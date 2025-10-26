les 10 meilleures alternatives à Journey pour tenir un journal et favoriser le bien-être mental

Un utilisateur de Reddit a partagé ses réflexions sur la tenue d'un journal :

J'ai commencé pour des raisons de santé mentale lorsque je suivais une thérapie en 2010 ! Au fil du temps, cela s'est transformé en un moyen d'exprimer mes pensées lorsque je sentais que personne autour de moi ne m'écoutait...

Le premier volet de leur message nous a particulièrement marqué. La tenue d'un journal est discrètement devenue l'un des outils les plus puissants pour l'introspection, le suivi de la santé mentale et le traitement des émotions, en particulier dans un monde qui évolue souvent trop rapidement pour permettre de s'asseoir et de réfléchir à ses propres pensées.

Des plateformes telles que Journey permettent à des milliers de personnes de tenir un journal de manière accessible et régulière. Mais si vous êtes arrivé ici, c'est probablement parce que vous recherchez quelque chose de différent. Peut-être trouvez-vous Journey un peu trop rigide, êtes-vous préoccupé par la confidentialité ou recherchez-vous simplement un outil qui correspond mieux à votre rythme personnel.

Que vous souhaitiez suivre vos humeurs, réfléchir à des journées difficiles ou simplement vous familiariser avec les fonctionnalités de base du journal numérique, nous avons rassemblé les meilleurs outils adaptés à vos besoins !

Aperçu des alternatives à Journey

Si Journey ne vous convient plus tout à fait, il existe de nombreux produits similaires qui offrent plus de confidentialité, des outils de santé mentale plus approfondis ou simplement une expérience d'écriture plus fluide. ⤵️

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp – Documents, tâches, rappels, habitudes – Modèles de journal – Informations fournies par l'IA (ClickUp Brain) – Suivi de l'humeur – Tableaux de bord des objectifs Les personnes qui souhaitent disposer d'un outil tout-en-un pour tenir un journal, pour le suivi de leurs habitudes, pour gérer leurs tâches et pour améliorer leur productivité. Forfaits gratuits ; tarifs personnalisés disponibles Day One – Journal privé crypté – Invitations « On This Day » – Assistance des entrées audio, photo et calendrier Utilisateurs à la recherche d'un journal intime multimédia au design élégant, offrant une sécurité et favorisant la réflexion. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 2,92 $/mois. Penzu – Fonctionnalité Time Capsule – Mode d'écriture Zen – Étiquettes pour le suivi des schémas émotionnels Les écrivains qui souhaitent tenir un journal avec une sécurité renforcée, en privilégiant la confidentialité, et mener une réflexion personnelle à long terme. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 19,99 $/an. Diarium – Échéancier et étiquette des souvenirs – Entrées riches en médias – Intégration de la météo, de l'emplacement et des données de fitness Utilisateurs qui souhaitent un suivi approfondi de leur vie grâce à un journal tenant compte de leur emplacement et de leurs émotions. Forfait Free gratuit disponible ; tarification personnalisée. Grid Diary Journalisation basée sur des invitations, instructions – Disposition Mandala à 9 cases – Système personnalisé de suivi des habitudes Débutants et écrivains réfléchis à la recherche d'une écriture structurée, basée sur des questions. Les forfaits payants commencent à 2,99 $ par mois. Reflectly – Invites générées par l'IA – Graphiques d'humeur – Défis de pleine conscience Utilisateurs qui souhaitent effectuer un bilan émotionnel quotidien et rédiger des textes de réflexion avec l'aide de l'IA. Forfait Free disponible ; achats intégrés à l'application. Daylio Journalisation de l'humeur à l'aide d'icônes – Rapports visuels « Year in Pixels » – Écriture minimaliste avec suivi des objectifs Les personnes qui souhaitent tenir un journal visuel ultra-minimaliste et effectuer le suivi de leurs habitudes. Free Carnets de voyage – Cartographie de voyage et journaux photo – Journaux imprimés – Chapitres en ligne partageables Les voyageurs qui souhaitent documenter leurs voyages introspectifs à l'aide de récits visuels et de souvenirs physiques. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 13,99 $/mois. Dabble Me – Journalisation par e-mail – Retour sur les anciennes entrées – Intégration Spotify Utilisateurs qui préfèrent les journaux intimes simples, riches en nostalgie et basés sur les e-mail. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 4 $/mois. Evernote – Recherche de notes alimentée par l'IA – Web Clipper – Transcription multimédia – Hybride productivité + journalisation Des écrivains qui associent la tenue d'un journal à la recherche, à la productivité et à des réflexions riches en références médiatiques. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 14,99 $/mois.

🧠 Anecdote amusante : À la fin des années 1980, le psychologue James Pennebaker a introduit l'écriture expressive, une technique qui consiste à noter librement ses pensées et ses sentiments les plus profonds sans se soucier de l'orthographe, de la grammaire ou du style. Il s'agit d'une libération émotionnelle pure et sans filtre.

Pourquoi opter pour des alternatives à Journey ?

Si vous utilisez Journey depuis un certain temps, vous vous reconnaîtrez peut-être dans certaines de ces limites courantes 👇

Contrôles de confidentialité limite : Journey stocke les données via Google Drive, ce qui n'est pas idéal si vous recherchez un stockage local, un chiffrement de bout en bout ou un contrôle achevé sur vos entrées de journal.

Interface utilisateur rigide : l'application peut sembler un peu dépassée ou encombrée, ce qui perturbe le flux d'écriture et ne s'adapte pas bien aux différents styles de journalisation.

Fonctionnalités essentielles payantes : les outils de base tels que synchroniser, les sauvegardes et les téléchargements de médias sont réservés aux abonnés, ce qui donne à la version gratuite un caractère plus d'essai.

Manque de profondeur en matière de santé mentale : Journey n'offre pas de fonctionnalités telles que les invites basées sur la TCC, le suivi de l'humeur ou l'analyse de la santé mentale que d'autres applications commencent à inclure.

Pas de personnalisation personnalisée : vous ne pouvez pas modifier beaucoup les styles de police de caractère, les thèmes ou la disposition. Si vous aimez que votre journal soit vraiment le vôtre, cela peut être rédhibitoire.

Assistance hors ligne minimale : l'accès à vos entrées sans connexion Internet est limite, ce qui n'est pas idéal si vous souhaitez tenir votre journal lors de vos déplacements.

👀 Le saviez-vous ? Il y a près de 2 000 ans, un homme nommé Ma Dubo a tenu un journal de voyage alors qu'il se rendait au mont Tai pour accomplir un rituel pour l'empereur. À l'époque, seuls les empereurs étaient autorisés à « écrire l'histoire », mais le journal de Ma a donné une voix à la vie quotidienne dans la Chine ancienne !

Que rechercher dans les alternatives à Journey ?

Voici ce qu'il faut rechercher lorsque vous explorez d'autres applications de journalisation qui promettent d'être votre nouveau journal intime numérique 👇

Contrôle des données : recherchez des options qui vous permettent de stocker vos données localement ou de choisir votre service cloud préféré, afin de garder le contrôle sur vos informations.

Accès hors ligne : vérifiez si l'application permet la tenue d'un journal hors ligne, afin que vous puissiez écrire sans connexion Internet et synchroniser vos notes ultérieurement.

Reconnaissance vocale : pour tenir votre journal sans les mains, recherchez des applications dotées d'une fonction de reconnaissance vocale fiable.

Suivi de l'humeur et des habitudes : recherchez des applications qui offrent des outils intégrés de suivi de l'humeur et : recherchez des applications qui offrent des outils intégrés de suivi de l'humeur et de formation d'habitudes , qui peuvent être bénéfiques pour l'introspection et le développement personnel.

Exportation des données : assurez-vous que l'application vous permet d'exporter vos entrées dans différents formats tels que PDF, DOCX ou Markdown à des fins de sauvegarde ou de migration.

Les meilleures alternatives à Journey

Si Journey offre une bonne expérience de journalisation, plusieurs autres applications fournissent des fonctionnalités et des avantages uniques qui pourraient mieux correspondre à vos objectifs. Explorons leurs fonctionnalités en détail.

1. ClickUp (idéal pour tenir un journal, pour le suivi des habitudes et pour planifier son quotidien dans un espace de travail personnalisable)

Rédigez des entrées de journal hautement personnalisables avec ClickUp Docs

Si vous recherchez une application pour organiser vos pensées, suivre vos habitudes et gérer vos routines quotidiennes, ClickUp est un excellent point de départ et souvent la solution la mieux adaptée !

Écrivez tout ce qui vous passe par la tête dans Document et bloc-notes

Au cœur de cette flexibilité se trouve ClickUp Docs. Il vous permet de créer des entrées de type journal dans un espace d'écriture épuré et sans distraction. Vous pouvez l'utiliser pour noter vos réflexions quotidiennes, tenir un journal de gratitude ou rédiger des entrées plus longues lorsque vous avez besoin d'approfondir une réflexion.

Organisez vos entrées de journal avec des checklist, des en-têtes et un formatage de texte enrichi illimité dans ClickUp Docs

Ce qui distingue Docs, c'est que vous pouvez organiser vos écrits comme vous le souhaitez. En exemple, vous pouvez créer des dossiers pour différentes humeurs, des étiquettes pour les thèmes récurrents et même lier des entrées de journal à des tâches ou à des évènements du calendrier.

🎯 Astuce rapide : Vous souhaitez accélérer la mise en forme dans ClickUp Documents ? Cliquez sur la poignée de glissement (⋮⋮) à gauche de n'importe quel bloc pour ouvrir le menu des options du bloc. Mettez rapidement en forme votre contenu avec ClickUp Docs À partir de là, vous pouvez instantanément : Transformer en → Titres, listes, citations, bannières ou blocs de code

Couleur de bloc → Ajoutez de la couleur à votre texte ou à votre arrière-plan

Dupliquer → Clonez le bloc en un seul clic

Copier le lien du bloc → Partager ou créer un lien direct vers un bloc

Supprimer → Supprimez tout le bloc sans difficulté

Tenez votre journal en toute simplicité avec le bloc-notes

Découvrez le bloc-notes ClickUp, votre nouvel endroit préféré pour noter vos pensées, vos idées et vos réflexions !

Forfait une fête ou tenez un journal, ClickUp bloc-notes s'occupe de tout

Voici comment :

notez tout ce qui vous passe par la tête, à tout moment :* consignez rapidement vos réussites quotidiennes, vos inquiétudes ou vos idées farfelues, sans avoir besoin de post-it

Organisez-vous facilement : créez des notes distinctes pour chaque jour ou chaque sujet, afin que vos pensées ne se perdent jamais dans le désordre

*synchroniser entre appareils : commencez à rédiger une entrée de journal sur votre ordinateur portable et terminez-la sur votre téléphone : vos notes vous suivent partout

Transformez vos notes en actions : convertissez facilement vos réflexions en tâches ou en rappels, ce qui vous aidera à transformer vos idées en progrès concrets

Transformez vos habitudes en tâches

De plus, les tâches ClickUp ajoutent une couche de fonctionnalités parfaite pour le suivi des habitudes et des routines personnelles. Vous pouvez configurer des tâches récurrentes pour des activités telles que la tenue d'un journal, la méditation, l'hydratation et le suivi de l'humeur, faisant de ClickUp l'agenda numérique idéal.

Suivez vos habitudes et routines quotidiennes avec les tâches ClickUp

Chaque tâche peut comporter des champs personnalisés ClickUp, ce qui vous permet d'évaluer chaque jour votre humeur, votre niveau d'énergie ou votre stress et de commencer à remarquer des tendances au fil du temps. Vous pouvez afficher vos tâches sur un calendrier, dans une liste ou même sous forme d'échéancier, ce qui vous permet de voir très facilement si vous avez été constant. Si vous éprouvez un sentiment de satisfaction à cocher les tâches accomplies sur une liste, cette installation peut être incroyablement motivante.

Demandez à l'IA de vous suggérer des invitations pour votre journal intime

À cela s'ajoute ClickUp Brain, l'assistant alimenté par l'IA intégré à la plateforme.

Vous pouvez demander à ClickUp Brain de générer des invites de réflexion, de résumer vos entrées ou même de vous aider à identifier les tendances dans votre journal et vos tâches. Vous pouvez même déplacer les réponses vers un document ou créer une tâche.

Générez des invitations de réflexion et analysez les tendances de votre journal avec ClickUp Brain

ClickUp combine sans effort développement personnel et productivité quotidienne. Au lieu de passer d'une application à l'autre pour gérer vos listes de tâches, vos journaux numériques, vos objectifs et vos habitudes, vous disposez d'un seul et même endroit où tout reste en connexion.

💡 Bonus : tenir un journal ne doit pas nécessairement être une activité unidimensionnelle. Si vous souhaitez coucher vos pensées sur le papier pendant vos trajets quotidiens, ou parler si vous savez taper à l'ordinateur, vous pouvez le faire, et bien plus encore. Voici comment : Effectuez une recherche instantanée dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications de connexion + le Web pour localiser des fichiers, des documents et des pièces jointes

Utilisez Talk to Text pour poser des questions, dicter et émettre des commandes à votre journalisation à la voix, sans les mains, où que vous soyez

Tirez parti de modèles d'IA externes haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini grâce à une solution unique et contextuelle Essayez ClickUp Brain MAX , la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils IA, utilisez votre voix pour tenir un journal, créer des notes et bien plus encore. Capturez vos idées et partagez vos sentiments avec Talk to Texte dans ClickUp Brain MAX

Commencez avec des modèles de journal intime

Vous avez également la possibilité d'utiliser des modèles ClickUp prêts à l'emploi ou personnalisables si vous trouvez une structure qui vous convient, comme un check-in matinal ou une réflexion en soirée.

Par exemple, le modèle ClickUp Daily Notes vous aide à noter rapidement vos pensées, à prendre des notes, à suivre votre progression et à transformer vos réflexions en actions. Utilisez la vue Calendrier pour planifier votre quotidien avec vos échéances et vos horaires en un coup d'œil.

Obtenez un modèle gratuit Ajoutez des notes rapides, suivez la progression et réfléchissez à votre journée grâce au modèle de notes quotidiennes ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

*prise de notes rapide : Notez rapidement vos pensées et accédez-y partout et à tout moment avec ClickUp Bloc-notes

*réflexion personnelle sécurisée : créez des espaces privés avec des tâches récurrentes automatisées pour développer une habitude régulière de journalisation

suivi de votre développement personnel : *Suivez votre parcours vers le bien-être mental en fixant des cibles mesurables sur ClickUp Objectifs

rappels opportuns : *Restez au fait de vos réflexions grâce aux notifications pour les moments clés de votre journalisation avec ClickUp Reminders

Suivi visuel des progrès : surveillez vos objectifs en matière de santé mentale grâce surveillez vos objectifs en matière de santé mentale grâce aux tableaux de bord ClickUp , qui vous présentent une analyse détaillée et visuelle de votre charge de travail et de votre état de santé

Limites de ClickUp

Cet outil peut nécessiter un certain temps d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 déclare

J'ai commencé à utiliser ClickUp dans le cadre de mon travail il y a quelques années et je l'ai depuis mis en œuvre dans mes emplois suivants. Je l'utilise également à des fins personnelles : journal intime, suivi de santé, littéralement tout. Une fois que vous maîtrisez son fonctionnement, les possibilités sont infinies et c'est un outil formidable.

J'ai commencé à utiliser ClickUp dans le cadre de mon travail il y a quelques années et je l'ai depuis mis en œuvre dans mes emplois suivants. Je l'utilise également à des fins personnelles : journal intime, suivi de santé, littéralement tout. Une fois que vous maîtrisez son fonctionnement, les possibilités sont infinies et c'est un outil formidable.

2. Day One (idéal pour la tenue d'un journal privé avec amélioration de la mémoire contextuelle)

via Day One

Lancée en 2011 par Bloom Built, Day One est devenue une application de journalisation qui offre l'assistance du bien-être mental grâce à une réflexion structurée et privée. Sa fonctionnalité « On This Day » (Ce jour-là) fait ressortir les entrées passées avec des photos, des fichiers audio ou des données d'emplacement, invitant les utilisateurs à réfléchir à leur développement émotionnel et à leurs habitudes de vie. Cela en fait une bonne alternative à Journey pour ceux qui recherchent un espace de sécurité et propice à la réflexion pour capturer et revisiter les moments de la vie avec profondeur.

Les fonctionnalités de transcription vocale de l'outil vous permettent de transformer vos pensées exprimées à voix haute en entrées de texte à tout moment. Vous pouvez enrichir votre journal avec un nombre illimité d'entrées, de photos, de vidéos, d'enregistrements audio, de notes manuscrites ou de dessins.

Les meilleures fonctionnalités de Day One

Générer aujourd'hui Afficher des résumés combinant les évènements du calendrier et les médias pour une pratique quotidienne holistique de la pleine conscience

Enregistrez des entrées de texte ou audio pour conserver vos pensées éphémères, idéal pour gérer vos émotions où que vous soyez

Obtenez des questions sélectionnées telles que « Quelle leçon avez-vous apprise cette semaine ? » pour susciter une écriture réflexive

Limites de Day One

Les utilisateurs constatent souvent des mises à jour incohérentes de leur emplacement, les emplacements paramétrés manuellement se déplaçant vers un point unique au fil du temps

Tarifs Day One

Free

Premium : 2,92 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Day One

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Day One ?

Un avis publié sur G2 indique

Il est facile à lancer et une entrée est déjà prête à être remplie. Écrivez un peu ou beaucoup, et le tour est joué ! De plus, il suit vos « séries » de journalisation (j'en suis à 67 jours consécutifs !)

Il est facile à lancer et une entrée est déjà prête à être remplie. Écrivez un peu ou beaucoup, et le tour est joué ! De plus, il suit le suivi de vos « séries » de journalisation (j'en suis à 67 jours consécutifs !)

🌷 Conseil de pleine conscience : Lorsque vous vous sentez prisonnier de vos pensées ou submergé par vos émotions, faites une pause et W. A. K. E. : W : Witness (« Que se passe-t-il en moi en ce moment même ? »)

A : Autoriser (« Puis-je laisser cela ici un instant ? »)

K : Know (« Qu'est-ce qui est vrai au-delà du bruit ? »)

E : Engagez-vous (« Quelle est la prochaine étape la plus consciente ? »)

3. Penzu (idéal pour tenir un journal avec historique des versions afin de revoir vos réflexions sur votre santé mentale)

via Penzu

En tant que plateforme de journalisation en ligne axée sur la confidentialité, Penzu offre un espace sécurisé pour gérer ses émotions et réduire son stress grâce à une écriture régulière. Sa fonctionnalité « Time Capsule » permet aux utilisateurs d'envoyer par e-mail leurs entrées à leur futur moi, ce qui encourage une réflexion à long terme sur leur développement personnel et la distingue de Journey, qui met davantage l'accent sur la journalisation immédiate.

Pour une expérience plus personnalisable et plus propice à la réflexion, l'outil prend en charge le marquage des journaux et des entrées, le formatage de texte enrichi, les filtres de recherche et la navigation structurée dans les entrées passées. Il existe également une fonctionnalité « Looking Glass » (miroir), qui vous envoie vos anciennes entrées par e-mail (par exemple, « Voici ce que vous avez écrit il y a 3 ans ») pour vous donner un aperçu de votre parcours de journalisation.

Dans Penzu, tous les journaux sont privés par défaut, avec un verrouillage de base (double mot de passe) en option pour les utilisateurs gratuits et un cryptage AES 256 bits de niveau militaire pour les comptes Pro.

Les meilleures fonctionnalités de Penzu

Activez le mode Zen pour bénéficier d'un espace d'écriture sans distraction, qui favorise la concentration pendant la rédaction de votre journal émotionnel

Personnalisez vos journaux avec des photos personnelles, des couvertures, des thèmes, des polices de caractère et des couleurs

Définissez des rappels personnalisés par e-mail (quotidiens/hebdomadaires) pour favoriser une habitude régulière de journalisation

Limites de Penzu

Cet outil offre des options de personnalisation limite, telles que le redimensionnement des photos et les couleurs des pages

Tarifs Penzu

Gratuit pour toujours

Pro : 19,99 $ par an

Pro+ : 4,16 $ par an

Évaluations et avis sur Penzu

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Penzu ?

Un avis publié sur Trustpilot indique :

Penzu est idéal pour me libérer l'esprit, écrire sur ma journée et prendre des notes sans que personne ne le sache.

Penzu est idéal pour me libérer l'esprit, écrire sur ma journée et prendre des notes sans que personne ne le sache.

4. Diarium (idéal pour la tenue d'un journal basé sur l'emplacement avec un suivi approfondi des souvenirs)

via Diarium

Évoluant depuis 2017 pour devenir un outil de journalisation multi-appareils puissant, Diarium vous permet d'ajouter différents formats de mise en forme, plusieurs styles et d'utiliser la saisie de texte mains libres.

Vous pouvez importer automatiquement des données provenant de services tels que les évènements de calendrier, la météo, Fitbit, Strava, Untappd, GitHub, Trakt, Facebook, Last.fm, afin d'enrichir vos entrées de journal avec du contexte. De plus, vous pouvez dicter vos pensées grâce à la fonction voix-texte pour une prise de notes facile et mains libres grâce à la reconnaissance vocale.

Les meilleures fonctionnalités de Diarium

Créez des étiquettes de suivi personnalisées pour surveiller des habitudes spécifiques, telles que la qualité du sommeil ou les poussées de créativité, à l'aide de graphiques personnalisés

Célébrez les jours de l'année avec des invitations spéciales et ajoutez un contexte unique à vos entrées quotidiennes

Verrouillez l'application à l'aide d'un mot de passe, d'un code PIN, d'une empreinte digitale, de Touch ID, de Face ID ou de Windows Hello pour plus de confidentialité

Limites de Diarium

Les utilisateurs rencontrent parfois des problèmes lors du téléchargement de fichiers sur Chrome, ce qui nécessite des mises à jour manuelles du téléphone malgré les promesses d'une plateforme multiplateforme haut de gamme

Tarifs Diarium

Gratuit pour toujours

Avantage : Tarification personnalisée (disponible en achat intégré à l'application)

Évaluations et avis sur Diarium

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Diarium ?

Un utilisateur de Reddit déclare

J'utilise Diarium depuis un an et je l'adore. Je l'ai découvert après avoir essayé d'autres applications de journalisation comme Journey et Journalit. Celle-ci est la meilleure. J'apprécie particulièrement le fait de pouvoir acheter l'application plutôt que de payer un abonnement annuel. Je conserve mes données en téléchargeant toutes mes notes audio sur mon téléphone et en exportant mes entrées sous forme de fichiers Word à la fin de chaque mois.

J'utilise Diarium depuis un an et je l'adore. Je l'ai découvert après avoir essayé d'autres applications de journalisation comme Journey et Journalit. Celle-ci est la meilleure. J'apprécie particulièrement le fait de pouvoir acheter l'application plutôt que de payer un abonnement annuel. Je conserve mes données en téléchargeant toutes mes notes audio sur mon téléphone et en exportant mes entrées sous forme de fichiers Word à la fin de chaque mois.

5. Grid Diary (idéal pour tenir un journal inspiré par des instructions pour surmonter le syndrome du bloc)

via Grid Diary

La disposition en grille 3×3 de Grid Diary (avec la date/l'humeur dans la cellule centrale) est idéale pour organiser huit invites distinctes par entrée dans une mise en forme concise afin de réduire le syndrome de la page blanche et de garder les entrées ciblées.

Conçu comme un hybride entre un journal et un agenda, il vous permet de suivre votre progression au fil du temps grâce à des modèles d'entrées et des rituels quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels.

L'application s'adapte à votre style de journalisation unique, qu'il s'agisse de notes matinales sur la gratitude et les réussites, de bullet journaling, de journaux de manifestation, etc. Vous pouvez même enregistrer votre humeur, la météo, vos données d'activité (via HealthKit) et vos indicateurs d'étape ou d'énergie afin d'ajouter un contexte réel à chaque entrée.

Les meilleures fonctionnalités de Grid Diary

Concevez une disposition Mandala avec une structure à 9 cases pour mapper vos pensées comme une carte mentale afin d'approfondir votre réflexion

Utilisez la prise de notes guidée avec une bibliothèque de questions pour stimuler votre créativité et assurer le suivi de votre développement personnel

Créez un système de suivi pour surveiller vos habitudes et routines quotidiennes , afin d'améliorer votre constance, votre pleine conscience et votre bien-être personnel

Limites du Grid Diary

Certains utilisateurs affirment avoir souvent perdu des entrées en raison d'un enregistrement peu fiable, y compris des journaux intimes passés, sans réponse efficace de la part de l'assistance

Tarifs de Grid Diary

Pro : 2,99 $/mois, essai gratuit de 3 jours

Premium : 22,99 $/an, essai gratuit de 14 jours

Évaluations et avis sur Grid Diary

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Grid Diary ?

Un avis publié sur Google Play indique

C'est génial. Idéal pour tenir un journal de gratitude. La version gratuite offre suffisamment de fonctionnalités pour ne pas nuire à l'expérience utilisateur. Les invitations parmi lesquelles vous pouvez choisir sont utiles. Le mettre en forme est parfait pour vous donner l'impression d'organiser vos pensées. Ce serait parfait si les grilles pouvaient être réorganisées entre elles, afin que je puisse les classer dans l'ordre que je souhaite. Mais ce n'est pas très grave. Je recommande vivement cette application.

C'est génial. Idéal pour tenir un journal de gratitude. La version gratuite offre suffisamment de fonctionnalités pour ne pas réduire l'expérience utilisateur. Les invitations parmi lesquelles vous pouvez choisir sont utiles. Le mettre en forme est parfait pour vous donner l'impression d'organiser vos pensées. Ce serait parfait si les grilles pouvaient être réorganisées entre elles, afin que je puisse les classer dans l'ordre que je souhaite. Mais ce n'est pas très grave. Je recommande vivement cette application.

🧠 Anecdote amusante : Une étude menée par Hans S. Schroder a utilisé des EEG pour observer l'activité cérébrale. Elle a révélé que le fait d'écrire sur ses inquiétudes réduisait considérablement les signaux de « négativité liée à l'erreur » du cerveau, ces pics électriques brusques déclenchés par l'inquiétude ou la distraction, par rapport à l'écriture sur des sujets neutres.

6. Reflectly (Idéal pour le suivi de l'humeur basé sur l'IA afin de renforcer la conscience de soi)

via Reflectly

Reflectly est une application de journalisation qui agit comme un compagnon IA convivial sur votre téléphone ou votre tablette et vous aide à écrire chaque jour sur vos sentiments grâce à des invitations et des questions proposées par l'IA. Elle effectue un suivi de votre humeur au fil du temps et fournit des graphiques visuels attrayants et des données sur les tendances pour vous aider à comprendre vos schémas émotionnels et vos déclencheurs.

L'application intègre également des éléments de psychologie positive, tels que des exercices quotidiens axés sur la gratitude et la pleine conscience, des citations, des affirmations et des conseils d'assistance pour vous aider dans votre parcours vers le bien-être mental et renforcer votre état d'esprit positif.

Pour vous inciter à tenir votre journal de manière régulière, l'application propose des éléments ludiques, tels que des séries et des récompenses, qui vous aideront à rester constant dans votre pratique.

Les meilleures fonctionnalités de Reflectly

Recevez des invitations personnalisées basées sur vos entrées passées pour une exploration émotionnelle plus approfondie

Affichez les graphiques de corrélation des humeurs pour repérer les tendances liant les activités et les émotions au fil des semaines

Achevez les défis quotidiens de pleine conscience, comme des affirmations, pour développer un état d'esprit positif

Limites de Reflectly

Les utilisateurs rapportent des plantages fréquents de l'application et des défaillances biométriques après la mise à jour, le profil affichant zéro donnée malgré plusieurs entrées

Tarifs Reflectly

Gratuit (avec achats intégrés)

Évaluations et avis sur Reflectly

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Reflectly ?

Un utilisateur de Google Play déclare

Dans l'ensemble, très bien. Il existe une expérience de journalisation « basique » qui est gratuite et pose diverses questions sur chaque journée, et qui peut encourager des conseils pour rester positif. L'expérience « premium » permet d'utiliser plus de 100 caractères dans la majeure partie du journal (ce qui n'est pas le cas de l'autre) et donne des informations plus personnelles. Dans l'ensemble, je ne pense pas que vous ayez besoin de la version premium, et elle ne vous demande pas sans cesse de l'acheter. Je l'adore !

Dans l'ensemble, très bien. Il existe une expérience de journalisation « basique » qui est gratuite et pose diverses questions sur chaque journée, et qui peut encourager des conseils pour rester positif. L'expérience « premium » permet d'utiliser plus de 100 caractères dans la majeure partie du journal (ce qui n'est pas le cas de l'autre) et donne des informations plus personnelles. Dans l'ensemble, je ne pense pas que vous ayez besoin de la version premium, et elle ne vous demande pas sans cesse de l'acheter. Je l'adore !

Conseil amical : Si vous ne souhaitez pas partager immédiatement vos pensées avec quelqu'un, vous pouvez vous fier à l'IA. Demandez simplement : « Je ressens [émotion]. Pouvez-vous m'aider à comprendre ce qui se passe sous la surface, sans me juger ?

7. Daylio (idéal pour le suivi de votre humeur avec un minimum d'écriture)

via Daylio

Daylio utilise une interface visuelle à base d'icônes pour la tenue d'un journal. Au lieu d'écrire des entrées complètes, vous pouvez enregistrer votre humeur et sélectionner des activités prédéfinies. Cela transforme l'enregistrement de votre humeur en un jeu amusant avec des icônes et des défis à relever sur votre téléphone.

Vous pouvez créer des objectifs personnalisés (comme « Dormir 8 heures » ou « Aller me promener ») et les suivre grâce à des séries quotidiennes et des rappels. L'application effectue automatiquement le suivi des schémas entre vos humeurs et vos activités quotidiennes à l'aide de diagrammes et de statistiques faciles à lire afin de vous aider à identifier comment vos habitudes individuelles affectent votre bien-être mental.

Les meilleures fonctionnalités de Daylio

Explorez votre année en un coup d'œil grâce à l'afficher de type carte thermique « Year in Pixels »

Suivez vos objectifs et vos habitudes grâce à des séries et des rappels pour développer votre constance au fil du temps

Générez un rapport annuel sur votre humeur avec un aperçu émotionnel détaillé pour le partage avec vos thérapeutes

Limites de Daylio

Certains utilisateurs signalent une perte de progression en raison de l'impossibilité d'enregistrer les entrées sauvegardées après minuit

Tarifs Daylio

Free

Évaluations et avis sur Daylio

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Daylio ?

Un utilisateur de Reddit déclare

J'ai commencé à l'utiliser en 2018 et j'ai effectué plusieurs suivis par jour. Aujourd'hui, je l'utilise davantage comme un journal. Je note tout, puis j'ajoute parfois une pièce jointe ou des photos. J'adore quand les souvenirs me reviennent plus tard et que je peux voir tout le chemin que j'ai parcouru depuis.

J'ai commencé à l'utiliser en 2018 et j'ai effectué plusieurs suivis par jour. Aujourd'hui, je l'utilise davantage comme un journal. Je note tout, puis j'ajoute parfois une pièce jointe ou des photos. J'adore quand les souvenirs me reviennent plus tard et que je peux voir tout le chemin que j'ai parcouru depuis.

🧠 Conseil amical : Pourquoi les dirigeants devraient-ils tenir un journal ? Des études ont montré que les dirigeants exceptionnels prennent le temps de réfléchir. Leur réussite dépend de leur capacité à accéder à leur perspective unique et à l'intégrer dans leurs décisions et leur réflexion quotidienne.

8. Carnets de voyage (idéaux pour raconter vos voyages avec des souvenirs imprimés)

via Travel Diaries

Contrairement aux applications de journalisation génériques, Travel Diaries est spécialement conçu pour documenter les voyages. Il permet aux utilisateurs de créer des journaux de voyage structurés avec des entrées organisées par date, destination ou itinéraire.

Les entrées sont présentées comme dans un véritable magazine de voyage, combinant texte, photos et mapper dans d'élégants journaux numériques défilables pour que votre journal ressemble davantage à un récit de voyage soigneusement sélectionné. Vous pouvez même enregistrer votre travail en ligne et choisir de le transformer en un livre physique, livré à votre domicile.

Ajoutez des géotags et épinglez des emplacements sur des cartes interactives pour suivre visuellement votre itinéraire et donner à chaque entrée un contexte spatial riche afin de montrer où elle a été rédigée. Vous pouvez garder vos journaux privés, les partager avec certains amis ou membres de votre famille, ou les publier publiquement sous forme de blogs de voyage si vous êtes un influenceur dans le domaine du voyage.

Les meilleures fonctionnalités des carnets de voyage

Épinglez vos itinéraires de voyage sur un mapper interactif grâce à la fonctionnalité « épingle de voyage » afin de marquer tous les endroits où vous vous êtes rendu

Partagez vos récits de voyage de manière sélective en publiant des journaux intimes complets ou des chapitres individuels sous forme de blogs en ligne

Transformez votre journal numérique en un livre imprimé de manière professionnelle et créez un souvenir tangible de vos aventures

Limites des carnets de voyage

Certains utilisateurs signalent des rapports indiquant l'impossibilité d'utiliser l'application hors ligne sans option pour synchroniser lorsqu'ils se reconnectent

Tarifs des carnets de voyage

Gratuit pour toujours

Basique : 13,99 $/mois par utilisateur

En ligne : 39,99 $/mois par utilisateur

Imprimé : 69,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur les carnets de voyage

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos des carnets de voyage ?

Un utilisateur de Trustpilot déclare

J'ai déjà passé cinq commandes d'agendas auprès de cette entreprise. La taille des carnets est petite et brillante, ce qui est parfait pour mon étagère. Ils sont très élégants. Je continuerai à en commander au fur et à mesure que mes vacances approchent.

J'ai déjà passé cinq commandes d'agendas auprès de cette entreprise. La taille des carnets est petite et brillante, ce qui est parfait pour ma bibliothèque. Ils sont très élégants. Je continuerai à passer des commandes au fur et à mesure que mes vacances approchent.

9. Dabble Me (idéal pour tenir un journal par e-mail afin de conserver vos souvenirs)

via Dabble Me

Dabble Me est une application de journalisation open source qui envoie chaque jour un e-mail dans votre boîte de réception, vous invitant à réfléchir à votre journée en y répondant simplement.

Cette application offre un moyen simple de documenter les évènements de la vie sans avoir besoin d'une application dédiée, ce qui séduit ceux qui préfèrent les e-mails. Vous pouvez également régler la fréquence des e-mails, de quotidienne à mensuelle, ce qui vous permet de contrôler le rythme de votre journalisation.

Vous profiterez d'agréables retours en arrière avec les entrées passées de la même date pour vous aider à réfléchir à votre évolution, aux changements et aux tendances au fil du temps, tout en ajoutant une touche nostalgique et émotionnelle. Cet outil suit une philosophie minimaliste, il ne met donc pas l'accent sur les séries, les objectifs ou les tableaux de bord tape-à-l'œil. Il est davantage conçu pour favoriser une réflexion paisible sur soi-même que pour le suivi de la productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Dabble Me

Intégrez des morceaux Spotify à vos entrées pour ajouter une dimension musicale à vos réflexions

Importez vos anciennes entrées collées depuis des services tels que OhLife, Ahhlife et Trailmix. life, en consolidant l'historique de votre journal intime

Marquez vos entrées avec des étiquettes telles que « voyage » ou « famille » pour organiser et rechercher facilement votre journal

Limite de Dabble Me

Les fonctionnalités de personnalisation sont minimales, ce qui peut limiter la personnalisation pour les utilisateurs qui souhaitent avoir plus de contrôle

Tarifs Dabble Me

Gratuit pour toujours

Pro : 4 $/mois

Évaluations et avis sur Dabble Me

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Réglez un chronomètre sur 10 à 15 minutes et écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Ne classez pas vos pensées, ne les modifiez pas en cours de modification et ne vous souciez pas de l'orthographe. Incluez vos pensées aléatoires, vos inquiétudes, vos tâches, vos idées, vos frustrations, les choses dont vous devez vous souvenir et les personnes auxquelles vous pensez, littéralement tout ce qui vous passe par la tête. L'objectif est de transférer la charge mentale de votre esprit vers le papier.

10. Evernote (idéal pour la prise de note avancée afin d'améliorer la productivité)

via Evernote

Evernote améliore la tenue d'un journal grâce à une recherche intelligente et à la gestion des tâches, ce qui permet de rester concentré sur ses objectifs de bien-être mental et d'améliorer sa productivité au fil du temps. Vous pouvez tenir votre journal dans n'importe quel format (saisie, dictée, pièces jointes, numérisation de notes manuscrites ou insertion de photos) afin de rendre vos entrées plus dynamiques.

Si vous aimez tenir plusieurs journaux distincts, par exemple un journal personnel, un journal de gratitude, un journal de voyage, un journal de travail, etc., Evernote vous permet d'organiser vos entrées à l'aide de carnets, de balises et de piles pour une catégorisation détaillée.

Les puissantes fonctionnalités de recherche de l'outil permettent de retrouver facilement les anciennes entrées de journal, même parmi les notes manuscrites, les PDF et les images.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Utilisez la recherche alimentée par l'IA pour poser des questions en langage naturel et obtenir des réponses tirées de vos notes, fichiers PDF, images et écritures manuscrites

Transcrivez automatiquement des fichiers multimédias en texte modifiable grâce à AI Transcribe, qui offre l'assistance pour plus de 50 langues

Personnalisez vos notes grâce à de nombreuses options de mise en forme, notamment des tableaux, des checklist et des blocs de code

Limites d'Evernote

Certains utilisateurs rapportent l'apparition fréquente de fenêtres contextuelles dans la version gratuite qui encouragent les mises à niveau payantes et imposent une limite de synchronisation à un seul appareil

Tarifs Evernote

Gratuit pour toujours

Personnel : 14,99 $/mois par utilisateur

Professionnel : 17,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Evernote

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Evernote ?

Un utilisateur de G2 déclare

Je peux enregistrer presque tout dans mon compte Evernote : notes saisies, extraits de sites Web, fichiers PDF, images. Les fonctionnalités Web Clipper et « Envoyer un e-mail à la boîte de réception » me sont particulièrement utiles.

Je peux enregistrer presque tout dans mon compte Evernote : notes saisies, extraits de sites web, fichiers PDF, images. Les fonctionnalités Web Clipper et « Envoyer un e-mail à la boîte de réception » me sont particulièrement utiles.

Offrez à vos pensées un accueil sûr avec ClickUp

La beauté du journal intime réside dans le fait qu'il ne vous demande pas d'être parfait, mais seulement d'être présent. Et si vous recherchez un espace qui offre véritablement une assistance à cette présence, ClickUp pourrait être la solution qu'il vous faut.

Avec ClickUp Documents, vous disposez d'un espace épuré et personnalisable pour réfléchir, qu'il s'agisse d'une liste de gratitude, d'un bilan quotidien ou d'une longue réflexion sans filtre.

ClickUp Tâches vous aide à intégrer la tenue d'un journal dans votre routine, grâce à un suivi de votre humeur et à des boucles d'habitudes qui vous permettent de rester sur la bonne voie.

Et lorsque vous êtes bloqué, ClickUp Brain vous propose des invitations, des réflexions et même des résumés pour vous aider à comprendre ce qui se passe réellement. Pour noter rapidement vos pensées lors de vos déplacements, ClickUp Notepad est votre espace tranquille où vous pouvez prendre des notes et respirer.

Une plateforme unique pour tous vos besoins en matière de journalisation. Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp!