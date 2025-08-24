les 13 meilleurs outils de déploiement logiciel pour les équipes DevOps (2025)

Vous avez écrit le code, passé tous les tests, et maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que cela.

Une seule configuration erronée peut transformer votre vendredi en jour de crise. C'est pourquoi le bon outil de déploiement peut être votre filet de sécurité et, parfois, vous sauver le week-end.

Dans cet article, nous avons rassemblé certains des meilleurs outils de déploiement logiciel qui aident les équipes DevOps à publier leurs versions en toute confiance. Nous vous montrerons également comment les Teams peuvent tirer parti de ClickUp pour harmoniser efficacement le processus de développement logiciel. 🎯

Voici un comparatif rapide des meilleurs outils de déploiement logiciel :

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* Jenkins Pipelines CI/CD hautement personnalisables avec flexibilité des plugins pour les petites équipes de développement comme pour les installations CI des grandes entreprises Écosystème complet d'extensions, pipelines déclaratifs et scriptés, intégration avec des centaines d'outils gratuits Free *gitLab CI/CD Plateforme DevOps unique combinant la gestion du code et le CI/CD pour les éditeurs de code et les grandes entreprises utilisant les référentiels GitLab CI/CD intégré avec systèmes de contrôle de version Git, pipelines DevOps automatiques et flux de travail basés sur les demandes Forfait Free disponible ; forfait payant à partir de 29 $/mois par utilisateur CircleCI Des builds axés sur les performances avec une exécution parallèle rapide pour les Teams agiles axés sur la vitesse et l'efficacité Assistance de la mise en cache et du parallélisme, orbs pour les configurations réutilisables, assistance native de Docker Forfait Free disponible ; forfait payant à partir de 15 $/mois par utilisateur Azure DevOps Gestion complète du cycle de vie du développement pour les équipes de développement d'entreprise utilisant la pile technologique Microsoft Azure Pipelines, gestion des versions, intégration native avec les services Azure et Microsoft Configuration Manager Tarification personnalisée AWS CodeDeploy Déploiements automatisés vers Amazon EC2, Lambda et des serveurs sur site pour les équipes d'infrastructure native AWS et hybride Déploiements sur site et bleu/vert, intégration native des services AWS, hooks d'évènements du cycle de vie Tarification personnalisée Octopus Deploy Orchestration automatisée des versions et coordination de l'infrastructure pour les Teams qui ont besoin de versions contrôlées et reproductibles Runbooks pour l'automatisation DevOps, les déploiements multi-locataires, les packages d'applications versionnées Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 360 $/an pour 10 projets Argo CD Déploiements Kubernetes basés sur GitOps avec synchroniser déclaratif pour les Teams d'ingénierie de plate-forme et DevOps utilisant K8s Modèle application-of-application, synchroniser Git déclaratif, détection automatique des dérives Free Ansible Automatisation sans agent pour le provisionnement, le déploiement et la gestion de la configuration pour les administrateurs système et les Teams d'infrastructure qui gèrent des parcs informatiques Automatisation basée sur des playbooks, configurations déclaratives basées sur YAML, exécution SSH sans agent Tarification personnalisée TeamCity Intégration continue avec personnalisation approfondie de la compilation et parallélisation pour les Teams d'ingénierie en quête de flexibilité et de contrôle Créez des chaînes et des instantanés des dépendances, regroupez les agents, configurez des pipelines basés sur Kotlin Pas de forfait Free ; forfaits payants à partir de 18 $/mois pour trois utilisateurs Atlassian Bamboo CI/CD intégré à Jira et Bitbucket pour les Teams qui utilisent déjà les outils Atlassian Forfait les branches pour la création de fonctionnalités, l'intégration étroite de Jira/Bitbucket et les projets de déploiement Pas de forfait Free ; forfaits payants à partir de 1 200 $/an par utilisateur Chef Automatisation de l'infrastructure basée sur des politiques pour les équipes opérationnelles qui gèrent l'infrastructure en tant que code Recettes et guides pratiques, Chef Infra et Chef Automatisation, audit de conformité Pas de forfait Free ; forfaits payants à partir de 59 $/an Puppet Application de la configuration système dans des environnements hybrides pour les grandes entreprises informatiques gérant des infrastructures complexes Langage de configuration idempotent, modules Puppet Forge, application des accès basés sur les rôles Tarification personnalisée Spinnaker Livraison continue multicloud avec des stratégies de déploiement avancées pour les Teams qui déploient sur AWS, GCP, Azure ou K8s Déploiements bleu/vert et canari, étapes de jugement manuel, fonctionnalités de déploiement continu, contrôle multi-cloud centralisé Free

Lorsque vous évaluez des outils DevOps, privilégiez les fonctionnalités qui ont un impact direct sur la vitesse de publication, la stabilité et la visibilité dans divers environnements. Recherchez :

flexibilité du pipeline : *Assistance de flux de travail en plusieurs étapes, d'étapes conditionnelles et de déclencheurs personnalisés pour répondre à divers besoins de déploiement

assistance multi-cloud : *Permet des déploiements cohérents sur AWS, Azure, Google Cloud ou Kubernetes sans réécrire les flux de travail

Mécanismes de restauration : offre des options de restauration automatique ou manuelle en cas d'échec du déploiement

assistance de l'infrastructure en tant que code : *Permet de contrôler les versions de la logique de configuration et de déploiement

intégration avec des outils de surveillance : *Effectue une connexion avec Prometheus, Datadog ou New Relic pour le suivi de l'impact du déploiement en temps réel

contrôle d'accès et approbations :* applique des contrôles d'accès basés sur les rôles, des portes manuelles et des fenêtres de déploiement restreintes afin de réduire les risques

gestion des artefacts : *Gère le packaging et le suivi des composants déployables, garantissant la reproductibilité dans tous les environnements

📖 En savoir plus : Le paradis des développeurs : des éditeurs de code exceptionnels

La vie d'un développeur logiciel est incertaine. Un instant, vous fusionnez du code propre, et l'instant d'après, vous êtes debout à 2 heures du matin pour comprendre pourquoi un déploiement a échoué.

Pour vous aider à relever ces défis, voici notre sélection des meilleurs outils de déploiement logiciel. 👇

comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp* Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous garantissant ainsi que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. Jenkins (idéal pour les pipelines CI/CD hautement personnalisables avec une grande flexibilité des plugins)

via Jenkins

Jenkins est un serveur d'automatisation open source qui permet aux Teams de créer, tester et déployer des applications de manière cohérente.

Il sert de moteur aux flux de travail d'intégration continue (CI) et de livraison continue (CD), en automatisant les tâches de développement répétitives.

Son extensibilité permet aux Teams d'intégrer Jenkins à pratiquement tous les outils du cycle de vie du développement logiciel. Vous pouvez également définir des flux de travail de déploiement personnalisés à l'aide de pipelines scriptés ou déclaratifs, gérer plusieurs environnements et intégrer des outils tels que Docker, Kubernetes et des fournisseurs de cloud.

Les meilleures fonctionnalités de Jenkins

Définissez les flux de travail CI/CD sous forme de code à l'aide de Jenkins Pipelines , qui permet le contrôle de la version et des déploiements reproductibles

Étendez les fonctions grâce à plus de 1 800 plugins qui offrent une connexion aux services cloud, à la version, aux outils de conteneurs, aux frameworks de test automatisés, et bien plus encore

Exécutez des tâches sur plusieurs machines (agents), réduisant ainsi les temps d'attente pour les projets à grande échelle

Déployez à l'aide des flux de travail GitOps avec Jenkins X et effectuez automatiquement la promotion des applications d'un environnement à l'autre

Limites de Jenkins

L'installation et la configuration initiale peuvent s'avérer complexes

Étant open source, il ne bénéficie pas d'un service client officiel

Tarifs Jenkins

Free

Évaluations et avis sur Jenkins

G2 : 4,4/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jenkins ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Jenkins est open source et sa mise en œuvre dans notre écosystème ne coûte pas cher... L'installation initiale demande beaucoup de temps et d'effort. Dans certains cas, nous devrons déboguer manuellement les pipelines et résoudre les problèmes.

Jenkins est open source et sa mise en œuvre dans notre écosystème ne coûte pas cher... L'installation initiale demande beaucoup de temps et d'effort. Dans certains cas, nous devrons déboguer manuellement les pipelines et résoudre les problèmes.

📖 En savoir plus : Les meilleurs outils de gestion des versions

2. GitLab CI/CD (idéal pour combiner la gestion du code et le CI/CD)

via GitLab

GitLab CI/CD est étroitement intégré à la plateforme GitLab, ce qui permet aux Teams de définir, d'exécuter et de gérer des pipelines de déploiement automatisés directement à côté de leur code source.

Les développeurs configurent les pipelines via un fichier .gitlab-ci.yml, dans lequel ils définissent les tâches, les étapes et les conditions d'exécution. Il prend également en charge l'exécution parallèle et séquentielle des tâches. De plus, GitLab Duo intègre des fonctionnalités d'IA, telles que des suggestions de code et des explications sur les vulnérabilités, directement dans le flux de travail des développeurs afin d'améliorer la productivité et la sécurité.

Meilleures fonctionnalités de GitLab CI/CD

Affectez des tâches à des runners hébergés par GitLab ou personnalisés sur différentes plateformes avec l'assistance pour les conteneurs, les shells et les machines virtuelles

Exécutez automatiquement des pipelines lors des poussées, des demandes de fusion ou selon des calendriers, et surmontez ainsi les défis liés au développement logiciel

Injectez des variables d'environnement et des informations d'identification protégées dans les tâches sans les exposer dans les journaux ou les configurations

Visualisez la progression des validations tout au long des étapes de compilation, de test et de déploiement

Limites de GitLab CI/CD

Ne convient pas à la collaboration publique open source ou à la visibilité communautaire

Bien que l'offre gratuite soit généreuse, certaines fonctionnalités avancées de sécurité et de déploiement sont réservées aux offres plus coûteuses

Certaines nouvelles fonctionnalités (comme les variables CI/CD) sont cachées dans les paramètres, ce qui les rend plus difficiles à trouver pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs GitLab CI/CD

Free

Premium : Tarification personnalisée

ultimate : *Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur GitLab CI/CD

G2 : 4,5/5 (plus de 840 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 100 avis)

🧠 Anecdote : Le terme « logiciel » est apparu pour la première fois dans un article publié en janvier 1958 dans une revue mathématique par John W. Tukey, de l'université de Princeton, pour décrire les routines de programmes et les compilateurs.

3. CircleCI (Idéal pour les builds axés sur les performances avec une exécution parallèle rapide)

via CircleCI

CircleCI fournit l'assistance aux pipelines dans des environnements auto-hébergés ou cloud, à l'aide d'une simple configuration YAML. Vous pouvez exécuter des tâches dans des conteneurs Docker, des machines virtuelles Linux ou des machines macOS sans aucune installation manuelle.

L'une des clés de CircleCI est Orbs, qui sont des packages partageables de configuration CircleCI pouvant être utilisés pour simplifier les intégrations complexes et réduire le code standard dans les définitions de pipeline.

La plateforme offre l'assistance pour l'exécution parallèle, la mise à l'échelle des ressources et les flux de travail personnalisés, vous permettant ainsi de gérer tout type de projet, des applications mobiles au code d'infrastructure.

Meilleures fonctionnalités de CircleCI

Utilisez le fractionnement automatique des tests pour accélérer les suites de tests volumineuses sur plusieurs ordinateurs

Intégrez des extraits de configuration réutilisables et versionnés pour les tâches quotidiennes et les intégrations d'outils

Utilisez le tableau de bord Insights pour surveiller la durée des tâches, les tendances en matière d'échecs et les taux de réussite

Attribuez des classes de calcul spécifiques à chaque étape afin d'optimiser les coûts ou les indicateurs de performances

Déboguez efficacement les tâches ayant échoué grâce à un accès SSH direct à l'environnement de compilation

Limites de CircleCI

La mise en œuvre de flux de travail de déploiement très complexes au niveau Enterprise, avec de nombreuses étapes manuelles, peut s'avérer difficile

Les tâches gourmandes en performances peuvent être confrontées à des temps d'exécution plus lents ou à des retards dans les files d'attente

Tarifs CircleCI

Free

performances : *15 $/mois par utilisateur

échelle : *Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CircleCI

G2 : 4,4/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de CircleCI ?

Voici ce qu'en dit un avis publié sur G2:

Leur interface utilisateur est excellente. L'installation du pipeline CI, avec toutes les fonctionnalités Docker et les différentes options, en fait un excellent choix pour votre pipeline CI... Parfois, l'installation CI nécessite quelques mises à jour (certaines anciennes versions ne reçoivent plus d'assistance, etc.)

Leur interface utilisateur est excellente. L'installation du pipeline CI, avec toutes les fonctionnalités Docker et les différentes options, en fait un excellent choix pour votre pipeline CI... Parfois, l'installation CI nécessite quelques mises à jour (certaines anciennes versions ne sont plus prises en charge, etc.)

📖 En savoir plus : Outils d'automatisation DevOps pour rationaliser votre flux de travail

4. Azure DevOps (idéal pour la gestion du cycle de vie du développement dans Microsoft)

via Azure DevOps

Issu de l'écosystème Microsoft, Azure DevOps combine le contrôle de version, les pipelines CI/CD, les forfaits de test et la gestion des artefacts. Il permet aux Teams de définir et de gérer des processus de déploiement logiciel automatisés au sein de la même plateforme qu'ils utilisent pour collaborer.

azure Pipelines* prend en charge à la fois la création classique de pipelines basée sur une interface graphique et les définitions modernes de « pipelines en tant que code » basées sur YAML. Cette flexibilité le rend accessible aux équipes ayant différents niveaux d'expertise.

Grâce à des fonctionnalités intégrées telles que les portes de sortie, vous bénéficiez d'un contrôle achever sur la manière dont les logiciels sont créés et livrés.

Principales fonctionnalités d'Azure DevOps

Déployez vos applications sur Azure, AWS, GCP ou des serveurs sur site à partir d'un pipeline unique

Gérez l'ensemble du cycle de vie des applications, du forfait au déploiement, dans une seule suite

Publiez et utilisez des packages tels que NuGet, npm et Maven directement depuis Azure Artifacts

Suivez les déploiements manuels dans les tableaux pour garantir la traçabilité depuis la demande de fonctionnalité jusqu'à la mise en production

Limites d'Azure DevOps

Les utilisateurs font état de difficultés à estimer les coûts et de frais imprévus

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes de performances ou des temps d'arrêt

Bien que l'assistance multicloud soit solide, c'est souvent lors du déploiement sur Azure que l'expérience est la plus fluide et la plus riche en fonctionnalités

Tarification Azure DevOps

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Azure DevOps

G2 : 4,3/5 (plus de 580 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 140 avis)

📖 En savoir plus : Azure DevOps ou Jira : lequel choisir ?

🔍 Le saviez-vous ? Le concept de logiciel moderne remonte à Charles Babbage dans les années 1850, bien avant l'apparition des ordinateurs électroniques.

5. AWS CodeDeploy (idéal pour les déploiements automatisés sur EC2, Lambda et les environnements sur site)

via AWS CodeDeploy

AWS CodeDeploy est un service géré d'automatisation du déploiement qui fait partie de la suite d'outils pour développeurs AWS. Il gère les déploiements sur EC2, Lambda et les serveurs sur site sans intervention manuelle.

Il ne s'agit pas d'une plateforme CI/CD achevée, mais plutôt d'un outil spécialisé axé sur l'étape de déploiement. Il utilise des fichiers de configuration pour contrôler la manière dont le code est installé, le moment où les hooks s'exécutent et la manière dont le trafic est redirigé.

Cet outil prend en charge l'assistance aux déploiements sur site et bleu/vert, s'intègre à AWS CodePipeline et minimise les temps d'arrêt grâce à l'automatisation des restaurations.

Principales fonctionnalités d'AWS CodeDeploy

Contrôlez les hooks du cycle de vie et spécifiez des scripts pour chaque phase de déploiement à l'aide du fichier AppSpec

Choisissez des méthodes de déploiement telles que blue/green ou canary, adaptées à votre disponibilité et à votre tolérance au risque

Surveillez le statut de votre parc grâce à des contrôles de santé intégrés et prenez les mesures correctives nécessaires

Déclenchez automatiquement des restaurations à l'aide des alarmes CloudWatch pour revenir à la dernière version stable si les indicateurs dépassent les seuils définis

Limites d'AWS CodeDeploy

Manque de fonctionnalités avancées de rapports, de débogage et de surveillance

Conçus principalement pour les environnements AWS, ils ne sont pas adaptés aux déploiements hybrides ou multicloud

Tarification AWS CodeDeploy

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AWS CodeDeploy

G2 : 4,2/5 (plus de 60 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'AWS CodeDeploy ?

Selon une étude G2 review:

AWS CodeDeploy a dépassé nos attentes. Il a simplifié notre processus de déploiement, réduit les erreurs manuelles et amélioré la fiabilité de nos applications. Grâce à sa flexibilité, son évolutivité et son intégration avec d'autres services AWS, CodeDeploy est devenu un outil indispensable dans notre flux de travail de livraison continue. Nous le recommandons vivement à tous ceux qui recherchent une solution de déploiement robuste et automatisée.

AWS CodeDeploy a dépassé nos attentes. Il a simplifié notre processus de déploiement, réduit les erreurs manuelles et amélioré la fiabilité de nos applications. Grâce à sa flexibilité, son évolutivité et son intégration avec d'autres services AWS, CodeDeploy est devenu un outil indispensable dans notre flux de travail de livraison continue. Nous le recommandons vivement à tous ceux qui recherchent une solution de déploiement robuste et automatisée.

6. Octopus Deploy (Idéal pour l'orchestration des versions et la coordination de l'infrastructure)

via Octopus Deploy

Octopus Deploy vise à simplifier la livraison continue de logiciels à grande échelle. Il prend le relais de vos outils d'intégration continue (CI) et automatise les déploiements vers Kubernetes, les environnements multicloud et sur site.

La plateforme utilise une approche basée sur des modèles dans laquelle vous définissez une seule fois votre processus de déploiement, votre infrastructure et le cycle de vie des versions, puis utilisez ce modèle pour tous les déploiements ultérieurs. De plus, elle facilite la gestion de projet en remplaçant les scripts personnalisés par des processus réutilisables, la modélisation de l'environnement et la gestion des versions intégrée.

Meilleures fonctionnalités d'Octopus Deploy

Modélisez des déploiements complexes avec Environments et Tenants sur plusieurs régions, clients personnalisés ou configurations

Automatisez les promotion avec Lifecycle et Channels à l'aide de règles, d'approbations et de planifications cohérentes

Renforcez la sécurité et la conformité grâce à des permission granulaires et des journaux d'audit détaillés

Analysez les échecs de déploiement à l'aide de l'assistant IA Octopus pour obtenir des diagnostics d'erreurs contextuels et des suggestions de correction

Limites d'Octopus Deploy

Il s'agit d'un outil de déploiement dédié, qui ajoute un autre logiciel à la chaîne d'outils DevOps plutôt que de servir de fournisseur ou prestataire de solution tout-en-un

Certaines configurations, telles que les déploiements multi-locataires, peuvent sembler complexes

Tarifs Octopus Deploy

*starter : 360 $/an pour 10 projets

professionnel : *4 170 $/an pour 20 projets

enterprise : *23 400 $/an pour plus de 100 projets

Évaluations et avis sur Octopus Deploy

G2 : 4,4/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 50 avis)

📖 À lire également : Les meilleurs outils modernes de test d'assurance qualité

7. Argo CD (idéal pour les déploiements Kubernetes basés sur GitOps avec synchronisation déclarative)

via Argo CD

Argo CD est un contrôleur de déploiement natif Kubernetes qui synchronise en continu l'état souhaité de l'application depuis votre référentiel Git vers vos clusters. Il traite Git comme la seule source de vérité et automatise la synchronisation lorsqu'un écart est détecté.

Son interface utilisateur visuelle affiche une vue claire du statut de l'application, de l'historique des déploiements et de tout écart de configuration. Avec l'assistance pour Helm, Kustomize et d'autres outils de déploiement de logiciels de configuration, il fonctionne de manière déclarative, en assurant le suivi de toute modification des manifestes et en mettant à jour les charges de travail.

Principales fonctionnalités d'Argo CD

Synchronisez automatiquement l'état des applications pour vous assurer que l'état de votre Kubernetes en production correspond toujours à l'état souhaité défini dans Git

Gérez les déploiements multi-environnements via App Projects et regroupez les applications selon des limites logiques

Visualisez et déboguez les dérives de configuration à l'aide de Diff Afficher , qui vous permet de comparer côte à côte l'état Git et l'état du cluster

Utilisez les hooks PreSync, Synchroniser et PostSync pour activer la logique de déploiement canary, bleu/vert ou personnalisée

Limites d'Argo CD

Il s'agit d'un outil hautement spécialisé conçu exclusivement pour Kubernetes et qui ne convient pas au déploiement sur des machines virtuelles ou d'autres environnements

Lorsque synchroniser échoue ou que les applications tombent en panne, les messages d'erreur sont souvent vagues et nécessitent un débogage manuel

Des fonctionnalités de restauration sont disponibles, mais elles ne sont pas très conviviales pour les utilisateurs

Tarification d'Argo CD

Free

Évaluations et avis sur Argo CD

G2 : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Argo CD ?

Selon un avis publié sur G2:

L'une des fonctionnalités phares d'Argo CD est sa capacité à surveiller en continu les applications en cours d'exécution et à comparer leur état actuel à l'état souhaité. Cela facilite considérablement le déploiement et la gestion des applications Kubernetes, avec un minimum d'effort. De plus, l'interface utilisateur est intuitive et facile à naviguer, ce qui permet une gestion transparente des déploiements d'applications complexes.

L'une des fonctionnalités phares d'Argo CD est sa capacité à surveiller en continu les applications en cours d'exécution et à comparer leur état actuel à l'état souhaité. Cela facilite considérablement le déploiement et la gestion des applications Kubernetes avec un minimum d'effort. De plus, l'interface utilisateur est intuitive et facile à naviguer, ce qui permet une gestion transparente des déploiements d'applications complexes.

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées déclarent consacrer plus de 80 % de leur journée de travail à des tâches répétitives. Et 20 % d'entre elles affirment que ces tâches répétitives occupent au moins 40 % de leur journée. Près de la moitié de la semaine de travail (41 %) est consacrée à des tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion stratégique ou de créativité (comme les e-mails de suivi 👀). Les agents ClickUp AI vous aident à éliminer ces tâches fastidieuses. Pensez à la création de tâches, aux rappels, aux mises à jour, aux notes de réunion, à la rédaction d'e-mail et même à la création de flux de travail de bout en bout ! Tout cela (et bien plus encore) peut être automatisé en un clin d'œil avec ClickUp, votre application tout-en-un pour le travail. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations—se traduisant par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

8. Ansible (idéal pour le provisionnement, la configuration et le déploiement à grande échelle sans agent)

via Ansible

Ansible by Red Hat est un puissant moteur d'automatisation informatique open source utilisé pour la gestion de la configuration, le déploiement d'applications et l'automatisation des tâches.

Il permet un déploiement cohérent des applications dans des environnements hybrides à l'aide de playbooks YAML simples et lisibles par l'homme. Il ne repose pas sur des agents tels que SSH ou WinRM, ce qui le rend léger.

Cet outil favorise également la promotion de l'automatisation collaborative, vous permettant de partager des playbooks, des rôles et des collections via Ansible Automation Hub et Galaxy.

Les meilleures fonctionnalités d'Ansible

Rédigez et exécutez des Playbooks pour définir l'état souhaité de votre application à l'aide de la syntaxe déclarative YAML

Permettez les mises à jour progressives et la logique d'orchestration dans plusieurs environnements sans aucun temps d'arrêt

Tirez parti des modules d'automatisation préconfigurés et entièrement assistés de Red Hat et de ses partenaires grâce aux collections de contenu certifiées

Gérez l'automatisation à grande échelle avec Automation Controller et Automation Mesh pour bénéficier d'une visibilité et d'une exécution en distribution

Limites d'Ansible

Pour les environnements à très grande échelle comptant des milliers de nœuds, son modèle sans agent et basé sur la technologie push peut être plus lent que les outils de gestion de configuration basés sur des agents

Limite les processus sensibles à l'identité et offre une intégration transparente des secrets

L'exécution par défaut des tâches à fil unique peut ralentir les opérations

Tarification Ansible

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Ansible

G2 : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

🧠 Anecdote : L'intérieur du boîtier de l'ordinateur Macintosh original est signé par les 47 membres de l'équipe de 1982.

9. TeamCity (Idéal pour une intégration continue flexible avec une personnalisation approfondie de la compilation personnalisée)

via TeamCity

TeamCity de JetBrains est un outil de déploiement logiciel qui gère la livraison à n'importe quelle échelle, des projets individuels aux pipelines d'entreprise. Il offre l'assistance aux builds multi-référentiels, les tests parallélisés automatiquement et les déclencheurs de pipeline dynamiques.

TeamCity est un fournisseur d'excellents rapports de compilation et de test, offrant des informations et des analyses détaillées qui aident les Teams à identifier rapidement les défaillances et les goulots d'étranglement en matière de performances. Qu'elle soit hébergée dans le cloud ou sur site, la plateforme s'intègre à tous les principaux systèmes VCS et fournit des commentaires en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de TeamCity

Déclenchez des builds de manière conditionnelle à l'aide des déclencheurs de build adaptables et filtrez par auteur de validation, chemin d'accès au fichier ou branche

Optimisez les cycles de test grâce à l'intelligence de test et à la parallélisation intelligente qui répartit les revues de code entre les agents en fonction de l'historique d'exécution

Configurez des pipelines sous forme de code avec Kotlin DSL, qui permet une logique de pipeline modulaire et versionnée

Intégrez-les facilement aux IDE JetBrains, aux systèmes de version et aux outils de suivi des problèmes

Limites de TeamCity

Moins de plugins disponibles par rapport à d'autres outils de déploiement continu

Les coûts de licence peuvent représenter une dépense importante pour les Teams nombreux ou en pleine croissance

Les API et les guides d'installation manquent de clarté, ce qui rend l'intégration plus difficile

Tarifs TeamCity

teamCity Pipelines : *18 $/mois pour trois utilisateurs

teamCity Cloud Enterprise : *54 $/mois pour trois utilisateurs

Évaluations et avis sur TeamCity

G2 : 4,3/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de TeamCity ?

Voici un commentaire issu d'un avis publié sur G2:

Intégration facile avec divers outils et services, taux de réponse rapide, disponibilité de journaux détaillés pour résoudre tout problème et résultats de compilation méticuleux avec e-mails et notifications automatisés : autant de fonctionnalités pratiques... Le manque de documentation suffisante complique l'installation initiale.

Intégration facile avec divers outils et services, temps de réponse rapide, journaux détaillés disponibles pour résoudre tout problème et résultats de compilation méticuleux avec e-mails et notifications automatisés : autant d'avantages pratiques... Le manque de documentation suffisante complique l'installation initiale.

10. Atlassian Bamboo (idéal pour l'intégration CI/CD étroitement intégrée à Jira et Bitbucket)

via Atlassian

Bamboo est la solution CI/CD d'Atlassian qui automatise les pipelines de déploiement avec une traçabilité complète du code, des builds, des tests et des versions. Elle offre l'assistance aux projets de déploiement dédiés, aux flux de travail spécifiques aux branches et la reprise après sinistre dès l'installation.

Grâce à son intégration poussée avec Jira et Bitbucket, il vous permet de maintenir le contrôle sur les environnements, les permission et les déclencher. C'est un choix solide pour les organisations qui ont déjà beaucoup investi dans l'écosystème Atlassian et qui recherchent un outil CI/CD travaillant de manière transparente au sein de celui-ci.

Principales fonctionnalités d'Atlassian Bamboo

Permettez des versions spécifiques à chaque branche à l'aide de Branch Deployment pour isoler les flux de développement

Automatisez l'intégration de code entre différentes branches grâce à la fusion automatique, qui réduit la résolution manuelle des conflits

Gérez la capacité des agents à l'aide d'Elastic et de Remote Agents, en adaptant les déploiements en fonction de la charge ou de l'environnement

Récupérez rapidement en cas de panne grâce à la fonctionnalité intégrée de reprise après sinistre, qui garantit la disponibilité pendant les problèmes de déploiement

Limites d'Atlassian Bamboo

Certains utilisateurs ont constaté des retards dans les pipelines de livraison ou des temps d'exécution lents

Les utilisateurs sont contraints de migrer en raison de la fin de vie de la version sur site

Tarifs Atlassian Bamboo

Essai gratuit

centre de données : *1 200 $ (tâches illimitées, un agent distant)

Évaluations et avis sur Atlassian Bamboo

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Le premier système de stockage de Google a été construit à partir de briques LEGO et ne pouvait contenir que 40 Go.

11. Chef (idéal pour l'automatisation des infrastructures basée sur des politiques à l'aide de code)

via Chef

Chef est un outil d'automatisation de la configuration et du déploiement qui gère l'infrastructure et la livraison des applications dans les environnements cloud, hybrides et périphériques.

La plateforme fonctionne selon un modèle déclaratif basé sur des agents, avec un client Chef Infra installé sur chaque serveur géré.

À l'aide d'une approche basée sur le code, il définit l'état du système à l'aide de « recettes » basées sur Ruby ou de forfaits modulaires qui assemblent toutes les dépendances des applications en artefacts portables et immuables.

Les meilleures fonctionnalités de Chef

Créez des builds portables à l'aide de Chef Application Delivery pour regrouper toutes les dépendances d'exécution dans un seul artefact

Appliquez des politiques cohérentes via Policy as Code pour automatiser les changements de configuration dans tous les environnements

Déployez avec sécurité à grande échelle avec Edge Management Agent , qui gère la livraison, la surveillance et la restauration des applications sur les appareils périphériques

Appliquez les règles de conformité grâce à Chef InSpec pour auditer, détecter et corriger les erreurs de configuration en temps réel

Limites de Chef

La configuration des paramètres d'environnements pour tester les cookbooks (par exemple, avec Test Kitchen) demande un effort supplémentaire

La courbe d'apprentissage peut être raide, en particulier pour les personnes qui ne sont pas déjà familiarisées avec Ruby et les principes du code

Les utilisateurs ont trouvé l'installation et l'utilisation du tableau de bord Automate moins intuitives

Tarifs Chef

business : *59 $/an par nœud

Entreprise : 189 $/an par nœud

enterprise Plus : *tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Chef

G2 : 4,2/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Chef ?

Un avis partagé sur G2 indique :

Progression Chef est très facile à mettre en œuvre. Il offre un grand nombre de fonctionnalités, notamment la gestion de l'infrastructure, l'automatisation des versions, la gestion des tâches, un tableau de bord et la visualisation, etc. La documentation de Progress Chef pourrait être simplifiée et plus facile à comprendre.

Progression Chef est très facile à mettre en œuvre. Il offre un grand nombre de fonctionnalités, notamment la gestion de l'infrastructure, l'automatisation des versions, la gestion des tâches, un tableau de bord et la visualisation, etc. La documentation de Progress Chef pourrait être simplifiée et plus facile à comprendre.

📖 À lire également : Automatisation DevOps : avantages, exemples et bonnes pratiques

12. Puppet (idéal pour garantir une configuration système cohérente dans les environnements hybrides)

via Puppet

Puppet est spécialisé dans la définition des déploiements d'infrastructures et d'applications sous forme de code, ce qui permet un développement logiciel collaboratif grâce à un processus cohérent et reproductible. Il utilise un modèle déclaratif pour décrire les états du système, afin que votre infrastructure reste en phase.

Ce modèle est particulièrement efficace pour la maintenance de la stabilité et de la conformité à grande échelle. Vous pouvez également appliquer des benchmarks de sécurité pour renforcer les cadres de conformité tels que les benchmarks CIS et les STIG DISA.

Meilleures fonctionnalités de Puppet

Tirez parti de son langage déclaratif spécifique au domaine (DSL) pour décrire les états cibles sans processus de codage en dur

Appliquez des configurations idempotentes et garantissez que les systèmes critiques restent alignés sur l'état souhaité

Utilisez un « Puppet master » central pour gérer les configurations des nœuds sur des systèmes de distribution

Faites évoluer la gestion de votre infrastructure, de quelques serveurs à plusieurs dizaines de milliers

Visualisez et générez des rapports sur l'infrastructure à l'aide de l'assistant IA

Limites de Puppet

Les utilisateurs signalent des retards lorsque les tâches sont mises en file d'attente, ce qui affecte les performances

Forte dépendance vis-à-vis du Puppet Master ; s'il est hors service, les nœuds enfants ne peuvent pas être gérés

Tarifs Puppet

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Puppet

G2 : 4,2/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 20 avis)

13. Spinnaker (idéal pour la livraison continue multi-cloud avec déploiement avancé)

via Spinnaker

Spinnaker est une plateforme de déploiement open source destinée aux teams qui gèrent des applications sur plusieurs fournisseurs de cloud. Initialement créée et testée par Netflix, elle offre un contrôle précis des pipelines de déploiement avec une assistance native des stratégies de déploiement avancées.

Il est spécialement conçu pour la livraison rapide et fiable de logiciels à l'échelle Enterprise. Avec son accès basé sur les rôles, son exécution limitée dans le temps et ses hooks de surveillance natifs, il est idéal pour gérer les déploiements de production.

Les meilleures fonctionnalités de Spinnaker

Créez et gérez des pipelines de déploiement sophistiqués en plusieurs étapes pour les environnements multicloud

Utilisez des options telles que Highlander, Blue/Green et Canary pour adapter vos forfaits de déploiement à votre tolérance au risque et à vos besoins en matière de trafic

Placez une limite sur l'exécution de certaines étapes du pipeline afin d'éviter les heures de pointe ou d'assurer la supervision

Installez, configurez et effectuez la maintenance de votre instance Spinnaker à l'aide de Spinnaker's Halyard CLI

Intégrez des fournisseurs d'identité tels que LDAP, OAuth, SAML ou GitHub Teams pour gérer l'accès des utilisateurs et la visibilité des projets

Limites de Spinnaker

Aucune alerte ni surveillance native pour les pods ou services défaillants

Les documents officiels et communautaires sont fragmentés, ce qui rend difficile le dépannage ou la mise en œuvre de flux de travail spécifiques

Il s'agit d'une plateforme CD spécialisée, qui doit donc être associée à un outil CI distinct (tel que Jenkins ou GitLab CI) pour gérer les étapes de compilation et de test du cycle de vie

Tarification Spinnaker

Free

Évaluations et avis sur Spinnaker

G2 : 3,9/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : L'idée du programme enregistré, selon laquelle un ordinateur stocke des instructions dans sa mémoire, a été perdue pendant près d'un siècle avant d'être redécouverte dans les années 1940.

Si ces outils de déploiement logiciel ne vous conviennent pas encore, voici une autre option à envisager. 🤩

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, optimisée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

Bien que ClickUp ne déploie pas de logiciels, il fournit l'assistance pour tout ce qui entoure ce processus avec précision et rapidité. De plus, il travaille avec vos outils Git ou CI/CD en tant que fournisseur de visibilité en temps réel sur l'ensemble du pipeline grâce aux intégrations ClickUp.

gitHub, GitLab et Bitbucket : *Associez les validations, les branches et les demandes de tirage à des tâches et affichez le statut de fusion directement dans ClickUp

jenkins et CircleCI : *Transformez les alertes du pipeline en tâches exploitables et mettez automatiquement à jour les statuts lorsque les builds réussissent ou échouent

sentry et autres outils de surveillance des erreurs :* Créez automatiquement des tickets de bug à partir des alertes d'erreur

De la planification des sprints et du tri des tâches en attente à la coordination des équipes, en passant par la documentation et les suivis automatisés, la solution de gestion de projet logiciels ClickUp est le fournisseur, prestataire, de tout ce dont vous avez besoin pour votre flux de travail de déploiement.

Voyons cela en action. 👇

🌀 Gérez des cycles de développement agiles

ClickUp pour les Teams agiles vous offre la flexibilité nécessaire pour travailler à votre manière, que vous utilisiez Scrum, Kanban ou une approche hybride.

Avec ClickUp tâches, divisez le travail de développement en unités gérables et traçables qui mapper directement à vos objectifs de déploiement.

Créez votre première tâche ClickUp Décomposez vos projets de développement en tâches ClickUp

📌 Exemple : Vous développez un nouveau microservice. Vous pouvez créer une tâche intitulée « Créer un service d'authentification », puis la diviser en sous-tâches telles que « Configurer le schéma de la base de données », « Écrire l'API de connexion », « Exécuter les tests unitaires » et « Réviser le code par les pairs ». Attribuez chaque tâche au développeur approprié, définissez des délais pour les sprints et suivez les dépendances des tâches ClickUp.

Glissez-déposez les tâches entre les différents statuts avec ClickUp Afficher

Une fois vos tâches définies, tout est question de visibilité.

Avec ClickUp Views, passez d'une vue Liste pour le tri des tâches en attente à une vue de type Kanban pour les comptes rendus quotidiens, et à une vue Gantt pour aligner votre échéancier de développement sur les jalons de déploiement.

Et si vous avez besoin d'une vue d'ensemble des prochaines versions, utilisez le calendrier ou la vue chronologique pour repérer les obstacles potentiels avant qu'ils n'aient un impact sur la production.

Voici ce que Sam Morgan, directeur des opérations Web chez The Nine, dit de son expérience avec la plateforme :

Nous utilisons ClickUp pour le suivi de nos projets de développement logiciel en interne ; la gestion de plusieurs projets et équipes me facilite la tâche, c'est l'un des meilleurs outils que j'ai utilisés jusqu'à présent pour gérer mes projets Scrum et Agile modernes.

Nous utilisons ClickUp pour le suivi de nos projets de développement logiciel en interne ; la gestion de plusieurs projets et équipes me facilite la tâche, c'est l'un des meilleurs outils que j'ai utilisés jusqu'à présent pour gérer mes projets Scrum et Agile modernes.

🌀 Automatisez les tâches répétitives

ClickUp Automatisations vous aide à réduire le travail manuel dans l'ensemble de votre pipeline d'ingénierie grâce à des déclencheurs « si ceci, alors cela ». Voici ce que vous pouvez automatiser :

attribuez automatiquement les tâches de révision des PR *lorsqu'une carte passe à l'état « Prêt pour révision »

*mettez le statut de la tâche à « Déployé » lorsque les outils de déploiement logiciel confirment que la version a été publiée avec réussite

déclenchez des alertes en temps réel* lorsqu'un bug est libellé « critique » ou qu'une tâche n'est pas effectuée dans sa date d'échéance

définissez des rappels récurrents* pour les checklists hebdomadaires des versions ou les rétrospectives

Définissez des déclencheurs personnalisés dans votre flux de travail avec ClickUp Automatisations

🌀 Tirez parti de son assistant alimenté par l'IA

Vous vous demandez comment utiliser l'IA dans le développement logiciel?

ClickUp Brain est un moteur d'intelligence de projet intégré, qui s'intègre parfaitement à chaque étape de votre flux de travail, des documents aux tâches en passant par les échéanciers de projet.

Demandez à ClickUp Brain de partager les mises à jour des tâches depuis votre environnement de travail

Voici comment cela réduit les coûts de développement :

planification accélérée : *Utilisez la gestion de projet par l'IA pour générer des feuilles de route, des plans de test et des spécifications techniques à l'aide d'outils conçus par des experts pour les équipes agiles

obtenez des mises à jour instantanées : *résumer l'avancement des sprints, l'état des bugs et les documents de conception logicielle sans avoir à tout lire manuellement

automatisez le raffinement du backlog : *tirez parti des priorités suggérées par l'IA et du nettoyage des tickets pour maintenir un backlog sain et trié

recherchez dans l'ensemble de votre flux de travail : *Recherchez des demandes de tirage ou des spécifications de test spécifiques dans les tâches, les documents, les validations Git et les fichiers Google Drive, le tout en une seule fois avec ClickUp Enterprise Search

générez automatiquement des notes de réunion : *Laissez ClickUp AI Notetaker enregistrer et résumer les notes de réunion, identifier les éléments à mener et les ajouter à vos flux de travail

🌀 Sprint plus intelligemment, pas plus dur

ClickUp Sprint vous permet d'exécuter des sprints à grande vitesse sans avoir à vous soucier de l'installation manuelle, du suivi ou des transferts. Lancez automatiquement de nouveaux sprints, fermez ceux qui sont achevés et reportez les tâches inachevées.

Personnalisez les systèmes de points pour les adapter à votre flux de travail avec ClickUp Sprints

Vous pouvez également regrouper les estimations des sous-tâches, personnaliser les points d'histoire et attribuer des niveaux d'effort adaptés au flux de travail de votre équipe, puis filtrer par point de sprint ou charge de travail afin de contrôler la capacité.

Vous voulez voir où en sont les choses ? Les diagrammes en temps réel (burnup, burndown, vélocité et flux cumulatif) sont des fournisseurs de visibilité instantanée, vous permettant d'identifier les obstacles ou les dérives avant qu'ils ne ralentissent votre travail.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain MAX est conçu pour accélérer l'ingénierie. Au lieu de passer des journaux Jenkins aux tableaux de bord GitLab, vous disposez d'un assistant IA intelligent qui comprend l'ensemble de votre flux de travail de déploiement achevé. Capturez des idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches 4 fois plus rapidement grâce à la fonctionnalité Talk to Texte de ClickUp Brain MAX Besoin d'un résumé de la version ? Dictez-le à voix haute. Vous souhaitez déclencher un flux de travail de correctif ? Il suffit de demander. Vous pouvez même choisir le modèle d'IA le mieux adapté à la tâche, qu'il s'agisse de GPT-4. 1 pour une analyse détaillée ou de Claude Sonnet pour la rédaction de documentation.

🌀 Utilisez un modèle prédéfini

Obtenez un modèle gratuit Tirez parti de la planification et du déploiement des tableaux sprint dans le modèle de développement logiciel ClickUp

Gagnez du temps dans la configuration grâce au modèle de développement logiciel de ClickUp. Il crée un espace structuré où les équipes interfonctionnelles peuvent gérer chaque étape du cycle de développement.

Suivez les tâches en cours dans la liste d'exécution hebdomadaire

Capturez les idées et les fonctionnalités pour les trimestres à venir avec le Master Backlog

Rationalisez le processus permettant aux Teams d'assurance qualité d'enregistrer les bugs, de leur attribuer des priorités et de les acheminer

⚙️ Bonus : Vous en voulez plus ? Découvrez certains des meilleurs modèles de développement logiciel adaptés aux tests d'API, au suivi des bugs, aux rétrospectives de sprint et à tout ce qui se trouve entre les deux.

Tarifs ClickUp

Votre cycle de déploiement a besoin de ClickUp

Chaque outil de déploiement logiciel de cette liste répond à un aspect essentiel du processus.

Mais le déploiement de logiciels n'est qu'une étape. Avec ClickUp, vous pouvez gérer tout ce qui touche à ce domaine sur une plateforme flexible qui s'adapte aux besoins et aux processus de votre équipe.

Décomposez les exigences complexes en tâches et sous-tâches, suivez la progression grâce aux vues personnalisées et gérez les sprints avec ClickUp Sprints. Les automatisations réduisent les tâches fastidieuses mais indispensables, tandis que ClickUp Brain affiche instantanément les réponses provenant de l'ensemble de votre environnement de travail.

Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅