temps réel

Réduisez les risques pendant les transitions en forfaitant les filières de leadership et en documentant les options d'urgence

🔑 Idéal pour : les responsables RH et les chefs d'entreprise qui élaborent des forfaits de continuité du leadership à l'échelle de l'organisation.

🧠 Fait intéressant : 70 % de l'engagement d'une équipe dans son environnement de travail dépend de l'engagement de son responsable.

4. Modèle d'organigramme RH

via LucidChart

Le modèle d'organigramme RH Lucidchart est le fournisseur d'un aperçu clair de votre service RH et de ses rôles. Il aide les équipes à savoir où trouver de l'aide dans le panneau contextuel, ce qui favorise la visibilité interne et la transparence.

Personnalisez ce modèle personnalisé pour :

Mettez en avant les rôles RH et leurs responsabilités en matière de recrutement, de conformité, de formation et de développement, et d'avantages sociaux

Mettez à jour les informations relatives aux membres de l'équipe ou l'information de contact en temps réel à mesure que les rôles évoluent ou se développent

Intégrez-le dans vos documents d'intégration ou vos pages intranet comme référence en libre-service

Créez une charte d'équipe qui définit également les objectifs et les responsabilités

🔑 Idéal pour : les services RH qui cherchent à améliorer la clarté de l'assistance interne et à réduire la confusion des employés quant à l'endroit où ils doivent se rendre.

5. Modèle de diagramme pour l'analyse des lacunes en matière de compétences

via LucidChart

Le modèle d'analyse des lacunes de compétences Lucidchart Skill Gap Analysis Org Chart Template vous aide à visualiser les compétences actuelles de votre équipe afin que vous puissiez affecter les bonnes personnes aux projets et forfait la formation ou le recrutement en conséquence. Cela signifie qu'il n'y aura plus d'angles morts lorsqu'il s'agira d'attribuer des projets à votre équipe !

Ce modèle peut vous aider à :

Annoter les cartes des employés avec des indicateurs de compétences codés par couleur pour une comparaison rapide

Regroupez les membres de l'équipe par compétence ou spécialisation à l'aide de la vue de groupe personnalisée

Mettez en évidence les lacunes de priorité qui nécessitent un développement ou un recrutement immédiat

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe et les partenaires RH de l'entreprise qui gèrent l'affectation des talents et le développement des compétences dans tous les services.

6. Modèle d'organisateur graphique en forme de roue

via LucidChart

Le modèle d'organisateur graphique Lucidchart Describing Wheel organise visuellement un sujet central au milieu, avec des attributs descriptifs rayonnant vers l'extérieur dans des segments libellés pour un brainstorming structuré et une expansion des idées.

Par exemple, si vous lancez un atelier d'équipe sur les valeurs de l'entreprise et que vous souhaitez que les participants discutent d'idées abstraites telles que « l'intégrité » ou « l'innovation », ce modèle peut vous aider à organiser la discussion.

Utilisez ce modèle pour :

Invitez les discussions et la réflexion critique lors d'ateliers ou de sessions de formation

Créez en collaboration avec vos collègues ou vos apprenants en remplissant la roue de manière collaborative

Décomposez un sujet central en catégories descriptives pour faciliter la compréhension

🔑 Idéal pour : les facilitateurs RH, les chefs d'équipe et les éducateurs qui recherchent un outil visuel pour explorer des concepts et favoriser la réflexion collaborative.

👀 Le saviez-vous ? 40 % des travailleurs du savoir considèrent qu'une structure organisationnelle complexe est une cause d'inefficacité.

7. Modèle de structure organisationnelle SaaS

via LucidChart

Le modèle Lucidchart SaaS Org Framework vous aide à restructurer votre organisation en fusionnant vos équipes commerciales, marketing et de réussite client en groupes ciblés et générateurs de revenus.

Chaque module fonctionne comme une unité interfonctionnelle alignée sur une étape spécifique du parcours client, améliorant ainsi la collaboration, la responsabilité et l'efficacité globale. Il favorise également la croissance grâce à une conception d'équipe modulaire et reproductible.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Visualisez les rôles SDR, AE et CSM comme des unités de revenus modulaires dans l'entonnoir de l'équipe commerciale

Réduisez les frictions entre les services en définissant clairement la propriété et les points de transfert

Présentez le modèle aux équipes de direction et d'habilitation afin d'aligner la structure sur les objectifs GTM

🔑 Idéal pour : les dirigeants SaaS et les responsables des revenus qui mettent en place des structures d'équipes GTM évolutives, basées sur des modules.

💡 Bonus : ClickUp Brain peut générer et visualiser instantanément des idées de diagrammes en fonction de la structure et des objectifs de votre équipe. Utilisez les suggestions basées sur l'IA pour explorer différents modèles organisationnels et optimiser le flux de travail de votre entreprise.

8. Modèle de diagramme basé sur les données

via LucidChart

Vous disposez d'un diagramme, mais vous ne savez pas quelles équipes sont sous-performantes, en sureffectif ou en voie d'épuisement professionnel. Le modèle de diagramme basé sur les données de Lucidchart vous permet d'intégrer les données relatives au personnel dans votre diagramme afin de prendre des décisions stratégiques en matière de structure, de dotation en personnel et d'investissement.

Utilisez ce modèle pour :

Ajoutez des données sur la rémunération, les performances ou l'ancienneté aux rôles des employés via les champs personnalisés

Visualisez en temps réel les équipes en sous-effectif ou les chevauchements de responsabilités

Passez à l'action lors des revues trimestrielles, des restructurations ou des sessions de forfait des effectifs

🔑 Idéal pour : les responsables RH et les cadres supérieurs qui prennent des décisions organisationnelles stratégiques à partir de données intégrées sur les effectifs.

Modèles alternatifs de diagrammes d'organigrammes Lucidchart

Vous recherchez des diagrammes d'organigrammes qui font plus que simplement visualiser la structure ?

clickUp , l'application tout-en-un pour le travail, propose des modèles alternatifs qui établissent une connexion directe entre votre diagramme et les flux de travail, les responsabilités et l'exécution des projets, éliminant ainsi le besoin de changer de contexte.

Pourquoi est-ce important ? en effet, 61 % du temps des employés est consacré à la mise à jour, à la recherche et à la gestion d'informations réparties sur différents systèmes. C'est ce qu'on appelle la prolifération contextuelle, où la recherche de contexte dans divers outils, canaux et plateformes sape la productivité. * Avec ClickUp, vous disposez toujours du contexte complet de chaque tâche, objectif et projet. Lorsque votre diagramme se trouve au même espace que les informations sur votre entreprise, les canaux de communication de votre équipe et les tâches à accomplir, vous réduisez la fragmentation. Cela permet à votre équipe de gagner en clarté et en responsabilité, et vous donne le temps de vous concentrer sur ce qui fait avancer le Business.

Voici les modèles ClickUp que vous pouvez utiliser :

1. Le modèle de diagramme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez les lacunes dans la structure de votre équipe grâce au modèle de diagramme ClickUp

Imaginons que quelqu'un vous demande lors d'une synchronisation de direction : « À qui cette personne a-t-elle des rapports actuellement ? » et que vous n'ayez pas de réponse claire à lui donner. Le modèle d'organigramme ClickUp vous aide à assurer la maintenance d'un mapper visuel à jour de la hiérarchie de votre entreprise afin que vous puissiez répondre en toute confiance.

D'un simple coup d'œil, vous pouvez voir les lignes de rapports, les structures des équipes et les changements récents, sans avoir à vous poser de questions. De plus, lorsque les rôles changent ou que de nouveaux employés rejoignent l'équipe, la mise à jour du diagramme est simple, ce qui permet à tout le monde de rester aligné et informé en temps réel.

Utilisez ce modèle pour :

Plannez les rapports de lignes hiérarchiques à l'aide d'une interface glisser-déposer pour une visibilité en temps réel sur la structure de votre équipe

Intégrez des diagrammes dans ClickUp documents ou tâches pour accélérer l'intégration et faciliter la consultation contextuelle lors de la planification de projets

Faites un forfait pour votre croissance future en modélisant visuellement des changements hypothétiques ou des ajouts de rôles

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines et les chefs d'équipe qui ont besoin d'un diagramme visuel et facile à mettre à jour pour faciliter la planification et la clarté.

👀 Le saviez-vous ? Selon 73 % des responsables RH, les employés souffrent d'une certaine lassitude face au changement.

2. Le modèle ClickUp « Rencontrez l'équipe »

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle ClickUp Meet the Team comme ressource destinée aux clients pour leur montrer qui est à la traîne derrière les livrables

Lorsque de nouveaux employés ou des parties prenantes externes veulent savoir qui est qui, il ne suffit pas de faire une liste des noms et des rôles dans un fichier Google Sheets ou Excel. Le modèle ClickUp Meet the Teams transforme les présentations en une expérience plus attrayante et mieux organisée.

Vous pouvez créer des biographies riches et modifiables avec des photos, des rôles et des détails pertinents pour discuter de votre équipe et améliorer la collaboration interne.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Ajoutez une touche personnelle et renforcez la connexion grâce à des champs personnalisés tels que les loisirs, les intérêts ou les citations placées dans les favoris

Ajoutez un lien vers le document de l'équipe lié dans les flux de travail d'intégration pour aider les nouveaux employés à se familiariser rapidement avec leur travail

Mettez à jour les profils instantanément dès qu'un membre change de rôle ou qu'un nouveau membre rejoint l'équipe

🔑 Idéal pour : les équipes RH et les chefs d'entreprise qui souhaitent créer un répertoire d'équipe professionnel et facile à maintenance pour un partage interne ou externe.

📣 Avis client personnalisé : Raúl Becerra, chef de produit chez Atrato, a évalué ClickUp : Nous avons réalisé que nous manquions d'un moyen efficace pour suivre les tâches et que nous n'avions pas une vue claire de ce que faisait l'équipe produit. Nous avons donc commencé à chercher une nouvelle plateforme. C'est alors que nous avons découvert ClickUp. Cette plateforme était la combinaison parfaite : ni trop technique et confuse, ni trop basique. Elle nous a donné la flexibilité nécessaire pour créer, déplacer et organiser les équipes et les projets à notre guise. Nous avons réalisé que nous manquions d'un moyen efficace pour suivre les tâches et que nous n'avions pas une vision claire de ce que faisait l'équipe produit. Nous avons donc commencé à chercher une nouvelle plateforme. C'est alors que nous avons découvert ClickUp. Cette plateforme était la combinaison parfaite : ni trop technique et confuse, ni trop basique. Elle nous a donné la flexibilité nécessaire pour créer, déplacer et organiser les équipes et les projets à notre guise.

3. Modèle de liste du personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Modifiez les échéanciers avec des entrées à jour à l'aide du modèle de tableau de service ClickUp

Si vous planifiez manuellement les horaires hebdomadaires, suivez le suivi des congés et vous assurez que chaque service est couvert, passez au modèle de tableau de service ClickUp. Il clarifie et contrôle la planification complexe des équipes et la gestion de la couverture, aidant les équipes RH et les responsables des opérations à garder une longueur d'avance.

Vous pouvez facilement attribuer des quarts de travail, suivre les disponibilités et repérer les lacunes dans la planification. De plus, grâce aux notifications automatisées et à l'afficher centralisé, chacun sait exactement quand et où il doit être présent, ce qui évite les précipitations de dernière minute.

Ce modèle vous aide à :

🔑 Idéal pour : les responsables des opérations et des ressources humaines qui coordonnent les plannings et les disponibilités au sein d'équipes dynamiques.

4. Modèle de répertoire photo de l'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez le bon contact en ajoutant des photos dans le modèle de répertoire photo de l'équipe ClickUp

Il peut être difficile de suivre l'évolution rapide de votre équipe à distance. Cependant, le modèle de répertoire photo de l'équipe ClickUp offre un répertoire centralisé et consultable contenant les photos des employés et leurs informations clés.

Toutes sortes de Teams, des start-ups aux entreprises, peuvent ainsi rester plus facilement connectés, naviguer au sein de leur organisation et trouver leurs collègues.

Personnalisez ce modèle personnalisé pour :

Étiquette les employés par emplacement, équipe ou projet pour faciliter la recherche

Liez l'accès au répertoire depuis ClickUp Document lors de l'intégration pour aider les nouveaux employés à établir la connexion entre les noms et les visages

Téléchargez et organisez les photos des membres de l'équipe avec des informations pertinentes telles que leur rôle et leur service

🔑 Idéal pour : les équipes RH qui gèrent des équipes hybrides ou à distance et qui ont besoin d'un répertoire d'équipe accessible et visuel.

👀 Le saviez-vous ? Les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Les recherches de ClickUp montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du fait de jongler entre différentes plateformes, de gérer les e-mails et de passer d'une réunion à l'autre. Éliminez dès aujourd'hui la prolifération des contextes !

5. Modèle de manuel de l'employé ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Centralisez les procédures RH grâce au modèle de manuel de l'employé ClickUp

Les mises à jour des politiques sont enfouies dans des fichiers PDF ? Plus maintenant. Le modèle de manuel de l'employé ClickUp regroupe les politiques, les procédures et les attentes des employés dans un document organisé que vous pouvez facilement mettre à jour et partager.

Vous pouvez ajouter de nouvelles sections pour des éléments tels que les directives relatives au télétravail ou les politiques actualisées en matière de congés payés, afin que rien ne soit oublié. De plus, chaque fois que vous mettez à jour une politique, par exemple votre code de conduite ou vos avantages sociaux, votre équipe y a immédiatement accès sans avoir à fouiller dans d'anciennes pièces jointes.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Collaborez avec les services juridiques et la direction pour mettre à jour les politiques à l'aide de tâches ClickUp

Intégrez le manuel à l'intégration afin que les nouvelles recrues aient accès à des attentes claires dès le premier jour

Définissez des cycles de révision avec ClickUp Automatisations pour créer des tâches récurrentes afin de maintenir le contenu à jour et conforme

🔑 Idéal pour : les responsables RH et les responsables de la conformité qui souhaitent assurer la maintenance et rendre accessible la documentation relative aux politiques.

🎥 Regardez : Apprenez dès maintenant à créer des procédures opératoires normalisées dans ClickUp ! 👇🏼

6. Le modèle ClickUp pour l'intégration des nouveaux employés

Obtenir un modèle gratuit Offrez une expérience cohérente et avec assistance dès la première semaine grâce au modèle d'intégration des nouveaux employés de ClickUp

Lorsqu'un nouvel employé rejoint l'entreprise le Monday, vous vous précipitez pour envoyer des e-mails de bienvenue, des demandes d'accès au système et des documents de formation. Ce processus disjoint ne donne pas une bonne première impression. Le modèle d'intégration des nouveaux employés de ClickUp fournit une checklist basée sur les tâches qui garantit que chaque nouvel employé obtient tout ce dont il a besoin pour réussir avant même de le demander.

Utilisez ce modèle pour :

Créez des forfaits d'intégration personnalisés pour chaque nouvelle recrue, chaque nouveau rôle ou chaque nouveau service

Attribuez des tâches ClickUp au service informatique, aux ressources humaines et aux différents niveaux de gestionnaires à l'aide de ClickUp Tasks afin de réaliser la distribution de la propriété et d'éviter les étapes manquées

Suivez la progression grâce à des statuts clairs (par exemple, « Non commencé », « En cours », « Achevé ») afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

🔑 Idéal pour : les responsables des ressources humaines et les coordinateurs RH qui souhaitent mettre en place des flux d'intégration cohérents et reproductibles.

7. Modèle de culture d'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Faites évoluer votre vision culturelle avec votre équipe à l'aide du modèle de culture d'entreprise ClickUp

Le modèle de culture d'entreprise ClickUp vous aide à mettre par écrit vos valeurs, vos rituels et vos attentes. Tout le monde sait ce que représente votre entreprise et comment vous travaillez ensemble, et pas seulement ce que vous faites.

Vous pouvez facilement personnaliser le modèle pour refléter l'ambiance unique de votre équipe, qu'il s'agisse de célébrer les victoires avec des high-fives virtuels ou de définir des paramètres clairs pour le télétravail. De plus, lorsque de nouveaux collaborateurs rejoignent l'équipe, ils comprendront immédiatement ce qui rend votre entreprise spéciale et comment ils peuvent s'y intégrer.

Utilisez ce modèle pour :

Fixez des objectifs pour les initiatives de développement de la culture d'entreprise et attribuez la propriété à chacun

Élaborez des politiques internes liées à la dynamique d'équipe, à la diversité et à la communication

Suivez l'engagement et les commentaires en liant ClickUp documents et ClickUp tableaux blancs

🔑 Idéal pour : les responsables culturels et les équipes RH qui définissent ou font évoluer les valeurs organisationnelles et les pratiques de partage.

8. Modèle d'aperçu de l'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un récit cohérent de votre entreprise grâce au modèle d'aperçu de l'entreprise ClickUp

Imaginons que vous vous prépariez pour une réunion du conseil d'administration ou un appel avec des investisseurs et que vous deviez présenter une vue d'ensemble de la structure et des objectifs de votre entreprise. Dans ce cas, le modèle ClickUp Company Overview Template vous aidera à présenter votre structure, votre mission et vos progrès dans une vue centralisée facile à partager et à mettre à jour.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organisez les informations relatives à l'entreprise et les projets à l'aide de tableaux et de listes spécifiques à chaque service

Mettez en avant les indicateurs et les objectifs clés qui reflètent les performances et l'alignement

Visualisez la propriété des projets dans tous les services grâce aux affichages ClickUp tels que vue Gantt, Calendrier et progression

🔑 Idéal pour : les cadres, les responsables RH et les directeurs des opérations effectuant la maintenance d'un aperçu accessible et actualisé de leur entreprise.

ClickUp rend votre diagramme plus qu'esthétique

Les modèles facilitent la visualisation de la structure de votre équipe, mais ce n'est qu'un début. Si votre diagramme est déconnecté du travail de votre équipe, il deviendra rapidement obsolète ou sera ignoré.

Lucidchart est un fournisseur, prestataire, de diagrammes visuels solides pour créer des organigrammes. Mais si vous êtes prêt pour une solution qui va au-delà de la simple représentation des rôles, quelque chose qui vous aide à relier la structure à l'exécution, ClickUp peut vous aider.

ClickUp rassemble votre diagramme et vos projets, tâches, documents et communications dans le même espace. Sur une seule plateforme, vous pouvez améliorer la visibilité de votre équipe, attribuer des responsabilités et forfaiter les futurs recrutements.

Si la structure de votre équipe change souvent ou si vous en avez assez de passer d'un outil à l'autre pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde, il est temps de passer à un système plus connecté.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp pour que la structure de votre équipe devienne fonction.