10 modèles de playlist gratuits et créatifs en 2025

Les listes de lecture sont bien plus que de simples listes de chansons : ce sont des tableaux d'inspiration, des outils pédagogiques, des sources de motivation pour vos entraînements et des animateurs de soirées.

Que vous soyez un mélomane qui sélectionne chaque jour ses morceaux préférés, un DJ qui prépare son prochain set, un créateur de contenu qui synchronise des morceaux avec des vidéos ou un coach sportif qui motive ses élèves, vous avez besoin d'une playlist aussi agréable à regarder qu'à écouter.

C'est pourquoi nous avons rassemblé des modèles de playlist gratuits et extrêmement créatifs qui transformeront vos pochettes de CD Spotify, Apple Music ou même dessinées à la main (rétro, on adore) en véritables œuvres d'art.

Continuez à faire défiler, car votre modèle de playlist favori vous attend.

Que sont les modèles de playlist ?

Les modèles de playlist sont des structures qui organisent et présentent les playlist musicales dans une disposition claire et cohérente. Ils sont couramment utilisés par les DJ, les enseignants, les spécialistes du marketing et les créateurs pour classer les chansons en fonction de l'ambiance, du genre, de l'évènement ou du public.

Par exemple, un instructeur de fitness peut utiliser un modèle pour séparer les morceaux d'échauffement, d'intensité et de récupération, en incluant des horodatages et des niveaux d'intensité.

Ce qui les rend utiles, ce n'est pas seulement leur organisation, mais aussi le fait qu'ils facilitent le partage sur Apple Music, Spotify ou d'autres plateformes.

🧠 Anecdote : La playlist créée par un utilisateur la plus suivie sur Spotify n'est pas celle d'une célébrité, mais celle de Spotify lui-même, intitulée « Today's Top Hits ». Si vous êtes curieux, sachez que la playlist indépendante la plus populaire est « Foreverlost », qui a battu de nombreuses listes de grands labels en 2025. Le pouvoir de la curation n'est pas limité aux grands noms ; un étiquetage intelligent et une ambiance cohérente peuvent permettre de remporter l'algorithme.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de playlist ?

Voici ce qu'il faut rechercher dans un modèle de playlist qui fonctionne réellement dans tous les formats et tous les cas d'utilisation :

Disposition claire : organisez vos chansons favorites par ambiance, genre ou évènement sans encombrer votre écran. Une structure claire facilite la navigation, la mise à jour et la réutilisation ultérieure de votre playlist

Utilisation multiplateforme : partagez facilement vos playlists sur Apple Music, Spotify ou via des liens Web. Vous gagnez ainsi du temps et garantissez une cohérence optimale, quel que soit l'endroit où votre public écoute votre musique

Notes sur les artistes et les morceaux : ajoutez de brèves descriptions ou des informations contextuelles pour chaque morceau. Cela est utile pour définir le ton, mettre en avant les crédits ou expliquer la pertinence d'un morceau

Structure basée sur le temps : mappez les chansons en fonction de leur durée pour vos séances d'entraînement, vos cours ou vos sets. Cela vous aide à contrôler le rythme et garantit que la playlist correspond exactement à votre évènement ou à votre format

Sections codées par couleur : regroupez visuellement votre musique par type ou par objectif. Les repères visuels vous permettent de trouver plus rapidement ce dont vous avez besoin, en particulier dans les playlists longues ou complexes

Options de filtrage : triez vos playlists par artiste, tempo, ambiance ou occasion. Le filtrage vous permet de modifier facilement des playlists existantes pour créer de nouveaux thèmes sans repartir de zéro

Catégories flexibles : adaptez les modèles pour les vidéos, les évènements ou les présentations, et utilisez le même outil pour différents projets

Étiquettes d'ambiance : associez des chansons à des ambiances ou des émotions spécifiques. Vous offrez ainsi une expérience plus immersive et plus ciblée à vos auditeurs

Exportation facile : copiez ou téléchargez des playlists dans des formats partageables pour les équipes ou les étudiants. Cela simplifie la distribution, que vous transmettiez les fichiers à des clients, des éditeurs ou des artistes

🧠 Anecdote : Avez-vous déjà imaginé un outil de gestion de projet capable de créer sa propre musique ? C'est exactement ce qu'a fait ClickUp, en produisant des morceaux axés sur la productivité, avec des rythmes entraînants pour vous aider à rester concentré et dynamique pendant que vous travaillez. Découvrez « Workflows » par ClickUp :

10 modèles de playlist à découvrir absolument

Trouver le bon modèle de playlist ne doit pas nécessairement être un casse-tête fait de liens éparpillés et d'idées décousues.

Lorsque vous souhaitez partager des chansons sur les réseaux sociaux ou créer des sets pour un évènement, ces modèles vous aideront à vous concentrer sur la musique et sa présentation.

1. Playlist musicale minimaliste grise pour artiste sur Instagram Story

via Canva

Si vous souhaitez présenter de la musique dans un style minimaliste, le modèle Grey Minimalist Artist Music Playlist Instagram Story est un excellent choix. Le dégradé gris attire l'attention sans être trop voyant, tandis que la liste compacte des chansons et les repères visuels (icônes en forme de cœur rouge et pochettes d'album) lui confèrent un aspect soigné.

Mettez en avant un morceau phare, listez les chansons qui l'accompagnent et harmonisez le tout avec votre marque ou votre esthétique en quelques clics.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Ajoutez des photos d'artistes et mettez à jour les noms des morceaux en quelques secondes pour que votre histoire reste toujours d'actualité

Partagez directement sur Instagram Stories sans vous soucier de la mise en forme ou de la taille

Ajustez les couleurs et les styles de texte pour les adapter à votre marque sans modifier la disposition

🔑 Idéal pour : les créateurs et artistes qui partagent des playlists personnelles ou font la promotion de nouvelles sorties sur les réseaux sociaux

▶️ En savoir plus : Les facteurs qui nuisent à la productivité et comment les surmonter

2. Publication Instagram de playlist moderne

via Canva

Le modèle de publication Instagram « Playlist moderne » est conçu pour raconter une histoire de manière claire et visuelle. Son arrière-plan flou et son design audacieux, inspiré des cartes, attirent l'attention sans surcharger l'image.

Il est idéal pour partager rapidement des morceaux de musique ou l'ambiance du week-end. Ce modèle privilégie la clarté et la flexibilité, ce qui le rend idéal pour les contenus courts, les temps forts d'artistes ou les mises à jour basées sur l'ambiance.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Planifiez directement depuis Canva sans outils tiers

Ajoutez des liens rapides pour lire instantanément vos stories interactives

Redimensionnez-les en couvertures Reel ou en publications carrées sans modifier la disposition

🔑 Idéal pour : les mélomanes ou les spécialistes du marketing qui souhaitent disposer d'un visuel rapide et épuré pour partager leurs sélections de playlists sans trop de bruit

💡 Bonus : Si vous souhaitez : Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et sur le Web vos playlists, fichiers musicaux, mixages et bien plus encore

Utilisez Talk to Text pour demander, dicter et commander votre travail à la voix, en mode mains libres, où que vous soyez

Remplacez les outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Perplexity par une solution unique et indépendante du LLM pour un brainstorming créatif Essayez ClickUp Brain MAX, l'application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Il ne s'agit pas d'un outil d'IA supplémentaire à ajouter à votre collection musicale. Il s'agit de la première application d'IA contextuelle qui les remplace toutes.

3. Modèle vectoriel de liste de lecture musicale

Le modèle vectoriel de liste de lecture musicale donne à votre liste de lecture un aspect élégant, semblable à celui d'une application. Conçu pour être affiché en priorité sur les appareils mobiles, il comprend de grandes images des morceaux, des icônes personnalisées et une liste déroulante claire.

La palette très contrastée est idéale pour une image de marque audacieuse et, comme elle est vectorielle, elle s'adapte parfaitement à tous les formats numériques, d'Instagram aux présentations.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Ajoutez des compteurs de pistes animés ou des chronomètres dans les applications prises en charge

Convertissez-le en PDF multipages pour vos dossiers de presse numériques

Utilisez un seul design sur plusieurs tailles d'écran sans aucune distorsion

🔑 Idéal pour : les designers ou créateurs de contenu qui souhaitent présenter des playlists dans une disposition de type application pour des campagnes numériques ou sociales

▶️ En savoir plus : Conseils pour concilier vie professionnelle et vie privée et augmenter votre productivité

4. Modèle de couverture de playlist amusant

Le modèle de pochette de playlist humoristique apporte énergie et humour à vos soirées musicales. Avec son texte surdimensionné et ses visuels ludiques, il est idéal pour les playlists légères ou les morceaux satiriques.

Ce modèle mise sur le divertissement sans perdre de vue la structure, ce qui le rend idéal pour les créateurs qui veulent se démarquer tout en restant rapides et flexibles.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Transformez-la en une série de playlists en rotation avec des thèmes codés par couleur

Utilisez la disposition comme miniature pour YouTube ou les épisodes de podcast

Créez en quelques minutes des pochettes pour différentes ambiances ou catégories humoristiques

🔑 Idéal pour : les créateurs de contenu et les utilisateurs occasionnels qui créent des playlists légères, humoristiques ou nostalgiques à partager en ligne ou sur papier

5. Planificateur de playlist pour mariage

Le modèle de planificateur de playlist pour mariage aide les couples à organiser la musique pour chaque moment de leur journée spéciale, de la cérémonie à la dernière danse. Il garantit un flux continu de chansons qui reflètent leur histoire d'amour et leur style unique.

Avec ses élégantes nuances lavande et ses catégories de chansons sectionnées, chaque partie de l'évènement (cérémonie, réception, interlude) dispose de son propre espace, ce qui permet de garder les listes de lecture bien organisées et les échéanciers précis.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Dupliquez-le pour plusieurs mariages et projets clients

Ajoutez des codes QR personnalisés pour partager vos playlists directement avec vos invités

Exportez-le comme souvenir ou intégrez-le à un livret de mariage

🔑 Idéal pour : les organisateurs d'évènements ou les couples qui souhaitent mapper leur sélection musicale pour une cérémonie de mariage dans un format clair et imprimable

💡 Conseil de pro : si vous intégrez des playlists Spotify dans un blog ou un portfolio, utilisez l'option « Personnaliser l'aperçu » avant de copier le code d'intégration. Cela vous permet de contrôler les dimensions et d'harmoniser l'esthétique de votre site sans avoir besoin de CSS supplémentaire.

6. Couverture de playlist pour les fêtes et célébrations

Le modèle de pochette de playlist pour les fêtes offre des visuels nostalgiques, notamment des couronnes ornées de rubans, des polices de caractères audacieuses et des textures chaleureuses. Conçu pour rappeler les mixtapes vintage, il convient aussi bien aux publications numériques qu'aux documents imprimés. Il est idéal pour les fêtes de famille, les compilations pour la classe ou les contenus festifs sur les réseaux sociaux.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Changez rapidement les images pour les réutiliser pour d'autres fêtes

À utiliser comme miniature pour vos mix YouTube saisonniers ou vos stories

Imprimez-le sous forme de pochette de CD ou de carte de vœux avec des liens vers la musique

🔑 Idéal pour : les amateurs de musique qui créent des playlists nostalgiques ou thématiques pour les fêtes, les réunions de famille ou les contenus saisonniers

▶️ En savoir plus : Modèles gratuits pour améliorer votre productivité dans Excel et ClickUp

7. Modèle de playlist Spotify par TeachersPayTeachers

Le modèle de playlist Spotify de TeachersPayTeachers ajoute de la profondeur au partage musical grâce à un espace de réflexion intégré.

Conçu pour une utilisation en classe, il va au-delà de la simple liste de morceaux et aide les élèves à découvrir le parcours des artistes, les thèmes abordés et les connexions émotionnelles. Il est parfait pour les projets identitaires, l'analyse culturelle ou les invites, instructions pour l'écriture créative.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

À utiliser comme alternative aux dissertations traditionnelles

Ajoutez-le à Google Classroom pour l'apprentissage à distance ou hybride

Encouragez les habitudes d'écoute liées aux thèmes du programme scolaire

🔑 Idéal pour : les étudiants, les enseignants ou toute personne souhaitant créer un projet personnalisé et réfléchi sur son artiste préféré

🔍 Le saviez-vous ? Plus de 75 % des auditeurs de la génération Z utilisent des playlists sélectionnées comme principal moyen de découvrir de nouvelles musiques, selon un rapport mondial sur la musique publié par l'IFPI.

8. Modèle de playlist/bande originale par TeachersPayTeachers

Le modèle de playlist/bande originale transforme la sélection musicale en projet littéraire. Les élèves créent des bandes originales qui correspondent aux caractères, aux rebondissements ou aux émotions d'une histoire.

Conçu pour une utilisation en classe, il rend la littérature plus personnelle et interactive, idéal pour les rapports de lecture alternatifs ou les projets de groupe.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Connecte littérature et musique pour un meilleur souvenir émotionnel

Fonctionne bien dans les cours de musique, d'écriture créative et de littérature anglaise

Imprimez ou attribuez numériquement comme évaluation intégrée aux arts

🔑 Idéal pour : les collégiens et lycéens qui souhaitent créer des réflexions sur des livres sous forme de bandes-son personnalisées, en remplacement des rapports classiques

▶️ En savoir plus : Les meilleures playlists pour améliorer votre productivité et vous aider à vous concentrer

9. Playlist pour la salle de classe par TPT

via TPT

Le modèle de playlist Classe invite les élèves à créer ensemble l'ambiance de leur salle de classe. Que ce soit pour des sessions d'étude détendues, des pauses cérébrales ou de la musique d'ambiance pendant le travail en groupe, ce modèle transforme le partage de goûts musicaux en une activité facile et très engageante.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Utilisez-le comme échauffement ou brise-glace en début de semestre

Changez de thème chaque semaine (par exemple, « Throwback Thursday », « No-Skip Songs »)

Laissez les étudiants voter pour leurs morceaux préférés et parvenir à un consensus

🔑 Idéal pour : les enseignants qui souhaitent créer une culture de classe à travers la musique ou établir une connexion avec leurs élèves grâce à des playlists créées par ces derniers

📮 ClickUp Insight : Les modèles ne rendent-ils pas tout plus facile ? Même les objectifs les plus ambitieux ? Moins de 5 % des personnes interrogées dans le cadre de notre récent sondage travaillent activement à la réalisation d'objectifs importants dans leur vie, comme acheter une maison, voyager à travers le monde ou lancer une entreprise. Pourquoi ? Parce que ces grands rêves semblent souvent trop ambitieux ou trop lointains pour commencer à les planifier. 🔭 Mais avec le modèle de plan de vie ou le modèle d'objectifs annuels de ClickUp, vous pouvez transformer ces rêves à long terme en étapes concrètes. Décomposez vos objectifs en jalons, visualisez votre progression sur plusieurs mois, voire plusieurs années, grâce à la vue Échéancier, et restez sur la bonne voie grâce à des échéances claires. Transformez ce « un jour » en plan d'action !

💡 Astuce bonus : lorsque vous étiquetez des chansons en fonction de leur ambiance ou de leur genre, entraînez d'abord votre oreille avec des morceaux de référence. Prenez des exemples dans des bibliothèques musicales telles que Epidemic Sound ou Artlist. Elles utilisent des systèmes d'étiquetage très structurés qui peuvent vous aider à classer vos propres morceaux plus efficacement.

10. Affiche et cartes de demande de chansons pour la liste de lecture de la classe par TPT

via TPT

Le modèle d'affiche et de cartes de demande de chanson pour la playlist de la classe rend la participation tangible. Les élèves remplissent des cartes de demande imprimables qui alimentent une playlist publique affichée dans la classe. C'est simple, interactif et facile à intégrer dans des systèmes de récompense ou des journées à thème.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Transformez les demandes musicales en incitations pour la classe

Renforcez votre écriture et votre communication grâce à de courts textes descriptifs

Organisez vos envois grâce à des sections modifiables et classées par code couleur

🔑 Idéal pour : les enseignants qui souhaitent stimuler l'engagement de leurs élèves grâce à une expérience pratique et interactive de playlist en classe

▶️ En savoir plus : Podcasts sur la productivité pour vous motiver

Créez vos propres playlists avec ClickUp

ClickUp est largement reconnue comme une application tout-en-un pour le travail, mais la qualifier simplement d'outil de productivité ne lui rend pas justice.

Des documents, discussions, tableaux de bord et automatisations à la rédaction et à la planification par IA, il consolide tous les aspects de votre flux de travail dans un seul écosystème.

Suivez les tendances des playlists, classez-les par ambiance ou par genre, et obtenez un aperçu visuel rapide de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas grâce aux tableaux de bord ClickUp

Ce qui le distingue, c'est son mélange de flexibilité et de personnalisation ; il est conçu pour s'adapter à votre façon de travailler, et non l'inverse.

📣 Témoignage client : Voici ce que Will Helliwell, directeur adjoint de l'ingénierie chez Inform Communications Ltd, pense de ClickUp : La gestion des projets est devenue beaucoup plus facile dans tous les services de l'entreprise. Lorsqu'un nouveau projet arrive, nous pouvons utiliser un modèle qui crée immédiatement tous les tickets pour nous. De plus, les tâches sont automatiquement attribuées à chacun, ce qui évite toute confusion quant à la répartition du travail. La gestion des projets est devenue beaucoup plus facile dans tous les services de l'entreprise. Lorsqu'un nouveau projet arrive, nous pouvons utiliser un modèle qui crée immédiatement tous les tickets pour nous. De plus, chacun se voit automatiquement attribuer ses tâches, ce qui évite toute confusion quant à la répartition du travail.

Cette même flexibilité fait de ClickUp une plateforme solide pour les projets non traditionnels, tels que la création de modèles de playlist.

Comment créer un modèle de playlist dans ClickUp

ClickUp vous permet de gérer votre musique à l'aide de documents, de listes, de vues Tableur intégrés, et plus encore. Vous pouvez même utiliser l'IA pour classer vos morceaux ou générer des noms de playlist. Voici comment créer un modèle de playlist à l'aide de ClickUp :

Étape 1 : commencez par créer votre élément d'environnement de travail

Choisissez une vue Document ou Tableur selon la manière dont vous souhaitez afficher votre liste de lecture. Utilisez ClickUp Docs pour une mise en forme narrative ou Tableur pour une disposition de type feuille de calcul.

Créez une playlist collaborative narrative avec ClickUp Docs

Étape 2 : Ajoutez vos champs personnalisés

Avec les champs personnalisés ClickUp, vous pouvez créer des champs tels que Titre de la chanson, Artiste, Genre, Ambiance, Occasion, Lien vers la plateforme et Durée du morceau. Cela vous aide à trier et filtrer facilement vos chansons. Vous pouvez également intégrer des pochettes d'album, ajouter des notes ou insérer des liens hypertextes.

Triez les chansons par ambiance, genre ou style grâce aux champs personnalisés qui vous permettent d'ajouter des détails tels que le nom de l'artiste, la durée du morceau et le lien vers la plateforme

Étape 3 : utilisez les fonctionnalités de regroupement et de tri

Regroupez vos chansons par ambiance, genre ou type d'évènement pour créer rapidement des blocs thématiques. Les outils « Regrouper par » et « Filtrer » de ClickUp vous permettent de voir exactement ce qui correspond à chaque humeur ou occasion.

Étape 4 : Utilisez ClickUp Brain pour accélérer les choses

Utilisez l'assistant IA le plus complet au monde, ClickUp Brain, pour suggérer des genres, générer des titres de playlist ou résumer les étiquettes d'ambiance de vos morceaux. Il est également utile pour rédiger rapidement des descriptions à partager publiquement.

Laissez ClickUp Brain vous suggérer des genres, créer des titres de playlist et résumer des thèmes en quelques secondes

💡 Astuce pro : Utilisez la vue Formulaire de ClickUp pour collecter numériquement des suggestions de playlist, que ce soit auprès d'étudiants, de collaborateurs ou de fans. Vous pouvez personnaliser des champs tels que « Nom du morceau », « Pourquoi ça correspond » ou « Étiquette d'ambiance », et chaque entrée est ajoutée directement à votre liste de tâches de playlist pour une organisation et un tri instantanés. C'est plus rapide que les feuilles de calcul et plus propre que les messages privés.

Étape 5 : enregistrez-le comme modèle réutilisable

Une fois que vous êtes satisfait de la disposition, cliquez sur le menu ellipsis … dans le coin supérieur, choisissez Modèles, puis cliquez sur Enregistrer comme modèle. Ajoutez un nom, des étiquettes et une brève description, puis sélectionnez les personnes autorisées à y accéder. L'installation de votre playlist est prête à être réutilisée à tout moment.

ClickUp vous permet de garder vos playlists propres, organisées et partageables, le tout depuis le même environnement de travail que vous utilisez pour tout le reste.

▶️ En savoir plus : Les meilleures chansons motivantes pour le travail afin de booster votre humeur

Autres modèles liés à la musique pour vous

Si vous souhaitez aller plus loin dans l'organisation de votre musique, ClickUp propose des modèles adaptés. Ils vous aident à gérer et à suivre la production, les setlists, les projets liés à la musique et même les flux de travail en studio.

En voici un pour vous aider à démarrer :

1. Modèle de liste musicale simple ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez et suivez l'ensemble de votre flux de travail musical grâce au modèle de liste musicale simple ClickUp

Le modèle de liste musicale simple ClickUp est une installation destinée aux débutants qui gèrent des tâches liées à la musique, qu'il s'agisse de planifier le lancement d'un EP, d'organiser une session d'improvisation ou d'assurer le suivi des ressources créatives.

Avec trois affichages prédéfinis, des statuts de tâches simples et une disposition intuitive, il est conçu pour fluidifier votre flux de travail sans nécessiter d'apprentissage fastidieux.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Affichez vos tâches sous forme de liste, de tableau ou de calendrier

Utilisez les champs personnalisés pour suivre les échéances, les collaborateurs et les liens vers les fichiers

Attribuez des tâches à vos coéquipiers ou gérez vos objectifs individuels

Adaptez-le rapidement à différents projets musicaux ou contenus

🔑 Idéal pour : les musiciens, les managers et les équipes de contenu à la recherche d'un moyen simple de suivre les projets liés à la production musicale, aux évènements ou aux calendriers de sortie

▶️ En savoir plus : Choses productives à faire pendant votre temps libre

2. Modèle de liste musicale avancée ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez et hiérarchisez sans effort vos tâches musicales ou le contenu de vos listes de lecture grâce au modèle de liste musicale avancée de ClickUp

Le modèle de liste musicale avancée ClickUp est l'un des outils les plus polyvalents de la bibliothèque ClickUp. Il est conçu pour les débutants, mais suffisamment puissant pour les équipes qui ont besoin d'une structure rapide.

Vous pouvez mapper des listes de tâches, des dépôts de contenu ou des sessions créatives dans un format qui s'adapte au fur et à mesure. Que vous gériez une campagne de playlist en plusieurs parties ou que vous suiviez simplement des idées par humeur ou par genre, cette installation vous aide à travailler proprement et à respecter votre calendrier.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Utilisez sept vues différentes, notamment Liste, Tableau, Calendrier et Gantt

Triez les tâches dans des statuts personnalisés tels que « À faire », « En cours » et « Achevé »

Ajoutez des champs personnalisés pour libeller le type de morceau, la durée ou la plateforme

Restez organisé grâce aux rappels, aux dépendances et aux automatisations

🔑 Idéal pour : les créateurs ou les équipes qui organisent des projets musicaux en plusieurs étapes, des calendriers de contenu ou des flux de travail répétitifs pour les playlists

💡 Astuce bonus : pour que votre playlist reste toujours aussi intéressante sans avoir à la remanier constamment, renouvelez 20 % de son contenu toutes les deux semaines. Cela permet de maintenir l'intérêt tout en conservant une certaine continuité pour les auditeurs réguliers.

3. Modèle de liste hiérarchique ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Classez les chansons, les albums ou les artistes par ambiance ou par valeur grâce au modèle de classement musical par niveaux de ClickUp

Le modèle de liste hiérarchisée ClickUp est conçu pour permettre une comparaison rapide. Inspiré du système de liste hiérarchisée populaire dans les jeux vidéo, ce format fonctionne étonnamment bien pour classer la musique par humeur, genre, impact de sortie ou favoris personnels.

Il est particulièrement utile pour les enseignants qui donnent des devoirs d'analyse musicale, les créateurs qui classent des albums par artiste ou les spécialistes du marketing qui créent des listes de lecture thématiques pour des campagnes. Le modèle comprend des cartes de tâches, des champs de classement et des catégories personnalisées que vous pouvez adapter à tout type de liste.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Attribuez des chansons ou des albums à des niveaux personnalisés

Utilisez les tâches et les champs personnalisés pour classer les morceaux en fonction de leur son, de leurs paroles ou de leur valeur de relecture

Comparez différents niveaux côte à côte grâce à la vue Tableau

Suivez les modifications ou les mises à jour grâce au statut d'avancement intégré

🔑 Idéal pour : les enseignants, les critiques musicaux ou les fans qui créent des listes classées de chansons, d'albums ou d'artistes selon différents thèmes ou époques

🧠 Anecdote : croyez-le ou non, la chanson la plus courte au monde ne dure que 1,316 seconde ! « You Suffer » de Napalm Death est si courte que vous la manquerez en un clin d'œil !

4. Modèle de liste d'activités ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les sessions créatives, les tâches musicales et les échéances grâce au modèle de liste d'activités de ClickUp

Le modèle de liste d'activités ClickUp est idéal pour garder votre travail créatif sur la bonne voie, en particulier lorsque vous jonglez avec plusieurs projets musicaux. Cela peut inclure des tâches telles que la création de listes de lecture, les sessions en studio, les échéanciers de sortie ou les activités promotionnelles.

Il est structuré pour les débutants, mais s'adapte facilement. Il offre des champs personnalisés et plusieurs vues pour s'adapter à votre flux de travail. Considérez-le comme votre outil tout-en-un pour tout ce qui se passe en coulisses.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Décomposez votre travail créatif en tâches avec des statuts tels que « En cours » et « Achevé »

Attribuez des délais et des responsabilités à l'ensemble de votre équipe

Utilisez les vues Calendrier, Tableur et Tableau pour gérer les échéanciers et les priorités

Ajoutez des étiquettes pour les genres, les évènements ou les catégories basées sur l'ambiance

🔑 Idéal pour : les artistes solo, les producteurs ou les équipes créatives qui gèrent des flux de travail musicaux chargés, tels que les calendriers d'enregistrement, les livraisons de contenu ou les échéanciers de playlist

🎥 Regardez : Comment utiliser ClickUp en tant que musicien !

▶️ En savoir plus : Comment créer un forfait de productivité à l'aide de modèles

5. Modèle YouTube ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez des playlists vidéo, des interviews d'artistes ou des publications sur votre chaîne grâce au modèle YouTube de ClickUp

Ce modèle YouTube ClickUp est conçu pour les créateurs qui utilisent YouTube pour partager des playlists, des vidéos des coulisses ou des fonctionnalités d'artistes. De l'idée à la mise en ligne, ce modèle couvre tout : brainstorming, suivi de la production, calendriers de publication et promotion.

Grâce à des champs personnalisés tels que « Playlist », « Filmé » et « Catégorie », vous pouvez adapter le flux au flux de travail de votre équipe de contenu. C'est idéal si vous gérez une chaîne qui mélange musique, commentaires ou contenu promotionnel.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Planifiez, enregistrez et publiez du contenu avec des flux de statut tels que Préproduction et Final

Utilisez les vues Calendrier et Tableau pour mapper vos échéanciers de publication

Suivez le contenu par type, notamment les interviews, les playlists, les réactions, etc

Ajoutez des liens, des miniatures et des notes pour chaque vidéo en un seul endroit afin de minimiser les changements de contexte

🔑 Idéal pour : les créateurs de contenu et les chaînes axées sur la musique qui ont besoin d'un moyen organisé pour gérer les publications récurrentes, les séries de fonctionnalités ou les playlists vidéo

💡 Conseil de pro : si vous proposez des playlists à des marques ou à des agences de synchronisation, créez un PDF léger d'une page contenant des informations sur les morceaux, les thèmes et les ambiances. Cela fonctionne mieux que d'envoyer simplement un lien de streaming sans contexte.

6. Modèle ClickUp Podcast

Obtenez un modèle gratuit Planifiez, enregistrez et gérez votre contenu audio avec le modèle Podcast de ClickUp

Le modèle ClickUp Podcast est conçu pour les créateurs qui souhaitent structurer leurs flux de travail de podcasting sans être submergés par des scripts, des musiques de fond et des voix off disparates. Que vous réalisiez des interviews, organisiez des commentaires musicaux ou assuriez le suivi d'épisodes basés sur des playlists, ce modèle vous permet de tout regrouper au même endroit, de la planification à la publication.

Personnalisez-le avec des champs tels que Saison, Nombre d'épisodes et Statut audio, ce qui facilite la gestion de plusieurs émissions ou d'une série de podcasts motivants.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Utilisez les vues Liste et Tableau pour mapper les étapes de vos podcasts

Suivez la production grâce à des statuts tels que « Enregistré », « Modifié » et « Publié »

Attribuez des tâches pour la réservation des invités, les pochettes d'album et la promotion

Stockez des liens vers des épisodes, des sujets et des fichiers audio à l'aide de champs personnalisés

🔑 Idéal pour : les podcasteurs axés sur la culture musicale, les discussions autour de playlists ou les interviews d'artistes et de créateurs

7. Modèle de calendrier de contenu musical ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez, publiez et faites la promotion du contenu de vos playlists grâce au modèle de calendrier de contenu musical de ClickUp

Le modèle de calendrier de contenu musical ClickUp est conçu pour les artistes qui ont besoin de maintenir une cohérence dans la publication de leur contenu, en particulier leurs playlists.

Que vous gériez des dates de sortie, annonciez de nouvelles sélections ou coordonniez la promotion sur plusieurs canaux, ce modèle vous permet d'afficher l'échéancier de votre contenu. Vous pouvez attribuer des tâches, lier des ressources et surveiller les performances dans un espace centralisé.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Planifiez la diffusion de votre musique et de vos playlists dans les vues Calendrier, Gantt ou Échéancier

Utilisez les champs personnalisés pour gérer les dépenses, les plateformes, les objectifs et les tâches marketing

Suivez la progression grâce à des statuts tels que « En cours de développement », « Prêt » et « Publié »

Assurez la cohésion de votre équipe grâce aux documents intégrés, à l'automatisation et à la prise de notes lors des réunions

🔑 Idéal pour : les musiciens ou les spécialistes du marketing qui élaborent des stratégies de contenu multiplateformes autour de playlists ou de sorties musicales

▶️ En savoir plus : Conseils inspirants pour motiver une équipe

8. Modèle d'échéancier ClickUp pour la production et la sortie d'albums musicaux

Obtenez un modèle gratuit Gérez votre projet d'album, du studio à la diffusion en continu, grâce au modèle d'échéancier ClickUp pour la production et la sortie d'albums musicaux

Le modèle d'échéancier ClickUp pour la production et la sortie d'albums musicaux est conçu pour les musiciens qui gèrent tout, des calendriers d'enregistrement aux campagnes promotionnelles.

Avec des champs dédiés au budget, aux échéances et aux phases créatives, ce modèle garantit que chaque morceau, chaque pochette et chaque communiqué de presse reste en phase avec votre calendrier de sortie.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Visualisez le flux de travail de votre album dans les vues Échéancier, Gantt et Calendrier

Suivez les étapes clés telles que la préproduction, le mixage, le mastering et la promotion

Utilisez les champs personnalisés pour gérer les budgets, la durée des tâches et les phases

Attribuez des rôles et des responsabilités aux producteurs, concepteurs et responsables des relations publiques

🔑 Idéal pour : les artistes indépendants, les groupes ou les labels qui gèrent l'intégralité du cycle de sortie d'un album

9. Modèle de forfait stratégique pour musiciens ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Élaborez votre feuille de route musicale à long terme, planifiez la croissance de vos playlists, votre image de marque et votre communication avec les fans grâce au modèle de plan stratégique pour musiciens de ClickUp

Le modèle de plan stratégique pour musiciens de ClickUp vous offre une méthode structurée pour penser à long terme, au-delà des chansons et jusqu'au développement de votre marque. Que vous souhaitiez augmenter votre nombre d'abonnés Spotify, décrocher des contrats de synchronisation ou conclure des collaborations avec des marques, ce modèle vous aide à aligner les efforts quotidiens de votre checklist sur vos ambitions professionnelles.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez des objectifs clairs et suivez les jalons de votre carrière grâce à six affichages personnalisés

Définissez votre audience, vos stratégies de croissance et vos canaux marketing

Surveillez les priorités stratégiques à l'aide de champs personnalisés pour le budget, l'échéancier et les efforts

Visualisez la charge de travail grâce aux vues Gantt et Échéancier

🔑 Idéal pour : les musiciens indépendants qui planifient leur stratégie de playlist, leurs partenariats ou l'expansion de leur marque

🔍 Le saviez-vous ? La « playlistification de la musique » désigne la place de plus en plus prépondérante des playlists dans la manière dont la musique est découverte, consommée et même créée. Elle décrit la tendance selon laquelle la musique est de plus en plus adaptée à des critères et des algorithmes spécifiques, plutôt que guidée par une vision artistique ou des préférences individuelles.

▶️ En savoir plus : Meilleurs logiciels pour un espace de travail numérique moderne

10. Modèle de formulaire de réservation d'artiste musical ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Réservez des artistes pour des concerts ou des fonctionnalités de playlist grâce au modèle de formulaire de réservation d'artistes musicaux de ClickUp

Simplifiez la coordination des artistes pour les playlists proposant des sets live, des performances ou des collaborations spéciales. Le modèle de formulaire de réservation d'artistes musicaux ClickUp permet de centraliser les demandes de réservation d'artistes, éliminant ainsi le besoin de rechercher des informations dans des e-mails ou des feuilles de calcul.

Que vous gériez des performances en direct, des apparitions sur scène ou des showcases numériques liés à une playlist, ce formulaire permet de tout enregistrer, suivre et approuver dans un seul environnement de travail. Personnalisez les champs, attribuez des statuts et surveillez la progression, de la demande à la confirmation. Idéal pour les conservateurs, les équipes événementielles ou les promoteurs.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Champs prédéfinis pour saisir les détails des performances, les informations sur les artistes et les autorisations

Étiquettes de statut pour suivre les demandes de « Nouveau » à « Accordé »

Plusieurs affichages pour gérer les créneaux horaires des artistes et la communication

Convient aux salles, promoteurs ou curateurs de playlists numériques avec sessions en direct

🔑 Idéal pour : les créateurs de playlists, les organisateurs d'évènements ou les agents artistiques qui organisent des sessions live ou des collaborations en streaming

▶️ En savoir plus : Les meilleures applications de checklist quotidienne pour rester productif

11. Modèle ClickUp pour définir les objectifs des producteurs de musique

Obtenez un modèle gratuit Définissez vos objectifs de streaming, la fréquence de publication de vos playlists et vos cibles créatives grâce au modèle de paramètres pour producteurs de musique de ClickUp

Le modèle ClickUp Music Producers Goal Setting Template comprend des sections dédiées au suivi des idées de chansons, des jalons de production et des tâches de collaboration. Il permet aux producteurs de fixer des délais clairs, de gérer les échéanciers des projets et de suivre la progression vers la sortie de nouveaux morceaux.

Décomposez vos ambitions les plus ambitieuses, telles que la diffusion en streaming de jalons ou la synchronisation d'accords de licence, en étapes mesurables. Ce modèle comprend des feuilles de travail SMART pour définir des objectifs, analyser les efforts et afficher les tâches afin d'aider les producteurs à rester organisés à chaque sortie de playlist, collaboration ou initiative de campagne.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez des objectifs SMART pour les performances de vos playlists, vos objectifs de croissance ou vos collaborations

Décomposez votre stratégie musicale globale en tâches faciles à réaliser

Visualisez la progression grâce à des affichages personnalisables (feuille de travail SMART, échéanciers, etc.)

Comprend le suivi des efforts et l'estimation de l'impact pour chaque objectif

🔑 Idéal pour : les producteurs qui utilisent des playlists pour développer leur marque, monétiser leurs streams ou structurer leur production à long terme

▶️ En savoir plus : Les meilleures applications pour rester concentré et productif

Suivez et partagez vos chansons préférées avec vos proches grâce à ClickUp

Que vous créiez des listes de lecture, gériez des échéanciers de sortie ou coordonniez des sets en direct, ClickUp vous offre les outils nécessaires pour tout organiser en un seul endroit.

Des vues Document et Tableur aux automatisations et champs personnalisés, chaque fonctionnalité est conçue pour vous faire gagner du temps et vous permettre de rester concentré sur la musique. Grâce à des modèles conçus pour les musiciens, les producteurs et les spécialistes du marketing, vous n'avez plus besoin de réinventer la roue et pouvez commencer à développer ce qui fonctionne.

Ne perdez pas des heures à assembler des outils et créez un système qui fonctionne réellement pour la façon dont vous créez et promouvez votre musique.

